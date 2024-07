Hình trên: góc phố có nhiều tiệm vàng bên Chợ Bến Thành. Theo báo Kinh Tế & Đô Thị, Tổng cục Thống kê cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.098,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2023.

.

- Luật sư của Trump: kế hoạch 'đại cử tri giả' để bám ghế Tổng Thống là 'hành động chính thức' cho nên Trump hưởng quyền miễn truy tố

- Luật sư của Trump yêu cầu Thẩm phán Juan Mercan (tòa New York xử vụ Trump giả giấy tờ để che giấu tiền bịt miệng nữ nhơn) hủy bỏ vụ án

- TT Biden: Tòa Tối cao đã cho phép các tổng thống Mỹ trở thành vua, tự do vi phạm pháp luật vì cho miễn truy tố

- Nữ Dân Biểu Cộng hòa Victoria Spartz bị cáo buộc mang súng khi lên phi cơ. Spartz: súng không đạn, vô ý để trong túi hành lý.

- Cộng Hòa Hạ Viện kiện Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland để đòi bản ghi âm Biden bị Công tố phỏng vấn

- Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer lên án Tòa Tối cao vì bênh Trump, giúp Trump phá hoại dân chũ

- 3 nữ Thượng nghị sĩ tiểu bang Cộng hòa duy nhất tại Thượng viện South Carolina mất ghế vì thua sơ bộ

- DB Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) sẽ đệ trình hồ sơ luận tội chống lại ít nhất một thẩm phán tại Tòa Tối cao

- Thủ tướng Hungary gặp, khuyên Tổng thống Ukraine: hãy ngừng bắn trước, rồi hòa đàm Ukraine-Nga sau

- Gaza: 37.925 người Palestine chết, 87.141 người bị thương kể từ 7/10/2023

- LHQ: Israel cưỡng ép di tản 250.000 người Palestine là bất nhân vì không còn nơi nào an toàn ở Gaza

- Các lãnh đạo quân sự Israel ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, kể cả cho phép Hamas duy trì quyền lực tạm thời để đảm bảo thả khoảng 120 con tin Israel, cả còn sống và đã chết

- Iran: sẽ hỗ trợ nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon bằng “mọi phương tiện” nếu Israel tấn công họ

- Quân Israel phá hủy một "cơ xưởng sản xuất tên lửa và tiền đồn" dưới lòng đất

- Liên đoàn Chống phỉ báng ADF và 125 người kiện Iran, Syria và Bắc Hàn đòi 4 tỷ USD cho vì hỗ trợ Hamas trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10/2023.

- Trong 6 tháng, Tesla Trung Quốc đã bán được 426.623 xe, giảm 10,47% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng hãng xe BYD Co. bán tăng 35,2% tới 340.211 xe

- Ấn Độ: ít nhất 27 người chết vì giẫm đạp trong lễ hội tôn giáo.

- Hãng xe Kia kỷ lục: bán 29.392 xe điện trong thời gian 6 tháng, tăng 112%

- Nhật Bản phóng thành công hỏa tiễn H3 mang vệ tinh quan sát Trái đất

- Australia tăng hơn gấp đôi lệ phí thị thực đối với sinh viên quốc tế: tăng tới 1.600 đô la Úc (1.068 đô la Mỹ) từ 710 đô la Úc (ở Mỹ chỉ là 185 đô la Mỹ, Canada là 110 đô la Mỹ).

- Thụy Điển: Thị trấn Götene, cách Stockholm khoảng 200 dặm, cần tăng dân số, bán lô đất với giá khởi điểm 9 xu Mỹ/10 feet vuông.

- Seoul: 1 xe hơi tông vào người đi bộ gần tòa thị chính, làm 9 người chếtg và ít nhất 4 người bị thương

- Giá trung bình bữa ăn (burger, khoai chiên, nước ngọt) tiêm thức ăn nhanh năm 2024 tăng cao nhất là: 1. Five Guys: $20.84.

- Quận Los Angeles: 2 nhóm đối đầu, 1 cậu thiếu niên bị bắn nhiều phát lúc 2 giờ 30 sáng

- Quận Los Angele: 1 người bị cảnh sát bắn chết vì cầm và đưa cao một khẩu súng trường.

- Đài Loan: Cảnh sát bắt giữ 73 người, trong đó có 64 công nhân nhập cư Việt Nam, tịch thu hơn 900 gói ma túy

- Texas: Một phụ nữ bị bắt vì nhập lậu gà quý hiếm của Việt Nam vào Mỹ

- Hawaii: cướp ngân hàng, Vance Nguyen bị bắt

- TIN VN. Phá đường dây đưa người ra nước ngoài dưới vỏ bọc nhà sư đi tu học.

TIN VN. Tổng Giám đốc rủ Việt kiều góp tiền đầu tư, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng (=785.700 USD).

- TIN VN. Nữ Việt kiều vướng lao lý vì xách 3 valy tiền mặt gồm 215.000 bảng Anh (=272.440 USD) qua sân bay.

- HỎI 1: Khoảng 53% dân Mỹ chuẩn bị du lịch hè, và 1/3 trong số đó sẵn sàng vay nợ để đi ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bánh mì nguyên hạt (whole grain) tốt cho sức khỏe hơn bánh mì trắng (white bread)? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-1/7/2024) ⦿ ---- Hiệp hội Xe Hơi Trung Quốc (CPCA: China Passenger Car Association) hôm thứ Ba tiết lộ rằng Tesla đã giao 71.007 xe trong tháng 6, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong nửa đầu năm, Tesla Trung Quốc đã bán được 426.623 xe, giảm 10,47% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hãng xe BYD Co. dẫn đầu đáng kể trong cùng tháng, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm ngoái với số lượng đáng kinh ngạc là 340.211 xe được giao. Cơ quan này cũng ghi nhận doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới tăng 28% so với cùng tháng năm trước.

.

⦿ ---- AFP hôm thứ Ba dẫn một nguồn tin y tế cho biết, một vụ giẫm đạp tại một buổi tụ họp tôn giáo của đạo Hindu ở một ngôi làng thuộc quận Hathras của tiểu bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, đã khiến ít nhất 27 người chết. Cán bộ y tế cấp cao của bang Pradesh, Ram Mohan Tiwari nói với giới truyền thông: "Cho đến nay, 27 thi thể đã được chuyển đến nhà khám nghiệm tử thi, trong đó có 25 phụ nữ và 2 nam giới. Nhiều người bị thương cũng đã được đưa vào. Thông tin chi tiết hơn sẽ được tiết lộ sau cuộc điều tra. Nguyên nhân chính là do giẫm đạp trong một sự kiện tôn giáo."

.

⦿ ---- Hãng xe Kia Corporation đã chứng kiến ​​doanh số bán xe điện nửa đầu năm cao nhất từ ​​trước đến nay tại Hoa Kỳ, hãng xe Nam Hàn công bố hôm thứ Ba. Công ty đã giao tổng cộng 29.392 xe điện trong thời gian sáu tháng, tăng 112% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mẫu xe bán chạy nhất của hãng là Carnival, tăng 18%, tiếp theo là Forte's 13%, Sportage's 11% và Seltos' 1%. Tổng doanh số của hãng xe này đạt 65.929 chiếc trong tháng 6.

.

⦿ ---- Thủ tướng Hungary Viktor Orban hội kiến, nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga có thể giúp đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình, theo Interfax Ukraine. "Tôi đã nói với Zelensky rằng những sáng kiến ​​này mất rất nhiều thời gian. Và chính xác là do các quy tắc ngoại giao quốc tế nên chúng rất phức tạp. Tôi đã yêu cầu Zelensky suy nghĩ xem liệu có thể ngừng bắn trước rồi mới tiến hành đàm phán hòa bình hay không", ông nói. Orban nói.

.

Nhà lãnh đạo Hungary cũng cho biết chính phủ của ông quan tâm đến việc ký kết thỏa thuận hợp tác song phương với Ukraine. Orban đến Kiev trong chuyến thăm không báo trước vào hôm Thứ Ba, chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Nga-Ukraine. Khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng Châu Âu vào thứ Hai trong sáu tháng tới, Orban đã cho biết mục tiêu của đất nước ông sẽ là "giúp giải quyết các vấn đề mà Liên Âu đang phải đối mặt".

.

⦿ ---- Luật sư của Trump lý luận rằng kế hoạch 'đại cử tri giả' là một 'hành động chính thức' cho nên cựu Tổng Thống Trump hưởng quyền miễn truy tố, theo phán quyết mới của Tòa Tối Cao. Một luật sư của cựu Tổng thống Trump gợi ý rằng cái gọi là kế hoạch “đại cử tri giả” đủ điều kiện được coi là một “hành vi chính thức”, điều này sẽ ngăn nó bị truy tố theo phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao về quyền miễn trừ của tổng thống.

.

Luật sư Will Scharf của Trump nói với CNN vào tối thứ Hai rằng một số hành vi bị cáo buộc trong cáo trạng lật ngược cuộc bầu cử liên bang của cựu tổng thống cấu thành hành vi riêng tư nhưng nỗ lực đưa ra danh sách cử tri thay thế vào năm 2020 từ các tiểu bang chiến trường quan trọng không phải là một trong số đó.

.

Scharf nói: “Chúng tôi tin rằng việc tập hợp các nhóm cử tri thay thế đó là một hành động chính thức của tổng thống,” đồng thời lưu ý rằng Tòa án Tối cao đã để câu hỏi đó cho các tòa án cấp dưới quyết định.

.

Tòa án Tối cao đã ra phán quyết hôm thứ Hai rằng các quyền lực cốt lõi của tổng thống được miễn truy tố hình sự và các tổng thống được cho là có quyền miễn truy tố đối với tất cả các hành vi chính thức. Tòa án tối cao cho biết họ không được hưởng quyền miễn trừ đối với các hành động không chính thức hoặc riêng tư.

.

Trong vụ lật ngược cuộc bầu cử liên bang của Trump, các thẩm phán đã nói rõ rằng một số cáo buộc trong bản cáo trạng hoàn toàn thuộc về nhiệm vụ chính thức của ông, chẳng hạn như các cuộc họp với các quan chức Bộ Tư pháp để điều tra hành vi gian lận bầu cử có mục đích.

.

Nhưng những cáo buộc như âm mưu lật ngược kết quả bầu cử bằng cách đưa ra danh sách đại cử tri ủng hộ Trump ở 7 tiểu bang quan trọng cần phải được phân tích sâu hơn ở cấp tòa án quận, họ xác định.

.

Về điểm đó, Thẩm phán Amy Coney Barrett đã phá vỡ đa số mà bà đã ký vào, viết rằng bà thấy “không có lý lẽ chính đáng nào để ngăn chặn việc truy tố hành vi bị cáo buộc đó”.

.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN vào tối thứ Hai, Scharf lập luận rằng một khi các hành vi chính thức bị loại bỏ khỏi bản cáo trạng lật đổ cuộc bầu cử liên bang của Trump, Công tố đặc biệt Jack Smith “không có vụ án nào [để truy tố nữa]”.

.

⦿ ---- Đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đệ trình một lá thư yêu cầu Thẩm phán Juan Mercan, người chủ trì phiên tòa New York xét xử vụ Trump giả giấy tờ để che giấu tiền bịt miệng nữ nhơn, xin hủy bỏ bản án của ông và trì hoãn việc tuyên án dự kiến ​​vào cuối tháng này, theo hãng tin AP đưa tin, dẫn một nguồn tin.

.

Động thái này diễn ra vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra phán quyết về quyền miễn truy tố của Trump, điều mà cựu tổng thống Trump ca ngợi là một “chiến thắng lớn”. Bức thư trích dẫn phán quyết và yêu cầu Mercan trì hoãn việc tuyên án đối với Trump trong khi ông cân nhắc quyết định của Tòa Tối Cao và hãy xem nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến vụ kết án ở New York.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp tục chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao cho phép các tổng thống Mỹ được miễn truy tố một phần (đối với hành vi chính thức trong cương vị Tổng Thống, nhưng bị truy tố trong hành vi cá nhân), đồng thời nói rằng nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, Trump sẽ "tự do" bỏ qua mọi ràng buộc pháp lý mà Trump từng có một cách hiệu quả. Biden nói: “Tôi biết tôi sẽ tôn trọng giới hạn quyền lực của Tổng thống mà tôi đã có trong 3 năm rưỡi, nhưng bất kỳ tổng thống nào, kể cả Donald Trump, giờ đây sẽ được tự do bước qua luật pháp."

.

“Không có vua ở Mỹ,” Biden nói, một quan điểm cũng được đưa ra trong sự bất đồng quan điểm gay gắt của Thẩm phán Tối Cao Sonia Sotomayor. Biden cũng lặp lại kết luận của Sotomayor: "Vì lo sợ cho nền dân chủ của chúng ta, tôi bất đồng quan điểm." Biden nhấn mạnh rằng trách nhiệm hiện thuộc về người dân Mỹ trong việc “làm những gì tòa án không làm” và đánh giá hành vi của Trump, đặc biệt liên quan đến vụ bạo loạn ngày 6/1/2021.

.

⦿ ---- Một nữ Dân Biểu Cộng hòa đã bị cáo buộc tội vi phạm vũ khí hôm thứ Sáu sau khi bị cáo buộc mang súng vào Sân bay Quốc tế Washington Dulles ở Virginia. DB Victoria Spartz của Indiana đang trên đường từ thủ đô Washington, DC đến Romania để tham dự cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác tại Hội đồng Nghị viện Châu Âu. CNN đưa tin, cô đã bị đưa ra giấy phạt sau khi khẩu súng được cho là được tìm thấy trong hành lý của cô, nhưng vẫn được phép tiếp tục chuyến bay của mình. Theo luật Virginia (nơi sân bay), việc "sở hữu hoặc vận chuyển" một số vũ khí nguy hiểm "vào bất kỳ nhà ga sân bay nào của hãng hàng không là bất hợp pháp." Hành vi vi phạm này là tội nhẹ Loại 1.

.

Người phát ngôn của Spartz cho biết trong một tuyên bố rằng nhà lập pháp, người nhập cư gốc Ukraine đầu tiên phục vụ tại Quốc hội, "đã vô tình mang theo một khẩu súng lục rỗng trong vali mà không có băng đạn hay đạn mà cô ấy không nhận ra là có trong túi của vali của cô ấy khi đang kiểm tra an ninh ở sân bay Dulles." Spartz hiện đang tái tranh cử tại khu vực đảng Cộng hòa vững chắc của cô và đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 5/2024.

.

⦿ ---- Một vụ kiện chống lại Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland đã được các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đệ trình hôm thứ Hai, những người yêu cầu quyền truy cập vào cuộc phỏng vấn ghi âm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden với cựu Công tố đặc biệt Robert Hur liên quan đến vụ tài liệu mật của ông.

.

“Ủy ban [Tư pháp]… cần những đoạn ghi âm đó để đánh giá tính cách của Công tố đặc biệt đối với Tổng thống,” theo các luật sư quốc hội cho biết trong một hồ sơ dài 56 trang. Trước đó, Bộ Tư pháp (DoJ) đã bàn giao bản chép từ băng ghi âm, tuy nhiên, từ chối cung cấp cho Quốc hội một đoạn băng ghi âm. Các luật sư nhấn mạnh rằng đoạn ghi âm sẽ là "bằng chứng tốt hơn" về những gì diễn ra trong cuộc phỏng vấn.

.

⦿ ---- Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer đã chỉ trích quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) hôm thứ Hai, phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump có quyền miễn tố đối với một số hành động chính thức của ông, nhưng không phải đối với những hành động khác. Trên nền tảng mạng xã hội X của mình, Schumer nhận xét hôm nay là một "ngày buồn" đối với nền dân chủ của đất nước, đồng thời khẳng định rằng "cơ sở cốt lõi của hệ thống tư pháp của chúng ta là không ai đứng trên pháp luật". Ông nhấn mạnh rằng "tội phản quốc hoặc kích động nổi dậy không nên được coi là quyền lực hiến pháp cốt lõi dành cho tổng thống."

.

Ông còn phản đối phán quyết này hơn nữa khi nói rằng nó "tạo điều kiện" cho Trump "làm suy yếu nền dân chủ bằng cách vi phạm luật." Schumer nhấn mạnh: “Nó làm suy yếu uy tín của Tòa Tối Cao và cho thấy ảnh hưởng chính trị chiếm ưu thế trong tất cả các tòa án của chúng ta ngày nay”.

.

⦿ ---- Ba phụ nữ Đảng Cộng hòa duy nhất tại Thượng viện South Carolina đã chống lệnh cấm phá thai hoàn toàn được thông qua tại tiểu bang của họ vào năm ngoái. Bù lại, họ mất ghế. Các cử tri đã loại bỏ Thượng nghị sĩ Sandy Senn, Penry Gustafson và Katrina Shealy khỏi chức vụ trong các cuộc bầu cử sơ bộ với lượng cử tri đi bỏ phiếu thưa thớt vào tháng 6, và bằng cách làm như vậy đã loại bỏ hoàn toàn cánh Cộng hòa gồm "Chị em Thượng nghị sĩ", một đội ngũ nữ Thượng nghị sĩ bao gồm hai đảng viên Đảng Dân chủ và đã thống nhất phản đối lệnh cấm phá thai.

.

Đối với đảng Cộng hòa, sự ra đi của Senn, Gustafson và Shealy có thể đồng nghĩa với việc sẽ không có phụ nữ trong đảng chiếm đa số ở Thượng viện tiểu bang khi phiên họp tiếp theo bắt đầu vào năm 2025. Điều đó cũng có thể có nghĩa là phụ nữ sẽ không nắm giữ quyền lực trong nhiều thập niên trong bối cảnh khốc liệt ở tiểu bang bảo thủ, nơi họ từ lâu đã phải vật lộn để được vào Cơ quan lập pháp.

.

⦿ ---- Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) hôm thứ Hai thông báo rằng bà sẽ sớm đệ trình hồ sơ luận tội chống lại ít nhất một thẩm phán tại Tòa án Tối cao sau quyết định của họ cấp quyền miễn tố một phần cho cựu Tổng thống Trump khi ông phải đối mặt với các cáo buộc trọng tội nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của ông. Ocasio-Cortez, cấp tiến nổi tiếng trong Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho biết phán quyết này đi ngược lại tiền đề trung tâm trong thiết kế hiến pháp của Hoa Kỳ - cụ thể là không ai đứng trên luật pháp - và đe dọa đưa đất nước vào con đường chuyên chế.

.

“Phán quyết hôm nay thể hiện sự tấn công vào nền dân chủ Mỹ. Bà viết trên nền tảng xã hội X. “Tôi có ý định nộp hồ sơ luận tội khi chúng tôi trở về.” Bà không nói rõ là bà sẽ nhắm mục tiêu vào ai hoặc bao nhiêu thẩm phán. Văn phòng của bà đã không trả lời ngay lập tức các câu hỏi yêu cầu làm rõ vào thứ Hai.

.

Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (D-N.Y.) cho biết: “Những người soạn thảo Hiến pháp đã hình dung ra một nền dân chủ được quản lý bởi pháp quyền và sự đồng ý của người dân Mỹ. Họ không có ý định để đất nước chúng ta được cai trị bởi một vị vua hay quân chủ có thể hành động mà không bị trừng phạt tuyệt đối.”

.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành đã cung cấp thông tin cập nhật vào thứ Ba, cho biết tổng số người chết kể từ khi bắt đầu xung đột Israel-Hamas đã tăng lên 37.925. Ngoài ra, số người bị thương hiện là 87.141. Bộ cho biết 25 người đã chết ở Gaza trong 24 giờ qua và 81 người bị thương phải nhập viện. Các quan chức nhắc lại rằng các dịch vụ khẩn cấp không thể tiếp cận những người bị thương dưới đống đổ nát và trên đường.

.

⦿ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) hôm thứ Ba thông báo rằng chỉ thị gần đây của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhằm sơ tán dân thường đến "khu vực nhân đạo al-Mawasi" được chỉ định sẽ ảnh hưởng đến khoảng 250.000 người.

.

"Chỉ vài tuần sau khi người dân buộc phải quay trở lại Khan Younis bị tàn phá, chính quyền Israel đã ban hành lệnh sơ tán mới trong khu vực. Một lần nữa, các gia đình lại phải đối mặt với tình trạng buộc phải di dời. Chúng tôi ước tính rằng 250.000 người sẽ phải chạy trốn. Mặc dù không có nơi nào an toàn ở đây trong" Gaza", theo tổ chức này đăng trên X.

.

⦿ ---- Các lãnh đạo quân sự Israel đang ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc cho phép Hamas duy trì quyền lực tạm thời. Họ tin rằng một thỏa thuận là cách nhanh nhất để đảm bảo thả khoảng 120 con tin Israel, cả còn sống và đã chết, trong khu vực này, theo tờ New York Times dẫn lời sáu quan chức an ninh hiện tại và trước đây đưa tin hôm thứ Ba.Theo các nguồn tin, nếu xảy ra xung đột với Hezbollah, lệnh ngừng bắn với Hamas ở Gaza sẽ là phương án có lợi nhất cho quân đội Israel. Nó sẽ tạo cơ hội cho quân đội tập hợp lại và phân bổ nguồn lực sau khi tham gia vào cuộc chiến dài nhất trong nhiều thập niên. Ngoài ra, một lệnh ngừng bắn như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán với lực lượng dân quân Lebanon. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã liên tục bác bỏ bất kỳ lệnh ngừng bắn nào không liên quan đến việc tiêu diệt Hamas.⦿ ---- Kamal Kharrazi, cố vấn của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, hôm thứ Ba chia sẻ rằng Tehran sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hỗ trợ nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon bằng “mọi phương tiện” nếu Israel tấn công phong trào này. Nói với Financial Times, cố vấn nhấn mạnh rằng Iran "không quan tâm" đến một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn và kêu gọi Washington gây áp lực lên Israel để giảm bớt tình hình, nhấn mạnh rằng việc mở rộng chiến tranh "không có lợi" của cả Iran lẫn Hoa Kỳ.Iran dự kiến ​​sẽ tiến tới cuộc bầu cử tổng thống vào cuối tuần này sau khi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất trong các cuộc bầu cử kể từ năm 1979, khiến bất kỳ ứng cử viên nào trong số 4 ứng cử viên đều không giành được đa số phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Kharrazi nhấn mạnh rằng chiến lược chính sách đối ngoại của Iran sẽ vẫn do nhà lãnh đạo tối cao quyết định bất kể kết quả bầu cử như thế nào.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Hai cho biết họ đã tìm thấy và phá hủy một "cơ xưởng sản xuất và tiền đồn" dưới lòng đất được cho là do tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) sử dụng ở khu vực Tel al-Sultan ở Rafah. Theo tin quân sự, đây là "địa điểm dưới lòng đất lớn nhất để sản xuất các bộ phận tên lửa và tên lửa tầm xa" được phát hiện ở Dải Gaza. Sử dụng máy bay không người lái và tên lửa chính xác, IDF cho biết đã loại bỏ các thành viên bị cáo buộc của nhóm. Trước đó, lực lượng Israel cũng tuyên bố đã tấn công một đường hầm dài hàng km mà các nhánh của nó “được bọn khủng bố sử dụng để di chuyển giữa các địa điểm khác nhau dưới lòng đất”.⦿ ---- Liên đoàn Chống phỉ báng (ADF: Anti-Defamation League) và Crowell & Moring LLP hôm thứ Hai đã đệ đơn lên tòa án liên bang ở New York một vụ kiện yêu cầu Iran, Syria và Bắc Hàn chi trả ít nhất 4 tỷ USD cho việc các chính phủ này được cho là đã hỗ trợ Hamas trong bối cảnh vụ tấn công ngày 7 tháng 10/2023.Được ký bởi hơn 125 nguyên đơn, những người được coi là nạn nhân của cuộc tấn công của Hamas, tài liệu cho biết nhóm này yêu cầu "tiền bồi thường cho thương tích cá nhân của họ và/hoặc các yêu cầu bồi thường tử vong bất đáng phát sinh từ Cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 - một sự phối hợp của các vụ giết người phi pháp, bắt cóc con tin và những nỗi kinh hoàng liên quan mà Bị cáo đã hỗ trợ vật chất và nguồn lực."ADF lưu ý rằng mỗi nguyên đơn trong vụ kiện đều là "công dân Hoa Kỳ hoặc thành viên gia đình của một công dân Hoa Kỳ và do đó có đủ điều kiện khởi kiện về những cái chết cũng như thương tích về thể chất và tinh thần mà Hamas đã gây ra trong cơn thịnh nộ dã man của nó."⦿ ---- Nhật Bản hôm thứ Hai đã phóng thành công hỏa tiễn H3 hàng đầu mới mang theo vệ tinh quan sát Trái đất từ một trung tâm vũ trụ trên một hòn đảo phía tây nam, nhằm thúc đẩy khát vọng không gian của đất nước sau lần ra mắt thất bại của dự án này vào năm ngoái. Hỏa tiễn H3 số 3 sản xuất trong nước đã cất cánh từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, phóng tầng đầu tiên khoảng 5 phút sau đó và tách vệ tinh khoảng 17 phút sau đó theo kế hoạch.⦿ ---- Australia cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã tăng hơn gấp đôi lệ phí thị thực đối với sinh viên quốc tế, động thái mới nhất của chính phủ nhằm hạn chế lượng di cư kỷ lục đã làm tăng thêm áp lực lên thị trường nhà ở vốn đã thắt chặt. Từ ngày 1 tháng 7, lệ phí cấp thị thực sinh viên quốc tế đã tăng lên 1.600 đô la Úc (1.068 đô la) từ 710 đô la Úc, trong khi những người có thị thực du lịch và sinh viên có thị thực tốt nghiệp tạm thời bị cấm nộp đơn xin thị thực sinh viên trong nước.Bộ trưởng Nội vụ Clare O'Neil cho biết trong một tuyên bố: “Những thay đổi có hiệu lực ngày hôm nay sẽ giúp khôi phục tính toàn vẹn cho hệ thống giáo dục quốc tế của chúng ta và tạo ra một hệ thống di cư công bằng hơn, quy mô nhỏ hơn và có khả năng cung cấp tốt hơn cho Australia”.Dữ liệu chính thức được công bố vào tháng 3 cho thấy lượng nhập cư ròng đã tăng 60% lên mức kỷ lục 548.800 người trong năm tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023. Việc tăng lệ phí khiến việc xin thị thực du học ở Úc đắt hơn nhiều so với các quốc gia cạnh tranh như Hoa Kỳ và Canada, nơi chi phí lần lượt là khoảng 185 đô la Mỹ và 150 đô la Canada (110 đô la Mỹ).Chính phủ cho biết họ cũng đang thu hẹp các lỗ hổng trong quy định thị thực cho phép sinh viên nước ngoài liên tục gia hạn thời gian lưu trú tại Úc, sau khi số lượng sinh viên có thị thực sinh viên thứ hai hoặc tiếp theo tăng vọt hơn 30% lên hơn 150.000 vào năm 2022–23.⦿ ---- Thụy Điển: Thị trấn Götene, cách Stockholm khoảng 200 dặm, đang bán lô đất với giá khởi điểm 1 krona/m2 hoặc 9 xu Mỹ/10 feet vuông. Theo CNN, người mua phải xây nhà trên mảnh đất đó với kế hoạch sinh sống lâu dài ở đó hoặc sử dụng nó làm nơi nghỉ dưỡng. Thị trưởng Götene, Johan Månsson, nói với CNN rằng thị trấn quyết định triển khai kế hoạch này để thu hút nhiều người hơn đến khu vực, nơi đã chứng kiến "tỷ lệ sinh thấp và dân số già" trong một thời gian. Månsson cho biết những lô đất được rao bán đã có mặt trên thị trường trong nhiều năm.Kể từ khi thị trấn mở chương trình này vào tháng 5, nó đã nhận được hàng nghìn yêu cầu và chính phủ đã quyết định tạm dừng cho đến đầu tháng 8 để có thể điều chỉnh quy trình. CNN đưa tin khi Götene bắt đầu bán đất trở lại, rất có thể sẽ diễn ra quy trình đấu thầu thay vì chỉ bán các lô đất với mức giá thấp 1 krona mỗi mét vuông. Xây một ngôi nhà ở khu vực này thường tốn từ 3 đến 4 triệu krona, tương đương 283.000 USD đến 377.262 USD. Månsson cho biết những lô đất thường có giá 500.000 krona, tương đương 47.158 USD.⦿ ---- Một chiếc xe hơi đã tông vào người đi bộ gần tòa thị chính thành phố Seoul hôm thứ Hai (1/7), khiến 9 người chếtg và ít nhất 4 người bị thương, theo truyền thông Nam Hàn dẫn lời cảnh sát và quan chức cứu hỏa cho biết. Có 6 người tử vong tại hiện trường, trong khi 3 người khác được xác định đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn đưa tin một tài xế 68 tuổi đã tông vào người đang chờ đèn giao thông. Anh đã lái xe sai hướng và tông vào 2 xen khác trước khi lao vào người đi bộ.Tài xế gây tại nạn đã bị cảnh sát bắt. Cuộc điều tra đang tiến hành để xác định xem liệu có liên quan đến ma túy hay rượu hay không, cũng như liệu vụ việc chết người có phải do vô tình tăng tốc hay không. Đài truyền hình YTN đưa tin chiếc xe đã lao vào người đi bộ đang đứng trên đường dành cho người đi bộ sau khi tông vào 2 xe khác.⦿ ---- MoneyGeek, một trang web tài chính cá nhân, đã đi sâu vào vấn đề giá bữa ăn các tiệm thức ăn nhanh tăng cao trong báo cáo mới nhất của họ. Họ xem xét mức giá thay đổi như thế nào từ năm 2022 đến năm 2024 cho một bữa ăn có bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và nước ngọt, sử dụng giá từ Allmenus và Grubhub dành cho các nhà hàng bán đồ ăn nhanh có doanh thu cao nhất.Trong số các chuỗi cửa hàng bánh mì kẹp thịt (burger) mà MoneyGeek đưa tin, tiệm Five Guys được xếp hạng là bữa ăn đắt nhất trong số tất cả các chuỗi cửa hàng bánh mì kẹp thịt có doanh thu cao. Giá trung bình của một bữa ăn Five Guys có giá 20,84 USD vào năm 2024, tăng 14% so với năm 2022 khi bữa ăn tương tự có giá 18,33 USD. Chuỗi nhà hàng này đã lan truyền rộng rãi trong năm nay sau khi một biên lai có hóa đơn 24 USD cho một chiếc bánh mì kẹp phô mai, khoai tây chiên và nước ngọt được đăng lên X.Giá trung bình bữa ăn (burger, khoai chiên, nước ngọt) năm 2024 của các chuỗi là:1. Five Guys: $20.84.2. Jack in the Box: $13.75.3. Wendy’s: $12.41.4. Burger King: $10.61.5. McDonald’s: $7.57.Một nghiên cứu của FinanceBuzz cho thấy từ năm 2014 đến năm 2024, giá thực đơn trung bình đã tăng từ 39% đến 100%. Theo Cục Thống kê Lao động, con số này cao hơn tỷ lệ lạm phát chung 31% trong cùng khoảng thời gian đó.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một thiếu niên đã bị bắn nhiều phát khi đang dạo quanh một công viên lân cận ở Thung lũng Simi Valley vào sáng sớm thứ Hai, khoảng trước 2 giờ 30 giờ sáng tại Công viên Frontier Park, số 2165 Elizondo St. Nạn nhân là 1 đứa trẻ vị thành niên, được mô tả là nam giới, với một vết thương do đạn bắn vào ngực và một vết khác ở khí quản. Cảnh sát tin rằng nạn nhân có liên quan đến một cuộc đối đầu giữa hai nhóm khi ai đó rút súng ra và bắn cậu. Cảnh sát nói một số người mặc áo nỉ có mũ trùm đầu màu tối đã chạy khỏi công viên sau vụ nổ súng.⦿ ---- Quận Los Angele: Alberto Nicolas Arenas, 29 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại nhà riêng ở Downey vào chiều thứ Bảy sau khi cầm và đưa cao một khẩu súng trường. Cảnh sát được điều động vào khoảng 6:15 giờ chiều. Sở Cảnh sát Downey cho biết hôm thứ Bảy có một cuộc gọi gây náo loạn ở dãy nhà 7100 trên đường Stewart và Grey. Khi Arenas chĩa vật có vẻ là súng trường vào các cảnh sát, liền bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường.Cha của Arenas, người cũng tên là Alberto, cho biết con trai ông mắc bệnh tâm thần. Alberto nói: “Anh ấy giống như những cơn rối loạn tâm thần và tâm thần phân liệt. Tôi chỉ thực sự không thể làm gì được, không có gì có thể mang con trai tôi trở lại." Alberto cho biết cảnh sát đã được gọi đến sau khi tranh chấp với một người hàng xóm sau khi Arenas đốt pháo bông ở sân sau. Ông nói thêm rằng ông không hề biết rằng con trai mình có một khẩu súng hơi hạng nhẹ.⦿ ---- Đài Loan: Cảnh sát Cao Hùng (Kaohsiung) hôm thứ Hai thông báo họ đã bắt giữ 73 người trong một cuộc đột kích vào tháng trước, trong đó 9 người Đài Loan và, tịch thu hơn 900 gói chứa chất bất hợp pháp. Cảnh sát thành phố Cao Hùng cho biết các vụ bắt giữ được thực hiện vào ngày 22/6 như một phần của cuộc điều tra về một địa điểm câu lạc bộ cuối tuần ở quận Daliao của thành phố cảng phía nam.Sau nhiều ngày giám sát, đặc nhiệm đã có được lệnh khám xét để đột kích địa điểm vào tối thứ Bảy, ngày 22/6, bắt =tổng cộng 73 đối tượng tại hiện trường, trong đó có 9 công dân Đài Loan và 64 công dân Việt Nam. Theo lực lượng đặc nhiệm, 14 trong số 64 người Việt Nam là lao động nhập cư, theo định nghĩa do chính phủ Đài Loan cung cấp, bị coi là “mất tích” vì nhiều lý do khác nhau như ở quá hạn thị thực hoặc bỏ trốn khỏi nơi làm việc ban đầu. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện ma túy loại hai và loại ba bên trong tủ đựng đồ và kho chứa đồ của câu lạc bộ. Cảnh sát tịch thu 7 thiết bị di động và 1.734.400 Đài tệ (53.318 USD) tiền mặt.⦿ ---- Texas: Một phụ nữ ở Aransas Pass đã bị bắt vì tội liên bang. Jennifer Mayo, 46 tuổi, xuất hiện tại tòa án liên bang Corpus Christi để xét xử các cáo buộc chống lại cô. Theo cáo trạng liên bang, Mayo bị cáo buộc đã đưa trứng gà và gà con của Việt Nam vào nước này từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2023. Luật liên bang cấm nhập gia cầm từ các quốc gia có dịch cúm gia cầm trừ khi đáp ứng được các điều kiện cụ thể. Jennifer Mayo có thể phải đối mặt với án tù liên bang lên tới 20 năm nếu bị kết tội.⦿ ---- Hawaii: Sau cuộc điều tra vụ cướp ngân hàng diễn ra tại chi nhánh Waikiki của Ngân hàng Hawaii, Sở cảnh sát Honolulu đã bắt giữ, 49 tuổi, vì tội cướp tài sản lần thứ 2 vào lúc 1 giờ 07 phút sáng Chủ Nhật, ngày 30/6/2024. Các quan chức cho biết vào khoảng 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 29/6, Nguyễn bước vào ngân hàng và đưa cho nhân viên thu ngân một tờ giấy ghi rằng anh ta có súng và yêu cầu đưa tiền. Nguyên lấy tiền rồi đi bộ bỏ trốn. Không có báo cáo gì về ai thương tích.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Lao Động. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện, ngăn chặn đường dây tổ chức, môi giới đưa người ra nước ngoài lao động trái phép dưới vỏ bọc nhà sư đi tu học. Theo điều tra, cuối năm 2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an Hà Tĩnh nắm được thông tin một số đối tượng lợi dụng việc các cơ sở Phật giáo tại Australia thường xuyên tổ chức các khóa “tu học” dành cho nhiều nhà tu hành Phật giáo trên toàn thế giới nên đã tổ chức cho nhiều công dân sang Australia lao động trái phép bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ xin cấp thị thực du lịch dưới danh nghĩa giả mạo nhà sư đi tu học với chi phí 300 triệu đồng/người.⦿ ---- TIN VN.Theo VTV. Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1959, trú Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Cáo trạng thể hiện, năm 2003, thông qua quan hệ xã hội, ông Triệu Trọng Ân (sinh năm 1966, là Việt kiều đang sinh sống tại Canada) quen biết với Dũng. Biết ông Ân có nhu cầu đầu tư ở Việt Nam nên Dũng đề nghị ông tham gia đầu tư xây dựng dự án và mua cổ phần. Ông Ân tin tưởng nên giao tiền cho Dũng đầu tư. Tuy nhiên, Dũng đã chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. (hơn 20 tỷ đồng là gần 800 ngàn đôla Mỹ)⦿ ---- TIN VN.Bà Nguyễn Thanh Huyền, 64 tuổi, bị Hải quan sân bay Nội Bài soi chiếu 3 va ly và 3 túi xách khi nhập cảnh từ Vương quốc Anh, phát hiện chứa 6,3 tỷ đồng tiền mặt (=272.440 USD). Bà Huyền, trú quận Tây Hồ, vừa bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo khoản 3, Điều 189 của Bộ luật hình sự.⦿ ---- HỎI 1: Khoảng 53% dân Mỹ chuẩn bị du lịch hè, và 1/3 trong số đó sẵn sàng vay nợ để đi?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát từ Bankrate cho thấy khoảng 53% người Mỹ đang có kế hoạch thực hiện một chuyến du lịch mùa hè và khoảng 1/3 số người đó sẵn sàng mắc nợ để chi trả cho chuyến đi đó.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Bánh mì nguyên hạt (whole grain) tốt cho sức khỏe hơn bánh mì trắng (white bread)?ĐÁP 2: Đúng vậy. Mặc dù bánh mì thường được coi là nguồn cung cấp carbohydrate không tốt cho sức khỏe hoặc gây béo, nhưng nó vẫn là thực phẩm chủ yếu ở nhiều quốc gia. Hàm lượng dinh dưỡng của bánh mì có thể khác nhau tùy theo loại. Trong quá trình làm bánh mì, chất dinh dưỡng của bánh mì tinh chế (hoặc bánh mì trắng) sẽ bị loại bỏ. Bánh mì trắng hay bánh mì làm từ bột mì tinh chế không được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Đó là bởi vì nó được chế biến kỹ lưỡng và có thể bao gồm các chất phụ gia như muối, đường và các chất thay thế đường.Các chuyên gia khuyến nghị các lựa chọn bánh mì lành mạnh hơn, chẳng hạn như ngũ cốc nguyên hạt, có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tình trạng sức khỏe mãn tính hoặc lựa chọn không chứa gluten cho những người mắc bệnh celiac hoặc dị ứng gluten. Các chuyên gia khuyên bạn nên chọn bánh mì nguyên hạt vì nó thường chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ hơn. Ngũ cốc nguyên hạt khiến lượng đường trong máu tăng dần hơn so với ngũ cốc tinh chế, điều này có thể hữu ích cho sức khỏe tim mạch. Khuyến cáo rằng ít nhất một nửa số ngũ cốc bạn tiêu thụ là ngũ cốc nguyên hạt. Nghiên cứu cho thấy bánh mì nguyên hạt có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.Chi tiết: