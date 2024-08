- Bí ẩn: tàu Đài Loan vào cảng Hoa Lục, bùng nổ, cháy rụi nhưng không ai bị thương - Thăm dò Ipsos: Harris 42%, Trump 37%. Tại 7 tiểu bang chiến trường: Harris 42%, Trump 40%. - TT Biden và PTT Harris sẽ cùng nhau đến Maryland tuần tới để nói về giảm chi phí cho người dân Mỹ

Một vụ nổ lớn đã xảy ra trên một tàu Đài Loan chở hàng neo đậu tại Cảng Ningbo Zhoushan ở Ninh Ba (Ningbo), tỉnh Chiết Giang (Zhejiang), Trung Quốc.

- California: Thượng nghị sĩ tiểu bang Marie Alvarado-Gil đổi từ Dân Chủ sang Cộng Hòa

- Vụ truy tố nhóm Trump về hình sự trong vụ lật ngược bầu cử 2020 sẽ dời tới tháng 9

- Tổng hợp từ 109 cuộc thăm dò: Trump dẫn trước Harris 0,2 điểm phần trăm.

- Trump nói sẽ sẵn sàng tranh luận với bà Harris 3 lần trong tháng 9.

- Trump họp báo, hứa sẽ "chuyển giao quyền lực ôn hòa" nếu bầu cử tháng 11 diễn ra công bằng (năm 2020, Trump bám ghế Tổng Thống, phe MAGA đập phá Quốc Hội, đòi giết PTT Pence và DB Nancy Pelosi

- Sau khi Trump họp báo, nói nhiều điều sai sự thật, Ban tranh cử Harris đã ra bản tuyên bố vạch trần nhiều lời Trump nói xạo, đăng 10 đoạn video clip trích lời Trump trong quá khứ.

- Cựu Thị Trưởng San Francisco: Trump bịa chuyện đi trực thăng chung.

- Bà Harris gặp, cảm ơn liên công đoàn UAW ở Detroit

- Trump lại xạo: vụ ngày 6 tháng 1/2021 bị xử nặng quá, "không ai chết vào ngày 6 tháng 1" - Thực tế, 1 người bị cảnh sát bắn chết, 1 cảnh sát chết vì đột quỵ, 4 cảnh sát tự tử sau đó, phe MAGA có 1 người chết vì xài thuốc quá liều

- Bà Harris: sẽ có 1 cuộc phỏng vấn trước tháng 9

- Cựu TNS tiểu bang Ray Holmberg (Cộng Hòa) của North Dakota đã nhận tội tại tòa liên bang về cáo buộc du lịch tới Châu Âu để mua sex gái vị thành niên

- Mỹ yêu cầu Nhật tăng sản lượng hỏa tiễn Patriot lên hơn 100 đơn vị

- Thế Vận 2024: Katie Ledecky và Nick Mead sẽ cầm cờ, dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong Lễ Bế Mạc Thế Vận

- Noah Lyles (Mỹ) bị chẩn đoán COVID, ráng chạy, chỉ được huy chương đồng, bây giờ cách ly

- Đội nam, bóng rổ Mỹ sẽ đấu chung kết với đội Pháp vào Thứ Bảy.

- Arshad Nadeem (Pakistan) phóng lao kỷ lục xa 92,97 mét, huy chương vàng

- Chạy vượt rào: Grant Holloway (Mỹ) huy chương vàng

- Dropbox Inc. có doanh thu 634,5 triệu đô trong quý 2, tăng 19%

- Paramount Global cắt giảm 15% nhân viên tại Mỹ, tương đương 2.000 việc làm

- Utah: 13 cuốn sách phổ biến đã bị cấm tại tất cả các trường công ở Utah

- Hãng hàng không Ấn Độ IndiGo cho khách nữ tránh phải đặt chỗ ngồi cạnh nam giới trên các chuyến bay.

- Bắc California: Nhiều nhà ga BART đóng cửa nhiều giờ vì mất đường truyền Internet và máy điện toán

- San Jose: Cháy rừng thiêu rụi 1 ngôi nhà và một số tòa nhà bỏ hoang

- Quận Cam: Thị trường nhà ở Anaheim (giáp biên Little Saigon) đã đạt cột mốc lớn, tổng giá trị nhà vượt quá 1 nghìn tỷ đô

- Quãn Cam: ném 10 chú chó con mới sinh ra khỏi xe và vào bụi rậm, hung thủ bị tìm ra, đưa lên Biện Lý

- Illinois: Cảnh sát xin cư dân giúp truy nã người lái xe đụng chết cô Huynh Hoa.

- TIN VN. Đồng Tháp: Hơn 15.000 lao động xuất khẩu, mỗi năm đưa về gia đình khoảng 1.000 tỷ đồng (40 triệu USD).

- TIN VN. Khởi tố Việt kiều Mỹ về VN lừa tiền để giúp định cư Mỹ.

- TIN VN. Xử phạt 640 tàu cá vi phạm IUU với số tiền gần 22 tỷ đồng.

- HỎI 1: Bankrate: 35% dân Mỹ nói thấy không vui với tiền boa (tiền tip) vì có vẻ đã tới mức lừa đảo? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Phê nhiều cần sa sẽ gấp ba lần rủi ro bị ung thư đầu và cổ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-9/8/2024) ⦿ ---- Bí ẩn: tàu Đài Loan bùng nổ, cháy ở cảng Hoa Lục. Một vụ nổ lớn đã xảy ra trên một tàu chở hàng neo đậu tại Cảng Ningbo Zhoushan ở Ninh Ba (Ningbo), tỉnh Chiết Giang (Zhejiang), Trung Quốc, theo truyền thông nhà nước đưa tin vào thứ sáu. Theo Tân Hoa Xã, vụ nổ xảy ra trên tàu YM Mobility, thuộc sở hữu của YangMing Marine Transport Corp., vào khoảng 1:40 giờ chiều giờ địa phương.

Một đoạn video phát trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy những đám khói dày hình thành sau một vụ nổ mạnh. Cho đến nay, không có thương vong nào. Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Ninh Ba cho biết con tàu đang chở hàng hóa nguy hiểm.

Công ty vận tải biển Đài Loan Yang Ming Marine Transport Corp cho biết một trong những tàu chở hàng của họ đã bốc cháy vào thứ Sáu tại Cảng Ninh Ba-Chu Sơn (Ningbo-Zhoushan Port) của Trung Quốc, một trong những cảng bận rộn nhất thế giới. Trước đó, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết một vụ nổ đã được báo cáo tại cảng và sóng xung kích có thể cảm nhận được cách đó một km.

Yang Ming Marine Transport cho biết một vụ cháy đã xảy ra trên tàu YM Mobility khi tàu đang hoạt động tại cảng. Không có thương vong hoặc thương tích nào được báo cáo sau vụ nổ vào khoảng 1:40 chiều, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc Xinhua cho biết. "Hiện tại, các biện pháp chữa cháy ngay lập tức đã được thực hiện tại hiện trường, đám cháy đã được kiểm soát và toàn bộ nhân viên trên tàu đã được sơ tán an toàn", công ty cho biết trong một tuyên bố.

Vụ nổ giữa các container gần mũi tàu treo cờ Liberia đã khiến hàng hóa bay tung tóe và để lại một cột khói đen, cảnh quay từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy. Con tàu neo đậu tại bến cảng Beilun của cảng này đang vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, Trung tâm Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải Ninh Ba cho biết.

CCTV, trích dẫn những phát hiện ban đầu từ các nhà chức trách, cho biết hàng hóa bao gồm pin lithium và tert-Butyl peroxybenzoate, một hợp chất hữu cơ dễ cháy nổ và không được lưu trữ trong môi trường trên 30 độ C (86 độ F).

Yang Ming Marine Transport Corp đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Trong khi thủy thủ đoàn và công nhân bến tàu vẫn an toàn, một số văn phòng gần bến tàu đã bị sóng xung kích từ vụ nổ tấn công, tờ Qilu Evening News do nhà nước điều hành đưa tin.

"Cửa sổ của chúng tôi bị hư hại và trần căng tin của chúng tôi bị sập một chút", một nhân viên tại một công ty cách con tàu khoảng 1 km (nửa dặm) nói với Qilu Evening News. Cảng lớn ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc do Công ty Cảng Ningbo Zhoushan điều hành.

Đây cũng là một cảng lớn để bốc dỡ dầu từ các tàu chở dầu thô.

Hình ảnh tàu Đài Loan phát nổ.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Phó Tổng thống kiêm ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ cùng nhau đến Maryland vào tuần tới, theo Bạch Ốc tiết lộ trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. Chuyến đi sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 8. Trong thời gian ở đó, hai người sẽ nói về tiến độ mà chính quyền đang thực hiện "nhằm giảm chi phí cho người dân Mỹ", theo Bạch Ốc nêu chi tiết. Đây sẽ là chuyến đi chung đầu tiên của tổng thống và phó tổng thống kể từ khi Biden tuyên bố sẽ rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2024.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã kỷ niệm hai năm của Đạo luật CHIPS và ScienceAct hôm thứ Sáu, nhấn mạnh rằng dự luật này "đảm bảo Hoa Kỳ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về AI và các công nghệ khác". Trong một tuyên bố, Biden nhắc lại rằng mặc dù Hoa Kỳ là nước khởi xướng xu hướng bán dẫn, nhưng theo thời gian, thị phần sản xuất chip của quốc gia này trên thị trường toàn cầu đã giảm từ 40% xuống chỉ còn khoảng 10%. Tuy nhiên, với luật này, Hoa Kỳ đã phục hồi và hiện đang trên đà sản xuất "gần 30% nguồn cung chip tiên tiến toàn cầu vào năm 2032, tăng từ mức 0 chỉ hai năm trước", Biden nhấn mạnh.

Ông tiếp tục nói rằng kể từ khi ông nhậm chức, các công ty đã công bố các khoản đầu tư vào sản xuất chất bán dẫn trị giá 400 tỷ đô la. Biden cho biết thêm, kết quả là đã tạo ra 115.000 việc làm trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng.

⦿ ---- Bà Harris đi vận động gấp 5 lần Trump. Kể từ khi Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa kết thúc vào ngày 18 tháng 7, cựu Tổng thống Trump đã tổ chức 5 cuộc vận động tranh cử. Chỉ riêng tuần này, Phó Tổng thống Harris sẽ tổ chức nhiều cuộc vận động như vậy. Các phụ tá chiến dịch của đảng Dân chủ và Harris đã thích thú với sự tương phản trong lịch trình, sử dụng nó để khơi dậy những câu hỏi về sức bền của Trump và chế giễu Trump bằng đám đông lớn, nhiệt tình của Harris.

Đây là sự thay đổi lớn so với thời điểm Tổng thống Biden còn trong cuộc đua và sẽ đi vận động tranh cử khoảng một lần một tuần. Điều này khiến một số đảng viên Cộng hòa cho rằng Trump sẽ cần tăng cường sự hiện diện của mình tại các tiểu bang chiến trường để theo kịp, ngay cả khi cựu tổng thống tỏ ra khó chịu trước ý kiến ​​cho rằng Trump đang ẩn mình.

"Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi chính đáng tại sao Trump không tổ chức nhiều sự kiện hơn", một chiến lược gia của đảng Cộng hòa yêu cầu giấu tên cho biết. "Bản thân ông Trump không còn trẻ nữa. Ông Trump sẽ cần phải tăng cường hơn nữa".

Alyssa Farah Griffin, người từng là giám đốc truyền thông Bạch Ốc của Trump trước khi trở thành người chỉ trích cựu tổng thống, đã nói thẳng thắn hơn. "Kamala Harris đang làm việc nhiều hơn Trump rất nhiều", bà nói trong tuần này.

Tuần này, bà Harris đã đi đến Pennsylvania, Wisconsin, Michigan và Arizona, và bà dự kiến ​​sẽ đến Nevada trước khi tuần này kết thúc. Phó tổng thống đã hoãn các điểm dừng theo kế hoạch ở North Carolina và Georgia do Bão nhiệt đới Debby.

Trong khi chiến dịch của Harris đang đi khắp các tiểu bang chiến trường có khả năng quyết định cuộc bầu cử vào tháng 11, Trump chỉ tổ chức một sự kiện vận động tranh cử trong tuần này: một cuộc mít tinh vào tối thứ Sáu tại Montana, một tiểu bang mà Trump đã giành chiến thắng với 16 điểm phần trăm vào năm 2020, nơi diễn ra cuộc đua vào Thượng viện đầy tranh cãi vào mùa thu.

.

⦿ ---- Tuần này, đảng Cộng hòa đã chỉ trích dữ dội hồ sơ phục vụ 24 năm của Thống đốc Minnesota Tim Walz trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia -- nhưng trang biên tập bảo thủ của tờ Wall Street Journal lại không đồng thuận. Khi viết về chiến dịch cáo buộc Walz "lòng dũng cảm bị đánh cắp", các biên tập viên lập luận rằng đảng Cộng hòa sẽ tốt hơn nếu tập trung hỏa lực vào hồ sơ của thống đốc Minnesota ở nơi khác.

"Những cáo buộc được đưa ra cho đến nay về thời gian đi lính của ông Walz trông giống như 'cháo loãng', như những người bạn của chúng tôi tại tờ New York Sun đã nói", các biên tập viên cho rằng. "J.D. Vance đã cáo buộc ông Walz 'lòng dũng cảm bị đánh cắp' mặc dù ông đã phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia 24 năm vì Thống đốc Minnesota đã không hành quân ở Iraq cùng đơn vị của ông.

Trước khi tham gia sự nghiệp chính trị, ông Walz đã lên đến cấp bậc cao nhất là Thượng sĩ chỉ huy. Ông đã nghỉ hưu vào tháng 5/2005, trước khi đơn vị được thông báo vào tháng 7/2005 rằng họ sẽ được triển khai đến Iraq. Fox News đưa tin, thú nhận rằng Pentagon cho biết ông Walz đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm hơn vài tháng, mặc dù có thể hỏi liệu ông có biết về khả năng triển khai đến Iraq hay không."

Tờ WS Journal cũng bác bỏ cáo buộc rằng Walz đã khai man cấp bậc quân sự của mình. "Ông Walz cũng bị cáo buộc nói dối về hồ sơ của mình vì ông đã nghỉ hưu ở cấp thấp hơn Thượng sĩ chỉ huy một bậc", các biên tập viên cho biết. "Nhưng có vẻ như đó là vấn đề hành chính vì để nghỉ hưu ở cấp bậc đó đòi hỏi phải phục vụ lâu hơn trong vai trò và khóa học mà ông ấy chưa hoàn thành. Vì vậy, ông ấy đã nghỉ hưu ở cấp bậc thấp hơn, nhưng không nghi ngờ gì nữa, ông ấy đã đạt đến vị trí cao hơn khi còn đang tại ngũ."

Các biên tập viên kết thúc bằng cách nhấn mạnh rằng không có gì trong hồ sơ quân sự của Walz đáng bị chỉ trích nghiêm trọng và thúc giục Cộng Hòa tấn công ông ấy ở các lĩnh vực khác. "Quân đội Hoa Kỳ là lực lượng tình nguyện và chỉ có khoảng 1% dân số phục vụ trong quân phục. Ông Walz và ông Vance đều phục vụ đất nước của họ", họ kết luận. "Có những lý do khác và tốt hơn để phản đối việc tranh cử của ông Walz."

⦿ ---- Một thượng nghị sĩ tiểu bang California, bất mãn với việc Đảng Dân chủ chiếm đa số tuyệt đối trong cơ quan lập pháp của tiểu bang, đã tuyên bố bà sẽ bỏ đảng Dân Chủ để sang Đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Marie Alvarado-Gil được bầu vào năm 2022 để đại diện cho khu vực bầu cử thứ tư của California, bao gồm một phần của dãy núi Sierra Nevada và Thung lũng Central Valleyhầu hết là nông nghiệp. Alvarado-Gil đã đưa ra thông báo chuyển đảng vào thứ Năm, sau khi phục vụ hai năm trong nhiệm kỳ bốn năm của mình.

"Tôi được bầu để phục vụ công chúng, không phải để phục vụ một hệ tư tưởng chính trị", Alvarado-Gil cho biết trong một tuyên bố. "Tình trạng hiện tại dưới sự cai trị của Đảng Dân chủ chiếm đa số tuyệt đối trong cơ quan lập pháp đơn giản là không phù hợp với tiểu bang này". Trong một cuộc phỏng vấn với cây bút chuyên mục ý kiến ​​Marcos Bretón của Sacramento Bee, Alvarado-Gil cho biết "giọt nước tràn ly" là nỗ lực thông qua các cải cách đối với Dự luật 47 - một sáng kiến ​​bỏ phiếu đã có từ một thập niên trước, hạ cấp một số tội phạm về tài sản như trộm cắp vặt, làm giả giấy tờ và viết chi phiếu không có tiền xuống thành các tội nhẹ. Thực tế, nếu giữ làm tội đại hình, nhà tù lại chật chỗ, thêm gánh nặng.

⦿ ---- Vụ truy tố hình sự liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ được đẩy sang tháng 9, với sự chậm trễ dự kiến ​​khi Công tố đặc biệt cố gắng giải quyết phán quyết của Tòa Tối cao cấp cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa quyền miễn trừuy tốmột phần trong vụ án.

"Chính phủ tiếp tục đánh giá tiền lệ mới được nêu ra vào tháng trước trong quyết định của Tòa án Tối cao trong vụ Trump kiện Hoa Kỳ, bao gồm cả việc tham vấn với các thành phần khác của Bộ Tư pháp", theo Công tố đặc biệt cho biết trong hồ sơ gửi cho Thẩm phán Tanya Chutkan, người đang giám sát vụ án.

"Chính phủ vẫn chưa hoàn thiện lập trường của mình về lịch trình phù hợp nhất để các bên trình bày tóm tắt các vấn đề liên quan đến quyết định. Do đó, Chính phủ trân trọng yêu cầu thêm thời gian để cung cấp cho Tòa án một đề xuất có thông tin đầy đủ", theo các công tố viên cho biết thêm.

⦿ ---- Thăm dò Ipsos: Harris 42%, Trump 37%. Tại 7 tiểu bang chiến trường: Harris 42%, Trump 40%. Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump năm điểm, theo một cuộc thăm dò mới của Ipsos cho thấy hôm thứ năm. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 8 cho thấy Harris có 42% sự ủng hộ so với 37% của Trump, với 4% ủng hộ ứng cử viên độc lập Robert Kennedy Jr. Cuộc thăm dò trước đó từ ngày 22 đến ngày 23/7 cho thấy Harris dẫn trước Trump 37% so với 34%.

Cuộc thăm dò của Ipsos, được tiến hành trực tuyến với 2.045 người lớn ở Hoa Kỳ và biên độ sai số khoảng ba phần trăm, cho thấy Harris đã giành được động lực kể từ khi tham gia cuộc đua vào ngày 21 tháng 7. Tổng thống Joe Biden đã ủng hộ Harris sau khi đình chỉ chiến dịch của mình sau màn tranh luận kém cỏi vào ngày 27 tháng 6.

Harris cũng dẫn trước Trump 42% so với 40% ở bảy tiểu bang chiến trường đã diễn ra cuộc tranh cử gay cấn vào năm 2020: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

⦿ ---- Thăm dò The Hill/Decision Desk HQ tổng hợp từ 109 cuộc thăm dò: Trump dẫn trước Harris 0,2 điểm phần trăm. Cuộc khảo sát The Hill/Decision Desk HQ được tiến hành từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 dựa trên mẫu xác suất đại diện gồm 2.045 người lớn từ Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Biên độ sai số là 3,1 điểm phần trăm.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm cho biết ông sẽ sẵn sàng tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris ba lần trong tháng 9. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình, Trump cho biết, "Tôi nghĩ rằng việc tổ chức các cuộc tranh luận là rất quan trọng" và nói thêm rằng ông đã chấp nhận lời mời từ NBC News, Fox News và ABC News.

Trong thông báo của mình, Trump dường như đã ghi sai một số ngày. Cả ABC News và chiến dịch tranh cử của Trump sau đó đã làm rõ rằng cuộc tranh luận của ABC News sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9. Cuộc tranh luận của Fox News trước đó đã được đề xuất vào ngày 4 tháng 9. Một nguồn tin quen thuộc với các kế hoạch cho biết cuộc tranh luận của NBC News đã được ấn định vào ngày 25/9, đây là một trong những lựa chọn mà kênh truyền hình này đưa ra cho các chiến dịch tranh cử.

Khi Tổng thống Joe Biden vẫn còn tranh cử, chiến dịch tranh cử của ông và Trump đã đồng ý tổ chức hai cuộc tranh luận: một cuộc với CNN vào ngày 27/6 và một cuộc với ABC News vào ngày 10 tháng 9. Nhưng sau khi Biden bỏ cuộc và ủng hộ Harris, Trump bắt đầu dao động về cam kết tham gia của mình. Tuần trước, Trump cho biết ông sẽ bỏ qua cuộc tranh luận của ABC News vì sự kiện này "đã bị chấm dứt vì Biden sẽ không còn là người tham gia nữa".

Sau khi Trump rút lui, giám đốc truyền thông chiến dịch của Harris, Michael Tyler, cho biết trong một tuyên bố, "Phó Tổng thống sẽ có mặt ở đó bằng cách này hay cách khác để tận dụng cơ hội phát biểu trước khán giả toàn quốc vào giờ vàng. ... Chúng tôi rất vui khi thảo luận thêm về các cuộc tranh luận sau cuộc tranh luận mà cả hai chiến dịch đã đồng ý".

Sau đó, Harris đã xác nhận vào thứ năm rằng bà sẽ tham dự cuộc tranh luận của ABC, nói với NBC News rằng, "Tôi rất mong được tranh luận với Donald Trump và chúng tôi đã có ngày là 10 tháng 9. Tôi nghe nói cuối cùng ông ấy đã cam kết và tôi rất mong chờ điều đó". Bà đã không trả lời câu hỏi về các ngày có thể khác.

Hôm thứ năm, Trump cũng cho biết rằng chiến dịch đã đồng ý tổ chức một cuộc tranh luận giữa các phó tổng thống trên CBS News, đồng thời nói thêm rằng người bạn đồng hành của ông, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ohio JD Vance, "đã thực sự tiến bộ. Ông ấy đang làm một công việc tuyệt vời."

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump trong một cuộc họp báo hôm Thứ Năm đã nói là sẽ đảm bảo sẽ có một "cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình" nếu cuộc bầu cử tháng 11 diễn ra công bằng. Trump nhấn mạnh: "Tất nhiên, sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình. Lần trước đã có rồi. Và sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình. Tôi chỉ hy vọng chúng ta sẽ có những cuộc bầu cử trung thực, thế thôi."

Bình luận của Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiết lộ rằng ông "không tự tin" về một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình trong trường hợp Trump thua cuộc bầu cử tổng thống. Trump nhiều lần nói rằng bầu cử năm 2020 Biden thắng nhờ gian lận, nhưng hơn 60 phiên tòa nhiều tiểu bang đã bác đơn của nhóm Trump, vì không có chứngc ớ gian lận. Trong khi đó Đài Fox làm loa kèn cho Trump đã phải thương lượng bồi thường hơn 700 triệu đô cho công ty nhu liều máy bầu Dominion vì đài Fox vu khống rằng máy bầu đã đổi phiếu Trump thành phiếu Biden.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris đã gây bão trên internet vào thứ năm với các đoạn video clip về cuộc họp báo của cựu Tổng thống Donald Trump tại Mar-a-Lago. Tài khoản Twitter Kamala HQ đã đăng 10 đoạn video clip về Trump trong vòng chưa đầy 40 phút, một số đoạn không đưa ra bình luận mà chỉ trích dẫn Trump.

"Trump: Kim Jong Un rất thích tôi. Ông ấy không thích nhóm này", một dòng tweet viết.

Bài đăng đầu tiên mô tả Trump là "yếu đuối" và bài đăng sau đó bình luận về quyết định của Trump khi chỉ trích một thành viên đảng Cộng hòa khác đang giữ chức vụ điều hành tại một tiểu bang dao động quan trọng, Thống đốc Brian Kemp (R-GA). Bài đăng viết "Trump dành cuộc họp báo của mình để chỉ trích Thống đốc đảng Cộng hòa của Georgia".

Một dòng tweet thứ ba tóm tắt, "Trump tuyên bố đám đông của ông lớn hơn đám đông của Martin Luther King Jr." Chiến dịch tranh cử của Harris cũng nêu bật một số câu trích dẫn trực tiếp từ Trump. Trong số đó có:

"Thật là một câu hỏi ngu ngốc."

"Những người dân ngày 6 tháng 1 đã bị đối xử rất bất công."

"Ồ... cô ấy là phụ nữ."

"Như bạn biết đấy, NRA đã ủng hộ tôi rất mạnh mẽ mỗi lần tôi ra tranh cử."

"Phần lớn đất nước ủng hộ tôi."

"Mọi người đều muốn tôi xóa bỏ Roe v. Wade."

"Nên đi khám đầu óc."

"Kim Jong Un rất thích tôi."

Hầu hết các tweet đều đạt hàng chục nghìn lượt xem trang trong vài phút. Đoạn clip chiến dịch Harris về Trump thảo luận về bài phát biểu của mình vào ngày 6 tháng 1/2021 đã đạt gần 190.000 lượt xem trong vòng chưa đầy 25 phút.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử tổng thống của Kamala Harris đã nhanh chóng phản ứng lại cuộc họp báo kỳ lạ của cựu Tổng thống Donald Trump tại Mar-a-Lago hôm thứ năm, đưa ra một tuyên bố dài vạch trần nhiều tuyên bố sai sự thật của Trump — và cố tình giễu cợt Trump.

Bản phát hành có tiêu đề "Cuộc họp báo rất tốt và rất bình thường của Donald Trump" đi kèm với một bài đăng gửi đến X từ tài khoản @dril — nổi tiếng với những bình luận vô lý — trong đó có đoạn, "và một điều nữa, tôi không tức giận. làm ơn đừng đưa lên báo rằng tôi tức giận".

Chiến dịch cho biết "Trump đã không vận động tranh cử cả tuần qua. Ông Trump sẽ không đến một tiểu bang dao động nào trong tuần này. Nhưng ông ấy chắc chắn tức giận vì Kamala Harris và Tim Walz đang thu hút được nhiều đám đông trên khắp các chiến trường. Sự thật khó theo dõi và khó tìm hơn trong vụ sụp đổ Mar-a-Lago của Donald Trump vào chiều nay. Ông Trump đã nói dối. Ông Trump đã tấn công giới truyền thông. Ông Trump đã đưa ra lý do tại sao ông không tham gia chiến dịch tranh cử. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ vì rõ ràng là đội ngũ nhân viên của ông Trump không làm vậy."

Bản phát hành đã thực hiện hàng chục lần kiểm tra thực tế (để chỉ ra Trump nói xạo) và nêu bật những điều gây tranh cãi mà Trump đã nói, bao gồm: rằng ngày 6 tháng 1/2021 "hoàn toàn không giống với bài phát biểu 'Tôi có một giấc mơ' của MLK." và rằng Trump đã không thu hút được nhiều đám đông hơn Martin Luther King Jr. vào "ngày lịch sử" đó.

⦿ ---- Cựu Thị Trưởng San Francisco: Trump bịa chuyện đi trực thăng chung. Trump cho biết trong cuộc họp báo kéo dài một giờ tại Mar-a-Lago rằng ông biết cựu thị trưởng San Francisco Willie Brown "rất rõ". Trump nói: "Thực tế là tôi đã đi trực thăng cùng ông ấy. Chúng tôi nghĩ có lẽ đây là hồi kết. Chúng tôi đang ở trên trực thăng cùng nhau đến một địa điểm nào đó và có một cuộc hạ cánh khẩn cấp. Đây không phải là một cuộc hạ cánh dễ chịu, và Willie thì có, ông ấy hơi lo lắng."

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ San Francisco Chronicle sau cuộc họp báo, Brown cho biết không có chuyện đó xảy ra. "Bạn sẽ biết nếu tôi đi trực thăng cùng Trump", Brown nói, theo tờ báo. "Tôi chưa bao giờ đi trực thăng cùng Trump".Trump hôm Thứ Năm nói thêm rằng Brown đã nói với ông "những điều khủng khiếp về" Harris và "không phải là người hâm mộ bà ấy". Brown đã hẹn hò với Harris nhiều năm trước ở San Francisco. Brown cũng nói là không có điều đó. "Không, không chính xác chút nào", ông nói với tờ Chronicle.⦿ ---- Bà Harris đã phát biểu trước đám đông những người ủng hộ tại sự kiện vận động tranh cử của liên công đoàn UAW ở Detroit vào chiều Thứ Năm. Gọi họ là "những người anh em và chị em", bà cảm ơn đám đông đã ủng hộ chiến dịch của bà và ca ngợi sự đoàn kết của các công đoàn lao động, bà nói rằng: "Chúng tôi tin vào tập thể. Chúng tôi không bị những kẻ này dụ dỗ, cố gắng chia rẽ chúng tôi".⦿ ---- Hôm Thứ Năm, Trump đã bảo vệ những bị cáo trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021, nói rằng họ đang bị đối xử khắc nghiệt. Ông cũng tuyên bố, một cách không chính xác, rằng "không có ai bị giết vào ngày 6 tháng 1".Thực tế, một người ủng hộ Trump, cô Ashli Babbitt đã chết sau khi bị cảnh sát bắn khi cố gắng vào một căn phòng thông với phòng Hạ viện. Sĩ quan cảnh sát USCP Brian Sicknick đã chết sau khi ngã gục sau khi bảo vệ Điện Capitol, một cái chết sau đó được cho là do đột quỵ và được Cảnh sát Điện Capitol phán quyết là trong khi làm nhiệm vụ. Ngoài ra, bốn cảnh sát đã tự tử sau khi bảo vệ Điện Capitol, hai người ủng hộ Trump bên ngoài tòa nhà đã lên cơn đau tim và một người chết vì dùng thuốc quá liều.⦿ ---- Harris, người chưa từng trả lời phỏng vấn trực tiếp với một thông tấn nào kể từ khi bà khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống, hôm Thứ Năm cho biết bà đang tìm cách đưa một cuộc phỏng vấn vào sổ sách trước tháng 9. “Tôi đã nói chuyện với nhóm của mình. Tôi muốn chúng ta lên lịch phỏng vấn trước cuối tháng này”, Harris nói với các phóng viên trên đường băng ở Michigan trước khi bà đến Arizona.Trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago hôm Thứ Năm, Trump đã chỉ trích Harris vì không trả lời phỏng vấn kể từ khi bà vươn lên dẫn đầu danh sách ứng cử viên của đảng Dân chủ. "Bà ấy chưa từng trả lời phỏng vấn. Bà ấy không thể trả lời phỏng vấn. Bà ấy hầu như không đủ năng lực", Trump nói, lặp lại những lời chỉ trích về trí thông minh của Harris.⦿ ---- Cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Ray Holmberg (Cộng Hòa) của North Dakota, một trong những thành viên quyền lực nhất của Cơ quan lập pháp, đã nhận tội tại tòa án liên bang vào thứ năm 8/8/2024 về cáo buộc ông đã đi du lịch đến Châu Âu với mục đích trả tiền để quan hệ tình dục với trẻ em vị thành niên. Ray Holmberg, 80 tuổi, đến từ Grand Forks, đã bị truy tố vào tháng 10/2023 vì tội du lịch với mục đích tham gia vào hoạt động tình dục bất hợp pháp. Đảng viên Cộng hòa này đã phục vụ hơn 45 năm tại Thượng viện North Dakota trước khi từ chức vào năm 2022. Ban đầu, ông không nhận tội và phiên tòa được lên lịch vào tháng 9/2024.Theo thỏa thuận nhận tội mà ông đã ký vào tháng 6, Holmberg đã đồng ý nhận tội với cáo buộc trước đây và các công tố sẽ có động thái bác bỏ cáo buộc sau và đề nghị mức án ở mức thấp nhất trong phạm vi hướng dẫn. Tội danh du lịch sex trẻ em có mức án tối đa là 30 năm tù, phạt tiền 250.000 đô la và quản chế suốt đời.Trong thỏa thuận nhận tội, Holmberg nhận rằng từ khoảng tháng 6/2011 đến tháng 11/2016, ông "nhiều lần đi từ Grand Forks, North Dakota đến Prague, Cộng hòa Czech với mục đích thúc đẩy là tham gia vào hoạt động tình dục thương mại với những cá nhân vị thành niên dưới 18 tuổi". Holmberg đã phải chịu nhiều điều kiện tại ngoại, bao gồm hạn chế đi lại, giám sát vị trí và giao nộp hộ chiếu. Luật sư của Holmberg, Mark Friese, đã từ chối yêu cầu phỏng vấn. Holmberg đã không bị bắt.Holmberg phục vụ tại Thượng viện tiểu bang từ năm 1976 đến giữa năm 2022. Ban đầu, ông tuyên bố sẽ không tái tranh cử, nhưng ông đã từ chức sau khi The Forum of Fargo-Moorhead đưa tin rằng ông đã trao đổi hàng chục tin nhắn văn bản với một người đàn ông đang ngồi tù vì tội lạm dụng tình dục trẻ em.⦿ ---- Quân đội Hoa Kỳ được cho là đã yêu cầu Nhật Bản tăng sản lượng hỏa tiễn Patriot lên hơn 100 đơn vị, Nikkei Asia đưa tin hôm thứ Năm trích dẫn nguồn tin. Tuần trước, Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) của Nhật Bản đã công bố kế hoạch bán một số lượng không xác định hỏa tiễn Patriot do trong nước Nhật sản xuất cho Hoa Kỳ với giá khoảng 3 tỷ Yên (~19 triệu đô la), với mục đích bán nhằm hỗ trợ bổ sung kho dự trữ của Hoa Kỳ "để đáp ứng nhu cầu về các năng lực quan trọng", như Pentagon đã chia sẻ trước đó."Những nỗ lực này sẽ cải thiện khả năng của chúng tôi về bắn chặn và về đối phó với các hành vi cưỡng ép và gây mất ổn định", theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết trong tuyên bố. Pentagon đã ca ngợi quyết định hợp tác sản xuất hỏa tiễn giữa Washington và Tokyo là "cùng có lợi".⦿ ----Katie Ledecky và Nick Mead sẽ dẫn đầu Đội tuyển Hoa Kỳ với tư cách là người cầm cờ trong Lễ bế mạc Thế vận hội Paris 2024 vào hôm Chủ Nhật 11/8. Ledecky đã giành được bốn huy chương bơi lội tại Paris, nâng tổng số huy chương Olympic trong sự nghiệp của cô lên 14. Thành tích của cô bao gồm huy chương vàng ở nội dung bơi tự do 800m và 1500m, huy chương bạc ở nội dung bơi tự do tiếp sức 4x200m và huy chương đồng ở nội dung bơi tự do 400m.Trong khi đó, Mead đã giúp Hoa Kỳ chấm dứt cơn hạn hán kéo dài 64 năm bằng cách giành huy chương vàng ở nội dung chèo thuyền bốn người nam. Đây sẽ là lần đầu tiên Hoa Kỳ có hai người cầm cờ trong Lễ bế mạc Thế vận hội. "Thật vinh dự khi được dẫn đầu @TeamUSA tại Lễ bế mạc cùng Nick!" Ledecky viết trên X. "Tôi tự hào về các đồng đội của mình tại Paris và rất vui mừng được ăn mừng cùng tất cả họ vào hôm Chủ Nhật."⦿ ---- Noah Lyles, người đã giành được danh hiệu "Người đàn ông nhanh nhất thế giới" tại Thế vận hội Paris, đã không đạt được mục tiêu trở thành người Mỹ đầu tiên giành huy chương vàng ở nội dung chạy nước rút 100m và 200m kể từ Carl Lewis năm 1984 vào thứ năm. Mẹ của Lyles nói với NBC Olympics rằng Lyles đã được chẩn đoán mắc Covid cách đây vài ngày.Lyles đứng thứ ba trong trận chung kết 200m nam với thời gian 19,70 giây. Letsile Tebogo của Botswana đã giành huy chương vàng với thời gian 19,46 giây và Kenneth Bednarek của Hoa Kỳ đã giành huy chương bạc với thời gian 19,62 giây.200m là nội dung đầu tiên, nội dung ưa thích của Lyles và anh được xếp hạng số một thế giới ở nội dung này. Lyles cần được chăm sóc y tế sau cuộc đua và sau đó, anh được NBC Olympics nhìn thấy trên xe lăn, vì mẹ anh nói với Lewis Johnson rằng vận động viên chạy bộ này bị COVID. Lyles đã được nhìn thấy mang khẩu trang gần đây."[Mẹ của Lyles, Keisha Caine Bishop] đã xác nhận Noah đã được chẩn đoán mắc COVID hai ngày trước. Đúng vậy, được chẩn đoán mắc COVID hai ngày trước", Johnson đưa tin. "Nhưng anh ấy đã quyết định, anh ấy sẽ chạy dù sao đi nữa. Và rõ ràng, những gì anh ấy có ở đó, có thể đã ảnh hưởng đến cách anh ấy thể hiện. Bây giờ, anh ta lại đang ở cùng với những người làm công tác y tế và một lần nữa, mẹ anh ta cũng rất đau khổ. Nhưng đó là vấn đề, Noah bị COVID".⦿ ---- Nam: Bóng rổ Mỹ sẽ vàoo chung kết, sẽ đấu với Pháp vào Thứ Bảy. Hôm Thứ Năm, Đội tuyển Hoa Kỳ đã tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Serbia với tỷ số 95-91 và tiến tới trận tranh huy chương vàng bóng rổ nam. Serbia — dẫn đầu bởi cầu thủ ba lần giành danh hiệu MVP NBA Nikola Jokić — dẫn trước 17 điểm ở một giai đoạn trong hiệp thứ hai nhưng đã chứng kiến lợi thế của mình tan biến trước hàng công mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đối đầu với nước chủ nhà Pháp trong trận tranh huy chương vàng.⦿ ---- Arshad Nadeem của Pakistan đã làm kinh ngạc đám đông — và cả những người còn lại trên sân — với cú phóng lao kỷ lục Olympic là 92,97 mét ở vòng thứ hai của trận chung kết ném lao. Đây được chứng minh là một thành tích không thể đánh bại khi Nadeem giành huy chương vàng và truất ngôi nhà vô địch Olympic của Neeraj Chopra của Ấn Độ.Nadeem hiện là người Pakistan đầu tiên giành huy chương Olympic kể từ năm 1992 và để tạo nên màn trình diễn ấn tượng hơn nữa, anh đã ném xa tới 91,79 mét với cú ném cuối cùng để giành được hai cú ném xa nhất trong đêm. Một màn trình diễn thực sự vượt trội.Trong khi đó, thành tích 89,45 mét của Chopra, thành tích tốt thứ hai trong sự nghiệp của anh, đủ để giành huy chương bạc cho Ấn Độ, trong khi Anderson Peters của Grenada đã ném xa tới 88,54 mét để giành huy chương đồng.⦿ ---- Chạy vượt rào. Lần này đến lượt Grant Holloway lên ngôi vô địch Olympic. Huy chương bạc Tokyo không để lại chỗ cho sự nghi ngờ khi anh đã giành chiến thắng ở chung kết chạy vượt rào 110m nam ngay từ đầu, cán đích trong 12,99 giây. Đây là huy chương vàng thứ ba của Đội tuyển Hoa Kỳ vào tối Thứ Năm tại Stade de France.“Điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn khi chính thức hoàn thành. Hoàn thành danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp là điều tôi hằng mong muốn. Tôi đang rất sung sướng. Thật hạnh phúc về mọi thứ đang diễn ra. Tôi biết mình đang có phong độ tốt, tôi biết mình có khả năng hoàn thành kỳ tích này. Tôi chính thức làm được điều đó,” Holloway nói sau chiến thắng của mình. “Tôi đang mong chờ những gì sắp tới. Tương lai thật tươi sáng. Mọi thứ khác mà tôi có thể làm, tôi biết rằng nó sẽ tuyệt vời. Tôi đã vượt rào rất tốt trong năm nay, tôi đang có phong độ tuyệt vời, tôi chỉ muốn tiếp tục như thế này.”Đồng đội của anh, Daniel Roberts, về nhì với thành tích 13,09, ngay trước Rasheed Broadbell của Jamaica, người đã chạy cùng thời gian.⦿ ---- Dropbox Inc. đã ghi nhận doanh thu 634,5 triệu đô la trong quý 2 năm tài chính 2024, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, theo công ty thông báo vào thứ năm. Thu nhập ròng tăng vọt 155,7% lên 110,5 triệu đô la trong quý được báo cáo, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 161,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 0,34 đô la một cổ phiếu. Số lượng người dùng trả phí là 18,22 triệu so với 18,04 triệu cùng kỳ năm 2023. Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng trả phí là 139,93 đô la, tăng so với mức 138,94 đô la trong quý 2 năm ngoái.⦿ ---- Paramount Global cho biết hôm thứ Năm rằng họ có kế hoạch cắt giảm 15% lực lượng lao động tại Hoa Kỳ, tương đương 2.000 việc làm, nhằm mục đích cắt giảm chi phí khi chuẩn bị cho việc sáp nhập với Skydance Media, theo CNBC đưa tin. Việc cắt giảm sẽ nhắm vào bộ phận tiếp thị và truyền thông của công ty và những nhân viên làm việc trong các chức năng tài chính, pháp lý, công nghệ và các chức năng hỗ trợ khác, Paramount tiết lộ trong cuộc gọi hội nghị về thu nhập của mình.Thỏa thuận sáp nhập với Skydance của công ty bao gồm thời hạn 45 ngày trong đó một ủy ban đặc biệt của hội đồng quản trị Paramount có thể tìm một người mua khác. Thời hạn đó sẽ kết thúc vào cuối tháng. Paramount Global đã thông báo trong một thông cáo báo chí vào thứ Năm rằng thu nhập quý 2 của công ty đã giảm 11% và đạt 6,81 tỷ đô la.⦿ ---- Utah: Mười ba cuốn sách phổ biến đã bị cấm tại tất cả các trường công ở Utah trong đợt cấm đầu tiên dự kiến theo luật mới cấm sách khi ít nhất ba trong số 41 hội đồng học khu của tiểu bang tuyên bố chúng có chứa nội dung khiêu dâm hoặc khiếm nhã.Theo PEN America, một tổ chức ủng hộ quyền tự do ngôn luận và theo dõi lệnh cấm sách trên khắp Hoa Kỳ, việc cho phép một số ít học khu đưa ra quyết định cấm sách trên toàn bộ tiểu bang khiến luật này trở thành dễ lạm dụng nhất đối với lệnh cấm sách tại Hoa Kỳ.Hội đồng quản lý trường học của tiểu bang đã công bố danh sách đầu tiên về những cuốn sách bị cấm trong tháng này, bao gồm một loạt tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên nổi tiếng của tác giả Sarah J. Maas có tên là "A Court of Thorns and Roses" và các cuốn sách của Judy Blume và Margaret Atwood. Những cuốn sách này vẫn có sẵn tại các thư viện công cộng (vì không thuộc quyền học khu).⦿ ---- Hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Ấn Độ IndiGo đã thử nghiệm tính năng đặt chỗ, cho phép phụ nữ tránh phải đặt chỗ ngồi cạnh nam giới trên các chuyến bay. Tính năng này, là tính năng đầu tiên thuộc loại này của một hãng hàng không, hoạt động bằng cách hiển thị cho du khách nữ một ghế màu hồng tại trang chọn ghế nếu ghế đó có hành khách nữ, một đại diện của công ty nói với CNBC Travel. Tuy nhiên, du khách nam sẽ không thấy thông tin này, công ty cho biết.Theo Indigo, du khách trên IndiGo phải xác định giới tính của mình khi mua vé, điều này cho phép hãng hàng không kiểm soát quyền truy cập vào các thông tin chi tiết này. Hãng hàng không này bắt đầu triển khai dịch vụ vào tháng 5 theo hình thức thử nghiệm và có sẵn trên tất cả các chuyến bay, công ty cho biết. Tuy nhiên, trang web và ứng dụng di động của IndiGo không hiển thị tính năng này khi CNBC kiểm tra.Tính năng mới đã nhận được "phản ứng tích cực của từng cá nhân" trên mạng xã hội, theo CEO của IndiGo nói với "Street Signs Asia" của CNBC vào tuần trước. "Công nghệ hiện nay cho phép thực hiện một số điều mà trước đây không thể. Chúng tôi đưa ra [sáng kiến] này như một thử nghiệm... Nó đã phản hồi rất tốt với khách hàng của chúng tôi, cũng như trên phạm vi quốc tế", CEO Pieter Elbers cho biết.⦿ ---- Bắc California: Nhiều nhà ga BART đã đóng cửa vào sáng thứ năm do mất đường truyền Internet và máy điện toán, theo cơ quan vận tải. BART cho biết vụ đứt mạng đã gây ra sự chậm trễ lớn giữa các nhà ga Hayward và Berryessa theo hướng Berryessa, Richmond và Daly City. Các chuyến tàu lúc đó đang quay trở lại tại nhà ga Bayfair ở San Leandro trên các tuyến màu cam và xanh lá cây.Vào chiều thứ năm, BART báo cáo rằng tất cả các nhà ga giữa Hayward và Fremont vẫn đóng cửa và AC Transit đang cung cấp một cầu xe buýt giữa Bayfair và Warm Springs. BART cũng cho biết các nhà ga Warm Springs, Milpitas và Berryessa đã mở cửa bình thường trở lại vào chiều Thứ Năm 8/8/2024. Nguyên nhân của đứt mạng vẫn chưa được thông báo.⦿ ---- San Jose: Một ngôi nhà và một số tòa nhà bỏ hoang đã bị hư hại trong một vụ cháy rừng cấp độ hai, theo lính cứu hỏa San Jose cho biết. Đám cháy được báo cáo vào chiều thứ năm trên Đường cao tốc Montague Expressway và Đường Seely Ave. Giao thông trong khu vực bị ảnh hưởng bởi đám cháy và phản ứng. Chưa có thông tin chi tiết.⦿ ---- Quận Cam: Thị trường nhà ở Anaheim (giáp biên Little Saigon) đã đạt được một cột mốc quan trọng, gia nhập nhómcác khu vực đô thị của Hoa Kỳ với tổng giá trị nhà vượt quá 1 nghìn tỷ đô la. Theo cổng thông tin bất động sản Redfin, giá trị nhà ở Anaheim đã tăng 12,1% trong 12 tháng qua, phản ánh xu hướng rộng hơn trên thị trường nhà ở Hoa Kỳ. Số lượng thị trường nhà ở nghìn tỷ đô la trên toàn quốc đã tăng gấp đôi trong năm qua, với Anaheim gia nhập các khu vực đô thị đã phát triển hơn: Los Angeles, New York, Atlanta và Boston.Theo Redfin, Chicago, Phoenix và Washington, D.C. cũng đã vượt qua mốc nghìn tỷ đô la trong năm qua. San Diego cũng không kém xa. Việc Anaheim vươn lên vị thế nghìn tỷ đô la là bằng chứng cho thấy sự chuyển đổi của thành phố này từ một cộng đồng ngoại ô thành một trung tâm kinh tế lớn ở Nam California. Thành phố này là nơi có các điểm tham quan chính, bao gồm Disneyland, Sân vận động Angel Stadium, Trung tâm Honda Center, và một trung tâm hội nghị lớn, và có tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp là 4%.⦿ ---- Quãn Cam: 10 chú chó con mới sinh đã bị ném ra khỏi xe và bỏ lại trong bụi rậm, các viên chức thành phố cho biết hôm thứ Tư. Vụ này báo cáo vào lúc 2:30 sáng ngày 24/7, khi một nghi phạm ném những chú chó con ra khỏi xe và vào bụi rậm bên cạnh con đường dẫn đến Trung tâm Dịch vụ Động vật Mission Viejo (Mission Viejo Animal Services Center).Vài giờ sau, một tình nguyện viên dắt chó của dịch vụ động vật đã tìm thấy những chú chó con 3 tuần tuổi trong một bể bơi bằng nhựa vinyl dành cho chó con. Những chú chó con đã được đưa ngay về nơi trú ẩn, nơi chúng được chăm sóc cho đến khi khỏe lại và được gửi đến trung tâm nuôi dưỡng trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành. Các viên chức đã tìm thấy video giám sát về cảnh nghi phạm vứt bỏ những chú chó con trước khi lái xe đi. Mặc dù biển số xe không hiển thị trong video, nhưng nhân viên Sở Dịch vụ Động vật Mission Viejo đã xác định được một nghi phạm có thể và tìm thấy chiếc xe vào ngày hôm sau.Nghi phạm đã được liên lạc và phỏng vấn trong khi tìm thấy, bắt giữ và đoàn tụ với chó mẹ. Thành phố cho biết chúng khỏe mạnh và sẽ sớm được nhận nuôi. MVAS sẽ nộp đơn cáo buộc tội ngược đãi động vật đối với nghi phạm lên Văn phòng Biện lý Quận Cam.⦿ ---- Illinois: Cảnh sát xin cư dân giúp truy nã người lái xe đụng chết cô. Cảnh sát Rockford đang truy tìm một người đàn ông được xác định là nghi phạm trong vụ tông xe bỏ chạy gây tử vong trên phố E. State hồi đầu tuần này. Các nhà điều tra đã xác định, 59 tuổi, là nghi phạm chính trong vụ tai nạn khiến Hoa Huynh, 66 tuổi, tử vong. Cảnh sát đã phản ứng tại khu vực 4900 phố E. State gần Easton Parkway vào khoảng 1:30 sáng thứ Hai, ngày 5 tháng 8 và phát hiện Huỳnh nằm trên đường. Cô đã được tuyên bố tử vong tại hiện trường.Cảnh sát nói cô đã đi bộ trong khu vực trước khi xảy ra vụ tai nạn. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô đã tử vong do chấn thương ở đầu và ngực. Các cáo buộc về tử vong do lái xe khi say rượu nghiêm trọng, rời khỏi hiện trường vụ tai nạn chết người, không có giấy phép lái xe hợp lệ, điều khiển phương tiện cơ giới không có bảo hiểm và bị đình chỉ đăng ký đã được Văn phòng Luật sư Quận Winnebago đệ trình chống lại Calvanese vào ngày 7 tháng 8.Giấy phép lái xe của Calvanese đã bị đình chỉ vào năm 2013 sau một loạt các hành vi vi phạm luật giao thông, bao gồm rời khỏi hiện trường vụ tai nạn, điều khiển phương tiện cơ giới không có bảo hiểm và lái xe khi say rượu. Cảnh sát cho biết bất kỳ ai có thông tin về nơi ở của Calvanese nên gọi cho Cảnh sát Rockford theo số 815-966-2900.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Giao Thông. Huệ đã vẽ ra việc bản thân có thể đưa người đi Mỹ rồi chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng của nhiều người dân tại Đồng Nai, Nghệ An, TP.HCM... Ngày 9/8, Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng và đang tiếp tục điều tra. Trước đó, vào ngày 27/3 khi ông P.Q.T (50 tuổi, trú tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cùng nhiều người dân khác tại địa phương gửi đơn tố cáo chị Bùi Thị Huệ (48 tuổi), một người Việt Nam định cư tại Mỹ nhưng vẫn thường xuyên về quê nhà. Trong đơn, các nạn nhân cho biết, Huệ đã lợi dụng mong muốn của họ để vẽ ra "giấc mơ Mỹ", hứa hẹn giúp sang Mỹ lao động và định cư với chi phí từ 25.000 - 45.000 USD. Từ năm 2021 - 2024, nhiều người đã tin tưởng và giao tiền cho Huệ với hy vọng được đi Mỹ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ hàng chục nạn nhân tại các tỉnh Đồng Nai, Nghệ An, Cà Mau, TP.HCM, Huệ đã bỏ trốn và thời gian qua không quay lại Việt Nam. Số tiền Huệ nhận của các nạn nhân lên đến hơn chục tỷ đồng.⦿ ---- TIN VN.Theo VOV. Từ tháng 10/2023 đến nay, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã xử phạt 639 lượt tàu cá với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng do vi phạm các quy định về đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hiện nay, 11 tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải miền Trung có hơn 35.000 tàu cá, trong đó có hơn 10.600 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động (chưa cấp đăng ký, chưa cấp giấy phép hoặc giấy phép hết hạn khai thác thủy sản, chưa đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm).⦿ ---- TIN VN.. Mỗi năm, tỉnh Đồng Tháp đưa hơn 1.500 người đi làm việc nước ngoài. Trung bình mỗi lao động gửi về cho gia đình 600-800 triệu đồng/năm. Ngày 9/8, tại hội thảo Phát huy nguồn nhân lực đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, do UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp báo Lao động tổ chức, ông Phạm Việt Công, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) Đồng Tháp cho biết, hiện tỉnh có 15.472 người đi xuất khẩu lao động, chủ yếu đến làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc… Mỗi năm, họ mang về cho gia đình khoảng 1.000 tỷ đồng (40 triệu USD).⦿ ---- HỎI 1: Bankrate: 35% dân Mỹ nói thấy không vui với tiền boa (tiền tip) vì có vẻ đã tới mức lừa đảo?ĐÁP 1: Đúng vậy. Khoảng 35% người Mỹ cho biết văn hóa tặng tiền boa (tiền tip) ở Mỹ đang mất kiểm soát, tăng 5% so với năm ngoái, theo một nghiên cứu của Bankrate. Ted Rossman của Bankrate cho biết rất nhiều người khó chịu về màn hình boa tiền trước khi vào cửa hàng cà phê, xe bán đồ ăn và những nơi khác. Rossman giải thích: "Có rất nhiều sự lừa đảo liên quan đến việc boa tiền khi được yêu cầu boa tiền trong những bối cảnh không theo thông lệ. Và đôi khi điều đó dẫn đến việc boa tiền khi bạn nói đồng ý mặc dù bạn không thực sự muốn. Và bạn đã boa 15% hoặc 20% trên thiết bị đầu cuối. Nhiều người rời đi với cảm giác tiêu cực về những trải nghiệm như thế này. Và rất nhiều người, khoảng 4 trong 10 người, nghĩ rằng các doanh nghiệp chỉ nên trả lương cho nhân viên của mình tốt hơn".Lạm phát là một phần lớn của câu chuyện, bởi vì mọi người đã cảm thấy bị bóp nghẹt. Giá cả tăng, tiền bạc eo hẹp và tiền boa chỉ là một thứ nữa - một loại phụ phí ẩn - khi kết thúc giao dịch mua.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Phê nhiều cần sa sẽ gấp ba lần rủi ro bị ung thư đầu và cổ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Những người sử dụng cần sa ở mức độ cao đang tự đặt mình vào nguy cơ mắc ung thư đầu và cổ cao gấp ba lần, theo một nghiên cứu mới cảnh báo. Nghiên cứu này có lẽ là nghiên cứu nghiêm ngặt nhất từng được tiến hành về vấn đề này, theo dõi hồ sơ y tế của hơn 4 triệu người lớn ở Hoa Kỳ trong 20 năm.Chi tiết: