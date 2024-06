Florida: Mưa lớn, ngập lụt thê thảm, 8 triệu người trong vùng lũ, 1.200 chuyến bay trở ngại.

- Florida: Mưa lớn, ngập lụt, 8 triệu người trong vùng lũ, 1.200 chuyến bay trở ngại.

- Bộ trưởng Tài chánh Janet Yellen: Mỹ đang tạo ra việc làm ở tốc độ rất nhanh

- Hội Thánh Báp-tít Miền Nam: Không đủ phiếu để cấm phụ nữ làm mục sư, nhưng dư phiếu cấm thụ thai ống nghiệm

- Các tàu chiến Nga tới, tập trận ở Cuba

- Tesla sẽ tăng giá của mẫu xe Model 3

- G7 đồng ý cấp Ukraine 50 tỷ đô la từ tài sản Nga bị đóng băng trước cuối năm 2024

- Biden và Zelensky sẽ ký Hiệp ước an ninh song phương bên lề G7 ở Ý, nhưng không gửi lính Mỹ vào bảo vệ Ukraine

- Politico: TT Biden dự kiến sẽ lãnh búa Cộng Hòa về tội bố không biết dạy con

- Có vẻ như TT Joe Biden sẽ giảm án cho Hunter Biden. Hồi tháng 4/2025, ông đã ân xá cho 16 người và giảm án cho 31 người Mỹ chịu án tù vì tội ma túy không bạo lực

- Cộng Hòa đưa ra thuyết âm mưu: vì cậu Hunter Biden bị án hình sự, bà Michelle Obama sẽ thay Joe Biden làm ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ.

- Trump đã rút ruột 5 triệu đô từ quỹ tranh cử tổng thống để bơm vào các doanh nghiệp riêng

- Gaza: 37.232 Palestine bị giết, 85.037 người đã bị thương kể từ 7/10/2023

- Hamas kêu gọi Mỹ áp lực Israel để đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza. Israel vẫn im lặng.

- Hạ viện bỏ phiếu, tuyên bố Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bị tội khinh thường Quốc hội

- Hamas yêu cầu Israel rút quân khỏi tất cả các khu vực của Gaza trong tuần đầu tiên thực hiện ngừng bắn, và xin Nga, TQ và Thổ Nhĩ Kỳ bảo lãnh ngưng bắn

- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza là giải pháp hai nhà nước

- Báo động hiện tượng: Các trạm sạc xe điện liên tục bị cắt dây cáp để bán chợ trời

- Fedex Europe cắt giảm 2.000 nhân viên.

- Quận Los Angeles: 2 người lái xe tải U-Haul, lùi xe tông vào 1 tiệm tạp hóa, rinh nguyên một máy ATM đi

- Quận Los Angeles: Cảnh sát San Fernando gắn camera khắp các ngã tư để chụp ảnh xe dò tìm tội phạm.

- Báo WSJ: Elon Musk có dan díu sex với 1 nữ thực tập sinh, về sau cô này vào ban quản lý trong công ty của Musk

- Quận Los Angeles: Trộm cắt dây điện... làm cầu Sixth Street Bridge mất điện.

- Quận Los Angeles: Đại học UCLA có tân hiệu trưởng người gốc Latinh đầu tiên

- Manila: chờ bay về VN, bị di trú chận lại, nữ du khách Thuytrang Nguyen cởi hết quần áo, đi bộ trong sân bay

- VOA: Putin sẽ thăm Việt Nam hai ngày 19 và 20/6.

- TIN VN. Hàng ngàn lượt người đổ về nơi tu tập của ông Thích Minh Tuệ.

- TIN VN. Salon tóc bị tố "biển thủ" tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư lên tiếng: Đã phối hợp với luật sư để làm rõ vụ việc.

- HỎI 1: Khoảng 48% dân Mỹ ủng hộ bản án xử Trump có tội, 29% không đồng ý, 21% nói không ý iến? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tập thể dục vào buồi tối, sau 6 giờ tối, sẽ kiểm soát lượng đường trong máu suốt cả ngày tốt hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-13/6/2024) ⦿ ---- Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết vào thứ Năm rằng chính phủ Biden đang "tạo ra việc làm ở tốc độ rất nhanh" nhưng thị trường lao động đang trở nên "ít nóng hơn một chút," di chuyển về hướng bình thường hóa và giống điều kiện cuối cùng trước đại dịch coronavirus.

Yellen nói rằng thị trường lao động không lộ vẻ đe dọa lạm phát, dự đoán rằng giá cả sẽ tiếp tục giảm. Về nợ, bà nói rằng Mỹ sẽ ở trong một "vị trí hợp lý" nếu có thể ổn định nợ so với quy mô của nền kinh tế. Tuy nhiên, bà thừa nhận rằng "khó khăn" khi cắt giảm chi phí. Bà cũng lặp lại rằng bà ủng hộ thuế đối với tỷ phú nhưng bà phản đối việc thực thi một thuế tài sản toàn cầu.

⦿ ---- Tesla Inc. thông báo hôm thứ Năm rằng họ dự kiến sẽ tăng giá của mẫu xe Model 3 do các loại thuế nhập cảng mà Liên Âu sẽ áp dụng đối với các xe sản xuất tại Trung Quốc. Công ty cho biết trong một thông báo được hiển thị trên trang web của mình rằng: "Chúng tôi dự kiến sẽ phải tăng giá cho các xe Model 3 kể từ ngày 1 tháng 7/2024. Điều này là do việc áp đặt thuế nhập cảng bổ sung có khả năng sẽ được áp dụng đối với các xe điện được sản xuất tại Trung Quốc và bán tại Liên Âu."

Ủy ban Châu Âu cho biết vào thứ Tư rằng họ sẽ áp đặt thuế phụ thuộc lên đến 38,1% đối với xe hơi điện nhập từ Trung Quốc bắt đầu từ tháng 7. Hành động này có nguy cơ bị trả đũa từ Bắc Kinh, nơi đã tuyên bố sẽ thực hiện biện pháp để bảo vệ lợi ích của mình.

⦿ ---- Chống cấy thai ống nghiệm. Các đại biểu tham dự cuộc họp hàng năm của Hội Thánh Báp-tít Miền Nam (Southern Baptists) đã bỏ phiếu hôm thứ Tư để chống phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), một quy trình mà nghị quyết gọi là "làm mất tính nhân văn," khi các nhà ủng hộ đưa IVF ra làm trận đánh tiếp theo sau khi hồ sơ cho phá thai Roe v. Wade đã bị bãi bỏ. Biện pháp này kêu gọi Hội Thánh Báp-tít Miền Nam ủng hộ quyền sống của mọi con người, "bao gồm cả những người ở giai đoạn phôi thai," Reuters đưa tin. Nó nói rằng quy trình tạo ra nhiều phôi thai hơn để có thể lựa chọn nhằm sử dụng, dẫn đến việc phá hủy hàng trăm nghìn phôi thai trong ống nghiệm. Biện pháp cũng kêu gọi chính phủ hạn chế việc sử dụng quy trình này.

Không đủ phiếu để cấm phụ nữ làm mục sư. Trước đó vào sáng thứ Tư tại cuộc họp ở Indianapolis, một cuộc bỏ phiếu về một sửa đổi hiến pháp để cấm phụ nữ giữ vị trí mục sư chỉ thiếu một chút để thông qua. Năm ngoái, các đại biểu - được gọi là sứ giả - đã bỏ phiếu để gạt bỏ các nhà thờ do phụ nữ dẫn đầu, một nhóm bao gồm nhà thờ Saddleback của Rick Warren. Những người ủng hộ động thái này nói rằng sửa đổi cần thiết lần này để chỉ rõ rằng ngay cả các công việc cấp thấp hơn như mục sư chăm sóc phụ nữ hoặc trẻ em chỉ có thể được nam giới giữ, theo Washington Post. Sửa đổi cần được ủng hộ bởi hai phần ba để có hiệu lực nhưng chỉ nhận được khoảng 61%, theo Wall Street Journal.

Mặc dù nghị quyết về IVF không ràng buộc, nhưng những người trong số gần 13 triệu người theo đạo Tin Lành Nam Bộ muốn có con bây giờ có thể phải đối mặt với áp lực từ các mục sư của họ để tránh IVF. Giáo hội Công giáo Rôma đã phản đối quy trình này, theo Politico, nhưng nhiều giáo phái Tin Lành khác chưa bao gồm IVF trong chiến dịch chống phá thai của họ.

⦿ ---- Florida: Mưa lớn sẽ ngập lụt miền Nam Florida trong ngày thứ ba liên tiếp hôm nay Thứ Năm, đe dọa lũ lụt phá hủy hơn sau cơn bão hôm thứ Tư biến đường thành kênh và làm nước thấm vào nhà. Thống đốc Florida Ron DeSantis đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho các quận Broward, Collier, Lee, Miami-Dade và Sarasota sau khi lũ lụt nguy hiểm làm tê liệt hoạt động của cơ sở hạ tầng quan trọng hôm thứ Tư, bao gồm các con đường cao tốc lớn, đường phố, trường học và sân bay.





Từ sáng thứ Ba đến nay, miền Nam Florida đã chìm trong mưa từ 6 đến hơn 20 inches. Mặc dù tiểu bang này không xa lạ với mưa lớn, các sự kiện mưa nặng đang trở nên càng nặng hơn khi thế giới bị hâm nóng lên do ô nhiễm từ nhiên liệu hóa thạch. Hơn 8 triệu người đang được cảnh báo lũ vào thứ Năm, bao gồm Fort Lauderdale, Miami và Naples. Dự kiến sẽ có thêm mưa lớn ở mức 4 đến 8 inches lan rộng vào thứ Sáu, nhưng có khả năng một số điểm ghi nhận gần một foot mưa.

Hiện thời lụt lớn tại Hallandale Beach - nằm ngay phía bắc của Miami - đã làm ngập nước xe đến phần kính chắn gió ở một số nơi, buộc một số tài xế phải bỏ xe bị kẹt và lội nước để đến nơi an toàn. Một gia đình đã mất con trai nhỏ của họ trong cơn bão vào thứ Tư, nhưng sau đó đã được cứu lại với sự giúp đỡ của cảnh sát đã tìm thấy đứa trẻ, theo các quan chức của Hallandale Beach cho biết.

Fort Lauderdale, nơi thị trưởng tuyên bố tình trạng khẩn cấp địa phương, đã nhận được lượng mưa trung bình của tháng Sáu khoảng 9,5 inch trong vòng 24 giờ hômo thứ Tư.

Sân bay quốc tế Miami và sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood dẫn đầu cả nước với số chuyến bay bị hủy hoặc trễ vào thứ Tư, với hơn 1.200 chuyến trở ngại. Các vấn đề về hành trình hàng không dự kiến sẽ tiếp tục qua cuối tuần làm việc.

Thứ Sáu cũng sẽ là một ngày ẩm ướt khác cho miền Nam Florida, ngay cả khi lượng ẩm nhiệt đới mạnh mẽ làm nhiều cơn mưa lớn bắt đầu dần dần di chuyển ra khỏi khu vực. Tóm lại, nhiều địa điểm có thể nhận được hơn 2 feet mưa từ Thứ Ba đến Thứ Sáu.

⦿ ---- Hôm Thứ Năm, Phát ngôn viên của Kremlin Dmitry Peskov cho biết rằng các tàu chiến Nga thực hiện cuộc tập trận ở Cuba là bình thường. Bình luận này được đưa ra một ngày sau khi các tàu hải quân Nga và một tàu ngầm hạt nhân có tên là Kazan thuộc lớp tàu ngầm dẫn đường tên lửa Yasen-M, đã đến vùng lãnh thổ của Cuba, chỉ cách Mỹ 90 dặm (145 kilometres).

"Cuộc tập trận quân sự là chuyện bình thường ở các khu vực khác nhau trên thế giới, đặc biệt là đối với các cường quốc hải quân lớn như Liên bang Nga," Peskov nói với các phóng viên. Đồng thời, đại diện của Kremlin nhấn mạnh rằng việc thăm thường xuyên như vậy là phổ biến và không có bất kỳ đe dọa nào. Hạm đội Nga tại Cuba bao gồm tàu chiến Admiral Gorshkov, tàu cung cấp dầu Akademik Pashin và tàu cứu hộ Nikolai Chiker.

Sự hiện diện của Hải quân Nga gần Cuba đã thu hút sự chú ý từ Mỹ, nơi đang theo dõi tình hình một cách cẩn thận. Theo một tuyên bố trước đó từ Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tập trận là một phần của các hoạt động hải quân toàn cầu đang diễn ra của Nga, nhấn mạnh khả năng hải quân hùng mạnh của Nga.

⦿ ---- Nhóm các nhà lãnh đạo G7 đã đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine 50 tỷ đô la từ tài sản Nga bị đóng băng trước cuối năm 2024, theo báo Le Monde đưa tin vào thứ Tư, dẫn lời một quan chức của Tổng thống Pháp. "Ban đầu đây là một sáng kiến của Mỹ," quan chức lưu ý, tiếp tục mô tả rằng trong lý thuyết, khoản vay cho Kiev sẽ được trả lại thông qua "các khoản thu từ tài sản Nga bị đóng băng."

Tuy nhiên, ông giải thích rằng nếu tài sản được mở đóng băng vào một thời điểm nào đó "hoặc các khoản thu từ tài sản Nga không đủ để tài trợ khoản vay," thì các quốc gia liên quan sẽ phải xem xét cách chia sẻ gánh nặng.

⦿ ---- Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu hôm thứ Tư để tuyên bố Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bị tội khinh thường Quốc hội vì giữ lại băng ghi âm cuộc phỏng vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong vụ án tài liệu mật Biden cầm về nhà. Tỷ lệ bỏ phiếu 216-207 khiến Garland trở thành Bộ trưởng Tư pháp thứ ba của Mỹ bị quy tội coi thường Quốc hội. Vẫn còn chưa rõ liệu Bộ Tư pháp, mà Garland đang là Bộ Trưởng, có dự định truy tố ông hay không.

"Cuộc bỏ phiếu hôm nay đã phớt lờ nguyên tắc phân chia quyền lực hiến pháp, nhu cầu của Bộ Tư pháp để bảo vệ các cuộc điều tra của mình, và lượng thông tin đáng kể mà chúng tôi đã cung cấp cho các Ủy ban," Garland nói sau cuộc bỏ phiếu, thêm rằng ông sẽ "luôn ủng hộ Bộ Tư pháp này, nhân viên của Bộ và nhiệm vụ quan trọng của Bộ là bảo vệ nền dân chủ của chúng ta."

⦿ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky chuẩn bị ký một thỏa thuận an ninh song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 Siêu Cường (G7) sắp tới ở Ý. Thỏa thuận này không bao gồm cam kết trực tiếp triển khai lực lượng Hoa Kỳ để bảo vệ Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga, như Sullivan đã nói rõ.

“Chúng tôi muốn chứng minh rằng Mỹ ủng hộ người dân Ukraine, rằng chúng tôi sát cánh cùng họ và chúng tôi sẽ tiếp tục giúp giải quyết các nhu cầu an ninh của họ”, ông Sullivan nói và cho biết thêm rằng thỏa thuận này sẽ làm rõ rằng Mỹ “sẽ tồn tại lâu dài” hướng tới tương lai lâu dài và cam kết tiếp tục hợp tác... gửi cho Nga tín hiệu về quyết tâm của chúng ta."

⦿ ---- Hôm Thứ Tư, một ngày sau khi Hunter Biden bị tòa xử có tội khai gian để mua súng, Tổng Thống Biden dự kiến sẽ lãnh búa Cộng Hòa về tội bố không biết dạy con, theo tin Politico. Politico Playbook báo cáo rằng đội ngũ của Tổng thống Biden đang chuẩn bị cho việc Biden sẽ bị Donald Trump chụp mũ là một người cha tồi tệ trong cuộc tranh luận sắp tới của họ.

"Và riêng tư, có một nhóm cố vấn cảm thấy rằng Tổng thống sẽ khôn ngoan nếu để cho bộ óc nổi tiếng của mình phản ứng - lý do là một câu trả lời chân thành, mạnh mẽ đối với một cuộc tấn công vào một người con đã phải chịu đựng từ nghiện ngập sẽ gây ấn tượng với cử tri." Tương tự, không ngạc nhiên nếu Biden không ngần ngại đề cập đến tội danh của Trump.

Một điểm thường được đề cập là rằng Huner Biden bị kết án đã làm đảo lộn một điểm quan trọng trong lập luận của Trump - rằng Biden đã "vũ khí hóa" hệ thống tư pháp để đối phó với kẻ thù chính trị. "Kết án của Hunter Biden chắc chắn làm yếu đi lập luận," nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa và ủng hộ của Trump, Dan Eberhart, nói với NBC News. "Đối với tôi, hệ thống tư pháp đang hoạt động." Tại tạp chí New York Magazine, Jonathan Chait đưa ra lập luận rằng bản án của Hunter "phá hủy hoàn toàn" lập luận của Trump rằng Trump bị nền tư pháp Biden trù dập. Noah Berlatsky cũng đưa ra một điểm tương tự tại Public Notice.

⦿ ---- Có vẻ như Tổng Thống Joe Biden sẽ giảm án cho HUnter Biden. Hôm thứ Tư, Bạch Ốc không loại trừ khả năng Tổng thống Biden sẽ giảm án cho con trai ông, Hunter Biden, sau khi cậu Hunter bị tòa phán là có tội vào ngày trước đó với tất cả ba cáo buộc liên quan đến việc mua súng. Tổng thống trước đó đã nói rằng ông sẽ không ân xá cho con trai mình và, sau khi Hunter Biden trẻ bị xử có tội hôm thứ Ba, Joe Biden nói ông sẽ chấp nhận kết quả của phiên tòa.

Nhưng khi được hỏi về việc giảm án, phát ngôn viên Bạch Ốc Karine Jean-Pierre tránh trả lời và dựa vào phản ứng của Tổng thống Biden với ABC tuần trước rằng ông sẽ không ân xá cho con trai mình. Ngày tuyên án cụ thể của Hunter Biden vẫn chưa được định, nhưng dự kiến sẽ diễn ra khoảng một tháng trước Ngày Bầu cử tháng 11.

Các cáo buộc đối với Hunter Biden liên quan đến việc anh ta nói dối trên một biểu mẫu về việc nghiện ma túy khi mua một khẩu súng vào năm 2018 và anh ta đối diện với mức án tối đa là 25 năm tù và một khoản phạt 750.000 đô la, tuy nhiên, người vi phạm lần đầu hiếm khi bị phạt nặng như vậy. Tổng thống Biden đã giảm án cho hàng chục người trong suốt nhiệm kỳ của mình vì tội phạm ma túy không bạo lực. Hồi tháng 4/2025, ông đã ân xá cho 16 người bị kết án vì tội phạm ma túy không bạo lực và đã giảm án cho 31 người Mỹ đang chịu án tù vì tội phạm ma túy không bạo lực và tất cả đều đang thụ án ở tại gia.

⦿ ---- Cộng Hòa đưa ra thuyết âm mưu: vì cậu Hunter Biden bị án hình sự, bà Michelle Obama s4 thay Joe Biden làm ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ. Dân Biểu Andy Ogles (R-Tenn.) đã gợi ý rằng Hunter Biden lãnh án về việc sở hữu súng trái phép có thể tạo "một cơ hội" cho Michelle Obama để tranh cử vào Bạch Ốc.

DB Ogles đã phản ứng với phán quyết trên chương trình "Mornings with Maria" của Fox Business vào thứ Tư và nhấn mạnh "sự cần thiết của việc tìm kiếm công lý" trước khi đề xuất rằng Tổng thống Biden có thể rút lui khỏi cuộc đua sau phán quyết tội của con trai ông: “Tuy nhiên, tôi nghĩ điều đó cũng tạo cơ hội cho các Đảng viên Dân chủ như Michelle Obama. Gia đình Biden có thể nói, ‘Chúng tôi sẽ lo cho nhà mình, chúng tôi sẽ lo cho con trai mình,’ và sau đó để cho Michelle Obama đến và tham gia cuộc tranhc ử vào Bạch Ốc.”

Thực tế, cựu Đệ nhất phu nhân Obama đã nói rõ ràng rằng cô không tìm cách trở lại Bạch Ốc với một cuộc tranh cử tổng thống. Văn phòng của cô cho biết đầu năm nay cô "sẽ không chạy đua vào cuộc bầu cử tổng thống", và cho biết ông bà Obama "ủng hộ chiến dịch tái cử của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris".

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã chuyển gần 5 triệu đô la từ quỹ tranh cử tổng thống của mình vào các doanh nghiệp riêng của mình, theo một phân tích tài chính mới. Trump - bị tòa xử có tội hồi tháng trước vì làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu việc trả tiền bịt miệng nữ nhơn trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 - vẫn chưa góp một xu cho Ban tranh cử của mình trong khi các doanh nghiệp của Trump đã xài từ quỹ này tới 4,6 triệu đô la, theo Forbes Magazine báo cáo vào thứ Tư.

Phân tích của Forbes dựa trên hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang đã phát hiện 4,2 triệu đô la được chuyển vào công ty hàng không của Trump, Tag Air. Máy bay riêng của Trump - mà ông ta tuyên bố tốt hơn Air Force One nhưng các chuyên gia nói rằng nó tương đương với một chiếc phà Staten Island bay - đã được biến thành "một dịch vụ cho thuê chuyến bay," theo Forbes báo cáo.Ban tranh cử năm 2024 của Trump cũng đã chi tiêu 332.000 đô la tại câu lạc bộ xã hội Mar-a-Lago của ông, nơi mà các điều tra viên Cục Điều tra Liên bang đã phát hiện tài liệu mật. Ban tranh cử cũng đã chi tiêu $20,000 tại khu nghỉ dưỡng golf Miami Trump National Doral, $36,000 tại một khách sạn Trump ở Las Vegas, theo bản tin."Tổng cộng—4,6 triệu đô la từ Ban tranh cử năm 2024 và hàng triệu đô la từ các nhóm khác của Trump—và doanh nghiệp của Trump đã thu được khoảng 7 triệu đô la kể từ cuộc bầu cử năm 2020," theo phân tích kết luận. "Không phải là khoản tiền an ủi nhỏ."⦿ ---- Số người Palestine thiệt mạng tại Dải Gaza đã tăng lên 37.232 kể từ ngày 7 tháng 10/2023, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết trong bản tin cập nhật hôm thứ Năm. Và khoảng 85.037 người đã bị thương. Trong vòng 24 giờ qua, có thêm 30 người chết và 105 người bị thương. Bộ y tế cũng đã phát đi một "lời kêu cứu" về nhiên liệu cần thiết để vận hành trạm oxy duy nhất ở Gaza.---- Hamas kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ áp lực lên Israel để đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza. Hamas đã đề cập rằng thậm chí Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cũng nói rằng Israel đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn được tổng hợp bởi Tổng thống Joe Biden vào ngày 31 tháng 5, và trách nhiệm cuối cùng về việc chấp nhận nó rơi vào Hamas, nhưng Hamas "không nghe thấy bất kỳ quan chức Israel nào xác nhận việc chấp nhận này.""Thế giới không nghe thấy bất kỳ lời chào đón hoặc sự chấp thuận nào từ [Thủ tướng Benjamin] Netanyahu và chính phủ phát xít của ông đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an, mà thay vào đó họ tiếp tục nhấn mạnh sự từ chối bất kỳ ngừng bắn lâu dài nào, mâu thuẫn rõ ràng với nghị quyết của Hội đồng Bảo an và sáng kiến của Tổng thống Biden," theo Hamas nói.⦿ ---- Hamas đã yêu cầu Israel rút quân khỏi tất cả các khu vực của Gaza trong tuần đầu tiên thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, và nếu Israel không tuân thủ yêu cầu đó, nhóm sẽ từ chối thả con tin, Haaretz đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn tin từ Hamas. Theo báo cáo, nếu Israel tuân thủ yêu cầu, Hamas sẽ thả ba con tin cứ ba ngày một lần cho đến khi tổng số 33 người được bàn giao. Ngoài ra, các nguồn tin cho biết Hamas yêu cầu Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ phải là các chính phủ bảo lãnh cho thỏa thuận."Những sửa đổi được đệ trình nhằm đảm bảo rằng việc rút quân và ngừng bắn được thiết lập trong giai đoạn đầu và Israel sẽ không thể trốn tránh việc thực hiện tất cả các giai đoạn của thỏa thuận và quay trở lại chiến đấu một khi tất cả con tin được thả," theo các nguồn tin nói với các phương tiện truyền thông.⦿ ---- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm thứ Tư cho biết cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra ở Dải Gaza là giải pháp hai nhà nước và đảm bảo rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang "tích cực làm việc để chính thức công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc". Hơn nữa, quan chức này cảm ơn Brazil vì tình đoàn kết với người dân Palestine và sự ủng hộ của Brazil đối với vụ án diệt chủng của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế.Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Brazil Mauro Vieira, Fidan nói rằng chính phủ "theo chủ nghĩa chính thống" của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục thực hiện một "cuộc thảm sát có hệ thống" chống lại người Palestine ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đứng yên và không làm gì về việc đó.⦿ ---- Chỉ trước 2 giờ sáng vào một đêm tháng Tư lạnh giá tại Seattle, một chiếc xe bán tải Chevrolet Silverado dừng lại tại một trạm sạc xe điện ở mép một bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm. Hai người đàn ông bước ra. Một camera an ninh ghi lại họ rút ra cái kéo cắt dây sắt (bolt cutters). Một người cắt đứt một số dây sạc; người kia đưa chúng vào xe tải. Chỉ trong khoảng 2 phút rưỡi, họ đã biến mất. Cảnh tượng đêm đó đã trở thành một phần của một mẫu hành vi đáng lo ngại trên khắp đất nước: Kẻ trộm đã nhắm vào các trạm sạc xe điện, có ý định đánh cắp các dây sạc, trong đó chứa dây đồng, theo tin từ AP.Các dây cáp bị đánh cắp thường khiến cho toàn bộ trạm bị tắt, buộc chủ xe điện trên đường phải tìm kiếm một cách tuyệt vọng để tìm một bộ sạc hoạt động. Các bộ sạc hỏng đã trở thành rào cản mới nhất đối với các hãng sản xuất xe điện tại Mỹ trong nỗ lực cố gắng chuyển đổi nhiều người Mỹ hơn sang xe điện. Khoảng 4/10 người lớn ở Mỹ cho biết họ tin rằng xe điện mất quá lâu để sạc, hoặc họ không biết có bất kỳ trạm sạc nào gần đó.Hai năm trước, theo Electrify America, một dây cáp bị cắt trung bình mỗi sáu tháng tại một trong 968 trạm sạc của họ. Qua tháng 5/2024, con số đó đã đạt 129 - nhiều hơn bốn con số so với cả năm 2023. Hai công ty sạc xe điện hàng đầu khác - FLO và EVgo - cũng đã báo cáo về sự tăng về vụ trộm. Các công ty sạc nói rằng kẻ trộm đang săn dây đồng trong dây cáp. Vào cuối tháng Năm, giá đồng đã đạt mức kỷ lục gần 5,20 đô la một pound, tăng khoảng 25% so với một năm trước. Tội phạm có thể kiếm được từ 15 đến 20 đô la cho mỗi dây cáp tại một bãi phế liệu. Với 20 đô la cho mỗi dây cáp, thì trộm 20 dây cáp có thể mang về 400 đô la cho kẻ trộm.⦿ ---- Fedex Europe cắt giảm 2.000 nhân viên. Tập đoàn FedEx đã công bố hôm thứ Tư rằng họ có ý định cắt giảm khoảng ít nhất là 1.700 nhân viên tới tối đa 2.000 nhân viên trong các nhóm thương mại và văn phòng hỗ trợ để giảm chi phí cơ cấu. Công ty cho biết quá trình tham vấn sẽ được thực hiện ở cấp quốc gia phù hợp với luật lao động châu Âu và địa phương. Nó nói thêm rằng những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến khách hàng. FedEx Europe cam kết hỗ trợ tối đa cho các nhân viên bị ảnh hưởng.⦿ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát đang truy lùng hai người đã sử dụng xe tải U-Haul để lùi xe vào trong một cửa hàng tiện lợi và rinh nguyên một máy ATM ở khu phố Hollywood Hills của Los Angeles hôm thứ Tư. Vụ trộm ở tiệm tạp hóa House of Ambrose Wine & Spirits trên Đại lộ Barham gần Đại lộ Cahuenga được báo cáo vào khoảng 4:20 giờ sáng.Cảnh sát Los Angeles xác nhận rằng khi cảnh sát đến thì biết rằng hai nam nghi phạm đã sử dụng xe tải để tông vào mặt trước của tiệm và rinh đi hàng hóa. Người quản lý tiệm nói với KTLA rằng các nghi phạm đã tẩu thoát mang theo rượu và một chiếc máy ATM. Số tiền mặt và hàng hóa bị lấy đi vẫn chưa được xác định. Không rõ liệu vụ việc có được ghi lại trên video giám sát hay không.⦿ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát ở San Fernando đang sử dụng công nghệ cho phép họ tìm ra những chiếc xe có liên quan đến tội phạm. Cảnh sát trưởng Fabian Valdez của Cảnh sát San Fernando cho biết: “Có những camera được đặt ở các khu vực khác nhau trong thành phố… vì vậy những gì những camera này làm là ghi lại các xe khi chúng đi qua các giao lộ”.Công nghệ này cho phép cảnh sát tìm thấy những chiếc xe có liên quan đến tội phạm vào đầu tháng này. Hệ thống này đã giúp cảnh sát tìm ra một người đàn ông đã cố gắng bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái 14 tuổi tại một trạm xe buýt vào ngày 3/6. Valdez cho biết: “Chúng tôi đã có nhiều đầu mối kể từ khi bắt đầu chương trình này vào tháng 4, dẫn đến một số vụ bắt giữ, bao gồm cả các vụ bắt giữ vì tội cố gắng bắt cóc giết người”.Hệ thống này là sự kết hợp giữa nhiếp ảnh kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Valdez cho biết: “Nó lấy biển số xe đã chụp và chạy qua các cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật khác nhau để xem liệu chiếc xe có liên quan đến một người mất tích hay không và liệu chiếc xe đó có được sử dụng để phạm tội hay không”.

Lấy một chiếc xe làm ví dụ, Valdez đã có thể thu được những thông tin có giá trị. Hệ thống cũng gửi dữ liệu thời gian thực trực tiếp đến điện thoại di động của mỗi cảnh sát. Một số người cho rằng hệ thống này là sự xâm phạm quyền riêng tư. Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU: American Civil Liberties Union) đã gọi các camera chụp bầy đàn là một hệ thống giám sát hàng loạt.

⦿ ---- Elon Musk đã có một mối quan hệ tình dục với một phụ nữ mà Musk đã gặp khi cô là thực tập sinh tại SpaceX và sau đó cô gia nhập đội ngũ quản lý trong công ty của Musk, theo một bản tin. Một bài báo của Wall Street Journal cho biết phụ nữ này, người trẻ hơn Musk hơn 20 tuổi, đã liên lạc với tỷ phú để tìm ý kiến về cách cải thiện công ty trong thời gian thực tập của cô vào những năm 2010s. Sau đó, Musk đã mời cô đi hẹn hò và "dẫn đến một nụ hôn, và sau đó là quan hệ tình dục," phụ nữ này đã nói với bạn bè.

Theo báo WSJ, tỷ phú Musk đã đưa phụ nữ này đến du lịch Sicily vào năm sau khi kỳ thực tập của cô kết thúc, và sau đó đã mời cô gia nhập đội ngũ quản lý của Musk vào năm 2017. Musk được cho là đã cố gắng khôi phục mối quan hệ của họ trước khi cô gia nhập SpaceX làm nhân viên, nhưng phụ nữ này đã từ chối sự gạ gẫm lần này của Musk. Các bản tuyên thệ được ký bởi cô đã phủ nhận có bất kỳ "mối quan hệ lãng mạn" nào với Musk trong thời gian làm việc tại công ty từ năm 2017 đến 2019 và nói rằng không có hành động nào của Musk đối với cô trong thời gian làm việc tại công ty "đã có tính xâm hại hoặc sai trái theo bất kỳ cách nào".

⦿ ---- Quận Los Angeles: Trộm cắt dây điện... làm cầu mất điện. Những tên trộm dây đồng tiếp tục hoành hành ở Los Angeles, tấn công Cầu Sixth Street Bridge một lần nữa và khiến một số khu vực của cây cầu chìm trong bóng tối. Cây cầu nổi tiếng ở East Los Angeles được người dân tìm thấy trong tình trạng hộp điện lộ ra ngoài và dây điện bị mất.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Đại học California, Los Angeles (UCLA) có tân hiệu trưởng và vị này là người gốc Latinh đầu tiên giữ vai trò này. Tiến sĩ Julio Frenk, cựu thành viên nội các Mexico, cựu trưởng khoa y tế công cộng tại Đại học Harvard và hiện là Viện trưởng Đại học Miami, đã được Hội đồng Quản trị UC đồng thuận phê chuẩn cho công việc này vào thứ Tư, theo tin Los Angeles Times.

Frenk, 70 tuổi, thay thế Hiệu trưởng Gene Block, người kết thúc 17 năm đảm nhiệm chức vụ này khi từ chức vào ngày 31 tháng 7. Mức lương của Frenk sẽ khoảng dưới 979.000 USD/năm, theo tờ LA Times đưa tin. Nhiệm kỳ Hiệu trưởng của Frenk sẽ chính thức từ ngày 1/1/2025.

⦿ ---- Manila: Cảnh sát Philippines kinh hoàng khi thấy một nữ du khách trên đường bay đến TP Sài Gòn đã cởi quần áo và đi loanh quanh trần truồng trong khu vực xuất phát của Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino (NAIA) Terminal 3, theo các quan chức báo cáo vào thứ Tư. Các giới chức sân bay nhanh chóng đáp ứng yêu cầu giúp đỡ từ nhân viên hãng hàng không vào tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 6, sau khi nữ hành khách không mặc quần áo được xác định là Thuytrang Nguyen, một người Việt Nam, gây hoảng sợ cho hành khách và nhân viên. Cô Nguyen là hành khách của chuyến bay 5J571 của hãng hàng không Cebu Pacific.

Cảnh sát sân bay (APD) và nhân viên sân bay CEB đã cùng nhau kềm chế và kiểm soát cô Nguyen, và giúp cô chuẩn bị cho chuyến bay của mình tới Sài Gòn. Ban đầu, cô Nguyễn bị ngăn cản rời khỏi Philippines bởi một cán bộ di tú mô tả cô là "tinh thần không bình thường". Cô Nguyễn cũng bị yêu cầu phải trả tiền phạt vì lưu lại Philippines quá hạn nhưng cô từ chối. Nổi giận, cô đã cởi quần áo và đi bộ trần truồng. Sau đó, cô được cấp phép rời Philippines hôm Chủ Nhật, ngày 9 tháng 6.

⦿ ---- VOA: Putin sẽ thăm Việt Nam hai ngày 19 và 20/6. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Vladimir Putin sẽ tới Việt Nam trong tuần tới, theo các nguồn tin và truyền thông Nga, giữa lúc Kremlin bị cô lập và người đứng đầu nước Nga đang chịu lệnh bắt giữ của tòa quốc tế vì cuộc chiến ở Ukraine. Thông tin về chuyến thăm của ông Putin được đưa ra không lâu sau khi Việt Nam kiện toàn được ‘bộ tứ’ lãnh đạo hàng đầu sau một thời gian khủng hoảng các vị trí chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội. Một nguồn tin nói với VOA rằng chuyến thăm của ông Putin đã được Hà Nội ấn định cho ngày 19 và 20 tháng này. Reuters cũng trích dẫn một quan chức giấu tên cho biết chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu nước Nga được dự kiến vào thời gian như trên nhưng chưa được khẳng định. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn các nguồn ngoại giao giấu tên, trong đó có các quan chức cấp cao của Nga, nói rằng ông Putin đang chuẩn bị thăm Triều Tiên và Việt Nam vào tuần tới.

⦿ ---- TIN VN. Hàng ngàn lượt người đổ về nơi tu tập của ông Thích Minh Tuệ. Theo Báo Thanh Niên. Từ khi ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) trở về Gia Lai để làm căn cước công dân và ẩn tu tại H.Ia Grai, hàng ngàn lượt người cùng nhiều phương tiện đến huyện này với mong muốn thấy được ông. Nhiều người tìm mọi cách để tiếp cận căn chòi hoặc tỏa đi các ngả đường có khả năng ông Thích Minh Tuệ đi khất thực. Sáng 13.6, sau khi đi khất thực, ông Thích Minh Tuệ vào một công ty trên địa bàn H.Ia Grai để thọ thực. Nhiều người tìm cách tiếp cận nhưng đã bị ngăn lại. Ông Thích Minh Tuệ cho biết, việc tập trung đông người tìm đến nơi mình ẩn tu cũng ảnh hưởng đến quá trình tu tập, mất tự do và sự yên tĩnh. Ngay từ sáng sớm 13.6, lực lượng chức năng H.Ia Grai đã triển khai lực lượng ngăn cản lượng người khá lớn đi tìm ông Thích Minh Tuệ. Ngoài người dân hiếu kỳ, lực lượng chức năng cũng ngăn chặn các TikToker, YouTuber đang có mục đích lợi dụng tên tuổi, hình ảnh của ông Thích Minh Tuệ để trục lợi trên cộng đồng mạng.

⦿ ---- TIN VN. Salon tóc bị tố "biển thủ" tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư lên tiếng: Đã phối hợp với luật sư để làm rõ vụ việc. Theo Kênh 14. Vụ việc 1900 Hair Salon bị tố bán tóc được khách hàng hiến tặng từ thiện cho bệnh nhân ung thư đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Theo thông tin được đăng tải, salon tóc này đã nhận 700 bộ tóc của người dân hiến tình nguyện cho bệnh nhân ung thư nhưng chỉ trao 50 bộ cho từ thiện, số còn lại mang bán với giá cao. Những bài viết đăng trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút rất nhiều người quan tâm. Trước những làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng, fanpage của salon tóc này đã tạm khóa phần bình luận. Tuy nhiên, trong một tin nhắn trả lời khách hàng, admin của tiệm tóc khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn sai sự thật.

⦿ ---- HỎI 1: Khoảng 48% dân Mỹ ủng hộ bản án xử Trump có tội, 29% không đồng ý, 21% nói không ý iến?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới được thực hiện chỉ hơn một tuần sau bản án lịch sử, người Mỹ có nhiều khả năng tán thành hơn là không tán thành bản án có tội của cựu Tổng thống Trump trong vụ án hình sự ở New York. Khảo sát của Associated Press/NORC công bố hôm thứ Tư, khoảng một nửa (48%) người Mỹ được khảo sát nói rằng họ tán thành sự kết tội của Trump, trong khi 29% nói rằng họ không tán thành và 21% nói rằng họ không tán thành cũng không phản đối.

Cuộc thăm dò - được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6/2024 - diễn ra sau khi bồi thẩm đoàn gồm 12 người vào ngày 30/5 kết luận Trump phạm 34 tội nghiêm trọng làm giả hồ sơ kinh doanh như một phần của âm mưu rộng lớn hơn nhằm mua chuộc sự im lặng của những người có thông tin có khả năng gây tổn hại cho ứng cử viên Trump trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Một khoản thanh toán 130.000 đô la đã được chuyển đến một diễn viên khiêu dâm, Stormy Daniels, người đã làm chứng về cáo buộc có quan hệ tình dục với Trump, điều mà Trump phủ nhận.

⦿ ---- HỎI 2: Tập thể dục vào buồi tối, sau 6 giờ tối, sẽ kiểm soát lượng đường trong máu suốt cả ngày tốt hơn?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy những người đang cố gắng kiểm soát lượng đường trong máu của mình tốt nhất nên tập thể dục vào buổi tối. Tập thể dục được thực hiện trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều. và nửa đêm dường như kiểm soát lượng đường trong máu suốt cả ngày tốt hơn, theo kết quả được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí Obesity.

.