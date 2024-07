Hà Nội lụt nhiều ngày. (Photo YT)

- John Giles (Cộng Hòa, Thị trưởng thị trấn Mesa, Arizona) kêu gọi ủng hộ ứng cử viên Harris vì Trump là "đe dọa đối với nền dân chủ"

- Trump nói trên Fox News: Bà Harris có thể đang "nói về trò chơi lớn", thì trò chơi của bà ấy "khá tệ". Khi được hỏi Trump nếu thắng cử năm nay thì sẽ không rời Bạch Ốc 4 năm tới, Trump tránh trả lời, chỉ nói quá khứ Trump đã rời Bạch Ốc

- PTT Harris ra video quảng cáo đầu tiên, trị giá 50 triệu USD

- Nga: Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ

- Roy Cooper (Thống đốc Bắc Carolina): rút khỏi danh sách ứng viên Phó TT Cho bà Harris

- Trump: lễ khai mạc Thế vận 2024 là "một sự ô nhục" [vì Trump nói Thế vận giễu Ky tô giáo]

- Trump: đừng cải cách Tòa Tối cao, vì Biden đòi cải cách là "trò lừa đảo". Trump không nói vụ Trump được Tòa Tối Cao cho miễn truy tố, nhưng vu cáo Biden hưởng lợi

- TT Biden: trả lời chỉ trích của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, rằng Biden sẽ cải cách Tòa Tối Cao được

- Tình báo Mỹ: Nga, TQ và Iran đang thò tay can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ

- Trump chịu cho FBI phỏng vấn, với Trump ở cương vị nạn nhân vụ ám sát.

- Sau khi Trump lạnh cẳng, từ chối tranh luận, bà Harris nói sẽ vẫn lên đài tranh luận, dù là tranh luận độc diễn vì Trump vắng mặt

- Quốc hội Mỹ OK dự luật Lá cờ Mỹ sẽ phải may tại Mỹ.

- Toàn quốc Mỹ ly hôn giảm, nhưng ly hôn vùng thủ đô Mỹ tăng vọt, chỉ vì xung khắc chính trị

- PayPal Holdings, Inc. doanh thu quý 2 đạt 7,9 tỷ USD, tăng 8%

- Hãng xe Nhật Isuzu Motors sẽ vào thị trường Bắc Mỹ từ tháng 8

- Tesla sẽ thu hồi 1.849.638 xe tại Mỹ vì nắp hư

- Nợ quốc gia của Mỹ lần đầu vượt quá 35 nghìn tỷ USD.

- Ấn Độ: Ít nhất 56 người chết vì lở đất ở Kerala, 70 người đã phải nhập viện

- Thế vận: hôm nay 14 nội dung tranh huy chương.

- Mỹ nhiều huy chương nhất trong lịch sử Thế vận, thắng 1.061 huy chương vàng kể từ năm 1896. Nhưng có 5 môn chưa từng được huy chương: Cầu lông (Badminton), Bóng ném (Handball), Thể dục nhịp điệu (Rhythmic gymnastics), Bóng bàn (Table tennis), Nhảy lò xo (Trampoline).

- Nhật thắng huy chương vàng đội nam thể dục nghệ thuật

- Gaza: 39.400 người chết, 90.996 người bị thương

- Cao ủy nhân quyền UNHRC: Israel "có tội ác chiến tranh".

- Anh: kêu gọi công dân Anh rời khỏi Lebanon vì sắp chiến tranh

- Anh quốc: 2 trẻ em đã chết và 9 người bị thương trong vụ đâm dao

- Quận Los Angeles: điều tra 2 vụ cướp xe bán hàng rong cách nhau nửa dặm ở Long Beach

- Quận Cam: Một người chơi xổ số Mega Millions trúng vé 415.055 USD

- Quận Cam: Ra biển bơi, 1 thiếu niên mất tích.

- Georgia: Tiến sĩ Linh Nguyen sẽ ứng cử chức Thị trưởng DeKalb vào năm tới.

- TIN VN. Bí thư Hà Nội yêu cầu lên phương án sơ tán hơn 1.000 hộ dân trong vùng lũ.

- TIN VN. Ngăn chặn hơn 3.100 website lừa đảo trực tuyến.

- TIN VN. Động đất 45 trận ở Kon Tum vài ngày qua là do thủy điện nén năng lượng.

- HỎI 1: Gần 80% giới trẻ tìm tư vấn tài chính từ mạng xã hội? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Đường sẽ làm tế bào của bạn lão hóa sớm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-30/7/2024) ⦿ ---- PayPal Holdings, Inc. đã tiết lộ vào thứ Ba rằng doanh thu ròng của công ty trong quý 2 năm tài chính 2024 đạt 7,9 tỷ đô la, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong 3 tháng được báo cáo, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập ròng tăng 10% lên 1,1 tỷ đô la, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng vọt 17% lên 1,08 đô la. Trong quý 3, công ty dự kiến ​​EPS của mình ở mức từ 0,96 đến 0,98 đô la, trong khi doanh thu dự kiến ​​sẽ ở mức giữa một chữ số. Cổ phiếu của công ty đã tăng 5,68% trong phiên giao dịch trước khi báo cáo được công bố.

⦿ ---- Công ty sản xuất ô tô Nhật Bản Isuzu Motors Ltd. sẽ gia nhập thị trường Bắc Mỹ vào tháng 8, Nikkei đưa tin hôm thứ Ba. Công ty được cho là có kế hoạch bắt đầu bán xe tải điện nhỏ gọn vào mùa hè này trước khi giới thiệu xe tải cỡ trung vào năm 2026. Các xe sẽ được lắp ráp bởi các đối tác của Isuzu tại Bắc Mỹ với các bộ phận được xuất cảng từ Nhật Bản. Các nguồn tin cho biết phần lớn các xe tải sẽ được cho thuê "để việc triển khai được suôn sẻ". Theo báo cáo, các xe tải nhỏ gọn sẽ có phạm vi hoạt động từ 109-209 km (68-130 dặm), trong khi các thông số kỹ thuật cho các mẫu xe cỡ trung vẫn chưa được quyết định.

⦿ ---- Tesla Inc. sẽ thu hồi 1.849.638 xe tại Hoa Kỳ, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) chia sẻ trong một tuyên bố vào thứ Ba. "Bộ phận chốt nắp capo có thể không phát hiện được tình trạng nắp capo chưa chốt sau khi nắp capo đã được mở. Nắp capo chưa chốt có thể mở hoàn toàn, cản trở tầm nhìn của người lái và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn", NHTSA giải thích. Các xe bị ảnh hưởng thuộc một số dòng xe Model 3, Model S, Model X và Model Y 2020-2024. Để giải quyết vấn đề, hãng xe đã tung ra bản cập nhật phần mềm (nhu liệu) qua mạng (OTA) miễn phí.

⦿ ---- Đây là một kỷ lục mà không ai vui mừng: Tổng nợ quốc gia của Hoa Kỳ đã vượt quá 35 nghìn tỷ đô la vào hôm thứ Hai, lần đầu tiên. Con số (cụ thể là 35.001.278.179.208,67 đô la) đã được ghi nhận trong báo cáo hàng ngày của Bộ Tài chính về nợ của Hoa Kỳ, theo tờ New York Times đưa tin.

Nợ đang tích tụ với tốc độ nhanh chóng, với mốc 34 nghìn tỷ đô la vừa mới được vượt qua lần đầu tiên vào tháng 1 và mốc 33 nghìn tỷ đô la vào tháng 9/2023, theo Fox Business đưa tin. Tháng trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết nợ quốc gia đang trên đà vượt qua 56 nghìn tỷ đô la trong thập niên tới.

Tờ NY Times lưu ý rằng xét đến việc Donald Trump và Kamala Harris đã nói rất ít về chủ đề này trong khi vận động tranh cử tổng thống vào tháng 11/2024, vấn đề này có khả năng "chỉ trở nên tồi tệ hơn trong những năm tới". An sinh xã hội và Medicare phần lớn thúc đẩy nợ quốc gia và có sự phản đối trên diện rộng đối với việc thực hiện cắt giảm các chương trình đó.

Thêm vào đó, lãi suất cao và một số chương trình liên bang đã chứng minh là tốn kém hơn so với ước tính ban đầu của họ. Trong khi đó, thâm hụt ngân sách liên bang cũng đang gia tăng; ước tính mới nhất về thâm hụt của năm nay là 1,9 nghìn tỷ đô la, đây sẽ là mức thâm hụt lớn thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ và nhiều hơn 200 tỷ đô la so với năm ngoái.

⦿ ---- Ấn Độ: Ít nhất 56 người đã thiệt mạng trong các trận lở đất ở bang Kerala của Ấn Độ, các nhà chức trách cho biết vào thứ Ba. Ít nhất 70 người đã phải nhập viện và nhiều người khác bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Các trận lở đất xảy ra do mưa lớn, dự kiến ​​sẽ tiếp tục. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đã trao đổi với Bộ trưởng Chính quyền Kerala Pinarayi Vijayan và đề nghị các cơ quan liên bang hỗ trợ ứng phó khẩn cấp.

⦿ ---- Tổng số người tử vong ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel đã lên tới 39.400, theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế do Hamas kiểm soát được công bố hôm thứ Ba. Số người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10 đã tăng lên 90.996. Trong 24 giờ qua, lực lượng Israel đã thực hiện "ba vụ thảm sát" ở Gaza, khiến 37 người chết và 73 người bị thương.

⦿ ---- Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) thông báo rằng sau một cuộc điều tra, họ đã phát hiện ra rằng Israel "có tội ác chiến tranh". UNHRC viết trong một tuyên bố: "Liên quan đến các hoạt động quân sự và các cuộc tấn công của Israel ở Gaza, chúng tôi kết luận rằng chính quyền Israel phải chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế."

Cơ quan này nói thêm rằng điều này (tội ác chiến tranh) bao gồm tiêu diệt, cố ý chỉ đạo các cuộc tấn công vào dân thường, giết người hoặc giết người cố ý, sử dụng nạn đói làm phương pháp chiến tranh, cưỡng bức chuyển giao, truy tố giới tính, bạo lực tình dục và bạo lực dựa trên giới tính lên tới mức tra tấn và đối xử tàn ác hoặc vô nhân đạo.

Cơ quan này tiếp tục nói rằng các hành động của Israel, chẳng hạn như cắt nước, thực phẩm và các nguồn cung cấp cần thiết khác, đã được sử dụng làm vũ khí cho các lợi ích chiến lược và chính trị của đất nước. UNHRC nhấn mạnh rằng điều này "cấu thành hình phạt tập thể", ảnh hưởng không cân xứng đến các nhóm dễ bị tổn thương nhất, chẳng hạn như phụ nữ mang thai, trẻ em và người già.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh David Lammy hôm thứ Ba đã kêu gọi công dân Anh rời khỏi Lebanon vì đất nước này đang bên bờ vực xung đột toàn diện với Israel sau vụ tấn công chết người của Hezbollah. Lammy cho biết trong một thông điệp video được đăng trên X: "Thông điệp của tôi gửi đến công dân Anh tại Lebanon rất rõ ràng. Nếu bạn đang ở Lebanon, hãy rời đi. Bạn nên rời đi trong khi các chuyến bay thương mại vẫn đang hoạt động. Và nếu bạn đang ở Anh, đừng đến Lebanon." Vị quan chức này lên án cuộc tấn công của Hezbollah vào Cao nguyên Golan và nhấn mạnh rằng chính phủ Anh sẽ nỗ lực hết sức "để ngăn chặn xung đột toàn diện bùng phát", nhưng ông cảnh báo rằng "rủi ro đang gia tăng".

⦿ ---- Thị trưởng đảng Cộng hòa của thành phố lớn thứ ba ở Arizona đã lên tiếng ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris vào hôm thứ Hai, kêu gọi những người bảo thủ khác cùng tham gia ủng hộ bà Harris làm tổng thống. Thị trưởng thành phố Mesa là John Giles đã nhắc đến cố Thượng nghị sĩ John McCain và phương châm "Quốc gia trên hết" của ông khi đưa ra lập luận cho Harris, nói rằng đảng Cộng hòa có "trách nhiệm đạo đức và luân lý" phải chọn quốc gia thay vì đảng phái vào tháng 11.

Ca ngợi ứng cử viên Harris là sự trở lại với "sự đàng hoàng" trong chính trị, thị trưởng cũng khen ngợi bà và Tổng thống Joe Biden vì công việc đầu tư vào nền kinh tế của tiểu bang chiến trường này, nói rằng hai người này "đang mang lại hàng nghìn việc làm mới cho người dân Arizona và giúp chúng tôi phát triển các ngành công nghiệp quan trọng".

Giles, người đã là thị trưởng của Mesa từ năm 2014, cũng đã nhân cơ hội này để chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump, nói rằng Trump đại diện cho "mối đe dọa đối với nền dân chủ". Chỉ ra những điểm chống lại Trump, bao gồm cả những nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020, Giles lưu ý rằng cựu tổng thống Trump đã làm rất ít để ủng hộ Tiểu bang Arizona, mà thích lợi dụng cuộc khủng hoảng nhập cư và biên giới của tiểu bang này để "lợi ích chính trị cá nhân".

⦿ ---- Giles đã cảnh báo hôm thứ Hai rằng cựu Tổng thống Trump sẽ không rời Bạch Ốc nếu ông tái đắc cử. Trong một cuộc phỏng vấn với John Giles (Cộng Hòa), Thị trưởng Mesa, Laura Coates của CNN đã phát một đoạn clip từ cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai của Trump với Laura Ingraham của Fox News, người đã hỏi cựu tổng thống về những bình luận của ông với những người theo đạo Thiên chúa rằng họ sẽ không cần phải bỏ phiếu nữa sau tháng 11/2024. Coates đã hỏi Giles liệu ông có tin rằng Trump sẽ rời Bạch Ốc nếu tái đắc cử không.

"Không, tôi không tin", Giles trả lời. "Bạn biết đấy, khi tôi đang viết bài xã luận này đăng trên tờ The Arizona Republic sáng Thứ Hai, tôi nhớ rằng, tại một thời điểm nào đó, tôi đã có một cụm từ trong bài xã luận mà tôi đã nói, nếu Donald Trump được bầu, tôi sợ rằng đây có thể là cuộc bầu cử tự do và công bằng cuối cùng trong cuộc đời tôi. Và tôi đã gạch bỏ nó vì tôi nghĩ, bạn biết đấy, điều đó hơi cường điệu. Điều đó còn hơn cả những gì cần phải nói."

"Và sau đó, bạn biết đấy, ông Trump đưa ra tuyên bố này rằng một khi tôi được bầu và tôi lên ngôi, bạn biết đấy, chúng ta sẽ không cần bầu cử nữa. Vì vậy, đôi khi, Donald Trump nói to phần thầm lặng, và chúng ta phải tin ông Trump. Tôi nghĩ đây là một trong những dịp mà chúng ta có được cái nhìn sâu sắc thực sự về những ưu tiên của ông Trump", ông Giles nói thêm.

Bình luận của Trump vào thứ Sáu tại Hội nghị thượng đỉnh những giáo dân của Turning Point Action ở Florida đã gây ra phản ứng dữ dội từ đảng Dân chủ. Một số đảng viên Dân chủ, bao gồm cả chiến dịch của Harris, cho rằng những bình luận này báo hiệu rằng Trump muốn hủy bỏ các cuộc bầu cử nếu Trump thắng cử vào tháng 11.

Trump phát biểu với giáo dân tại sự kiện: "Bạn sẽ không phải làm điều đó nữa ... Bạn phải ra ngoài và bỏ phiếu. Trong bốn năm, bạn không phải bỏ phiếu nữa. Chúng tôi sẽ sửa chữa nó thật tốt để bạn không phải bỏ phiếu nữa."

Cựu giám đốc truyền thông của Tổng thống Biden, Kate Bedingfield, cho biết trên X rằng bà không nghĩ những bình luận của Trump là hủy bỏ các cuộc bầu cử: "Tôi nghĩ ông Trump đang nói rằng dù thế nào thì Trump cũng sẽ không có tên trong danh sách [tương lai], vậy thì ai quan tâm. Điều này tự nó đã là điều đáng lên án, vì đây là điều mà Đảng Cộng hòa đã tự lật ngược mình và hủy hoại uy tín của mình — để trở thành một tài khoản trung thành cho một gã tồi tệ, tự luyến ái này.”

Đoạn clip từ cuộc phỏng vấn của Trump với Ingraham hôm thứ Hai cũng bao gồm cảnh phóng viên Ingraham hỏi cựu tổng thống rằng liệu ông Trump có rời nhiệm sở sau bốn năm nữa không. Cô Ingraham lưu ý rằng những bình luận của ông Trump với những người theo đạo Thiên chúa đã gây ra sự chỉ trích từ một số người rằng ông sẽ không rời nhiệm sở. “Nhưng ông sẽ rời nhiệm sở sau bốn năm?” Ingraham nói với Trump.

“Lần trước tôi đã rời nhiệm sở rồi,” Trump không trả lời trực tiếp, chỉ nhắc tới quá khứ.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên Dân chủ Kamala Harris đã ra mắt video quảng cáo đầu tiên, một phần trong chiến dịch quảng cáo trị giá 50 triệu đô la của bà, sáng hôm thứ Ba. Chiến dịch của Harris đã nêu chi tiết rằng các quảng cáo sẽ được phát trên các đài truyền hình quốc gia.

"Chiến dịch này là về việc chúng ta đấu tranh cho ai. Chúng tôi tin vào một tương lai mà mọi người đều có cơ hội không chỉ để tồn tại mà còn để tiến lên. Nơi mọi người cao tuổi có thể nghỉ hưu trong danh dự. Nhưng [cựu Tổng thống] Donald Trump muốn đưa đất nước chúng ta đi thụt lùi để giảm thuế cho các tỷ phú và các tập đoàn lớn và chấm dứt Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng. Nhưng chúng ta sẽ không quay lại", Harris tuyên bố trong video.

Đảng Dân chủ sẽ chọn ứng cử viên cuối cùng cho cuộc đua tổng thống năm 2024 vào ngày 1 tháng 8, trong một cuộc gọi trực tuyến. Sau đó, Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ sẽ được tổ chức vào ngày 19/8.

⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ về khả năng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào thứ Ba. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ đã nói rằng Nga là "mối đe dọa chủ yếu", trích dẫn kỹ năng giao tiếp cao và chuyên môn kỹ thuật của các bên liên quan. Peskov gọi những cáo buộc này là "vô lý", thay vào đó tuyên bố rằng cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Hoa Kỳ đều đang "lợi dụng" Nga và Tổng thống Vladimir Putin làm chủ đề thảo luận trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

⦿ ---- Thống đốc Bắc Carolina Hoa Kỳ Roy Cooper đã tuyên bố trên X rằng ông sẽ không được xem xét là ứng cử viên phó tổng thống của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Cooper viết: "Tôi ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch tranh cử Tổng thống của Phó Tổng thống Harris. Tôi biết bà ấy sẽ thắng và tôi rất vinh dự khi được xem xét cho vai trò này. Đây không phải là thời điểm thích hợp cho Bắc Carolina và cho tôi để có thể có tên trong danh sách ứng cử viên toàn quốc."

Cooper là một trong số khoảng nửa tá chính trị gia được nhóm của Harris thẩm định là ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng. Hiện vẫn chưa rõ động cơ nào khiến Cooper rút lui khỏi cuộc đua, nhưng CNN đưa tin rằng một số đảng viên Dân chủ có thể cho rằng tuổi tác của Cooper không phù hợp với nỗ lực của Harris trong việc tìm kiếm một ứng cử viên trẻ hơn. Ở tuổi 67, ông là ứng cử viên lớn tuổi nhất được cân nhắc.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với Fox News rằng lễ khai mạc Thế vận hội 2024 là "một sự ô nhục". Trump nói, trong khi nhiều nhóm Công giáo lên án buổi lễ khai mạc Thế Vận vì một hoạt cảnh dường như mô tả Bữa Tiệc Ly: "Tôi rất cởi mở nhưng tôi nghĩ những gì họ đã làm là một sự ô nhục. Chúng tôi sẽ không có Bữa Tiệc Ly được mô tả theo cách họ mô tả", Trump nói với hãng thông tấn khi được hỏi liệu ông có cho phép mô tả như vậy tại Thế vận hội tiếp theo hay không. Thế Vận tiếp theo là ở Los Angeles 2028.

⦿ ---- Trump chỉ trích các cải cách Tòa án Tối cao do Tổng thống Joe Biden đề xuất, bao gồm việc xóa bỏ quyền miễn truy tố của tổng thống và thực hiện các quy tắc đạo đức mới. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Trump gọi các cải cách này là "trò lừa đảo điển hình của Biden" và cáo buộc Biden thực sự muốn giữ quyền miễn truy tố của tổng thống để tránh bị giám sát. "Nếu ông ta không có quyền miễn truy tố, hãy xem tất cả những việc ông ta đã làm", Trump nói, ám chỉ đến các giao dịch tài chính bị cáo buộc một cách vô căn cứ với Nga và Trung Quốc. "Ông ta vô cùng muốn được miễn truy tố. Không đời nào ông ta từ bỏ quyền miễn truy tố vì một tổng thống".

Thực tế, khi Tòa Tối Cao xem xét về quyền miễn truy tố cho Tổng Thống lá trong bối cảnh để cứu Trump thoát khỏi 4 hồ sơ truy tố cấp liên bang. Sau khi Tòa Tối Cao cho quyền miễn truy tố, các hồ sơ cáo buộc Trump se đưa về tòa dưới, để xét xem hành động nào là chính thức để miễn truy tố, và hành động nào không chính thức. Tuy nhiên, các hồ sơ truy tố theo luật tiểu bang (ở Georgia và New York) vẫn tiến hành với Trump.

⦿ ---- Trump nói với Fox News rằng trong khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris có thể đang "nói về trò chơi lớn", thì trò chơi của bà ấy "khá tệ". Trump bày tỏ rằng ông tin rằng Harris là ứng cử viên tổng thống tệ hơn Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, vì bà Harris "cực tả hơn nhiều". Ông tiếp tục nói rằng Harris đang "cố gắng giả vờ" rằng bà ấy không phải là "Sa hoàng biên giới". Ông cũng đề cập đến tuổi của bà, nói rằng ông nghĩ Harris "trẻ hơn một chút" so với tuổi thực của bà.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã phản hồi lại lời chỉ trích của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson về các kế hoạch cải cách Tòa án Tối cao của ông. DB Johnson đã tuyên bố rằng bất kỳ đề xuất nào từ Biden đều sẽ "chết yểu ngay từ khi ra đời". Đáp lại, Biden khẳng định, "Tư duy của ông Johnson là thứ chết yểu ngay từ khi ra đời".

Biden nhấn mạnh cam kết thực hiện các cải cách táo bạo bất chấp sự phản đối của Johnson. Biden nhấn mạnh tính cấp thiết của việc khôi phục lòng tin và trách nhiệm giải trình đối với Tòa án Tối cao và nền dân chủ Hoa Kỳ, đặc biệt là khi có những phán quyết gây tranh cãi gần đây về quyền miễn truy tố đối với hành vi chính thức của tổng thống.

⦿ ---- Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã báo cáo về việc quan sát nhiều "diễn viên nước ngoài" tham gia vào các hoạt động tấn công cuộc bầu cử tháng 11 bằng cách "phá hoại" "vai trò toàn cầu" của Mỹ. Cơ quan này đã chỉ ra Nga, Trung Quốc và Iran là những tác nhân nước ngoài đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ bằng cách hợp tác với các công ty tiếp thị và quan hệ công chúng để "tận dụng" chuyên môn của các công ty này trong "truyền thông" và "tính tinh vi về kỹ thuật."

Tình báo Nga "vẫn là mối đe dọa chủ yếu đối với các cuộc bầu cử của Mỹ," theo văn phòng cho biết, khẳng định rằng các tác nhân có ảnh hưởng của Nga đang "phát tán các câu chuyện thân thiện với Nga" trên mạng xã hội.

Linh Nguyen

Cơ quan này nói, "Trung Quốc có lẽ không có kế hoạch để ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử ở Mỹ," nhưng cảnh báo rằng các phía liên quan đến Bắc Kinh có thể tìm cách "bôi nhọ các ứng cử viên ở cấp dưới mà họ coi là mối đe dọa đối với lợi ích cốt lõi của mình."Văn phòng này tuyên bố rằng Iran đang tiếp tục nỗ lực làm mất ổn định các thể chế chính trị của Mỹ bằng cách ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống "có lẽ vì các nhà lãnh đạo Iran muốn tránh một kết quả mà họ cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng" với Hoa Kỳ.⦿ ---- Bây giờ thì Trump mới chịu cho FBI phỏng vấn, với Trump ở cương vị nạn nhânv ụ ám sát. Cựu Tổng thống Donald Trump đã đồng ý cung cấp một "cuộc phỏng vấn nạn nhân" với Cục Điều tra Liên bang (FBI) để thảo luận về vụ ám sát không thành công nhằm vào Trump tại buổi vận động ở Pennsylvania vào ngày 14 tháng 7. "Chúng tôi đã liên lạc với cựu Tổng thống Trump, và Trump đã đồng ý tham gia một cuộc phỏng vấn với nạn nhân," theo đặc vụ FBI phụ trách Kevin Rojek nói với các phóng viên hôm thứ Hai.Ông nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn chưa cho thấy bất kỳ động cơ nào có thể có cho Thomas Matthew Crooks để bắn Trump, rằng hung thủ dường như có một vòng xã hội hạn chế và đã dành nhiều thời gian để "che giấu các hoạt động của mình," khiến việc tiếp cận thông tin để làm sáng tỏ vụ việc trở nên khó khăn. Rojek không tiết lộ ngày nào sẽ phỏng vấn Trump và cho biết FBI muốn "nhận được quan điểm của Trump về những gì Trump đã quan sát, giống như bất kỳ nhân chứng nào khác của vụ án."⦿ ---- Sau khi cựu Tổng thống Donald Trump lạnh cẳng, từ chối tranh luận với bà Harris trong tháng 9 — Phó Tổng thống Kamala Harris nói bà sẽ xuất hiện ngay cả khi Trump không có mặt, cho dù là tranh luận độc diễn, theo báo The Hill đưa tin vào thứ Hai."Như Phó Tổng thống Harris đã nói vào tuần trước, người dân Mỹ xứng đáng được nghe từ hai ứng cử viên đang tranh cử cho chức vụ cao nhất trong đất nước, và bà sẽ làm điều đó tại cuộc tranh luận ABC vào tháng Chín," theo giám đốc truyền thông chiến dịch của Harris, Michael Tyler, cho biết. "Nếu Donald Trump và đội ngũ của ông Trump nói bất cứ điều gì khác ngoài 'chúng tôi sẽ gặp bạn ở đó' - và có vẻ như họ đang nói như vậy - thì đó là một sự lùi bước thuận tiện, nhưng đã được mong đợi từ Đội Trump. Phó Tổng thống Harris sẽ có mặt vào ngày 10 tháng 9 - chúng ta sẽ xem Trump có xuất hiện hay không."Đây là một gợi ý mạnh mẽ rằng nếu Harris xuất hiện trong cuộc tranh luận - và Trump không có mặt - Harris sẽ tranh luận với một bục trống nơi Trump được mong đợi sẽ có mặt - một chiến thuật đã được sử dụng rất hiệu quả vào năm 2020 bởi Jon Ossoff chống lại Thượng nghị sĩ David Perdue (R-GA) lúc bấy giờ. Ossoff đã đánh bại Perdue trong cuộc thi đó trong một cuộc bầu cử Thượng viện song song cùng với Rev. Raphael Warnock, mang lại quyền kiểm soát Thượng viện cho Đảng Dân chủ lần đầu tiên sau sáu năm.Ossoff đã nhấn mạnh điều này trong phản ứng với tin tức, đăng một bức ảnh của mình đang tranh luận với bục phát biểu trống của Perdue kèm theo dòng chữ, "ĐỘT PHÁ THÔNG MINH."Chiến dịch của Trump đã dao động về cam kết tham gia cuộc tranh luận vào tháng Chín, nói trong một tuyên bố rằng "sẽ không thích hợp khi lên lịch tranh luận với Harris vì Đảng Dân chủ có thể vẫn thay đổi ý định" về việc đề cử Harris. Trên MSNBC vào Chủ nhật, chiến lược gia của Trump, Jason Miller, khẳng định cuộc tranh luận sẽ diễn ra, nhưng họ hiện muốn chờ cho đến khi Đảng Dân chủ chính thức đề cử Harris trước khi cam kết với lịch trình ban đầu.⦿ ---- Lá cờ Mỹ sẽ phải may tại Mỹ. Quốc hội Mỹ đã thông qua một đề xuất yêu cầu chính phủ liên bang chỉ mua những lá cờ Mỹ được sản xuất hoàn toàn tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trước giờ nhập cảng hàng triệu lá cờ Mỹ từ nước ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc, và các nhà tài trợ của đề xuất cho biết đã đến lúc những lá cờ Mỹ phải xuất phát từ chính quốc gia mà chúng đại diện, theo tin AP.Những người ủng hộ đề xuất này, do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins đến từ Maine và Thượng nghị sĩ Dân chủ Sherrod Brown đến từ Ohio dẫn đầu, cho biết sự thay đổi này không chỉ mang tính biểu tượng - họ tin rằng nó sẽ hỗ trợ việc làm và các nhà sản xuất của Mỹ. Collins nói: "Cờ Mỹ là biểu tượng cho bản sắc, quyết tâm và giá trị của chúng ta như một dân tộc. Để tôn vinh ý nghĩa của nó, chính phủ liên bang chỉ nên sử dụng những lá cờ được sản xuất hoàn toàn tại Hoa Kỳ."Những người ủng hộ đề xuất cho biết hôm thứ Hai rằng họ mong đợi biện pháp này sẽ sớm được ký thành luật. Nó đã được gửi đến Tổng thống Biden hôm thứ Năm. Các quy định liên bang hiện tại yêu cầu chính phủ mua cờ có chứa một nửa vật liệu sản xuất tại Mỹ. Sự thay đổi quy tắc này, được gọi là Đạo luật Cờ Toàn Mỹ (All-American Flag Act), yêu cầu các cờ được chính phủ mua phải được sản xuất hoàn toàn bằng vật liệu sản xuất tại Mỹ cũng như được chế tạo tại Mỹ.Giá trị của việc nhập cảng cờ Mỹ vào năm 2015 đã vượt quá 4 triệu đô la, theo dữ liệu từ liên bang. Phần lớn những mặt hàng nhập cảng đó đến từ Trung Quốc, theo những người ủng hộ sự thay đổi quy định cho biết. Vào năm 2017, Mỹ đã nhập cảng khoảng 10 triệu cờ Mỹ, và 99,5% trong số đó đến từ Trung Quốc, những người ủng hộ đề xuất cho biết. Những con số này bao gồm tất cả các cờ Mỹ được nhập cảng vào nước này chứ không chỉ những cờ được mua bởi chính phủ liên bang.Collins và Brown đã thúc đẩy việc sản xuất cờ Mỹ tại Hoa Kỳ trong nhiều năm. Những nỗ lực trước đây để thay đổi quy định yêu cầu cờ phải được sản xuất tại Mỹ đã thành công ở Thượng viện nhưng đã bị đình trệ khi đến Hạ viện. Dự luật cuối cùng đã được thông qua tại Hạ viện vào tuần trước.⦿ ---- Mặc dù tỷ lệ ly hôn trên toàn quốc đang giảm, theo dữ liệu điều tra dân số mới nhất có sẵn, ly hôn ở thủ đô Washington, D.C. đang gia tăng - và sự khác biệt về chính trị là nguyên nhân, theo một báo cáo mới. Nhiều luật sư ở khu vực tam biên thủ đô D.C./Maryland/bắc Virginia đã cho báo Axios biết rằng họ đã thấy số lượng khách hàng ngày càng tăng trong khu vực Beltway (vòng đai thủ đô Mỹ) tìm cách chấm dứt hôn nhân của họ do những khác biệt chính trị không thể hòa giải.Một luật sư, chuyên về luật gia đình Jessica Markham, thậm chí cho biết rằng các bài đăng trên mạng xã hội về các chủ đề như thuyết âm mưu và quyền sở hữu súng đã được sử dụng làm bằng chứng trong các cuộc chiến giành quyền nuôi con. Trong một trường hợp khác, một phụ huynh đã đổ lỗi cho người phối ngẫu của họ vì đã "bỏ rơi" gia đình để tham gia các cuộc biểu tình và mít tinh. Theo LS Markham, nhiều xung đột này bắt đầu trong thời kỳ đại dịch COVID-19, và đã leo thang kể từ khi mùa bầu cử tổng thống 2024 đạt đỉnh điểm.⦿ ---- Thứ Ba 30/7/2024 cũng là ngày thứ tư của Thế vận hội Olympic Paris 2024 hứa hẹn nhiều hoạt động thể thao đa dạng, với 14 nội dung tranh huy chương được lên lịch.. Trong môn thể dục dụng cụ (gymnastics), mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào trận chung kết toàn năng đồng đội nữ, nơi vận động viên người Mỹ Simone Biles tìm cách giành lại vinh quang Olympic của mình.. Điểm được các nhà bình luận chú ý về môn bơi lội (Swimming) bao gồm vận động viên bơi lội người Ireland Daniel Wiffen tranh tài ở nội dung bơi tự do 800 mét nam. Nếu giành chiến thắng, Wiffen có thể trở thành nhà vô địch Olympic bơi lội nam đầu tiên của đất nước mình.. Trong môn judo (Nhu đạo), nước chủ nhà sẽ mong đợi vận động viên người Pháp Clarisse Agbegnenou bảo vệ danh hiệu của mình ở hạng cân nữ -63kg.. Các nội dung tranh huy chương khác bao gồm đấu kiếm (fencing), bóng bầu dục bảy người (rugby sevens), bắn súng và lướt sóng, trong khi môn ba môn phối hợp (triathlon) nam rất được mong đợi đã bị hoãn do kiểm tra chất lượng nước ô nhiễm ở sông Seine.⦿ ---- Hoa Kỳ là quốc gia giành nhiều huy chương nhất trong lịch sử Thế vận hội Olympic, mang về 1.061 huy chương vàng kể từ năm 1896. Mặc dù quốc gia này thống trị ở môn bơi, trên đường chạy và trong suốt Thế vận hội nói chung, nhưng có một số môn thể thao mà chưa có người Mỹ nào từng bước lên bục vinh quang.Hoa Kỳ sẽ có cơ hội giành được huy chương đầu tiên ở môn nhảy cầu (Breakdancing), môn mới duy nhất ra mắt tại Thế vận hội 2024 ở Paris, nhưng cũng có những môn thể thao cũ hơn mà quốc gia này vẫn đang theo đuổi những huy chương đầu tiên. Dựa trên lịch sử và triển vọng Olympic của mình tại Paris, có thể phải mất một thời gian nữa Hoa Kỳ mới có thể phá vỡ xu hướng này.Sau đây là năm môn thể thao Olympic mùa hè mà Hoa Kỳ chưa từng giành được huy chương: Cầu lông (Badminton), Bóng ném (Handball), Thể dục nhịp điệu (Rhythmic gymnastics), Bóng bàn (Table tennis), Nhảy lò xo (Trampoline).⦿ ---- Nhật Bản đã giành được một trong những huy chương vàng được mong chờ nhất của đội tại Thế vận hội Olympic Paris 2024 trong trận chung kết đội nam thể dục nghệ thuật hôm thứ Hai. Nhật Bản đã trở thành nhà vô địch sau khi Su Weide của Trung Quốc thất bại trong một trong những lượt thi cuối cùng trên xà ngang, khiến đội của Su không giành đủ điểm cần thiết để giữ vững vị trí dẫn đầu mà họ đã có cho đến thời điểm đó. Lần cuối cùng Nhật Bản giành huy chương vàng trong sự kiện này là vào năm 2016 tại Rio, khi họ giành huy chương bạc tại Tokyo 2020.Trong phần thi toàn năng trên sàn, xà ngựa tay quay, xà đơn, nhảy ngựa, xà song song và xà ngang, Nhật Bản đã ghi được 259.594 điểm. Huy chương bạc thuộc về Trung Quốc với 259.062 điểm, và huy chương đồng thuộc về Hoa Kỳ với 257.793 điểm. Đối với đội tuyển Hoa Kỳ, đây là huy chương đầu tiên của họ trong hạng mục này sau 16 năm, kể từ khi họ cũng giành huy chương đồng tại Bắc Kinh 2008.⦿ ---- Anh quốc: Cảnh sát Merseyside xác nhận hôm thứ Hai rằng 2 trẻ em đã chết và 9 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại một sự kiện khiêu vũ của Taylor Swift ở Southport, Anh. Vụ đâm dao xảy ra tại một khu nhà trên phố Hart lúc 12:50 CET và thủ phạm, được xác định là một thanh niên 17 tuổi đến từ Lancashire đã bị bắt. "Theo như thông tin thì những đứa trẻ đang tham dự một sự kiện của Taylor Swift tại một trường dạy khiêu vũ thì kẻ thủ ác cầm dao đi vào khuôn viên và bắt đầu tấn công những đứa trẻ", Cảnh sát trưởng Merseyside, Serena Kennedy cho biết tại một cuộc họp báo.Có 6 trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch, cũng như 2 người lớn, theo Kennedy, đã cố gắng bảo vệ chúng khi vụ tấn công xảy ra. Cảnh sát tuyên bố động cơ của kẻ tấn công vẫn chưa rõ ràng và không coi vụ tấn công là một hành động khủng bố.⦿ ---- Quận Los Angeles: Sở Cảnh sát Long Beach đang điều tra hai vụ cướp liên quan đến những người bán hàng rong xảy ra cách nhau chưa đầy một giờ và cách nhau nửa dặm. Vụ đầu tiên xảy ra vào khoảng 11:25 tối tại khu 1500 của Đường Alamitos. Cảnh sát Long Beach cho biết hai người đã tiếp cận các nạn nhân, một nam và một nữ, và đòi tiền. Một trong những tên trộm đã cầm dao. Chúng đã rời đi trước khi cảnh sát đến. Không có thương tích nào được báo cáo.Vụ cướp thứ hai nhắm vào một người bán hàng rong được báo cáo vào sáng sớm thứ Hai tại khu 1000 của Đường cao tốc Pacific Coast Highway phía đông. Vào khoảng 12:01, hai người đàn ông đã tiếp cận một người bán hàng rong với một con dao và đòi tiền của anh ta. Một đồng nghiệp đã đưa tiền cho những tên trộm và chúng đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến.⦿ ---- Quận Cam: Một người chơi xổ số may mắn ở Quận Cam có một tấm vé số Mega Millions trị giá hơn 400.000 đô la. Một tấm vé số Mega Millions đã trúng 5 số, nhưng thiếu số Mega, đã được bán tại một tiệm tạp hóa ở La Palma, theo Ty Xổ số California thông báo. Tấm vé — trị giá 415.055 đô la — đã được mua tại Palma Liquor ở số 5466 La Palma Ave.Các con số được rút ra vào thứ Sáu là 2, 14, 33, 58, 65 và số Mega là 3. Giải độc đắc là 306 triệu đô la. Không có tấm vé nào được bán ra trúng cả 6 số. Theo Ty Xổ số California, tỷ lệ trùng khớp cả năm số và số Mega là 1 trên 302.575.350. Trò chơi Mega Millions được chơi ở 45 tiểu bang, Quận Columbia và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Các đợt quay số diễn ra vào thứ Ba và thứ Sáu.⦿ ---- Quận Cam: Ra biển bơi, thiếu niên mất tích. Chính quyền đang tìm kiếm một thiếu niên đi bơi và không trở về vào đêm Chủ Nhật tại Huntington Beach. Cuộc tìm kiếm bắt đầu vào đêm Chủ Nhật sau khi chính quyền cho biết hai thiếu niên đã đi bơi ở biển gần tháp cứu hộ số 11, giữa phố Twin Dolphin và Huntington. Một người đã không trở lại bờ. Lính cứu hỏa Huntington Beach cho biết họ đã được báo động vào khoảng 9 giờ tối.Các thợ lặn và người bơi đang tìm kiếm thiếu niên đã phải rời khỏi mặt nước vào khoảng 10:40 tối, KTLA đưa tin. Nhưng cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục trên đất liền và trên không. Theo Giám đốc quan hệ công chúng của Huntington Beach Jennifer Carey, đã có dòng nước xoáy mạnh vào đầu ngày. Giới tính và độ tuổi của thiếu niên mất tích hiện chưa có thông tin.⦿ ---- Georgia: Cohen Barnes sẽ đối mặt với một đối thủ trong cuộc đua chức thị trưởng DeKalb vào năm tới.đã thông báo vào tối Chủ nhật rằng cô dự định tranh cử vào vị trí này vào năm 2025. Trong một thông cáo báo chí, Nguyễn cho biết cô tin rằng các cuộc bầu cử là về sự lựa chọn.Cô Nguyen là thành viên của Hội đồng Quản trị của DeKalb County Community Garden (DCCG). Cô cũng là một Ủy viên của AFSCME Local 1890. Nguyễn có bằng Tiến sĩ về Hóa học Tính toán. Vai trò hiện tại của cô ấy là Điều phối viên Giảng dạy Hòa nhập tại Trung tâm Giảng dạy và Học tập Sáng tạo của NIU. Năm 2022, Nguyễn đã không thành công trong cuộc bầu cử chức vụ Thư ký và Người ghi chép của quận.

Bản Tuyên bố của Linh Nguyen:

"Cuộc bầu cử là về sự lựa chọn. Cử tri DeKalb nên có sự lựa chọn trong cuộc bầu cử thành phố sắp tới vào ngày 1 tháng 4/2025. Phiếu bầu của bạn sẽ định hình tương lai của cộng đồng chúng ta.

Là một người mẹ đi làm phải cân bằng giữa việc tập bơi, gặp gỡ chơi đùa, nấu ăn, dọn dẹp, làm việc, phục vụ trong Ban Giám đốc của Vườn Cộng đồng Hạt DeKalb (DCCG) và làm Ủy viên của Liên đoàn Công nhân Tiểu bang, Hạt và Đô thị Hoa Kỳ (AFSCME), Địa phương 1890, tôi mang đến một góc nhìn độc đáo. Tôi hiểu những thách thức mà người lao động phải đối mặt ngày nay, vì tôi đã trải qua chúng.

Tôi là một người nhập cư từ Việt Nam. Khi tôi lần đầu tiên đến Hoa Kỳ vào năm 2004, tôi hầu như không nói được tiếng Anh. Tôi đi bộ và đi xe buýt đến trường và làm việc trong cái nóng mùa hè của Oklahoma và tuyết mùa đông của Pittsburgh. Tôi biết sự khác biệt mà một điểm dừng xe buýt thêm trên đoạn đường dài của Phố Đầu tiên trên Tuyến 18 có thể mang lại cho người cao tuổi.

Là một người nhập cư, tôi không có tiền và không có mối quan hệ. Tôi đã phải làm việc chăm chỉ, có dũng cảm và quyết tâm để vươn lên tầng lớp trung lưu như hôm nay. Hành trình của tôi là một minh chứng cho Giấc mơ Mỹ, và tôi cam kết đảm bảo rằng giấc mơ này có thể đạt được cho tất cả cư dân DeKalb.

Hôm nay, tôi là một nhà giáo dục đoạt giải thưởng, người nỗ lực tạo ra nhiều cơ hội công bằng hơn cho tất cả người học và là một nhà lãnh đạo cộng đồng không ngừng vận động cho các gia đình lao động ở DeKalb.

Tôi đang tranh cử cho chức thị trưởng DeKalb vào năm 2025 vì tôi hiểu cảm giác không được nhìn thấy và không được lắng nghe. Tôi tranh cử để giúp đỡ các gia đình lao động như gia đình tôi, những người làm việc chăm chỉ nhưng vẫn gặp khó khăn. Tôi hy vọng bạn sẽ tham gia cùng tôi trong cuộc hành trình.

⦿ ---- TIN VN. Bí thư Hà Nội yêu cầu lên phương án sơ tán hơn 1.000 hộ dân trong vùng lũ. Theo VTC News. Theo Bí thư Hà Nội, vẫn còn hơn 1.000 hộ dân trong vùng lũ, huyện Chương Mỹ cần tính toán tiếp tục sơ tán để đảm bảo tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân. Chiều 29/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đi thăm, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, ảnh hưởng của bão số 2 và mưa lũ trên địa bàn 2 huyện Chương Mỹ và Quốc Oai. Đối với huyện Chương Mỹ, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, vẫn còn hơn 1.000 hộ dân đang ở trong vùng lũ, huyện cần tính toán kỹ và tiếp tục sơ tán để đảm bảo tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân. “ Nếu trường hợp không vận động được phải báo cáo các sở, ban, ngành để yêu cầu người dân di chuyển. Phải đặt tính mạng của người dân lên hàng đầu”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Hà Nội vẫn còn lụt (Photo YT)

⦿ ---- TIN VN. Ngăn chặn hơn 3.100 website lừa đảo trực tuyến. Theo Đài Phát Thanh & Truyền Hình Hà Nội. Cục An toàn thông tin cho biết trong 6 tháng đầu năm, đơn vị này đã ngăn chặn 3.170 website lừa đảo trực tuyến để bảo vệ gần 11 triệu người dân khỏi các website lừa đảo, vi phạm pháp luật. Những thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng gồm: lập tài khoản chơi game kiếm lợi nhuận, mạo danh Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lừa cài app VssID giả, giả mạo website Tổng cục Thuế, mạo danh chương trình truyền hình để chiếm đoạt tài sản, các hình thức lừa đảo liên quan Thế vận hội Paris 2024, gửi yêu cầu đóng phí phạt để đánh cắp thông tin cá nhân.

⦿ ---- TIN VN. Động đất 45 trận ở Kon Tum vài ngày qua là do thủy điện nén năng lượng. Theo VnExpress. Các trận động đất liên tiếp ở huyện Kon Plông do dứt gãy địa chất, năng lượng trong lòng đất giải phóng sau nhiều năm tích nén, theo Phó Viện Vật lý địa cầu. Gần ba ngày qua, huyện Kon Plông ghi nhận 45 trận động đất dư chấn dao động 2,5-5, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, trong đó trận lớn nhất 5 độ vào ngày 28/7 gây rung lắc một số khu vực Tây Nguyên, miền Trung, người dân lo lắng. Cơn động đất này được xem là mạnh nhất ở Kon Tum từ trước tới nay. Lý giải về hiện tượng thiên nhiên bất thường trên, TS Nguyễn Ánh Dương, Phó Viện Vật lý địa cầu, cho biết động đất xuất hiện ở Kon Plông năm 2021, khi thủy điện Thượng Kon Tum (công suất 220 MW, dung tích hồ hơn 145 triệu m3) được xây ở địa bàn bắt đầu tích nước.

⦿ ---- HỎI 1: Gần 80% giới trẻ tìm tư vấn tài chính từ mạng xã hội?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Thế hệ Z và thế hệ thiên niên kỷ đang chuyển sang các ứng dụng mạng xã hội không chỉ để biết tin tức và xu hướng mới nhất mà còn để được tư vấn về tài chính. Một cuộc khảo sát do Prolific, một công ty nghiên cứu thị trường, thực hiện đã phát hiện ra rằng 79% thế hệ thiên niên kỷ và thế hệ Z đã nhận được lời khuyên về tài chính từ mạng xã hội. Pattie Ehsaei, một chuyên gia tài chính và là người dẫn chương trình podcast “No Romance Without Finance”, đã phát biểu vào thứ Hai trên “Morning in America” rằng người tiêu dùng cần phải thận trọng vì rất nhiều người đưa ra lời khuyên mà không có bằng cấp hoặc nền tảng tài chính.

⦿ ---- HỎI 2: Đường sẽ làm tế bào của bạn lão hóa sớm?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Đường bổ sung có thể khiến các tế bào của bạn lão hóa sớm, một nghiên cứu mới cảnh báo. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mỗi gam đường bổ sung có liên quan đến việc tăng tuổi tế bào của một người, ngay cả khi họ ăn uống lành mạnh. Mặt khác, chế độ ăn giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng chống viêm có thể giúp một người có tuổi sinh học trẻ hơn ở cấp độ tế bào, kết quả cho thấy. Nhìn chung, một người ăn càng tốt thì tế bào của họ trông càng trẻ hơn, nghiên cứu kết luận.

.