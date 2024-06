Nhà nước đếm tiền trong túi Việt Kiều: Phát huy vai trò kiều hối, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực kiều hối.

- Thăm dò CBS News/YouGov: 61% cử tri dưới 30 tuổi ủng hộ Biden, 38% ủng hộ Trump.

- Cựu Đệ nhất Phu nhân Melania Trump không vào Bạch Ốc nữa (chỉ trừ các tiệc lớn), cho dù Trump thắng cử

- Trump đã tới Mar-a-Lago để kiểm tra "các hộp" [hồ sơ mật] chỉ vài tuần trước khi FBI đột kích

- LHQ: 2,13 triệu người hay 95% dân số Gaza đối mặt với nạn đói trầm trọng

- Israel tấn công Gaza: 37.658 người Palestine chết, 86.237 người bị thương từ 7/10/2023

- Ngoại trưởng Đức nói với Israel: lệnh ngừng bắn và đề xuất thả con tin do TT Biden đưa ra là "cách thực tế duy nhất" để kết thúc cuộc chiến Israel-Hamas

- Tổng y sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ tuyên bố bạo lực súng đạn là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Hơn 48.000 người Mỹ chết vì bị súng bắn vào năm 2022

- Julian Assange (người sáng lập WikiLeaks) nhận tội vi phạm luật gián điệp của Mỹ, sẽ khỏi bị bỏ tù ở Mỹ và trở về Australia.

- Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ra lệnh bắt cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu và Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Nga Valery Gerasimov tội chống nhân loại ở Ukraine

- Nga: siết làm sóng đối với 81 cơ quan truyền thông của 25 nước Liên Âu

- Nam Hàn: 22 người chết vì xưởng pin cháy. Trong đó, 18 người mang quốc tịch TQ, 1 Lào, 2 người Hàn, 1 người chưa xác định được quốc tịch.

- Máy lạnh Thế Vận Paris không có, Đội Mỹ, Anh, Canada và Ý mang máy lạnh theo. Làng Thế Vận Paris sau Thế Vận sẽ sửa thành khu dân cư gồm 6.000 căn chung cư.

- South Dakota: Một cây cầu cho đường xe lửa đã bị sập vì lũ lụt, 1 người chết

- Mỹ: Kinh tế tăng tuyệt vời, thất nghiệp giảm, lạm phát giảm

- Airbus sẽ giao 770 máy bay thương mại trong năm nay

- California: Quận San Luis Obispo đóng cửa bãi biển vì xả nước thải

- Quận Los Angeles: Gây gỗ, bị đối thủ tông xe, 1 người tử vong.

- Quận Los Angeles: xe đụng với xe cảnh sát, 3 người (2 cảnh sát và 1 người đàn ông) nhập viện.

- San Diego: Diễm Lê Nguyên, 50 tuổi, đi bộ đường dài, chết trên Núi Black Mountain.

- Massachusetts: Nữ sinh viên tốt nghiệp MIT cô Minh-Thi Nguyen, 24 tuổi, bị xe tải đụng chết

- Quận Cam: Cháy rừng thiêu rụi khoảng 8 ½ mẫu cỏ, làm 2 thiếu niên bị thương

- TIN VN. TQ bao thầu đường sắt cao tốc Bắc Nam cho VN vào 2026-2027.

- HỎI 1: Cháy rừng tăng gấp đôi trong 20 năm qua? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Làm vườn giúp não bộ khỏe mạnh khi về già? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB- 25/6/2024) ⦿ ---- Tổng y sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ hôm thứ Ba tuyên bố bạo lực súng đạn là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, do số người bị thương và tử vong liên quan đến súng ở Mỹ ngày càng tăng nhanh. Lời khuyên được đưa ra bởi Tiến sĩ Vivek Murthy, bác sĩ hàng đầu của quốc gia, được đưa ra khi Hoa Kỳ phải vật lộn với một ngày cuối tuần mùa hè khác được đánh dấu bằng các vụ xả súng hàng loạt khiến hàng chục người chết hoặc bị thương.

Murthy nói với AP trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Mọi người muốn có thể đi bộ qua khu vực lân cận của họ và được an toàn. Nước Mỹ phải là nơi mà tất cả chúng ta có thể đến trường, đi làm, đi siêu thị, đến nhà thờ mà không phải lo lắng rằng điều đó sẽ khiến cuộc sống của chúng ta gặp nguy hiểm.” Hơn 48.000 người Mỹ chết vì bị súng bắn vào năm 2022.

⦿ ---- WikiLeaks đưa tin rằng người sáng lập Julian Assange đã được thả khỏi nhà tù Belmarsh sau 1901 ngày ở đó. Y đã được Tòa án Tối cao ở London cho phép tại ngoại và đã rời Vương quốc Anh từ Sân bay Stansted. Trước đó, Assange đã đồng ý nhận tội vi phạm luật gián điệp của Mỹ, giúp y tránh bị bỏ tù ở Mỹ và trở về Australia.

Assange phải đối mặt với những thách thức pháp lý kể từ năm 2010 vì xuất bản các tài liệu mật của Hoa Kỳ và bị bắt vào năm 2019 sau khi Ecuador từ chối gia hạn thời gian tị nạn cho y. Kể từ đó, y đã đấu tranh chống dẫn độ, làm dấy lên các cuộc tranh luận toàn cầu về tự do báo chí, kể cả tự do phổ biến hồ sơ mật các nước.

⦿ ---- Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hôm thứ Ba đã ban hành lệnh bắt cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Valery Gerasimov vì cáo buộc tội ác quốc tế xảy ra ở Ukraine. ICC lưu ý trong một tuyên bố rằng Shoygu và Gerasimov bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm ra lệnh tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, gây tổn hại quá mức cho dân thường và đồ vật của họ, đồng thời “tội ác chống lại loài người bằng những hành động vô nhân đạo”.

Tòa án lập luận rằng có cơ sở hợp lý để buộc các quan chức Nga phải chịu trách nhiệm về "các cuộc tấn công bằng tên lửa do lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine từ ít nhất là ngày 10 tháng 10/2022 cho đến ít nhất là ngày 9 tháng 3/2023" và nói thêm rằng nội dung lệnh bắt giữ vẫn được giữ "bí mật" để bảo vệ nhân chứng.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Ba thông báo rằng họ đã hạn chế phát sóng đối với 81 cơ quan truyền thông của 25 quốc gia thành viên Liên Âu như một phản ứng đối với một biện pháp tương tự được đưa ra vào tháng 5 cấm các hãng thông tấn Nga, Đài Tiếng nói Châu Âu, RIA Novosti, Izvestia và Rossiyskaya Gazeta.

Động thái của Nga diễn ra đúng ngày lệnh trừng phạt của Liên Âu có hiệu lực. “Phía Nga đã nhiều lần cảnh báo ở nhiều cấp độ khác nhau rằng hành vi quấy rối có động cơ chính trị đối với các nhà báo trong nước và các lệnh cấm vô lý đối với truyền thông Nga ở khu vực Liên Âu sẽ không được giải quyết”, Bộ này cho biết trong tuyên bố.

Trong số những tờ báo khác, tờ Der Spiegel và Die Zeit của Đức, tờ El Mundo, El Pais, EFE và RTVE của Tây Ban Nha, tờ La Stampa và La Repubblica của Ý, tờ Le Monde của Pháp và Agence France-Presse cũng như tờ Politico toàn châu Âu đều bị đưa vào danh sách các cơ quan truyền thông bị Điện Kremlin chặn.

⦿ ---- Theo báo cáo Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC: Integrated Food Security Phase Classification) hôm thứ Ba, toàn bộ Dải Gaza vẫn có nguy cơ xảy ra nạn đói cao. Khoảng 2,13 triệu người hay 95% dân số phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng ở mức độ cao, dự kiến ​​sẽ tăng lên 96% trong nửa cuối năm nay. IPC cho biết hơn 495.000 người hay 22% dân số vẫn đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính ở mức độ thảm khốc.

Trong khi đó, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của LHQ cho biết họ "quan ngại sâu sắc" về "khả năng giảm sút nhiều" của các tổ chức viện trợ quốc tế trong việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho phía nam Gaza. WFP cho biết: "Khoảng trống an ninh đã thúc đẩy tình trạng vô luật pháp và rối loạn, cản trở nghiêm trọng các hoạt động nhân đạo. WFP hiện lo ngại rằng miền nam Gaza có thể sớm chứng kiến ​​mức độ nạn đói thảm khốc tương tự được ghi nhận trước đây ở các khu vực phía bắc".

⦿ ---- Số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel chống lại Hamas lên tới 37.658, theo cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Ba. Tổng số người bị thương kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công đã lên tới 86.237. Trong 24 giờ qua, có thêm 32 thường dân chết và 139 người bị thương.

Trong ngày, người ta biết rằng trong cuộc tấn công của quân đội Israel, 10 người thân trong gia đình của Chủ tịch Bộ Chính trị Hamas Ismail Haniyeh đã bị giết. Vào tháng 4, Haniyeh cũng mất ba người con trai vì lý do tương tự.

⦿ ---- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm thứ Ba nhấn mạnh sau cuộc gặp với người đồng cấp Israel Israel Katz rằng lệnh ngừng bắn và đề xuất thả con tin do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đưa ra là "cách thực tế duy nhất" để đưa cuộc chiến giữa Israel và Hamas vào Gaza đến hồi kết. Hơn nữa, bà kêu gọi chính quyền Israel trả lại Chính quyền Palestine tiền các hải quan và thuế.

Baerbock cũng đã gặp Thủ tướng Chính quyền Palestine Mohammad Mustafa tại Ramallah và nhấn mạnh rằng an ninh bền vững ở khu vực Trung Đông "cần một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy từ phía Palestine", đồng thời nói thêm rằng Mustafa có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ hoàn toàn của Đức cho hoạt động kinh tế và chính trị của mình. cải cách.

⦿ ---- Theo một cuộc thăm dò mới, Tổng thống Biden đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump một cách dễ dàng trong số cử tri dưới 30 tuổi. Thăm dò của CBS News/YouGov cho thấy 61% cử tri dưới 30 tuổi được khảo sát ủng hộ Biden trong khi 38% ủng hộ Trump. Những cử tri này có nhiều khả năng nói rằng việc phá thai, biến đổi khí hậu, các vấn đề về chủng tộc và sự đa dạng sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của họ hơn những người trên 30 tuổi.

Trong đó, 57% cử tri trẻ cho biết phá thai là yếu tố chính trong cuộc bỏ phiếu của họ, 54% chọn biến đổi khí hậu và 52% chọn chủng tộc và sự đa dạng. Để so sánh, một nửa trong số những người từ 30 tuổi trở lên cho biết phá thai là một vấn đề lớn, 37% đề cập đến biến đổi khí hậu và 36% chọn chủng tộc và sự đa dạng.

Hầu hết cử tri đã đăng ký trong nhóm tuổi 18-29 này cũng cho biết họ tán thành việc Biden hủy bỏ các khoản vay dành cho sinh viên, với 72% tán thành và 28% không tán thành. Ngoài ra, gần một nửa số cử tri đã đăng ký dưới 30 tuổi cho biết không ứng cử viên nào hiểu được nhu cầu và mối quan tâm của giới trẻ, với 26% cho rằng chỉ có Biden hiểu và 20% cho rằng chỉ có Trump mới hiểu. Tuy nhiên, chỉ 66% nhóm này cho biết họ sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024, trong khi 94% những người từ 65 tuổi trở lên cho biết họ sẽ bỏ phiếu.

⦿ ---- Ngoài một số hoạt động gây quỹ kín và lễ tốt nghiệp trung học của con trai bà, chúng ta không thấy nhiều về cựu Đệ nhất Phu nhân Melania Trump kể từ khi chồng bà rời nhiệm sở vào năm 2020 — và một số người thân cận với bà nói rằng điều đó khó có thể thay đổi ngay cả khi Donald Trump nắm quyền, trở lại Bạch Ốc vào mùa thu này. Đó là theo một báo cáo của Axios hôm thứ Hai, trong đó tuyên bố rằng “một số ít các nhà nghiên cứu về Melania” nói rằng bà sẽ không quay trở lại cánh phía đông của Bạch Ốc nếu Trump tái đắc cử tổng thống.

Axios đưa tin rằng Melania sẽ không hoàn toàn vắng mặt ở thủ đô của đất nước, tuyên bố những người thân thiết với bà dự đoán rằng bà vẫn sẽ xuất hiện tại “bữa ăn tối cấp nhà nước hoặc các sự kiện đặc biệt.”

⦿ ---- ABC News đưa tin hôm thứ Hai, Donald Trump đã thực hiện chuyến đi tới Mar-a-Lago để kiểm tra "các hộp" [hồ sơ mật] chỉ vài tuần trước khi FBI đột kích khu nhà ở Florida của ông để tìm kiếm các tài liệu mật mà ông được cho là đã đánh cắp từ Bạch Ốc. ABC đưa tin, chuyến đi đó, trước đây không được báo cáo, đã được các phụ tá của Trump "giữ im lặng" khi biết về nó. Các nguồn tin mô tả chuyến đi là “rất bất thường”, đặc biệt vì vào thời điểm đó, Trump thường dành mùa hè tại câu lạc bộ Bedminster của mình ở New Jersey.

Các nguồn tin nói với ABC rằng khu nhà ở của Trump tại Mar-a-Lago vẫn đang được xây dựng vào thời điểm Trump đến thăm vào giữa tháng 7/2023. FBI đã đột kích Mar-a-Lago vào ngày 8 tháng 8/2022, tuyên bố đã tìm thấy hàng loạt tài liệu mật mà Trump không được phép lấy từ Bạch Ốc. Trump bị truy tố 10 tháng sau, vào ngày 8 tháng 6/2023, về 37 tội nghiêm trọng bao gồm âm mưu cản trở công lý, che giấu tham nhũng tài liệu hoặc hồ sơ và cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng. Trump phủ nhận mọi hành vi sai trái và đã đấu tranh để trì hoãn phiên tòa.

⦿ ---- Nam Hàn: Cảnh sát cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại nhà máy sản xuất pin lithium ở Hwaseong, tỉnh Kyunggi hôm thứ Hai. Trong số các nạn nhân, có 20 người được xác nhận là người nước ngoài. Các quan chức cứu hộ vẫn đang tìm kiếm một người vẫn mất tích tính đến 9 giờ tối Thứ Hai.

Theo cứu hỏa, vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất pin lithium Aricell đã khiến ít nhất 22 công nhân thiệt mạng, trong đó có 2 người bị thương nặng và 6 người khác bị thương nhẹ. Trong số 22 người thiệt mạng, có 18 người mang quốc tịch Trung Quốc, 1 người Lào, 2 người Hàn Quốc và 1 người chưa xác định được quốc tịch.

⦿ ---- Máy lạnh không có, phải mang theo. Các nhà tổ chức Thế vận hội Paris, mong muốn biến nó thành "Thế vận hội xanh nhất từ trước đến nay", đã lắp đặt hệ thống làm mát địa nhiệt thay vì máy điều hòa không khí trong các phòng tại Làng vận động viên. Các quan chức cho biết hệ thống ống nước sẽ giữ nhiệt độ trong phòng ở mức từ 73 đến 79 độ F và quạt cũng sẽ được cung cấp. Tuy nhiên, Đội Mỹ sẽ mang theo máy điều hòa riêng. Sarah Hirshland, Giám đốc điều hành của Ủy ban Olympic và Paralympic Hoa Kỳ, xác nhận hôm thứ Sáu: “Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi với các vận động viên, đây là ưu tiên rất cao và là điều mà các vận động viên cảm thấy là một yếu tố quan trọng trong khả năng thi đấu của họ”.

Hirshland cho biết Đội tuyển Hoa Kỳ "rất tôn trọng công việc được thực hiện bởi ban tổ chức Paris nói riêng và sự tập trung của họ vào tính bền vững", nhưng "đây là khoảng thời gian mà tính nhất quán và khả năng dự đoán là rất quan trọng đối với thành tích của Đội Hoa Kỳ." Mỹ không phải là quốc gia duy nhất có kế hoạch trang bị máy điều hòa không khí di động cho các vận động viên của mình. Tờ Washington Post đưa tin hồi đầu tháng này rằng họ đã hỏi 20 quốc gia cạnh tranh lớn nhất liệu họ có sử dụng máy điều hòa di động hay không và tất cả 8 quốc gia trả lời, bao gồm Vương quốc Anh, Canada và Ý, đều trả lời có.

Diễm Lê Nguyên

Cô Diễm Lê Nguyên. (Hình: Cảnh sát SD)

Minh-Thi Nguyen

Nỗi lo về nóng: Thế vận hội sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8, đây là một trong những thời điểm nóng nhất trong năm ở khu vực, USA Today đưa tin. Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng một đợt nắng nóng có thể xảy ra. Vào ngày 25 tháng 7 năm 2019, một kỷ lục mới được thiết lập khi nhiệt độ ở Paris tăng trên 108 độ.Chi phí:. Các quan chức Úc cho biết họ có kế hoạch chi 100.000 USD để giữ cho các vận động viên được bình tĩnh, NPR đưa tin. Giám đốc điều hành Ủy ban Olympic Úc Matt Carroll cho biết vào năm ngoái: “Chúng tôi đánh giá cao ý tưởng không có điều hòa không khí do lượng khí thải carbon. Nhưng đây là một Trò chơi có thành tích cao. Chúng ta sẽ không đi dã ngoại đâu.”Các nước nghèo hơn ít có khả năng mang theo máy điều hòa của riêng mình, "có nghĩa là các vận động viên trong cùng một Làng Olympic có thể ngủ ở nhiệt độ khác nhau", theo báo Washington Post lưu ý.Không có gì lạ ở Paris: AP báo cáo rằng theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cứ 10 hộ gia đình ở Liên minh Châu Âu thì có ít hơn 1 hộ gia đình có máy điều hòa, và con số ở Paris thậm chí còn thấp hơn.Tương lai của ngôi làng Thế Vận: Georgina Grenon, giám đốc phụ trách môi trường xuất sắc của Paris 2024, nói với tờ WP rằng các tòa nhà được thiết kế với mục tiêu hướng tới tương lai của chúng như một khu dân cư gồm 6.000 căn hộ. Khi được hỏi về việc các nước mang theo máy điều hòa của riêng mình, cô nói: “Thật là đáng tiếc”.⦿ ---- South Dakota: Một cây cầu cho đường xe lửa đã bị sập trong lũ lụt ở vùng Trung Tây, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Một viên chức tình trạng khẩn cấp cho biết cây cầu nối Thành phố Bắc Sioux, South Dakota với Thành phố Sioux, Iowa, đã sập xuống sông Big Sioux vào cuối Chủ nhật. Các hình ảnh truyền thông địa phương cho thấy một phần lớn của cây cầu thép bị ngập nước một phần khi nước lũ tràn qua nó.Thống đốc South Dakota Kristi Noem cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng cây cầu là tuyến đường sắt chính từ tiểu bang của bà đến Iowa. Jason Westcott, người quản lý tình trạng khẩn cấp ở Quận Union, South Dakota, nói với KCAU rằng một số giàn cầu đã bị sập. Người phát ngôn Kendall Sloan cho biết chủ sở hữu của cây cầu, BNSF Railway, đã ngừng vận hành nó để đề phòng lũ lụt.⦿ ---- Kinh tế tăng tốc tuyệt vời. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tại San Francisco Mary Daly cho biết hôm thứ Hai rằng mặc dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể kể từ khi lạm phát đạt đỉnh điểm trên 7% nhưng vẫn còn những thách thức. Nói tại Câu lạc bộ Commonwealth Club World Affairs of California ở San Francisco, Daly nhấn mạnh rằng cả sự cải thiện về nguồn cung và nhu cầu giảm đều đã góp phần làm giảm lạm phát. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng tiến độ trong tương lai có thể sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố phía cầu khi các vấn đề về chuỗi cung ứng ổn định.Thị trường lao động, mặc dù mạnh mẽ, có thể phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nếu lạm phát tiếp tục kéo dài. Daly nói: “Mọi thứ rõ ràng đã thay đổi. Lãi suất quỹ liên bang hiện ở mức trên 5%, lạm phát đã giảm, mặc dù không hoàn toàn, và thị trường lao động đã phục hồi nhiều hơn và hiện đang dần tiến tới mức bền vững hơn”.⦿ ---- Airbus SE đã công bố bản cập nhật hướng dẫn năm 2024 vào thứ Hai, với lý do những thách thức trong hoạt động không gian và các vấn đề về chuỗi cung ứng trong hoạt động kinh doanh máy bay thương mại của hãng. Công ty có kế hoạch giao khoảng 770 máy bay thương mại trong năm nay, điều chỉnh dự báo sản xuất trước đó là 800 máy bay do chuỗi cung ứng liên tục bị gián đoạn.Hướng dẫn cập nhật giả định không có thêm sự gián đoạn về kinh tế hoặc hoạt động. Airbus hiện đặt mục tiêu EBIT Adjusted (lợi tức trước thuế) vào khoảng 5,5 tỷ euro và Dòng tiền Free Cash Flow before Customer Financing (lượng tiền mặt sau khi hoạt động, đầu tư) trước khi tài trợ cho khách hàng là khoảng 3,5 tỷ euro cho năm 2024. Kết quả nửa năm của công ty sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 7.⦿ ---- California: Quận San Luis Obispo cho biết việc đóng cửa bãi biển đã có hiệu lực sau khi ước tính khoảng 7.600 gallon nước thải đã xả vào Cảng Vịnh Morro Bay Harbor vào Chủ nhật. Sở Y tế Công cộng Quận San Luis Obispo cho biết đường ống dẫn nước thải tại The Inn at Morro Bay, tọa lạc tại số 60 State Park Road ở Vịnh Morro, đã khiến nước thải chảy vào cống thoát nước mưa và chảy ra bến cảng. Sở y tế công cộng khuyên công chúng nên tránh nước biển cách nơi xả nước thải 50 yards (45.72 meters) về phía bắc và phía nam. Cảnh báo viết: “Việc tiếp xúc với nước biển khi bơi lội hoặc lướt sóng có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại bệnh như phát ban, sốt, ớn lạnh, nhiễm trùng tai, nôn mửa và tiêu chảy”.⦿ ---- Quận Los Angeles: Gây gỗ, bị đối thủ tông xe, tử vong. Một người đàn ông đã bị một chiếc xe tông chết trong một cuộc cãi vã ở Long Beach vào sáng Chủ Nhật. Người đàn ông, chỉ được xác định là 59 tuổi, “tham gia vào một vụ tranh chấp leo thang khi nghi phạm dùng xe tông nạn nhân”, Sở Cảnh sát Long Beach cho biết trong một thông cáo báo chí.Cảnh sát cho biết nạn nhân được tìm thấy tại Đại lộ Santa Fe và Xa lộ Pacific Coast Highway ngay trước 9:30 giờ sáng trong tình trạng nguy kịch với “các vết thương ở phần trên và phần dưới cơ thể”. Anh đã qua đời vì vết thương tại một bệnh viện địa phương. Tài xế đã bỏ trốn trên một chiếc xe trước khi cảnh sát đến. Bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ với Thám tử Ethan Shear hoặc Chasen Contreras theo số 562-570-7244.⦿ ---- Quận Los Angeles: Ba người đã phải nhập viện hôm Chủ nhật tại Jefferson Park sau tai nạn xe liên quan đến xe tuần của Sở Cảnh sát Los Angeles. Tai nạn khoảng trước 6 giờ chiều trên Đại lộ Adams gần Gramercy Place. Tại đó, cảnh sát đang trên đường đáp ứng yêu cầu hỗ trợ liên quan đến cuộc gọi của một bệnh nhân tâm thần dùng dao. Khi đang trên đường đi, xe cảnh sát và ít nhất một xe khác đã gặp nạn. Có 3 người - hai cảnh sát và một người đàn ông - đã phải nhập viện. LAPD cho biết các cảnh sát bị thương nhẹ trong khi người đàn ông được kéo ra khỏi xe đến nơi an toàn đang trong tình trạng nguy kịch. Anh ta còn thở nhưng không có ý thức.⦿ ---- Quận San Diego:nói với bạn bè rằng cô đã lên tới đỉnh Đường mòn Nighthawk Trail trên Núi Black Mountain lúc 9:30 giờ sáng Chủ nhật. Thi thể của cô được tìm thấy vào ngày hôm sau. Đội tìm kiếm và cứu hộ San Diego đã tìm thấy thi thể của người đi bộ đường dài mất tích, Diễm Lê Nguyên, 50 tuổi, hôm thứ Hai, ngày 24/6, ngoài Đường mòn Nighthawk trên Núi Black Mountain.Cảnh sát cho biết họ tìm thấy một thi thể giống với mô tả của Lê Nguyên vào khoảng 9h15 sáng thứ Hai. Cô được tìm thấy cách ngã tư gần nhất 1/4 dặm. Gia đình cô đã được thông báo. Giám định y tế đang tiếp quản cuộc điều tra và sẽ xác nhận danh tính. Nguyễn đã đi bộ đường dài với một nhóm 100 người trên Đường mòn Nighthawk tại 9711 Oviedo Way. Cuộc đi bộ này là một sự kiện từ thiện giúp "Build a School Foundation" nhằm quyên tiền xây dựng trường học mới ở Đông Nam Á. Cảnh sát cho biết, khi bạn bè và gia đình cô dừng lại giữa đường vào khoảng 8 giờ sáng, Diễm tiếp tục đi cùng những người còn lại trong nhóm.Lúc 9:30 sáng, Nguyễn và những người khác đã đăng một video lên mạng xã hội về việc lên tới đỉnh. Lúc 10 giờ sáng, Nguyễn gọi điện cấp cứu. Lý do của cuộc gọi cấp cứu vẫn chưa được công bố. Các đội cứu hộ cũng như trực thăng cứu hộ đã tìm kiếm trên núi suốt đêm nhưng không thể tìm thấy dấu hiệu của Nguyễn cho đến sáng thứ Hai. Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân cái chết.⦿ ---- Massachusetts: Một buổi cầu nguyện vào tối thứ Hai tưởng nhớ một sinh viên tốt nghiệp MIT và một phụ nữ ở Florida đã thiệt mạng cách nhau vài tuần khi đi xe đạp trong các vụ tai nạn riêng biệt ở Cambridge, Massachusetts., 24 tuổi, bị một chiếc xe tải chở hàng tông vào sáng thứ Sáu gần Quảng trường Kendall ở ngã tư đường Hampshire và Portland.Cảnh sát cho biết Nguyễn và chiếc xe tải đâm vào cô đang đi cùng chiều thì chiếc xe tải rẽ phải băng qua làn đường dành cho xe đạp, tông vào Nguyễn. Hai tuần trước cũng có một vụ tai nạn tương tự xảy ra ở khu vực này ở Cambridge. Một phụ nữ 55 tuổi đến từ Florida đang đi xe đạp trên đường DeWolfe và Mount Auburn thì bị một chiếc xe tải đâm tử vong.⦿ ---- Quận Cam: Một đám cháy rừng thiêu rụi khoảng 8 ½ mẫu cỏ hôm Chủ nhật đã bị cứu hỏa Costa Mesa và Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam khống chế hoàn toàn. Lửa bùng phát vào khoảng 1h15 giờ chiều Chủ nhật, theo OCFA. Sở cứu hỏa Costa Mesa cho biết, ngọn lửa được báo cáo gần 1298 Victoria St., gần Đại lộ Pacific Avenue và Khu bảo tồn thiên nhiên Talbert Nature Preserve. Có 2 thiếu niên bị thương nhẹ và một người đã được chuyển đến bệnh viện. Lửa đã được khống chế hoàn toàn vào tối Chủ nhật.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Đảng CSVN. Thông tin từ Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết, Đề án về chính sách kiều hối trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2024-2030 vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh thông qua. Các đơn vị đang hoàn chỉnh nội dung để trình UBND TP Hồ Chí Minh sớm ban hành đề án. Đề án về kiều hối, với nội dung chủ yếu là phát huy vai trò kiều hối, thu hút kiều hối và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Đề án này được xây dựng với tinh thần không can thiệp bằng biện pháp hành chính vào việc chuyển và nhận tiền kiều hối, mà chủ yếu định hướng nguồn lực này vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Hình thức đầu tư trực tiếp hoặc thông qua các quỹ sản xuất như quỹ kiều hối bất động sản, quỹ kiều hối hỗ trợ cho sản xuất nhỏ và vừa, quỹ đầu tư người Việt Nam ở nước ngoài… Định hướng này tạo cơ hội cho cá nhân, tổ chức nhận kiều hối có thêm lựa chọn tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng như trường học, bệnh viện, công trình thể dục thể thao, trung tâm hội chợ, triển lãm… thông qua việc đề xuất phát hành trái phiếu Thành phố.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam dài trên 1.500 km dự kiến triển khai vào 2026-2027, theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 25/6 làm việc với ông Lâu Tề Lương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thông tin tín hiệu đường sắt Trung Quốc (CRSC) tại thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc). CRSC trực thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước Trung Quốc (SASAC), nhà cung cấp hệ thống điều khiển vận tải đường sắt lớn nhất thế giới, là cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc về tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn sản phẩm các hệ thống kiểm soát vận tải đường sắt. Chia sẻ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, theo kế hoạch, Việt Nam phát triển hệ thống đường sắt cao tốc Bắc - Nam dài hơn 1.500 km, dự kiến triển khai trước năm 2030, cụ thể vào giai đoạn 2026-2027. Để triển khai, ông cho hay, Việt Nam muốn hợp tác với Trung Quốc về lĩnh vực đường sắt, toa xe và tín hiệu.⦿ ---- HỎI 1: Cháy rừng tăng gấp đôi trong 20 năm qua?ĐÁP 1: Đúng thế. Mùa hè vừa mới bắt đầu và mùa cháy rừng năm 2024 đã bắt đầu có sự khởi đầu tàn khốc. Tính đến thời điểm hiện tại, gần 20.000 vụ cháy rừng đã thiêu rụi hơn 2 triệu mẫu Anh trên khắp nước Mỹ và tại New Mexico, hàng nghìn cư dân đã phải sơ tán theo lệnh sơ tán trong khi nhà cửa và cơ sở kinh doanh của họ bị phá hủy bởi cháy rừng. Mức độ phổ biến cũng như sức mạnh của các vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất đang gia tăng. Một báo cáo mới cho thấy các vụ cháy rừng cực độ dường như đã tăng gấp đôi trong 20 năm qua, cả về tần suất và cường độ.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Làm vườn giúp não bộ khỏe mạnh khi về già?ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu mới mang tính đột phá của Đại học Edinburgh cho thấy làm vườn giúp não khỏe mạnh khi về già. Hiện nay một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng làm vườn có thể giúp giữ cho bộ não khỏe mạnh khi về già. Nghiên cứu đột phá của các nhà tâm lý học tại Đại học Edinburgh đã theo dõi hàng trăm người Scotland và lối sống của họ trong gần một thế kỷ.Và người ta phát hiện ra rằng thời gian dành cho việc làm vườn có thể bảo vệ khỏi bệnh mất trí nhớ thời hiện đại cho đến 80 tuổi, bất kể giàu có và trình độ học vấn. Bài báo - đăng trên Tạp chí Tâm lý Môi trường (Journal of Environmental Psychology) - kết luận: 'Bản chất kích thích tinh thần của việc làm vườn, vẫn chưa được khám phá, có thể góp phần dự trữ não ngay cả ở tuổi già.Chi tiết: