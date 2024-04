- Bão tuyết nhiều tiểu bang Đông Bắc: chết người, mất điện, lụt, cây ngã, cháy - Jeffrey Clark (cựu viên chức Bộ Tư Pháp giúp Trump lật ngược bầu cử 2020) bị Hội đồng Trách nhiệm nghề nghiệp thủ đô DC đề nghị tước bằng hành nghề luật vì vi phạm đạo đức luật sư. - John Eastman (cựu luật sư Bạch Ốc của Trump) sau khi bị Hội đồng Luật California đề nghị tước quyền hành nghề,

Một cơn bão vùng Đông Bắc chết người đã khiến hàng trăm nghìn người mất điện vào sáng thứ Sáu trong khi lũ lụt và tuyết dày làm gián đoạn việc đi lại. Theo trang poweroutage.us, hơn 280.000 người vẫn không có điện ở Maine và 111.400 người khác ở New Hampshire tính đến sáng sớm thứ Sáu.

QUẬN CAM (VB-5/4/2024) ⚪ ---- Mỹ yêu cầu Trung Quốc đừng sản xuất nhiều quá. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm thứ Sáu kêu gọi TQ giảm năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước để tránh gây ra "rủi ro đối với khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu". Nói với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Quảng Châu, Yellen đổ lỗi tình hình là do chính sách trợ cấp cho ngành công nghiệp của TQ. Bà nói: “Sự hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp của chính phủ TQ hiện đang dẫn đến năng lực sản xuất vượt quá đáng kể nhu cầu nội địa của TQ, cũng như những gì thị trường toàn cầu có thể chịu đựng”. Khi xuất hiện trước đó, bà Yellen nhấn mạnh rằng Mỹ "sẽ không loại trừ" việc đưa ra các biện pháp bảo vệ ngành công nghiệp của mình khỏi các khoản đầu tư và ảnh hưởng của TQ.

⚪ ---- Apple Inc. đã bắt đầu đợt sa thải lớn đầu tiên kể từ đại dịch, ảnh hưởng đến 614 nhân viên trên 8 cơ sở ở Santa Clara, California, theo một hồ sơ mới của tiểu bang được công bố vào cuối ngày thứ Năm. Quyết định này diễn ra sau khi công ty hủy bỏ liên doanh xe điện, xe tự lái đầy tham vọng gần đây, đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong định hướng dự án của công ty.

Những nhân viên bị ảnh hưởng, được thông báo vào ngày 28 tháng 3 về việc sa thải có hiệu lực từ ngày 27 tháng 5, bao gồm các vị trí như quản lý cửa hàng máy móc, kỹ sư phần cứng và kỹ sư thiết kế sản phẩm. Mặc dù các dự án cụ thể bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm việc làm không được nêu chi tiết trong hồ sơ tiểu bang, nhưng việc cắt giảm xảy ra ở các văn phòng vệ tinh chứ không phải tại trụ sở chính ở Cupertino của Apple.

⚪ ---- Hôm thứ Sáu, Samsung Electronics tiết lộ rằng họ kỳ vọng lợi nhuận hoạt động trong quý kết thúc vào ngày 31/3 sẽ tăng lên 6,6 nghìn tỷ won (4,89 tỷ USD), tăng 931% so với mức 640 tỷ won được báo cáo cùng kỳ năm ngoái trong thời điểm nhu cầu chip giảm nghiêm trọng. Sự gia tăng lợi nhuận vượt xa sự mong đợi của các nhà phân tích. Nhưng doanh thu của Samsung trong quý được dự đoán sẽ tăng 11% lên 71 nghìn tỷ won, thấp hơn một chút so với mức dự đoán 72,3 nghìn tỷ won. Công ty, được công nhận là nhà sản xuất chip nhớ và TV lớn nhất thế giới, đang có sự phục hồi đáng kể từ mức thấp nhất của năm ngoái.

⚪ ---- Kinh tế Mỹ lạc quan. Nền kinh tế Mỹ có thêm 303.000 việc làm trong tháng 3 và tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 3,8%, theo dữ liệu mới của Bộ Lao động công bố hôm thứ Sáu. Báo cáo việc làm tháng 3 một lần nữa vượt hơn mong đợi. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng rằng nền kinh tế sẽ đạt được 200.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống còn 3,8%.

Dữ liệu mới nhất được đưa ra sau vài tháng có số lượng việc làm tăng mạnh và tỷ lệ thất nghiệp dưới 4% kéo dài nhất kể từ cuối những năm 1960. Lạm phát đã giảm đáng kể kể từ khi đạt mức cao nhất trong 40 năm là 9,1% vào tháng 6 năm 2022. Tính đến tháng 2, giá tiêu dùng chỉ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

⚪ ---- Florida: Một người chết và 2 người khác phải nhập viện vào chiều thứ Năm khi một phần cần cẩu rơi khỏi một tòa nhà ở trung tâm thành phố Fort Lauderdale. Các đội đang trong quá trình "đẩy cần cẩu" trong quá trình xây dựng một tòa nhà cao tầng thì một phần chuẩn bị tăng chiều cao của cần cẩu bị lỏng, theo Giám đốc Cứu hỏa Fort Lauderdale Stephen Gollan cho biết trong một cuộc họp báo. Một công nhân xây dựng đã rơi vào phần cần cẩu, bị thương tích nghiêm trọng. Bản thân cần cẩu vẫn được cố định chắc chắn vào tòa nhà.

Gollan cho biết phần cần cẩu đã rơi xuống một cây cầu gần đó, làm hư hỏng ít nhất hai xe. Cầu sẽđóng cửa vô thời hạn cho đến khi nó được sửa chữa. Con sông chảy dưới cầu cũng bị đóng cửa đối với giao thông đường thủy. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến phần cần cẩu bị rơi.

⚪ ---- Chính phủ Na Uy hôm thứ Sáu công bố trong một tuyên bố rằng họ đề xuất với quốc hội rằng chi tiêu quốc phòng Na Uy sẽ tăng thêm 600 tỷ kroner (khoảng 60 tỷ USD) trong thời gian 12 năm tiếp theo. Chính phủ gọi đây là "cú hích lịch sử" cho quân đội Na Uy, đồng thời nói thêm rằng tất cả các chi nhánh của Lực lượng Vũ trang Na Uy sẽ được tăng cường. Nó chỉ rõ rằng trọng tâm chính sẽ là cải thiện cơ cấu hiện tại, đầu tư vào con người và cải thiện hệ thống phòng không và hải quân.

⚪ ---- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cảnh báo hôm thứ Sáu rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trên lãnh thổ của Ukraine cũng có thể lặp lại ở Đài Loan. Stoltenberg đưa ra nhận xét này trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nam Hàn Cho Tae-yul về ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước đây, Stoltenberg mô tả Trung Quốc là kẻ “thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” thể hiện “hành vi cưỡng bức”, đồng thời khẳng định TQ không phải là “kẻ thù” của NATO.

⚪ ---- Ủy ban Châu Âu đã bình luận hôm thứ Sáu về quyết định của Israel mở các điểm tiếp cận viện trợ ở Dải Gaza, nói rằng quyết định này phải được thực hiện “nhanh chóng và đầy đủ”. Nó cũng lặp lại lời kêu gọi bảo vệ dân thường và nhân viên cứu trợ, đồng thời "khẩn cấp tạo điều kiện cho dòng viện trợ nhân đạo tăng vọt đáng kể vào Gaza."

Ủy ban cho biết Liên Âu sẽ tiếp tục làm việc tích cực với các đối tác khu vực và toàn cầu, Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ để tăng cường vận chuyển viện trợ tới Gaza bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển. Họ cho biết họ đã thực hiện 44 chuyến bay, chở gần 2.000 tấn viện trợ tới Gaza thông qua hoạt động Cầu Hàng không Nhân đạo của Liên Âu.

⚪ ---- Đất Thánh đầy máu... Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu rằng Chính quyền Biden đang xem xét việc dán nhãn hàng hóa được sản xuất ở Bờ Tây (West Bank) để làm rõ rằng chúng đến từ các khu định cư của Israel. Hàng hóa do những người định cư Israel sản xuất hiện được dán nhãn là "sản xuất tại Israel", theo chính sách được chính quyền Trump áp dụng vào năm 2020.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết biện pháp này "nhằm tăng áp lực lên Israel trước tình trạng bạo lực gia tăng của người định cư Israel đối với người Palestine ở Bờ Tây", mặc dù không rõ liệu nó có được công bố hay không và khi nào. Theo báo cáo, Mỹ đã gần công bố nó vào tháng trước, khi Israel tuyên bố 800 ha ở Bờ Tây là “đất nhà nước [Israel]” được sử dụng để định cư.

⚪ ---- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm thứ Sáu cho biết chính quyền Israel "không còn lý do gì" để ngăn chặn hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza sau khi mở cửa khẩu biên giới Erez ở phía bắc Gaza. Baerbock đăng trên X: "Người dân Gaza hiện đang cần mọi gói viện trợ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã nỗ lực hết sức để mở cửa khẩu biên giới Erez và cảng Ashdod cho các chuyến hàng viện trợ. Chúng tôi mong chính phủ Israel sẽ nhanh chóng thực hiện các thông báo của mình. Không còn lý do gì nữa."

Trước đó, truyền thông Israel đưa tin Nội các An ninh nước này đã phê chuẩn việc mở cửa khẩu biên giới Erez và Cảng Ashdod để chuyển hàng viện trợ nhân đạo, động thái này được các quan chức Mỹ hoan nghênh.

⚪ ---- Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) hôm thứ Sáu đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và cung cấp viện trợ nhân đạo, đồng thời yêu cầu Israel “chấm dứt chiếm đóng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng kể từ năm 1967, bao gồm cả Đông Jerusalem”. Nó cũng lên án các hành động của Israel "có thể dẫn tới việc thanh lọc sắc tộc" cũng như "việc sử dụng nạn đói của dân thường như một phương pháp chiến tranh ở Gaza". Nghị quyết đã được thông qua với 28 quốc gia bỏ phiếu thuận, 13 quốc gia bỏ phiếu trắng và 6 quốc gia bỏ phiếu chống, trong đó có Hoa Kỳ và Đức.

UNHRC cũng kêu gọi các nước ngừng bán vũ khí cho Israel “khi họ đánh giá rằng có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng hàng hóa, công nghệ hoặc vũ khí đó có thể được sử dụng để vi phạm hoặc lạm dụng nhân quyền”. Nó chỉ trích Israel vì "không hợp tác liên tục" với các cơ chế của Liên Hợp Quốc và yêu cầu nước này cấp quyền truy cập vào Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập về Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cơ quan tìm cách điều tra các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành hôm thứ Sáu báo cáo rằng tổng số người Palestine chết do cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel ở Dải Gaza đã tăng lên 33.091 người. Số người bị thương tại khu vực này kể từ ngày 7/10 lên tới 75.750 người. Các cuộc tấn công của Israel trong 24 giờ qua đã khiến 54 người Palestine chết và 82 người bị thương, trong đó nhiều nạn nhân vẫn “dưới đống đổ nát và trên đường”.

⚪ ---- Thả dù cho cá ăn.... Một đợt thả dù hàng viện trợ nhân đạo do Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) thực hiện hôm thứ Năm đã khiến 20 gói hàng viện trợ rơi xuống vùng biển gần bờ biển. CENTCOM đã chuyển thành công phần viện trợ còn lại dành cho dân thường Palestine, thả hơn 50.680 bữa ăn tương đương của Mỹ vào phía bắc Gaza. Hàng tiếp tế được vận chuyển bằng 4 phi cơ C-130 của Mỹ. CENTCOM đánh giá đợt thả dù không gây tổn hại cho dân thường hay gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.

⚪ ---- Một cơn bão vùng Đông Bắc chết người đã khiến hàng trăm nghìn người mất điện vào sáng thứ Sáu trong khi lũ lụt và tuyết dày làm gián đoạn việc đi lại. Theo trang poweroutage.us, hơn 280.000 người vẫn không có điện ở Maine và 111.400 người khác ở New Hampshire tính đến sáng sớm thứ Sáu. Bão gây ra mưa lớn, tuyết ở một số khu vực và gió lớn làm đổ đường dây điện và cây cối.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS: National Weather Service) cho biết áp thấp ven biển sẽ tiếp tục ở ngoài khơi Vịnh Maine vào thứ Sáu. NWS cho biết: “Gần bờ biển hơn, có thể có mưa rào vào buổi chiều. Hôm nay trời vẫn có gió nhẹ với gió giật 20-30 dặm/giờ. Mưa và mưa tuyết sẽ tiếp tục kéo dài đến thứ Bảy, mặc dù tuyết tích tụ sẽ chỉ giới hạn ở vùng núi."

Cơ quan này đã đưa ra cảnh báo và tư vấn về bão mùa đông trên khắp các khu vực của New England vào thứ Sáu. Cảnh báo lũ lụt ven biển cũng được đưa ra cho Pennsylvania và New Jersey suốt cả ngày thứ Sáu. Cơn bão đã gây ra một số ca tử vong trong khu vực.

Một cây lớn đổ đè lên một chiếc xe ở Quận Westchester, N.Y. khiến Cathy Tusiani, 50 tuổi, cách nhà cô chưa đầy một dặm hôm thứ Tư đã thiệt mạng. Cô là vợ của một giám đốc điều hành New York Yankees. Nhà chức trách cho biết những cơn gió giật với tốc độ hơn 50 dặm/giờ đang tấn công khu vực vào thời điểm đó.

Theo CBS News, một cơn bão lớn đi qua, gió lớn, gió giật khoảng 65 dặm/giờ, khiến 20, 30 cây đổ và hơn 1.000 cây bị mất điện. Cây đổ đã giết chết hai người khác ở vùng ngoại ô Philadelphia hôm thứ Tư. Mary Baker, 82 tuổi, chết vì cây đổ đè lên xe của bà ở Quận Montgomery. Michael Kranyak, 70 tuổi, ở Wilmington, Del., chết khi một cây đổ đè lên xe của ông ở Aston Township.

Các quan chức cho biết một phụ nữ đã chết và một đứa trẻ bị thương sau vụ nổ tại một ngôi nhà ở New Hampshire trong cơn bão. Ngôi nhà đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong lửa khi lính cứu hỏa đến. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

⚪ ---- Giấy phép hành nghề luật của Jeffrey Clark đang gặp rủi ro sau khi một hội đồng của Thủ đô Washington DC quyết định hôm thứ Năm rằng những nỗ lực của ông để giữ Cựu Tổng Thống Donald Trump tại vị sau bầu cử 2020 đã vi phạm ít nhất một quy tắc đạo đức luật sư. Clark đã gây áp lực với các quan chức cấp cao khác trong Bộ Tư pháp sau cuộc bầu cử năm 2020 để ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực cho Joe Biden, theo Politico đưa tin.

.

Clark có thể yêu cầu một hình phạt nhẹ hơn, chẳng hạn như khiển trách, nhưng các điều tra viên đưa ra cáo buộc cho biết họ sẽ thúc đẩy việc tước quyền hành nghề của anh ta. Phán quyết của ủy ban gồm ba thành viên của Hội đồng Trách nhiệm nghề nghiệp Quận Columbia là sơ bộ nhưng vẫn có thể là bước đầu tiên hướng tới việc Clark bị đình chỉ hoặc tước quyền hành nghề luật.

.

Clark đề nghị vào tháng 12/2020 rằng Bộ Tư Pháp hãy gửi thư cho thống đốc Georgia và các nhà lập pháp hàng đầu của tiểu bang này để tuyên bố sai sự thật rằng họ đã “xác định được những lo ngại đáng kể” có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử ở Georgia và các tiểu bang khác, theo DC Office of Disciplinary Counsel (Văn phòng Luật sư Kỷ luật DC) cho biết. Các ông sếp cũ của Clark trong Bộ, Jeff Rosen và Richard Donoghue, đã ra làm chứng về âm mưu này trước hội đồng.

.

Clark đã không ra làm chứng, theo Politico, viện dẫn quyền im lặng trong Tu chính án thứ Năm của mình. Hai cáo buộc mà Clark phải chịu ở DC là cố gắng thực hiện hành vi không trung thực và cố gắng can thiệp vào việc quản lý công lý. Hội đồng không cho biết Clark đã vi phạm cáo buộc nào. Toàn bộ hội đồng và tòa kháng án ở Washington sẽ phải phê chuẩn bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với Clark trước khi nó có hiệu lực. Clark cũng bị truy tố tội hình sự ở Georgia, cũng như Trump, liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử 2020.

.

⚪ ---- Trong khi đó, ciấy phép hành nghề luật tại California của John Eastman đã tạm bị treo. Và Eastman lại bị một đơn kiện dân sự từ phía cảnh sát thủ đô, những người bị bọn bạo loạn 6/1/2021 đánh bầm dập. Cựu luật sư của Tổng thống Trump, John Eastman, đã làm nhẹ tình hình thẩm phán California kêu gọi tước quyền hành nghề của ông hồi tuần trước, cho rằng ông vẫn có khả năng kháng cáo thành công và tiết lộ rằng ông đã bị triệu tập trong một vụ kiện dân sự riêng liên quan đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021.

.

Thẩm phán đề nghị tước quyền hành nghề của Eastman, người đang là trung tâm của nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 do “những tuyên bố sai trái và gây hiểu lầm” về mục đích gian lận bầu cử cũng như vai trò của ông trong việc “kích động” cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1. Eastman cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên mạng bảo thủ Frank Speech hôm thứ Năm rằng “vẫn còn rất nhiều nước chảy qua cầu” trước khi Tòa án Tối cao của tiểu bang xét xử vụ tước bằng hành nghề của anh ta.

.

Thẩm phán Yvette Roland của State Bar (Hội Đồng Luật Khoa California) nhận thấy Eastman vi phạm 10 tội trong số 11 cáo buộc chống lại anh ta. Bà viết trong một quyết định dài 128 trang: “Xét đến các tình huống xung quanh hành vi sai trái của Eastman và cân nhắc giữa tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, tòa án khuyến nghị tước quyền hành nghề của Eastman”.

.

Trong khi đang được kháng cáo, Eastman bị đình chỉ hành nghề luật sư ở California. Ông cũng cho biết ông đã nhận được trát đòi hầu tòa trong một vụ kiện dân sự do một nhóm cảnh sát Điện Capitol đưa ra chống lại Trump. Các quan chức cho rằng Trump phải chịu trách nhiệm về ngày 6 tháng 1 và họ hy vọng sẽ đưa ra các hình phạt tài chính cho hành vi bạo lực mà họ phải chịu trong cuộc bạo loạn. Ngoài đơn kiện dân sự, còn hồ sơ khác truy tố hình sự: Eastman cũng vẫn là nhân vật quan trọng trong vụ án hình sự của Công tố đặc biệt Jack Smith chống lại Trump liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol.

.

⚪ ---- Một ghế Dân Biểu liên bang ở Bắc California có kết quả sơ bộ kỳ lạ. Một cuộc chạy đua vào Hạ viện Hoa Kỳ ở California đang hướng tới một kết quả không thể xảy ra về mặt toán học – sau hơn 180.000 phiếu bầu được bỏ ra, đồng hạng cho vị trí thứ hai. Nếu các con số được giữ nguyên, điều đó có nghĩa là hệ thống bầu cử “hai ứng cử viên nhiều phiếu nhất” của tiểu bang sẽ phải trở thành "ba ứng cử viên nhiều phiếu nhất" để bầu chung kết vào tháng 11.

.

Paul Mitchell của Political Data Inc., một công ty nghiên cứu theo dõi chặt chẽ các xu hướng bỏ phiếu, cho biết: “Đây là một kết quả cực kỳ khó xảy ra”. Vậy mà xảy ra. Có 11 ứng cử viên đã tranh sơ bộ tại địa hạt 16 thuộc Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng 3, phía nam San Francisco, một ghế đang bị bỏ trống bởi Dân Biểu Đảng Dân chủ đã nghỉ hưu Anna Eshoo. Theo quy định của California, tất cả các ứng cử viên (dù Cộng Hòa hay Dân Chủ) đều xuất hiện trong cùng một lá phiếu sơ bộ, nhưng chỉ hai người có nhiều phiếu bầu nhất mới được tham gia cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2024, bất kể đảng phái chính trị nào.

.

Vị trí đầu bảng thuộc về cựu thị trưởng San Jose Sam Liccardo, một đảng viên Đảng Dân chủ, theo kết quả không chính thức cho thấy tất cả phiếu bầu đã được đếm. Và 2 ứng viên Dân chủ khác đang huề nhau ở vị trí thứ hai, với 30.249 phiếu bầu mỗi người - đương nhiệm Dân biểu tiểu bang Evan Low và Giám sát viên Quận Santa Clara Joe Simitian.

.

Bộ trưởng Hành chánh California là Shirley Weber sẽ có thời hạn đến ngày 12 tháng 4 để chứng nhận kết quả. Với việc 3 đảng viên Đảng Dân chủ có khả năng sẽ tranh cử vào tháng 11, cuộc tranh cử sẽ đương nhiên vào tay Đảng Dân chủ. Nhưng tỷ số huề 30.249 phiếu bầu cho Low và Simitian cực kỳ hy hữu. Đếm phiếu lại chăng? Ai muốn xin đếm phiếu lại, thì phải chi hơn 300.000 USD cho lần đếm thứ hai, điều này khó xảy ra vì quá tốn kém.

.

Julianne Nguyễn

người Việt Nam

⚪ ---- Vài ngày sau khi Trump đăng một trái phiếu thế chấp trị giá 175 triệu đô la để ngăn chặn tiểu bang New York siết tài sản Trump theo một phán quyết gian lận dân sự, các luật sư của tiểu bang New York hôm thứ Năm đã đòi thông tin sáng tỏ về tính trung thực của trái phiếu. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Letitia James đã gửi giấy tờ cho luật sư của Trump hoặc người bảo lãnh trái phiếu 10 ngày để “biện minh, giải thích” về tiền trái phiếu.Phiên điều trần đã được ấn định vào ngày 22/4. Công ty bảo lãnh thế chấp cho Trump có tên là Knight Specialty Insurance Co. Trái phiếu, được đăng hôm thứ Hai, ít nhất đã tạm thời ngăn tiểu bang có khả năng tịch thu tài sản của Trump để trả số tiền hơn 454 triệu USD mà Trump nợ sau khi thua kiện trong phiên tòa. Báo cáo tài chính từ Knight Specialty Insurance cho thấy công ty có tài sản hơn 539 triệu USD và công ty tái bảo hiểm Knight Insurance Co. Ltd. có liên quan có hơn 2,1 tỷ USD, có trụ sở tại Wilmington, Delaware, của Knight Insurance Group, bản doanh ở Los Angeles. Vì nằm ngoài tiểu bang New York, nên bị James đòi thêm các báo cáo tài chánh về tiền mặt cho thế chấp.⚪ ---- Nếu cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Bạch Ốc, liệu Dân Biểu Hoa Kỳ Adam Schiff (Dân Chủ - Burbank, CA), một người chỉ trích nổi tiếng của Trump, có phải ngồi tù không? Schiff chuẩn bị cho khả năng đó. Trump cho biết trên nền tảng Truth Social của mình rằng các thành viên của Ủy ban Lựa chọn Hạ viện Hoa Kỳ 6/1 - hay như Trump gọi là "ủy ban không chọn lọc" - "nên vào tù."Schiff có thể đã trở thành thượng nghị sĩ vào năm tới, vì Schiff đang đối đầu với cựu ngôi sao bóng chày Steve Garvey của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành lấy chiếc ghế do cố Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein nắm giữ, nhưng với những tuyên bố của Trump trong quá trình tranh cử, điều đó không có gì đảm bảo về sự an toàn.Nói chuyện với Los Angeles Times, Schiff cho biết “Schiff đang có 'cuộc trò chuyện theo thời gian thực' với nhân viên của mình về cách đảm bảo Schiff được an toàn nếu Trump thực hiện những lời đe dọa của mình. Chúng tôi đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc vì chúng tôi phải làm vậy. Chúng tôi đã từng xem bộ phim này trước đây… và thật nguy hiểm biết bao nếu bỏ qua những gì ai đó đang nói khi họ nói rằng họ muốn trở thành một nhà độc tài.”⚪ ---- Cả làng MAGA nổi giận hôm thứ Năm sau khi Thẩm phán Scott McAfee của Georgia đưa ra phán quyết dài 14 trang tái khẳng định rằng Trump phải hầu tòa với các cáo buộc RICO vì âm mưu lật ngược bầu cử 2020 sau khi các luật sư của Trump yêu cầu bác bỏ các cáo buộc. Các luật sư của Trump cho rằng các cáo buộc nên bị bác bỏ dựa trên cơ sở của Tu chính án thứ nhất (tức là, tự do phát biểu, kể cả tự do vu khống, bịa đặt), điều mà Thẩm phán McAfee đã bác bỏ bằng cách viết, "Mặc dù Tu chính án thứ nhất là 'một chiếc ô rộng che chở mọi quan điểm chính trị và che chắn một loạt các con đường biểu đạt, ' tự do ngôn luận - bao gồm cả ngôn luận chính trị - không phải là không có hạn chế."Nhiều người MAGA nhảy lên mạng X chụp mũ rằng McAfee tham nhũng, kèm theo những lời đe dọa bạo lực sẽ xảy ra nếu Trump bị kết án. Nhà bình luận Michale Darwin đã viết, "Hãy nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của thẩm phán. Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng thẩm phán đó ghét Trump. Hoặc thẩm phán đó đã nhận một khoản hối lộ nào đó", với Julie B góp phần, "Thẩm phán Georgia là một người hâm mộ Fannie," gợi ý McAfee đang nằm trong túi của Biện lý quận Fulton Fani Willis. American Rebel cảnh báo: "McAfee muốn địa vị người nổi tiếng. Thật không may, nếu Tổng thống Trump bị kết tội, sẽ xảy ra nội chiến."⚪ ---- Dan Rather, 92 tuổi, nhưng vẫn ráng sức làm truyền thông để chống lại Trump, một hiểm họa đối với Hiến pháp và dân chủ. Phóng viên kỳ cựu Dan Rather đã chỉ trích Donald Trump là một lang băm và là mối đe dọa đối với nền dân chủ trong một bài giải thích ngắn gọn trên X hôm thứ Tư về sự phản đối của ông đối với cựu tổng thống: “Hãy để tôi nói rõ điều này. Nó không phải về chính trị,” nhà bình luận 92 tuổi bắt đầu và nói thêm rằng ông đã bỏ phiếu cho cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong quá khứ. “Nó nói về tôi, với tư cách là một người yêu nước, từ chối một kẻ lừa dối, dối trá, phân biệt chủng tộc, phản quốc, phát xít và hèn hạ, kẻ tấn công báo chí tự do và muốn lãnh đạo đất nước mà tôi yêu quý.”Phóng viên nổi tiếng từ Texas vẫn thường chỉ trích cựu tổng thống; vào năm 2021, ông nói với The Daily Beast rằng sự trỗi dậy chính trị của Trump đã giúp ông có thêm động lực để tiếp tục đưa tin về chính trị, cho đến tận thập niên thứ tám và thứ chín của đời ông. Cựu người dẫn chương trình của CBS Evening News cho biết: “Các cuộc tấn công của Trump nhằm vào báo chí rất phổ biến, không ngừng nghỉ và không giống như các tổng thống trước đây, Trump không chỉ tấn công các nhà báo cá nhân hoặc các tổ chức nhà báo cá nhân, mà đó là một bản cáo trạng chung đối với báo chí. Ai lại muốn ngồi bên lề khi thấy điều đó?”⚪ ---- Nếu Trump đắc cử lần nữa, Trump sẽ sa thải hàng ngàn viên chức Bộ Tư Pháp, Bộ Nội An, hay bất kỳ Bộ nào để trả thù? Biden đã siết bớt quyền lực này: Chính quyền Biden hôm thứ Năm đã ban hành một quy định mới khiến việc sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang trở nên khó khăn hơn, hy vọng tránh được nguy cơ rằng nếu Trump giành lại Bạch Ốc vào tháng 11, Trump sẽ không thể bắt nạt và tiêu diệt lực lượng lao động chuyên gia để Trump áp đặt những hệ tư tưởng bảo thù như hù dọa.Các quy định mới của cơ quan quản lý nhân sự của chính phủ, Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM), sẽ cấm các công chức chuyên nghiệp (career civil servants) bị phân loại lại thành những người được bổ nhiệm chính trị (political appointees) hoặc những viên chức theo ý muốn (at-will workers) khác - 2 nhóm người sau dễ bị sa thải hơn.Động thái này nhằm đáp lại cái gọi là “Biểu đồ F, Lịch trình F” (Schedule F), một lệnh hành pháp mà Trump ban hành vào năm 2020 nhằm cho phép phân loại lại hàng chục nghìn người trong số 2,2 triệu nhân viên liên bang và do đó làm giảm biện pháp an ninh việc làm của họ. Biden đã vô hiệu hóa Lịch trình F khi nhậm chức. Nhưng nếu Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của Đảng Cộng hòa và hồi sinh nó trong chính quyền thứ hai, ông có thể tăng đáng kể số lượng nhân viên liên bang - khoảng 4.000 - những người được coi là những người được bổ nhiệm chính trị và ban thường cho phe cánh sau mỗi tổng thống mới.Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm, Biden gọi quy định mới là một “bước tiến tới chống tham nhũng và can thiệp đảng phái để đảm bảo các công chức có thể tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt: phục vụ người dân Mỹ”. Tác động tiềm ẩn của sự thay đổi này là rất lớn vì số lượng nhân viên liên bang có thể bị sa thải bởi Lịch trình F dưới thời Trump vẫn chưa rõ ràng.Doreen Greenwald, chủ tịch Công đoàn National Treasury Employee Union, cho biết: “Bây giờ sẽ khó khăn hơn nhiều đối với bất kỳ tổng thống nào trong việc tự ý sa thải các chuyên gia phi đảng phái đang làm việc cho các cơ quan liên bang của chúng ta chỉ để thưởng việc làm cho những người trung thành với đảng phái được chọn lọc kỹ càng.”⚪ ---- Florida: Thẩm phán Aileen Cannon hôm thứ Năm đã bác bỏ đề nghị của cựu Tổng thống Donald Trump khi Trump dựa trên Đạo luật Hồ sơ Tổng thống xin quăng bỏ vụ Công tố Jack Smith truy tố Trump về tội trộm và giấu tài liệu mật. Cannon phản đối lập luận của nhóm pháp lý của Trump khi luật sư của Trump nói rằng Trump được phép cất giữ các hộp tài liệu chính thức tại câu lạc bộ xã hội Mar-a-Lago ở Palm Beach.Quyết định mới này của Cannon tương đồng với lập luận của Công tố đặc biệt Jack Smith rằng các tài liệu này không phải là hồ sơ cá nhân của Trump, mà là hồ sơ mật, và do đó không được bảo vệ. Nhưng Thẩm phán Cannon cũng công kích Công tố Smith về cuộc tranh luận về lời hướng dẫn gianh cho bồi thẩm đoàn. Thẩm phán Cannon viết rằng [Smith] yêu cầu Thẩm phán đưa ra phán quyết theo hướng dẫn bồi thẩm đoàn ‘trước phiên tòa, trước cuộc điều trần truy tố và trước khi trình bày các biện pháp bào chữa và bằng chứng tại phiên tòa’ là ‘chưa từng có và bất công.’ Tình hình cho thấy Thẩm phán Cannon câu giờ cho Trump để kéo qua ngày bầu cử, trong khi Smith nóng lòng cần gấp phán quyết để sẽ kháng cáo lên Tòa khu vực 11.⚪ ---- Texas: Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ted Cruz la làng vì cơ nguy mất ghế. Cruz, người đã phục vụ hai nhiệm kỳ với tư cách là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của Texas, đang tái tranh cử khó khăn đối đầu với cựu cầu thủ NFL và Dân Biểu Hoa Kỳ hiện tại Colin Allred (D-Texas), người đã chiến thắng sơ bộ vang dội phía Dân chủ hồi tháng trước. Hôm Thứ Tư, Cruz đã cầu xin quyên góp trên Fox News trong khi phàn nàn rằng Allred đang gây quỹ tăng thần tốc.Cruz nói với phóng viên Sean Hannity: “Đảng Dân chủ đang theo đuổi tôi, họ sẽ chi hơn 100 triệu đô la trong năm nay, George Soros đã chi hàng triệu đô la ở tiểu bang Texas. Đối thủ của tôi, một đảng viên Đảng Dân chủ cấp tiến tên là Colin Allred, đang gây quỹ nhiều gấp 3 lần Beto O'Rourke, đối thủ năm 2018 của tôi. Họ đang bơm hàng triệu đô la vào Texas - và lý do rất đơn giản. Bạn có nhớ lần tái tranh cử gần đây nhất của tôi không, đó là cuộc đua sát nút 3 điểm. Tôi đã thắng 2,6% phiếu.”Tỷ lệ đó cho thấy Texas từ tiểu bang đỏ (Cộng Hòa) đang trở thành tiểu bang tím nghiêng ngửa. Cruz suýt thua trước O'Rourke hồi năm 2018, và Đảng Cộng hòa nói chung đang bày tỏ lo ngại rằng Texas đang nhanh chóng trở thành chiến trường tím. Cruz được giới thiệu nổi bật trên trang web “Triển khai phiếu bầu của bạn” (“Deploy Your Vote”), khuyến khích cử tri Cộng hòa bỏ phiếu sớm bất chấp Cộng Hòa truyền thống chống lại sáng kiến bỏ phiếu sớm sau khi Trump thua cuộc bầu cử năm 2020. Cruz nói trong một video quảng cáo (y hệt Dân Chủ) cho trang web: “Khi bạn bỏ phiếu sớm, Đảng Dân chủ không thể gian lận. Khi tất cả chúng ta bỏ phiếu sớm, họ không thể thắng được.”⚪ ---- Thế Vận & Palestine: Gần sáu tháng sau cuộc chiến tranh chết chóc tàn phá Gaza, Ủy ban Olympic Palestine đang phải vật lộn với những khó khăn ghê gớm để đảm bảo các vận động viên của mình tham gia Thế vận hội Paris vào mùa hè này. Giám đốc kỹ thuật Nader Jayousi nói với FRANCE 24 rằng phái đoàn Palestine sẽ mang đến “thông điệp hòa bình” cho thế giới và truyền cảm hứng cho trẻ em Palestine “những giấc mơ đã bị tan vỡ bởi bom đạn”.Các vận động viên Palestine đã tham gia mọi Thế vận hội Mùa hè kể từ khi họ lần đầu tiên được nhận vào Thế vận hội Atlanta vào năm 1996. Mỗi lần tham gia đều mang một ý nghĩa đặc biệt đối với cư dân Lãnh thổ Palestine và cộng đồng người Palestine hải ngoại, mang lại cho những người mất nước một địa điểm để thi đấu. Theo các quan chức y tế tại khu vực do Hamas nắm giữ, việc tham dự Thế vận Paris sẽ càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh cuộc chiến đã tàn phá phần lớn Dải Gaza và giết chết ít nhất 33.000 người.Jayousi nói từ trụ sở Ủy ban Olympic Palestine gần Jerusalem: “Trong các vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên câu lạc bộ, nền thể thao Palestine đã mất ít nhất 170 người”. Các nạn nhân bao gồm huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Olympic Hani Al-Masdar và ngôi sao bóng chuyền Ibrahim Qusaya, cả hai đều chết do bom của Israel ở Gaza.Ông nói thêm: “Cộng thêm những thảm kịch này phải kể đến việc phá hủy cơ sở hạ tầng: sân vận động Yarmouk, văn phòng của Ủy ban Olympic ở Gaza và một số sân vận động khác. Nếu chiến tranh kết thúc ngày hôm nay, ít nhất 70% dân số Gaza sẽ trở thành người vô gia cư, chứ chưa nói đến việc tập luyện thể thao.”Jayousi nói chiến tranh đã buộc ủy ban Palestine chấm dứt chương trình thúc đẩy số lượng vận động viên đủ điều kiện tham dự Thế vận hội. Bất chấp thất bại lớn, niềm hy vọng của người Palestine đã được thúc đẩy lớn vào tháng trước khi Omar Ismail giành được tấm vé đầu tiên tham dự Thế vận hội ở môn Taekwondo nam - một kỳ tích mà Jayousi hy vọng các vận động viên khác sẽ sánh kịp trong những tuần tới. Phái đoàn Palestine có 5 vận động viên, kỷ lục của họ, tại Thế vận hội Tokyo 2020. Jayousi cho biết mục đích bây giờ là “đạt được hơn con số đó”.⚪ ---- Theo báo cáo hôm thứ Năm từ nhóm bảo tồn môi trường Oceana của Hoa Kỳ, lượng nhựa trong bao bì của Amazon đã tăng 9,6% ở Hoa Kỳ, trong khi nó đã giảm ở những nơi khác trên thế giới. Nhóm ước tính Amazon đã tạo ra 208 triệu pound (94.4 triệu kilograms) rác thải bao bì nhựa ở Mỹ vào năm 2022. Oceana đang kêu gọi Amazon loại bỏ dần bao bì nhựa ở Hoa Kỳ và giảm tổng lượng nhựa mà công ty sử dụng trên toàn công ty ít nhất một phần ba vào năm 2030.Amazon gọi phân tích này là sai lệch, nhưng không tiết lộ số liệu cụ thể của Hoa Kỳ về lượng rác thải nhựa mà bao bì của họ tạo ra. Oceana cho biết Amazon đã báo cáo lượng rác thải bao bì nhựa trên toàn cầu giảm 11,6% vào năm 2022 so với năm 2021. Tại châu Âu, Amazon cho biết họ đã thay thế bao bì nhựa dùng một lần bằng giấy và bìa cứng có thể tái chế 100%.Theo Oceana, có tới 22 triệu pound (10 triệu kilograms) chất thải nhựa của Amazon trôi ra đường thủy và đại dương, xác định màng nhựa, được Amazon sử dụng nhiều, là loại nhựa nguy hiểm nhất đối với các động vật biển lớn ở các khu vực đại dương gần bờ.⚪ ---- Canada: Đếm dân số sai, nên đếm số thất nghiệp cũng sai. Có thể Mỹ cũng như thế. Cuối năm ngoái, Canada đã hứng chịu một quả bom thống kê: Dân số thực tế ở Canada nhiều hơn con số ước tính trên giấy tờ là 1 triệu người. Đối với một đất nước 40 triệu dân, đó là một con số sai lầm đáng kinh ngạc. Nó giúp giải thích tại sao dữ liệu việc làm của Canada lại rất mạnh vào năm 2023, bất chấp nền kinh tế đang hạ nhiệt. Điều tương tự có xảy ra ở Mỹ không?Báo Wall Street Journal viết về điều đó ngày hôm Thứ Tư 3/4/2024, rằng để có được con số việc làm từ cuộc khảo sát hộ gia đình, Bộ Lao động Hoa Kỳ tính toán tỷ lệ dân số đang làm việc và sau đó áp dụng nó vào ước tính dân số từ Cục Điều tra Dân số. Đây có thể là nguồn gốc của sự khác biệt: Ước tính dân số đó có thể sai lệch. Bài viết lập luận rằng Hoa Kỳ có thể tạo thêm 160-200 nghìn việc làm mỗi tháng mà không khiến tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống, nhiều hơn mức 100 nghìn được giả định. Chắc chắn là có đếm sai, vấn đề chỉ là sai bao nhiêu.⚪ ---- Đường sá ở San Diego, California, đang hư hỏng. Theo đánh giá đường phố năm 2024, thành phố nhận được số điểm 63/100. Theo chỉ số tình trạng mặt đường của thành phố, các đội đường thành phố đã chỉ định 594 đoạn đường là "không đạt" hoặc theo định nghĩa của thành phố là những đường "cực kỳ xuống cấp và cần được tái thiết hoàn toàn".San Diego coi bất kỳ con đường nào có điểm từ 10 trở xuống là 'không đạt'. Nơi tập trung nhiều đường hỏng nhất là ở các khu dân cư ở Đông Nam San Diego. Dữ liệu của thành phố cho thấy 108 con đường trong và xung quanh Nam San Diego có điểm dưới 10. Cộng đồng có số lượng đường bị hỏng cao thứ hai là Clairemont với 92 con đường được liệt kê là bị hỏng. Trong số 594 con đường bị hư hỏng, chỉ có 79 con đường có đủ kinh phí cần thiết để sửa chữa trong vòng 5 năm tới.⚪ ---- Quận Los Angeles: đường nhiều ổ gà, mưa bão làm hại thêm. Vài ngày trước cơn bão mùa xuân tiếp theo, cư dân dọc theo đường 16 ở Long Beach đang chuẩn bị đối phó với một đợt lũ lụt khác và những con đường đổ nát. Donna Young, người đã sống ở đường 16 hơn 10 năm cho biết: “Những ổ gà ngày càng lớn. Đường nhựa đang bắt đầu nổi lên và trong một phút nữa nó sẽ trở thành một hố sụt.” Young cho biết nước lũ cao 3 feet đã tràn ngập đường phố sau cơn bão và làm hư hại xe hơi cũng như nhà cửa.“Chiếc xe thường xuyên đậu ở đây, chiếc xe đó gần như bị ngập nước và hư hỏng”, Young chỉ vào một chiếc xe hàng xóm đang đậu trên đường nói. Tony Perez, người sống cách đó vài căn nhà, cho biết nấm mốc mọc lên dưới thảm xe của anh: “Sau đó, nước tràn vào bên trong, nấm mốc xuất hiện. “Nó có mùi rất tệ.”⚪ ---- New York: Cô(San Gabriel, California), sinh viên năm thứ nhất Đại học Fordham được vinh danh là Nhóm 10 tay vợt nữ mới xuất sắc vùng Atlantic (Atlantic 10 Women's Tennis Rookie of the Week) cho các trận đấu diễn ra từ ngày 25 đến 31/3, văn phòng liên đoàn đã công bố hôm Thứ Năm.Trong bốn trận đấu trong tuần, Nguyễn đã dẫn 2-0 ở nội dung đánh đơn và thắng 3-0 hoàn hảo ở nội dung đánh đôi khi đội Rams thắng 4-0 trong các trận mùa nghỉ xuân tới Texas và Louisiana. Ở nội dung đánh đơn, Nguyễn đã đánh bại Avery Frierson của Loyola New Orleans, 1-6, 6-3, 11-9, ở trận đánh đơn thứ sáu và Constanza Cruz của Nicholls State, 7-5, 6-1, ở vị trí thứ năm.Ở nội dung đôi, Nguyễn kết hợp với sinh viên tốt nghiệp Franny Shea để thắng cả ba trận. Bộ đôi này đã đánh bại Martina Alcaino và Elena Rubio của Đại học Lamar ở nội dung đánh đôi thứ ba, 6-2, và sau đó giành chiến thắng trước Micaela Ponce và Ariana Salgueiro-Estela của Loyola ở vị trí thứ hai, 7-5, Nguyễn và Shea sau đó kết thúc chuyến đi với tỉ số 1. Chiến thắng 6-4 trước Dareen Hassan và Noemie Piquet của Nicholls State ở nội dung đánh đôi thứ ba.⚪ ---- Massachusetts: John Sullivan, 78 tuổi, cư dân Quincy đã nhận tội thù hận sắc tộc hồi năm 2022 sau khi ông bị buộc tội tấn công thô bạo mộtbằng xe hơi của mình trước mặt các thành viên gia đình trẻ của họ bên ngoài trụ sở bưu điện. Sullivan đã nhận tội vào ngày 3 tháng 4 tại Tòa án quận Hoa Kỳ.Vào ngày 2 tháng 12/2022, một gia đình người Việt có ba đứa con dưới 12 tuổi có mặt tại bưu điện ở Quincy. Thì Sullivan, người chưa bao giờ gặp họ trước đây, đã tình cờ gặp gia đình này ở bên ngoài tòa nhà. Sullivan hét vào mặt gia đình gốc Việt kia: “Tụi bay hãy quay về Trung Quốc” và đe dọa sẽ giết họ. Sullivan sau đó đã lái xe của mình tông vào một trong những thành viên trong gia đình, người này đã bám vào mui trước chiếc xe khi Sullivan lái thêm 200 feet nữa.Khi người gốc Việt kia trượt văng khỏi mui trước xe thì Sullivan dừng lại, rồi lái xe tông lần thứ nhì và rơi xuống một con mương xây dựng. Bộ Tư pháp tuyên bố: “Cuộc tấn công đầy hận thù của bị cáo này không chỉ làm nạn nhân bị thương nặng mà còn làm tổn thương ba đứa trẻ trong gia đình anh ta, chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á.” Sullivan có thể bị kết án lên tới 10 năm, với ba năm được thả có giám sát và phạt tiền lên tới 250.000 USD. Sullivan sẽ nghe bản tuyên án vào ngày 26/6/2024.⚪ ---- HỎI 1: Nghề dạy học rất là gan nan, theo 51% giáo viên lớp 12 trở xuống?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố hôm thứ Năm, hơn một nửa số giáo viên Mỹ muốn công chúng biết rằng dạy học là một công việc khó khăn. Pew đã hỏi 2.531 giáo viên K-12 công lập vào tháng 10 và tháng 11 về một điều họ muốn công chúng biết về công việc của họ. Cuộc khảo sát cho thấy mức độ tan vỡ của đời sống học tập do đại dịch vẫn đè nặng lên các giáo viên trường công trên toàn quốc.Báo cáo của Pew cho biết, 51% số người được hỏi muốn mọi người biết rằng dạy học là một công việc khó khăn và giáo viên rất chăm chỉ. Những giáo viên này lưu ý rằng thời gian làm việc kéo dài ngoài hợp đồng của họ, cũng như các nhiệm vụ trong lớp ngoài việc giảng dạy, đã làm tăng thêm căng thẳng trong công việc. Một giáo viên tiểu học lưu ý: “Giáo viên đảm nhiệm nhiều vai trò khác ngoài việc chịu trách nhiệm giảng dạy chương trình giảng dạy. Chúng tôi là cố vấn, chuyên gia về hành vi và phụ huynh cho những học sinh cần chúng tôi đảm nhận những vai trò đó.”Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Loại bàn làm việc mà bạn phải đứng giúp tăng hiệu năng hơn loại bàn mà bạn phải ngồi?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy những chiếc bàn yêu cầu mọi người phải đứng hoặc di chuyển khi làm việc cũng có thể giúp họ đạt được kết quả công việc tốt hơn. Kết quả cho thấy bộ não của mọi người trở nên nhạy bén hơn khi làm việc tại một chiếc bàn khiến họ phải đứng, bước hoặc đi thay vì ngồi.Tiến sĩ Francisco Lopez-Jimenez, bác sĩ tim mạch phòng ngừa của Mayo Clinic, cho biết: “Việc kết hợp chuyển động với công việc văn phòng mà trước đây phải làm trong thời gian dài là khả thi. Các trạm làm việc năng động có thể mang lại một cách để cải thiện khả năng nhận thức và sức khỏe tổng thể, chỉ bằng cách di chuyển tại nơi làm việc." Nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Năm trên Tạp chí Journal of the American Heart Association.Chi tiết: