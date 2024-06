Hình trên: Tổng Thống Nga Putin, Chủ tịch nước VN Tô Lâm. VN vuốt ve Putin, gọi hành vi phản kích vào Moscow để tự vệ của Ukraine ngày 22/3/2024 là "khủng bố dã man". (Photo: YT)



- Cao Hùng (được Trump ủng hộ) thắng sơ bộ Cộng Hòa để tranh ghế Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tại Virginia.

- Tòa Tối Cao chưa phán quyết về hồ sơ Trump xin miễn tố.

- Putin tới VN, ký một loạt thỏa thuận với Chủ tịch nước VN Tô Lâm, đẩy nhanh việc thực hiện dự án nguyên tử nhằm phát triển Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại VN. Nga-Việt đồng ý không tham gia liên minh chống lại nhau.

- TIN VN. Tuyên bố chung Việt Nam - Liên bang Nga: VN vuốt ve Putin, gọi hành vi phản kích để tự vệ của Ukraine ngày 22/3/2024 là "khủng bố dã man".

- Mỹ phòng ngừa Chiến tranh Thế giới thứ 3: nữ thanh niên tới 18 tuổi phải ghi tên vào danh sách dự bị quân (trước giờ chỉ ghi danh nam)

- Tòa Tối Cao: giữ nguyên mức thuế về đầu tư ra hải ngoại

- Cổ phiếu Trump Media đã giảm 46% kể từ khi Trump bị Tòa New York xử có tội đối với 34 tội. Riêng buổi sáng Thứ Năm giảm 10% trị giá cổ phiếu.

- Trump nổi giận sau khi bản thăm dò Fox News cho thấy Trump thua Biden 2 điểm. Thống đốc North Dakota Doug Burgum vuốt ve Trump: Mỹ dưới thời Biden đã trở thành độc tài.

- Luật để Ky tô hóa: Các trường công lập và cao đẳng ở Louisiana sẽ phải đăng bản Mười Điều Răn từ 2025

- Cựu thư ký Tòa Tối cao Hoa Kỳ, và hiện là Giáo sư luật Leah Litman nói Tòa tối cao câu giờ cho Trump, thiên vị Cộng Hòa

- Đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Lara Trump: Trump ngồi tù vẫn có thể tranh cử thoải mái

- Nội chiến: Trump nổi giận, chỉ trích Fox News, tại sao phỏng vấn cựu Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Paul Ryan để Ryan lên án Trump làm Cộng Hòa mất nhiều ghế

- Hạ Viện Vermont: Dân biểu TB Cộng Hòa Mary Morrissey bí mật liên tục đổ nước vào túi xách của DB/TB Dân Chủ Jim Carroll

- Mỹ sẽ viện trợ dàn phòng không Patriot cho Ukraine để đủ khả năng tự bảo vệ

- Nam Hàn sẽ xem xét lại vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine vì Bắc Hàn hỗ trợ Nga

- LHQ kêu gọi các nước và các công ty ngưng gửi vũ khí tới Israel để tránh diệt chủng dân Palestine

- Gaza: 37.431 người Palestine chết, bị thương 85.653 người

- Đặc sứ Mỹ cảnh báo Lebanon rằng Israel có thể sẽ tấn công Lebanon để diệt Hezbollah

- Người phát ngôn quân đội Israel thú nhận: không thể xóa sổ Hamas vì nó bắt nguồn từ trái tim của người dân Palestine. Thủ tướng Netanyahu nổi giận: phải xóa sổ Hamas.

- Cựu Cao ủy Nhân quyền LHQ Navi Pillay: quân đội Israel đã phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở Gaza.

- Mỹ vận động Nhật và Hoà Lan đừng xuất cảng chip và thiết bị sản xuất chip vì sẽ bị dùng hiện đại hóa quân đội TQ.

- Xuất cảng của Nhật Bản tăng 13,5% trong tháng 5

- CAIR lên án TQ đổi tên 630 ngôi làng Hồi giáo để "xóa bỏ" văn hóa Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ

- CDC cảnh báo khả năng thiếu thuốc Adderall (ổn định hệ thần kinh), 40.000 người Mỹ sẽ nguy.

- Nebraska: cướp, đâm dao, chết 1 người đàn ông, gây bị thương 1 phụ nữ. Nghi phạm bị bắt.

- Luật mới: California cấp sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt miễn phí trong trường học từ lớp 3 tới lớp 12. Quán bar giúp khách kiểm tra thức uống xem có pha thuốc mê để hiếp dâm hay không. Không cho lệ phí ẩn nữa.

- Quận Los Angeles: bắt 1 giáo viên dạy nhạc về tội khoe thân trước 1 trẻ vị thành niên và 2 phụ nữ

- Quận Los Angeles: chận xe, tịch thu 5.000 USD tiền mặt, 1 súng ngắn và 200 pound ma túy, trị giá hơn 3,4 triệu USD.

- Tháng 7, lần đầu Xe Lửa Thái Lan sẽ nối Bangkok với thủ đô Vạn Tượng của Lào, rồi tới Côn Minh của TQ

- Putin ca ngợi lập trường VN đã không phản đối khi quân Nga xâm lược Ukraine.

- Thi Robot: Nathan Nguyen giành được Giải thưởng Build Award tại Giải vô địch thế giới VEX Robotics World Championship

- TIN VN. Người dân đua nhau dựng rạp, mở quán gần nhà rồi tung tin ông Thích Minh Tuệ xuất hiện, hàng trăm người đổ về túc trực nhiều ngày.

- HỎI 1: Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Ý dự đoán Venice sẽ chìm dưới nước vào năm 2150? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thể dục nặng trong tuổi hưu sẽ giúp nhiều cho sức khỏe và sự năng động? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/6/2024) ⦿ ---- Nga và Việt Nam hôm thứ Năm tuyên bố có kế hoạch đẩy nhanh việc thực hiện dự án nguyên tử nhằm phát triển Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam. Tuyên bố nêu rõ: “Trước tiềm năng hợp tác to lớn trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, chúng tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam”. Tuyên bố được đưa ra khi cả hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp, năng lượng và chống khủng bố.

⦿ ---- Chính phủ Nga và Việt Nam hôm thứ Năm bày tỏ ý định tăng cường liên kết song phương trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, điều này sẽ khiến họ phải đối mặt với rủi ro. Gặp Tổng thống Vladimir Putin, người đồng cấp Việt Nam Tô Lâm bày tỏ rằng cả hai nước sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác này để có thể "chống lại những thách thức truyền thống và mới đối với sự ổn định quốc tế". Tại cuộc gặp tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, ông Putin đề cập rằng Moscow và Hà Nội đã đồng ý không tham gia liên minh chống lại nhau.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một loạt thỏa thuận với người đồng cấp Việt Nam Tô Lâm hôm thứ Năm trong chuyến thăm cấp nhà nước diễn ra trong bối cảnh Nga đang tìm cách tăng cường quan hệ ở châu Á nhằm bù đắp sự cô lập quốc tế ngày càng tăng đối với cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine. Theo AP, hai bên Nga-Việt đã ký thỏa thuận hợp tác hơn nữa về giáo dục, khoa học và công nghệ, thăm dò dầu khí và y tế. Hai bên cũng sẽ xây dựng lộ trình xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ nguyên tử tại Việt Nam.

Sau cuộc hội đàm, Putin cho biết hai nước có chung lợi ích trong việc "phát triển một cấu trúc an ninh đáng tin cậy" ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương dựa trên việc không sử dụng vũ lực và giải quyết hòa bình các tranh chấp không có chỗ cho "khối chính trị-quân sự khép kín". Putin đến Hà Nội vào sáng thứ Năm từ Bắc Hàn, nơi ông và Kim Jong Un đã ký một thỏa thuận cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp chiến tranh.

Việt Nam vẫn giữ thái độ trung lập trước việc Nga xâm lược Ukraine. Nhưng tính trung lập ngày càng trở nên phức tạp hơn, khi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chỉ trích chuyến thăm của Putin, nói rằng "không quốc gia nào nên cho Putin một nền tảng để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của Putin và mặt khác cho phép Putin bình thường hóa hành vi tàn bạo của mình." Tuyên bố nêu rõ nếu Putin được phép đi lại tự do, điều đó "có thể bình thường hóa những hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của Nga.

Andrew Goledzinowski, đại sứ Úc tại Việt Nam, viết trong một bài đăng trên X, rằng Việt Nam sẽ khó có thể làm được gì khác với sự cô lập quốc tế của Putin, Việt Nam đang dành cho nhà lãnh đạo Nga một “ân huệ to lớn và có thể mong đợi được đáp lại”. Thêm nữa, Putin đã có mặt ở châu Á trong khi Việt Nam có quan hệ lịch sử lâu đời với Nga, nhưng Goledzinowski cho rằng khó có khả năng hai nước sẽ trở thành đối tác chiến lược thânt hiết nữa. Goledzinowski viết: “Việt Nam sẽ luôn hành động vì lợi ích của Việt Nam chứ không phải của ai khác”.

⦿ ---- TIN VN. Tuyên bố chung Việt Nam - Liên bang Nga: VN lên án, gọi hành vi tấn công Moscow để tự vệ của Ukraine ngày 22/3/2024 là "khủng bố dã man". Theo Báo Tin Tức. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin (Vladimir Putin) đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 - 20/6/2024. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga. Đặc biệt, CSVN lên án hành vi tự vệ của Ukraine: "Phía Việt Nam kịch liệt lên án vụ khủng bố dã man ngày 22 tháng 3 năm 2024 tại tỉnh Mát-xcơ-va, tuyên bố không chấp nhận các hành động tấn công dân thường và ủng hộ Nga đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, cũng như trong bảo đảm hòa bình và ổn định trong nước."

⦿ ---- Mỹ chuẩn bị Chiến tranh Thế giới thứ 3? Các đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện đã bổ sung ngôn ngữ vào dự luật ủy quyền quốc phòng hàng năm để yêu cầu phụ nữ ghi danh vào dự bị quân sự, gây ra phản ứng dữ dội từ các đảng viên Cộng hòa và những người bảo thủ xã hội, đồng thời làm phức tạp thêm cơ hội đưa dự luật lên sàn Thượng viện trước Ngày bầu cử. Hoa Kỳ từ lâu đã hủy bỏ cưỡng bách quân dịch, nhưng vẫn buộc nam thanh niên khi tới 18 tuổi phải ghi danh vào dự bị quân dịch để sẽ bị huy động khi chiến tranh bùng nổ. Dự luật mới sẽ buộc ghi tên cả các nữ thanh niên.

Nhóm bảo thủ do Thượng nghị sĩ Roger Wicker (R-Miss.) lãnh đạo chắc chắn sẽ cố gắng loại bỏ điều khoản yêu cầu phụ nữ ghi danh tham gia quân dịch, điều này có thể gây ra một cuộc bỏ phiếu khó khăn cho các Thượng nghị sĩ Jon Tester (D-Mont.) và Jacky Rosen ( D-Nev.) và các đảng viên Đảng Dân chủ khác đang trong cuộc đua tái tranh cử căng thẳng.

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Sam Brown, người đang tranh cử với Rosen, đã biến nó thành một vấn đề trong cuộc đua vào Thượng viện Nevada. Brown, một cựu chiến binh Quân đội bị bỏng nặng do một vụ nổ thiết bị nổ, đã chỉ trích Rosen trong một video vì bỏ phiếu yêu cầu phụ nữ đăng ký dự bị nhập ngũ.

Brown viết trên X: "Nhìn vào mặt tôi. Đây là cái giá phải trả cho chiến tranh. Amy và tôi tình nguyện phục vụ, và chúng tôi tôn vinh tất cả những người phục vụ,” anh viết, ám chỉ vợ mình. “Nhưng ép thiếu nữ Mỹ đăng ký [dự bị] nhập ngũ là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN được. Thật xấu hổ cho Jacky Rosen.”

Trong đoạn video đăng bên dưới những bình luận đó, Brown chỉ ra vết sẹo trên mặt mình là bằng chứng cho thấy những nguy hiểm mà phụ nữ sẽ phải đối mặt trong chiến đấu. "Nhìn vào mặt tôi. Đây là cái giá phải trả cho chiến tranh và tôi vừa phát hiện ra rằng tuần này Jacky Rosen đã bỏ phiếu quy định việc đăng ký quân dịch là bắt buộc đối với con gái chúng ta. Bạn sẽ được nghe nhiều hơn từ tôi về điều này,” ông nói.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley (R-Mo.) gọi điều khoản yêu cầu phụ nữ đăng ký tham gia quân dịch là “điên rồ”. Ông nói: “Không nên có phụ nữ trong quân dịch. Họ không nên bị buộc phải phục vụ nếu họ không muốn”, ông nói trên Fox News. Ông chỉ trích các đảng viên Đảng Dân chủ muốn thử nghiệm quân đội, nói rằng “những người bình thường sẽ nói, ‘Hãy để con gái chúng tôi yên.’”

Nhưng Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Jack Reed (D-R.I.) bảo vệ đề xuất thay đổi chính sách, cho rằng phụ nữ có thể nắm giữ nhiều vị trí chiến đấu mà không cần phục vụ trong lực lượng bộ binh tiền tuyến. Ông nói: “Ngày nay, phụ nữ đang làm một công việc đáng chú ý trong lực lượng của chúng ta và nếu chúng ta ở trong tình huống cần phải nhập ngũ, tôi nghĩ chúng ta sẽ cần tất cả những công dân khỏe mạnh từ 18 tuổi trở lên. Nếu chúng tôi bắt đầu dự thảo, điều đó có nghĩa là chúng ta đang ở trong một tình huống nghiêm trọng, nghiêm trọng.

Reed lý luận: “Không giống như Thế chiến thứ hai khi chúng ta cần nhiều bộ binh. Chúng ta cần các chuyên gia mạng, chúng ta cần các nhà phân tích tình báo, nhà ngôn ngữ học, v.v. Đợi đã, có rất nhiều phụ nữ có thể làm việc này tốt hơn nam giới. Sự phản đối gay gắt của Đảng Cộng hòa đối với đề xuất này chẳng có ý nghĩa gì cả”.

⦿ ---- Virginia: Cựu chiến binh hải quân Hùng Cao đã chiếm ưu thế trước bốn đối thủ của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba ở Virginia để có cơ hội cố gắng lật đổ Kaine, một đảng viên Đảng Dân chủ đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là thượng nghị sĩ liên bang của tiểu bang Virginia.

Cao là người có nhiều tiền nhất và kinh nghiệm tranh cử trước đó khi tranh cử chức vụ cấp cao hơn trong số các ứng cử viên chính của Đảng Cộng hòa. Cao cũng nhận được sự chứng thực ủng hộ của Trump vì lập trường bảo thủ, MAGA tận tụy.

Trong một bài đăng về chiến thắng trên Facebook, Cao ngay lập tức chỉ trích quyết định của Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba về việc cho phép vợ/chồng của một số công dân Hoa Kỳ không có tư cách pháp nhân cuối cùng được nộp đơn xin quốc tịch.

Cao đã đánh bại Scott Parkinson, cựu nhân viên quốc hội của DeSantis, cũng như Jonathan Emord, một tác giả và luật sư thường kể lại các cuộc chiến tại tòa án của ông chống lại Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Các ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác là Eddie Garcia, một cựu quân nhân Hoa Kỳ, người sở hữu một ứng dụng di động phục vụ các cựu chiến binh, và Chuck Smith, cựu Tư lệnh Quân đoàn của Tướng Biện hộ Thẩm phán Hải quân và một luật sư.

⦿ ---- Tòa Tối Cao sáng Thứ Năm, khi đưa ra phán quyết về một số hồ sơ, vẫn chưa phán quyết hồ sơ Trump xin quyền miễn tố tuyệt đối. Vấn đề: Liệu một cựu tổng thống có được quyền miễn tố sâu rộng khỏi bị truy tố hình sự đối với các hành vi chính thức được cho là đã thực hiện khi phục vụ tại Bạch Ốc hay không. Quyết định của Tòa án Tối cao sẽ xác định xem liệu vụ án hình sự ngày 6 tháng 1 của Công tố đặc biệt Jack Smith chống lại Trump có được tiến hành xét xử hay không.

Trump hiện cũng đang phải đối mặt với cáo buộc cản trở bầu cử 2020 vì bị cáo buộc nỗ lực lật ngược kết quả chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Phán quyết này cũng sẽ ảnh hưởng đến hai vụ án hình sự khác chống lại Trump: một vụ án liên bang liên quan đến cáo buộc Trump giấu tài liệu mật tại Mar-a-Lago; và một vụ án ở Georgia xuất phát từ nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 tại Georgia. Trump đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc liên quan đến ba vụ án hình sự chống lại ông.

Một số lượng lớn các quyết định của Tòa Tối cao sẽ được ban hành trước khi kết thúc nhiệm kỳ, vì vậy dự kiến ​​sẽ có nhiều phán quyết trong hai tuần tới. Nhiều quyết định sẽ được đưa ra vào lúc 10 giờ sáng theo giờ Miền Đông hôm nay Thứ Năm, và ngày mai, Thứ Sáu. Và có thể là cuối tháng 6. Dù sao đi nữa, Tòa này đã câu giờ quá nhiều cho Trump.

⦿ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sáng thứ Năm đã giữ nguyên mức thuế về đầu tư ra hải ngoại gây tranh cãi từ thời Trump đối với thu nhập nước ngoài, một chiến thắng dành cho chính phủ liên bang sau khi TT Biden đã cảnh báo thách thức thất bại có thể khiến chính phủ mất hàng trăm tỷ - và có lẽ là mất hàng nghìn tỷ đô la - doanh thu thuế. Mặc dù hồ sơ được một số người coi là một cuộc tranh luận ủy nhiệm về thuế tài sản mà Đảng Dân chủ đã đưa ra để đánh thuế người siêu giàu, nhưng Tòa án Tối cao nhấn mạnh rằng quyết định này không giải quyết vấn đề đó.

Tòa án đã ra phán quyết chống lại Charles và Kathleen Moore, một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu ở tiểu bang Washington, người đã thách thức hóa đơn thuế trị giá 14.729 USD của họ đối với khoản đầu tư mà họ thực hiện vào một công ty ở Ấn Độ. Trước pháp luật, các công ty có thể trì hoãn vô thời hạn việc nộp thuế của Hoa Kỳ đối với thu nhập ở nước ngoài bằng cách gửi lợi nhuận ra nước ngoài.

⦿ ---- Cổ phiếu Trump Media đã giảm 46% kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump bị xử có tội đối với 34 tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh trong phiên tòa xét xử liên bang đòi tiền bịt miệng vào tháng trước. Sự sụt giảm đều đặn của cổ phiếu sở hữu công ty truyền thông Truth Social, đã tăng tốc trong tuần này sau khi SEC tuyên bố hồ sơ S-1 của công ty có hiệu lực. (Ghi chú: Hồ sơ hay mẫu S-1 là tuyên bố đăng ký mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) yêu cầu các tổ chức phát hành phải nộp để chào bán chứng khoán mới ra công chúng.)

Cổ phiếu của Trump Media đã giảm 6% riêng hôm vào thứ Hai, giảm thêm 10% vào thứ Ba và giảm thêm 10% vào hôm nay, thứ Năm, trước giờ mở thị trường. Với việc SEC đang dọn đường cho việc nộp hồ sơ S-1 của Trump Media, các cổ đông hiện tại sẽ bị pha loãng nhiều hơn khi hàng triệu chứng quyền (warrants) có thể sẽ được thực hiện.

⦿ ---- Trump nổi giận... Donald Trump đã kém Joe Biden hai điểm trong cuộc thăm dò bầu cử tổng thống quốc gia mới nhất của Fox News, cũng là lần đầu tiên Biden dẫn đầu trong cuộc khảo sát đó kể từ tháng 10 năm ngoái. Biden chiếm 50% điểm và Trump chiếm 48% trong cuộc thăm dò đối đầu, một tỷ lệ đa số mỏng tuy nhiên dường như cho thấy việc kết án có tội ở tòa New York vào tháng trước đang bắt đầu có tác động.

Trump nổi giận, đả kích mạng lưới bảo thủ Fox trên mạng Truth Social, phàn nàn rằng “không ai có thể tin tưởng Fox News” chừng nào cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan còn phục vụ trong ban giám đốc của nó, gọi giám đốc điều hành là “nhẹ nhàng”, “thảm hại”. ” và “một người rất không trung thành”.

Phát biểu trực tiếp với gia đình Murdoch, Trump viết: “Rupert và Lachlan, đưa con chó đó ra khỏi bảng của bạn – Bạn không cần nó. TẤT CẢ CÁC BẠN CẦN LÀ TRUMP.” Trong khi đó, cuộc chiến để trở thành người đồng hành cùng đảng Cộng hòa tiếp tục nóng lên, với việc thống đốc North Dakota Doug Burgum nhướng mày hôm thứ Tư khi tuyên bố rằng nước Mỹ là một “chế độ độc tài” dưới thời Biden. Trump dự kiến ​​sẽ công bố cấp phó của mình tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa vào tháng tới ở Milwaukee, nơi Trump từng lỡ lời mắng là 1 thành phố “kinh hoàng khủng khiếp”.

⦿ ---- Các trường công lập và cao đẳng ở Louisiana sẽ bị yêu cầu đăng bản Mười Điều Răn vào năm tới sau khi một dự luật gây tranh cãi được ký thành luật hôm thứ Tư. Theo luật H.B. 71, các lớp học công lập từ mẫu giáo đến đại học phải dán bích chương 10 Điều răn từ đầu năm 2025. Các nhóm dân quyền đã đặt câu hỏi về đạo luật được lập pháp tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát của Louisiana thông qua vào ngày 28/5, cho rằng luật này vi phạm sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước trong các tòa nhà công cộng.

Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU: American Civil Liberties Union) đã dọa khởi kiện. Dự luật được Thống đốc Đảng Cộng hòa Jeff Landry ký, cùng với một loạt dự luật khác mà ông cho rằng được thiết kế để “mở rộng niềm tin vào các trường công lập”. Mười Điều Răn là lời dạy từ Kinh Thánh Cưu Ước, sách căn bản của Do Thái Giáo, và Thiên Chúa Giáo.

⦿ ---- Dân biểu TB Cộng Hòa rảy nước để ếm bùa DB/TB Dân Chủ? Bắt đầu từ tháng 1, Dân Biểu tiểu bang Vermont Jim Carroll bắt đầu thấy mình mang theo một chiếc túi xách rất ướt. Mọi chuyện thật kỳ lạ. Anh thực sự không có nước trong túi đồ đạc của mình, rồi đột nhiên vải ngấm ướt sũng. Sau một thời gian, Dân Biểu Đảng Dân chủ bắt đầu nghi ngờ đồng nghiệp của mình, Dân Biểu Đảng Cộng hòa Mary Morrissey, người cũng như ông, đại diện cho thành phố Bennington.

DB/TB Carroll nói với tờ Guardian rằng cô Morrissey đã “khó chịu” với Carroll trong nhiều tháng. Vì vậy anh Carroll đã làm một chút điều tra. Trong nhiều tuần, anh Carroll đã bí mật ghi lại cảnh chiếc túi xách của mình treo trên móc ở hành lang tòa nhà dân biểu tiểu bang, bên ngoài phòng ủy ban của anh ta, và bắt gặp DB/TB Morrissey đang thực hiện hành vi đó - hai lần. Một video cho thấy DB/TB Carroll, 62 tuổi, kiểm tra túi xách của anh vài giây. Rồi một người phụ nữ xuất hiện và rót nước vào túi xách của Carroll.

Mặc dù đoạn phim không cho thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ, những người khác xác định bà là DB/TB Morrissey, 67 tuổi, người có văn phòng ủy ban đối diện với DB/TB Carroll. Dân biểu đảng Dân chủ Angela Arsenault nói: “Thật là kinh ngạc. Thật kỳ lạ. Tại sao? Đó là điều tôi luôn nói. Tại sao?" DB/TB Carroll cho biết DB/TB Morrissey ban đầu khẳng định bà chỉ "rẩy" nước lên túi để loại bỏ một con bọ, theo báo The Guardian. Tuy nhiên, cuối cùng DB/TB Morrissey thú nhận đã đổ nước vào túi xách của DB/TB Carroll suốt nhiều tháng mà không giải thích lý do, theo lời DB/TB Carroll kể.

Một số nghi ngờ hành động của DB/TB Morrissey có ý nghĩa huyền bí. Dù lý do là gì đi nữa, Chủ tịch Hạ viện (tiểu bang Vermont) Jill Krowinski đã tước bỏ nhiệm vụ của DB/TB Morrissey trong một ủy ban lập pháp quan trọng, theo báo Seven Days. Hội đồng Đạo đức Hạ viện TB cũng đã mở một cuộc điều tra bí mật. DB/TB Morrissey đã xin lỗi trong phiên họp Hạ viện vào hôm thứ Hai. Bà nói trên Boston.com: “Tôi thực sự xấu hổ về hành động của mình."

Tuy nhiên "lời xin lỗi của bà ta đã làm ướt sũng nước túi vải của tôi nhiều tháng qua", DB/TB Carroll nói với Guardian, đồng thời nói rằng ông đang cân nhắc xem có nên theo đuổi cáo buộc pháp lý về tội quấy rối hay không.

⦿ ---- Cựu thư ký Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, và hiện là Giáo sư luật Leah Litman, nêu nghi ngờ về sự chậm trễ kéo dài của các Thẩm phán Tòa tối cao trong việc đưa ra quyết định trong vụ án miễn trừ của Donald Trump. Các thẩm phán đã đồng ý vào ngày 28 tháng 2 để xét xử kháng cáo của Trump và lên lịch tranh luận bằng miệng vào cuối tháng 4, đây là khoảng thời gian khá ngắn đối với hầu hết các vụ án nhưng dài hơn đáng kể so với thời gian để tòa án xét xử và sau đó quyết định gỡ bỏ phán quyết của Colorado khi tiểu bang này xóa tên Trump ở phiếu bầu.

Giáo sư luật Leah Litman đã lưu ý đến cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổng thống, diễn ra chưa đầy một tháng trong một chuyên mục cho tờ New York Times. Litman, giảng viên tại Trường Luật Đại học Michigan, và từng là thư ký cho cựu Thẩm phán Tối cao Anthony Kennedy, viết: “Đối với những người đang tìm kiếm bàn tay chính trị ẩn giấu trong những gì Tòa án Tối cao thực hiện, có rất nhiều lý do để nghi ngờ về trường hợp miễn tố chưa được quyết định của Donald Trump vì tính cấp bách của nó.”

"Tất nhiên, có những lời giải thích không liên quan gì đến chính trị tại sao phán quyết vẫn chưa được ban hành. Nhưng không thể bỏ qua những lý do để cho rằng có điều gì đó không ổn ở tòa án." Gần hai tháng đã trôi qua kể từ khi tranh luận bằng miệng trong vụ kiện đó, điều đó có nghĩa là hầu như không có khả năng Trump sẽ hầu tòa trước cuộc bầu cử vào tháng 11 trong vụ kiện ngày 6 tháng 1, ngay cả khi tòa án bác bỏ yêu cầu miễn tố của ông, điều mà Litman tin rằng đó phải là quyết định đúng đắn.

Litman viết: “Tòa án này đã mất đi sự tin cậy vì vô số lý do, bao gồm cả việc họ sẵn sàng hành động nhanh chóng trong những trường hợp có lợi cho lợi ích của Đảng Cộng hòa. Ngoài trường hợp bị loại, hai năm rưỡi trước, tòa án đã lên lịch thần tốc, thách thức chính sách xét nghiệm hoặc tiêm chủng của chính quyền Biden hai tuần sau khi các thẩm phán quyết định xét xử, và sau đó đưa ra quyết định vô hiệu hóa chính sách đó ít hơn một tuần sau."

Tương tự như vậy, Litman lập luận rằng đa số Thẩm phán bảo thủ của tòa này câu giờ điều đó phù hợp với Cộng Hòa và bà nói rằng sự chậm trễ trong phán quyết miễn trừ của Trump đang gây rắc rối. Bà viết: “Tòa án có thể đi theo con đường đã được vạch ra rõ ràng trong các vụ án khác và đưa ra phán quyết trong phạm vi hẹp. Các thẩm phán không cần phải giải quyết bất cứ điều gì và mọi thứ liên quan đến quyền miễn tố của tổng thống. Sẽ đủ để kết luận rằng bất kể giới hạn chính xác về quyền miễn tố của tổng thống là gì, nó không mở rộng đến việc dàn dựng một nỗ lực kéo dài hàng tháng nhằm lật ngược kết quả hợp lệ của cuộc bầu cử tổng thống."

Litman viết thêm: “Ngay cả khi các tổng thống được hưởng một số quyền miễn tố đối với các hành vi chính thức, thì âm mưu duy trì chức vụ trong khi tiếp tục đặt câu hỏi về kết quả của cuộc bầu cử mà họ rõ ràng đã thua không phải là một trong số đó.”

⦿ ---- Đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Lara Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư rằng bố chồng cô, cựu Tổng thống Donald Trump, sẵn sàng chấp nhận đề cử của đảng Cộng Hòa từ nhà tù nếu ông phải làm vậy. Khi người dẫn chương trình Real America's Voice Terrance Bates chỉ ra rằng Thẩm phán Juan Mercan có thể ra án tù cho Trump chỉ vài ngày trước Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tháng tới, Lara Trump trả lời: “Không sao cả, bất kể việc Donald Trump có ở Tháp Trump Tower, Mar- a-Lago, hoặc bất cứ nơi nào khác mà họ có thể cố gắng đưa Trump vào. Vào ngày mà chúng tôi, với tư cách là Đảng Cộng hòa, sẽ đề cử ông ấy làm ứng cử viên chính thức và ứng cử viên chính thức cho chức tổng thống - ông ấy sẽ chấp nhận điều đó bất kể ông ấy ở đâu.”

Cô tiếp tục nói rằng việc bị kết án với 34 tội nghiêm trọng “chỉ” là điều “tích cực” đối với Trump vì nó đã giúp Trump quyên tiền cho chiến dịch tranh cử của mình như thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn riêng trên Fox Business, Lara Trump đã phản ứng với một cuộc thăm dò mới sau khi kết án cho thấy Trump và Tổng thống Joe Biden có điểm bằng nhau trên toàn quốc bằng cách nói: “Tôi không nghĩ rằng cuộc thăm dò đó phản ánh chính xác tình cảm của người dân Mỹ”.⦿ ---- Nội chiến: Donald Trump đã chỉ trích Fox News, mạng tin tức yêu thích của ông, trên mạng xã hội hôm thứ Tư, tuyên bố rằng “không ai có thể tin tưởng” các bản tin của họ. Lời tuyên bố của Trump dường như là để đáp lại sự xuất hiện của cựu Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Paul Ryan trên mạng hơn một tuần trước, khi Ryan nói rằng Trump không thích hợp để nhậm chức.“Không ai có thể tin tưởng Fox News, và tôi là một trong số họ, cùng với RINO (Cộng Hòa giả danh) yếu kém và kém hiệu quả, Paul Ryan, trong Hội đồng quản trị của nó,” Trump viết, sử dụng từ viết tắt của “Chỉ trên danh nghĩa là Đảng Cộng hòa”. Cựu tổng thống tiếp tục: “Ông ấy [Ryan] là một người hoàn toàn nhẹ dạ, một Chủ tịch Hạ viện thất bại và thảm hại, đồng thời là một người rất không trung thành”.Đại diện của Fox News đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về nhận xét của cựu tổng thống. Những lời chỉ trích của Ryan trong lần xuất hiện ngày 11 tháng 6 tập trung vào tính cách của Trump. Ryan nói: “Nếu bạn đặt mình lên trên Hiến pháp, như Trump đã làm, tôi nghĩ điều đó khiến bạn không phù hợp với chức vụ”.Cựu chủ tịch Hạ viện, người đã nghỉ hưu giữa nhiệm kỳ của Trump, cũng đổ lỗi cho cựu tổng thống về những thất bại trong cuộc bầu cử Cộng Hòa gần đây. Ryan nói: “Trump đã khiến chúng ta [Cộng Hòa] mất rất nhiều ghế [Dân Biểu]. Trump đã khiến chúng ta phải trả giá đắt cho Thượng viện hai lần. Trump khiến chúng ta phải trả giá bằng Hạ viện vì Trump đề cử, thúc đẩy các cuộc bầu cử sơ bộ những người không thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử nhưng lại cam kết trung thành với Trump.”⦿ ---- Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm kêu gọi các quốc gia và công ty tạm dừng vận chuyển vũ khí đến Israel để tránh dính líu đến "các tội ác quốc tế, có thể bao gồm cả tội diệt chủng". Các chuyên gia cho biết trong một tuyên bố do Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (UNHCR) đưa ra: “Việc tiếp tục giao vũ khí cho Israel có thể bị coi là cố tình cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động vi phạm nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo quốc tế và có thể thu lợi từ sự hỗ trợ đó”.Ngoài ra, họ kêu gọi các tổ chức tài chính đầu tư vào các công ty sản xuất vũ khí và chuyển chúng sang Israel “hành động”, nếu không, chúng có thể liên quan đến vi phạm nhân quyền, “với hậu quả là đồng lõa với các tội ác tàn bạo tiềm tàng để diệt chủng dân tộc Palestine”.⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Năm thông báo rằng số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel chống lại Hamas lên tới 37.431. Và số người bị thương kể từ khi bắt đầu cuộc đình công đã lên tới 85.653 người. Con số này tăng lên sau khi 35 thường dân thiệt mạng trong 24 giờ qua trong bối cảnh 4 cuộc tấn công do lực lượng Israel thực hiện cũng khiến 130 người bị thương. Trước đó, quân đội Israel tuyên bố đã giết chết một trong những chỉ huy Hamas, người được cho là đã tham gia vào các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 ở phía bắc Gaza.⦿ ---- Đài truyền hình Kan của Israel hôm thứ Năm đưa tin Cố vấn cấp cao về Năng lượng và Đầu tư của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Amos Hochstein, đã cảnh báo các quan chức Lebanon về một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah của nước này. Hochstein nhấn mạnh rằng nếu Hezbollah tiếp tục các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào miền bắc Israel, tổ chức bán quân sự này có thể phải đối mặt với cuộc tấn công do Mỹ hậu thuẫn của lực lượng Israel.Ông nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao để giải quyết các cuộc tấn công đang diễn ra của Hezbollah vào miền bắc Israel và đẩy lùi nhóm được Iran hậu thuẫn ra khỏi biên giới chung. Sau chuyến thăm Israel, Hochstein hiện đang ở Lebanon để tránh một cuộc chiến tranh toàn diện xuyên biên giới chung trong bối cảnh tình trạng thù địch leo thang gần đây.⦿ ---- Người phát ngôn quân đội Israel đã cho thấy sự rạn nứt ngày càng lớn giữa giới lãnh đạo chính trị và quân đội của Israel, và đặt câu hỏi về mục tiêu đã nêu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu là tiêu diệt Hamas ở Dải Gaza để chiến tranh chấm dứt. Sau 9 tháng chiến tranh khiến hơn 37.000 người Palestine thiệt mạng dưới danh nghĩa tiêu diệt nhóm vũ trang đang cai trị khu vực bị bao vây, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nói với đài truyền hình Channel 13 của Israel hôm thứ Tư rằng nhiệm vụ này là không thể và chỉ đơn giản là “sai”.Ông nói: “Việc tiêu diệt Hamas, khiến Hamas biến mất - nó chỉ đơn giản là ném cát vào mắt công chúng. Hamas là một ý tưởng, Hamas là một đảng. Nó bắt nguồn từ trái tim của người dân Palestine - bất cứ ai nghĩ rằng chúng ta có thể xóa sổ Hamas đều sai lầm”.Tuyên bố trên cho thấy chính sách của Netanyahu đòi tiêu diệt Hamas trái nghịch với kinh nghiệm của quân đội Israel tại thực địa Gaza rằng Hamas không thể bị tiêu diệt. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu phản ứng bằng cách nói rằng nội các an ninh, do thủ tướng làm chủ tịch, “đã xác định việc tiêu diệt khả năng quản lý và quân sự của Hamas là một trong những mục tiêu của cuộc chiến. Tất nhiên, quân đội Israel đã cam kết thực hiện điều này”.⦿ ---- Cựu Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay hôm thứ Tư cho biết quân đội Israel phải chịu trách nhiệm về việc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở Dải Gaza. Trong Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập về Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem và báo cáo của Israel trình bày trước Hội đồng Nhân quyền, Pillay, chủ tịch Ủy ban, nhấn mạnh rằng tội ác chiến tranh của Israel bao gồm "tiêu diệt, cố tình chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại dân thường, đã giết người hoặc cố ý giết người, dùng biện pháp bỏ đói để gây chiến, cưỡng bức di chuyển.”Người đứng đầu Ủy ban tuyên bố rằng vụ tấn công ngày 7 tháng 10/2023 không xảy ra "trong chân không", mà nó xảy ra để đáp trả "hàng thập niên bạo lực và quả báo" cũng như "sự chiếm đóng bất hợp pháp và phủ nhận quyền tự quyết của người Palestine." Pillay chia sẻ rằng những phát hiện của báo cáo sẽ được trình bày trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 10.⦿ ---- Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Năm, Hoa Kỳ đang có kế hoạch chuyển hướng tất cả các đơn đặt hàng về hệ thống phòng không Patriot và tên lửa đánh chặn sang Ukraine cho đến khi Ukraine có đủ khả năng tự bảo vệ mình khỏi các cuộc không kích của Nga. Theo nguồn tin, quyết định này dự kiến ​​sẽ được công bố chính thức vào cuối ngày hôm nay, Thứ Năm. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ưu tiên của Washington sẽ là cung cấp cho Kiev các hệ thống Patriot và các nước khác sẽ phải chờ giao hệ thống phòng thủ do Mỹ sản xuất.⦿ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Chang Ho-jin cho biết hôm thứ Năm rằng Nam Hàn sẽ xem xét lại vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine. Chang chỉ ra: “Cho đến nay, chính phủ của chúng tôi vẫn duy trì quan điểm không gửi vũ khí sát thương tới Ukraine”. Nhận xét này được đưa ra một ngày sau khi Nga và Bắc Hàn ký hiệp ước đối tác chiến lược nhằm đảm bảo hỗ trợ quân sự cho một trong hai nước trong trường hợp chiến tranh. Chang đã nói rằng Nam Hàn lên án hiệp ước Nga-Bắc Hàn, vì bất kỳ sự trợ giúp nào nhằm tăng sức mạnh quân sự cho Ngaên đều vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và cảnh báo rằng thỏa thuận này có thể có tác động tiêu cực đến quan hệ Seoul-Moscow. Sáng Thứ Năm, Nam Hàn tuyên bố sẽ "đáp trả nghiêm khắc" bất kỳ hành động nào đe dọa an ninh Nam Hàn.⦿ ---- Một quan chức Mỹ đang tới Nhật Bản sau cuộc gặp với chính phủ Hoà Lan để cố gắng thúc đẩy các đồng minh hạn chế hơn nữa khả năng sản xuất chất bán dẫn tiên tiến của Trung Quốc, theo lời một người quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters hôm thứ Ba. Alan Estevez, người đứng đầu chính sách xuất cảng của Hoa Kỳ, đang cố gắng xây dựng thỏa thuận năm 2023 giữa ba nước Mỹ-Nhật-Hòa Lan để không cho thiết bị sản xuất chip vào tay Trung Quốc vì chúng có thể giúp hiện đại hóa quân đội TQ.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Lin Jian cho biết TQ phản đối việc Mỹ tham gia vào cuộc đối đầu và "ép buộc các nước khác cũng như đàn áp công nghiệp bán dẫn của TQ". Lin nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh: “Hành vi này đã cản trở nghiêm trọng sự phát triển của ngành bán dẫn toàn cầu và cuối cùng sẽ gây phản tác dụng”.Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoà Lan xác nhận cuộc họp với Mỹ đã diễn ra ở Hoà Lan vào thứ Hai. Bộ công nghiệp Nhật Bản cho biết họ có nhiều trao đổi với Mỹ nhưng sẽ không bình luận về các tương tác ngoại giao. Mỹ lần đầu tiên áp đặt các hạn chế vào năm 2022 đối với các chuyến hàng chip tiên tiến và thiết bị sản xuất chip đến Trung Quốc từ các công ty bao gồm Nvidia và Lam Research có trụ sở tại California.Tháng 7 năm ngoái, để phù hợp với chính sách của Mỹ, Nhật Bản, quê hương của các nhà sản xuất thiết bị chip Nikon Corp và Tokyo Electron, đã hạn chế xuất cảng 23 loại thiết bị, từ máy phủ màng lên tấm silicon cho đến thiết bị khắc các mạch vi mô. Sau đó, chính phủ Hoà Lan bắt đầu quản lý thiết bị bán dẫn cực tím sâu (DUV) của ASML có trụ sở tại Hoà Lan đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ áp đặt các hạn chế đối với các máy DUV bổ sung đối với một số nhà máy Trung Quốc.Hoa Kỳ đang đàm phán với các đồng minh về việc bổ sung thêm 11 nhà máy sản xuất chip Trung Quốc vào danh sách phải bị hạn chế. Người này cho biết hiện có 5 nhà máy nằm trong danh sách, bao gồm SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất TQ. Người này cho biết, Mỹ cũng cho biết họ muốn kiểm soát các thiết bị sản xuất chip bổ sung và yêu cầu không nêu tên vì họ không được phép phát biểu công khai về vấn đề này.⦿ ---- Xuất cảng của Nhật Bản tăng 13,5% trong tháng 5, nhanh hơn mức tăng trưởng dự kiến nhờ đồng Yên yếu và nhu cầu mạnh ở Mỹ và châu Á. Dữ liệu của Bộ Tài chính báo cáo hôm thứ Tư cho thấy thâm hụt thương mại đạt tổng cộng 1,22 nghìn tỷ yên, giảm gần 12% so với 1,38 nghìn tỷ yên một năm trước đó. Nhập cảng tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 9,5 nghìn tỷ yên. Tổng kim ngạch xuất cảng đạt 8,3 nghìn tỷ yên và tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 11 năm 2022.Xuất cảng đến Hoa Kỳ tăng gần 24% và xuất cảng đến phần còn lại của châu Á tăng hơn 13%, dẫn đầu là mức tăng trưởng hai con số trong xuất cảng xe cộ, thiết bị điện tử và máy móc. Thương mại với châu Âu hầu hết đều giảm. Giá trị nhập cảng của Nhật Bản có xu hướng tăng khi đồng yên Nhật mất giá so với đồng đô la Mỹ và các đồng tiền chính khác. Đồng đô la đang giao dịch ở mức gần 158 yên, tăng từ mức 140 yên một năm trước.⦿ ---- Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo (CAIR: Council on American-Islamic Relations) hôm thứ Tư đã lên án điều mà họ cho là nỗ lực liên tục của Trung Quốc nhằm "xóa bỏ" văn hóa Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ sau khi một báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cáo buộc TQ đã thay đổi một cách có hệ thống hàng trăm tên làng của người Duy Ngô Nhĩ để phản ánh hệ tư tưởng của CSTQ.Ibrahim Hooper, giám đốc truyền thông của CAIR có trụ sở tại Washington, tổ chức ủng hộ và dân quyền Hồi giáo lớn nhất ở Mỹ, cho biết: “Chiến dịch đổi tên này rõ ràng là một phần trong nỗ lực liên tục của chính phủ TQ nhằm xóa bỏ văn hóa Uyghur và di sản Hồi giáo của họ.”Nghiên cứu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã xác định được khoảng 630 ngôi làng ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc, nơi tên đã được thay đổi để phản ánh những từ tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc, chẳng hạn như ba tên làng thay thế phổ biến nhất: “Hạnh phúc”, “Đoàn kết” và “Hòa hợp”. CAIR tuyên bố: “Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, phải hành động để ngăn chặn chiến dịch diệt chủng này”.⦿ ---- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đang cảnh báo người Mỹ về khả năng thiếu thuốc Adderall, một phương pháp điều trị chính cho chứng tinh thần rối loạn tăng động giảm chú ý hoặc ADHD. CDC đã đưa ra lời khuyên của Mạng lưới cảnh báo sức khỏe vào đầu tuần “để thông báo cho các quan chức y tế công cộng, bác sĩ lâm sàng và bệnh nhân bị ảnh hưởng, gia đình và người chăm sóc của họ về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc bị gián đoạn giữa những người dùng thuốc kích thích theo toa và có thể làm tăng nguy cơ chấn thương và quá liều”.Theo CDC, hơn 40.000 người Mỹ có thể bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt thuốc này. Adderall là tên thương hiệu của một loại thuốc kết hợp được tạo thành từ amphetamine và dextroamphetamine và được sử dụng để điều trị ADHD. Nó cũng có thể được sử dụng để điều trị các tình trạng khác như chứng narcolepsy (dễ ngủ gục ban ngày). Hai loại thuốc này thuộc nhóm được gọi là chất kích thích hệ thần kinh trung ương.⦿ ---- Nebraska: Một người đàn ông đã chết và một phụ nữ bị thương nặng trong vụ tấn công bằng dao tại trạm nghỉ I-80 trong thời điểm mà cảnh sát cho biết là một vụ cướp có chủ đích vào sáng thứ Tư ngay phía nam Grand Island, Neb. Khi cảnh sát Quận Hall đến hiện trường, họ tìm thấy một người đàn ông và một phụ nữ ở Eureka, Mo., ở độ tuổi 70 và có vết đâm. Người đàn ông 72 tuổi được chuyển đến Bệnh viện khu vực Grand Island, nơi ông qua đời vì vết thương. Người phụ nữ 71 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện đó. Cảnh sát Nebraska đã bắt giữ nghi phạm 22 tuổi James Thompson Jr. ở Elyria, Ohio, sau một cuộc rượt đuổi tốc độ cao.⦿ ---- California: Từ ngày 1 tháng 7, một loạt luật mới sẽ có hiệu lực ở California. Dưới đây là một số luật sẽ có hiệu lực vào tháng tới và chúng sẽ tác động đến người dân California.⦿ --- Không còn lệ phí ẩn nữa. "Mức lương đủ sống", "giá nhà bếp" và các khoản phí khác được tính vào hóa đơn nhà hàng của thực khách chỉ là một số khoản phí ẩn sẽ là bất hợp pháp theo luật SB-487. Luật quy định nghiêm cấm hành vi của người bán sử dụng mức giá được quảng cáo thấp giả tạo để thu hút khách hàng và chỉ tiết lộ các khoản lệ phí bổ sung dưới dạng chữ in nhỏ hoặc tính các khoản phí không thể tránh khỏi sau này trong quá trình mua hàng. Luật này ảnh hưởng tới giá vé xem hòa nhạc.⦿ --- Kiểm tra thức uống xem có pha thuốc mê để hiếp dâm hay không. Các quán bar và câu lạc bộ đêm tại California sẽ được yêu cầu cung cấp cho khách hàng một phương pháp để kiểm tra xem đồ uống của họ có bị pha hay tẩm thuốc mê hiếp dâm hay không. Các quán bar phải cung cấp các que dò thuốc mê miễn phí hoặc với chi phí “hợp lý”.⦿ --- Sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt miễn phí trong trường học. Luật hiện hành yêu cầu các trường công lập từ lớp 6 đến lớp 12 phải cung cấp các sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt miễn phí đặt trong các phòng vệ sinh, một yêu cầu đã bắt đầu từ năm ngoái. Luật mới, AB 230, đã mở rộng yêu cầu đó để áp dụng cho tất cả các trường công lập có lớp 3, 4 và 5. Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, do tác giả dự luật Eloise Reyes cung cấp, cho thấy 10% bé gái bắt đầu có kinh nguyệt khi được 10 tuổi.⦿ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát Long Beach cho biết hôm thứ Tư rằng một giáo viên dạy nhạc bị tình nghi phơi bày bản thân trước một trẻ vị thành niên nhiều lần và hai phụ nữ trong các vụ riêng biệt trước đó đã bị bắt. Nạn nhân trẻ tuổi đã khai với cơ quan thực thi pháp luật vào tháng 10 rằng cô đã phải chịu đựng các hành vi tiếp xúc không đứng đắn vào tháng 2 và tháng 3 năm 2022. Cuộc điều tra sâu hơn, đã xác định Silas Topzand, 25 tuổi ở Long Beach là nghi phạm chịu trách nhiệm.Topzand đã bị truy nã vì liên quan đến một số vụ tiếp xúc không đứng đắn riêng biệt liên quan đến phụ nữ ở Long Beach. Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 9/2021 và lần thứ hai vào tháng 1 năm 2022. Topzand đã bị bắt tại thành phố San Pedro vào ngày 6/6, đưa vào Nhà tù Thành phố Long Beach, nơi y bị giam giữ vì nghi ngờ có hành vi dâm ô với một đứa trẻ và hành vi không đứng đắn.⦿ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát xa lộ California đã tịch thu gần 200 pound ma túy methamphetamine từ một chiếc xe sau cuộc cuộc truy đuổi vào sáng thứ Ba. Cảnh sát đã cố gắng chặn một chiếc Ford F-150 màu trắng trên Xa lộ 5 đi về phía bắc ở Boyle Heights sau khi nó lao qua một “điểm máu”, đoạn đường hình tam giác giữa xa lộ và một đoạn đường nối. Xe kia bỏ chạy và bị truy đuổi qua một số đường phố và xa lộ, rồi kết thúc trên Phố 2 St., ngay phía Tây Phố Figueroa ở trung tâm thành phố Los Angeles.Khám xét chiếc xe đã phát hiện một túi lớn chứa 190 pound methamphetamine đóng túi với giá trị đường phố ước tính, theo CHP, là hơn 3,4 triệu USD. Cảnh sát cũng thu hồi được khoảng 5.000 USD tiền mặt và một khẩu súng ngắn. Người lái xe, được giấu tên để phục vụ cuộc điều tra, đã bị bắt tại hiện trường.⦿ ---- Bản tin MSN ghi rằng Xe Lửa Nhà nước Thái Lan nói sẽ triển khai dịch vụ tàu thử nghiệm nối Bangkok với thủ đô Vạn Tượng của Lào từ tháng tới để tăng kết nối du lịch. Việc ra mắt tuyến xe lửa Thái Lan-Lào vào ngày 13-14 tháng 7 có nghĩa là du khách có thể đi du lịch bằng tàu hỏa từ Bangkok đến Trung Quốc qua các điểm dừng ở Vạn Tượng và thành phố Côn Minh phía nam Trung Quốc, nơi đã có dịch vụ bán cao tốc đến Bắc Kinh, theo Bloomberg đưa tin.Trung Quốc là nguồn du khách lớn nhất đến Thái Lan trong năm nay. Thái Lan và Trung Quốc gần đây đã tăng cường quan hệ du lịch. Vào tháng 3, cả hai nước đã miễn thị thực vĩnh viễn cho công dân của nhau. Du khách đến từ Trung Quốc hiện có thể ở lại Thái Lan tới 60 ngày trong khi khách du lịch từ Thái Lan có thể ở lại TQ trong 30 ngày.⦿ ---- Bản tin Reuters ghi lời Tổng thống Nga Vladimir, và liệt kê những tiến bộ về thanh toán, năng lượng và thương mại trong một bài bình luận đăng hôm thứ Tư trên báo của Đảng CSVN. Putin bày tỏ hoan nghênh VN, đất nước do CSVN cai trị, đã ủng hộ “một cách thực tế để giải quyết cuộc khủng hoảng” ở Ukraine, trong các bình luận đăng trên báo Nhân Dân.Việt Nam, nước chính thức theo đuổi chính sách đối ngoại trung lập trong quan hệ với các cường quốc thế giới, đã không lên án việc Nga tấn công Ukraine, một quan điểm mà các nước phương Tây cho là VN quá thân thiết với Nga. (Thực tế, nhiều nhà bình luận VN lo ngại rằng, khi Trung Quốc xâm lược VN, kiểu như Nga xâm lược Ukraine, sẽ không có bao nhiêu nước bênh vực VN.)Putin đến Hà Nội trong đêm và sẽ gặp các nhà lãnh đạo VN vào thứ Năm 20/6, ngay sau chuyến đi tới Bắc Hàn. Putin cho biết Nga và Việt Nam cũng chia sẻ “những đánh giá tương tự về tình hình ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”. Quan điểm của Việt Nam trên Biển Đông khác với quan điểm của Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền gần như hoàn toàn tuyến đường thủy chiến lược này, bao gồm các mỏ khí đốt trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nơi các công ty Nga khai thác dầu khí.Putin nói năng lượng là “lĩnh vực quan trọng chiến lược trong hợp tác song phương” và trích dẫn các liên doanh Nga-Việt về nhiên liệu hóa thạch ở Biển Đông và miền bắc nước Nga. Putin lưu ý rằng Gazprom cũng vận hành các mỏ khí đốt ở Việt Nam. Công ty năng lượng Nga Novatek “có kế hoạch khởi động các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Việt Nam”, theo Putin cho biết mà không nêu chi tiết.Ông cũng nêu sáng kiến “thành lập Trung tâm khoa học và công nghệ nguyên tử tại Việt Nam” với sự hỗ trợ của Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử thuộc sở hữu nhà nước Nga. Khoảng một thập niên trước, Việt Nam đã ngưng kế hoạch phát triển nhà máy điện nguyên tử và không rõ liệu VN có ý định xem xét lại quan điểm đó hay không. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Nam Hàn và Canada nằm trong số các quốc gia đã đề xuất các phương án năng lượng nguyên tử cho Việt Nam.Putin cũng ca ngợi những tiến bộ về tài chính và thương mại. Việt Nam trong lịch sử là nước nhập khẩu lớn vũ khí của Nga. Putin cho biết các giao dịch bằng đồng rúp và đồng Việt Nam chiếm 60% thanh toán thương mại song phương trong quý đầu năm nay, tăng từ hơn 40% vào năm ngoái. “Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các giao dịch tài chính đáng tin cậy”, ông Putin viết, đề cập đến một công ty cho vay có trụ sở tại Hà Nội được thành lập năm 2006.Ông cũng lưu ý rằng thương mại song phương đang gia tăng. Tuy nhiên, thương mại của Việt Nam với Nga vẫn còn hạn chế và Hoa Kỳ và Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Hà Nội.⦿ ----(Lớp Kỹ thuật cơ khí, sẽ tốt nghiệp năm 2027), đến từ Cypress (Quận Cam, Calif.), thành viên của KUdos, đội VEX U của Đại học Kettering University, đã giành được Giải thưởng Build Award tại Giải vô địch thế giới VEX Robotics World Championship mùa này, được tổ chức tại Dallas từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5/2024. Giải thưởng danh giá này giải thưởng được trao cho các đội thể hiện chế tạo robot mẫu mực, chú trọng đến độ bền và sự chú ý tỉ mỉ đến chất lượng chi tiết cần thiết để chịu được các điều kiện cạnh tranh khắc nghiệt.Các tiêu chí chính của Giải thưởng Xây dựng Build Award là:• Thiết kế robot chú trọng đến độ an toàn và chi tiết.• Chế tạo một robot bền bỉ và mạnh mẽ trong điều kiện cạnh tranh.• Thể hiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm, tính chuyên nghiệp và tinh thần lấy học sinh làm trung tâm trong quá trình phỏng vấn học sinh.⦿ ---- TIN VN.Theo Kênh 14. Nghe tin ông Thích Minh Tuệ xuất hiện, tiếp tục đi khất thực, sáng 20/6 hàng trăm người dân từ các địa phương đã tập trung về khu vực huyện Ia Grai từ rất sớm. Nhiều người dân đã dựng rạp và mở quán bán nước, đồ ăn dọc hai bên đường để phục vụ nhu cầu của những người dân trong lúc chờ đợi gặp ông Thích Minh Tuệ. Dù đã sang trưa và không thấy ông Thích Minh Tuệ xuất hiện, nhưng hàng trăm người dân vẫn ngồi bên trong rạp kiên nhẫn chờ đợi. Thậm chí, nhiều người dân đã túc trực tại khu vực này suốt 4-5 ngày qua để được nhìn thấy "sư Thích Minh Tuệ" và mong có thể đảnh lễ đối với ông.⦿ ---- HỎI 1: Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Ý dự đoán Venice sẽ chìm dưới nước vào năm 2150?ĐÁP 1: Đúng thế. Có một hệ thống rào chắn lũ được lắp đặt ở quanh khu vực Venice, nhưng những hệ thống này sẽ không đủ để bảo vệ thành phố khỏi tình trạng chìm liên tục và mực nước biển dâng cao. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Ý ước tính rằng một phần của Venice sẽ bị nhấn chìm vào năm 2150. Nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia tại Viện Vật lý Địa chất và Núi lửa Quốc gia (INGV) và phân tích dữ liệu về mực nước thủy triều dâng.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Thể dục nặng trong tuổi hưu sẽ giúp nhiều cho sức khỏe và sự năng động?ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu: Tập luyện sức mạnh nặng ở tuổi nghỉ hưu giúp bạn luôn linh hoạt. Một nghiên cứu mới khuyên người sắp nghỉ hưu không nên bỏ qua những ngày tập gym. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng một năm tập luyện sức mạnh nặng sẽ duy trì sức mạnh quan trọng của chân cho đến ít nhất bốn năm sau.Chi tiết: