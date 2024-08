Mưa lụt tháng 7 dai dẳng. Sơn La: 2 người chết, 2 người bị thương do sạt lở đất và lũ cuốn.

.

- Ngày mai, Thứ Ba, dự kiến ứng cử viên Phó Tổng Thống cho bà Harris sẽ trình làng tại Philadelphia

- Cố vấn cấp cao Bạch Ốc Gene Sperling từ chức để vào Ban tranh cử của Harris

- Cựu Dân biểu Cộng Hòa Denver Riggleman (Virginia) tuyên bố ủng hộ bà Harris, kêu gọi cử tri Cộng Hòa thấy Trump là nguy hiểm

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-California) nói bà không hề yêu cầu TT Biden rời bỏ tranh cử

- Thanh minh cho ông chồng MAGA là chuyện khó: Usha Vance bênh câu nói của chồng (JD Vance) về câu nói "cô mèo không con" rằng không xúc phạm ai

- Nhiều Thượng nghị sĩ Cộng Hòa tiết lộ Trump đang kinh hoàng vì Harris, chưa tìm ra chữ mới để chửi mắng, chỉ trừ chuyện da đen

- Russell Vought (kiến ​​trúc sư ​​"Dự án 2025") soạn "Sổ tay chuyển giao 180 ngày" cho Trump thực hiện nếu Trump thắng cử

- Liên đoàn công nhân khách sạn UNITE HERE tuyên bố ủng hộ bà Harris

- Tỷ phú Timothy Mellon bơm tiền cho bầu cử 2024: bơm 75 triệu USD cho Trump và 25 triệu USD cho Robert F. Kennedy Jr.

- Chiến dịch Harris chiêu dụ sự ủng hộ của cử tri Cộng hòa ở các tiểu bang dao động đã bỏ phiếu sơ bộ cho bà Nikki Haley

- Ban tranh cử Harris có ủng hộ từ gần 30 cựu viên chức Cộng Hòa từng phục vụ trong chính quyền của Trump.

- TEP: người nhập cư không có giấy tờ đã đóng 96,7 tỷ đô la tiền thuế liên bang, tiểu bang và địa phương trong năm 2022. Họ sẽ bổ sung thêm 1,2 nghìn tỷ đô la vào doanh thu liên bang từ năm 2024-2034.

- TT Biden ban tình trạng khẩn cấp tại Florida do cơn bão nhiệt đới Debby

- Bangladesh: 300 người đã chết vì biểu tình, bị đàn áp. Thủ tướng Sheikh Hasina trốn, hạ trực thăng ở Ấn Độ. Quân đội tạm nắm quyền, sẽ tổng tuyển cử

- Thị trường chứng khoan Mỹ giảm vì lo về tương lai

- Iran: Iran "có quyền trừng phạt kẻ xâm lược trong khuôn khổ luật pháp quốc tế"

- Gaza: 39.623 người chết, 91.469 người bị thương

- Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich: sẽ "hợp lý và có đạo đức" khi giết 2 triệu thường dân ở Dải Gaza bằng cách làm họ chết đói

- Israel: giết thêm 1 lãnh tụ Hamas, Abed Al-Zeriei, phụ trách Bộ phận Sản xuất của Cánh quân sự Hamas

- Mỹ thuận cho Israel tấn công Hamas sau giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn

- Quân đội Israel đốt cháy chợ Hisbah ở thành phố Nablus thuộc Bờ Tây

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bổ nhiệm người phát ngôn mới, diều hâu, từng nói cần trục xuất người Palestine ra khỏi Gaza

- Thế Vận 2024: ngày thứ 10 sẽ là cơ hội cuối cùng để chứng kiến ​​vận động viên người Mỹ Simone Biles thi đấu, hy vọng 2 huy chương vàng nữa.

- Simone Biles và Sunisa Lee đều té ở xà ngang

- Vận động viên điền kinh Hoa Kỳ, đương nhiệm vô địch thế giới Noah Lyles thắng huy chương vàng chạy 100 mét

- Thế Vận 2024: Hai vận động viên quần vợt người Ý Sara Errani và Jasmine Paolini đã thắng huy chương vàng đôi nữ

- Tay quần vợt người Serbia Novak Djokovic thắng huy chương vàng Olympic, vào nhóm siêu tay vợt với thắng cả 4 danh hiệu Grand Slam

- Những tờ giấy bạc 5 đô la có số sê-ri in lỗi như "G88888888A" hoặc "B5555555C" có trị giá nhiều ngàn đô đối với nhà sưu tập

- Chuỗi hiệu thuốc Tây Walgreens với 8.600 cửa tiệm tại Mỹ nhưng 1/4 tiệm thua lỗ, sẽ đóng cửa hàng loạt

- 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới là: 1. Geneva, Switzerland; 2. Zurich, Switzerland; 3. New York, NY; 4. San Francisco, CA; 5. Boston, MA; 6. Reykjavik, Iceland; 7.Washington D.C., USA; 8. Seattle, WA; 9. Los Angeles, CA; 10. Chicago, IL, USA.

- 10 nơi thân thiện nhất với hoạt động ngoài trời:1. Seattle, WA; 2. Denver, CO; 3. Grand Rapids, MI; 4. Miami, FL; 5. Portland, OR; 6. Nashville, TN; 7. San Francisco, CA; 8. Richmond, VA; 9. Los Angeles, CA; 10. Charlotte, NC.

- 10 nơi kém thân thiện nhất với hoạt động ngoài trời là: 1. Houston, TX; 2. Rochester, NY; 3. Hartford, CT; 4. Tulsa, OK; 5. Milwaukee, WI; 6. Oklahoma City, OK; 7. Detroit, MI; 8. Buffalo, NY; 9. Raleigh, NC; 10. Fresno, CA.

- Quận Los Angeles: 1 phụ nữ chết và 1 ông nhập viên nguy kịch sau khi tự sát hụt

- TIN VN. Cầu thủ Thanh Hóa đình công vì bị nợ gần 20 tỷ đồng.

- TIN VN. Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc, 64 tuổi, đột ngột qua đời.

- TIN VN. Sơn La: 2 người chết, 2 người bị thương do sạt lở đất và lũ cuốn.

- HỎI 1: Bảo thủ và cấp tiến phân cực, gần 60% dân Nam Hàn không muốn hẹn hò lãng mạn với người khác phe, và 33% không muốn ngó mặt phe kia? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Phụ nữ da trắng kém tự tin về cơ thể hơn các nhóm phụ nữ khác, và bị áp lực dư luận phải gầy hơn phụ nữ da đen Nigeria và Trung Quốc ở mọi lứa tuổi? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-5/8/2024) ⦿ ---- Trong những phút mở cửa sau tiếng chuông mở cửa th5i trường chứng khoan Hoa Kỳ, chỉ số chuẩn S&P 500 giảm 4%; chỉ số Dow giảm hơn 1.100 điểm, hay gần 3%; và chỉ số Nasdaq tập trung vào công nghệ giảm hơn 5%. Sự sụt giảm mạnh này diễn ra sau những ngày ảm đạm tương tự ở các thị trường nước ngoài—đặc biệt là ở Nhật Bản—trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ gia tăng. Lưu ý, cổ phiếu Nvidia đã giảm 9%, Apple giảm 8% (sau khi Berkshire Hathaway của Warren Buffett cắt giảm một nửa cổ phần), Tesla giảm 7%, Broadcom giảm 9% và Super Micro Computer giảm 9%, theo CNBC.

.

⦿ ---- Bangladesh: Tổng tư lệnh quân đội Bangladesh cho biết Thủ tướng Sheikh Hasina đã từ chức sau nhiều tuần bất ổn. Phụ tá của bà cho biết bà đã trốn khỏi thủ đô Dhaka bằng trực thăng để sang Ấn Độ. Trong bài phát biểu trước toàn dân, Tướng Waker-Uz-Zaman cũng cho biết một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập để điều hành đất nước.

.

Reaz Ahmad, biên tập viên điều hành của Dhaka Tribune, cho biết quân đội nên dẫn dắt Bangladesh đến một cuộc bầu cử tự do và công bằng, vì đất nước này có lịch sử về "các mô hình chính phủ khác nhau". Từ năm 1991 đến năm 2024, các cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong thời gian chính phủ lâm thời là những cuộc bầu cử mà mọi người có thể bỏ phiếu tự do và công bằng, không giống như các cuộc bầu cử được tổ chức dưới thời chính phủ của Hasina, theo lời Ahmad.

.

Hàng nghìn người xuống đường ăn mừng, trong khi nhiều người xông vào dinh thự chính thức của thủ tướng. Các cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng trước về hạn ngạch việc làm của chính phủ đã lan rộng thành tình trạng bất ổn trên toàn quốc. Sinh viên đã tuần hành đến Dhaka để đòi công lý cho khoảng 300 người đã thiệt mạng kể từ tháng trước. Hasina đã đàn áp tàn bạo các cuộc biểu tình, và bị lật đổ là giá phải trả, theo lời Ahmad.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết hôm thứ Hai rằng Iran "có quyền trừng phạt kẻ xâm lược trong khuôn khổ luật pháp quốc tế" sau khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị giết tại Tehran vào tuần trước. Mặc dù Israel chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Iran khẳng định Israel đã "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế" khi giết một vị khách chính thức của chính phủ Iran. Haniyeh đã có mặt tại Iran để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Masoud Pezeshkian.

.

Kanani kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công bị cáo buộc của Israel, "ủng hộ hình phạt được phép" và tránh "khuyến khích" chính phủ Israel. Ông nhấn mạnh rằng Iran không tìm cách leo thang căng thẳng trong khu vực nhưng không thể "thờ ơ".

.

⦿ ---- Tổng số người tử vong ở Dải Gaza trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel đã lên tới 39.623, và người bị thương ước tính ở vùng đất bị chiến tranh tàn phá này kể từ ngày 7 tháng 10 đã tăng lên 91.469. Trong 24 giờ qua, lực lượng Israel đã thực hiện "ba vụ thảm sát" ở Gaza, khiến 40 người chết và 71 người bị thương.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich tuyên bố hôm thứ Hai rằng sẽ "hợp lý và có đạo đức" khi giết 2 triệu thường dân ở Dải Gaza bằng cách làm họ chết đói trừ khi các con tin Israel được thả. Trong một cuộc họp báo gần đây, Smotrich thừa nhận rằng áp lực quốc tế ngăn cản hành động như vậy, buộc Israel phải cho phép viện trợ vào Gaza. Smotrich tiếp tục chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và quân đội vì đã cho phép tiếp tế vào vùng lãnh thổ bị bao vây, đồng thời cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nên thực thi kiểm soát chặt chẽ hơn đối với viện trợ cho Gaza.

.

"Không ai để chúng ta khiến hai triệu thường dân chết đói mặc dù điều đó có thể hợp lý và có đạo đức cho đến khi các con tin của chúng ta được trả tự do […] Nhân đạo để đổi lấy nhân đạo là hợp lý về mặt đạo đức, nhưng chúng ta có thể làm gì? Chúng ta đang sống trong một thực tế nhất định ngày nay, chúng ta cần sự hợp pháp quốc tế cho cuộc chiến này", ông dám nói.

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thông báo vào thứ Hai về cái chết của một nhà lãnh đạo nổi tiếng khác của phong trào Hamas trong một cuộc không kích tấn công ở Dải Gaza vào Chủ Nhật, sau cái chết của nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Abed Al-Zeriei, người được cho là phụ trách Bộ phận Sản xuất của Cánh quân sự Hamas, cũng như Bộ trưởng Kinh tế Hamas tại Dải Gaza, đã chết do hậu quả của các cuộc không kích.

.

"Al-Zeriei có vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo các nỗ lực của Hamas nhằm giành quyền kiểm soát viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza và quản lý các thị trường do Hamas kiểm soát. Hơn nữa, ông ta chịu trách nhiệm phân phối nhiên liệu, khí đốt và tiền cho mục đích khủng bố", IDF lưu ý.

.

⦿ ---- Hoa Kỳ đã đồng ý đảm bảo rằng Israel có thể tiếp tục tấn công Hamas sau giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn, truyền thông Israel đưa tin hôm thứ Hai. Theo các nguồn tin, Israel chưa nhận được xác nhận bằng văn bản nhưng chính quyền Biden "đã đồng ý về nguyên tắc". Các báo cáo cho biết mục tiêu của sự đảm bảo này là gây áp lực buộc Hamas phải thả tất cả các con tin đã thỏa thuận trong giai đoạn đầu tiên. Số phận của thỏa thuận này vẫn chưa chắc chắn vì cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông tiếp tục leo thang vào tuần trước với vụ giết chết một thủ lĩnh Hamas ở Iran.

.

⦿ ---- Quân đội Israel được cho là đã đốt cháy chợ Hisbah ở thành phố Nablus thuộc Bờ Tây, Al Jazeera đưa tin, trích dẫn phương tiện truyền thông địa phương. Vụ hỏa hoạn xảy ra do lốp xe cháy được quân đội Israel ném vào chợ trong cuộc đột kích vào thành phố. Báo cáo không đề cập đến thương tích hoặc thương vong. Trước đó, một cuộc đột kích của Israel đã khiến một chiếc xe bốc cháy tại thị trấn Sa'ir, đông bắc Hebron.

.

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bổ nhiệm một người phát ngôn mới, người này ủng hộ việc thành lập các khu định cư Do Thái ở Gaza và trục xuất người Palestine ra khỏi lãnh thổ này, tờ Haaretz đưa tin. Omer Dostri, khách mời thường xuyên trên đài Channel 14 của Israel, đã được bổ nhiệm vào vai trò mới vào Chủ Nhật. Ông liên kết với phe cánh hữu Israel và có quá khứ kêu gọi các chính sách dẫn đến việc thanh trừng sắc tộc người Palestine khỏi Gaza.

.

"Không có chiến thắng nào trước Hamas nếu không có ba điều kiện cơ bản: chiếm đóng quân sự toàn bộ Dải Gaza, kiểm soát quân sự và dân sự đối với khu vực này và khuyến khích người dân Gaza tự nguyện di cư khỏi dải đất này", Dostri cho biết vào tháng 1.

.

Trong khi đưa ra ý tưởng trục xuất người Palestine là "di cư tự nguyện", chiến dịch quân sự của Israel đang khiến Gaza trở nên không thể sinh sống và có thể khiến người Palestine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi nếu họ có lựa chọn. Dostri đã đề xuất rằng Ai Cập nên được cung cấp viện trợ kinh tế hoặc quân sự để đồng ý chuyển "người tị nạn Gaza đến Sinai, ngay cả khi chỉ là tạm thời". Nhưng Ai Cập từ chối đón người Palestine.

.

Dostri cũng kêu gọi Israel thành lập các khu định cư tại các khu vực Gaza mà nước này hiện đang chiếm đóng. "Israel phải ra lệnh thành lập nhanh chóng các khu định cư của Israel tại nhiều khu vực mà nước này đang chiếm đóng, đặc biệt là những khu vực gần biên giới hiện tại", Dostri viết trên tờ Makor Rishon.

.

Quân đội Israel kiểm soát khoảng 26% lãnh thổ Gaza, bao gồm cả "vùng đệm" được thiết lập dọc theo toàn bộ biên giới Israel-Gaza. Tại những khu vực này, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phá hủy hầu hết các công trình và thành lập một số căn cứ quân sự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông không có kế hoạch thành lập các khu định cư tại Gaza, nhưng các thành viên trong chính phủ liên minh và đảng Likud của ông công khai ủng hộ ý tưởng này. Việc bổ nhiệm một người phát ngôn ủng hộ các khu định cư tại Gaza cũng báo hiệu rằng thủ tướng có cùng quan điểm đó.

.

⦿ ---- Ngày mai, Thứ Ba, ứng cử viên Phó Tổng Thống cho bà Harris sẽ trình làng... Phó Tổng thống Harris sẽ đưa ra bước đi mới khác vào đêm Thứ Ba tại Philadelphia: một người bạn đồng hành có nhiệm vụ số 1 là giúp bà giành chiến thắng trong cuộc đua sít sao với cựu Tổng thống Trump và ứng cử viên phó tổng thống của Trump là Thượng nghị sĩ JD Vance (Đảng Cộng hòa-Ohio).

.

Harris đã gặp hôm Chủ Nhật tại nhà riêng của bà ở Washington với các ứng cử viên hàng đầu, một số người mà bà biết rõ và một số người khác bà biết qua danh tiếng và thông qua quá trình thẩm định nhanh chóng được yêu cầu sau khi Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử vào tháng trước. Vào danh sách cuối cùng để phỏng vấn tại nhà riêng của bà ở Đài quan sát Hải quân: Thượng nghị sĩ Mark Kelly của Arizona, Thống đốc Tim Walz của Minnesota và Thống đốc Josh Shapiro của Pennsylvania.

.

Việc các ứng cử viên khác có được lên lịch nói chuyện với Harris hay đã được phỏng vấn hay không vẫn chưa rõ ràng vào cuối ngày Chủ Nhật. CBS News đưa tin rằng các nguồn tin khuyên không nên quá nhấn mạnh vào các cuộc phỏng vấn trực tiếp vì Harris đang nói chuyện với các ứng cử viên khác chưa được xác nhận công khai là những ứng cử viên có thể được chọn.

.

Theo quan niệm thông thường, Harris, người có kinh nghiệm trong những yêu cầu đặc biệt của một phó tổng thống, muốn có một tấm vé cân bằng (tức là một người đàn ông da trắng có kinh nghiệm điều hành). Bà muốn được giúp đỡ để đánh bại Trump và Vance ở các tiểu bang chiến trường, nơi cuộc bầu cử có thể xoay quanh tổ chức cơ sở, đăng ký cử tri, quảng cáo rầm rộ và quyết định của những người có thể trở thành vài trăm nghìn cử tri. Vì những lý do đó, bà có kế hoạch công bố liên danh của đảng Dân chủ tại thành phố Brotherly Love, nơi đảng Dân chủ có ý định giành chiến thắng ở Pennsylvania.

.

Harris sẽ xuất hiện tại Eau Claire, Wisconsin vào thứ Tư, sau đó đến Detroit với công đoàn United Auto Workers. Bà sẽ là người dẫn đầu một sự kiện vận động tranh cử khác tại Michigan vào thứ Năm, sau đó là một sự kiện tại Raleigh, Bắc Carolina vào cuối ngày hôm đó. Để cố gắng thống trị phạm vi đưa tin để kết thúc tuần, phó tổng thống sẽ vận động tranh cử vào thứ Sáu tại Savannah, Georgia và Phoenix và bay đến Las Vegas, nơi bà sẽ xuất hiện vào thứ Bảy trước khi vận động tranh cử tại San Francisco.

.

Những người theo đảng Dân chủ, tràn đầy sự phấn khích và lạc quan, đã viết lại kịch bản cho Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ kéo dài bốn ngày tại Chicago, bắt đầu vào ngày 19 tháng 8, với bài phát biểu khai mạc mới của Biden, cùng với các bài hùng biện vào giờ vàng của các cựu tổng thống được yêu mến của đảng, Bill Clinton và Barack Obama, và một câu chuyện thống nhất của đảng Dân chủ về những gì đang bị đe dọa.

.

⦿ ---- Cố vấn cấp cao Bạch Ốc Gene Sperling sẽ rời khỏi vị trí hiện tại để tham gia chiến dịch của Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của đảng Dân chủ Kamala Harris, theo thông tin được tiết lộ vào thứ Hai. Trong một tuyên bố, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Sperling, nói rằng ông "tham gia chính quyền của tôi với tư cách là người duy nhất từng chỉ đạo Hội đồng Kinh tế Quốc gia dưới thời hai tổng thống và đã giúp tôi thực hiện một kế hoạch cứu trợ dẫn đến một trong những sự phục hồi kinh tế công bằng và kiên cường nhất từ ​​trước đến nay".

.

Biden cũng đề cập thêm rằng dưới sự lãnh đạo của Sperling, cứu trợ kinh tế đã được cung cấp cho người dân trên khắp cả nước, bảo vệ lương hưu của công đoàn và duy trì "hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ".

.

⦿ ---- Cựu Dân biểu Cộng Hòa Denver Riggleman (Virginia) hôm Chủ Nhật đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Harris tranh cử tổng thống và cảnh báo việc đưa cựu Tổng thống Trump trở lại Bạch Ốc "sẽ gây nguy hiểm cho công dân Hoa Kỳ — và tạo ra sự hỗn loạn toàn cầu". Tên của Riggleman nằm trong danh sách ủng hộ nổi bật mà chiến dịch của Harris tiết lộ cùng với việc ra mắt sáng kiến ​​"Đảng Cộng hòa ủng hộ Harris" (Republicans for Harris).

.

"Tôi ở đây. Vâng", Riggleman nói trên nền tảng xã hội X trong một bài đăng có kèm thông cáo báo chí "Đảng Cộng hòa ủng hộ Harris". Riggleman chỉ ra các sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021 — khi một đám đông bạo lực ủng hộ Trump tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ — để giải thích lý do đằng sau sự ủng hộ của mình. Riggleman đã được Trump ủng hộ trong hai chiến dịch riêng biệt, nhưng ông đã chia tay cựu tổng thống vào ngày 6 tháng 1 (vụ bạo loạn gọi tắt là J6).

.

"Tôi đã xem dữ liệu từ J6. Trump và những kẻ tay sai của ông ta rất nguy hiểm. Những người đã thúc đẩy J6 thúc đẩy Dự án 2025", Riggleman nói. “Nhiệm kỳ thứ 2 của Trump sẽ gây nguy hiểm cho công dân Hoa Kỳ — và tạo ra sự hỗn loạn toàn cầu.” “Sự tỉnh táo phải là tiêu chuẩn. Tội phạm phải bị loại trừ,” ông nói thêm, trước khi gắn thẻ đảng Cộng hòa cho tài khoản Harris X.

.

⦿ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-California) cho biết bà không hề yêu cầu Tổng thống Biden rời bỏ tranh cử và khẳng định bà không gọi điện thoại về vấn đề này, trong bối cảnh có thông tin cho rằng bà đã chỉ đạo một chiến dịch gây sức ép để loại Biden khỏi cuộc đua. Trả lời phỏng vấn trên "CBS News Sunday Morning", Pelosi từ chối nêu chi tiết về các cuộc thảo luận riêng tư của bà với tổng thống nhưng cho biết bà không chỉ đạo một chiến dịch gây sức ép.

.

"Không, tôi không phải là người lãnh đạo của bất kỳ phe gây sức ép nào", Pelosi nói với Lesley Stahl. "Được thôi, để tôi nói những điều mà tôi không làm. Tôi không gọi cho một người nào. Tôi không gọi cho một ai. Tôi luôn có thể nói với ông Biden rằng, 'Tôi chưa bao giờ gọi cho bất kỳ ai'. Ý tôi là, tôi tin tưởng rằng tổng thống sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn cho đất nước chúng ta, bất kể đó là gì, và tôi đã nói như vậy. 'Bất kể đó là gì, chúng tôi sẽ làm theo.'"

.

Pelosi cho biết, khi được hỏi, bà không thấy Biden suy yếu. "Không", bà trả lời. “Quan điểm của tôi là, bất kể ông Biden quyết định thế nào, chúng ta phải có một chiến dịch quyết liệt hơn.” Về các báo cáo cho rằng Biden “giận dữ” với bà, Pelosi nói, “Ồ, ông Biden biết rằng tôi rất yêu ông ấy.”

.

⦿ ---- Thanh minh cho chồng MAGA là chuyện khó. Usha Vance, vợ của ứng cử viên phó tổng thống Thượng nghị sĩ JD Vance (Cộng hòa-Ohio), trong một cuộc phỏng vấn mới đã đề cập đến làn sóng chỉ trích về bình luận được đưa ra lại của ông khi nói rằng đất nước đang bị điều hành bởi "những cô mèo không con". Trong một cuộc phỏng vấn được ghi âm trước với Ainsley Earhardt phát sóng trên "Fox and Friends" vào sáng thứ Hai, bà Vance cho biết chồng bà "sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ muốn nói điều gì đó làm tổn thương một người đang cố gắng có một gia đình".

.

Usha Vance, trong cuộc phỏng vấn solo đầu tiên của mình kể từ khi Vance tham gia liên danh của Đảng Cộng hòa, đã đổ lỗi cho "mọi người" vì tập trung vào câu nói thay vì quan điểm thực chất mà Vance đang cố gắng đưa ra. "Tôi đã dành một chút thời gian để xem xét và thực sự thấy những gì chồng tôi đã nói và cố gắng hiểu bối cảnh là gì và tất cả những điều đó là điều mà tôi thực sự mong mọi người sẽ làm thường xuyên hơn một chút", bà nói.

.

Vance nói thêm rằng bà hy vọng mọi người sẽ dành ít thời gian hơn để tập trung vào "cụm từ ba từ" này, bởi vì điều ông "thực sự muốn nói là việc làm cha mẹ ở đất nước này có thể thực sự khó khăn và đôi khi các chính sách của chúng ta được thiết kế theo cách khiến việc đó trở nên khó khăn hơn". Bà cho biết việc không thể có con là "thách thức" và "không bao giờ, không bao giờ có điều gì mà bất kỳ ai muốn chế giễu hoặc chế giễu".

.

⦿ ---- Các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa nói rằng ban vận động của Trump đang kinh hoàng vì Harris. Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho biết chiến dịch tranh cử của Trump đã bị bất ngờ trước quyết định hủy bỏ nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Biden và nhóm của cựu tổng thống đã chùn bước trong việc phản ứng với động lực gia tăng đằng sau Phó Tổng thống Harris. Nhiều thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng cựu Tổng thống Trump đáng lẽ phải thấy trước sự thay đổi trên danh sách ứng cử viên của đảng Dân chủ và đã xây dựng một thông điệp và chiến lược chính trị từ nhiều tuần trước.

.

Họ coi cuộc thảo luận khó xử của Trump về di sản chủng tộc của Harris tại hội nghị của Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy chiến dịch tranh cử của Trump vẫn chưa đưa ra được một chiến lược khả thi cho Harris. Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cũng coi việc Trump chọn Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio) làm ứng cử viên phó tổng thống là bằng chứng cho thấy Trump không mong đợi Biden sẽ rút lui khỏi cuộc đua. Họ lo ngại quan điểm thẳng thắn của Vance về việc hạn chế phá thai và tuyên bố của Vance rằng "những bà cô mèo không con" điều hành đất nước sẽ đi đúng vào thông điệp mà Harris và đảng Dân chủ sẽ tập trung vào chiến dịch của họ vào mùa thu.

.

Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã nói chuyện với Trump trước khi ông công bố Vance là người đồng hành tranh cử cho biết Trump đã bày tỏ hoài nghi rằng Biden sẽ rút khỏi cuộc đua. "Tôi nghĩ họ đã bị bất ngờ. Tôi nghĩ họ đã rất ngạc nhiên", thượng nghị sĩ cho biết. "Tôi nghĩ rằng đã có sự sốc khi đảng Dân chủ hồi sinh [đảng của họ] thực sự nhanh chóng" và sự ủng hộ thống nhất dành cho Harris.

.

"Tôi nghĩ bà Harris đáng sợ hơn những gì đảng Cộng hòa dành cho bà ấy. Đây sẽ là một cuộc bầu cử ngắn, điều đó có lợi cho bà ấy. Đây sẽ là cuộc chạy nước rút. Chúng ta đã quen với những cuộc bầu cử dài như vậy. Cuộc bầu cử này sẽ kết thúc trong thời gian ngắn. Điều đó giúp ích cho bà ấy", nhà lập pháp này nói về Harris, người đã tuyên bố rằng bà đã huy động được 310 triệu đô la cho chiến dịch của mình vào tháng 7.

.

Nhà lập pháp này cho biết việc Trump chọn Vance làm người đồng hành tranh cử để chống lại sức mạnh của Biden ở Michigan và Pennsylvania, cụ thể là, cho thấy ông ấy mong đợi Biden sẽ là đối thủ của mình vào mùa thu.

.

Một thượng nghị sĩ Cộng hòa thứ hai liên lạc với Trump, người yêu cầu giấu tên để nói thẳng thắn về chiến dịch, cho biết ứng cử viên Cộng hòa và nhóm của ông không sẵn sàng để toàn bộ Đảng Dân chủ tập hợp lại sau lưng Harris chỉ trong vòng vài ngày sau khi Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử. "Tôi nghĩ đó là một bất ngờ", nhà lập pháp này cho biết. "Tôi không hề bất ngờ. Tôi đã đặt cược vào một ứng cử viên khác. Điều khiến tôi ấn tượng là họ đã nhanh chóng củng cố" sự ủng hộ của mình cho Harris.

.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-S.C.), một trong những đồng minh thân cận nhất của Trump tại Thượng viện, đã khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với The Hill rằng Trump nghĩ Harris tiếp quản liên danh Dân chủ là một khả năng. Nhưng Graham thừa nhận rằng Trump đang gặp khó khăn trong việc tìm ra một thông điệp có thể quy chụp cho Harris trong bối cảnh đảng Dân chủ đang rất nhiệt tình với chiến dịch của bà.

.

⦿ ---- Russell Vought, kiến ​​trúc sư của sáng kiến ​​"Dự án 2025" hiện được cho là đang thực hiện một kế hoạch bí mật khác. Associated Press đưa tin rằng Vought đang soạn thảo một "Sổ tay chuyển giao 180 ngày" ("180-Day Transition Playbook") bí mật cho Trump nếu ông thắng nhiệm kỳ thứ hai. Mặc dù Trump tuyên bố không biết gì về Dự án 2025, báo cáo của AP cho biết mục tiêu của "Sổ tay chuyển giao" của Vought là "đẩy nhanh việc triển khai [Dự án 2025] để tránh lặp lại khởi đầu hỗn loạn đã đeo bám nhiệm kỳ đầu tiên của Trump".

.

Mặc dù vẫn chưa rõ chi tiết về kế hoạch, AP lưu ý rằng Vought thường nói ít giống như một chính trị gia có ý định giành chiến thắng trong cuộc bầu cử mà giống như một chỉ huy quân sự có ý định giành chiến thắng trong một trận chiến dữ dội hơn. "Gần đây, ông mô tả phe đối lập chính trị là 'hỏa lực của kẻ thù đang tấn công mục tiêu', trong khi kêu gọi các đồng minh 'không sợ hãi khi bị tấn công' và gọi các đề xuất chính sách của mình là 'kế hoạch chiến đấu'", báo cáo lưu ý.

.

Vought đã nhiều lần ám chỉ về tầm nhìn của mình cho nhiệm kỳ thứ hai của Trump -- và điều đó sẽ liên quan đến việc tước bỏ sự độc lập của các cơ quan chính phủ và đặt chúng dưới sự kiểm soát trực tiếp của tổng thống. "Toàn bộ khái niệm về các cơ quan độc lập là điều đáng nguyền rủa theo quan điểm của Hiến pháp", Vought giải thích trong một lần xuất hiện gần đây trên Fox Business.

.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump đã nhiều lần bị các quan chức từ chối thực hiện các lệnh mà họ tin là bất hợp pháp, chẳng hạn như khi Trump khét tiếng chỉ thị cho các quan chức tại Bộ Tư pháp dán nhãn cuộc bầu cử năm 2020 là "tham nhũng" mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố như vậy. Trước đây, Vought cũng từng có liên quan đến kế hoạch ngăn chặn các cuộc biểu tình phản đối Trump bằng cách viện dẫn Đạo luật chống nổi loạn (Insurrection Act).

.

⦿ ---- Liên đoàn công nhân khách sạn UNITE HERE tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm tổng thống, một lời đáp trả cho nỗ lực của đảng Cộng hòa Donald Trump nhằm thu hút nhân viên nhà hàng và khách sạn bằng cách hứa sẽ miễn thuế tiền boa (tiền tip). Gwen Mills, chủ tịch của liên đoàn, cho biết Trump chỉ đang "làm trò" để giành phiếu bầu trong khi Harris có uy tín vì đã ủng hộ các liên đoàn. Bà đã thảo luận về động thái này với The Associated Press trước khi liên đoàn công bố sự ủng hộ.

.

Sự ủng hộ bao gồm cam kết của liên đoàn là các thành viên sẽ gõ cửa hơn 3,3 triệu ngôi nhà để vận động cho Harris tại các tiểu bang dao động bao gồm Pennsylvania, Michigan, Nevada, Arizona và Bắc Carolina.

.

Trump, cựu tổng thống, đã đề xuất miễn thuế thu nhập liên bang cho tiền boa trong một cuộc biểu tình ngày 9 tháng 6 tại Nevada. Cả hai thượng nghị sĩ Dân chủ của Nevada, Jacky Rosen và Catherine Cortez Masto, đều ủng hộ ý tưởng của Trump, một dấu hiệu cho thấy sự phổ biến tiềm tàng của nó. “Đối với những nhân viên khách sạn và những người nhận tiền boa, các bạn sẽ rất vui, vì khi tôi nhậm chức, chúng tôi sẽ không đánh thuế tiền boa, những người nhận tiền boa”, Trump phát biểu tại sự kiện.

Chính quyền Biden đã nhấn mạnh tăng lương thay vì miên thuế, phản bác rằng những người lao động được boa sẽ tốt hơn nếu mức lương tối thiểu cao hơn. Tổng thống Joe Biden đã rút lui cách đây khoảng hai tuần và Harris đã chấp nhận nhiều đề xuất kinh tế hiện có của ông. Trong các bài phát biểu, bà cũng đã thúc đẩy các quy tắc để giúp người lao động dễ dàng thành lập công đoàn hơn.Sau khi thay Biden, Harris đã nhanh chóng củng cố một liên minh Dân chủ, bao gồm cả việc xếp hàng hỗ trợ từ các công đoàn lao động. AFL-CIO, coi UNITE HERE là thành viên, đã ủng hộ Harris sau khi ủng hộ Biden. United Auto Workers vào thứ Tư đã chính thức ủng hộ phó tổng thống. Chiến dịch của Harris và các đồng minh trước đây đã chỉ ra rằng kết quả của cuộc bầu cử sẽ phụ thuộc vào bên nào tạo ra tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn, đó là nơi UNITE HERE tin rằng họ có thể giúp ích cho đảng Dân chủ.⦿ ---- Timothy Mellon có tuyên bố độc đáo rằng ông là người ủng hộ lớn nhất cho hai ứng cử viên tổng thống đối thủ trong cùng một cuộc đua, theo báo cáo của tờ New York Times. Người đàn ông 81 tuổi này đã bơm 75 triệu đô la vào chiến dịch của Donald Trump và 25 triệu đô la vào chiến dịch của Robert F. Kennedy Jr. Mặc dù ông sẵn sàng chi số tiền lớn, nhưng thông tin về Mellon, người thường gây bất ngờ cho các chiến dịch bằng khoản tài trợ kỷ lục, lại tương đối ít.Tờ NY Times mô tả ông là "người thừa kế ẩn dật" của gia tài công nghiệp Mellon khi tờ báo này cố gắng vén màn một số bí ẩn đằng sau con người ông và động lực thúc đẩy ông. Một số điểm nổi bật trong những gì họ phát hiện ra thông qua các cuộc phỏng vấn, hồi ký của chính ông và hồ sơ tòa án: Câu chuyện bắt đầu bằng cách miêu tả Mellon với một chút năng lượng "cút khỏi bãi cỏ của tôi", mô tả một chuyện liên quan đến Narragansett Runestone, một tảng đá ở Rhode Island có giá trị lịch sử.Tảng đá cao 7 feet đột nhiên bị di dời bí ẩn khỏi rìa khu đất ven sông của ông (mặc dù nó thuộc sở hữu của nhà nước), nơi mọi người thường tụ tập để xem. Sau một cuộc điều tra hình sự, Mellon đã trả lại viên đá nhưng không nhận được bất kỳ hậu quả nào ngoài danh tiếng của một NIMBY (viết tắt nhóm chữ: not in my back yard. Nghĩa là, không để cjuyện đó ở sân sau nhà tôi.).Ông ta nhanh chóng kiện: NY Times ghi nhận một số vụ kiện mà Mellon đã tham gia, nhưng đi sâu vào vụ kiện của ông ta chống lại một công ty mà ông ta đã trả 1 triệu đô la để đi cùng trong chuyến thám hiểm của họ để đi tìm nữ phi công Amelia Earhart, người mất tích năm 1937 trong khi lái phi cơ xuyên Thái Bình Dương. Ông ta tuyên bố rằng công ty đã tìm thấy máy bay của bà (và khẳng định rằng ông ta đã nhìn thấy đầu bị cắt đứt của bà Earhart trong một túi nhựa trên cảnh quay), nhưng đã giấu nó để họ có thể tiếp tục huy động thêm tiền cho các chuyến đi trong tương lai. Sau khi thua tại tòa, ông ta đã kháng cáo và lại thua.Nguồn tài trợ của ông Mellon đã chuyển sang cực hữu: "Quan điểm của ông ta ở đâu đó bên phải Attila the Hun", Ric Gillespie, người đã biết Mellon trong chuyến đi của Earhart, nhớ lại. Nhưng quan điểm của ông trùm này không phải lúc nào cũng bảo thủ. Một trong những đóng góp chính trị đầu tiên của ông là cho Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ted Kennedy, và ông ta ủng hộ một số mục tiêu tự do khi còn trẻ. Khi ông trở nên bảo thủ hơn, sự ủng hộ dành cho ông cũng ít hơn, nhưng đến năm 2010, ông đã quyên góp 1,5 triệu đô la để giúp Thống đốc tiểu bang Arizona Janet Brewer bảo vệ luật thực thi luật nhập cư hà khắc.⦿ ---- Chiến dịch Harris hôm Chủ Nhật đã vạch ra kế hoạch dể giành được sự ủng hộ của cử tri Cộng hòa ở các tiểu bang dao động đã bỏ phiếu sơ bộ cho cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Nikki Haley — nhưng nỗ lực này không phải là không có trở ngại, theo một nguồn tin thân cận với các nỗ lực tiếp cận của đảng Cộng hòa trong chiến dịch. Chiến dịch đang khai thác các giám đốc chính trị của tiểu bang để lãnh đạo hoạt động tiếp cận những người Cộng hòa trong khu vực của họ. Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết chiến dịch đang gặp khó khăn. "Đó là ước mơ của họ, nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó thực sự sẽ xảy ra ở mức độ mà họ mong muốn", người này cho biết.Nguồn tin này đã lo lắng về việc giành được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa đối với Harris vì một số lập trường chính sách của bà trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2020, chẳng hạn như việc bà đồng tài trợ cho Thỏa thuận Xanh mới (Green New Deal) và ủng hộ các chương trình mua lại súng bắt buộc. Nhưng việc bà thay đổi lập trường về một số vấn đề chính sách đó đã khiến người này yên tâm hơn.Chiến dịch hôm Chủ Nhật đã công bố hoạt động mới nhằm thu hút cử tri Cộng Hòa, bao gồm việc thành lập các ủy ban cố vấn cấp tiểu bang trên khắp các tiểu bang chiến trường mà chiến dịch cho biết sẽ "đóng vai trò then chốt trong việc tạo điều kiện cho cử tri Cộng hòa tiếp xúc với nhau", chẳng hạn như đi gõ cửa từng nhà, gọi điện thoại và tổ chức các sự kiện có sự tham gia của đảng Cộng hòa. Là một phần của thông báo hôm Chủ Nhật, chiến dịch Harris cho biết họ sẽ công bố một chiến dịch kỹ thuật số, nơi những người ủng hộ đảng Cộng hòa Harris "trình bày lập luận của họ trực tuyến với những người Cộng hòa khác".Trong cuộc bầu cử năm 2020, chiến dịch của Biden-Harris đã dựa vào các nhóm độc lập, không bao giờ ủng hộ Trump để thu hút cử tri Cộng Hòa. Lần này, chiến dịch năm 2024 đã tạo ra một vị trí cụ thể để thu hút họ, bằng cách thuê cựu chánh văn phòng của Dân biểu Cộng HHòa Adam Kinzinger, Austin Weatherford, cách đây vài tháng."Chủ nghĩa cực đoan MAGA của Donald Trump là chất độc đối với hàng triệu người Cộng hòa không còn tin rằng đảng của Donald Trump đại diện cho các giá trị của họ và sẽ bỏ phiếu chống lại ông ấy một lần nữa vào tháng 11", Weatherford, giám đốc tiếp cận cộng đồng Cộng hòa toàn quốc của chiến dịch Harris cho biết trong một tuyên bố. "Donald Trump đã nói rằng ông ấy không muốn những cử tri này, nhưng Phó Tổng thống Harris và chiến dịch của chúng tôi đang làm việc ngoài giờ để giành được sự ủng hộ của những người Cộng hòa đồng bạn của tôi, những người quan tâm đến việc bảo vệ nền dân chủ và khôi phục sự đàng hoàng".⦿ ---- Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris vào Chủ Nhật đã cho biết có hơn hai chục sự ủng hộ từ các thành viên đảng Cộng hòa, bao gồm một số người từng phục vụ trong chính quyền của Trump. Gần 30 thành viên Cộng hòa đã được trích dẫn như một phần của sáng kiến "Những người Cộng hòa ủng hộ Harris" ("Republicans for Harris") mới được đưa ra vào Chủ Nhật. Những người này bao gồm Stephanie Grisham, cựu thư ký báo chí Bạch Ốc dưới thời Trump, và quan chức an ninh quốc gia Olivia Troye — người từng làm cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống Mike Pence. Chuck Hagel và Ray LaHood, các thành viên nội các Cộng hòa dưới thời Tổng thống Barack Obama, cũng được liệt kê.Bằng cách công khai phản đối ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, những quan chức này đã để lại mục tiêu cho các cuộc tấn công từ Trump. "Chúng ta phải thanh trừng những người chống lại các ứng cử viên của chúng ta khỏi Đảng và khiến một Tổng thống Cộng hòa được yêu mến khó có thể đánh bại những kẻ cuồng tín cực tả. Geoff Duncan là một kẻ thua cuộc đang tự mình tan rã." Trump đã đăng trên Truth Social vào thứ Bảy, ám chỉ đến cựu phó thống đốc Georgia đã ủng hộ Harris.Sáng kiến mới của chiến dịch Harris nhắm vào các cử tri Cộng hòa diễn ra hai tuần sau khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống và ủng hộ Harris. Kể từ đó, phó tổng thống Harris đã nhận được sự ủng hộ ban đầu dưới hình thức quyên góp kỷ lục, đăng ký tình nguyện và tăng đột biến trong các cuộc thăm dò — thu hẹp khoảng cách cử tri với Trump.Bất chấp đà tiến triển ban đầu của Harris, bà Harris và Trump vẫn đang trong cuộc đua sít sao có thể được quyết định chỉ bằng một tỷ lệ cử tri sít sao vào tháng 11. Sự cân bằng thống kê đó là lý do tại sao chiến dịch Harris nhắm vào những người Cộng hòa chưa quyết định trong số những người có thể được thuyết phục chống lại ứng cử viên của đảng họ.⦿ ---- Một nghiên cứu mới cho thấy những người nhập cư không có giấy tờ đã đóng gần 100 tỷ đô la tiền thuế liên bang, tiểu bang và địa phương trong năm 2022 trong khi nhiều người không được hưởng các chương trình mà tiền thuế của họ tài trợ. Những phát hiện này trái ngược với luận điệu chống người nhập cư rằng những người nhập cư không có giấy tờ đang "phá hủy" các chương trình xã hội. Tại 40 tiểu bang, bao gồm Nevada, những người nhập cư không có giấy tờ đã đóng mức thuế cao hơn nhóm người giàu 1% thu nhập cao nhất ở các tiểu bang đó, theo một nghiên cứu được công bố trong tuần này từ Viện Thuế và Chính sách Kinh tế (Taxation and Economic Policy: TEP), một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận bị xem là thiên tả.Nghiên cứu, sử dụng ước tính về số tiền đóng thuế của những người nhập cư không có giấy tờ tính đến năm 2022, cho thấy tổng số tiền đó là 96,7 tỷ đô la trong năm đó. Các tác giả của nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người nhập cư không có giấy tờ sẽ đóng thêm 40,2 tỷ đô la mỗi năm cho các loại thuế liên bang, tiểu bang và địa phương nếu tất cả những người nhập cư không có giấy tờ đều được cấp phép làm việc. Viện lý luận rằng sự gia tăng này sẽ đến từ mức lương cao hơn liên quan đến giấy phép lao động và việc tuân thủ luật thuế thu nhập dễ dàng hơn.Nghiên cứu cũng làm sáng tỏ thêm về doanh thu thuế do những người nhập cư không có giấy tờ cung cấp ở cấp tiểu bang và địa phương. Những người nhập cư không có giấy tờ đang trả 46% thuế tiểu bang và địa phương của họ thông qua thuế bán hàng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Sáu tiểu bang — New Jersey, New York, California, Florida, Texas và Illinois — đã có thể tăng hơn 1 tỷ đô la mỗi tiểu bang từ doanh thu thuế từ những người nhập cư không có giấy tờ, tổ chức phi lợi nhuận cho biết.

Những người nhập cư không có giấy tờ trả thuế tài sản (property taxes) và thuế thương vụ (sales taxes), và thuế tiền lương liên bang (federal payroll taxes) được khấu trừ từ tiền lương của họ, cũng như tờ khai thuế thu nhập (income tax returns) bằng cách sử dụng Mã số định danh người nộp thuế cá nhân. Mặc dù các khoản thuế tiền lương đó tài trợ cho Medicare, An sinh xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp, những người nhập cư không có giấy tờ không đủ điều kiện để đăng ký và nhận các khoản trợ cấp thường xuyên từ các chương trình xã hội này. Họ cũng có thể gặp phải những rào cản trong việc được hoàn thuế, bao gồm cả việc bị lừa đảo bởi những người lập thuế vô đạo đức nhắm vào cộng đồng người nhập cư, Jackie Vimo, nhà phân tích cấp cao về chính sách công lý kinh tế tại Trung tâm Luật Di trú Quốc gia cho biết trong một cuộc gọi với phương tiện truyền thông về báo cáo. (Ghi chú: di dân lậu không được nhận làm công chức liên bang, nhưng vẫn được làm cho các hãng thầu việc cho liên bang.)

.

Bên cạnh chi phí về con người do trục xuất các gia đình, các chuyên gia chính sách và nhà nghiên cứu đang đưa ra lập luận rằng những người nhập cư không có giấy tờ là một lợi ích cho nền kinh tế, khiến nó cũng trở thành một chi phí kinh tế. Các chuyên gia về nhập cư và kinh tế đã phát biểu về tầm quan trọng của báo cáo vào thứ Hai, nhấn mạnh đến báo cáo tháng 7 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội về sự gia tăng nhập cư và tác động của nó đến nền kinh tế và ngân sách, báo cáo này phát hiện ra rằng sự gia tăng nhập cư này sẽ bổ sung thêm 1,2 nghìn tỷ đô la vào doanh thu liên bang từ năm 2024 đến năm 2034.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Florida do cơn bão nhiệt đới Debby, bắt đầu ảnh hưởng đến tiểu bang này vào ngày 1 tháng 8. Thông qua quyết định này, Florida sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) để giảm bớt tác động của tình trạng khẩn cấp. Nguồn tài trợ của liên bang sẽ chi trả 75% chi phí cho các biện pháp bảo vệ khẩn cấp và John E. Brogan của Fema được bổ nhiệm để điều phối các hoạt động phục hồi của Liên bang tại các khu vực bị ảnh hưởng.

.

⦿ ---- Thế Vận 2024: Hai mươi nhà vô địch Olympic sẽ được trao vương miện vào hôm nay, Thứ Hai, với các huy chương cuối cùng được trao ở các môn thể dục nghệ thuật, bóng rổ 3x3, cầu lông, chèo thuyền vượt chướng ngại vật, bắn súng, lướt sóng và ba môn phối hợp. Ngày thứ 10 sẽ là cơ hội cuối cùng để chứng kiến ​​vận động viên người Mỹ Simone Biles thi đấu, vì thể dục nghệ thuật đánh dấu ngày thi đấu cuối cùng. Biles sẽ tìm cách giành thêm hai huy chương vàng nữa.

.

⦿ ---- Một lỗi nhỏ khiến Simone Biles mất huy chương vàng Olympic thứ tám vào thứ Hai khi vận động viên thể dục dụng cụ vĩ đại nhất của Mỹ theo chân đồng đội Sunisa Lee ngã khỏi xà ngang (beam) tại Thế vận hội Paris. Trong trận chung kết căng thẳng tại Bercy Arena, năm trong số tám người vào chung kết đã ngã - mở đường cho Alice D'Amato của Ý giành huy chương vàng bất ngờ trước Zhou Yaqin của Trung Quốc và một người Ý khác, Manila Esposito.

.

Cô Sunisa Lee, thi đấu trong nhóm bốn người đầu tiên, đã mất thăng bằng ở cuối loạt bài trên không của mình - một tư thế bước ra ngoài kép - và ngã mạnh xuống thảm. Cô Biles, thi đấu ở vị trí thứ hai từ dưới lên, trông rất oai vệ và khiến đám đông kinh ngạc với cú xoay người ngồi xổm ba lần. Nhưng cô cũng mất thăng bằng sau chuỗi bài trên không của mình, trượt khỏi xà ngang hẹp trong lần đầu tiên được cho là tại một trận chung kết lớn. Điểm số 13,100 của cô đã bằng với Lee, nhưng khiến cả hai đều không có cơ hội tranh huy chương.

.

⦿ ---- Vận động viên điền kinh Hoa Kỳ, đương nhiệm vô địch thế giới Noah Lyles đã giành chiến thắng ở nội dung chạy 100 mét tại Thế vận hội Paris vào Chủ Nhật, giành huy chương vàng đầu tiên của mình. Lyles đã hoàn thành chặng chạy nước rút trong 9,79784 giây, vượt qua vận động viên người Jamaica Kishane Thompson, người đã giành huy chương bạc, và người đồng hương người Mỹ Fred Kerley, người đã giành huy chương đồng. "Nước Mỹ, tôi đã nói rồi, tôi sẽ là người tiếp theo", Lyles tuyên bố sau chiến thắng của mình. Chiến thắng của vận động viên 27 tuổi này đã nâng tổng số huy chương vàng của Hoa Kỳ lên 19.

.

⦿ ---- Hai vận động viên quần vợt người Ý Sara Errani và Jasmine Paolini đã giành được huy chương vàng đôi nữ tại Thế vận hội sau khi đánh bại cặp đôi người Nga Mirra Andreeva và Diana Shnaider với tỷ số 2-6, 6-1 trong loạt tie-break. Trận đấu chứng kiến các set đấu không cân sức, nhưng loạt tie-break diễn ra rất căng thẳng với chiến thắng 10-7 của cặp đôi người Ý. Trước đó vào Chủ Nhật, Cristina Bucsa và Sara Sorribes Tormo của Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trong trận tranh huy chương đồng.

.

⦿ ---- Tay quần vợt người Serbia Novak Djokovic đã giành huy chương vàng Olympic đầu tiên của mình vào Chủ Nhật khi đánh bại tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz trong trận chung kết đơn nam với tỷ số 7-6, 7-6. Anh đã cứu được tám điểm break trước Alcaraz, 21 tuổi, người đã đánh bại anh trong trận chung kết Wimbledon chỉ ba tuần trước đó.

.

Với chiến thắng này, Djokovic đã gia nhập nhóm những vận động viên quần vợt ưu tú, bao gồm Serena Williams, Rafael Nadal, Andre Agassi và Steffi Graf, những người đã giành được cả 4 danh hiệu Grand Slam cũng như huy chương vàng Olympic. Ở tuổi 37, chiến thắng này cũng giúp tay vợt người Serbia trở thành nhà vô địch quần vợt đơn nam lớn tuổi nhất trong lịch sử Thế vận hội Olympic.

.

⦿ ---- Nếu bạn có tờ 5 đô la trong ví hoặc túi xách, bạn sẽ phải xem kỹ lại vì tờ đó có thể trị giá nhiều ngàn đôla vì in lỗi, mà nhiều người sưu tập đang tìm mua. Mặc dù hiện nay có hơn 826 triệu tờ 5 đô la đang lưu hành, một số tờ có thể có giá trị lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đô la đối với những người sưu tập tiền tệ. Tất cả đều liên quan đến số sê-ri độc đáo của chúng.

.

Theo GOBankingRates, những tờ 5 đô la có số sê-ri như "G88888888A" hoặc "B5555555C" có thể có giá trị lên tới hàng nghìn đô la do chúng có số sê-ri "rõ ràng" (solid) — nghĩa là tất cả các chữ số trong số sê-ri đều giống hệt nhau. Theo The Penny Hoarder, chỉ có khoảng một trong 11 triệu tờ 5 đô la có số sê-ri rõ ràng. Đó là lý do tại sao một số tờ được bán với giá hơn 2.000 đô la.

.

Nếu bạn tìm thấy một tờ tiền có những đặc điểm hiếm này, bạn nên nhờ người chuyên nghiệp định giá tại cửa hàng sưu tập địa phương. Tương tự như tờ 5 đô la, có những mệnh giá khác có thể có giá trị rất lớn đối với những người sưu tập tiền tệ.

.

⦿ ---- Trong báo cáo thu nhập quý tài chính thứ ba gửi cho các nhà đầu tư vào cuối tháng 6, chuỗi hiệu thuốc Tây Walgreens đã công bố kế hoạch đóng cửa một số lượng "đáng kể" trong số 8.600 cửa tiệm tại Hoa Kỳ. Tổng giám đốc điều hành Tim Wentworth cho biết chỉ có 75% các địa điểm của chuỗi đang tạo ra lợi nhuận và 1/4 còn lại sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản vào năm 2027. Đây chỉ là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự yếu kém của không gian hiệu thuốc bán lẻ sau một loạt các lần đóng cửa của CVS vào cuối năm nay và Rite Aid nộp đơn xin phá sản vào tháng 10.

.

"Các chuỗi hiệu thuốc từng thực sự là trái tim của cộng đồng", giám đốc điều hành bán lẻ của GlobalData Neil Saunders cho biết. "Đó là nơi bạn đến để mua đơn thuốc, nhưng đó cũng là nơi bạn đến để mua hàng hóa nói chung. Và thực sự trong khoảng 20 năm trở lại đây, điều đó đã thay đổi đáng kể". Trong khi viện dẫn các vấn đề vĩ mô, như môi trường tiêu dùng ngày càng tồi tệ và áp lực lên biên lợi nhuận của hiệu thuốc, là nguyên nhân dẫn đến việc đóng cửa, Walgreens cũng đang vật lộn với những vấn đề riêng của mình.

.

Mảng bán lẻ của doanh nghiệp — hay mặt tiền cửa hàng — tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm theo quý, với mức giảm theo năm gần đây nhất là 4% trong quý tài chính thứ ba. "Mặt tiền cửa hàng ... nơi có hàng hóa nói chung, các sản phẩm làm đẹp, không được tốt lắm", Saunders cho biết. "Các thương hiệu mà họ có không mấy hấp dẫn. Giá cả thường cao hơn nhiều so với các điểm đến khác".

.

⦿ ---- Công ty dữ liệu Numbeo đã công bố Chỉ số chi phí sinh hoạt hàng năm theo Thành phố (Cost of Living Index by City). Xếp hạng mới nhất được xác định bằng cách sử dụng dữ liệu từ tháng 1/2024 đến giữa năm 2024. Chỉ số này mang tính lịch sử và sẽ được cập nhật định kỳ. Number đã sử dụng chi phí sinh hoạt tại Thành phố New York City àm cơ sở và cho điểm là 100. Mọi thành phố khác đều được chấm điểm dựa trên mức độ đắt đỏ hơn hoặc rẻ hơn so với Thành phố New York.

.

Các thành phố được chấm điểm theo các chỉ số sau: Chi phí sinh hoạt, Tiền thuê nhà, Chi phí sinh hoạt cộng với tiền thuê nhà, Cửa hàng tạp hóa (hàng chợ), Giá nhà hàng, Sức mua tại địa phương. Hoa Kỳ có số lượng thành phố được xếp hạng cao nhất, chiếm bảy trong số 10 vị trí hàng đầu.

.

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới là:

1. Geneva, Switzerland

2. Zurich, Switzerland

3. New York, New York

4. San Francisco, California, USA

5. Boston, Massachusetts, USA

6. Reykjavik, Iceland

7.Washington D.C., USA

8. Seattle, Washington, USA

9. Los Angeles, California, USA

10. Chicago, Illinois, USA

.

⦿ ---- Một nghiên cứu gần đây của RV Share, một cộng đồng trực tuyến dành cho người thuê và sở hữu RV (xe dùng làm nhà), đã xếp hạng các thành phố thân thiện với hoạt động ngoài trời nhất và kém thân thiện nhất tại Hoa Kỳ. San Diego đứng thứ 37 trong danh sách, sau các thành phố như Las Vegas và Jacksonville.

.

Các thành phố được xác định dựa trên số ngày tham gia hoạt động giải trí ngoài trời, số lần đến thăm công viên và đất công cộng, khoảng cách đến các công viên và đường mòn của tiểu bang và thành phố, và đất liên bang. Danh sách xếp hạng hai thành phố của California trong mười nơi hàng đầu.

.

Nhóm 10 nơi thân thiện nhất với hoạt động ngoài trời:

1. Seattle, Washington

2. Denver, Colorado

3. Grand Rapids, Michigan

4. Miami, Florida

5. Portland, Oregon

6. Nashville, Tennessee

7. San Francisco, California

8. Richmond, Virginia

9. Los Angeles, California

10. Charlotte, North Carolina

.

Nhóm 10 nơi kém thân thiện nhất với hoạt động ngoài trời là:

1. Houston, Texas

2. Rochester, New York

3. Hartford, Connecticut

4. Tulsa, Oklahoma

5. Milwaukee, Wisconsin

6. Oklahoma City, Oklahoma

7. Detroit, Michigan

8. Buffalo, New York

9. Raleigh, North Carolina

10. Fresno, California

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát Quận Los Angeles đang điều tra một chuỗi sự kiện khiến một phụ nữ chết và một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch sau khi anh này nỗ lực tự tử. Nghi phạm - chỉ được xác định là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha - đã đối đầu với một nạn nhân là phụ nữ gốc Tây Ban Nha và một người đàn ông khác bên trong nhà của người đàn ông sau ở Lancaster vào khoảng 12:15 giờ rạng sáng Chủ Nhật. Nghi phạm đã rút súng và bắn một phát vào nhà của người đàn ông trưởng thành, không có thương tích nào vào thời điểm này.

.

Các cảnh sát cho biết nghi phạm và nạn nhân - được cho là một cặp đôi xa lạ - sau đó cùng nhau rời khỏi địa điểm trên xe của nạn nhân. Trong khi lái xe, cặp đôi đã cãi vã và dừng xe tại ngã tư East Avenue H và Challenger Way chỉ chưa đầy 15 phút sau vụ bắn đầu tiên. Cảnh sát cho biết "Vào khoảng 12:29 giờ rạng sáng, trong khi đang cãi vã, nghi phạm và nạn nhân đã ra khỏi xe. Nghi phạm lại rút súng ra và bắn nạn nhân, giết chết cô ấy. [Anh ta] sau đó lái xe của nạn nhân đi, bỏ lại xác [cô ta] tại hiện trường,” LASD cho biết thêm.

.

Chưa đầy hai giờ sau, người đàn ông này tự lái xe đến nhà của một thành viên gia đình nạn nhân nữ ở Palmdale và cố gắng tự tử trong xe của cô đó, theo lời cảnh sát. “Anh ta đã được đưa đến một bệnh viện địa phương để điều trị vết thương do súng bắn [và] hiện đang trong tình trạng nguy kịch,” LASD ra tuyên bố ngay sau 10 giờ sáng Chủ Nhật. Cuộc điều tra đang trong giai đoạn sơ khởi.

.

⦿ ---- TIN VN. Cầu thủ Thanh Hóa đình công vì bị nợ gần 20 tỷ đồng. Theo báo An ninh Tiền tệ. Cầu thủ bóng đá Thanh Hóa đình công, không tham gia tập luyện khi chưa được CLB chi trả số tiền gần 20 tỷ đồng lương, thưởng, chế độ lót tay từ 2 mùa giải trước. Chiều 5-8-2024, 18 cầu thủ CLB Thanh Hóa đồng loạt ký đơn khiếu nại gửi đến VFF, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng như CLB Thanh Hóa về việc họ chưa nhận được số tiền lương, thưởng, chế độ lót tay từ 2 mùa giải trước, lên tới gần 20 tỷ đồng. Cụ thể, đội bóng xứ Thanh chưa thanh toán hết khoản tiền thưởng mùa giải 2023 khi đội bóng giành cúp Quốc gia với số tiền gần 7 tỷ đồng, ngoài ra số tiền thưởng các trận thắng ở V-League chưa được giải ngân là 1,3 tỷ đồng. Ở mùa giải 2023/24, lãnh đạo đội bóng còn nợ 8,3 tỷ đồng cho danh hiệu vô địch cúp Quốc gia, các khoản thưởng trận thắng ở V-League, nợ lương từ tháng 5 tới tháng 7-2024.

.

⦿ ---- TIN VN. Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc, 64 tuổi, đột ngột qua đời. Theo Báo Tin Tức. Theo nguồn tin từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch VCCI vừa đột ngột qua đời sáng 5/8, thọ 64 tuổi. Ông từng là Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp các nước ASEAN. Ông Vũ Tiến Lộc hiện là Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC); Đại biểu Quốc hội từ khóa XI đến XV; Ủy viên Ủy ban Kinh tế từ khóa XII đến nay.

.

⦿ ---- TIN VN. Sơn La: 2 người chết, 2 người bị thương do sạt lở đất và lũ cuốn. Vào rạng sáng nay (5/8), tại xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã xảy ra một vụ sạt lở đất từ laluy dương trên đồi sạt đổ vào nhà anh Mùa A Say. Vụ sạt lở đất khiến vợ và 2 con của anh Mùa A Say không kịp chạy thoát, bị vùi lấp. Trong đó, cháu nhỏ 6 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Cũng ở Bắc Yên, tại xã Pắc Ngà, vào lúc 14h ngày 4/8, ông Hà văn Chiên 79 tuổi ở bản Lừm Hạ đi qua suối lừm, do nước to đã bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được tin báo, đoàn công tác của huyện Bắc Yên đã đến chia buồn, động viên gia đình và chỉ đạo khắc phục hậu quả.

.



.

⦿ ---- HỎI 1: Bảo thủ và cấp tiến phân cực, gần 60% dân Nam Hàn không muốn hẹn hò lãng mạn với người khác phe, và 33% không muốn ngó mặt phe kia?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Gần sáu trong số 10 người Nam Hàn không muốn hẹn hò với người có quan điểm chính trị đối lập, một cuộc khảo sát cho thấy, điều này chỉ ra sự rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa những người theo chủ nghĩa cấp tiến và bảo thủ trong nước. Dữ liệu từ Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc (Korea Institute for Health and Social Affairs), nơi đã khảo sát 3.950 người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 19 đến 75 vào năm ngoái, cho thấy 58,2 phần trăm số người được hỏi không muốn bắt đầu mối quan hệ lãng mạn với những người không chia sẻ quan điểm chính trị của họ.

.

Trong các hoạt động xã hội và công dân, hơn 70 phần trăm số người được hỏi phản đối làm việc chung với những cá nhân có quan điểm chính trị đối lập và 33 phần trăm thậm chí từ chối tham dự tụ họp xã hội, chẳng hạn như các sự kiện uống rượu, với họ. Phần lớn số người được hỏi, ở mức 92,3 phần trăm, nhận thấy có những xung đột đáng kể giữa phe cánh tả và cánh hữu trong chính trị, tăng từ 87 phần trăm vào năm 2018. Chỉ có khoảng 21 phần trăm tuyên bố rằng họ tin tưởng Quốc hội.

Chi tiết:

https://news.koreaherald.com/view.php?ud=20240804050125

.

⦿ ---- HỎI 2: Phụ nữ da trắng kém tự tin về cơ thể hơn các nhóm phụ nữ khác, và bị áp lực dư luận phải gầy hơn phụ nữ da đen Nigeria và Trung Quốc ở mọi lứa tuổi?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới, phụ nữ da trắng ít tự tin về cơ thể của mình hơn phụ nữ từ các nền văn hóa khác. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng phụ nữ phương Tây cũng chịu áp lực lớn hơn từ phương tiện truyền thông về việc phải gầy hơn phụ nữ da đen Nigeria và Trung Quốc ở mọi lứa tuổi. Nghiên cứu do các nhà tâm lý học của Đại học Durham thực hiện đã xem xét tác động của tuổi tác và áp lực văn hóa xã hội đối với "sự trân trọng cơ thể" — cảm giác tích cực và tự hào về cơ thể của một người — ở phụ nữ da trắng phương Tây, da đen Nigeria và Trung Quốc.

Chi tiết:

https://nypost.com/2024/08/04/lifestyle/white-women-less-confident-about-their-bodies-than-other-women-study/

.

.