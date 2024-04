Sáng Thứ Hai, Trump vào tòa. Trước đó, lúc rạng sáng, Trump lên mạng, kêu gọi toàn quốc biểu tình, tới trước tất cả các tòa án để đứng sau lưng những người MAGA.

- North Carolina: 1 học sinh vị thành niên chửi mắng, tát cô giáo

- Trump kêu gọi toàn quốc biểu tình trước các tòa án để cứu Trump.

- Sáng nay, cựu giám đốc David Pecker (báo lá cải The National Enquirer) ra làm chứng đầu tiên: cầm tiền Trump, mua bản quyền chuyện dan díu Trump & Stormy Daniels để dìm vào bí mật

- Cổ phiếu của Trump Media & Technology Group giảm tới 4% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường

- Cựu Phó Tổng thống Pence lại lên án Trump phản bội lập trường chống phá thai

- Giáo sư luật Alan Dershowitz: Trump sẽ không bị tù, vì nhiều cơ nguy bị giết trong tù.

- Luật gia Glenn Kirschner: trong khi Trump ngồi tại tòa án hình sự đối mặt Thẩm phán Merchan thì Bộ Trưởng Tư Pháp New York có thể bắt đầu siết tài sản Trump vì tiền bảo lãnh 175 triệu USD là tiền dòm

- Lưới tình lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát: báo NYT ghi nhận phe Trump kinh hoàng vì thấy Trump sẽ bị kết tội ở tòa hình sự vụ án do Biện lý Bragg truy tố.

- TT Biden sẽ công bố khoản tài trợ 7 tỷ USD điện mặt trời, tạo ra 200.000 việc làm, cấp điện cho 900.000 hộ gia đình

- Anh: bắt 2 người nghi gián điệp TQ

- Đức: bắt 3 công dân Đức bán bí mật công nghệ Hải quân cho TQ

- Biến đổi khí hậu sẽ làm giảm thu nhập toàn cầu trong tương lai 19% trong 25 năm tới

- Myanmar: rủ nhau kết hôn để cứu cô dâu, vì thiếu nữ độc thân sẽ bị bắt lính. Nhiều thanh niên xin đi tu để trốin lính.

- Nhật Bản: 63 bác sĩ và nha sĩ kiện Google vì bị [người dùng] chấm điểm đánh giá bất công

- Các thành phố đa dạng nhất (về sắc tộc, kinh tế, văn hóa) là: 1. Gaithersburg, MD; 2. Silver Spring, MD; 3. Germantown, MD; 4. Houston, TX; 5. Arlington, TX; 6. New York, NY; 7. Jersey City, NJ; 8. Dallas, TX; Charlotte, NC; 10. Danbury, CT.

- Kém đa dạng nhất là: 501. Brattleboro, VT; 500. Rochester, NH; 499. North Platte, NE; 498. Keene, NH; 497. Morgantown, WV.

- Tennessee: Có 8 người đã bị bắn trúng, trong đó có 2 người chết tại một bữa tiệc công cộng

- Quận Los Angeles: 15 người bị thương tại khu giải trí Universal Studios Hollywood vì xe điện.

- RFA. Công an bắt trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

- BBC: Phạm Thái Hà bị bắt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ bị văng miểng, theo nguyên tắc.

- TIN VN. TPHCM sẽ chi 8.600 tỉ đồng giải tỏa gần 2.000 căn nhà để làm 3 dự án.

- TIN VN. 7 người tử vong tại Công ty xi măng và khoáng sản Yên Bái.

- TIN VN. Xâm nhập mặn bủa vây, Long An đề nghị xả nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông.

- HỎI 1: Hơn 80% công ty lo ngại về bản quyền đối với sản phẩm phát minh từ trí khôn nhân tạo AI? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nguy hiểm nhất để hẹn hò trực tuyến là Nevada, Alaska và Georgia? An toàn nhất để hẹn hò trực tuyến là Vermont, Maine và New Hampshire? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/4/2024) ⚪ ---- Một học sinh trung học ở North Carolina đã bị truy tố tội hành hung sau khi bị camera ghi lại cảnh tát vào mặt một giáo viên trong một cuộc trao đổi mà học sinh này chửi mắng cô giáo bằng ngôn từ tục tĩu. Vụ này liên quan đến thiếu niên được ẩn danh vì là vị thành niên, xảy ra tại trường trung học Parkland ở Winston-Salem vào ngày 15 tháng 4, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Forsyth (FCSO) cho biết trên Facebook.

Đoạn video được đăng tải trên mạng X cho thấy một học sinh đứng đối diện một giáo viên đang ngồi trước khi đánh vào mặt cô. Đoạn video ngắn cho thấy cô giáo (đang ngồi) nói với cậu thiếu niên (nhưng cao lớn): "Trò có nghĩ điều đó ảnh hưởng đến tôi theo cách nào đó không?"

Học sinh nói trong khi bước lên và lặp lại câu hỏi: “Muốn tôi đánh cô lần nữa không?”

Cô giáo nói: “Tôi không muốn.”

Tên học trò bợp tai cô giáo, đánh mạnh đến nỗi cặp kính của cô bay khỏi mặt trong khi cậu thiếu niên tiếp tục lời nói tục tĩu: "Không có ai đến cả. Mày bị tát... Đồ b...quay lại dạy học đi."

Cảnh sát trưởng cho biết sẽ không có thêm thông tin nào được tiết lộ vì học trò vẫn còn là trẻ vị thành niên.

⚪ ---- Cảnh sát Thủ đô Vương quốc Anh hôm thứ Hai thông báo rằng hai người đàn ông đã bị truy tố vì thu thập hoặc truyền đạt thông tin nhạy cảm cho Trung Quốc. Christopher Berry và Christopher Cash lần đầu tiên bị bắt vào tháng 3/2023 liên quan đến cuộc điều tra của Met. Họ được tại ngoại trong khi cuộc điều tra tiếp tục.

.

"Đây là một cuộc điều tra cực kỳ phức tạp về những cáo buộc rất nghiêm trọng. Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Công tố Crown Prosecution Service khi cuộc điều tra của chúng tôi tiến triển và điều này đã dẫn đến việc hai người đàn ông bị buộc tội ngày hôm nay", Giám đốc Bộ Tư lệnh Chống Khủng bố Dominic Murphy cho biết. Sáng nay, Thứ Hai, chính quyền Đức đã bắt giữ 3 người bị tình nghi tiết lộ thông tin về công nghệ quân sự cho Trung Quốc.

.

⚪ ---- Văn phòng Công tố Liên bang Đức hôm thứ Hai nói rằng 3 công dân Đức đã bị bắt vì nghi ngờ "mạnh mẽ" âm mưu với cơ quan mật vụ Trung Quốc, theo báo Spiegel đưa tin.Tin nói rằng 3 cá nhân bị nghi ngờ được cho là đã tiết lộ thông tin chi tiết liên quan đến công nghệ quân sự cho TQ, đặc biệt liên quan đến các bộ phận máy móc tiên tiến áp dụng cho động cơ hải quân giống như những bộ phận được tìm thấy trên tàu chiến. Ngoài ra, 3 nghi phạm còn bị cáo buộc đã mua "loại tia laser đặc biệt" ở Đức và xuất cảng trái phép thiết bị này sang Trung Quốc. Spiegel cho biết thêm các cá nhân này sẽ được đưa ra trước Tòa án Tư pháp Liên bang để quyết định việc giam giữ trước khi xét xử.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ công bố khoản tài trợ trị giá 7 tỷ USD thông qua cuộc thi tài trợ Năng lượng mặt trời cho mọi người của Cơ quan Bảo vệ Môi trường, theo Bạch Ốc cho biết trong một thông cáo vào đầu ngày thứ Hai. Chương trình này nhằm mục đích cung cấp năng lượng mặt trời dân dụng cho hơn 900.000 hộ gia đình trên khắp các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, tập trung vào các cộng đồng có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn. Điều này có nghĩa là tiết kiệm được hơn 350 triệu USD chi phí điện hàng năm, hoặc khoảng 400 USD cho mỗi hộ gia đình. Bạch Ốc nói thêm rằng "tổng cộng, các dự án năng lượng mặt trời do chương trình này tài trợ sẽ tạo ra gần 200.000 việc làm" và cũng sẽ giảm hơn 30 triệu tấn ô nhiễm carbon trong 25 năm tới.

⚪ ---- Trump kêu gọi toàn quốc xuống đường, biểu tình ôn hòa để cứu Trump. Cựu Tổng thống Trump bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội trước khi mở ra các tranh luận trong phiên tòa xét xử ông về một âm mưu kiếm tiền bịt miệng, nhắm vào các công tố viên và kêu gọi người biểu tình “biểu tình ôn hòa” để ủng hộ ông. Trong một bài đăng ngay sáng Thứ Hai, trước khi tới tòa án, Trump đã đặt câu hỏi tại sao những người biểu tình ủng hộ Palestine được phép “đi lang thang trong Thành phố, la hét, ngồi, chặn giao thông, vào các tòa nhà, không xin giấy phép và về cơ bản làm bất cứ điều gì họ muốn” trong khi những người ủng hộ Trump đang “đóng cửa một cách thô bạo và có hệ thống và bị đưa đến những 'chỗ cho đứng biểu tình' xa xôi, về cơ bản là phủ nhận các Quyền theo Hiến pháp của họ. Những người biểu tình yêu nước Mỹ nên được phép biểu tình ở bậc trước của Tòa án, trên khắp đất nước,” Trump nói thêm, dường như ám chỉ việc những người biểu tình có mặt bên ngoài phiên tòa xét xử ông ấy đã bị giữ ở bên kia đường so với tòa nhà.

Trump kêu gọi những người ủng hộ ông “HÃY RA NGOÀI VÀ BIỂU TÌNH ÔN HÒA. BIỂU TÌNH THEO MAGA. HÃY CỨU ĐẤT NƯỚC CỦA CHÚNG TA!"

Bài đăng được đưa ra khi tuyên bố mở đầu dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào sáng thứ Hai trong phiên tòa xét xử Trump với cáo buộc ông làm sai lệch hồ sơ kinh doanh với mục đích lừa gạt và phạm tội khác như một phần của kế hoạch kiếm tiền bưng bít để giữ im lặng vụ việc.

⚪ ---- Cựu giám đốc điều hành xuất bản David Pecker sẽ ra làm chứng đầu tiên cho vụ truy tố tại phiên tòa xét xử Donald Trump ở Manhattan trong tuần này. Pecker, người điều hành báo lá cải The National Enquirer vào thời điểm bị cáo buộc trả tiền bưng bít cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trong chiến dịch tranh cử năm 2016, sẽ có thể giúp làm sáng tỏ cách tờ báo này đưa ra vỏ bọc chính trị cho cựu tổng thống Trump với cách dìm tin gọi là "mua tin độc quyền rồi dìm vào bóng tối" để chôn vùi những câu chuyện tiêu cực về Trump.

.

Tin tức về vai trò truy tố của Pecker được The New York Times đưa tin lần đầu tiên. Lời khai của Pecker là một dấu hiệu khác cho thấy Trump có thể gặp rắc rối khi phiên tòa bắt đầu tranh luận vào hôm nay thứ Hai. Cựu giám đốc điều hành xuất bản trước đây đã được cấp quyền miễn tố để làm nhân chứng hồi năm 2018 khi các công tố viên liên bang đang xem xét các khoản thanh toán bí ẩn của Trump.

⚪ ---- Tiền Trump lại bốc hơi. Cổ phiếu của Trump Media & Technology Group đã giảm tới 4% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa th5i trường chứng khoán sáng thứ Hai khi đợt phục hồi đầu tiên của nó dường như đã lắng xuống sau khi công ty cảnh báo Nasdaq Inc. về điều mà Giám đốc điều hành Devin Nunes mô tả là hoạt động bán khống "trần trụi" ("naked" short selling) đang kéo giá cổ phiếu xuống và kêu gọi sàn giao dịch "tăng cường tính minh bạch" bằng cách đảm bảo các công ty môi giới tuân thủ các quy định.

Tỷ phú Ken Griffin của công ty Citadel Securities đã chỉ trích ông chủ của Trump Media là "kẻ thua cuộc y như chuyện cổ" ("proverbial loser") trong một tuyên bố với Financial Times sau khi tập đoàn truyền thông này đề cập đến công ty có trụ sở tại Miami cùng với các công ty lớn khác trên thị trường trong thư của ông. Cổ phiếu của công ty Trump Media & Technology Group đã giảm 4,21% và giao dịch ở mức 34,85 USD mỗi cổ phiếu lúc 7:24 sáng theo giờ miền đông.

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence lại chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump về lập trường phá thai, cáo buộc ông chủ cũ "rút lui" khỏi phong trào chống phá thai. Pence trong một bài luận trên tờ New York Times xuất bản hôm thứ Bảy cho biết vai trò của ông (Pence) trong việc lật ngược phán quyết Roe vs Wade là một thành tựu mà ông “có lẽ tự hào nhất” trong thời gian làm phó tổng thống. Chính quyền Trump đã bổ nhiệm ba thẩm phán vào Tòa án Tối cao, những người đã bác bỏ quyết định mang tính bước ngoặt trước đây đảm bảo quyền phá thai từ bờ biển này sang bờ biển khác.

Nhưng Pence trong bài xã luận của mình đã cáo buộc rằng Trump không còn cam kết với chính nghĩa nữa. Trump hồi đầu tháng này nói rằng việc hạn chế phá thai nên được giao cho từng tiểu bang riêng lẻ và tránh chủ đề về lệnh cấm phá thai quốc gia, gây ra sự chỉ trích từ cả cánh tả và cánh hữu. Pence, người từ lâu đã ủng hộ lệnh cấm phá thai sau 15 tuần, cho biết ông “thất vọng sâu sắc” với tuyên bố của Trump.

“Bây giờ, không chỉ ông Trump rút lui khỏi quan điểm đó; Pence đang khiến các đảng viên Cộng hòa khác lạc lối,” Pence viết và nói thêm rằng các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa khác đã và có thể đi theo sự dẫn dắt của Trump. Cựu phó tổng thống cũng cáo buộc Trump phản bội lập trường chống phá thai.

⚪ ---- Khi Donald Trump ngồi tại tòa án hình sự đối mặt với Thẩm phán Merchan về 34 cáo buộc trọng tội vì cố ý vi phạm hồ sơ tài chính xuất phát từ nỗ lực chôn vùi câu chuyện về cáo buộc ngoại tình với một nữ diễn viên phim người lớn, ông cũng có thể phải đối mặt với một công tố viên riêng tịch thu tài sản bất động sản của ông, theo một bản tin pháp lý.

Cựu công tố viên liên bang Glenn Kirschner đã xuất bản một video “Vấn đề công lý” ("Justice Matters") vào thứ Bảy, trong đó ông đề cập đến một hồ sơ gần đây của Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James, người đã kiện Trump trong một vụ án dân sự vì gian lận kinh doanh dựa trên việc Trump thường xuyên phóng đại tài sản để có được các điều khoản cho vay tốt hơn. Cụ thể, cựu công tố viên lưu ý rằng James gần đây đã thúc giục Thẩm phán Arthur Engoron từ chối khoản tiền bảo lãnh trị giá 175 triệu USD mà Trump đã đăng trong vụ gian lận dân sự của mình, với lý do tiền ma, vì lo ngại về độ tin cậy và năng lực của tổ chức đã đồng ý bảo lãnh cho Trump.

Kirschner trước tiên đề cập đến ba lý do mà James đưa ra khi nghi ngờ tính hợp lệ của trái phiếu, bao gồm cả việc công ty cố tình không có nguồn hỗ trợ tài chính để cung cấp một trái phiếu lớn như vậy, sau đó tiếp tục giải thích điều gì sẽ xảy ra nếu thẩm phán đồng ý với Bộ Trưởng James và Trump không làm gì để giải quyết vấn đề.

Ông nói: “Với tốc độ này, có vẻ như có nhiều khả năng là trong khi Donald Trump đang ở trong phòng xử án ở New York và bị truy tố 34 tội nghiêm trọng, thì Bộ trưởng Tư pháp Tish James có thể sẽ ra đường, đưa nhânv iên tịch thu tài sản của Trump. Và tôi thấy hợp lý với điều đó."

⚪ ---- Giáo sư luật Alan Dershowitz dự đoán rằng Donald Trump sẽ bị giết trong tù nếu Trump bị Cơ quan Mật vụ tước bỏ sự bảo vệ. Dershowitz đưa ra nhận xét này với Newsmax sau khi Dân Biểu Bennie Thompson (D-MS) đưa ra dự luật thu hồi đặc quyền bảo vệ từ Sở Mật vụ nếu cựu tổng thống bị kết tội. Một người dẫn chương trình Newsmax nói với Dershowitz: “Vì vậy, Trump sẽ không có Sở Mật vụ giữ gìn nếu Trump ngồi sau song sắt”.

Giáo sư Dershowitz nói: “Điều đó thật nực cười. Điều đó có nghĩa là họ muốn giết Trump. Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi người đều gặp nguy hiểm. Chắc chắn Donald Trump cần được Mật vụ bảo vệ”.

Cuối cùng, Dershowitz dự đoán Trump sẽ không bao giờ phải ngồi tù. Ông giải thích: “Thẩm phán sẽ phạt tiền và đe dọa, nhưng sẽ không tống Donald Trump vào tù. Đó sẽ là một chiến thắng được đảm bảo. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.”

⚪ ---- Khi đi sâu tìm hiểu xem phiên tòa xét xử tiền bịt miệng ở Manhattan đang ảnh hưởng đến cảm xúc của Donald Trump như thế nào, phóng viên Maggie Haberman của tờ New York Times đưa tin rằng các thành viên trong vòng thân cận của Trump đang bắt đầu chấp nhận rằng Trump sẽ bị kết tội. Như Haberman viết, có một bầu tử khí trong phe Trump rằng phiên tòa đang làm suy yếu Trump khi ị buộc phải ngồi vào bàn của bị cáo bốn ngày một tuần, điều này làm tê liệt khả năng vận động tranh cử của Trump.

RFA. Công an bắt trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

BBC: Phạm Thái Hà bị bắt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ bị văng miểng, theo nguyên tắc

TPHCM sẽ chi 8.600 tỉ đồng giải tỏa gần 2.000 căn nhà để làm 3 dự án.

7 người tử vong tại Công ty xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Xâm nhập mặn bủa vây, Long An đề nghị xả nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông.

Cùng với đó, ngày càng có nhiều nhận thức sau khi hoàn tất việc lựa chọn bồi thẩm đoàn rằng khả năng xảy ra phiên tòa sai lầm (mistrial: tòa bế tắc, nếu có 1 bồi thẩm viên bênh Trump) có thể thấp hơn suy nghĩ trước đây sau khi nghe các bồi thẩm viên tương lai cân nhắc về cựu tổng thống.Haberman viết: "Một số ý kiến đó là tiêu cực, với việc một bồi thẩm viên tiềm năng phải đọc to các bài đăng cũ trên mạng xã hội của cô ấy coi Trump là một kẻ sát nhân và là một kẻ ích kỷ. Lần duy nhất Trump mỉm cười là khi các bồi thẩm viên tương lai đề cập đến công việc của Trump rằng họ đã thích."Sau đó, cô viết thêm, "Nhiều người trong quỹ đạo rộng hơn của phe Trump tỏ ra bi quan về việc vụ án kết thúc bằng một bồi thẩm đoàn treo (hung jury: bế tắc) hoặc một phiên tòa sai lầm (mistrial: cũng bế tắc, nếu có 1 MAGA nằm vùng trong bồi thẩm đoàn), và họ coi việc trắng án hoàn toàn là điều gần như không thể. Họ đang chuẩn bị cho việc Trump bị kết án, không phải vì họ nhượng bộ cơ sở pháp lý, mà bởi vì họ nghĩ rằng các bồi thẩm đoàn ở Manhattan với đa số đảng viên Đảng Dân chủ sẽ chống lại Trump."Bản tin NY Times cũng lưu ý rằng những người trong cuộc cũng lo lắng rằng bản thân phiên tòa, bất kể phán quyết ra sao, sẽ làm tổn thương ông với cử tri. Như Haberman của NYT giải thích, "... ý kiến chung của nhiều cố vấn của ông ấy là quy trình này có thể gây tổn hại cho Trump nhiều như một bản án có tội. Họ tin rằng quy trình này chính là hình phạt của chính nó."⚪ ---- Một nghiên cứu mới cho biết biến đổi khí hậu sẽ làm giảm thu nhập toàn cầu trong tương lai khoảng 19% trong 25 năm tới so với một thế giới hư cấu không nóng lên, trong đó những khu vực nghèo nhất và những khu vực chịu trách nhiệm ít nhất trong việc làm nóng bầu khí quyển sẽ bị thiệt hại lớn nhất về mặt tài chính.Theo nghiên cứu trên tạp chí Nature của các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam (Potsdam Institute for Climate Impact Research) của Đức, tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đối với số tiền mà mọi người kiếm được đạt mức khoảng 38 nghìn tỷ USD mỗi năm vào năm 2049. Đến năm 2100, chi phí tài chính có thể tăng gấp đôi so với ước tính của các nghiên cứu trước đây.“Phân tích của chúng tôi cho thấy rằng biến đổi khí hậu sẽ gây ra thiệt hại kinh tế lớn trong vòng 25 năm tới ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả ở những nước phát triển cao như Đức và Mỹ, với mức giảm thu nhập trung bình dự kiến là 11% mỗi nước và Pháp. với 13%,” đồng tác giả nghiên cứu Leonie Wenz, một nhà khoa học và kinh tế về khí hậu cho biết.Tác giả chính của nghiên cứu Max Kotz, một nhà khoa học khí hậu cho biết, những thiệt hại này được so sánh với mức cơ bản là không có biến đổi khí hậu và sau đó được áp dụng dựa trên mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội dự kiến toàn cầu. Vì vậy, mặc dù trên toàn cầu, mức thu nhập có thể thấp hơn 19% nếu không có biến đổi khí hậu, nhưng ở hầu hết các nơi, thu nhập vẫn sẽ tăng, chỉ là không nhiều do nhiệt độ ấm hơn.⚪ ---- Myanmar: kết hôn, để cô dâu khỏi bị bắt lính. Ba năm sau khi chính quyền quân sự nắm quyền kiểm soát Myanmar, những làn sóng chấn động của ngày định mệnh đó vẫn còn lan khắp khu vực. Vào giữa tháng 2/2024, chính phủ nói sẽ áp dụng một đạo luật đã có từ hàng thập niên để bắt đầu tuyển mộ nam nữ thanh niên vào quân đội. Quyết định này đã gây ra cảnh báo rộng khắp khắp mọi nơi trên đất nước, đặc biệt là đối với những người có thể sớm bị triệu tập.Kể từ tháng này, khoảng 5.000 người sẽ bị gọi vào quân đội theo chỉ tiêu hàng tháng để thực hiện "nhiệm vụ quốc phòng". Có thể tuyển dụng tới 40.000 nam và nữ trong năm nay. Khi tin này đến tai Thiri, ước mơ mà cô từng ấp ủ về một tương lai yên bình đã tan vỡ lập tức. Cô nói với ABC: “Tôi rất sợ khi nghe điều đó vì luật yêu cầu cả nam và nữ đều phải phục vụ trong quân đội. …Tôi nhận ra rằng luật nghĩa vụ quân sự có thể có ảnh hưởng nào đó đến tôi. Tôi lo lắng cho bạn trai mình… hơn cả bản thân mình."Thiri từng hình dung ngày cưới của mình là một lễ kỷ niệm ý nghĩa bên bạn bè và gia đình. Nhưng điều đó nhanh chóng tan biến khi thực tế nghiệt ngã của chiến tranh và khả năng cô có thể bị đưa vào tiền tuyến. Việc miễn nghĩa vụ quân sự được áp dụng cho các nhà sư, phụ nữ đã lập gia đình và người khuyết tật. Cô nói: “Chúng tôi vừa mới ký giấy kết hôn. Chúng tôi không thể tổ chức lễ kỷ niệm nào với bạn bè. Đây không phải là thời điểm tốt cho bất kỳ tiệc tùng nào."Thiri là một trong nhiều thanh niên đã thực hiện các biện pháp cực đoan để tránh phải chiến đấu cùng quân đội. Kể từ tháng 2, các văn phòng hộ chiếu và đại sứ quán trên khắp Myanmar đã tràn ngập đơn xin, các đường dây trợ giúp tràn ngập và hàng chục người đã bị bắt khi cố gắng trốn sang nước láng giềng Thái Lan. Cũng có báo cáo về việc những người trẻ tuổi cân nhắc việc tự làm mình bị thương để được miễn trừ vì bị tàn tật hoặc đi tu để tránh phải chiến đấu trong chiến tranh.⚪ ---- Nhật Bản: Một nhóm bác sĩ và nha sĩ ở Nhật Bản hôm thứ Năm đã đệ đơn kiện, yêu cầu Google LLC bồi thường tổng cộng khoảng 1,4 triệu yên (hơn 9.000 USD) vì đã đăng những gì họ cho là những đánh giá không công bằng trên ứng dụng điều hướng của họ. Các nguyên đơn, bao gồm 63 chuyên gia trong ngành chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc Nhật Bản, đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận Tokyo, cho rằng những đánh giá tiêu cực vô căn cứ trên Google Maps đã gây ra bất lợi to lớn cho doanh nghiệp của họ.Theo luật sư của họ, đây là hành động đầu tiên như vậy chống lại Google nơi cung cấp dịch vụ nền tảng. Trên Google Maps, người dùng có thể đăng bài đánh giá của mình về các tổ chức và xếp hạng dịch vụ của họ theo thang điểm từ một đến năm. Các thông tin khác về doanh nghiệp cũng có sẵn, bao gồm địa điểm và giờ hoạt động.⚪ ---- Đa dạng nhất là... Nước Mỹ đang trải qua một "sự thay đổi cực độ" - ít nhất là về mặt đa dạng, theo WalletHub, trang này đã xem xét khu vực đô thị lớn nào xếp hạng cao nhất về mặt này. Trang web đã xem xét hơn 500 thành phố lớn nhất của quốc gia, quét hơn một chục số liệu thuộc năm hạng mục đa dạng: kinh tế xã hội, văn hóa, kinh tế, hộ gia đình và tôn giáo.Tiểu bang Maryland có 3 thành phố đa dạng nhất trong danh sách của WalletHub, trong đó Gaithersburg đứng ở vị trí số 1. Thành phố kém đa dạng nhất trong bảng xếp hạng: Brattleboro, Vermont.Các thành phố đa dạng nhất Hoa Kỳ là: 1. Gaithersburg, MD; 2. Silver Spring, MD; 3. Germantown, MD; 4. Houston, TX; 5. Arlington, TX; 6. New York, NY; 7. Jersey City, NJ; 8. Dallas, TX; Charlotte, NC; 10. Danbury, CT.Kém đa dạng nhất là:492. Laconia, New Hampshire;493. Orem, Utah;494. Dover, New Hampshire;495. Bangor, Maine;496. Anaconda, Montana;497. Morgantown, West Virginia;498. Keene, New Hampshire;499. North Platte, Nebraska;500. Rochester, New Hampshire;501. Brattleboro, Vermont.⚪ ---- Tennessee: Có 8 người đã bị bắn trúng, trong đó có 2 người đàn ông chết tại một bữa tiệc công cộng không được phép ở công viên thành phố Memphis vào tối thứ Bảy. Cảnh sát Memphis đáp ứng lúc 7:19 giờ tối về một vụ nổ súng được báo cáo. Có 2 người đàn ông được cho là đã chết tại hiện trường và một người đang trong tình trạng nguy kịch.Vụ nổ súng xảy ra tại một bữa tiệc trong khu phố ở Orange Mound Park, nơi ước tính có khoảng 200 đến 300 người tham dự nhưng dường như không được thành phố cấp giấy phép. Không có vụ bắt giữ nào ngay lập tức được báo cáo.⚪ ---- Quận Los Angeles: Theo Sở cứu hỏa Los Angeles, một cuộc điều tra vẫn tiếp tục sau khi 15 người bị thương vào tối thứ Bảy tại khu giải trí Universal Studios Hollywood sau một vụ tai nạn liên quan đến xe điện. Tai nạn được báo cáo vào khoảng trước 9:30 giờ tối. Theo LAFD, một người bị thương nặng.Người phát ngôn của công viên giải trí đã đưa ra tuyên bố sau: “Tối nay đã xảy ra một vụ tai nạn xe điện tại công viên giải trí khiến nhiều người bị thương nhẹ, Sở Cứu hỏa Quận LA xác nhận. Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ khách hàng và tìm hiểu hoàn cảnh dẫn đến vụ tai nạn.”Cảnh sát cho biết: “Các đại biểu đã phản hồi về bãi đậu xe phía dưới của Universal Studios Hollywood liên quan đến một vụ va chạm với xe điện du lịch. Vụ va chạm khiến một số hành khách rơi ra khỏi xe." Sở cứu hỏa Quận LA đã sơ cứu cho những người tại hiện trường và một số người đã được xe cứu thương chở đến bệnh viện địa phương với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hôm 21/4 bắt giữ ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cáo buộc tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Báo Công an nhân dân online hôm 22/4 dẫn lời Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết vụ việc liên quan đến quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Ông Xô không cho biết có bất kỳ cáo buộc nào đưa ra đối với ông Vương Đình Huệ hay không, trong quá khứ, từng có trợ lý của hai Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh bị bắt liên quan đến công ty Việt Á trước khi hai ông này bị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ.⚪ ----. Bản tin BBC khi loan tin Phạm Thái Hà bị bắt, đã ghi nhận: "Mối quan hệ công việc giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với ông Phạm Thái Hà là rất rõ ràng và chính thức. Theo các nguyên tắc và quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phạm Thái Hà bị cáo buộc sai phạm, ông Vương Đình Huệ ít nhất phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị (ban hành năm 2021) có quy định (tại Điều 7): "Miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng" và "Cho từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng". Đây cũng là điều đã khiến hàng loạt nhân vật cấp cao như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mất chức trong thời gian qua."⚪ ---- TIN VN.Dự án cải tạo kênh Hy Vọng, cải tạo rạch Văn Thánh, cải tạo môi trường kênh Tẻ, cần di dời gần 2.000 căn nhà với tổng vốn bồi thường khoảng 8.600 tỉ đồng. 3 dự án trên vừa được Sở Xây dựng TPHCM đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo các sở ngành liên quan đẩy nhanh hoàn tất thủ tục đầu tư, trình HĐND TPHCM phê duyệt chủ trương và bổ sung vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Tuổi Trẻ. Một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty xi măng và khoáng sản Yên Bái làm 7 người tử vong. Theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng 13h chiều nay, tại dây chuyền nghiền đá ở Nhà máy xi măng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Cụ thể, theo thông cáo báo chí của UBND tỉnh Yên Bái, vào khoảng 13h30 chiều 22-4, tại Công ty Cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái (thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 của Nhà máy xi măng Yên Bái, đơn vị thuộc Công ty Cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đã xảy ra sự cố tai nạn lao động làm 7 công nhân chết, 3 người bị thương.⚪ ---- TIN VN.Trước tình hình khô hạn, diễn biến xâm nhập mặn gia tăng, Long An vừa đề nghị tăng cường xả nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đảm bảo nguồn nước ngọt vận hành các trạm bơm và kênh rạch phục vụ sản xuất. Ngày 22/4, Sở NN&PTNT tỉnh Long An đã có công văn gửi Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam về việc đề nghị tăng cường xả nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông nhằm khống chế ranh mặn, đảm bảo nguồn nước ngọt vận hành các trạm bơm và kênh rạch phục vụ sản xuất.⚪ ---- HỎI 1: Hơn 80% công ty lo ngại về bản quyền đối với sản phẩm phát minh từ trí khôn nhân tạo AI?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo hơn 80% công ty và tổ chức được ủy ban chuyên gia của Văn phòng Sáng chế Nhật Bản (Japan Patent Office) khảo sát gần đây, việc công nhận AI là nhà phát minh bằng sáng chế có thể là một vấn đề. Với sự phát triển nhanh chóng của AI sáng tạo, dự kiến sẽ có nhiều đơn xin cấp bằng sáng chế hơn cho các phát minh sử dụng AI.Ủy ban chuyên gia đã thực hiện cuộc khảo sát từ tháng 10 năm ngoái và nhận được phản hồi từ 41 đơn vị trong số 125 công ty và tổ chức nghiên cứu có kinh nghiệm về công nghệ AI hoặc ứng dụng bằng sáng chế. Cuộc khảo sát bao gồm dữ liệu dựa trên thông tin công cộng và các cuộc phỏng vấn.Theo cuộc thăm dò, việc sử dụng AI đang mở rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như phát triển các loại thuốc và nguyên liệu thô mới, đề xuất công thức pha chế đồ uống và kế hoạch thiết kế kiến trúc. Cuộc khảo sát cho thấy 34% công ty và tổ chức nghiên cứu đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho các phát minh đang sử dụng AI trong quá trình sáng tạo.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nguy hiểm nhất để hẹn hò trực tuyến là Nevada, Alaska và Georgia? An toàn nhất để hẹn hò trực tuyến là Vermont, Maine và New Hampshire?ĐÁP 2: Đúng thế. Dưới đây là năm tiểu bang an toàn nhất để hẹn hò trực tuyến, theo PrivacyJournal.net: Vermont, Maine, New Hampshire, Kentucky, Idaho. Và 5 tiểu bang ngyu hiểm nhất:: Nevada, Alaska, Georgia, Florida, Arizona.Bất cứ ai từng có một cuộc hẹn hò tồi tệ với Tinder hoặc eHarmony đều biết rằng việc tìm kiếm tình yêu trực tuyến đi kèm với rủi ro. Những người yêu nhau trực tuyến không may mắn đã báo cáo các vụ lừa tiền, lừa tình, mai mối với những kẻ phạm tội tình dục đã đăng ký, các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) và thậm chí cả tội phạm bạo lực.Chi tiết: