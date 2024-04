Cô giáo Jade Pham (trái) đã trở thành người mới nhất nhận được Giải thưởng Milken Educator Award hôm thứ Hai. Được coi là "Giải Oscar về giảng dạy", giải thưởng này công nhận những giáo viên xuất sắc và đi kèm với tiền mặt trị giá 25.000 USD. Cô Pham theo gia đình từ VN vào Mỹ năm 2 tuổi.

.

- 19 tướng 4 sao, đô đốc và cựu Bộ Trường của Lục Quân, Hải quân và Không quân trình thư lên Tòa Tối cao: xin đừng miễn tố Tổng Thống vì sẽ sai Hiến pháp

- Ngoại Trưởng Anh David Cameron gặp Trump để xin Trump đừng xúi Hạ Viện Cộng Hòa ngăn cản viện trợ cho Ukraine.

- Biden mở chiến dịch Out for Biden-Harris, kiếm phiếu LGBTQ.

- Trump lại chửi mắng cựu Phó Tổng Thống Mike Pence

- Viên chức ban tranh cử tại New York của Robert F. Kennedy, Jr. thú nhận: mục tiêu là giúp Trump thắng Biden

- Allen Weisselberg (cựu điều hành Trump Organization cho Trump) dự kiến bị 5 tháng tù vì khai gian cứu Trump

- Tòa kháng án New York bác đơn Trump xin hoãn: tuần sau bắt đầu phiên tòa

- Bản câu hỏi cho bồi thẩm phiên tòa New York xử Trump: xem báo nào, nghe đài nào, có làm việc cho Trump không, có theo Trump biểu tình không

- Công ty đầu tư của Jared Kushner (con rể Trump): 99% tiền vào Affinity Partners đến từ các nguồn nước ngoài.

- Tòa Tối Cao Arizona OK luật xưa từ hơn 160 năm sẽ hiệu lực: cấm hầu hết phá thai và án tù nặng

- Delta Air Lines: doanh thu trong quý đầu 2024 tăng 8%, đạt 13,7 tỷ USD.

- Pháp: Tổng Liên đoàn Lao động sẽ đình công trong thời gian Thế vận Olympic Paris

- BMW: doanh số bán xe chạy hoàn toàn bằng điện trong quý đầu tiên năm 2024 đã tăng 27,9% so cùng kỳ năm ngoái

- Doanh số bán xe TQ tại TQ đạt 2,69 triệu chiếc trong tháng 3, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Dân số Mỹ sinh ở nước ngoài đã tăng 15% trong 12 năm qua. California dẫn đầu với 26,5%, New Jersey thứ hai với 23,2%, New York có 22,6% và Florida đứng thứ tư với 21,1%.

- TT Biden và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida sẽ ký hơn 70 thỏa thuận tại cuộc gặp hôm nay.

- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu: Không thế lực nào có thể chia cắt TQ và Đài Loan.

- Hamas bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm 6 tuần, nói cần ngưng bắn vĩnh viễn

- Thủ tướng Tây Ban Nha cáo buộc Israel gây bất ổn ở Trung Đông và hậu quả là toàn thế giới.

- Biden nói và làm không giống nhau. Biden chỉ trích Thủ tướng Israel sai lầm khi thảm sát dân Palestine ở Gaza, nhưng Biden lặng lẽ viện trợ Israel

- Airbus vượt qua Boeing về số lượng trong quý đầu 2024: với 142 phi cơ giao cho 45 khách hàng. Boeing giao 83 phi cơ

- FAA điều tra về sản xuất đến chiếc Boeing 787 Dreamliner kém an toàn

- Công ty dược Novartis sa thải 680 nhân viên

- Tang lễ tốn nhất là ở: 1. Hawaii – $14,964; 2. Thủ đô DC – $12,184; 3. Massachusetts – $12,159; 4. California – $11,495; 5. New York – $10,449; 6. Alaska – $10,391; 7. Maryland – $9,669

- FAA: có 1.386.699 chuyến bay đã bị hoãn tại Hoa Kỳ trong năm 2023 trong tổng số hơn 6,8 triệu chuyến, tức 20,2% tổng số chuyến bay nội địa

- Xe lửa Dreamstar Lines: hy vọng nối 2 đầu Nam và Bắc California

- Quận Cam: 1 tài xế say rượu bị kêu án 15 năm tù sau khi đụng chết 1 phụ nữ 44 tuổi

- Quận Cam: thấy 1 xác người ở Anaheim, truy tìm hung thủ

- California: 4 xe đụng nnhau, Huy Nguyen Trưong chết

- Hawaii: Cô giáo Jade Pham được Giải thưởng Milken Educator Award giáo dục xuất sắc với tiền mặt 25.000 USD.

- HỎI 1: Khoảng 1/2 người Mỹ, chủ nhà và người thuê nhà, gian nan để trả tiền đúng hạn cho tiền thế chấp mua nhà hay tiền thuê nhà? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mangthai có tác động là tăng tốc lão hóa so với quý bà không mang thai? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-10/4/2024) ⚪ ---- Delta Air Lines Inc. đã công bố hôm thứ Tư rằng doanh thu của hãng trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 đã chứng kiến mức tăng hàng năm 8%, đạt 13,7 tỷ USD. Công ty ghi nhận thu nhập ròng là 37 triệu USD, một sự cải thiện so với khoản lỗ ròng 363 triệu USD được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2023. Công ty cũng ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,06 USD, tăng so với mức lỗ trên mỗi cổ phiếu là 0,57 USD so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Delta đã tăng 4,63% trong giao dịch tiếp thị trước.

.

⚪ ---- Pháp: Tổng Liên đoàn Lao động (CGT) đã gửi thông báo đình công ở cả ba lĩnh vực công vụ, dự kiến diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/9, trùng với thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic Paris từ ngày 26/7 đến ngày 11/8. Công đoàn yêu cầu "tuyển dụng dài hạn, bồi thường lương cho những hạn chế về mặt chuyên môn do Thế vận hội tạo ra, (. ..) quyền nghỉ việc, lựa chọn làm việc từ xa và ngắt kết nối."

.

Giám đốc CGT Sophie Binet nói với đài truyền hình FranceInfo: “Hàng trăm ngàn công nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi Thế vận hội. Chúng tôi đang hỏi các điều kiện của công việc này sẽ như thế nào, tất cả những công nhân phải đến khu vực Paris để dự Thế vận hội sẽ được cư trú như thế nào?”.

.

⚪ ---- Bayerische Motoren Werke AG (BMW) hôm thứ Tư đã tiết lộ trong một thông cáo báo chí rằng doanh số bán xe chạy hoàn toàn bằng điện trong quý đầu tiên của năm 2024 đã tăng 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với số lượng giao hàng đạt 82.700 chiếc. Tổng lượng giao hàng trong quý đầu tiên năm 2024 đạt 594.671 chiếc, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, nhà sản xuất xe lưu ý rằng "sự gia tăng doanh số bán xe chạy hoàn toàn bằng điện được hưởng lợi từ hiệu suất cân bằng trên tất cả các khu vực chính của thế giới."

.

⚪ ---- Hiệp hội các công ty sản xuất xe Trung Quốc (CAAM) cho biết trong một báo cáo sơ bộ hôm thứ Tư rằng doanh số bán xe du lịch tại TQ đạt 2,69 triệu chiếc trong tháng 3, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên cơ sở hàng tháng, doanh số bán hàng tăng vọt 70,2% so với tháng Hai. Trong quý 1 năm 2024, doanh số bán xe tại Trung Quốc đạt 6,72 triệu chiếc, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2023. Sản xuất xe tại TQ đã tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 78,4% so với tháng trước trong tháng 3, đạt 2,69 triệu chiếc. Trong 3 tháng đầu năm, số lượng xe sản xuất tại TQ đạt 6,61 triệu chiếc, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

.

⚪ ---- Báo Nikkei hôm thứ Tư đưa tin Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ ký hơn 70 thỏa thuận tại cuộc gặp hôm nay. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với các phóng viên: “Đây có lẽ là tập hợp các sản phẩm có ý nghĩa quan trọng lớn nhất mà chúng tôi từng thấy”. Kishida đã đến Washington ngày hôm Thứ Ba trong chuyến thăm cấp nhà nước.

.

Theo báo cáo, một số thỏa thuận sẽ liên quan đến việc “hiện đại hóa cơ cấu chỉ huy của liên minh và cho phép hợp tác sản xuất vũ khí”, bao gồm việc thành lập “hội đồng công nghiệp quân sự” để đánh giá các cơ hội hợp tác công nghiệp quốc phòng. Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến sẽ công bố các dự án nghiên cứu trí tuệ nhân tạo chung, cùng nhiều dự án khác.

.

⚪ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu sau cuộc gặp với cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu rằng “không thế lực nào có thể chia cắt” Trung Quốc và Đài Loan. Ông nói thêm rằng người dân ở cả hai bên eo biển Đài Loan phải “kiên quyết phản đối các hoạt động ly khai” và thúc đẩy sự phát triển hòa bình trong quan hệ hai bờ eo biển, bắt đầu từ việc tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc. Tập nói: “Sự khác biệt về hệ thống không thể thay đổi thực tế khách quan rằng cả hai bên eo biển Đài Loan đều thuộc về cùng một quốc gia và dân tộc. Sự can thiệp từ bên ngoài không thể ngăn cản xu hướng lịch sử đoàn tụ gia đình và đất nước”.

.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu tại Bắc Kinh vào cuối ngày hôm Thứ Tư, theo thông báo của đảng đối lập Đài Loan, Quốc Dân Đảng, vào thứ Tư. Mã, cựu lãnh đạo Đài Loan đầu tiên tới Trung Quốc, đã tới thăm Trung Hoa Lục Địa vào ngày 1 tháng 4 trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ trên eo biển Đài Loan.

.

Bản tuyên bố viết: “Quốc dân đảng không chỉ bày tỏ sự chúc mừng và hy vọng chuyến thăm đại lục của cựu Tổng thống Mã thành công suôn sẻ mà còn tin rằng đây là một bước rất quan trọng trong việc thúc đẩy trao đổi hòa bình giữa hai bên eo biển. Lập trường Quốc Dân Đảng là thân Mỹ, thân thiện với Nhật Bản và hòa bình với Hoa lục."

.

⚪ ---- Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden hôm thứ Tư đã phát động Out for Biden-Harris, một sáng kiến quốc gia mới nhằm huy động các cử tri giới tính thứ ba LGBTQ. Buổi ra mắt bao gồm một loạt sự kiện tổ chức và đào tạo trực tuyến tập trung vào việc tiếp cận các tình nguyện viên mới, đặc biệt là ở các tiểu bang chiến trường, bằng cách thu hút những người đại diện từ cộng đồng như Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia Danica Roem (D) và cựu nhân viên an ninh của Lực lượng Không quân Gina Ortiz Jones.

.

Chiến dịch cũng sẽ bao gồm một cuộc gọi tổ chức trực tuyến có sự tham gia của nam diễn viên Wilson Cruz, Dân Biểu Robert Garcia (D-Calif.) và Chủ tịch Chiến dịch Nhân quyền Kelley Robinson để vận động những người ủng hộ. Người quản lý chiến dịch Julie Chavez Rodriguez cho biết: “Cử tri LGBTQ+ là một lực lượng đáng được coi trọng. Họ rất quan trọng đối với chiến thắng của chúng tôi vào năm 2020 và họ sẽ rất quan trọng để giành chiến thắng trở lại vào tháng 11 này.”

.

Mục tiêu của Out for Biden-Harris là thu hút lại các tình nguyện viên LGBTQ đã giúp bầu chọn Biden và Phó Tổng thống Harris vào năm 2020, khi gần 11.000 tình nguyện viên từ cộng đồng này đã bước ra giúp đỡ. Chiến dịch tái tranh cử lập luận rằng chính quyền Biden-Harris là chính quyền ủng hộ LGBTQ nhất trong lịch sử. Ngoài ra, sẽ có một loạt sự kiện Out for Biden-Harris ở các thành phố quan trọng của các tiểu bang chiến trương, bao gồm Phoenix, Ariz., Ferndale, Mich., Milwaukee, Wisc., Philadelphia, Pittsburgh, và Harrisburg, Pa., và Las Vegas , Nev.

.

⚪ ---- Rạng sáng Thứ Tư, cựu Tổing Thống Trump gây sự về chuyện phá thai với cựu Phó Tổng Thống Mike Pence của ông. Trump viết vào đầu ngày thứ Tư trên Truth Social: “Cựu Phó Tổng thống (cảm ơn Tổng thống Trump!) Mike Pence gần đây đã nói rất nhiều về việc Phá thai. Pence chưa bao giờ cảm thấy tôi có thể giết hồ sơ "Roe v Wade" [tiền lệ phá thai] và đưa nó trở lại Hoa Kỳ." Trump nói thêm rằng Pence, người đã đình chỉ cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 của chính mình vào tháng 10, đã nghe theo “lời khuyên tồi” từ những người khác trong quá khứ về vấn đề này.

.

Nhận xét của cựu tổng thống được đưa ra sau khi Pence phản ứng lại lập trường của Trump về việc phá thai - được tiết lộ hôm thứ Hai - gọi đó là một “cái tát vào mặt” đối với những người bảo thủ. “Việc Tổng thống Trump đổi lập trường về Quyền sống là một cái tát vào mặt hàng triệu người Mỹ ủng hộ sự sống đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2016 và 2020,” Pence nói trong một bài đăng trên X, trước đây gọi là Twitter, ám chỉ quan điểm của ông chủ cũ của ông vì Trump lập luận rằng vấn đề phá thai nên được để lại cho các tiểu bang tự quyết định.

.

⚪ ---- Một nhóm gồm 19 tướng 4 sao, và đô đốc 4 sao đã nghỉ hưu và cựu Bộ Trường của Lục Quân, Hải quân và Không quân đã đệ trình một bản tóm tắt lên Tòa Tối cao hôm thứ Hai, nói rằng tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump về “quyền miễn tố tuyệt đối” để khỏi bị truy tố hình sự là “một cuộc tấn công về các cam kết cơ bản” của quân đội đối với pháp quyền và kiểm soát dân sự.

.

Trong nỗ lực bác bỏ các cáo buộc liên bang chống lại Trump vì cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, Trump đã tuyên bố rằng các tổng thống có “quyền miễn tố tuyệt đối” khỏi bị truy tố hình sự đối với tất cả các hành vi được thực hiện khi còn đương chức, trừ khi họ bị luận tội và bị kết án vì những hành vi đó. Tòa kháng án liên bang đã bác bỏ lập luận của ông vào ngày 6 tháng 2, nhưng Trump đã kháng cáo quyết định đó lên Tòa Tối cao, nơi sẽ xét xử các tranh luận vào ngày 25 tháng 4.

.

Các cựu quan chức quân đội nói trong bản tóm tắt của họ rằng khẳng định của Trump về quyền miễn tố tuyệt đối sẽ đặt các thành viên của quân đội vào một “tình thế không thể đứng vững”, nơi họ sẽ cần phải lựa chọn giữa nghĩa vụ tuân theo mệnh lệnh cấp trên và nghĩa vụ bất tuân các mệnh lệnh trái pháp luật.

.

Tuyên bố viết: “Việc miễn tố cho Tổng tư lệnh (Tổng Thống) khỏi bị truy tố hình sự, như Nguyên đơn (Trump) lập luận ở đây, sẽ đi ngược lại nghĩa vụ đó, tạo ra khả năng các thành viên phục vụ sẽ bị đặt vào tình thế bất khả thi khi phải lựa chọn giữa việc tuân theo lệnh cấp trên, và tuân theo luật do Quốc hội ban hành.”

.

Các cựu quan chức quân sự tham gia báo cáo ngắn gọn trước tòa bao gồm Đô đốc Steve Abbott, Đô đốc Thad Allen, cựu Bộ trưởng Lục quân Louis Caldera, Tướng George Casey, Tướng Peter Chiarelli, Tướng Carlton Fulford, Jr., Tướng Michael Hayden , cựu Bộ trưởng Không quân Deborah Lee James, Tướng John Jumper, Tướng Charles Krulak, Đô đốc Samuel Jones Locklear III, cựu Bộ trưởng Hải quân Ray Mabus, Tướng Robert Magnus, Tướng Craig McKinley, Đô đốc John Nathman, cựu Bộ trưởng Hải quân Sean O'Keefe, Đô đốc Bill Owens, Đô đốc Scott Swift và Tướng Charles Wald.

.

Trong các cuộc tranh luận tại tòa phúc thẩm, các luật sư của Trump lập luận rằng, theo lý thuyết về quyền miễn tố tuyệt đối, một tổng thống sẽ được miễn truy tố ngay cả khi ông ra lệnh cho đội biệt kích SEAL Team Six ám sát các đối thủ chính trị của mình, trừ khi tổng thống trước đó bị luận tội và bị kết án tại Thượng viện vì làm như vậy.

.

Các thành viên của quân đội có nghĩa vụ tuânlệnh thông qua chuỗi mệnh lệnh, đứng đầu là tổng thống. Họ cũng có nghĩa vụ không tuân theo các mệnh lệnh bất hợp pháp - chẳng hạn như ám sát các đối thủ chính trị của tổng thống hoặc thực thi luật pháp trong nước, như tịch thu máy bỏ phiếu để thực thi các đạo luật gian lận bầu cử (như một mệnh lệnh hành pháp đã được soạn thảo nhưng chưa bao giờ ban hành của Trump)

.

Một kịch bản nguy hiểm đã xảy ra vào năm 2020 sau khi Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper vì Esper tuyên bố công khai rằng quân đội sẽ không đóng vai trò gì trong nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử của Trump. Nhiều quan chức chính sách cấp cao đã từ chức để phản đối việc Trump sa thải Esper, trong khi các quan chức quân sự hàng đầu, bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, đã nói sẽ từ chức nếu Trump ra lệnh cho họ triển khai quân đội để thực hiện một cuộc đảo chính nhằm giúp Trump tiếp tục nắm quyền.

.

⚪ ---- Ngoại Trưởng Anh gặp Trump để xin Trump đừng xúi Hạ Viện Cộng Hòa ngăn cản viện trợ cho Ukraine. Theo báo Politico, David Cameron, ngoại trưởng Anh và cựu thủ tướng Anh, đã gặp Trump tại dinh thự của ông ở Florida, một phần để bào chữa cho việc ủng hộ Ukraine mặc dù trước đây ông từng tố cáo Trump là kẻ mù quáng.

.

Số phận của Ukraine có thể đang ở thế cân bằng trong cuộc bầu cử ở Mỹ. Và khi gói viện trợ khổng lồ cạn kiệt tại Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Cộng hòa kiểm soát, Tổng thống Ukraine, Zelensky dự đoán rằng Putin sẽ phá hủy các thành phố của Ukraine và tàn sát hàng trăm nghìn người nếu quân đội Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến. Gần đây, hai nhà lập pháp Cộng hòa ủng hộ viện trợ Ukraine – Dân biểu Mike Turner của Ohio và Mike McCaul của Texas – đã tuyên bố rằng tuyên truyền ủng hộ Putin đã thấm vào suy nghĩ của một số thành viên Quốc hội.

.

Khi được hỏi về tuyên bố đó, Zelensky cho biết ông đã không đánh giá đúng vấn đề ảnh hưởng của Nga đối với các nền dân chủ như Hoa Kỳ: “Nga có các hoạt động vận động hành lang ở khắp mọi nơi: ở Mỹ, ở các nước Liên Âu, ở Anh, ở Mỹ Latinh, ở châu Phi. Khi chúng ta nói về Quốc hội - bạn có để ý cách họ làm việc với xã hội ở Hoa Kỳ không?”

.

⚪ ---- Một quan chức chiến dịch tranh cử của tiểu bang New York cho Robert F. Kennedy, Jr. đã tham dự cuộc biểu tình “Ngăn chặn hành vi trộm cắp” (“Stop the Steal”) ngày 6 tháng 1/2021 ở Washington, D.C., gọi Donald Trump là “tổng thống yêu thích” của bà trong các bài đăng trên mạng xã hội và vào năm 2021 đã bày tỏ rằng bà ủng hộ Trump với tư cách là ứng cử viên tổng thống năm 2024.

.

Rita Palma, được xác định là giám đốc ban vận động tranh cử của Kennedy ở New York, đã viết trong một dòng tweet ngày 13/2/2021, trong đó có một hình ảnh khoe khoang về việc Trump được tuyên trắng án lần thứ hai và nêu rõ mong muốn bỏ phiếu cho Trump vào năm 2024 nếu Trump tranh cử. Trong một bài đăng khác vào ngày 7 tháng 1/2021, Palma, người cũng là người chống chích ngừa COVID, đã lặp lại tuyên bố sai lầm của Trump về việc cuộc bầu cử năm 2020 bị “gian lận”.

.

Palma cũng hạ thấp tầm quan trọng của cuộc nổi dậy ngày 6/1/2021. “Ngày 6 tháng 1 không phải là một cuộc bạo loạn. Một nhóm nhỏ người đã gặp rắc rối. Đó là 99,9% yên bình, tôn trọng. Tôi đã ở đó”, theo bà viết. Tương tự, chính Kennedy cũng đã cho rằng những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1 đã bị truy tố bất công. Hôm thứ Hai, CNN đưa tin rằng Palma gần đây đã nói với một nhóm đảng viên Đảng Cộng hòa ở New York rằng “Không. Ưu tiên số 1” là đưa Kennedy vào cuộc bỏ phiếu của tiểu bang đó để giúp “loại bỏ Biden, làm Biden mất phiếu.”

.

⚪ ---- Allen Weisselberg, 76 tuổi , cựu giám đốc điều hành lâu năm của đế chế bất động sản của Donald Trump, sẽ bị kết án vào hôm nay thứ Tư vì đã khai gian hữu thệ trong vụ lừa đảo dân sự ở New York của cựu tổng thống. Ông dự kiến sẽ bị kết án 5 tháng tù sau khi nhận tội vào tháng trước về hai tội khai man. Weisselberg thừa nhận đã nói dối khi làm chứng rằng ông không biết nhiều về việc căn hộ áp mái ở Manhattan của Trump được định giá trên báo cáo tài chính của ông với giá trị gần gấp ba lần kích thước thực tế của nó.

.

Đây sẽ là lần thứ hai Weisselberg ngồi tù. Năm ngoái, Weisselberg đã phải ngồi tù 100 ngày vì trốn thuế đối với các đặc quyền của công ty trị giá 1,7 triệu USD, bao gồm một căn hộ miễn phí ở Manhattan và xe hơi sang trọng. Giờ đây, Weisselberg lại đánh đổi cuộc sống của một người nghỉ hưu ở Florida để vào nhà tù Rikers Island khét tiếng của Thành phố New York.

.

Gia đình Trump đã thuê Weisselberg trong gần 50 năm, sau đó trả cho Weisselberg một hợp đồng thôi việc trị giá 2 triệu USD khi các khoản thuế buộc ông phải nghỉ hưu. Công ty tiếp tục thanh toán các hóa đơn hợp pháp của Weisselberg. Weisselberg đã ra khai 2 lần trong các phiên tòa xét xử có kết quả tồi tệ đối với Trump, nhưng mỗi lần đều cố gắng chứng minh rằng Trump của mình không phạm bất kỳ hành vi sai trái nghiêm trọng nào.

.

.

⚪ ---- Một tòa kháng án ở New York hôm thứ Ba đã bác bỏ nỗ lực mới nhất của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm trì hoãn phiên tòa hình sự về tiền bịt miệng sắp diễn ra tuần sau của Trump, dự kiến bắt đầu lựa chọn bồi thẩm đoàn vào tuần tới. Quyết định của Thẩm phán Cynthia Kern đánh dấu một bước thụt lùi khác đối với Trump, người đã liên tục tìm cách trì hoãn phiên tòa.

.

Nhóm pháp lý của Trump nhằm mục đích hoãn phiên tòa cho đến khi hội đồng xét xử kháng án đầy đủ có thể xem xét lệnh bịt miệng hạn chế Trump thảo luận công khai về bồi thẩm đoàn, nhân chứng và các cá nhân khác liên quan đến vụ án. Họ cho rằng lệnh bịt miệng vi phạm các quyền trong Tu chính án thứ nhất của Trump, đặc biệt là trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tổng thống của ông và các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra.

.

Emil Bove, luật sư của Trump, nhấn mạnh những tác hại "không thể khắc phục" của Tu chính án thứ nhất tại một phiên điều trần khẩn cấp, chỉ trích lệnh bịt miệng Trump trong khi cho phép các nhân chứng phía Biện Lý, như Michael Cohen và Stormy Daniels, cả hai nhân chứng trung tâm của cơ quan công tố, công khai chỉ trích Trump.

.

⚪ ---- Bản câu hỏi cho bồi thẩm phiên tòa New York xử Trump: Thẩm phán Juan Merchan không quan tâm liệu các bồi thẩm viên tiềm năng trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của Donald Trump có đặc biệt thích hay không thích Trump hay không, nhưng quan tâm liệu họ có tham gia vào các nhóm như QAnon, Proud Boys hay antifa hay không. Như Politico đưa tin, thẩm phán Tòa án Tối cao New York đã công bố một bảng câu hỏi bao gồm 42 dòng câu hỏi dành cho những người được kêu gọi làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn trong phiên tòa hình sự sẽ bắt đầu vào thứ Hai 15/4.

.

Huy Nguyen Trưong

Jade Pham

Cô giáo Jade Phạm (trái).

Bồi thẩm phải khai đọc và nghe gì: "Các ấn phẩm in, chương trình truyền hình cáp và/hoặc mạng hoặc phương tiện trực tuyến như trang web, blog hoặc nền tảng truyền thông xã hội nào bạn truy cập, đọc hoặc xem?" Các bồi thẩm đoàn cũng sẽ được hỏi về thói quen podcast và nói chuyện trên radio của họ.Mối quan hệ với Trump: "Bạn, người thân hoặc bạn thân đã từng làm việc cho bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào do Donald Trump hoặc bất kỳ ai trong gia đình Trump sở hữu hoặc điều hành chưa?" Các bồi thẩm đoàn cũng sẽ được hỏi liệu họ đã từng làm việc trong chiến dịch tranh cử của Trump hay tham dự một cuộc mít tinh, theo dõi Trump trên mạng xã hội hay nhận email từ Trump hay chưa.Ý kiến về Trump và quyền miễn tố của tổng thống: "Bạn có ý kiến mạnh mẽ hoặc niềm tin vững chắc nào về việc liệu một cựu tổng thống có thể bị buộc tội hình sự tại tòa án bang không? Bạn có cảm nhận hay ý kiến gì về cách Trump bị đối xử trong trường hợp này không? Bạn có bất kỳ ý kiến mạnh mẽ hoặc niềm tin vững chắc nào về cựu Tổng thống Donald Trump, hoặc việc Trump là ứng cử viên tổng thống hiện tại sẽ cản trở khả năng trở thành một bồi thẩm đoàn công bằng và vô tư của bạn không?"⚪ ---- Theo The New York Times, công ty đầu tư của Jared Kushner (con rể Trump) gần như được tài trợ hoàn toàn bởi các nhà đầu tư nước ngoài mà Kushner đã giao dịch trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của bố vợ. Affinity Partners, quỹ đầu tư được xem xét kỹ lưỡng mà Kushner thành lập sau khi rời vai trò ở Washington, D.C., hiện kiểm soát khoảng 3 tỷ USD. Theo hồ sơ của SEC được thực hiện vào tháng 3, gần 99% số tiền mà các nhà đầu tư đặt vào Kushner đến từ các nguồn nước ngoài.Theo báo cáo của NY Times, Affinity đã thực hiện 10 khoản đầu tư trị giá 1,2 tỷ USD cho đến nay, phần nhiều trong số đó là vào các công ty nước ngoài. Một liên doanh chưa được tiết lộ trước đây được cho là có liên quan đến việc hợp tác với một quỹ tài sản có chủ quyền có trụ sở tại Abu Dhabi khi quỹ này cố gắng giành được cổ phần lớn hơn trong công ty điều hành Burger King ở Brazil.Kushner khẳng định các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu quỹ của ông sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ Donald Trump trong trường hợp Trump tái đắc cử. Ông nói với tờ NY Times: “Nếu họ nghĩ rằng họ sẽ nhận được sự đối xử đặc biệt từ Trump vì họ đang thỏa thuận với tôi thì họ đã nhầm. Điều đó thật ngu ngốc.”⚪ ---- Một đạo luật xưa cổ của Lãnh thổ Arizona từ hơn 160 năm trước cấm gần như tất cả các hoạt động phá thai và áp dụng các hình phạt vẫn còn hiệu lực và “hiện có thể thi hành”, theo Tòa án Tối cao Tiểu Bang Arizona ra phán quyết hôm thứ Ba. Quyết định tỷ lệ 4-2 có hiệu lực thi hành trong 14 ngày để cho phép tòa án cấp dưới xem xét các lập luận thách thức tính hợp hiến của luật.Tuy nhiên, theo báo AZCentral, phán quyết nêu rõ rằng "các bác sĩ hiện đã được thông báo rằng tất cả các ca phá thai, ngoại trừ những trường hợp cần thiết để cứu mạng người phụ nữ, đều là bất hợp pháp... và các biện pháp trừng phạt hình sự và quy định bổ sung có thể áp dụng đối với các ca phá thai được thực hiện sau khi thai được mười lăm tuần." Luật quy định bỏ tù bất cứ ai hỗ trợ phá thai từ 2 đến 5 năm tù. Quyết định này có thể đóng cửa tất cả các phòng khám trong tiểu bang cung cấp dịch vụ phá thai.Những người ủng hộ quyền phá thai đã chỉ trích phán quyết. Tổng thống Biden gọi đó là sự tàn nhẫn. Theo tờ New York Times, Bộ trưởng Tư pháp Arizona Kris Mayes cho biết việc áp đặt một đạo luật được ban hành khi "Nội chiến đang hoành hành và phụ nữ thậm chí không thể bỏ phiếu, sẽ đi vào lịch sử như một vết nhơ đối với tiểu bang của chúng ta".Mayes cho biết bà sẽ không thực thi bất kỳ lệnh cấm phá thai nào, và Thống đốc Katie Hobbs, cũng là đảng viên Đảng Dân chủ, đã ban hành lệnh hành pháp vào năm ngoái trao cho Bộ trưởng Tư pháp Arizona mọi quyền lực để thực thi luật quản lý việc phá thai. Nhưng quyết định của họ có thể bị thách thức bởi bất kỳ Biện lý quận nào trong tiểu bang.⚪ ---- Dân số Hoa Kỳ sinh ra ở nước ngoài đã tăng 15% trong 12 năm qua, theo một báo cáo mới từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ công bố hôm thứ Ba. Dân số sinh ra ở nước ngoài ở Mỹ là khoảng 40 triệu người vào năm 2010, chiếm 12,9% tổng dân số. Con số này đã tăng lên 46,2 triệu trong 12 năm, hiện chiếm 13,9% tổng dân số.Những người thuộc nhóm dân số sinh ra ở nước ngoài là những người sống ở Mỹ và không phải là công dân Hoa Kỳ khi sinh ra, thường trú nhân hợp pháp, sinh viên nước ngoài, người tị nạn và người di cư trái phép. Độ tuổi trung bình của dân số sinh ra ở nước ngoài tăng nhiều hơn dân số bản địa từ năm 2010 đến năm 2022. Dân số sinh ở nước ngoài tăng 5 năm, từ độ tuổi trung bình 41,4 lên 46,7 tuổi, trong khi dân số bản địa tăng nhẹ, từ 35,9 lên 36,9 tuổi.North Dakota, South Dakota, West Virginia và Delaware chứng kiến dân số sinh ra ở nước ngoài tăng hơn 40%. Theo báo cáo, tỷ lệ người sinh ra ở nước ngoài đã tăng gần 5%, từ 68,3% năm 2010 lên 75,1% vào năm 2022. Một nửa dân số sinh ra ở nước ngoài của Hoa Kỳ đến từ Nam Mỹ.New Jersey, California, Florida và New York là bốn tiểu bang nơi người nhập cư chiếm hơn 1/5 dân số của tiểu bang. California dẫn đầu với 26,5%, New Jersey đứng thứ hai với 23,2%, New York có 22,6% và Florida đứng thứ tư với 21,1%. Gần 50 phần trăm tổng số người nhập cư đã đến nước này trước năm 2000.⚪ ---- Tờ Wall Street Journal hôm thứ Tư đưa tin Hamas đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời do Hoa Kỳ đưa ra. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Israel cho biết Israel sẵn sàng chấp nhận đề xuất này nhưng "kế hoạch này được coi là có lợi cho Hamas". Đề xuất này bao gồm một thời gian tạm dừng kéo dài sáu tuần, trong đó Hamas sẽ thả 40 con tin Israel, trong khi Israel sẽ thả 900 tù nhân Palestine. Tuy nhiên, theo báo cáo, Hamas không đồng tình với tính chất tạm thời của lệnh ngừng bắn, muốn chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và muốn rút hoàn toàn Lực lượng Phòng vệ Israel khỏi Dải Gaza.⚪ ---- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cáo buộc Israel hôm thứ Tư "gây bất ổn ở Trung Đông và hậu quả là toàn thế giới". Sanchez nhấn mạnh rằng phản ứng của Israel trước các cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10 là "không tương xứng" và nhắc lại sự ủng hộ của Tây Ban Nha đối với việc công nhận nhà nước Palestine. Sanchez nói với các thành viên quốc hội và nhấn mạnh rằng động thái như vậy là vì lợi ích địa chính trị của châu Âu.⚪ ---- Biden nói và làm không giống nhau. Tổng thống Biden tiếp tục chỉ trích chiến lược chiến tranh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chống lại Hamas bằng ngôn ngữ thẳng thừng trong một cuộc phỏng vấn mới trên mạng truyền hình tiếng Tây Ban Nha Univision, theo Reuters: “Tôi nghĩ những gì Netanyahu đang làm là một sai lầm. Tôi không đồng ý với cách tiếp cận của Netanyahu."Cuộc phỏng vấn được ghi hình vào tuần trước, sau cuộc tấn công của Israel vào một đoàn xe viện trợ ở Gaza và được phát sóng vào thứ Ba. Biden đặc biệt gọi cuộc tấn công vào đoàn xe là "thái quá". Biden cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để viện trợ nhân đạo có thể được chuyển đến. "Điều tôi kêu gọi là người Israel hãy ngừng bắn, cho phép toàn bộ dân Gaza tiếp cận lương thực và thực phẩm trong sáu, tám tuần tới. Tôi đã nói chuyện với tất cả mọi người từ người Ả Rập Saudi, người Jordan đến người Ai Cập. Họ đã chuẩn bị chuyển đến. Họ đã chuẩn bị chuyển thực phẩm vào Gaza."CNN gọi ngôn ngữ của Biden là "một trong những lời chỉ trích gay gắt nhất của ông Biden" đối với Netanyahu, nhưng báo Washington Post lưu ý rằng "lời hùng biện ngày càng cứng rắn của ông Biden không tương ứng với bất kỳ sự thay đổi chính sách quan trọng nào trong việc chính quyền của Biden ủng hộ Israel một cách kiên định." Nhưng Biden nói thì khác với Biden làm. Thấy rõ, Biden nói trên đài Univision là để kiếm phiếu dân gốc Mỹ Latin.⚪ ---- Theo dữ liệu hôm thứ Ba, Airbus đã vượt qua Boeing về số lượng giao phi cơ trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024, với 142 chiếc phi cơ giao cho 45 khách hàng. Công ty cũng ghi nhận 63 phi cơ giao ra trong tháng 3 và tổng số đơn đặt hàng tăng đáng kể, đạt 137 chiếc. Ngược lại, Boeing, hiện đang phải đối mặt với các vấn đề kỹ thuật với mẫu 737 MAX, lại báo cáo số liệu giao hàng sụt giảm. Chỉ có 83 phi cơ thương mại được giao trong quý 1 năm 2024, giảm đáng kể so với 130 chiếc được giao trong cùng kỳ năm 2023.⚪ ---- Tờ New York Times đưa tin hôm thứ Ba rằng Cục Hàng không Liên bang (FAA) đang điều tra các cáo buộc liên quan đến chiếc Boeing 787 Dreamliner do một kỹ sư hàng không đệ trình. Kỹ sư Sam Salehpour tuyên bố rằng cách lắp ráp các bộ phận phi cơ có thể ảnh hưởng đến thời gian phòng không của cấu trúc phi cơ. Lo ngại này, nêu rõ trong các báo cáo và tài liệu gửi tới FAA, cho thấy rằng những thay đổi trong quy trình lắp ráp các bộ phận khung phi cơ từ các nhà sản xuất khác nhau có thể dẫn đến rủi ro về an toàn sau khi sử dụng kéo dài.⚪ ---- Công ty dược phẩm khổng lồ của Thụy Sĩ Novartis hôm thứ Ba đã công bố kế hoạch sa thải 680 nhân viên trong tổ chức phát triển của mình, một lĩnh vực quan trọng chịu trách nhiệm đưa thuốc ra thị trường. Công ty có trụ sở tại Basel sẽ chứng kiến khoảng 440 vị trí bị cắt giảm ở Thụy Sĩ và lên tới 240 vị trí ở Hoa Kỳ trong vòng 2 đến 3 năm tới. Việc cắt giảm việc làm này là một phần của sáng kiến tách biệt với nỗ lực tái cơ cấu quan trọng hơn, mà Novartis trước đây đã chỉ ra rằng có thể ảnh hưởng đến 8.000 trong số 78.000 nhân viên toàn cầu của họ.Bất chấp những cắt giảm đáng kể này, công ty vẫn đặt mục tiêu định hình lại năng lực của mình và tiếp cận các nhóm nhân tài địa phương, đặc biệt là về khoa học dữ liệu và các chuyên ngành quản lý, với mối quan tâm sâu sắc đến Anh.⚪ ---- Theo dữ liệu từ Hiệp hội Giám đốc Tang lễ Quốc gia (National Funeral Directors Association) và nghiên cứu do USA Today Blueprint thực hiện, chi phí trung bình cho một đám tang ở Hoa Kỳ là 7.848 USD. Chi phí này có thể dành cho các khoản như bảo quản hài cốt, quan tài, ướp xác và sử dụng nhân viên cũng như trang thiết bị của nhà quàn cho buổi lễ.Điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt khác nhau giữa các tiểu bang, các nhà nghiên cứu nhận thấy 10 tiểu bang sau đây có giá tang lễ cao nhất:1. Hawaii – $14,964.902. Thủ đô DC – $12,184.403. Massachusetts – $12,159.504. California – $11,495.505. New York – $10,449.706. Alaska – $10,391.607. Maryland – $9,669.508. Washington – $9,628.009. Vermont – $9,569.9010. Oregon – $9,520.10⚪ ---- Theo Cục Thống kê Vận tải (BTS) của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, nơi công bố dữ liệu về tình trạng hoãn và hủy chuyến cho các phi trường trên cả nước, 1/5 tổng số chuyến bay ở Hoa Kỳ đã bị hoãn (bay trễ hơn lịch ấn định) vào năm 2023. BTS sử dụng các chuyến bay đến khi báo cáo các chuyến bay bị hoãn và hủy; chuyến bay được coi là bị hoãn nếu đến cổng muộn hơn 15 phút so với thời gian đến dự kiến.Trên toàn quốc, hơn 6,8 triệu chuyến bay đã được lên lịch bởi các hãng hàng không có trụ sở tại Hoa Kỳ vào năm ngoái. Trong số đó, có khoảng 5,4 triệu chuyến bay đúng giờ, chiếm 78,2% tổng số chuyến bay.Tại địa phương, các phi trường Los Angeles hoạt động tốt khi có lượng khách đến đúng giờ vào năm 2023, dữ liệu của BTS cho thấy; trên thực tế, không một phi trường California nào lọt vào danh sách 10 phi trường có nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy chuyến nhất trên toàn quốc.⚪ ---- Theo dữ liệu của BTS, có 1.386.699 chuyến bay đã bị hoãn trên toàn quốc trong năm 2023 trong tổng số hơn 6,8 triệu chuyến, cho thấy khoảng 20,2% tổng số chuyến bay nội địa theo lịch trình trong nước đến điểm đến muộn. Trong khi đó, 87.943 chuyến bay đã bị hủy, tương đương khoảng 1,3% tổng số chuyến bay. So sánh, hơn 181.000 chuyến bay đã bị hủy trên toàn quốc vào năm 2022.Florida đặc biệt dễ bị chậm trễ, với 6/10 phi trường hàng đầu có nhiều chuyến bay bị trễ nhất. Nhưng San Juan, Puerto Rico, là nơi có hành vi phạm tội tồi tệ nhất trong số các phi trường lớn hơn, với gần 1/3 số chuyến bay đến muộn ít nhất 15 phút vào năm 2023. Minneapolis/St. Paul có ít sự chậm trễ nhất, ở mức 14,6%.⚪ ---- Nối 2 đầu Nam và Bắc California: Kế hoạch sử dụng đường ray xe lửa hiện có để cung cấp chuyến đi qua đêm sang trọng giữa hai trung tâm kinh tế và văn hóa của California sắp xảy ra. Tháng trước, Dreamstar Lines, một công ty khởi nghiệp vận chuyển có trụ sở tại Newport Beach, đã đạt được thỏa thuận với một trong những công ty vận tải hàng hóa quan trọng nhất quốc gia, thực hiện những bước đầu tiên để biến dịch vụ xe lửa qua đêm giữa San Francisco và Los Angeles thành hiện thực.Dreamstar đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Union Pacific Railroad, mở đường cho hai đơn vị đi đến thỏa thuận cuối cùng cho phép Dreamstar vận hành các đoàn tàu của mình trên đường ray thuộc sở hữu của Union Pacific. Các chuyến tàu Dreamstar sẽ chạy trên đường ray tạo nên tuyến đường sắt Coast Line giữa Quận Los Angeles và khu vực Vịnh San Francisco, tuyến này di chuyển chủ yếu dọc theo bờ biển California. Tuyến đó đã được Pacific Surfliner và Coast Starlight của Amtrak cùng nhiều hãng khác sử dụng.Thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được soạn thảo hoặc thống nhất, nhưng nếu và khi điều đó xảy ra, Dreamstar hy vọng sẽ được cấp dịch vụ đường sắt chở khách qua đêm độc quyền giữa hai khu vực, mang đến cho hành khách cơ hội lên tàu ở một thành phố, ngủ và thức dậy, trong một thành phố lớn khác.⚪ ---- Quận Cam: Một tài xế say rượu nhiều lần bị kêu án 15 năm tù sau khi nhận tội gây ra vụ tai nạn do uống rượu khiến một phụ nữ 44 tuổi thiệt mạng và làm bị thương gia đình cô này ở Quận Cam. Kamal Akwette Attoh, 42 tuổi, đã nhận tội giết người cấp độ hai vì tông xe khiến Jeongmi Choi thiệt mạng khi cô cùng gia đình đi bộ về nhà từ Công viên Irvine ngày 16/5/2018. Attoh đã khai với cảnh sát rằng hôm đó anh lái xe từ nhà bạn gái về nhà, trước đó có uống 4 ly bia và thuốc Xanax, nhưng sau đó nói anh ta đã uống rượu vodka và rượu martini.⚪ ---- Quận Cam: Sở Cảnh sát Anaheim đang điều tra một vụ giết người sau khi một thi thể được tìm thấy vào sáng thứ Ba, ngay trước 4 giờ sáng tại khu vực 8700 trên đường East Santa Ana Canyon Road, một con đường phụ chạy cạnh Xa lộ 91 ở Anaheim Hills. Trung sĩ Jon McClintock xác nhận vụ này đang được điều tra như một vụ giết người.⚪ ---- California:, 20 tuổi, đã chết trong vụ đụng xe liên hệ nhiều xe tại giao lộ Audubon Drive và Friant Road ở phía đông bắc Fresno vào đêm Chủ Nhật 7/4/2024. Cảnh sát tới giao lộ này khoảng 9 giờ tối Chủ nhật, nơi va chạm giữa 4 xe. Một nhân chứng nói đã thấy một tài xế vượt đèn đỏ, gây ra vụ va chạm khiến Trương chết. Truong được chở đến bệnh viện gần đó, nhưng đã qua đời vì vết thương quá nặng tại bệnh viện.⚪ ---- HONOLULU – Cô giáocủa Trường Trung học cơ sở Kawānanakoa đã trở thành người mới nhất nhận được Giải thưởng Milken Educator Award hôm thứ Hai. Được coi là "Giải Oscar về giảng dạy", giải thưởng này công nhận những giáo viên xuất sắc và đi kèm với giải thưởng tiền mặt trị giá 25.000 USD. Cô Pham đã được trao giải thưởng bởi Lowell Milken, chủ tịch và đồng sáng lập Quỹ Gia đình Milken, Thống đốc Josh Green, M.D., Giám đốc Học khu Keith Hayashi và các quan chức khác trong một cuộc họp bất ngờ toàn trường khi học sinh, giáo viên và nhân viên cổ vũ thành tích của cô.“Jade Pham là một giáo viên xuất sắc, người ủng hộ mọi học sinh và làm việc chăm chỉ để tạo cơ hội học tập chất lượng cao cho tất cả các cấp lớp tại Kawānanakoa,” Giám đốc Học khu Keith Hayashi cho biết. “Sự tham gia của cô với các giáo viên đồng nghiệp của mình đã tạo ra các quy trình nhằm cải thiện sự phát triển cá nhân và học tập của học sinh thông qua việc giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu và học tập dựa trên dự án. Sự cống hiến của cô ấy trong việc cố vấn cho các đồng nghiệp của mình và cải thiện kết quả học tập của học sinh đã nâng tầm toàn trường và chúng tôi thực sự biết ơn khi có một nhà giáo dục xuất sắc như Jade trong nhóm của chúng tôi.”Jade Phạm nói rằng cô di cư đến Hawaii cùng gia đình từ Việt Nam khi cô mới 2 tuổi và theo học tại các trường công lập trong suốt hành trình học tập của mình - từ Trường tiểu học Linapuni và Trường tiểu học Pālolo đến Trường trung học cơ sở Jarrett và Trung học Kaimukī - trong khi cô lớn lên trong nhà ở công cộng (public housing: nhà do chính phủ tài trợ).Cô lấy bằng cử nhân khoa học chính trị tại Đại học Corban vào năm 2017, ban đầu cô nghĩ mình sẽ theo học luật. Sau khi trở về nhà, cô bắt đầu giảng dạy tại trường cũ của mình, nơi cô phát hiện ra niềm đam mê giảng dạy và giáo dục của mình. Cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ giáo dục tại Đại học Hawaii ở Mānoa vào năm 2019 và bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là giáo viên giáo dục đặc biệt và giáo dục phổ thông.“Tôi thực sự tin rằng tôi sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có tất cả các giáo viên đã tin tưởng vào sự trưởng thành của tôi,” Phạm nói sau khi nhận giải thưởng. “Nói chung, chính các giáo viên đã dìu dắt tôi từ khi tôi còn học mẫu giáo cho đến tận ngày nay.”Vào năm 2021, Pham chuyển đến trường Trung học Kawānanakoa và làm giáo viên giáo dục đặc biệt và nghiên cứu xã hội trước khi đảm nhận vị trí hiện tại là điều phối viên dịch vụ học sinh, nơi cô hiện hỗ trợ trực tiếp cho tất cả các lớp học và hợp tác chặt chẽ với giáo viên để đảm bảo chất lượng học tập cao cho học sinh. tất cả học sinh.Pham đã nhận được chứng chỉ của Ủy ban Quốc gia về Tiêu chuẩn Giảng dạy Chuyên nghiệp vào tháng 2 năm 2024 để công nhận việc đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về giảng dạy và gần đây đã được Hiệu trưởng Trung học cơ sở Kawānanakoa Ronnie Victor bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng tạm thời cho trường có sĩ số tuyển sinh là 595 học sinh.Phạm nói: “Điều giữ tôi ở đây là tình yêu thương tôi dành cho học sinh của mình. Kể từ năm đầu tiên, tôi đã phát triển những mối quan hệ rất có tác động - không chỉ tác động của tôi đối với các học sinh mà còn tác động của chúng đối với tôi, luôn giúp tôi có quan điểm khiêm tốn về cuộc sống.”Chương trình Giải thưởng Nhà giáo dục Milken do Quỹ Gia đình Milken phát động vào năm 1987 và đã được tạp chí Teacher mô tả là "Giải Oscar về giảng dạy". Pham là giáo viên Hawaii thứ 81 nhận được giải thưởng kể từ khi Hawaii tham gia chương trình vào năm 1990. Những người nhận giải ở Hawaii đã nhận được giải thưởng cùng với tổng số tiền thưởng hơn 2 triệu USD.⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 1/2 người Mỹ, chủ nhà và người thuê nhà, gian nan để trả tiền đúng hạn cho tiền thế chấp mua nhà hay tiền thuê nhà?ĐÁP 1: Đúng thế. Nhiều người Mỹ đang phải vật lộn để giữ một mái nhà trên đầu trong bối cảnh chi phí nhà ở ở Mỹ tăng cao. Theo một cuộc khảo sát gần đây từ nhà môi giới bất động sản trực tuyến Redfin, khoảng một nửa số chủ nhà và người thuê nhà cho biết họ đã phải vật lộn định kỳ trong năm nay để đủ khả năng trả tiền thế chấp hoặc tiền thuê nhà. Để theo kịp các khoản thanh toán tiền nhà, một số chủ nhà và người thuê nhà báo cáo đã bán đồ đạc của họ, nhận ca làm thêm giờ, hủy kỳ nghỉ, làm công việc thứ hai và thậm chí bỏ bữa ăn.Chen Zhao, trưởng nhóm nghiên cứu kinh tế tại Redfin, cho biết trong một tuyên bố rằng chi phí nhà ở trên thị trường ngày nay có nghĩa là “một số gia đình không còn đủ khả năng chi trả cho những nhu cầu thiết yếu khác, bao gồm thực phẩm và chăm sóc y tế, và buộc phải hy sinh lớn”. Những phát hiện của Redfin dựa trên một cuộc khảo sát với khoảng 3.000 chủ nhà và người thuê nhà vào tháng 2/2024.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Mangthai có tác động là tăng tốc lão hóa so với quý bà không mang thai?ĐÁP 2: Đúng thế. Mang thai biến đổi cơ thể phụ nữ theo nhiều cách rõ ràng, nhưng nghiên cứu mới cho thấy nó cũng có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Phân tích di truyền cho thấy những phụ nữ từng mang thai dường như già hơn về mặt sinh học so với những phụ nữ chưa từng sinh con.Chi tiết: