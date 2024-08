Hy Lạp: cháy trong 2 ngày, thiêu rụi 24.700 mẫu Anh đất, ít nhất 1 người chết.

- Harris và Walz lên xe buýt, vận động các nơi ở Pennsylvania, tuần sau tới dự Đại hội Dân Chủ ở Pittsburgh

- Từng đứng bên cạnh 1 giáo sĩ Hồi giáo, Walz bị tấn công.

- TT Biden vẫn buồn trong lòng với Obama, Pelosi

- Sarah Matthews (cựu phát ngôn viên của Trump): Trump đang lộ vẻ "tuyệt vọng", phản ứng phi lý hơn

- TT Biden: nếu Trump thắng cử, Biden sẽ dự lễ bàn giao chức Tổng Thống (không giống Trum hồi tháng 1/2021)

- Công đoàn United Auto Workers kiện Trump và Musk vì Trump ca ngợi Musk sa thải người đình công khi mới mua Twitter

- Chiến dịch Harris cũng được FBI thông báo có tin tặc từ nước ngoài tấn công

- Trump kinh hoàng: hàng ngàn người rủ nhau tình nguyện giúp liên danh Harris-Walz gọi phone, gõ cửa từng nhà, xin bầu cho bà Harris

- MBA: đơn xin vay thế chấp để mua nhà hàng tuần tại Mỹ tăng 16,8%

- UBS Group AG lợi nhuận ròng 1,1 tỷ đô trong quý 2, doanh thu 11,9 tỷ đô, tăng so với mức 9,5 tỷ đô năm ngoái

- Đức ra lệnh truy nã 1 người Ukraine bị cho là phá hoại ống dẫn khí Nord Stream dưới Biển Baltic 2 năm trước

- Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào đất Nga buộc Nga rút bớt quân khỏi Ukraine để về phòng thủ

- Nam Hàn: Các nhà sư giúp các cặp hẹn hò, kết hôn trong khi Nam Hàn có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới

- Nam giới bị ung thư tăng 84% và chết tăng 93% vào năm 2050

- Nhóm 5 tiểu bang thu hút hộ gia đình thu nhập cao dọn tới: 1. Florida. 2. Texas. 3. North Carolina. 4. South Carolina. 5. Arizona.

- California: truy tố 4 ông, do 1 đại gia ở TQ thuê, để đột kích vào một ngôi nhà ở Irvine, ép 1 cư dân ký nhượng lợi tức kinh doanh trị giá 37 triệu đô

- Quận Cam: 1 chuyên gia hành nghề thi hành di chúc đã nhận tội biển thủ 6 triệu đô tứ các khách hàng giàu có

- Florida: bị cảnh sát chận, Denny Nguyen phóng xe trốn. Chị tới tiếp cứu, cả chị và em bị bắt

- San Jose: 1 người bị bắn chết trong quán Co La Quan, nghi can bị truy nã

- HỎI 1: Đa số (69%) dân Mỹ muốn các trường cao đẳng ưu tiên dạy trực tuyến? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Người cao niên uống chút rượu cũng đủ có rủi ro ung thư? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-13/8/2024) ⦿ ---- Theo Khảo sát đơn xin vay thế chấp để mua nhà hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA: Mortgage Bankers Association) được công bố vào thứ Tư, đơn xin thế chấp tại Hoa Kỳ đã tăng vọt 16,8% trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 8. Con số này thể hiện sự thay đổi đáng kể so với mức tăng 6,9% được ghi nhận trong bảy ngày trước đó.

Chỉ số thị trường tăng từ 215,1 được thấy trong tuần trước lên 251,3. Chỉ số mua hàng tăng từ 133,9 lên 137,7. Chỉ số tái cấp vốn (Refinance Index) tăng từ 661,4 lên 889,3. Mặt khác, lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản vay thế chấp lãi suất cố định 30 năm đã giảm nhẹ từ 6,55% xuống 6,54%.

⦿ ---- Ngân hàng UBS Group AG đã báo cáo hôm thứ Ba rằng lợi nhuận ròng là 1,1 tỷ đô la trong quý 2 năm 2024, đánh dấu kết quả đầu tiên của công ty kể từ khi sáp nhập hợp pháp chính thức với Credit Suisse. Tổng doanh thu đạt 11,9 tỷ đô la, tăng so với mức 9,5 tỷ đô la của năm ngoái, với lợi nhuận hoạt động trước thuế là 1,5 tỷ đô la. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu của ngân hàng là 0,34 đô la, giảm đáng kể so với mức 8,51 đô la của năm trước, thể hiện mức giảm khoảng 96%.

⦿ ---- Hôm thứ Ba, Đài quan sát quốc gia Hy Lạp (Greece's National Observatory) đã báo cáo rằng các vụ cháy rừng, đã bùng cháy trong hai ngày, đã phá hủy ít nhất 10.000 ha (24.700 mẫu Anh) đất. Ít nhất một người đã tử vong, hàng chục người đã được điều trị vết thương và hàng chục nghìn người đang phải chạy trốn khỏi nhà ở phía bắc Athens, theo báo News.Az đưa tin trích dẫn Deutsche Welle.

Có thể nhìn thấy những đám khói đen bao phủ Athens và người dân báo cáo rằng có một số vụ mất điện. Tuy nhiên, vẫn có hy vọng rằng Athens có thể tránh được thảm họa tồi tệ nhất sau khi những cơn gió mạnh đã đẩy ngọn lửa qua các vùng ngoại ô bắt đầu tắt dần.

Hơn nữa, Hy Lạp đang mong đợi sự giúp đỡ quốc tế từ các thành viên EU khác như Pháp, Ý và Cộng hòa Czech đến vào cuối ngày thứ Ba. Nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết sẽ hỗ trợ đội máy bay thả nước của Hy Lạp. Ủy ban châu Âu cũng thông báo rằng họ đang kích hoạt một hệ thống để các nước châu Âu hỗ trợ không chỉ Hy Lạp mà còn cả Albania, quốc gia cũng đang phải vật lộn với cháy rừng.

⦿ ---- Chính quyền Đức đã ban hành lệnh bắt giữ một người đàn ông Ukraine bị cáo buộc phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream ở Biển Baltic gần hai năm trước, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông Đức. Nghi phạm, được xác định là Volodymyr Zhuravlov, 44 tuổi, bị cáo buộc đã dàn dựng các vụ nổ làm hư hại đường ống vào ngày 26/9/2022. Zhuravlov đã sống ở Ba Lan nhưng được cho là đã trốn đi.

Người ta tìm thấy dấu vết thuốc nổ trên một du thuyền do những kẻ tấn công bị cáo buộc thuê, mà các nhà điều tra Đức tin rằng đã được sử dụng để vận chuyển các chất nổ. Mặc dù Zhuravlov có liên quan đến vụ nổ, nhưng không có bằng chứng nào được tìm thấy cho thấy chính phủ hoặc quân đội Ukraine có liên quan.

⦿ ---- Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào đất Nga đã làm được nhiều hơn là thúc đẩy tinh thần. Nga đã rút một số quân khỏi Ukraine để ứng phó với cuộc xâm lược lớn nhất kể từ Thế chiến II, đánh dấu một mục tiêu của Ukraine, các quan chức Hoa Kỳ nói với tờ Wall Street Journal. Số lượng chính xác các lực lượng được điều động đến khu vực Kursk ở miền nam nước Nga vẫn chưa rõ ràng.

Một quan chức Ukraine cho biết một số lượng "tương đối nhỏ" các đơn vị đã được di dời khỏi các khu vực Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine, mặc dù đó có thể là "bức bình phong", theo Politico. Một số binh lính Ukraine đã mô tả sự kháng cự lớn hơn ở khu vực Kursk hôm thứ Ba. Nhưng Ukraine cũng được cho là đang gửi quân tiếp viện.

Theo tờ WS Journal, các lực lượng Ukraine đã tiến vào lãnh thổ Nga ít nhất 20 dặm kể từ cuộc tấn công bất ngờ vào tuần trước. Các lực lượng Ukraine được cho là đã chiếm được 74 cộng đồng người Nga trong một khu vực rộng 400 dặm vuông. Theo Politico, gần 200.000 người đã được sơ tán. Nhưng Ukraine không có ý định chiếm đóng lãnh thổ Nga, ít nhất là không lâu.

"Mục đích của chiến dịch này là cứu mạng người dân và bảo vệ lãnh thổ Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga", một đại diện của Bộ Ngoại giao cho biết. Ngoài việc buộc Nga rút quân khỏi Ukraine, Kyiv còn nhằm mục đích phá vỡ hậu cần và cơ sở hạ tầng của Nga tại Kursk, nơi đã tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào Ukraine, theo tờ WS Journal.

"Chúng tôi đã chứng minh một lần nữa rằng chúng tôi, người Ukraine, có khả năng đạt được mục tiêu của mình trong mọi tình huống—có khả năng bảo vệ lợi ích và nền độc lập của chúng tôi", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong bài phát biểu hôm thứ Ba.

Các trường hợp khẩn cấp đã được ban bố ở cả Kursk và khu vực biên giới Belgorod lân cận, nơi đã bị hàng chục cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tấn công, theo BBC. Có lo ngại rằng vị thế của Kyiv ở miền đông Ukraine sẽ bị suy yếu khi di chuyển quân đội ra khỏi tuyến đầu chính, vì Nga vẫn tiếp tục tấn công Pokrovsk và khu vực Donetsk. Nhưng tinh thần của quân đội Ukraine, những người được chứng kiến ​​cảnh xé cờ Nga, chắc chắn đang lên cao.

⦿ ---- Một viên chức chiến dịch của Harris xác nhận rằng phó tổng thống Kamala Harris và người bạn đồng hành Tim Walz của bà sẽ bắt đầu chuyến vận động bằng xe buýt ở Pennsylvania vào Chủ Nhật, trước khi Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ khai mạc vào tuần tới. Harris và Walz sẽ bắt đầu ở Pittsburgh, với nhiều điểm dừng khác dự kiến ​​trên đường đi. Người hôn phối của họ, Doug Emhoff (chồng bà Harris) và Gwen Walz (vợ Tim Walz) cũng sẽ tham gia, theo viên chức này cho biết.

⦿ ---- Đứng bên cạnh giáo sĩ Hồi giáo, Walz bị tấn công. Chiến dịch Harris-Walz phủ nhận Walz có "mối quan hệ cá nhân" với một giáo sĩ đã phát tán nội dung bài Do Thái trên Facebook, sau khi một video trong đó Walz ca ngợi giáo sĩ này xuất hiện. Tờ Washington Examiner đã có được video này. Tờ báo cho biết video này xuất phát từ một sự kiện do Hiệp hội người Mỹ gốc Hồi giáo Minnesota tổ chức trong chiến dịch tranh cử thống đốc đầu tiên của Walz vào năm 2018. Trong đoạn clip, Walz ca ngợi Imam Asad Zaman, giám đốc điều hành của tổ chức tổ chức sự kiện, là một "giáo viên bậc thầy".

"Họ không có mối quan hệ cá nhân và Thống đốc lên án chủ nghĩa khủng bố và bài Do Thái của Hamas dưới mọi hình thức", Lauren Hitt, người phát ngôn của chiến dịch Harris-Walz, nói với NBC News.

Walz xuất hiện cùng giáo sĩ Hồi giáo sau khi Zaman chia sẻ một liên kết vào năm 2015 đến một bộ phim tuyên truyền của Đức Quốc xã mới mô tả Adolf Hitler theo hướng tích cực. Zaman cũng đã chia sẻ một thông cáo báo chí của Hamas vào năm 2016 để thương tiếc cái chết của một chính trị gia bị hành quyết sau khi bị kết tội phạm tội ác chiến tranh. Imam Asad Zaman nói với CNN rằng ông không có "mối quan hệ cá nhân" với Walz và cho biết đôi khi ông chia sẻ các liên kết trên phương tiện truyền thông xã hội "mà không xem kỹ chúng".

"Tôi ủng hộ các tổ chức, nhà lãnh đạo và nỗ lực mang lại công lý, bình đẳng và hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người, dù là người Hồi giáo hay Do Thái, Cơ đốc giáo hay Ấn Độ giáo, người có đức tin hay vô thần", ông Zaman nói với CNN. "Mong muốn gây hại cho mọi người là trái với đức tin và niềm tin cá nhân của tôi".

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vẫn cảm thấy thất vọng với một số đồng nghiệp Dân chủ của mình sau quyết định rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024, theo Politico đưa tin hôm thứ Tư trích dẫn các nguồn tin. Các nguồn tin giải thích rằng trong khi Biden đang dần chấp nhận quyết định của mình, ông vẫn nuôi dưỡng một mức độ bất mãn nhất định đối với người tiền nhiệm Barack Obama vì không hoàn toàn trung thực, đối với cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vì "tàn nhẫn" và đối với Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer vì vai trò của ông này trong việc đẩy ông Biden ra khỏi cuộc đua.

Mặc dù Biden vẫn có thể nổi giận với Pelosi, nhưng ông đã nói rằng ông tin rằng "bà Pelosi đã làm những gì bà ấy phải làm", đồng thời nói thêm rằng bà Pelosi không quan tâm đến cảm xúc cá nhân và luôn tập trung vào những gì tốt nhất cho đảng Dân Chủ, theo một trong những nguồn tin.

⦿ ---- Sarah Matthews, người từng là phát ngôn viên của cựu Tổng thống Trump, cho biết hôm thứ Hai rằng Trump đang lộ vẻ "tuyệt vọng" khi chiến dịch của Phó Tổng thống Harris được hưởng lợi từ sự gia tăng nhiệt tình của cử tri. "Tôi nghĩ rằng ông Trump cảm thấy cuộc bầu cử này đang tuột khỏi tay mình, và đó là lúc bạn bắt đầu thấy ông sa lầy và bám vào những lý thuyết âm mưu này, như bạn đã lưu ý với đám đông do AI tạo ra, điều này rõ ràng có thể dễ dàng bị bác bỏ", Matthews cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Inside with Jen Psaki" của MSNBC.

Trump và đảng Cộng hòa dường như đang vật lộn để tìm ra một thông điệp thống nhất chống lại Harris khi bà thấy sự gia tăng trong các cuộc thăm dò và tận dụng đà phát triển của chiến dịch còn non trẻ của mình. Cô Matthews đã trích dẫn những ví dụ gần đây khác mà Trump đã chấp nhận những thông điệp mà cô cho rằng có vẻ gây hại nhiều hơn là có lợi cho chiến dịch của ông, bao gồm cuộc phỏng vấn gần đây của Trump tại hội nghị của Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia (National Association of Black Journalists), nơi Trump đặt câu hỏi về bản sắc chủng tộc của Harris với tư cách là một phụ nữ Da đen, nói rằng bà Harris “tình cờ chuyển sang Da đen”.

Cô Matthews cũng chỉ ra cuộc biểu tình gần đây của Trump ở Georgia, nơi Trump đã tấn công thống đốc Cộng hòa nổi tiếng của tiểu bang, Brian Kemp, người đã từ chối những nỗ lực của Trump vào năm 2020 nhằm giúp tổng thống Trump khi đó “tìm” được phiếu bầu ở tiểu bang của mình để đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 có lợi cho Trump....

⦿ ---- Trước khi bay đến New Orleans, Tổng thống Joe Biden đã nói với các phóng viên rằng ông sẽ tham dự lễ nhậm chức của Donald Trump nếu Trump đắc cử. "Tôi có cách cư xử tốt, không giống Trump", ABC News đưa lời Biden nói tại vườn South Lawn của Bạch Ốc. Biden cũng lặp lại lời gọi Trump là "mối nguy hiểm thực sự đối với an ninh của Hoa Kỳ" vào cuối tuần và nói rằng, "Đó là một tuyên bố có thật".

Để nhớ tới bối cảnh, lúc đó Trump đã phá vỡ truyền thống và không tham dự lễ nhậm chức của Biden vào tháng 1/2021. "Đối với tất cả những người đã hỏi, tôi sẽ không đến dự lễ nhậm chức vào ngày 20/1", Trump đã tweet vào thời điểm đó. Sự vắng mặt của Trump không làm phiền Biden, người mà theo CNN đã nói rằng, "Thật tốt khi Trump không xuất hiện".

"Trump thậm chí còn vượt quá cả những cái nhìn tồi tệ nhất của tôi về Trump. Trump là nỗi xấu hổ của đất nước, khiến chúng ta xấu hổ trên toàn thế giới. Trump không xứng đáng để giữ chức vụ đó", ông Biden nói thêm. Tuy nhiên, Mike Pence, cựu Phó Tổng thống của Trump, đã tham dự lễ nhậm chức của Biden.

⦿ ---- Một liên đoàn lao động không hài lòng với cuộc phỏng vấn của Elon Musk với Donald Trump vào tối thứ Hai là United Auto Workers. Liên đoàn đã đệ đơn kiện lao động liên bang hôm thứ Ba chống lại hai người đàn ông này vì cuộc trao đổi về công nhân đình công, theo báo cáo của The Hill.

Trump: "Ông là người cắt giảm tuyệt vời nhất", Trump nói với Musk, giám đốc điều hành của Tesla, SpaceX và nền tảng X. "Ý tôi là, tôi nhìn vào những gì ông làm. Ông bước vào, ông chỉ nói: 'Quý vị muốn nghỉ việc à?' Họ lúc đó đình công—tôi sẽ không đề cập đến tên công ty—nhưng họ đình công. Và ông nói: 'Được rồi, tất cả các người đã bị sa thải rồi.'" (UAW đã tweet một liên kết đến bản ghi âm.)

Musk: Ông cười khúc khích trong suốt những bình luận của Trump nhưng không nói gì, Reuters đưa tin. Việc không có phản hồi cụ thể sẽ có lợi cho Musk nếu Ban quan hệ lao động quốc gia (National Labor Relations Board) quyết định điều tra xem Musk có đe dọa công nhân hay không, theo hãng tin này lưu ý.

Công đoàn UAW: Việc sa thải hoặc đe dọa những công nhân đe dọa đình công là bất hợp pháp, theo Politico ghi nhận, và liên đoàn cho biết cuộc trao đổi liên quan đến cả hai người đàn ông. "Trump và Musk muốn những người lao động ngồi xuống và im lặng, và họ cười về điều đó một cách công khai. Thật kinh tởm, bất hợp pháp và hoàn toàn có thể đoán trước được từ hai gã hề này", theo lời người đứng đầu công đoàn Shawn Fain cho biết trong một tuyên bố. UAW đã ủng hộ Phó chủ tịch Kamala Harris trong cuộc đua năm 2024.

Twitter? Mặc dù Trump không nêu tên công ty, CNBC đưa tin Trump đang ám chỉ đến việc Musk "sa thải" nhân viên Twitter khi Musk mua nền tảng này vào năm 2022.

⦿ ---- Một viên chức chiến dịch Harris đã nói với NBC News hôm Thứ Ba rằng chiến dịch đã được FBI thông báo vào tháng 7 rằng họ đã bị một "hoạt động gây ảnh hưởng từ nước ngoài" nhắm tới. "Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ và không nhận thấy bất kỳ vi phạm an ninh nào đối với hệ thống của chúng tôi do những nỗ lực đó gây ra. Chúng tôi vẫn đang liên lạc với các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền", viên chức này cho biết, một ngày sau khi FBI cho biết họ đang điều tra các nỗ lực tấn công cả chiến dịch của Trump và Harris. Chiến dịch của Trump cho biết vào cuối tuần rằng họ đã bị một nhóm tin tặc Iran tấn công vào tháng 6.⦿ ---- Trump kinh hoàng. Chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris tập trung vào việc đảm bảo rằng sự bùng nổ nhiệt tình sau khi bà nhanh chóng giành được đề cử của đảng Dân chủ cho vị trí tổng thống sẽ được tổ chức thành một chiến dịch bền vững, huy động được một đội quân tình nguyện trước tháng 11. Trong tuần qua, khi Harris và người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, đi khắp đất nước để phát biểu tại các cuộc mít tinh đông đúc với hàng nghìn cử tri, chiến dịch cũng đã nỗ lực hết sức để ghi danh tình nguyện viên tại các sự kiện đó nhằm đảm bảo chiến thắng.“Chúng tôi có nguồn năng lượng rất tự nhiên, rất thực tế và rất rõ ràng từ những người muốn ủng hộ liên danh này”, Dan Kanninen, giám đốc các tiểu bang chiến trường của chiến dịch Harris cho biết. “Chúng tôi đang biến nguồn năng lượng và sự nhiệt tình đó thành hành động. Và tại tất cả các sự kiện này, vì chúng tôi được tổ chức, vì có sự hiện diện của chiến dịch lớn trên khắp các tiểu bang chiến trường — hơn 1.500 nhân viên, hơn 260 văn phòng — các nhóm đó có thể tập hợp hiệu quả sự nhiệt tình đó thành các ca làm việc tình nguyện, có nghĩa là một đường dây trực tiếp để tuyển dụng thêm tình nguyện viên, liên lạc với cử tri, gõ cửa từng nhà, gọi điện thoại và thúc đẩy điều đó theo cách thực sự thay đổi đáng kể biên độ ở những tiểu bang rất, rất sít sao này.”Để nhấn mạnh quan điểm đó, chiến dịch Harris đã chia sẻ những con số mới với NBC News mà họ cho biết minh họa cho nỗ lực cung cấp cho những người ủng hộ cách thức để làm việc trong cuộc đua.Tuần trước tại Nevada, 1.000 trong số 5.010 tình nguyện viên đăng ký là cho ngày hôm sau để tham gia một loạt các sự kiện hàng tuần mà chiến dịch tổ chức vào Chủ Nhật, một quan chức chiến dịch cho biết. Quan chức chiến dịch cho biết sự bùng nổ của các đơn đăng ký đã biến Chủ Nhật trở thành ngày lớn nhất cho loạt sự kiện hàng tuần. Để so sánh, viên chức này cho biết, số người tham dự các sự kiện của Chủ Nhật là 669% so với số người tham dự sự kiện trước đó, được tổ chức vào ngày 7 tháng 7, trước khi Tổng thống Joe Biden bỏ cuộc.Tại Wisconsin, chiến dịch đã có 13.000 cuộc trò chuyện với cử tri vào cuối tuần và đã nhận được hơn 1.100 người đăng ký tình nguyện tại một cuộc mít tinh ở Detroit để làm tình nguyện viên, theo viên chức này cho biết.⦿ ---- Nam Hàn: Các nhà sư đã trở thành bà mối và một ngôi chùa Phật giáo đã trở thành địa điểm hẹn hò được ban phước lành về mặt tôn giáo ở Nam Hàn. Tại quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, nơi gần một nửa số người Nam Hàn trẻ tuổi coi việc kết hôn hoặc sinh con là không cần thiết, Quỹ Phật giáo Hàn Quốc vì Phúc lợi Xã hội (Korean Buddhist Foundation for Social Welfare) và Bộ Y tế và Phúc lợi đã chung tay khuyến khích những người trẻ tuổi độc thân có "mối quan hệ lãng mạn lâu dài".Có 10 nam độc thân đủ điều kiện và 10 nữ độc thân được lựa chọn cạnh tranh trong số 701 nam và 773 nữ ứng viên đã tham gia chương trình hẹn hò kéo dài hai ngày có tên gọi là "Naneun Jeollo". Những người tham gia ở độ tuổi 30, sinh từ năm 1984 đến năm 1994."Tôi đang rất hồi hộp và ý tưởng tham gia chương trình hẹn hò tại chùa thật mới mẻ và thú vị đối với tôi", một nữ tham gia chia sẻ với tờ Korea JoongAng Daily trước khi gặp những người bạn cùng trại hẹn hò khác. Các cặp đôi lần đầu gặp nhau vào sáng thứ Sáu. Ngày hôm sau, họ đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ yêu ai, với sáu cặp đôi được ghép đôi. Có nghĩa là 60% người tham gia đã tìm thấy người yêu.Chương trình "Naneun Jeollo" bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái và chương trình hôm thứ sáu là chương trình thứ năm như vậy. Ban tổ chức đã chọn Đền Naksan ở Gangwon, nơi hoàn toàn phù hợp với bầu không khí mùa hè với vùng biển màu ngọc lam bao quanh tu viện. Chương trình cũng mượn một tham chiếu từ câu chuyện Nam Hàn, "Gyeonwu và Jiknyeo", nơi các nhân vật nam và nữ gặp nhau một lần một năm vào ngày thứ bảy của tháng bảy âm lịch, rơi vào thứ sáu.Các nhà sư đã chọn lọc 20 người tham gia từ hơn 1.500 ứng viên dựa trên một chương trình chấm điểm ưu tiên "sự tuyệt vọng chân thành đối với tình yêu" của một người. Trong khi những người tham gia đang cổ vũ cho tình yêu, thì người tổ chức và chính phủ quốc gia coi nguyện vọng của họ là “niềm hy vọng” có thể thúc đẩy hôn nhân của giới trẻ Nam Hàn và cuối cùng là góp phần vào tỷ lệ sinh của quốc gia.⦿ ---- Các trường hợp ung thư và tử vong ở nam giới sẽ tăng vọt trên toàn cầu lần lượt là 84% và 93% vào năm 2050, theo dự đoán của một nghiên cứu mới. Công bố hôm thứ Hai trên tạp chí Cancer, nghiên cứu phát hiện ra rằng mức tăng này lớn hơn ở nam giới từ 65 tuổi trở lên và ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có "chỉ số phát triển con người" thấp hoặc trung bình. Theo nghiên cứu, chỉ số đó đo lường sự phát triển của mỗi quốc gia về sức khỏe, kiến thức và mức sống."Một sự hợp tác quốc gia và quốc tế, cũng như một cách tiếp cận đa ngành được phối hợp, là điều cần thiết để cải thiện kết quả điều trị ung thư hiện tại và đảo ngược sự gia tăng dự kiến về gánh nặng ung thư vào năm 2050", tác giả chính của nghiên cứu Habtamu Mellie Bizuayehu, thuộc Đại học Queensland ở Úc, cho biết. Dựa trên dữ liệu từ Đài quan sát ung thư toàn cầu, nhóm của ông đã phân tích hơn 30 loại ung thư khác nhau trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới để đưa ra dự đoán của mình.⦿ ---- Nhiều hộ gia đình có thu nhập cao đã rời California và New York hơn là chuyển đến, nhưng một số tiểu bang lại chứng kiến điều ngược lại. Florida có mức tăng ròng lớn nhất của các hộ gia đình có thu nhập cao, theo một nghiên cứu gần đây của SmartAsset. Công ty SmartAsset đã phân tích dữ liệu IRS mới nhất có sẵn từ năm thuế 2021-2022. Sử dụng 200.000 đô la thu nhập gộp đã điều chỉnh làm ngưỡng, nghiên cứu đã xem xét số lượng hộ gia đình có thu nhập cao chuyển đến và rời khỏi mỗi tiểu bang để xác định dòng tiền chảy vào ròng.Texas đứng thứ nhì về số hộ gia đình dọn vào, tiếp theo là North Carolina, South Carolina và Arizona. Các tiểu bang Florida, Texas, Tennessee, Nevada và New Hampshire — tất cả đều nằm trong top 10 — không áp dụng thuế thu nhập, điều này có thể là động lực lớn thúc đẩy việc di cư đến những nơi này, theo Jaclyn DeJohn, biên tập viên quản lý phân tích kinh tế của SmartAsset. Nhưng các tiểu bang không có các khoản giảm thuế đó vẫn thu hút được cư dân mới, cũng như những tiểu bang có dân số ít hơn. Ngoài ra, còn phải xem xét thị trường lao động. Texas vẫn là một trong những nơi tốt hơn để tìm việc làm tại Hoa Kỳ, cùng với Florida.Nhóm 5 tiểu bang thu hút hộ gia đình thu nhập cao dọn tới:1. Florida: Các hộ gia đình có thu nhập cao dọn vào: 29.771 hộ. Thu nhập gộp điều chỉnh trung bình của các hộ gia đình có thu nhập cao chuyển đến: 907.013 đô la.2. Texas: 8.260 hộ. Thu nhập trung bình các hộ: 579.207 đô la.3. North Carolina: 5.792 hộ. Thu nhập trung bình các hộ: 456.384 đô la.4. South Carolina: 5.270 hộ. Thu nhập trung bình các hộ: 501.205 đô la.5. Arizona: 4.365 hộ. Thu nhập trung bình các hộ: 561.112 đô la.⦿ ---- Một bản cáo trạng được công bố vào thứ Hai đã cáo buộc bốn người đàn ông, bao gồm 2 cảnh sát Quận LA đã nghỉ hưu và 2 cựu quân nhân từ Úc và Anh, đã dàn dựng một cuộc đột kích giả mạo của an ninh Mỹ vào một ngôi nhà ở Irvine, nơi cư dân này đã bị giam giữ trái ý muốn và bị ép buộc ký chuyển nhượng các quyền lợi kinh doanh trị giá hơn 37 triệu đô la.Nạn nhân giấu tên, một cư dân Irvine là người nhập cư từ Trung Quốc và là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ, đã vướng vào một cuộc tranh chấp với một cựu cộng sự kinh doanh vẫn ở Trung Quốc, người này bị cáo buộc đã trả hơn 400.000 đô la để dàn dựng cuộc đột kích vào năm 2019, theo các quan chức.

"Vào một thời điểm nào đó, công dân Trung Quốc giàu có này đã quyết định thuê những kẻ đánh thuê này để thực hiện những gì chúng đã làm", Luật sư Hoa Kỳ Martin Estrada nói với các phóng viên ở trung tâm thành phố LA. "Mục tiêu là khiến người này ký hợp đồng từ bỏ các quyền kinh doanh của mình. Đó là những gì anh ta đã làm, nhưng anh ta đã bị vũ lực cưỡng bức, đe dọa và tống tiền", Estrada cho biết.

Theo cáo trạng, một trong những kẻ chủ mưu là cảnh sát đã nghỉ hưu Steven A. Lankford, người đang làm việc tích cực với tư cách là một nhân viên thực thi pháp luật vào thời điểm đó, Estrada cho biết Lankford đã sử dụng phù hiệu của mình và quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu và nguồn lực của cơ quan thực thi pháp luật để lập kế hoạch và thực hiện cuộc đột kích. “Anh ta đã sử dụng phù hiệu của mình để vào nhà. Anh ta đã sử dụng thẩm quyền của mình với tư cách là cảnh sát để đe dọa gia đình và đe dọa trục xuất doanh nhân", Estrada cho biết.

Lankford đã nghỉ hưu năm 2017 nhưng đã quay trở lại Sở Cảnh sát để làm việc một số giờ hạn chế mỗi năm với tư cách là một nhân viên bán thời gian và đang làm việc với tư cách đó vào thời điểm xảy ra vụ việc năm 2019, theo các công tố viên. Bản cáo trạng, cáo buộc 4 người này tham gia vào âm mưu tống tiền và tước đoạt quyền lợi dưới danh nghĩa luật pháp, cho biết Lankford cũng đã cố gắng ngăn chặn cuộc điều tra về vụ đột kích sau khi nạn nhân báo cáo với Sở Cảnh sát Irvine. Nhóm 4 bị cáo đã lần đầu ra hầu tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ vào chiều Thứ Hai. Tên của nữ doanh nhân ở Trung Quốc bị cáo buộc chỉ đạo vụ đột kích không xuất hiện trong đơn khiếu nại hình sự.

⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông 74 tuổi ở Laguna Beach đã nhận tội hôm thứ Hai vì biển thủ gần 6 triệu đô la với tư cách là người thi hành di chúc của các khách hàng giàu có. Công tố cho biết David Robert McDonnell đã biển thủ số tiền này thông qua công ty McDonnell Business Services có trụ sở tại Laguna Beach. Công ty này xử lý các di sản của nhiều khách hàng khác nhau và sẽ phân chia tài sản cho những người thừa kế sau khi một khách hàng qua đời. McDonnell dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 9 tháng 12. Công tố cho biết bị cáo đã biển thủ 5.909.220,15 đô la từ bốn quỹ tín thác từ năm 2018 đến tháng 1/2024.

⦿ ---- Florida: Một cuộc rượt đuổi bắt đầu với cảnh sát Quận Collier vào tối Thứ Hai sau khi một anh trai và em gái phóng xe khỏi một trạm dừng xe. Theo Văn phòng Cảnh sát Quận Collier, cảnh sát đã cố gắng dừng xe vào khoảng 7:57 giờ tối. Cảnh sát đã tiếp cận chiếc xe và xác định người lái xe là Denny Nguyen, 20 tuổi. Theo báo cáo, Nguyen đã kéo cửa sổ lên trên cánh tay của một cảnh sát trước khi cảnh sát nắm lấy cánh tay anh ta. Sau đó, Nguyen lái xe đi trong khi cảnh sát đang bám chặt.

Denny được cho là đã lái xe liều lĩnh về phía bắc trên Đường Immokalee trước khi quay đầu xe và đâm vào một chiếc xe khác. Cảnh sát cho biết họ đã thấy Denny rẽ về phía bắc vào Đại lộ Collier, nơi họ tìm thấy chiếc xe đậu trong bãi đậu xe. Chị của Denny, Victoria, đã đến hiện trường và nói với cảnh sát rằng cô đã theo dõi chiếc xe đến địa điểm này. Sau khi cảnh sát rời khỏi khu vực, các đơn vị vẫn ở gần và để mắt đến Victoria. Các cảnh sát cho biết cô ấy đã quay lại hiện trường và dừng xe ở cuối đường.

Sau vài phút, Victoria đi về phía tây trên Đường Immokalee hướng về I-75. Cảnh sát cho biết họ đã dừng xe, tại đó họ tìm thấy Denny Nguyen và bắt giữ anh ta. Danny đang phải đối mặt với các cáo buộc bỏ trốn/trốn tránh cảnh sát khi đèn/còi báo động đang bật, lái xe khi giấy phép bị đình chỉ và chống lại lực lượng thực thi pháp luật. Cô Victoria cũng đã bị bắt vì là người tiếp tay cho tội phạm.

⦿ ---- California: Cảnh sát San Jose đang truy tìm nghi phạm đã bắn chết một người đàn ông bên trong một quán bar hồi sáng Chủ Nhật. SJPD cho biết một người đàn ông đã bị bắn bên trong quán bar Co La Quan nằm tại Trung tâm mua sắm Maxim Market bên cạnh Trung tâm mua sắm Grand Century.

Cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 3:20 giờ sáng Chủ Nhật, khoảng ba giờ sau giờ đóng cửa được niêm yết của quán bar. Khi SJPD đến hiện trường, họ cho biết một người đàn ông đã bị ít nhất một vết thương do súng bắn trong quán. Nạn nhân sau đó đã tử vong vì vết thương tại một bệnh viện gần đó và nghi phạm trong vụ án này vẫn chưa được tìm thấy.

⦿ ---- HỎI 1: Đa số (69%) dân Mỹ muốn các trường cao đẳng ưu tiên dạy trực tuyến?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Báo cáo Thay đổi Bối cảnh Giáo dục Trực tuyến (Changing Landscape of Online Education) lần thứ chín — từ Eduventures Research, Quality Matters và Educause — cung cấp góc nhìn về cách các trường cao đẳng tiếp cận giáo dục trực tuyến. Cuộc khảo sát cho thấy 69% số người được hỏi cho biết ưu tiên là tạo ra các phiên bản trực tuyến của các lớp học trực tiếp. Một tỷ lệ thấp hơn một chút, 65%, cho biết điều tương tự về việc ra mắt các phiên bản trực tuyến của toàn bộ các chương trình cấp bằng trực tiếp.

Chi tiết:

https://www.highereddive.com/news/chloe-9-eduventures-survey-online-learning-colleges/724029/

⦿ ---- HỎI 2: Người cao niên uống chút rượu cũng đủ có rủi ro ung thư?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu mới khẳng định rằng rượu không phải là bạn của bạn khi bạn già đi: Ngay cả việc uống ít cũng có liên quan đến việc gia tăng số ca tử vong do ung thư ở người lớn tuổi, với nguy cơ gia tăng rõ rệt nhất ở những người mắc các vấn đề sức khỏe khác hoặc sống ở những khu vực có thu nhập thấp. Nghiên cứu theo dõi hơn 135.000 người lớn từ 60 tuổi trở lên trong 12 năm, cũng bác bỏ niềm tin lâu đời rằng uống ít rượu hoặc vừa phải là tốt cho tim.

Thay vào đó, các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào thứ Hai trên tạp chí JAMA Network Open, không có sự giảm số ca tử vong do bệnh tim ở những người uống ít rượu hoặc vừa phải, bất kể tình trạng sức khỏe hoặc tình trạng kinh tế xã hội của họ. "Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng về mối liên hệ có lợi giữa việc uống ít rượu và tỷ lệ tử vong [nói chung]", tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Rosario Ortolá, phó giáo sư y học dự phòng và y tế công cộng tại Universidad Autónoma de Madrid, nói với tờ New York Times.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/08/13/light-drinking-harms-health-older-adults-cancer/3871723560039/

.