- Dân tộc Iran tới ngã rẽ hy vọng: Masoud Pezeshkian thắng cử Tổng Thống, hứa thân với Phương Tây, hứa nới khăn trùm đầu - Trump nói không biết gì về Dự án 2025 do nhóm Heritage Foundation (toàn là thân tín của Trump) soạn, trong đó đòi siết chính trị công chức liên bang, cấm gắt phá thai... - TT Biden: Trump là "kẻ nói dối bẩm sinh, bệnh hoạn" và nói Biden sẽ thắng cử tháng 11

QUẬN CAM (VB-6/7/2024) ⦿ ---- Bộ Y tế Gaza đã báo cáo số người Palestine chết tăng lên 38.098 người, và 87.705 người bị thương kể từ ngày các chiến binh Hamas tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10. Trong 24 giờ qua, Bộ này ghi nhận 87 người Palestine thiệt mạng.

⦿ ---- Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Anh quốc Keir Starmer cam kết hỗ trợ "không thể lay chuyển" cho Ukraine khi điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. “Cuộc chiến đang diễn ra của Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga là vấn đề đối với tất cả chúng ta”, Starmer nói trong một bài đăng trên mạng xã hội và nói thêm rằng ông rất mong được gặp Zelensky “sớm”.

Trong khi đó, nguyên thủ quốc gia Ukraine cảm ơn thủ tướng vì đã "tái khẳng định sự ủng hộ nguyên tắc và kiên định của Vương quốc Anh" dành cho Kiev và tiết lộ rằng họ đã thảo luận các cách để tăng cường quan hệ song phương.

⦿ ---- Bộ Nội vụ Iran cho biết hôm thứ Bảy rằng ứng cử viên tổng thống theo chủ nghĩa cải cách của Iran Masoud Pezeshkian đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai ở nước này, đánh bại ứng cử viên cực đoan Saeed Jalili. Sau khi kiểm tất cả các phiếu bầu, Bộ cho biết Pezeshkian, một bác sĩ phẫu thuật tim và cựu bộ trưởng y tế, đã giành được 16,4 triệu phiếu bầu, trong khi đối thủ của ông giành được 13,5 triệu. Theo dữ liệu của Bộ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong vòng bầu cử thứ hai đã tăng 10% lên 49,8%.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, Pezeshkian cam kết sẽ nối lại liên lạc với phương Tây nhằm giảm bớt các lệnh trừng phạt đối với Iran. Ngoài ra, ông hứa sẽ nới lỏng việc thực thi luật khăn trùm đầu bắt buộc của đất nước, vốn đã gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ sau cái chết của Mahsa Amini, một phụ nữ bị cảnh sát đạo đức bắt giữ vì không đội khăn trùm đầu theo tiêu chuẩn của chính phủ và chết trong một hoàn cảnh đáng ngờ.

Lãnh đạo tối cao của đất nước, Giáo trưởng Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, đã cảm ơn các ứng cử viên và chúc mừng tổng thống đắc cử. Khamenei ca ngợi đất nước đã nhanh chóng tổ chức “các cuộc bầu cử tự do và minh bạch” sau cái chết của Tổng thống Ebrahim Raisi. Một cuộc bầu cử nhanh chóng đã được tổ chức sau khi Raisi qua đời trong một vụ tai nạn trực thăng hồi tháng 5 ở vùng Tây Bắc xa xôi của Iran, cùng với Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian và các quan chức khác. Khamenei khuyên Pezeshkian nên hành động “tiếp nối con đường” của Raisi.

Hội đồng Giám hộ, một cơ quan quyền lực gồm 12 thành viên có nhiệm vụ giám sát các cuộc bầu cử và luật pháp, phải chứng nhận cuộc bỏ phiếu trước khi Pezeshkian có thể nhậm chức. Pezeshkian sẽ nắm quyền lãnh đạo một quốc gia đang phải đối mặt với sự cô lập quốc tế ngày càng tăng, sự bất mãn trong nước, nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng và nguy cơ xung đột trực tiếp với kẻ thù không đội trời chung là Israel.

Nhà lập pháp này là ứng cử viên theo chủ nghĩa cải cách duy nhất đang tranh giành chiếc ghế dân cử cao nhất trong nước sau khi hàng chục ứng cử viên khác bị cấm tranh cử. Ông ủng hộ đối thoại với các kẻ thù của Iran, đặc biệt là về chương trình hạt nhân của nước này và coi đó là phương tiện để giải quyết các vấn đề trong nước của đất nước. “Vấn đề chính là quan điểm: Chúng ta có muốn giải quyết vấn đề của mình với thế giới hay không? Tôi tin rằng chúng ta phải thoát ra khỏi bế tắc để giải quyết các vấn đề của đất nước”, ông nói tại cuộc tranh luận tổng thống trước vòng bỏ phiếu thứ hai.



Mặc dù Tổng thống Iran được hưởng một số quyền lực nhưng quyền lực tối cao thuộc về Lãnh đạo tối cao, người có tiếng nói cuối cùng về mọi vấn đề của nhà nước. Ông đã thể hiện mình là ứng cử viên của tất cả người Iran. Ông nói tại một cuộc tranh luận tổng thống gần đây: “Trong số những người ủng hộ tôi có cả cánh tả và cánh hữu, ngay cả những người không cầu nguyện”.

Sau khi mất vợ và một đứa con trong một vụ tai nạn xe hơi năm 1994, ông dành phần lớn thời gian cho chính trị. Pezeshkian tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2013 và 2021, nhưng không đạt được tiến triển. Người đàn ông 69 tuổi xuất thân từ một gia đình đa chủng tộc - cha ông là người Azeri và mẹ ông là người Kurd. Tiếng Ba Tư không phải là tiếng mẹ đẻ của ông. Điều đó đã đánh bóng hình ảnh của ông đối với các nhóm dân thiểu số ở Iran nhưng lại khiến ông phải hứng chịu những cuộc tấn công bài ngoại từ một số đối thủ.

Hossein Imani, một người dân Tehran, cho biết: “Với ông Pezeshkian, các lệnh trừng phạt có thể sẽ được dỡ bỏ và điều đó rất tốt cho người dân. Hiện tại, tôi có cảm giác tích cực (về Pezeshkian), với điều kiện anh ấy phải thực hiện những lời hứa đã đưa ra.”

Tuy nhiên, trước cuộc bầu cử, Lãnh đạo tối cao Khamenei đã lên án những người tìm kiếm mối quan hệ được cải thiện với phương Tây. Và Pezeshkian đã công khai tuyên bố rằng ông sẽ chiều theo ý của Khamenei về các vấn đề chính sách đối ngoại, vì vậy việc bổ nhiệm còn phải chờ xem.

Cuộc cách mạng gian nan của dân tộc Iran đã tới ngã rẽ hy vọng: Masoud Pezeshkian đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng Thống vòng hai ở Iran. Ông có lập trường cấp tiến, cam kết sẽ kết thân với phương Tây, hứa nới lỏng luật đội khăn trùm đầu.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gán cho đối thủ Đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Donald Trump là "kẻ nói dối bệnh hoạn". “Người đàn ông này là một kẻ nói dối bẩm sinh,” Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, đồng thời cho rằng Trump đã nói dối “hơn 20 lần” trong cuộc tranh luận tuần trước. Ông cũng nói rằng ông không tin rằng các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy ông đang tụt hậu so với cựu tổng thống. Hơn nữa, ông còn đảm bảo rằng mình có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. “Tôi không nghĩ có ai đủ tư cách làm tổng thống và giành chiến thắng trong cuộc đua này hơn tôi”.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đảm bảo rằng ông có đủ năng lực về tinh thần và thể chất để phục vụ một nhiệm kỳ nữa tại vị, vì màn trình diễn mờ nhạt của ông trong cuộc tranh luận tuần trước đã làm dấy lên mối lo ngại trong các đảng viên Đảng Dân chủ. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Biden nói rằng ông vẫn “trong tình trạng tốt”, nhưng từ chối đưa ra câu trả lời chính xác khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng thực hiện một bài kiểm tra nhận thức độc lập hay không. Tổng thống cũng nhắc lại rằng ông không có ý định từ bỏ cuộc đua tổng thống bất chấp áp lực ngày càng gia tăng, đồng thời tuyên bố rằng ông sẽ chỉ rút lui khỏi cuộc đua nếu "Chúa toàn năng" bảo ông làm như vậy.

⦿ ---- Sự yếu kém mới nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, trong cuộc tranh luận tuần trước và cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu với ABC News, đã làm dấy lên mối lo ngại giữa các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện về khả năng ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, theo Axios đưa tin, dẫn lời bốn đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện. Hơn nữa, họ chỉ trích Biden vì từ chối "công nhận thực tế", vì ông nói rằng ông không tin rằng các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông đang tụt hậu so với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump.

“Ông Biden kể như thua” vào tháng 11, một trong những nguồn tin nói với hãng tin này. Đảng Dân chủ Hạ viện cho biết cuộc phỏng vấn của ông với ABC News “hầu như không tạo được niềm tin”, đồng thời nói thêm rằng một số lượng lớn các nhà lập pháp tin rằng “đã đến lúc” để Biden rời khỏi cuộc đua.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mark Warner đang cố gắng thành lập một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ để yêu cầu Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống sau màn trình diễn kém cỏi của ông trong cuộc tranh luận tuần trước với Donald Trump, theo tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Theo báo cáo, các đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện dự định sắp xếp một cuộc gặp với Biden và bày tỏ mối lo ngại của họ về khả năng của ông cho chức vụ.

“Giống như nhiều người khác ở Washington và trên khắp đất nước, Thượng nghị sĩ Warner tin rằng đây là những ngày quan trọng đối với chiến dịch tranh cử của tổng thống và ông ấy đã nói rõ điều đó với Bạch Ốc,” phát ngôn viên của Warner, Rachel Cohen nói với cơ quan truyền thông, nhưng bà không muốn để xác nhận cũng như phủ nhận nỗ lực của thượng nghị sĩ.

⦿ ---- Tổ chức The Heritage Foundation (HF) đã biên soạn một kế hoạch dài 900 trang cho nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump nếu Trump đắc cử vào tháng 11. Nó kêu gọi những thay đổi sâu rộng để củng cố quyền lực trong cơ quan hành pháp của chính phủ, bao gồm cả việc thay thế công chức bằng những người được bổ nhiệm chính trị. Kể cả việc trấn áp toàn diện vấn đề phá thai, từ mifepristone (cấm thuốc ngừa thai khẩn cấp) đến sử dụng CDC để thực hiện “giám sát phá thai”. Đằng sau những chi tiết đó là một ngôn ngữ hung hăng, rằng tổ chức tư vấn cánh hữu đang "lấy lại đất nước. Chúng ta đang trong quá trình Cách mạng Mỹ lần thứ hai, cuộc cách mạng này sẽ không đổ máu nếu cánh tả cho phép."

Nỗ lực của nhóm Cộng Hòa bảo thủ này đã thu hút sự chú ý và chỉ trích, và vào thứ Sáu, theo báo Axios, Trump đã từ chối nó và nói: "Tôi không biết gì về Dự án 2025 (Project 2025)." Trump đăng trên nền tảng Truth Social của mình: “Tôi không biết ai đứng đằng sau việc này. Tôi không đồng ý với một số điều họ đang nói và một số điều họ đang nói hoàn toàn lố bịch và kinh tởm. Bất cứ điều gì họ làm, tôi đều chúc họ may mắn, nhưng tôi không liên quan gì đến họ."

Thực tế những người thân tín của Trump đứng sau Dự án 2025; nó liên quan đến nhiều thành viên chính quyền Trump, bao gồm John McEntee, một trong những trợ lý thân cận nhất của Trump. Và Tổ chức HF đã gửi cho Trump danh sách các ứng cử viên có thể được đề cử vào Tòa án Tối cao trong nhiệm kỳ tổng thống của ông sau khi Trump cho biết Trump sẽ làm theo các khuyến nghị của tổ chức này. Nói rằng Trump không biết ai là nhóm HF chỉ là một chiến lược của Trump. Báo Business Insider từng biên soạn một danh sách những người mà Trump nói rằng Trump không biết sau khi từng nói rằng mình đã biết, bao gồm cả Hoàng tử Andrew của Anh.

Phản ứng trước tuyên bố của Trump đến từ Dự án 2025 có lời: "Chúng tôi là một liên minh gồm hơn 110 nhóm bảo thủ ủng hộ các khuyến nghị về chính sách và nhân sự cho tổng thống bảo thủ tiếp theo", một bài đăng trên X cho biết. "Nhưng cuối cùng thì điều đó phụ thuộc vào tổng thống đó, người mà chúng tôi tin rằng sẽ là Tổng thống Trump, để quyết định nên thực hiện những khuyến nghị nào."

Chiến dịch tranh cử của Biden: "Dự án 2025 là vở kịch về chính sách và nhân sự cực đoan cho nhiệm kỳ thứ hai của Trump, điều này sẽ khiến người dân Mỹ sợ hãi", một phát ngôn viên cho biết trong một tuyên bố, theo báo The Hill. “Các nhân viên và lãnh đạo của Dự án 2025 thường xuyên thể hiện mối quan hệ của họ với nhóm của Trump.”

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gọi phán quyết của Tòa án Tối cao về quyền miễn truy tố tổng thống của Donald Trump là "kỳ quái" và "đáng sợ", tuyên bố một lần nữa rằng nó đặt ra "tiền lệ nguy hiểm" và có thể cho phép Trump trở thành một "nhà độc tài". Vận động tranh cử ở Wisconsin, Biden cáo buộc rằng tổng thống tiếp theo sẽ bổ nhiệm “ít nhất hai” thẩm phán Tòa án Tối cao mới trong vòng 4 năm tới, đồng thời kêu gọi cử tri đảm bảo rằng tổng thống không phải là Trump vì Trump sẽ đưa nhiều người bảo thủ hơn vào Tòa Tối Cao, nơi các thẩm phán được bổ nhiệm suốt đời. Đầu tuần này, Tòa Tối cao đã ra phán quyết rằng bất kỳ cựu tổng thống nào cũng "có quyền ít nhất được miễn truy tố đối với tất cả các hành vi chính thức của mình", nhưng ở đây "không có quyền miễn truy tố đối với các hành vi không chính thức".

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết trong một sự kiện tranh cử hôm thứ Sáu rằng cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên không phải là “thành tích tốt nhất” của ông, nhưng ông khẳng định mình sẽ thắng cử vào tháng 11. “Tôi đang tranh cử và tôi sẽ giành chiến thắng,” Biden nói với những người ủng hộ ở Wisconsin và một lần nữa khẳng định rằng ông không có kế hoạch bỏ cuộc bất chấp lời kêu gọi từ một số đảng viên Đảng Dân chủ. “Tôi đang tham gia cuộc đua và tôi sẽ đánh bại Donald Trump. Tôi sẽ đánh bại Trump một lần nữa vào năm 2020”, ông lưu ý trước khi sửa lại thành nói “vào năm 2024”. Biden tiếp tục một lần nữa gọi đối thủ bầu cử Donald Trump là “kẻ nói dối lớn nhất” và “mối đe dọa lớn nhất” đối với nền dân chủ trong lịch sử đất nước.

⦿ ---- Một quan chức chính quyền cấp cao ca ngợi khả năng lãnh đạo toàn cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhấn mạnh vai trò của Biden trong việc hồi sinh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, theo PBS hôm thứ Sáu. Quan chức này nhận xét: “Các nhà lãnh đạo nước ngoài đã nhìn thấy Joe Biden một cách thân mật trong ba năm qua. Họ biết họ đang đối phó với ai và ông ấy đã hoạt động hiệu quả như thế nào. Chính Biden đã tiếp thêm sinh lực cho liên minh NATO… ông ấy đã đứng vững trước sự hung hăng chưa từng có của Tổng thống [Vladimir] Putin… Và ông Biden đã nỗ lực tiếp thêm sinh lực cho các mối quan hệ đối tác của chúng ta trên khắp thế giới…”

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu đã yêu cầu Thẩm phán Florida Aileen Cannon tạm dừng một phần tất cả các thủ tục tố tụng trong vụ Trump bị truy tố vì trộm tài liệu mật chống lại ông do Công tố đặc biệt Jack Smith đưa ra để cho phép thẩm phán áp dụng phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao về quyền miễn truy tố của tổng thống.

“Phù hợp với đề nghị bác bỏ đang chờ xử lý của Tổng thống Trump dựa trên quyền miễn truy tố của Tổng thống, Tòa án Tối cao giải thích… rằng nó sẽ 'làm mất đi quyền miễn truy tố mà Tòa Tối Cao đã công nhận'..." theo luật sư của Trump cho biết trong hồ sơ tòa án.

Đầu tuần này, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết rằng Trump có "quyền miễn truy tố tuyệt đối" đối với các hành động nằm trong thẩm quyền hiến pháp và "quyền miễn truy tố giả định" đối với tất cả các hành vi chính thức khác, trong khi không có quyền miễn truy tố đối với các hành vi không chính thức [hay tư riêng].

⦿ ---- Thống đốc đảng Dân chủ Massachusetts Maura Healey kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden "đánh giá cẩn thận" liệu Biden có còn là ứng cử viên mạnh nhất của đảng để thách thức Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 hay không. Tuyên bố được đưa ra cho CNN hôm thứ Sáu phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng trong Đảng Dân chủ về khả năng tồn tại của Biden liên quan đến tuổi tác, sức khỏe và xếp hạng của ông khi đảng tìm cách đảm bảo chiến thắng.

"Tổng thống Biden đã cứu nền dân chủ của chúng ta vào năm 2020 và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 4 năm qua. Tôi vô cùng biết ơn sự lãnh đạo của ông ấy. Và tôi biết ông ấy đồng ý rằng đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta […] Con đường tốt nhất phía trước đúng không? Bây giờ là quyết định mà Tổng thống phải đưa ra. Trong những ngày tới, tôi kêu gọi ông ấy lắng nghe người dân Mỹ và đánh giá cẩn thận liệu ông ấy có còn là hy vọng tốt nhất của chúng ta để đánh bại Donald Trump hay không,” theo bản tuyên bố cho biết.⦿ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith đã cung cấp một loạt bằng chứng mới cho Thẩm phán quận Aileen Cannon hôm thứ Sáu rằng cựu Tổng thống Donald Trump cần phải bị áp đặt theo lệnh bịt miệng trong vụ tài liệu mật ở Mar-a-Lago - và cụ thể là các thuyết âm mưu và các cuộc tấn công của Trump về việc thực thi pháp luật đã dẫn đến những lời đe dọa phân biệt chủng tộc đối với một thẩm phán giám sát một vụ án khác của ông ta.Smith đã xin lệnh bịt miệng từ Cannon, một thẩm phán cánh hữu do Trump bổ nhiệm, người đã bị cáo buộc liên tục nghiêng phiên tòa có lợi cho cựu tổng thống, sau khi Trump và các đồng minh của ông bắt đầu đưa ra một thuyết âm mưu vô căn cứ rằng các hướng dẫn về lực lượng chết người của FBI đã được soạn sẵn lệnh khám xét câu lạc bộ của Trump thực sự đã được bật đèn xanh để ám sát Trump. Các công tố viên bày tỏ lo ngại rằng những người ủng hộ Trump có thể truy lùng các đặc vụ FBI để trả thù mối đe dọa bịa đặt này.Và đây không phải là lần đầu tiên, Smith viết trong hồ sơ của mình, bởi vì Thẩm phán quận Tanya Chutkan, người đang chủ trì phiên tòa xét xử âm mưu bầu cử riêng biệt của Trump ở Washington, D.C., đã phải chịu trách nhiệm về việc này. Smith viết: “Ba ngày sau bản cáo trạng trong vụ bầu cử và một ngày sau lần xuất hiện đầu tiên của Trump, Trump đã đăng, 'NẾU BẠN ĐI THEO QUẬY TÔI, TÔI SẼ THEO TRÙ DẬP BẠN!'". “Ngày hôm sau, một trong những người ủng hộ Trump đã gọi đến phòng Thẩm phán Tanya Chutkan và nói, 'Này đồ nô lệ ngu ngốc,' và sau đó 'đe dọa giết bất cứ ai theo đuổi Tổng thống Trump.' Người gọi tiếp tục nói, 'Nếu Trump không đắc cử vào năm 2024, tụi tao sẽ giết mày, vì vậy hãy hành động nhẹ nhàng, đồ chó...'"Trump cũng nhắm vào Thẩm phán Arthur Engoron, người chủ trì vụ án gian lận dân sự trị giá nửa tỷ đô la của ông ở New York, và gọi Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, người bảo đảm cho việc kết án trọng tội của Trump vì làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, là một "kẻ phân biệt chủng tộc", "thú vật". ," và "kẻ tâm thần thoái hóa" — và cả hai đều nhận được hàng loạt lời đe dọa.Smith kết luận trong hồ sơ: “Trong năm qua, Trump đã nhiều lầnchửi mắng các công chức bằng các cuộc tấn công cay nghiệt, dẫn đến hàng loạt lời đe dọa giết chết, đánh đập, đánh đập và các hình thức quấy rối khác. Gần đây, khi Trump vu khống sai các nhân viên thực thi pháp luật liên quan đến vụ án này về việc tham gia vào kế hoạch giết Trump và gia đình Trump, Trump đã cố tình khiến họ phải đối xử tương tự. Tòa án nên sửa đổi các điều kiện trả tự do của Trump để cấm hành vi tương tự di chuyển phía trước."Thẩm phán Cannon, người thường xuyên xung đột với các công tố viên của Smith trong các phiên điều trần, hiện đã tạm dừng phiên tòa xét xử tài liệu mật vô thời hạn, nhưng bảo đảm rằng nó sẽ không thể được xét xử cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11.⦿ ---- Vatican: Carlo Maria Vigano từng là đặc phái viên của Vatican tại Hoa Kỳ. Hiện nay, ông là cựu tổng giám mục, bị rút phép thông công vào thứ Sáu trong một động thái hiếm hoi của Tòa thánh vì từ chối công nhận Đức Giáo hoàng Francis, cùng những điều khác, theo tờ Washington Post. Vào ngày 20 tháng 6, Vigano thông báo rằng ông đã bị Bộ Giáo lý Đức tin, cơ quan kỷ luật của Vatican, buộc tội về “tội ly giáo” và phủ nhận tính hợp pháp của giáo hoàng và nói rằng ông sẽ không hợp tác với quá trình hình sự của Vatican, theo National Catholic Reporter.Vigano, người từng là đại sứ của Vatican tại Hoa Kỳ từ năm 2011 đến năm 2016, là một trong những người chỉ trích thẳng thắn nhất đối với Đức Giáo hoàng Francis và những thay đổi cấp tiến hơn được thực hiện bởi Giáo hội Công giáo La Mã kể từ Công đồng Vatican II vào những năm 1960. Theo tờ WP, tổng giám mục đã yêu cầu Đức Giáo hoàng từ chức và thậm chí còn gọi ông là “tôi tớ của Satan”.Vigano, người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Trump và kêu gọi phe cánh hữu bảo thủ ở Mỹ, cũng cáo buộc rằng Đức Giáo hoàng Francis đã bác bỏ những cảnh báo ban đầu về lạm dụng tình dục đối với Đức Hồng Y Theodore McCarrick bị phá băng; bóng gió (không có bằng chứng) rằng Đức giáo hoàng có 1 vụ bê bối tình dục; và phổ biến nhiều thuyết âm mưu khác nhau về vắc xin QAnon và COVID.Vigano, 83 tuổi, hiện "chính thức ở bên ngoài nhà thờ và không thể cử hành hoặc nhận các bí tích", bao gồm cử hành Thánh lễ, cử hành Thánh lễ hoặc truyền chức linh mục. Theo tờ WP, chức danh giáo sĩ của ông vẫn giữ nguyên, trừ khi cuối cùng ông bị trục xuất — một động thái được thực hiện "nếu ông được coi là không ăn năn". Phán quyết tóm tắt của Vatican đối với Vigano chỉ có thể được đảo ngược bởi một giáo hoàng đương nhiệm, hoặc bởi Bộ Giáo lý Đức tin nhân danh giáo hoàng.Lập trường của Vigano: Sự ăn năn mà Vatican có thể hy vọng có vẻ khó nắm bắt, tờ WP lưu ý. Vào thứ Sáu, Vigano - người đã gọi những cáo buộc chống lại mình là một "vinh dự" - đã đăng trên X rằng ông hoàn toàn có ý định cử hành một Thánh lễ đầy đủ vào ngày hôm đó, bất chấp việc ông đã bị vạ tuyệt thông. Ông cũng yêu cầu quyên góp cho Quỹ Exsurge Domine của mình, tổ chức mà ông cho biết đang cung cấp “việc đào tạo truyền thống [cho] sáu chủng sinh trẻ.”⦿ ---- Thái Lan: Các nhà kinh tế cho biết giá xe hơi ở Thái Lan đang giảm mạnh, phản ánh sức mua suy yếu của tầng lớp trung lưu và thấp hơn. Xu hướng này cũng làm dấy lên lo ngại rằng điều này có thể dẫn đến giảm tiêu dùng, việc làm và sản xuất. Khi giá xe hơi giảm, người tiêu dùng có thể từ bỏ những chiếc xe họ đang sử dụng vì các khoản vay mua xe của họ dường như không còn đáng để trả nữa.Tương tự, doanh số bán xe bán tải giảm phản ánh sự mong manh của ngành nông nghiệp, một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Thái Lan. Sự suy giảm sức mua này có thể tác động đến tiêu dùng, việc làm và sản xuất, làm tăng rủi ro cho nền kinh tế Thái Lan. Bão hòa thị trường: Hiện Thái Lan có gần 20 triệu xe hơi lưu thông trên đường, tương đương 277 xe/1.000 dân. Con số này cao hơn nhiều so với Việt Nam (50 xe), Philippines (38 xe) và Indonesia (78 xe) trên mỗi 1.000 người. Người lái xe Thái Lan trung bình giữ xe trong 12 năm so với 6 đến 8 năm ở các nước khác, làm giảm khả năng mua xe mới thay thế xe cũ.⦿ ---- Nhật Bản: Chính phủ Nhật hôm thứ Sáu cho biết họ đã xác nhận Trung Quốc đã lắp đặt một chiếc phao ở vùng biển phía trên thềm lục địa phía nam của Nhật Bản ở Thái Bình Dương, một động thái có thể làm căng thẳng hơn nữa quan hệ song phương. Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi nói trong một cuộc họp báo rằng thật “đáng tiếc” khi TQ đã thiết lập một phao nhỏ ở vùng biển ngoài khơi đảo chính Shikoku phía tây Nhật Bản và phía bắc đảo Okinotori ở cực nam “mà không giải thích mục đích của nó và các chi tiết khác”.Chính phủ đã kêu gọi Trung Quốc không làm suy yếu lợi ích hàng hải của Nhật Bản, nhưng TQ đáp lại rằng họ đã lắp đặt phao để theo dõi sóng thần và không có ý định xâm phạm chủ quyền của Tokyo đối với thềm lục địa. Nhật Bản xác nhận tàu khảo sát Xiang Yang Hong 22 của Trung Quốc đã thả phao vào giữa tháng 6 khi theo dõi tàu này khi nó đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ở Biển Hoa Đông, một nguồn tin chính phủ cho biết. Khu vực biển mở được đề cập được bao quanh bởi vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Nhật Bản nói sẽ tiếp tục thu thập thông tin liên quan và phân tích nó.⦿ ---- Hàn Quốc: Theo báo cáo của OECD vào ngày 5 tháng 7, hoạt động buôn lậu hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Hàn Quốc lên tới 9,7 tỷ USD mỗi năm. Hơn một nửa số sản phẩm giả đó là các thiết bị điện tử như điện thoại di động, TV, tai nghe và bộ sạc. Phần lớn hàng giả có nguồn gốc từ Hồng Kông và Trung Quốc.OECD đã công bố một báo cáo có tiêu đề “Thương mại bất hợp pháp và nền kinh tế Hàn Quốc” (Illicit Trade and the Korean Economy) vào ngày 3 tháng 7, theo yêu cầu của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc (Korean Intellectual Property Office). Đây là lần đầu tiên OECD phân tích tác động của hàng giả đối với nền kinh tế Hàn Quốc.Năm 2021, tổng giá trị buôn bán hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Hàn Quốc trên thế giới lên tới 9,7 tỷ USD. Con số này tương đương với 1,7% tổng kim ngạch xuất cảng của Hàn Quốc. Trong số các hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Hàn Quốc năm 2020 và 2021, hàng điện tử (51%) là đối tượng bị nhắm tới nhiều nhất. Các sản phẩm khác của Hàn Quốc thường bị làm giả bao gồm hàng dệt may (20%), mỹ phẩm (15%), hàng tạp hóa (6%), đồ chơi và trò chơi (5%). Nguồn hàng giả chính là Hồng Kông (69%) và Trung Quốc (17%).OECD cho biết tình trạng buôn bán hàng giả toàn cầu đã khiến doanh thu và việc làm của các công ty Hàn Quốc sụt giảm. Tổng doanh thu mà các công ty Hàn Quốc bị mất do buôn bán hàng giả lên tới 6,1 tỷ USD vào năm 2021, chiếm 0,6% tổng doanh thu trong lĩnh vực sản xuất. Hậu quả là 13.855 việc làm sản xuất bị mất. Các lĩnh vực điện tử, thiết bị gia dụng và viễn thông bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, với tổn thất doanh thu lên tới 3,6 tỷ USD, cùng với 9.500 việc làm bị mất.⦿ ---- California: Một số thành phố ở California hiện nay đắt đỏ đến mức được coi là “không thể chấp nhận được”. Báo cáo thường niên về Khả năng chi trả nhà ở quốc tế "Demographia International Housing Affordability" đã đánh giá khả năng chi trả nhà ở tại 94 thị trường lớn trên 8 quốc gia. Có 4 trong số những thành phố "không thể có giá phải chăng" nhất trên thế giới nằm ngay tại California: San Jose, Los Angeles, San Francisco và San Diego đều lọt vào top 10. Honolulu cũng lọt vào danh sách này, có nghĩa là 5 trong số 10 nơi có giá nhà ở đắt đỏ nhất đều ở Hoa Kỳ, theo báo cáo đã xem xét chi phí nhà ở trong hai thập niên.Hồng Kông được mệnh danh là nơi có giá nhà đắt nhất trên thế giới. Báo cáo được biên soạn bởi các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Center for Demographics and Policy tại Đại học Chapman ở California và Trung tâm Frontier Centre for Public Policy, một tổ chức tư vấn chính sách công độc lập ở Canada.Báo cáo xác định khả năng chi trả giá nhà bằng cách sử dụng tỷ lệ giá trên thu nhập trung bình, còn được gọi là "bội số trung bình". Nghiên cứu đã phân loại các thị trường dựa trên bội số trung bình của chúng thành năm nhóm: "Giá cả phải chăng" (3,0 trở xuống), "Tương đối đắt không chịu nổi" (3,1 đến 4,0), "Giá nhà đắt nghiêm trọng" (4,1 đến 5,0), "Giá nhà đắt nguy kịch" (5,1 đến 8,9) và "Giá nhà đắt không thể chấp nhận được" (9.0 trở lên).Nhóm 10 nơi "Giá nhà đắt không thể chấp nhận được" (impossibly unaffordable):1. Hong Kong (16.7)2. Sydney (13.3)3. Vancouver (12.3)4. San Jose (11.9)5. Los Angeles (10.9)6. Honolulu (10.5)7. Melbourne (9.8)8. San Francisco / Adelaide (9.7)9. San Diego (9.5)10. Toronto (9.3)Các thị trường có giá cả phải chăng nhất ở Hoa Kỳ: Pittsburgh được mệnh danh là nơi có giá cả phải chăng nhất ở Mỹ, tiếp theo là Rochester và St. Louis.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một cụ bà và một người đàn ông ở độ tuổi 20 đã bị trúng đạn vào ngày 4 tháng 7 ở Newhall vào khoảng 7 giờ tối thứ Năm, bên ngoài khu chung cư trên dãy nhà 25000 phố Walnut, theo trạm Santa Clarita của Sở cảnh sát Quận Los Angeles. Hai nạn nhân bị trúng đạn đã được đưa đến bệnh viện với vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Không có thông tin nào về nghi can. Cảnh sát Los Angeles đang điều tra vụ án này.⦿ ---- Quận Los Angeles: truy nã 1 đại tỷ giang hồ cướp ngân hàng, tẩu thoát. FBI đang yêu cầu sự giúp đỡ của công chúng trong việc truy nã 1 nghi phạm vì tội cướp ngân hàng ở khu vực South Bay của L.A.. Vụ cướp này xảy ra ngày 31/5 tại Bank of America ở 118 W. Rosecrans Ave. ở Gardena. Nữ nghi phạm, dường như có một hình xăm trên cổ tay phải và đội một chiếc mũ lưỡi trai màu tối có dòng chữ “Bad Hair Day" (Ngày tóc xấu) cùng với khẩu trang y tế màu đen, áo khoác jeans và mang theo một chiếc túi xách có chữ “J” lớn được in trên đó, bước vào chi nhánh ngân hàng và chuyển giấy yêu cầu cho nhân viên nộp tiền.Cảnh sát không cung cấp bất kỳ thông tin nào về việc liệu người phụ nữ này có được nhận tiền mặt hay không hay nếu có thì đã kiếm được bao nhiêu tiền. Lần cuối cùng cô được nhìn thấy trên camera giám sát là rời ngân hàng và lên 1 chiếc sedan trắng trước khi rời khỏi khu vực. Bất kỳ ai có thông tin về vụ việc này hoặc có thể nhận ra người phụ nữ này hãy liên hệ với Văn phòng Los Angeles của FBI theo số 310-477-6565.⦿ ---- Quận Los Angeles: Thuyền đụng nhau, 1 người chết. Cảnh sát hôm thứ Sáu đã xác định được một người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thuyền ở Long Beach Marina trong tuần này. John Correa, một cư dân 59 tuổi ở Long Beach, và 10 người khác đang ở trên một chiếc thuyền máy dài 48 feet được phát hiện bị chìm vào khoảng 9:20 giờ tối vào thứ Tư. Theo Sở cứu hỏa Long Beach, tốc độ có thể là một yếu tố dẫn đến vụ tai nạn.Correa được cho là đã chết tại hiện trường và những nạn nhân còn lại được đưa đến bệnh viện, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Cáo phó của ông trên Real Memorial Press cho biết: “Cái chết tức tưởi của [Correa] trong một vụ tai nạn thuyền thảm khốc đã để lại một khoảng trống sâu sắc trong cộng đồng mà ông ấy đã làm giàu sâu sắc”. Tai nạn vẫn đang được điều tra, theo cảnh sát cho biết.⦿ ---- Quận Cam: Hôm thứ Sáu, cảnh sát nói một vụ đâm dao ở Quận Cam khiến hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương, trong đó một nghi phạm “bị giam giữ”. Vụ đâm được báo cáo vào khoảng 11:15 giờ tối Thứ Năm gần đường 16 và Đại lộ Pecan, theo Sở Cảnh sát Huntington Beach. Tấn công diễn ra tại một khu vực có nhiều tòa nhà dành cho nhiều gia đình. “Khi đến nơi, cảnh sát đã xác định được một số nạn nhân bị thương nặng”, cảnh sát đăng trên X.Cảnh sát cho biết, 2 người đã tử vong do vết thương quá nặng. Thêm 3 người nữa được chuyển đến bệnh viện địa phương với vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát nói với Fox11 rằng các nạn nhân đã bị đâm. Không rõ liệu người bị “giam giữ” có phải là một trong những người bị thương hay không. Cuộc điều tra đang diễn ra.⦿ ---- Quận Cam: 1 chị lái xe mô tô, đụng 2 xe hơi, chết. Một phụ nữ qua đời vào chiều ngày 4 tháng 7 sau khi chiếc xe gắn máy mà cô đang lái gây ra một vụ va chạm với nhiều xe hơi ở Huntington Beach. Tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng trên đường Pacific Coast Highway và Coral Cay Lane, theo Sở Cảnh sát Huntington Beach. Phụ nữ 27 tuổi đến từ West Covina đã lái chiếc Harley Davidson 2021 đi về hướng tây trên PCH. Khi chuyển làn, cô đã mất lái và va chạm với một chiếc Chevrolet Silverado 2006 ở một làn đường và một chiếc Ford Mustang 2017 ở một làn đường khác.Người phụ nữ được chuyển đến bệnh viện nhưng được thông báo đã chết ngay sau khi đến nơi. Tên của cô vẫn chưa được tiết lộ. Tai nạn hiện đang được điều tra. Bất kỳ ai có thể đã chứng kiến vụ va chạm hoặc những khoảnh khắc dẫn đến vụ va chạm này hãy liên hệ với Điều tra viên Giao thông HBPD C. Houlston theo số 714-536-5670.⦿ ---- HỎI 1: Khoảng 65% quý ông thú nhận chậm trễ, lười khám sàng lọc ung thư?ĐÁP 1: Đúng vậy. Hơn 6 trong 10 (65%) nam giới trong cuộc khảo sát toàn quốc cho biết họ chậm trễ ít nhất một lần khám sàng lọc ung thư định kỳ, trong khi gần 1 trong 5 thừa nhận họ thậm chí không lên lịch hẹn khám sức khỏe cho chính mình. Đó là những phát hiện chính từ Khảo sát phát hiện sớm (Early Detection Survey) hàng năm do Quỹ phòng ngừa ung thư (Prevent Cancer Foundation) thực hiện. Giám đốc điều hành của nó, Jody Hoyos, gọi những hàm ý này là sâu sắc. Cô ấy nói, điều quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe của bạn và nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về những lần khám sức khỏe định kỳ mà bạn cần.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Tỷ lệ dân Mỹ nói là "cực kỳ" hoặc "rất tự hào" là người Mỹ đang ở gần mức thấp kỷ lục?ĐÁP 2: Đúng vậy. Khi người Mỹ trên khắp đất nước tụ tập để kỷ niệm ngày thành lập đất nước, một cuộc khảo sát mới cho thấy mức độ những người "cực kỳ" hoặc "rất tự hào" là người Mỹ đang ở gần mức thấp kỷ lục. Trong cuộc khảo sát được công bố tuần này, 41% số người được hỏi nói với những người thăm dò ý kiến của Gallup rằng họ "vô cùng tự hào;" 26% khác cho biết họ "rất tự hào". Trong khi đó, 15% số người được hỏi cho biết họ "chỉ một chút" hoặc "không hề" tự hào trong năm nay. Đó là mức cao thứ hai kể từ khi Gallup bắt đầu yêu cầu vào năm 2001. Nó chỉ cao hơn vào năm 2020, năm Hoa Kỳ chia rẽ cùng cực vì cuộc tranh cử Tổng Thống Trump-Bidne mà kết quả Trump thua phiếu và vài tuần sau liền xúi giục bạo loạn.Chi tiết: