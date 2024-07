Ngọn lửa Olympic sẽ đi chặng cuối cùng trong hành trình dài vào thứ Sáu 26/7/2024 tới lễ khai mạc Thế vận hội Paris trên sông Seine ở trung tâm Thành phố Ánh sáng.

.

- Bà Hillary Clinton viết bài ủng hộ, nói rằng Kamala Harris không chỉ là kẻ truy tố tội phạm hình sự, nhưng cũng là đại diện cho một khởi đầu mới của lịch sử Mỹ

- Thăm dò mới của Reuters/Ipsos: Harris 44%, Trump 42%

- Elon Musk lạnh cẳng, sợ phí tiền, nên đổi ý: không góp 45 triệu USD/tháng cho Trump.

- Thủ tướng Đức Olaf Scholz: Kamala Harris "rất có thể sẽ thắng bầu cử Hoa Kỳ"

- Trump dự định ngừng tổ chức các cuộc mít tinh ngoài trời sau vụ ám sát

- Các TNS Dân Chủ ủng hộ lệnh cấm giao dịch chứng khoán đối với các thành viên Quốc hội

- Trump nộp đơn khiếu nại Harris đang "chôm 91,5 triệu USD tiền mặt" từ quỹ tranh cử của Joe Biden

- DB Cộng hòa nộp hồ sơ luận tội Phó Tổng thống Kamala Harris về từ chối tuân thủ luật nhập cư

- Thượng viện đồng ý đơn từ chức của TNS Bob Menendez, người bị tòa kết án 16 tội hối lộ và tham nhũng.

- Trump hứa hòa bình thế giới, nói Harris không làm nổi

- BS của Biden: Biden hết COVID rồi

- Bạch Ốc: Cộng hòa đòi Biden từ chức tổng thống là "nực cười".

- Bộ trưởng An ninh Nội địa: Phó Giám đốc Sở Mật vụ Ronald Rowe sẽ đảm nhận vai trò quyền giám đốc mật vụ sau khi Kimberly Cheatle từ chức sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump

- 2 bố con diễn viên kình nhau: bố bảo thủ va say mê Trump, trong khi con gái cấp tiến và được xem là Dân Chủ tàng hình.

- MAGA rủ nhau nổi giận vì cựu Phó Tổng Thống Mike Pence ca ngợi TT Biden rút lui.

- Trump đề nghị: thuế thu nhập doanh nghiệp từ 21% xuống 15%. Kinh tế sẽ tăng, sẽ mất doanh thu 460 tỷ USD trong 10 năm.

- Washington: Thượng nghị sĩ tiểu bang Joe Nguyen tin bà Harris sẽ được đề cử và thắng Trump

- DB Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez sẽ tẩy chay để phản đối Thủ Tướng Israel diễn văn ở lưỡng viện Mỹ vì Netanyahu là "tội phạm chiến tranh".

- Ai Cập, Israel, Qatar và Mỹ sẽ họp tại Doha về ngừng bắn ba giai đoạn.

- Gaza: 39.145 người chết, 90.257 người bị thương.

- Cảnh sát bắt người biểu tình tại tòa nhà Quốc Hội Mỹ để chống cuộc chiến ở Gaza

- Apple Inc. phát triển một chiếc iPhone màn hình gập đôi, ra mắt vào năm 2026

- Salt Lake City sẽ tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2034.

- Thế vận hội mùa đông 2030 sẽ tổ chức ở khu vực núi Alps của Pháp

- Ngôi sao ca sĩ Hoa Kỳ Snoop Dogg sẽ cầm Đuốc Thế Vận cho đoạn cuối tại Paris.

- Thế Vận 2024: 14.250 giường bìa cứng trong Thế Vận

- Thế Vận: Celine Dion sẽ hát lễ khai mạc

- AT&T Inc. doanh thu quý 2 giảm 0,4%

- Các đơn xin vay thế chấp (mua nhà) ở Mỹ giảm 2,2%

- Elon Musk: sẽ sản xuất “vài ngàn” robot Optimus vào cuối năm 2025.

- Elon Musk mở thăm dò xem Tesla có nên đầu tư 5 tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo xAI hay không.

- Nga đã xác định nghi phạm nổ bom xe ở phía bắc Moscow làm ít nhất 2 người bị thương.

- 1 khinh khí cầu chở rác của Bắc Hàn đã hạ cánh xuống khuôn viên Dinh Tổng Thống Nam Hàn.

- Nepal: phi cơ rớt, 18 người chết

- California: mua nhà, bị lừa, chuyển tiền qua mạng mất gần nửa triệu USD.

- California: vé Superlotto Plus trị giá 54 triệu USD bán ở Woodland, cách Sacramento khoảng 15 dặm.

- San Francisco: 1 cú đấm, lãnh 6 tháng tù.

- Cựu Thị trưởng Los Angeles Antonio Villaraigosa ứng cử chức thống đốc California vào năm 2026

- Quận Cam: 1 công nhân Caltrans chết vì xe tông

- TIN VN. Nữ Việt kiều bị lừa 250 triệu đồng vì muốn giúp đỡ "sư Thích Minh Tuệ"

- HỎI 1: Người Mỹ hài lòng hơn với Google Search so với một năm trước (điểm từ 80 lên 81)? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thử một giọt máu, đoán được 67 loại bệnh khác nhau, kể cả nan y như ung thư? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-24/7/2024) ⦿ ---- AT&T Inc. công bố hôm thứ Tư rằng doanh thu của họ trong quý 2 năm tài chính 2024 giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 29,8 tỷ USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập hoạt động trong quý lên tới 5,8 tỷ USD, giảm từ mức 6,4 USD cùng kỳ năm 2023. Trong khoảng thời gian ba tháng được báo cáo, thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu giảm 19,6% so với cùng khung thời gian năm trước, hạ cánh ở mức 0,49 USD. Ngoài ra, doanh thu dịch vụ di động đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 16,3 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty đã tăng 4,34% trong giao dịch tiếp thị trước sau kết quả, bán ở mức 19 USD mỗi cổ phiếu.

.

⦿ ---- Các đơn xin vay thế chấp (mua nhà) ở Hoa Kỳ đã giảm 2,2% trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 7, Khảo sát đơn đăng ký thế chấp hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng thế chấp (MBA: Mortgage Bankers Association) được công bố hôm thứ Tư tiết lộ. Chỉ số mua giảm từ 140,4 được thấy trong báo cáo trước đó xuống 134,8. Chỉ số Thị trường giảm từ 214,1 xuống 209,3. Mặt khác, Chỉ số tái cấp vốn (Refinance Index) tăng nhẹ từ 613,0 lên 614,9. Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp có lãi suất cố định 30 năm đã giảm từ 6,87% xuống 6,82%.

.

⦿ ---- Giám đốc điều hành Tesla Inc., Elon Musk, cho biết trong một cuộc họp báo thu nhập rằng công ty dự kiến ​​sẽ sản xuất “vài ngàn” robot Optimus vào cuối năm 2025. Ông cho biết các robot này sẽ được sử dụng trong các nhà máy của Tesla để “giải quyết các vấn đề” trước khi bắt đầu sản xuất chúng để bán ra thị trường vào năm 2026.

.

Mặt khác, Musk cho biết hoạt động kinh doanh năng lượng của Tesla đang phát triển "nhanh hơn bất kỳ thứ gì khác" và công ty đang tăng cường sản xuất tại nhà máy của mình ở Hoa Kỳ, cũng như tiếp tục xây dựng một nhà máy ở Trung Quốc, dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi hoặc gấp ba sản lượng của công ty.

.

⦿ ---- Giám đốc điều hành Tesla Inc. và người sáng lập X.AI Corp., Elon Musk, đã đăng một cuộc thăm dò trên mạng X, hỏi người dùng liệu Tesla có nên đầu tư 5 tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo xAI hay không. Người dùng được yêu cầu bỏ phiếu cho đề xuất này và Musk nói thêm rằng ý tưởng này dựa trên giả định rằng "việc định giá được đặt ra bởi một số nhà đầu tư đáng tin cậy bên ngoài." Ông lưu ý rằng cuộc thăm dò "chỉ đang thử nghiệm tình hình", vì "cần có sự chấp thuận của hội đồng quản trị và phiếu bầu của cổ đông."

.

⦿ ---- Ủy ban Điều tra Nga đã xác định nghi phạm được cho là chịu trách nhiệm về vụ nổ bom xe ở phía bắc Moscow hôm thứ Tư. Vụ nổ được cho là đã khiến ít nhất 2 người bị thương. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn chưa xác nhận danh tính của những người bị thương, mặc dù các phương tiện truyền thông cho rằng Andrey Torgashev, phó giám đốc trung tâm phát thanh liên lạc vệ tinh, và vợ ông có liên quan đến vụ này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về vụ nổ bom xe và kêu gọi chờ kết quả điều tra trước khi đưa ra kết luận về sự liên quan của Ukraine.

.

⦿ ---- Y hệt như trẻ em chơi ném cát vào nhau. Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) Nam Hàn cho biết một khinh khí cầu bay chở rác của Bắc Hàn đã hạ cánh xuống khuôn viên Dinh Tổng Thống Nam Hàn. Thông tin này xuất hiện vài giờ sau khi có thông tin cho rằng Bắc Hàn đã thả một đợt bóng bay chở rác thải mới nhằm vào nước láng giềng phía Nam.

.

Cơ quan an ninh cho biết: “Một cuộc điều tra của đội phản ứng hóa học, sinh học và phóng xạ cho thấy các vật thể này không gây nguy hiểm hay ô nhiễm nên chúng đã được thu hồi. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi với sự hợp tác của Tham mưu trưởng liên quân.” Bắc Hàn trước đó đã cảnh báo Seoul về "hậu quả tàn khốc" sau khi bóng bay mang truyền đơn chống Bắc Hàn được gửi từ Nam Hàn.

.

⦿ ---- Tiếng reo hò đã vang lên ở Thành phố Salt Lake lúc 4:22 sáng giờ địa phương Thứ Tư — khi có thông tin xác nhận rằng thành phố Utah sẽ là nơi tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2034. Thành phố trước đây đã tổ chức Thế vận hội vào năm 2002 và NBC News đưa tin các địa điểm sẽ được sử dụng trong một thập niên tới hoặc đã có sẵn hoặc sẽ là công trình tạm thời, "do đó không gây gánh nặng cho người nộp thuế địa phương với chi phí liên tục hoặc cơ sở vật chất không được sử dụng đúng mức". tới các quan chức thành phố. Đây sẽ là lần thứ hai Hoa Kỳ đăng cai Thế vận hội trong thập niên tới, với Thế vận hội Mùa hè dự kiến ​​diễn ra ở Los Angeles vào năm 2028.

.

⦿ ---- Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã trao quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông 2030 cho khu vực núi Alps của Pháp (French Alps) có điều kiện vào thứ Tư. Sự phê duyệt cuối cùng đang chờ chính phủ mới của Pháp cung cấp các bảo đảm tài chính cần thiết trong thời hạn do IOC quy định. Quyết định được đưa ra với 84 phiếu ủng hộ và chỉ có 4 phiếu chống. Đây là lần thứ tư Thế vận hội Mùa đông được tổ chức tại Pháp, sau Chamonix 1924, Grenoble 1968 và Albertville 1992.

.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố: "Tôi xác nhận cam kết đầy đủ của đất nước Pháp và đảm bảo với các bạn rằng tôi sẽ yêu cầu Thủ tướng tiếp theo đưa không chỉ bảo đảm này mà còn cả Luật Olympic vào các ưu tiên của chính phủ mới. Bảy năm trước, chúng tôi đã đưa ra cam kết tương tự, và chúng tôi đã làm được điều tương tự.”

.

⦿ ---- Ngôi sao ca sĩ Hoa Kỳ sẽ cầm Đuốc Thế Vận cho đoạn cuối cùng tại Paris. Ngọn lửa Olympic sẽ đi chặng cuối cùng trong hành trình dài vào thứ Sáu 26/7/2024 tới lễ khai mạc Thế vận hội Paris trên sông Seine ở trung tâm Thành phố Ánh sáng. Một dàn người cầm đuốc toàn ngôi sao nổi tiếng đã được chọn để rước đuốc – bao gồm cả rapper Snoop Dogg.

.

Biểu tượng văn hóa đại chúng 52 tuổi này của Mỹ sẽ rước ngọn lửa Olympic qua vùng ngoại ô Saint-Denis, phía bắc Paris, nơi có sân vận động Olympic Stade de France và Làng Olympic. Mặc dù có thể được biết đến nhiều nhất nhờ âm nhạc nhưng Snoop không xa lạ gì với thế giới thể thao. Anh thành lập Liên đoàn bóng bầu dục trẻ Snoop (Snoop Youth Football League) gần 20 năm trước để giúp trẻ em nội thành Hoa Kỳ có cơ hội chơi môn thể thao này.

.

Anh cũng sẽ tham gia đưa tin về Thế vận hội. NBC cho biết trong một tuyên bố vào tháng 12 rằng Snoop Dogg sẽ cung cấp "báo cáo thường xuyên" trong thời gian đưa tin của NBCUniversal và đưa ra "quan điểm độc đáo của ông về những gì đang xảy ra ở Paris."

.

Sau lễ thắp đuốc Olympic ban đầu diễn ra tại di tích cổ Olympia, Hy Lạp, ngọn đuốc đã đến Marseille, miền nam nước Pháp khi bắt đầu hành trình tới Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Paris 2024. Sau khi được thắp sáng ở Olympia, địa điểm diễn ra Thế vận hội Olympic cổ đại, ngọn lửa đã đi đến Marseille ở miền Nam nước Pháp, được vận chuyển trên tàu Bélem, một con tàu ba cột buồm hùng vĩ lần đầu tiên ra khơi vào năm 1896. Đây là chiếc cuối cùng trong số những con tàu vĩ đại của Pháp thế kỷ 19 vẫn được sử dụng và sẽ kết nối Athens với Marseille - hai thành phố lớn của hy Lạp và Pháp có lịch sử chung sâu xa.

.

Đuốc Thế Vận sau khi tới Marseille, trên đường tới Paris.

.

.

⦿ ---- Thế Vận 2024. Hàng nghìn vận động viên từ khắp nơi trên thế giới đang chuẩn bị thi đấu - và ngủ - tại Paris. Là một phần trong nỗ lực của ban tổ chức nhằm biến Thế vận hội 2024 ở thủ đô nước Pháp trở thành “Thế vận hội có trách nhiệm và bền vững nhất trong lịch sử”, Làng Olympic sẽ là nơi có những chiếc giường bằng bìa cứng làm từ vật liệu tái chế hoàn toàn. Tổng cộng 14.250 giường sẽ được trải rộng khắp Làng Olympic rộng 54 ha ở phía bắc Paris.

.

Thế vận hội đã chia sẻ hình ảnh thoáng qua về những chiếc giường bằng bìa cứng trên YouTube trước khi Làng Olympic chính thức khai trương vào thứ Năm. Sau Thế vận hội 2024, khung giường và nệm sẽ được tái chế và gối sẽ được tặng cho nhiều trường học và tổ chức khác nhau.

.

Các nhà tổ chức Olympic đã ra mắt những chiếc giường có thể tái chế tại Thế vận hội Tokyo 2020 và người ta tin rằng chúng được thiết kế để ngăn chặn "hành động tình dục" (vì giường sẽ sập). Thế vận hội đã cố gắng xua tan tin đồn đó trong Thế vận hội Tokyo, đăng dòng tweet "cảm ơn vì đã vạch trần huyền thoại" để đáp lại đoạn video vận động viên thể dục dụng cụ người Ireland Rhys McClenaghan chứng tỏ độ chắc chắn của chiếc giường (không thể vì nhún nhảy mà sập giường).

.

Tuy nhiên, các vận động viên ở Làng Olympic Tokyo – nơi có các hướng dẫn bổ sung so với các Thế vận hội khác do đại dịch COVID-19 – vẫn không bị thuyết phục. Các vận động viên Olympic đã đăng tải những nỗ lực của họ trong việc phá vỡ những chiếc giường bằng bìa cứng, và nhiều người đã làm như vậy. Bất chấp tranh cãi, các nhà tổ chức Thế Vận vẫn nói rằng giường bìa cứng chỉ là lý do môi sinh.

.

Các vận động viên Olympic mùa đông tại Thế vận hội Bắc Kinh 2022 được cung cấp những chiếc giường có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng điều khiển từ xa. Các vận động viên Olympic ở Paris sẽ có thiết kế tương tự như Tokyo, mặc dù giường của họ vào mùa hè này có các mô-đun khác nhau để đảm bảo độ chắc chắn và khả năng điều chỉnh cho phù hợp với các độ cao khác nhau.

.

Video dài 39 giây giải thích về giường bìa cứng ở Thế Vận 2024:



https://www.youtube.com/watch?v=p7lYGsXUKiQ

.

⦿ ---- Celine Dion dự kiến sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc Thế vận hội Paris vào thứ Sáu — buổi biểu diễn đầu tiên của cô kể từ năm 2022, theo Variety. Theo Đại học Johns Hopkins, ca sĩ được chẩn đoán mắc Hội chứng người cứng nhắc (Stiff Person Syndrome) vào tháng 12 năm 2022, một chứng rối loạn thần kinh “gây ra các cơn co thắt cơ và co thắt đau đớn thường bắt đầu ở chân và lưng. Giống như có ai đó đang bóp cổ bạn. Giống như có ai đó đang đẩy thanh quản/họng của bạn vậy,” Dion nói với Hoda Kotb của NBC vào tháng 6.

.

“Thật không may, những cơn co thắt này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của tôi… đôi khi khiến tôi đi lại khó khăn và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát như trước đây”. Chứng rối loạn đã ảnh hưởng đến lịch trình lưu diễn của cô. “Trong bốn năm, tôi đã tự nhủ rằng tôi sẽ không quay lại, rằng tôi đã sẵn sàng, rằng tôi chưa sẵn sàng… Khi mọi việc diễn ra như thế này, tôi không thể đứng đây và nói với bạn: 'Vâng, trong bốn tháng nữa'", Dion nói với tạp chí Vogue Pháp vào tháng Tư. Được biết, Dion sẽ biểu diễn trong cuộc diễn hành dọc sông Seine, kết thúc gần Trocadéro.

.

⦿ ---- Nepal: Truyền thông địa phương đưa tin 18 trong số 19 người trên máy bay của hãng Saurya Airlines đã chết trong khi máy bay cất cánh bị trượt khỏi đường băng và bốc cháy tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu trước đó vào thứ Tư. Phi công của chiếc máy bay sống sót sau vụ tai nạn và được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Kathmandu để điều trị.

.

Ban đầu, 5 thi thể đã được trục vớt khỏi hiện trường vụ tai nạn trong vòng một giờ đầu tiên sau khi chiếc máy bay hướng tới Pokhara chệch khỏi đường băng. Vào tháng 1 năm 2023, một chiếc máy bay của Yeti Air đi đến Pokhara đã bị rơi khi hạ cánh, khiến toàn bộ 72 người trên máy bay thiệt mạng.

.

⦿ ---- Phái đoàn Israel được giao nhiệm vụ đàm phán về lệnh ngừng bắn mới và trao đổi tù nhân với Hamas đã rời khỏi vòng đàm phán khác ở Cairo, theo Al Jazeera đưa tin hôm thứ Tư. Theo các nguồn tin Ai Cập của hãng tin này, nước chủ nhà và Israel sẽ thảo luận, cùng với những vấn đề khác, tình hình ở cửa khẩu biên giới Rafah, nơi ngăn cách quốc gia châu Phi và Dải Gaza, cũng như Hành lang Philadelphi chạy dọc theo đó. Trong khi đó, tờ Al-Akhbar đưa tin Ai Cập, Israel, Qatar và Mỹ sẽ gặp nhau tại Doha vào thứ Năm để thảo luận về đề xuất ngừng bắn ba giai đoạn.

.

⦿ ---- Số người Palestine chết trong các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel chống lại Hamas đã tăng lên 39.145, theo cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Tư. Tổng số người bị thương kể từ khi bắt đầu các cuộc tấn công đã tăng lên 90.257. Con số này tăng lên sau khi 55 thường dân chết và 110 người bị thương trong 24 giờ qua trong bối cảnh ba cuộc tấn công của quân Israel.

.

⦿ ---- Dân Biểu Dân chủ Hoa Kỳ Alexandria Ocasio-Cortez hôm thứ Ba đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người sẽ phát biểu trước Quốc hội vào hôm nay, Thứ Tư 24/7. Ocasio-Cortez nói: “Đó là một ngày đen tối trong lịch sử Hoa Kỳ khi một kẻ độc tài có lệnh truy nã từ Tòa án Hình sự Quốc tế được phép phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội.” Ocasio-Cortez nói thêm rằng cô sẽ tẩy chay bài phát biểu của ông ta. Cô gọi Netanyahu là "tội phạm chiến tranh".

.

⦿ ---- Hãng tin AP đưa tin, Cảnh sát Quốc hội Hoa Kỳ đã bắt giữ những người biểu tình tổ chức biểu tình ngồi tại Tòa nhà Cannon ở Washington để phản đối cuộc chiến ở Dải Gaza. Người biểu tình đã tụ tập bên ngoài khách sạn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thứ Hai trước khi chuyển sang Tòa nhà Cannon, nơi có văn phòng của các thành viên Hạ viện vào thứ Ba.

.

Được tổ chức bởi Tiếng nói Do Thái vì Hòa bình (Jewish Voice for Peace), những người biểu tình đã hô vang "Hãy để Gaza được sống" và mặc những chiếc áo phông màu đỏ giống hệt có dòng chữ "Đừng nhân danh chúng tôi". Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ lúc đầu đưa ra cảnh báo, sau đó bắt đầu bắt giữ những người tụ tập trong tòa nhà văn phòng quốc hội, trói tay họ bằng zip và dẫn họ đi.

.

⦿ ---- Bà Hillary Clinton đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Phó Tổng thống Kamala Harris, người "đại diện cho một khởi đầu mới". Trong một bài xã luận trên tờ New York Times, bà Clinton gọi việc Tổng thống Biden từ bỏ cuộc đua là "một hành động yêu nước thuần túy mà tôi đã từng thấy trong đời" - một người nhận ra "đất nước quan trọng hơn" và tiết lộ "một quan điểm thậm chí còn sắc nét hơn, rõ ràng hơn". sự lựa chọn trong cuộc bầu cử này." Harris là "một cựu công tố viên hiểu biết và một phó tổng thống thành đạt, người thể hiện niềm tin của chúng ta rằng những ngày tươi đẹp nhất của nước Mỹ vẫn còn ở phía trước", đối mặt với "một tên tội phạm bị kết án chỉ quan tâm đến bản thân và đang cố gắng quay ngược đồng hồ về quyền lợi của chúng ta và đất nước của chúng ta". Clinton viết. “Tôi mong được nghe cô Harris khởi tố một vụ án hấp dẫn chống lại ông Trump.”

.

Clinton nói rằng bà biết Harris "bị đánh giá thấp thường xuyên" có thể giành chiến thắng chỉ sau 15 tuần để chứng minh trường hợp của mình. Tất nhiên sẽ có những thách thức. Clinton viết: “Hồ sơ và tư cách của bà ấy sẽ bị bóp méo và chê bai bởi hàng loạt thông tin sai lệch cũng như những thành kiến ​​xấu xí mà chúng ta đã nghe được từ các cơ quan ngôn luận của MAGA”. Với tư cách là một phụ nữ, cô ấy sẽ phải "đấu tranh chống lại sự phân biệt giới tính và tiêu chuẩn kép của chính trị Mỹ", đồng thời cũng sẽ "đối mặt với những thách thức bổ sung đặc biệt với tư cách là người phụ nữ da đen và Nam Á đầu tiên đứng đầu trong tấm vé của một đảng lớn." Nhưng “đó là một cái bẫy nếu tin rằng không thể đạt được tiến bộ”, Clinton viết.

.

Bà Clinton viết rằng bà Harris cũng là "người ủng hộ nhiệt tình và hiệu quả nhất trong việc khôi phục quyền sinh sản của phụ nữ" và "các lệnh cấm phá thai cũng như các cuộc tấn công vào nền dân chủ đang khuyến khích các cử tri nữ hơn bao giờ hết." Clinton viết: Với kế hoạch “giảm hơn nữa chi phí cho các gia đình, ban hành luật an toàn súng đạn thông thường cũng như khôi phục và bảo vệ các quyền và tự do của chúng ta”, Harris đã đạt được những gì cần thiết. “Bây giờ là lúc tổ chức, huy động và giành chiến thắng.”

.

⦿ ---- Elon Musk đổi ý: không cúng 45 triệu USD/tháng cho Trump. Elon Musk đang bác bỏ các báo cáo cho thấy Musk dự định quyên góp số tiền khổng lồ cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump, đồng thời cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên podcast tuần này rằng kế hoạch của ông là “cam kết” hàng chục triệu đô la cho cựu tổng thống — trước tiên, theo bản tin của The Wall Street Journal— “đơn giản là không đúng sự thật.” Musk nói thêm: “Tôi sẽ không quyên góp 45 triệu USD mỗi tháng cho Trump”. Đây là dấu hiệu cho thấy Musk ban đầu tin Trump sẽ thắng ông Biden, và rồi sau đó Musk tin rằng Trump sẽ thua phiếu bà Harris.

.

Tỷ phú này đã nói với người dẫn chương trình podcast cánh hữu Jordan Peterson rằng gần đây ông đã thành lập một ủy ban hành động chính trị, được gọi là America PAC, ủy ban này đã thu hút được sự quyên góp từ rất nhiều nhà môi giới quyền lực ở Thung lũng Silicon. Musk đã nhanh chóng tách biệt quan điểm chính trị cá nhân của mình, điều mà ông mô tả là “Làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn” khỏi quan điểm của Trump, đồng thời nói thêm: “Tôi không quy định sùng bái cá nhân”. Giám đốc điều hành Tesla cũng thu hút sự chú ý nhờ một loạt bình luận khác trong cùng một cuộc phỏng vấn, trong đó ông nói rằng cô con gái chuyển giới của ông, Vivian, đã “bị giết bởi virus đánh thức tâm trí [ám chỉ cô Vivian theo phe cấp tiến]”.

.

⦿ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Tư cho biết Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên được cho là của Đảng Dân chủ Kamala Harris "rất có thể sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ". Trong cuộc họp báo mùa hè, khi được hỏi về các cuộc thăm dò kém cỏi của SPD (Đảng Dân Chủ Xã Hội của Đức quốc), Scholz trả lời rằng, không giống như Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông muốn tái tranh cử với tư cách ứng cử viên SPD và tiếp tục giữ chức thủ tướng.

.

Trong một câu hỏi khác, ông tiếp tục giải thích chiến lược của mình đối với Ukraine, nhấn mạnh rằng ông đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây chống lại lãnh thổ Nga, nhưng chỉ ở khu vực biên giới Kharkiv, để tránh leo thang.

.

⦿ ---- NBC News đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định ngừng tổ chức các cuộc mít tinh ngoài trời sau vụ ám sát hồi đầu tháng này. Trump được Cơ quan Mật vụ thúc giục chuyển các cuộc biểu tình của mình đến các địa điểm trong nhà sau khi một kẻ tấn công 20 tuổi bắn vào Trump tại một sự kiện ở Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7, khiến một người tham dự chết và hai người bị thương.

.

Theo báo cáo, các nguồn tin cho biết chiến dịch vẫn có thể quyết định tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình nhỏ hơn ở ngoài trời hoặc chọn những địa điểm có "lối vào được kiểm soát chặt chẽ hơn và không có vấn đề gì với khu đất cao gần đó". Trump cho biết Trump "cảm thấy an toàn" khi tiếp tục vận động tái tranh cử.

.

⦿ ---- Axios đưa tin các đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ ủng hộ việc áp dụng lệnh cấm giao dịch chứng khoán của lưỡng đảng đối với các thành viên Quốc hội trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Dự luật do một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đề xuất sẽ cấm các thành viên Quốc hội và thành viên gia đình họ mua và giao dịch cổ phiếu. Nếu được thông qua, nó nhằm mục đích giải quyết những lo ngại trước đó về xung đột lợi ích có thể xảy ra (vì các Thượng nghị sĩ biết tin mật về thị trường, họ có thể lạm dụng để trục lợi).

.

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley, một trong những người ủng hộ dự luật, cho biết: “Có những thành viên cực kỳ ghét điều này, những người muốn tiếp tục giao dịch cổ phiếu”. Tuy nhiên, không có đủ thời gian để dự luật được thảo luận và thông qua như một đạo luật độc lập. Nó sẽ cần phải được đính kèm với một dự luật khác phải được thông qua vào cuối năm nay.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris vi phạm luật tài chính tranh cử. Harris đã nhận được số tiền trước đó được quyên góp cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden sau khi Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống và tán thành Harris.Ban vận động tranh cử của Trump cho biết trong đơn khiếu nại gửi Ủy ban Bầu cử Liên bang rằng Harris đang "tìm cách thực hiện vụ cướp 91,5 triệu đô la tiền mặt còn sót lại trong chiến dịch tranh cử của Joe Biden", đồng thời tuyên bố rằng việc chiếm đoạt số tiền này sẽ là "vi phạm lớn nhất trong lịch sử" của Đạo luật vận động bầu cử Liên bang. Họ cũng cho biết việc đổi tên ủy ban vận động tranh cử từ "Biden cho Tổng thống" thành "Harris cho Tổng thống" được thực hiện bằng "các hình thức lừa đảo".⦿ ---- Dân Biểu Cộng hòa từ Tennessee Andy Ogles hôm thứ Ba đã công bố các điều khoản luận tội Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris về “những tội đại hình và tội nhẹ” trong nhiệm kỳ của bà. Hồ sơ nói rằng Harris “đã cố tình và có hệ thống từ chối tuân thủ luật nhập cư Liên bang” và “cố tình ngăn chặn, cản trở và cản trở việc thực thi công lý”.Sau khi tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ủng hộ bà Harris tranh cử. Ông đã chuyển quỹ vận động tranh cử của mình để hỗ trợ bà và một số lượng đáng kể các nhà lập pháp Đảng Dân chủ cũng như giới tinh hoa trong đảng đã chính thức ủng hộ việc ứng cử của bà.Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia vào các cuộc tranh luận với Harris nếu bà trở thành ứng cử viên được xác nhận cho đảng Dân Chủ.⦿ ---- Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba không phản đối quyết định từ chức của Thượng nghị sĩ Bob Menendez. Thư từ chức của Menendez đã được chủ tịch Thượng viện đọc trên sàn Thượng viện. Thượng nghị sĩ từ New Jersey sẽ từ chức vào ngày 20/8 sau khi bị tòa án kết tội về tất cả 16 tội hối lộ và tham nhũng. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer trước đây đã thúc giục Menendez rút lui vì đó sẽ là con đường đúng đắn phía trước.⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên dự kiến của Đảng Dân chủ Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos được công bố hôm thứ Ba. Trong số các cử tri đã đăng ký, Harris được 44% số người được hỏi ủng hộ, trong khi Trump được 42% ủng hộ trong cuộc đối đầu trực tiếp.Sự dẫn đầu của Harris thậm chí còn lớn hơn trong cuộc đua 3 bên, bao gồm ứng cử viên độc lập Robert Kennedy Jr. khi 42% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ Harris, 38% ủng hộ Trump và 8% chọn Kennedy Jr. Hơn nữa, 56% người tham gia cuộc thăm dò nhận thấy Phó tổng thống Mỹ "có đầu óc sắc bén" so với 49% đánh giá ứng cử viên Cộng hòa là người sắc sảo. Đầu tuần này, một cuộc thăm dò quốc gia của Đại học Quinnipiac cho thấy Trump dẫn trước Harris hai điểm phần trăm.⦿ ---- Ứng cử viên Đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba tiết lộ rằng ông sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào hôm nay, thứ Tư, tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Trump nói trên Truth Social: “Trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi, chúng tôi đã có Hòa bình và Ổn định trong khu vực, thậm chí còn ký kết Hiệp định Abraham lịch sử – Và chúng tôi sẽ có lại điều đó. Như tôi đã nói trong các cuộc thảo luận với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo thế giới khác trong những tuần gần đây, Chương trình nghị sự HÒA BÌNH QUA SỨC MẠNH của tôi sẽ chứng minh cho Thế giới thấy rằng những cuộc Chiến tranh khủng khiếp, chết chóc và các Xung đột bạo lực này phải chấm dứt. Hàng triệu người đang chết”.Trump tiếp tục nói rằng ứng cử viên được cho là của Đảng Dân chủ Kamala Harris "không có cách nào" có thể ngăn chặn các cuộc xung đột trên toàn thế giới. Ông Netanyahu cũng dự kiến sẽ gặp Harris và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong chuyến thăm Mỹ của ông.⦿ ---- Trong bản cập nhật mới nhất hôm thứ Ba, bác sĩ Kevin O'Connor của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden "đã hết COVID" và các triệu chứng nhiễm virus Corona của ông "đã được giải quyết" và ông có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona: "Trong quá trình bị nhiễm bệnh, ông ấy không bao giờ biểu hiện sốt và các dấu hiệu sinh tồn của ông ấy vẫn bình thường, bao gồm cả máy đo nồng độ oxy trong mạch. Phổi của ông ấy vẫn trong sạch."O'Connor cho biết thêm rằng tổng thống sẽ "được theo dõi xem có bất kỳ sự tái phát bệnh nào không." Biden dự kiến sẽ trở lại Bạch Ốc và phát biểu trước quốc dân vào hôm nay, thứ Tư, đây sẽ là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của ông kể từ khi ông tuyên bố quyết định rời khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024.⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Ba cho biết những lời kêu gọi của Đảng Cộng hòa yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chức tổng thống sau khi ông quyết định rút khỏi cuộc đua tổng thống là "nực cười". Jean-Pierre nói với The View của ABC: “Tổng thống đã quyết định không tái tranh cử – thế thôi, đó là tất cả những gì ông ấy quyết định”. Bà nói thêm: “Ông Biden muốn tiếp tục thực hiện công việc, ba năm rưỡi làm công việc lịch sử chưa từng có. Tôi nghĩ điều đó cho thấy những gì ông ấy có khả năng làm, tôi nghĩ điều đó cho thấy khả năng lãnh đạo của ông ấy quan trọng như thế nào”.Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đã thúc giục Biden từ chức sau quyết định từ bỏ nỗ lực tái tranh cử, trong khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng nếu Biden “không thể tranh cử, ông ấy không thể điều hành đất nước của chúng ta”.⦿ ---- Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas hôm thứ Ba tuyên bố rằng Phó Giám đốc Sở Mật vụ Ronald Rowe sẽ đảm nhận vai trò quyền giám đốc mật vụ sau khi Kimberly Cheatle từ chức sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. “Tôi đánh giá cao sự sẵn lòng của ông Rowe trong việc lãnh đạo Sở Mật vụ vào thời điểm cực kỳ khó khăn này, khi cơ quan này nỗ lực tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra vào ngày 13 tháng 7 và hợp tác với các cuộc điều tra đang diễn ra cũng như sự giám sát của Quốc hội,” Mayorkas tuyên bố và nói thêm rằng Sở Mật vụ phải cũng tiếp tục cung cấp "sự bảo vệ 24/7 cho các nhà lãnh đạo quốc gia và các quan chức đến thăm" và đảm bảo "các sự kiện có ý nghĩa quốc gia trong môi trường có mối đe dọa năng động và gia tăng này."Cheatle đã từ chức sớm hôm Thứ Ba sau khi nói với Quốc hội hôm thứ Hai rằng vụ nổ súng vào Trump đánh dấu "thất bại hoạt động nghiêm trọng nhất" của cơ quan. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba đã cảm ơn Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle vì “hàng chục năm phục vụ công chúng của bà”, đồng thời nói thêm rằng ông có kế hoạch bổ nhiệm một người đứng đầu cơ quan mới sớm.⦿ ---- 2 bố con diễn viên kình nhau: bố bảo thủ va say mê Trump, trong khi con gái cấp tiến và được xem là Dân Chủ tàng hình. Jon Voight cho biết con gái Angelina Jolie của ông đã “bị ảnh hưởng bởi những người chống Do Thái” để hỗ trợ người Palestine đang bị bao vây ở Gaza. “Angie có mối liên hệ với Liên Hợp Quốc và con tôi rất thích lên tiếng cho người tị nạn. Nhưng những người này không phải là người tị nạn,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Variety xuất bản hôm thứ Ba.Quan điểm của nam diễn viên, một người nhiệt thành ủng hộ Trump và Israel, hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Jolie, cựu đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và nhà hoạt động nổi tiếng, người đã đưa ra một tuyên bố trên Instagram gọi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas là một “hành động khủng bố” nhưng cũng đã lên tiếng phản đối "những mạng sống vô tội bị mất trong vụ đánh bom dân thường ở Gaza."Mặc dù có quan điểm chính trị khác nhau nhưng theo cuộc phỏng vấn, Voight và Jolie không còn xa cách nhau nữa. Voight thậm chí còn xúc động khi nói: “Tôi yêu con gái mình - đó là số 1… Tôi hạnh phúc khi Angie hạnh phúc… Khi cô ta gặp khó khăn thì tôi cũng đang gặp khó khăn. Khi cô thất vọng, tôi cũng thất vọng."⦿ ---- MAGA rủ nhau nổi giận vì cựu Phó Tổng Thống Mike Pence ca ngợi TT Biden rút lui. Hôm thứ Hai, Mike Pence ca ngợi quyết định chấm dứt tranh cử tổng thống của Biden và kêu gọi đoàn kết dân tộc. Các tín đồ MAGA ngay lập tức bắt đầu chỉ trích cựu phó tổng thống vì được cho là phản bội của ông ta.Pence viết trên mạng X: “Tổng thống Joe Biden đã đưa ra quyết định đúng đắn cho đất nước của chúng ta và tôi cảm ơn ông ấy vì đã đặt lợi ích của Quốc gia chúng ta lên trên lợi ích của mình. Sau vụ ám sát Tổng thống Trump và quyết định kết thúc chiến dịch tranh cử của ông ấy, giờ là lúc các nhà lãnh đạo ở cả hai đảng thể hiện sự bình tĩnh và gửi thông điệp về sức mạnh cũng như quyết tâm tới bạn bè cũng như kẻ thù của nước Mỹ, rằng bất kể tình trạng chính trị của chúng ta như thế nào, người dân Mỹ vẫn mạnh mẽ và quân đội Mỹ của chúng ta vẫn sẵn sàng bảo vệ tự do và lợi ích quốc gia ở bất cứ đâu trên thế giới.”Tuyên bố này là một lời kêu gọi đoàn kết dân tộc. Người viết tiểu sử Pence, Tom LoBianco, gọi đó là “điều hết sức bình thường xét theo giọng điệu của sự việc”. Nhưng mưa đá MAGA đã ném vào Pence. Nhóm bảo thủ "Association of Mature American Citizens" viết bài mắng ngay, “Ca ngợi Biden, thật thảm hại.”Nhà bình luận bảo thủ Joey Mannarino viết: “Đây là lý do tại sao chúng tôi coi ông là kẻ phản bội, Mike. Đồ chết bằm.” Nhiều tài khoản MAGA khác đã để lại những bình luận như, “Judas Pence đã lên tiếng...” Hay là các lời bình: “Bạn biết điều gì có nguy cơ xảy ra khi chứng nhận một cuộc bầu cử bị đánh cắp nhưng bạn vẫn làm điều đó”, “Chúng tôi chỉ gặp rắc rối này vì bạn, vì vậy hãy im đi ," và tương tự như thế.⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đưa ra một số cải cách trong bài phát biểu nhận giải tối thứ Năm. Nhưng đề xuất cải cách tốt nhất của Trump, và đề xuất có thể cải thiện tăng trưởng kinh tế, là cắt giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 21% xuống 15%.Xin nhắc lại, Trump đã đề xuất tỷ lệ doanh nghiệp 15% trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của mình, nhưng các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội cho rằng đó là một cây cầu quá xa. Một số đảng viên Đảng Dân chủ đề xuất tỷ lệ thỏa hiệp là 28%. Đảng Cộng hòa đã quyết định ở mức 21% thay vì 15% của Trump khi họ thông qua Đạo luật Cắt giảm thuế và Việc làm năm 2017 (TCJA: The Tax Cuts and Jobs Act). Không một đảng viên Đảng Dân chủ nào bỏ phiếu cho dự luật.Bây giờ, Trump đã quay lại đề xuất 15% ban đầu của mình. Đảng Dân chủ muốn nâng tỷ lệ này lên 28% - mặc dù đó có thể là bước tăng thuế đầu tiên của họ. Nếu Trump thắng vào tháng 11 và đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Thượng viện và giữ Hạ viện - điều mà vào thời điểm này có vẻ có khả năng xảy ra - thì họ sẽ để Trump có 15% của mình.

Các đảng viên Đảng Dân chủ, những người cấp tiến và giới truyền thông sẽ gặp khủng hoảng vì họ muốn mức thuế cao để tài trợ cho chương trình chi tiêu lớn của họ. Tuy nhiên, mức thuế doanh nghiệp thấp lại tốt cho nền kinh tế vì nhiều lý do. Đầu tiên, nó mang lại cho Hoa Kỳ một lợi thế cạnh tranh. Ngoài mức thuế thu nhập doanh nghiệp liên bang hiện tại là 21%, thuế doanh nghiệp của tiểu bang và địa phương còn đẩy tỷ lệ đó lên mức trung bình là 25,8%, theo Tax Foundation.

.

Ngược lại, mức thuế thu nhập doanh nghiệp trung bình ở các nước châu Âu là 21,3% và ở Ireland, quốc gia đã trở thành điểm đến đánh thuế, là 12,5%. Tỷ lệ trung bình trên toàn thế giới là 23,45%. Tỷ lệ 15% - tức là khoảng 18 đến 19% khi bao gồm thuế tiểu bang - sẽ khiến Hoa Kỳ trở thành một nơi hấp dẫn để đặt trụ sở kinh doanh. Nhưng liệu tỷ lệ 15% có làm giảm doanh thu liên bang không? Có lẽ. Mặc dù Tổ chức Thuế tuyên bố việc cắt giảm lãi suất sẽ có lợi cho tăng trưởng nhưng họ cũng ước tính nó sẽ làm giảm doanh thu liên bang khoảng 460 tỷ USD trong 10 năm. Khi doanh thu sụt giảm, sẽ lại nhức đầu nghĩ cách bù đắp cho các chương trình công ích.

.

⦿ ---- Các đại biểu đại diện cho cử tri Washington tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ cho biết họ rất hào hứng với hướng đi của đảng sau thông báo hôm Chủ nhật rằng Tổng thống Joe Biden sẽ không tái tranh cử. Thượng nghị sĩ tiểu bang Joe Nguyen, D-White Center, một trong 92 đại biểu dân cử của tiểu bang đang hướng tới hội nghị của đảng ở Chicago vào tháng tới, nói: “Bạn đang nhìn thấy loại năng lượng này trong Đảng Dân chủ mà chúng tôi chưa từng thấy, bạn biết đấy, một cách thẳng thắn trong nhiều tháng.”

.

Nguyễn, người trước đây đã tham gia gây quỹ với Phó Tổng thống Kamala Harris, đã tuyên bố ủng hộ Harris hôm Chủ nhật. “Tôi là một người hâm mộ lớn,” Nguyễn nói và hy vọng Harris sẽ giành được tấm vé của đảng.

.

⦿ ---- Apple Inc. đang phát triển một chiếc iPhone màn hình gập có thể ra mắt vào năm 2026, theo The Information đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Nhà sản xuất iPhone mới đây đã liên hệ với các nhà cung cấp ở châu Á để thống nhất về việc sản xuất linh kiện cho thiết bị trong tương lai. Các nguồn tin tiết lộ rằng điện thoại mới sẽ tương tự như Samsung Galaxy Z Flip, vì nó có thể gập theo chiều rộng giống như một chiếc vỏ sò.

.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng quá trình phát triển thiết bị mới có thể mất nhiều hơn 24 tháng, đây là khoảng thời gian tiêu chuẩn cho quá trình phát triển và sản xuất các mẫu iPhone, vì các kỹ sư dự kiến sẽ dành thêm thời gian để tạo ra màn hình có thể gập lại.

.

⦿ ---- California: mua nhà, bị lừa, chuyển tiền qua mạng mất gần nửa triệu USD. Sau một năm tìm kiếm, Rana Robillard rất phấn khởi khi biết mình đã đánh bại ba người đấu giá khác để mua được một căn nhà ở vùng ngoại ô Orinda đầy cây lá của California, ngay bên ngoài San Francisco. Vì vậy, khi Robillard, giám đốc nhân sự của công ty khởi nghiệp nhu liệu Tekion, nhận được email vào cuối tháng 1 từ nhà môi giới thế chấp của cô với hướng dẫn chuyển khoản đặt cọc (down payment) trả trước 398.359,58 đô la vào ngân hàng JPMorgan Chase, cô đã gửi tiền ngay.

.

Rốt cuộc, email dường như là phản hồi cho việc Robillard đã gửi cho người môi giới của cô ấy để hỏi về các bước cuối cùng trước khi kết thúc giao dịch đang đến rất nhanh. Nhưng vào ngày 30 tháng 1, một ngày sau khi cô gửi điện, Robillard nhận được một thứ trông giống như một yêu cầu trùng lặp về khoản trả trước, và cô chợt nhận ra rằng mình đã mắc phải một vụ lừa đảo. Điều kinh hoàng của cô là thay vì gửi tiền đặt cọc cho ngôi nhà tương lai của mình cho công ty quyền sở hữu như cô tin rằng mình đã làm, Robillard lại bị lừa gửi số tiền tiết kiệm cả đời của mình cho một tên tội phạm. “Đó là lúc tôi hoàn toàn hoảng loạn”, Robillard, 55 tuổi, nói với CNBC, đồng thời xác minh chi tiết câu chuyện của cô với 4 ngân hàng liên quan.

.

Điều gì đã xảy ra với Robillard, một cựu chiến binh 25 năm làm việc tại các công ty công nghệ, bao gồm cả công ty an ninh mạng HackerOne, nói lên bản chất ngày càng tinh vi của tội phạm mạng. Những kẻ lừa đảo có thể xâm nhập vào hệ thống email của các nhà môi giới thế chấp, đại lý bất động sản, luật sư hoặc cố vấn khác, chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công bằng cách gửi email hoặc cuộc gọi điện thoại có vẻ như là từ các bên đáng tin cậy.

.

May mắn là phản ứng kịp. Số tiền của Robillard, vốn chuyển từ tài khoản JPMorgan Chase sang tài khoản tại Citigroup và Ally Bank. Robillard đã cảnh báo ngân hàng của cô, Charles Schwab, về vụ lừa đảo vào ngày 30 tháng 1; trong vài ngày, một quan chức làm việc tại chi nhánh mạng của bộ phận FBI ở San Francisco đã nhận được thông báo này. Theo một email ngày 2 tháng 2 được CNBC xem xét, quan chức này cho biết: “Các quỹ đã được xác định và đang bị đóng băng. Đó là tất cả những gì tôi được phép nói với bạn."

.

Bất động sản, với quy mô giao dịch lớn và việc sử dụng chuyển khoản ngân hàng thường xuyên, đã được chứng minh là mục tiêu sinh lợi đặc biệt cho bọn tội phạm. Chuyển khoản nhanh hơn các hình thức thanh toán khác, thường đóng (closing) trong vòng 24 giờ, có thể xử lý số tiền lớn hơn nhiều và thường không thể đảo ngược, khiến chúng trở nên lý tưởng để lừa đảo. Theo dữ liệu của FBI, các vụ lừa đảo liên quan đến email giả trong các giao dịch bất động sản đã bùng nổ trong thập niên qua, tăng từ mức thua lỗ dưới 9 triệu USD năm 2015 lên 446,1 triệu USD vào năm 2022.

.

⦿ ---- California: Một người ở Bắc California đang nắm giữ tấm vé Superlotto Plus trị giá 54 triệu USD sau khi trúng tất cả 6 số trong kỳ quay số tối thứ Bảy, theo Ty Xổ số California. Vé trúng giải độc đắc đã được bán tại cửa hàng 7-Eleven trên đường Cottonwood ở Woodland, cách Sacramento khoảng 15 dặm. Các con số trúng thưởng tối thứ Bảy trong đợt quay số Superlotto Plus là 11-13-14-15-46 và số Mega 5. Chủ tiệm 7-Eleven sẽ được tiền thưởng khi bán vé số độc đắc. Giải độc đắc ước tính cho lần rút Superlotto Plus tiếp theo vào thứ Tư là 7 triệu USD.

.

⦿ ---- San Francisco: 1 cú đấm, lãnh 6 tháng tù. Một người đàn ông ở San Francisco sẽ phải ngồi tù hơn 6 tháng trong nhà tù quận sau khi bị kết tội vi phạm lệnh cách ly và đấm vào mặt 1 người. Bryan Sandelin, 44 tuổi, bị kết án 180 ngày về tội hành hung và 30 ngày vì vi phạm lệnh của tòa án. Công tố cho biết Sandelin là đối tượng của nhiều báo cáo trước đó cho cảnh sát ở khu vực xung quanh Đại lộ 45 và Phố Cabrillo, nơi y được lệnh phải tránh xa. Nhưng vào ngày 26 tháng 4, Sandlin đã đối đầu với một người đàn ông, đe dọa và đấm vào mặt người này khi đang ở trong một con hẻm phía sau một ngôi nhà ở cùng khu vực đó.

.

⦿ ---- Cựu Thị trưởng Los Angeles Antonio Villaraigosa tuyên bố ông sẽ tranh cử chức thống đốc California vào năm 2026, tham gia vào nhóm ứng cử viên vốn đã rất đông trong khi Thống đốc Gavin Newsom mãn nhiệm. Villaraigosa đã đưa ra thông báo này trong lần xuất hiện trên truyền hình trên NBCLA và đài chị em nói tiếng Tây Ban Nha, Telemundo 52, vào sáng thứ Ba.

.

Villaraigosa nói: “California là tiểu bang mà mọi thứ đều có thể thực hiện được nếu làm việc chăm chỉ và quyết tâm. Nhưng tương lai của chúng ta phụ thuộc vào sự sẵn sàng đối mặt với những thách thức lớn nhất của chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta cần một người giải quyết vấn đề để lãnh đạo tiểu bang của mình. Đó là lý do tại sao tôi tranh cử thống đốc.”

.

Villaraigosa kể lại kinh nghiệm trước đây của mình với tư cách là người giải quyết vấn đề, từng giúp thuê hàng trăm sĩ quan mới cho Sở Cảnh sát Los Angeles như một cách để đầu tư vào công tác phòng chống tội phạm. Villaraigosa tuyên bố: “Tôi biết chúng tôi có thể làm được những điều lớn lao cho California vì tôi đã từng làm những việc đó trước đây. Với tư cách là Thống đốc, tôi sẽ cân bằng ngân sách tiểu bang, đảm bảo các khu dân cư của chúng ta được an toàn và con cái chúng ta có những trường học tuyệt vời. Tôi sẽ giảm chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ và các gia đình trung lưu.”

.

⦿ ---- Quận Cam: Một công nhân của Bộ Giao thông vận tải California đã qua đời hôm thứ Hai khi đang thực hiện một dự án dọc theo Xa lộ số 5 ở San Clemente. Alexander Rodish, nhân viên vận hành thiết bị 55 tuổi của Caltrans, đã chếtg sau khi bị một xe hơi tông. Rodish là người vận hành thiết bị II tại bãi bảo trì San Juan Capistrano.

.

Thống đốc Gavin Newsom đã ra lệnh hạ cờ để rủ trên Tòa nhà Quốc hội tiểu bang và tất cả các tòa nhà của Caltrans xuống còn một nửa để vinh danh người điều hành thiết bị. Rodish, người để lại hai đứa con trưởng thành, một chị gái và một anh trai, là công nhân Caltrans thứ 194 đã chết trong khi làm việc kể từ năm 1921, bản tuyên bố cho biết.

.

⦿ ---- TIN VN. Nữ Việt kiều bị lừa 250 triệu đồng vì muốn giúp đỡ "sư Thích Minh Tuệ". Theo Báo Dân Trí. Lấy lý do cần tiền để lo cho "sư Thích Minh Tuệ", người phụ nữ ở Nghệ An đã lừa nữ Việt kiều gửi tiền cho mình rồi dùng tiêu xài cá nhân. Ngày 24/7, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ và di lý bà Lê Thị Hồng Vui (37 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tỉnh Gia Lai để điều tra việc lợi dụng hình ảnh "sư Thích Minh Tuệ" nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bà H. (SN 1970, trú tại Australia) đã đến Công an tỉnh Gia Lai trình báo việc bị bà Lê Thị Hồng Vui lừa đảo, chiếm đoạt 250 triệu đồng. Từ ngày 10/6 đến đầu tháng 7, bà Vui nhiều lần trao đổi với bà H. việc cần tiền khám, điều trị bệnh và mua đồ dùng cá nhân, sửa nhà mua đồ dùng cho gia đình cha mẹ ông Thích Minh Tuệ. Tin tưởng, bà H. đã 9 lần chuyển tiền cho bà Vui với tổng số tiền 250 triệu đồng. Do nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà H. đã bay từ Australia về Việt Nam để tìm gặp bà Vui nhưng bị chặn liên lạc. Vì vậy, bà H. đã tìm gặp ông Thích Minh Tuệ và gia đình ông này tại Gia Lai mới biết rõ mình bị bà Vui lừa đảo.

.

⦿ ---- HỎI 1: Người Mỹ hài lòng hơn với Google Search so với một năm trước (điểm từ 80 lên 81)?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Người Mỹ hài lòng hơn với Google Search so với một năm trước, theo Nghiên cứu truyền thông xã hội và tìm kiếm chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ (ACSI: American Customer Satisfaction Index) hàng năm năm 2024. Sự hài lòng của người dùng Google tăng lên. Google vẫn là công cụ tìm kiếm hàng đầu. Điểm ACSI của nó tăng lên 81, tăng từ 80 vào năm 2023.

Chi tiết:

https://searchengineland.com/google-user-satisfaction-2024-444300

.

⦿ ---- HỎI 2: Thử một giọt máu, đoán được 67 loại bệnh khác nhau, kể cả nan y như ung thư?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới khẳng định một giọt máu có thể dự đoán sự khởi phát của hàng chục căn bệnh. Các nhà nghiên cứu báo cáo hôm thứ Hai trên tạp chí Nature Medicine rằng việc phân tích các “chữ ký” protein trong một giọt máu có thể dự đoán 67 bệnh, bao gồm ung thư máu, bệnh thoái hóa thần kinh, bệnh phổi và suy tim. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phân tích protein trong máu của hơn 40.000 người tham gia được chọn ngẫu nhiên trong nghiên cứu Biobank ở Anh đang diễn ra.

.

Nhìn vào hồ sơ sức khỏe điện tử của người tham gia, các nhà nghiên cứu đã xác định được từ 5 đến 20 protein có liên quan chặt chẽ nhất với từng bệnh. Các nhà nghiên cứu cho biết, những "chữ ký" protein này vượt trội hơn các xét nghiệm tiêu chuẩn khác sử dụng các biện pháp như số lượng tế bào máu, mức cholesterol, chức năng thận và lượng đường trong máu để dự đoán 67 bệnh.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/07/23/protein-blood-test-predict-diseases/7281721740318/

.

.