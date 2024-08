Hôm nay là Lễ Bế Mạc Thế Vận. Chương trình sẽ có những màn truyền thống, diễn hành, trao cờ Olympic. Sẽ phát sóng trực tiếp trên NBC Chủ Nhật 11/8 lúc 11 giờ sáng theo giờ California.

.

- Bà Harris sẽ công bố nền tảng chính sách vào tuần tới, sẽ tập trung vào nền kinh tế và lạm phát.

- NPR: Trump họp báo hôm thứ năm dài 64 phút, phun ra 162 lời bịa đặt, tin giả (VB dịch 10 lời đầu tiên)

- Trump: bà Harris "chôm sáng kiến của Trump" về cho miễn thuế tiền boa (tiền tip)

- Chính phủ Iran bác bỏ cáo buộc từ Trump: Iran không hề đưa tin tặc nào phá mạng của Trump, và bản thân Iran đã từ lâu bị tin tặc quậy phá

- Bạch Ốc lên án vụ tấn công mạng vào chiến dịch tranh cử của Trump.

- Thăm dò New York Times/Siena College ở các tiểu bang chiến trường: Harris 50%, Trump 46% ở Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Harris hơn Trump 4% ở Wisconsin, hơn Trump 3% ở Pennsylvania và thua Trump 3% ở Michigan.

- Nếu Trump giảm thuế như lời mới hứa vào danh sách các lời hứa: Trump có thể làm tăng thêm gần 4 nghìn tỷ đô la trong thập niên tới vào khoản nợ quốc gia

- Trump lãng trí thấy rõ, nhầm chuyến trực thăng, theo lời kể của Thượng nghị sĩ tiểu bang Nate Holden

- Đó là một diềm rất xui: cuộc tranh cử của Trump nghe nhạc chuyến tàu Titanic.

- Trump: bị tin tặc vào dàn máy tính, trộm thông tin liên lạc nội bộ

- Abdullah Al-Arian (sử gia Đại học Georgetown ở Qatar): dân Gaza không có khả năng tự vệ và bị bao vây, nên thực tế không có cuộc chiến tranh Gaza, chỉ có nạn diệt chủng

- Thủ tướng Đức nói với Thủ tướng Israel rằng đã đến lúc hoàn tất thỏa thuận về việc thả tù nhân và ngừng bắn ở Gaza.

- Giám đốc UNRWA: 75.000 người lại bị Isarel ép di dời, nhưng không còn chỗ nào trong Gaza để trú ẩn nữa

- Nam Hàn nhức đầu: Nhiều xe điện tự nhiên phựt cháy. Vụ gần nhất trong 1 gara, làm 140 xe điện phựt cháy dây chuyền, làm 23 người nhập viện vì ngạt khói

- Tổng thống Philippines lên án phi cơ TQ quậy phá phi cơ quân sự Philippines đang tuần tra Biển Đông

- Bắc Hàn thả 240 quả bóng bay chở rác vào Nam Hàn.

- Mỹ thắng huy chương vàng môn bóng rổ nam

- Vận động viên chạy cự ly trung bình và dài người Hoà Lan gốc Ethiopia Sifan Hassan thắng huy chương thứ 3

- Thế Vận 2024: Đội túc cầu nữ Hoa Kỳ thắng Brazil với tỷ số 1-0 để lấy huy chương vàng bóng đá nữ.

- Masai Russell (Mỹ) chung kết chạy vượt rào 100 mét nữ, giành huy chương vàng với khoảng cách 0,01 giây.

- Sự kiện cuối cùng của Thế vận hội Paris 2024 sẽ là trận chung kết bóng rổ nữ

- Bế Mạc Thế Vận sẽ có những màn truyền thống, diễn hành, trao cờ Olympic

- Lễ bế mạc sẽ phát sóng trực tiếp trên NBC Chủ Nhật 11/8 lúc 11 giờ sáng theo giờ California.

- Các tay bơi rủ nhau nôn mửa, ngã bệnh, vì nước sông Seine dơ quá.

- Florida: 1 ông thú tội đã nhận tội tấn công có động cơ thù hận vào một nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ theo đạo Hồi

- Quận Los Angeles: lái xe tông vào tiệm ăn, nhập viện

- Quận Los Angeles: trộm vào nhà ban ngày, rinh tủ sắt vào xe hơi

- Quận Cam: 1 người đi xe gắn máy gặp nạn, đã chết

- Illinois: Raymond Gia Hoang, cựu cư dân ở Aurora, bị truy tố vì bán thuốc cấm

- Michigan: tài xế xe tải người Canada giấu 10 công dân Việt Nam bên trong xe kéo của mình và đưa lậu vào Mỹ

- Oklahoma: Le Van Nguyen bị truy tố tội trồng và phân phối cần sa bất hợp pháp

- TIN VN. Khách quốc tế tới TP HCM tăng 30%.

- TIN VN. Bố ráp Câu lạc bộ Việt kiều: Bộ Công an khởi tố, bắt giam cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình cùng một loạt đối tượng.

- TIN VN. Công bố kết quả xét nghiệm cô gái trong vụ 'lây HIV cho 16 người': không hề nhiễm HIV.

- HỎI 1: Khoảng 45% số giám đốc giáo dục đặc biệt (cho trẻ em khuyết tật) trên toàn quốc cảm thấy có sự gia tăng xung đột giữa các học khu và phụ huynh? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thời đại dịch, 61% sinh viên gốc Á cảm thấy căng thẳng vì bị kỳ thị sắc tộc? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-11/8/2024) ⦿ ---- Nan đề xe điện: tự nhiên phựt cháy. Một vụ cháy xe dữ dội trong một gara ngầm tuần trước ở Nam Hàn cho thấy một vấn đề không chỉ ở quốc gia này mà còn trên toàn thế giới đối với ngành công nghiệp xe điện đang phát triển mạnh. Theo tờ Wall Street Journal đưa tin, vụ cháy bắt đầu từ một chiếc xe điện Mercedez-Benz, chiếc xe thậm chí còn không sạc vào thời điểm đó. Lính cứu hỏa phải mất tám giờ để dập tắt đám cháy, khi đó 23 người đã phải nhập viện vì ngạt khói và khoảng 140 chiếc xe bị hư hại, theo Reuters.

.

Điểm nổi bật là: Cháy có thể phổ biến hơn ở những chiếc xe thông thường, nhưng cháy xe điện khó dập tắt hơn vì pin lithium-ion cháy rất nóng. Vấn đề này ám ảnh tất cả các nhà sản xuất xe điện, bao gồm cả Tesla và Chevrolet.

.

Tại Nam Hàn: Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng ở Nam Hàn vì quốc gia này có mật độ dân số đông đúc, với các phương tiện thường đậu trong gara trong nhà thay vì ngoài trời, theo tờ Journal. Tuần tới, Bộ Môi trường của chính phủ Nam Hàn sẽ có kế hoạch họp khẩn cấp để thảo luận về khả năng ban hành các quy tắc an toàn mới.

.

Tại Hoa Kỳ: Báo Axios đưa tin rằng các quy định về an toàn tại các thành phố của Hoa Kỳ không theo kịp với số lượng xe điện ngày càng tăng trên đường, bao gồm cả trong các đội xe của chính phủ. "Điều thực sự khiến mọi người hơi bất ngờ trong vấn đề này là các quy tắc và tiêu chuẩn không thể phản ứng đủ nhanh", theo William Connell của công ty thiết kế và xây dựng WSP cho biết. Rủi ro này không chỉ ảnh hưởng đến các gara ngầm mà còn cả các cơ sở như bến xe buýt và cơ sở bảo dưỡng.

.

⦿ ---- Chỉ xảy ra tại Manila, không hình dung được ở Hà Nội. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm Chủ Nhật lên án hành động "bất hợp pháp và liều lĩnh" của Trung Quốc sau khi một máy bay của không quân Trung Quốc tham gia vào một "cuộc diễn tập nguy hiểm" chống lại một máy bay quân sự Philippines đang tuần tra trên bãi cạn Scarborough (tên VN: Đảo Hoàng Nham) ở Biển Đông.

.

Marcos chỉ trích hành động của Trung Quốc là "vô lý" và bày tỏ lo ngại về sự bất ổn tiềm tàng trong khu vực. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bảo vệ hành động của mình, tuyên bố rằng họ đang bảo vệ chủ quyền của mình đối với rạn san hô đang tranh chấp. Sự cố này làm nổi bật căng thẳng leo thang giữa Manila và Bắc Kinh, những bên đã nhiều lần xung đột về các yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông.

.

Sự kiện liên quan đến việc hai máy bay Trung Quốc thả pháo sáng trên đường đi của máy bay phản lực cánh quạt của Philippines, khiến phi hành đoàn gặp nguy hiểm. Bất chấp sự khiêu khích, máy bay tuần tra đã trở về an toàn.

.

⦿ ---- Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết hôm Chủ Nhật rằng Bắc Hàn đã gửi khoảng 240 quả bóng bay chở rác vào Nam Hàn. Chỉ có khoảng 10 quả trong số đó hạ cánh xuống lãnh thổ Nam Hàn do gió không thuận lợi, theo JCS cho biết thêm.

.

JCS cho biết những quả bóng bay này không chứa chất độc hại. Theo hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn, Bắc Hàn đã thả hơn 3.600 quả bóng bay kể từ ngày 28 tháng 5, sau khi các nhà hoạt động Nam Hàn gửi tờ rơi tuyên truyền vào Bắc Hàn.

.

⦿ ---- Abdullah Al-Arian, phó giáo sư lịch sử tại Đại học Georgetown ở Qatar và là chuyên gia về Trung Đông hiện đại, nói với Al Jazeera rằng tình hình ở Gaza thường "bị mô tả sai lệch là một cuộc chiến giữa hai bên bình đẳng, trong khi trên thực tế, đó là một cuộc diệt chủng do một bên thực hiện chống lại một khối dân số không có khả năng tự vệ và bị bao vây". Al-Arian cho rằng thay vì dựa vào các cuộc đàm phán, cần phải có ý chí chính trị mạnh mẽ từ các bên quốc tế để ngăn chặn các hành động của Israel.

.

⦿ ---- Theo một tuyên bố của chính phủ Đức, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc điện đàm rằng nhiều mục tiêu quân sự trong cuộc chiến chống lại Hamas của Israel đã đạt được trong khi thương vong của dân thường và nỗi thống khổ của con người ở Gaza là rất lớn. Tuyên bố cho biết Scholz đã nói với nhà lãnh đạo Israel rằng điều quan trọng là phải phá vỡ vòng xoáy bạo lực tàn phá ở Trung Đông. "Chấm dứt chiến tranh ở Gaza sẽ là bước đi quyết định hướng tới việc giảm leo thang trong khu vực", tuyên bố cho biết. Scholz cũng nói với Netanyahu rằng đã đến lúc hoàn tất thỏa thuận về việc thả tù nhân và ngừng bắn ở Gaza.

.

⦿ ---- Philippe Lazzarini, người đứng đầu cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA), cho biết người dân ở Gaza đang bị mắc kẹt và không có nơi nào để đi. Trong một bài đăng trên X, ông cho biết hơn 75.000 người đã phải di dời ở phía tây nam Gaza trong vài ngày qua. "Một số người chỉ có thể mang theo con, một số người mang theo cả cuộc đời trong một chiếc túi nhỏ", ông nói thêm.

.

Lazzarini cũng cho biết: "Họ sẽ đến những nơi quá đông đúc, nơi các nơi trú ẩn đã quá tải với gia đình. Họ đã mất tất cả và cần mọi thứ. Không giống như trong các cuộc chiến tranh khác, người dân Gaza bị mắc kẹt và không có nơi nào để đi".

.

⦿ ---- Bản tin NPR hôm Chủ Nhật ghi rằng có rất nhiều điều sai trái mà Donald Trump đã nói trong cuộc họp báo kéo dài một giờ của ông hôm thứ năm. Một ví dụ rõ ràng là câu chuyện hạ cánh khẩn cấp bằng trực thăng của ông, câu chuyện này đã không được kiểm chứng. Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa. Một nhóm phóng viên và biên tập viên của NPR đã xem xét bản ghi chép cuộc họp báo của ông và phát hiện ra ít nhất 162 thông tin sai lệch, cường điệu và nói dối trắng trợn trong 64 phút. Tức là hơn hai thông tin sai lệch trong một phút. Đây là một con số đáng kinh ngạc đối với bất kỳ ai - và thậm chí còn gây nhiều vấn đề hơn đối với một người đang tranh cử để lãnh đạo thế giới tự do. Sau đây vài điểm trong 162 điều bịa đặt của Trump trong bài phát biểu.

.

1. "Tôi nghĩ rằng đất nước chúng ta hiện đang ở trong tình thế nguy hiểm nhất từ ​​trước đến nay xét về mặt kinh tế..." Thực tế, kinh tế Hoa Kỳ đã phục hồi sau suy thoái do đại dịch nhanh hơn hầu hết các quốc gia khác trên thế giới. Tổng sản phẩm quốc nội vẫn tăng trưởng ở mức tương đối lành mạnh là 2,8% trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 - nhanh hơn tốc độ trong ba trong bốn năm khi Trump làm tổng thống. – ghi nhận bởiScott Horsley, phóng viên kinh tế trưởng của NPR.

.

2. "... xét về mặt an toàn, cả hai băng đảng đều có mặt trên đường phố..." Thống kê ghi rằng trên toàn quốc, tội phạm bạo lực - bao gồm giết người, hiếp dâm, cướp và tấn công nghiêm trọng - đã có xu hướng giảm mạnh sau khi tăng đột biến vào năm 2020, theo dữ liệu mới nhất từ ​​FBI. Dữ liệu đó chỉ là sơ bộ và chưa đầy đủ, bao gồm khoảng ba phần tư đất nước, nhưng các nhà phân tích tội phạm khác đã tìm thấy những xu hướng tương tự. Tất nhiên, mức độ tội phạm thay đổi theo từng địa phương: ví dụ, số vụ giết người giảm ở Philadelphia, nhưng lại tăng ở Charlotte, North Carolina – theo Meg Anderson, phóng viên của NPR National Desk đưa tin về công lý hình sự.

.

4-5. “Chúng ta có rất nhiều điều tồi tệ sắp xảy ra. Bạn có thể rơi vào cuộc Đại suy thoái giống như năm 1929, điều này sẽ rất tàn khốc, mất nhiều năm - mất nhiều thập niên để phục hồi sau đó và chúng ta đang rất gần với điều đó”. Không có gì cho thấy rằng một cuộc Đại suy thoái theo phong cách những năm 1930 đang ở ngay trước mắt Hoa Kỳ. Và cuộc Đại suy thoái không mất “nhiều thập niên để phục hồi”. Nó kết thúc trong Thế chiến thứ hai, vào năm 1941. – kiểm chứng bởi Scott Horsley

.

6. “Và chúng ta đang rất gần với một cuộc chiến tranh thế giới. Theo tôi, chúng ta đang rất gần với một cuộc chiến tranh thế giới”. Không có người tỉnh táo nào nghĩ rằng Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc sắp bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới. Hiện tại, Nga dường như đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ Nga, xét đến các cuộc xâm lược gần đây của Ukraine. Mặc dù có những lo ngại về những thứ như khả năng xảy ra xung đột khu vực ở Trung Đông, nhưng chỉ có Trump là nói về chiến tranh thế giới. – Kiểm chứng bởi Andrew Sussman.

.

7. “Thành tích của Kamala thật tệ. Bà ấy là một người cực tả ở mức độ mà không ai từng thấy”. Có thể tranh luận về mức độ c6áp tiến của Harris. Một số người ở California không thích thành tích của bà về công lý hình sự và cho rằng bà không đủ tiến bộ. Rõ ràng là bà được những người tiến bộ yêu thích và số phiếu bầu của bà với tư cách là thượng nghị sĩ nằm ở mức cấp tiến, nhưng liệu bà có phải là “cực tả” và “ở mức độ mà không ai từng thấy” không? Có rất nhiều người còn sống và trong lịch sử được coi là tự do và cấp tiến hơn nhiều.

.

8. “Bà ấy đã chọn một người đàn ông cực tả”. Rất ít, nếu có, người hợp lý nào sẽ nói Walz là “người đàn ông cực tả”. Walz có thành tích tiến bộ khi làm thống đốc với cơ quan lập pháp Dân chủ, nhưng những điều đã thông qua hầu như không phải là cực đoan – bữa trưa miễn phí ở trường học, bảo vệ quyền phá thai, hợp pháp hóa cần sa, hạn chế tiếp cận một số loại súng nhất định. Tất cả những điều này đều nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri. Hơn nữa, hồ sơ "tiến bộ" đó bỏ qua nhiệm kỳ đầu tiên của Walz với tư cách là thống đốc khi ông làm việc với đảng Cộng hòa vì đảng Dân chủ không kiểm soát cơ quan lập pháp. Và nó bỏ qua thời gian của Walz với tư cách là một Dân biểu khi ông được coi là một thành viên ôn hòa hơn vì ông đến từ một địa hạt trước đây do một đảng viên Cộng hòa nắm giữ.

.

9. "Ông ấy đang theo đuổi những điều mà chưa ai từng nghe đến. Quá chú trọng vào thế giới chuyển giới." Năm ngoái, Walz đã ủng hộ và ký một dự luật ngăn cản các tòa án tiểu bang của các viên chức tuân thủ các yêu cầu trục xuất trẻ em, dẫn độ, bắt giữ hoặc trát đòi hầu tòa liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẳng định giới tính mà một người nhận được hoặc cung cấp ở Minnesota. "Quá chú trọng vào thế giới chuyển giới" là mơ hồ và gây hiểu lầm.

.

10. "Ông ấy không muốn có biên giới. Ông ấy không muốn có tường biên giới." Walz chưa bao giờ kêu gọi xóa bỏ biên giới. Ông đã lên tiếng phản đối việc xây tường vì ông không nghĩ rằng nó sẽ ngăn chặn được tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ví dụ, ông nói với Anderson Cooper trên CNN rằng bức tường "không phải là cách ngăn chặn" tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ông kêu gọi tăng cường thêm các nhân viên kiểm soát biên giới, thiết bị điện tử và nhiều cách hợp pháp hơn để nhập cư. Như trên chỉ bàn về 10 lời vu khống của Trump, còn 152 lời bịa đặt khác nữa do Trump nói trong vòng vài chục phút. Bạn có thể đọc đầy đủ ở đây:

https://www.npr.org/2024/08/11/nx-s1-5070566/trump-news-conference

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris cho biết bà sẽ công bố nền tảng chính sách của mình vào tuần tới và nền tảng này sẽ tập trung vào nền kinh tế và lạm phát. Bà cũng nói với các phóng viên rằng, nếu được bầu làm tổng thống, bà sẽ "không bao giờ can thiệp" vào các quyết định do Cục Dự trữ Liên bang đưa ra.

.

Harris bình luận về cuộc xung đột Israel-Hamas, tuyên bố rằng "quá nhiều thường dân đã thiệt mạng" cho đến nay. Bà nhắc lại rằng Israel "có quyền" chiến đấu chống lại Hamas nhưng cũng có "trách nhiệm quan trọng là tránh thương vong cho thường dân". Bà một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn, khẳng định rằng "cần phải thực hiện ngay bây giờ".

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cáo buộc đối thủ tranh cử năm 2024 của mình là Phó Tổng thống Kamala Harris đã sao chép đề xuất chính sách của ông. Harris cho biết bà sẽ bãi bỏ thuế đối với tiền boa (tiền tip) cho nhân viên dịch vụ nếu được bầu, một chính sách mà Trump đã ủng hộ kể từ tháng 6.

.

"Kamala Harris, người có giai đoạn 'Tuần trăng mật' sắp KẾT THÚC và đang bắt đầu bị chỉ trích trong các cuộc thăm dò, vừa sao chép Chính sách KHÔNG THUẾ ĐỐI VỚI TIỀN BOA của tôi. Sự khác biệt là, bà ấy sẽ không làm điều đó, bà ấy chỉ muốn làm điều đó vì Mục đích Chính trị! Đây là ý tưởng của TRUMP - Bà ấy không có ý tưởng nào, bà ấy chỉ có thể ăn cắp của tôi", Trump đã viết trên nền tảng Truth Social của mình.

.

⦿ ---- Chính phủ Iran đã bác bỏ cáo buộc vào Chủ Nhật rằng tin tặc Iran đã nhắm vào chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. "Chúng tôi không công nhận tin tức này vì chính phủ Iran không có mục đích hoặc động cơ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ", theo Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc cho biết, theo hãng truyền thông nhà nước Irna. Chiến dịch tranh cử của Trump cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công, trích dẫn một báo cáo của Microsoft. Iran cũng chỉ ra rằng họ cũng là "nạn nhân của nhiều cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng, trung tâm dịch vụ công và các ngành công nghiệp của đất nước".

.

⦿ ---- Bạch Ốc đã lên án vụ tấn công mạng vào chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump, vụ được tiết lộ hôm thứ Bảy. "Chính quyền Biden-Harris lên án mạnh mẽ bất kỳ chính phủ hoặc thực thể nước ngoài nào cố gắng can thiệp vào quá trình bầu cử của chúng tôi hoặc tìm cách làm suy yếu niềm tin vào các thể chế dân chủ của chúng tôi", một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết, theo CNN. Chiến dịch của Trump tuyên bố rằng họ đã bị tin tặc Iran nhắm mục tiêu vào tháng 6 năm 2024, trích dẫn một báo cáo từ Microsoft Corp.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump tại các tiểu bang chiến trường quan trọng là Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, theo cuộc thăm dò mới của New York Times/Siena College. Cuộc thăm dò cho thấy Harris đánh bại Trump với tỷ lệ 50% so với 46% trong số những cử tri tiềm năng ở cả 3 tiểu bang, mặc dù những con số dẫn trước này nằm trong biên độ sai số của cuộc khảo sát. Những cử tri tiềm năng là một nhóm nhỏ trong toàn bộ nhóm cử tri đã đăng ký được khảo sát.

.

Từ thứ Hai đến thứ Năm, cuộc thăm dò đã khảo sát 619 cử tri đã đăng ký ở Michigan và 661 cử tri đã đăng ký ở Wisconsin. Từ thứ Ba đến thứ Sáu, cuộc thăm dò đã khảo sát 693 cử tri đã đăng ký ở Pennsylvania. Kết quả đối đầu có đôi chút khác biệt khi xem xét tất cả những người trả lời là cử tri đã đăng ký: Harris vẫn dẫn trước bốn điểm ở Wisconsin, nhưng dẫn trước ba điểm ở Pennsylvania và thực sự tụt lại sau Trump ba điểm ở Michigan.

.

Cuộc thăm dò của Times/Siena là điểm dữ liệu gần đây nhất theo dõi sự xáo trộn rộng rãi đã diễn ra kể từ khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào tháng 7 và ủng hộ Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ. Mặc dù cuộc thăm dò vẫn cho thấy các ứng cử viên ngang tài ngang sức, nhưng rõ ràng là Harris đã thay đổi cơ bản tình hình cuộc đua chỉ sau một tháng.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump liên tục thêm các khoản giảm thuế mới vào danh sách các lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình và chi phí dự kiến của chúng tiếp tục tăng lên. Các phân tích độc lập cho thấy các kế hoạch của Trump có thể làm tăng thêm gần 4 nghìn tỷ đô la trong thập niên tới vào khoản nợ quốc gia vốn đã tăng nhanh của Hoa Kỳ, ngay cả sau khi tính đến các khoản thu nhập bổ sung từ các loại thuế mới mà Trump muốn áp dụng đối với hàng nhập cảng.

.

Không thể đưa ra ước tính chính xác tương tự cho Phó Tổng thống Kamala Harris, đối thủ Dân chủ của Trump vào mùa thu này. Bà chưa đưa ra bất kỳ kế hoạch thuế hoặc chi tiêu nào, hoặc các đề xuất chính sách kinh tế khác, với đủ chi tiết để ước tính liệu chúng sẽ làm tăng thâm hụt hay giảm thâm hụt. Nhưng hôm thứ Sáu 9/8, sau khi bài báo này được đăng trực tuyến, các quan chức chiến dịch tranh cử của Harris cho biết họ sẽ chỉ ra đề xuất ngân sách gần đây nhất của Tổng thống Joe Biden như một chỉ báo về các kế hoạch chính sách tài khóa trong tương lai của Harris. Ngân sách đó, được công bố vào tháng 3, kêu gọi cắt giảm thâm hụt khoảng 3 nghìn tỷ đô la trong thập niên tới, chủ yếu bằng cách tăng thuế đối với các tập đoàn và người thu nhập cao.

.

Dữ liệu của Bộ Tài chính cho thấy tổng nợ liên bang hiện là khoảng 35 nghìn tỷ đô la, tăng từ khoảng 20 nghìn tỷ đô la khi Trump nhậm chức vào năm 2017. Nó đã tăng khoảng 7,8 nghìn tỷ đô la dưới thời Trump và đã tăng khoảng 7,3 nghìn tỷ đô la dưới thời Biden cho đến nay. Những người theo chủ nghĩa diều hâu về thâm hụt ở Washington cảnh báo rằng việc tăng tốc hơn nữa sẽ làm tăng nguy cơ suy yếu kinh tế, khi nợ tăng đẩy chi phí đi vay trên thị trường tài chính lên cao. Điều đó sau đó sẽ khiến nợ tiếp tục phình to.

.

Marc Goldwein, phó chủ tịch cấp cao của Ủy ban phi đảng phái về Ngân sách Liên bang có Trách nhiệm (Committee for a Responsible Federal Budget) tại Washington cho biết: "Bây giờ tình hình đáng lo ngại hơn nhiều, vì môi trường tài chính và kinh tế nói chung tệ hơn nhiều" so với trước khi Trump và Biden nhậm chức. Tổng thống tiếp theo sẽ phải đối mặt với những gì Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái dự đoán sẽ là thâm hụt ngày càng tăng, một phần là do nhiều thế hệ tớit uổi nghỉ hưu bắt đầu hưởng trợ cấp từ An sinh Xã hội và Medicare. Văn phòng ngân sách dự đoán rằng nợ sẽ tăng gần 22 nghìn tỷ đô la trong thập niên tới, ngay cả khi Quốc hội và tổng thống tiếp theo không thông qua bất kỳ biện pháp cắt giảm thuế mới hoặc chương trình chi tiêu lớn nào.

.

Trump đã đề xuất một số khoản cắt giảm thuế bổ sung sẽ bổ sung vào các dự báo đó, nhiều trong số đó nhằm thu hút những cử tri đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt. Chúng bao gồm việc xóa bỏ thuế thu nhập liên bang (federal income taxes) đối với các khoản trợ cấp An sinh xã hội của người về hưu và đối với tiền mà những người làm dịch vụ, như nhân viên phục vụ và tài xế đi chung xe, kiếm được từ tiền boa (tiền tip). Trump sẽ tiếp tục cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (corporate income tax rate) xuống còn 15%, giảm so với mức 21% mà ông đã phê duyệt như một phần của gói cải cách thuế năm 2017. Trump cũng muốn gia hạn các khoản cắt giảm thuế sắp hết hạn đối với những người và doanh nghiệp được đưa vào luật thuế năm 2017 đó.

.

Theo ước tính và máy tính thuế do Ủy ban Ngân sách Liên bang có Trách nhiệm tạo ra, tất cả các khoản cắt giảm thuế mà Trump đề xuất sẽ làm giảm doanh thu liên bang gần 7 nghìn tỷ đô la trong suốt một thập niên. Số tiền được thêm vào nợ quốc gia thậm chí còn lớn hơn thế, khi tính đến chi phí lãi suất bổ sung cho dịch vụ nợ liên bang.⦿ ---- Trump lãng trí thấy rõ, nhầm chuyến trực thăng: Cựu nghị viên thành phố Los Angeles và Thượng nghị sĩ tiểu bang Nate Holden cho biết ông là người đi cùng Trump trên chuyến trực thăng hạ cánh khẩn cấp chứ không phải cựu thị trưởng San Francisco Willie Brown. Họp báo hôm thứ Năm, Trump đã kể một câu chuyện phản ánh không tốt Phó Tổng Thống Kamala Harris, trong đó ông tuyên bố Brown đã nói xấu với Trump về bà Harris khi họ đang trên trực thăng gặp ạnn hạ cánh khẩn cấp ở California."Willie là một chàng trai da đen thấp bé sống ở San Francisco", Holden, 95 tuổi, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Politico vào cuối ngày thứ Sáu. "Tôi là một chàng trai da đen cao lớn sống ở Los Angeles. Tôi đoán là tất cả chúng tôi đều giống nhau", ông nói thêm. Trong những năm 1990s, ông cho biết ông đã cố gắng cùng Trump xây dựng Khách sạn Ambassador ở Los Angeles, khu vực mà Holden đại diện vào thời điểm đó, theo Politico. Holden cho biết anh đã gặp Trump tại Trump Tower, trên đường đến Atlantic City, N.J., nơi họ sẽ tham quan sòng bạc Taj Mahal hoàn toàn mới của nhà phát triển.Cũng có mặt trên máy bay là anh trai quá cố của Trump, Robert, luật sư Harvey Freedman và Barbara Res, cựu phó chủ tịch điều hành phụ trách xây dựng và phát triển của Trump. Res đã viết về điều này trong cuốn sách của cô, All Alone on the 68th Floor. Res cho biết "phi công cho chúng tôi biết anh ta đã làm mất một số thiết bị và chúng tôi sẽ cần phải hạ cánh khẩn cấp", cô viết. "Lúc này, trực thăng rung lắc dữ dội".Sau khi gặp nhiễu động đáng kể, họ đã hạ cánh an toàn tại New Jersey tại một sân bay nơi Trump cất giữ trực thăng đi lại của mình. [Trump] cũng đã kể câu chuyện về trực thăng trước đây, trong cuốn sách năm 2023 của ông, Letters to Trump, trong đó ông đã công bố những lá thư gửi cho ông từ một số người, bao gồm cả Brown.Holden nói với một phóng viên của Politico rằng không ai nói gì về bà Kamala Harris. Brown và Harris đã hẹn hò trong thời gian ngắn vào đầu những năm 1990s khi bà Harris là một công tố viên ở Quận Alameda, California.⦿ ---- Đó là một diềm rất xui: cuộc tranh cử của Trump là chuyến tàu Titanic. Chiến dịch tranh cử của Trump có đang tự troll mình không? Đó là những gì một số người đã hỏi trực tuyến sau khi bài hát "My Heart Will Go On" của Celine Dion bắt đầu phát ngay trước khi cựu tổng thống bước lên sân khấu trong cuộc vận động tranh cử của mình vào thứ sáu tại Bozeman, Montana, theo Daily Mail đưa tin.Liệu chiến dịch tranh cử của Trump có đang bị troll từ bên trong không? Một nhân viên của ông đã quyết định phát bài hát "My Heart Will Go On" của Celine Dion trong cuộc vận động tranh cử tại Montana của ông. Nhiều người coi Titanic là ẩn dụ cho chiến dịch tranh cử đang chìm của Trump, theo giám đốc điều hành của NBC Universal Mike Sington viết trên X. Một người dùng X khác nói thêm, "Với tôi, có vẻ như đó là tiếng kêu cứu từ một con tàu đang chìm. Đã có ai kiểm tra các nhà quản lý chiến dịch của ông ấy chưa, họ có bị bắt làm con tin hay có thể bị dìm nước không".Sự trớ trêu của một con tàu đang chìm dần vào quên lãng không bị mất trên mạng và nhiều người cho rằng sự kiện này là điềm báo cho thấy sự nổi tiếng và sức hút của Trump đối với sự chú ý đang giảm sút. Một người dùng X đã tweet rằng bài hát thực chất là để quảng bá cho một bộ phim mới có tên "Trumptanic" sẽ "va chạm" với thất bại vào tháng 11.⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Bảy rằng một số thông tin liên lạc nội bộ đã bị xâm phạm. Lời thừa nhận này được đưa ra sau khi Politico nhận được email từ một người gửi không xác định có chứa các tài liệu có nguồn gốc từ bên trong chiến dịch của Trump."Những tài liệu này được lấy bất hợp pháp từ các nguồn nước ngoài thù địch với Hoa Kỳ, nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2024 và gieo rắc hỗn loạn trong suốt quá trình Dân chủ của chúng tôi", theo người phát ngôn chiến dịch của Trump, Steven Cheung cho biết. "Hôm thứ Sáu, một báo cáo mới từ Microsoft phát hiện ra rằng tin tặc Iran đã đột nhập vào tài khoản của một 'quan chức cấp cao' trong chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2024, trùng với thời điểm Tổng thống Trump lựa chọn ứng cử viên phó tổng thống".Bắt đầu từ ngày 22 tháng 7, Politico bắt đầu nhận được một loạt email từ một nguồn ẩn danh. Trong vài tuần qua, cá nhân này, người đã sử dụng tài khoản email AOL và tự giới thiệu là "Robert", đã chuyển tiếp những gì có vẻ là thư từ nội bộ từ một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử của Trump.⦿ ---- Vận động viên chạy cự ly trung bình và dài người Hoà Lan gốc Ethiopia Sifan Hassan hôm Chủ Nhật đã thắng huy chương thứ ba tại Thế vận hội Olympic Paris 2024 với một cú nước rút ngoạn mục để giành chiến thắng ở nội dung marathon nữ với thành tích 2:22:55 giờ. Hassan không chỉ giành huy chương vàng mà còn phá kỷ lục Olympic với thành tích này.Cuộc đua đầy kịch tính chứng kiến ​​Hassan vượt qua các đối thủ của mình ở những mét cuối cùng, vượt qua Tigst Assefa của Ethiopia, người đã giành huy chương bạc chỉ chậm hơn ba giây với thời gian 2:22:58. Hellen Obiri của Kenya đã giành huy chương đồng với thành tích 2:23:10, trong khi người đồng hương Kenya Sharon Lokedi đã suýt chút nữa lên bục vinh quang khi về đích thứ tư với thành tích 2:23:14. Chiến thắng này tiếp thêm thành tích ấn tượng của Hassan tại Thế vận hội, với hai huy chương đồng ở nội dung 5000 mét nữ và 10.000 mét nữ.⦿ ---- Hoa Kỳ đã thắng huy chương vàng thứ năm liên tiếp ở môn bóng rổ nam hôm thứ Bảy, đánh bại Pháp với tỷ số 98-87. Trong khi Pháp chỉ chiến thắng trong hiệp thứ ba, đội chủ nhà đã chiến đấu hết mình, chỉ còn kém Hoa Kỳ sáu điểm vào cuối hiệp thứ tư.Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong đêm là Victor Wembanyama của Pháp với 26 điểm, 7 lần bật bóng và 2 lần kiến ​​tạo, tiếp theo là ngôi sao người Mỹ Steph Curry với 24 điểm và 5 lần kiến ​​tạo. Curry cũng đã ném thành công bảy cú ba điểm, nhiều nhất trong số các cầu thủ nam trong một trận tranh huy chương vàng Olympic.⦿ ---- Thế Vận 2024: Các cầu thủ túc cầu nữ Hoa Kỳ vô cùng phấn khích sau khi đánh bại Brazil với tỷ số 1-0 để giành huy chương vàng bóng đá nữ. Toàn bộ đội hình tràn vào sân khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trong khi Mallory Swanson, người ghi bàn thắng quyết định trong hiệp hai, đang lau nước mắt. Những lễ kỷ niệm đó chắc chắn sẽ kéo dài đến tận đêm ở Paris. Hiện tại, các cầu thủ đã nhận được huy chương của mình — lần đầu tiên Hoa Kỳ giành huy chương vàng bóng đá Olympic kể từ Thế vận hội 2012 tại London."Tôi yêu nước Mỹ. Nước Mỹ đã tạo nên tôi. Và tôi luôn nói như vậy. Nước Mỹ chắc chắn đã tạo nên tôi". Bạn có thể mong đợi huấn luyện viên trưởng của một đội tuyển Hoa Kỳ tham gia Thế vận hội sẽ thốt ra những lời như vậy với NBC chỉ vài phút sau khi giành huy chương vàng cho đất nước của mình. Nhưng đó là lời nói hào hứng từ Emma Hayes, người sinh ra ở London, người vừa rời đội tuyển nữ Anh Chelsea để đảm nhiệm Đội tuyển quốc gia nữ Hoa Kỳ. Hayes đã trả lời như thế của người dẫn chương trình Mike Tirico của đài NBC sau khi đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ đánh bại Brazil với tỷ số 1-0 để giành huy chương vàng đầu tiên ở nội dung này kể từ Thế vận hội 2012.⦿ ---- Masai Russell của đội tuyển Hoa Kỳ đã vượt qua Cyréna Samba-Mayela, ứng cử viên được yêu thích nhất của đội nhà trong một bức ảnh chụp chung kết chạy vượt rào 100 mét nữ, giành huy chương vàng với khoảng cách 0,01 giây. Sau cuộc đua, Russell, Samba-Mayela và người về đích thứ ba Jasmine Camacho-Quinn — nhà vô địch đương nhiệm và ứng cử viên được yêu thích nhất tham gia cuộc đua — đều nhìn lên màn hình lớn, chờ đợi kết quả. Khi Russell thấy mình đã chiến thắng, cô ấy đã chạy xuống đường đua trong niềm vui sướng.⦿ ---- Sự kiện cuối cùng của Thế vận hội Paris 2024 sẽ là trận chung kết bóng rổ nữ, với trận đấu bắt đầu lúc 9:30 giờ sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ vào Chủ Nhật tại Bercy Arena. Tứ kết bóng rổ nữ hôm thứ Tư chứng kiến Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ và Úc tiến vào bán kết, sẽ diễn ra vào thứ Sáu.⦿ ---- Lê Bế Mạc Thế Vận sẽ có những màn truyền thống, bao gồm cuộc diễn hành của các vận động viên và lễ trao cờ Olympic cho ban tổ chức Thế vận hội Los Angeles 2028. Sẽ có lễ trao huy chương — cho cuộc chạy marathon dành cho nữ diễn ra vào đầu ngày. Sự kiện có sự tham gia của cùng một giám đốc nghệ thuật như Lễ khai mạc — Thomas Jolly.Ban tổ chức cho biết trong một tuyên bố gần đây rằng sự kiện sẽ bao gồm "hơn một trăm nghệ sĩ biểu diễn, diễn viên nhào lộn, vũ công và nghệ sĩ xiếc". Sẽ có các buổi biểu diễn âm nhạc và "sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng thế giới sẽ hoàn thiện bức tranh. ... Một phần của chương trình sẽ diễn ra trên không, trong khi các bối cảnh khổng lồ, trang phục và hiệu ứng ánh sáng ngoạn mục sẽ đưa khán giả vào một hành trình xuyên thời gian, cả quá khứ và tương lai.”Jolly nói thêm: “Đây là một chương trình rất trực quan, rất có tính biên đạo, rất nhào lộn với chiều hướng opera để tạo nên một bức bích họa trực quan tuyệt vời và nói lời tạm biệt với các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới.”⦿ ---- Lễ bế mạc dự kiến bắt đầu lúc 3 giờ chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ hôm nay Chủ Nhật và kéo dài đến khoảng 5:15 giờ chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ.⦿ ---- Lễ bế mạc sẽ được phát sóng trực tiếp trên NBC và phát trực tiếp trên Peacock và NBCOlympics.com, bắt đầu từ ngày Chủ Nhật 11/8 lúc 2 giờ chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ/11 giờ sáng theo giờ California.⦿ ---- Các tay bơi rủ nhau bệnh, vì nước sông Seine dơ quá. Vận động viên bơi lội người Đức Leonie Beck ngả bệnh sau cuộc đua nước mở dành cho nữ tại Thế vận hội Paris. Vận động viên Olympic này, người về thứ chín, đã đăng một bức ảnh lên Instagram với chú thích: "Chất lượng nước ở sông Seine đã được chấp thuận" cùng với một biểu tượng cảm xúc đánh dấu tích. Theo bài đăng, các triệu chứng của cô là nôn mửa và tiêu chảy.Mối lo ngại về chất lượng nước bắt đầu sau khi ban tổ chức Paris công bố kế hoạch tổ chức các sự kiện bơi lội nước mở tại Sông Seine vốn bị ô nhiễm nặng. Mức độ vi khuẩn E. Coli trong sông đã dẫn đến việc hủy bỏ một trong hai buổi tập luyện dẫn đến cuộc bơi 10 km. Ban tổ chức Paris đã trả lời thông báo của Beck trong một tuyên bố chúc họ "mau chóng bình phục. Ở giai đoạn này, chúng tôi chưa biết bất kỳ mối liên hệ nào đã được xác lập giữa căn bệnh và chất lượng nước của sông Seine."⦿ ---- Florida: Một người đàn ông Florida đã nhận tội tấn công có động cơ thù hận vào một nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ theo đạo Hồi đã bị kết án ba năm tù liên bang hôm thứ Sáu. Kenneth Pinkney, 47 tuổi, đến từ Fort Lauderdale, đã bị ra lệnh phải thụ án 37 tháng tù giam sau đó là ba năm quản chế. Nạn nhân không được xác định danh tính.Các công tố viên cho biết Pinkney đã thể hiện thái độ hung hăng với người đưa thư khi cô đang giao thư ở Quận Broward vào ngày 9 tháng 10/2023, hai ngày sau khi các chiến binh Hamas xâm nhập vào Israel. Người vận chuyển, chỉ được xác định là một phụ nữ Hồi giáo 47 tuổi. Vào ngày 24/10, khi người phụ nữ mặc đồng phục đã giao hàng được khoảng 2 tiếng rưỡi và gần xe tải giao hàng USPS của cô, Pinkney đã tiếp cận cô khi anh ta đang đạp xe và làm một cử chỉ tay ám chỉ một khẩu súng chĩa vào cô, theo đơn khiếu nại.Lúc đầu, nữ bưu tín viên nói rằng cô nghĩ người đàn ông đó cần thứ gì đó và cô hỏi liệu cô có thể giúp gì không, theo hồ sơ tòa. Người đàn ông dừng lại và liên tục nói rằng cô nên rời khỏi đất nước Hoa Kỳ trước khi gõ vào sau đầu cô bằng hai ngón tay theo cử chỉ của một khẩu súng, đơn khiếu nại cáo buộc. "Hãy quay trở lại đất nước của mày", bị cáo bị cáo buộc đã nói với cô. Cô đã vào trong xe tải, nơi Pinkney túm lấy cổ cô và sau một hồi giằng co, đã kéo chiếc khăn Hồi giáo trùm đầu của cô ra, theo hồ sơ tòa.Theo các công tố viên, người phụ nữ đã có thể ra khỏi xe, nơi cuộc giằng co tiếp diễn. Pinkney bị cáo buộc đã đánh người phụ nữ nhiều lần, và cô đã túm lấy áo của anh ta và xé một mảnh vải mà sau đó các công tố viên cho biết là trùng với quần áo của bị cáo. Khi người phụ nữ có thể tạo ra một khoảng cách, cô nói với bị cáo rằng cô sẽ gọi 911, và bị cáo cũng nói rằng anh ta cũng vậy, theo đơn khiếu nại hình sự. Nhưng y đã rời đi trước khi cảnh sát đến.Hồ sơ cho biết cuộc gọi của y đã giúp cảnh sát dò ra y. Các công tố viên cáo buộc rằng trong vụ tấn công, Pinkney cũng khạc nhổ vào nạn nhân, gọi cô là "kẻ khủng bố" và đưa ra những bình luận chống lại người Hồi giáo. Người phụ nữ đã được điều trị vết thương và trầy xước trên mặt, đơn khiếu nại cho biết.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người phụ nữ đã bị bắt sau khi đâm xe vào một nhà hàng Mexico ở Canoga Park vào tối thứ sáu. Chiếc xe đâm vào tiệm Tacos Reyes trong khi khách hàng và nhân viên đang ở bên trong cơ sở. Tài xế tiếp tục tiến tới và lùi lại bên trong nhà hàng. "Chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó bấm còi và ra hiệu", khách hàng Yanira Caballeros cho biết. "Chúng tôi nhận ra rằng họ không gọi ai đó, họ yêu cầu chúng tôi tránh đường".Theo chủ tiệm ăn, Miguel Reyes, tài xế là một cựu nhân viên có mẹ và em họ hiện đang làm việc tại Tacos Reyes. "Mọi người đều ra khỏi cửa thoát hiểm nhưng tạ ơn Chúa là không có chuyện gì xảy ra", Reyes cho biết. "Đó là điều tôi sẽ hối tiếc nếu có chuyện gì xảy ra với bất kỳ ai". Chỉ có tài xế phải nhập viện với những vết thương nhẹ và bị Sở cảnh sát Los Angeles bắt giam.⦿ ---- Quận Los Angeles: Đoạn phim quay bằng điện thoại di động của một người hàng xóm đã ghi lại khoảnh khắc một nhóm trộm được nhìn thấy đang kéo két sắt từ một ngôi nhà ở Cheviot Hills. Vụ trộm nhà được báo cáo ngay sau 9:30 giờ sáng thứ Hai. Ba cá nhân đeo mặt nạ đã thay phiên nhau phá cổng kim loại của ngôi nhà để lấy két sắt ra. Bọn trộm đã bất chấp người hàng xóm chỉ cách đó vài feet, quay cảnh nhóm trộm vật lộn để đưa két sắt vào bên trong xe tẩu thoát.“Thành thật mà nói, tôi rất sợ hãi, và vì không có ai xung quanh nên tôi quyết định quay phim vì tôi không thể nhìn thấy bất kỳ ai khác đang quay phim và tôi muốn chắc chắn rằng có thứ gì đó được ghi lại để có bằng chứng", người hàng xóm không muốn nêu tên cho biết. “Cuối cùng, ho đã nhét nó vào trong xe, tôi nghĩ họ đã làm hỏng chiếc xe trong quá trình đó, nhưng sau đó họ tăng tốc bỏ chạy và đó là lúc tôi gọi 911 và tôi không thể chụp được biển số xe.” Người ta không biết bên trong két sắt có gì. Không có ai bị bắt cho tới hôm Thứ Bảy.VIDEO dài gần 3 phút đồng hồ:



https://www.youtube.com/watch?v=f0ADTGgiYuA

.

⦿ ---- Quận Cam: Một người đi xe gắn máy đã chết sau khi đâm vào dải phân cách bê tông trên xa lộ California Route 22 đang đi về phía đông, theo Cảnh sát tuần tra đường bộ California đưa tin. Tai nạn được báo cáo vào lúc 12:18 giờ chiều ở phía đông của xa lộ, gần đường chuyển tiếp của xa lộ tiểu bang 57 tại Thành phố Santa Ana. Tai nạn khiến giao thông di chuyển chậm và tạm thời đóng cửa đường chuyển tiếp giữa xa lộ 22 và xa lộ 57. Danh tính của người đi xe gắn máy sẽ giữ kín cho đến khi thông báo xong cho người thân.

.

⦿ ---- Illinois: Một người đàn ông Aurora phải đối mặt với cáo buộc trọng tội sau khi cảnh sát cho biết anh ta đã bán fentanyl ở Naperville. Raymond Gia Hoang, 20 tuổi, ở khu 1000 Farnsworth Avenue, đã bị truy tố tội tàng trữ chất gây nghiện và sản xuất/giao fentanyl sau khi cảnh sát tiến hành điều tra trong sáu tháng. Trong thời gian này, Hoang bị buộc tội bán fentanyl vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024.

.

⦿ ---- Michigan: Một đơn khiếu nại hình sự liên bang cáo buộc một tài xế xe tải người Canada đã giấu 10 công dân Việt Nam bên trong xe kéo của mình và đưa lậu họ qua biên giới Mỹ tại Detroit. Huisain Al Kawwaz, 34 tuổi, đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở East Michigan vào thứ sáu, ngày 9 tháng 8 sau khi bị giam giữ tại biên giới vào đầu tuần này. Anh bị cáo buộc hành động "bất chấp" và buôn người nước ngoài vì lợi ích thương mại và lợi ích tài chính cá nhân.

.

⦿ ---- Oklahoma: Một người đàn ông California, bị truy nã hơn bảy tháng, đã bị truy tố tội trồng và phân phối cần sa bất hợp pháp ở miền nam Oklahoma đã bị bắt. Theo hồ sơ tòa án, Le Van Nguyen, 58 tuổi, đã bị giam giữ tại Nhà tù Quận Carter vào thứ Hai. Hồ sơ tòa án nói chính quyền đã tìm thấy hàng nghìn cây cần sa tại các trang trại ở Healdton, Ringling và ở Quận Love mà Nguyen và những người khác thuê từ một người trồng cần sa được cấp phép.

.

Nguyen không được đăng bộ với Cơ quan Cần sa Y tế Oklahoma hoặc Cục Ma túy Oklahoma. Sáu người khác đã bị buộc tội trong vụ bắt giữ này. Nguyen phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

.

⦿ ---- TIN VN. Bố ráp Câu lạc bộ Việt kiều: Bộ Công an khởi tố, bắt giam cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình cùng một loạt đối tượng. Theo Báo Chính Phủ. Bộ Công an thông tin vụ khởi tố 18 bị can tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club. Theo CAND, trong số các bị can trên, ông Ngô Ngọc Đức là cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; còn ông Hồ Đại Dũng là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

.

⦿ ---- TIN VN. Khách quốc tế tới TP HCM tăng 30%. Theo Báo Người Lao Động. Ngày 9-8, Sở Du lịch TP HCM đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phát triển du lịch TP HCM 6 tháng đầu năm 2024. Thông tin tại hội nghị cho thấy khách quốc tế đến TP HCM trong 7 tháng đầu năm nay ước đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 30,3% so cùng kỳ năm ngoái. Khách nội địa ghi nhận hơn 20 triệu lượt, tăng 7,6%. Tổng thu ước đạt 108.004 tỉ đồng, tăng 15,4%. Năm nay, ngành du lịch TP HCM đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế và 38 triệu lượt khách nội địa.

.

⦿ ---- TIN VN. Công bố kết quả xét nghiệm cô gái trong vụ 'lây HIV cho 16 người': không hề nhiễm HIV. Theo Báo Công Thương. Ở diễn biến mới nhất vụ "cô gái Samsung lây HIV cho 16 người", công an TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đã cho chị C.T.D. - người bị vu khống trong vụ việc tiến hành xét nghiệm HIV. Theo lực lượng chức năng, Bệnh viện đa khoa Yên Bình đã thực hiện các xét nghiệm sinh hóa và kết luận cô gái này không hề nhiễm HIV. Ngày 10/8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố 6 bị can trong vụ tung tin giả về nữ công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên nhiễm HIV và lây nhiễm cho 16 đồng nghiệp lên mạng xã hội. Các đối tượng bị khởi tố về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

.

⦿ ---- HỎI 1: Khoảng 45% số giám đốc giáo dục đặc biệt (cho trẻ em khuyết tật) trên toàn quốc cảm thấy có sự gia tăng xung đột giữa các học khu và phụ huynh?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Gần một nửa số giám đốc giáo dục đặc biệt trên toàn quốc cảm thấy có sự gia tăng xung đột giữa các học khu và phụ huynh, dữ liệu mới cho thấy. Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Thích hợp trong Giáo dục Đặc biệt (CADRE: Center for Appropriate Dispute Resolution in Special Education) đã công bố những phát hiện chính của một nghiên cứu chưa được công bố vào cuối tháng trước. Trung tâm do liên bang tài trợ này đặt mục tiêu phát triển các cách hiệu quả và công bằng để ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp ở cấp địa phương.

.

Trong số những người được khảo sát, 45% giám đốc giáo dục đặc biệt cho biết các học khu của họ đang gặp phải xung đột ngày càng tăng mà không thể giải quyết bằng cuộc họp Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP: Individualized Education Program). Cuộc họp IEP thường quy tụ tất cả các thành viên trong nhóm hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt, bao gồm giáo viên, quản trị viên và phụ huynh. Những người trả lời cũng chỉ ra rằng sự can thiệp của giám đốc giáo dục đặc biệt là lựa chọn "giải quyết tranh chấp" được sử dụng nhiều nhất. Việc sử dụng "người cố vấn phụ huynh" giảm xuống dưới cùng, với chưa đến 20% số người trả lời cho biết học khu của họ sử dụng phương pháp này.

Chi tiết:

https://www.abc3340.com/news/nation-world/45-of-special-education-directors-say-school-parent-disputes-on-the-rise-survey-shows-the-center-for-appropriate-dispute-resolution-in-special-education-students-with-special-needs-crisis-in-the-classroom

.

⦿ ---- HỎI 2: Thời đại dịch, 61% sinh viên gốc Á cảm thấy căng thẳng vì bị kỳ thị sắc tộc?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Trải qua sự phân biệt đối xử đã gây tổn hại đáng kể đến sức khỏe của sinh viên đại học gốc Á và người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ trong đợt đầu tiên của đại dịch COVID-19. Đó là phát hiện chính của nghiên cứu của chúng tôi, so sánh hơn 6.000 phản hồi khảo sát từ sinh viên gốc Á và người Mỹ gốc Á đã tham gia Đánh giá sức khỏe đại học quốc gia - một cuộc khảo sát thường niên về hành vi sức khỏe của sinh viên - vào mùa thu năm 2019 và mùa thu năm 2020. Nghiên cứu của nhà nghiên cứu Roxanne Prichard ở University of St. Thomas chỉ tập trung vào người châu Á và người Mỹ gốc Á. Những người khác đã phát hiện ra rằng cả nhóm dân tộc gốc Á và người Mỹ bản địa đều có tỷ lệ phân biệt đối xử liên quan đến COVID-19 cao nhất.

.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng sinh viên gốc Á và người Mỹ gốc Á đã trải qua mức độ căng thẳng cao trong đại dịch COVID-19. Đến mùa thu năm 2020, 9% có người thân đã qua đời vì COVID-19, 7% báo cáo đã trải qua hành vi phân biệt đối xử vì đại dịch và 61% bị căng thẳng tài chính liên quan đến đại dịch. So với năm 2019, sinh viên gốc Á vào năm 2020 báo cáo rằng họ bị mất ngủ và đau khổ về mặt tâm lý nhiều hơn đáng kể.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/news/discrimination-took-heavy-toll-asian-145852029.html

.

.