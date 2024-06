- Trump tuyên bố sự trả thù “có thể là chính đáng”, để ngỏ khả năng truy đuổi các đối thủ của mình - Ủng hộ Biden, 3 cựu chiến binh lên án Trump là “kẻ trốn quân dịch” và không thích hợp làm Tổng Thống - Nhiệt độ nóng kinh khủng đã làm té xỉu 11 người dân đến xem Donald Trump phát biểu tại tòa thị chính ở Phoenix

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công bố gói viện trợ quân sự 225 triệu USD khác cho Ukraine trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris.

QUẬN CAM (VB-7/6/2024) ⦿ ---- Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã tăng lên 82,62 tỷ USD trong tháng 5, vượt ước tính, theo Tổng cục Hải quan TQ cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Xuất cảng tăng 7,6% so với cùng tháng năm trước tính bằng đồng đô la. Trong khi đó, nhập cảng tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính bằng nội tệ, thặng dư thương mại đạt 586,40 tỷ nhân dân tệ. Xuất cảng tăng 11,2% hàng năm và nhập cảng tăng 5,2%.

.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza cho biết trong báo cáo mới nhất hôm thứ Sáu rằng 36.731 người Palestine đã chết cho đến nay do cuộc xung đột diễn ra giữa Israel và Hamas, và 83.539 người đã bị thương. Trong 24 giờ qua, 77 người Palestine đã chết và 221 người bị thương, trong đó nhiều người thương vong vẫn nằm dưới đống đổ nát.

.

⦿ ---- Tờ báo Yedioth Ahronoth đưa tin Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nói với Tùy viên Quốc phòng Israel tại Hoa Kỳ, Thiếu tướng Hidai Zilberman, rằng Israel sẽ bị đưa thêm vào danh sách đen của LHQ gồm các quốc gia "làm hại trẻ em ở các khu vực xung đột". Báo cáo sắp tới sẽ không đề cập trực tiếp đến Israel hay quân đội Israel mà sẽ đề cập đến lực lượng an ninh Israel. Israel trước đây đã bày tỏ lo ngại rằng tài liệu tham khảo này có thể dẫn đến lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này. Danh sách này hiện bao gồm các tổ chức như ISIS và al-Qaeda. Nghị quyết này dự kiến ​​sẽ có hiệu lực trong thời gian 4 năm và chữ ký cuối cùng dự kiến ​​sẽ được ký vào tuần tới.

.

⦿ ---- Một kỹ sư phần mềm người Mỹ gốc Palestine đang kiện Meta (hãng mẹ của Facebook) về việc chấm dứt hợp đồng và phân biệt đối xử sai trái, cho rằng Meta đã sa thải anh để trả đũa vì bài phát biểu và cách thể hiện ủng hộ người Palestine của anh. Trong một vụ kiện được đệ trình ở California, Ferras Hamad cáo buộc Meta có “thành kiến ​​chống người Palestine một cách dai dẳng, kinh niên và nhất quán” đồng thời tuyên bố rằng anh đã bị “săm soi, thẩm vấn và chấm dứt hợp đồng vì anh là người gốc Palestine và/hoặc người Hồi giáo đang điều tra SEV,” biệt ngữ của công ty cho “vấn đề nghiêm trọng” liên quan đến nội dung được đăng bởi Motaz Azaiza, một phóng viên ảnh người Palestine đăng bài từ mặt đất ở Gaza.

.

Đáp lại, công ty cho biết: “Nhân viên đã bị sa thải vì vi phạm chính sách truy cập dữ liệu của Meta, điều mà chúng tôi đã thông báo rõ ràng với nhân viên rằng sẽ bị sa thải ngay lập tức”. Nhưng Hamad khẳng định Meta đã sa thải anh đặc biệt vì họ tin rằng cá nhân anh biết Azaiza, người có nội dung mà Hamad phát hiện ra đã bị Meta phân loại sai. “Gợi ý rằng ông Hamad quen biết ông kia đơn giản vì cả hai đều là người Palestine - khi họ không có bất kỳ mối liên hệ cá nhân nào - là biểu tượng cho sự thiên vị của Meta,” một trong những luật sư của Hamad nói với The Washington Post.

.

⦿ ----- Theo báo New York Times, Israel đã chi hàng triệu USD cho một chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật và vẫn đang diễn ra nhắm vào công chúng và các nhà lập pháp Mỹ nhằm nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho cuộc chiến ở Gaza. Được ủy quyền bởi Bộ Ngoại giao Israel, chiến dịch trị giá 2 triệu USD được cho là có sự tham gia của công ty tiếp thị chính trị Stoic của Tel Aviv và hàng chục công ty khởi nghiệp công nghệ, được giao nhiệm vụ truyền bá thông điệp ủng hộ Israel.

.

Bắt đầu từ tháng 10, hàng trăm tài khoản giả trên X, Facebook, Instagram và Reddit bắt đầu cố gắng tập hợp sự ủng hộ cho cuộc chiến tin học ở Mỹ và Canada, đồng thời bác bỏ các cáo buộc Israel vi phạm nhân quyền. Các tài khoản được tạo ra có vẻ như được người Bắc Mỹ kiểm soát trong khi trên thực tế, chúng có liên quan đến chính phủ Israel.

.

Sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến của Israel ở Gaza đã giảm dần với các báo cáo về vụ đánh bom trên diện rộng và cái chết của dân thường Palestine. Hoạt động này, "trường hợp được ghi nhận đầu tiên về việc chính phủ Israel tổ chức một chiến dịch nhằm gây ảnh hưởng đến chính phủ Hoa Kỳ", cho thấy "sự sẵn sàng của Israel trong thời gian dài để gây ảnh hưởng đến dư luận Mỹ", theo tờ NY Times.

.

Achiya Schatz, giám đốc điều hành của FakeReporter, một nhóm giám sát của Israel lần đầu tiên xác định chiến dịch này vào tháng 3, theo Politico, cho biết đó là một "hành động vô trách nhiệm, liều lĩnh và phản dân chủ". Ít nhất 128 thành viên Quốc hội đã bị nhắm mục tiêu, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries và Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, Politico đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ FakeReporter.

.

FakeReporter nhận thấy chiến dịch có phạm vi tiếp cận hạn chế, với các tài khoản giả có hơn 40.000 người theo dõi. Trong một tuyên bố tuần trước thông báo rằng nó đã làm gián đoạn nỗ lực, Meta cũng tuyên bố rằng chiến dịch này chưa tiếp cận được lượng lớn khán giả. Nhiều bài đăng được tạo bằng ChatGPT. Một số đề cập đến chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học và cho rằng người Do Thái đang bị đàn áp. Một số bài bao gồm nội dung bài Hồi giáo, theo báo Haaretz.

.

⦿ ---- Tờ Wall Street Journal cho biết người đứng đầu Hamas ở Dải Gaza Yahya Sinwar đã thông báo qua các nhà hòa giải Ả Rập hôm thứ Năm rằng phong trào quân sự sẽ không từ bỏ vũ khí hoặc đồng ý với bất kỳ đề xuất nào yêu cầu một động thái như vậy: “Hamas sẽ không nộp súng hoặc ký một đề xuất yêu cầu điều đó”, đồng thời nhấn mạnh rằng Hamas sẽ chấp nhận một thỏa thuận trong đó Israel cam kết ngừng bắn vĩnh viễn. Câu trả lời được cho là của Sinwar được đưa ra sau khi Israel tấn công vào trường học của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông (UNRWA) ở Nuseirat khiến gần 40 người thương vong.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump hôm thứ Năm đã nổi giận trước việc thẩm phán liên bang ra lệnh cho đồng minh lâu năm của ông là Steve Bannon phải trình diện vào tù, đồng thời kêu gọi truy tố các thành viên của hội đồng Hạ viện điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 (Còn gọi là Ủy ban Tuyển chọn Hâ viện Điều tra về 6/1/2021, hay nói gọn là Ủy ban 6/1). Trump gọi đây là “Bi kịch tuyệt đối toàn diện của nước Mỹ” khi Bannon và Peter Navarro, một cựu phụ tá khác, đã bị tống vào tù vì từ chối tuân thủ cuộc điều tra của quốc hội do ủy ban Hạ viện hiện đã giải tán ngày 6 tháng 1 dẫn đầu.

.

Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social rằng các thành viên trong hội đồng Hạ viện đã phạm tội, khẳng định họ “đã xóa và tiêu hủy mọi bằng chứng vật chất. Việc vũ khí hóa phi Mỹ của Cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta đã đạt đến mức độ bất hợp pháp mà trước đây chưa từng nghĩ là có thể xảy ra.”

.

Cựu chủ tịch hội đồng, Hạ nghị sĩ Bennie Thompson (D-Miss.), trước đây đã bác bỏ các tuyên bố của Cộng Hòa rằng ủy ban đã che giấu thông tin. Bài đăng của Trump diễn ra sau một số cuộc phỏng vấn mà ông thực hiện trong tuần này, trong đó ông gợi ý rằng sẽ là một trò chơi công bằng nếu các đối thủ chính trị của ông bị truy tố nếu ông giành được Bạch Ốc vào tháng 11. Trump đưa ra những bình luận này ngay sau khi ông bị kết tội về 34 trọng tội ở New York vì làm sai lệch hồ sơ kinh doanh.

.

Trump đã tuyên bố rằng Joe Biden đóng một vai trò nào đó trong các cuộc chiến pháp lý của ông, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy trường hợp này. “Nó phải dừng lại, bởi vì, nếu không, chúng ta sẽ không có một quốc gia,” Trump nói hôm thứ Tư trên Fox News về việc truy tố các đối thủ chính trị. “Hãy nhìn xem, khi cuộc bầu cử này kết thúc, dựa trên những gì họ đã làm, tôi sẽ có mọi quyền để truy tố họ.”

.

⦿ ---- Donald Trump đang tìm một người bạn đồng hành tranh cử cho chức Phó. Các nguồn tin nói với tờ Washington Post: Chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống được cho là của Đảng Cộng hòa đã yêu cầu kiểm tra tài liệu từ 8 người, theo các nguồn tin nói với Washington Post: Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio, JD Vance, Tom Cotton và Tim Scott; Thống đốc North Dakota Doug Burgum; Dân biểu Đảng Cộng hòa Elise Stefanik và Byron Donalds; và một thành viên trong nội các cũ của ông, Ben Carson, người từng giữ chức bộ trưởng về nhà ở và phát triển đô thị.

.

⦿ ---- Trump cho biết sự trả thù hôm thứ Năm “có thể là chính đáng”, trường hợp mới nhất về việc ứng cử viên Đảng Cộng hòa được cho là để ngỏ khả năng truy đuổi các đối thủ của mình, ngay cả khi Trump cho rằng đất nước đang trở nên tồi tệ hơn sau phiên tòa hình sự của Trump ở New York. Trump đã tham gia một cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Phil McGraw, người đã gợi ý với cựu tổng thống rằng Trump không có thời gian để “trả đũa” những người chỉ trích ông.

.

Trump đáp: "Việc trả thù cần có thời gian, tôi sẽ nói vậy. Và đôi khi việc trả thù có thể chính đáng, Phil, tôi phải thành thật mà nói. Đôi khi điều đó có thể xảy ra. Tôi nghĩ đất nước thực sự tồi tệ hơn vì những gì họ đã làm và tôi nghĩ bạn sẽ thấy điều đó khi nhìn vào các con số thăm dò ý kiến.”

.

⦿ ---- Ba cựu chiến binh đã chỉ trích Trump là “kẻ trốn quân dịch” và cho rằng Trump không thích hợp làm tổng tư lệnh trong một video mới về chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden được công bố hôm thứ Năm, đánh dấu kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day.

.

Cựu chiến binh Thủy quân lục chiến Curtis Register, cựu quân nhân Ed McCabe và cựu chiến binh Hải quân Matthew McLaughlin đã tham gia vào đoạn video dài một phút nhằm “làm nổi bật sự tương phản rõ rệt giữa Donald Trump, người chỉ trích các cựu chiến binh và từ chối chịu trách nhiệm hoặc tham dự các đám tang quân đội, và Tổng thống Biden chính là người sát cánh cùng quân đội của chúng tôi ở nước ngoài và chăm sóc họ ở trong nước,” theo ban tranh cử của Biden.

.

“Một tổng tư lệnh giỏi là người đưa ra lời khen ngợi,” Register nói khi mở video.

McLaughlin nói: “Donald Trump không có trách nhiệm gì trong cuộc đời mình.

McCabe nói thêm, "Trump là một kẻ trốn quân dịch, đơn giản như vậy."

.

Ban tranh cử nhấn mạnh rằng Trump được cho là đã gọi các cựu chiến binh Mỹ được chôn cất ở Pháp là “kẻ thua cuộc” và “kẻ ngu ngốc” và chế nhạo Thượng nghị sĩ lúc bấy giờ là Thượng nghị sĩ John McCain (R-Ariz.), từng là tù binh trong Chiến tranh Việt Nam. Trump trước đó đã phủ nhận việc đưa ra nhận xét "ngốc nghếch", mặc dù điều này sau đó đã được cựu chánh văn phòng của ông, John Kelly, xác nhận.

.

“Từ việc trốn quân dịch đến hứa tước bỏ những phúc lợi khó khăn lắm mới kiếm được của các cựu chiến binh cho đến việc lặp lại lời lẽ khoa trương của những kẻ độc tài, rõ ràng là Donald Trump không quan tâm đến những người đã dũng cảm phục vụ đất nước chúng ta. Trump không hiểu sự hy sinh của họ hoặc những giá trị mà họ thề sẽ bảo vệ”, Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth (D-Ill.) nói trong một tuyên bố. Bà Duckworth là trung tá Vệ binh Quốc gia đã nghỉ hưu và là thành viên ban cố vấn quốc gia của chiến dịch Biden.

.

⦿ ---- Nhiệt độ nóng kinh khủng đã làm té xỉu một số người dân Arizona đến xem Donald Trump phát biểu tại tòa thị chính ở Phoenix hôm thứ Năm, lần xuất hiện đầu tiên của Trump ở tiểu bang xoay vòng quan trọng này kể từ khi bị kết án hình sự ở New York vào tuần trước. Sở cứu hỏa Phoenix nói với AZFamily rằng 11 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các triệu chứng liên quan đến nhiệt độ sau khi xếp hàng bên ngoài sự kiện, nơi có nhiệt độ lên tới 110 độ. Theo The Arizona Republic, người phát ngôn của bộ mô tả phản ứng này là mang tính phòng ngừa.

.

Cựu tổng thống được nhóm thanh niên bảo thủ Turning Point mời đến phát biểu tại Nhà thờ Dream City. Trong bài phát biểu của mình, Trump không đề cập đến bất kỳ người ủng hộ nào đang bị ảnh hưởng nặng nề nhưng nói đùa rằng nhiều người trong đám đông đến gặp ông đã không thể vào bên trong địa điểm. Trump cũng lảng tránh chủ đề về bản án có tội của mình, nhưng bỏ đi những luận điểm quen thuộc cho đến nay rằng phiên tòa đã bị “gian lận”.

.

⦿ ---- Steve Bannon, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã bị thẩm phán ra lệnh trình diện vào tù hôm thứ Năm sau khi quyền bảo lãnh của ông bị thu hồi. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Carl Nichols đã ra lệnh cho Bannon phải đến nhà tù trước ngày 1 tháng 7 để chấp hành bản án 4 tháng của mình. Trước đó, y đã bị kết tội hai tội khinh thường Quốc hội vào năm 2022 khi từ chối trát đòi hầu tòa của ủy ban liên quan đến cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1. Vào tháng 5, tòa kháng án đã giữ nguyên bản án.

.

⦿ ---- Tổng thống Biden đã đánh dấu kỷ niệm 80 năm Ngày D vào hôm thứ Năm 6/6/2024 bằng cách nói rằng “chúng tôi sẽ không rời bỏ” việc bảo vệ Ukraine và cho phép Nga đe dọa nhiều hơn ở châu Âu. “Đầu hàng trước những kẻ bắt nạt, cúi đầu trước những kẻ độc tài, đơn giản là điều không thể tưởng tượng được”, Biden nói trong buổi lễ tại nghĩa trang Mỹ ở Normandy (Pháp). “Nếu chúng ta làm điều đó, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ quên những gì đã xảy ra ở đây, trên những bãi biển thiêng liêng này.”

.

D-Day là cuộc tấn công đổ bộ lớn nhất trong lịch sử và Biden gọi đây là "minh họa mạnh mẽ về cách các liên minh làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn". Ông nói đó là “bài học mà tôi cầu mong người Mỹ chúng ta đừng bao giờ quên”. Biden nói với BBC: “Các nhà độc tài trên thế giới đang theo dõi chặt chẽ để xem điều gì xảy ra ở Ukrain. Ukraine đã bị xâm chiếm bởi một tên bạo chúa.”

.

Nói về quân đội Mỹ đã đổ bộ các bãi biển Normandy vào ngày 6 tháng 6/1944, Biden nói "chúng ta hãy xứng đáng với sự hy sinh của họ. Chúng ta phải nhớ rằng việc họ là những anh hùng ở đây ngày hôm đó không thể tha thứ cho chúng ta về những gì chúng ta phải làm ngày nay. Dân chủ không bao giờ được đảm bảo. Mọi thế hệ đều phải bảo vệ nó, và đấu tranh vì nó."

.

Tờ Guardian đưa tin Tổng thống Ukraine Volodmyr Zelensky và phu nhân đã được vỗ tay tán thưởng khi họ đến sự kiện. Trước nhận xét của Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói với các cựu chiến binh Hoa Kỳ rằng “các bạn đến đây vì thế giới tự do cần mỗi người trong số các bạn và các bạn đã đáp lại lời kêu gọi,” theo AP.

.

Macron đã trao Huân chương Danh dự cho một số người trong số họ, và ông hôn lên má họ khi ghim huy chương của họ. Biden theo sau bằng những cái bắt tay và ôm hôn. Trước đó, ông Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã gặp hơn hai chục cựu chiến binh Mỹ gần bãi biển Omaha, nơi diễn ra cuộc giao tranh ác liệt nhất trong Ngày D-Day.

.

Biden nói với một cựu chiến binh rằng "quý vị đã cứu thế giới." Tổng thống dẫn dắt khán giả hát bài "Chúc mừng sinh nhật" cho người khác. Steve Spielberg và Tom Hanks, những nhân vật nặng ký của Hollywood đứng sau các bộ phim và chương trình truyền hình về Thế chiến thứ hai, cũng ở gần đó.

.

Khi cựu quân nhân Robert Gibson đến gần, đệ nhất phu nhân đã nắm lấy cánh tay ông để giúp ông đứng cạnh tổng thống khi họ bắt tay nhau. “Đừng già đi”, người đàn ông 100 tuổi đến từ New Jersey nói đùa với vị tổng thống 81 tuổi, một đứa trẻ mới biết đi vào ngày D-Day. BBC lưu ý rằng Biden "có thể sẽ là" tổng thống Mỹ cuối cùng còn sống trong chiến dịch D-Day.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công bố gói viện trợ quân sự 225 triệu USD khác cho Ukraine trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris hôm thứ Sáu: “Chúng tôi ở bên các bạn, với đối tác chiến lược của chúng tôi. Cách các bạn giữ vững Kharkiv, một lần nữa các bạn đã chứng minh rằng người dân Ukraine không thể và sẽ không bao giờ bị vượt qua.”Ông cũng xin lỗi Zelensky vì đã trì hoãn 6 tháng khoản viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD của Mỹ để Nga tiến lên chiến trường. Gói viện trợ này được cho là chứa đạn cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), cũng như hệ thống súng cối và đạn pháo.⦿ ---- Đưa tiền ra quốc tế là phí phạm, theo lời cựu Tổng Thống Trump: Trump nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Phoenix, Arizona rằng ông muốn tiêu tiền của người Mỹ ở Mỹ. Trump bày tỏ "thái độ" của ông đã giúp Mỹ đứng ngoài chiến tranh, trong khi Mỹ hiện gửi tiền cho Ukraine. Trump cũng lưu ý rằng "trò lừa đảo xanh mới", đề cập đến xe điện, đang lấy tiền bên ngoài nước Mỹ. Trump nói: “Bạn lái xe trên những con đường, đường cao tốc của chúng tôi và bạn thấy rằng đất nước đang tan rã”, đồng thời cho biết thêm rằng mặc dù ông là một “fan hâm mộ” của xe điện và Elon Musk, nhưng “mọi người vẫn phải có sự lựa chọn” liên quan đến chiếc xe họ muốn sử dụng.⦿ ---- Cuba cho biết bốn tàu chiến của Nga, trong đó có một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, sẽ đến Havana vào tuần tới. Bộ Ngoại giao Cuba hôm thứ Năm cho biết các tàu, không mang theo vũ khí hạt nhân, sẽ cập cảng thủ đô Cuba từ ngày 12 đến ngày 17/6, đảm bảo rằng sự hiện diện của họ “không gây ra mối đe dọa cho khu vực”. Việc triển khai bất thường tàu ngầm hạt nhân mạnh mẽ Kazan và ba tàu hải quân khác đến gần Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng lớn về cuộc chiến ở Ukraine. Cuba và Mỹ chỉ cách nhau khoảng 145km (90 dặm) tại điểm gần nhất.⦿ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Năm tuyên bố rằng Pháp sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine. Trong các cuộc phỏng vấn với TF1 và France 2, Macron đã nêu chi tiết rằng “việc bán Mirage 2000-5” sẽ chính thức được công bố vào thứ Sáu trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Pháp. Ông nhấn mạnh: “Các máy bay sẽ cho phép Ukraine bảo vệ lãnh thổ và không phận của mình”. Ông nói thêm rằng Paris sẽ tổ chức đào tạo phi công Ukraine. Khóa đào tạo dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa hè và dự kiến kéo dài sáu tháng.⦿ ---- Tỷ lệ béo phì ở trẻ em Nam Hàn đã tăng gần gấp 4 lần trong 5 năm qua. Ngược lại, trong khi sức khỏe tâm thần tổng thể của trẻ em đã được cải thiện, một cuộc khảo sát gần đây của chính phủ cho thấy số trẻ em được xếp vào loại có nguy cơ cao cũng tăng lên. Bộ Y tế và Phúc lợi đã công bố kết quả của cuộc khảo sát toàn diện năm 2023 về trẻ em, được thiết kế để nắm bắt cuộc sống và môi trường phát triển của trẻ em, đồng thời sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng để định hình các chính sách liên quan đến phúc lợi và hạnh phúc của trẻ em.Cuộc khảo sát này, được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2013, là cuộc khảo sát thứ ba thuộc loại này. Lần mới nhất được thực hiện vào năm 2018. Nó nhắm đến 5.753 hộ gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi, trong đó có 1.000 hộ gia đình có thu nhập thấp trên toàn quốc.Các phát hiện chỉ ra rằng hơn 20% trẻ em hiện được phân loại là thừa cân hoặc béo phì, cho thấy xu hướng tăng cân dần dần rõ rệt. Đặc biệt đáng báo động là tỷ lệ béo phì ở trẻ em từ 9 đến 17 tuổi đã tăng vọt lên 14,3% - gần gấp 3,5 lần tỷ lệ năm 2018. Bộ Y tế cho rằng sự gia tăng béo phì là do giảm hoạt động thể chất và thời gian ngủ.⦿ ---- Camera gắn trên người không còn chỉ dành cho cảnh sát nữa. TJX Companies, công ty mẹ của các tiệm bán lẻ bao gồm TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods và Sierra, cho biết họ đã cố gắng giảm thiểu tình trạng trộm cắp bằng cách trang bị camera gắn trên người cho nhân viên, theo Fox Business đưa tin.Người phát ngôn của công ty cho biết các nhân viên an ninh được gọi là "cộng tác viên ngăn ngừa mất mát" đang sử dụng camera để "giảm bớt bất trắc, ngăn chặn tội phạm" và cho các nhân viên cũng như khách hàng thấy rằng "chúng tôi rất coi trọng sự an toàn trong các cửa hàng của mình". Người phát ngôn cho biết các đoạn phim "chỉ được chia sẻ theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc để đáp lại trát đòi hầu tòa."John Klinger, giám đốc tài chính của công ty, cho biết trong cuộc họp báo thu nhập vào tháng trước rằng "gần giống như một sự xuống thang căng thẳng khi mọi người ít có khả năng làm điều gì đó hơn khi họ bị quay video". CNN lưu ý rằng TJX không phải là một ngoại lệ — trong cuộc khảo sát của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia năm ngoái, 35% nhà bán lẻ cho biết họ đang xem xét sử dụng máy ảnh đeo trên người nhân viên. Axon Enterprise, công ty sản xuất Tasers, đã phát triển một dòng máy ảnh đeo trên người được thiết kế cho nhân viên bán lẻ. Công ty cho biết những chiếc máy ảnh này đang được hàng chục nhà bán lẻ sử dụng.

Tuy nhiên, một số chuỗi tiệm khác đã thảo luận công khai về động thái này hoặc đề cập đến nó trong các quảng cáo việc làm. Một quảng cáo về công việc ngăn ngừa mất mát tại một cửa hàng Marshalls ở Florida cho biết các trách nhiệm bao gồm đóng vai trò như một "công cụ ngăn chặn trực quan để ngăn ngừa mất mát/sự không trung thực tiềm tàng" và đeo máy ảnh đeo trên người để ghi lại "các sự kiện cụ thể liên quan đến các sự kiện nghiêm trọng về pháp lý, an toàn và đào tạo".

.

⦿ ---- Hội thánh Baptist Miền Nam (SBC) sẽ bỏ phiếu, có thể sẽ cấm các phụ nữ giữ chức mục sư. Tại cuộc họp thường niên của SBC từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 6 tại Indianapolis, các đại diện sẽ bỏ phiếu về việc có nên sửa đổi hiến pháp của giáo phái để cấm các nhà thờ có bất kỳ mục sư nữ nào hay không - và không chỉ ở vị trí cao nhất. Biện pháp đó đã nhận được sự tán thành áp đảo trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ năm ngoái.

.

Theo ước tính, lệnh cấm nữ mục sư được đề xuất có thể ảnh hưởng đến hàng trăm hội thánh và có tác động lớn đến các nhà thờ chủ yếu là người da đen. Cuộc bỏ phiếu một phần là đỉnh điểm của các sự kiện được tiến hành hai năm trước. Đó là khi một mục sư ở Virginia liên lạc với các quan chức SBC để tranh luận rằng First Baptist và bốn nhà thờ gần đó đã “lạc nhịp” với giáo lý giáo phái nói rằng chỉ nam giới mới có thể làm mục sư.

.

Theo một số ước tính, phụ nữ đang đảm nhiệm vai trò mục vụ trong hàng trăm nhà thờ có liên kết với SBC, một phần nhỏ trong số gần 47.000 nhà thờ trên toàn giáo phái. Số giáo dân SBC đã giảm xuống dưới 13 triệu, mức thấp trong gần nửa thế kỷ. Tỷ lệ rửa tội đang suy giảm trong thời gian dài.

.

⦿ ----- Australia: Sang Văn Huỳnh, một tài xế xe tải ở Adelaide, đồng ý nhận tội lái xe đụng 2 học sinh trung học bị thương. Sang Văn Huỳnh lúc đó đang lái xe qua lối qua đường dành cho người đi bộ trên đường Kensington gần trường trung học Marryatville, ở vùng ngoại ô phía đông của thành phố Adelaide, thì tông vào một cô bé và một cậu bé 16 tuổi vào tháng 3/2023. Cảnh sát đã đưa ra lời kêu gọi công khai về an toàn giao thông sau vụ tai nạn.

.

Vào tháng 2/2024, Huỳnh bị đưa ra xét xử sau khi không nhận tội hai tội gây thương tích nghiêm trọng do lái xe nguy hiểm. Tuy nhiên, hôm Thứ Tư 5/6 tại Tòa án quận của bang, luật sư bào chữa cho anh ta cho biết vấn đề của Huỳnh hiện đã "được giải quyết. Chúng tôi sẽ tiến hành bằng cách nhận tội.” Luật sư của Huỳnh nói với tòa án rằng ông sẽ dựa vào các tài liệu tham khảo và các yếu tố giảm nhẹ khác trong quá trình nộp bản án cho thân chủ của mình.

.

Ông nói: “Một số tài liệu liên quan đến tình trạng của giao lộ và một số hành động khắc phục đã được thực hiện để tăng cường an toàn trong tương lai”. Luật sư bào chữa cũng cho biết ông sẽ yêu cầu đình chỉ “thời gian ngồi tù không thể tránh khỏi” của Huỳnh.

.

⦿ ---- Georgia: Hong T. Huynh bị truy nã vì tình nghi phóng hỏa đốt nhà. Một loạt vụ hỏa hoạn ở thị trấn Norcross, được cho là do cố ý sử dụng bom xăng cocktail Molotov, đã dẫn đến việc truy lùng một phụ nữ 61 tuổi, được cơ quan chức năng xác định là Hong T. Huynh. Sở Cứu hỏa Quận Gwinnett đã ứng phó với 2 vụ cháy nhà riêng biệt vào sáng sớm thứ Bảy, theo FOX 5 Atlanta. Ngọn lửa đầu tiên, được báo cáo vào lúc 5:45 sáng trên dãy nhà 6000 của Tòa án Buckingham NW, đã khiến một người dân bị thương nặng và một gia đình bốn người phải di dời.

.

Vụ cháy thứ hai, xảy ra chỉ cách đó vài dặm trên dãy nhà 1300 của Turners Ridge Drive, được báo cáo lúc 6:04 sáng, gây ra thiệt hại vừa phải và sáu người, trong đó có hai trẻ vị thành niên, đã phải sơ tán. Các cuộc điều tra cho thấy đám cháy có thể do cocktail Molotov gây ra. Tài liệu của tòa án tiết lộ chi tiết về các thiết bị gây cháy, bao gồm "túi nhựa chứa đầy xăng", "khăn ăn được gói lại" và "chai có khăn ăn bên trong nằm ngay cạnh túi xăng", theo mô tả của một người dân hàng xóm, Graciela, trong một cuộc phỏng vấn với Atlanta News First.

.

Đối với nghi phạm Hong T. Huynh, Văn phòng Cảnh sát Cứu hỏa Quận Gwinnett đã ban hành nhiều lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, động cơ đằng sau vụ tấn công đốt phá vẫn chưa được tiết lộ. Bộ phận Điều tra Hỏa hoạn Quận Gwinnett và Đường dây nóng Kiểm soát Hỏa hoạn Georgia đang kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến nơi ở của Huynh hoặc các vụ cháy hãy trình báo, đồng thời treo giải thưởng lên tới 10.000 USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án.

.

⦿ ---- California: Bị bọn gian mạo nhận lý lịch để lấy tiền trợ cấp thời đại dịch, rồi Sở Nhân Dụng California rút tiền từ tài khoản, kiện khắp nơi tiểu bang mới hoàn lại. Cô Bonnie Tom đã bị tiểu bang California gần đây đã lấy đi gần như tất cả những gì cô tiết kiệm được. Khiếu kiện khắp nơi, mới được bồi hoàn trở lại.

.

Chuyện bắt đầu từ hai năm trước, khi tiểu bang đang phân bổ số lượng lớn phúc lợi của Bộ Phát triển Nhân Dụng EDD. Phần lớn số tiền đó - khoảng 19 tỷ USD - đã rơi vào tay những kẻ lừa đảo chuyên đánh cắp danh tính và nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giả. Đó là những gì đã xảy ra với Tom - bọn lừa đảo đã nộp đơn với tên của cô và lấy hết tiền. Cô đã được thông báo sau khi nhận được một lá thư qua đường bưu điện từ do Sở Nhân Dụng EDD xác minh việc thay đổi địa chỉ. Tom cho biết cô đã báo cảnh sát và báo cáo hành vi cô bị gian lận cho EDD nhiều lần.

.

Gần đây, không hề báo trước, Tom cho biết EDD đã lấy 24.000 USD từ tài khoản ngân hàng của cô, cáo buộc cô nộp đơn xin tiền bồi thường thời đại dịch giả mạo. Nhóm I-Team đã liên hệ với EDD và họ đã chuyển toàn bộ số tiền đó vào lại tài khoản của Tom. Nhóm I-Team muốn biết liệu EDD có lấy nhầm tiền từ tài khoản ngân hàng của những người dân California khác hay không. Nhưng EDD đã nói rằng họ không có dữ liệu đó hoặc thậm chí nếu có thì họ cũng không thể cung cấp dữ liệu đó vì lý do bảo mật. Cơ quan này cho biết họ đã thu hồi được khoảng 6 tỷ USD tiền trợ cấp gian lận và hàng trăm kẻ lừa đảo đã bị kết án. Đối với trường hợp của Tom, EDD xin lỗi vì “bất kỳ sự bất tiện” nào mà cô gặp phải.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một nhân viên nơi trú ẩn động vật ở Los Angeles, người đã làm việc cho Sở Động vật LA hơn hai thập niên cho biết cô không bao giờ muốn quay trở lại sau khi bị một con chó tấn công dã man. Từ giường bệnh, Leslie Corea nói với NBC4 rằng trong khi tiếp tục hồi phục sau vụ hành hạ, cô đã quyết định không muốn quay lại nơi trú ẩn động vật sau trải nghiệm của mình: “Cả đời tôi được bao quanh bởi rất nhiều loài động vật tuyệt vời, vì vậy thật khó để nói lời tạm biệt với điều đó”.

.

Cô nhớ lại vụ tấn công diễn ra cách đây một tuần tại nơi trú ẩn ở Cảng của Dịch vụ Động vật LA ở San Pedro. Với tư cách là người giám sát cũi, Corea đến chăm sóc một chú chó tên là Brie: “Chó này ngay lập tức lao vào chân tôi và bắt đầu cắn tôi như điên, còn tôi thì hét lên. Chó này nhảy lên và tóm lấy ngực tôi gần ngực trái.” Con chó táp vào đùi của cô, và cô kể: “Đùi của tôi đã mất một nửa rồi. Như là, toàn bộ phần trên đùi của tôi đã biến mất chỉ vì các vết cắn.”

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: chiều nay Thứ Sáu là hạn chót cho 1 vé số trúng 3 triệu đô sẽ không ai nhận, và tiền sẽ trao cho Học khu. Không còn nhiều thời gian để bất kỳ ai đã mua vé Mega Millions trị giá 2.941.708 USD ở Los Angeles vào năm ngoái để nhận giải thưởng của mình. Chiếc vé được mua vào ngày 12 tháng 12/2023 tại trạm xăng SK ở 11280 National Blvd ở khu Mar Vista, khớp với năm số — 8, 23, 44, 45 và 53 — nhưng đã trượt Mega Number 3 vào đêm đó.

.

Người may mắn có thời gian đến 5 giờ chiều Thứ Sáu để mang vé trúng thưởng đến một trong chín văn phòng của Xổ số California trên toàn tiểu bang. Những người trúng giải Mega Millions khớp năm số có 180 ngày kể từ ngày quay thưởng để nhận giải thưởng. Nếu tấm vé trị giá 2,9 triệu USD vẫn chưa có người nhận, số tiền trúng thưởng sẽ được chuyển đến hệ thống trường công California.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Các bậc phụ huynh bày tỏ kinh hoàng hôm thứ Năm sau khi một học sinh lớp 4 mang súng đã nạp đạn đến một trường tiểu học ở Los Angeles vào đầu tuần này. Tờ Los Angeles Times đưa tin cậu bé 10 tuổi đã bị bắt với khẩu súng ngắn Glock 22 cỡ nòng 40 tại Trường tiểu học Glassell Park sau khi cho một học sinh khác xem nó hôm thứ Ba.

.

Tờ báo đưa tin, một học sinh thứ ba cũng nhìn thấy khẩu súng và báo cáo với quan chức nhà trường. Cha mẹ của cậu bé đã được thông báo về khẩu súng, rõ ràng là bị đánh cắp, tuy nhiên, vẫn chưa rõ ai là người báo cáo và vũ khí thuộc về ai.

.

⦿ ---- TIN VN. 5 doanh nghiệp hồ tiêu bị 'rút ruột' hàng xuất khẩu. Mỗi container hàng của họ bị rút ruột từ 1-2 tấn tiêu. Theo VnExpress. Năm doanh nghiệp hồ tiêu phản ánh hàng xuất khẩu bị "rút ruột” khiến đối tác mua không nhận đủ số lượng như đã giao. Thông tin vừa được Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam thông báo. Theo đó, có 5 doanh nghiệp xuất khẩu đang bị thiệt hại vì tình trạng "rút ruột" container hàng trong quá trình vận chuyển cho đối tác nước ngoài. Sau khi hàng tới cảng, nhà nhập khẩu kiểm tra và phát hiện hàng hóa bị thiếu hụt so với hợp đồng. Đặc biệt, trọng lượng container hàng đã bao gồm hàng hóa bên trong thiếu hụt so với số lượng hàng được cân tại cảng. Đại diện Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết 5 doanh nghiệp này bao gồm cả doanh nghiệp lớn và nhỏ. Mỗi container hàng của họ bị rút ruột từ 1-2 tấn tiêu. Qua kết quả điều tra nội bộ của các doanh nghiệp, họ nghi ngờ khả năng hàng bị mất trong thời gian container được hạ bãi chờ xuất tàu.

.

⦿ ---- TIN VN. Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm tra các phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo Báo Giác Ngộ. Liên quan tới dư luận xã hội và thông tin đại chúng về các phát ngôn, việc làm và thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị thẩm tra và báo cáo về việc này. Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đã đề nghị Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhà nhằm thẩm tra, rà soát, xác minh về những phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang bị dư luận phản ánh. Cụ thể là những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam; sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam bảo của Phật giáo… Được biết, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị rà soát, thẩm tra và xác minh, trong trường hợp nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm minh.

.

⦿ ---- Một video điển hình, dài 3:29 phút về cách Thầy Chân Quang xúi ăn giun sống để chữa bệnh COVID-19:



https://youtu.be/Uv9-_lpIenU?si=HAXMsNV713Rjcqrh

.

⦿ ---- Nhà sư Thích Chân Quang nói: Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Lý Thường Kiệt hỗn khi dẫn quân đánh TQ. Video dài 16:54 phút:



https://youtu.be/SML009zdDNw?si=c2-AbUaSVSLTu-6y

.

⦿ ---- HỎI 1: Đa số dân Mỹ tin rằng Mỹ đã quyết định đúng đắn khi tham gia Thế chiến I và II?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, đa số người Mỹ tin rằng Mỹ đã đưa ra quyết định đúng đắn khi tham gia vào Thế chiến I và II. Cuộc khảo sát của The Economist/YouGov, công bố hôm thứ Tư, cho thấy 70% số người được hỏi cho rằng Mỹ đã đúng khi gửi quân tham chiến trong Thế chiến thứ hai. 20% không chắc chắn và 10% nói rằng Mỹ đã phạm sai lầm. 1% phân biệt ý kiến của những người được hỏi về sự tham gia của Hoa Kỳ vào Thế chiến thứ hai theo đảng phái, với 9% đảng viên Cộng hòa và 8% đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng đó là một sai lầm.

.

Cuộc thăm dò diễn ra khi Tổng thống Biden đến thăm Normandy, Pháp, để kỷ niệm 80 năm cuộc xâm lược D-Day đánh dấu một bước ngoặt của quân Đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Ông cũng đã gặp gỡ các cựu chiến binh đã phục vụ trong cuộc xâm lược vào thứ Năm, nói với họ rằng họ đã “cứu thế giới”.

.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy người Mỹ có quan điểm tích cực về sự tham gia của Mỹ vào Thế chiến thứ nhất, với 65% cho rằng việc tham gia vào cuộc chiến là lựa chọn đúng đắn. 23% cho biết họ không chắc liệu điều đó có đúng hay không và 12% cho rằng đó là một sai lầm. Chỉ có 1% phân biệt ý kiến của những người được hỏi theo đảng phái, với 10% đảng viên Cộng hòa và 11% đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng Hoa Kỳ đã phạm sai lầm khi gửi quân tham chiến trong Thế chiến thứ nhất.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/4707502-majority-americans-favorable-view-us-involvement-world-wars-survey/

.

⦿ ---- HỎI 2: Đường hóa học làm tăng nguy cơ đau tim, độct quỵ?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cảnh báo lượng chất làm ngọt nhân tạo xylitol cao hơn có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Các nhà nghiên cứu cho biết Xylitol là một loại rượu đường không calo thường được sử dụng trong kẹo không đường, kẹo cao su, đồ nướng và kem đánh răng. Nhưng nồng độ chất ngọt trong máu cao có liên quan đến việc tăng nguy cơ bị đau tim, đột quỵ hoặc các biến cố tim khác trong vòng ba năm, theo phân tích của hơn 3.000 bệnh nhân ở Hoa Kỳ và Châu Âu, các nhà nghiên cứu báo cáo hôm thứ Năm trên tờ European Heart Journal. Trong phòng thí nghiệm, các nhà điều tra phát hiện ra rằng xylitol khiến tiểu cầu đông lại, làm tăng nguy cơ đông máu.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/06/06/artificial-sweetener-xylitol-heart-attack-stroke/6281717682815/

.

.