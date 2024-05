Hình trên: Phố Bùi Viện, nơi hấp dẫn du khách quốc tế tại Sài Gòn. Việt Nam tụt hạng về chỉ số phát triển du lịch và lữ hành.

- LS Cù Huy Hà Vũ: Lê Thanh Hải (cựu chủ tịch và bí thư thành ủy TPHCM) bị bắt về tội rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài gây thất thoát cho VN 50 tỷ USD; cộng tác với gián điệp TQ phá nền kinh tế VN (Tin cần kiểm chứng).

- Canada: ra lệnh giải thể 2 công ty công nghệ vì "lo ngại về an ninh quốc gia".

- Công tố đặc biệt xin Thẩm phán Aileen Cannon ở Florida trong vụ áTrump giấu tài liệu mật hãy ra lệnh bịt miệng Trump vì an toàn sinh mạng các viên chức pháp lý

- Nổi giận về phim "The Apprentice", Trump đưa dàn luật sư ra kiện, xin cấm chiếu ở Mỹ.

- Mỹ chuẩn bị đối phó quân sự nếu Bắc Hàn và Nga sẽ quậy cú "tháng 10 bất ngờ" tiền bầu cử

- Nhóm Trump đang soạn luật, để Trump đứng trên pháp luật một cách hiệu quả: luật mới cho chuyển vụ án từ tiểu bang qua liên bang để Trump xóa sổ tất cả lệnh truy tố

- Israel dội bom 1 trường học bắc Gaza, ít nhất 10 người chết và 17 người khác bị thương

- Tây Ban Nha kêu gọi Israel tuân thủ phán quyết ICJ, ngừng ngay tấn công Rafah

- Oman hoan nghênh phán quyết của Tòa ICJ kêu gọi Israel dừng "ngay lập tức" tấn công quân sự ở Rafa

- Báo cáo viên đặc biệt của LHQ: Liên Âu cần đảm bảo "sự hiện diện hàng ngày" ở Bờ Tây và phía đông Jerusalem để Israel không giết dân Palestine

- Saudi Arabia yêu cầu thêm các nghị quyết quốc tế đòi Israel ngừng tấn công ở tất cả các vùng lãnh thổ của Palestine

- TTK/LHQ Antonio Guterres: phán quyết của tòa ICJ buộc Israel ngưng đưa quân tấn công là có tính "ràng buộc".

- Ngoại trưởng Jordan: các thẩm phán Tòa án Công lý Quốc tế nói rồi, Israel đã phạm "tội ác chiến tranh ở Gaza"

- Cao Ủy đối ngoại của Liên Âu: Liên Âu phải lựa chọn, hoặc ủng hộ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế buộc Israel phải ngừng tấn công Rafah, hoặc ủng hộ Israel

- TNS Lindsey Graham (R-S.C.) chửi mắng Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), rủa là xuống địa ngục hết cả đi

- 3 lính Mỹ bị thương ở cầu tàu Gaza, khi phải vì đấu súng

- Putin: sẵn sàng hòa đàm với Ukraine, nhưng phải "dựa trên thực tế chiến trường hôm nay."

- Minnesota: Thống đốc ký luật giao thông, cho bay xe hơi bay

- Theo AAA, giá xăng trung bình toàn quốc là 3,61 USD/gallon hôm Thứ Sáu, trung bình ở California là $5,14, giảm 9 xu so với tuần trước

- Quận Los Angeles: nhà thờ bốc cháy gần rụi, cứu hỏa tới thấy đa sập 1 phần

- Stop AAPI Hate mời gọi kể truyện: xin đừng căm thù người gốc Á.

- California: dẫn 5 đứa con ra chơi bờ biển, bọn nhỏ lượm 72 con nghêu, mẹ bị phạt 88.000 USD

- Quận San Diego: Học xong Thạc sĩ, cô Erica Alfaro tôn vinh ba mẹ là 2 công nhân nông trại nhập cư từ Mễ vào, và in cuốn sách "Harvesting Dreams" ("Thu hoạch những giấc mơ") để khuyến khích giới trẻ

- Úc châu: Jackyy Đặng, 22 tuổi, đâm chết anh và mẹ, bị cảnh sát bắt, truy tố

- New Jersey: được báo động lời hăm dọa từ Hà Nguyễn, cảnh sát tới bắt Nguyễn về điều tra nhưng lời hăm dọa là giả

- TIN VN. Doanh nghiệp FDI (nước ngoài đầu tư trực tiếp vào VN) xuất khẩu chiếm đến 72% kim ngạch.

- TIN VN. Xi măng Công Thanh báo lỗ hơn 1.800 tỷ, âm vốn hơn 7.000 tỷ, phải trả hơn 10.000 tỷ lãi vay.

- TIN VN. Việt Nam tụt hạng về chỉ số phát triển du lịch và lữ hành.

- HỎI 1: Vượt mốc lịch sử: số người phê cần sa hàng ngày đã nhiều hơn số người uống rượu hàng ngày? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thay đổi về khả năng trí tuệ là yếu tố chính để cao niên ngừng lái xe? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-25/5/2024) ⚪ ---- Chính phủ Canada tuyên bố đã ra lệnh giải thể hai công ty công nghệ vì "lo ngại về an ninh quốc gia". Bộ trưởng Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp Francois-Philippe Champagne tuyên bố: “Do kết quả của quá trình xem xét an ninh quốc gia gồm nhiều bước của Chính phủ Canada, bao gồm sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng tình báo và an ninh quốc gia Canada, Chính phủ Canada, thông qua Hội đồng Thống đốc, đã ra lệnh giải thể các doanh nghiệp Bluvec Technologies Inc. và Pegauni Technology Inc., và yêu cầu các công ty này ngừng mọi hoạt động ở Canada. Trong khi Canada tiếp tục chào đón đầu tư trực tiếp nước ngoài, chúng tôi sẽ hành động dứt khoát khi các khoản đầu tư đe dọa đến an ninh quốc gia của chúng tôi”.

Không có thêm thông tin nào được đưa ra về lý do tại sao hai công ty này được lệnh ngừng hoạt động ở Canada. Bluvec Technologies chuyên phát hiện máy bay không người lái, trong khi Pegauni Technology sản xuất các sản phẩm bảo mật không dây.

⚪ ---- Các công tố của văn phòng Công tố đặc biệt đã yêu cầu một thẩm phán ở Florida phụ trách vụ án tài liệu mật của Donald Trump ra lệnh bịt miệng cựu tổng thống Hoa Kỳ. Họ yêu cầu Thẩm phán quận Hoa Kỳ Aileen Cannon cấm Trump công khai đưa ra những tuyên bố "gây ra mối nguy hiểm đáng kể, sắp xảy ra và có thể thấy trước đối với các cơ quan thực thi pháp luật".

Động thái này được đưa ra sau khi cựu tổng thống tuyên bố rằng các đặc vụ FBI đã lục soát nơi ở riêng của ông ở Mar-a-Lago và thu giữ các tài liệu mật đã "được phép bắn" Trump và đã "lên súng và nạp đạn sẵn sàng xóa sổ tôi và gia đình tôi" vì kiểu nói của Trump sẽ làm các viên chức gặp nguy hiểm. Trump đã nhận được nhiều lệnh bịt miệng trong vụ án bịt miệng Trump ở New York, cũng như trong vụ can thiệp bầu cử hình sự liên bang của ông ta.

⚪ ---- Theo báo Variety, Donald Trump đang nổi giận về một bộ phim sắp ra mắt với sự tham gia của diễn viên Sebastian Stan trong vai Trump thời trẻ đến nỗi Trump đã đẩy các luật sư ra ngăn chận. Các luật sư của Trump được cho là đã gửi một lá thư ngừng hoạt động tới các nhà làm phim của phim "The Apprentice" nhằm ngăn chặn việc lưu hành phim này ở Mỹ. Dan Snyder, một tỷ phú ủng hộ bộ phim và một người ủng hộ Trump, được cho là đã rất tức giận khi ông nắm bắt được hướng đi của bộ phim: bản nháp trước đó có cảnh Trump thời trẻ (do Stan đóng) cưỡng hiếp Ivana, người vợ đầu tiên của Trump.

“Bộ phim là một bức chân dung công bằng và cân đối về cựu tổng thống,” các nhà sản xuất của phim "The Apprentice" nói với Variety. “Chúng tôi muốn mọi người xem nó rồi quyết định.” Nhưng người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump, Steven Cheung, nói với The Daily Beast hôm thứ Hai: “Chúng tôi sẽ kiện để giải quyết những khẳng định sai trái trắng trợn từ những nhà làm phim giả danh này. Thứ rác rưởi này hoàn toàn là hư cấu nhằm giật gân những lời dối trá đã bị vạch trần từ lâu.” Thực ra, chi tiết Trump hiếp dâm Ivana có ghi trong đơn ly hôn do Ivana nộp lên tòa. Nhiều năm sau, bà Ivana nói rằng "hiếp" chỉ là 1 kiểu nói, không có nghĩa đen.

⚪ ---- Các quan chức Mỹ được cho là đang chuẩn bị cho một hành động quân sự có khả năng bùng nổ của Bắc Hàn được Nga hậu thuẫn ngay trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lựa chọn bầu lại Joe Biden hoặc Donald Trump của cử tri.

Sáu quan chức cấp cao của Mỹ nói với NBC News rằng chính quyền Biden đã cảnh giác với liên minh quân sự giữa Vladimir Putin và Kim Jong Un, và họ kỳ vọng Bắc Hàn sẽ sớm đặc biệt tích cực. Một quan chức tình báo Mỹ cho biết: “Chúng tôi không nghi ngờ gì về việc Triều Tiên sẽ khiêu khích trong năm nay. Vấn đề chỉ là leo thang như thế nào thôi.”

Các quan chức cho rằng Putin có thể dụ dỗ ông Kim thực hiện một “bất ngờ tháng 10” nhằm ném quân bài đặc biệt vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vì nó sẽ kéo bóng đen chiến tranh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào cuộc cạnh tranh cùng với những gì ở Ukraine và Gaza. Bước đi đó có khả năng thúc đẩy Trump lên nắm quyền, vì ông đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố kỳ quặc rằng các cuộc chiến tranh sẽ không xảy ra dưới sự giám sát của ông.

⚪ ---- Trump được cho là đang đặt nền móng để ông có thể đứng trên pháp luật một cách hiệu quả nếu được bầu vào nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 11 này. Theo tạp chí Rolling Stone, Trump đang tiếp cận các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội và kêu gọi họ thông qua đạo luật quy định việc các Biện lý quận địa phương và Bộ Trưởng tiểu bang truy tố Trump là bất hợp pháp. Dự luật này được gọi là "Đạo luật ngăn chặn truy tố chính trị" ("Stop Political Prosecutions Act") và sẽ bảo vệ tất cả các cựu tổng thống khỏi tất cả các vụ truy tố không liên bang bằng cách cho phép tổng thống chuyển những vụ án đó lên tòa án liên bang.

Một nhà lập pháp giấu tên của Đảng Cộng hòa nói với Rolling Stone: “Ngay cả sau nhiệm kỳ thứ hai, Trump cũng không nghĩ bất kỳ điều gì trong số này sẽ kết thúc”. Đầu tuần này, Trump đã đưa ra những nhận xét thẳng thắn với các phóng viên tập trung bên ngoài phòng xử án ở Manhattan, nơi đang diễn ra phiên tòa xét xử che đậy tiền bưng bít của ông, đồng thời ám chỉ rằng nhiều đồng minh Đảng Cộng hòa của ông tại Quốc hội muốn hỗ trợ những nỗ lực của ông để chống lại việc này. khỏi truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Chúng tôi có rất nhiều người trong số họ. Họ muốn đến", Trump nói. "Tôi nói, 'Chỉ cần ở lại và thông qua nhiều luật để ngăn chặn những điều như thế này'". Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-LA) đã lên tiếng ủng hộ đề xuất này trong một cuộc phỏng vấn với Politico vào đầu tháng này. Đặc biệt, Johnson đã không nói không, khi được hỏi trực tiếp liệu các tổng thống có được quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi bị truy tố hình sự hay không.

Johnson nói: “Tôi nghĩ thông thường là bạn không thể để tổng thống ngồi trong Phòng Bầu dục lo lắng về việc liệu một Biện Lý nào đó hoặc một công tố viên địa phương nào đó ở đâu đó sẽ truy lùng ông ấy”.

Tất nhiên, trong khi các cuộc truy tố liên bang không bị ảnh hưởng bởi luật này, bản thân Trump vẫn có thể dễ dàng bác bỏ các cuộc truy tố liên bang, vì bộ trưởng tư pháp được bổ nhiệm của ông sẽ có quyền giám sát Bộ Tư pháp. Và đã có chính sách lâu đời của Bộ cấm truy tố các tổng thống đương nhiệm, có nghĩa là nếu luật này được thông qua thì Trump sẽ được cấp thẻ ra tù vĩnh viễn miễn phí.

Nếu ông giành được nhiệm kỳ thứ hai, có khả năng bất cứ ai được Trump bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Tư Pháp sẽ bác bỏ hai vụ án liên bang do Công tố đặc biệt của Bộ Tư pháp Jack Smith đưa ra. Và ngay cả khi phiên tòa xét xử tài liệu mật hoặc phiên tòa can thiệp bầu cử ở D.C. đưa ra phán quyết có tội trước tháng 11, về mặt kỹ thuật, Trump vẫn có thể ân xá cho chính mình nếu quay trở lại Bạch Ốc.

⚪ ---- Một trường học ở khu vực phía bắc Gaza, gần Jabalia, đã trở thành nơi xảy ra vụ tấn công của Israel khiến ít nhất 10 người chết và 17 người khác bị thương, theo báo cáo từ Al Jazeera Arabic và hãng tin Wafa, trích dẫn các nguồn y tế địa phương. Cuộc tấn công được cho là do lực lượng Israel thực hiện, nhằm vào ngôi trường đang cung cấp nơi trú ẩn cho những người phải di dời trong khu vực. Vụ tấn công càng làm bạo lực leo thang trong trại Jabalia vốn đã bị bao vây, buộc nhiều cư dân phải chạy trốn khỏi khu vực để tìm kiếm sự an toàn.

⚪ ---- Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares kêu gọi Israel tuân thủ phán quyết gần đây của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter, Albares nhấn mạnh rằng các biện pháp phòng ngừa của ICJ, bao gồm cả việc ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Rafah, là bắt buộc. Albares cũng kêu gọi ngừng bắn, thả con tin và tiếp cận nhân đạo tới Gaza.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Oman hoan nghênh phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) kêu gọi Israel dừng "ngay lập tức" mọi hoạt động quân sự ở Rafa của Gaza. Trong tuyên bố hôm thứ Bảy, Bộ kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an LHQ, đảm bảo Israel tuân thủ luật pháp quốc tế và quyết định của tòa án. Bộ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạm dừng mọi hành động gây hấn trên lãnh thổ Palestine và kêu gọi nhanh chóng thực thi phán quyết.

⚪ ---- Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine Francesca Albanese cho biết Liên Âu cần đảm bảo "sự hiện diện hàng ngày" ở Bờ Tây và phía đông Jerusalem để "hoạt động như một sự bảo vệ 'thụ động' cho người Palestine" trong bối cảnh bạo lực của Israel.

Albanese đã bình luận trên bài đăng về chuyến thăm của đại diện Liên Âu tới Thung lũng Jordan bằng cách sửa đổi bài đăng của Phái đoàn Châu Âu đối với người Palestine để nói rằng chuyến thăm là "Thung lũng Jordan bị chiếm đóng" và điều mà Liên Âu gọi là "môi trường ngày càng cưỡng chế" là do "Lực lượng chiếm đóng và người định cư có vũ trang của ISRAEL gây ra."

Báo cáo viên Liên Hợp Quốc kêu gọi phái đoàn "cảnh báo thủ đô của họ" rằng "Israel phân biệt chủng tộc đang tăng cường bạo lực hàng ngày đối với người Palestine" và các nước châu Âu cần "nâng cao vai trò của mình và đảm bảo sự hiện diện hàng ngày" trong khu vực.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Saudi Arabia hôm thứ Sáu đã đưa ra tuyên bố yêu cầu có thêm các nghị quyết quốc tế yêu cầu Israel ngừng các hoạt động tấn công ở tất cả các vùng lãnh thổ của Palestine chứ không chỉ ở Rafah như Tòa án Công lý Quốc tế đã ra phán quyết trước đó trong ngày. Bộ nói rằng các hành động quốc tế rộng hơn có thể biểu thị các thực thể đang "đảm nhận trách nhiệm ngăn chặn mọi hình thức xâm lược" chống lại người Palestine. Bộ cũng bày tỏ sự hài lòng với phán quyết mới nhất của ICJ vì nó thể hiện “một bước tiến tích cực hướng tới quyền đạo đức và pháp lý của người dân Palestine”.

⚪ ---- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng lệnh mới nhất của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đưa ra cho Israel liên quan đến các hoạt động quân sự của nước này ở Rafah là "ràng buộc". Ông nhận xét: “Theo Hiến chương, các quyết định của tòa án này có tính ràng buộc" và nói thêm rằng ông tin tưởng “các bên sẽ tuân thủ đúng Lệnh của Tòa án.” Trong khi đó, phản ứng của Israel đối với quyết định này là không được hoan nghênh, vì đại diện của Israel gọi phán quyết này là "không liên quan" và nói thêm rằng cuộc tấn công của họ ở Dải Gaza sẽ tiếp tục.

⚪ ---- Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi hôm thứ Sáu cho biết các thẩm phán tại Tòa án Công lý Quốc tế hàng đầu của Liên hợp quốc (ICJ) đã nói rõ rằng Israel phạm "tội ác chiến tranh ở Gaza" khi ra phán quyết yêu cầu dừng "ngay lập tức" cuộc tấn công quân sự ở thành phố Rafah tại Gaza. Trong tin nhắn trên X, Safadi cũng chỉ trích phản ứng của chính phủ Israel và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) hành động táo bạo hơn.

"Một lần nữa, ICJ vạch trần tội ác chiến tranh của Israel ở Gaza. Và một lần nữa, Chính phủ Israel lại phản ứng khinh thường luật pháp quốc tế, từ chối tuân theo lệnh của Tòa án. Hội đồng Bảo an phải gánh vác trách nhiệm của mình, chấm dứt tình trạng miễn tội của Israel & để tăng gấp đôi tiêu chuẩn trong việc thực thi luật pháp quốc tế," ông nói.

⚪ ---- Cao Ủy đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell bình luận về phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế rằng Israel phải ngừng tấn công vào Rafah ở Gaza, đồng thời tuyên bố rằng Liên Âu sẽ phải lựa chọn giữa "ủng hộ các thể chế quốc tế và pháp quyền và sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Israel."

Phát biểu tại một sự kiện, ông Borrell cho biết Liên Âu chưa thể tìm được "lập trường thống nhất" về Israel. Ông nói thêm rằng ông sẽ phải "thúc đẩy sự đồng thuận" trước cuộc họp của Liên Âu với các nhà ngoại giao hàng đầu từ Ả Rập Saudi, Jordan, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar vào tuần tới. Ông khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Trung Đông và giải pháp chính trị cần có sự tham gia của cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên Âu.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-S.C.) cho biết Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) của Liên hợp quốc “có thể xuống địa ngục” sau khi ra lệnh cho Israel ngừng ngay lập tức cuộc tấn công quân sự vào Rafah, một khu vực đông dân cư ở miền nam Gaza. Graham viết trên X: “Theo như tôi lo ngại, ICJ có thể xuống địa ngục. Đã lâu rồi không thể đứng lên chống lại cái gọi là tổ chức công lý quốc tế liên kết với Liên Hợp Quốc này. Phán quyết của ICJ rằng Israel nên ngừng các hoạt động cần thiết để tiêu diệt 4 tiểu đoàn của những kẻ sát nhân và khủng bố Hamas – những kẻ sử dụng người Palestine làm lá chắn sống – là vô lý. Điều này sẽ và nên được Israel bỏ mặc.”

Tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc đã ra phán quyết hôm thứ Sáu rằng Israel nên dừng cuộc tấn công ở Rafah, nhưng họ không có cách nào để thực thi phán quyết của mình. Nga trước đó đã phớt lờ lệnh năm 2022 của ICJ về việc ngừng xâm lược Ukraine. Phán quyết hôm thứ Sáu là một phần trong việc gia tăng áp lực quốc tế lên Israel nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, điều mà các cơ quan y tế Palestine cho rằng đã khiến hơn 35.000 người Palestine thiệt mạng.

⚪ ---- Quân đội Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết 3 binh sĩ Hoa Kỳ bị thương không liên quan đến chiến đấu khi làm việc cập bến tàu ngoài khơi Dải Gaza. Theo Military Times, Phó Đô đốc Bradley Cooper, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cho biết hai binh sĩ trong số này bị thương “nhẹ”, một người bị trật mắt cá chân và người còn lại bị thương ở lưng. Quân nhân thứ ba bị thương nặng đến mức phải được đưa đến bệnh viện Israel, nhưng Cooper không nói rõ vết thương là gì.

Trong khi Mỹ cho biết các vết thương không phải do chiến đấu, thì vụ này nêu bật sự nguy hiểm của việc triển khai. Khoảng 1.000 lính Mỹ đang hoạt động ngay ngoài khơi Gaza, đặt họ trong tầm bắn của tên lửa Hamas. Hamas và các chiến binh Palestine khác coi Mỹ là một bên trong cuộc xung đột vì Mỹ cung cấp hầu hết số bom mà Israel thả xuống Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã thừa nhận rằng có nguy cơ quân đội Hoa Kỳ được triển khai cho nhiệm vụ ở bến tàu sẽ bị tấn công và cho biết họ sẽ có thể bắn trả.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Ukraine để chấm dứt chiến tranh, nhưng "dựa trên thực tế hôm nay. Bây giờ chúng tôi thấy rằng các cuộc đàm phán đã được nối lại và cần phải quay lại đàm phán.” Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng động thái này cần tính đến "các thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán khó khăn ở Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ". Putin lưu ý rằng một trong những mục tiêu của hội nghị sắp tới ở Thụy Sĩ là để các đồng minh của Kiev xác nhận tính hợp pháp của tổng thống Ukraine.⚪ ---- Minnesota: Đài KFGO loan tin rằng Thống đốc Tim Walz đã ký vào một dự luật giao thông được lưỡng đảng hỗ trợ, trong đó có ngôn ngữ về việc sử dụng "máy bay có thể lái trên đường" ("roadable aircraft"), hay còn gọi là xe hơi bay. Luật mới - đương nhiên được gọi là "dự luật Jetson" - cho phép những phương tiện như vậy lái xe trên đường và đường cao tốc của tiểu bang, mặc dù chúng không thể cất cánh hoặc hạ cánh trên đường phố công cộng trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp. Mỗi lần xuất hành, những chiếc xe hơi bay sẽ phải tuân thủ các quy tắc đường bộ giống như các xe không thân thiện với máy bay khác.⚪ ---- Ngày lễ Tưởng niệm Tử sĩ cuối tuần đã đến, có nghĩa là hàng chục triệu người Mỹ sẽ đi đường bộ, đường sắt và bầu trời để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần dài. Bất kể bạn đang đi du lịch ở đâu, việc dừng lại ở trạm xăng sẽ cho bạn thấy giá xăng ở California đắt hơn bất kỳ tiểu bang nào khác. Theo AAA, giá trung bình toàn quốc cho một gallon xăng không chì thông thường vào thứ Sáu là 3,61 USD. Ở California, người lái xe phải trả trung bình $5,14 cho mỗi gallon, thấp hơn 9 xu so với một tuần trước và rẻ hơn 27 xu so với tháng trước.Tuy nhiên, tùy thuộc vào nơi bạn đi du lịch, bạn có thể phải trả nhiều tiền hơn - đặc biệt là ở vùng núi Sierra Nevada. Vào thứ Sáu, Quận Alpine có giá xăng trung bình cao nhất ở California, ở mức 6,80 USD/gallon. Ở Quận Mono, người lái xe có thể phải trả 6,31 USD.⚪ ---- Quận Los Angeles: Lính cứu hỏa đã dập tắt đám cháy vào sáng sớm thứ Sáu tại địa điểm Nhà thờ Crouch Memorial Church of God and Christ lịch sử ở Nam Los Angeles. Hỏa hoạn được báo cáo vào khoảng 2:30 giờ sáng tại nhà thờ hàng trăm năm tuổi ở dãy nhà 1000 đường East 27th St. gần Đại lộ Central Avenue. Cấu trúc trống hoàn toàn chìm trong biển lửa khi lính cứu hỏa đến. Một vụ sập một phần đã được báo cáo, nhưng không có ai bị thương. Thông tin chi tiết về cách ngọn lửa bắt đầu không có sẵn lúc này.Một vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ lò sưởi trên tường trong phòng cầu nguyện đã làm hư hại tầng áp mái và mái nhà thờ vào tháng 10 năm 2013. Chủ sở hữu nhà thờ đã lên kế hoạch khôi phục cấu trúc nhà thờ.⚪ ---- Stop AAPI Hate mời gọi kể truyện: xin đừng căm thù người gốc Á. Tổ chức Stop AAPI Hate đã phát động một chiến dịch kể chuyện đa phương tiện vào đầu tháng dành cho người Mỹ gốc Á và người Hawaii bản địa ở đảo Thái Bình Dương nhằm giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và truyền cảm hứng cho mọi người hành động hướng tới sự thay đổi tích cực. Manju Kulkarni, người đồng sáng lập Stop AAPI Hate vào năm 2020, cho biết: “Trong nhiều thế kỷ và gần đây nhất là với dịch bệnh COVID-19, cộng đồng của chúng tôi đã phải chịu rất nhiều sự căm ghét, nhưng điều chúng tôi muốn làm là nói rằng chúng tôi không chỉ là nạn nhân của sự căm ghét”.Khi tổ chức phi lợi nhuận được thành lập, mục tiêu đầu tiên của nó là ghi lại sự gia tăng mạnh mẽ của nạn phân biệt chủng tộc chống người châu Á khi bắt đầu đại dịch COVID. Nhưng các báo cáo liên tục về sự phân biệt đối xử trên khắp đất nước vào năm 2024 đã thúc đẩy Stop AAPI Hate tạo ra một video quốc ca trực quan, tập trung vào khả năng phục hồi, ăn mừng, đoàn kết và phản kháng.Trong video chiến dịch, David Rasavong đã chia sẻ về việc cha mẹ ông, những người nhập cư từ Lào 40 năm trước, đã buộc phải đóng cửa Nhà hàng Thái của họ ở Fresno vào năm 2022 sau khi những lời dối trá phân biệt chủng tộc về hoạt động kinh doanh của họ lan truyền trên mạng.“Chúng tôi thực sự thậm chí còn nhận được những lời đe dọa giết chết, và đó là phần đáng sợ đối với tôi, bởi vì nếu tôi không có mặt ở đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cha mẹ tôi là người nhập cư nên tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ thứ hai của họ”, Rasavong nói.

Rasavong từng bị bắt nạt vì là người gốc châu Á khi còn nhỏ và rất đau khổ khi thấy điều đó vẫn xảy ra nhiều thập niên sau đó. “Nó lại xảy ra lần nữa, nhưng giờ tôi đã trưởng thành. Cha mẹ tôi đã ở đây, [với tư cách là] công dân Mỹ, hơn 40 năm, và chúng tôi đang phải chịu sự căm ghét tương tự. Và nó không phải của trẻ em,” Rasavong nói.

Rasavong không để lòng căm thù chiến thắng; anh đã mở lại một nhà hàng khác để tôn vinh cha mẹ và di sản phong phú của mình vào năm ngoái có tên là Love and Thai. “Thay đổi câu chuyện, khuyến khích cách kể chuyện tích cực về cách cộng đồng nhìn nhận bản thân và cách những người khác nhìn nhận chúng tôi -- Một phần của điều đó cũng là sự chữa lành. Điều đó xuất phát từ việc nói về khả năng phục hồi,” Kulkarni nói.

Chiến dịch này nhằm mục đích giới thiệu cách mọi người đã trưởng thành sau chấn thương chủng tộc để truyền cảm hứng cho các hành động hướng tới công lý -- đặc biệt quan trọng sau khi Florida và Georgia gần đây thông qua dự luật cấm người nhập cư Trung Quốc sở hữu tài sản và 33 tiểu bang khác cũng có dự luật tương tự mà họ đang tìm cách thông qua.

Stop AAPI Hate cũng đang khuyến khích mọi người chia sẻ câu chuyện của họ để biết thêm thông tin về chiến dịch video và tham gia cuộc trò chuyện: https:// Spreadaapilove.org/

⚪ ---- California: Một bà mẹ ở California phải đối mặt với mức phạt 88.000 USD sau khi 5 đứa con của bà nhặt ở bờ biển 72 con nghêu (clams) mà chúng nhầm tưởng là vỏ sò (seashells). Charlotte Russ nói với đài tin tức địa phương KFSN rằng cô đã đưa các con đi du lịch trong ngày đến Bãi biển Pismo Beach và đã phạm sai lầm khi để bọn trẻ bắt nghêu từ bãi biển.

Cư dân Fresno cho biết cô đã gặp một quan chức của Bộ Cá và Động vật hoang dã của tiểu bang trên bãi biển và thông báo rằng 5 đứa con của cô bắt nghêu mà không có giấy phép. Russ cho biết cô đã nhận được giấy phạt vào ngày xảy ra vụ việc, xảy ra vào cuối năm 2023 và sau đó nhận được thông báo qua thư cho biết cô phải đối mặt với mức phạt 88.000 USD. Theo KFSN, thẩm phán Quận San Luis Obispo sau đó đã giảm mức phạt xuống còn 500 USD sau khi Russ giải thích.

⚪ ---- Quận San Diego: Sau nhiều năm hy sinh và làm việc chăm chỉ, cô Erica Alfaro đã hoàn thành bằng thạc sĩ và quyết định ăn mừng thành tích này bằng cách tôn vinh 2 người hỗ trợ lớn nhất của cô - cha mẹ cô. Để ghi lại khoảnh khắc này, Alfaro đã nhờ bố mẹ cô đội mũ lưỡi trai và mặc váy tạo dáng trước cánh đồng dâu tây ở Carlsbad. Bức ảnh lan truyền được chụp cùng bố mẹ cô sau khi cô tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học bang San Diego.

Cha mẹ của Afaro, Claudio Alfaro và Teresa Herrera, là hai công nhân nông trại nhập cư gốc Oaxaca, làm việc từ sáng đến tối trên cánh đồng nông nghiệp để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình họ. Alfaro là người đầu tiên trong gia đình cô theo học đại học. “Chúng tôi tự hào vì cô ấy đã thực hiện được ước mơ của mình”, Claudio nói. Trong khi đó, mẹ cô nhấn mạnh rằng “tất cả đều xứng đáng, những hy sinh mà tôi đã bỏ ra khi làm ruộng đều xứng đáng và tôi cảm thấy rất tự hào về con”.

Nhưng mong muốn vượt trội của học giả vẫn chưa được thực hiện. Cuốn sách "Harvesting Dreams" ("Thu hoạch những giấc mơ") của Erica hiện sẽ có mặt trên kệ của các thư viện ở thành phố Los Angeles bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Alfaro hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và đưa ra một số lời khuyên cho những ai đang theo đuổi con đường học vấn cao hơn.

Erica Alfaro (giữa) cùng cha mẹ Claudio Alfaro và Teresa Herrera, hai nông dân nhập cư đến từ Oaxaca.

Alfaro nói: “Học tập, bởi vì chúng ta có khả năng thay đổi cuộc sống của mình và sức mạnh nằm ở giáo dục. Đối với tôi, đó là tấm vé thoát khỏi cuộc sống nghèo khó”. Cô nói thêm rằng mặc dù xuất thân từ một gia đình mà bố mẹ cô không có cơ hội học đọc và viết, cô cảm thấy rất may mắn vì họ đã dạy cô điều quan trọng nhất trong cuộc đời -- chiến đấu cho ước mơ của mình cho dù bạn đến từ đâu. và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác.

⚪ ---- Úc châu: Một người cha ở Sydney nói rằng ông muốn có câu trả lời sau khi con trai ông là Jackyy Đặng bị bắt và bị cáo buộc đã cố giết mẹ và anh trai mà không dấu hiệu nào báo trước. Cấp cứu đã được gọi đến một ngôi nhà trên đường Sydenham ở Marrickville, phía tây Sydney, ngay trước 6 giờ chiều ngày thứ Năm sau khi có báo cáo về một vụ đâm gần trường trung học Marrickville.

Nhân viên y tế phát hiện một người đàn ông 25 tuổi với vết đâm ở mặt, cổ, đầu và lưng và một phụ nữ 55 tuổi bị vết đâm ở cổ họng. Nghi can Jackyy Đặng, 22 tuổi, bị bắt tại hiện trường và đưa về đồn cảnh sát Newtown. Cảnh sát đã thiết lập hiện trường vụ án và đang điều tra các tình tiết dẫn đến vụ việc.

Thanh tra thám tử Ben Kennis cho biết nghi can bị bắt là em trai của người thanh niên 25 tuổi và là con trai của người phụ nữ 55 tuổi: “Chúng tôi cáo buộc (bị cáo) đã lên kế hoạch cho việc này được một thời gian. Đó là một cảnh tượng khá căng thẳng. Đây là vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình rất nghiêm trọng. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và một bản tóm tắt bằng chứng sẽ được chuẩn bị cho tòa án."

Thanh tra Kennis cho biết cảnh sát đang điều tra xem liệu cha của người đàn ông, người được cho là có mặt trong nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có phải là một mục tiêu dự kiến khác hay không. “Người cha lúc đó không ở trong phòng và cố gắng chạy ra phía trước tòa nhà và nói chuyện với một nhân chứng, người này đã báo cho cấp cứu”, ông nói.

Nghi can 22 tuổi bị bắt tại hiện trường và đưa đến đồn cảnh sát Newtown. Y bị buộc tội hai tội danh gây thương tích/tổn hại cơ thể nghiêm trọng cho người và có ý định giết người. Y đã không nộp đơn xin tại ngoại tại Tòa án địa phương Newtown vào thứ Sáu và vụ án của y sẽ trở lại tòa vào ngày 18 tháng 7.

⚪ ---- New Jersey: Tuyên bố dưới đây là của Văn phòng Công vụ Quận Camden đưa ra sáng Thứ Sáu 24/5/2024 liên quan đến một lời đe dọa giả và vụ gọi lính cấp cứu tới đêm Thứ Năm: “Đêm qua, Trung tâm Truyền thông Quận Camden đã nhận được lời đe dọa từ cư dân Pennsauken, Hà Nguyễn. Nguyễn đã nhanh chóng bị Sở cảnh sát Pennsauken điều tra và bắt giữ. Những lời đe dọa được đưa ra là không đáng tin cậy và vụ này đang được cảnh sát điều tra. Không có mối đe dọa nào đối với công chúng từ vụ việc này.”

⚪ ---- Tin cần kiểm chứng: Lê Thanh Hải (cựu chủ tịch và bí thư thành ủy TPHCM) bị bắt về tội rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài gây thất thoát cho VN 50 tỷ USD; cộng tác với gián điệp TQ phá nền kinh tế VN. Tin này do Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đưa ra trên Facebook. Tin này cho biết, "Hiện Lê Thanh Hải đang bị giam tại Trại tạm giam Ngọc Xá, tỉnh Bắc Ninh, là cơ sở thẩm vấn của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng C03. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng tạm giữ hình sự vợ Lê Thanh Hải là Trương Thị Hiền để điều tra về tội rửa tiền. Có tin Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước đã dùng máu viết tâm thư trên tờ bằng khen 60 năm tuổi Đảng gửi cho Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, tuyên bố sẽ tự thiêu tại quảng trường Ba Đình nếu không thả em gái bà ta ra trong vòng 9 ngày." Hiện chưa có tin nào khác để kiểm chứng.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp FDI (nước ngoài đầu tư trực tiếp vào VN) xuất khẩu chiếm đến 72% kim ngạch. Theo Báo Gia Lai. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn chiếm ưu thế lớn trong xuất khẩu hàng hóa của nước ta và chiếm đến 72% kim ngạch. Theo số liệu thống kê sơ bộ vừa được Tổng cục Hải quan công bố, từ đầu năm đến ngày 15-5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 270,82 tỉ USD, tăng 16,8% (tương ứng tăng 38,87 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, xuất khẩu đạt 138,59 tỉ USD, nhập khẩu đạt 132,23 tỉ USD. Với kết quả này, cán cân thương mại tiếp tục nghiêng về xuất siêu với 6,36 tỉ USD… Cũng theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15-5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 182,8 tỉ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 22,29 tỉ USD). Tính từ đầu năm đến hết ngày 15-5-2024, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI đạt 99,19 tỉ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng 11,87 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

⚪ ---- TIN VN. Xi măng Công Thanh báo lỗ hơn 1.800 tỷ, âm vốn hơn 7.000 tỷ, phải trả hơn 10.000 tỷ lãi vay. Theo Báo Soha. Đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2023 của Xi măng Công Thanh. Theo báo cáo tài chính đã soát xét năm 2023 của CTCP Xi măng Công Thanh, doanh thu thuần trong năm vừa rồi của công ty hơn 483 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Công ty lỗ gộp 271 tỷ trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gộp 153 tỷ đồng. Kết quả, Xi măng Công Thanh lỗ gần 1.826 tỷ đồng trong năm 2023, nâng số lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2023 lên 7.906 tỷ đồng . Lỗ lũy kế lớn khiến cho công ty âm vốn chủ sở hữu 7.006 tỷ đồng.

⚪ ---- TIN VN. Việt Nam tụt hạng về chỉ số phát triển du lịch và lữ hành. Theo Báo Công Lý. Trong bảng xếp hạng Chỉ số phát triển du lịch và lữ hành, Việt Nam đã tụt 7 bậc so với năm trước, xếp thứ 59 trên 119 điểm đến trên thế giới. Trong báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về Chỉ số phát triển du lịch và lữ hành (TTDI) năm 2024, tổng điểm Việt Nam đạt được là 3,96 trên 7, giảm 0,14% so với tổng điểm 4,1 của 2021. Do đó, TTDI của Việt Nam năm 2023 xếp thứ 59, giảm 7 bậc so với năm 2021. Đây là kết quả đáng thất vọng cho ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch Covid-19.

⚪ ---- HỎI 1: Vượt mốc lịch sử: số người phê cần sa hàng ngày đã nhiều hơn số người uống rượu hàng ngày?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một phân tích mới công bố hôm thứ Tư, ngày càng có nhiều người Mỹ báo cáo việc sử dụng cần sa hàng ngày hoặc gần như hàng ngày so với những người uống rượu ở mức độ tương tự, đánh dấu lần đầu tiên sau khoảng ba thập niên, việc sử dụng cần sa hàng ngày đã vượt qua rượu.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Addiction và được tác giả bởi nhà nghiên cứu chính sách ma túy Jonathan Caulkins của Đại học Carnegie Mellon University, đã phân tích dữ liệu từ Khảo sát Quốc gia về Sử dụng Ma túy và Sức khỏe (National Survey on Drug Use and Health) với hơn 1,6 triệu người tham gia trong gần 30 cuộc khảo sát từ năm 1979 đến năm 2022.

Theo phân tích, vào năm 2022, khoảng 17,7 triệu người cho biết họ sử dụng cần sa hàng ngày hoặc gần như hàng ngày so với 14,7 triệu người cho biết họ uống rượu hàng ngày hoặc gần như hàng ngày. Năm 1992 - khi việc sử dụng cần sa đạt mức thấp nhất - chưa đến 1 triệu người cho biết họ sử dụng ma túy mỗi ngày trong khi 8,9 triệu người cho biết họ uống rượu hàng ngày.

⚪ ---- HỎI 2: Thay đổi về khả năng trí tuệ là yếu tố chính để cao niên ngừng lái xe?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một trong những quyết định khó khăn nhất mà người cao tuổi phải đối mặt là khi nào nên giao chìa khóa và ngừng lái xe. Một nghiên cứu mới cho thấy ngay cả những thay đổi nhỏ về khả năng ghi nhớ, suy nghĩ và lý trí cũng có thể khiến người cao tuổi quyết định ngừng lái xe. Các nhà nghiên cứu nhận thấy ba yếu tố dự đoán ai sẽ dừng lái xe trong quá trình nghiên cứu - các triệu chứng suy giảm nhận thức, điểm sàng lọc bệnh Alzheimer ngày càng tồi tệ và là phụ nữ. Kết quả cho thấy phụ nữ có nguy cơ ngừng lái xe cao gấp 4 lần so với nam giới trong suốt quá trình nghiên cứu.

.