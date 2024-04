Di vật của các phóng viên bị giết ở Gaza trưng bày nơi hè phố trong cuộc biểu tình bên ngoài khách sạn, nơi Biden mở tiệc phóng viên thường niên đêm Thứ Bảy.

.

- Biểu tình bên ngoài tiệc phóng viên của Biden, kêu gọi ngưng diệt chủng dân Palestine.

- TT Biden mở tiệc phóng viên thường niên, giễu đang phải tranh cử với đứa trẻ 6 tuổi, nói đối thủ của ông kẹt trận bão (ám chỉ tên cô Stormy Daniels), giễu chuyện Trump nói phóng viên là kẻ thù của nhân dân, giễu chuyện Trump bán Kinh thánh bị khựng ở 1 câu

- Một nhân chứng khai với Công tố đặc biệt Jack Smith: phòng chứa hồ sơ mật của Trump ở Mar-a-Lago có thể bị gỡ khóa bằng 1 chiếc móc áo hoặc "1 tuốc nơ vít cực nhỏ"

- Hàng trăm SV bị bắt ở khắp các đại học Mỹ vì biểu tình đòi ngưng bắn ở Gaza để cứu dân Palestine

- Mỹ ngăn cản Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đừng ra lệnh bắt Thủ tướng Israel về tội diệt chủng dân Palestine

- Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy tố Israel vì tội diệt chủng dân Palestine

- Phe đối lập Israel hứa ủng hộ nếu chính phủ Israel đạt thỏa thuận ngưng bắn với Hamas

- Hamas công bố đoạn phim mới cho thấy 2 con tin Israel bị bắt từ ngày 7/10

- Quân Anh có thể vào Gaza để hỗ trợ đưa viện trợ qua tuyến đường biển mới

- Quân đội TQ sẽ tập trận bắn súng ở các vùng Biển Đông.

- Nga: giam tiếp 2 nhà báo Nga vì trong nhóm ủng hộ cố lãnh tụ đối lập đã chết trong tù

- Mỹ trao hợp đồng trị giá 13 tỷ USD cho Tập đoàn Sierra Nevada để làm phi cơ Ngày tận thế có khả năng sống sót sau 1 vuộc chiến nguyên tử.

- Kenya: mưa lớn khiến ít nhất 75 người chết và 131.000 người khác phải di dời.

- TQ đang giam 449.000 người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, tức khoảng 1/17 dân số.

- Đài Loan thử nghiệm thuyền dùng như thủy lôi điều khiển từ xa, mang bom tự sát, không người lái.

- Quận Los Angeles. truy đuổi 1 xe SUV, bắt 4 người có lệnh truy nã

- Quận Los Angeles: đột nhập nhà dân, 1 tay súng bị cảnh sát bắn chết

- HỎI 1: Khoảng 27% dân Mỹ luôn luôn nghĩ tới kỳ nghỉ để du lịch xa kế tiếp? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khoảng 72% giám đốc công ty quốc tế lo sợ bị tấn công mạng? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-28/4/2024) ⚪ ---- Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc hôm Chủ nhật thông báo rằng quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận bắn súng ở các khu vực trên Biển Đông. Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ Chủ Nhật đến thứ Ba và Cục An toàn Hàng hải cảnh báo rằng các tàu khác không được phép đi vào khu vực được chỉ định. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra trong khu vực, khi các nước phương Tây lên án yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc, trong khi TQ chụp mũ Philippines tiến hành các hành động khiêu khích.

.

⚪ ---- Hai nhà báo Nga Konstantin Gabov và Sergey Karelin bị thêm lệnh tiếp tục giam giữ trong khi chờ điều tra và xét xử vì bị cáo buộc có liên quan đến một nhóm do cố chính trị gia đối lập Nga Alexey Navalny thành lập. Hai nhà báo đã bác bỏ cáo buộc cáo buộc họ "tham gia vào một tổ chức cực đoan", một tội danh có mức án tối thiểu hai năm tù. Cụ thể, Gabov trước đây làm việc cho nhiều hãng tin, bao gồm cả Reuters, trong khi Karelin làm việc cho hãng tin AP, theo tòa án Nga cho biết. Trong khi d9o1, Sergey Mingazov, nhà báo của Forbes Nga, đã bị quản thúc tại gia sau khi bị giam giữ vào tuần trước vì cáo buộc truyền bá thông tin sai lệch về quân đội Nga.

.

⚪ ---- Truyền thông Israel hôm Chủ nhật đưa tin Mỹ đang nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Thủ tướng Israel trước đó đã nhấn mạnh rằng các phán quyết của tòa án The Hague về Gaza sẽ tạo ra "một tiền lệ nguy hiểm đe dọa binh lính và nhân vật công chúng của bất kỳ nền dân chủ nào chống khủng bố hình sự và xâm lược nguy hiểm."

.

Kể từ khi bắt đầu các cuộc đụng độ xuyên biên giới giữa quân đội Israel và Hamas, gần 35.000 người Palestine đã bị quân Israel giết tại khu vực này. ICC trước đó đã mở một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh xảy ra trên lãnh thổ Palestine.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yilmaz Tunc kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) khởi kiện Israel vì cáo buộc tội ác chiến tranh ở Dải Gaza. Ông nói: “Các quan chức Israel phạm tội ác chiến tranh, gây hấn, sát hại trẻ em và phạm tội diệt chủng, bao gồm cả [Thủ tướng Israel Benjamin] Netanyahu, phải bị đưa ra trước tòa án”.

.

Tunc nói: "Không thể gọi một quốc gia coi thường các quyết định và luật pháp của các tổ chức quốc tế, vi phạm nhân quyền và thực hiện những hành vi vi phạm này một cách có hệ thống là một quốc gia. Israel đã hành động như một tổ chức khủng bố trong gần một thế kỷ". Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ TRT ghi lời ông nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập "trên mọi nền tảng".

.

⚪ ---- Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid nói với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng đảng Yesh Atid của ông sẽ bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Lapid tìm cách trấn an Netanyahu sau khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich bị cho là đe dọa sẽ rút lại sự ủng hộ của họ đối với chính phủ nếu chính phủ hủy bỏ cuộc tấn công của Rafah. Lapid cho biết đảng của ông sẽ cho chính phủ mượn 24 phiếu bầu để đạt được thỏa thuận ngừng bắn vì các con tin Israel bị Hamas bắt giữ "phải được đưa về nhà." Hamas dự kiến sẽ phản hồi đề xuất mới nhất của Israel trong vòng 48 giờ.

.

⚪ ---- Hàng trăm sinh viên đã bị bắt trên khắp các trường đại học ở Hoa Kỳ khi những người biểu tình tiếp tục yêu cầu ngừng bắn ở Gaza, đòi Mỹ ngưng hỗ trợ quân sự Israel và đòi ngân sách các trường thoái vốn khỏi các công ty đang tạo điều kiện cho cuộc chiến kéo dài gần 7 tháng của Israel ở vùng đất Palestine. Cảnh sát đã giải tán biểu tình tại các khuôn viên trường đại học vào thứ Bảy, một số sử dụng lựu đạn cay và Tasers để giải tán sinh viên.

.

Tại Boston, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 100 người khi đang dọn dẹp một trại biểu tình ở Đại học Đông Bắc, với các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy lực lượng an ninh mặc trang bị chống bạo động và các sĩ quan đang chất lều lên phía sau xe tải.

.

Trong một tuyên bố trên X, Northeastern cho biết khu vực trong khuôn viên trường nơi tổ chức các cuộc biểu tình hiện đã được “an ninh hoàn toàn” và “mọi hoạt động trong khuôn viên trường đã trở lại bình thường”. Trường cho biết động thái của họ được đưa ra sau khi “những gì bắt đầu như một cuộc biểu tình của sinh viên hai ngày trước đã bị các nhà tổ chức chuyên nghiệp không liên kết với Northeastern xâm nhập”. Trường nói thêm rằng những cá nhân bị giam giữ có giấy tờ tùy thân hợp lệ đã được trả tự do và sẽ phải đối mặt với các thủ tục kỷ luật chứ không phải hành động pháp lý.

.

Tại Bloomington ở vùng Trung Tây, Ty Cảnh sát Đại học Indiana đã bắt 23 người khi giải tán một trại biểu tình trong khuôn viên trường, theo tờ Indiana Daily Student đưa tin.

.

Trong khi đó, Ty Cảnh sát Đại học Arizona State University đã bắt 69 người vì tội xâm phạm trái phép sau khi nhóm này dựng trại trái phép trong khuôn viên trường. Các quan chức bang Arizona cho biết một nhóm biểu tình, “hầu hết không phải là sinh viên, giảng viên hoặc nhân viên của ASU”, đã dựng trại vào thứ Sáu và bỏ mặc các lệnh giải tán nhiều lần.

.

Trong khi đó, tại Đại học Washington ở St Louis, ít nhất 80 người đã bị bắt, trong đó có ứng cử viên tổng thống Mỹ Jill Stein và người quản lý chiến dịch tranh cử của bà.

.

Trên khắp nước Mỹ, các nhà lãnh đạo trường đại học đã cố gắng nhưng phần lớn đã thất bại trong việc dập tắt các cuộc biểu tình, thường chứng kiến ​​cảnh sát can thiệp dữ dội, với các video xuất hiện từ các tiểu bang khác nhau cho thấy hàng trăm sinh viên - và thậm chí cả giảng viên - bị bắt giữ một cách cưỡng bức.

.

Những người biểu tình đã yêu cầu ân xá cho những sinh viên và giảng viên bị kỷ luật hoặc sa thải vì biểu tình. Khoảng một tuần trước tại Đại học Columbia ở New York, hơn 100 người hoạt động ủng hộ Palestine đã bị bắt giữ. Những gì bắt đầu tại khuôn viên trường Columbia đã trở thành một cuộc đối đầu trên toàn quốc giữa sinh viên và cảnh sát về các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và những hạn chế về quyền tự do ngôn luận.

.

Trong 10 ngày qua, hàng trăm sinh viên đã bị bắt, đình chỉ, quản chế và trong một số trường hợp hiếm hoi bị đuổi khỏi các trường đại học, bao gồm Đại học Yale, Đại học Nam California (USC), Đại học Vanderbilt và Đại học Minnesota. Một số trường đại học đã phải hủy bỏ lễ tốt nghiệp, trong đó có USC ở Los Angeles, trong khi những trường khác chứng kiến tòa nhà của họ bị người biểu tình chiếm đóng. Đối với nhiều sinh viên, biểu tình là sự hy sinh lớn, có thể chấp nhận thiệt hại lớn về sau, vì học phí nhiều đại học rất nặng, thường phải vay nợ để đi học.

.

⚪ ---- Tổng thống Biden, giới truyền thông và những người nổi tiếng đã tham dự bữa tối thường niên dành cho các phóng viên Hoa Kỳ chuyên về săn tin Bạch Ốc đêm thứ Bảy, mặc dù họ phải vượt qua các cuộc biểu tình quanh Bạch Ốc kêu gọi ngưng bắn ở Gaza để đến được đó.

.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gọi người tiền nhiệm và là đối thủ trong cuộc bầu cử năm 2024 Donald Trump là "Don buồn ngủ" ("sleepy Don") trong bài phát biểu tại bữa tối của các phóng viên Bạch Ốc, ám chỉ biệt danh mà Trump đặt cho ông, "Joe buồn ngủ" ("sleepy Joe"). Biden cũng đề cập đến tuổi cao của ông và Trump. "Tuổi tác là một vấn đề. Tôi là một người đàn ông trưởng thành đang đối đầu với một đứa trẻ 6 tuổi," theo Biden giễu trong khi nói.

.

TT Biden mở tiệc phóng viên.

.

Biden chỉ trích Trump vì gọi giới truyền thông là "kẻ thù của nhân dân", cho rằng nhãn hiệu đó là "sai lầm và nguy hiểm". Biden nói rằng báo chí "không phải là tội phạm ở bất cứ đâu trên thế giới" và thề sẽ tiếp tục làm "mọi thứ có thể" để đưa các nhà báo Mỹ bị giam giữ ở nhiều nước trên thế giới về nước. Biden cũng kêu gọi giới truyền thông “tập trung vào những gì đang bị đe dọa” trong cuộc bầu cử năm 2024, đồng thời tuyên bố rằng “mức rủi ro không thể cao hơn” và tương lai của nền dân chủ Mỹ đang ở thế cân bằng.

.

Với cách ám chi rằng Stormy chính là trận bão đang vây quanh Trump, Biden nói, giễu cợt về dan díu giữa Trump vàcô Stormy Daniels: “Gần đây Donald đã có một vài ngày khó khăn. Bạn có thể gọi đó là thời tiết ‘bão tố’.”

.

Biden cũng giễu chuyện Trump bán Kinh Thánh gây quỹ: "Trump tuyệt vọng đến mức ông ấy bắt đầu đọc những cuốn Kinh thánh mà ông ấy đang bán. Và ông ấy đã đạt được điều răn đầu tiên: Ngươi không được có vị thần nào khác trước tôi. Đó là lúc ông ấy đặt nó xuống và nói rằng cuốn sách này không dành cho tôi."

.

Biden cũng giễu về một nữ Dân biểu Cộng Hòa nổi tiếng là quậy ngay cả đối với các đồng nhiệm Cộng Hòa: "Hãy nhìn xem, việc có mặt ở đây là một lời nhắc nhở rằng mọi người nghĩ những gì đang diễn ra trong Quốc hội là một vở kịch chính trị. Điều đó không đúng. Nếu Quốc hội là một vở kịch, họ đã loại nữ Dân biểuLauren Boebert từ lâu rồi."

.

Nữ phóng viên Kelly O'Donnell của Đài NBC trong phần nói chuyện đã nhắc rằng hàng trăm phóng viên bị giết ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10, nhưng cô không nói về chuyện ai giết phóng viên.

.

Nữ phóng viên Kelly O'Donnell (giữa) nhắc rằng hàng trăm phóng viên bị giết ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10

.

⚪ ---- Những vị khách tham dự bữa tối thường niên của các phóng viên Bạch Ốc đã bị chào đón bằng những lời hô vang “xấu hổ cho quý vị”, bởi những người biểu tình phản đối cách Tổng thống Biden ủng hộ Israel tấn công Hamaz ở Gaza và thảm sát hàng chục ngàn dân Palestine.

.

Biểu tình bên ngoài tiệc phóng viên.

Di vật của các phóng viên bị giết ở Gaza trưng bày nơi hè phố trong cuộc biểu tình bên ngoài khách sạn, nơi Biden mở tiệc phóng viên thường niên đêm Thứ Bảy.

Tổng thống Mỹ đã phát biểu tại bữa tối thường niên của các phóng viên Bạch Ốc, nâng cốc chúc mừng “tự do báo chí và dân chủ” nhưng không đề cập đến cuộc chiến của Israel ở Gaza đã giết chết ít nhất 97 nhà báo. Nhiều người biểu tình cũng mang biểu ngữ yêu cầu giới truyền thông tẩy chay sự kiện này để ủng hộ 142 nhà báo Palestine bị lực lượng Israel sát hại.Các nhà hoạt động ở Hoa Kỳ yêu cầu chấm dứt chiến tranh của Israel ở Gaza đã tập hợp bên ngoài một khách sạn tổ chức bữa tối thường niên cho phóng viên Bạch Ốc, lên án Tổng thống Joe Biden vì ủng hộ chiến dịch quân sự và các hãng tin phương Tây “đưa tin không rõ ràng” về cuộc xung đột .Tuy nhiên, Biden, người đã tham dự sự kiện đêm thứ Bảy ở Washington, DC và có bài phát biểu dài 10 phút, không đề cập đến cuộc chiến ở Gaza hay cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở đó. Các cuộc biểu tình tại sự kiện dạ tiệc diễn ra khi các cuộc biểu tình phản chiến cũng lan rộng khắp các khuôn viên đại học Hoa Kỳ, với việc các sinh viên dựng trại và chống lại các cuộc truy quét của cảnh sát trong nỗ lực ngăn chặn buộc các trường đại học của họ phải thoái vốn khỏi các công ty hỗ trợ chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.Các cuộc biểu tình ở thủ đô Hoa Kỳ đã buộc đoàn xe của TT Biden phải đi đường khác từ Bạch Ốc đến Khách sạn Washington Hilton, nơi hơn 100 người biểu tình, một số người phất cờ Palestine, hét lên khẩu hiệu “quý vị thật là xấu hổ” với những vị khách vội vã vào trong.⚪ ---- Theo một nhân chứng trong cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith, một chiếc móc áo hoặc "tuốc nơ vít cực nhỏ" có thể được sử dụng để mở khóa phòng lưu trữ Mar-a-Lago, nơi Trump cất giữ các tài liệu mật trong hơn một năm qua. Theo các bằng chứng mới được công bố, lời khai này đã được chuyển đến các đặc vụ FBI bởi một phụ tá giấu tên của Trump vào tháng 1 năm 2023, theo các bằng chứng mới được công bố, đồng thời làm giảm bớt tuyên bố của Trump rằng các tài liệu mật mà ông bị cáo buộc mang theo sau khi rời nhiệm sở luôn được bảo mật.Các nhà điều tra được nhân chứng cho biết vào mùa hè năm 2021, cửa phòng chứa đồ có núm "có lỗ kim" mà du khách có thể khóa từ bên trong thông qua nút ấn. "Giống như những gì bạn sẽ tìm thấy trên cánh cửa dân cư bên trong một ngôi nhà?" một đặc vụ FBI hỏi. Một đại diện cho biết thêm: “Vì vậy, nó có thể có một ổ khóa như thế ở một bên rồi đến bên kia, chứ không phải là nơi thực sự để chìa khóa”.Luật sư của nhân chứng, John Irving, nhanh chóng nói thêm, "Giống như khi các con tôi nhốt mình trong phòng tắm."“Ừ,” nhân chứng nói. "Và sau đó họ sẽ mở nó ra."⚪ ---- Nhóm chiến binh Palestine Hamas hôm thứ Bảy đã công bố đoạn phim mới cho thấy hai con tin Israel bị bắt giữ ở Dải Gaza. Nhóm này nói thêm trong chú thích video: “Áp lực quân sự đã giết chết hàng chục tù nhân trong tay chúng tôi và ngăn cản những tù nhân còn lại tổ chức Lễ Phục sinh/Lễ Vượt Qua cùng những người thân yêu của họ”.Đoạn video có sự xuất hiện của Omri Miran và công dân Mỹ Keith Siegel. Cả hai người đàn ông đều bị bắt cóc tại nhà riêng vào ngày 7 tháng 10. Nhóm này trước đó cho biết họ đã nhận được phản hồi chính thức của Israel về quan điểm của mình đối với các cuộc đàm phán ngừng bắn từ các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập và đang xem xét phản hồi đó.⚪ ---- BBC hôm thứ Bảy trích dẫn các nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết quân đội Anh có thể được cử đến Dải Gaza để hỗ trợ vận chuyển viện trợ thông qua tuyến đường biển mới hiện đang được xây dựng. Theo tin này, Anh dự tính đưa quân để vận hành các xe tải vận chuyển viện trợ từ bến tàu vào bờ bằng đường đắp nổi. Kế hoạch này liên quan đến việc chuyển hàng viện trợ từ Cyprus bằng các tàu lớn, sau đó sẽ được chuyển sang xe tải và tàu đổ bộ nhỏ hơn khi đến địa điểm được chỉ định ở Dải Gaza.⚪ ---- Không quân Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết họ đã trao hợp đồng trị giá 13 tỷ USD cho Tập đoàn Sierra Nevada để phát triển phiên bản kế nhiệm của máy bay E-4B, được gọi là máy bay Ngày tận thế (Doomsday plane) do khả năng sống sót sau 1 uộc chiến nguyênt ử. Người phát ngôn của Lực lượng Không quân cho biết trong một tuyên bố: Dự án Survivable Airborne Operations Center (SAOC) nhằm thay thế các máy bay cũ kỹ từ những năm 1970s, sắp hết tuổi thọ sử dụng.Không quân cho biết thêm, công việc xây dựng SAOC sẽ được thực hiện ở Colorado, Nevada và Ohio và dự kiến hoàn thành vào năm 2036. Để đáp ứng các yêu cầu hoạt động, hệ thống vũ khí sẽ bao gồm một máy bay phản lực thương mại được tăng cường và sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu quân sự. Reuters hồi tháng 12 đưa tin rằng Không quân Hoa Kỳ đã loại Boeing khỏi cuộc cạnh tranh để phát triển phiên bản kế nhiệm cho E-4B Nightwatch.Mặc dù thường được sử dụng để vận chuyển Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, nhưng E-4B được thiết kế như một trạm chỉ huy di động có khả năng chịu được các vụ nổ nguyên tử và hiệu ứng điện từ, cho phép các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ra lệnh cho quân đội trong trường hợp khẩn cấp quốc gia. E-4B còn có khả năng tiếp nhiên liệu trên không trung và có phòng họp, cũng như thiết bị liên lạc tiên tiến.⚪ ---- Kenya: Đài truyền hình địa phương NTV đưa tin hôm thứ Bảy, mưa lớn xảy ra ở Kenya trong vài ngày qua đã khiến ít nhất 75 người thiệt mạng và 131.000 người khác phải di dời. Người phát ngôn chính phủ Isaac Maigua Mwaura viết trên X hôm thứ Sáu: “Trái ngược với những con số khác, con số chính thức về những người đồng bào Kenya đã thiệt mạng một cách đáng tiếc do tình trạng lũ lụt hiện ở mức 70. Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và những người thân yêu của họ. Số hộ gia đình lên tới hơn 131.000." Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến Tanzania, giết chết 155 người, Burundi và Cộng hòa Dân chủ Congo.⚪ ---- Khi Ngoại trưởng Antony Blinken kết thúc chuyến đi tới Trung Quốc, một nhóm nhân quyền đã công bố một báo cáo tính toán rằng Trung Quốc hiện đang giam giữ hơn 449.000 người Duy Ngô Nhĩ (Uyghurs) ở Tân Cương, tức khoảng 1/17 dân số.Theo Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ, một nhóm nghiên cứu và vận động có trụ sở tại Washington, cứ 26 người Duy Ngô Nhĩ và người không phải người Hán thì có 1 người ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc đã bị tống giam vào năm 2022. Phân tích của nhóm về dữ liệu Trung Quốc bị rò rỉ, công bố hôm thứ Năm, cũng ước tính rằng cứ 17 người Duy Ngô Nhĩ trưởng thành thì có 1 người bị bỏ tù vì những hành động sẽ được bảo vệ trong một nền dân chủ, chẳng hạn như đọc Kinh Qur'an.Trong khi người Duy Ngô Nhĩ, một nhóm Hồi giáo thiểu số và dân số không phải người Hán ở Tân Cương chỉ chiếm 1% tổng dân số Trung Quốc, thì báo cáo chỉ ra rằng người dân tộc thiểu số ở Vùng Uyghur chiếm tới 34% số tù nhân ước tính của cả nước TQ.⚪ ---- Đài Loan thử nghiệm thuyền bom không người lái. Các cuộc thử nghiệm tàu mặt nước không người lái (USV) của một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Đài Loan sẽ được hoàn thành vào cuối năm tới, cho phép bắt đầu sản xuất vào năm 2026, các báo cáo cho biết hôm thứ Bảy (27/4). Kế hoạch của Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung-Shan (NCSIST: National Chung-Shan Institute of Science and Technology) là phản ứng trước việc tàu hải quân Trung Quốc tiến gần Đài Loan. Tờ Liberty Times đưa tin, việc Ukraine sử dụng USV mang bom để chống lại các tàu hải quân Nga ở Biển Đen cũng là một điểm tham chiếu đối với Đài Loan.Dự án NCSIST chỉ mất ba tháng để thiết lập, thay vì yêu cầu tối thiểu là tám tháng. Điều này cho thấy chính phủ và quân đội coi tàu cao tốc hướng dẫn bằng điện thoại là ưu tiên. Dự án phát triển USV với hai kích thước, mỗi kích cỡ có tải trọng bom khác nhau, được đầu tư kinh phí 812 triệu Đài tệ (24,9 triệu USD). Khoảng cách mà tàu có thể điều khiển từ xa sẽ được nâng lên 70 km so với mức 60 km hiện tại. Cả Lục quân và Hải quân đều quan tâm đến dự án này, với hy vọng có thể phóng USV từ tàu của mình.⚪ ---- Quận Los Angeles. Một cuộc truy đuổi kéo dài của cảnh sát vào sáng sớm thứ Bảy đã kết thúc gần Sân bay Quốc tế Los Angeles, dẫn đến 4 người bị bắt. Theo Trung úy cảnh sát Beverly Hills, Andrew Myers, các cảnh sát đã cố gắng chặn một chiếc SUV vào khoảng 2 giờ sáng khi công nghệ đọc biển số cho thấy chiếc xe chở 4 hành khách đã liên quan đến nhiều tội ác.Người lái xe từ chối tấp vào lề và đi vào đoạn đường nối vào làn đường hướng nam của Xa lộ 405. Cuộc truy đuổi kết thúc gần quán In-N-Out Burger ở khu vực Đại lộ Sepulveda và Phố 92 Tây khi chiếc xe nghi phạm bị thủng vỏ xe. Myers nói 4 người bị bắt, trong đó 1 người bị bắt vì nghi ngờ trốn cảnh sát, trong khi người thứ hai bị bắt vì có lệnh truy nã. Lý do bắt 2 người nữa chưa được tiết lộ. Myers nói những tội ác mà các nghi phạm bị truy nã thuộc thẩm quyền của Sở Cảnh sát Los Angeles.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một kẻ đột nhập có vũ trang đã bị cảnh sát bắn chết sau cuộc đụng độ ở Long Beach vào tối thứ Sáu. Thông tin sơ bộ cho biết, vụ đột nhập vào nhà xảy ra tại một khu dân cư ở dãy nhà 6800 trên Đại lộ Cerritos gần Phố 68 vào khoảng 8:30 giờ tối. Một người đàn ông trong nhà đã gọi 911 để báo cáo nam nghi phạm đột nhập trước khi anh đối mặt với nghi phạm, kẻ này vung vũ khí và ra lệnh cho anh giao đồ đạc của mình.Nạn nhân Joseph Lopez nói: “Tôi thấy y mở cửa, chĩa súng vào tôi và đòi mọi thứ tôi có. Tôi đi đến một căn phòng [khác], gọi cảnh sát và nhảy ra khỏi cửa sổ.” Khi cảnh sát đến hiện trường, họ được biết nghi can vẫn đang cầm súng ở sân nhà. Cảnh sát ngay lập tức bao vây ngôi nhà và liên lạc bằng lời nói với kẻ đột nhập, người này từ chối tuân theo yêu cầu đầu hàng trong hơn một giờ.Nghi phạm bị bắn trúng một phát vào phần thân trên; Các cảnh sát đã sơ cứu tại hiện trường trước khi nghi phạm được chuyển đến bệnh viện gần đó, nơi anh ta chết. Cảnh sát sau đó đã thu hồi được một khẩu súng giả tại hiện trường.⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 27% dân Mỹ luôn luôn nghĩ tới kỳ nghỉ để du lịch xa kế tiếp?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một cuộc khảo sát với 2.000 người lớn yêu thích du lịch cho thấy cứ năm người thì có một người mong muốn có một kỳ nghỉ khác vào ngày họ quay trở lại và 27% khác cho biết cảm giác này sẽ xuất hiện trong vòng một tuần. Nhìn về phía trước, một người trả lời trung bình muốn dành 15 ngày cho kỳ nghỉ vào năm 2024, sau khi mức trung bình cho biết họ đã có 11 ngày vào năm 2023 vào năm ngoái. Chỉ 1/4 số người được hỏi cho biết họ đi du lịch nhiều hơn mức bình thường mà họ biết, nhưng gần một nửa nói rằng họ muốn được biết đến là người thường xuyên đi du lịch.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 72% giám đốc công ty quốc tế lo sợ bị tấn công mạng?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát của công ty tái bảo hiểm Munich Re, phần lớn các công ty ở Đức và nhiều quốc gia khác lo ngại về một cuộc tấn công mạng. Cuộc khảo sát thu thập dữ liệu từ các doanh nghiệp ở 15 quốc gia. 72% giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị tham gia trả lời rằng họ lo lắng hoặc rất lo lắng về các cuộc tấn công mạng có thể xảy ra, công ty niêm yết DAX có trụ sở tại Munich công bố hôm thứ Sáu. Hơn một nửa thừa nhận rằng công ty tương ứng của họ đã từng bị bọn tội phạm mạng tấn công trong quá khứ. Trước tiên là trộm cắp dữ liệu, tiếp theo là lừa đảo trực tuyến và tống tiền bằng phần mềm mã hóa.Chi tiết: