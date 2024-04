Việt Nam báo động cúm gia cầm lan sang người: Bộ Y tế thông tin về ca mắc cúm A/H9 đầu tiên tại Việt Nam.

- Tạp chí Law & Crime: hồ sơ kiện dân sự làm hại Trump bất kể Tòa Tối Cao cho Trump miễn tố hình sự

- Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ gây quỹ, xin tiền từ nhóm giới tính LGBTQ

- TT Biden: đã vượt qua cột mốc 15 triệu việc làm tạo ra kể từ năm 2021, thất nghiệp dưới 4%, tiền lương thợ tăng, lạm phát giảm

- Bộ Tư Pháp New York: Tiền Trump thế chấp 175 triệu đô có thể là cú lừa, vì công ty thế chấp không có đủ trị giá 10 lần (1,75 tỷ USD)

- Luật sư của Trump nộp kiến nghị mới, đòi Thẩm phán Juan Merchan tự rút lui vì cô con gái hoạt động có khách hàng là Biden và Harris.

- Luật sư của Trump đòi vào xem vào kho phim tài liệu NBC về cô Stormy Daniels. Thẩm phán Juan M. Merchan từ chối, cấm Trump xem

- Dân Biểu Dân chủ tại Hạ viện trình dự luật: đổi tên nhà tù liên bang ở Miami, Florida, thành nhà tù Trump

- Trump hy vọng đêm nay, Thứ Bảy, sẽ quyên góp được 50 triệu đôla, gấp đôi kỷ lục 3 Tổng Thống Dân Chủ gây quỹ 1 đêm

- Phi, Nhật, Mỹ và Úc sẽ tập trận hải quân chung ở Biển Đông (South China Sea)

- TQ: sẽ vững chắc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên biển.

- 151 đạo diễn, nghệ sĩ gốc Do Thái ký thư chung, bênh vực Jonathan Glazer (đạo diễn đoạt giải Oscar 2024) đã lên án Israel diệt chủng dân Palestine và nói bác bỏ dòng máu Do Thái

- Quân Israel bố ráp Bờ Tây, bắt nhiều người Palestine

- Phe Shiite của Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã nhận trách nhiệm tấn công nhà máy lọc dầu ở Haifa, miền bắc Israel để bênh vực Gaza

- Nga: vỡ đập bảo vệ thị trấn Orenburg Orsk, lũ sông Ural tràn bờ, 10.000 người phải di dời và cơ nguy lũ lụt cho 4.000 nhà.

- Boeing: Giám đốc điều hành Dave Calhoun rời Boeing cuối năm nay với 33 triệu USD tiền thưởng.

- Elon Musk: sẽ ra mắt Robotaxi ngày 8 tháng 8/2024

- Cục Hàng không công bố 148,3 triệu USD vào các dự án phi trường ở 28 tiểu bang và Guam.

- Chính phủ Sri Lanka bị áp lực TQ ngăn cấm Đức Đạt Lai Lạt Ma tới thăm, dù có lời mời từ Phật Giáo Sri Lanka

- Tesla đối mặt với vụ kiện tập thể vì vi phạm luật tiền lương đối với công nhân nhà máy và nhà kho ở California

- California: đóng cửa tất cả 371 cửa tiệm "99 Cents Only Stores" và 14.000 nhân viên sẽ mất việc.

- Quận Cam: y tế di động trên xe van, điều trị cho các bệnh nhân vô gia cư

- Minnesota: truy tố Pheng Vang tội ngộ sát vì đấm chết Peter Nguyen

- Arizona: Bác sĩ Linh Cao Nguyen nhận tội gian lận bảo hiểm y tế, gây thiệt hại 3,7 triệu USD.

- TIN VN. Doanh nghiệp xuất khẩu "long đong" tìm đường về thị trường trong nước.

- TIN VN. Bộ Y tế thông tin về ca mắc cúm A/H9 đầu tiên tại Việt Nam.

- TIN VN. Rủ nhau dọn nhà về Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lâm Đồng.

- HỎI 1: Ô nhiễm: 1/3 dân Mỹ bớt xài đồ nhựa 5 năm qua, 47% vẫn dùng bình thường? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Số vụ tự tử ở các vận động viên đại học tăng gấp 2 trong 2 thập niên qua? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-6/4/2024) ⚪ ---- Philippines, Nhật Bản, Mỹ và Australia sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Đông (South China Sea) vào Chủ nhật tuần này, theo 1 tuyên bố chung: “Chúng tôi sát cánh cùng tất cả các quốc gia trong việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp vốn là nền tảng cho một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình và ổn định. Bốn quốc gia của chúng tôi tái khẳng định quan điểm coi Phán quyết của Tòa Trọng tài Biển Đông năm 2016 là phán quyết cuối cùng và quyết định ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên tranh chấp." Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa lực lượng phòng thủ của các nước liên quan, sẽ diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.

⚪ ---- Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) hôm thứ Bảy tuyên bố sẽ vững chắc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên biển. Bình luận này đưa ra trong một tuyên bố tóm tắt các cuộc đàm phán gần đây giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc ở Hawaii. Cuộc đàm phán, ban đầu được tổ chức vào ngày 3-4 tháng 4, nhằm thúc đẩy tương tác trên không và trên biển an toàn và an ninh, và đảm bảo sự phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững trong quan hệ quân sự Mỹ-TQ. Bộ Quốc phòng TQ nhấn mạnh cần thiết phải "trao đổi quan điểm thẳng thắn và mang tính xây dựng" về tình hình an ninh hàng hải và hàng không ảnh hưởng đến cả TQ và Mỹ.

⚪ ---- Quân Israel đã thực hiện một loạt vụ bắt giữ ở Nablus và Hebron của Bờ Tây (West Bank) sau khi đột kích trong khu vực, theo tin Wafa. Tại trại tị nạn Balata ở Nablus, họ vây nhà của một thanh niên và bắt anh ta. Ngoài ra, ở trung tâm Nablus, một thanh niên khác đã bị bắt sau một cuộc đột kích vào một tòa nhà, trong khi người Palestine thứ ba bị giam giữ tại một trạm kiểm soát quân sự ở phía nam thành phố. Theo Wafa, tại Hebron, quân Israel đã tiến hành thêm các vụ bắt giữ, nâng tổng số người bị bắt trong thành phố kể từ rạng sáng Thứ Bảy lên 5 người.

⚪ ---- Phe Shiite có vũ trang của Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã nhận trách nhiệm vào sáng sớm thứ Bảy về một cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Haifa, miền bắc Israel, theo tuyên bố trên kênh Telegram của họ, rằng "các chiến binh thánh chiến của Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq" đã bắn phi cơ không người lái vào các nhà máy lọc dầu nằm trong cái mà họ gọi là "các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của chúng tôi". Các nhóm vũ trang Iraq nhấn mạnh cam kết tiếp tục tấn công "các vị trí của kẻ thù" như một phần của hoạt động kháng chiến chống lại "sự chiếm đóng" và hỗ trợ Dải Gaza.

⚪ ---- Một nhóm các nhà hoạt động nghệ tuật sáng tạo Do Thái nổi tiếng đã ký chung một lá thư vào thứ Sáu bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với bài phát biểu nhận giải Oscar của Jonathan Glazer, đạo diễn phim Zone of Interest, trong đó ông lên án chiến dịch tàn sát của quân đội Israel nhắm vào người Palestine nhân danh đức tin lập quốc Do Thái.

Danh sách 151 cái tên được báo Variety thu thập, bao gồm các diễn viên như Joaquin Phoenix, Chloe Fineman của SNL, Elliot Gould, Kate Berlant, Wallace Shawn và Ilana Glazer. Bức thư còn có chữ ký của các đạo diễn, nhà làm phim như Boots Riley, Ira Sachs và Joel Coen. Ngoài ra, trong một tuyên bố, cựu Giám đốc điều hành của Focus Pictures, James Schamus, cho biết “lời kêu gọi nhân đạo của Glazer ngày càng trở nên cấp bách hơn” sau vụ sát hại 7 nhân viên cứu trợ của World Central Kitchen cùng với “vô số thường dân Palestine”.

Tháng trước, gần 500 nhà hoạt động nghệ thuật Do Thái đã ký một lá thư nhân danh bảo vệ Israel, bênh vực chiến dịch tàn sát dân Palestine, và lên án bài phát biểu khi nhận Giải Oscar của đạo diễn Glazer, trong đó Glazer nói rằng Glazer bác bỏ “đặc tính Do Thái và nạn diệt chủng ở Gaza, nơi bị chiếm đóng bởi một kẻ chiếm đóng” cũng như việc Israel bao vây Gaza. Vào tháng 3, nhà viết kịch nổi tiếng Tony Kushner đã chỉ trích những người chỉ trích những nhận xét của Glazer, gọi đó là một “tuyên bố không thể chối cãi, không thể bác bỏ”.

⚪ ---- Một hồ sơ tòa mới, trong vụ kiện dân sự mới, có thể tiết lộ thêm nhiều hành vi bí mật Trump thực hiện trong ngày bạo loạn 6/1/2021. Một thẩm phán có thể sắp tiết lộ thông tin mới có thể tiết lộ cựu Tổng thống Donald Trump đã hành động với tư cách "riêng tư" vào ngày 6 tháng 1/2021, thay vì với tư cách là một quan chức nhà nước - sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với các phiên tòa hình sự của ông. (riêng tư: nghĩa là Trump không thể lấy tư cách Tổng Thống để xn miễn tố).

Theo tạp chí Law & Crime, "Đây là điểm khác biệt chính đối với một nhóm các nhà lập pháp và cảnh sát Hoa Kỳ trước đây và hiện tại đang kiện Trump vì vi phạm Đạo luật Ku Klux Klan, như Law&Crime đã báo cáo trước đó. Chỉ trong tuần này, cựu tổng thống đã đệ đơn kiến nghị lên xin hoãn vụ kiện dân sự đó vô thời hạn, đưa ra câu hỏi về quyền miễn tố đang chờ phán quyết trước Tòa án Tối cao." Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Amit Mehta đang thụ lý vụ kiện ít người biết này.

Bản tin viết: “Trump lập luận rằng sự chồng chéo giữa yêu cầu dân sự và bản cáo trạng hình sự do Công tố đặc biệt Jack Smith truy tố là quá lớn và việc ra tòa, hoặc thậm chí bắt đầu các thủ tục tố tụng trước khi xét xử như khám phá, sẽ đe dọa đến quyền tự buộc tội theo Tu chính án thứ Năm [quyền im lặng] của ông ấy.”

Điều này xảy ra sau khi vụ kiện đã được tiến hành trong nhiều năm, được phép tiến hành sau khi tuyên bố của Trump về việc được miễn tố khỏi vụ kiện dân sự bị bác bỏ. Vấn đề riêng biệt về việc liệu Trump có được miễn truy tố hình sự hay không hiện đang được Tòa án Tối cao quyết định. Nghĩa là, nếu Tòa Tối Cao bênh Trump, cho quyền miễn tố, thì cũng bị kẹt về truyt ố dân sự.

Luật sư đại diện cho các nguyên đơn, Joseph Sellers, nói với Law & Crime rằng tác động đối với vụ án hình sự có thể rất lớn: “Vụ án hình sự được đưa ra trước Tòa án Tối cao về vấn đề quyền miễn tố được quy định hoàn toàn khác về mặt này và nó khá quan trọng. Trong vụ án dân sự của chúng tôi, câu hỏi đặt ra là liệu hành vi của Trump chủ yếu mang tính chất chính thức hay riêng tư. Đó là mấu chốt.”

Phần lớn hồ sơ dân sự xoay quanh những điều Trump đã nói tại cuộc biểu tình "Stop the Steal" tại quảng trường Ellipse vào ngày 6 tháng 1/2021 khi cuộc bạo loạn ở phía bên kia của khu phức hợp đang bắt đầu hình thành: “Rõ ràng nội dung những gì Trump nói là về việc tìm kiếm và đảm bảo việc tái tranh cử của Trump. Tòa án đã nhiều lần xác nhận rằng việc tìm kiếm sự tái tranh cử của bạn nhất thiết phải là một hành động riêng tư. Không có vai trò 'chính thức' nào có thể được thực hiện đối với những người đang vận động cho cuộc bầu cử của họ cho dù bạn có đương nhiệm hay không. Dù bằng cách nào, hoạt động của chiến dịch tranh cử nhất thiết phải mang tính chất riêng tư.”

⚪ ---- Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump dự kiến tổ chức một sự kiện gây quỹ cho Nhóm Cộng hòa Log Cabin vào ngày 20 tháng 4/2024 tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Fla. Đây sẽ là sự kiện chính trị lớn đầu tiên trong năm của bà Melania Trump. Nhóm bảo thủ tập trung vào những người LGBTQ (đồng tính, chuyển giới, lưỡng tính...) đã tổ chức một sự kiện khác tại Mar-a-Lago vào năm 2021, trong đó Melania là khách mời danh dự.

Sự kiện tháng 4/2024 sẽ nhằm kỷ niệm sự ra mắt chương trình "Con đường dẫn đến chiến thắng" của Nhóm Cộng hòa Log Cabin, chương trình có kế hoạch nhắm mục tiêu đến cử tri ở các tiểu bang chiến trường. Cựu đệ nhất phu nhân đã duy trì mối quan hệ tài chính với Nhóm Cộng hòa Log Cabin trong nhiều năm. Năm ngoái, Melania đã báo cáo nhận được khoản tiền 250.000 USD từ nhóm này hồi tháng 12/2022.

⚪ ---- Bộ Tư Pháp New York: Tiền thế chấp 175 triệu đô là cú lừa mới của Trump. Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đã đặt vấn đề về việc nộp trái phiếu thế chấp trị giá 175 triệu USD của Donald Trump. Văn phòng của James đã nộp thông báo ngoại lệ vào thứ Năm sau khi các luật sư của Trump gửi lại trái phiếu đã được sửa chữa. Thông báo của Bộ thách thức liệu nơi bảo lãnh Knight Specialty Insurance có đủ điều kiện hợp pháp để đảm bảo tiền bảo lãnh trong phán quyết gian lận dân sự chống lại Trump hay không.

Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Arthur Engoron đã lên lịch phiên điều trần về vấn đề trái phiếu vào ngày 22/4. Hồ sơ Bộ lưu ý rằng Knight Specialty Insurance không phải là công ty bảo hiểm được cấp phép ở tiểu bang New York, không đáp ứng yêu cầu chính về việc đăng bộ trái phiếu trong tiểu bang.

Theo Adam Pollock, đối tác quản lý của công ty luật Pollock Cohen LLP ở New York, đây không phải là vấn đề duy nhất liên quan đến trái phiếu. Pollock là cựu phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ, giữ vai trò đó cho đến năm 2017. Pollock nói: “Trái phiếu này là một mánh khóe tài chính sâu hơn trong một cuộc thử nghiệm về mánh khóe tài chính. Thẩm phán này sẽ có chút kiên nhẫn đối với một mối ràng buộc thiếu sót." (Ghi chú: chữ chicanery có thể dịch là "cú lừa" thay vì mánh khóe.)

Pollock nói với UPI rằng luật New York đã ghi hai lần rằng trái phiếu phải được viết bởi một công ty bảo hiểm được cấp phép ở New York mà giấy phép này phải được cấp bởi Bộ Dịch vụ Tài chính New York. Báo cáo tài chính bị thiếu trong hồ sơ trái phiếu gốc cũng phải chứng minh rằng công ty bảo hiểm có vốn thặng dư ít nhất gấp 10 lần số tiền trái phiếu. Trong trường hợp này, ngưỡng đó là 1,75 tỷ USD.

Tuyên bố tài chánh của Knight Specialty Insurance cho thấy vốn thặng dư là 138 triệu USD. Số tiền đó ít hơn số tiền trái phiếu trị giá 175 triệu USD, chứ chưa nói đến số tiền (gấp mười: 1,75 tỷ USD) mà luật pháp New York yêu cầu. Knight Specialty Insurance cũng đính kèm một báo cáo hợp nhất của tất cả các công ty liên quan, cho biết họ kết hợp với nhau để có khoản thặng dư khoảng 1 tỷ USD. Cũng chưa đủ.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết, với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp mới nhất, chính quyền của ông đã vượt qua cột mốc 15 triệu việc làm được tạo ra kể từ năm 2021. Báo cáo tháng 3 cho thấy Hoa Kỳ đã tạo thêm 300.000 việc làm trong một tháng, cao hơn nhiều so với dự kiến.

Biden nói trong một tuyên bố: "Kế hoạch của tôi là phát triển nền kinh tế từ giữa đến dưới lên, đầu tư vào tất cả người Mỹ và mang lại cơ hội công bằng cho tầng lớp trung lưu. Tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức dưới 4% trong khoảng thời gian dài nhất trong hơn 50 năm. Tiền lương đang tăng lên . Lạm phát đã giảm đáng kể.”

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump đang thực hiện một nỗ lực mới để yêu cầu Thẩm phán Juan Merchan tự rút lui khỏi phiên tòa Biện Lý Alvin Bragg truy tố Trump về tội giả hồ sơ che giấu vụ chi tiền bịt miệng nữ nhơn sẽ diễn ra trong tháng này. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn dự kiến sẽ sớm bắt đầu để xác định xem liệu Trump có làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy hình sự khoản thanh toán tiền im lặng năm 2016 cho một nữ diễn viên khiêu dâm bị cáo buộc có quan hệ tình dục với Trump hay không. Trump, người phủ nhận vụ việc, đã không nhận tội.

Trump đang thực hiện một nỗ lực khác để buộc thẩm phán rút khỏi vụ án, trong khi các luật sư của ông lập luận rằng con gái của Mercan, Loren, có “lợi ích tài chính trực tiếp” trong vụ án của cựu tổng thống. Trong một kiến nghị dài 37 trang, các luật sư lưu ý rằng hai khách hàng của công ty cô, công ty kỹ thuật số tiến bộ Authentic, là Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris. Các luật sư lập luận rằng khi giám sát vụ án, Merchan sử dụng “quyền lực to lớn” để “giam giữ và vô hiệu hóa” Trump - “đối thủ chính trị chính” đối với một số khách hàng Authentic – tạo ra xung đột lợi ích cần phải từ chối.

Động thái này được đưa ra sau khi thẩm phán bác bỏ đề nghị từ chối vào mùa hè năm ngoái cũng viện dẫn việc làm của con gái ông, cũng như khoản quyên góp 35 USD (chỉ có 35 USD) mà thẩm phán đã thực hiện trong chu kỳ tranh cử năm 2020 cho chiến dịch Biden và hai nhóm có khuynh hướng c6áp tiến. Thẩm phán cho biết ông đã nhận được hướng dẫn từ ủy ban cố vấn đạo đức của tiểu bang New York rằng ông không cần phải rút lui khỏi vụ truy tố Trump.

⚪ ---- Một thẩm phán Tòa án Tối cao Tiểu bang New York đã chặn nỗ lực của cựu Tổng thống Trump nhằm giành quyền truy cập vào kho phim tài liệu của NBC liên quan đến nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Thẩm phán Manhattan Juan M. Merchan cho biết trát đòi [tài liệu] của luật sư của Trump “quá rộng” và không đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý để buộc đài NBC Universal giao nộp tài liệu và các vật dụng khác liên quan đến bộ phim tài liệu “Stormy”.

Trước đó, hôm thứ Tư, thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu của Trump về việc trì hoãn phiên tòa ngày 15 tháng 4 cho đến khi Tòa án Tối cao đưa ra quyết định về vấn đề miễn trừ tổng thống mà Trump đã tuyên bố trong các vụ án khác của mình.

⚪ ---- Một số Dân Biểu Dân chủ tại Hạ viện tuần này tỏ ra sẵn sàng tôn vinh di sản của cựu Tổng thống Donald Trump bằng việc chính thức khánh thành một tòa nhà chính phủ mang tên Trump: một nhà tù liên bang ở Florida.

Các dân biểu Gerry Connolly (D-VA) và Jared Moskowitz (D-FL) hôm thứ Sáu dự kiến đưa ra dự luật đổi tên Federal Correctional Institution, Miami (Viện Cải huấn Liên bang, Miami) - nơi cựu cố vấn của Trump, Peter Navarro hiện đang bị giam giữ - thành Donald J. Trump Federal Correctional Institution (Viện Cải huấn Liên bang Donald J. Trump), theo phóng viên quốc hội Scott MacFarlane của CBS News. Tin về đạo luật này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Cộng hòa tại Hạ viện công bố đề xuất đổi tên Phi trường Quốc tế Dulles của Washington, D.C. theo tên Donald Trump.

Peter Nguyen

Linh Cao Nguyen

Doanh nghiệp xuất khẩu "long đong" tìm đường về thị trường trong nước.

Bộ Y tế thông tin về ca mắc cúm A/H9 đầu tiên tại Việt Nam

Rủ nhau dọn nhà về Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lâm Đồng.

⚪ ---- Trump hy vọng đêm nay, Thứ Bảy, sẽ quyên góp được 50 triệu đôla. Trump đã đảm bảo các cam kết trị giá 50 triệu USD cho đợt gây quỹ vào đêm Thứ Bảy ở Palm Beach, Florida, theo bốn nguồn tin quen thuộc với nỗ lực có thể mang lại số tiền gấp đôi số tiền mà ba tổng thống Đảng Dân chủ đã quyên góp vào tuần trước để thúc đẩy tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden.Được tổ chức bởi tỷ phú John Paulson, sự kiện này sẽ mang lại lợi ích cho chiến dịch tranh cử của Trump, siêu PAC Save America của ông, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và các chi nhánh cấp bang của Đảng Cộng hòa theo thỏa thuận gây quỹ chung. Trump cũng đã tổ chức một cuộc gọi với các nhà tài trợ và những người gây quỹ hôm thứ Sáu, trong đó Trump nói rằng Trump dự kiến sẽ tăng gấp đôi số tiền mà đảng Dân chủ quyên góp được tại sự kiện gần đây của đảng Dân chủ, theo một trong những nguồn tin khác, người tham gia cuộc gọi. Hiện chưa rõ liệu toàn bộ số tiền đã cam kết có được thu thực sự vào tối thứ Bảy hay không.⚪ ---- Nga: Thị trưởng khu vực, Sergei Salmin, nói với Ria Novosti hôm thứ Sáu rằng một vụ vỡ đập bảo vệ Orenburg Orsk trước lũ sông Ural đã dẫn đến việc hơn 10.000 người phải di dời và có khả năng gây lũ lụt cho 4.000 ngôi nhà. Salmin nói: "Đập bảo vệ ở Phố cổ ở khu vực phố Orenburgskaya đã bị vỡ. Người dân hiện đang được di tản. 4.258 ngôi nhà và 10.987 người đang nằm trong vùng lũ lụt." Cứu hộ đang gia cố con đập trong thành phố, nằm cách Moscow khoảng 1.800 km về phía đông.⚪ ---- Công ty Boeing tiết lộ hôm thứ Sáu rằng Giám đốc điều hành của họ, Dave Calhoun, người sẽ rời đi vào cuối năm nay, đã nhận được tổng mức tiền thưởng, bồi thường tăng 45% cho năm 2023, lên tới gần 33 triệu USD. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Boeing phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an toàn và sự giám sát của cơ quan quản lý, đặc biệt là sau vụ hồi tháng 1 liên quan đến vụ nổ, rớt tấm bảng điều khiển giữa không trung trên phi cơ phản lực Alaska Airlines 737 MAX 9, góp phần khiến cổ phiếu Boeing giảm gần 30% trong năm nay. Boeing làm rõ rằng một phần đáng kể khoản bồi thường của Calhoun là cổ phiếu trả chậm, hiện trị giá 24,8 triệu USD do giá cổ phiếu của công ty giảm.⚪ ---- Giám đốc điều hành Tesla Inc., Elon Musk, đã công bố hôm thứ Sáu rằng ngày 8 tháng 8/2024 sẽ là ngày ra mắt Robotaxi được chờ đợi từ lâu. Thông báo đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sự thay đổi chiến lược của Tesla từ việc phát triển một chiếc xe điện trị giá 25.000 USD, trước đây được mệnh danh là "Model 2", để tập trung nhiều hơn vào đổi mới khả năng tự lái. Tuy nhiên, Musk đã phủ nhận thông tin này. Sau tin này, cổ phiếu của Tesla đã tăng 3,2% trong phiên giao dịch ngoài giờ ở New York.⚪ ---- Cục Hàng không Liên bang (FAA: Federal Aviation Administration) hôm thứ Sáu đã công bố 148,3 triệu USD vào các dự án phi trường ở 28 tiểu bang và Guam. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hoa Kỳ Pete Buttigieg cho biết khoản tài trợ được cung cấp theo Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng “sẽ giúp 70 phi trường hoàn thành các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm cải thiện độ an toàn và hiệu quả. Đây là một ví dụ khác về cam kết của Chính quyền Biden-Harris trong việc hiện đại hóa hệ thống hàng không của Mỹ, giữ cho hệ thống này an toàn và hiệu quả cho các thế hệ mai sau”.Chương trình tài trợ cơ sở hạ tầng phi trường theo Luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng cung cấp khoảng 15 tỷ USD tài trợ, với 3 tỷ USD mỗi năm trong 5 năm. Bốn khoản tài trợ lớn nhất là 61,9 triệu USD cho Phi trường Quốc tế Orlando ở Florida, 22,1 triệu USD cho Phi trường Quốc tế Logan ở Boston, 13,6 triệu USD cho Dallas Love Field ở Texas và 12 triệu USD cho Rhode Island T.F. Quốc tế Xanh ở Warwick, Rhode Island. Cho đến nay, gần 9 tỷ USD tiền AIG đã được cung cấp cho các phi trường trên khắp nước Mỹ.⚪ ---- Một nhà lãnh đạo Phật giáo hàng đầu của Sri Lanka (Tích Lan) đã nói rằng Trung Quốc đã ngăn cản chuyến thăm của nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma tới nước này. Hòa thượng Tiến sĩ Waskaduwe Mahindawansa đã đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với phóng viên ngoại giao Sidhant Sibal của WION ở Delhi.Hòa Thượng nói, "Chúng tôi tôn trọng Đức Đạt Lai Lạt Ma và mời ngài đến thăm Sri Lanka, nhưng Trung Quốc không thích điều đó. Trung Quốc cũng gây áp lực lên chính phủ của chúng tôi, chúng tôi không thích điều đó. Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhà lãnh đạo Phật giáo, có tự do, và chúng tôi cũng có quyền tự do."Hòa thượng Tiến sĩ Waskaduwe là người đứng đầu truyền thống [Đại Tạng] Mahanayaka Thero của Amarapura Sambuddha Sasanodaya Maha Nikaya. Đó là một trật tự hoặc giáo phái tu viện Phật giáo ở Sri Lanka. Đây là một trong những phái chính trong Phật giáo Trưởng Lão Bộ (Nam Tông), là hình thức Phật giáo lớn nhất được thực hành ở Sri Lanka và nhiều nơi khác ở Nam và Đông Nam Á.Hòa thượng Tiến sĩ Waskaduwe sẽ đến Ấn Độ trong tuần này để bàn giao một phần xá lợi Kapilavastu của Đức Phật cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài nói, "Đạt Lai Lạt Ma là một người rất quan trọng. Phật giáo ra đời ở Ấn Độ, và học thuyết của Ngài ở Ấn Độ, học thuyết của Ngài đã đến Sri Lanka thông qua con trai của Ashoka - Mahinda, và con gái Sanghamitra. Vì vậy, tôi nghĩ, đây là con đường, một hoặc hai, xá lợi Phật nguyên thủy được cúng tặng lên Đức Đạt Lai Lạt Ma.”⚪ ---- Tesla đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể mới được đề xuất cáo buộc nhà sản xuất xe hơi điện có hàng loạt hành vi vi phạm luật tiền lương đối với công nhân nhà máy và nhà kho ở California, cũng như đối mặt với các cáo buộc thiên vị tại nơi làm việc và phá sản công đoàn.Hai cựu nhân viên tại nhà máy lắp ráp Tesla tại thị trấn Fremont, California, đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang Sacramento hôm thứ Năm, yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 5 triệu USD thay mặt cho hàng nghìn công nhân Tesla trên toàn tiểu bang. Họ cho rằng Tesla đã vi phạm nhiều luật lao động khác nhau của California khi không trả lương làm thêm giờ, cung cấp thời gian nghỉ ăn và nghỉ ngơi, không cho nhân viên nghỉ ốm hoặc hoàn trả các chi phí liên quan đến công việc và không cung cấp mô tả bằng văn bản về hạn ngạch mà công nhân phải đáp ứng.Tesla đã không trả lời yêu cầu của Reuters bình luận về các cáo buộc. Vụ kiện xảy ra khi Tesla đang cố gắng chống lại các tuyên bố trong nhiều vụ kiện rằng hãng đã dung túng cho hành vi phân biệt chủng tộc tràn lan và quấy rối công nhân da đen tại nhà máy Fremont và các cơ sở khác ở California. Công ty đã phủ nhận hành vi sai trái.Tuần trước, một thẩm phán liên bang đã từ chối bác bỏ vụ kiện của Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ (U.S. Equal Employment Opportunity Commission), cơ quan thực thi luật chống phân biệt đối xử của liên bang. Tesla cũng đang bị kiện bởi một cơ quan dân quyền ở California và một nhóm 6.000 công nhân, và gần đây đã giải quyết vụ kiện của một cựu công nhân nhà máy Da đen với những điều khoản không được tiết lộ sau khi bồi thẩm đoàn trao cho anh ta 3,2 triệu USD.Tesla cũng đang phải đối mặt với cáo buộc rằng Giám đốc điều hành Elon Musk đã vi phạm quyền lao động của người lao động khi gợi ý trong một dòng tweet năm 2018 rằng nhân viên sẽ mất quyền lựa chọn cổ phiếu nếu họ tham gia công đoàn và công ty đã can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động của công đoàn tại một cơ sở ở New York.⚪ ---- California: Công ty đã thông báo vào thứ Năm rằng "99 Cents Only Stores" sẽ đóng cửa vĩnh viễn tất cả 371 cửa tiệm. Việc bán thanh lý tại tất cả các địa điểm bắt đầu từ thứ Sáu. Khoảng 14.000 nhân viên sẽ mất việc. Công ty được thành lập tại California và có văn phòng công ty tại Thành phố City of Commerce.Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm, công ty cho biết Hilco Global sẽ "thanh lý tất cả hàng hóa thuộc sở hữu của Công ty và xử lý một số đồ đạc, đồ nội thất và thiết bị nhất định tại các cửa hàng của Công ty. Việc bán hàng theo thỏa thuận này dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 4 năm 2024 và sẽ được thực hiện tại tất cả 371 địa điểm cửa hàng của Công ty."⚪ ---- Mặc dù y tế đường phố đã xuất hiện từ nhiều năm nay, giúp đáp ứng nhu cầu y tế của người vô gia cư, từ chăm sóc vết thương đến điều trị sức khỏe tâm thần, một nhóm có trụ sở tại Quận Cam đang tiến một bước xa hơn. Robert Horner từng làm việc trong một phòng khám nơi ông điều trị cho hàng chục bệnh nhân, nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy mình hiểu rõ bệnh nhân ở mức độ cá nhân như bây giờ. Horner nói: “Tôi từng làm việc trong một phòng khám nơi chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân. "Nhưng, bạn không tạo ra những mối liên hệ giống như bạn làm."Giờ đây, anh làm việc từ một chiếc xe van, điều trị cho những bệnh nhân vô gia cư không cảm thấy thoải mái khi bước vào một phòng khám truyền thống, bất kể họ cần sự giúp đỡ đến mức nào. Thay vào đó, anh đi đến chỗ họ. Chủ yếu hoạt động ở Garden Grove, nhưng đang mong muốn sớm mở rộng sang Costa Mesa và Anaheim. Rina Nakano đi cùng Horner trong một ngày điều trị cho bệnh nhân điển hình. Điểm dừng chân đầu tiên của họ là với Harold, người đã ngủ trên chiếc xe truck của anh trong bốn năm qua.⚪ ---- Minnesota: Tài liệu tòa án cho thấy công tố đã truy tố Pheng Vang, 38 tuổi, cư dân St. Paul tội ngộ sát sau khi, 30 tuổi, được tìm thấy bất tỉnh trên vỉa hè lúc 1 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 23/3 và đã qua đời sau đó tại Bệnh viện Regions. Khiếu nại hình sự được nộp vào sáng thứ Sáu cho thấy Pheng Vang bị buộc tội ngộ sát về cái chết của Peter Nguyen. Hai ngày sau, cảnh sát tuyên bố cái chết của Nguyễn là một vụ giết người.Một nhân chứng nói với cảnh sát rằng Nguyễn đã bị một người đàn ông mặc đồ đen hành hung và Nguyễn có vấn đề gì đó với những người đang tham dự bữa tiệc sinh nhật tại quán bar. Sau đó, nhân chứng cho biết Nguyễn định đánh nhau với một người đàn ông khác nhưng bị một người đàn ông khác tiến đến bên cạnh đánh. Vàng bị xác định là người đã đấm Nguyễn.Vang khai với cảnh sát rằng anh ta đấm vào vai và mặt Nguyễn bằng một đòn, nói thêm rằng anh ta nghĩ mình đang bảo vệ thành viên gia đình mình. Sau khi Nguyên ngã xuống, Vàng cho biết anh đã bỏ đi. Sáng thứ Sáu 5/4/2024, Thẩm phán Maria Mitchell ấn định tiền tại ngoại cho Vang với số tiền 250.000 USD. Phiên điều trần tiếp theo là ngày 11 tháng 4. Nếu bị kết án, Vang ta phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm và phạt tiền 30.000 USD.⚪ ---- Arizona: Bác sĩ, cư dân thị trấn Peoria, đã nhận tội gian lận bảo hiểm y tế vào ngày 19 tháng 3. Buổi tuyên án của Nguyễn dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 5 trước Thẩm phán quận Hoa Kỳ John C. Hinderaker. Nguyễn thừa nhận rằng trong nhiều năm, Nguyen đã tham gia vào một kế hoạch lừa gạt nhiều chương trình phúc lợi chăm sóc sức khỏe khác nhau, bao gồm Medicare, TRICARE, AHCCCS, Blue Cross Blue Shield và UnitedHealthcare.Nguyen đã cố tình gây ra hàng nghìn hóa đơn sai. Nguyễn cũng giả hồ sơ bệnh nhân để che giấu và tránh bị lộ việc gian lận của mình. Nguyễn thừa nhận thiệt hại mà Nguyen gây ra ít nhất là 3,7 triệu USD. Nguyễn đồng ý trả tiền bồi thường cho các công ty bảo hiểm tư nhân với tổng số tiền hơn 1 triệu USD. Người bị kết tội gian lận bảo hiểm y tế có thể bị phạt tối đa 10 năm tù và phạt tiền 250.000 USD.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Đầu Tư. Doanh nghiệp xuất khẩu quay về thị trường nội địa với mong muốn chiếm lĩnh “miếng bánh” sân nhà, bù đắp vào khoản thất thoát của xuất khẩu do tác động thị trường. Tuy nhiên đường về của các doanh nghiệp này chưa dễ dàng. Trước bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động như hiện nay, phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu đều gặp khó. Việc quay về chinh phục thị trường trăm triệu dân trong nước là bài toán được nhiều doanh nghiệp tính đến. Thêm một điểm khó khi các doanh nghiệp “sừng sỏ” gặp khó ngay trên sân nhà bởi sự cạnh tranh không chỉ với các doanh nghiệp nội địa mà còn với cả những doanh nghiệp nước ngoài đã và đang mong muốn chiếm lĩnh thị phần hơn 100 triệu dân nhiều tiềm năng, nhất là về thực phẩm tiêu dùng, bán lẻ.⚪ ---- TIN VN.. Sáng 6/4, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc cúm A/H9 đầu tiên từ trước đến nay. Bệnh nhân là nam, 37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh. Theo kết quả điều tra dịch tễ, nơi bệnh nhân sinh sống thuộc khu chợ buôn bán gia cầm, đồng thời trước cửa nhà bệnh nhân có buôn bán gia cầm; xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống chưa ghi nhận gia cầm ốm, chết. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được lập danh sách và theo dõi sức khỏe; đến nay chưa phát hiện triệu chứng viêm đường hô hấp; chưa ghi nhận ổ dịch viêm đường hô hấp trong cộng đồng nơi bệnh nhân sinh sống. Đây là trường hợp mắc cúm A/H9 đầu tiên của Việt Nam từ trước đến nay. Trước đó, vào tháng 3/2024, tại Khánh Hòa đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do mắc cúm A/H5N1 trên người.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Dân Trí. TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Lâm Đồng trở thành 5 điểm đến được ưa chuộng nhất theo động lực thúc đẩy di cư năm 2023. Đoàn tụ gia đình là lý do chính khiến người dân chọn nơi đây. Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023 (PAPI 2023) vừa được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố, cho thấy trung bình cả nước chỉ có 0,95% số người được hỏi họ dự định di chuyển tới địa phương khác vào năm 2023 (thấp hơn khoảng 0,65% so với năm 2021 và năm 2022). Số người có ý định di chuyển đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên và Lai Châu, và tỉnh miền Trung là Quảng Bình (nơi từng xảy ra lũ lụt) nhiều hơn so với người đến từ các tỉnh, thành phố khác. Trong số những người muốn di chuyển lâu dài khỏi các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khoảng 40% cho biết họ muốn chuyển đến sinh sống ở TPHCM và 20% muốn đến Cần Thơ. Trong số 5 tỉnh, thành phố mà người dân muốn đến sinh sống nhất, mỗi nơi có các yếu tố thu hút khác nhau. Với TPHCM, đoàn tụ gia đình, có việc làm mới tốt hơn là hai yếu tố được lựa chọn nhiều nhất. Đoàn tụ gia đình chính là lý do chính khiến 49% người muốn di cư đến 2 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội và TPHCM; 30% số người sẵn sàng chuyển đến Cần Thơ.⚪ ---- HỎI 1: Ô nhiễm: 1/3 dân Mỹ bớt xài đồ nhựa 5 năm qua, 47% vẫn dùng bình thường?ĐÁP 1: Đúng thế. Khi mối lo ngại của người tiêu dùng về ô nhiễm nhựa ngày càng tăng, 1/3 người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho biết họ đã giảm sử dụng các sản phẩm nhựa trong 5 năm qua. Đó là theo cuộc thăm dò mới nhất của NPR/PBS NewsHour/Marist, cho thấy gần một nửa số người Mỹ (47%) cho biết họ vẫn duy trì việc sử dụng những vật dụng này - như chai nước, dao cạo râu hoặc ống hút. Cứ 5 người trưởng thành thì có 1 người tăng cường sử dụng trong khoảng thời gian này, bao gồm nhiều năm xảy ra đại dịch coronavirus đang làm thay đổi thế giới.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Số vụ tự tử ở các vận động viên đại học tăng gấp 2 trong 2 thập niên qua?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA: National Collegiate Athletic Association), số vụ tự tử ở các vận động viên đại học Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi trong hai thập niên qua. Kết quả cho thấy tự tử hiện là nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ hai đối với các vận động viên đại học sau tai nạn."Các vận động viên thường được coi là một trong những nhóm dân số khỏe mạnh nhất trong xã hội của chúng ta, tuy nhiên áp lực ở trường học, những kỳ vọng về thành tích bên trong và bên ngoài, yêu cầu về thời gian, chấn thương, bản sắc thể thao và sự mệt mỏi về thể chất có thể dẫn đến trầm cảm, các vấn đề về sức khỏe tâm thần và tự tử," theo nhóm nghiên cứu do Bridget Whelan, điều phối viên nghiên cứu của Đại học Washington ở Seattle, đứng đầu đã viết.Trong nghiên cứu này, Whelan và các đồng nghiệp đã phân tích các vụ tự tử ở các vận động viên NCAA từ tháng 6/2002 đến tháng 6/2022. Trong suốt hai thập niên, 1.102 vận động viên đã chết. Trong số đó, 128 người đã tự sát, trong đó có 98 nam và 30 nữ. Tỷ lệ tự tử ở các vận động viên đại học tăng gấp đôi so với thập niên đầu tiên và thập niên thứ hai, tăng từ 7,6% lên 15,3%. Đồng thời, tỷ lệ tự tử nói chung ở Mỹ chỉ tăng 36%.Chi tiết: