Trịnh Phối Phối, nữ hoàng phim võ hiệp, từ trần ở San Francisco, thọ 78 tuổi.

- DB Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez: Trễ rồi, không thể thay Biden được, vì sẽ bị Cộng Hòa kiện, rồi Tòa Tối Cao sẽ cho Trump thắng. Thêm nữa, Biden có cơ hội thắng Trump hơn người khác.

- MAGA thứ thiệt: ứng cử viên Phó Tổng Thống Cộng Hòa JD Vance soi kỹ phòng tắm người đồng tính.

- DB Dân Chủ Sheila Jackson Lee qua đời, thọ 74

- TT Biden lên mạng tố cáo Trump nói sai ngược sự thật về xe điện, về kinh tế Mỹ thời Biden, nhắc rằng Trump từng kêu gọi tiêm thuốc tẩy trùng để chống dịch COVID, rằng Trump nhiều lần nói là sẽ cắt giảm tiền An sinh xã hội và Medicare.

- Trong bài diễn văn, Trump liên tục nói dối: Trump nói: Tội phạm tăng vọt thời Biden (thực tế, tổng thể giảm 15,2%); Trump nói: Đảng Dân chủ muốn ‘tiêu diệt’ An sinh xã hội và Medicare (thực tế, Trump nói năm 2000 rằng An sinh xã hội là “kế hoạch lừa gạt kiểu Ponzi”, trong khi Biden từ 10 năm nay cam kết bảo vệ An Sinh Xã Hội và Medicare); Trump nói: hòa bình ở nước ngoài dưới thời Trump (thực tế, thời Trump, 65 lính Mỹ đang tại ngũ chết ở hải ngoại vì chiến tranh, và Nga tấn công miền đông Ukraine); Trump nói: Biden tăng thuế ‘gấp bốn lần’. (thực tế, Biden muốn tăng thuế từ 37% lên 39,6% cho người lương cao hơn 400.000 USD); Trump nói: Bắc Hàn không phóng hỏa tiễn thời Trump (thực tế, Bắc Hàn vẫn phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong khi đàm phán với chính phủ Trump); Trump nói giá hàng chợ, tạp hóa đắt hơn 50% dưới thời Biden (thực tế, tăng 21%); Trump nói Trump đã ký cắt giảm thuế lớn nhất từ trước đến nay (thực tế, lớn thứ 8).

- TNS Chris Coons (đồng chủ tịch Ban tái tranh cử của TT Biden): Biden đang “cân nhắc” xem ai sẽ là ứng cử viên Dân chủ xuất sắc nhất để đánh bại Trump

- TT Biden: sẽ tiếp tục tranh cử vào tuần tới

- Tỷ phú Michael Mortiz, một nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ, kêu gọi Biden lui

- Bây giờ đã có 4 Thượng nghị sĩ và 35 Dân Biểu Dân chủ xin Biden rút lui

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi: nếu Biden lui, Dân Chủ sẽ họp, công khai chọn ứng cử viên thay thế

- Trump lên mạng, nói đã nói chuyện với Zelensky, rằng nếu đắc cử, Trump sẽ có hòa đàm cho Nga-Ukraine

- Zelensky và Trump đồng ý sẽ gặp riêng để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine.

- Tay súng Thomas Matthew Crooks đã thả máy bay không người lái để xem vị trí sẽ mai phục bắn tỉa

- Họp với các nhà tài trợ, PTT Harris tránh nói về những lời kêu gọi TT Biden rút lui

- Boeing dự báo 20 năm: 43.975 máy bay mới vào năm 2043, tăng 3%

- TQ mưa lũ: 30 người mất tích và hơn 40 nhà bị hư hại ở Tứ Xuyên

- Trung Quốc: 11 người chết vì lũ lớn làm sập cầu

- Gaza: 38.919 người chết, và 89.622 người bị thương vì bom Israel

- Mỹ: suy tính cho Ukraine tấn công sâu vào Nga bằng vũ khí Mỹ.

- Mỹ: sẽ có lệnh trừng phạt và biện pháp bổ sung chống lại Trung Quốc vì TQ giúp Nga.

- Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ): các khu định cư của Israel tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là bất hợp pháp, phải trả đất. Israel từ chối.

- Ngoại trưởng Mỹ: giải pháp 2 nhà nước Palestine-Israel "không chết và không thể chết"

- Thế vận Paris 2024: Trưởng đội thể dục nghệ thuật nữ Nhật Bản (cô Shoko Miyata, 19 tuổi) bị Nhật đuổi về vì hút thuốc và uống rượu.

- Tesla Inc. tăng giá 2 kiểu xe hơn 2%, một số dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động vì trục trặc vi tính

- Trục trặc điện toán đám mây Microsoft toàn cầu, hàng ngàn chuyến bay hủy, hoãn, gián đoạn dịch vụ xe lửa, bệnh viện, ngân hàng và sàn chứng khoán.

- Quận Los Angeles: hỏa hoạn nhiều giờ, 2 tòa nhà bị phá hủy và 5 tòa nhà bị hư hại.

- RFA. Công nhân Yupoong ở Đồng Nai đình công sang ngày thứ hai.

- TIN VN. Phát hiện gần 80.000 quyển sách giáo khoa giả mạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- TIN VN. Nam Định: Mưa lớn, 37.000ha lúa mùa có nguy cơ mất trắng.

- HỎI 1: Gần 60% cư dân Đài Loan nói Trung Quốc là hiểm họa, 80,6% tin rằng Đài Loan và TQ là 2 nước riêng biệt? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Dọn nhà thường xuyên, trẻ em khi lớn sẽ dễ bị trầm cảm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-20/7/2024) ⦿ ---- Boeing đã nâng dự báo 20 năm về số lượng máy bay phản lực mới được giao lên 3%, dự đoán nhu cầu về 43.975 máy bay mới vào năm 2043, theo công ty cho biết trong một tuyên bố. Brad McMullen, phó Giám đốc cấp cao về kinh doanh và tiếp thị thương mại của Boeing, cho biết: "Đây là một kỷ nguyên đầy thách thức và đầy cảm hứng đối với ngành hàng không. Việc quay trở lại với tốc độ tăng trưởng giao thông điển hình hơn cho thấy ngành của chúng ta có khả năng phục hồi tốt như thế nào, ngay cả khi tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những hạn chế về sản xuất và chuỗi cung ứng đang diễn ra trong bối cảnh những thách thức toàn cầu khác."

⦿ ---- Trung Quốc: Ít nhất 30 người mất tích và hơn 40 ngôi nhà bị hư hại ở tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan Province), tây nam Trung Quốc sau khi lũ lụt xảy ra tại khu vực hôm thứ Bảy sau lượng mưa lớn. Theo truyền thông, thông tin liên lạc, đường sá, cầu cống ở làng Tân Hoa (Xinhua village) đã bị gián đoạn. Chính quyền địa phương đã bắt đầu chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn toàn diện trong khu vực. Trong khi đó, lũ quét ở phía Tây Bắc nước này khiến một phần cầu cao tốc bị sập, khiến 11 người thiệt mạng.

⦿ ---- Trung Quốc: 11 người được xác nhận đã thiệt mạng sau vụ sập một phần cầu đường cao tốc ở huyện Zhashui, thành phố Shangluo, tỉnh Shaanxi. Tai nạn xảy ra do mưa lớn bất ngờ và lũ quét. Các đội cứu hộ vẫn đang làm việc kể từ khi xảy ra vụ sập, trục vớt được 5 xe rơi xuống sông. Những nỗ lực nhằm xác định vị trí các nạn nhân còn lại và thu hồi thêm phương tiện vẫn tiếp tục như một phần của hoạt động cứu hộ đang diễn ra.

⦿ ---- Bộ Y tế Gaza hôm thứ Bảy cho biết số người chết ở vùng đất Palestine kể từ khi bắt đầu chiến tranh đã tăng lên 38.919, và 89.622 người đã bị thương. Trong 24 giờ qua, 37 người Palestine đã thiệt mạng và 54 người bị thương.

⦿ ---- MAGA thứ thiệt: ứng cử viên Phó Tổng Thống Cộng Hòa JD Vance soi kỹ phòng tắm người đồng tính. Một bản ghi nhớ bị rò rỉ tiết lộ J.D. Vance đã sử dụng một bảng câu hỏi để hỏi những người được đề cử làm đại sứ của Biden về quan điểm của họ về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập tại nơi làm việc, quyền đồng tính LGBTQ+, chứng phiền muộn về giới tính (gender dysphoria: cảm thấy giới tính khi mình sinh ra không đúng với cảm xúc của mình) và “chăm sóc chuyển đổi giới tính”.

Theo báo Washington Post, Thượng nghị sĩ Vance (R-Ohio) đã trì hoãn một số nhiệm vụ đại sứ tại Bộ Ngoại giao tới một năm khi ông xem xét kỹ lưỡng những người được đề cử về sự ủng hộ của họ đối với các vấn đề xã hội và các chính sách của chính quyền Biden. Một trong những câu hỏi của Vance bắt đầu: “Công chúng của nhiều đồng minh của chúng ta và những quốc gia mà chúng ta tìm cách xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn đều có các giá trị đạo đức truyền thống của Cơ đốc giáo, Do Thái, Hồi giáo hoặc Ấn Độ giáo. Nếu được xác nhận [chức Đại sứ], bạn sẽ giải thích cho họ biết việc Hoa Kỳ thúc đẩy ‘nhân quyền cho người LGBTQ’ sẽ như thế nào ở đất nước của họ?”

Barbara Stephenson, cựu đại sứ tại Panama từng phục vụ dưới thời chính quyền Đảng Cộng hòa và Dân chủ, cho biết, bảng câu hỏi đặt các nhà ngoại giao chuyên nghiệp vào tình thế “ràng buộc” phải ghi vào hồ sơ về việc họ ủng hộ các chính sách có thể khác với những gì họ tin tưởng. “Những nhà ngoại giao chuyên nghiệp đó được yêu cầu phải ủng hộ chính sách của chính quyền nắm quyền, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải thay đổi quan điểm mà họ đã tranh luận ủng hộ hoặc phản đối trước đây”.

Bảng câu hỏi của Vance cũng hỏi những người sắp trở thành đại sứ về chỗ ở “phòng tắm trung tính về giới tính” và giương cao “cờ Tiến bộ” trong “lễ kỷ niệm LễTự hào khu vực” (Pride: lễ của người đồng tính). Năm ngoái, Vance đã cáo buộc Stephanie Sanders Sullivan, cựu đại sứ tại Ghana, đã “tỉnh giấc” (woke: người ý thức về kỳ thị màu da và bất công xã hội tại Mỹ) và thúc đẩy “chính sách xã hội tiến bộ” về căn cước giới tính khi đại sứ quán của cô giương cờ Tự hào (Pride).

⦿ ---- Dân biểu Sheila Jackson Lee đã qua đời ở tuổi 74, theo gia đình bà thông báo hôm thứ Sáu, ghi nhận sự công nhận quốc tế của bà đối với những nỗ lực dũng cảm của bà thay mặt cho phụ nữ và trẻ em. Jackson Lee đã phục vụ công chúng trong hơn ba thập niên, cống hiến sự nghiệp của mình cho công lý chủng tộc, cải cách tư pháp hình sự và nhân quyền. Gần đây bà đã tiết lộ cuộc chiến của mình với căn bệnh ung thư tuyến tụy, một chẩn đoán mà cô đã công bố vào tháng trước. Bà thuộc Đảng Dân Chủ, Dân Biểu địa hạt 18 của Texas, bao trùm hầu hết trung tâm Houston.

⦿ ---- Michael Mortiz, một nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ, đã tham gia kêu gọi Tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống với cựu Tổng thống Trump. Với bình luận công khai của mình, Mortiz - một tỷ phú đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon - trở thành một trong những người đóng góp lớn nhất cho đảng Dân chủ để gây áp lực buộc Biden phải đình chỉ chiến dịch tranh cử của mình.

“Thật đáng buồn, Tổng thống Biden có sự lựa chọn – tự ngã mạn, hoặc đức hạnh,” Mortiz nói trong email hôm thứ Sáu gửi tới The New York Times. “Biden có thể đẩy đất nước vào thời kỳ đen tối và tàn khốc, hoặc phải thuận theo Luật Vô Thường (Father Time: tiếng lóng, nói về tuổi già). Đồng hồ đã chảy cạn rồi.”

NY Times lưu ý rằng Mortiz đã trao 7,8 triệu đô la cho các sáng kiến ​​​​ủng hộ Biden và chống Trump trong chu kỳ bầu cử năm 2024 cho đến nay. Phần lớn trong số đó, khoảng 6,8 triệu USD, được chuyển đến American Bridge PAC, nơi chạy các quảng cáo chống Trump ở các tiểu bang chiến trường. Trong một email khác gửi tới NY Times, Mortiz cho biết tất cả số tiền quyên góp của ông cho Đảng Dân chủ, không chỉ Biden, hiện đang bị tạm dừng.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Dân Chủ Sherrod Brown hôm thứ Sáu đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden kết thúc chiến dịch tranh cử của mình, nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung vào các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến người dân Ohio. "Tôi đồng ý với nhiều người dân Ohio đã liên hệ với tôi. Vào thời điểm quan trọng này, chúng ta phải tập trung hoàn toàn vào những vấn đề quan trọng này. Tôi nghĩ Tổng thống nên kết thúc chiến dịch tranh cử của mình", Brown nói trong một tuyên bố đăng trên X.

TNS Brown là đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện thứ 4 kêu gọi Tổng thống Biden kết thúc chiến dịch tranh cử của mình. Theo Báo Forbes, tính tới khuya Thứ Sáu, kêu gọi TT Biden rút khỏi cuộc tranh cử có 4 Thượng nghị sĩ và 35 Dân Biểu Dân chủ . Đặc biệt trầm trọng là liên đoàn lao động tiểu bang Washington (The Local 3000 chapter of the United Food and Commercial Workers) gồm 55.000 thành viên xin Biden rút lui. Có một lý do: nhiều cử tri Dân Chủ trong thành phần bất mãn về cách TT Biden giúp Israel trấn áp Palestine và đã bầu sơ bộ bằng phiếu "uncommited" (không cam kết) muốn Biden rút lui để hy vọng có chính sách mới về Palestine.

⦿ ---- Trong cuộc họp tuần trước với các đảng viên Đảng Dân chủ California, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quy trình đề cử mở (open nomination process: trái nghịch với kín, bí mật, như thế, có thể sẽ trực tiếp TV) nếu Tổng thống Joe Biden quyết định từ chức, theo Politico đưa tin hôm thứ Sáu. Theo các nguồn tin quen thuộc với cuộc trò chuyện, cuộc thảo luận được tổ chức tại Điện Capitol vào ngày 10 tháng 7, tập trung vào các bước tiếp theo của Đảng Dân chủ và những hạn chế tiềm tàng trong việc đăng quang nhanh chóng của Phó Tổng thống Kamala Harris.

Pelosi, cùng với các đảng viên Đảng Dân chủ California khác, bày tỏ lo ngại rằng việc bỏ qua một quy trình mở có thể khiến cử tri xa lánh. Vấn đề không phải là trình độ của bà Harris mà là nhận thức rằng giới tinh hoa trong đảng đang quyết định người được đề cử, hơn là do từ ý muốn từ các cơ sở của đảng.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã có cuộc trò chuyện "rất tốt đẹp" với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời khẳng định, nếu đắc cử, Trump sẽ chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. “Cả hai bên sẽ có thể đến với nhau và đàm phán một thỏa thuận nhằm chấm dứt bạo lực và mở đường hướng tới thịnh vượng”, ông Trump nói trên Truth sau cuộc điện đàm. Theo Trump, Zelensky đã lên án vụ ám sát hôm thứ Bảy tuần trước và nhấn mạnh sự đoàn kết của người dân Mỹ vào thời điểm này.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cựu tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã đồng ý tổ chức cuộc gặp riêng để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine. Quyết định này được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa hai chính trị gia, trước đây được Trump mô tả là “rất tốt” và trong đó Zelensky thừa nhận “sự hỗ trợ quan trọng của lưỡng đảng, lưỡng viện của Mỹ để bảo vệ” “tự do và độc lập” của Kiev. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine chúc mừng Trump đã đảm bảo được sự đề cử của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 và lên án vụ tấn công Trump ở Pennsylvania.

⦿ ---- Thomas Matthew Crooks, tay súng 20 tuổi đã cố gắng ám sát cựu Tổng thống Donald Trump, có thể đã thả một chiếc máy bay không người lái bay qua khu vực Butler Farm Show ở phía tây Pennsylvania, theo The Wall Street Journal đưa tin trên Fryday. Đường bay được lập trình của máy bay không người lái đã ghi lại cảnh quay từ trên không của địa điểm tập hợp, cho thấy những sai sót nghiêm trọng về an ninh. Sau đó, anh này bắn ít nhất sáu phát đạn từ nóc tòa nhà American Glass Research, cách nơi Trump đang phát biểu 400 feet (123 mét). Các cuộc điều tra đang diễn ra đang xem xét làm thế nào Crooks tiếp cận một mái nhà nơi có tầm nhìn rõ ràng về phía Trump và bắn được một khẩu súng trường AR-15.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris tránh nói về những lời kêu gọi ngày càng tăng từ các đảng viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội yêu cầu Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử trong một cuộc điện thoại với các nhà tài trợ, Politico đưa tin hôm thứ Sáu. Bà cảm ơn các nhà tài trợ vì đã tiếp tục hỗ trợ và hy sinh. Sự thiếu sót này khiến một số nhà tài trợ thất vọng vì Harris không trả lời câu hỏi và nhanh chóng rời khỏi cuộc gọi sau nhận xét của bà.

Harris nói trong cuộc điện thoại mà Politico thu được: “Chỉ trong bảy ngày qua, như bạn đã nghe, tôi đã đi đến Pennsylvania, Michigan và Bắc Carolina, và tôi đang ở trên những con phố này”. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nói rằng, "Nhiều người trong chúng tôi đã tham gia vào các cuộc bầu cử này bốn năm một lần, và gần như mỗi lần chúng tôi nói, đây là cuộc bầu cử. Vâng, đây là cuộc bầu cử."

⦿ ---- Tổng thống Joe Biden đã lên Twitter hôm thứ Sáu để phản bác lại những tuyên bố của Donald Trump trong bài phát biểu của Trump tại Đại hội toàn quốc Cộng hòa (RNC). “Tôi bị mắc kẹt ở nhà vì COVID, vì vậy tôi thật không may khi xem bài phát biểu của Donald Trump trước RNC,” Biden nói trước khi phản bác khẳng định của Trump về xe điện, đồng thời chỉ ra rằng ngành sản xuất của Mỹ đang phát triển mạnh dưới thời chính quyền của ông.

Biden cũng đề cập đến lời hứa chấm dứt lạm phát của Trump, trích dẫn một bài báo trên Wall Street Journal cho thấy kế hoạch Dự án 2025 của Trump sẽ làm trầm trọng thêm lạm phát. Biden bảo vệ các chính sách kinh tế của mình, cho rằng chúng đã giúp giảm chi phí và lạm phát.

Tổng thống cũng lên án cách Trump xử lý đại dịch COVID-19, nhắc lại đề xuất gây tranh cãi của Trump về việc tiêm thuốc tẩy trùng và nhắc về số người chết cao. Phát biểu về cam kết bảo vệ An sinh xã hội và Medicare của Trump, Biden cáo buộc Trump liên tục đề xuất cắt giảm các chương trình này trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump. (Bài kiểm chứng về bài diễn văn của Trump do NBC thực hiện cũng được Việt Báo dịch sáng hôm nay.)

⦿ ---- NBC News đã kiểm chứng bài diễn văn của Trump: đầy những lời bịa đặt, vu khống. Cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một thế giới quan quen thuộc vào tối thứ Năm: một chính quyền sẽ ngăn chặn chiến tranh, kiềm chế lạm phát và chấm dứt tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa lần thứ ba của ông bao gồm một loạt tuyên bố bịa đặt về các chủ đề từ thuế, tội phạm đến chính sách đối ngoại. Đây là những gì Trump nói ở Milwaukee và sự thật đằng sau tuyên bố của ông.

⦿ -- Trump vu khống: Đảng Dân chủ muốn ‘tiêu diệt’ An sinh xã hội và Medicare. “Tôi sẽ bảo vệ An Sinh Xã Hội và Medicare. Đảng Dân chủ sẽ phá hủy An sinh xã hội và Medicare", ông Trump nói. Điều này là sai lệch. Trump đã lảng tránh vấn đề này trong nhiều năm, nhưng bây giờ nói rằng ông sẽ không cắt An sinh xã hội hoặc Medicare. Trước khi tranh cử, Trump đã gọi An sinh xã hội là “kế hoạch lừa gạt kiểu Ponzi” hồi năm 2000 và ủng hộ kế hoạch tái cơ cấu Medicare của Dân Biểu Paul Ryan vào năm 2012. Nhưng khi ứng cử tổng thống năm 2016, Trump tự coi mình là người bảo vệ các chương trình đó.

Biden đã nhiều lần chỉ ra một cuộc phỏng vấn với CNBC vào tháng 3/2024, khi Trump nói, “Có rất nhiều điều bạn có thể làm về quyền lợi, về mặt cắt giảm”. Trong chiến dịch tranh cử này, Trump hầu như đều khẳng định rằng ông sẽ không cắt giảm An sinh xã hội và Medicare. Sau cuộc phỏng vấn với CNBC, Trump đã tìm cách làm rõ những nhận xét của mình, khi nói trong một cuộc phỏng vấn với trang web bảo thủ Breitbart, “Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm hoặc tổn hại đến An sinh xã hội hoặc Medicare.”

Vào những năm 1990, Biden đã nhiều lần nói về việc cố gắng cắt giảm chi tiêu của chính phủ, bao gồm cả An sinh xã hội và Medicare nhưng thất bại. Nhưng Biden đã kiên quyết phản đối việc cắt giảm An sinh xã hội hơn một thập niên trước, khi Đảng Dân chủ chuyển sang hỗ trợ mở rộng phúc lợi hưu trí. Trong tuần trước, Biden đã chấp nhận lời kêu gọi của những người cấp tiến ủng hộ việc mở rộng phúc lợi An sinh xã hội nếu Biden tái đắc cử, mặc dù cả Biden và Bạch Ốc đều không đưa ra thông tin cụ thể về điều đó.

⦿ -- Trump nói dối: Tôi đã dừng các vụ phóng tên lửa từ Bắc Hàn. Điều này là sai. Bắc Hàn tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong nhiệm kỳ của Trump, ngay cả khi hai nước tổ chức đàm phán để cố gắng đàm phán một thỏa thuận khả thi nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc Bắc Hàn cắt giảm chương trình tên lửa hạt nhân. Ngay từ khi mới nhậm chức, Trump đã cảnh báo Bắc Hàn không nên đe dọa Mỹ, nếu không “họ sẽ phải hứng chịu lửa và cơn thịnh nộ mà thế giới chưa từng chứng kiến”.

⦿ -- Trump nói dối: Có hòa bình ở nước ngoài dưới thời Trump. Sai. Trump nói: “Tôi là tổng thống đầu tiên trong thời hiện đại không bắt đầu một cuộc chiến tranh mới nào.... Dưới thời Tổng thống Bush, Nga xâm lược Georgia. Dưới thời Tổng thống Obama, Nga đã chiếm Crimea. Dưới chính quyền hiện tại, Nga đứng sau toàn bộ Ukraine. Dưới thời Tổng thống Trump, Nga chẳng lấy được gì cả." Điều này là sai.

Tổng thống Jimmy Carter không tuyên chiến hay tìm kiếm bất kỳ sự cho phép sử dụng vũ lực nào. Không có quân nhân Hoa Kỳ nào chết vì hành động thù địch trong thời gian ông nắm quyền, trong khi ít nhất 65 lính Mỹ đang tại ngũ đã chết vì hành động thù địch trong thời kỳ chính quyền Trump.

Cuộc xâm lược Ukraine của Nga, bắt đầu vào năm 2014 với việc chiếm giữ Crimea, vẫn tiếp tục dưới thời tổng thống của Trump. Phe ly khai thân Nga được Moscow hậu thuẫn tiếp tục tiến hành chiến tranh ở miền đông Ukraine chống lại chính phủ ở Kiev dưới thời chính quyền Trump.

⦿ -- Trump nói dối: Tỷ lệ tội phạm đang gia tăng ở Mỹ. Sai. Trump nói: “Tỷ lệ tội phạm của chúng ta đang gia tăng trong khi số liệu thống kê tội phạm toàn cầu giảm mạnh”. Điều này là sai lệch, theo dữ liệu toàn diện nhất.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết vào tháng trước rằng số liệu thống kê tội phạm mới nhất cho thấy tội phạm bạo lực đã giảm đáng kể, tổng thể giảm 15,2% trong ba tháng đầu năm 2024 so với năm 2023 (với số vụ giết người, cướp giật, hiếp dâm được báo cáo và các vụ án nghiêm trọng hơn giảm mạnh hơn).

Dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ tội phạm cũng giảm đáng kể vào năm 2023, theo dữ liệu của FBI bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền đối với 82% dân số Mỹ. Có những giới hạn đối với những gì dữ liệu có thể cho chúng ta biết, dữ liệu chưa đầy đủ và không phải mọi tội phạm đều được báo cáo chính xác. Nhưng các thống kê không ủng hộ bức tranh mà Trump đang vẽ ra về tội ác ở Mỹ.

Theo như tỷ lệ tội phạm “giảm mạnh” trên toàn thế giới thì có rất nhiều trên thế giới. Một báo cáo của Liên hợp quốc năm 2023 về tội giết người cho thấy sự gia tăng từ năm 2021 đến năm 2022 và không có bằng chứng nào cho thấy tỷ lệ tội phạm đang giảm ở Châu Phi nhưng số vụ giết người lại giảm ở Nam Mỹ, giảm đáng kể ở Châu Âu kể từ năm 2017 và tỷ lệ tương đối trì trệ ở Úc.⦿ --- Trump nói dối: Biden có kế hoạch tăng thuế ‘gấp bốn lần’. Điều này là sai, theo lời hứa về ngân sách và chiến dịch tranh cử của Biden. Trump đã đưa ra tuyên bố này trước đây. Theo Ủy ban Ngân sách Liên bang Có Trách Nhiệm (Committee for a Responsible Federal Budget), ngân sách năm tài chính 2024 của Biden sẽ tăng thuế suất thuế thu nhập cá nhân cao nhất từ 37% lên 39,6% và kêu gọi mức thuế tối thiểu 25% đối với những người có thu nhập cao nhất.Ngoài ra còn có các loại thuế khác, bao gồm cả thuế đánh vào những người kiếm được ít nhất 400.000 USD, nhưng không có khoản thuế nào trong ngân sách cho thấy thuế người dân sẽ tăng lên gấp bốn lần. Biden đã cam kết không tăng thuế đối với bất kỳ ai kiếm được ít hơn 400.000 USD và ông cũng chưa đề xuất bất kỳ điều gì trong chiến dịch tranh cử có thể tăng thuế cao như vậy đối với nhiều người.⦿ --- Trump nói dối: Giá hàng chợ, tạp hóa đắt hơn 50% dưới thời Biden. Trump nói: “Nó không phải là giá cả phải chăng; mọi người không thể sống như thế này. Dưới chính quyền này (Biden), chính quyền hiện tại của chúng ta, giá hàng tạp hóa tăng 57%, xăng tăng 60 và 70%, lãi suất thế chấp đã tăng gấp 4 lần.” Điều này là phóng đại.Một số mặt hàng tạp hóa đã tăng giá rất lớn, nhưng giá hàng tạp hóa nhìn chung đã tăng 21% dưới thời chính quyền Biden. Giá xăng tăng 58% dưới thời Biden, trong khi lãi suất thế chấp tăng hơn gấp đôi chứ không phải gấp bốn.⦿ --- Trump nói dối: Trump đã ký cắt giảm thuế lớn nhất từ trước đến nay. Trump nói: “Chúng tôi đã cung cấp cho các bạn mức cắt giảm thuế lớn nhất từ trước đến nay”. Điều này là sai. Theo Ủy ban phi đảng phái về Ngân sách Liên bang có trách nhiệm, dự luật thuế do Đảng Cộng hòa tài trợ mà Trump đã ký thành luật vào tháng 12/2017 không phải là dự luật “lớn nhất” trong lịch sử Hoa Kỳ. Theo ước tính của họ, mức cắt giảm thuế là lớn thứ tám trong lịch sử.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết ông sẽ trở lại chiến dịch tranh cử vào tuần tới sau khi tạm dừng do có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, đồng thời đảm bảo rằng ông “sẽ giành chiến thắng” trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Trong một tuyên bố, Biden chỉ trích cựu Tổng thống và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vì bài phát biểu "đen tối" của ông tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa.Ông nói: “Đêm qua người dân Mỹ đã nhìn thấy chính một Donald Trump mà họ đã từ chối 4 năm trước. Trong hơn 90 phút, ông ấy tập trung vào những bất bình của chính mình, không có kế hoạch đoàn kết chúng ta và không có kế hoạch cải thiện cuộc sống cho người dân lao động”. Tuyên bố của Biden được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi từ chính đảng của ông yêu cầu ông rút khỏi cuộc đua tổng thống.⦿ ---- Trễ rồi, không thể thay Biden được, vì sẽ bị Cộng Hòa kiện... Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) đã đả kích “giới tinh hoa” của Đảng Dân chủ, những người đang thúc đẩy Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc đua năm 2024, cảnh báo rằng họ cũng “không quan tâm” đến việc nhìn thấy Phó Tổng thống Harris đứng đầu tấm vé. Bình luận của cô được đưa ra trong buổi phát sóng trực tiếp trên Instagram vào tối thứ Năm sau bài phát biểu rất được mong đợi của cựu Tổng thống Trump tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, nơi Trump chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa cho vị trí tổng thống.Ocasio-Cortez nói: “Nếu bạn nghĩ rằng có sự đồng thuận giữa những người muốn Joe Biden ra đi rằng họ sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Harris thì bạn đã nhầm. Họ không hoàn toàn trung thực. Tôi đang ở trong những căn phòng này. Tôi thấy họ nói gì trong các cuộc trò chuyện. Họ muốn Tổng thống Biden rút lui, và họ cũng muốn thấy Phó Tổng thống Harris bị đẩy qua bên lề."Ocasio-Cortez vẫn là một trong những đồng minh lớn nhất của Biden kể từ màn tranh luận thảm hại vào tháng trước, nơi ông đôi khi vấp ngã và có vẻ cáu kỉnh, phát động một cuộc đấu tranh nội bộ liên quan đến việc ứng cử của mình. Những lo ngại về tuổi tác và trí tuệ của ông đã dẫn đến việc ngày càng có nhiều đảng viên Đảng Dân chủ kêu gọi người đương nhiệm rút khỏi cuộc đua.“Tôi khá chắc chắn rằng nhiều người biết rằng Tổng thống đã già. Tổng thống Biden đã rất già. Donald Trump cũng rất già, là một người phân biệt chủng tộc và theo chủ nghĩa phát xít mới,” cô lập luận. “Rất nhiều người không thích việc chúng ta gặp lại một trận đấu giống hệt như năm xưa. Nghĩa là không thay đổi nhiều chút nào. Nó thực sự không thay đổi nhiều về mặt nhận thức của người dân, về vị trí của cử tri và việc tham gia tranh luận.”Gần 30 Dân Biểu Đảng Dân chủ, trong đó có 3 thượng nghị sĩ, hiện đã ép Biden bước sang một bên và “chuyển ngọn đuốc” cho một ứng cử viên khác. Kể từ thứ Tư, cựu Tổng thống Obama, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-Calif.) và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (D-N.Y.) đều đã nêu lên những lo ngại riêng về khả năng đánh bại Trump vào tháng 11 và những tác động về một thất bại tiềm ẩn .Trong buổi phát sóng Instagram Live, Ocasio-Cortez cũng nêu lên những lo ngại về mặt hậu cần về nỗ lực thay thế Biden, đồng thời cảnh báo rằng Đảng Cộng hòa có kế hoạch đưa ra những thách thức pháp lý nếu Đảng Dân chủ chọn người khác làm ứng cử viên. Bà nói: “Chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng hòa đã xác nhận rằng Đảng Cộng hòa đang chuẩn bị các thách thức pháp lý đối với bất kỳ thay đổi nào về lá phiếu có thể xảy ra. Khả năng cuộc bầu cử của chúng tôi được quyết định bởi phán quyết của Tòa án Tối cao tăng vọt.” (Nghĩa là, nếu có ai thay Biden mà thắng Trump thì Đảng Dân Chủ sẽ bị kiện. Mà lên Tòa Tối Cao là Trump sẽ thắng.)⦿ ---- Thượng nghị sĩ Chris Coons (D-Del.), đồng chủ tịch quốc gia Ban tái tranh cử của Tổng thống Biden, cho biết hôm thứ Sáu rằng Biden đang “cân nhắc” xem ai sẽ là ứng cử viên Đảng Dân chủ xuất sắc nhất để đánh bại cựu Tổng thống Trump vào tháng 11, cho thấy Biden đang đánh giá cẩn thận khả năng của mình. lựa chọn nhường chỗ cho ứng cử viên khác.Nhưng Coons cũng nhấn mạnh rằng ông nghĩ Biden sẽ là lựa chọn mạnh mẽ nhất để thách thức Trump trong cuộc tổng tuyển cử, và sau đó ông đã đăng một tuyên bố trên mạng xã hội tuyên bố Biden “sẽ chiến thắng”. Coons phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen: “Đây là vấn đề nội bộ của đảng và vấn đề của chiến dịch đang diễn ra rất công khai. Tôi nghĩ tổng thống của chúng ta đang cân nhắc điều mà ông ấy nên cân nhắc, đó là: Ai là ứng cử viên sáng giá nhất để giành chiến thắng vào tháng 11 và tiếp tục phát huy các giá trị cũng như ưu tiên của Đảng Dân chủ trong chiến dịch này?”Coons nhắc lại sự ủng hộ của anh ấy dành cho Biden và ca ngợi thành tích của Biden trong 3 năm rưỡi qua. “Biden là một tổng thống phi thường. Biden đã vận động tranh cử hiệu quả, Biden đã lãnh đạo hiệu quả”, Coons nói, trích dẫn sự lãnh đạo của Biden tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington tuần trước.⦿ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm thứ Sáu cho biết nước ông có thể thay đổi lập trường về các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ. “Tôi không thể cho bạn câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi đó, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng quan điểm hiện tại của tổng thống của chúng tôi là tình hình đã thay đổi”, Sullivan tuyên bố trong một cuộc thảo luận do Diễn đàn An ninh Aspen tổ chức. Trước đó, quan chức này tiết lộ rằng Mỹ đang lên kế hoạch trừng phạt mới chống lại Trung Quốc vì hỗ trợ Nga.⦿ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã nhận xét hôm thứ Sáu tại Diễn đàn An ninh Aspen rằng thế giới có thể “mong đợi thấy các lệnh trừng phạt và biện pháp bổ sung” chống lại Trung Quốc vì sự hỗ trợ của nước này dành cho Nga. Sullivan đề cập: “Bức tranh lớn hơn tiếp tục đi sai hướng”, đồng thời nhấn mạnh rằng Bắc Kinh vẫn là một trong những nhà cung cấp các mặt hàng có công dụng kép lớn cho Nga. Nói thêm về chủ đề trừng phạt, quan chức Mỹ nói thêm rằng Washington có kế hoạch sử dụng chúng "để chống lại các ngân hàng giúp đỡ cỗ máy chiến tranh của Nga".⦿ ---- Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) hôm thứ Sáu đã ra phán quyết theo quan điểm tư vấn rằng các khu định cư của Israel tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Phán quyết của tòa án cho biết Israel có nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế là "chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp của mình tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng càng nhanh càng tốt".Quyết định này cũng cho biết Israel có nghĩa vụ phải ngừng ngay lập tức mọi hoạt động định cư mới, sơ tán tất cả những người định cư khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine và bồi thường những thiệt hại gây ra cho tất cả các thể nhân hoặc pháp nhân có liên quan ở những vùng lãnh thổ đó.Ý kiến của tòa án nói thêm rằng tất cả các quốc gia, tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc có nghĩa vụ không công nhận "tình huống phát sinh từ sự hiện diện bất hợp pháp của Nhà nước Israel tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng" là hợp pháp và không cung cấp viện trợ hoặc hỗ trợ để duy trì lãnh thổ này. tình hình được tạo ra bởi sự hiện diện liên tục của Nhà nước Israel tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng." Israel không công nhận tính hợp pháp của ICJ. Và tòa án không có cơ chế buộc Israel phải tuân thủ phán quyết.⦿ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Sáu đảm bảo rằng giải pháp hai nhà nước "không chết và không thể chết", bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Hamas và Iran. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen, Blinken tuyên bố rằng "giữa Gaza và Bờ Tây, có khoảng hơn 5 triệu người Palestine. Có khoảng 7 triệu người Do Thái ở Israel. Chẳng đi đâu cả."Ông nói thêm rằng giải pháp hai nhà nước "mang lại hòa bình và an ninh lâu dài cho người Israel, những người rất mong muốn và cần nó, đồng thời đáp ứng quyền tự quyết của người Palestine." Bộ trưởng nói thêm rằng Mỹ sẽ không cho phép nhà nước Palestine trong tương lai đe dọa Israel, nhấn mạnh rằng Israel không thể "bị cai trị bởi Hamas hoặc một nhóm khủng bố giống Hezbollah".⦿ ---- Cheng Pei-pei (Trịnh Phối Phối), nữ diễn viên tiên phong được mệnh danh là Nữ hoàng võ thuật, đã qua đời. Bà đã 78 tuổi. Một ngôi sao điện ảnh Trung Quốc, người được quốc tế ca ngợi nhờ vai diễn trong Ngọa hổ tàng long (2000), Pei-pei đã qua đời hôm thứ Năm tại khu vực Vịnh San Francisco, theo đại diện của bà từ Echelon Talent Management nói với báo People. “Cô ấy không chỉ là ‘Nữ hoàng võ thuật’ và là nữ anh hùng hành động châu Á đầu tiên, mà còn là một anh hùng thực sự vì những gì cô ấy đã làm để giúp đỡ người khác cho đến những ngày cuối cùng,” người đại diện cho biết trong một tuyên bố.Bà sinh ngày 6 tháng 1/1946 tại Thượng Hải (Trung Hoa Dân Quốc), Trình Phối Phối chuyển đến Hồng Kông vào năm 1962 khi mới 16 tuổi. Năm 1963, bà bắt đầu tham gia đào tạo tại Shaw Brothers Studio. Năm 1964, bà ra mắt lần đầu trong điện ảnh với vai Liu Qiuzi trong bộ phim truyền hình Đài Loan Lovers' Rock năm 1964. Bà nổi tiếng từ năm 1966 với vai diễn Kim Yến Tử trong bộ phim võ hiệp Hong Kong Đại túy hiệp, do Hồ Kim Thuyên đạo diễn. Từ vai diễn này, bà trở nên lừng danh với hàng loạt vai nữ hiệp trong các bộ phim võ hiệp nửa cuối thập niên 1960.Sau khi kết hôn, Trình Phối Phối chuyển đến định cư ở Nam California vào thập niên 1970 để chuyên tâm vào việc nuôi dạy con cái. Bà theo học trường kinh doanh tại Đại học California, Irvine (UCI). Trong thời gian này, bà cũng mở một trường dạy múa Trung Hoa. Năm 2000, bà lại được giới điện ảnh quốc tế chú ý với vai Ngọc diện hồ ly trong bộ phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Trình Phối Phối có bốn người con. Trình Phối Phối là một tín đồ Phật giáo.Gia đình của Trịnh Phối Phối đã viết riêng trong một bài đăng trên Facebook rằng cô “đã qua đời thanh thản tại nhà được bao bọc bởi những người thân yêu của mình”. Bài đăng cũng cho biết Pei-pei được chẩn đoán vào năm 2019 mắc “hội chứng bệnh Parkinson thoái hóa thần kinh, không điển hình – không chính thức là thoái hóa vỏ não (CBD)”, mô tả tình trạng này là một “căn bệnh hiếm gặp với các triệu chứng tương tự như bệnh Parkinson”. Pei-pei đã chọn không tiết lộ công khai tình trạng của mình, thay vào đó, cô chọn giải quyết vấn đề một cách riêng tư và “dành thời gian còn lại cho con cháu”.⦿ ---- Khi Thế vận hội Paris chỉ còn một tuần nữa là diễn ra, Nhật Bản đột nhiên không có đội trưởng ở môn thể dục nghệ thuật nữ. Tờ Japan Times đưa tin cô Shoko Miyata đã bị Hiệp hội Thể dục dụng cụ Nhật Bản đuổi về nước từ Pháp vì thiếu nữ 19 tuổi này thừa nhận hút thuốc và uống rượu. Theo Guardian, các hành vi phạm tội vi phạm quy tắc ứng xử của đội Nhật Bản JGA (Japan Gymnastics Association). Miyata, đương kim vô địch quốc gia của cô, thừa nhận với hiệp hội rằng cô đã vi phạm vào tháng 6 và tháng 7, bao gồm cả tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia ở Tokyo.Chủ tịch JGA Tadashi Fujita cho biết: “Tôi gửi lời xin lỗi chân thành vì đã gây ra nhiều rắc rối cho nhiều người vì Miyata. Tôi rất xin lỗi." Bản thân Miyata chưa bình luận gì, nhưng huấn luyện viên cá nhân của cô đề nghị các nhà phê bình nên giảm nhẹ cho cô một chút. Mutsumi Harada, nói với BBC: “Cô đã trải qua những ngày thực sự phải chịu quá nhiều áp lực. Tôi cầu xin mọi người hiểu điều đó." Nhật Bản không được kỳ vọng sẽ giành được huy chương với tư cách một đội, nhưng bản thân Miyata được coi là một ứng cử viên ở nội dung xà thăng bằng.⦿ ---- Tesla Inc. đã tăng giá các kiểu xe Model X All-Wheel Drive và Plaid hơn 2%, như trang web hiển thị vào thứ Sáu. Nhà sản xuất xe đã thay đổi giá trị của xe dẫn động bốn bánh từ 77.990 USD thành 79.990 USD, cho thấy mức tăng 2,5%. Trong khi đó, giá xe Plaid đã được sửa đổi từ 92.990 USD thành 94.990 USD, ý nghĩa của nó và tăng thêm 2,1%. Trước đó trong ngày, công ty là trung tâm của một báo cáo tuyên bố một số dây chuyền sản xuất của họ đã ngừng hoạt động do trục trặc ngừng hoạt động CNTT toàn cầu trên diện rộng. Cổ phiếu của Tesla mất 4,24% ET để bán với giá 238,6 USD sau khi giá thay đổi.⦿ ---- Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ FCC xác nhận hôm thứ Sáu rằng họ hiện đang xem xét một trục trặc CNTT lớn ảnh hưởng đến điện toán đám mây và các hệ thống chạy Windows của Microsoft trên toàn thế giới, làm gián đoạn 911 và các dịch vụ khẩn cấp. FCC cho biết vào sáng thứ Sáu trên mạng X: “Chúng tôi biết các báo cáo về việc hệ thống ngừng hoạt động gây gián đoạn dịch vụ, bao gồm cả 911. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên bang khác để cung cấp hỗ trợ và xác định mức độ của những gián đoạn dịch vụ này”.Vấn đề là các chuyến bay phải dừng lại và làm gián đoạn các dịch vụ xe lửa, hậu cần, bệnh viện, ngân hàng và sàn giao dịch chứng khoán. Một số mạng truyền hình buộc phải ngừng phát sóng, không thể phát sóng.Các hãng hàng không American Airlines, United Airlines và Delta Air Lines đã hạ cánh tất cả các chuyến bay trên toàn cầu, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ cho biết và hãng hàng không lớn nhất châu Âu, Ryanair, báo cáo rằng họ đã bị ảnh hưởng nặng nề do "trục trặc CNTT của bên thứ ba hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi", trong khi một thời gian dài các tuyến được hình thành tại các sân bay ở Amsterdam, Berlin, Paris, Manchester và cả bốn sân bay ở London. Hành khách đến sân bay khởi hành sẽ gặp màn hình trống trên màn hình hiển thị thông tin chuyến bay theo thời gian thực.Tương tự, hàng không Lufthansa, Eurowings và SAS của Đức, hãng hàng không quốc gia của Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy, đã báo cáo các vấn đề với hệ thống đặt chỗ hoặc làm thủ tục trực tuyến của họ trong khi KLM của Hà Lan cho biết họ “gần như đình chỉ hoạt động” vì việc xử lý chuyến bay trở nên “không thể”. Sân bay Zurich cho biết các chuyến bay không được phép hạ cánh.Tại châu Á, sân bay Delhi buộc phải chuyển sang làm thủ tục thủ công và sử dụng bảng trắng để đăng thông tin chuyến bay trong khi sân bay Narita của Tokyo báo cáo Qantas và ít nhất 4 hãng hàng không trong khu vực đang gặp sự trục trặc hệ thống.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một vụ hỏa hoạn vào sáng sớm thứ Sáu đã gửi khói qua trung tâm thành phố Los Angeles và xa hơn nữa khi nó cháy hàng giờ tại một khu vực có các tòa nhà thương mại. Cháy được báo cáo vào khoảng 2 giờ sáng tại khu nhà số 600 trên phố South Kohler gần phố Seventh. Lửa bắt đầu từ khu vực kho chứa đồ ngoài trời và nhanh chóng lan sang các tòa nhà. Có 2 tòa nhà bị phá hủy và 5 tòa nhà bị hư hại.Ngọn lửa được dập tắt vào khoảng 8h30 giờ sáng. LAFD cho biết sáng thứ Sáu: “Sau cuộc chữa cháy mệt mỏi suốt những giờ sáng sớm, lực lượng cứu hỏa hiện đã dập tắt tất cả ngọn lửa đang hoạt động liên quan đến ngọn lửa này”. Một lính cứu hỏa bị thương ở đầu gối và phải nhập viện trong tình trạng ổn định. Nguyên nhân chưa rõ.⦿ ---- RFA.Theo Đài Á Châu Tự Do. Công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (TNHH) Yupoong Việt Nam tại Đồng Nai đình công sang ngày thứ hai vào ngày 19/7. Mạng báo Lao động loan tin trong cùng ngày cho biết vào ngày 18/7 có 400 công nhân Yupoong đình công. Số này gồm nhân viên văn phòng và người lao động thai sản tham gia; tuy nhiên sang ngày 19/7 toàn bộ người lao động tại công ty Yupoong đình công. Người lao động đình công để yêu cầu Công ty Yupoong Việt Nam điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Công ty TNHH Yupoong Việt Nam tại Đồng Nai có hơn 1700 người lao động. Công ty nằm tại Khu Công nghiệp Loteco, thành phố Biên Hòa, chuyên sản xuất hàng may mặc (trừ hàng may từ da lông thú).⦿ ---- TIN VN.. Theo Tạp Chí Công Thương. Sau thời gian theo dõi, xác minh, Lực lượng QLTT tỉnh Hậu Giang phát hiện và thu giữ gần 80.000 quyển sách giáo khoa giả mạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm các loại từ lớp 1 đến lớp 12. Nơi các đối tượng tập kết, lưu trữ, kinh doanh sách giáo khoa không số nhà, không treo gắn bảng hiệu, nằm ẩn sâu trong khu dân cư hoang vắng, ít người qua lại tại đường số 1, khu dân cư Tây Đô EcoPark, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Môi Trường. Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến cho nhiều diện tích lúa vừa gieo cấy trên địa bàn tỉnh Nam Định chìm sâu trong nước. Nhiều diện tích đã cấy đi cấy lại 3 lần mà vẫn có nguy cơ cây lúa không sống được. Theo báo cáo từ Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định, đến hết ngày 18/7, toàn tỉnh có 37.000ha lúa mùa bị ngập úng do mưa lớn, tập trung nhiều nhất ở các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực.⦿ ---- HỎI 1: Gần 60% cư dân Đài Loan nói Trung Quốc là hiểm họa, 80,6% tin rằng Đài Loan và TQ là 2 nước riêng biệt?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát mới được công bố, gần 60% cư dân Đài Loan cho biết mối đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan đã gia tăng trong vài năm qua. Cuộc khảo sát cho thấy 80,6% cư dân Đài Loan tin rằng Đài Loan và Trung Quốc không thuộc cùng một quốc gia, trong khi 13,6% cho rằng Đài Loan và Trung Quốc thuộc cùng một quốc gia. Cuộc khảo sát do Academia Sinica có trụ sở tại Đài Loan thực hiện đã đánh giá nhận thức của người dân trên đảo về Hoa Kỳ, cùng với cách họ nhìn nhận các mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc đối với hòa bình và ổn định.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Dọn nhà thường xuyên, trẻ em khi lớn sẽ dễ bị trầm cảm?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cảnh báo những đứa trẻ có gia đình thường xuyên di chuyển có nguy cơ trầm cảm cao hơn đáng kể sau này trong cuộc sống. Các nhà nghiên cứu nhận thấy, những đứa trẻ di chuyển một lần trong độ tuổi từ 10 đến 15 có nguy cơ được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm ở tuổi trưởng thành cao hơn 41% so với những trẻ có gia đình không di chuyển. Và những đứa trẻ di chuyển hai lần trở lên ở độ tuổi đó có nguy cơ mắc trầm cảm cao hơn 61%.Chi tiết: