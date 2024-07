- GS Cao Huy Thuần, vị cư sĩ nổi tiếng nhất của Phật giáo VN, vừa ra đi - Bộ Tư pháp cho Boeing miễn tố đối với 2 tai nạn rớt phi cơ sau khi thú tội và bồi thường - TT Biden bác bỏ những lời kêu gọi rút lui tranh cử

Người cư sĩ nổi tiếng nhất của Phật giáo VN vừa ra đi: Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu lịch sử, chính trị và tư tưởng giá trị được xuất bản trong cũng như ngoài nước. (Ảnh tư liệu Báo Giác Ngộ)

- Biden tới Philadelphia cầu nguyện. Mục sư Louis Felton và nhiều giáo dân da đen ủng hộ, cảm ơn xóa nợ thời sinh viên

- Tòa thủ đô xét lại hàng trăm hồ sơ những kẻ tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 sau khi Tòa Tối cao ra phán quyết Bộ Tư pháp đã phản ứng thái quá

- Zelensky và Thủ tướng Ba Lan ký hiệp ước an ninh song phương

- Zelensky kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn vì Nga dội bom khu dân sự, bệnh viện, chết 29 người

- Tập Cận Bình kêu gọi sớm ngừng bắn, lập hòa bình ở Ukraine

- Israel đã giam tù 9.550 người Palestine, nhiều người "bị tra tấn, chưa từng có về mức độ và cường độ"

- Israel không kích, bắn chết Ihab al-Ghussein, Thứ trưởng Bộ Lao động Gaza

- Bộ trưởng Tài chính Anh đòi thay đổi và xây dựng một mối quan hệ khác với Liên Âu.

- Philippines và Nhật Bản ký hiệp ước quốc phòng cho d8ưa quân vào nhau để tập trận chung.

- Úc mua máy bay không người lái hạng nhẹ của Mỹ nhét vừa trong ba lô cho bộ binh sử dụng

- Nối xe lửa Thái-Lào-Hoa từ ngày 19/7

- Nhật Bản: 1 máy bay của United Airlines đi Guam quay trở lại sân bay Chubu để hạ cánh khẩn cấp vì máy trục trặc

- 1/5 phụ nữ Hàn Quốc từng bị đe dọa tung ảnh "thân mật" để tống tiền tình dục

- Chủ tịch X Corp., Elon Musk, quy chụp WhatsApp của Meta Platforms là "phần mềm gián điệp"

- Quận Riverside: tịch thu 150 pounds (68 kilograms) pháo bông lậu

- Quận Los Angeles: căn nhà cổ 105 năm bị cháy rụi

- Quận Los Angeles: Đi dạo cùng gia đình, người cha trẻ bị bắn chết, hung thủ bỏ trốn

- Quận San Diego: Trung úy Nguyen giải thích chuyện 1 người cầm dao bị cảnh sát quận bắn chết

- Quận Los Angeles: sau 9 năm quân ngũ, Trung sĩ Huỳnh về Los Angeles giữ chức tuyển tân binh

- Nhiều công ty bỏ chạy: Intel chuyển dự án qua Ba Lan, LG Chem bỏ VN để vào Indonesia, AT&S bỏ VN để vào Mã Lai

- HỎI 1: Hàn quốc gian nan: Ngày càng tăng số người ăn đồ hộp, hút thuốc, bớt xài mỹ phẩm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khi dân Canada mua xe, 4/10 suy nghĩ xem trộm xe có ưa kiểu xe này hay không? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-8/7/2024) ⦿ ---- Bộ Tư pháp cho biết Boeing sẽ nhận tội về tội gian lận hình sự xuất phát từ hai vụ tai nạn của máy bay phản lực 737 Max khiến 346 người thiệt mạng sau khi chính phủ xác định công ty đã vi phạm thỏa thuận giải quyết năm 2021 đã bảo vệ họ khỏi bị truy tố trong hơn ba năm, theo Bộ Tư pháp cho biết vào tối Chủ nhật.

Tuần trước, các công tố viên liên bang đã cho Boeing lựa chọn giữa việc nhận tội và trả tiền phạt như một phần bản án hoặc phải đối mặt với phiên tòa xét xử về tội hình sự nghiêm trọng là âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ. Các công tố viên cáo buộc Boeing đã lừa dối các cơ quan quản lý đã phê duyệt các yêu cầu về máy bay và đào tạo phi công. Thỏa thuận nhận tội, vẫn phải nhận được sự chấp thuận của thẩm phán liên bang để có hiệu lực, yêu cầu Boeing phải trả thêm khoản tiền phạt 243,6 triệu USD, theo AP đưa tin.

Thỏa thuận nhận tội chỉ bao gồm hành vi sai trái của Boeing trước các tai nạn khiến tất cả 346 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên hai máy bay Max kiểu mới thiệt mạng. Một quan chức Bộ Tư pháp cho biết, nó không mang lại quyền miễn truy tố cho Boeing đối với các trục trặc hay tai nạn khác, bao gồm cả bảng điều khiển làm nổ tung máy bay phản lực Max trong chuyến bay của Alaska Airlines hồi tháng 1/2024. Thỏa thuận này cũng không bao gồm bất kỳ quan chức hiện tại hoặc trước đây nào của Boeing mà chỉ có công ty này. Nghĩa là, Boeing thoát trách nhiệm, nhưng cá nhân quan chức Boeing có thể bị kiện hoặc truy tố.

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính mới được bổ nhiệm của Anh quốc, Rachel Janes Reeves, cho biết hôm thứ Hai rằng chính phủ mới có nhiệm vụ “rất mạnh mẽ” về việc thay đổi và xây dựng một mối quan hệ khác với Liên Âu. Trong bài phát biểu đầu tiên của mình, Reeves khẳng định rằng "không có thời gian để lãng phí" khi bình luận về việc tạo ra tăng trưởng kinh tế. Bà nói thêm rằng những cải cách sẽ ưu tiên các quyết định quy hoạch chưa được giải quyết, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông và năng lượng, để xúc tiến các dự án lớn ở cấp quốc gia. Hơn nữa, Reeves nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống quy hoạch hợp lý, hứa hẹn cải cách Khung chính sách quy hoạch quốc gia và khôi phục các mục tiêu bắt buộc về nhà ở.

⦿ ---- Nhật/Philippines: AFP dẫn lời thư ký truyền thông của Tổng thống Philippines Cheloy Garafil đưa tin hôm thứ Hai rằng Philippines và Nhật Bản đã ký một hiệp ước quốc phòng mang tính bước ngoặt cho phép họ triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau để tập trận chung. Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA) được Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa ký tại dinh tổng thống ở Manila. Lễ ký kết có sự chứng kiến ​​của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.. Các quan chức Philippines và Nhật Bản cho biết RAA sẽ có hiệu lực sau khi được cơ quan lập pháp của các nước phê chuẩn.

Nhật Bản đã ký các thỏa thuận như vậy với Australia vào năm 2022 và với Anh vào năm ngoái, nhưng hiệp ước quốc phòng với Philippines là hiệp ước đầu tiên thuộc loại này được Nhật Bản ký kết ở châu Á.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm thứ Hai đã ký một thỏa thuận an ninh song phương tại Warsaw trước Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington. "Trong trường hợp Nga tiếp tục gây hấn chống lại Ukraine sau khi chấm dứt tình trạng thù địch hiện tại, hoặc trong trường hợp leo thang đáng kể hành vi xâm lược hiện tại và theo yêu cầu của một trong hai bên, các Bên tham gia sẽ tham vấn trong vòng 24 giờ để xác định các biện pháp cần thiết nhằm chống lại hoặc ngăn chặn sự xâm lược", theo văn bản của thỏa thuận viết. Hiệp định cũng nhấn mạnh rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là "vì lợi ích chiến lược" của cả Kiev và Warsaw. “Bạn sẽ luôn có thể tin tưởng vào chúng tôi,” Tusk nói với Zlensky sau khi họ ký vào văn bản.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp sau vụ tấn công quy mô lớn của Nga ở Ukraine khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và làm hư hại một bệnh viện nhi ở thủ đô Kiev. “Tất cả chúng ta nên nỗ lực buộc Nga phải chịu trách nhiệm về khủng bố và Putin ra lệnh tấn công”, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ở Warsaw.

Hơn nữa, người đứng đầu nhà nước Ukraine nhấn mạnh rằng ông muốn có "phản ứng mạnh mẽ hơn" từ phương Tây sau các cuộc tấn công của Nga, đồng thời nói thêm rằng Kiev hy vọng các đồng minh của mình sẽ thực hiện "các bước cụ thể" liên quan đến việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không.

⦿ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi sớm ngừng bắn và giải quyết chính trị trong cuộc chiến Ukraine, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm thứ Hai. Nhận xét này được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Hungary Viktor Orban đang có chuyến thăm, người gọi đây là sứ mệnh hòa bình sau khi đến thăm Moscow và Kiev vào tuần trước. Trong một bài đăng trước đó trên X, Orban tuyên bố rằng Trung Quốc được kêu gọi đóng một vai trò thiết yếu “trong việc tạo điều kiện cho hòa bình”.

⦿ ---- Tổng thống Biden hôm thứ Hai đã thẳng thừng bác bỏ những lời kêu gọi rút lui khỏi cuộc đua tổng thống trong một lá thư gửi các đảng viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội, cho rằng điều đó sẽ làm suy yếu sự ưa thích của cử tri và phớt lờ hồ sơ của ông. Tổng thống, trong một bức thư được chiến dịch tranh cử của ông chia sẻ, đã trực tiếp nói về màn kịch đã nhấn chìm Đảng Dân chủ kể từ màn tranh luận thảm hại của ông vào ngày 27 tháng 6 và kêu gọi các nhà lập pháp đoàn kết ủng hộ việc ứng cử của ông.

“Câu hỏi làm thế nào để tiến về phía trước đã được quan tâm hơn một tuần nay. Và đã đến lúc nó phải kết thúc”, Biden viết. “Bất kỳ sự suy yếu nào trong quyết tâm hoặc sự thiếu rõ ràng về nhiệm vụ phía trước chỉ có lợi cho Trump và làm tổn thương chúng ta. Đã đến lúc phải đến với nhau.”

Trong những ngày gần đây, ngày càng nhiều đảng viên Đảng Dân chủ đề nghị Biden nên từ chức ứng cử viên của đảng vào năm 2024 hoặc gây nghi ngờ về khả năng đánh bại cựu Tổng thống Trump vào tháng 11. Những người khác trong đảng đã công khai đặt câu hỏi liệu ông có thể vận động tranh cử với sức mạnh và năng lượng cần thiết để đánh bại Trump hay không. “Tôi đã nghe thấy những lo lắng của mọi người—những nỗi sợ hãi và lo lắng thiện chí của họ về những gì đang bị đe dọa trong cuộc lựa chọn này. Tôi không mù quáng với họ”, Biden viết.

“Tôi có thể đáp lại tất cả những điều này bằng cách nói rõ ràng và dứt khoát: Tôi sẽ không tái tranh cử nếu tôi không hoàn toàn tin rằng mình là người tốt nhất để đánh bại Donald Trump vào năm 2024,” ông nói thêm. Biden lưu ý rằng hàng triệu cử tri đã bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ủng hộ ông là ứng cử viên và hỏi các nhà lập pháp liệu họ có gợi ý rằng quy trình đó không quan trọng bằng cách thúc giục ông từ chức hay không.

“Tôi từ chối làm điều đó,” ông viết cho các nhà lập pháp. “Tôi cảm thấy có nghĩa vụ sâu sắc đối với niềm tin và sự tin tưởng mà các cử tri Đảng Dân chủ đã đặt vào tôi trong cuộc tranh cử năm nay. Đó là quyết định của họ. Không phải báo chí, không phải các chuyên gia, không phải các nhà tài trợ lớn, không phải bất kỳ nhóm cá nhân được lựa chọn nào, cho dù có ý định tốt đến đâu."

⦿ ---- Nhóm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden luôn luôn ghi sẵn, để lại những hướng dẫn tỉ mỉ cho Biden khi các sự kiện được lên kế hoạch, chú ý đến các chi tiết như phóng to hình ảnh về lộ trình chính xác mà nguyên thủ quốc gia phải đi cho đến khi lên bục phát biểu, theo Axios đưa tin hôm Chủ nhật trích dẫn một mẫu sự kiện Bạch Ốc gửi cho nhân viên.

Theo các phương tiện truyền thông, sau cuộc tranh luận tổng thống mới nhất giữa Biden và người tiền nhiệm Trump, một số đảng viên Đảng Dân chủ liên quan đến việc dàn dựng các sự kiện đã đặt câu hỏi liệu những hướng dẫn chi tiết này có nhằm mục đích ngụy trang cho những hạn chế của ông Biden hay không (thí dụ: mắt kém, nên cần phóng to hình ảnh).

Một nhân viên cho biết: “Tôi ngạc nhiên khi một chuyên gia chính trị dày dạn kinh nghiệm như tổng thống lại cần những hướng dẫn chi tiết bằng lời nói và hình ảnh về cách vào và ra khỏi phòng”. Trong khi đó, một quan chức Bạch Ốc dường như đã bác bỏ những lo ngại khi nói rằng "nếu các cá nhân không quen với việc thấy các nhóm tiền nhiệm làm việc, đó sẽ là phản ứng chung, bất kể nhân vật chính là ai."

⦿ ---- Có 4 đảng viên Đảng Dân chủ cấp cao khác đã tham gia kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden từ bỏ cuộc đua tổng thống năm 2024, theo báo Politico dẫn các nguồn tin. Trong cuộc gọi riêng do Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries triệu tập hôm Chủ nhật, các Dân biểu Jerry Nadler, Joe Morelle, Adam Smith và Mark Takano đều đã kêu gọi Tổng Thống Biden bước sang một bên trong cuộc gọi kéo dài hai giờ. Tin tức này được đưa ra sau khi một báo cáo cho rằng Đảng Dân chủ Hạ viện nói rằng cuộc phỏng vấn của ông với ABC News “hầu như không tạo được niềm tin”, đồng thời nói thêm rằng một số lượng lớn các nhà lập pháp tin rằng “đã đến lúc” để Biden rời khỏi cuộc đua.

⦿ ---- Tỷ phú đồng sáng lập LinkedIn Reid Hoffman đã đầu tư hàng triệu đô la vào hồ sơ kiện phỉ báng Smartmatic chống lại Fox News và Newsmax trong nỗ lực giúp công ty duy trì vụ kiện tụng tốn kém. Công ty Smartmatic đã cáo buộc hai hãng tin cánh hữu bôi nhọ nó bằng cách đưa ra những tuyên bố sai sự thật về việc thu thập phiếu bầu gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Trong một tuyên bố với The Washington Post, Hoffman đã ám chỉ đến tổn thất mà các tuyên bố đã gây ra đối với Smartmatic và doanh nghiệp này nhằm mục đích làm cho việc bỏ phiếu trở nên “đơn giản và đáng tin cậy”. Hoffman nói với The Washington Post: “Tuy nhiên, sau khi Donald Trump thất bại vào năm 2020, Smartmatic đã trở thành mục tiêu của chiến dịch phỉ báng nhằm lật ngược thất bại của ông ấy”.

Smartmatic đang kiện Fox đòi bồi thường số tiền 2,7 tỷ USD, cho rằng hoạt động kinh doanh và triển vọng tương lai của họ [Smartmatic] bị tổn hại bởi những bình luận được đưa ra trên mạng Fox. Hoffman là nhà tài trợ lâu năm cho các hoạt động cấp tiến và gần đây đã giúp tài trợ cho người viết vụ kiện dân sự E. Jean Carroll đệ đơn chống lại Donald Trump ở New York. Ông cũng quyên góp 2 triệu USD trong nỗ lực kêu gọi cử tri New Hampshire viết thư ủng hộcho Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang vào tháng 1.

⦿ ---- Mục sư Louis Felton nói hôm Chủ nhật: “Chúa biết Biden cần một chút tình yêu thương”. Tổng thống Biden đã tìm thấy điều đó trong chuyến dừng chân tranh cử của mình tại Nhà thờ Mount Airy Church of God in Christ ở phía tây bắc Philadelphia. “Hãy cho Biden biết rằng chúng tôi luôn ở bên ông, xin chào,” một người phụ nữ hét lên khi Biden đến, theo New York Times.

“Thật tốt khi được về nhà,” tổng thống nói với hội chúng Da đen. “Tất cả chúng ta đều là những sinh vật không hoàn hảo,” Biden nói trong bài phát biểu ngắn gọn, theo Washington Post. “Chúng ta không biết số phận sẽ đưa chúng ta đến đâu và vào lúc nào.” Những tiếng hô "Bốn năm nữa!" nảy sinh khi Biden nói với hội chúng: "Chúng ta phải làm việc cùng nhau. Bởi vì khi chúng ta làm việc chung, không ai co thể ngăn cản chúng ta."

“Chúng tôi yêu mến tổng thống của mình,” Felten nói trong buổi lễ, theo Guardian. "Chúng tôi cầu nguyện cho tổng thống của chúng tôi." Theo tờ NY Times, Biden đặt 1 tờ giấy bạc vào giỏ quyên góp và dành khoảng nửa giờ để giao lưu với các giáo dân sau đó. Stacia Parker, 57 tuổi, sau đó cho biết bà đã cảm ơn tổng thống vì đã xóa khoản vay sinh viên trị giá 117.000 USD mà bà nợ. Parker nói: “Chúng tôi không đá đít ngài khi ngài thất vọng." Biden dự kiến sẽ tham dự một cuộc biểu tình với các thành viên công đoàn và đảng viên Đảng Dân chủ ở Harrisburg, thủ phủ của bang, vào cuối ngày.

⦿ ---- Những kẻ tham dự bạo loạn ngày 6 tháng 1 có thể phải được tuyên án lại hoặc gặp các thủ tục tố tụng bổ sung vào mùa hè này sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết rằng Bộ Tư pháp đã phản ứng thái quá trong việc truy tố sâu rộng vụ tấn công Điện Capitol. Do vậy, các công tố viên liên bang phải cố gắng xác định lại việc sử dụng cáo buộc cản trở mới được vô hiệu hóa và duy trì lời chứng minh của họ rằng cuộc bạo loạn là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ.

Hơn 350 kẻ bạo loạn bị cáo buộc tội làm gián đoạn việc chứng nhận của Quốc hội về cuộc bỏ phiếu bầu cử năm 2020 đã bị truy tố tội cản trở thủ tục tố tụng chính thức, khoảng 1/4 trong số những người bị truy tố vì vai trò của họ trong vụ tấn công. Kể từ khi Tòa án Tối cao ban hành quyết định thu hẹp cáo buộc đó, các thẩm phán cấp xét xử đã bắt đầu mở lại một số vụ án liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol năm 2021. Bộ Tư pháp đã kêu gọi họ hãy xét lại các hồ sơ có cáo buộc cản trở thủ tục.

⦿ ---- Israel đã bỏ tù gần 10.000 người Palestine sau khi bắt giữ 15 người trong đêm thứ Bảy trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza. Ủy ban Palestine về các vấn đề tù nhân và cựu tù nhân cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật rằng hơn 9.550 người đã bị Israel giam giữ. Con số đó tăng lên so với con số 9.300 khoảng hai tuần trước.

Tin tức này được đưa ra sau khi Rami Abu Mustafa, một tù nhân người Palestine vừa được thả ra khỏi nơi giam giữ của Israel, đã chết ở Gaza trong những ngày gần đây - khiến ủy ban chỉ trích rằng anh ta đã "bị tra tấn, chưa từng có về mức độ và cường độ." Ủy ban gọi Mustafa là nạn nhân của "tội ác y tế" và "tội ác chết đói" cùng với hàng nghìn người Palestine khác, những người thường bị giam giữ vô thời hạn trong các nhà tù của Israel mà không bị buộc tội.Mustafa, 45 tuổi, bị "vấn đề tâm thần" sau một vụ tai nạn thời thơ ấu nhưng đã bị lực lượng Israel bắn không xác định số phát trước khi bị giam giữ. Ủy ban cho biết: “Kết quả là anh ta mất khả năng nhìn và hậu quả của việc tra tấn là rõ ràng đối với anh ta”. Ít nhất hai phụ nữ bị Israel giam giữ đang mang thai vì các điều kiện, bao gồm cả việc bị lính canh Israel của họ quấy rối tình dục, tiếp tục trở nên tồi tệ hơn đối với các tù nhân Palestine.⦿ ---- Ihab al-Ghussein, Thứ trưởng Bộ Lao động Gaza, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở Thành phố Gaza, nhóm này xác nhận. Truyền thông Palestine cho thấy Al-Ghussein là mục tiêu dự kiến của cuộc tấn công, trong khi Hamas cáo buộc lực lượng Israel thực hiện cuộc tấn công. Al-Ghussein đã giữ chức thứ trưởng từ năm 2020 và cái chết của ông sau một cuộc tấn công trước đó cướp đi sinh mạng của các thành viên trong gia đình ông.⦿ ---- Úc châu: Một máy bay không người lái hạng nhẹ do Mỹ sản xuất mang theo trọng tải nổ và có thể nhét vừa trong ba lô sẽ sớm được đưa vào phục vụ trong Quân Lực Australia (ADF) sau khi sử dụng thành công trên chiến trường ở châu Âu. Hôm thứ Hai 8/7/2024, chính phủ Albanese sẽ thông báo họ mua "Switchblade 300", một loại vũ khí lảng vảng chính xác với tầm bắn khoảng 10 km đang được lính Ukraine sử dụng trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược Nga.Theo nhà sản xuất AeroVironment của Mỹ, thiết bị di động này chỉ nặng vài kg và sử dụng tên lửa tấn công có khả năng bắn trúng mục tiêu ngoài tầm nhìn (BLOS) của kẻ thù. Tầm quan trọng ngày càng tăng của cuộc chiến tranh không người lái gây chết người đã được nhấn mạnh trong cuộc chiến ở Ukraine, nơi cả hai bên đều chứng tỏ việc sử dụng hiệu quả các hệ thống máy bay không người lái, gây ra sự chỉ trích về năng lực hiện tại hạn chế của ADF trong khu vực.Hiện tại ADF vận hành khoảng 760 hệ thống máy bay không người lái chủ yếu cho nhiệm vụ giám sát, với một số mẫu có khả năng được trang bị vũ khí. Nhưng Bộ Quốc phòng cũng đang thử nghiệm các hệ thống chi phí thấp, có thể sử dụng được và có thể sản xuất với số lượng lớn.⦿ ---- Thái Lan/Lào: Nối xe lửa Thái-Lào-Hoa. Tuyến đường sắt quốc tế mới nối Bangkok và Vientiane ở Lào sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 19 tháng 7, theo Sở Đường sắt Nhà nước Thái Lan SRT công bố. SRT đang mở rộng tuyến Bangkok-Nong Khai cho tuyến mới này. Tàu sẽ khởi hành từ Ga trung tâm Krung Thep Aphiwat (Trung tâm Bangkok) lúc 21h25 ngày 19/7 và đến ga Khamsavath của Vientiane lúc 9h05 ngày 20/7.Một quan chức cho biết, khi đến nơi, du khách có thể sử dụng các dịch vụ giao thông công cộng, bao gồm xe tải và taxi, để đi đến trung tâm thành phố Vientiane, cách đó 7-9 km. Họ có thể thăm các điểm nổi tiếng hoặc có thể lên tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung tại ga Vientiane để đi đến các tỉnh khác ở Lào hoặc tới Trung Quốc.⦿ ---- Nhật Bản: Bộ Giao thông Vận tải cho biết một chiếc máy bay của United Airlines đi Guam hôm Chủ Nhật đã phải quay trở lại sân bay Chubu ở tỉnh Aichi để hạ cánh khẩn cấp sau khi phát hiện trục trặc hệ thống trong chuyến bay. Theo Bộ, chuyến bay 136, một chiếc máy bay Boeing 737, đã hạ cánh trở lại vào khoảng 11h40 sáng. Không có ai bị thương trong số 44 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn trên máy bay.⦿ ---- Hàn quốc: Một nghiên cứu quốc tế tuyên bố rằng cứ năm phụ nữ ở Hàn Quốc thì có một người phải đối mặt với mối đe dọa bị tung ra những bức ảnh thân mật của họ, tỷ lệ cao nhất trong số 10 quốc gia được khảo sát. Theo nghiên cứu được công bố gần đây do Đại học RMIT có trụ sở tại Melbourne, Australia hợp tác với Google thực hiện, khảo sát 16.693 người trưởng thành trên 10 quốc gia, trong đó có 1.641 người từ Hàn Quốc, có 19,1% phụ nữ Hàn Quốc cho biết họ là nạn nhân của nạn tống tiền tình dục.Nghiên cứu định nghĩa tống tiền tình dục (sextortion) là một hình thức tống tiền dựa trên hình ảnh bao gồm việc đe dọa chia sẻ ảnh hoặc video thân mật của nạn nhân trừ khi nạn nhân tuân thủ các yêu cầu của hung thủ. Trong số những người đàn ông Hàn Quốc được hỏi, 9,4% cho biết họ có trải nghiệm tương tự, tỷ lệ thấp thứ hai.Trong tổng số 16.693 người được hỏi, không phân biệt giới tính, 14,5% cho biết họ là nạn nhân của tống tiền tình dục, trong khi 4,8% thừa nhận là thủ phạm. Loại thủ phạm phổ biến nhất là bạn tình cũ hoặc hiện tại, nhưng nam giới có nhiều khả năng báo cáo việc bị đồng nghiệp hoặc người chăm sóc trở thành nạn nhân hơn phụ nữ. Ngoài ra, Hàn Quốc còn báo cáo tỷ lệ thủ phạm nữ cao bất thường, với 16,3% phụ nữ thú nhận đã thực hiện hành vi tống tiền tình dục.⦿ ---- Chủ tịch X Corp., Elon Musk, đã chỉ trích WhatsApp của Meta Platforms Inc., gọi dịch vụ nhắn tin này là "phần mềm gián điệp". Bình luận của Musk được đưa ra sau khi một người dùng trên X, cho biết đã nhìn thấy quảng cáo vali trên Instagram ngay sau khi thảo luận về vali trên WhatsApp, bất chấp tuyên bố của WhatsApp về mã hóa đầu cuối. Trả lời dòng tweet của người dùng đặt câu hỏi về vấn đề này, Musk chỉ nói đơn giản: “Đó là phần mềm gián điệp”. Musk trước đây đã cảnh báo về rủi ro bảo mật của WhatsApp.⦿ ---- Quận Riverside: Cảnh sát cho biết hôm Chủ nhật, họ đã thu giữ khoảng 150 pounds (68 kilograms) pháo bông trong chiến dịch ngày 4 tháng 7 tại khu vực Hồ Lake Elsinore. Cảnh sát Quận Riverside, phối hợp với Đội Thiết bị Nguy hiểm, đã tiến hành hoạt động hôm thứ Năm, dẫn đến 56 giấy phạt về việc sở hữu pháo bông và một vi phạm hình sự vì sở hữu với mục đích phân phối pháo bông. Toàn bộ số pháo bông bị tịch thu đã bị tiêu hủy.⦿ ---- Quận Los Angeles: Hơn 85 lính cứu hỏa đã được điều động đến một ngôi nhà trống ở khu University Park của L.A. sau khi nó bốc cháy vào tối thứ Bảy. Theo Sở cứu hỏa Los Angeles, một vụ hỏa hoạn đã được báo cáo tại ngôi nhà theo phong cách thợ thủ công 1905 tọa lạc tại số 718 Phố 30 Tây ngay trước 11:40 tối.Khi đến nơi, các đội cứu hộ thấy ngôi nhà hai tầng xưa cổ 105 năm bị phựt lửa hoàn toàn; LAFD cho biết, 88 lính cứu hỏa chỉ mất 35 phút để khống chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trong “các hoạt động phòng thủ phần lớn”. Không có thương tích về dân thường hoặc nhân viên sở cứu hỏa được báo cáo.⦿ ---- Quận Los Angeles: Những người thân yêu đau buồn sau khi người cha trẻ bị bắn chết khi đang đi dạo cùng gia đình. Theo Sở Cảnh sát Covina, vào ngày 22 tháng 6, Anthony Brieno, 28 tuổi, đang đi bộ gần dãy nhà 1100 đường East Wanamaker Drive ở Covina vào khoảng 9:35 giớ tối. Brieno đi cùng vợ và ba đứa con - một bé gái 11 tuổi và một bé trai sinh đôi 9 tuổi. Đó là khi một nam nghi phạm bất ngờ tiếp cận họ và bắt đầu bước vào giữa Brieno và gia đình anh, gây ra một cuộc cãi vã bằng lời nói.Khi Brieno cố gắng che chắn cho gia đình mình, nghi phạm rút súng từ thắt lưng và bắn hai phát, trúng ngực Brieno. Brieno sau đó đã chết vì vết thương tại bệnh viện trong khi nghi phạm vẫn chưa bị bắt. Gia đình anh đau buồn khi nhớ đến người cha, người chồng yêu thương. Lena Lopez, dì của nạn nhân, cho biết: “Khi anh ấy bước vào một căn phòng, anh ấy đã thắp sáng căn phòng. Anh ấy có một trái tim rộng lớn. Anh ấy hoàn toàn yêu quý các con mình và sẽ làm bất cứ điều gì cho con mình”.⦿ ---- Quận San Diego: Một cảnh sát ở San Diego đã bắn chết một người đàn ông được cho là đã tiếp cận cảnh sát bằng dao ở La Jolla vào sáng thứ Bảy. Vụ này bắt đầu vào khoảng 7 giờ sáng khi nhiều người báo cáo đã nhìn thấy một người đàn ông cầm dao gây náo loạn trên Đại lộ La Jolla gần Phố Midway St. trong cộng đồng Bird Rock, theocho biết trong một thông cáo. Có nhiều doanh nghiệp trong khu vực, bao gồm cả Nhà thuốc CVS.Cảnh sát đến nơi và tìm thấy một người đàn ông khoảng 20 tuổi đứng cạnh một chiếc xe đang dừng trên đường, theo Nguyen cho biết. Khi đến gần, các cảnh sát cho biết người đàn ông cầm dao đi về phía cảnh sát. Nguyễn nói trong một thông cáo: “Các cảnh sát đã rút vũ khí công vụ của họ và ra lệnh bằng lời nói cho đối tượng thả vũ khí xuống. Một cảnh sát đã nổ súng, tấn công người đàn ông.”Người đàn ông được đưa đến bệnh viện và qua đời. Không có cảnh sát nào bị thương. Bất kỳ ai có thông tin về vụ này được yêu cầu gọi cho Đơn vị Điều tra án mạng theo số (858) 285-6330 hoặc Cơ quan ngăn chặn tội phạm ẩn danh theo số (888) 580-8477.⦿ ---- Quận Los Angeles:tốt nghiệp trung học năm 2015 và gia nhập Quân đội Hoa Kỳ với tư cách là Chiến binh Thiết giáp M1. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản, anh được bổ nhiệm vào Đại đội 6 Dakota, Trung đoàn kỵ binh số 9 của Thiết đội, Đội chiến đấu của Lữ đoàn thiết giáp số 3, Sư đoàn kỵ binh số 1 tại căn cứ Fort Cavasos.Trong thời gian làm việc cho Đại đội Dakota, Huynh giữ chức vụ lái xe, nạp đạn, xạ thủ và chỉ huy xe tăng cho Xe tăng M1 Abrams. Sau đó Huỳnh được điều động cùng đại đội của mình đến Kuwait và Hàn Quốc. Trung sĩ Huỳnh tham gia chiến dịch Spartan Shield Kuwait và sau đó được điều động đến Syria, nơi anh làm xạ thủ cho khẩu M240B và đảm nhiệm an ninh ở một trạm điều hành dự kiến.Huynh đã được trao tặng Huân chương Viễn chinh chống khủng bố toàn cầu và Huân chương Thành tích Quân đội với thiết bị chiến đấu. Huỳnh hiện được phân công về thị trấn Granda Hills (quận Los Angeles) với vai trò người tuyển dụng tân binh.⦿ ---- Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho biết trong một tài liệu được Reuters xem xét rằngcủa các công ty đa quốc gia bao gồm Intel Corp và LG Chem Ltd vì thiếu các ưu đãi đầu tư đầy đủ. Trong văn bản ngày 29/6, Bộ cho biết nhà sản xuất chip Mỹ Intel đã đề xuất đầu tư 3,3 tỷ USD vào một dự án tại Việt Nam và yêu cầu nước này “hỗ trợ tiền mặt” 15%, nhưng sau đó quyết định chuyển dự án sang Ba Lan.Tập đoàn LG Chem của Hàn Quốc cũng bỏ qua Việt Nam để đầu tư vào dự án pin ở Indonesia sau khi yêu cầu Chính phủ Việt Nam hỗ trợ 30% chi phí đầu tư, tài liệu cho biết. “Gần đây, nhiều tập đoàn lớn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam nhưng sau đó lại quyết định chuyển sang các nước khác vì Việt Nam chưa có quy định hỗ trợ đầu tư”, văn bản cho biết.Việt Nam, cơ sở sản xuất quan trọng của các công ty như Samsung Electronics Co, Foxconn Technology Group và Intel, phụ thuộc rất nhiều vào đầu tư nước ngoài để tăng trưởng. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu.Tài liệu của Bộ cũng cho thấy Intel đã hủy bỏ khoản đầu tư theo kế hoạch vào Việt Nam vốn có thể tăng gần gấp đôi hoạt động của nhà sản xuất chip Mỹ tại quốc gia Đông Nam Á này. Văn bản cho biết thêm, nhà sản xuất chất bán dẫn AT&S có trụ sở tại Áo đã quyết định đầu tư vào Malaysia sau khi yêu cầu hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam không được đáp ứng. Tài liệu cho biết Samsung cũng đang có kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất sang Ấn Độ.Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang tăng nhanh và có thể đạt hoặc vượt mục tiêu 6,5% của Chính phủ trong năm nay. Dũng cho biết tăng trưởng kinh tế có thể đạt 7% trong năm nay do việc cải thiện lĩnh vực công nghiệp và xây dựng thúc đẩy tăng trưởng, một tuyên bố của Chính phủ cho biết.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Giác Ngộ. GNO - Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp. Thượng tọa Thích Thiện Niệm (Phật đường Khuông Việt, Pháp) trong điện thư đau buồn báo tin: Giáo sư Cao Huy Thuần đã dừng hơi thở cuối cùng nhẹ nhàng trong tiếng niệm Phật của chư Tăng và thân nhân vào 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn) giờ địa phương Paris.Giáo sư Cao Huy Thuần sinh năm 1937, trong một gia đình trí thức, kính tín Tam bảo tại Thừa Thiên. Ông học Đại học Luật Sài Gòn (1955-1960), dạy học tại Đại học Huế (1962-1964), xuất bản báo Lập Trường, tham gia tranh đấu trong Pháp nạn Phật giáo 1963 bùng nổ tại Huế.Năm 1964, ông du học tại Pháp; bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Paris (1969); sau đó là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Cộng đồng châu Âu tại Đại học Picardie. Ông là giáo sư tại Đại học Picardie, Cộng hòa Pháp. Giáo sư Cao Huy Thuần là tác giả của nhiều công trình bằng tiếng Pháp về khoa học chính trị và quan hệ quốc tế. Với bạn đọc Việt Nam, ông là một trong những tác giả được yêu mến với nhiều đầu sách, bài viết, thuyết trình mang ý nghĩa tư tưởng, văn hóa, văn chương lịch lãm, đi vào lòng người⦿ ---- HỎI 1: Hàn quốc gian nan: Ngày càng tăng số người ăn đồ hộp, hút thuốc, bớt xài mỹ phẩm?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát do nhà nước thực hiện hôm Chủ Nhật, ngày càng có nhiều người Hàn Quốc tiêu thụ thực phẩm đóng hộp và hút thuốc, nhưng cũng chọn cách không trang điểm. Theo khảo sát giám sát sinh học kéo dài 3 năm của Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia (National Institute of Environmental Research') với 6.608 người Hàn Quốc từ năm 2021-2023, có 4,2% người trưởng thành trên 19 tuổi cho biết đã tiêu thụ các sản phẩm đóng hộp, bao gồm thực phẩm và đồ uống, hơn 4 lần một tuần. Điều này đánh dấu mức tăng 0,5 điểm phần trăm từ mức 3,7% trong cuộc khảo sát trước đó (2018-2020). Trong số học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, tỷ lệ này cao hơn ở mức 8,8%, tăng so với con số 7,5% trước đó.Việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm đóng hộp có liên quan đến các vấn đề sức khỏe, do tăng cường tiếp xúc với bisphenol-A và paraben, các hợp chất hóa học có thể phá vỡ chức năng nội tiết và can thiệp vào hệ thống hormone. Các phát hiện này còn cho thấy số lượng người hút thuốc ngày càng gia tăng, với 16,8% người trưởng thành Hàn Quốc xác định như vậy, tăng từ 16,3% và 16% trong hai cuộc khảo sát trước đó lần lượt kéo dài năm 2018-2020 và 2015-2017.Cùng với xu hướng này, việc sử dụng thuốc lá điện tử cũng tăng lên. Trong số những người hút thuốc, 45,8% cho biết đã sử dụng thuốc lá điện tử ít nhất một lần, tăng từ 37,8% trong cuộc khảo sát thứ tư và 24,5% trong cuộc khảo sát thứ ba.Tuy nhiên, mức độ tiếp xúc với hóa chất đã giảm trong lĩnh vực làm đẹp. Trong số người lớn, 60,2% cho biết không sử dụng mỹ phẩm nào khác ngoài kem dưỡng ẩm (moisturizers), tăng từ 44,7% so với cuộc khảo sát trước đó. Tương tự, ở học sinh cấp hai và cấp ba, con số này tăng từ 42% lên 69,9%, điều này cho thấy mức độ tiếp xúc với paraben giảm, thường được sử dụng làm chất bảo quản trong mỹ phẩm.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Khi dân Canada mua xe, 4/10 suy nghĩ xem trộm xe có ưa kiểu xe này hay không?ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát mới của Nanos Research, có đến 4 trong số 10 người Canada nói rằng điều “quan trọng” là phải biết liệu chiếc xe họ định mua có nhiều khả năng trở thành mục tiêu của bọn trộm hay không. Trong khi đó, một phần ba (34%) nói rằng đó không phải là yếu tố quan trọng trong việc mua xe trong khi gần một phần năm người Canada vẫn giữ quan điểm trung lập về vấn đề này.Chi tiết: