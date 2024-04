Những người biểu tình kêu gọi ngưng bắn cho Gaza đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm thứ Bảy trong nỗ lực cuối cùng nhằm thuyết phục các nhà lập pháp từ bỏ việc gửi thêm viện trợ quân sự cho Israel.

.

- Nhà văn, sử gia Nguyên Vũ - Vũ Ngự Chiêu (1942-2024) ra đi.

- Sáng mai, lúc 9:30 giờ sáng Thứ Hai 22/4/2024, tòa hình sự (Thẩm phán Juan Merchan) xét xử Trump; lúc 10 giờ sáng, tòa dân sự (Thẩm phán Arthur Engoron) xử về tiền bảo lãnh 175 triệu USD do Trump nộp là tiền ma. Hai tòa nằm cùng trên 1 con đường ở Manhattan.

- Khi Trump bị chất vấn, sẽ gay cấn hơn phim bộ. Vì Trump chối, nói không hề chạm tới cơ thể cô, nên cô Daniels sẽ phải chứng minh có 1 đêm như thế, chạm nhau thế nào.

- Sự phân cực nước Mỹ sẽ lớn hơn, nếu Trump bị tống vào tù: Cộng Hòa và Dân Chủ sẽ rủ nhau đi bầu đông kỷ lục vào tháng 11 tới.

- Tòa Hình Sự New York: luật sư của Trump mời Michael Avenatti (cựu luật sư của cô Stormy Damiels) ra tòa để bênh cho Trump, khui bí mật của cô Daniels. Avenatti đang thụ án 19 năm vì tội tống tiền, trốn thuế, gian lận...

- Hạ viện OK dự luật viện trợ 60,84 tỷ USD cho Ukraine, 26 tỷ USD cho Israel. Tổng Thống Ukraine bày tỏ lòng biết ơn Hạ Viện Mỹ.

- Hạ viện OK Dự luật bổ sung an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: viện trợ quân sự cho Đài Loan và các đồng minh

- Hạ viện OK dự luật sẽ cấm TikTok nếu không bán quyền sở hữu

- Nhật: 7 người mất tích sau tai nạn 2 trực thăng quân sự rơi

- Với trí tuệ nhân tạo AI trong tay, 22 triệu bài viết của sinh viên, học sinh Mỹ trong năm 2023 là AI viết.

- Tòa quân sự Mỹ kết án một thủy thủ Mỹ đóng tại Nhật vì cố gắng làm gián điệp cho nước ngoài.

- Gaza: 34.097 người Palestine chết. Đêm qua, có thêm 48 người Palestine chết, trong đó 14 là trẻ em.

- Biểu tình phản chiến đòi Quốc hội Mỹ ngưng viện trợ Israel. Dân Palestine thê thảm: sống nhà lều, ăn cháo cứu trợ.

- Hamas chỉ trích Hạ viện Hoa Kỳ cấp hơn 17 tỷ USD viện trợ quân sự mới cho Israel. Hamas chỉ trích Mỹ đã phủ quyết tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại Hội đồng Bảo an LHQ.

- Cộng hòa Trung Phi: thuyền chở quá tải người đưa tang bị lật, ít nhất 58 người chết.

- Thế giới lắp đặt 117 gigawatt điện gió mới trong năm 2023, tăng 50% so với năm trước, tăng kỷ lục: nhiều nhất là TQ, Mỹ, Brazil và Đức.

- Nam Hàn: Một nhà bất đồng chính kiến TQ sang xin tỵ nạn, bị từ chối, được các mục sư xin cứu

- Một nhóm nghiên cứu Đài Loan-Thụy Sĩ nghiên cứu tìm giống lúa mới có vitamin B1 gấp 4 lần so với gạo thường.

- California: tăng lương tối thiểu, bây giờ thức ăn nhanh tăng giá 8%

- California lương trung bình $54,030/năm/người: nhưng muốn sống thoải mái ở San Jose cần lương 136,739 USD/năm/người, 1 gia đình (4 người) muốn sống thoải mái ở Santa Ana cần $291,450/năm

- Tony Strickland (Ủy viên Huntington Beach) tin Janet Nguyen sẽ thắng ghế Giám sát viên Quận Cam, nói ông sẽ tranh ghế Thượng nghị sĩ CA thay thế Janet Nguyen

- TIN VN. Đột quỵ do tăng huyết áp ở Việt Nam cao hàng đầu thế giới.

- HỎI 1: Hiện nay 20% người trưởng thành ở Mỹ tự mô tả là Công giáo (giảm từ 24% trong năm 2007), với 52% là cử tri Cộng Hòa và 44% là Dân Chủ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Coi chừng: 20% trái cây và rau quả tươi, đông lạnh và đóng hộp mà người Mỹ ăn có chứa hàm lượng thuốc trừ sâu đáng lo? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-21/4/2024) ⚪ ---- NHK đưa tin một người thiệt mạng và ít nhất 7 người mất tích sau vụ tai nạn của hai trực thăng quân sự Nhật Bản. Có 2 trực thăng bị mất liên lạc trong một cuộc tập trận quân sự vào ban đêm "để chống tàu ngầm vào ban đêm". Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara cho biết lực lượng cứu hộ "đã phát hiện ra vật liệu được cho là một phần của máy bay trên biển", khiến họ tin rằng hai chiếc trực thăng đã bị rơi. Nguyên nhân tai nạn vẫn chưa được xác định và chính quyền đang tập trung tìm kiếm các chiến binh phi hành đoàn mất tích.

.

⚪ ---- Với trí tuệ nhân tạo AI trong tay, nhiều sinh viên, học sinh đã tìm ra một cách hiện đại để lười biếng. Báo Wired báo cáo rằng dịch vụ phát hiện đạo văn Turnitin đã kiểm tra 200 triệu bài viết bằng cách sử dụng một công cụ dò tìm đạo văn cùng với văn bản do AI tạo ra. Nó phát hiện ra rằng trong 11% số bài viết đó, 20% nội dung được viết bởi AI. Trong 3% số bài viết, nó chiếm tới 80% nội dung.

.

Nói cách khác, “sinh viên đã gửi hơn 22 triệu bài viết có thể đã sử dụng AI toàn bộ trong năm qua”, theo Wired. Nhưng người học không phải là những người duy nhất sử dụng AI: Theo CNN, ngày càng nhiều giáo viên sử dụng AI để chấm điểm bài luận trên các nền tảng như ChatGPT, Writable, Grammarly và EssayGrader. Một phân tích cho thấy 22% giáo viên đã sử dụng AI theo một cách nào đó, tăng từ 9% vào năm ngoái. Điều này có nghĩa là trong một số trường hợp, bài tập ở trường giống như việc: máy tính chấm điểm các bài luận… được viết bằng máy tính.

.

⚪ ---- Một tòa án quân sự đã kết án một thủy thủ Hải quân đóng tại Nhật Bản hôm thứ Sáu vì tội cố gắng làm gián điệp. Chuẩn úy Bryce Pedicini, chuyên về kiểm soát hỏa hoạn, đã bị cáo buộc tội 8 tội danh liên quan đến gián điệp vào tháng 2 vì cung cấp tài liệu cho một nhân viên của chính phủ nước ngoài trong khoảng thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2023. Sau phiên tòa Hải quân kéo dài bảy ngày, anh bị kết tội cố gắng làm gián điệp, không tuân theo mệnh lệnh hợp pháp và cố gắng vi phạm mệnh lệnh chung hợp pháp.

.

Omar Lopez, Giám đốc NCIS (Cục điều tra Hình sự Hải quân), nói: “Bản án có tội này buộc ông Pedicini phải chịu trách nhiệm về sự phản bội đất nước của mình và các đồng đội. Các đối thủ của Hoa Kỳ không ngừng nỗ lực làm suy giảm ưu thế quân sự của chúng ta.” NCIS không nói rõ anh này gián điệp cho nước ngoài nào. NCIS đã giam anh từ ngày 19/5/2023. Việc tuyên án sẽ từ thẩm phán quân sự vào ngày 7 tháng 5/2024.

.

⚪ ---- Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Gaza cung cấp, số người chết ở Gaza đã tăng lên 34.097 người. Con số này phản ánh thiệt hại trong hơn 5 tháng xung đột giữa Israel và Palestine, bắt đầu bằng việc các chiến binh Hamas bắt đầu tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Chỉ trong 24 giờ qua, Bộ này báo cáo 48 người Palestine thiệt mạng và 79 người bị thương, trong đó ít nhất 14 trẻ em chết trong một loạt vụ tấn công của Israel trong đêm.

.

⚪ ---- Những người biểu tình phản chiến đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm thứ Bảy trong nỗ lực cuối cùng nhằm thuyết phục các nhà lập pháp từ bỏ việc gửi thêm viện trợ quân sự cho Israel. Bất chấp những nỗ lực của họ, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật trong đó có hơn 26 tỷ USD chi cho Israel. Trong đó, một phần là tiền cứu đói dân Palestine.

.



Hình ảnh dân Palestine sống trong nhà lều, lãnh cháo từ thiện, vì hầu hết Gaza đã bị bom đạn bắn sập.

Biểu tình ở thủ đô Mỹ xin cứu dân Palestine.

.

⚪ ---- Hamas chỉ trích mạnh mẽ quyết định hôm Thứ Bảy của Hạ viện Hoa Kỳ về việc cung cấp hơn 17 tỷ USD viện trợ quân sự mới cho Israel. Trong một tuyên bố, nhóm đã tố cáo hành động này, cho rằng đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Theo Hamas, sự hỗ trợ tài chính này đóng vai trò như một "bật đèn xanh" cho những gì họ mô tả là "sự xâm lược tàn bạo" của chính phủ Israel đối với người dân Palestine ở Gaza.

.

⚪ ---- Chánh văn phòng Hamas Ismail Haniyeh chỉ trích Mỹ đã phủ quyết tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Phát biểu với Cơ quan Anadolu trong chuyến thăm Istanbul, Haniyeh lên án lập trường của Mỹ, nói rằng nước này bảo vệ các hành động của Israel ở Gaza. Haniyeh được dẫn lời nói: “Tất cả thường dân thiệt mạng ở Gaza, hàng ngàn, hàng chục ngàn người tử vì đạo, đã bị giết bằng vũ khí của Mỹ, bằng tên lửa của Mỹ, dưới sự bảo vệ chính trị của Mỹ”.

.

Về việc quản lý Gaza thời hậu chiến, ông nhấn mạnh Hamas sẵn sàng tham gia vào chính phủ đoàn kết dân tộc nhưng bác bỏ các quy định từ bên ngoài. Haniyeh cảnh báo thêm về một hoạt động quân sự tiềm tàng của Israel ở Rafah, dự đoán trước một vụ thảm sát có thể xảy ra. Ông kêu gọi các cường quốc trong khu vực, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar, can thiệp và kiềm chế Israel.

.

⚪ ---- Lúc 9:30 giờ sáng Thứ Hai 22/4/2024 sẽ mở đầu các cuộc tranh luận mở đầu cho phiên tòa hình sự đầu tiên của cựu Tổng Thống Donald Trump, dưới chủ trì của Thẩm phán Juan Merchan. Và rồi lúc 10 giờ sáng Thứ Hai 22/4/2024 sẽ là phiên điều trần về tiền thế chân trong vụ lừa đảo dân sự của Trump sẽ được tổ chức dưới chủ trì của Thẩm phán Arthur Engoron. Trụ sở hai tòa hình sự và dân sự này trên cùng đường Center Street ở Manhattan, New York. Hiện vẫn chưa rõ Trump sẽ có mặt tại phòng xử án nào vào thứ Hai.

.

Tòa hình sự: Trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng, các công tố viên cáo buộc Trump đã gian lận sổ sách để che giấu khoản thanh toán 130.000 USD cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels nhằm che đậy mối quan hệ tình cảm mà cặp đôi này đã có. Trump phủ nhận vụ việc đã diễn ra và bác bỏ cáo buộc rằng hồ sơ tài chính của ông đã bị làm sai lệch.

.

Tòa dân sự: Thẩm phán Arthur Engoron sẽ nghe các tranh luận về khoản tiền bảo lãnh của Trump trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự của ông sau khi Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James yêu cầu thẩm phán từ chối khoản tiền bảo lãnh trị giá 175 triệu USD do Công ty Knight Specialty Insurance Company đăng và tuyên bố trái phiếu là "không có hiệu lực." James nói rằng công ty KSIC đăng trái phiếu không đáp ứng “các yêu cầu về độ tin cậy và năng lực” và cũng không được cấp phép kinh doanh mới ở New York và trước đây chưa bao giờ viết trái phiếu bảo lãnh tại tiểu bang này.

.

⚪ ---- Khi Trump bị chất vấn, sẽ gay cấn hơn phim bộ. Cựu Tổng Thống Donald Trump đã dành phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình để tìm ánh đèn sân khấu, và ánh sáng phiên tòa New York bây giờ sẽ là rực rỡ nhất. Ngay cả trong nhiệm kỳ tổng thống đã qua của ông cũng như tại các cuộc vận động tranh cử ồn ào của ông, mọi động thái của Trump đều không được theo dõi tỉ mỉ như trong lần xuất hiện đầu tiên của ông ở Manhattan để bắt đầu phiên tòa xét xử tiền bịt miệng. Không chiếu trực tiếp truyền hình, nhưng các phóng viên ngồi trong tòa gõ chữ, gửi chớp nhoáng, trực tiếp qua laptop lên trang web các báo.

.

Mỗi cái nhếch mép, quay người, nhìn chằm chằm và chế giễu mà Trump thực hiện trong phòng xử án đều được các phóng viên ghi lại và tung ra thế giới để đưa ra một cái nhìn thoáng qua hoặc hiểu biết nhỏ về cách ông ấy xử lý các diễn biến trong vụ án - phiên tòa hình sự đầu tiên từng liên quan đến một cựu tổng thống. Phía sau mỗi cái cau có, thì thầm hay thậm chí là ngáp, nhóm của Trump nhìn thấy một thông điệp rõ ràng mà ứng cử viên Đảng Cộng hòa được cho là có cơ hội truyền tải: thách thức. Mục đích? Hãy thuyết phục người dân Mỹ rằng 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh mà ông phải đối mặt là một trò giả tạo nhằm gây tổn hại đến tỷ lệ bầu cử của ông vào mùa thu này.

.

Luận điểm trọng tâm của các cáo buộc, như Biện lý Alvin Bragg cáo buộc, là Trump đã làm giả hồ sơ để che giấu việc ông đã hoàn trả cho luật sư cũ Michael Cohen số tiền 130.000 USD trả cho nam diễn viên phim người lớn Stormy Daniels ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 - một động thái được thực hiện nhằm mục đích buộc cô phải im lặng trước cáo buộc rằng cô có quan hệ tình dục với Trump vào năm 2006.

.

Trump phủ nhận rằng không hề việc ngủ với cô Daniels nhưng thừa nhận đã trả nợ cho Cohen, người đã nhận tội vào năm 2018 với các cáo buộc tài chính cho chiến dịch tranh cử liên bang liên quan đến khoản thanh toán. Lý do nhận tội chi tiền cho Cohen vì có giấy tờ, chi phiếu. Trump cũng không nhận tội giả giấy tờ, mà chỉ nói là lỗi kế toán, và nếu bị kết án, có thể phải đối mặt với án tù 4 năm. Biện Lý sẽ phải chứng minh rằng Trump có ngủ với cô Daniels, nghĩa là cô sẽ ra tòa kể chi tiết về đêm giao hoan đó, về căn phòng và đủ thứ những gì cô nhớ, mà Trump nói không hề có đêm nào như vậy. Biện Lý cũng phải chứng minh chuyện giấy tờ không phải lỗi kế toán, mà là cố ý làm chệch dư luận tiền bầu cử 2016.

.

⚪ ---- Sự phân cực nước Mỹ sẽ lớn hơn, nếu Trump bị tống vào tù: Cộng Hòa và Dân Chủ sẽ rủ nhau đi bầu đông kỷ lục vào tháng 11 tới. Nhà phân tích Mark Preston của CNN cho biết ông nghĩ nếu cựu Tổng thống Trump bị bỏ tù vì vi phạm lệnh bịt miệng trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng, thì sẽ có "tình trạng bất ổn dân sự trên khắp đất nước" và điều đó sẽ giúp ích cho Trump huy động ủng hộ thêm từ bảo thủ và Cộng Hòa. Preston đã cùng với Jim Acosta của CNN và những người khác thảo luận về khả năng Thẩm phán Juan Merchan đưa Trump vào phòng giam “trong vài giờ” sau khi Trump cố tình bất chấp lệnh bịt miệng trong vụ án, vốn được mở rộng để cấm Trump tấn công công khai nhân chứng, công tố viên, nhân viên tòa án, bồi thẩm đoàn và gia đình thẩm phán.

.

“Nếu điều đó xảy ra, trước hết, tôi nghĩ bạn có thể sẽ thấy tình trạng bất ổn dân sự trên khắp đất nước, chắc chắn là ở một số thành phố. Đó là một,” anh ấy nói, được báo Mediaite nhấn mạnh. “Và thứ hai, về mặt chính trị, nếu tôi là người vận động tranh cử cho Biden, tôi không nhất thiết muốn nhìn thấy anh ta trong tù, bởi vì điều đó sẽ chỉ khiến mọi người thêm phẫn nộ và bùng nổ hơn.” Chiều ngược lại, cuộc bầu phiếu tháng 11/2024 sẽ thu hút đi bầu từ 2 phía đông kỷ lục, vì cử tri ý thức rằng 2 chính sách nghịch nhau như nước với lửa.

.

⚪ ---- Tòa Hình Sự New York: Các luật sư của Trump có độc chiêu, mời cựu luật sư của cô Damiels ra tòa để bênh cho Trump. Michael Avenatti, cựu luật sư bị thất sủng của Stormy Daniels, được cho là ông sẵn sàng làm chứng chống lại cô Daniels trong phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump về tiền bịt miệng. “Bên bào chữa đã liên hệ với tôi,” Avenatti nói với tờ New York Post từ một nhà tù ở Los Angeles, nơi y đang thụ án 19 năm vì tội tống tiền, trốn thuế, gian lận, tham ô và các tội phạm liên bang khác. “Tôi rất vui được mời làm chứng, tôi không biết liệu mình có được gọi ra làm chứng hay không, nhưng tôi đã liên lạc với người bào chữa cho Trump trong suốt thời gian qua trong năm.”

.

Động thái này là một sự thay đổi lớn đối với vị luật sư từng là một trong những người chỉ trích Trump nhiều nhất. Avenatti nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa [phiên tòa] có động cơ chính trị vì họ lo ngại rằng Trump có thể tái đắc cử. Nếu bị cáo là bất kỳ ai khác ngoài Donald Trump, vụ án này đã không được đưa ra vào thời điểm này và việc chính phủ cố gắng khởi kiện vụ án này và kết án Trump nhằm ngăn chặn hàng chục triệu người bỏ phiếu cho Trump, Tôi nghĩ nó hoàn toàn sai lầm và tàn bạo. Và tôi là sẽ phản tác dụng và sẽ đẩy Trump vào Bạch Ốc”.

.

⚪ ---- Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua các dự luật quan trọng như một phần của gói viện trợ nước ngoài nhằm hỗ trợ Ukraine và Israel, sau khi phê duyệt viện trợ Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng như lời kêu gọi lệnh cấm TikTok. Gói viện trợ Ukraine sẽ phân bổ 60,84 tỷ USD cho Ukraine và các đối tác trong khu vực, trong đó khoảng 23 tỷ USD được chỉ định để bổ sung vũ khí và cơ sở vật chất của Mỹ và hơn 11 tỷ USD cho các hoạt động quân sự đang diễn ra trong khu vực. Nó đã được thông qua với số phiếu 311-112, và gửi đến Thượng viện để xem xét thêm.

.

Trong một động thái riêng biệt, Hạ viện đã thông qua gói viện trợ trị giá 26 tỷ USD cho Israel trong cuộc bỏ phiếu 366-58. Nó bao gồm tài trợ cho các hệ thống phòng thủ tên lửa, hỗ trợ nhân đạo và mua sắm các hệ thống vũ khí tiên tiến.

.

⚪ ---- Tổng Thống Ukraine bày tỏ lòng biết ơn Hạ Viện Mỹ, vì thông qua gói viện trợ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trong một bài đăng trên X rằng ông “biết ơn” các nhà lập pháp Hạ viện vì đã thông qua biện pháp cung cấp viện trợ cho Ukraine, đồng thời đích thân cảm ơn Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Mike Johnson “vì quyết định giúp lịch sử đi đúng hướng”.

.

“Dân chủ và tự do sẽ luôn có ý nghĩa toàn cầu và sẽ không bao giờ thất bại chừng nào Mỹ giúp bảo vệ nó”, ông Zelensky viết trong bài đăng. “Dự luật viện trợ quan trọng của Hoa Kỳ được Hạ viện thông qua ngày hôm nay sẽ giữ cho chiến tranh không lan rộng, cứu sống hàng nghìn hàng nghìn sinh mạng và giúp cả hai quốc gia của chúng ta trở nên hùng mạnh hơn. Hòa bình và an ninh chỉ có thể đạt được thông qua sức mạnh”.

Janet Nguyễn

Nhà văn, sử gia Nguyên Vũ - Vũ Ngự Chiêu đã ra đi.

Đột quỵ do tăng huyết áp ở Việt Nam cao hàng đầu thế giới.

⚪ ---- Hạ viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn Dự luật bổ sung về an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với đa số lưỡng đảng là 385-34, với một phiếu bầu "có mặt" của 1 Dân biểu Dân chủ. Dự luật nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt tập trung vào việc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Nó bao gồm các điều khoản như phân bổ 8,1 tỷ USD để giải quyết các hành động của Trung Quốc trong khu vực.Đáng chú ý nhất, dự luật phân bổ 1,9 tỷ USD để bổ sung các hạng mục và dịch vụ quốc phòng cung cấp cho Đài Loan và các đối tác trong khu vực, cũng như 2 tỷ USD tài trợ quân sự nước ngoài cho Đài Loan và các đồng minh chiến lược khác.⚪ ---- Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật có thể dẫn đến việc cấm TikTok ở Mỹ trừ khi ứng dụng này tách khỏi chủ sở hữu Trung Quốc, ByteDance Ltd. Dự luật, được đặt tên là Đạo luật Sức mạnh Hòa bình Thế kỷ 21 (The 21st Century Peace through Strength Act), được thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu mạnh mẽ của lưỡng đảng là 360-58, trong đó các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại về tiềm năng truyền bá tuyên truyền của công ty. Theo dự luật này, ByteDance có 9 tháng để bán TikTok, nếu không ứng dụng này có thể bị xóa khỏi các cửa hàng ứng dụng ở Hoa Kỳ.Đạo luật này cũng bao gồm việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cảng và nhà máy lọc dầu liên quan đến dầu của Iran, cũng như đối với các cá nhân liên quan đến các hoạt động liên quan đến chương trình tên lửa của Iran. Ngoài ra, dự luật trao quyền cho cơ quan hành pháp chuyển tài sản Nga bị phong tỏa ở Mỹ sang Ukraine.⚪ ---- Bi kịch xảy ra ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi khi một chiếc thuyền chở quá tải người đưa tang đi dự đám tang bị lật úp khiến ít nhất 58 người chết. Người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự, Thomas Djimasse, xác nhận con số thiệt hại nặng nề, đồng thời thừa nhận thách thức trong việc xác định chính xác số người thương vong vẫn chìm dưới nước. Tai nạn xảy ra trên sông Mpoko hôm thứ Sáu, với các nhân chứng và đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy chiếc thuyền chở hơn 300 hành khách vào thời điểm xảy ra tai nạn.⚪ ---- Theo một báo cáo mới của hiệp hội thương mại ngành, thế giới đã lắp đặt 117 gigawatt công suất điện gió mới vào năm 2023, tăng 50% so với năm trước, khiến 2023 trở thành năm tăng kỷ lục cho các dự án gió mới được ghi nhận. Báo cáo điện gió toàn cầu Global Wind Report mới nhất do Hội đồng Global Wind Energy Council công bố,cho biết sự gia tăng lắp đặt năng lượng gió “cho thấy thế giới đang đi đúng hướng trong việc chống biến đổi khí hậu”.Tuy nhiên, các tác giả cảnh báo rằng ngành công nghiệp gió phải tăng mức tăng trưởng hàng năm lên ít nhất 320 gigawatt vào năm 2030 để đáp ứng cam kết COP28 nhằm tăng gấp ba công suất sản xuất năng lượng tái tạo được lắp đặt trên thế giới vào năm 2030, cũng như đáp ứng tham vọng giới hạn của Thỏa thuận Paris để giảm hâm nóng địa cầu.Giống như trường hợp của năm 2022, Trung Quốc dẫn đầu tất cả các quốc gia khác về việc lắp đặt điện gió mới trên đất liền và ngoài khơi vào năm 2023. Riêng TQ có 65% số công trình lắp đặt mới, tiếp theo là Mỹ, Brazil và Đức. Cùng với nhau, bốn quốc gia này chiếm 77% số lượng lắp đặt mới trên toàn cầu vào năm ngoái.⚪ ---- Nam Hàn: Một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, người gần đây đã trốn sang Nam Hàn xin tị nạn, đã không được cấp quy chế tị nạn sau khi văn phòng di trú địa phương từ chối xem xét đơn, cho rằng anh không đáp ứng tiêu chuẩn dành cho người xin tị nạn. Yang Liwei, hiện đang phải đối mặt với lệnh giam 3 tháng tại Sân bay Quốc tế Jeju, sẽ kiện hành chính chống lại Sở Di Trú Nam Hàn.Mục sư Choe Hwang-gyu, người sáng lập Hội thánh Seoul Chinese Church, cho biết người đàn ông 56 tuổi đã trốn sang đảo Jeju vào ngày 12 tháng 4 do cuộc đàn áp chính trị của Đảng CSTQ tại quê hương ông. Sinh ra ở tỉnh Hà Nam của TQ, Yang bị anh ninh TQ bắt vào tháng 7/2018 vì ghép tội xúi giục nổi loạn sau khi đăng một số bài đăng trực tuyến lên mạng xã hội chỉ trích chính phủ TQ. Sau đó, anh được ra tù vào tháng 1/2021 sau khi thọ án tù hai năm sáu tháng.Tuy nhiên, khi đến đảo Jeju, anh đã bị hải quan Nam Hàn bắt và từ đó bị giữ tại sân bay. Anh đã nộp đơn xin tị nạn lên Sở Nhập cư Jeju nhưng nơi này đã từ chối xét duyệt, với cớ “Có cơ sở đáng kể để coi người nộp đơn là mối nguy hiểm đối với sự an toàn và trật tự công cộng của Nam Hàn, và Yang không đáp ứng các tiêu chí nêu trong định nghĩa của Đạo luật Tị nạn về một cá nhân cần tị nạn."Lý do từ chối cũng vì anh không nằm trong số những người bị TQ truy nã và có rất ít khả năng bị đàn áp chính trị khi anh ta trở về nước. Tuy nhiên, cả Yang và Mục sư Choe đều nói rằng những người bất đồng chính kiến TQ phải đối mặt với mối đe dọa tử vong khi trở về và thúc giục chính phủ Nam Hàn cấp quy chế tị nạn cho ông.⚪ ---- Một nhóm nghiên cứu Đài Loan-Thụy Sĩ đã phát triển một giống lúa mới chứa lượng vitamin B1 gấp 3 đến 4 lần so với gạo thường. Nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Chung Hsing (NCHU: National Chung Hsing University), Đại học Geneva và ETH Zurich, theo CNA. Những phát hiện này đã được công bố trên Tạp chí Plant Biotechnology Journal vào ngày 27/3.Giáo sư Teresa Fitzpatrick từ Đại học Geneva chuyên về quá trình sinh tổng hợp và phân hủy vitamin trong thực vật, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết nghiên cứu tập trung vào việc tăng hàm lượng vitamin B1 trong phôi lúa thông qua một quá trình gọi là tăng cường sinh học. Vì hầu hết các vitamin không thể được sản xuất bởi cơ thể người, nên chúng phải được cung cấp qua chế độ ăn uống. Lúa, loại cây trồng chủ yếu của một nửa dân số thế giới, mất tới 90% lượng vitamin B1 khi xay xát, đánh bóng.⚪ ---- Kể từ khi luật mới của California có hiệu lực nhằm tăng mức lương tối thiểu cho công nhân làm việc tại các cửa hàng thức ăn nhanh, những người làm việc cho các chuỗi gồm 60 nhà hàng trở lên, từ 16 USD/giờ lên 20 USD/giờ, một số chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh đã tăng giá thực phẩm của họ, theo một nghiên cứu mới. Kalinowski Equity Research cho biết giá thực đơn tại một số nhà hàng đã tăng tới 8% kể từ ngày 1/4.Chuỗi tiệm ăn Wendy's đang dẫn đầu mức tăng giá ở mức 8% trong khi giá thực phẩm của Chipotle tăng 7,5%. Trong khi các mặt hàng thực phẩm của Starbucks đắt hơn 7%, các khách hàng tại Taco Bell và Burger King hiện phải trả thêm lần lượt 3% và 2%. Starbucks xác nhận việc tăng giá của mình, cho biết phần lớn là do việc tăng lương tối thiểu trong tiểu bang.⚪ ---- California: Theo Cục Thống kê Lao động, người lao động ở California mang về nhà nhiều tiền hơn so với người lao động trên toàn quốc. Tuy nhiên, số tiền lương đó đang bị tiêu hao bởi chi phí sinh hoạt cao. California được xếp hạng trong top 10 tiểu bang có thu nhập cao nhất nước với mức lương trung bình hàng năm là $54,030. Ở vị trí thứ chín trong danh sách, người lao động California kiếm được nhiều hơn mức lương trung bình toàn quốc là $48,060.Theo bảng xếp hạng từ trang web tài chính tiêu dùng SmartAsset, những người sống ở San Jose (Bắc California) xếp hạng đắt đỏ thứ hai trên toàn quốc, sau Thành phố New York, cần kiếm 136,739 USD/năm để sống thoải mái với tư cách cá nhân và 334,547 USD/năm cho một gia đình bốn người.Trang web này xếp hạng các thành phố lớn của Hoa Kỳ theo số tiền mà các cá nhân và gia đình cần kiếm được để trang trải các nhu cầu thiết yếu và hoạt động giải trí. Sử dụng thước đo đó, 7 trong số 10 thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ đều nằm ở California. Để sống thoải mái, một gia đình ở Irvine và Santa Ana (2 thành phố Quận Cam) sẽ cần kiếm được $291,450/năm và ở San Diego cần $289,453/năm. Tuy nhiên, tiền lương ở California không theo kịp chi phí sinh hoạt.⚪ ---- Quận Cam: Ủy viên Hội đồng Huntington Beach, Tony Strickland, đã thông báo rằng ông sẽ tranh cử ghế Thượng viện tiểu bang ở Địa hạt 36, với hy vọng thay thế Thượng nghị sĩđang tranh cử vào Ban Giám sát Quận Cam. Strickland, một đảng viên Đảng Cộng hòa, đã từng làm việc trong cơ quan lập pháp của tiểu bang trước đây. Ông là Dân biểu tiều bang từ năm 1998-2004 và phục vụ một nhiệm kỳ tại Thượng viện tiểu bang 2008-2012. Ông đã nỗ lực không thành công để trở thành Kiểm soát viên Tiểu bang California và phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ.Ông cho biết đa số đảng viên Đảng Dân chủ trong lập pháp California đã kìm hãm sự phát triển của tiểu bang và cần phải có một kiểu lãnh đạo khác. Ông nêu kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách: hiện thời Sở Phân tích Lập pháp ước tính thâm hụt ngân sách của tiểu bang trong năm tài chính tiếp theo bắt đầu vào tháng 7 lên tới 73 tỷ USD. Strickland nói cách để giảm thâm hụt là: hủy bỏ tuyến đường sắt cao tốc đã được lên kế hoạch từ Anaheim đến San Francisco.Strickland được bầu vào Hội đồng Thành phố Huntington Beach vào năm 2022 với một nhóm thống nhất gồm các ứng cử viên bảo thủ và giữ chức thị trưởng trong năm đầu tiên. Strickland tin rằng Janet Nguyễn sẽ thắng trong cuộc đua mùa thu này vào chức Giám sát Quận Cam. Nếu cô Nguyen thắng, Strickland cho biết một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm sau 2025 để lấp chỗ trống và ông sẽ tranh cử vào năm 2026.Janet Nguyễn đã nhận được 43,4% phiếu bầu so với bốn ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3 cho cuộc đua Quận 1 cho vị trí giám sát viên quận và tiến vào vòng chung kết vào tháng 11 với Frances Marquez, một thành viên của Hội đồng Thành phố Cypress.⚪ ----Tên khai sanh là Vũ Ngự Chiêu, sử dụng hai bút hiệu là Nguyên Vũ và Chính Đạo. Ông sinh ngày 6 tháng 10/1942 tại Hải Dương, VN, và từ trần ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Houston, TX, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 82 tuổi.Với bút danh Nguyên Vũ, nhà văn đã nổi tiếng ở Miền Nam VN trước năm 1975. Khi Vũ Ngự Chiêu phục vụ trong binh chủng Pháo Binh Dù, QLVNCH, và đã có hơn 20 tác phẩm xuất bản trước 1975. Sau khi ra hải ngoại, ông vừa tiếp tục cầm bút vừa đeo đuổi việc học. Tốt nghiệp Tiến Sĩ Sử tại Đại Học Wisconsin-Madison năm 1984, sau khi cùng gia đình di chuyển về Houston, ông là Giám Đốc nhà xuất bản Văn Hóa và tốt nghiệp Tiến Sĩ Luật tại Đại Học Houston năm 1999.Theo thông tin từ Tạp Chí Hợp Lưu, tang lễ nhà văn, sử gia Nguyên Vũ - Vũ Ngự Chiêu sẽ cử hành từ 13 giờ đến 17 giờ Ngày 27 tháng 4/2024, tại Winford Funerals Northwest, 8588 Breen Rd, Houston, TX 77064, Hoa Kỳ. Ban biên tập Việt Báo thành kính chia buồn cùng Bà Quả Phụ Vũ Ngự Chiêu Và Tang Quyến.Sau đây là tiểu sử Nhà văn - Sử gia Nguyên Vũ- Vũ Ngự Chiêu, tổng hợp từ Việt Nam Văn Hiến, Tạp Chí Hợp Lưu và trang Du Tử Lê (trích dẫn Nhị Linh).- Tiến-Sĩ Sử Học Thế-Giới, Đại Học Madison, WI, Hoa-Kỳ (12-1984)- Tiến-Sĩ Luật Khoa, Đại Học Houston, TX, Hoa-Kỳ (5-1999)- Cử Nhân Giáo Khoa Triết Đông, Đại-Học Văn-Khoa Sài gòn, Việt nam- Cựu Sĩ-Quan Trừ-Bị Thủ-Đức Khóa 16; Cựu Sĩ-Quan Pháo Binh Nhẩy Dù / QLVNCHSinh năm 1942 ở Hải Dương, Nguyên Vũ (tên thật Vũ Ngự Chiêu) học khóa 16 Thủ Đức, sau khi tốt nghiệp trở thành lính pháo binh. Sau 1975, Vũ Ngự Chiêu học tiếp ở Mỹ, lấy bằng tiến sĩ sử học, viết nhiều công trình sử học bằng tên thật và bút danh Chính Đạo.Những tác phẩm của Vũ Ngự Chiêu xuất hiện trước năm 1975 dưới bút danh Nguyên Vũ gồm có Đời Pháo Thủ (bút ký), Những Cái Chết Vô Danh (tập truyện), Trở Về Từ Cõi Chết (truyện), Vòng Tay Lửa (trường thiên), Thềm Địa Ngục (truyện), Đêm Hưu Chiến (truyện), Sau Bảy Năm Ở Lính (bút ký), Đêm Da Vàng (trường thiên), v.v. Tại hải ngoại, Vũ Ngự Chiêu đã in thêm các tập Xuân buồn thảm: Cuộc Sụp Đổ của Nam Việt Nam (bút ký), Trận Chiến Chưa Tàn (truyện), Giặc Cờ Đỏ (trường thiên), cùng hai tâm bút Paris: Xuân 1996, và Ngàn Năm Soi Mặt.Về nghiên cứu sử học, ông đã in ba tác phẩm bằng tiếng Anh dưới tên thực, và 10 biên khảo bằng Việt ngữ với bút danh Chính Đạo. Biên khảo duy nhất bằng Việt ngữ ký tên thực của ông là bộ Các Vua Cuối Nhà Nguyễn, 1883-1945, gồm ba tập. Những tác phẩm ký tên Chính Đạo thường được viết cho độc giả không chuyên môn, dễ đọc hơn, không quá khô khan như các biên khảo đúng yêu sách bác học.Ông xuất bản tác phẩm mới nhất với tựa đề Cuộc Thánh Chiến Chống Cộng, 1945-1975, tập I, gồm 5 phần: Sơ lược tiểu sử Tổng thống Jean Baptiste Ngô Đình Diệm (1897-1963); Từ Điện Biên Phủ tới Geneva; Cuộc truất phế Bảo Đại; Mùa Phật Đản đẫm máu (1963); và “Phiến Cộng” trong Dinh Gia Long.“Sau năm 1975 ở hải ngoại, có những dòng thác ngụy tạo ngụy biện nhằm vặn méo sử kiện để chạy tội và biện minh cho sự vô minh của một số người. Vũ Ngự Chiêu đã dần dần xuất hiện như một nhà sử học khai sáng và can trường. Giá trị tinh thần của người trí thức không chỉ là tôn trọng sự thật mà còn nói lên sự thật và chấp nhận hậu quả của quyết định can trường đó. Đó là một sự đổi đời tâm linh có ý nghĩa đã hình thành nơi Vũ Ngự Chiêu. Huyền thoại và huyễn mị lịch sử đã làm cho người Việt xa nhau, chỉ có sự thật mới làm cho người Việt gần lại với nhau, trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Những tác phẩm mới của Vũ Ngự Chiêu là một đóng góp sáng giá và có ý nghĩa trong chiều hướng đó.”⚪ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Việt Nam trong nhóm nước có tỷ lệ đột quỵ do biến chứng của tăng huyết áp ở mức cao, nhiều người không biết mình bị tăng huyết áp hoặc chủ quan với bệnh. Hai biến chứng nổi bật của tăng huyết áp là đột quỵ và nhồi máu cơ tim. "Việt Nam nằm trong khu vực có tỷ lệ biến chứng đột quỵ cao, chỉ thấp hơn Trung Quốc một chút", GS.TS.BS Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, nói tại hội thảo khoa học của Bệnh viện FV, ngày 20/4. Trong khi đó, tại nhiều nước, biến chứng nhồi máu cơ tim của tăng huyết áp chiếm tỷ lệ cao. Theo Thống kê Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ tăng huyết áp trên thế giới từ 23 đến 37%, tức cứ 3 đến 4 người thì có một người mắc. Tăng huyết áp là tình trạng xảy ra khi huyết áp tâm thu lớn hơn 140, huyết áp tâm trương lớn hơn 90 mmHg hoặc đang dùng thuốc điều trị. Ở Việt Nam, các thống kê ghi nhận 25% nam và 21,6% nữ mắc bệnh, song không phải ai cũng đạt được và duy trì huyết áp mục tiêu.⚪ ---- HỎI 1: Hiện nay 20% người trưởng thành ở Mỹ tự mô tả là Công giáo (giảm từ 24% trong năm 2007), với 52% là cử tri Cộng Hòa và 44% là Dân Chủ?ĐÁP 1: Đúng thế. Ngày nay, 20% người trưởng thành ở Hoa Kỳ tự mô tả mình là người Công giáo, theo cuộc khảo sát mới nhất của chúng tôi. Tỷ lệ này nhìn chung ổn định kể từ năm 2014. Nhưng thấp hơn một chút so với năm 2007, khi 24% người Mỹ trưởng thành được xác định là người Công giáo. Nhìn chung, có khoảng 262 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ vào năm 2023, theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Điều này cho thấy có khoảng 52 triệu người Công giáo trưởng thành trên toàn quốc. Khoảng một nửa số cử tri Công giáo đã đăng ký (52%) xác định theo hoặc nghiêng về Đảng Cộng hòa, trong khi 44% liên kết với Đảng Dân chủ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Coi chừng: 20% trái cây và rau quả tươi, đông lạnh và đóng hộp mà người Mỹ ăn có chứa hàm lượng thuốc trừ sâu đáng lo?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một báo cáo mới cho thấy gần 20% trái cây và rau quả tươi, đông lạnh và đóng hộp mà người Mỹ ăn có chứa hàm lượng thuốc trừ sâu đáng lo ngại. Đánh giá từ Consumer Reports cho thấy thuốc trừ sâu gây ra rủi ro đáng kể cho các lựa chọn phổ biến như dâu tây, đậu xanh, ớt chuông, quả việt quất và khoai tây (strawberries, green beans, bell peppers, blueberries and potatoes). Bản đánh giá cho thấy 65 mẫu trong số 100 mẫu sản phẩm bị ô nhiễm nặng nhất đã được nhập cảng, trong đó 52 mẫu có nguồn gốc từ Mexico.Chi tiết: