Những trận mưa xối xả chết người tiếp tục đổ xuống miền Nam Trung Quốc, gây lũ quét và lở đất. Ít nhất 55 người đã chết trong 10 ngày qua. Photo: TV Trung Quốc/YT.

- Mưa lụt, nhà ngập, lở đất vùng nam Trung Quốc, ít nhất 55 người đã chết 10 ngày qua,

- Bà Melania sẽ góp ý chọn ứng cử viên Phó Tổng Thống cho Trump.

- MAGA tưng bùng: Một thẩm phán ở Nevada bác hồ sơ Nevada truy tố 6 người đóng vai đại cử tri giả mạo giúp Trump lật ngược bầu cử năm 2020

- Steve Bannon (Cựu chiến lược gia của Trump) phản đối ý tưởng Trump muốn cấp thẻ xanh cho sinh viên quốc tế học xong cao đẳng 2 năm ở Mỹ: SV học xong nên về xây dựng quê hương của họ.

- Mỹ đưa hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt và 2 tàu khu trục ghé cảng Busan của Nam Hàn. Mỹ, Nam Hàn và Nhật Bản sẽ tập trận chung nhiều binh chủng tuần sau.

- Arkansas: nổ súng, 3 người chết, 10 người bị thương. Tay súng đã bị bắt.

- Ukraine: hạ tầng năng lượng Ukraine bị Nga tấn công "quy mô lớn"

- Nga: đã bắn hạ 5 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Nga đêm qua.

- LHQ: viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza "tiếp tục bị hạn chế."

- TTK/LHQ Antonio Guterres: Lebanon cơ nguy bủng nổ chiến tranh với Israel: thế giới sẽ không chịu nổi khi Lebanon thành 1 Gaza mới

- Canada kế hoạch sơ tán 45.000 công dân khỏi Lebanon, ngừa chiến tranh Israel-Lebanon

- Andrew Miller (quan chức cấp cao về Israel, Hamas) ở Bộ Ngoại Giao từ chức

- Đài Loan: đoàn tàu trật đường rầy, nhiều người bị thương

- Đài Loan: Tòa Tối cao giữ nguyên bản án dành cho 2 sĩ quan Không quân đã nghỉ hưu về tội gián điệp cho TQ

- Giá nhà trung bình 5 là $419,300, mức cao kỷ lục

- Quận Riverside: tài xế giao hàng Amazon giao hàng xong, đứng tẻ cổng nơi

- Quận Cam: bị bắt vì tình nghi thực hiện ít nhất 4 vụ trộm

- Quận Cam: Truy tố 1 ông đâm chết 1 bạn cùng lớp cũ đồng tính

- TIN VN. Việt Nam đứng thứ 3 khu vực về tỷ lệ vi phạm bản quyền: Môi trường số là sân chơi nhiều rủi ro.

- HỎI 1: Muốn giảm cân, hãy ăn các loại hạt (nuts)? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 29% người toàn cầu đang lái xe điện hiện nay muốn trở về xe xăng, tại Mỹ là 46% muốn về lại xe xăng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/6/2024) ⦿ ---- Hải quân Nam Hàn cho biết hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt cùng các tàu khu trục USS Halsey và USS Daniel Inouye của Mỹ đã đến thành phố Busan của Nam Hàn hôm thứ Bảy để tập trận chung. Dự kiến Mỹ, Nam Hàn và Nhật Bản sẽ tổ chức tập trận chung nhiều binh chủng đầu tiên vào cuối tháng này, bao gồm cuộc chiến trên không, trên mặt biển, ngầm dưới nước và trên mạng Internet. Hải quân Nam Hàn cho biết, chúng được cho là thể hiện cam kết “sắt thép” của Mỹ về việc mở rộng răn đe và “phản ứng nghiêm khắc” trước các mối đe dọa từ Bắc Hàn.

⦿ ---- Cảnh sát Arkansas cho biết hôm thứ Sáu rằng 3 người đã chết và 10 người bị thương trong vụ nổ súng tại một tiệm tạp hóa ở Fordyce, Arkansas. Trong 10 người bị thương có hai cảnh sát. Nghi phạm xả súng, được nhà chức trách xác định là Travis Eugene Posey, 44 tuổi, cũng bị thương và bị bắt giữ. Posey, một cư dân ở New Edinburg, dự kiến ​​sẽ bị truy tố 3 tội giết người, cùng với các tội danh bổ sung khác.

Cảnh sát lần đầu tiên nhận được cuộc gọi về một tay súng đang hoạt động tại tiệm tạp hóa Mad Butcher vào khoảng 11:30 sáng giờ địa phương. Cảnh sát tới ngay lập tức và đấu súng với “nghi phạm duy nhất”. Vết thương của các cảnh sát và nghi phạm không nguy hiểm đến tính mạng. Chưa có thông tin khác.

⦿ ---- Theo bản tin CNN sáng Thứ Bảy 22/6/2024, hàng chục ngàn người trên khắp miền nam Trung Quốc đã được sơ tán, trong đó nhiều người có nguy cơ gặp rủi ro cao hơn khi những trận mưa xối xả chết người tiếp tục đổ xuống khu vực, gây lũ quét và lở đất. Ít nhất 55 người đã chết kể từ ngày 9 tháng 6, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm thứ Sáu, với những thước phim cho thấy các khu vực đô thị chìm trong nước và các tòa nhà dường như bị lún xuống khi lực lượng ứng phó khẩn cấp dùng tàu cao tốc chạy đua để giải cứu những người dân bị mắc kẹt.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV hôm thứ Sáu đưa tin ít nhất 47 người đã thiệt mạng tại thành phố Mai Châu (Meizhou) thuộc tỉnh Quảng Đông (Guangdong), một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong bối cảnh có thông tin về lũ lụt kỷ lục dọc theo bờ sông Songyuan và Shiku.

Tỉnh Quảng Đông phía nam là trung tâm kinh tế với dân số 127 triệu người và phải hứng chịu lũ lụt hàng năm từ tháng 4 đến tháng 9. Nhưng khu vực này đã phải đối mặt với những cơn mưa bão dữ dội hơn và lũ lụt nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây khi các nhà khoa học cảnh báo khủng hoảng khí hậu sẽ khuếch đại thời tiết khắc nghiệt, khiến những hiện tượng này trở nên nguy hiểm hơn và xảy ra thường xuyên hơn.

Đầu tuần này, hơn 10.000 người đã được sơ tán khỏi Meizhou và có tới 130.000 người bị mất điện, chính quyền thành phố đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt lên Cấp I, theo truyền thông nhà nước. Hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc có bốn cấp độ, trong đó Cấp I là nghiêm trọng nhất.

Trong số đó, 38 người được báo cáo đã chết ở quận Pingyuan của thành phố và hai người được báo cáo mất tích, CCTV đưa tin, đồng thời cho biết thêm rằng hơn 55.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn và thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 799 triệu USD.

Tại tỉnh Phúc Kiến (Fujian) gần đó, truyền thông nhà nước đưa tin ít nhất 8 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 người ở quận Wuping và số còn lại ở quận Shanghang, đồng thời cho biết lượng mưa lớn đã ảnh hưởng đến khoảng 586.500 người trên 40 quận.

⦿ ---- Bộ Năng lượng Ukraine hôm thứ Bảy cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã hứng chịu các cuộc tấn công "quy mô lớn" của quân đội Nga trong đêm. Nó cho biết nhà điều hành hệ thống truyền tải điện thuộc sở hữu nhà nước Ukrenergo đã báo cáo thiệt hại đối với các cơ sở của họ ở khu vực Zaporizhzhia và Lviv. Hai nhân viên năng lượng ở Zaporizhzhia đã phải nhập viện sau vụ tấn công. Bộ cho biết thêm: “Trong quá trình pháo kích, đường dây điện trên không ở khu vực phía đông đã bị ngắt kết nối, dẫn đến giảm tải cho cơ sở phát điện”.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy cho biết phòng không Nga đã bắn hạ 5 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Nga trong đêm. Bộ này không báo cáo về bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại vật chất nào. "Các hệ thống phòng không đã phá hủy hai máy bay không người lái (UAV) trên lãnh thổ vùng Bryansk, hai UAV trên lãnh thổ vùng Smolensk và một UAV trên Biển Azov", Bộ cho biết.

⦿ ---- Cựu chiến lược gia Bạch Ốc của Trump, Steve Bannon, phản đối ý tưởng của cựu Tổng thống Trump về việc cấp thẻ xanh cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường cao đẳng 2 năm và đại học 4 năm Hoa Kỳ. Bannon, một đồng minh của Trump và một người phát thanh podcast, đã phản đối mạnh mẽ ý tưởng nhập cư vào thứ Sáu, khi nói rằng thị thực xuất cảnh (exit visa) của sinh viên nên được kèm vào bằng tốt nghiệp của họ.

Bannon nói: “Mọi người nói chung muốn sống ở nơi họ đến hoặc quê hương của họ cũng như trong nền văn hóa và xã hội của họ. Vâng, hãy đón nhận họ một cách có chọn lọc, hãy đào tạo huấn luyện họ, nhưng rồi phải tiễn họ trở về quê hương họ.” Bannon nói rằng sinh viên quốc tế nên trở về để làm cho quê hương của họ trở nên “vĩ đại trở lại” sau khi tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ. Bannon nói: “Hãy làm việc cho đất nước của bạn và làm cho [nó] vĩ đại trở lại. Đó là con đường chúng ta đi với tư cách là các quốc gia trên trái đất.”

Trong lần xuất hiện hôm thứ Năm trên podcast “All-In”, Trump cho biết ông nghĩ rằng những sinh viên quốc tế tốt nghiệp cao đẳng 2 năm và đại học 4 năm ở Mỹ nên tự động nhận được thẻ xanh thường trú ở Hoa Kỳ như một phần bằng tốt nghiệp của họ. Ý tưởng này là một sự thay đổi giọng điệu đối với cựu tổng thống, người đã thắng cử đầu tiên năm 2016 với lời hứa cản bớt di dân, trái nghịch cả lập trường của cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của bà, trong đó bà nói rằng một số sinh viên tốt nghiệp ngành STEM (khoa học kỹ thuật) và bậc Tiến sĩ nên nhận được thẻ xanh ở lại Mỹ.

⦿ ---- Bà Melania sẽ chọn ứng cử viên Phó Tổng Thống cho Trump. Một cố vấn chiến dịch tranh cử trước đây của Trump cho rằng cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump có thể đóng vai trò quan trọng trong việc Trump chọn người đồng hành cùng mình. David Urban đã đề cập đến Melania khi được Erin Burnett của CNN hỏi hôm thứ Sáu rằng ông nghĩ ai sẽ “có ảnh hưởng lớn nhất” đối với sự lựa chọn Phó Tổng thống của cựu tổng thống.

“Melania Trump. Vợ của anh ấy! Tôi muốn biết Melania thích ai, phải không. Đó thực sự, có lẽ là cố vấn thân cận nhất của ông Trump,” Urban nói với Burnett, người đã trích dẫn Thượng nghị sĩ J.D. Vance (R-Ohio), Thống đốc Doug Burgum (R-N.D.) và Thượng nghị sĩ Marco Rubio (R-Fla.) trong số những ứng cử viên hàng đầu đang tranh giành vị trí Phó.

Cựu đệ nhất phu nhân có “có ảnh hưởng rất lớn đối với chồng mình”, Urban lưu ý trong các bình luận được Mediaite nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng bà “đã có mặt khi Trump tiếp tận những người này” và do đó có thể đưa ra những gợi ý có tính giáo dục về người bạn đồng hành tốt nhất của chồng mình. “Sẽ rất thú vị khi xem cô Melania thích ai,” Urban nói.

⦿ ---- Một thẩm phán ở Nevada hôm thứ Sáu đã bác bỏ vụ kiện chống lại 6 người đóng vai đại cử tri giả mạo đã tuyên bố sai rằng Trump đã thắng phiếu tại tiểu bang Nevada trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Thẩm phán quận Clark Mary Kay Holthus đã ra phán quyết rằng các công tố của Bộ trưởng Tư pháp Nevada đã chọn sai địa điểm để nộp hồ sơ vụ án, đồng thời hủy bỏ phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 1/2025.

Bộ trưởng Tư pháp Nevada Aaron Ford (D) đã đưa vụ truy tố đến Quận Clark, quê hương của Las Vegas, nhưng các luật sư bào chữa cho rằng lẽ ra vụ việc phải được nộp ở một thành phố phía bắc Nevada gần nơi xảy ra vụ án bị cáo buộc. John Sadler, người phát ngôn của Bộ trưởng Tư pháp Nevada cho biết: “Chúng tôi không đồng ý với quyết định của thẩm phán và sẽ kháng cáo ngay lập tức”.

Sau quyết định của thẩm phán, các luật sư bào chữa nói với các phóng viên rằng vụ việc đã “xong” vì thời hiệu ba năm về việc nộp đơn buộc tội đã hết hạn vào tháng 12, có nghĩa là tiểu bang có thể không thể đưa vụ này lên đại bồi thẩm đoàn ở một địa điểm khác.

Các đại cử tri ủng hộ Trump bị truy tố là Michael McDonald, Jesse Law, Jim DeGraffenreid, Durward James Hindle III, Shawn Meehan và Eileen Rice. Mỗi người đều phải đối mặt với cáo buộc trọng tội cung cấp công cụ giả để nộp và viết tài liệu giả mạo, có thể bị phạt tù từ 4 đến 5 năm.

Khi công bố cáo trạng của họ, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cho biết trong một tuyên bố rằng họ đóng vai giả là những đại cử tri “đủ tiêu chuẩn hợp pháp” để “phá vỡ kết quả của một cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng”.

Việt Nam đứng thứ 3 khu vực về tỷ lệ vi phạm bản quyền: Môi trường số là sân chơi nhiều rủi ro.

Kế hoạch giả đại cử tri thay thế dựa vào cựu Phó Tổng thống Mike Pence để chứng nhận danh sách đại cử tri ủng hộ Trump ở các tiểu bang chiến trường thay vì số phiếu thực sự của Cử tri đoàn dành cho Tổng thống hiện nay là Biden. Pence đã từ chối làm như vậy vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, ngày chứng nhận bầu cử, sau đó một đám đông những người ủng hộ Trump đã xông vào bạo loạn Điện Capitol.⦿ ---- Tổng ủy viên Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini cho biết trong một bài đăng trên X, rằng việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza "tiếp tục bị hạn chế." Lazzarini nhấn mạnh: “Viện trợ ở quy mô không đến được với những người cần giúp đỡ” sau 8 tháng “chiến tranh tàn khốc”. Ngoài ra, ông kêu gọi cả Israel và Hamas cam kết thỏa thuận ngừng bắn, cung cấp các tuyến đường an toàn để vận chuyển viện trợ nhân đạo và đảm bảo an toàn cho các nhân viên nhân đạo.⦿ ---- Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm thứ Sáu kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để tránh leo thang thêm cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hezbollah, đồng thời cảnh báo rằng có khả năng nghiêm trọng Lebanon sẽ biến thành "một Gaza khác". Guterres viết trên mạng X: "Nguy cơ xung đột ở Trung Đông mở rộng là có thật và phải tránh. Người dân trong khu vực và thế giới không thể để Lebanon trở thành một Gaza khác." Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ nhắm mục tiêu vào các làng Kfarhamam và Labbouneh ở Nam Lebanon để đáp trả các cuộc tấn công trước đó do Hezbollah phát động từ lãnh thổ Lebanon.⦿ ---- Canada hiện đang lên kế hoạch sơ tán 45.000 công dân khỏi Lebanon trong trường hợp nổ ra chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah. Ngoại trưởng Israel Israel Katz đã tham gia một cuộc thảo luận với người đồng cấp Canada Melanie Joly, trong đó Katz được cho là đã thúc giục Canada gây áp lực lên những người Iran ủng hộ Hezbollah để họ rút lui các hoạt động của lực lượng dân quân.Đáp lại thông điệp cảnh báo từ Amos Hochstein, Cố vấn cấp cao về Năng lượng và Đầu tư dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, liên quan đến một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel nhằm vào Hezbollah của Lebanon với sự hỗ trợ của Mỹ, Iran khẳng định rằng nhóm bán quân sự này có thể "tự bảo vệ mình và Lebanon."⦿ ---- Quan chức cấp cao nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách cuộc xung đột Israel-Palestine đã từ chức hôm thứ Sáu. Khi thông báo cho các đồng nghiệp về quyết định từ chức, Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Israel-Palestine Andrew Miller nêu mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, những người mà ông hầu như không gặp khi cuộc chiến ở Gaza đã gần đến tháng thứ chín. Báo Washington Post coi diễn biến này là sự ra đi của một quan chức Bộ Ngoại giao khác bị vỡ mộng trước việc Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối có đường lối cứng rắn hơn đối với Israel liên quan đến cuộc chiến ở Gaza.Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao chuyên nghiên cứu về vấn đề Israel nói với The Times of Israel rằng, trên thực tế, động thái này sẽ thu hút sự chú ý của những người ở Jerusalem hơn là những người ở Washington. Quan chức giấu tên này giải thích rằng Miller rất được kính trọng ở Israel và ủng hộ mối quan hệ Mỹ-Israel.“Không còn nghi ngờ gì nữa, việc Andrew từ chức sẽ là một lời cảnh tỉnh cho Jerusalem. Nếu họ đang tạo ra một môi trường để những người như ông ấy từ chức thì rõ ràng họ đang làm điều gì đó rất sai trái”, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói. "Mặt khác, Andrew là quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao, hoàn toàn cống hiến cho các vấn đề Israel-Palestine.”⦿ ---- Đài Loan: Một đoàn tàu đã trật đường rầy vì va phải đá trên đường ray do vụ lở đất gần khu vực Heren của Hoa Liên vào khoảng 5 giờ chiều thứ Sáu, khiến 7 người bị thương, theo Cục Đường sắt Đài Loan (TRA). Tài xế tàu số 229, tàu tốc hành EMU3000 Tze-Chiang Limited Express, bị gãy tay và 6 hành khách bị thương nhưng không nghiêm trọng. Con tàu hiện đang mắc kẹt trong Đường hầm Thanh Thủy (Qingshui Tunnel), cửa toa đầu tiên bị lệch và toa thứ hai trật bánh. Khoảng 500 hành khách trên tàu đã được giúp xuống tàu và vận chuyển trở lại ga Hoa Liên trong vòng 20 phút sau vụ tai nạn.⦿ ---- Đài Loan: Tòa Tối cao hôm thứ Sáu giữ nguyên bản án dành cho hai sĩ quan Không quân đã nghỉ hưu, những người đã giúp 1 sĩ quan Bộ An ninh CSTQ tuyển dụng nhân viên tình báo ở Đài Loan. Trung tá Wei Hsien-yi bị tuyên án hai năm tù treo và phải nộp phạt 3 triệu Đài tệ. Cựu Thiếu tướng Chien Yao-tung bị kết án 16 tháng tù treo và phạt 1,5 triệu Đài tệ. Tòa án cũng buộc Chien và Wei phải tham gia lần lượt 5 lớp và 10 lớp học về luật pháp Đài Loan.Theo công tố, Chien và Wei đã nhiều lần nhận quà và các chuyến đi được đài thọ toàn bộ chi phí tới Trung Quốc từ một người đàn ông Hồng Kông tên là Tse – người đã nói với Chien và Wei rằng y đang bí mật làm việc thay mặt cho chính phủ Trung Quốc. -- để đổi lấy việc kết nối Tse với các sĩ quan đã nghỉ hưu. Công tố cho biết Chien và Wei đã giới thiệu Tse với ít nhất 5 sĩ quan cấp cao - bao gồm Chang Che-ping, người từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan năm 2019.Vào thời điểm Chien và Wei tiếp cận Chang, cựu bộ trưởng này đang giữ chức vụ cấp cao trong Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân Đài Loan. Tse, đóng giả là một doanh nhân, thực sự đang làm việc cho một tổ chức bình phong do Quân ủy Trung ương CSTQ thành lập để thu thập thông tin tình báo về Đài Loan cũng như hoạt động phản gián. Chien và Wei tiếp tục mở tiệc và nhận quà từ Tse để sắp xếp các cuộc gặp với các quan Đài Loan đã nghỉ hưu, cho đến khi Tse lo sợ vỏ bọc của mình bị lộ nên đột ngột ngừng thăm Đài Loan vào năm 2019.⦿ ---- Giá trung bình của một ngôi nhà hiện có được bán trong tháng 5 là $419,300, mức cao kỷ lục và tăng 5,8% so với năm ngoái, theo Hiệp hội Địa ốc Quốc gia Hoa Kỳ (NAR: National Association of Realtors). Đây là mức tăng giá lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2022. NAR ghi rằng khoản thanh toán thế chấp cho một ngôi nhà thông thường ngày nay cao hơn gấp đôi so với 5 năm trước, một bước nhảy vọt do giá cao hơn và lãi suất cao hơn đã làm tăng lãi suất thế chấp.Doanh số bán nhà không tăng, có lẽ vì chi phí. Giá nhà hiện cao hơn 50% so với cách đây 5 năm. Bất chấp hy vọng rằng doanh số bán nhà sẽ phục hồi vào mùa xuân này, NAR báo cáo rằng doanh số bán nhà về cơ bản không thay đổi, giảm 0,7% so với tháng Tư.⦿ ---- Quận Riverside: Một chủ nhà ở Riverside đã có một khám phá đáng lo ngại khi xem đoạn phim từ camera chuông cửa của mình vào đầu tuần này. Vụ việc xảy ra hôm thứ Tư khi một tài xế giao hàng tại khu dân cư quyết định đứng tè. Derek Bowen nói: “Hôm qua tôi nhận được một gói hàng trên Amazon… tài xế xuất hiện… quét gói hàng rồi quay lại… và quyết định đi tiểu ngay trước máy ảnh của nhà tôi. Hoàn toàn bị lộ khi gia đình tôi ở nhà.”Đoạn video cho thấy một người đàn ông mặc áo vest kiểu Amazon màu đen và xanh đang mở khóa quần trong khi nhìn vào điện thoại di động. Sau đó người ta nhìn thấy anh ta tè ở hiên trước. Bowen cho biết anh đang hướng dẫn con gái cách vận hành camera chuông cửa khi lần đầu tiên xem đoạn video. Bowen mỉa mai cảm ơn Amazon vì đã “cử tài xế tè vào cửa trước của tôi” và tè lên xe đạp bên cửa nhà. Amazon nói với KTLA rằng họ đang xem xét vụ việc và sẽ hành động nhanh chóng để chờ thêm thông tin.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông ở Monrovia đã bị bắt hôm thứ Tư vì tình nghi thực hiện ít nhất 4 vụ trộm, trong đó anh được cho là đã đóng giả người giao đồ ăn để che đậy. Cảnh sát Irvine cho biết đã bắt gMarcus Allen Corner, 37 tuổi hôm thứ Ba vì nghi đã trộm tại một số nhà và căn chung cư trong thành phố Irvine kể từ tháng 11/2023. Y bị liên hệ với ít nhất bốn vụ đột nhập để trộm thông qua các video giám sát.⦿ ---- Quận Cam: Người đàn ông bị truy tố tội đâm chết một người bạn cùng lớp cũ (nạn nhân là đồng tính) ở Foothill Ranch sẽ tiếp tục làm chứng vào thứ Hai sau khi nói với bồi thẩm đoàn rằng y nghiện và say cần sa khi nhận ra nạn nhân đã cởi quần của bị cáo và chạm vào anh trước vụ tấn công. Samuel Lincoln Woodward, 26 tuổi, bị truy tố vì ngày 3 tháng 1/2018 đã giết chết Blaze Bernstein, 19 tuổi. Woodward khai lúc đó có phê cần sa. Woodward sẽ tiếp tục ra tòa khai vào thứ Hai 24/6.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tiền Phong. Việt Nam đã gia nhập 7/8 Điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan, tuy nhiên vẫn đứng thứ 3 khu vực về tỷ lệ vi phạm bản quyền. Hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường số có sự tham gia của nhiều chủ thể từ các quốc gia khác nhau, gây khó khăn cho việc xác định và xử lý. Thiếu tá Lê Anh Tuấn (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) cho biết, đối với hoạt động xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, hiện nay trên không gian mạng có khoảng hơn 200 website cung cấp nội dung có dấu hiệu vi phạm bản quyền về phim số, nhạc số, truyện tranh, chương trình truyền hình… có giao diện tiếng Việt. Một số dạng vi phạm bản quyền nội dung số phổ biến tại Việt Nam có thể kể đến phim số, truyện số, nhạc số, phát chiếu trực tiếp các trận đấu thể thao, chương trình biểu diễn…⦿ ---- HỎI 1: Muốn giảm cân, hãy ăn các loại hạt (nuts)?ĐÁP 1: Đúng thế. Ăn các loại hạt có thể giúp giảm cân. Một đánh giá mới cho thấy những người đang ăn kiêng để giảm cân nên cân nhắc việc ăn một nắm hạt ở chỗ này hay chỗ kia. Các nhà nghiên cứu cho biết những người ăn 1,5 đến 3 ounce hạt hạnh nhân, đậu phộng, quả hồ trăn hoặc quả óc chó (almonds, peanuts, pistachios or walnuts) hàng ngày như một phần của chế độ ăn kiêng cắt giảm lượng calo sẽ giảm cân nhiều hơn những người có cùng chế độ ăn kiêng không ăn hạt. Trên thực tế, những người theo chế độ ăn "giàu hạt" đã giảm thêm từ 3 pounds (1,4 kilogram) đến 16 pounds (7.3 kilogram) so với những người theo chế độ ăn không có hạt, kết quả cho thấy.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Khoảng 29% người toàn cầu đang lái xe điện hiện nay muốn trở về xe xăng, tại Mỹ là 46% muốn về lại xe xăng?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới của McKinsey & Co. đã tiết lộ những kết quả khá sốc. Trong số những người trả lời cuộc khảo sát, bao gồm 30.000 cá nhân thường xuyên sử dụng phương tiện di chuyển, 29% chủ sở hữu xe điện trên toàn cầu có khả năng chuyển trở lại phương tiện chạy bằng động cơ đốt trong. Tại Hoa Kỳ, con số còn tồi tệ hơn khi 46% số người được hỏi của McKinsey cho biết họ có khả năng sẽ quay trở lại ICE.Chi tiết: