Hình ảnh biểu tình trước Tòa Tối Cao. Sáng nay, Thứ Năm, Tòa Tối Cao nghe biện luận rằng Trump có quyền miễn tố tuyệt đối hay không.

- Đại bồi thẩm đoàn ở Arizona truy tố 18 người giúp Trump lật ngược bầu cử Arizona 2020 trong đó 11 người là đại cử tri dỏm. Trump là "đồng phạm chưa bị truy tố"

- Michigan truy tố 16 đại cử tri dỏm, với 3 đồng phạm chưa bị truy tố là Trump, cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, và Rudy Giuliani

- Arizona: Hạ viện tiểu bang bỏ phiếu tỷ lệ 32-28 để tiêu hủy luật cấm phá thai từ năm 1864. Thượng viện Arizona tuần sau bỏ phiếu, dự kiến hủy luật 1964

- Nhóm cận vệ của PTT Kamala Harris: 1 Mật vụ đã “bị loại khỏi nhiệm vụ” vì xô xát với đồng nghiệp

- Biden tăng điểm, tới huề hoặc hơn Trump, trong một loạt các cuộc thăm dò, bất kể có ứng cử viên thứ ba hay không

- Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson dọa đưa vệ binh bắt sinh viên biểu tình đòi ngưng bắn Gaza

- TT Biden ký thành luật gói viện trợ chiến tranh 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan, buộc TikTok phải bán hoặc bị cấm ở Mỹ.

- Biden ân xá cho 11 người bị kết án về tội ma túy phi bạo lực, giảm án 5 người khác.

- Gaza: 34.305 người Palestine bị giết, 77.293 người bị thương.

- Hamas hứa sẽ 'hạ vũ khí' nếu Palestine được lập quốc.

- Gaza: các mộ tập thể tại 2 bệnh viện ở Dải Gaza chứa 392 thi thể, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già, có dấu hiệu bị tra tấn và xử tử

- Nga: gửi pháo tầm xa tới Ukraine là chứng cớ Mỹ lún sâu vào cuộc chiến

- Ngoại trưởng Ba Lan: Nga tấn công bất kỳ nước NATO nào cũng sẽ thảm bại

- American Airlines lỗ ròng 312 triệu USD trong quý 1, tổng doanh thu hoạt động đã tăng 3,1% so với cùng kỳ lên 12,6 tỷ USD

- Caterpillar Inc. doanh thu quý 1, lên tới 15,8 tỷ USD, lợi nhuận tăng vọt 47% lên 2,9 tỷ USD

- Merck & Co., Inc. doanh thu trong quý 1 tăng 9%, đạt 15,8 tỷ USD.

- AstraZeneca đạt doanh thu 12,7 tỷ USD trong quý 1, tăng 19%

- Cổ phiếu của Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram) đã giảm 15% sáng nay

- Y tế tâm thần làm kinh tế Mỹ thiệt hại 282 tỷ USD/năm

- Không khi ô nhiễm làm 48.000 người Mỹ chết/năm. Ô nhiễm nhất là: 1. Bakersfield, CA; 2. Visalia, CA; 3. Fresno-Madera-Hanford, CA ; 4. Eugene-Springfield, OR; 5. San Jose-San Francisco-Oakland, CA; 6. Los Angeles-Long Beach, CA; 7. Sacramento-Roseville, CA.

- California ra dự luật: tới sân bay, xếp hàng, cần an toàn hơn

- SafeWise: 6 thành phố an toàn nhất ở California là Rancho Santa Margarita, Aliso Viejo, Yorba Linda, Laguna Niguel, Mission Viejo và Lake Forest

- Safe & Sound Security: 10 thành phố an toàn nhất California, à Rancho Santa Margarita (Quận Cam), Imperial (Imperial County), Moorpark (Ventura County), Aliso Viejo (Quận Cam), Orinda (Contra Costa County), Danville (Contra Costa County), Saratoga (Santa Clara County), Tiburon (Marin County), Simi Valley (Ventura County) và Yorba Linda (Quận Cam).

- Một phụ nữ Quận Cam leo núi ở Arizona, đã chết sau khi rơi từ độ cao 47 mét

- Một giáo sư Đại học Anh đề nghị xóa sổ hiện tượng thuyền nhân Việt đi ghe vượt biển vào Anh: cần lao động Việt thị thực từ VN

- Georgia: cử tri Việt nhiều người không muốn bầu Trump, vẫn còn do dự vì Biden nói chưa trúng ý

- Bắc California: phá vỡ ổ trộm cắp, tịch thu hàng hóa bị trộm trị giá 150.000 USD, bắt 13 người, trong đó có Đức Nguyễn, Hoàn Nguyễn, Phước Nguyễn, Đạt Nguyễn, Duyên Lê, Đạt Trần...

- Quận Cam: cô nữ Hướng đạo Ivy Nguyễn được vinh danh vì cứu một thiếu niên khỏi chết đuối trong hồ bơi.

- Báo Tiếng Dân: Vương Đình Huệ chính thức rút lui khỏi chính trường!

- TIN VN. Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam.

- TIN VN. Đột ngột cắt điện đường cao tốc để... đòi nợ!

- HỎI 1: Fox News: những người lương trung bình lạc quan về kinh tế? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Dùng thuốc aspirin lâu dài ngăn ngừa ung thư ruột kết? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-25/4/2024) ⚪ ---- American Airlines Inc. nói hôm thứ Năm rằng công ty đã lỗ ròng 312 triệu USD trong quý đầu năm tài chính 2024 so với mức thu nhập ròng 10 triệu USD trong quý tương ứng một năm trước đó. Lỗ trên mỗi cổ phiếu pha loãng đứng ở mức 0,48 USD, trái ngược với mức thu nhập 0,02 USD trên mỗi cổ phiếu năm trước. Tổng doanh thu hoạt động đã tăng 3,1% so với cùng kỳ lên 12,6 tỷ USD trong quý báo cáo. Trong ba tháng, công ty đã giảm tổng nợ gần 950 triệu USD, trong đó hãng đã "đi được hơn 80% chặng đường đạt được mục tiêu giảm tổng nợ vào năm 2025". Cổ phiếu của hãng đã tăng 0,93% trong thời gian giao dịch trước giờ mở cửa.

⚪ ---- Caterpillar Inc. no1i hôm thứ Năm rằng doanh thu quý đầu trong năm 2024 hầu như không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 15,8 tỷ USD. Lợi nhuận tăng vọt 47% lên 2,9 tỷ USD, với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 53,7% lên 5,75 USD. Công ty cho biết dòng tiền hoạt động kinh doanh của họ là 2,1 tỷ USD và kết thúc quý đầu tiên với 5 tỷ USD tiền mặt doanh nghiệp. Ha4ng đã triển khai 4,5 tỷ USD tiền mặt để mua lại cổ phiếu và 0,6 tỷ USD tiền mặt để chia cổ tức trong Q1. Caterpillar chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 2,89% trong giao dịch trước giờ thị trường mở cửa, sau báo cáo thu nhập.

⚪ ---- Merck & Co., Inc. nói hôm thứ Năm rằng doanh thu trong quý đầu của năm tài chính 2024 đã có mức tăng hàng năm là 9%, đạt 15,8 tỷ USD. Thu nhập ròng của công ty dược phẩm này tăng 69% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,8 tỷ USD. Trong khi đó, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của nó đã tăng 68% so với cùng kỳ lên 1,87 USD trên mỗi cổ phiếu. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Merck đã tăng 2,94% trong giao dịch trước giờ thị trường mở cửa.

⚪ ---- AstraZeneca plc hôm thứ Năm nói rằng họ đã đạt doanh thu 12,7 tỷ USD trong quý đầu năm tài chính 2024, tăng 19% so với quý đầu năm. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được báo cáo trong quý này đã tăng 30% so với cùng kỳ lên 1,41 USD, trong khi EPS cốt lõi tăng 13% so với cùng kỳ lên 2,06 USD. Công ty dược phẩm này nói rằng họ có kế hoạch tăng cổ tức hàng năm lên 7% và dự kiến tổng doanh thu sẽ tăng trong cả năm tài chính.

⚪ ---- Cổ phiếu của Meta Platforms Inc. (công ty mẹ của Facebook, Instagram) đã giảm mạnh tới 15% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm sau khi công ty nói dự kiến mức chi tiêu của mình sẽ nằm trong khoảng từ 35 tỷ đến 40 tỷ USD để hỗ trợ thêm cho các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm nay, đánh dấu sự điều chỉnh tăng chi tiêu vốn cho năm tài chính 2024. Cổ phiếu của công ty đã giảm 15,02% và được bán ở mức 419,36 USD mỗi cổ phiếu trong giao dịch trước giờ mở cửa.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Dải Gaza cho biết trong một bản cập nhật hôm thứ Năm rằng số người Palestine thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10 đã tăng lên 34.305. Số người bị thương ước tính lên tới 77.293 người. Bộ này cho biết thêm, 43 người chết trong 24 giờ qua, trong khi 64 người bị thương. Hôm Thứ Tư trước đó, Bộ đã cảnh báo về sự lây lan của dịch bệnh trong người dân ở Gaza do điều kiện mất vệ sinh và thiếu nước uống.

⚪ ---- Hamas được cho là sẽ 'hạ vũ khí' nếu Palestine được lập quốc. Phó Chủ tịch Hamas tại Gaza Khalil al-Hayya tuyên bố nhóm chiến binh Palestine sẽ sẵn sàng xem xét việc "bỏ vũ khí" và chấp nhận lệnh ngừng bắn tối thiểu 5 năm với Israel với điều kiện thành lập một nhà nước Palestine dọc biên giới trước năm 1967, theo AP hôm thứ Năm. Quan chức cấp cao của Hamas, người cũng dẫn đầu phái đoàn của phiến quân trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng nhóm có thể chuyển đổi thành một đảng chính trị nếu các điều kiện được đáp ứng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tăng áp lực quân sự lên Hamas để đảm bảo thả các con tin bị giam giữ ở Dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Hơn 34.000 người Palestine đã bị Israel giết kể từ khi bắt đầu cuộc đụng độ giữa Israel và Hamas.

⚪ ---- Các quan chức ở Gaza cho biết những ngôi mộ tập thể được tìm thấy tại hai bệnh viện ở Dải Gaza chứa 392 thi thể, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già, có dấu hiệu bị tra tấn và hành quyết. Vào ngày thứ 6 liên tiếp đào bới thi thể ở miền nam Gaza, các quan chức Phòng vệ Dân sự Palestine hôm thứ Năm đã tiết lộ những chi tiết mới kinh hoàng về những ngôi mộ tập thể xung quanh bệnh viện Nasser và al-Shifa. Có 10 xác được tìm thấy với đôi tay bị trói trong khi những xác khác vẫn còn gắn ống y tế, cho thấy họ có thể đã bị chôn sống.

Yamen Abu Sulaiman, người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự ở miền nam Khan Younis, nơi đặt bệnh viện Nasser, cho biết ba ngôi mộ tập thể riêng biệt đã được tìm thấy tại cơ sở – một phía sau nhà xác, một phía trước nhà xác và một gần tòa nhà lọc máu. Ông cho biết, chỉ có 65 xác được xác định danh tính bởi thân nhân của 392 người được tìm thấy do phân hủy, cắt xẻo và tra tấn hoặc những khó khăn khác, đồng thời cho biết thêm rằng các thi thể được “xếp chồng lên nhau” và có dấu hiệu cho thấy các vụ hành quyết tại hiện trường đã diễn ra.

Tại một cuộc họp báo ở miền nam Rafah hôm thứ Năm, Mughier, người cung cấp bằng chứng hình ảnh và video về hài cốt của trẻ em, cho biết “tại sao chúng ta lại để trẻ em trong các ngôi mộ tập thể?”, đồng thời nói thêm rằng bằng chứng cho thấy binh lính Israel đã phạm “tội ác chống lại loài người”.

⚪ ---- Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm nhận xét rằng các báo cáo Hoa Kỳ bí mật gửi Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) tầm xa tới Ukraine là bằng chứng cho thấy Mỹ có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột ở quốc gia này: “Họ đang tăng phạm vi hoạt động của các hệ thống vũ khí mà họ cung cấp. Điều này về cơ bản không thể thay đổi kết quả của hoạt động quân sự đặc biệt.” Khi được hỏi liệu Nga có thể đối phó loại vũ khí như vậy mà Kiev sở hữu hay không, Peskov nói rằng "chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của chúng tôi, nhưng điều này sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn cho chính Ukraine."

⚪ ---- Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski hôm thứ Năm nói rằng cuộc tấn công tiềm tàng của Nga nhằm vào bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào "chắc chắn" sẽ kết thúc bằng thất bại của Nga, đồng thời chỉ ra rằng quân NATO đông gấp 3 lần quân Nga: “Hy vọng duy nhất của Putin là sự thiếu quyết tâm của chúng ta. GDP danh nghĩa của các nước NATO và Liên Âu là khoảng 45 ngàn tỷ USD, trong khi GDP tổng hợp của Nga và Belarus nhỏ hơn khoảng 20 lần." Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói rằng Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận vũ khí nguyên tử của NATO “để tăng cường an ninh cho sườn phía đông của NATO”.

⚪ ---- Sáng nay, Thứ Năm, Tòa Tối Cao sẽ nghe biện luận rằng Trump có quyền miễn tố tuyệt đối hay không. Các thẩm phán Tòa Tối cao sẽ nghe tranh luận bằng miệng hôm thứ Năm về việc liệu các cựu tổng thống có được miễn truy tố hình sự hay không trong một vụ án “có thể ảnh hưởng đến cả số phận pháp lý và chính trị của Donald Trump”. Các luật sư của Trump tuyên bố phán quyết của tòa án năm 1982 cho rằng các tổng thống được miễn truy tố khỏi các vụ kiện do công dân đưa ra vì các hành động liên quan đến "chu vi bên ngoài" của nhiệm vụ chính thức của họ cũng mở rộng đến trách nhiệm hình sự.

Phe Trump giải thích điều khoản luận tội của Hiến pháp - nêu rõ các tổng thống bị luận tội tại Thượng viện "tuy nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và bị truy tố, xét xử, phán xét và trừng phạt theo Luật" - có nghĩa là các cựu tổng thống chỉ có thể bị truy tố hình sự sau khi họ đã bị luận tội. bị luận tội tại Thượng viện, điều mà Trump chưa bao giờ bị như vậy. Nếu tòa án tin vào lập luận của Trump, điều đó có thể có nghĩa là vụ can thiệp bầu cử của Trump ở Georgia và vụ giấu tài liệu mật của Trump ở Florida sẽ bị bác bỏ.

Tuy nhiên, Công tố đặc biệt Jack Smith chỉ ra rằng việc ân xá cho Tổng Thống Richard Nixon sau khi ông rời nhiệm sở trong bối cảnh vụ bê bối Watergate là bằng chứng cho thấy các tổng thống trước đây biết rằng họ có thể bị buộc tội hình sự. Văn phòng của Smith lập luận rằng nếu các tổng thống được miễn truy tố hình sự, họ có thể vi phạm bất kỳ luật nào mà không sợ bị kết án, miễn là họ tránh bị luận tội tại Thượng viện hoặc từ chức trước khi điều đó có thể xảy ra - một kịch bản nguy hiểm.

Về cơ bản, "một tổng thống nổi giận vì phải rời nhiệm sở sau khi thua cuộc bầu cử có thể đánh bom nguyên tử một thành phố của Mỹ vào lúc 11:59 sáng ngày 20 tháng 1, ngay trước khi người kế nhiệm của ông ấy tiếp quản và được miễn truy tố hình sự", theo Politico. Tòa Tối Cao, có thể mất vài tháng để đưa ra phán quyết, có một số lựa chọn. "Các dấu hiệu cảnh báo" cho thấy tòa án có thể đưa ra một tiêu chuẩn mới để xác định liệu một số hành động nhất định của tổng thống có được miễn tố hình sự hay không và gửi nó đến tòa án cấp dưới để xem xét, một quy trình có thể kéo dài qua sau Ngày bầu cử.

Theo CNN, ngay cả khi Tòa Tối Cao ra phán quyết chống lại Trump, nó vẫn có thể trì hoãn miễn là "ngăn cản việc truy tố Trump trước Ngày bầu cử". “Và nếu Trump thắng cử lại, điều đó sẽ giống như một tấm thẻ thoát khỏi tù,” theo báo Politico. Nghĩa là, Tòa Tối Cao đã câu giờ tới hôm nay mới nghe tranh luận, bất kể Smith đã hối thúc từ cuối năm ngoái, và bây giờ mọi con đường đều có vẻ như sẽ câu giờ cho qua bầu cử.

⚪ ---- Tổng thống Biden đang tăng điểm sát nút hoặc hơn cựu Tổng thống Trump trong một loạt các cuộc thăm dò, trong khi Biden-Trump huề điểm nhau trong cuộc thăm dò mới của Quinnipiac được công bố hôm thứ Tư.

Trong cuộc thăm dò tổng hợp do báo The Hill và Decision Desk HQ thực hiện, Biden hôm thứ Tư cũng tiến tới huề với Trump khi ứng cử viên Độc lập Robert F. Kennedy Jr. được đưa vào cuộc đua, một sự thay đổi đáng kể so với trước đó trong cuộc đua. Tất cả đều khiến các đồng minh của Biden cảm thấy như thể gió đã thổi bay cánh buồm của họ, đặc biệt là khi những rắc rối pháp lý của Trump ngày càng gia tăng.

“Bạn sẽ không biết điều đó từ những gì bạn đọc và nghe, nhưng bạn biết đấy, chúng tôi đang ở trạng thái khá tốt trong các cuộc thăm dò,” Biden nói ở Florida hôm thứ Ba. Biden trích dẫn một cuộc thăm dò của Marist công bố hôm thứ Hai cho thấy Biden dẫn trước Trump 3 điểm phần trăm trên toàn quốc và 6 điểm khi xem xét cụ thể những người cho biết họ chắc chắn có kế hoạch bỏ phiếu vào tháng 11.

Trong khi Biden vẫn chạy sau Trump trong các cuộc thăm dò ở một số tiểu bang chiến trường quan trọng, Biden đã thu hẹp khoảng cách hoặc dẫn trước trong một số cuộc thăm dò quốc gia được công bố trong tháng này. Một cuộc thăm dò của New York Times/Siena College công bố ngày 13 tháng 4 cho thấy Biden dẫn trước Trump 1% điểm trên toàn quốc, một sự cải thiện rõ rệt so với cuộc thăm dò tháng 2 cho thấy Trump dẫn trước 5% điểm.

Một cuộc thăm dò quốc gia của NBC News được công bố hôm thứ Hai cũng cho thấy Biden đã giảm khoảng cách dẫn trước của Trump từ 5% điểm trong tháng 1 xuống còn 2% điểm trong tháng này.

Một cuộc thăm dò của Marist/PBS NewsHour được công bố hôm thứ Hai cho thấy Biden dẫn trước Trump với tỷ lệ ủng hộ từ 51% chọn Biden đến 48% chọn Trump trong số cử tri đã ghi danh, một mức tăng nhẹ so với một cuộc thăm dò được công bố hồi đầu tháng. Cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ của Biden tăng tới 53% so với 47% chọn Trump, khi chỉ tính những người cho biết họ chắc chắn có kế hoạch bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Một cuộc thăm dò của Đại học Monmouth công bố hôm thứ Tư cũng mang lại tin tốt cho Biden, vì nó cho thấy mức độ chấp thuận công việc của ông đã tăng 8% điểm kể từ tháng 12, từ 34% lên 42%, mặc dù 55% số người được hỏi vẫn cho biết họ không tán thành hiệu suất của Biden.

Cuộc thăm dò quốc gia của Đại học Quinnipiac công bố hôm thứ Tư cho thấy Trump và Biden đang huề, ngay cả khi tính đến các ứng cử viên độc lập và bên thứ ba.

Một cuộc thăm dò của Bloomberg News/Morning Consult đối với cử tri ở các tiểu bang chiến trường được công bố hôm thứ Tư cho thấy Trump dẫn trước Biden với 49% tỷ lệ ủng hộ so với 43% ở bảy tiểu bang xung đột. Riêng Biden dẫn trước Trump 2 điểm ở Michigan, nhưng Biden kém ở Pennsylvania 1 điểm phần trăm, ở Wisconsin 4 điểm phần trăm và ở Georgia, Arizona, Nevada và North Carolina ít nhất 6 điểm phần trăm.

⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc trong chuyến thăm Đại học Columbia ở New York, nói rằng Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ có thể được kêu gọi để dập tắt các cuộc biểu tình phản chiến của sinh viên. Johnson gọi những người biểu tình là "những kẻ cực đoan và kích động vô luật pháp" và yêu cầu Viện trưởng Đại học Columbia là Minouche Shafik hãy từ chức. Giữa những tiếng la ó và những lời tán tụng của sinh viên, Johnson nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng ngăn chặn những gì ông mô tả là những mối đe dọa và hăm dọa trong khuôn viên trường.

⚪ ---- Đại bồi thẩm đoàn ở Arizona hôm thứ Tư đã truy tố 7 luật sư và phụ tá có liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của Donald Trump, cùng với 11 đảng viên Đảng Cộng hòa ở các tiểu bang, liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Tờ Washington Post đưa tin Trump không bị truy tố nhưng được mô tả trong hồ sơ là một đồng phạm không bị truy tố.

Các cáo buộc được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài một năm bao gồm các tội danh âm mưu, lừa đảo và giả mạo. Bản cáo trạng được công bố bởi Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Kris Mays. Những người bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực thất bại trong việc chuyển phiếu đại cử tri của Arizona cho Trump thay vì Joe Biden, người chiến thắng, bao gồm:

. Mark Meadows: Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump. “Chúng ta chỉ cần ai đó điều phối các đại cử tri ở các tiểu bang,” là lời Meadows viết trong email cho phụ tá của Trump, Jason Miller vào tháng 12/2020. Meadows đã hạ thấp tầm quan trọng của email.

. Rudy Giuliani: Cựu luật sư riêng của Trump.

. Jenna Ellis: Một luật sư đã nhận tội vào tháng 10 về âm mưu bất hợp pháp nhằm lật ngược thất bại của Trump ở Georgia. Ellis đã hợp tác với các công tố viên.

. John Eastman: Một luật sư giúp vạch ra chiến lược để giữ Trump ở Bạch Ốc.

. Mike Roman: Một phụ tá chiến dịch giám sát các hoạt động trong Ngày bầu cử và phát tán email về kế hoạch thay thế các đại cử tri chân chính bằng những đại cử tri giả sẽ bỏ phiếu cho Trump.

. Boris Epshteyn: Cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử 2020 và 2024 của Trump.

. Christina Bobb: Một luật sư đã thông báo cho các đồng minh của Trump về kế hoạch này. Cô đã gửi email cho chủ tịch Thượng viện Arizona với thông tin mà Giuliani cho rằng có thể được sử dụng để làm dấy lên nghi ngờ về chiến thắng của Biden.

Đảng Cộng hòa Arizona bị buộc tội ký các văn bản báo cáo sai sự thật rằng Trump là người chiến thắng bao gồm:

. Kelli Ward: Cựu chủ tịch Đảng Cộng hòa của tiểu bang.

. Jake Hoffman và Anthony Kern: Cả hai đều là thượng nghị sĩ tiểu bang.

. Tyler Bowyer: Cựu ủy viên quốc gia Cộng Hòa và giám đốc điều hành của Turning Point Action, một phần của Turning Point USA, một tổ chức ủng hộ Trump.

⚪ ---- Theo bản tin của báo Arizona Republic, lệnh cấm phá thai năm 1864 của Arizona dường như sẽ bị gỡ bỏ trong năm 2024. Sau hai nỗ lực thất bại, Hạ viện tiểu bang đã bỏ phiếu với tỷ lệ 32-28 hôm thứ Tư để bãi bỏ lệnh cấm gần như hoàn toàn đối với việc phá thai. Ba nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cùng với tất cả 29 thành viên Đảng Dân chủ của Hạ viện, trong khi các thành viên Đảng Cộng hòa khác có bài phát biểu mô tả quá trình phá thai một cách chi tiết.

Đầu tháng này, tòa án tối cao của tiểu bang đã ra phán quyết rằng luật năm 1864, được thông qua 48 năm trước khi Arizona trở thành tiểu bang, có thể được thi hành. Nó sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 6, nhưng qua cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Arizona hôm Thứ Tư, dự kiến sẽ được bãi bỏ sớm hơn.

Thượng viện Arizona dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu về dự luật bãi bỏ vào ngày 1 tháng 5 và các nguồn tin nói với NBC News rằng dự luật này có khả năng được thông qua. Nếu nó được thông qua, Thống đốc Đảng Dân chủ Katie Hobbs dự kiến sẽ ký ngay lập tức. Luật cấm phá thai năm 1864, không có ngoại lệ đối với tội hiếp dâm và loạn luân, đã bị chặn trong nhiều thập niên bởi quyết định Roe vs. Wade. Nếu nó bị bãi bỏ, luật hậu Roe 2022 cấm phá thai sau 15 tuần sẽ thay thế nó.

⚪ ---- Một Mật vụ Hoa Kỳ đã “bị loại khỏi nhiệm vụ” trong tuần này sau khi bị cáo buộc gây ra ẩu đả với các đặc vụ đồng nghiệp trong đội bảo vệ của Phó Tổng Thống Kamala Harris, theo một phát ngôn viên nói với New York Post. Vụ này được cho là xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng thứ Hai tại Căn cứ Joint Base Andrews, ngay bên ngoài thủ đô Washington. PTT Harris không có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc nhưng đang trên đường đến khu vực nơi mọi chuyện được cho là đã trở nên khó chịu giữa các đặc vụ.Nhà chức trách không nêu tên tác nhân kích động và Harris cũng chưa công khai bình luận về vấn đề này. Một bản tin của Washington Examiner cho biết đặc vụ trung tâm của vụ ẩu đả đã được trang bị vũ khí và “trở nên hung hãn với các đặc vụ khác” trước khi bị khuất phục, còng tay và dẫn đi khỏi hiện trường giao cho nhân viên y tế. Không rõ điều gì được cho là đã khiến đặc vụ này khởi động và Cơ quan mật vụ đã không trả lời yêu cầu cung cấp thông tin. Kế hoạch khởi hành từ căn cứ của Harris — đến Thành phố New York để xuất hiện vào thứ Hai trên chương trình The Drew Barrymore Show — đã diễn ra không chậm trễ.⚪ ---- Tổng thống Biden hôm thứ Tư đã ký thành luật một gói viện trợ chiến tranh trị giá 95 tỷ USD, bao gồm hỗ trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan, đồng thời có điều khoản buộc trang mạng xã hội TikTok phải được bán hoặc bị cấm ở Mỹ. Thông báo này đánh dấu sự kết thúc của một cuộc chiến lâu dài và đau đớn với các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội về sự hỗ trợ khẩn cấp cần thiết cho Ukraine. "Chúng ta đã vươn lên đến thời điểm hiện tại. Chúng ta đã cùng nhau. Và chúng ta đã hoàn thành được điều đó", Biden nói tại sự kiện ở Bạch Ốc để công bố việc ký kết. "Bây giờ chúng ta cần phải di chuyển nhanh chóng, và chúng ta đang làm như vậy."⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump, cựu chánh văn phòng Mark Meadows, và Rudy Giuliani là những đồng phạm không bị truy tố trong vụ án của Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Michigan chống lại cái gọi là "đại cử tri giả" của tiểu bang trong cuộc bầu cử năm 2020, theo một điều tra viên của tiểu bang tiết lộ trước tòa hôm thứ Tư.Bộ trưởng Tư pháp Michigan Dana Nessel đã truy tố 16 đảng viên Đảng Cộng hòa vào năm ngoái về tội giả mạo và âm mưu thực hiện hành vi giả mạo bầu cử vì bị cáo buộc cố gắng thay thế phiếu đại cử tri của Michigan cho Joe Biden bằng phiếu đại cử tri cho Trump tại lễ chứng nhận cuộc bỏ phiếu vào ngày 6 tháng 1/2021.Trong phiên điều trần hôm thứ Tư, một phần của cuộc kiểm tra sơ bộ đối với cái gọi là đại cử tri giả, Howard Shock, đặc vụ của văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Michigan, cũng đã làm chứng rằng cựu luật sư của Trump, Jenna Ellis cũng là một đồng phạm không bị truy tố. Tiết lộ của Shock là để trả lời các câu hỏi từ Duane Silverthorn, luật sư của Michele Lundgren, một trong những người được gọi là đại cử tri giả."Cuối cùng là cựu Tổng thống Donald Trump?" Silverthorn hỏi."Đúng," Shock làm chứng.⚪ ---- Tổng thống Joe Biden đã ân xá cho 11 người bị kết án về tội ma túy phi bạo lực và giảm án cho 5 người khác. “Mỹ là một quốc gia được thành lập dựa trên lời hứa về cơ hội thứ hai,” Biden nói hôm thứ Tư trong một tuyên bố công bố quyết định. Biden cho biết, nhiều người trong số những người nhận được sự khoan hồng đã phải nhận mức án dài hơn một cách không tương xứng so với mức họ lẽ ra phải chịu theo luật, chính sách và thông lệ hiện hành.Biden nói rằng những người được ân xá đã thể hiện cam kết cải thiện cuộc sống và thay đổi cộng đồng của họ. Ông nói, những người được giảm nhẹ “đã chứng tỏ rằng họ xứng đáng được tha thứ và có cơ hội xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân bên ngoài bức tường nhà tù”.⚪ ---- Y tế tâm thần ở Mỹ là một nguyên nhân trì trệ kinh tế. Một nghiên cứu mới cho biết, bệnh tâm thần khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại 282 tỷ USD/năm, tương đương với mức suy thoái kinh tế trung bình. Các nhà nghiên cứu cho biết ước tính này chiếm khoảng 1,7% chi tiêu hàng năm của người Mỹ và lớn hơn khoảng 30% so với những nỗ lực trước đây nhằm ước tính tổng chi phí cho bệnh tâm thần ở Hoa Kỳ.Nhà nghiên cứu Aleh Tsyvinski, giáo sư kinh tế của Đại học Yale, cho biết: “Chúng tôi cho thấy bệnh tâm thần làm thay đổi mức tiêu dùng, tiết kiệm, lựa chọn danh mục đầu tư cũng như nguồn cung lao động của đất nước, tạo ra chi phí khổng lồ hàng năm cho nền kinh tế của chúng ta”. Theo Cơ quan U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, khoảng 1/5 người trưởng thành sống chung với bệnh tâm thần và gần 6% bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng.⚪ ---- Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ (American Lung Association ALA) công bố báo cáo Tình trạng Không khí (State of the Air) hàng năm về các thành phố sạch nhất và ô nhiễm nhất dựa trên tình trạng ô nhiễm hạt quanh năm trong không khí. Theo Hiệp hội ALA, ô nhiễm hạt là hỗn hợp của các chất rắn và chất lỏng nhỏ trong không khí chúng ta hít thở. Nói chung, nó có thể đến từ các nhà máy, nhà máy điện và các xe chạy bằng diesel và xăng. Nó cũng có thể đến từ cháy rừng, bếp củi hoặc lò sưởi.Hầu hết các hạt đều quá nhỏ để có thể nhìn thấy được, nhưng khi mức độ ô nhiễm đủ cao, chúng có thể làm cho không khí có vẻ đặc và mù mịt. Tiếp xúc với mức độ cao của các hạt này có thể dẫn đến bệnh tật, nhập viện và tử vong sớm. Hiệp hội ALA tuyên bố rằng những hạt này là nguyên nhân gây ra gần 48.000 ca tử vong sớm ở Hoa Kỳ mỗi năm. Dưới đây là danh sách đầy đủ mười thành phố ô nhiễm nhất, theo báo cáo State of the Air năm 2024:1. Bakersfield, CA – 18.8 µg/m32. Visalia, CA – 18.4 µg/m33. Fresno-Madera-Hanford, CA – 17.5 µg/m34. Eugene-Springfield, OR – 14.7 µg/m35. San Jose-San Francisco-Oakland, CA – 14.3 µg/m36. Los Angeles-Long Beach, CA – 14 µg/m37. Sacramento-Roseville, CA – 13.8 µg/m38. Medford-Grants Pass, OR – 13.5 µg/m39. Phoenix-Mes, AZ – 12.4 µg/m310. Fairbanks, AK – 12.2 µg/m3⚪ ---- California: bực dọc nhất là xếp hàng ở phi trường, và bị người sau chen lên trước, chỉ vì người sau thuộc loại có tiền. Hai thượng nghị sĩ tiểu bang California của 2 đảng đối lập đã phá vỡ sự chia rẽ đảng phái để ủng hộ dự luật đầu tiên trên toàn quốc nhằm giải quyết tình trạng nhảy hàng tại các sân bay. Dự luật, có tên chính thức là SB 1372, sẽ cấm các nhà cung cấp dịch vụ an ninh sân bay bên thứ ba sử dụng các đường dây an ninh tiêu chuẩn cho các dịch vụ cấp tốc của họ.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Josh Newman, Đảng viên Đảng Dân chủ Quận Cam và là người tài trợ cho dự luật, cho biết các công ty cung cấp dịch vụ an ninh bên thứ ba như công ty kiểm tra an ninh CLEAR cho phép những người giàu có hơn được nhảy hàng trước mặt những hành khách đang chờ được kiểm tra bởi các nhân viên của Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải.

Newman nói với Politico: “Điều tối thiểu bạn có thể mong đợi khi phải đi qua hàng rào an ninh ở sân bay là bạn không phải chịu đựng sự sỉ nhục khi bị ai đó đẩy bạn ra khỏi đường để người giàu đi qua bạn”. Theo nội dung dự luật, dự luật, nếu được thông qua, sẽ buộc các công ty cung cấp bên thứ ba như CLEAR phải có làn đường an ninh riêng hoặc mất quyền hoạt động tại các sân bay ở California.

⚪ ---- Quận Cam: Bản "Safest Cities Report" (Báo cáo Thành phố An toàn nhất) thường niên lần thứ 10, trang web thiết bị an toàn gia đình SafeWise nhận thấy rằng Quận Cam là nơi có 6 thành phố an toàn nhất ở California và 7 trong số 10 thành phố hàng đầu California.

.

Sử dụng dữ liệu FBI có sẵn gần đây nhất từ năm 2022, bao gồm số liệu thống kê về tội phạm bạo lực và tài sản, bạo lực súng đạn và trộm gói hàng, trang này đã xếp hạng Rancho Santa Margarita, Aliso Viejo, Yorba Linda, Laguna Niguel, Mission Viejo và Lake Forest vào top 6 tương ứng là các thành phố an toàn nhất trong tiểu bang. Irvine được xếp ở vị trí thứ 10.

Trong khi đó, danh sách của Safe and Sound Security đã liệt kê 10 thành phố an toàn nhất California, lần lượt là Rancho Santa Margarita (Quận Cam), Imperial (Imperial County), Moorpark (Ventura County), Aliso Viejo (Quận Cam), Orinda (Contra Costa County), Danville (Contra Costa County), Saratoga (Santa Clara County), Tiburon (Marin County), Simi Valley (Ventura County) và Yorba Linda (Quận Cam).

⚪ ---- Một phụ nữ ở Quận Cam đã chết sau khi rơi từ độ cao 140 feet (47 mét) xuống đất trong khi cùng gia đình đi leo núi trên Núi Bear Mountain ở Sedona, Arizona. Cảnh sát Quận Yavapai cho biết cô Zaynab Joseph, 40 tuổi, đang đi bộ đường dài cùng chồng và đứa con 1 tuổi thì bị ngã xuống một vách đá. Một nhóm người đi bộ đường dài đã dừng lại sau khi nghe thấy tiếng la hét.

Trong khi một số người đi bộ ở lại phía sau để gọi 911, một người trong số họ đã đi bộ xuống bờ kè và phát hiện Joseph bị thương nặng nhưng vẫn còn thở. Và thật không may, cô đã qua đời ngay sau đó. Cảnh sát cho biết đứa trẻ và người chồng đã được đưa ra khỏi núi và thi thể của người mẹ đã được tìm thấy. Theo hồ sơ LinkedIn của Joseph, người mẹ trẻ sống ở Huntington Beach và là giáo viên khoa học tại Trường Orange Crescent School của Hiệp hội Hồi giáo Quận Cam ở Garden Grove.

⚪ ---- Anh quốc: một giáo sư Đại học University of Birmingham đưa ra giải pháp để xóa sổ hiện tượng thuyền nhân Việt Nam đi ghe vượt biển vào Anh. Tiến sĩ Seb Rumsby giải thích lý do tại sao người Việt Nam thực hiện hành trình nguy hiểm qua eo biển Manche và chương trình cấp thị thực có thể làm giảm số lượng thuyền nhỏ qua lại như thế nào.

Tình trạng di cư bất hợp pháp của người Việt sang Anh là do bất bình đẳng kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam phát triển không đồng đều và hầu hết những người di cư Việt Nam gần đây chỉ đến từ một số tỉnh vùng sâu vùng xa bị bỏ lại phía sau, với tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao.

Trong khi đó, Vương quốc Anh phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng kể từ khi Brexit và các chính sách nhập cư tiếp theo của chính phủ không còn phù hợp và không thể thay thế được lực lượng lao động trước đây của Liên Âu trong một số lĩnh vực. Một công việc có thu nhập bằng tiền mặt ở Anh, thậm chí là một công việc có mức lương dưới mức tối thiểu, có thể kiếm được gấp 10 lần những công việc họ có thể làm ở Việt Nam. Quy luật cung cầu quy định rằng những người đang phải đối mặt với nghèo đói và thất nghiệp chắc chắn sẽ tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài ở những nơi đang thiếu hụt lao động.

Những nỗ lực của chính phủ Anh nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn di cư kinh tế sẽ chỉ khiến các chuyến đi trở nên nguy hiểm hơn và làm tăng số tiền mà người di cư phải trả cho những kẻ buôn lậu để tạo điều kiện thuận lợi cho những chuyến đi này. Người di cư Việt Nam vay số tiền lớn từ những kẻ cho vay nặng lãi ở quê nhà để tài trợ cho hành trình di cư, khiến họ càng tuyệt vọng hơn khi tìm việc làm. Nếu Chính phủ Anh muốn giảm số lượng thuyền qua lại, họ nên tập trung vào việc cung cấp các chương trình thị thực làm việc phù hợp và dễ tiếp cận hơn để những người di cư từ những nơi như Việt Nam có thể đi lại an toàn và đóng góp cho nền kinh tế, thay vì bị buộc phải theo dõi.

⚪ ---- Georgia: Tiệm Rebel Teahouse là cơ sở kinh doanh của Christine Nguyễn. Và là nơi hạnh phúc của cô. Cô hiện đang do dự: phiếu bầu năm nay dĩ nhiên không bầu cho Trump, còn Biden thì chưa làm cô hài lòng đủ. Nguyễn, 29 tuổi, nguyên là y tá ICU thần kinh, thường điều trị cho những bệnh nhân bị đột quỵ hoặc ung thư não. Căng thẳng quá, rồi Covid-19 ập đến.

“Chúng tôi đã ở ngay đó – tuyến đầu chống dịch,” Nguyễn nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn. “Đã có tất cả những cuộc tranh cãi về việc liệu chúng ta có nên tiêm chủng hay không. … Thấy toàn bộ những cái chết cũng chẳng giúp được gì.” Vì vậy, Nguyên đã rời bỏ nghề y tá, và trở thành một doanh nhân, mở một quán trà sữa trân châu ở một nơi mà giống như cô, đang trong giai đoạn thay đổi lớn lao.

“Hai hoặc ba năm trước, tôi chắc chắn sẽ ở trong tình trạng khó khăn. Tôi sẽ mệt lắm,” Nguyên nói. “Ngày nay nếu bạn vào quán sẽ thấy tôi luôn vui vẻ. Chỉ có không khí khác biệt này – mà tôi cảm thấy mình có thể mang lại điều gì đó cho cộng đồng.”

Thị trấn Decatur nằm ở Quận DeKalb, một trong những vùng ngoại ô đang phát triển của Atlanta mà vào năm 2020 đã rời bỏ Trump và bầu cho Joe Biden, giúp Biden lật ngược Georgia và giành được Bạch Ốc. Cô Nguyen nói: “Tôi chắc chắn không muốn Trump thắng lần nữa.” Tuy nhiên, cô không muốn bỏ phiếu cho Biden và cô đã không bỏ phiếu vào năm đó. Nguyen nói: Bởi vì Biden đã mất liên lạc với thế hệ của chúng tôi.”

Năm nay, Nguyên cho biết cô sẽ bỏ phiếu, và cứ vài tháng cô lại cho phép một nhóm đăng ký cử tri địa phương bày bàn tại Rebel. Cô vẫn còn dè dặt về Biden, bao gồm cả tuổi tác và cách xử lý cuộc xung đột Israel-Hamas của ông. Nhưng cô nói bầu phiếu năm nay là điều cần thiết.

Nguyễn nói: “Cuộc chiến đang diễn ra với vấn đề phá thai, tôi nghĩ đó là điều đang nói với tôi”. Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa quyết định vì lo lắng về Biden. Nhưng cô ấy không phải là người hâm mộ Trump. Và nhìn vào phép toán năm 2020 của Georgia, cô nói, “Trở thành bên thứ ba, có cảm giác như bạn đang quăng bỏ phiếu bầu của mình vậy.”

⚪ ---- Bắc California: Cảnh sát ở South Bay đã phá vỡ một đường dây trộm cắp bán lẻ có tổ chức vào đầu tháng này, bắt 13 nghi phạm và thu hồi số hàng hóa bị đánh cắp trị giá 150.000 USD, Quận Santa Clara cho biết hôm thứ Năm. Cảnh sát đã thu hồi được số hàng hóa bị đánh cắp trị giá khoảng 110.000 USD trộm từ Home Depot. Các mặt hàng bị đánh cắp trị giá thêm 40.000 USD từ Target, Kohl's, Lowe's, Macy's và Sunglass Hut cũng đã được thu hồi.

Cảnh sát nói, các nghi phạm đã bị bắt ngày 9 tháng 4 tại hai ngôi nhà ở San Jose. Các nạn nhân được xác định là Đức Nguyễn 49 tuổi, Hoàn Nguyễn 54 tuổi, Phước Nguyễn 53 tuổi, Đạt Nguyễn 47 tuổi, Duyên Lê 28 tuổi, Đạt Trần 50 tuổi, Lisa Butler 53 tuổi, Châu Võ 51 tuổi, Su Nguyễn 57 tuổi, Anita Nguyễn 54 tuổi, Hoàng Lưu 44 tuổi và Tú Nguyễn 30 tuổi . Họ bị bắt vì tội trộm cắp lớn, sở hữu tài sản bị đánh cắp, âm mưu và trộm cắp bán lẻ có tổ chức.

“Đức Nguyễn là đối tượng chính trong cuộc điều tra trộm cắp bán lẻ có tổ chức của chúng tôi,” Cảnh sát trưởng Brendan Omori cho biết. "Anh ta là thứ mà chúng tôi gọi là 'hàng rào', cá nhân nhận tài sản bị đánh cắp và chuẩn bị phân phối và bán lại." Đức Nguyễn cũng là một trong ba nghi phạm bị bắt liên quan đến vụ bắt cóc và tra tấn ở San Jose.

⚪ ---- Quận Cam: Mới 15 tuổi, cô Ivy Nguyễn đã được vinh danh là anh hùng sau khi cứu một cậu thiếu niên khỏi chết đuối trong hồ bơi. Nguyen nói: “Tôi rất vui. Tôi không ngờ địa điểm đông người này lại có mặt ở đây và tôi rất biết ơn về mọi thứ.” Cô nữ Hướng đạo Quận Cam này đã được trao Huân chương Danh dự (Medal of Honor) vì khả năng tư duy nhanh nhạy và kỹ năng cứu sống vào tháng 6/2023.

Cô Ivy Nguyễn kể: "Brandon Vũ muốn xem liệu anh ta có thể nín thở và đi qua hồ bơi hay không. Sau đó, tôi nhìn xuống dưới nước. Và tôi nghĩ anh ta không ổn, trông anh như bất tỉnh. Tôi nhấc cánh tay anh ta lên và điều đầu tiên xảy ra là tôi thấy môi anh ta tím tái rồi.”

Nguyên cho biết cô dựa vào khóa huấn luyện sơ cứu Girl Scout của mình và bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo cho đến khi xe cấp cứu đến. Nguyen nói: "Thật sự rất nhẹ nhõm khi anh ta thở hổn hển. Và chúng tôi thực sự đã đặt anh ta nằm nghiêng vì tôi không muốn bất kỳ vũng nước nào lọt vào phổi của anh ta."

Vì hành động anh hùng xuất sắc của mình, Nguyễn cũng đã được thành phố Santa Ana trao tặng thư công nhận. Sự dũng cảm và sẵn sàng của cô đã cứu sống Vũ. Ted Sachio Oyam, huấn luyện viên tình nguyện bậc thầy của Hội Nữ Hướng đạo cho biết: “Được đào tạo và tự tin, biết chính xác những kỹ năng cần thiết. Cô Nguyen đã làm những gì được đào tạo để làm.”

⚪ ---- TIN VN. Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam. Theo Báo Tiền Phong. Việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Đó là tuyên bố của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/4, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước hành động này của Trung Quốc. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, lập trường của Việt Nam về lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán và đã được khẳng định rõ trong những năm qua. Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định dựa trên UNCLOS 1982.

⚪ ---- TIN VN. Đột ngột cắt điện đường cao tốc để... đòi nợ! Theo Báo Người Lao Động. Điện lực Xuân Lộc cúp điện trên đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tại nút giao với Quốc lộ 1A để đòi nợ là hành vi xem thường tính mạng người tham gia giao thông! Đến giờ này, khi Công ty Điện lực Đồng Nai yêu cầu Điện lực Xuân Lộc báo cáo thì mọi người mới biết được đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết từng bị cúp điện ở nút giao Quốc lộ 1A. Nguyên nhân rất đơn giản: Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) còn nợ chưa đến 50 triệu đồng tiền điện nên lãnh đạo Điện Lực Cẩm Mỹ và Điện lực Xuân Lộc dùng biện pháp bất chấp tính mạng của người tham gia giao thông là cúp điện.

⚪ ---- Báo Tiếng Dân: Vương Đình Huệ chính thức rút lui khỏi chính trường! Bài viết của Lê Văn Đoành hôm 25/4 trên Báo Tiếng Dân ghi nhận, trích: "Trận thư hùng nổi tiếng nhất trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Bộ trưởng Công an Tô Lâm mà mọi người chờ xem, rất tiếc đã không xảy ra khi họ Vương sớm buông súng xin hàng. Nhanh hơn dự đoán của mọi người, Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị khóa 12 và 13, chủ tịch Quốc hội khóa 15, đã làm đơn xin thôi tất cả các chức vụ trong đảng và quốc hội, rút lui khỏi chính trường. Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định “Tuyệt Mật” số 163-QĐ/UBKTTW ngày 19-4-2024, nội dung “Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Vương Đình Huệ”, thì năm ngày sau, tức ngày 24-4-2024, ông Huệ đã viết đơn gởi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xin dừng cuộc chơi..."

Bài viết cũng viết về nỗ lực thất bại của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi không cứu nổi Huệ ở đây:

https://baotiengdan.com/2024/04/25/vuong-dinh-hue-chinh-thuc-rut-lui-khoi-chinh-truong/

⚪ ---- HỎI 1: Fox News: những người lương trung bình lạc quan về kinh tế?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Santander, mặc dù lạm phát vẫn là mối lo ngại hàng đầu nhưng những người Mỹ có thu nhập trung bình cho biết họ đã quen với giá cả cao hơn và cảm thấy được trang bị tốt hơn để xử lý tài chính của mình. Bớt lo: số người được hỏi dự kiến suy thoái kinh tế trong 12 tháng tới đã giảm từ 69% xuống 60%.

Niềm tin của người tiêu dùng đạt mức cao kỷ lục 79,4 trong tháng 3, cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021, theo Chỉ số tâm lý người tiêu dùng chuẩn của Đại học Michigan. Con số này phản ánh triển vọng của người tiêu dùng được cải thiện rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm và tài chính cá nhân cũng sẽ được cải thiện do ảnh hưởng của giá cả và chi phí cao đối với mức sống giảm bớt.

Chi tiết:

https://www.foxbusiness.com/personal-finance/middle-income-americans-finances-optimism

⚪ ---- HỎI 2: Dùng thuốc aspirin lâu dài ngăn ngừa ung thư ruột kết?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Sử dụng aspirin hàng ngày trong thời gian dài đã được biết là có tác dụng ngăn ngừa ung thư ruột kết, nhưng cho đến nay vẫn chưa rõ tại sao lại như vậy. Một nghiên cứu mới cho biết giờ đây, các nhà nghiên cứu cho rằng họ đã hiểu cách aspirin tác động chống lại bệnh ung thư ruột kết. Theo kết quả được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí Cancer, Aspirin dường như có tác dụng tăng cường các khía cạnh của phản ứng miễn dịch của cơ thể chống lại các tế bào ung thư.

Tiến sĩ Marco Scarpa, bác sĩ phẫu thuật tổng quát của Đại học Padova ở Ý, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy một cơ chế bổ sung trong phòng ngừa hoặc điều trị ung thư bằng aspirin bên cạnh cơ chế thuốc cổ điển liên quan đến ức chế viêm”.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/04/24/aspirin-prevents-colon-cancer/4071713965562/

.