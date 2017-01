VN: 12 Tỉnh Thiếu Gạo Ăn Tết

Việt Nam là nước nông nghiệp sản xuất gạo đứng nhất nhì thế giới vậy mà bây giờ gần đến Tết đã có tới 12 tỉnh xin tiếp tế gạo, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm Thứ Ba cho biết.Bản tin RFA viết rằng, “Cục Bảo trợ Xã hội, thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam cho biết đến trưa hôm nay đã nhận được công văn xin hỗ trợ gạo cứu đói của 12 tỉnh cho dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu sắp đến.“Cục Bảo trợ Xã hội cho biết do tình hình thiên tai xảy ra liên tiếp gây hậu quả nặng nề, đặc biệt tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên và các tỉnh trong vùng chịu tác động gửi công văn xin gạo cứu đói gồm Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận và Đắk Nông.”Bản tin RFA cũng cho biết thêm rằng, “Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ra công văn yêu cầu các địa phương chủ động sử dụng ngân sách để kịp thời giúp đỡ người dân thiếu đói.”