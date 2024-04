- Thất nghiệp giảm. Tiền lương tăng. Biden vẫn lo mất phiếu vì chi phí sinh hoạt cao. - Lý thuyết gia Max Azzarello chuyên về thuyết âm mưu rằng Biden và Trump cùng phe phát xít tới trước nơi đang xử Trump tự thiêu, đã chết - Biden mất điểm vì ủng hộ Israel trong khi Israel thảm sát dân Palestine ở Gaza.

New York: Lý thuyết gia Max Azzarello chuyên về thuyết âm mưu rằng Biden và Trump cùng phe phát xít tới trước nơi đang xử Trump tự thiêu, đã chết tại bệnh viện.

- Thất nghiệp giảm. Tiền lương tăng. Biden vẫn lo mất phiếu vì chi phí sinh hoạt cao.

- Biden mất điểm vì ủng hộ Israel trong khi Israel thảm sát dân Palestine ở Gaza.

- TT Biden và cựu TT Barack Obama cùng quyên tiền, nhắm vào người góp ít

- Trump phóng ra một loạt bài yêu cầu quyền miễn tố, hăm dọa khi thắng cử sẽ quậy phá Obama, Joe Biden

- Tòa Dân Sự New York (Thẩm phán Arthur Engoron): Tiền trái phiếu Trump bị Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang khiếu nại là tiền ma.

- Tòa Hình Sự New York (Thẩm phán Juan Merchan): đã chọn đủ 12 bồi thẩm và 6 dự khuyết cho phiên tòa xử Trump.

- Dân biểu Dân chủ Bennie Thompson ra dự luật: nếu Trump vào tù lâu hơn 1 năm, sẽ mất sự bảo vệ của mật vụ

- Hạ viện bỏ phiếu 316-94 ủng hộ ra 4 dự luật riêng biệt, bao gồm viện trợ cho Ukraine và Israel. Sẽ bỏ phiếu 4 lần hôm nay Thứ Bảy

- Nữ diễn viên Susan Sarandon biểu tình ủng hộ Palestine bên ngoài Đại học Columbia một ngày sau khi hiệu trưởng ra lệnh bắt 108 người biểu tình

- Nam Hàn: 6/10 người trưởng thành không đọc một cuốn sách nào hồi năm 2023

- Cổ phiếu American Express tăng 5%, thu nhập trong quý là 2,4 tỷ USD, tăng 34%

- Nike Inc. sẽ sa thải 740 nhân viên tại trụ sở toàn cầu ở Oregon

- California: giá nhà vẫn tiếp tục tăng. Vùng Vịnh SF đắt nhất: $1,38 triệu/căn, Nam California giá $850,000/căn

- Quận Cam: Một cậu bé 13 tuổi bị bắn chết, cảnh sát bắt 2 nghi can

- Quận Cam: Kiện phòng thí nghiệm phôi thai đông lạnh vì vô ý làm hỏng nhiều phôi thai

- North Carolina: An Tran mau xe cũ, dính cú lừa vặn ngược đồng hồ xe cũ rồi bán.

- Missouri: bắt 3 thiếu niên vì bắn chết Chaviz Nguyen

- Virginia: Cảnh sát bắt Huy Tien Nguyen vì bắn bạn gái chết

- TIN VN. Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng ho ra máu, chấn động não.

- TIN VN. Hơn 5.300 ngôi nhà hư hỏng do giông lốc.

- HỎI 1: Ưa bánh mì tròn (bagel) nhất là cư dân Hawaii, Utah, Kansas? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bệnh đường ruột IBS (irritable bowel syndrome) chữa bằng cách đổi thức ăn sẽ tốt hơn dùng thuốc? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/4/2024) ⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người tiền nhiệm Barack Obama đang tìm cách cùng nhau quyên tiền cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông thông qua những người góp tặng số lượng nhỏ, theo báo Axios đưa tin, trích dẫn các quảng cáo kỹ thuật số trong đó cả hai xuất hiện cạnh nhau.

Video ghi lời Biden đang được lan truyền trên Instagram, Facebook và Youtube: "Cho dù đó là ba đô la hay hơn, không có món quà nào là quá nhỏ để tạo nên sự khác biệt. Tất cả chúng ta đều có vai trò để đảm bảo rằng [cựu Tổng thống Mỹ] Donald Trump sẽ không bao giờ bước chân vào Phòng Bầu dục nữa." Axios viết rằng mục tiêu của Biden khi thu hút các nhà tài trợ nhỏ là khiến họ cảm thấy được kết nối nhiều hơn. Ông cũng muốn đảm bảo rằng số tiền huy động được sẽ cao hơn số tiền của Trump.

⚪ ---- Nỗi lo của Biden: lạm phát và Gaza. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đang cảm thấy hài lòng về vị trí của mình trong cuộc chiến tái tranh cử. Biden đã có một tuần lễ thành công khi đến Pennsylvania và nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình Kennedy. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của Biden vẫn còn những lo ngại kéo dài trong các đảng viên Đảng Dân chủ cũng như thế giới Biden rộng lớn hơn về việc một số vấn đề từ lạm phát đến khủng hoảng ở Gaza có thể gây tổn hại cho tổng thống vào mùa thu như thế nào.

Thất nghiệp giảm. Tiền lương tăng lên. Hoa Kỳ đã chứng kiến mức tăng trưởng gấp đôi so với các quốc gia khác. Chưa hết, chi phí sinh hoạt là thứ không ngừng làm mất điểm Biden. Một video TikTok đã lan truyền trong tuần này sau khi một phụ nữ ở Boston phàn nàn về việc mua một quả táo tại Whole Foods với giá 7 USD. Cô nói: “Thực sự thì tất cả chúng ta đang sống trong nền kinh tế nào mà mua một quả táo phải tốn 7 đô la?”

Trump và các đảng viên Đảng Cộng hòa đang coi nền kinh tế là vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử. “Bạn không thể che giấu nó bằng những tuyên bố và thông cáo báo chí đẹp đẽ,” Dân biểu Mario Diaz-Balart (R-Fla.) cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Hill.

⚪ ---- Biden mất điểm vì ủng hộ Israel trong khi Israel thảm sát dân Palestine ở Gaza. Kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel, Biden đã bày tỏ sự ủng hộ vững chắc của mình đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Biden đã phải trả giá khi làm như vậy với phe ủng hộ Đảng Dân chủ, vốn tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng với lập trường của Biden đối với Israel.

Trong những tuần gần đây, Biden cảnh báo Israel về hành động của họ ở Gaza, nơi hàng chục nghìn dân thường đã bị bom Israel giết. Sau khi Iran tấn công Israel, Biden nói với Netanyahu rằng Mỹ sẽ không tham gia vào một cuộc phản công. Nhưng đối với Biden, điều đó có thể là quá muộn. Cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ của tổng thống đối với Israel đã khiến đảng của ông bị chia rẽ và một số đảng viên Đảng Dân chủ lo ngại rằng nếu Israel rơi vào một cuộc chiến rộng lớn hơn, phe ủng hộ ông sẽ đổ lỗi cho Biden vì đã không đủ cứng rắn với Israel ngay từ đầu.

⚪ ---- Donald Trump đã tung ra một loạt bài đăng trên mạng xã hội yêu cầu quyền miễn tố của tổng thống và đe dọa những người tiền nhiệm trước khi bước vào ngày thứ tư của phiên tòa hình sự hôm thứ Sáu. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sẽ nghe các tranh luận vào tuần tới trong đơn kháng cáo của Trump đối với vụ truy tố về lật đổ cuộc bầu cử ở Washington, D.C., trong đó Trump tuyên bố có quyền miễn tố rộng rãi với tư cách là một cựu tổng thống và Trump đã đưa ra những điều nghe có vẻ giống như một lời đe dọa sẽ truy tố những người tiền nhiệm của đảng Dân chủ.

Trump đăng trên Truth Social: "Đó sẽ là sự kết thúc của nhiệm kỳ Tổng thống và đất nước của chúng ta, như chúng ta biết, và chỉ là một trong rất nhiều cạm bẫy đối với một Tổng thống không có quyền miễn tố của Tổng thống. Obama, Bush, và sắp tới, Joe Biden gian dối, tất cả sẽ gặp HỌA RẤT LỚN." Trump trước đây đã đe dọa sẽ truy tố Biden nếu Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai tại Bạch Ốc.

⚪ ---- Tòa Dân Sự New York (Thẩm phán Arthur Engoron): Tiền trái phiếu Trump nộp là tiền ma. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York đã yêu cầu thẩm phán hủy bỏ khoản trái phiếu trị giá 175 triệu USD mà cựu Tổng thống Trump đã bảo đảm để hoãn trả khoản tiền bồi thường thiệt hại lớn hơn trong vụ gian lận dân sự của Trump. Tiểu bang cho biết trong hồ sơ tòa án hôm thứ Sáu rằng Trump và các đồng phạm - Trump Organization và các giám đốc điều hành hàng đầu của nó, bao gồm cả hai con trai cả của ông - đã không chứng minh được tài sản đảm bảo mà Trump dùng để mua trái phiếu thực sự có đủ tiền để bảo đảm cho nó.

Họ cũng nói rằng các bị cáo đã không chứng minh được rằng tài sản thế chấp “đủ an toàn và có thể xác định được” đảm bảo cho trái phiếu. “Dựa trên những điều đã nói ở trên, Công tố yêu cầu Tòa án tuyên bố Trái phiếu không có hiệu lực và ra lệnh rằng bất kỳ trái phiếu thay thế nào sẽ được nộp trong vòng bảy ngày, cùng với các biện pháp sửa chữa khác và bổ sung của Tòa án,” theo các luật sư của Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James (D) viết trong hồ sơ dài 26 trang.

Trái phiếu của Trump được bảo đảm bởi Công ty Bảo hiểm Đặc biệt Knight có trụ sở tại California. Các luật sư tiểu bang nói rằng Knight là “một công ty bảo hiểm nhỏ không được phép kinh doanh ở New York” và, cho đến khi Trump, “chưa bao giờ viết một trái phiếu bảo đảm trước đây ở New York”.

Hồ sơ cho biết công ty có tổng thặng dư của chủ hợp đồng chỉ là 138 triệu USD. Theo luật của New York, các công ty như Knight không được phép gánh chịu các khoản nợ - chẳng hạn như trái phiếu - hoặc bất kỳ khoản lỗ tiềm ẩn nào lớn hơn 10% thặng dư của họ: “Dựa trên thặng dư của chủ hợp đồng bảo hiểm của KSIC trong báo cáo tài chính hàng năm gần đây nhất là 138.441.671 USD, giới hạn tổn thất đối với bất kỳ rủi ro nào mà KSIC được phép ghi là 13,8 triệu USD. Số tiền mệnh giá của trái phiếu vượt quá giới hạn này là 161,2 triệu USD.”

Thẩm phán Arthur Engoron hồi đầu năm nay đã ra phán quyết rằng Trump, Trump Organization và các giám đốc điều hành hàng đầu đã âm mưu thay đổi giá trị tài sản ròng của Trump để lấy các lợi ích về thuế và bảo hiểm. Ông ra lệnh cho họ phải trả tổng cộng 464 triệu USD, cộng thêm tiền lãi. Trái phiếu của Trump đảm bảo rằng văn phòng của James không thể thu phán quyết trị giá hàng triệu đô la đối với các bị cáo trong khi họ kháng cáo và tạm dừng các hình phạt khác.

Thẩm phán dự kiến sẽ tổ chức một phiên điều trần vào thứ Hai để thảo luận về các vấn đề mà văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York nêu ra. Như thế là trùng thời điểm với phiên điều trần của Tòa Hình Sự NY đang xét xử Trump.

⚪ ---- Tòa Hình Sự New York (Thẩm phán Juan Merchan): Hôm Thứ Sáu đã chọn đủ 12 bồi thẩm và 6 dự khuyết cho phiên tòa xử Trump. Quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn cho phiên tòa xét xử hình sự tiền bịt miệng cựu Tổng thống Donald Trump đã kết thúc vào thứ Sáu. Một số bồi thẩm viên tiềm năng đã bị sa thải do không thể giữ được sự khách quan, và những người khác bày tỏ lo lắng cho an toàn bản thân vì mức độ nghiêm trọng của việc quyết định một vụ án liên quan đến cựu tổng thống. Thẩm phán Juan Merchan nói dự kiến các cuộc tranh luận mở đầu sẽ bắt đầu vào thứ Hai tuần sau.

⚪ ---- Dân biểu Dân chủ Mississippi Bennie Thompson, đồng thời là thành viên cấp cao của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, đã đưa ra một dự luật tước bỏ sự bảo vệ của Mật vụ đối với những trọng tội, trong một động thái mà một số người coi là đòn tấn công phủ đầu chống lại Donald Trump, người phải đối mặt nhiều hơn một phiên tòa hình sự.

Dự luật có tiêu đề Từ chối an ninh vô hạn và các nguồn lực của chính phủ được phân bổ cho Đạo luật về những người được bảo vệ trước đây bị kết án và cực kỳ đáng hổ thẹn, hoặc Đạo luật DISGRACED (Denying Infinite Security and Government Resources Allocated toward Convicted and Extremely Dishonorable Former Protectees Act), sẽ chấm dứt sự bảo vệ của Sở Mật vụ đối với những cá nhân bị kết án về trọng tội cấp tiểu bang hoặc địa phương, Newsweek đưa tin.

Thompson đặc biệt đề cập đến Trump như một người có thể mất sự bảo vệ của Cơ quan Mật vụ nếu ông bị kết án trong bất kỳ phiên tòa hình sự nào, liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh, cáo buộc xử lý và di chuyển tài liệu mật từ chính quyền của ông không đúng cách, cũng như nỗ lực bị cáo buộc của ông. để lật đổ kết quả của cuộc bầu cử năm 2020.

Dự luật sẽ chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân có tội “có thể bị phạt tù ít nhất một năm”. Thompson nói: “Không ai phải được đối xử đặc biệt, và điều đó xảy ra trong đó có cả cựu tổng thống... Luật hiện hành có thể gây trở ngại cho việc quản lý công lý bình đẳng và gây ra những khó khăn về mặt hậu cần cho cả Cơ quan Mật vụ và chính quyền nhà tù ở cấp Liên bang và Tiểu bang. Dự luật này sẽ loại bỏ khả năng xung đột quyền lực trong các nhà tù và cho phép các thẩm phán cân nhắc việc tuyên án các cá nhân mà không cần phải tính đến những lo ngại về hậu cần của những người bị kết án được Mật vụ bảo vệ.”

Theo báo cáo của Newsweek, "Việc bảo vệ của Cơ quan Mật vụ dành cho các tổng thống, các quan chức cấp cao khác và các thành viên gia đình chọn lọc của những quan chức đó đã có từ năm 1901. Sau vụ ám sát Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy vào năm 1968, việc bảo vệ đã được mở rộng sang các ứng cử viên tổng thống của các đảng lớn. "

⚪ ---- Tờ New York Times đưa tin: “Ngay trước khi phiên tòa của Trump kết thúc vào trưa Thứ Sáu, một người đàn ông đã tự thiêu ở công viên đối diện với Tòa án Hình sự Manhattan, nơi phiên tòa đang diễn ra”. Tờ báo cho biết anh này đã tưới lên người bằng chất tăng tốc độ xe vào khoảng 1h35 giờ chiều khi những người chứng kiến la hét.

Những người chứng kiến và cảnh sát đã đổ xô đến công viên, sử dụng áo khoác và bình chữa cháy để cố gắng dập tắt ngọn lửa trước khi lính cứu hỏa đến. Có 4 cảnh sát bị thương nhẹ và đã được điều trị. Đội cấp cứu đã đưa người bị bỏng nặng đi bằng xe cứu thương. Cảnh sát cho biết anh ta phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tờ New York Post xác định tự thiêu là một người đàn ông 37 tuổi, tên là Max Azzarello, cư dân Florida. Anh ta ném những tờ rơi lên không trung trước khi tự hạ mình, và tờ NY Post trích dẫn từ một "tuyên ngôn lan man" đề cập đến một "cuộc đảo chính thế giới phát xít tận thế sắp xảy ra". Tờ NY Times đưa tin rằng một số cuốn sách nhỏ đề cập đến George W. Bush, Al Gore và luật sư David Boies, người đại diện cho Gore trong cuộc kể lại cuộc bầu cử năm 2000.

NBC News đưa tin người đàn ông này đã tự thiêu bên trong khu vực biểu tình được chỉ định cho phiên tòa xét xử Trump. Nhân chứng Ed Quinn cho biết: “Tôi thấy anh ta đổ xăng lên mặt một cách rất cố ý. Anh ấy mặc [một] chiếc áo phông màu xám. Nó ướt đẫm mặt anh ấy. Nó làm ướt áo anh ấy. Bùm, lửa bao trùm cả người anh ta."

Bản tin cảnh sát sáng Thứ Bảy ghi rằng người tự thiêu là Max Azzarello, 37 tuổi, cư dân Florida, là người tin vào thuyết âm mưu rằng cả Joe Biden và Donald Trump là cùng một phe đang muốn phát-xít-hóa Hoa Kỳ. Anh đã chết tại bệnh viện đêm Thứ Sáu, vào lúc gần 11 giờ đêm.

Azzarello tự mô tả là “nhà nghiên cứu điều tra” đã đến Thành phố New York trong những ngày gần đây từ Florida mà gia đình anh ta không hề hay biết và đã biểu tình trước tòa án, nơi anh ta chỉ trích các nhà lãnh đạo chính trị từ cả hai phía đảng. Azzarello đã từng viết một phần tuyên ngôn lan man trên trang Substack: “Hành động phản đối cực đoan này nhằm thu hút sự chú ý đến một khám phá khẩn cấp và quan trọng: Chúng tôi là nạn nhân của một kẻ lừa đảo toàn trị, và chính phủ của chúng tôi (cùng với nhiều đồng minh của họ) sắp tấn công chúng tôi bằng một cuộc đảo chính thế giới phát xít tận thế.”

⚪ ---- Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã bỏ phiếu 316-94 ủng hộ việc tiến hành 4 dự luật riêng biệt, bao gồm viện trợ cho Ukraine và Israel. Gói này cũng bao gồm các biện pháp tăng cường an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đề xuất cấm TikTok ở Mỹ. Nghĩa là Hạ viện sẽ phải bỏ phiếu bốn lần vào chiều hôm nay, Thứ Bảy, về viện trợ cho Israel và Ukraine, biện pháp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và lệnh cấm TikTok.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vấp phải sự phản đối từ chính đảng Cộng Hòa của ông nhưng đã nhận được sự ủng hộ quan trọng từ Đảng Dân chủ để thúc đẩy gói 95 tỷ USD. Johnson nói với người dẫn chương trình The Mark Levin Show trong khi bình luận về tầm quan trọng của gói viện trợ: “Người Ukraine rất cần viện trợ sát thương ngay bây giờ.… Chúng ta không thể cho phép Vladimir Putin đi qua một quốc gia khác và lấy nó. Đây là những vấn đề rất nghiêm trọng có ý nghĩa toàn cầu.”

⚪ ---- Nữ diễn viên Susan Sarandon đã tham gia cùng những người biểu tình ủng hộ Palestine bên ngoài Đại học Columbia vào thứ Sáu, một ngày sau khi hiệu trưởng trường đại học này ra lệnh bắt 108 người biểu tình ôn hòa đang tụ tập trên bãi cỏ của khuôn viên trường. Trong một video được đăng lên X, người ta thấy Sarandon bày tỏ tình đoàn kết với các sinh viên biểu tình, những người lặp lại lời nói của cô trong một bài thánh ca.Nữ diễn viên, người đã thẳng thắn nói về chiến dịch quân sự tàn bạo của Israel ở Gaza, nói trước đám đông hầu hết là sinh viên: “Đặc biệt là ở một nơi có giáo dục và được cho là có tư tưởng cao hơn, việc bị tấn công bằng phân biệt chủng tộc và không khoan dung là không thể chấp nhận được. Có rất nhiều người đứng về phía bạn. Các bạn phải biết rằng các bạn đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.”Đến sáng thứ Sáu, những sinh viên bị cáo buộc tội xâm phạm ngôi trường mà họ phải trả hàng nghìn USD để theo học, đã bị thay thế bởi một đám đông biểu tình mới, thúc giục trường thoái vốn khỏi Israel. Hàng trăm người khác đã tụ tập trên các con phố bên ngoài khuôn viên Morningside Heights của trường để tham gia cuộc Tuần hành thoái vốn (March for Divestment). “Các bạn cho tôi hy vọng,” nữ diễn viên nói. “Và cuối cùng, sự thật sẽ chiến thắng.”⚪ ---- Nam Hàn: Một cuộc khảo sát của chính phủ công bố hôm thứ Năm cho thấy đa số người Nam Hàn không thực sự thích đọc sách. Cuộc khảo sát cho thấy 6/10 người trưởng thành ở Nam Hàn không đọc một cuốn sách nào vào năm ngoái, báo cáo sự sụt giảm đáng kể về tất cả các chỉ số liên quan đến việc đọc, chẳng hạn như số người đọc sách, số lượng sách đã đọc và số lượng sách. mua.Cuộc khảo sát do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đã hỏi 5.000 người lớn Nam Hàn và 2.400 học sinh từ lớp 4 đến trung học. Tỷ lệ đọc của người lớn trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 8/2023 là 43%, mức thấp nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 1994. Tỷ lệ phản ánh tỷ lệ người đã đọc hoặc nghe ít nhất một cuốn sách trong một năm, đã giảm 4,5 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước đó được thực hiện vào năm 2021.⚪ ---- Cổ phiếu của American Express đã tăng hơn 5% vào thứ Sáu sau khi công bố báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi cho quý đầu tiên của năm tài chính 2024. Thu nhập ròng của công ty trong quý là 2,4 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu trong quý là 3,33 USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt mức ước tính 2,95 USD. Cổ phiếu của hãng thẻ tín dụng này đã tăng 5,51% lên 229,64 USD mỗi cổ phiếu lúc 1:27 giờ chiều theo giờ miền Đông.⚪ ---- Công ty khổng lồ về giày dép và quần áo thể thao Nike Inc. đã thông báo vào thứ Sáu rằng họ sẽ sa thải 740 nhân viên tại trụ sở toàn cầu ở Oregon trước ngày 28/6/2024. Trong đợt sa thải đầu tiên vào tháng 2, Nike chia sẻ họ sẽ cắt giảm khoảng 2% tổng lực lượng lao động của mình. Cổ phiếu của công ty giao dịch thấp hơn 0,58% và được bán ở mức 95,18 USD mỗi cổ phiếu lúc 2:38 chiều theo giờ ET.⚪ ---- California: Theo dữ liệu mới từ Hiệp hội Địa ốc California (California Association of Realtors), doanh số bán nhà dành cho một gia đình hiện có ở California đã giảm trong tháng 3 khi lãi suất thế chấp một lần nữa tăng cao. Sau 2 tháng liên tiếp tăng hai con số, doanh số bán nhà trên toàn tiểu bang đã giảm 7,8% so với tháng trước và giảm 4,4% so với tháng 3 năm 2023 theo tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa.Tuy nhiên, giá nhà vẫn tiếp tục tăng. Giá trung bình của một ngôi nhà dành cho một gia đình ở California là $854,490 vào tháng trước, tăng gần $50,000 so với tháng Hai và cao hơn $60,000 so với tháng 3 năm 2023.Dữ liệu cho thấy Vùng Vịnh San Francisco tiếp tục là khu vực đắt nhất ở California, với giá nhà trung bình là $1,38 triệu, tiếp theo là miền trung Central Coast ($950,000) và sau đó là Nam California ($850,000). Giá nhà trung bình ở đô thị Los Angeles là 801.000 USD.⚪ ---- Quận Cam: Một cậu bé 13 tuổi chết và một người đàn ông cùng một thiếu niên đã bị bắt sau khi một vụ nổ súng có thể liên quan đến băng đảng xảy ra vào chiều thứ Tư ở Anaheim. Vụ nổ súng được báo cáo vào khoảng 4:15 giờ chiều Thứ Tư tại khu nhà 2800 trên đường West Ball, nơi cảnh sát tìm thấy nạn nhân tuổi teen với ít nhất một vết thương do đạn bắn. Cậu này chết ở bệnhv iện.Cảnh sát cho biết đã lục soát khu vực và bắt giữ một thiếu niên 17 tuổi vì tình nghi giết người và Bryan Gonzalez, 20 tuổi ở Anaheim vì nghi ngờ là kẻ đồng lõa giết người. Nghi phạm tuổi teen đã bị giam giữ tại Tòa nhà vị thành niên Quận Cam. Anh ta không được xác định do tuổi tác.⚪ ---- Quận Cam: Kiện phòng thí nghiệm phôi thai đông lạnh. Hai cặp vợ chồng đã đệ đơn kiện, cáo buộc một nhân viên phòng thí nghiệm có trụ sở tại Newport Beach đã sử dụng sai các hóa chất độc hại để làm sạch lồng ấp chứa phôi đông lạnh, khiến chúng tử vong. Luật sư Adam Wolf cho biết các vụ kiện đã được đệ trình chống lại Ovation Fertility, một phòng khám hỗ trợ sinh sản nằm trong top 5 với 14 phòng thí nghiệm ở 10 tiểu bang, bao gồm cả Newport Beach.Theo Wolf, công ty đã nhận ra sai sót sau khi không có khách hàng nào chuyển phôi vào tháng 1 mang thai thành công và điều tra nguyên nhân. Sau đó, công ty đã thông báo cho khách hàng qua điện thoại, Wolf nói. Wolf nói trong một cuộc họp báo: “Vấn đề liên quan đến một thảm kịch có thể phòng ngừa được tại Ovation đã phá hủy không chỉ phôi thai của khách hàng của tôi mà còn hàng chục người sắp làm cha mẹ khác”. Wolf đổ lỗi cho sự "thiếu giám sát" trong ngành IVF đã góp phần gây ra sai lầm.⚪ ---- North Carolina:dính cú lừa vặn ngược đồng hồ xe cũ rồi bán. An Tran, cư dân thị trấn Charlotte, nghĩ rằng anh đã kiếm được nhiều tiền nhờ mua một chiếc xe đã qua sử dụng, nhưng thực ra anh đã bị lừa bởi một người đã quay ngược đồng hồ đo đường khiến chiếc xe có vẻ ít được sử dụng hơn so với thực tế. Các chuyên gia cho biết việc vặn ngược đồng hồ đo đường (odometer rollbacks) đang gia tăng ở North Carolina. Theo Carfax, loại lừa đảo đặc biệt này liên quan đến việc người bán giả mạo đồng hồ đo đường để làm cho những chiếc xe cũ dường như đi được ít dặm hơn.An Tran cho biết chiếc Honda Odyssey 2015 ngồi trên đường lái xe của anh trông rất tuyệt vời khi anh tìm thấy nó trên Facebook Marketplace vào tháng Hai. Anh thương lượng với người bán và cuối cùng phải trả 10.600 USD. Mức giá đó sẽ thực sự tốt nếu chiếc xe minivan có quãng đường 140.000 dặm hiển thị trên đồng hồ đo đường. Một báo cáo của Carfax cho thấy nó thực sự đã đi được khoảng 200.000 dặm.Với ba đứa con nhỏ và bố vợ sống cùng gia đình ở Mint Hill, Tran đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể chở cả gia đình một cách đáng tin cậy. Giá rẻ là yếu tố quan trọng đối với anh. Tran cho biết rất dễ dàng tiếp cận người bán yêu cầu gặp mặt trước cửa hàng tạp hóa. An kể: “Lần đầu gặp nhau, chúng tôi đã bắt tay nhau, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như mong đợi, không có gì khác thường cả.”Giá chào bán của chiếc xe là gần 14.000 USD. Tran cho biết, anh xin mua với con số thấp là 10.600 đô la. Điều xảy ra tiếp theo khiến Trần bất ngờ và có lý do để tạm dừng: “Anh kia chấp nhận ngay lập tức và tôi rất ngạc nhiên và thắc mắc. Vì vậy, tôi về nhà, nói với vợ tôi. Sau đó tôi xin số VIN qua tin nhắn. Anh ấy đưa cho tôi."Tran cho biết lịch sử Carfax cho thấy hồ sơ bảo trì rõ ràng. Cảm thấy mình đã tìm được một thương vụ đáng kinh ngạc, vợ chồng Trần muốn lên xe ngay để không ai khác lấy trước. Khi họ gặp lại nhau để trao đổi, anh cho biết một người đàn ông tự xưng là chú của người bán đã thuyết phục Trần rằng họ không cần công chứng giấy chủ quyền vì chiếc xe đến từ một đại lý ở South Carolina.“Sau đó tôi nhận ra rằng tên người bán không có trên giấy tờ,” Trần nhớ lại. Không chỉ vậy, Tran cho biết anh đã xem xét kỹ hơn về lịch sử từ Carfax. Có gì đó không ổn. Theo Carfax, đó là quãng đường đã đi được trong cửa sổ nhỏ ở giữa đồng hồ tốc độ. Trần giải thích: “Chiếc xe này đã đi được khoảng 200.000 dặm, nhưng đồng hồ tốc độ hiện ghi là 132, tức là họ quay số đó để giảm một phần ba và đó là lúc thế giới của tôi tan vỡ vì đó là toàn bộ ngân sách của chúng tôi.”Patrick Olson từ Carfax cho biết ngày càng có nhiều kẻ lừa đảo lợi dụng nhu cầu mua xe đã qua sử dụng bằng cách giảm quãng đường đi bằng một thiết bị rẻ. Ông giải thích rằng những kẻ lừa đảo có thể kiếm thêm tới 4.000 đô la từ một chiếc xe cũ nếu họ quay ngược đồng hồ để xe có vẻ như còn mới trước khi bán nó: “Carfax ước tính có khoảng 49.000 xe trên khắp North Carolina có đồng hồ đo đường bị vặn lùi và khoảng 16.000 xe ở khu vực Charlotte và phụ cận”.Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với Trần, anh cho biết chiếc xe van bị hỏng không lâu sau khi anh mua nó. Tran đã liên lạc với người bán, người này nói với anh rằng anh sẽ hoàn lại số tiền sửa chữa cần thiết trị giá 900 USD. Trần vẫn đang đợi số tiền đó.⚪ ---- Missouri: Cesar Bolanos là thanh niên 17 tuổi mới nhất bị cáo buộc tội giếtvà sẽ bị xét xử khi tới tuổi trưởng thành. Bolanos là một trong 3 thanh thiếu niên phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ một, phạm tội có vũ trang, tấn công cấp độ một và sử dụng vũ khí trái phép liên quan đến vụ bắn chết Chaviz Nguyễn vào tháng 11/2023 ở trung tâm thành phố Springfield cũng làm bị thương bạn gái đang mang thai của nạn nhân.Timothy Hester, 17 tuổi, gần đây cũng bị nâng cáo buộc vị thành niên lên tòa án dành cho người lớn vì bị cáo buộc có liên quan đến cái chết của Nguyễn. Bolanos và Hester mỗi người đã có một phiên điều trần chứng nhận vào tháng 2, nơi các công tố viên đưa ra bằng chứng để thẩm phán xem xét liệu mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc có đảm bảo cho các thủ tục pháp lý dành cho người lớn hay không.Cáo buộc của Hester đã được nâng cấp vào ngày 11 tháng 4 và Bolanos bị nâng cấp vào ngày 16 tháng 4. Hai thiếu niên và Elysha Bedell, 19 tuổi, đã bị giam kể từ khi bị bắt vào tháng 11 và đang bị giam mà không được bảo lãnh tại ngoại. Theo luật Missouri, trẻ vị thành niên bị buộc tội khi trưởng thành sẽ không được chuyển đến cơ sở cải huấn dành cho người lớn cho đến khi chúng đủ 18 tuổi hoặc bị kết tội.Nguyen, 26 tuổi, đang ngồi trên chiếc xe do bạn gái lái trên Đại lộ Grant gần College Street thì bị bắn chết. Một chiếc xe chở đầy thanh thiếu niên được cho là đã tiến tới cạnh xe của Nguyễn và nổ súng, khiến tài xế bị thương, rồi bọn thiếu niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Cái chết của Nguyễn cũng làm dấy lên một cuộc biểu tình "Ngăn chặn bạo lực súng ống" ("Stop Gun Violence"), nơi một số người dân địa phương than thở về vụ bắn chết người ở Springfield.⚪ ---- Virginia: Cảnh sát đã bắt bạn trai của một phụ nữ đã chết sau khi cô được đưa đến bệnh viện với vết thương do đạn bắn vào cuối ngày thứ Tư ở Quận Fairfax, Virginia. Đó là khoảnh khắc căng thẳng tại Bệnh viện Inova Mount Vernon khi, 47 tuổi, lái xe đến phòng cấp cứu nhờ họ giúp bạn gái là cô Alison "Kate" Laporta, 38 tuổi, người bị thương ở phần trên cơ thể.Cảnh sát cho biết cô Laporta đã chết tại bệnh viện. Cảnh sát đã bắt Nguyễn, người chưa bao giờ rời khỏi bệnh viện. Nguyen bị cáo buộc tội giết người cấp độ hai và bị giam mà không được bảo lãnh. Các thám tử xác định Nguyễn đã bắn phát súng chí mạng bên trong chiếc xe Jeep màu đỏ mà Nguyen lái đến bệnh viện. Cảnh sát đã thu hồi được một khẩu súng gần nhà Nguyen ở Lorton.⚪ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Giông lốc, mưa đá ba ngày qua khiến hơn 5.300 ngôi nhà, 30 trường học các tỉnh miền núi phía Bắc bị tốc mái, hư hại. Ảnh hưởng của hội tụ gió trên 5.000 m di chuyển từ Thượng Lào sang, ba ngày qua các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn xuất hiện giông lốc, mưa đá về đêm và rạng sáng. Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Cao Bằng thiệt hại lớn nhất với gần 2.500 nhà bị tốc mái, tập trung ở các huyện Trùng Khánh, Nguyên Bình, Hòa An, Hạ Lang. Thiệt hại kinh tế hơn 8 tỷ đồng.⚪ ---- TIN VN.. Theo VietnamNet. Nữ sinh lớp 6 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng chấn động não, ho ra máu, được gia đình chuyển đến bệnh viện điều trị. Trao đổi với VietNamNet, ngày 20/4, bà Trần Thị Nở (45 tuổi, quê Cần Giuộc, Long An; tạm trú xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, đã có đơn trình báo gửi UBND xã Hòa Sơn, Công an xã Hòa Sơn, Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Quang Khải (huyện Hòa Vang) về việc con gái bà bị đánh hội đồng. Theo bà Nở, lúc 19h ngày 11/4, con gái bà là Nguyễn Thị Như T. (12 tuổi, học lớp 6, Trường THCS Trần Quang Khải) đang ở nhà thì em Ph.Th (học lớp 7, cùng trường) đến rủ và chở đi chơi. Trên đường đi, đến đoạn Nhà thờ Phú Thượng, Ph.Th cùng với Ph.T (học lớp 7 nhưng đã bị đuổi học) và M.H (học lớp 8/2) đánh hội đồng em T. rất dã man. Sự việc được một học sinh dùng điện thoại quay lại. Em Nguyễn Thị Như T. về nhà nhưng không báo với gia đình vì bị hăm dọa nếu báo sẽ bị đánh tiếp. Đến sáng 18/4, thấy con ho ra máu, đau bụng, buồn nôn, nói sảng, đầu bị sưng nên bà Nở đưa T. đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm khám và nhập viện theo dõi tại khoa Ngoại Thần kinh.⚪ ---- HỎI 1: Ưa bánh mì tròn (bagel) nhất là cư dân Hawaii, Utah, Kansas?ĐÁP 1: Đúng thế. Betway đã khảo sát 2.000 người Mỹ để có được tất cả thông tin chi tiết về “sở thích bánh mì tròn” của quốc gia. Theo cuộc khảo sát, Hawaii trở thành bang hàng đầu tiêu thụ nhiều bánh mì tròn nhất trong một năm, với người Hawaii ăn khoảng 142 bánh mì tròn mỗi năm. Utah đứng ở vị trí thứ hai với trung bình 128 người mỗi năm, tiếp theo là Kansas và Maryland. Cuộc khảo sát cũng cho thấy một người Mỹ trung bình ăn 85 chiếc bánh mì tròn mỗi năm và bánh mì tròn được nam giới ưa chuộng hơn so với phụ nữ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Bệnh đường ruột IBS (irritable bowel syndrome) chữa bằng cách đổi thức ăn sẽ tốt hơn dùng thuốc?ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu mới cho thấy chế độ ăn uống phù hợp có thể là liều thuốc tốt nhất để giảm bớt các triệu chứng đau đớn của hội chứng ruột kích thích (IBS: irritable bowel syndrome). Trong nghiên cứu, hai kế hoạch ăn uống khác nhau đánh bại các loại thuốc tiêu chuẩn trong việc điều trị các triệu chứng suy nhược của bệnh đường tiêu hóa. Một chế độ ăn kiêng có ít "FODMAP", một nhóm đường và carbohydrate có trong sữa, lúa mì và một số loại trái cây và rau quả, trong khi chế độ ăn thứ hai là chế độ ăn ít carb có nhiều chất xơ nhưng ít carbohydrate khác.Chi tiết: