- Đài Loan: nhà văn Quỳnh Dao (1938-2024) tự sát

- Texas: Một dòng nữ tu Công Giáo bị Vatican tuyên bố là "tuyệt chủng" sau tin đồn ngoại tình (chỉ liên lạc qua phone) giữa Mẹ Bề Trên và một linh mục

- Nam Hàn: trong đêm thiết quân luật, người dân và cả học sinh trung học ra phố biểu tình, thắp nến phản đối. Quốc Hội họp khẩn trong đêm, TT Yoon gỡ lệnh thiết quân luật sau 6 tiếng đồng hồ. Dân cử 5 đảng nộp hồ sơ luận tội Tổng Thống. Nội các xin từ chức. Công đoàn kêu gọi đình công toàn quốc cho tới khi TT Yoon từ chức.

- Khắp Cuba lại mất điện, chỉ trừ các tòa nhà công quyền

- Tàu Hải cảnh TQ bơm vòi rồng, tấn công tàu Hải cảnh Philippines gần bãi cạn Scarborough

- Việc làm tư nhân tại Mỹ tăng 146.000 trong tháng 11.

- Hãng xe Mỹ General Motors sẽ chi 45 tỷ đô để tái cấu trúc liên doanh với hãng xe SAIC Motor của TQ

- New York: CEO của hãng bảo hiểm y tế UnitedHealth Group chết vì bị bắn vào ngực giữa phố

- LHQ: ít nhất 25% số người bị thương ở Gaza cần phục hồi chức năng, không sống bình thường nữa được.

- Gaza: Israel đã giết 30 người Palestine và làm bị thương 84 người trong 24 giờ qua. Tính chung có ít nhất 44.532 người đã chết và 105.538 người bị thương kể từ 7/10/2023. Hơn 12.000 người Palestine đang bị giam trong các nhà tù Israel

- Đặc sứ của Trump là Mike Waltz sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel bàn về ngưng bắn ở Gaza và chống Iran

- Trump cân nhắc cử Ron DeSantis (Thống đốc Florida) nắm Bộ Quốc Phòng nếu Pete Hegseth bị Thượng Viện gạt bỏ vì tư cách kém.

- Nhóm luật sư của Trump xin tòa bác bỏ phán quyết trong vụ án mà Tòa Tối cao New York tuyên Trump giả hồ sơ kinh doanh

- Được Trump cử làm Trùm chống ma túy, Cảnh sát trưởng Quận Hillsborough Chad Chronister xin từ chối

- Paul Atkins, nổi tiếng với lập trường ủng hộ tiền điện tử, được Trump chọn đứng đầu SEC

- Nhiều tiếng súng nổ gần nhà Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen

- TTK/NATO Mark Rutte: Nga mở nhiều mặt trận cả quy ước và phi quy ước, NATO cần chống đa diện

- Ngoại trưởng Anh: Bàn tay Putin quậy khắp thế giới, cuộc chiến ở Sudan và bây giờ là ở Syria

- Quan chức Nga: TT Pháp Macron và TT Nam Hàn Yoon Suk-yeol phải từ chức, tố TT Zurabishvili (của Georgia) và TT Zelensky (của Ukraine) chư hầu Mỹ, dọa xử tử Zelensky

- Tàu Nga ở Biển Baltic bắn đạn tín hiệu vào 1 trực thăng quân sự Đức

- Thủ tướng Đức: Không có chuyện chúng tôi sẽ đưa quân Đức đến Ukraine.

- Congo: bệnh lạ giống cúm bí ẩn đã khiến 143 người tử vong, y tế LHQ tới giúp

- Amazon: tuần lễ Black Friday và Cyber Monday là sự kiện mua sắm lớn nhất trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn từ trước đến nay

- Amazon Web Services sản xuất "Ultracluster", một siêu máy tính AI khổng lồ sẽ ra mắt vào năm 2025

- Bà Melinda French Gates giúp từ thiện: sẽ quyên góp thêm cho tương đương 1 triệu đô cho 2 hội từ thiện

- Đại học Yale chọn những câu nói nổi bật trong năm 2024: ca sĩ Taylor Swift đầu sổ với Nàng Mèo Không Con.

- California: Luật mới từ 1/1/2025 cho người thuê nhà thêm thời gian để phản hồi thông báo trục xuất.

- California: Luật mới từ 1/1/2025 sẽ xóa các khoản nợ y tế ra khỏi báo cáo tín dụng.

- California: ông du học sinh TQ buôn súng lậu và thiết bị vũ khí tinh vi sang Bắc Hàn.

- California: cậu 7 tuổi nghịch súng của ba, bắn chết em trai 2 tuổi.

- Long Beach: 1 cựu cảnh sát trúng độc đắc Powerball 44,3 triệu đô

- Dean Tran (cựu TNS Cộng hòa ở tiểu bang Massachusetts), bị kết tội trốn thuế, gian lận tiền cứu trợ đại dịch, xin Trump ân xá

- Maryland: bà Thanh Phan, 71 tuổi, bị bắt vì tông xe chết người đi bộ

- HỎI 1: Gần 30% hiệu thuốc Mỹ hoạt động từ năm 2010 đến năm 2020 đã đóng cửa vào năm 2021, tức là hơn 26.000 tiệm đóng cửa thời gian này? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Mập phì và bụng phệ là dấu hiện hiện ra để 20 năm sau khởi sự bệnh mất trí? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-4/12/2024) ⦿ ---- Theo Báo cáo việc làm quốc gia của ADP công bố hôm thứ Tư, việc làm tư nhân tại Hoa Kỳ đã tăng 146.000 vào tháng 11. Con số này thấp hơn một chút so với dữ kiến ​​của các nhà phân tích. Ngành dịch vụ đã tăng thêm 140.000 việc làm, trong khi ngành tốt chỉ tăng 6.000. Các doanh nghiệp nhỏ đã mất 17.000 việc làm vào tháng 11, trong khi các công ty vừa tăng thêm 42.000 việc làm và các công ty lớn tăng 120.000 việc làm.

"Mặc dù tăng trưởng chung trong tháng là lành mạnh, nhưng hiệu suất của ngành lại không đồng đều", Nhà kinh tế trưởng của ADP Nela Richardson cho biết. "Sản xuất là ngành yếu nhất mà chúng tôi thấy kể từ mùa xuân. Dịch vụ tài chính, giải trí và khách sạn cũng không khả quan". Lương hàng năm tăng 4,8% so với tháng 11 năm 2023 đối với những người giữ nguyên việc làm, trong khi tăng 7,2% đối với những người đổi việc.

⦿ ---- Hãng xe Mỹ General Motors Co. đã tiết lộ trong một hồ sơ vào thứ Tư rằng họ sẽ tiếp nhận hơn 45 tỷ đô la chi phí phát sinh từ việc tái cấu trúc liên doanh với hãng sản xuất xe nhà nước Trung Quốc SAIC Motor Corp. Ltd. GM dự kiến ​​sẽ phải chịu từ 2,6 tỷ đến 2,9 tỷ đô la chi phí suy giảm, cũng như 2,7 tỷ đô la chi phí tái cấu trúc. Công ty cho biết hầu hết các khoản phí sẽ được báo cáo trong quý IV. Các khoản phí này dự kiến ​​sẽ không phải là tiền mặt và được coi là đặc biệt cho mục đích điều chỉnh EBIT (Earnings before interest and taxes: thu nhập khi chưa tính thuế và lãi suất).

⦿ ---- New York: Tổng giám đốc điều hành (CEO) của hãng bảo hiểm y tế UnitedHealth Group Incorporated, Brian Thompson đã chết vì bị bắn vào ngực tại thành phố Manhattan, theo tờ New York Post đưa tin hôm thứ Tư. Một người đàn ông đeo mặt nạ đã bắn Thompson bên ngoài Khách sạn Hilton Midtown Manhattan ở New York lúc 6:46 giờ sáng theo giờ miền Đông. Cảnh sát nói với tờ báo rằng vụ tấn công có vẻ đã được lên kế hoạch từ trước. Doanh nhân này đã tử vong do vết thương tại bệnh viện nơi ông được đưa đến.

⦿ ---- Thiên đường xã hội chủ nghĩa Cuba, nơi có 10 triệu dân, lại kinh nghiệm mất điện toàn quốc lần nữa. Lưới điện quốc gia của Cuba lại sụp đổ. Các viên chức cho biết nhà máy điện Antonio Guiteras ở Matanzas, nhà sản xuất điện hàng đầu của đất nước, đã ngừng hoạt động vào khoảng 2 giờ sáng vào thứ Tư, khiến lưới điện sụp đổ. Bộ Năng lượng và Mỏ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng họ đang nỗ lực khôi phục nguồn điện.

Các nhà máy điện chạy bằng dầu của Cuba, vốn đã lỗi thời và đang vật lộn để hoạt động, đã rơi vào tình trạng khủng hoảng toàn diện trong năm nay khi lượng dầu nhập khẩu từ Venezuela, Nga và Mexico giảm dần. Reuters đưa tin, trích lời một nhân chứng, sụp đổ hệ thống vào sáng thứ Tư đã khiến thủ đô Havana gần như chìm trong bóng tối hoàn toàn. Chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trước khi mặt trời mọc ở một số ít khách sạn lớn và các tòa nhà chính phủ trên khắp đường chân trời của thành phố.

⦿ ---- Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines thông báo rằng một tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã sử dụng vòi rồng tấn công một tàu của chính phủ Philippines gần bãi cạn Scarborough đang tranh chấp trong một cuộc tuần tra trên biển ở Biển Đông.

Theo Chuẩn tướng Jay Tarriela, tàu Trung Quốc đã nhắm vào ăng-ten dẫn đường của tàu BRP Datu Pagbuaya bằng vòi rồng và quệt vào tàu Philippines trước khi tung ra một cuộc tấn công bằng vòi rồng khác. Bãi cạn Scarborough từ lâu đã là điểm nóng trong các tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

⦿ ---- Các đảng đối lập của Nam Hàn đã đệ trình lên quốc hội hôm thứ Tư hồ sơ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol sau tuyên bố lệnh thiết quân luật của Tổng Thống qua đêm. Lệnh này chỉ kéo dài 6 giờ sau khi bị các nhà lập pháp và công chúng lên án, và Yoon tuyên bố hủy thiết quân luật vào sáng thứ Tư sau phiên họp khẩn cấp của quốc hội tổ chức vào khoảng 1 giờ sáng.

Đảng Dân chủ đối lập chính, nắm giữ đa số trong Quốc hội, và 5 đảng khác đã nộp hồ sơ luận tội, sẽ bỏ phiếu sớm nhất là vào sáng thứ Sáu. Tổng thống Yoon bị ngay cả các nhà lập pháp từ Đảng Quyền lực Nhân dân của ông chỉ trích việc áp đặt thiết quân luật là phản dân chủ.

Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun đã bày tỏ trách nhiệm về tình hình tuyên bố thiết quân luật, xin lỗi vì đã gây ra lo ngại cho công chúng, và đã đệ đơn từ chức lên tổng thống. Tất cả các thành viên Nội các đã đề nghị từ chức trong một cuộc họp với Thủ tướng Han Duck-soo, nhưng chính phủ chưa quyết định chấp nhận hay không.

Nếu 2/3 dân cử bỏ phiếu cho luận tội, quyền hạn của tổng thống Yoon sẽ bị đình chỉ. Ông cần có sự ủng hộ của ít nhất 6 thẩm phán Tòa án Hiến pháp để bị luận tội, bãi nhiệm. Các trợ lý cấp cao của Yoon đã xin từ chức hàng loạt sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ, nhưng chưa rõ Yoon có chấp thuận đơn từ chức hay không. Trong số đó có Chung Jin Suk, chánh văn phòng tổng thống, Shin Won Sik, cố vấn an ninh quốc gia và Sung Tae Yoon, chánh văn phòng chính sách.

⦿ ---- Công đoàn lao động lớn nhất Nam Hàn đã kêu gọi "tổng đình công vô thời hạn" trên toàn quốc vào thứ Tư cho đến khi Tổng Thống Yoon Suk-yeol từ chức. Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc (KCTU: Korean Confederation of Trade Unions) đã kêu gọi hơn một triệu thành viên của mình ngừng làm việc sau tuyên bố thiết quân luật trong thời gian ngắn của Yoon, mà nhóm này mô tả là "tội ác nổi loạn". Trước đó, các nhà lãnh đạo của các đảng đối lập Nam Hàn cũng thúc giục Tổng Thống Yoon từ chức.

Ngay trong đêm Tổng Thống Yoon tuyên bố thiết quân luật, người dân nhiều thành phố lớn xuống đường, cả học sinh trung học cũng tràn ra phố trong đêm, thắp nến phản đối, và 6 giờ sau, TT Yoon thu hồi lệnh thiết quân luật.

⦿ ---- Một nhóm nữ tu Công Giáo ở Arlington, Texas, đã bị Vatican tuyên bố là "tuyệt chủng" (extinct), sau nhiều tháng đấu tranh với Giáo phận Công giáo Fort Worth về tin đồn ngoại tình giữa nữ tu trưởng và một linh mục. Theo Chron.com, Giám mục Michael Olson của Fort Worth hôm thứ Hai đã công bố một tuyên bố từ Rome ban hành sắc lệnh tuyệt chủng đối với Tu viện Discalced Carmelite Monastery, với Vatican lưu ý với GM Olson rằng "các sự kiện trong năm rưỡi qua đã gây ra cho bạn và các tín đồ ... khó khăn và sự chú ý không đáng có của công chúng".

GM Olson viết trong lá thư kèm theo rằng "những người phụ nữ này tiếp tục chiếm giữ cơ sở ở Arlington không còn là nữ tu nữa ... hay là dòng Carmelite mặc dù họ vẫn tiếp tục tự nhận mình là người theo dòng nữ tu Carmelite và công khai ngược lại".

Tin này xuất hiện sau khi GM Olson mở cuộc điều tra vào tháng 4/2023 về mối quan hệ tình cảm trực tuyến được cho là giữa Mẹ Bề Trên Teresa Agnes Gerlach, người sử dụng xe lăn và ống cho ăn, và linh mục Philip Johnson ở North Carolina. Nữ tu Gerlach bị GM Olson cáo buộc tội ngoại tình (adultery) và vi phạm lời nguyện trong sạch (chastity vows), mặc dù Nữ tu Gerlach nói rằng mọi trao đổi với vị linh mục đều qua điện thoại.

Trong khi đó, LM Johnson đã được nghỉ hưu vào đầu năm nay, "trong tình trạng tốt và có đầy đủ năng lực để hành động như một linh mục", theo CBS News. Gerlach và các nữ tu khác đã đệ đơn khiếu nại lên GM Olson, mặc dù cả hai đều không thành công.

Trong thư, Giám mục Olson cho biết bất kỳ bí tích hoặc thánh lễ nào được tổ chức tại tu viện "cũ" hiện đều được coi là bất hợp pháp. "Hành động của các nữ tu cũ đã gây ra vết thương sâu sắc cho Thân thể Chúa Kitô", ông viết, lưu ý rằng "nỗi buồn lớn" của mình.

Những người ủng hộ các nữ tu cho biết GM Olson chỉ muốn giành quyền kiểm soát tu viện rộng gần 4 triệu đô la, rộng 72 mẫu Anh. Luật sư Matthew Bobo của Fort Worth, người đại diện cho nhóm, cho biết Hội Thánh Pius X, nơi các nữ tu gia nhập vào tháng 9, đang "giải quyết những nỗ lực mới nhất của Giám mục Olson nhằm quấy rối các nữ tu". Bobo nói thêm, theo tờ Dallas Morning News: "Các nữ tu được an toàn trước những nỗ lực của Giám mục Olson và tiếp tục ... cuộc sống cầu nguyện chiêm nghiệm của họ."

Phía của GM Olson giải thích: Một đại diện của giáo phận nói với Chron.com rằng "giáo phận chưa bao giờ muốn có đất Arlington, và cũng không muốn có đất ngay bây giờ." Diễn biến mới nhất này diễn ra sau khi người lãnh đạo các nữ tu do Vatican bổ nhiệm sa thải họ vào cuối tháng 10 khỏi dòng tu Công giáo và đời sống tôn giáo của họ.

⦿ ---- Đài Loan: Tiểu thuyết gia lãng mạn nổi tiếng Quỳnh Dao (1938-2024) được phát hiện đã chết tại nhà riêng hôm thứ Tư ở thị trấn Tân Đài Bắc sau khi bà tự tử ở tuổi 86, theo cảnh sát địa phương đưa tin. Cảnh sát cho biết họ đã phản hồi báo cáo về vụ tự tử lúc 1:22 giờ chiều và phát hiện ra Quỳnh Dao tại căn hộ của bà ở Quận Tamsui, không có dấu hiệu của sự sống và không có dấu hiệu hình sự, theo các công tố viên.

Một cuộc điều tra ban đầu cho thấy Quỳnh Dao, người được một nhân viên gia đình tìm thấy, cũng đã để lại một bức thư tuyệt mệnh gửi cho con trai bà và một bài đăng công khai trên Facebook. Trong bức thư ngỏ trên Facebook, Quỳnh Dao yêu cầu mọi người đừng cảm thấy buồn cho bà, vì bà đã "thanh thản" rời khỏi thế giới này. Trong bức thư, Quỳnh Dao cho biết bà đã chọn cái chết để kiểm soát "sự kiện lớn" cuối cùng trong cuộc đời mình, thay vì để số phận quyết định hoặc chịu đựng sự suy yếu chậm chạp.

Quỳnh Dao giải thích rằng bà muốn tránh quá trình đau đớn của "sự yếu đuối, suy sụp, bệnh tật, phải nhập viện, điều trị và cuối cùng là vô ích" thường thấy ở tuổi già. "Tôi đã từng chứng kiến ​​cảnh khốn khổ như vậy trước đây, và tôi không muốn cái 'chết' đó", bà nói.

Sinh ra với tên Trần Triệt (Chen Che) tại Thành Đô, Trung Quốc, Quỳnh Dao đã kết hôn với Bình Hân Đào (Ping Hsin-tao), người sáng lập tạp chí Crown Magazine, người đã qua đời vào năm 2019 ở tuổi 92.

Các tiểu thuyết của bà đã được chuyển thể thành hơn 100 bộ phim điện ảnh và phim truyền hình. Bà chuyên về tiểu thuyết diễm tình dành cho độc giả nữ, tập truyện ngắn đầu tay mang tên "Ngoài khung cửa sổ" (Outside the Window) ra đời trong khoảng thời gian bà tốt nghiệp trung học và dự thi vào đại học nhưng không thành công. Các tác phẩm của bà được dịch và xuất bản rộng rãi ở Việt Nam từ cuối thập niên 1960s. Độc giả Việt thường nhớ tới các truyện và phim của bà, như Mùa Thu Lá Bay, Hải Âu Phi Xứ, Hoàn Châu Cách Cách...

Theo Tự Điển Bách Khoa Mở, thân phụ của bà Quỳnh Dao là Trần Trí Bình, giáo sư Sử học tại trường Đại học Quốc lập Sư phạm còn mẹ là môn đệ thư hương. Quỳnh Dao sinh ra trong cảnh chiến tranh, và những hình ảnh khói lửa đó đã lưu lại trong tâm hồn bà nhiều ấn tượng sâu đậm. Mẹ và các dì Quỳnh Dao đều có tài nghệ riêng và sự nghiệp vững vàng. Dì cả Viên Hiểu Viên là nhà ngoại giao đầu tiên của Trung Quốc, dì tư Viên Tịnh sinh thời là một nhà văn nổi tiếng, mẹ bà cũng là nhà văn tài hoa. Có thể nói năng khiếu sáng tác của Quỳnh Dao được thừa hưởng từ mẹ.

Năm 1949 Quỳnh Dao theo cha mẹ di cư tới Đài Loan, đến năm 1958 mới có dịp trở lại Bắc Kinh gặp lại những người thân. Tại Đài Loan, Quỳnh Dao học tại trường tiểu học thuộc trường Sư phạm Đài Bắc và Trung học cao cấp nữ sinh số 1 Đài Bắc. Sau khi tốt nghiệp bậc cao trung, Quỳnh Dao có dự hai kỳ thi chuyên khoa trường đại học nhưng lần nào cũng trượt. Đây thực sự là một vết thương lòng của Quỳnh Dao. Chính vì sự thất bại đó nên đã khích lệ bà chuyên tâm vào việc sáng tác.

Ngay từ nhỏ, Quỳnh Dao đã mơ ước trở thành nhà biên kịch, cứ mỗi lần xem xong một vở kịch, bà lại cầm bút viết. Kịch bản đầu tay của Quỳnh Dao chỉ có một cảnh và hai nhân vật, kể về những nhân vật chính là cha mẹ của bà, và lời thoại thì lấy từ những chi tiết nhỏ nhặt thường ngày trong gia đình.

Năm 16 tuổi, bà viết bộ tiểu thuyết đầu tay "Vân ảnh". Năm 24 tuổi, viết gần 100 tập truyện ngắn, hai bộ tiểu thuyết "Tầm mộng viện" và "Hạnh vân thảo". Năm 1963, tác phẩm Song ngoại được phát hành rộng rãi, đánh dấu bước khởi nghiệp của bà. Năm 1964, bà bắt đầu viết và xuất bản những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn đầu tiên như Song ngoại và Thố Ty Hoa.

Năm 1966, bà chọn tác phẩm "Kỷ độ tịch dương hồng" chuyển thể lên màn ảnh rộng. Bộ phim này đã lăng xê thành công tên tuổi của diễn viên Chân Trân. Năm 1968, bà thành lập công ty Hỏa Ô, sản xuất hai bộ phim đầu tiên là Nguyệt Mãn Tây Lâu và Mạch Sanh Nhân (dựa theo tác phẩm Hạnh Vân Thảo). Năm 1975, cơn sốt bộ phim "Bên dòng nước" giúp Quỳnh Dao nổi tiếng và khẳng định được vị trí trên thị trường phim ảnh Đài Loan. Năm 1976, bà thành lập công ty Cự Tinh.

Đến năm 1986, bà sản xuất loạt phim truyền hình dựa theo tiểu thuyết Kỷ Độ Tịch Dương Hồng. Năm 1988, bà trở về thăm quê hương Trung Quốc đại lục sau gần 40 năm. Việc này đã tạo cảm hứng cho bà sáng tác và xuất bản Tuyết Kha, cuốn tiểu thuyết cổ trang đầu tiên của bà. Những năm của 1980s, ngoài các tiểu thuyết, bà còn xuất bản những tập danh ngôn về tình yêu.

Đời tư: Năm 1959, bà lập gia đình với một nhà văn khi mới 21 tuổi và có một con trai. Sau khi bà trở nên nổi tiếng hơn chồng mình, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ và kết thúc bằng cuộc ly hôn vào năm 1964. Năm 1979, bà kết hôn lần thứ hai với ông Bình Hâm Đào từng là tổng biên tập của tạp chí Crown Magazine. Sau khi ông Bình bị đột quỵ và mất gần như toàn bộ khả năng giao tiếp, Quỳnh Dao đã cãi nhau với các con kế của bà về việc có nên tiếp tục đặt nội khí quản cho ông hay không. Ông qua đời vào ngày 23 tháng 5/2019, hưởng thọ 92 tuổi.

Sau khi bà tự sát, những ngôi sao nổi tiếng nhờ những tác phẩm chuyển thể đó đã chia buồn.

Nam diễn viên Đài Loan Tô Hữu Bằng (Alec Su), người vào vai Hoàng tử Vĩnh Kỳ (Prince Yongqi) trong "Công chúa của tôi" (My Fair Princess), đã viết trên Weibo rằng việc hợp tác với Quỳnh Dao đã để lại dấu ấn mãi mãi trong cuộc đời ông. "Tôi cảm thấy may mắn khi được khắc họa một nhân vật trong truyện của (Quỳnh Dao)", theo anh viết.

Nam diễn viên Trung Quốc Huỳnh Hiểu Minh (Huang Xiaoming), người đóng vai Tiểu Kiến (Xiao Jian) trong "My Fair Princess III", đã bày tỏ trên Weibo rằng "(các tác phẩm của Quỳnh Dao) đã soi sáng tuổi trẻ của nhiều thế hệ, dạy chúng ta cách yêu thương, trân trọng và đối mặt với những thách thức và khó khăn trong cuộc sống".

Cảnh sát Đài Loan hôm Thứ Tư cũng đưa ra thông báo: Nếu bạn đang có ý định tự tử, vui lòng gọi đến đường dây nóng 1925, 1995 hoặc 1980 để được trợ giúp.

Nhà văn Quỳnh Dao

Tuy nhiên, nhà văn Quỳnh Dao trong di thư dặn dò các bạn trẻ cần bảo trọng thân mạng, trường thọ, khỏe mạnh, và đừng nghĩ tới tự sát. Sau đây là các đoạn chót trong thư tuyệt mệnh dịch từ bản tiếng Anh báo Global Times:

"...Tôi là một "tia lửa", và tôi đã cháy sáng rực rỡ khi tôi có thể. Bây giờ, khi ngọn lửa sắp tắt, tôi chọn cách ra đi theo cách này — vụt đi. Mọi điều tôi muốn nói đã được ghi lại trong video "When Snowflakes Fall" (Khi Hoa Tuyết Rơi) của tôi. Tôi hy vọng bạn bè tôi sẽ xem nó thêm vài lần nữa để hiểu mọi điều tôi muốn bày tỏ.

Các bạn thân mến, đừng buồn về "cái chết" của tôi, mà hãy vui mừng cho tôi! Vẻ đẹp của cuộc sống nằm ở khả năng "yêu, ghét, cười, khóc, hát, nói, chạy, di chuyển, đi khắp thế giới với những người bạn đồng hành, sống tự do và duyên dáng, ghét cái ác với niềm đam mê, và sống táo bạo và đầy nhiệt huyết". Tôi đã có tất cả những điều này trong cuộc đời mình. Tôi đã "sống" và không thất bại trong cuộc sống này.

Những gì tôi không muốn chia tay nhất là gia đình và tất cả các bạn. "Tình yêu" gắn chặt trái tim tôi với trái tim các bạn, và tôi sẽ nhớ các bạn nhất. Để cho tâm hồn tôi (tôi không biết con người có tâm hồn hay không) cũng được "bay đi", hãy cười cho tôi, hát cho tôi, nhảy cho tôi! Trong tinh thần, tôi sẽ "nhảy cùng các bạn!"

Tạm biệt, những người thân yêu nhất của tôi! Tôi biết ơn cuộc sống này và vì đã gặp gỡ và biết tất cả các bạn.

Xin lưu ý rằng cách tôi chọn "chết" đã được thực hiện ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Các bạn trẻ, xin đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống của mình một cách dễ dàng như vậy. Những thất bại và đấu tranh tạm thời có thể là "thử thách" trong hành trình tươi đẹp của cuộc sống. Tôi hy vọng các bạn có thể vượt qua tất cả những thử thách này và sống như tôi đã sống, đến tuổi 86 hoặc 87, và khi sức lực của bạn cạn kiệt, thì bạn có thể chọn cách đối mặt với cái chết. Tôi hy vọng rằng đến lúc đó, nhân loại sẽ tìm ra những cách nhân đạo hơn để giúp đỡ những người "già" hãy rời khỏi thế giới này một cách vui vẻ.

Những người thân yêu của tôi, hãy can đảm, hãy sống như chính con người thật của mình và đừng thất bại trong hành trình của mình trên thế giới này! Mặc dù cuộc sống không hoàn hảo, và có nhiều niềm vui, nỗi buồn và cảm xúc bất ngờ, nhưng đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vời thuộc về bạn.

Có rất nhiều từ ngữ không thể diễn tả hết cảm xúc của tôi, nhưng cuối cùng, tôi chúc tất cả các bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, để sống tự do và duyên dáng!"

⦿ ---- Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) báo cáo rằng ít nhất 25% số người bị thương ở Gaza cần phục hồi chức năng, phải đối mặt với những chấn thương có thể thay đổi cuộc sống, không còn sống bình thường nữa được. UNRWA nhấn mạnh những nỗ lực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, tuyên bố rằng họ hợp tác với các đối tác để cung cấp các thiết bị hỗ trợ, phục hồi chức năng và dịch vụ sức khỏe tâm thần. Những chấn thương này có liên quan đến các vụ đánh bom và pháo kích ở Gaza trong 14 tháng qua trong cuộc tấn công đang diễn ra của Israel.

⦿ ---- Bộ Y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel đã giết chết 30 người Palestine và làm bị thương 84 người trong khoảng thời gian báo cáo 24 giờ qua. Tính chung có ít nhất 44.532 người đã bị giết và 105.538 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10/2023.

Hơn 10.000 người Palestine từ Bờ Tây (West Bank, lãnh thổ Palestine bị quân Israel chiếm đóng từ nhiều thập niên) đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Hơn 2.000 người từ Dải Gaza đã bị Israel bắt trong chiến tranh vẫn đang bị giam trong các nhà tù của Israel.

⦿ ---- Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống đắc cử Donald Trump, Mike Waltz, sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel Ron Dermer vào thứ Tư, theo Axios đưa tin. Waltz và Dermer dự kiến ​​sẽ thảo luận về các nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn và con tin ở Gaza cũng như mối đe dọa từ Iran, một phóng viên của Axios cho biết trên X, trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với cuộc họp.

⦿ ---- Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết hôm thứ Tư rằng các quốc gia thành viên sẽ thực hiện một loạt các biện pháp để chống lại các mối đe dọa hỗn hợp do Nga đưa ra. Phát biểu sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao của liên minh, ông cho biết NATO sẽ tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, lên lịch nhiều cuộc tập trận hơn, thúc đẩy phòng thủ mạng và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và thực hiện "hành động cứng rắn hơn" đối với đội tàu xuất khẩu dầu ngầm của Nga.

Rutte nhấn mạnh rằng Nga đang hỗ trợ Iran và Bắc Hàn cho các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này, mặc dù ông từ chối tiết lộ thông tin tình báo. Ông nói thêm rằng các quốc gia thành viên NATO trong tương lai phải chi nhiều hơn cho quốc phòng, tuyên bố rằng mục tiêu hiện tại là 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) "đơn giản là không đủ". (Ghi chú: Rutte nói về cuộc chiến "hybrid warfare" -- nghĩa là cuộc chiến tranh sử dụng nhiều vũ khí trong 2 mặt trận quy ước và phi quy ước - Mix of conventional and unconventional warfare, ở chiến trường xâm lược như ở Ukraine, xách động biểu tình [như đang xảy ra ở Georgia], bắt cóc, ám sát, phá hoại bầu cử...)

⦿ ---- Bàn tay Putin quậy khắp thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh David Lammy cho biết hôm thứ Tư rằng sự tham gia của Nga vào một số cuộc chiến vũ trang đang diễn ra trên toàn thế giới là điều hiển nhiên.

"Khi chúng ta nhìn khắp thế giới với chiến tranh ở đây trên lục địa của chúng ta ở châu Âu, với sự xâm lược khủng khiếp mà chúng ta đang chứng kiến ​​trên khắp Trung Đông với bàn tay của Iran hiện diện ở Trung Đông và với cuộc xung đột đang gia tăng ở Sudan và bây giờ là ở Syria, có một quốc gia có bàn tay của mình trong phần lớn vấn đề này, và đó là Nga", Lammy tuyên bố khi đến cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Brussels. Bộ trưởng ngoại giao kêu gọi các đối tác NATO "nghiêm túc" và tăng chi tiêu quốc phòng vì "chúng ta đang sống trong thời kỳ nguy hiểm".

⦿ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Tư đã kêu gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol từ chức, viện dẫn tình hình chính trị hỗn loạn hiện đang diễn ra ở cả hai quốc gia.Trong bài đăng trên Telegram, Medvedev đã gọi tổng thống Nam Hàn là "kẻ phản bội" được cho là do Hoa Kỳ hậu thuẫn, đồng thời cũng gọi Macron là "kẻ yếu đuối" không có khả năng quản lý cuộc khủng hoảng chính phủ của đất nước Pháp. Ông tuyên bố cả hai "phải ra đi".Medvedev chỉ trích Tổng thống Salome Zurabishvili (của Georgia, tức Gruzia) và Tổng thống Volodymyr Zelensky (của Ukraine), nhấn mạnh rằng Washington cũng ủng hộ 2 chính phủ này. Đặc biệt, Zelensky bị quan chức Nga hăm dọa xử tử: Nhà lãnh đạo "hết nhiệm kỳ" của Ukraine chỉ phải đối mặt với hai lựa chọn khi rời nhiệm sở: "di cư chính trị đáng xấu hổ hoặc bị hành quyết công khai", Medvedev nói thêm.⦿ ---- Theo hãng thông tấn DPA, thủy thủ đoàn của một tàu Nga ở Biển Baltic được cho là đã bắn đạn tín hiệu vào một trực thăng quân sự Đức vào thứ Tư. Chiếc trực thăng quân sự Đức, đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát, đã bị nhắm mục tiêu bằng đạn tín hiệu, một động thái thường liên quan đến các tình huống khẩn cấp hoặc hành động thù địch. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đã có bài phát biểu ngắn gọn về vụ việc bên lề cuộc họp của NATO tại Brussels nhưng không đưa ra thêm thông tin chi tiết nào. Vào tháng 11, một tuyến cáp truyền dữ liệu dưới nước nối Đức và Phần Lan đã bị hư hại ở Biển Baltic.⦿ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm thứ Tư rằng việc đưa quân Đức đến Ukraine không phải là chủ đề có thể thảo luận. "Không thể có chuyện chúng tôi sẽ đưa quân Đức đến Ukraine. Và mọi chuyện sẽ vẫn như vậy", thủ tướng phát biểu trong một phiên họp của quốc hội Đức. "Lực lượng bộ binh không phải là lựa chọn của tôi trong tình hình chiến tranh này", ông nhấn mạnh.Khi được hỏi liệu quân nhân Đức có tham gia vào phái bộ gìn giữ hòa bình tại Ukraine trong tương lai hay không, Scholz chỉ ra rằng không nên suy đoán về những gì sẽ xảy ra sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump được cho là đang cân nhắc thay thế người được ông chọn để điều hành Bộ Quốc Phòng, Pete Hegseth, bằng Thống đốc Florida Ron DeSantis, theo tờ Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với các cuộc thảo luận.Trump đang cân nhắc loại Hegseth khỏi danh sách đề cử của mình trong bối cảnh các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa lo ngại về những cáo buộc ngày càng tăng về đời tư và sự nghiệp của cựu người dẫn chương trình Fox News, trong khi các đồng minh của Trump ngày càng lo ngại rằng ông có thể không vượt qua được sự giám sát chặt chẽ hơn, hãng thông tấn này cho biết. Trump cũng có thể quyết định không chọn DeSantis và sẽ chọn người thay thế khác nếu đề cử của Hegseth không thành công, theo báo cáo cho biết thêm.Nếu đến lúc đó, Hegseth cũng có thể được thay thế bởi Thượng nghị sĩ Joni Ernst của Iowa, trong khi một số đồng minh của Trump đề xuất Thượng nghị sĩ Bill Hagerty của Tennessee cho vai trò điều hành Bộ Quốc Phòng, theo CNN đưa tin, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận.⦿ ---- Nhóm luật sư của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã đệ đơn hôm thứ Ba yêu cầu bác bỏ phán quyết trong vụ án mà Tòa án Tối cao New York tuyên ông phạm tội làm giả hồ sơ kinh doanh cấp độ một trong 34 cáo buộc vì vi phạm quyền miễn truy tố của nguyên thủ quốc gia và sẽ làm gián đoạn nhiệm kỳ sắp tới của ông.Trong một lá thư gửi cho Thẩm phán Juan Merchan, các luật sư chỉ trích vụ án và bản án này là có động cơ chính trị. Họ cũng chỉ ra rằng Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden đã ân xá cho con trai mình là Hunter trong vụ án xét xử cáo buộc gian lận thuế và sở hữu súng bất hợp pháp, khẳng định rằng ông đã bị truy tố "có chọn lọc và không công bằng". Trước đó, Thẩm phán Merchan đã hoãn tuyên án trong vụ án sau khi Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 vì ông có khả năng được bảo vệ bởi quyền miễn truy tố trong cương vị tổng thống.⦿ ---- Ông trùm chống ma túy... Cảnh sát trưởng Quận Hillsborough Chad Chronister, người được Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump lựa chọn làm người quản lý Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA), đã rút tên mình khỏi danh sách xem xét vào thứ Ba."Được Tổng thống đắc cử @realDonaldTrump đề cử làm Người quản lý Cơ quan Phòng chống Ma túy là vinh dự cả đời", Chronister viết trên X, đồng thời nói thêm rằng "trách nhiệm vô cùng quan trọng này" khiến ông phải rút khỏi danh sách xem xét. "Tôi thực sự đánh giá cao đề cử, sự ủng hộ nồng nhiệt của người dân Hoa Kỳ và mong muốn được tiếp tục phục vụ với tư cách là Cảnh sát trưởng Quận Hillsborough", ông tuyên bố.⦿ ---- Paul Atkins, người nổi tiếng với lập trường ủng hộ tiền điện tử, đã được Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump chọn làm người đứng đầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC: Securities and Exchange Commission), Unchained Crypto đưa tin vào thứ Ba, trích dẫn lời của ba người quen thuộc với vấn đề này.Atkins trước đây đã giữ chức vụ ủy viên SEC trong chính quyền của Tổng thống George W. Bush. Ông được đánh giá cao trong giới luật sư bảo thủ cũng như trong số những người Cộng hòa chính thống. Atkins được dự đoán sẽ kế nhiệm Chủ tịch hiện tại, Gary Gensler, người gần đây đã tuyên bố ý định từ chức vào ngày 20 tháng 1/2025, trùng với lễ nhậm chức của Trump. Để Atkins chính thức đảm nhận vai trò này, cần phải có sự xác nhận của Thượng viện. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông lưu ý rằng Trump có thể lựa chọn bổ nhiệm trong thời gian nghỉ nếu Thượng viện không họp vào thời điểm đó.⦿ ---- Một số tiếng súng nổ đã được nghe thấy gần nhà của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen, theo MSNBC đưa tin vào thứ Ba. Theo một viên chức thực thi pháp luật, vụ nổ xảy ra gần nơi cư trú của Yellen ở phía tây bắc Washington DC vào khoảng 1:00 giờ sáng theo giờ miền Đông. Họ nhấn mạnh rằng tính mạng của bộ trưởng tài chính sắp mãn nhiệm không bị đe dọa và xác nhận một cuộc điều tra đã được mở.Trong khi đó, tờ New York Post đưa tin rằng những tiếng súng đã được nghe thấy khi các mật vụ nổ súng vào những cá nhân cố đột nhập vào các xe gần nhà của Yellen. Những nghi phạm được cho là đã chạy trốn bằng xe hơi.⦿ ---- Các chuyên gia y tế đã được cử đến Congo, nơi một căn bệnh giống cúm bí ẩn đã khiến 143 người tử vong, theo hãng tin AP đưa tin hôm thứ Ba. Các ca tử vong được ghi nhận trong khoảng thời gian hai tuần tại khu vực y tế Panzi của tỉnh Kwango. Phó thống đốc tỉnh, Rémy Saki, nói với hãng tin rằng đã có tới 143 người chết và lo ngại con số này có thể tăng lên.Bộ trưởng y tế tỉnh Apollinaire Yumba cho biết các triệu chứng của căn bệnh bí ẩn này bao gồm sốt, nhức đầu, ho và thiếu máu. Saki nói thêm: "Một nhóm chuyên gia dịch tễ học dự kiến sẽ đến khu vực này để lấy mẫu và xác định vấn đề". Tổ chức Y tế Thế giới hiện đang có mặt tại địa phương để thu thập mẫu và điều tra căn bệnh, hãng tin AP đưa tin. Theo WHO, Congo vẫn đang phải đối phó với dịch bệnh mpox, với ước tính 47.000 ca mắc và 1.000 ca tử vong tại quốc gia này.⦿ ---- Amazon.com Inc. cho biết vào thứ Ba rằng tuần lễ Black Friday và sự kiện bán ah5 giá Cyber Monday là sự kiện mua sắm lớn nhất trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn từ trước đến nay. Doanh số bán các thiết bị hỗ trợ Alexa, bao gồm các mẫu Echo Dot và Fire TV Stick 4K mới nhất, đã tăng lên hàng triệu chiếc từ ngày 21/11/2024 đến ngày 2 tháng 12/2024. Công ty cũng cho biết 60% doanh số bán hàng tại các cửa hàng của Amazon trong những ngày đó đến từ những người bán độc lập, bao gồm các thương hiệu nổi tiếng như JLab, Blissy, Luxe Weavers và The Woobles."Chúng tôi biết khách hàng của mình đánh giá cao việc tiết kiệm tiền như thế nào và khách hàng của chúng tôi đã tiết kiệm được hàng tỷ đô la với chúng tôi trong sự kiện mua sắm trong kỳ nghỉ năm nay", Doug Herrington, Giám đốc điều hành của Worldwide Amazon Stores cho biết.⦿ ---- Amazon Web Services (AWS), bộ phận điện toán đám mây của Amazon, đã công bố vào thứ Ba kế hoạch sản xuất "Ultracluster", một siêu máy tính AI khổng lồ được cung cấp năng lượng bởi chip Trainium của mình. Dự kiến ra mắt vào năm 2025, Ultracluster sẽ hỗ trợ công ty khởi nghiệp AI Anthropic và cung cấp khả năng tính toán gấp năm lần so với các hệ thống hiện tại của công ty.Ultraserver tích hợp công nghệ mạng của Amazon, cung cấp tới 83,2 petaflop sức mạnh tính toán, gấp bốn lần so với máy chủ chip thông thường của Nvidia. Cũng trong ngày hôm Thứ Ba, AWS đã tiết lộ một máy chủ mới có tên là Ultraserver, bao gồm 64 chip được kết nối với nhau."Ngày nay, thực sự chỉ có một lựa chọn về GPU và đó chỉ là Nvidia", Matt Garman, giám đốc điều hành của Amazon Web Services cho biết. "Chúng tôi nghĩ rằng khách hàng sẽ đánh giá cao việc có nhiều lựa chọn".⦿ ---- Bà Melinda French Gates đã cam kết sẽ quyên góp thêm cho tương đương 1 triệu đô la (match up: nghĩa là, ai tặng mười ngàn thì bà sẽ tặng thêm tương đương mười ngàn, cứ như thế) để hỗ trợ hai tổ chức phi lợi nhuận vào ngày GivingTuesday, một ngày dành riêng cho hoạt động từ thiện. Sáng kiến của bà bao gồm quyên góp tới 500.000 đô la cho mỗi tổ chức cho Quỹ Vote Mama Foundation, nơi trao quyền cho các bà mẹ tranh cử chức vụ chính trị, và Viện Rosalynn Carter Institute for Caregivers. Các khoản tiền quyên góp thông qua Every.org sẽ được theo dõi và sau đó được quyên góp thêm.Năm ngoái, GivingTuesday đã quyên góp được khoảng 3,1 tỷ đô la, mặc dù số lượng người tham gia đã giảm. Asha Curran, Giám đốc điều hành của GivingTuesday, cho biết việc quyên góp thêm có thể giúp thúc đẩy mọi người quyên góp. Bà cho biết: "Chúng tôi thực sự chia sẻ cam kết với ý tưởng rằng hoạt động từ thiện không chỉ nằm trong tay những người cực kỳ giàu có. Rằng mọi người thực sự cần đóng góp cho một xã hội lành mạnh thông qua lòng hào phóng".⦿ ---- Đại học Yale chọn những câu nói nổi bật trong năm 2024: ca sĩ Taylor Swift đầu sổ với Nàng Mèo Không Con. Siêu sao nhạc pop Taylor Swift đứng đầu danh sách năm nay khi ký một bài đăng trên Instagram vào tháng 9 với tư cách là “Taylor Swift Childless Cat Lady" ("Nàng mèo không con Taylor Swift") trong khi ủng hộ đảng viên Dân chủ Kamala Harris làm tổng thống.Tổng thống Joe Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump chiếm hai vị trí tiếp theo trong danh sách. Biden đứng ở vị trí số 2 với thông báo gần đây rằng ông sẽ ân xá cho con trai mình là Hunter. Trump với lời chụp mũ sai sự thật rằng, "Ở Springfield, họ đang ăn thịt chó, những di dân đã đến. Họ đang ăn thịt mèo" trong cuộc tranh luận vào tháng 9 của ông với Harris.Danh sách trích dẫn đáng chú ý, được biên soạn hàng năm bởi Fred Shapiro, phó giám đốc tại Thư viện Luật Yale, là phần bổ sung cho The New Yale Book of Quotations, do Shapiro biên tập và Nhà xuất bản Đại học Yale xuất bản. "Xin lưu ý rằng các mục trong danh sách này không nhất thiết là những câu trích dẫn hùng hồn hay đáng ngưỡng mộ, mà chúng được chọn vì chúng nổi tiếng hoặc quan trọng hoặc đặc biệt tiết lộ tinh thần của thời đại chúng ta", Shapiro nói.Danh sách 6 câu nổi bật nhất năm 2024:1. "Taylor Swift Childless Cat Lady" — Taylor Swift, khi ký tên vào bài đăng trên Instagram, ngày 10 tháng 9/2024.2. "Hôm nay, tôi đã ký lệnh ân xá cho con trai tôi, Hunter." — Tổng thống Joe Biden, tuyên bố chính thức, ngày 1 tháng 12/2024.3. "Ở Springfield, họ đang ăn thịt những con chó, những di dân đã đến đây. Họ đang ăn thịt những con mèo." — Tổng thống đắc cử Donald Trump, cuộc tranh luận tổng thống, ngày 10 tháng 9/2024, lặp lại một thuyết âm mưu sai lạc về những người nhập cư Haiti ở Ohio.4. “Tôi đã kết bạn với những kẻ xả súng trong trường học.” — Thống đốc Minnesota Tim Walz, cuộc tranh luận phó tổng thống, ngày 1 tháng 10/2024, đã nói nhầm khi đề cập đến việc kết bạn với những người sống sót sau vụ xả súng.5. “Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!” — Trump nói sau khi thoát một nỗ lực ám sát ở Butler, Pennsylvania, vào ngày 13 tháng 7/2024.6. “Đúng là họ có thể kiểm soát thời tiết.” — Dân biểu liên bang Hoa Kỳ của Marjorie Taylor Greene (CH-Georgia), đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ngày 2 tháng 10/2024, ủng hộ một thuyết âm mưu rằng chính phủ Biden đã sử dụng công nghệ kiểm soát thời tiết để đưa Bão Helene vào các nơi đông cử tri Đảng Cộng hòa.⦿ ----: Luật mới từ 1/1/2025 cho người thuê nhà thêm thời gian để phản hồi thông báo trục xuất. Luật AB 2347 kéo dài thời gian mà người thuê nhà phải phản hồi thông báo trục xuất từ 5 đến 10 ngày. Dự luật này do Dân biểu Ash Kalra của San Jose soạn thảo."AB 2347 sẽ ngăn chặn các phán quyết mặc định trục xuất người thuê nhà dựa trên việc phục vụ lệnh triệu tập không đúng cách bằng cách yêu cầu chủ nhà nộp bằng chứng phục vụ lên tòa án và cung cấp cho người thuê nhà một khoảng thời gian hợp lý để phản hồi", Kalra cho biết. "Trong các trường hợp trục xuất, vì thời gian phản hồi của người thuê nhà rất ngắn, nên việc thông báo đúng về hồ sơ nộp lên tòa án là rất quan trọng".⦿ ---- California: Luật mới từ 1/1/2025 sẽ xóa các khoản nợ y tế ra khỏi báo cáo tín dụng. Luật SB 1061 sẽ xóa nợ y tế khỏi báo cáo tín dụng của người tiêu dùng để đảm bảo rằng mọi người "không bị phạt vì chi phí chăm sóc sức khỏe cần thiết cao", theo văn phòng của Thống đốc Newsom. Điều này sẽ cấm sử dụng nợ y tế được liệt kê trên báo cáo tín dụng là yếu tố tiêu cực đối với người tiêu dùng. Dự luật được Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Rob Bonta ủng hộ và được Thượng nghị sĩ Limón biên soạn."Không người California nào phải bị tịch thu nhà, bị chận khoản vay hoặc thậm chí là mất việc làm vì họ đã tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết [để mang nợ y tế]," theo Limón cho biết. Theo Quỹ Chăm sóc Sức khỏe California (California Health Care Foundation), khoảng 40% người California bị ảnh hưởng bởi nợ y tế.⦿ ---- Caliofrnia: phá ổ buôn súng lậu và thiết bị vũ khí tinh vi sang từ Long Beach sang Bắc Hàn. Một người đàn ông sống tại Ontario đã bị bắt trong một hoạt động buôn lậu vũ khí của Bắc Hàn liên quan đến các chuyến hàng vũ khí từ Long Beach, các nhà chức trách liên bang cho biết hôm thứ Ba. Các đặc vụ liên bang đã bắt giữ nghi phạm Shenghua Wen, một công dân Trung Quốc 41 tuổi, với thị thực du học đã hết hạn hồi đầu năm nay.Wen sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên vào chiều thứ Ba tại tòa án liên bang ở trung tâm thành phố Los Angeles và có thể bị đưa ra xét xử trong những tuần tới. "Không thể cường điệu hóa tầm quan trọng của vụ bắt giữ và phát hiện ra âm mưu này", Akil Davis, trợ lý giám đốc phụ trách của FBI tại Los Angeles cho biết. "Nhóm điều tra không chỉ ngăn chặn các mặt hàng bị hạn chế bổ sung được chuyển đến chế độ Bắc Hàn mà còn thu thập được thông tin tình báo có giá trị cho Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi".Vào ngày 14.8/2024, các đặc vụ liên bang đã đột kích vào nhà của Wen ở Ontario, nơi họ tìm thấy hai thiết bị mà y thừa nhận rằng mình có ý định gửi đến Bắc Hàn để sử dụng cho mục đích quân sự. Chúng bao gồm một thiết bị Serstech RX MkII Pharma được sử dụng để nhận dạng các mối đe dọa hóa học và một thiết bị do thám ANDRE Deluxe Near-Field Detection được sử dụng để phát hiện các tín hiệu truyền.Một tháng sau, vào ngày 6 tháng 9, các đặc vụ đã định vị và thu giữ chiếc xe tải của Wen đỗ bên ngoài nhà y. Bên trong xe tải là 50.000 viên đạn 9mm dự định được gửi đến Bắc Hàn. Theo các nhà điều tra, Wen cùng với một loạt những kẻ đồng phạm không xác định đã có thể vận chuyển thành công hai kiện hàng vũ khí và đạn dược đến Bắc Hàn. Những container đó được vận chuyển từ cảng Long Beach đến Hồng Kông, sau đó là Trung Quốc và cuối cùng là đến Bắc Hàn.⦿ ---- California: cậu 7 tuổi nghịch súng của ba, bắn chết em trai 2 tuổi. Một vụ tai nạn súng thương tâm đã khiến một bé trai 2 tuổi tử vong vào tuần này tại Rancho Cucamonga, và Biện lý Quận sẽ xem xét lại vụ án. Khoảng 4 giờ chiều Thứ Hai, Sở Cảnh sát Quận San Bernardino đã nhận được cuộc gọi về vụ nổ súng xảy ra tại bãi đậu xe của một trung tâm thương mại bán lẻ tại số 8250 Day Creek Boulevard.Khi các cảnh sát đến nơi, họ phát hiện ra đứa trẻ bị thương nặng. Đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện gần đó, nơi bé được tuyên bố đã tử vong. Cảnh sát xác định nạn nhân và anh trai 7 tuổi của bé đang ở trong xe tải khi anh trai lớn tuổi hơn tìm thấy một khẩu súng trong hộp đựng găng tay, "dẫn đến vụ nổ súng gây tử vong", sở cảnh sát cho biết.Không rõ ai là người trông chừng bọn trẻ và liệu khẩu súng đó có được đăng ký và cấp phép hay không. California cấm mang theo súng đã nạp đạn trong xe ở hầu hết các địa điểm. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ, bao gồm cả những người có giấy phép mang vũ khí giấu kín hợp lệ.⦿ ---- Jerry Heath đã trúng giải độc đắc Powerball trị giá 44,3 triệu đô la. Heath, một cảnh sát đã nghỉ hưu ở Long Beach và cựu chiến binh của Quân đội Hoa Kỳ, đã mua tấm vé trúng thưởng của mình tại một cửa hàng Ralphs ở Dana Point (Quận Cam) cho một buổi quay số được tổ chức vào tháng 8/2024.Tốt nghiệp Đại học Cal State Long Beach — trước đây là Long Beach State College — Heath cho biết anh xuất thân từ một gia đình bình dân và có thu nhập thấp. Anh cho biết anh chơi xổ số để giải trí và để ủng hộ sứ mệnh chung là hỗ trợ hệ thống giáo dục công của California. Heath cho biết số tiền đó sẽ không thay đổi các ưu tiên của anh hoặc con người anh ngày hôm nay. “Tôi không thể quên nơi mình đến khi đã trở thành triệu phú,” Heath nói. “Tôi không thực sự đi du lịch; chơi xổ số là thú vui duy nhất của tôi.”Anh nói với các viên chức Xổ số rằng anh dự định sẽ chia sẻ số tiền trúng thưởng với con gái và các cháu của mình, đồng thời vẫn cho phép bản thân được tận hưởng sự hào hứng khi chơi trò chơi xổ số. Anh là người chơi xổ số hàng ngày trước khi trúng Powerball — giờ anh đang nhắm đến SuperLotto Plus, một trò chơi độc quyền tại California.⦿ ----(cựu thượng nghị sĩ Cộng hòa ở tiểu bang Massachusetts), hiện bị kết tội gian lận liên bang kêu gọi Tổng thống đắc cử Donald Trump ân xá cho ông sau khi Tổng thống Joe Biden ân xá cho con trai ông là Hunter. Dean Tran kêu gọi "Trump ân xá vô điều kiện" một ngày sau khi Biden ký lệnh ân xá cho con trai mình. Đầu năm 2024, Tran đã bị kết tội gian lận tiền cứu trợ đại dịch và khai báo gian dối trên tờ khai thuế liên bang. Tran đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết án 20 tội danh gian lận chuyển tiền và ba tội danh khai thuế gian lận."Cần phải điều tra toàn diện các vụ án của Thượng nghị sĩ Tran và ân xá vô điều kiện", Tran viết lên mạng vào thứ Hai, gắn thẻ trong bài đăng: Fox News, Donald Trump Jr., Lara Trump, Cộng Hòa, Jim Jordan, Pam Bondi và Donald J. Trump. Tran đã trích dẫn một câu trong tuyên bố của Biden vào Chủ Nhật khi ông ân xá cho Hunter — thay thế tên con trai của Biden bằng tên của Tran. Tran nói Tran bị lôi ra tòa vì Tran là đảng viên Cộng Hòa.Tran đã phục vụ tại Thượng viện Tiểu bang Massachusetts, đại diện cho Quận Worcester và Middlesex từ năm 2017 đến tháng 1 năm 2021. Sau khi nhiệm kỳ Thượng viện Tiểu bang của Tran kết thúc vào năm 2021, Tran đã gian lận nhận trợ cấp thất nghiệp do đại dịch trong khi ông cũng được thuê làm cố vấn được trả lương cho một nhà bán lẻ phụ tùng xe hơi có trụ sở tại New Hampshire (Công ty Automotive Parts Company: APC). Trong thời gian làm cố vấn được trả lương, Tran đã gian lận thu được 30.120 đô la tiền trợ cấp thất nghiệp do đại dịch.Ngoài ra, Tran đã che giấu 54.700 đô la tiền thu nhập tư vấn mà ông nhận được từ Công ty APC trong tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 của mình. Đây là khoản tiền ngoài hàng nghìn đô la thu nhập mà Tran đã che giấu khỏi IRS trong khi thu tiền thuê nhà từ những người thuê bất động sản Fitchburg của ông từ năm 2020 đến năm 2022.Năm 2017, Tran đã trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Cơ quan lập pháp Massachusetts. Khu vực thượng viện của ông bao gồm Fitchburg, Leominster và một số cộng đồng khác ở phía bắc trung tâm Massachusetts. Tran đã mất ghế Thượng viện Tiểu bang vào năm 2020 và cuối cùng ông đã không thành công trong cuộc chạy đua vào Quốc hội ở Khu vực 3 vào năm 2022.Tội danh gian lận chuyển tiền có thể dẫn đến mức án lên đến 20 năm tù, ba năm quản chế và tiền phạt 250.000 đô la. Tội danh khai thuế gian dối có thể dẫn đến mức án lên đến ba năm tù, một năm quản chế và tiền phạt 100.000 đô la. Bản án được đưa ra bởi thẩm phán tòa án liên bang dựa trên Hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ và các luật lệ chi phối việc xác định bản án trong một vụ án hình sự.⦿ ---- Maryland: Cảnh sát Quận Montgomery đã bắt bà, 71 tuổi và Jose Saravia Gonzalez, 27 tuổi, cả hai đều ở Silver Spring, với cáo buộc ngộ sát do sơ suất hình sự bằng xe hơi liên quan đến vụ tông xe chết người với người đi bộ vào ngày 5 tháng 4/2024, cướp đi sinh mạng của Ron Franzese, 52 tuổi.Theo Sở cảnh sát MCPD, cuộc điều tra đã tiết lộ rằng vào khoảng 10:12 tối, một chiếc Honda Odyssey màu trắng đời 2023 do Thanh Phan điều khiển đang đi về hướng Tây trên Đường Randolph gần Đường Kimblewick thì không rõ lý do, xe đã lao vào vỉa hè và đâm vào một người đi bộ, khiến anh ta ngã xuống đường. Người đi bộ sau đó đã bị một chiếc Acura 4 cửa màu trắng do Saravia Gonzalez điều khiển đâm phải. Tài xế của chiếc Acura đã bỏ trốn khỏi hiện trường mà không cứu giúp người đi bộ. Chiếc Honda quay trở lại đường, băng qua ba làn đường và đâm vào một cái cây.Người chết được xác định là Ron Franzese, 52 tuổi, ở Silver Spring. Vào thứ Hai, ngày 25 tháng 11, Phan đã bị bắt, trong đó bà bị buộc tội ngộ sát do sơ suất hình sự bằng phương tiện giao thông. Vào thứ Hai, ngày 2 tháng 12, Saravia Gonzalez đã bị bắt theo lệnh bắt giữ và bị buộc tội ngộ sát do sơ suất hình sự bằng phương tiện giao thông.Phan và Gonzalez đã được đưa đến Đơn vị xử lý trung tâm của Quận Montgomery, nơi Phan đang bị giam giữ mà không được tại ngoại và Gonzalez đang bị giam giữ, chờ xem xét tại ngoại vào lúc 1 giờ chiều thứ Ba, ngày 3 tháng 12 năm 2024.”⦿ ---- HỎI 1: Gần 30% hiệu thuốc Mỹ hoạt động từ năm 2010 đến năm 2020 đã đóng cửa vào năm 2021, tức là hơn 26.000 tiệm đóng cửa thời gian này?ĐÁP 1: Đúng vậy. Gần ba trong số 10 hiệu thuốc tại Hoa Kỳ mở cửa trong thập kỷ trước đã đóng cửa vào năm 2021, nghiên cứu mới cho thấy. Các khu phố của người da đen và người La tinh dễ bị tổn thương nhất trước việc đóng cửa các hiệu thuốc bán lẻ, điều này có thể làm giảm các lựa chọn chăm sóc vốn đã hạn chế trong những cộng đồng đó, các nhà nghiên cứu cho biết trong một nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí Health Affairs.Xu hướng này có khả năng đã tăng tốc kể từ khung thời gian của nghiên cứu, vì nhiều hiệu thuốc vẫn đang gặp khó khăn. Trong ba năm qua, các chuỗi cửa hàng lớn Walgreens và CVS đã đóng cửa hàng trăm cửa hàng khác và Rite Aid đã thu hẹp hoạt động khi trải qua quá trình tái tổ chức phá sản.Các hiệu thuốc đã phải đối mặt với tình trạng hoàn trả đơn thuốc ngày càng giảm, chi phí tăng và thói quen mua sắm của khách hàng thay đổi. Các chuỗi cửa hàng đã đóng cửa các cửa hàng thua lỗ và chuyển hồ sơ đơn thuốc đến các địa điểm có lợi nhuận hơn. Nghiên cứu phát hiện ra rằng hơn 29% trong số gần 89.000 hiệu thuốc bán lẻ tại Hoa Kỳ hoạt động từ năm 2010 đến năm 2020 đã đóng cửa vào năm 2021. Con số này tương đương với hơn 26.000 cửa hàng.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Mập phì và bụng phệ là dấu hiện hiện ra để 20 năm sau khởi sự bệnh mất trí?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy những người béo phì và tích tụ mỡ bụng sâu có nguy cơ cao mắc các protein đặc hiệu của bệnh Alzheimer trong não lên đến 20 năm trước khi xuất hiện các triệu chứng mất trí sớm nhất. Nghiên cứu này sẽ được trình bày vào thứ Hai tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội X quang Bắc Mỹ (Radiological Society of North America) ở Chicago.Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện này xuất hiện từ cuộc điều tra của họ về bệnh lý của bệnh Alzheimer ngay từ giai đoạn trung niên - ở độ tuổi 40 và 50 - khi bệnh đang ở giai đoạn đầu. Họ lưu ý rằng đây cũng là thời điểm những thay đổi tiềm ẩn về hành vi, chẳng hạn như giảm cân và giảm mỡ nằm giữa các cơ quan bụng, có hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa hoặc trì hoãn sự khởi phát của căn bệnh thoái hóa thần kinh này.Chi tiết: