- Bà Harris kêu gọi công dân Mỹ ở hải ngoại hãy bầu phiếu sớm - Dân biểu Nancy Pelosi: Thế vận của Mỹ là bầu cử, mọi người đang nhảy múa và ca hát trên đường đi bầu phiếu - Tim Walza ngày mai tới L.A. và Quận Cam.

Trao cờ Thế Vận từ Thị Trưởng Paris sang Thị Trưởng Los Angeles để sẽ chuẩn bị Thế Vận LA 2028. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, Thomas Bach, đã cảm ơn các vận động viên vì đã tạo nên cảm giác hòa bình bất kể các quốc gia của họ đang bất hòa nhau.

- Bà Harris kêu gọi công dân Mỹ ở hải ngoại hãy bầu phiếu sớm

- Chuyên gia Fox News thú nhận: Trump bị tâm thần mức độ nhẹ, dạng ADHD.

- Dân biểu Nancy Pelosi: Thế vận của Mỹ là bầu cử, mọi người đang nhảy múa và ca hát trên đường đi bầu phiếu

- Tim Walz ngày mai tới L.A. và Quận Cam.

- TT Biden và PTT Harris ra chương trình "Thời gian là tiền bạc" để rút ngắn thời gian các hãng Mỹ làm khó dân Mỹ về giao dịch, y tế

- Trump lên kế hoạch kiện Bộ Tư pháp đòi bồi thường 100 triệu đô vì vụ đột kích dinh thự Mar-a-Lago năm 2022 để tìm các thùng hồ sơ mật Trump giấu

- TT Biden: rút lui khỏi cuộc tranh cử vì lo ngại rằng ông có thể trở thành "sự xao lãng thực sự" đối với đảng Dân chủ. TT Biden cảnh báo rằng nhiệm kỳ 2 của Trump sẽ gây ra đe dọa lớn đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia. Biden tuyên bố ủng hộ ban tranh cử Harris-Walz, sẵn sàng giúp.

- Thống đốc Kansas Laura Kelly (D) ca ngợi Thống đốc Minnesota Tim Walz (D) là "tài sản lớn" cho chiến dịch Harris

- Ban tranh cử Harris trả lời vụ Trump vu khống: Hình đám đông 15.000 người ủng hộ Harris-Walz ở Michigan là hình thật

- Dân biểu Ted Lieu nói Trump mất trí rồi, khi nói rằng bà Harris làm hình giả đông người ở sân bay Detroit

- Thượng nghị sĩ JD Vance (Ứng cử viên phó của Trump) nói rằng Trump ca ngợi Tập Cận Bình, Putin, Kim là bình thường, không có gì sai

- Khi 1 cử tri hỏi qua Fox News về cách giúp đỡ các gia đình lao động, Trump hô hào khẩu hiệu rồi chửi mắng Trung Quốc. Các nhà kinh tế nhắc rằng bà Harris đã trả lời cụ thể tuyệt với.

- Tổng thống Pháp: Thế vận Paris 2024 đã cho thế giới thấy "bộ mặt thật của nước Pháp".

- Bế mạc Thế vận: 10.714 vận động viên tranh tài ở 329 nội dung ở 48 bộ môn. Mỹ nhiều huy chương nhất với 126 huy chương, bao gồm 40 vàng, 44 bạc và 42 đồng

- Tổng thống Pháp mừng Thế vận thành công: thế giới có thể "làm nên những điều tuyệt vời" cùng nhau.

- Thế vận bế mạc màn cuối: ca sĩ Yseult hát ca khúc "My Way"

- Ngôi sao Tom Cruise hạ xuống từ đỉnh Sân vận động, nhận lá cờ Thế Vận và đem về cho Thế vận Los Angeles 2028

- Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế cảm ơn các vận động viên vì đã tạo nên cảm giác hòa bình và đoàn kết: Các bạn đã ôm chặt lấy nhau, bất kể đất nước của các bạn bị chia cắt bởi chiến tranh

- Kỷ lục Thế vận Paris: nhiều lời cầu hôn nhất từ trước đến nay tại một kỳ Thế vận

- Tưng bừng lễ bế mạc Thế vận: các vận động viên và khán giả hát theo tiếng nhạc, chụp hình tự sướng

- Đội bóng rổ nữ Hoa Kỳ thắng huy chương vàng Olympic thứ 8 liên tiếp. Pháp bạc và Úc đồng.

- Ý huy chương vàng bóng chuyền nữ, Mỹ bạc, Brazil đồng.

- Khối các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC: kinh tế toàn cầu ​​sẽ tăng trưởng ổn định là 2,9% trong năm 2024 và 2025.

- Chính phủ Anh sẽ xem xét thỏa thuận Synopsys mua Ansys, Inc. giá 35 tỷ đô vì sợ thị trường giảm cạnh tranh

- Meta Platforms, Universal Music Group hợp tác

- Mỹ, Nam Hàn tập trận lớn 10 ngày từ tuần tới

- Úc: trực thăng đâm vào mái khách sạn Hilton ở Cairns, phi công chết

- Vatican kêu gọi Tổng thống Iran đừng trả thù Israel, hãy ưu tiên "đối thoại" và "hòa bình", kêu gọi ngưng bắn trên mọi mặt trận, bắt đầu từ Gaza

- Gaza: chạy loạn, nhiều cặp vợ chồng ly biệt, thất lạc nhau.

- Honda Motor và Nissan Motor Corp. sẽ đầu tư tái chế nhựa được sử dụng trong xe điện

- FBI bắt 1 kỹ sư có song tịch Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vì in, cầm về nhà hơn 250 tài liệu mật tại Bộ Quốc phòng.

- Mỹ: hơn 1 tỷ con chim/năm chết do bay tông vào các tòa nhà

- Quận Los Angeles: 13 người bị thương vì nhiều xe đụng dây chuyền

- California: Thị trấn Carmel với 3.300 cư dân, không có nhà nào có địa chỉ đường phố, sẽ bỏ phiếu hỏi ý dân vào tháng 11/2024 xem cần địa chỉ hay không

- California: Lễ khánh thành chính thức xe lửa điện của Caltrain

- HỎI 1: FDA từ chối đơn xin chữa rối loạn căng thẳng hậu chấn thương bằng ma túy midomafetamine, loại thuốc lắc đường phố, đòi thêm nghiên cứu? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Phê cần sa hàng ngày sẽ nguy cơ ung thư đầu và cổ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-12/8/2024) ⦿ ---- Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries) đã tuyên bố trong báo cáo hàng tháng mới nhất được công bố hôm thứ Hai rằng nền kinh tế toàn cầu dự kiến ​​sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định là 2,9% vào năm 2024 và 2025.

Tăng trưởng mạnh mẽ ở Hoa Kỳ và hiệu suất tốt hơn dự kiến ​​ở khu vực đồng euro trong quý 2 năm 2024, được thúc đẩy bởi thu nhập thực tế tăng và sự phục hồi của du lịch, đã góp phần vào triển vọng ổn định này. Bất chấp những thách thức ở Nhật Bản, dự kiến ​​sẽ có sự phục hồi vào nửa cuối năm.

Đồng thời, các nền kinh tế không thuộc OECD như Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục chứng kiến ​​sự tăng trưởng vững chắc được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ của chính phủ. Hơn nữa, tổ chức này cũng tuyên bố rằng nhìn về phía trước, các ngân hàng trung ương ở Hoa Kỳ, Khu vực đồng euro và Vương quốc Anh dự kiến ​​sẽ áp dụng các chính sách tiền tệ thích ứng hơn, tùy thuộc vào xu hướng lạm phát và điều kiện kinh tế.

⦿ ---- Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh (CMA: Competition and Markets Authority) tiết lộ ho6m thứ Hai trong một tuyên bố rằng họ sẽ xem xét thỏa thuận mua lại Ansys, Inc. của Synopsys, Inc., trị giá 35 tỷ đô la. Cơ quan giám sát nêu chi tiết rằng hiện tại họ đang xem xét liệu thỏa thuận này có thể dẫn đến "giảm đáng kể sự cạnh tranh trong bất kỳ thị trường nào hoặc các thị trường nào tại Anh quốc đối với hàng hóa hoặc dịch vụ" hay không. Vì lý do này, CMA đã ban hành "lời mời bình luận", trong đó tất cả các bên quan tâm sẽ có thể chia sẻ ý kiến ​​của mình về vấn đề này.

⦿ ---- Meta Platforms và Universal Music Group (UMG) đã công bố ho6m thứ Hai rằng họ đã mở rộng quan hệ đối tác của mình để "phát triển hơn nữa các cơ hội sáng tạo và thương mại cho các nghệ sĩ UMG và các nhạc sĩ của Universal Music Publishing Group (UMPG)" trên các nền tảng của Meta, bao gồm Facebook, Instagram, Threads và WhatsApp. Hai công ty cũng đã đồng ý hợp tác để giải quyết vấn đề "nội dung do AI tạo ra trái phép" nhằm bảo vệ các nghệ sĩ.

"Quan hệ đối tác này dựa trên sự công nhận rằng âm nhạc có thể giúp kết nối chúng ta và đưa người hâm mộ, nghệ sĩ và nhạc sĩ lại gần nhau hơn, không chỉ trên các nền tảng đã được thiết lập như Instagram và Facebook, mà còn theo những cách mới trên WhatsApp, v.v.", theo Tamara Hrivnak, phó chủ tịch phát triển kinh doanh âm nhạc và nội dung tại Meta, tuyên bố.

⦿ ---- Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung lớn vào tuần tới, Yonhap đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) của Seoul. Cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield (UFS) dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 19/8 và kéo dài đến ngày 29/8, bao gồm "cuộc tập trận chỉ huy mô phỏng máy tính chính, huấn luyện thực địa đồng thời và diễn tập phòng thủ dân sự". JCS tiết lộ: "Đặc biệt, liên minh ROK-US sẽ tiếp tục tăng cường năng lực và tư thế để ngăn chặn và phòng thủ chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt."

⦿ ---- Một phi công đã tử vong sau khi trực thăng người này đang lái đâm vào mái khách sạn Hilton's DoubleTree ở Cairns, Úc hôm thứ Hai, theo cảnh sát cho biết. "Vụ va chạm xảy ra đã gây ra hỏa hoạn trên nóc khách sạn", Cảnh sát Queensland cho biết, đồng thời nói thêm rằng tòa nhà đã được sơ tán và "không có thương tích nào xảy ra với những người trên mặt đất". Cảnh sát xác nhận rằng phi công là người duy nhất trên trực thăng, tuyên bố ông đã tử vong tại hiện trường. Ông vẫn chưa được xác định danh tính. Hai cánh quạt của trực thăng đã rơi ra và rơi xuống hồ bơi của khách sạn, ABC đưa tin.

⦿ ---- Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Hồng y Pietro Parolin đã chuyển tải mối quan ngại sâu sắc của Tòa thánh về những diễn biến gần đây ở Trung Đông, và kêu gọi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tránh mở rộng "cuộc xung đột rất nghiêm trọng" và thay vào đó ưu tiên "đối thoại" và "hòa bình". Tuần trước, Đức Giáo hoàng Francis một lần nữa kêu gọi ngừng bắn "trên mọi mặt trận", bắt đầu từ Dải Gaza, "nơi tình hình nhân đạo rất nghiêm trọng và không bền vững".

Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục gia tăng sau vụ Israel ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran và vụ giết chết chỉ huy cấp cao của Hezbollah Fuad Shukr ở Beirut. Khu vực này hiện đang theo dõi hành động trả đũa của Iran sau khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả "các hành động khiêu khích".

⦿ ---- Gaza: chạy loạn, nhiều cặp vợ chồng ly biệt, thất lạc nhau. Khi cuộc chiến của Israel bắt đầu, các gia đình ở Gaza phải đối mặt với quyết định đau đớn là ở lại phía bắc hay đi về phía nam đến "khu vực an toàn" được thúc giục. Nhiều phụ nữ đi về phía nam, đôi khi một mình với những đứa con nhỏ, đã buộc phải bỏ lại chồng mình, không biết khi nào gia đình họ sẽ được đoàn tụ.

Kể từ tháng 10, quân đội Israel đã thiết lập các trạm kiểm soát trên phố Salah al-Din và phố al-Rasheed - những tuyến đường chính duy nhất nối liền phía bắc và phía nam Gaza - ngăn chặn việc di chuyển giữa các khu vực. Số phận của hàng chục nghìn người phải di dời từ phía bắc vào phía nam vẫn còn trong vòng luẩn quẩn. Nhiều người mong muốn được nhanh chóng trở về nhà và những người thân yêu mà họ buộc phải bỏ lại phía sau.

Nhiều trường hợp cưỡng bức ly biệt. Doaa và chồng Abdullah quyết định ở lại phía bắc Gaza, tin rằng không nơi nào thực sự an toàn. Họ chuyển từ ngôi nhà của mình gần Cảng Gaza đến khu vực gần Quảng trường Yarmouk ở khu phố Jalaa. Mặc dù xe tăng Israel đang tiến đến, cặp đôi này tin rằng tình trạng thường dân của họ sẽ bảo vệ họ, vì vậy họ vẫn ở lại đó. "Chúng tôi không có mối quan hệ nào với Hamas hay bất kỳ đảng phái nào khác", Doaa xác nhận. Hy vọng của họ đã tan vỡ khi quân Israel xâm lược khu vực này, khủng bố phụ nữ và trẻ em, tra tấn người già và bắt cóc đàn ông. Tại nơi họ đang ở, Doaa chứng kiến ​​Abdullah, bố chồng và anh rể của cô bị tra tấn và bắt đi.

⦿ ---- Tim Walza ngày mai tới L.A. và Quận Cam. Ứng cử viên Phó của liên danh Dân Chủ là Tim Walz sẽ tổ chức sự kiện đơn độc đầu tiên của mình với tư cách là người bạn đồng hành tranh cử của Harris vào ngày mai Thứ Ba tại Los Angeles, nơi ông sẽ có bài phát biểu tại hội nghị của Liên đoàn Công nhân Nhà nước, Quận và Thành phố Hoa Kỳ (AFSCME: American Federation of State, County and Municipal Employees) năm 2024.

Vào cuối ngày, ông sẽ có bài phát biểu tại một buổi tiếp tân chiến dịch ở Newport Beach (Quận Cam), California. Vào thứ Tư, ông sẽ phát biểu tại một buổi tiếp tân chiến dịch ở Denver và tại Boston vào cuối ngày hôm đó. Vào thứ Năm, Walz sẽ phát biểu tại các buổi tiếp tân chiến dịch ở Newport, Rhode Island và Southampton, New York.

⦿ ---- Nếu bạn là công dân Mỹ và đang sống tại Việt Nam xin nhớ bà Harris đang tìm lá phiếu của bạn. Ủy ban Quốc gia Dân chủ hôm Thứ Hai cho biết họ đang thực hiện khoản đầu tư đầu tiên cho chu kỳ bầu cử tổng thống vào chi nhánh Democrats Abroad, nhấn mạnh thực tế rằng ngay cả các quan chức cấp cao của đảng cũng cảm thấy cuộc bầu cử năm 2024 có thể diễn ra với biên độ cực kỳ hẹp.

Khoản chi 600.000 đô la nhằm mục đích đăng ký một số trong hàng triệu cử tri đủ điều kiện sống ở nước ngoài và đảm bảo họ tuân thủ các quy tắc cụ thể của tiểu bang — và thường phức tạp hoặc rườm rà — về cách thức và thời điểm bỏ phiếu qua thư khi sống ở nước ngoài. Một nửa khoản đầu tư đã được phân bổ. "Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của DNC vào thời điểm này trong chu kỳ", Chủ tịch Democrats Abroad Martha McDevitt-Pugh cho biết. "Người Mỹ ở nước ngoài là những người bỏ phiếu sớm và cần yêu cầu lá phiếu của chúng tôi mỗi năm chúng tôi muốn bỏ phiếu. Chuẩn bị bỏ phiếu bắt đầu ngay bây giờ"

Phó giám đốc điều hành DNC Roger Lau nói thêm rằng cuộc đua năm 2024 "sẽ giành chiến thắng trong biên độ hẹp và mọi lá phiếu đều có giá trị". “Đảng Dân chủ không để bất kỳ điều gì xảy ra ngoài ý muốn, đầu tư mạnh vào đảng ở nước ngoài của chúng tôi để đảm bảo mọi công dân Hoa Kỳ đều có tiếng nói trong cuộc bầu cử này”, Lau cho biết. “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này bằng cách thu hút cử tri trong và ngoài Hoa Kỳ, và khoản đầu tư này cho thấy cam kết của chúng tôi là không bỏ sót bất kỳ điều gì”.

Đảng này đặc biệt quan tâm đến cử tri từ các tiểu bang chiến trường quan trọng. Đảng ước tính có 1,6 triệu người Mỹ ở nước ngoài, bao gồm nhiều quân nhân, đủ điều kiện bỏ phiếu tại Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

⦿ ---- Thế vận của Mỹ là bầu cử. Tại một buổi gây quỹ vận động tranh cử cho Harris hôm Chủ Nhật, ngày cuối cùng của Thế vận hội Paris, Dân biểu Nancy Pelosi, đảng Dân chủ-California, cựu chủ tịch Hạ viện, đã tập hợp khoảng 650 người tham dự và nói với họ: "Dân chủ đang có trên lá phiếu... và chúng tôi muốn dân chủ giành huy chương vàng vào ngày hôm đó".

Pelosi đã phát biểu trước Harris, người đã nói về sự nhiệt tình mà bà cảm nhận được từ các cử tri tại một loạt các cuộc vận động tranh cử ở các tiểu bang chiến trường vào tuần trước. "Mọi người đang nhảy múa và ca hát trên lối đi từ rất lâu trước khi chúng tôi đến đó. ... Họ xuất hiện vì họ tin tưởng vào đất nước của chúng ta", bà nói.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamal Harris đã giới thiệu nỗ lực quản lý "Thời gian là tiền bạc" (Time is Money) hôm thứ Hai nhằm giải quyết "các thủ đoạn và trò lừa đảo" mà các tập đoàn lớn sử dụng để lãng phí thời gian và tiền bạc của người dân Mỹ, theo Bạch Ốc tiết lộ trong một tuyên bố. Đây là "nỗ lực mới của toàn chính phủ nhằm trấn áp mọi cách mà các tập đoàn, thông qua thủ tục giấy tờ quá mức, thời gian chờ đợi và sự khó chịu chung, gây thêm những phiền toái và rắc rối không cần thiết cho cuộc sống của mọi người và làm giảm chất lượng cuộc sống của họ", Bạch Ốc nêu chi tiết.

Chính quyền Biden đổ lỗi cho các công ty cố tình thiết kế quy trình của họ sao cho tốn thời gian nhất có thể để ngăn cản khách hàng của họ được hoàn lại tiền hoặc hủy đăng ký, điều này giúp tối đa hóa lợi nhuận. Các hành động chính của nỗ lực này sẽ là tạo điều kiện hủy chuyến dễ dàng hơn, chấm dứt tình trạng các hãng hàng không chạy lòng vòng bằng cách yêu cầu hoàn tiền mặt tự động, cho phép gửi yêu cầu bồi thường sức khỏe trực tuyến (health claim submissions online), đảm bảo trách nhiệm giải trình và giải quyết các hạn chế và thiếu sót của các chatbot dịch vụ khách hàng.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được cho là đang lên kế hoạch kiện Bộ Tư pháp đòi bồi thường 100 triệu đô la sau vụ đột kích vào dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida vào năm 2022 [để tìm các thùng hồ sơ mật đã đòi mà Trump không nộp], theo Fox đưa tin hôm thứ Hai. Bộ Tư pháp sẽ có 180 ngày kể từ ngày nhận được đơn để phản hồi. Nếu không đạt được thỏa thuận trong thời hạn này, vụ kiện của Trump sẽ được chuyển đến tòa án liên bang ở Quận phía Nam của Florida. "Toàn bộ cuộc điều tra của Công tố đặc biệt là về việc can thiệp vào khả năng đắc cử của ông ấy [Trump]", theo luật sư của cựu tổng thống Daniel Epstein nói với Fox Business.

Hồ sơ tuyên bố Bộ Tư pháp đã tham gia vào "hành vi vi phạm pháp luật" chống lại Trump, với lý do xâm phạm quyền riêng tư, truy tố ác ý và lạm dụng quy trình bắt nguồn từ vụ đột kích Mar-a-Lago. Nhóm luật sư của Trump lập luận rằng vụ đột kích "không phù hợp với các giao thức yêu cầu phải có sự đồng ý của mục tiêu điều tra, tiết lộ cho luật sư của cá nhân đó và sử dụng Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ địa phương".

⦿ ---- Fox News thú nhận: Trump bị tâm thần mức độ nhẹ, dạng ADHD. Chuyên gia bình luận của Fox News Mary Katherine Ham cho rằng cuộc họp báo thất thường gần đây của Donald Trump tại Mar-a-Lago có thể là do chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD: attention deficit hyperactivity disorder). Trong một cuộc thảo luận chuyên đề vào Chủ Nhật trên Fox News, người dẫn chương trình Howard Kurtz chỉ ra rằng cuộc họp báo gần đây của Trump đã được mô tả là "vớ vẩn" và "mất kiểm soát".

Kurtz nói: "Cuộc họp báo của Trump, theo quan điểm của tôi, là một giờ khá nghiêm túc, trả lời các câu hỏi. Nhìn này, tôi nghĩ rằng tổng thống rõ ràng có xu hướng đi đường vòng. Ông Trump có thể đang bị ADHD nhẹ, ông Trump có thể chưa được chẩn đoán, tôi không biết, tôi không điều trị cho ông ấy. Nhưng ông Trump có những đặc điểm đó. Ông Trump thiếu kỷ luật theo cách này. Về mặt chiến thuật, sẽ không tốt nếu ông Trump làm những điều này và không giữ lời nói trong các chủ đề thảo luận".

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ sự ủng hộ đối với Phó Tổng thống Kamala Harris và người bạn đồng hành mới của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz trên con đường giành Bạch Ốc. Nói về Walz, Biden ca ngợi Walz là một "người tuyệt vời" và là người mà ông sẽ kết bạn nếu họ lớn lên cùng nhau. Ông mô tả Walz là "thực tế" và "thông minh", nhấn mạnh mối quan hệ quen biết lâu năm của họ và sức mạnh trong mối quan hệ đối tác của họ. "Tôi nghĩ đây là một đội ăn ý tuyệt vời", theo Biden nói.

Giải quyết những lo ngại về sức khỏe và sự tham gia chiến dịch của mình, Biden đảm bảo rằng ông thừa nhận màn trình diễn tranh luận đầy thách thức do bệnh tật nhưng khẳng định lại cam kết của mình đối với chiến dịch ở Pennsylvania và các tiểu bang khác. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Kamala nghĩ rằng tôi có thể làm để giúp đỡ nhiều nhất", ông nói trong cuộc phỏng vấn của CBS phát sóng vào Chủ Nhật.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden giải thích rằng quyết định rút lui khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 của ông xuất phát từ lo ngại rằng ứng cử của ông có thể trở thành "sự xao lãng thực sự" đối với đảng Dân chủ. Trong một cuộc phỏng vấn trên CBS phát sóng vào Chủ Nhật, ông nhấn mạnh cam kết đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump, mặc dù đã đề cập đến những lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của ông. Ông không hề nghi ngờ về khả năng đảm nhiệm nhiệm kỳ tiếp theo của mình.

Biden đề cập rằng áp lực của đảng đã ảnh hưởng đến lựa chọn của ông, vì một số đảng viên Dân chủ lo ngại chiến dịch của ông có thể làm suy yếu cơ hội của họ. "Chúng ta phải, chúng ta phải, chúng ta phải đánh bại Trump", ông nhấn mạnh. Biden nói trong những người lo ngại bản thân họ sẽ mất phiếu khi tái tranh cử tháng 11/2024 có bà Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cảnh báo rằng nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump sẽ gây ra mối đe dọa đáng kể đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia. Trong một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn của CBS được công bố vào sáng Chủ Nhật, Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các quyết định toàn cầu hiện tại, tuyên bố rằng những lựa chọn được đưa ra trong những năm tới có thể định hình sáu thập niên tiếp theo.

Biden cũng chỉ trích Tòa án Tối cao, gọi đó là "không ổn định" và đề xuất giới hạn nhiệm kỳ 18 năm cho các thẩm phán. Ông đã nêu bật mối nguy hiểm do "những người Cộng hòa cực đoan" gây ra, những người mà theo quan điểm của ông, không coi trọng các thể chế chính trị. Biden nhấn mạnh rằng việc bảo vệ nền dân chủ là điều cần thiết đối với bản sắc của quốc gia.

⦿ ---- Thống đốc Kansas Laura Kelly (D) cho biết Thống đốc Minnesota Tim Walz (D) là "tài sản lớn" cho chiến dịch của Phó Tổng thống Harris vì Walz "hiểu về vùng nông thôn nước Mỹ". Về việc liệu khả năng nói chuyện với vùng nông thôn nước Mỹ của Walz có bị cường điệu hóa hay không, Kelly trả lời "Không, không hề" trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Face the Nation" của CBS News.

"Tim Walz là hình mẫu của người cha vùng Trung Tây. Bạn có thể đưa ông ấy đến bất kỳ hội chợ tiểu bang nào, trên bất kỳ Phố chính nào và chắc chắn là trong bất kỳ trận bóng bầu dục nào vào tối thứ Sáu ở vùng nông thôn Kansas, và ông ấy sẽ hòa nhập ngay", Kelly cho biết. Kelly, một đảng viên Dân chủ lãnh đạo một tiểu bang đỏ, chỉ ra thời gian Walz tại Quốc hội đại diện cho một bộ phận bảo thủ hơn của tiểu bang Minnesota.

"Tôi nghĩ chúng ta cũng cần nhớ rằng, mặc dù Minnesota là một tiểu bang xanh, nhưng ông Walz đã làm Dân biểu tại Quốc hội trong 12 năm, cho một bộ phận rất đỏ của Minnesota. Vì vậy, ông Walz hiểu vùng nông thôn Minnesota. Ông Walz hiểu vùng nông thôn nước Mỹ, và tôi nghĩ đó là một trong những lý do khiến ông Walz là một tài sản lớn đối với nhóm Harris-Walz.”

Đảng Cộng hòa đã tìm cách miêu tả Walz là một người theo chủ nghĩa tự do cấp tiến, giống như họ đã làm với Harris. “Không có gì ngạc nhiên khi ứng cử viên tự do của San Francisco Kamala Harris muốn ứng cử viên Bờ Tây Tim Walz làm bạn đồng hành của mình — Walz đã dành thời gian làm thống đốc để cố gắng định hình lại Minnesota theo hình ảnh của Californai,” thư ký báo chí chiến dịch tranh cử của Trump Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố sau thông báo về việc Harris được chọn làm Phó Tổng thống.

⦿ ---- Trump lại vu khống. Chiến dịch của Phó Tổng thống Harris đã phản pháo cựu Tổng thống Trump sau khi ông cáo buộc bà, mà không có bằng chứng, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh sai lệch về đám đông "khổng lồ" tại các cuộc mít tinh của bà.

"1) Đây là bức ảnh thực tế về đám đông 15.000 người ủng hộ Harris-Walz ở Michigan", tài khoản KamalaHQ viết trên nền tảng xã hội X, phản hồi lại ảnh chụp màn hình bài đăng của Trump chỉ trích đám đông "giả" của Harris. "2) Trump vẫn chưa vận động tranh cử ở một tiểu bang dao động trong hơn một tuần... Năng lượng thấp?"

Bài đăng xuất hiện trong bối cảnh sự nhiệt tình dành cho chiến dịch của Harris tăng lên kể từ khi Tổng thống Biden từ chức ứng cử viên của đảng Dân chủ — bằng chứng là sự gia tăng trong việc gây quỹ, cải thiện trong các cuộc thăm dò và các cuộc mít tinh lớn.

Trump, người từ lâu coi quy mô đám đông là thước đo sự nhiệt tình, đã kinh hoàng khi thấy những đám đông nhiệt tình tới dự các buổi biểu tình vận động của bà Harris, nên Trump quy chụp là hình giả, bất kể các hình và video đó xuất hiện trên nhiều mạng, nhiều báo khác nhau.

⦿ ---- Trump mất trí rồi... Dân biểu Ted Lieu đã có một số lời lẽ gay gắt dành cho Donald Trump vào Chủ Nhật sau khi cựu tổng thống này vu khống rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đã chỉnh sửa kỹ thuật số các bức ảnh về cuộc mít tinh của bà tại một sân bay ở khu vực Detroit vào cuối tuần. "Có ai để ý thấy Kamala GIAN LẬN tại sân bay không?" Trump đã đăng trên Truth Social Sunday. "Không có ai trên máy bay, và bà ta đã 'A.I.'d nó, và cho thấy một 'đám đông' khổng lồ được gọi là những người theo dõi, NHƯNG HỌ KHÔNG TỒN TẠI!"

.

DB Lieu đã tấn công thuyết âm mưu trong một lần xuất hiện trên MSNBC, nói rằng Trump "thực sự đang phát điên đến mức rơi vào vùng đất mất trí nhớ". Lieu nói thêm: "Bây giờ ông Trump đang tưởng tượng rằng tất cả những cuộc mít tinh này đều không có thật và bằng cách nào đó, Không lực 2 (phi cơ của Phó Tổng Thống) không có thật và cuộc mít tinh mà bà ta tổ chức ở Michigan không có thật. Tôi nghĩ người dân Mỹ nhận ra rằng Donald Trump không phù hợp với chức vụ này theo bất kỳ cách nào".

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio) đã bác bỏ những lo ngại về lời khen ngợi của cựu Tổng thống Trump dành cho các nhà lãnh đạo thế giới như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, lập luận rằng "không có gì sai" với những nhận xét như vậy.Chỉ ra những bình luận của cựu tổng thống về Tập Cận Bình và Putin tại một cuộc mít tinh ở Montana vào thứ Sáu tuần trước, người dẫn chương trình "Face the Nation" của CBS, Margaret Brennan đã hỏi Vance liệu ông có đồng ý với mô tả rằng hai người này "là những cá nhân đáng yêu" hay không."Tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump hòa hợp với các nhà lãnh đạo thế giới", Vance trả lời. "Và không có gì sai khi ông ấy khen ngợi họ như những con người, nếu điều đó khiến ông ấy hiệu quả hơn về mặt ngoại giao".Brennan xen vào, ám chỉ rằng những bình luận của Trump "khác với việc bước vào và đặt ra luật lệ cho Tập Cận Bình"."Ồ không, thực tế không phải vậy, vì bạn có thể đặt ra luật lệ tốt hơn, giống như Tổng thống Trump đã làm, nếu bạn thực sự có mối quan hệ tốt với mọi người và họ tin tưởng bạn sẽ giữ lời hứa", Vance nói. “Chúng ta phải nhớ rằng đảng Dân chủ, bao gồm cả Kamala Harris, đã chỉ trích Donald Trump vì có mối quan hệ tốt với Vladimir Putin”Những bình luận của Trump về Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo nước ngoài khác đôi khi đã bị đảng Dân chủ và thậm chí một số đảng viên Cộng hòa chỉ trích là quá thân thiện với chế độ lãnh đạo độc tài. Năm ngoái, cựu tổng thống đã mô tả Tập Cận Bình là “thông minh, xuất chúng, mọi thứ đều hoàn hảo” và lưu ý rằng ông điều hành Trung Quốc “bằng đầu óc sắt đá”. Trump cũng đã nói tương tự về Putin.⦿ ---- Bệnh hoạn và lãng trí. Được trao cơ hội hôm thứ Tư để nói chuyện trực tiếp với một cử tri về cách các chính sách của ông sẽ giúp đỡ sao cho các gia đình lao động đủ khả năng chi trả cho nhà ở và các nhu cầu thiết yếu khác, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump thay vào đó lại lặp lại một số câu tấn công không có bằng chứng ưa thích của mình—chủ yếu để lại cho cử tri những lời hứa "khoan xoáy vô, em ơi, khoan xoáy vô" ("drill, baby, drill") và khiến Trung Quốc "hành xử đúng mực".Xuất hiện trong phân đoạn "Fox & Friends" trên Fox News mà cựu tổng thống đã gọi điện, cử tri đã giải thích tại Sturgis Motorcycle Rally ở South Dakota rằng ông cử tri này thường xuyên giúp đỡ năm trong số tám người con của ông về mặt tài chính, vì họ đang "vật lộn" để đủ khả năng chi trả cho các nhu cầu thiết yếu. Cử tri này nói, ""Làm thế nào để ngài có thể tạo ra nền kinh tế - không chỉ là thực phẩm và điện - mà còn hạ giá thuê nhà, giá nhà, để những đứa trẻ này có thể sống sót mà không cần sự giúp đỡ của cha mẹ?"Cựu tổng thống không trả lời trực tiếp cử tri, thay vào đó, ông nói với một phóng viên của Fox rằng ông có thể nhận được sự ủng hộ của "ít nhất 99, có lẽ là 100%" những người tham dự sự kiện xe gắn máy, trước khi trả lời quanh co cho câu hỏi."Chúng ta sẽ khoan xoáy vô, cưng à, chúng ta sẽ hạ giá năng lượng", ông nói. "Năng lượng là nguyên nhân gây ra tình trạng lạm phát tồi tệ nhất, tôi nghĩ vậy, trong lịch sử đất nước chúng ta. Giá thực phẩm tăng 50%, đôi khi còn hơn thế nữa. Bạn hãy nhìn vào thịt bacon (thịt ba rọi kiểu Mỹ). Thịt bacon đã tăng gấp bốn lần. Bạn không thể gọi thịt bacon, bạn không thể gọi bất cứ thứ gì. Chúng ta đang sống trong cảnh kinh hoàng".

Trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của Trump, một pound thịt bacon có giá 5,83 đô la; giá hiện tại là 6,77 đô la và đã giảm trong hai năm qua. Lời tuyên bố tiếp theo của Trump, rằng "chúng ta có mức lạm phát tồi tệ nhất mà chúng ta từng có ở đất nước mình", cũng vô căn cứ, với mức lạm phát giảm xuống còn 3% vào tháng 6, sau đợt tăng đột biến vào năm 2022 do đại dịch vi-rút corona gây ra.

Sau khi nói với cử tri rằng ông sẽ đảm bảo Trung Quốc và các quốc gia khác "đối xử tốt với chúng ta"—và không nói gì về việc đưa ra các chương trình hạ giá thuê nhà, chủ đề của câu hỏi của người đàn ông, cựu tổng thống cho biết cử tri đã "có sức khỏe tuyệt vời" trong nhiệm kỳ tổng thống của mình và đã phóng đại giá xăng hiện tại, giá cũng đã có xu hướng giảm kể từ năm 2021.

Jonathan Wilson-Hartgrove, phụ tá giám đốc Trung tâm Yale Center for Public Theology & Public Policy, cho biết phản ứng của Trump minh họa cách cựu tổng thống và các đồng minh của ông "lợi dụng nỗi đau của người da trắng nghèo đói, nhưng họ không có câu trả lời mạch lạc khi được hỏi họ sẽ làm gì để khắc phục điều đó".

Wilson-Hartgrove đã đối chiếu câu trả lời lan man của Trump với một câu hỏi tương tự được đặt ra cho ứng cử viên tổng thống khi đó là Kamala Harris hồi năm 2020 tại Diễn đàn Tổng thống của Chiến dịch Người nghèo (Poor People's Campaign Presidential Forum).

"Tôi đang đề xuất cái mà tôi gọi là Đạo luật Giảm tiền thuê nhà, vì vậy những người thuê nhà đang phải trả hơn 30% thu nhập của họ cho tiền thuê nhà cộng với tiền tiện ích, họ sẽ nhận được khoản tín dụng thuế, để họ có thể trả tiền thuê nhà trong tháng", Harris nói vào thời điểm đó. "Tôi cũng liên hệ nó với vấn đề chúng ta cần làm gì xung quanh vấn đề trả lương bình đẳng, tôi liên hệ nó với vấn đề chúng ta cần làm gì để tăng mức lương tối thiểu".

Wilson-Hartgrove cho biết cử tri nên "nghe sự tương phản giữa hai tầm nhìn này về nền kinh tế". Chính quyền Biden cũng đã đề xuất giới hạn mức tăng tiền thuê nhà ở mức 5% trên toàn quốc đối với các chủ nhà sở hữu hơn 50 căn hộ, bao gồm hơn 20 triệu căn hộ trên cả nước và miễn trừ các căn hộ chưa xây dựng để khuyến khích xây dựng nhà ở mới.

⦿ ---- Thế Vận: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu hôm thứ Hai trong cuộc họp với tất cả những người đã đóng góp vào việc tổ chức Thế vận hội Olympic Paris 2024 rằng ông tin rằng sự kiện này đã cho thế giới thấy "bộ mặt thật của nước Pháp". Ông khoe khoang về thành công của các trận tranh tài, đồng thời nói thêm rằng Paris không muốn "cuộc sống trở lại bình thường". "Sáng nay, tất cả chúng ta đều cảm thấy hơi hoài niệm, không còn gì để theo đuổi nữa. Không còn sự nhiệt tình của mỗi buổi sáng nữa", ông nhận xét.

Thế vận hội bắt đầu vào ngày 26 tháng 7 và kéo dài đến ngày hôm qua, ngày 11 tháng 8. Pháp đã tiếp đón 10.714 vận động viên, với Hoa Kỳ thống trị bảng xếp hạng huy chương, tổng cộng 126 huy chương.

⦿ ---- Lễ bế mạc Thế vận hội Olympic Paris 2024 đã diễn ra tại sân Stade de France hôm Chủ Nhật. Thế vận hội có sự tham gia của 10.714 vận động viên tranh tài ở 329 nội dung ở 48 bộ môn. Paris chỉ là thành phố thứ hai đăng cai Thế vận hội ba lần, sau London, nơi đã đăng cai ba lần vào năm 2012.

Hoa Kỳ giành được nhiều huy chương nhất với 126 huy chương, bao gồm 40 huy chương vàng, 44 huy chương bạc và 42 huy chương đồng, tiếp theo là Trung Quốc với 91 huy chương, bao gồm 40 huy chương vàng, 27 huy chương bạc và 24 huy chương đồng. Chủ nhà Pháp đứng thứ tư về tổng số huy chương, giành được 64 huy chương, bao gồm 16 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 22 huy chương đồng.

⦿ ---- Tổng thống Emmanuel Macron đã ăn mừng thành công của đất nước mình tại Thế vận hội và đảo ngược tình thế với Jimmy Fallon, người đã tổ chức lễ bế mạc tối Chủ Nhật. Macron cho biết không giống như các bản phác thảo của Fallon, nước Pháp hiện đại đã mang đến Thế vận hội nhiều hơn "chỉ bánh mì baguette và phô mai Camembert", bày tỏ niềm tự hào về cách người dân Pháp mang truyền thống và sự nhiệt tình của riêng họ để cho thế giới thấy họ có thể là một quốc gia vĩ đại như thế nào. Phát biểu với NBC News tại cung điện tổng thống ở Paris hôm Chủ Nhật, Macron đã bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng của cộng đồng toàn cầu để "làm nên những điều tuyệt vời" cùng nhau.

⦿ ---- Trong buổi biểu diễn cuối cùng khi Thế vận hội chính thức bế mạc tại Paris, ca sĩ Yseult đã hát ca khúc "My Way" nổi tiếng của Frank Sinatra và được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Pháp Jacques Revaux cùng các nhà viết lời người Pháp Gilles Thibaut và Claude François.

Sau khi bài hát kết thúc, pháo bông nổ tung xung quanh Sân vận động Stade de France.

⦿ ---- Lễ bế mạc bắt đầu với vận động viên bơi lội người Pháp Léon Marchand cầm ngọn lửa Olympic. Khi buổi lễ kết thúc, Marchand một lần nữa cầm ngọn lửa trong một chiếc đèn lồng nhỏ từ khinh khí cầu trở lại Sân vận động Stade de France. Marchand đã mang ngọn lửa lên sân khấu cùng với Thomas Bach và một số vận động viên. Họ cùng nhau dập tắt ngọn lửa, chính thức khép lại Thế vận hội Paris một lần và mãi mãi.

⦿ ---- Ngôi sao Tom Cruise của phim "Mission: Impossible" đã được hạ xuống từ đỉnh Sân vận động Stade de France bằng dây nịt sau khi nhiệm vụ của thành phố đăng cai được chuyển giao từ Paris sang Los Angeles. Anh đã nhận lá cờ Olympic từ Simone Biles và Los Angeles Myor Karen Bass. Cruise gắn lá cờ vào phía sau xe máy và lái đi, bắt đầu hành trình của lá cờ đến Hoa Kỳ. Anh dường như lái xe máy vào một chiếc máy bay và nhảy dù ra ngoài.

Trước đó Cruise đã được phát hiện trên khán đài theo dõi nhiều sự kiện khác nhau tại Thế vận hội, bao gồm thể dục nghệ thuật, bơi lội và điền kinh. Sau khi nhảy dù từ máy bay xuống theo giai điệu của Red Hot Chili Peppers, Tom Cruise đã biến tấm biển khổng lồ "Hollywood" trên đồi thành các vòng tròn Olympic, đánh dấu sự chuyển giao sang Thế vận hội Los Angeles 2028 (viết tắt: LA 28).

Pha nguy hiểm này cùa Crusie được theo sau bởi một cảnh quay dựng phim về các vận động viên Mỹ mang cờ qua Los Angeles, bao gồm cả vận động viên đi xe đạp leo núi Kate Courtney và vận động viên trượt ván Jagger Eaton. Cảnh quay dựng phim kết thúc bằng cảnh đám đông đến xem một buổi biểu diễn của Chili Peppers trên bãi biển L.A..

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, Thomas Bach, đã cảm ơn các vận động viên vì đã tạo nên cảm giác hòa bình và đoàn kết trong suốt Thế vận Paris. "Trong suốt thời gian này, các bạn đã sống hòa bình cùng nhau tại Làng Olympic. Các bạn đã ôm chặt lấy nhau, tôn trọng nhau, ngay cả khi đất nước của các bạn bị chia cắt bởi chiến tranh và xung đột. Các bạn đã tạo nên một nền văn hóa hòa bình", Bach nói trong tiếng vỗ tay vang dội.

"Điều này đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi và hàng tỷ người trên toàn cầu. Cảm ơn các bạn đã khiến chúng tôi mơ ước; cảm ơn các bạn đã khiến chúng tôi tin tưởng vào một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người", Bach nói. Bach, một cựu đấu kiếm, có kế hoạch từ chức vào năm tới sau khi chủ trì sáu Thế vận hội, vì vậy đây sẽ là Thế vận hội cuối cùng của ông với tư cách là chủ tịch IOC.

"Chúng ta biết rằng Thế vận hội không thể tạo ra hòa bình, nhưng Thế vận hội có thể tạo ra một nền văn hóa hòa bình truyền cảm hứng cho thế giới", ông nói. "Đây là lý do tại sao tôi kêu gọi tất cả những ai chia sẻ tinh thần Olympic này: Hãy cùng nhau sống theo nền văn hóa hòa bình này mỗi ngày".

⦿ ---- Theo Tony Estanguet, chủ tịch của Paris 2024, nhiều kỷ lục Olympic đã được thiết lập tại Thế vận hội Paris, bao gồm lượng khán giả, lượng người tham dự và mức độ decibel (âm lượng). Nhưng Thế vận hội Paris đã phá vỡ một "kỷ lục mới mà chúng ta rất trân trọng: nhiều lời cầu hôn nhất từ trước đến nay tại một kỳ Thế vận hội Olympic", Estanguet cho biết. "Cảm giác hy vọng, cảm hứng và tình yêu này sẽ còn mãi", ông nói.

Ông không nêu rõ có bao nhiêu lời cầu hôn; một số lời cầu hôn được nhiều người biết đến trên mạng đã bị chỉ trích vì làm lu mờ khoảnh khắc giành huy chương vàng của các vận động viên Olympic nữ. Estanguet có vẻ vinh dự khi rất nhiều vận động viên đã chọn Thế vận hội này để cầu hôn.

⦿ ---- Với áp lực cạnh tranh phía sau, các vận động viên Olympic và khán giả đều thư giãn và đắm mình trong tâm trạng ăn mừng trong lễ bế mạc. Các vận động viên hát theo tiếng nhạc và chụp ảnh tự sướng khi họ đi vào Sân vận động Stade de France với một đêm ấm áp, không mưa làm nền. Các vận động viên đang tham gia vào cái được gọi là "karaoke dành cho vận động viên", trong đó họ hát theo các bài hát được phát trong sân vận động. Một trong những bài hát là "We Are the Champions" (Chúng ta là những người vô địch) của Queen.

Phái đoàn vận động viên Hoa Kỳ vào sân, tưng bừng, vừa hát vừa chụp hình lưu niệm, trong lễ bế mạc Thế Vận.

⦿ ---- Đội bóng rổ nữ Hoa Kỳ đã giành huy chương vàng Olympic thứ 8 liên tiếp với chiến thắng nghẹt thở 67-66 trước chủ nhà Pháp vào Chủ Nhật. Trận chung kết diễn ra sau cú sút ấn tượng vào giây cuối cùng của Gabby Williams, suýt chút nữa đã mang về chiến thắng cho Pháp. A'ja Wilson dẫn đầu Hoa Kỳ với 21 điểm.

Chiến thắng mới nhất này cũng vượt qua thành tích của đội tuyển nam Hoa Kỳ, đội đã giành 7 huy chương vàng liên tiếp từ năm 1936 đến năm 1968. "Thật tuyệt vời […] Và tôi rất tự hào về khả năng phục hồi mà đội của tôi đã thể hiện. Chúng tôi có thể đã để mất bóng nhiều lần, nhưng chúng tôi đã vượt qua. Có thể nói rằng tôi là người giành huy chương vàng hai lần, tôi rất may mắn", Wilson nói. Pháp đã giành huy chương bạc và Úc giành huy chương đồng.

⦿ ---- Ý đã giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên của mình ở môn bóng chuyền nữ với chiến thắng áp đảo trước Hoa Kỳ tại Thế vận hội Paris 2024 vào Chủ Nhật. Đội tuyển Ý đã giành chiến thắng trong các set đấu trực tiếp, 25-18, 25-20, 25-17, trước đám đông cuồng nhiệt tại South Paris Arena. Cựu chiến binh Monica De Gennaro, một vận động viên bốn lần tham dự Olympic, đã được các đồng đội ăn mừng, những người đã tung cô lên không trung sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Paola Egonu dẫn đầu với 22 điểm, ấn định chiến thắng lịch sử cho Ý. Hoa Kỳ giành huy chương bạc, trong khi Brazil giành huy chương đồng.

⦿ ---- Honda Motor Co. Ltd. và Nissan Motor Corp. dự kiến sẽ đầu tư vào việc tái chế nhựa được sử dụng trong xe điện, theo Nikkei đưa tin vào Chủ Nhật. Sáng kiến này được cho là sẽ đưa các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản đến gần hơn với mục tiêu của Liên minh châu Âu là đưa ít nhất 25% nhựa tái chế vào mỗi xe điện mới vào năm 2031.

Theo báo cáo, Honda sẽ hợp tác với Mitsubishi Chemical Group và Toray Industries để phát triển các công nghệ nhằm đưa chất lượng nhựa tái chế "lên ngang bằng với các sản phẩm hiện có". Trong khi đó, Nissan được cho là đang cân nhắc tài trợ cho một cơ sở tái chế do đối tác Renault sở hữu, mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ chi tiết về khoản đầu tư này.

⦿ ---- Một kỹ sư điện có song tịch Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt và bị truy tố tội xử lý sai tài liệu mật khi làm việc cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. FBI đã bắt Gokhan Gun hôm thứ Sáu và cáo buộc anh đã in hơn 250 tài liệu khi làm việc tại Bộ Quốc phòng. Nhiều tài liệu được dán nhãn "mật". Các công tố viên liên bang đã truy tố Gun xử lý sai tài liệu mật tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Alexandria, Va.

FBI cho biết Gun là một kỹ sư điện có quyền truy cập tuyệt mật tại Bộ Quốc phòng nhưng không được phép mang tài liệu mật về nhà. Gun bắt đầu in tài liệu vào tháng 5 và tiếp tục làm như vậy cho đến ít nhất là đến thứ Tư. Gun đã trở thành công dân Hoa Kỳ hồi năm 2021 nhưng sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và vẫn giữ quốc tịch kép. Một đơn khiếu nại dài 11 trang của FBI cho biết Gun đã lên lịch đến Puerto Vallarta, Mexico vào sáng thứ Năm.

FBI đã có lệnh khám xét nhà của anh ở Falls Church, Va., và phát hiện ra anh cố gắng rời đi sớm trước chuyến bay theo lịch trình vào thứ năm. FBI đã lục soát một chiếc ba lô mà Gun mang theo và tìm thấy một tài liệu có nhãn "tối mật" (top secret). Gun bị cáo buộc đã in ít nhất 155 trang tài liệu từ mạng lưới của Bộ Quốc phòng để làm tài liệu mật và mang về nhà hàng nghìn trang tài liệu "không mật" đã in kể từ tháng 5.

⦿ ---- Một nghiên cứu mới ước tính có hơn một tỷ con chim chết do va chạm với các tòa nhà ở Hoa Kỳ mỗi năm. Nghiên cứu được công bố vào tuần trước trên tạp chí PLOS ONE. Nghiên cứu đã xem xét những con chim bị thương được đưa đến các trung tâm phục hồi chức năng động vật hoang dã để đánh giá tỷ lệ sống sót của chúng. Nghiên cứu phát hiện ra rằng phần lớn những con chim bị thương do va chạm với tòa nhà đều không hồi phục.

Các nhà nghiên cứu cho biết số lượng chim chết có thể cao hơn nhiều trong số những con chim ngoài tự nhiên. Một số thành phố và tiểu bang của Hoa Kỳ đã thông qua các quy định yêu cầu các tòa nhà mới phải "thân thiện với chim" hơn. Các chuyên gia xây dựng đề xuất nên làm cho cửa sổ an toàn hơn bằng cách thêm các thiết kế hoặc đề can. Cửa sổ màu, mờ hoặc kính màu cũng dễ nhận thấy hơn đối với chim.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Theo Sở Cứu hỏa Los Angeles, hơn một chục người đã bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi xảy ra vào Chủ Nhật tại khu vực Inglewood. Tai nạn được báo cáo vào khoảng trưa gần khu 6600 của Đại lộ La Cienega. Tại đó, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra và 13 người đã bị thương.

Những người liên quan đến vụ tai nạn đã được nhân viên y tế tại hiện trường đánh giá và bốn người đã được đưa đến bệnh viện gần đó. Mức độ nghiêm trọng của các thương tích của những người đó không được tiết lộ. Không rõ có bao nhiêu xe liên quan đến vụ tai nạn hoặc nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

⦿ ---- California: Thị trấn Carmel-By-The-Sea này (gọi tắt là Carmel) tại một ven biển California của những người giàu có không có căn nhà nào có địa chỉ đường phố. Tuy nhiên, những ngày đó sắp kết thúc. Sau hơn một thế kỷ sống không có địa chỉ, điểm đến du lịch ven biển này, nơi Clint Eastwood từng làm thị trưởng, đang tiến hành kế hoạch cấp số đường cho nhà ở và doanh nghiệp. Nhiều cư dân lâu năm không hài lòng về điều này.

Cư dân và du khách của thành phố trước giờ phải di chuyển trong một khu vực rừng rậm rộng 1 dặm vuông, nơi nhà cửa, cửa hàng, nhà hàng và các tòa nhà khác không có số địa chỉ. Thậm chí còn khó khăn hơn vào ban đêm vì thị trấn có ít đèn đường. Khi được hỏi địa chỉ, cư dân mô tả màu sắc hoặc phong cách ngôi nhà của họ, các địa danh gần đó như cây bách và vòi cứu hỏa hoặc vị trí của họ so với đường giao nhau gần nhất. Nhiều ngôi nhà có biển hiệu với những cái tên kỳ quặc như Neverland, Dreamcatcher và Pinch Me hoặc các mô tả như "San Antonio 3 SE of 9th".

Không có dịch vụ chuyển phát thư, vì vậy cư dân phải đến lấy thư tại bưu điện Hoa Kỳ, tòa nhà duy nhất có địa chỉ chính thức. Nhưng địa chỉ đường phố cuối cùng có thể sẽ đến với thành phố ven biển này với 3.300 cư dân, cách San Francisco khoảng 120 dặm về phía nam. Vào tháng 7, hội đồng thành phố đã bỏ phiếu 3-2 để tiến hành kế hoạch cấp tên đường và địa chỉ nhà.

“Khi các đội cứu hộ phản ứng, đặc biệt là vào ban đêm, rất khó để đếm nhà để tìm đúng nhà”, Nghị viên Karen Ferlito cho biết, lưu ý rằng thành phố có dân số già. “Đôi khi họ đến nhầm nhà và điều đó lãng phí thời gian quý báu”. Cư dân phàn nàn rằng nhiều cơ quan chính phủ và doanh nghiệp yêu cầu địa chỉ thực để phục vụ. Họ nói rằng tài xế giao hàng và tài xế taxi không thể tìm thấy nhà của họ và thường giao nhầm gói hàng và đơn đặt hàng thực phẩm.

Sau cuộc bỏ phiếu của hội đồng, nhân viên thành phố được chỉ đạo lập kế hoạch đánh số phải được Bưu điện Hoa Kỳ chấp thuận. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Vào tháng 11/2024, cư dân sẽ bỏ phiếu bầu các thành viên hội đồng thành phố và một thị trưởng, người sẽ quyết định số phận của việc có cấp địa chỉ đường phố cho cư dân hay không. Bởi vì, các thành phố trong các truyện cổ tích đều có có địa chỉ đường phố.

⦿ ---- California: Lễ khánh thành chính thức xe lửa điện của Caltrain -- tàu đầu tiên thuộc loại này ở California -- đã diễn ra vào sáng thứ Bảy tại San Francisco. Sự kiện có sự xuất hiện của một nhóm chính trị gia và các chức sắc khác, những người đã ca ngợi dự án này như một dấu hiệu của hy vọng mới cho tàu hỏa hiện đại và là tiền thân cho các dự án tương tự khác ở những nơi khác.

Sự kiện bắt đầu với một loạt các bài phát biểu ngắn -- bao gồm bài phát biểu của Chủ tịch Hạ viện danh dự Nancy Pelosi, Thống đốc Gavin Newsom và Thị trưởng San Francisco London Breed -- sau đó là chuyến tàu đến Millbrae và quay trở lại, dành riêng cho chính phủ, các quan chức doanh nghiệp và lao động tham dự, cùng với giới truyền thông. "Chúng tôi mong muốn những chuyến tàu này di chuyển và hoạt động, nhưng bạn sẽ không biết điều đó vì chúng rất yên tĩnh", Breed cho biết.

Caltrain, đơn vị đã khởi công dự án trị giá 2,4 tỷ đô la vào năm 2017, sẽ đưa tàu điện vào cùng với các tàu chạy bằng dầu diesel hiện có từ bây giờ cho đến ngày 21 tháng 9, sau đó đội tàu của họ dự kiến sẽ hoàn toàn chạy bằng điện. Chủ Nhật là ngày đầu tiên những chuyến tàu mới được đưa vào sử dụng để phục vụ hành khách công cộng.

⦿ ---- HỎI 1: FDA từ chối đơn xin chữa rối loạn căng thẳng hậuc hấn thương bằng ma túy midomafetamine, loại thuốc lắc đường phố, đòi thêm nghiên cứu?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đã từ chối phê duyệt đơn đăng ký điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương bằng thuốc midomafetamine, còn được gọi là MDMA hoặc thuốc lắc đường phố, với lý do "có những hạn chế đáng kể" đối với dữ liệu được gửi đến cơ quan này. Hãng sản xuất thuốc Lykos Therapeutics đã yêu cầu FDA phê duyệt viên nang MDMA của mình như một phần của phác đồ điều trị mà họ cho rằng có thể là bước đột phá trong việc điều trị các trường hợp PTSD khó khăn.

Lykos cho biết FDA đã yêu cầu một thử nghiệm giai đoạn 3 khác để nghiên cứu tính an toàn và hiệu quả của MDMA. "Yêu cầu của FDA về một nghiên cứu khác là vô cùng đáng thất vọng, không chỉ đối với tất cả những người đã cống hiến cả cuộc đời cho nỗ lực tiên phong này, mà chủ yếu là đối với hàng triệu người Mỹ mắc PTSD, cùng với những người thân yêu của họ, những người chưa thấy bất kỳ phương pháp điều trị mới nào trong hơn hai thập niên", theo lời Amy Emerson, Giám đốc điều hành của Lykos Therapeutics, cho biết trong một thông cáo.

Emerson cho biết việc tiến hành một nghiên cứu giai đoạn 3 khác, theo yêu cầu của FDA, "sẽ mất vài năm" để thực hiện. Thử nghiệm giai đoạn 3 thường là giai đoạn cuối cùng và lớn nhất của các nghiên cứu lâm sàng mà các nhà sản xuất thuốc tiến hành trước khi xin phê duyệt.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/news/fda-rejects-mdma-treatment-for-ptsd-lykos/

⦿ ---- HỎI 2: Phê cần sa hàng ngày sẽ nguy cơ ung thư đầu và cổ?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng những người hít khói cần sa hàng ngày có nguy cơ mắc ung thư đầu và cổ cao gấp ba đến năm lần. Nghiên cứu không chỉ ra mối liên hệ giữa việc sử dụng cần sa thỉnh thoảng và một số loại ung thư nhất định. Các nhà nghiên cứu tại Trường Y khoa Keck School of Medicine thuộc Đại học University of Southern California đã phân tích hàng triệu hồ sơ bệnh án tập trung vào chứng rối loạn sử dụng cần sa. Rối loạn này được sử dụng để mô tả những người sử dụng ma túy hàng ngày, phát triển khả năng dung nạp cao và tiếp tục sử dụng ngay cả khi nó gây ra các vấn đề sức khỏe cho họ. Các bác sĩ nói với News 12 rằng khói cần sa chứa nhiều chất độc, chất gây kích ứng và chất gây ung thư giống như khói thuốc lá.

Chi tiết:

https://longisland.news12.com/study-daily-marijuana-use-linked-to-increased-rates-of-head-and-neck-cancer

.