Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tiệc tri ân các mạnh thường quân đóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh VNCH

Hình ảnh trong tiệc tri ân.







Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.

Điều hợp chương trình trước giờ khai mạc do ông Nguyễn Hoàng Diệu, Phó Hội Trưởng Nội Vụ, Phần nghi thức chào cờ do ông Phan Thanh Thắng, Cố Vấn Hội.

MC. buổi tiệc do cô Bích Ngọc, phu nhân Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ Trương Công Lập và anh Thanh Hoài .

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm,.

Tiếp theo Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa Hội Trưởng lên ngỏ lời chào mừng, cảm ơn quan khách và thân hữu, mở đầu ông nói: “Cá nhân tôi không làm được gì nếu không có những vị sau đây nhiệt tình cộng tác với tôi.” và sau đó ông giới thiệu và mời từng người lên sân khấu trong đó có: Ban Cố Vấn: LS Trần Đình Định, các ông Phan Thanh Thắng, Nguyễn Văn Mỹ, Huỳnh Phước, Hoàng Tấn Kỳ. Ban Chấp Hành có các ông: Quốc Dũng (Tổng Thư Ký), Nguyễn Hoàng Diệu (Hội Phó Nội Vụ), Trương Công Lập (Hội Phó Ngoại Vụ), Nguyễn Văn Hùng (Ủy Viên Tài Chánh); Nguyễn Văn Kỳ (Đặc trách về Xã Hội); Nguyễn Thanh Huy (Đặc trách Báo Chí); Phạm Văn Thuận (Đặc trách Văn Nghệ); Võ Văn Thiệu (Đặc trách Kỹ Thuật), và anh Huỳnh Tuấn Thủ Quỹ. Trong dịp nầy ông Đoàn Ngọc Đa đã nhắc đến những an hem trong Ban chấp hành đã làm việc tích cực trong các sinh hoạt của hội, trong đó có việc tổ chức thành công của ông Hoàng Tấn Kỳ (Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Nam Cali) vừa qua đã làm được một việc hết sức quan trọng, đó là tổ chức lễ an táng hài cốt 81 tử sĩ Nhảy Dù VNCH từ Hawaii về an táng tại Peek Family Funeral Home. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy Viên Tài Chánh đặc trách về Cứu Trợ TPB, một người làm việc chu đáo, rành mạch trong việc gởi tiền cứu trợ đến tận tay anh em TPB tại quê nhà, ông Trương Công Lập là người đã cùng ông đi khắp nơi xin tiền cho TPB/QNĐN; ông Nguyễn Hoàng Diệu, ông Võ Văn Thiệu. Oâng Nguyễn Quốc Dũng… là những ngườiđã sát cánh cùng ông trong mọi sinh hoạt của hội…

Trong dịp nầy Ông Đoàn Ngọc Đa cám ơn đất nước Hoa Kỳ, cám ơn các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc, cám ơn tất cả quý ân nhân có mặt cũng như vắng mặt đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp Hành Hội QNĐN đóng góp đáng kể giúp anh em TPB/VNCH tại tỉnh nhà trong mùa Xuân năm nay. Ông cũng không quên cám ơn qúy vị Cố Vấn, tất cả qúy anh chị em trong Ban Chấp Hành đã nhiệt tình cộng tác để đem lại thành công cho chương trình cứu trợ. Ông nói, “Một con Én không làm nổi mùa Xuân nhưng chúng ta là những cánh Én, hy vọng sẽ đem lại cho anh em TPB/QNĐN một mùa Xuân nở rộ trong năm nay.”

Tiếp theo, toàn ban hợp ca QNĐN lên đồng ca nhạc phẩm”Quảng Nam Quê Ta Ơi,” một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân dành riêng cho hội QNĐN.

Sau đó ông Trương Công Lập lên đọc danh sách những mạnh thường quân, những ân nhân đã đóng góp cho quỹ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa QNĐN; trong số 97 ân nhân có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Viện Chủ chùa Liên Hoa) $1,000; Sư Cô TS Thích Nữ Ngọc Liên (Viện Chủ Pháp Viện Minh Đăng Quang, Tổ Đình Giác Nhiên và Giám Đốc Lotus International Meditation Center (Garden Grove) $2,000. Các vị ân nhân khác cũng đóng góp số tiền đáng kể như ông bà Hoàng Tấn Kỳ $1,500; ông bà Ngô Kính $2,000… Tất cả các vị trong Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hành đều đóng góp tùy theo khả năng mỗi người (vì danh sách quá nhiều chúng tôi không thể kể hết ra đây được).

Số tiền đóng góp sơ khởi được $27,927 trong khi buổi tiệc số người ủng hộ còn tiếp tục.

Trong dịp nầy, ông Hội Trưởng Đoàn Ngọc Đa và các thành viên trong ban tổ chức cũng đã đến từng bàn để trao tặng các vị ân nhân mỗi vị một chiếc dĩa bằng sứ màu trắng, trên dĩa có ghi lời Tri Ân của Hội. Lời tri ân này được kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hà viết theo lối Thư Họa rất đẹp.

Bé Hannah Nguyễn, một con em của đồng hương QNĐN tuy tuổi còn nhỏ nhưng em hát bài Bông Hồng Cài Áo đã gây xúc động cho nhiều người. Ca sĩ Kim Loan, Ánh Tuyết, Minh Nguyệt, BS Khánh và anh Thạch hợp ca nhạc phẩm “Những Nẻo Đường Việt Nam” sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bình. Bé Hugo trở lại sân khấu hát liên tục hai nhạc phẩm: Một Lần Miên Viễn Xót Xa của Nguyễn Đức Thành và Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương được nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng.

Trong số quan khách tham dự có Sư Cô Tiến Sĩ Ngọc Liên, sư cô Tiến Sĩ Hoa Liên, hai nhà sư Tích Lan. Bác Sĩ Trương Văn Như…

Chương trình văn nghệ tiếp tục với ca sĩ Kim Loan (phu nhân ông Hội Trưởng) qua nhạc phẩm Hương Xưa của nhạc sĩ Cung Tiến. Ca sĩ Ánh Tuyết với nhạc phẩm Tưởng Niệm của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, rồi tiếp nối với những giọng ca ngọt ngào của các ca sĩ Thanh Hoài, Minh Nguyệt, Thu Cúc, Minh Thái, Lệ Nga, Yến Sơn, Hồng Quyên, Bùi Phương Lý và ban hợp ca QNĐN kết thúc chương trình văn nghệ với bản hợp ca Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. của nhạc sĩ Đức Huy.

Trước khi rời nhà hàng, một lần nữa ban tổ chức xin thay mặt tất cả anh em TPB tại QNĐN chân thành gửi đến quý vị mạnh thường quân, quý ân nhân lời cảm tạ chân thành và lời cầu chúc an vui hạnh phúc.