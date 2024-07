Buổi ra mắt sách của Khánh Trường đã thực hiện viên mãn vào Chiều Chủ Nhật 30/6/2024 tại nhà sách Tự Lực ở Quận Cam, California, với tham dự của nhiều văn nghệ sĩ. Hai tác phẩm ra mắt là: Thơ Khánh Trường, và Khánh Trường: Paintings. Hình trên, là chụp khi chưa bắt đầu, với Khánh Trường và phu nhân (chị Oanh áo xanh) ngồi giữa, và nhìn từ phải qua: Ysa Lê, Khánh Ly, Kiều Chinh, Hòa Bình, Đinh Quang Anh Thái, Ann Phong, Trang Nguyễn, Trần Huy Bích, Phan Tấn Hải. (Hình: Nguyễn Lập Hậu)

- Tòa Tối Cao với tỷ lệ 6-3: Tổng Thống có quyền miễn truy tố đối với hành vi chính thức, chỉ bị truy tố với hành vi không chính thức, tòa sơ thẩm sẽ xét xem hành vi nào là không chính thức.

- RFA: Sư Thích Minh Tuệ mất tích gần 20 ngày: Gia đình trình báo công an.

- Bình luận trên Kyodo của Nhật: đêm 27/6 là tranh luận giữa một ông già [Biden] và một kẻ lừa đảo [Trump].

- Ban vận động Biden ra quảng cáo: Biden tranh luận kém, nhưng chỉ nói sự thật, trong khi Trump chỉ nói dối. Biden nói biết làm việc, sẽ nắm quyền thêm 4 năm nữa.

- Gaza: 37.900 người Palestine chết, 87.060 người bị thương.

- Giám đốc Bệnh viện al-Shifa được Israel thả ra sau 8 tháng tù: cai tù Israel tra tấn tù nhân Palestine ngày và đêm.

- Hezbollah dùng drone tấn công một căn cứ xe thiết giáp của Israel ở miền bắc Israel

- Israel dội bom, giết nhiều chiến binh Palestine

- Thánh chiến. Người Israel nhập cư lậu đốt cây trồng của dân Palestine

- Tháng 6: Chỉ số nhà quản lý mua hàng PMI ở mức trung lập là 50,0 so với mức 50,4 của tháng trước

- GDP Nhật Bản giảm 0,7% trong quý đầu tiên năm 2024

- XPeng giao 10.688 xe điện tăng 24% trong tháng 6, so cùng kỳ năm trước

- Xiaomi Inc. đã giao hơn 10.000 xe vào tháng 6

- Số lượng quán cà phê ở Nam Hàn tăng vọt, tuyển dụng 270.000 công nhân, nhập cảng hạt cà phê gấp 1,7 lần so với năm 2019

- Thống đốc Gavin Newsom ký ngân sách của California: 46,8 tỷ USD

- New York: Iwen Chu (Dân Chủ) sinh ở Đài Loan, nữ TNS tiểu bang gốc Á đầu tiên, hứa sẽ tiếp tục vận động cho di dân

- Lễ kỷ niệm công đồng giới tính thứ ba LGBTQ+ Pride tưng bừng

- Nebraska: chửi mắng kiểu kỳ th5i chủng tộc, rồi bắn 7 người rồi tự sát.

- Sinh nghề tử nghiệp: 1 người cứu hộ Hawaii, thầy lướt sóng, diễn viên bị cá mập giét

- Công chức California về y tế và cảnh sát lương cao, cao nhất là Giám đốc bác sĩQuận San Joaquin 1.247.779 USD/năm. Bác sĩ Tâm Thần Quận Cam: $458,788/năm.

- Quận Los Angeles: đốt pháo, tranh cãi, bị bắn chết

- TIN VN. Báo Giáo Dục VN: ĐH Luật Hà Nội nên công khai chương trình đào tạo tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt.

- TIN VN. Thượng tọa Thích Chân Quang: Cai ngục, viện kiểm sát, tòa án,…có thể bị mua chuộc?

- TIN VN. Doanh nghiệp Hàn Quốc sẵn sàng chuyển giao công nghệ, thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển.

- HỎI 1: Dân Mỹ 55 tuổi có khoản tiết kiệm hưu trí trung bình dưới 50.000 USD? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bí quyết sống thọ: nhịn đói 12 giờ/ngày? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-1/7/2024) ⦿ ---- Tòa Tối cao với tỷ lệ 6-3 đã ra phán quyết hôm thứ Hai rằng Donald Trump được quyền miễn truy tố hình sự đối với một số hành động mà ông đã thực hiện trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống, trong một quyết định có thể sẽ trì hoãn thêm phiên tòa xét xử các cáo buộc lật đổ bầu cử liên bang đang chờ xử lý ông. Theo ý kiến ​​đa số của mình, Chánh án John Roberts nói rằng các tổng thống cần được miễn trừ đối với các hành vi chính thức của họ.

Roberts viết: “Chúng tôi kết luận rằng theo cấu trúc hiến pháp của chúng ta về quyền lực phân chia, bản chất của quyền lực tổng thống đòi hỏi rằng một cựu tổng thống có một số quyền miễn trừ truy tố hình sự đối với các hành vi chính thức trong nhiệm kỳ của ông ấy. Ít nhất đối với việc tổng thống thực hiện các quyền lực hiến pháp cốt lõi của mình, quyền miễn trừ này phải là tuyệt đối.”

Tuy nhiên, người đứng đầu Tòa Tối Cao nói thêm, không phải mọi hành động đều là chính thức: “Tổng thống không được hưởng quyền miễn tố đối với những hành động không chính thức của mình và không phải mọi việc Tổng thống làm đều là chính thức. Tổng thống không đứng trên pháp luật. Nhưng Quốc hội có thể không hình sự hóa hành vi của Tổng thống trong việc thực hiện trách nhiệm của Cơ quan Hành pháp theo Hiến pháp.”

Cựu Tổng thống Donald Trump ca ngợi phán quyết của Tòa án Tối cao về quyền miễn tố của tổng thống, gọi đây là một thắng lợi lớn cho Hiến pháp và nền dân chủ. Ý kiến ​​đa số của Chánh án John Roberts cho rằng tòa sơ thẩm sẽ phải đánh giá xem hành vi bị cáo buộc của Donald Trump có được miễn tố theo xét nghiệm mới do tòa án tối cao đưa ra hay không.

Ý kiến Tòa Tối Cao ​​​​cho rằng sẽ cần có bản văn bổ sung để tòa sơ thẩm thực hiện việc này. Roberts viết: “Theo đó, chúng tôi chuyển đến Tòa án quận để xác định sơ thẩm - với lợi ích tóm tắt mà chúng tôi thiếu - liệu hành vi của Trump trong lĩnh vực này có đủ điều kiện là chính thức [để miễn tố] hay không chính thức [để bị truy tố] hay không”.

Thẩm phán Sonia Sotomayor đã viết ý kiến phản đối: “Hãy để Tổng thống vi phạm pháp luật, để ông ta lợi dụng những cạm bẫy trong chức vụ của mình để thu lợi cá nhân, để ông ta sử dụng quyền lực chính thức của mình cho mục đích xấu xa. Bởi vì nếu y biết rằng một ngày nào đó y có thể phải chịu trách nhiệm vì vi phạm pháp luật, y có thể không dũng cảm và không sợ hãi như chúng ta mong đợi. Đó là thông điệp của đa số [trong Tòa Tối Cao] hôm nay. Ngay cả khi những kịch bản ác mộng này không bao giờ xảy ra và tôi cầu nguyện rằng chúng không bao giờ xảy ra thì thiệt hại vẫn đã xảy ra. Mối quan hệ giữa Tổng thống và những người mà ông phục vụ đã thay đổi không thể thay đổi được. Trong mọi việc sử dụng quyền lực chính thức, Tổng thống giờ đây là một vị vua đứng trên luật pháp. Ra lệnh cho Đội Đặc nhiệm 6 của TQLC Hải quân ám sát một đối thủ chính trị? Miễn truy tố. Tổ chức đảo chính quân sự để nắm giữ quyền lực? Miễn truy tố. Nhận hối lộ để đổi lấy sự ân xá? Miễn truy tố. Miễn truy tố, Miễn truy tố. Vì lo sợ cho nền dân chủ của chúng ta, tôi bất đồng chính kiến [với đa số trong Tòa Tối Cao].

Bây giờ, thấy rõ là Trump thoát hiểm vì tòa sơ thẩm sẽ xét lại xem hành vi nào của Trump là không chính thức để bị truy tố, và luật sư sẽ tranh luận cho tới trăm năm nữa.

⦿ ---- Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất của Nhật Bản không thay đổi trong tháng 6, với Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI: Purchasing Managers' Index) sản xuất của Ngân hàng Jibun hạ cánh ở mức trung lập là 50,0 so với mức 50,4 của tháng trước theo báo cáo do S&P Global công bố hôm thứ Hai.

"Đáng chú ý, dữ liệu PMI mới nhất cho thấy sản lượng tại các nhà máy của Nhật Bản tăng lần đầu tiên trong hơn một năm và niềm tin kinh doanh phục hồi. Mặc dù việc làm tiếp tục bị ảnh hưởng bởi việc nghỉ hưu, nhưng vẫn có một đợt tạo việc làm ròng khác vào tháng 6," Pollyanna De Lima tại S&P Global Market Intelligence cho biết, đồng thời bổ sung thêm rằng có một số "khía cạnh đáng lo ngại" trong số liệu mới nhất do "áp lực chi phí tăng cao do đồng yên mất giá khiến giá nguyên liệu nhập cảng tăng cao", trong khi lao động cũng làm căng thẳng ngân sách.

⦿ ---- Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết trong báo cáo sơ bộ thứ hai sửa đổi hôm thứ Hai rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản giảm 0,7% trong quý đầu tiên năm 2024 so với quý trước. GDP hàng năm giảm 2,9%, so với mức giảm 1,8% được ghi nhận trong ước tính trước đó. Việc điều chỉnh số liệu GDP trong quý đầu tiên phản ánh những điều chỉnh được thực hiện trong dữ liệu đơn đặt hàng xây dựng..

⦿ ---- Số lượng giao hàng của hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc, Quảng Châu Xiaopeng Motors Technology Co. Ltd., thường được gọi là XPeng, đã tăng 24% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 6, đạt tổng số 10.688 chiếc. Số lượng giao hàng X9 của nhà sản xuất đã đạt 1.687 xe, góp phần nâng tổng doanh số tích lũy lên 13.143 chiếc chỉ sáu tháng sau khi ra mắt, "duy trì thành tích ấn tượng với tư cách là mẫu xe bán chạy nhất ở cả phân khúc xe MPV chạy hoàn toàn bằng điện và mẫu xe ba hàng ghế ở Trung Quốc." Trong nửa đầu năm 2024, hãng xe đã giao 52.028 xe điện thông minh, đánh dấu mức tăng 26% so với năm ngoái.

⦿ ---- Xiaomi Inc. đã công bố hôm thứ Hai rằng họ đã giao hơn 10.000 xe vào tháng 6, đạt mục tiêu ngắn hạn đã công bố trước đó. Xiaomi cũng tuyên bố rằng lượng giao hàng xe điện SU7 của họ sẽ vượt quá 10.000 chiếc trong tháng 7. Công ty không nêu rõ số lượng xe được giao chính xác mặc dù dự kiến ​​sẽ làm như vậy trong những ngày tới.

⦿ ---- Người dẫn chương trình ABC News Jonathan Karl đã tranh luận với chiến lược gia chính trị Steve Bannon (đã bị kết tội hình sự) về bạo lực từ đảng Cộng hòa. Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật trên chương trình This Week của ABC, Bannon đã bác bỏ những lời đe dọa xử tử Bác sĩ Anthony Fauci mà vị bác sĩ này nhận được sau khi Bannon kêu gọi chặt đầu bác sĩ này và cắm "lên một chiếc cọc".

. Bannon nhấn mạnh: “Tôi không rút lại lời nói sôi nổi của mình."

. “Tuy nhiên, bạn có lo ngại về những lời đe dọa chặt đầu đó không?” Karl hỏi.

. "Bạn có nghĩ rằng tôi không nhận được những lời đe dọa xử tử và luôn được đảm bảo an ninh không?" Bannon vặn lại. “Điều đó xảy ra khi bạn chơi ở cấp độ cao nhất.”

. "Bạn sẽ kêu gọi ngay bây giờ, gửi thông điệp tới tất cả những người ủng hộ Trump rằng hãy tôn trọng kết quả?" Karl nhấn mạnh. "Nếu bạn [phe Trump] thua phiếu... sẽ không có bạo lực?"

. "Bạn đã hỏi một đảng viên Đảng Dân chủ câu hỏi này chưa, có hay không?" Bannon bắn trả.

. "Tôi chưa từng thấy người đảng Dân chủ xông vào Điện Capitol để cố gắng ngăn chặn một cuộc bầu cử!" Karl đã trả lời. "Và nhân tiện, tôi không thấy có vấn đề gì để hỏi các đảng viên Đảng Dân chủ liệu họ có tôn trọng cuộc bầu cử hay không."

⦿ ---- Ban vận động tái tranh cử của Tổng thống Biden hôm thứ Hai đã công bố một quảng cáo nêu bật lập luận của Biden rằng Biden sẽ nắm quyền thêm 4 năm nữa, trong bối cảnh liên tục có những lời kêu gọi Biden rút khỏi cuộc đua năm 2024. Quảng cáo dài một phút có tựa đề “Tôi biết” (I Know) là một phần trong nhiều nỗ lực của Biden và ban tranh cử của ông nhằm giảm bớt những lo ngại về thành tích tranh luận của ông vào tuần trước.

Quảng cáo mở đầu bằng hình ảnh cuộc tranh luận hôm thứ Năm và sau đó bao gồm một đoạn clip của Biden trong một cuộc vận động tranh cử vào thứ Sáu, trong đó Biden đã có một bài phát biểu mạnh mẽ hơn, so với cuộc tranh luận, đã thừa nhận một số thiếu sót của ông. Biden nói ở Raleigh: “Tôi biết mình không còn trẻ nhưng tôi biết cách làm công việc này. Tôi biết đúng sai, tôi biết nói sự thật. Và tôi biết, giống như hàng triệu người Mỹ biết, khi bạn bị đánh gục, bạn sẽ đứng dậy.”

Quảng cáo cũng tập trung vào việc Biden cho rằng Trump đã nói dối nhiều lần trong cuộc tranh luận, và đặc biệt là đả kích Trump về bạo loạn ngày 6/1/2021. Nó chiếu các đoạn clip Trump phát biểu tại Washington, D.C., ngày hôm đó và hình ảnh cảnh sát ứng phó với những kẻ bạo loạn ngày hôm đó. Những ngày sau cuộc tranh luận, Bạch Ốc và Biden đều nhấn mạnh rằng ông không có ý định bỏ cuộc đua, trong khi các nhà lập pháp Đảng Dân chủ nhìn chung đều ra tín hiệu ủng hộ việc ông tiếp tục phục vụ.

⦿ ---- Thông tấn Kyodo của Nhật gọi đó là: Cuộc tranh luận giữa một ông già [Biden] và một kẻ lừa đảo [Trump]. Nhận định này dịch như sau. Tác động của các cuộc tranh luận tổng thống Mỹ thường là những gì chúng tiết lộ về tính cách và sự phù hợp ấn tượng của một ứng cử viên cho chức vụ hơn là lập trường của họ về các vấn đề cụ thể. Và khi bước vào cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6, chỉ có 1/7 người Mỹ tự tin rằng Tổng thống Joe Biden có đủ năng lực về mặt thể chất để đảm nhận công việc, trong khi chỉ 1/4 tin rằng Donald Trump phù hợp về mặt đạo đức với chức vụ này.

Cuộc tranh luận hóa ra là cuộc tranh luận giữa một ông già và một kẻ lừa đảo. Giọng nói khàn khàn, khuôn mặt trễ nải và đôi khi bối rối khi trả lời các câu hỏi của Biden chỉ càng củng cố thêm mối lo ngại của người xem về tuổi tác của Biden. Việc Trump liên tục nói dối và từ chối giải quyết các câu hỏi về chủ nghĩa độc tài, biến đổi khí hậu và đe dọa trục xuất 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ chỉ nhắc nhở cử tri tại sao họ không tin tưởng vào ông.

Một câu hỏi sẽ được trả lời trong những tháng tới là tác động của chủ nghĩa dân túy của cử tri đảng Cộng hòa và Trump. Có 6/10 đảng viên Đảng Cộng hòa tin rằng hệ thống kinh tế Hoa Kỳ thiên vị một cách không công bằng cho các lợi ích có quyền lực. Chiến dịch Biden sẽ cố gắng thu hút những cử tri này bằng cách coi Trump là người gánh nước thuê cho các đại công ty và người giàu. Nhưng những người ủng hộ Trump lại coi Trump là tác nhân thay đổi của họ. Vì vậy, nhiều người trong số họ sẽ bỏ phiếu cho Trump với niềm tin rằng Trump sẽ đảm nhận những lợi ích đặc biệt mà họ chưa được hưởng.

Các vấn đề quốc tế đóng một vai trò lớn một cách đáng ngạc nhiên trong cuộc tranh luận, mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy rằng các cử tri 6 chọi 1 nói rằng họ muốn Tổng thống tiếp theo tập trung vào các vấn đề gần gũi với nước mình. Điều này đặc biệt đúng với những người theo Đảng Cộng hòa, những người muốn Mỹ ít tham gia hơn vào việc giải quyết các vấn đề ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã xuất hiện và cả hai ứng cử viên đều chỉ trích gay gắt, phản ánh thực tế rằng 8/10 người Mỹ có quan điểm không thiện cảm với đất nước đó, tình cảm thậm chí còn tồi tệ hơn sau vụ thảm sát Thiên An Môn. Và số đảng viên Cộng hòa coi Trung Quốc là kẻ thù nhiều gấp đôi so với đảng Dân chủ, điều này cho thấy chính sách cứng rắn của Trump sẽ nhận được sự ủng hộ từ cơ sở của ông. Trump phủ nhận rằng mức thuế 60% mà ông đe dọa đối với các sản phẩm Trung Quốc sẽ làm tăng giá ở Mỹ, bất chấp các nghiên cứu của các nhà kinh tế cho thấy điều đó sẽ xảy ra.

Còn hơn 4 tháng nữa là đến cuộc bầu cử, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến quan điểm của cử tri. Và những màn tranh luận có thể mờ dần trong ký ức tập thể. Không may cho Biden, Biden dễ bị tổn thương hơn Trump trước những sự kiện sắp tới trong tương lai. Nền kinh tế có thể chậm lại, lạm phát có thể tăng trở lại. Nhập cư bất hợp pháp có thể tăng đột biến Chiến tranh Gaza có thể tiếp tục và lan sang Lebanon, kéo Iran vào cuộc xung đột, đẩy giá dầu tăng cao. Người Nga có thể đạt được những tiến bộ đáng kể trên chiến trường, cho thấy Mỹ đã đặt cược vào con ngựa thua cuộc trong cuộc xung đột này. Trung Quốc hoặc Bắc Hàn có thể trở nên hung hăng hơn.

Bằng cách so sánh, sự thờ ơ mà cử tri Trump thể hiện đối với những cáo buộc trọng tội, khuynh hướng độc tài, những thói hư tật xấu về tình dục và những thất bại trong kinh doanh của Trump cho thấy có rất ít điều có thể xảy ra từ nay đến ngày bầu cử sẽ ảnh hưởng đến những người ủng hộ cốt lõi của ông. Cuối cùng, người Mỹ bình thường chỉ muốn người có tấm lòng của 1 vị cha già giải quyết các vấn đề của đất nước. Và Biden, với tư cách là Tổng thống, là vị cha già. Nếu Biden tỏ ra kém hiệu quả và thành tích tranh luận của Biden không làm họ yên tâm, nhiều cử tri có thể cảm thấy đã đến lúc phải thay đổi.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Hai cho biết số người Palestine thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Israel đã lên tới 37.900 người. Theo ước tính, có 87.060 người bị thương. Bộ cho biết 23 người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua và 91 người phải nhập viện. Bộ không phân biệt dân thường và dân quân Hamas trong số lượng của mình.

⦿ ---- Giám đốc Bệnh viện al-Shifa, Bác sĩ Muhammad Abu Salmiya, nói với Al Jazeera sau khi được thả sau 8 tháng giam giữ, những tù nhân Palestinine bị tra tấn “ngày và đêm” trong các nhà tù của Israel. Đồng thời, đoạn phim độc quyền mà Al Jazeera thu được cho thấy quân đội Israel sử dụng tù nhân Palestine làm lá chắn sống để tìm kiếm chất nổ ở Gaza.

⦿ ---- Hezbollah đã nhận trách nhiệm tấn công một căn cứ xe thiết giáp của Israel ở miền bắc Israel bằng cách sử dụng máy bay không người lái, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở quân sự. Theo Hezbollah, cuộc tấn công nhắm vào khu vực triển khai của lữ đoàn thiết giáp số 188 của quân đội Israel ở khu vực Revai. Quả đạn đã bắn trúng sở chỉ huy và doanh trại của các tiểu đoàn xe tăng, gây thiệt hại. Tin tức này được đưa ra sau khi các máy bay phản lực của Israel cho biết họ đã ném bom các mục tiêu hoạt động và quân sự của Hezbollah trong đêm ở miền nam Lebanon.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố các máy bay chiến đấu của họ đã tiêu diệt các chiến binh Palestine trong các cuộc đột kích vào các khu nhà được trang bị chất nổ ở khu Shujayea phía bắc Thành phố Gaza, nơi nước này hiện đang tập trung hoạt động. Israel cũng cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã tiến hành các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu, khi các hoạt động mở rộng đến trung tâm Gaza và miền nam Rafah, nơi cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm cả một đồn súng cối, bị phá hủy và có thêm nhiều chiến binh thiệt mạng. IDF không bình luận về các báo cáo mới về thương vong dân sự, bao gồm cả trẻ em, trong các cuộc tấn công vào Gaza.

⦿ ---- Thánh chiến. Người đứng đầu hội đồng làng Hafez Saleh cho biết một nhóm người Israel nhập cư bất hợp pháp đến Palestine đã đốt cây trồng trên đất gần thị trấn Asira al-Qibliya, phía nam Nablus. Người định cư Israel ở Bờ Tây bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, vi phạm Công ước Geneva thứ tư. Những khu định cư này dẫn đến sự di dời của các cộng đồng người Palestine, việc trưng thu đất đai và xung đột thường xuyên. Người định cư Israel chiếm đất của dân Palestine làm phức tạp thêm các nỗ lực hòa bình và góp phần tạo ra vòng xoáy bạo lực do người Israel gây ra.

Việc chính phủ Israel hỗ trợ các khu định cư làm trầm trọng thêm căng thẳng và làm suy yếu triển vọng về giải pháp hai nhà nước. Những người định cư Israel đã dựng lều trên vùng đất của người Palestine gần làng Artas, phía nam Bethlehem, trên đường tới thành lập một tiền đồn thuộc địa. Nhà hoạt động người Palestine Hassan Brijiyeh nói với hãng thông tấn chính thức của Palestine rằng những người định cư đã treo cờ Israel sau khi chiếm đất. Đầu tháng 6/2024, Nội các An ninh Israel cho biết họ đang xem xét các đề xuất nhằm “tăng cường” các khu định cư bất hợp pháp tại Bờ Tây bị chiếm đóng, nơi có khoảng 700.000 người nhập cư Do Thái bất hợp pháp sinh sống.

⦿ ---- Theo Thống kê Nam Hàn và các nhà quan sát thị trường, hôm Chủ nhật, số lượng quán cà phê ở Nam Hàn đã tăng vọt, vượt qua con số 100.000 khi các thương hiệu nhượng quyền giá rẻ ngày càng trở nên phổ biến, với nhiều người tham gia kinh doanh hơn. Con số này gần gấp đôi tổng số của 4 chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn ở đây, khoảng 55.000, và số thương hiệu nhượng quyền quán cà phê, 886, nhiều hơn số thương hiệu gà chiên, 669 tiệm.

Theo thống kê, Nam Hàn có 100.729 quán cà phê tính đến cuối năm 2022, tăng 4,5% so với năm trước và gần gấp đôi so với năm 2016. Trong số đó, 84.000 là doanh nghiệp nhỏ, có 4 nhân viên trở xuống, còn lại là cửa hàng nhượng quyền.Các cửa hàng đạt doanh thu 15,5 nghìn tỷ won (11,2 tỷ USD) tính đến năm 2022 và tuyển dụng 270.000 công nhân. Theo Cục Hải quan Nam Hàn, năm ngoái Nam Hàn đã nhập cảng hạt cà phê trị giá 1,11 tỷ USD. Con số này gấp 1,7 lần so với năm 2019 và gấp 2,7 lần so với năm 2014.⦿ ---- Thống đốc Gavin Newsom hôm thứ Bảy đã ký ngân sách của California để giải quyết khoản thâm hụt ước tính 46,8 tỷ USD thông qua việc cắt giảm chi tiêu 16 tỷ USD và tạm thời tăng thuế đối với một số doanh nghiệp. Các nhà lập pháp đã thông qua ngân sách hôm thứ Tư sau một thỏa thuận giữa Newsom và các nhà lãnh đạo lập pháp, trong đó cả hai bên đều nhượng bộ và cũng giành chiến thắng khi họ bị buộc, trong năm thứ hai liên tiếp, phải cắt giảm hoặc trì hoãn một số chính sách tiến bộ đã được thúc đẩy bởi kỷ lục - phá vỡ thặng dư trong đại dịch COVID-19.“Đây là ngân sách có trách nhiệm nhằm chuẩn bị cho tương lai đồng thời đầu tư vào các chương trình cơ bản mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân California mỗi ngày,” Newsom cho biết trong một tuyên bố. “Nhờ quản lý ngân sách cẩn thận trong vài năm qua, chúng ta có thể đạt được thời điểm này trong khi bảo vệ tiến bộ của chúng ta về nhà ở, tình trạng vô gia cư, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các ưu tiên khác có ý nghĩa sâu sắc đối với người dân California.”Thâm hụt là khoảng 32 tỷ đô la vào năm 2023 trước khi thậm chí còn lớn hơn trong năm nay, với mức thâm hụt dự kiến sẽ còn cao hơn trong tương lai ở tiểu bang đông dân nhất quốc gia. Việc ký kết hôm thứ Bảy diễn ra chỉ hai năm sau khi Newsom và các nhà lập pháp Đảng Dân chủ khoe khoang về khoản thặng dư lên tới hơn 100 tỷ USD, là sản phẩm của hàng trăm tỷ USD viện trợ liên bang chống dịch Covid-19 và một bộ luật thuế lũy tiến đã tạo ra nguồn thu bất ngờ từ chính phủ tiểu bang. cư dân giàu có nhất.Nhưng doanh thu tăng đột biến đó không kéo dài khi lạm phát làm nền kinh tế chậm lại, góp phần làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và sự chậm lại trong ngành công nghệ vốn đã thúc đẩy phần lớn sự tăng trưởng của tiểu bang. Chính quyền Newsom sau đó đã tính toán sai số tiền mà California sẽ có được vào năm ngoái sau bảy tháng trì hoãn thời hạn nộp thuế.⦿ ---- New York: Iwen Chu (Dân Chủ) sinh ra ở Đài Loan, nữ Thượng nghị sĩ tiểu bang gốc Á đầu tiên của tiểu bang New York, cho biết bà sẽ tiếp tục vận động cho các cộng đồng nhập cư tại khu vực bầu cử của mình nếu tái đắc cử thành công vào tháng 11 này. Chu, người đang tranh cử ở Quận 17 đa sắc tộc của Brooklyn, nói rằng do quận của bà chủ yếu bao gồm người nhập cư, nên sự cạnh tranh giữa các đảng Dân chủ và Cộng hòa không phải là trọng tâm của cử tri mà là "phục vụ".

Xuất thân từ Đài Loan, Chu, 45 tuổi, chuyển đến New York ở tuổi 27 để lấy bằng thạc sĩ và khiến nhiều người ngạc nhiên với chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử Thượng viện tiểu bang New York trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Quận của bà, nơi sinh sống của cộng đồng người Hoa nói tiếng Quảng Đông lâu đời, cũng bao gồm nhiều người nhập cư mới từ Phúc Kiến cũng như cử tri Đài Loan, Do Thái, Ý, Việt Nam và Đông Âu. Bà giải thích rằng động lực tranh cử vào năm 2022 của cô là hơn 10 năm phục vụ cộng đồng Brooklyn, nơi bà chứng kiến những khó khăn, thách thức mà nhiều người nhập cư phải đối mặt.

⦿ ---- Lễ kỷ niệm công đồng giới tính thứ ba LGBTQ+ Pride kéo dài hàng tháng kết thúc tưng bừng hôm Chủ nhật 30/6/2024, quy tụ những người mặc áo cầu vồng xuống đường để tham gia các cuộc diễn hành ở New York, Chicago, San Francisco và các nơi khác trên toàn cầu.

Các lễ hội trên phạm vi rộng sẽ hoạt động như các bữa tiệc tưng bừng và các cuộc biểu tình chính trị, khi những người tham gia nhận ra lợi ích của cộng đồng đồng thời kêu gọi sự chú ý đến các luật chống LGBTQ+ gần đây, chẳng hạn như lệnh cấm chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới, đã bị các tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo thông qua.

Năm nay, căng thẳng về cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza cũng đang len lỏi vào lễ kỷ niệm, làm bộc lộ sự chia rẽ trong một cộng đồng thường liên quan đến các vấn đề chính trị. Ngay trong tháng này, các nhà hoạt động ủng hộ người Palestine đã làm gián đoạn các cuộc diễn hành tự hào LGBTQ+ được tổ chức ở Boston, Denver và Philadelphia.

Một số nhóm tham gia tuần hành hôm Chủ Nhật cho biết họ sẽ tìm cách tập trung vào các nạn nhân của cuộc chiến ở Gaza, khiến những người ủng hộ Israel phản đối. Sandra Pérez, giám đốc điều hành của NYC Pride cho biết: “Năm nay chắc chắn có sự hiện diện tích cực hơn trong việc phản đối các sự kiện Pride. “Nhưng chúng tôi được sinh ra từ một cuộc biểu tình.”

Cuộc tuần hành Pride đầu tiên được tổ chức tại Thành phố New York vào năm 1970 để kỷ niệm một năm cuộc nổi dậy Stonewall Inn, một cuộc bạo loạn bắt đầu bằng cuộc đột kích của cảnh sát vào một quán bar dành cho người đồng tính ở Manhattan.

Ngoài NYC Pride March, cuộc tuần hành lớn nhất quốc gia, thành phố cũng sẽ đăng cai tổ chức Tuần hành Giải phóng Người đồng tính (Queer Liberation March) vào Chủ nhật, một sự kiện tập trung vào hoạt động được phát động cách đây 5 năm trong bối cảnh lo ngại rằng cuộc diễn hành chính thống hơn đã trở nên quá tập trung. Tương tự, sẽ diễn hành ở San Francisco, Chicago, Minneapolis và Seattle.

Diễn hành đồng tính tại New York hôm Chủ Nhật 30/6/2024. (Photo YT)

⦿ ---- Nebraska: Bắn 7 người rồi tự sát. Có 7 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em từ ba đến mười tuổi, trong vụ nổ súng ở Crete, Nebraska, vào chiều thứ Sáu. Nghi phạm, Billy Booth, 74 tuổi, sau đó được phát hiện đã chết trong ngôi nhà của ông đối diện với vết thương do súng tự gây ra. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 4:30 chiều tại một khu dân cư trên đường Crestline Drive ở Crete, theo Đội trưởng Đội tuần tra tiểu bang Nebraska Sean Caradori.

Caradori nói trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu: “Có vẻ như tất cả các nạn nhân của vụ xả súng sẽ sống sót”. Booth đã bắn nhiều phát đạn từ bên trong nhà của ông. Cảnh sát không biết chính xác số phát đạn đã bắn. Cảnh sát nói, có một báo cáo hồi tháng 5, trong đó các nạn nhân cho rằng Booth đã chửi mắng họ, bảo họ quay lại nơi xuất phát và bảo họ phải nói tiếng Anh.

Khi được hỏi liệu các nhà điều tra có cho rằng vụ xả súng có động cơ kỳ thị chủng tộc hay không, Gary Young, Cảnh sát trưởng thị trấn Crete, trả lời: "Có thể có, chúng tôi không biết. Chắc chắn bối cảnh của 'Tụi bay về quê cũ đi' và 'Tụi bay nói tiếng Anh đi' có liên quan đến điều đó."

⦿ ---- Sinh nghề tử nghiệp. Một nhân viên cứu hộ Hawaii nổi tiếng đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của cá mập khi đang lướt sóng ở North Shore của Oahu, trước đây là một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp với vai diễn mang tên ông, bao gồm cả vai diễn trong một trong những bộ phim ““Pirates of the Caribbean"”. Shayne Enright thuộc Sở Dịch vụ Khẩn cấp Honolulu cho biết Tamayo Perry, 49 tuổi, đã thiệt mạng hôm Chủ Nhật gần Đảo Goat Island.

Brendan Buckley, biên tập viên của Stab Magazine, một trang web chuyên về lướt sóng, cho biết người ta không biết liệu Perry có phải là vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp đầu tiên thiệt mạng trong một vụ cá mập tấn công hay không, vì định nghĩa về một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp trong môn thể thao này có thể rất mơ hồ. Buckley nói với Associated Press hôm thứ Hai từ văn phòng của ông ở Bồ Đào Nha: “Nhưng xét về một vận động viên lướt sóng trình độ cao được mọi người trên khắp thế giới biết đến và tôn trọng, anh ấy là người đầu tiên mà tôi biết đến”.

Perry và vợ ông, Emilia Perry, điều hành Trường dạy Trải nghiệm lướt sóng "Oahu Surfing Experience", cung cấp các bài học lướt sóng. Theo tiểu sử của ông trên trang web của doanh nghiệp, ông đã lướt sóng chuyên nghiệp trong hơn 15 năm, nổi bật là chiến thắng trong cuộc thi Pipeline Master vào năm 1999.

⦿ ---- Công chức California về y tế và cảnh sát lương cao, có người lãnh bạc triệu. Năm ngoái, các quan chức quận và thành phố được trả lương cao nhất của California làm việc trong lĩnh vực y tế công cộng và an toàn công cộng - với một số người kiếm được hơn 1 triệu USD, theo một báo cáo được Văn phòng Kiểm soát viên Tiểu bang California công bố hôm thứ Ba. Cơ quan này đã công bố bản phân tích "Tiền bồi thường của Chính phủ ở California" (Government Compensation in California) năm 2023, cho thấy tiền của người đóng thuế đã được chi tiêu như thế nào trong năm trước và ai nhận được những gì.

Các bác sĩ thuộc biên chế của Quận San Joaquin là năm quan chức được trả lương cao nhất trên toàn tiểu bang. Ở vị trí số 1 là Giám đốc bác sĩ, người kiếm được 1.247.779 USD/năm.

Quan chức an toàn công cộng được trả lương cao nhất ở bang này là cảnh sát của Sở cảnh sát Santa Monica. Tổng số tiền bồi thường của viên chức này là 970.050 USD, với mức lương thường xuyên là 135.197 USD và lương trả một lần là 785.615 USD. Khoản tiền trả một lần bao gồm các khoản rút tiền một lần, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trả lương cho kỳ nghỉ phép và nghỉ ốm quá mức cũng như các khoản thanh toán pháp lý.

Cảnh sát trưởng Quận Riverside Chad Bianco là cảnh sát trưởng được trả lương cao nhất bang vào năm ngoái, với tổng số tiền bồi thường là 593.518 USD.

Tại Quận Cam, công chức lương cao nhất là Bác sĩ Tâm Thần Quận Cam: $458,788/năm.

⦿ ---- Một người đàn ông đã bị bắn chết trong vụ nổ súng có sự tham gia của cảnh sát ở Downey, nhà chức trách cho biết hôm Chủ nhật. Cảnh sát được điều động vào khoảng 6:15 giờ chiều. Sở Cảnh sát Downey cho biết hôm thứ Bảy có một cuộc gọi gây náo loạn ở dãy nhà 7100 trên đường Stewart và Grey.

Theo tuyên bố của cảnh sát, “Cảnh sát đã đến hiện trường và trong quá trình điều tra, một vụ nổ súng có sự tham gia của cảnh sát đã xảy ra. Một đối tượng nam đã bị bắn và chết vì vết thương của mình.”

Không có cảnh sát nào bị thương và không có thương tích nào khác được báo cáo. Các nhân chứng cho biết người đàn ông, được cho là có vấn đề về sức khỏe tâm thần, đang đốt pháo hoa ở sân sau và tranh cãi với một người hàng xóm trước khi bị một cảnh sát phản ứng bắn chết.

⦿ ---- TIN VN. Báo Giáo Dục VN: ĐH Luật Hà Nội nên công khai chương trình đào tạo tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt. Báo Giáo Dục VN lên tiếng: Đào tạo và cấp bằng TS trong thời gian chỉ 27 tháng, ĐH Luật Hà Nội nên công khai chương trình đào tạo của ông Vương Tấn Việt. Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh - Nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra câu hỏi: “Có bao nhiêu người chỉ làm nghiên cứu sinh trong vòng hơn 2 năm như ông Vương Tấn Việt?”; Trường Đại học Luật nên công khai chương trình chi tiết đào tạo tiến sĩ 27 tháng của ông Vương Tấn Việt để các trường có thể tham khảo!"

⦿ ---- TIN VN. Thượng tọa Thích Chân Quang: Cai ngục, viện kiểm sát, tòa án,…có thể bị mua chuộc? Theo Báo Công Thương. Thượng tọa Thích Chân Quang bị kỷ luật nhưng những video thuyết giảng có nội dung không đúng chánh pháp, gây hoang mang dư luận vẫn lan truyền trên mạng xã hội. Vừa qua, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau khi thẩm tra, đánh giá nội dung các video thuyết giảng của ông Thích Chân Quang, Trụ trì Thiền tôn Phật Quang (xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm ông Thích Chân Quang thuyết giảng dưới mọi hình thức, không được chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền tôn Phật Quang và các địa điểm khác, trong thời gian 2 năm.

Thượng tọa Thích Chân Quang cho rằng, trên trần gian không có sự công bằng tuyệt đối, các cơ quan chức năng có thể bị mua chuộc, còn dưới địa ngục thì không: “Ở mặt đất của chúng ta, cai ngục có thể bị mua chuộc, Viện kiểm sát có thể bị mua chuộc, Cơ quan điều tra có thể bị mua chuộc, Tòa án có thể bị mua chuộc. Có nhiều người họ lách luật, họ trốn không ai hay hết nên trên trần gian ta không thực thi được sự công bằng tuyệt đối. Có rất nhiều người tốt mà không bao giờ được thưởng. Nên trên trần gian không có sự công bằng tuyệt đối, những người ác, xấu không bị trừng phạt đúng mức”.

Để minh chứng cho câu nói trên, Thượng tọa Thích Chân Quang lấy ví dụ: Nó vô nhà người ta nó giết người, hãm hiếp, cướp tài sản cuối cùng ra tòa tuyên án, bàn đi bàn lại luật sư đứng lên cãi là cũng có một phần lỗi của gia chủ. Thế là tử hình ta giảm xuống chung thân. Chung thân rồi thời gian thấy nó hiền lành thì giảm án xuống 2 chục năm. Thời gian nữa không biết ai lo lót ân xá nó trước thời hạn còn 10 năm. Sau khi nó ra tù, nó gây thêm mấy vụ án động trời nữa. Cho nên, ta chưa bao giờ đạt được sự công bằng tuyệt đối của trần gian này.

⦿ ---- TIN VN. Doanh nghiệp Hàn Quốc sẵn sàng chuyển giao công nghệ, thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển. Theo Báo Công Thương. Nhiều tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc muốn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, sẵn sàng chuyển giao các công nghệ, thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển.

⦿ ---- RFA: Sư Thích Minh Tuệ mất tích gần 20 ngày: Gia đình trình báo công an. Theo Đài Á Châu Tự Do. Sư Thích Minh Tuệ (thế danh Lê Anh Tú) mất tích gần 20 ngày khiến gia đình lo lắng gửi đơn cho cơ quan công an các cấp nhờ tìm kiếm tung tích của ông. Hôm 1/7/2024, em trai của sư Minh Tuệ là ông Lê Anh Thìn thay mặt cha mẹ gửi đơn trình báo đến công an tỉnh Gia Lai, công an huyện Ia Grai và công an xã Ia Tô. Trong lá đơn đề ngày 30/6 cho hay:

"Tối ngày 12 tháng 6 năm 2024 ông Lê Anh Tú có thông báo gia đình với nội dung: hiện tại người dân tập trung gây mất an ninh trật tự nên có người (không biết từ bên nào) báo với ông Lê Anh Tú phối hợp tạm di chuyển đi nơi khác từ 5 đến 7 ngày để tình hình trật tự sớm ổn định. Bên cạnh đó ông Lê Anh Tú cũng nhắc nhở vợ chồng ông Lê Anh Thìn sớm làm hàng rào để bảo vệ cây cối rồi ông Lê Anh Tú sẽ trở về cốc tiếp tục tu tập và học tập theo lời Phật dạy sau 5-7 ngày."

Tuy nhiên, sau gần 20 ngày, gia đình hoàn toàn không hay biết về tình trạng tinh thần và sức khỏe của sư Minh Tuệ cho nên "gia đình chúng tôi nói riêng và rất nhiều phật tử yêu quý ông Thích Minh Tuệ (Lê Anh Tú) trong nước và quốc tế nói chung đều đang rất hoang mang, lo lắng." Ông Lê Anh Thìn trong cùng ngày 1/7 cũng đã lên các kênh Youtube chuyên đưa các tin về sư Minh Tuệ xác nhận lại nội dung lá đơn nêu trên.

⦿ ---- Buổi ra mắt sách của Khánh Trường đã thực hiện viên mãn vào Chiều Chủ Nhật 30/6/2024 tại nhà sách Tự Lực ở Quận Cam, California, với tham dự của nhiều văn nghệ sĩ. Hai tác phẩm ra mắt là: Thơ Khánh Trường, và Khánh Trường: Paintings. Chương trình tuần tự như sau: Đinh Quang Anh Thái trong vai trò MC đã mở đầu, giới thiệu chương trình và quan khách. Nhà báo Phan Tấn Hải nói sơ lược về Khánh Trường, nhà thơ Đỗ Quý Toàn nói về tập Thơ Khánh Trường, họa sĩ Ann Phong nói về nét vẽ và tranh của Khánh Trường, Ysa Lê đọc vài bài thơ Khánh Trường.

Tiếp theo, nhiều văn nghệ sĩ (trong đó có nữ diễn viên Kiều Chinh, ca sĩ Khánh Ly, nhà giáo Trần Huy Bích, nhà thơ Ngô Tịnh Yên và nhiều vị nữa) lên nói về Khánh Trường. Khánh Trường nói vài lời cảm ơn và ký tên vào sách.

Hình trên, là hình chụp khi chưa bắt đầu, với Khánh Trường và phu nhân (chị Oanh áo xanh) ngồi giữa, nhìn từ phải qua: Ysa Lê, Khánh Ly, Kiều Chinh, Hòa Bình, Đinh Quang Anh Thái, Ann Phong, Trang Nguyễn, Trần Huy Bích, Phan Tấn Hải. (Hình: Nguyễn Lập Hậu)

Chương trình dài 1 giờ 36 phút,có thể xem trực tuyến với video ở YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=m4751cjpTMQ

⦿ ---- HỎI 1: Dân Mỹ 55 tuổi có khoản tiết kiệm hưu trí trung bình dưới 50.000 USD?

ĐÁP 1: Đúng thế. Người Mỹ 55 tuổi có khoản tiết kiệm hưu trí trung bình dưới 50.000 USD. Đó là tin ảm đạm đối với những người thuộc Thế hệ X lớn tuổi, những người chỉ còn khoảng một thập niên nữa là nghỉ hưu - và còn lâu mới đạt được mục tiêu tiết kiệm gấp 8 lần thu nhập hàng năm của bạn ở độ tuổi này. David Blanchett, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về hưu trí tại PGIM DC Solutions, nói với Yahoo Finance: “Rất nhiều người đang ở phía sau và điều đó có ý nghĩa quan trọng về lâu dài đối với việc nghỉ hưu. Nó không dễ. Chúng ta luôn có thể tìm thấy những thứ mà chúng ta muốn tiêu tiền ngày hôm nay hơn là tiết kiệm cho những thứ sẽ xảy ra sau 10, 20 hoặc 30 năm nữa.”

https://finance.yahoo.com/news/with-just-a-few-years-until-retirement-55-year-olds-havent-saved-nearly-enough-study-finds-090028863.html

⦿ ---- HỎI 2: Bí quyết sống thọ: nhịn đói 12 giờ/ngày?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Lớn lên ở Ý, Valter Longo bị mê hoặc bởi những gì dẫn đến tuổi thọ, đặc biệt là khi nói đến chế độ ăn kiêng. Longo lần đầu tiên bắt đầu nghiên cứu tuổi thọ trên quy mô lớn hơn vào năm 1989. Ba mươi lăm năm sau, ông giữ chức vụ giám đốc Phòng thí nghiệm Tuổi thọ và Ung thư (Longevity and Cancer Laboratory) tại Viện Ung thư Phân tử IFOM (IFOM Institute of Molecular Oncology) ở Milan, Ý. Nhưng ngay cả Longo, người hy vọng sống tới 120 tuổi, cũng biết rằng điều quan trọng là phải xem xét “điều gì con người có thể thay đổi và điều gì con người không thể thay đổi”, kể cả chính ông.

Đây là một điều mà Longo nói rằng ông không có ý định thay đổi, ngay cả khi điều đó có thể làm tăng cơ hội sống lâu hơn của ông. Sau nhiều thập niên nghiên cứu, Longo kết luận rằng “chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng nhất” để kéo dài tuổi thọ. Mặc dù anh ăn những thực phẩm phù hợp với chế độ ăn Địa Trung Hải mà các nghiên cứu cho thấy có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim và tiểu đường Loại 2, Longo cho biết việc ăn tất cả các bữa ăn của bạn trong một khung thời gian nhất định mỗi ngày cũng rất quan trọng. "Tôi khuyên bạn nên nhịn ăn 12 giờ mỗi ngày. Giả sử bạn ăn từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối [hoặc] 7 giờ sáng [và] 7 giờ tối," ông nói. Kiểu ăn uống này được gọi là chế độ ăn kiêng bắt chước nhịn ăn.

https://www.msn.com/en-us/health/other/i-ve-studied-longevity-for-35-years-here-s-the-one-habit-i-won-t-change-even-for-a-longer-life/ar-BB1nhl8Y?ocid=ems.display.welcomeexperience&cvid=c597507e81b54a7bf732562ce579e5ac&ei=25

.