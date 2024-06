Thầy Thích Chân Quang. 2 bằng Tiến sĩ là chuyện nhỏ: Thầy Thích Chân Quang đang ghi tên học Tiến sĩ Tôn giáo. Trước đó, Thượng tọa Thích Chân Quang lấy Tiến sĩ Luật đầy nghi vấn. (Photo: YouTube)

.

- Tòa Tối Cao: Bạch Ốc và FBI có quyền ép các mạng xã hội gỡ tin giả mà không vi phạm quyền tự do báo chí

- 2 bằng Tiến sĩ là chuyện nhỏ: TT Thích Chân Quang đang ghi tên học Tiến sĩ Tôn giáo. Trước đó, TT Thích Chân Quang lấy Tiến sĩ Luật đầy nghi vấn.

- Trump gửi email vận động, xin tiền, nói khi vào nhà tù Fulton chụp hình, đã bị "tra tấn" dữ dội

- Số di dân lậu vào biên giới Mỹ đã giảm 40% ba tuần sau khi TT Biden ra quy định hạn chế đón tỵ nạn

- Bầu sơ bộ ở Colorado: Dân biểu Lauren Boebert (R) thắng dễ dàng bất kể các video nhảm nhí của cô bị lộ

- Phe Trump đuối sức ở bầu cử sơ bộ Utah: 2 ứng cử viên MAGA do Trump ủng hộ thua phiếu 2 ứng cử Cộng hòa ôn hòa

- Hunter Biden bị Tòa tước giấy phép hành nghề luật ở thủ đô DC

- Trump lạnh cẳng, sắp tranh luận, thú nhận: Biden tranh luận xuất sắc, làm sao hơn Biden nổi

- Theo ghi chú riêng của cựu luật sư Trump, Evan Corcoran: Trump bày tỏ lo ngại giao các tài liệu mật Trump đang giấu sau trát đòi tháng 5/2022 sẽ dẫn đến cáo buộc hình sự

- Thẩm phán cho nới lỏng lệnh bịt miệng Trump, chỉ còn cấm chửi mắng bồi thẩm đoàn và nhân viên tòa án.

- CRFB phân tích: chính sách tài khóa của chính quyền Trump đã khiến thâm hụt quốc gia tăng gấp đôi so với chính sách củaTT Biden.

- 2 thẩm phán liên bang ở Missouri và Kansas cản Biden, không cho Biden xóa nợ vay thờ sinh viên

- Sắp bầu sơ bộ ở Arizona, 1 nhân viên bầu cử bị bắt vì bị cáo buộc trộm xâu chìa khóa để truy cập vào phòng kiểm phiếu Quận Maricopa.

- Đại diện Hamas: chính phủ Mỹ không tích cực thúc đẩy lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin vào lúc này

- TT Thổ Nhĩ Kỳ: ủng hộ Lebanon "anh em" để ngăn Israel thảm sát dân Palestine

- Nam Hàn và Mỹ tập trận Không quân, tham dự có các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35

- Thủ tướng Nam Hàn Han Duck-soo: "hiện tại" không xét việc làm bom nguyên tử

- Thẩm phán Mỹ tuyên án Julian Assange (sáng lập WikiLeaks) tròn thời gian đã ở tù ở Anh, cho về Úc tự do. Giới tình báo Mỹ, Úc không vui.

- Nevada: 1 tay súng bắn chết 5 người, chạy trốn, bị cảnh sát vây, liền tự sát

- Số đơn xin vay thế chấp mua nhà hàng tuần ở Hoa Kỳ đã tăng 0,8%

- Cổ phiếu của FedEx Corp. đã tăng hơn 13% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa

- Thế Vận Hội Los Angeles 2028 sẽ có 2 cuộc thi ở nơi xa hơn 1.300 dặm.

- 10 thành phố dơ nhất Hoa Kỳ: 1. San Bernardino, CA. 2. Detroit, MI. 3. Reading, PA. 4. Newark, NJ. 5. Ontario, CA. 6. Phoenix, AZ. 7. Trenton, NJ. 8. Las Vegas, NV. 9. Houston, TX. 10. Baytown, TX.

- 10 thành phố sạch nhất Hoa Kỳ (đếm ngược): 294. Fayetteville, AR. 295. Des Moines, IA. 296. Sioux City, IA. 297. Roanoke, VA. 298. Bellevue, WA. 299. Wilmington, NC. 300. Pleasanton, CA. 301. Redwood City, CA. 302. Duluth, MN. 303. Lynchburg, VA.

- Quận Los Angeles: bắt 5 người (4 là vị thành niên) vì cướp có vũ trang

- Trại tù California và Đại học UC hợp tác: 23 tù nhân lãnh bằng cử nhân trong tháng 6. Hiện thời 13,5% tù nhân của Bộ Cải Huấn đang học các khóa học đại học UC.

- Quận Cam: đâm chết bạn, ra tòa hung thủ bị cáo buộc là Tân phát xít, thù đồng tính, ghét da màu

- Quận Cam: bắt 2 người vì mạo danh an ninh để cướp

- Thái Lan: cảnh sát Thái truy lùng nhóm Mafia Việt đánh bầm dập Xuan Hai Ngo (chủ nợ của họ)

- HỎI 1: Gần 9/10 dân Mỹ vẫn nhớ chiếc xe đầu tiên của họ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Giảm cân giúp bạn ngừa 13 loại ung thư? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-26/6/2024) ⦿ ---- Tòa án Tối cao hôm thứ Tư cho biết Bạch Ốc và các cơ quan liên bang như FBI có thể tiếp tục thúc giục các nền tảng truyền thông xã hội gỡ bỏ nội dung mà chính phủ coi là thông tin sai lệch, trao cho chính quyền Biden một chiến thắng về mặt kỹ thuật rất quan trọng trong năm bầu cử.

.

Điều quan trọng trước mắt là quyết định này có nghĩa là Bộ An ninh Nội địa có thể tiếp tục "gắn cờ là tin giả" đối với các bài đăng của các công ty truyền thông xã hội như Facebook và X mà họ tin rằng có thể là tác phẩm của các đặc vụ nước ngoài đang tìm cách phá rối cuộc đua tổng thống năm nay. Thay vì đi sâu vào các câu hỏi quan trọng của Tu chính án thứ nhất mà vụ án nêu ra, tòa án đã ra phán quyết rằng tiểu bang và những người sử dụng mạng xã hội thách thức chính quyền Biden không có tư cách khởi kiện.

.

Thẩm phán Amy Coney Barrett viết ý kiến ​​với đa số 6-3. Barrett viết: “Để xác lập vị thế, các nguyên đơn phải chứng minh được rủi ro đáng kể rằng, trong tương lai gần, họ sẽ phải chịu tổn thương có thể truy nguyên từ bị đơn chính phủ và có thể khắc phục được bằng lệnh mà họ tìm kiếm. Bởi vì không có nguyên đơn nào gánh chịu gánh nặng đó nên không ai có quyền yêu cầu lệnh sơ bộ.” (Nghĩa là: về mặt pháp lý, người đăng tin phải chứng minh bản tin đó là tin thật, chứ không cần chính phủ hay FBI chứng minh là tin giả. Thí dụ: tình báo Putin loan tin trên Facebook rằng Joe Biden nhận tiền hối lộ từ Putin hay Tập Cận Bình, và MAGA loan truyền tiếp, thì tin này bị FBI đòi gỡ. Phe Trump kiện, nói vì sao FBI chận quyền tự do phát biểu. Thì phe Trump phải chứng minh là tin thật, chứ khôngc ần FBI chứng minh là tin giả, cì chứng minh là gánh nặng không nằm ở chính phủ.)

.

⦿ ---- Cuộc khảo sát đơn xin vay thế chấp mua nhà hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng thế chấp (MBA: Mortgage Bankers Association) cho thấy số đơn đăng ký thế chấp ở Hoa Kỳ đã tăng 0,8% trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 6. Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp lãi suất cố định 30 năm chỉ giảm nhẹ, đứng ở mức 6,93% so với 6,94% của tuần trước.

.

Chỉ số mua hàng (purchase index) tăng lên 147,8 từ mức 146 trước đó, trong khi chỉ số tái cấp vốn hầu như không thay đổi ở mức 552,4, so với 552,7 của tuần trước. Phó chủ tịch kiêm Phó nhà kinh tế trưởng của MBA Joel Kan cho biết: “Tuy nhiên, lãi suất thấp hơn vẫn không đủ để lôi kéo những người vay tái cấp vốn quay trở lại, vì hầu hết vẫn tiếp tục giữ các khoản thế chấp với lãi suất thấp hơn đáng kể”.

.

⦿ ---- Cổ phiếu của FedEx Corp. đã tăng hơn 13% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Tư khi các nhà đầu tư tiếp tục đón nhận việc công ty giảm 1,8 tỷ USD chi phí cơ cấu cho năm tài chính 2024. Công ty cũng tiết lộ rằng doanh thu trong quý là 22,1 tỷ USD, cao hơn mức 22,07 tỷ USD dự kiến. FedEx cho biết chi tiêu vốn của họ cho năm tài chính 2024 lên tới 5,2 tỷ USD, giảm 16% so với mức 6,2 tỷ USD đã chi trong năm tài chính 2023 và dưới mức dự báo 5,7 tỷ USD được nêu trong hướng dẫn tài chính 2024 của công ty so với năm trước. Các biện pháp này là một phần trong sáng kiến ​​giảm chi chiến lược (DRIVE) của FedEx, nhằm đạt tổng mức cắt giảm 4 tỷ USD vào cuối năm tài chính 2025. Vào lúc 4:34 sáng theo giờ Miền Đông, cổ phiếu của FedEx đã tăng 13,20% và được bán với giá 290,22 USD.

.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nam Hàn chia sẻ trong một tuyên bố rằng quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận chung vào thứ Tư, với sự tham gia của các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 như một phần của cuộc huấn luyện Phi đội Buddy Squadron hàng năm của họ.

.

Thủy quân lục chiến Nam Hàn lần đầu tiên tiến hành tập trận bắn gần biên giới trên biển với Bắc Hàn kể từ khi Seoul hủy bỏ hiệp ước quân sự liên Triều hồi đầu tháng 6. Theo quân đội Nam Hàn, gần đây Bắc Hàn đã thả hàng trăm quả bóng bay chở rác và chất thải về phía Nam Hàn và thử nghiệm thứ dường như là tên lửa siêu thanh ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

.

⦿ ---- Thủ tướng Nam Hàn Han Duck-soo hôm thứ Tư tuyên bố rằng Nam Hàn "hiện tại" không xem xét việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Duck-soo nói với các phóng viên rằng Seoul dựa vào thỏa thuận hiện có với Washington, theo đó Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Nam Hàn nếu cần thiết bằng tất cả vũ khí của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét liệu điều đó có đủ trong trường hợp có mối đe dọa quân sự bất đối xứng từ bên ngoài hay không thông qua các cuộc họp thường niên giữa các bộ trưởng quốc phòng hoặc các cuộc họp thượng đỉnh”, ông nói thêm. Bình luận của thủ tướng được đưa ra sau khi Nga và Bắc Hàn ký thỏa thuận an ninh cho phép hai nước giúp lẫn nhau trong trường hợp xảy ra xâm lược.

.

⦿ ---- Hôm thứ Tư, mọi chuyện đã có một kết thúc bất ngờ và có phần khó chịu, khi người sáng lập Wikileaks nhận tội trước tòa án liên bang Hoa Kỳ về một tội nghiêm trọng vì đăng lên mạng các hồ sơ bí mật về ngoại giao và quân sự của Hoa Kỳ. Tờ Guardian đưa tin, người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã bị kết án có thời hạn bởi thẩm phán liên bang Hoa Kỳ có trụ sở tại Saipan ở Quần đảo Mariana, Ramona Villagomez Manglona, ​​cho phép Assange được tự do đi về Úc sau khi nhận một trọng tội. "Với tuyên bố này, có vẻ như ông sẽ có thể bước ra khỏi phòng xử án này như một người tự do. Tôi hy vọng bình an sẽ được lập lại", Manglona nói khi tuyên án.

.

Thẩm phán Manglona dựa trên dấu hiệu của chính phủ rằng đã có không có nạn nhân cá nhân nào trong vụ án và thực tế là Assange đã thụ án 62 tháng trong nhà tù Belmarsh ở London. Manglona cũng thừa nhận "gian nan 14 năm" của Assange. Tính ra, hàng chục năm Assange đã bị giam trên thực tế - bảy năm tại đại sứ quán Ecuador ở London và sau đó là năm năm trong nhà tù ở Anh.

Luật sư của Assange nói với báo chí: “Ông Assange rất biết ơn tất cả sự hỗ trợ mà ông đã nhận được và mong muốn được đoàn tụ với vợ con và trở về Úc”. Nhưng giới tình báo không hài lòng. Tại Australia, một nguồn tin tình báo cấp cao của Australia nói với CNN, có sự khác biệt giữa ưu tiên của chính phủ dân cử và ưu tiên của cơ quan an ninh quốc gia. “Không ai ở đây đặc biệt ủng hộ việc anh ấy trở lại”, nguồn tin cho biết, đề cập đến một trong những cơ quan tình báo của chính phủ, một phần của cái gọi là tập đoàn Five Eyes gồm các sở tình báo từ Úc, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ.

.

⦿ ---- Nevada: Một người đàn ông được cho là đã giết chết 5 người ở ngoại ô Las Vegas và làm bị thương nặng một bé gái 13 tuổi, rồi tự bắn chết mình khi cảnh sát áp sát anh ta. Cảnh sát cho biết các thi thể được tìm thấy ở Bắc Las Vegas vào tối thứ Hai và Eric Adams, 47 tuổi, được xác định là nghi phạm, tờ Las Vegas Review-Journal đưa tin. Họ cho biết họ nhận được thông tin vào sáng thứ Ba rằng y đang làm việc tại một doanh nghiệp trong thành phố. Cảnh sát cho biết khi cảnh sát đến, y bỏ trốn vào sân sau, mang theo một khẩu súng. Cảnh sát cho biết: “Các cảnh sát bắt đầu ra lệnh bằng lời nói cho Adams để đòi y bỏ súng xuống, tuy nhiên Adams đã phớt lờ những mệnh lệnh đó và chết vì tự sát”.

.

Thi thể của 5 nạn nhân được tìm thấy trong các căn hộ riêng biệt sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về vụ nổ súng vào tối thứ Hai. Cảnh sát cho biết thi thể của hai người phụ nữ - một người ở độ tuổi đầu 40 và người kia ở độ tuổi cuối 50 - được tìm thấy trong một căn hộ. Sau khi biết một bé gái 13 tuổi phải nhập viện vì vết thương do đạn bắn, họ phát hiện thêm ba người nữa - hai phụ nữ và một nam giới, tất cả đều ở độ tuổi 20 - đã bị bắn chết ở một căn chung cưị gần đó, NBC News đưa tin. Cảnh sát, chưa công bố tên các nạn nhân hoặc bình luận về động cơ có thể xảy ra, mô tả vụ xả súng là một "vụ việc riêng lẻ".

.

⦿ ---- Đại diện của Hamas tin rằng chính quyền Hoa Kỳ không tích cực thúc đẩy lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin vào lúc này, theo báo Haaretz đưa tin hôm thứ Tư, dẫn lời một quan chức Palestine. Nguồn tin cho biết, Hamas kỳ vọng Mỹ sẽ bắt đầu gây áp lực nhiều hơn lên Israel sau khi quân đội Israel kết thúc chiến dịch trên bộ tại thành phố Rafah ở miền nam Gaza và quân Israel rời khỏi thành phố. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch Rafah sẽ sớm kết thúc đồng thời nhấn mạnh chính phủ của ông cam kết với đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra.

.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư cho biết Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Lebanon "anh em" và kêu gọi các nước khác trong khu vực cũng ủng hộ Lebanon. Erdogan đã lớn tiếng chỉ trích Israel kể từ khi bắt đầu xung đột với Hamas, cảnh báo rằng việc mở rộng sự thù địch với Lebanon sẽ "dẫn đến thảm họa lớn". Erdogan cũng chỉ trích phương Tây "ủng hộ Israel ở hậu trường" trong kế hoạch tấn công Lebanon. Ông tuyên bố: “Thật vô cùng nghiêm trọng và thảm hại khi các nước nói về tự do, nhân quyền và công lý lại là tù nhân của một người mắc bệnh tâm thần như Netanyahu”.

.

⦿ ---- Chính quyền Biden hôm thứ Tư thông báo rằng các cuộc gặp gỡ ở biên giới với người di dân lậu đã giảm 40% ba tuần sau khi Tổng thống Biden có lệnh tạm dừng quá trình xử lý tị nạn. Theo Bộ Biên phòng, mức trung bình trong bảy ngày của lính Biên Phòng giảm xuống dưới 2.400 cuộc gặp di dân lậu mỗi ngày, thấp hơn 40% so với trước khi các hạn chế tị nạn được công bố vào ngày 4 tháng 6 và là mức độ chạm trán thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 1/2021, theo An ninh Nội địa (DHS).

.

Sự sụt giảm lượng di dân này là một động lực chính trị cho Biden, người đã phải đối mặt với những cuộc tấn công không ngừng từ Đảng Cộng hòa vì sự hỗn loạn ở biên giới phía Nam Hoa Kỳ, và dữ liệu mới được công bố chỉ một ngày trước cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên chống lại cựu Tổng thống Trump. Bạch Ốc hôm Thứ Tư chỉ trích vì sao đảng Cộng hòa đã im lặng, không khen ngợi sự sụt giảm 40% di dân lậu ở biên giới.

.

⦿ ---- Cử tri ở New York, Colorado và Utah đã đi bỏ phiếu sơ bộ hôm thứ Ba 25/6 để quyết định các ứng cử viên chính mà họ sẽ gửi tới cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Trong số những người ở Colorado có Dân biểu Lauren Boebert (R), người trước đó dường như đang hướng tới một thảm bại không thể tránh khỏi ở địa hạt hiện tại của cô. Do vậy, sau đó, cô chuyển đến Khu vực Quốc hội thứ tư, nơi Dân biểu Ken Buck (R) từ chức vào tháng 3/2024.

.

DB Boebert được hãng tin AP tuyên bố là người chiến thắng vòng sơ bộ Cộng Hòa vào khoảng 7:30 tối. giờ địa phương. Khu vực này dự kiến ​​sẽ không có tính cạnh tranh trong tháng 11, vì vậy người chiến thắng có thể sẽ chiếm ưu thế ở khu vực nghiêng về Cộng Hòa của bang. Được bầu lần đầu tiên vào năm 2020, Boebert bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi về cuộc sống gia đình của mình. Sau cuộc ly hôn lộn xộn, con trai cả của Boebert bị bắt với 22 tội danh, trong đó có tội nghiêm trọng là âm mưu phạm trọng tội.

.

Sau khi ly hôn, Bobert bắt đầu hẹn hò với chủ sở hữu đảng Dân chủ của một câu lạc bộ tổ chức các đêm kéo nữ hoàng hàng tuần. Cả hai được ghi lại trên đoạn video cảnh đang sờ soạng nhau trong buổi trình diễn vở nhạc kịch "Beetlejuice" ở Denver. Cuối cùng họ đã bị người của hý viện mời ra ra ngoài vì hành vi sờ soạng nhau và cũng bị ghi lại trên video an ninh khi họ rời đi.

.

⦿ ---- Phe Trump đuối sức: Một cặp đảng viên Cộng hòa ôn hòa ở Utah đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba cho Thượng viện và thống đốc Hoa Kỳ trước các ứng cử viên cực hữu trung thành với cựu Tổng thống Donald Trump, ví dụ mới nhất về việc Utah là một bang hiếm hoi của Đảng Cộng hòa không hoàn toàn nắm giữ sự kiểm soát của Trump đối với đảng Cộng hòa.

.

Dân Biểu Hoa Kỳ John Curtis, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa để giành chiếc ghế Thượng viện Hoa Kỳ mở của Mitt Romney, và Thống đốc Spencer Cox vẫn ủng hộ Trump và nhiều chính sách của ông nhưng đã thể hiện sự sẵn sàng đưa ra các quan điểm khác với Trump về các vấn đề mà họ không đồng ý. Curtis và Cox đều đánh bại những ứng cử viên MAGA đã đánh bại họ tại đại hội đảng Cộng Hòa cấp tiểu bang hồi đầu năm nay trong số các đại biểu nghiêng về cực hữu.

.

Nhưng trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba 25/6/2024, khi các cử tri Đảng Cộng hòa ở Utah bỏ phiếu, 2 ứng cử viên đối nghịch với phe Trump đã thắng phiếu. Chiến thắng của họ khiến Curtis và Cox trở thành ứng cử viên nặng ký trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 ở một tiểu bang nghiêng nhiều về đảng Cộng hòa. Cox sẽ đối đầu với ứng cử viên Đảng Dân chủ Brian King, Dân biểu tiểu bang, vào tháng 11. Utah đã không có một đảng viên Đảng Dân chủ nào trong văn phòng thống đốc kể từ năm 1985.

.

Curtis sẽ đối đầu vào tháng 11 với ứng cử viên Đảng Dân chủ Caroline Gleich tại một tiểu bang chưa bầu một đảng viên Đảng Dân chủ nào vào Thượng viện kể từ năm 1970. Người đàn ông 64 tuổi này bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với tư cách là một quan chức Đảng Dân chủ cấp quận trước khi tranh cử chức thị trưởng Provo với tư cách là một người của Đảng Cộng hòa.

.

⦿ ---- Phe Trump lại bịa đặt. Ban vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump trong một email gây quỹ hôm thứ Hai đã chỉ trích cách đối xử của ông tại Nhà tù Quận Fulton ở Georgia, nói rằng Trump đã bị "tra tấn" khi vào nhà tù Georgia để chụp hình chuẩn bị cho phiên tòa hình sự. Trump thường xuyên tìm cách gây quỹ từ bức ảnh hình sự chụp đó, và email đề cập đến vụ tra tấn đã được gửi đi để quảng cáo những cốc cà phê có hình ảnh chụp đó của Trump.

.

“Tôi muốn bạn nhớ những gì họ đã làm với tôi. Họ tra tấn tôi trong Nhà tù Quận Fulton, và TÌM KIẾM HÌNH ẢNH CỦA TÔI. Đoán thử xem nào? Tôi đặt nó lên một chiếc cốc để CẢ THẾ GIỚI XEM!” email gây quỹ cho biết. Trump đã trình diện nhà tù vào tháng 8 năm ngoái tại Nhà tù Quận Fulton, một quy định trong cáo trạng hình sự của ông ở Georgia, nơi ông phải đối mặt với 13 tội danh xuất phát từ nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.

.

Khi đến nhà tù trên một đoàn xe theo phong cách tổng thống, Trump đã bị bắt giữ, lấy dấu vân tay và chụp ảnh hình sự. Quá trình này mất khoảng 20 phút và đưa Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử, dù trong quá khứ hay hiện tại, được biết là đã bị chụp ảnh hình sự. Email tương tự về các cốc cà phê bán gây quỹ cũng được ban vận động tranh cử của Trump gửi vào tháng 5. Nó cũng bao gồm ngôn ngữ về tra tấn. Nhưng thực tế, Trump không hề bị tra tấn.

.

⦿ ---- Nếu bất kỳ ai ở thủ đô Hoa Kỳ muốn thuê Hunter Biden làm luật sư cho họ thì họ sẽ không gặp may. CBS News đưa tin, Tòa kháng án Thủ đô DC cho biết trong một hồ sơ hôm thứ Ba rằng giấy phép hành nghề luật của Hunter Biden ở Washington, DC đã bị đình chỉ ngay lập tức vì “tội hình sự nghiêm trọng” của Hunter. Đầu tháng này, con trai của tổng thống Joe Biden bị kết tội về ba tội liên quan đến súng. Tờ Washington Post đưa tin, việc đình chỉ là quy trình tiêu chuẩn đối với một luật sư ở DC bị kết án trọng tội. CBS lưu ý, Biden, một sinh viên tốt nghiệp Trường Luật Yale, gần đây không phải là người tích cực sử dụng văn bằng luật của mình, vì chủ yếu là hoạt động kinh doanh.

.

⦿ ---- Trump lạnh cẳng. Sau nhiều tháng coi Tổng thống Joe Biden là một người không có khả năng ghép hai câu nói lại với nhau, Donald Trump đã lạnh cẳng, đổi giọng của mình vài ngày trước cuộc tranh luận đầu tiên của họ. “Tôi cho rằng Biden sẽ trở thành một nhà tranh luận xứng đáng,” cựu tổng thống và ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa đã nói trong lần xuất hiện trên podcast “The All-In” vào tuần trước. Trump nói: “Tôi không muốn đánh giá thấp Biden.”

.

Lời thú nhận đó đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với cách Trump thường mô tả về người đàn ông mà Trump sẽ đối mặt trong trận tái đấu vào tháng 11 này. Tại các cuộc vận động tranh cử và trong các bài phát biểu của mình, Trump thường coi người đương nhiệm của Đảng Dân chủ là “cá nhân có chỉ số IQ thấp”, là “tổng thống tồi tệ nhất, bất tài nhất và tham nhũng nhất” trong lịch sử quốc gia và thường bắt chước Biden tỏ ra lạc lõng trên sân khấu.

.

Lời thú nhận về khả năng của Biden trước trận đấu hôm thứ Năm ở Atlanta diễn ra trong bối cảnh một số người Cộng Hòa lo ngại rằng Trump đã đặt tiêu chuẩn quá thấp đối với Biden. Và nó nhấn mạnh sự nguy hiểm của cả hai người trong một cuộc đua gần như không thay đổi trong nhiều tháng. Hàng triệu người dự kiến sẽ xem trên TV cuộc tranh luận Biden-Trump vào thứ Năm 27/6, mang đến cơ hội hiếm có cho cả hai bên cố gắng lấy đà trong một cuộc tranh cử có thể sẽ được quyết định bởi một bộ phận nhỏ cử tri ở một số bang chiến trường.

.

Không chỉ có Trump mới lên tiếng về Biden. Hôm Chủ nhật, Thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum, một trong những người đại diện chính của Trump và là ứng cử viên phó tổng thống hàng đầu, đã chỉ ra kinh nghiệm của Tổng thống Biden trên sân khấu tranh luận.“Anh chàng Biden này có khả năng,” anh nói trên “State of the Union” của CNN. “Chúng tôi đã thấy anh Biden nói trong Thông điệp Liên bang năm nay, rằng khi cần, anh Biden có thể bước lên.”Đồng thời, Trump và chiến dịch tranh cử của ông đã tăng cường tấn công những người điều hành cuộc tranh luận, khẳng định Trump sẽ không được CNN, nơi sẽ tổ chức cuộc tranh luận, trao cho ông một sự rung chuyển công bằng. Cả hai chiến dịch đều chấp nhận lời mời của CNN sau khi quyết định gạt bỏ Ủy ban tranh luận tổng thống phi đảng phái, nơi đã tổ chức các cuộc tranh luận trong nhiều thập niên.⦿ ---- ABC News đưa tin rằng những ghi chú riêng của cựu luật sư Trump, Evan Corcoran về những tương tác của ông với cựu tổng thống Trump, mới lộ ra nhiều thông tin buộc tội hơn những gì đã được tiết lộ trước đó. Cụ thể, Corcoran cho biết trong các ghi chú được ghi lại rằng Trump "bày tỏ lo ngại một cách riêng tư rằng việc chuyển giao các tài liệu mật mà Trump mang giấu sau trát đòi hầu tòa vào tháng 5 năm 2022 có thể dẫn đến cáo buộc hình sự", mặc dù có vẻ như quyết định sau đó của Trump được cho là trốn tránh trát đòi hầu tòa mới thực sự là điều khiến Trump phải chịu trách nhiệm và bị truy tố tội hình sự.Việc Trump biết rằng Trump sẽ phải đối mặt với truy tố hình sự vì sở hữu các tài liệu tối mật của chính phủ có thể được các công tố viên sử dụng để xác minh ý thức tội lỗi của Trump và sẽ vẽ ra những nỗ lực của Trump nhằm làm xáo trộn các nỗ lực của chính phủ nhằm lấy lại các tài liệu theo một cách thậm chí còn buộc tội hơn.Trong ghi chú của mình, Corcoran nói rằng Trump "đã đặt ra một câu hỏi là, nếu bây giờ chúng ta [phe Trump] cung cấp cho họ [công tố] các tài liệu bổ sung, liệu họ, Bộ Tư pháp, có quay lại và nói tốt không, tại sao quý vị lại giữ chúng và cố gắng sử dụng nó để làm cơ sở cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự."Trên thực tế, ABC News viết, đây chính xác là một trong những tội hình sự mà các công tố viên đã buộc tội Trump, như họ đã nói trong một hồ sơ gần đây rằng Trump “đã cố gắng lôi kéo luật sư của mình vào nỗ lực phạm tội của mình, kiểm tra khả năng tiếp thu của luật sư, và sau đó thao túng luật sư của mình để đạt được mục đích phạm tội khi luật sư không chấp nhận lời đề nghị của Trump."⦿ ---- Theo một báo cáo mới, thẩm phán giám sát phiên tòa xét xử tội phạm liên quan đến tiền bịt miệng của cựu Tổng thống Donald Trump đã nới lỏng lệnh bịt miệng Trump hôm thứ Ba. Theo Reuters, phán quyết mới của Thẩm phán Juan Mercan cho phép Trump thảo luận công khai về các nhân chứng trong phiên tòa lịch sử ở Thành phố New York, kết thúc với bản án hình sự đầu tiên đối với một cựu tổng thống Mỹ.Theo báo cáo, Trump vẫn bị cấm thảo luận về các công tố viên và những người khác có liên quan đến vụ án. Các luật sư của Trump phản đối lệnh bịt miệng, cho rằng nó cản trở bài phát biểu tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Phán quyết được đưa ra hai ngày trước khi ông Trump dự kiến tranh luận với Tổng thống Joe Biden.Văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg được cho là đã đồng ý rằng Trump có thể nói về các nhân chứng - bao gồm cựu nhân viên sửa chữa Michael Cohen và ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels - nhưng cho rằng Trump vẫn cần phải hạn chế tấn công bồi thẩm đoàn và nhân viên tòa án.Trump dự kiến sẽ phải đối mặt với bản án sẽ tuyên vào ngày 11 tháng 7 với 34 tội danh Trump làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản thanh toán tiền bịt miệng cho cô Daniels trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trump không nhận tội với các cáo buộc.⦿ ---- Một phân tích mới cho thấy các chính sách tài khóa của chính quyền Trump đã khiến thâm hụt quốc gia tăng gấp đôi so với chính sách của Tổng thống Biden. Theo phân tích của Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm (CRFB: Committee for a Responsible Federal Budget), một tổ chức nghiên cứu ở Washington, chính quyền Trump đã vay 8,4 nghìn tỷ USD trong thời gian cựu tổng thống nắm quyền, trong khi Biden đã vay 4,3 nghìn tỷ USD.Bỏ qua các biện pháp cứu trợ đại dịch do cả hai tổng thống ban hành, tỷ lệ nợ tăng thêm vẫn ở mức khoảng 2 trên 1, trong đó cựu Tổng thống Trump thêm 4,8 nghìn tỷ USD vào khoản nợ tài chính phi hỗ trợ đại dịch và Biden thêm 2,2 nghìn tỷ USD.Những thâm thủng bổ sung đó chủ yếu là do Đạo luật Việc làm và Cắt giảm Thuế (TCJA: Tax Cuts and Jobs Act), những thay đổi đối với Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA: Affordable Care Act) và các đạo luật ngân sách khác nhau trong năm 2018 và 2019.Hầu hết những bổ sung không liên quan đến đại dịch của Biden là do Luật Cơ sở hạ tầng Lưỡng đảng (Bipartisan Infrastructure Law), giảm nợ cho sinh viên, dự luật phân bổ và các hành động hành pháp khác. CRFB cho biết trong bản xem trước công việc trong tương lai, hai đảng làm tăng thêm khoản nợ theo những cách khác nhau, trong đó đảng Cộng hòa thực hiện việc này chủ yếu thông qua luật pháp lưỡng đảng và đảng Dân chủ thực hiện nhiều hơn thông qua các hành động hành pháp.Trong đó, 77% khoản nợ quốc gia mà chính quyền Trump bổ sung là do luật pháp lưỡng đảng, trong khi 23% đến từ các dự luật và hành động mà có rất ít hoặc không có sự ủng hộ của lưỡng đảng.

Đối với chính quyền Biden, 29% khoản nợ bổ sung đến từ luật lưỡng đảng, trong khi 71% đến từ các quyết định đơn phương.

.

⦿ ---- Hai thẩm phán liên bang ở Missouri và Kansas hôm thứ Hai đã chặn các nội dung chính trong một kế hoạch mới để xóa nợ vay thời sinh viên của Tổng thống Joe Biden, có khả năng ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ từng vay nợ đi học. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Daniel Crabtree ở Wichita, Kansas, đã ngăn Bộ Giáo dục ban hành đầy đủ kế hoạch trả nợ SAVE mà lẽ ra những người tham gia mắc nợ đại học sẽ bị giảm 50% khoản thanh toán bắt đầu từ ngày 1 tháng 7/2024.

.

Thẩm phán quận John Ross ở St. Louis, Missouri, đã ban hành lệnh riêng ngăn chặn chính phủ xóa cho bất kỳ khoản vay nào thông qua SAVE. Bộ trưởng Tư pháp Đảng Cộng hòa của Missouri, Andrew Bailey, người đã giúp chỉ huy các vụ kiện tụng tìm cách lật ngược chương trình, đã gọi phán quyết của Ross là một “chiến thắng to lớn cho Hiến pháp. Quốc hội chưa bao giờ trao cho Biden quyền buộc những người Mỹ đang làm việc phải gánh khoản nợ nửa nghìn tỷ đô la của người khác,” Bailey viết trên X.

.

Bạch Ốc cho biết họ hoàn toàn không đồng ý với các quyết định này. Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết trong một tuyên bố: “Các phán quyết hôm nay sẽ không ngăn cản Chính quyền của chúng tôi sử dụng mọi công cụ có sẵn để mang lại cho sinh viên và người vay sự hỗ trợ mà họ cần”.

.

⦿ ---- Chỉ còn một tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ ở Arizona, một nhân viên bầu cử đã bị bắt vì bị cáo buộc ăn trộm chìa khóa điện tử và chìa khóa dùng để truy cập vào phòng kiểm phiếu bỏ phiếu ở Trung tâm bầu cử và kiểm phiếu Quận Maricopa. Theo báo Arizona Mirror, Walter Ringfield Jr. đã bị bắt hôm thứ Sáu sau khi anh bị cáo buộc đã đánh cắp một sợi dây buộc chìa khóa và xâu chìa khóa một ngày trước đó. Ringfield Jr bắt đầu làm nhân viên bầu cử tạm thời tại trung tâm vào ngày 3 tháng 6 và bị sa thải vào thứ Sáu 21/6/2024 sau khi nhân viên nhận thấy sáng hôm đó một sợi dây buộc bị mất.

.

Theo một tuyên bố của Quận Maricopa, cảnh quay camera an ninh được cho là đã ghi lại cảnh anh nhét sợi dây buộc vào túi của mình. Anh ta phủ nhận việc lấy trộm dây buộc khi đối chất vào thứ Sáu, đồng thời xác nhận rằng nếu anh ta làm nhầm, “nó có thể ở trong xe của anh ta”, nơi nhân viên đã tìm thấy dây buộc, theo Mirror. Tuy nhiên, chiếc chìa khóa thông minh đã bị mất, khiến cảnh sát phải đột kích vào nhà của anh ta vào cuối ngày và họ đã tìm thấy nó.

.

Một phát ngôn viên của quận cho biết, Ringfield Jr. trước đây đã bị truy tố tội trộm cắp nhưng vì anh ta đã tham gia một chương trình chuyển hướng và không bị kết án nên điều đó không xuất hiện trong quá trình kiểm tra lý lịch. Quận Maricopa là trung tâm của nhiều tuyên bố chưa được chứng minh của Donald Trump về một cuộc bầu cử "bị đánh cắp" hồi năm 2020.

.

⦿ ---- Thế Vận Hội Los Angeles 2028 sẽ có 2 cuộc thi ở nơi xa hơn ngàn dặm. Các vận động viên Thế Vận môn bóng mềm (sofball) và ca-nô hay xuồng (canoe slalom) sẽ thi nơi cách Nam California 1.300 dặm khi cuộc thi được tổ chức bởi Los Angeles lần thứ ba vào năm 2028. Lý do để sử dụng các cơ sở thể thao hiện có và giảm chi phí. Đề xuất này đã được Ủy ban Thế vận hội Quốc tế phê duyệt và đang chờ phê duyệt của Thành phố Los Angeles.

.

Dự kiến sẽ không có địa điểm cố định mới nào được xây dựng ở Los Angeles, nơi được chỉ định là thành phố đăng cai vào năm 2017. Thành phố này trước đây đã tổ chức Thế vận hội Mùa hè vào năm 1984 và 1932. Hầu hết các môn thi khác đều tại Los Angeles, Nam California.

.

⦿ ---- LawnStarter đã xem xét hơn 300 khu vực đô thị lớn của Hoa Kỳ để tìm ra nơi nào sạch sẽ và nơi nào đầy rác cần dọn dẹp, bao gồm gần hai chục số liệu trong bốn danh mục chính: ô nhiễm (chất lượng không khí và nước, khí thải nhà kính, và tương tự); điều kiện sống, bao gồm cả tỷ lệ nhà ở quá đông đúc; cơ sở hạ tầng (ví dụ như bãi phế liệu, người thu gom rác thải và tái chế, khả năng sử dụng nhà vệ sinh công cộng, v.v.); và sự bất mãn của người dân với mọi thứ ô nhiễm và rác thải. San Bernardino của California được coi là thành phố bẩn nhất nước Mỹ, trong khi Lynchburg, Virginia là thành phố sạch nhất.

.

Nhóm 10 thành phố dơ nhất Hoa Kỳ: 1. San Bernardino, CA. 2. Detroit, MI. 3. Reading, PA. 4. Newark, NJ. 5. Ontario, CA. 6. Phoenix, AZ. 7. Trenton, NJ. 8. Las Vegas, NV. 9. Houston, TX. 10. Baytown, TX.

.

Nhóm 10 thành phố sạch nhất Hoa Kỳ (đếm ngược): 294. Fayetteville, AR. 295. Des Moines, IA. 296. Sioux City, IA. 297. Roanoke, VA. 298. Bellevue, WA. 299. Wilmington, NC. 300. Pleasanton, CA. 301. Redwood City, CA. 302. Duluth, MN. 303. Lynchburg, VA.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát Beverly Hills đã bắt 5 người sau một vụ cướp có vũ trang tuần trước, trong đó các nghi phạm đã lấy đi chiếc Rolex của nạn nhân và chiếc đồng hồ này sau đó đã được thu hồi sau vụ bắt giữ. Vụ dí súng cướp xảy ra vào khoảng 4h30 chiều Thứ Năm bên ngoài một số cơ sở kinh doanh trên dãy nhà 8600 của Đại lộ Wilshire. Video từ điện thoại di động được chia sẻ rộng rãi trên Instagram cho thấy một người giật lấy chiếc Rolex của người đàn ông, trong khi một người đàn ông khác chĩa súng vào chủ nhân của chiếc đồng hồ.

.

Một nhân viên thành phố đã chứng kiến và báo cảnh sát. Cảnh sát Beverly Hills sau đó đã cố gắng rượt đuổi theo chiếc xe nghi phạm và kết thúc ở Hollywood. Cảnh sát đã bắt 5 người (1 cậu 16 tuổi, 1 cậu 17 tuổi, 2 cậu 18 tuổi và 1 người 23 tuổi). Deep Sethi, chủ tiệm Bombay Palace trên Đại lộ Wilshire, cho biết ông không ngạc nhiên trước vụ cướp và nhớ lại gần đây đã chứng kiến một vụ trộm khác trên Rodeo Drive.

.

⦿ ---- Đầu tháng này, thông qua sự hợp tác giữa Bộ Cải huấn và Phục hồi California và Đại học University of California (UC), 23 tù nhân sẽ lãnh bằng cử nhân. Các sinh viên tốt nghiệp này là tù nhân bị giam tại Trại tù Cải huấn Richard J. Donovan ở San Diego được giáo dục trực tiếp từ các giảng viên của UC Irvine như một phần của sự hợp tác giữa Bộ Cải Huấn và Đại học California.

.

Chương trình này có tên là Tận dụng tương lai đầy cảm hứng thông qua bằng cấp giáo dục, hay LIFTED (Leveraging Inspiring Futures Through Educational Degrees). LIFTED cho phép các tù nhân nộp đơn xin chuyển vào học UC Irvine khi còn là sinh viên năm cuối và lấy bằng cử nhân xã hội học trong khi đang thụ án. Những người nhận được bằng hồi tuần trước là những sinh viên tốt nghiệp đầu tiên của chương trình và bắt đầu tham gia các khóa học từ năm 2022.

.

Bộ Cải Huấn cho biết tù nhân tham gia giáo dục cải huấn có khả năng quay lại nhà tù trong vòng ba năm thấp hơn gần 50% so với những người không được tiếp cận các cơ hội giáo dục tương tự. Lập pháp California và Thống đốc Gavin Newsom đã phân bổ 1,8 triệu đô la cho chương trình này cho đến năm 2027. Bộ Cải Huấn đã hợp tác với các trường cao đẳng và đại học khác để cấp bằng cao đẳng, cử nhân và thạc sĩ thông qua các trường ở California. Các quan chức cho biết thêm, hơn 13,5% tù nhân của Bộ Cải Huấn đang theo học các khóa học đại học.

.

⦿ ---- Quận Cam: đâm dao giết bạn vì là Tân phát xít, căm thù đồng tính. Người đàn ông bị buộc tội giết bạn học cũ được cho là vì anh ta là người đồng tính tiếp tục lấy lời khai ở Quận Cam. Samuel Woodward bị truy tố tội đâm Blaze Bernstein vì tội căm thù. Vào thứ Năm, Woodward đã làm chứng rất chi tiết về việc y đâm Bernstein liên tục như thế nào. Cha mẹ của Bernstein đã trở lại phòng xử án để tiếp tục nghe lời khai từ kẻ giết con trai họ, ngay cả sau khi nghe những chi tiết khủng khiếp từ Woodward hôm thứ Năm về cách hắn đâm Bernstein hơn hai chục nhát hồi 6 năm trước.

.

Hôm thứ Hai, Phó Biện lý quận Jennifer Walker tiếp tục đặt câu hỏi về những khoảnh khắc và ngày sau vụ sát hại Bernstein tại công viên Borrego ở Lake Forest. Woodward thừa nhận rằng anh đã nói dối bố mẹ Bernstein về việc tìm kiếm anh trong những ngày sau đó và bịa ra câu chuyện về người thứ ba vào đêm đó. Sát thủ hiện 26 tuổi này cũng khai rằng y đã nói dối cha mẹ của Bernstein về việc sợ hãi và nói dối với các cảnh sát đang tìm kiếm cậu thiếu niên mất tích.

.

Các công tố viên cáo buộc niềm tin vào chủ nghĩa Tân phát xít (Neo-nazi: da trắng thượng đẳng, căm thù da màu, ghét đồng tính) của Woodward đã khiến y giết Bernstein vì y là người đồng tính. Người bào chữa của Woodward phản đối lý do giết người, cho rằng Woodward bị mâu thuẫn bởi giới tính của chính mình và hành động trong cơn thịnh nộ. Phiên tòa sẽ kéo dài nhiều ngày.

.

⦿ ---- Quận Cam: Sau khi bắt 2 người vì mạo danh an ninh để và cướp của, cảnh sát Anaheim kêu gọi những nạn nhân khác có thể liên hệ với chính quyền. Hôm thứ Năm, có 2 vụ cướp xảy ra tại các địa điểm không được tiết lộ trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều và 6 giờ chiều ngày hôm đó, theo cảnh sát Anaheim. Trung sĩ Jon McClintock kể: “Khi cảnh sát đến, họ phát hiện ra các vụ cướp có liên quan đến nhau. Trong các vụ cướp, các nghi phạm đã tiếp cận các nạn nhân, tự nhận mình là nhân viên Sở Hành pháp Di trú và Hải quan, đòi tiền mặt từ nạn nhân, rồi bỏ trốn trên một chiếc SUV màu xanh.”

.

Vài giờ sau, cảnh sát tìm thấy chiếc xe - một chiếc Audi Q7 SUV màu xanh lam - ở Fullerton và bắt 2 người đàn ông, Laurentiu Baceanu, 19 tuổi và Vasile Alexandru, 19 tuổi, theo lời McClintock cho biết. Cả hai nghi phạm đã bị đưa vào cơ sở giam giữ của Sở Cảnh sát Anaheim, tạm giam mà không được tại ngoại.

.

⦿ ---- Thái Lan: Chiều thứ Ba, một phóng viên của báo Khaosod ở Pattaya lái xe ngang qua và chứng kiến du khách nước ngoài đấm đá thô bạo một người cùng quốc tịch, gây thương tích trước mặt người dân địa phương và khách du lịch. Phóng viên đã nhanh chóng can thiệp để ngăn chặn cuộc ẩu đả, đồng thời ghi lại bằng chứng. Điều này khiến những kẻ tấn công phải bỏ chạy vào bụi rậm gần nhà hàng. Phóng viên sau đó đã gọi điện cho cảnh sát và họ đã bắt giữ được một nghi phạm được xác định là người Việt Nam. Các nghi phạm khác biến mất gần bãi đậu xe của trung tâm mua sắm..

.

Xuan Hai Ngo, 38 tuổi, nạn nhân người Việt bị thương, giải thích hai người tấn công anh đều là con nợ của anh. Họ đã hẹn gặp anh để nói về khoản họ còn nợ Ngô. Các con nợ đến trên chiếc xe Ford chở bốn người, chỉ mới nói được vài câu, Xuan Hai Ngo đã bị ghì đầu, đấm vào mặt, đánh cho đến khi loạng choạng bước ra đường. Nhóm con nợ đuổi theo và tiếp tục đá anh. Hiện giờ anh đang rất sợ hãi.

.

Cảnh sát khám xét chiếc xe Ford của các con nợ và tìm thấy nhiều vũ khí gồm dao, đồ kim loại, gậy gỗ ở ghế sau. Những thứ này đã bị tịch thu để điều tra. Cảnh sát nói sẽ đẩy mạnh truy lùng băng đảng mafia Việt Nam này để truy tố theo pháp luật.

.

⦿ ---- TIN VN. 2 bằng Tiến sĩ là chuyện nhỏ: Thầy Thích Chân Quang đang ghi tên học Tiến sĩ Tôn giáo. Theo báo Công Thương. Giữa lúc Bộ GD và ĐT yêu cầu làm rõ học vị tiến sĩ luật của Thượng tọa Thích Chân Quang thì được biết vị này còn trúng tuyển đào tạo Tiến sĩ ngành Tôn giáo học. Theo đó, Thượng tọa Thích Chân Quang (Vương Tấn Việt) có tên trong Quyết định số 5409/QĐ-XHNV ngày 21/12/2023 của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2023 (với mã số 0264025).

Hai tay chộp 2 bằng Tiến sĩ



Quyết định nói trên do Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đặng Thị Thu Hương ký. Vẫn theo quyết định trên thì thí sinh Vương Tấn Việt thuộc đối tượng “xét tuyển từ thạc sĩ”. Câu hỏi được đặt ra ở đây là ông Vương Tấn Việt (tức Thượng tọa Thích Chân Quang) có học vị thạc sĩ chuyên ngành này từ bao giờ? Hay là ít nhất là đến cuối năm 2023 ông này đã có bằng thạc sĩ. Hiện đường link: https://ussh.vnu.edu.vn/.../news/2023_12/3qd-ts_2_2023.pdf đăng quyết định nói trên của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn không còn truy cập được với lỗi “404” (?) (Câu hỏi từ một nhà quan sát là: các đại học muốn cúng dường cho Thầy văn bằng Tiến sĩ, hay chỉ đơn giản vì tiền có thể mua được mọi thứ?)

.

⦿ ---- TIN VN. Thượng tọa Thích Chân Quang lấy Tiến sĩ Luật đầy nghi vấn. Theo Báo Công Thương. Người thường cần 4 năm để hoàn thành chương trình Tiến sĩ, nhưng Thượng tọa Thích Chân Quang chỉ cần hơn 2 năm. Đúng là bậc kỳ tài hiếm thấy! Công dân Vương Tấn Việt tức Thượng tọa Thích Chân Quang (SN 1959) là trụ trì Thiền tôn Phật Quang tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Chân Quang được biết đến là cổ đông nắm 80% cổ phần Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang – doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng, các đồ tâm linh, trong đó có nhiều sách, đĩa của Tiến sĩ, Thượng tọa Thích Chân Quang. Khi ở tuổi 58, ông quyết định đi học Luật hệ tại chức của Trường Đại học Luật Hà Nội và tốt nghiệp sau 2 năm với tấm bằng Giỏi. Tiếp đó, ông tiến hành học thẳng Tiến sĩ cũng tại ngôi trường này và hoàn thành chương trình học trong 2 năm. Sẽ rất khó lý giải nếu không phải người trong cuộc, nắm rõ các quy định, quy trình đào tạo đối với Thượng tọa Thích Chân Quang, đặc biệt đó lại là thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát, nhiều địa phương phải phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

.

⦿ ---- HỎI 1: Gần 9/10 dân Mỹ vẫn nhớ chiếc xe đầu tiên của họ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Gần 9 trong số 10 người Mỹ vẫn còn nhớ chiếc xe đầu tiên của mình - và 60% trong số họ ước mình có thể quay ngược thời gian để chăm sóc nó tốt hơn. Một cuộc thăm dò ý kiến với 2.000 tài xế ở Mỹ đã tiết lộ mức độ tận tâm của mọi người đối với chiếc xe của họ và họ nhớ những gì lần đầu tiên lái xe đến mức nào. Thế hệ Baby Boomers (91%) và Gen Xers (89%) đặc biệt yêu thích những chiếc xe đầu tiên của họ.

Chi tiết:

https://www.dailygazette.com/news/national/survey-reveals-just-how-much-americans-love-their-cars/article_a672fa38-e757-5a99-9ab7-7757b7ecdd38.html

.

⦿ ---- HỎI 2: Giảm cân giúp bạn ngừa 13 loại ung thư?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy giảm cân có thể bảo vệ bạn khỏi các bệnh ung thư liên quan đến béo phì. Các nhà nghiên cứu cho biết béo phì có liên quan đến nguy cơ mắc ít nhất 13 loại ung thư cao hơn. Điều này phần lớn là do lượng hormone dư thừa như estrogen và insulin. Nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy rằng giảm cân có thể cải thiện khả năng chống lại các bệnh ung thư này của một người, bao gồm ung thư vú, thận, buồng trứng, gan và tuyến tụy.

.

Tiến sĩ Kenda Alkwatli, nhà nghiên cứu lâm sàng tại Y viện Cleveland Clinic, cho biết: “Nghiên cứu này củng cố tầm quan trọng của việc điều trị béo phì như một căn bệnh mãn tính. Chúng tôi hy vọng rằng những kết quả này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách chúng ta có thể áp dụng phương pháp giảm cân để giải quyết nhiều bệnh."

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/06/25/Weight-loss-lower-risk-cancer/5951719318995/

.

.