- Đức Giáo Hoàng Francis đầu tháng 9/2024 sẽ thăm Singapore, Indonesia, Timor Leste và Papua New Guinea. Và có thể thăm Việt Nam. Ngoại Trưởng Vatican đã tới VN họp. - Vở nhạc kịch nói về não bộ Trump bị hồn ma cố TNS McCain ám ảnh sẽ trình diễn 2 tháng cho tới ngày bầu cử 2024. Con gái của McCain nổi giận vì bố thành hồn ma. Kịch này để nhắc nhở dân Mỹ rằng Trump đang phá hoại nền dân chủ - Trum

Đức Giáo Hoàng Francis dự kiến trong tháng 9/2024 sẽ viếng thăm nhiều quốc gia Châu Á, và có thể bao gồm cả Việt Nam, theo các tin từ Catholic Vote, Reuters, Tempo, và Hội Đồng Giám Mục VN.

- Đức Giáo Hoàng Francis đầu tháng 9/2024 sẽ thăm Singapore, Indonesia, Timor Leste và Papua New Guinea. Và có thể thăm Việt Nam. Ngoại Trưởng Vatican đã tới VN họp.

- Vở nhạc kịch nói về não bộ Trump bị hồn ma cố TNS McCain ám ảnh sẽ trình diễn 2 tháng cho tới ngày bầu cử 2024. Con gái của McCain nổi giận vì bố thành hồn ma. Kịch này để nhắc nhở dân Mỹ rằng Trump đang phá hoại nền dân chủ

- Trump và Thái tử Mohammed bin Salman nói chuyện ít nhất 2 lần kể từ khi Trump rời Bạch Ốc.

- Ty Cobb (cựu luật sư Bạch Ốc của Trump): đoán rằng Công tố đặc biệt Jack Smith đã đẩy Thẩm phán Cannon phải phán quyết, và Tòa Liên bang số 11 sẽ gỡ bỏ Cannon ra khỏi vụ truy tố Trump trộm hồ sơ mật

- Trump vận động ở Michigan, Wisconsin, lại chửi mắng: di dân là súc vật, không phải người

- Thẩm phán Juan Merchan bác bỏ đơn Trump xin hoãn phiên tòa để chờ Tòa Tối Cao phán về miễn tố cho Trump hay không: Trump phải ra tòa ngày 15/4

- 13.000 cổ đông ký tên đòi điều tra Trump về tội gian lận vì cổ phiếu Truth Social sụt giá thê thảm khả nghi

- John Bolton (Cựu Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia của Trump): Trump không hiểu về liên minh, dù với NATO, Nhật, Nam Hàn, chỉ thấy kinh doanh lời hay lỗ

- Los Angeles: Y hệt như trong phim, 30 triệu USD tiền mặt bốc hơi trong đêm Chủ nhật Phục sinh, không dấu vết.

- Ngoại trưởng Đức: Nga sẽ lôi kéo NATO vào cuộc chiến nếu Nga đánh bại Ukraine

- Ngoại trưởng Nga vu khống: Ukraine là khủng bố, đã tấn công Tòa thị chính Crocus ở Moscow

- Gaza: 33.037 người Palestine chết, 75.668 người đã bị thương vì bị Israel tấn công

- Số việc làm bị cắt giảm ở Hoa Kỳ là 90.309 trong tháng 3, tăng 7% so với tháng 2

- Trí tuệ nhân tạo Chat GPT-4 của OpenAI hơn các bác sĩ về mặt lý luận lâm sàng.

- Levi Strauss & Co.doanh thu ròng quý 1 của năm tài chính 2024 lên tới 1,5 tỷ USD, giảm 8%

- Công ty bán dẫn Nam Hàn SK Hynix Inc. sẽ chi 4 tỷ USD để mở xưởng ở Indiana.

- Các hãng thuốc đã chi hơn 1 tỷ USD cho quảng cáo thuốc giảm cân và thuốc trị tiểu đường vào năm 2023, tăng 51%

- Hoa Kỳ: 8 trường đại học có giá 90.000 USD/năm/sinh viên. Toàn quôc, trung bình chi phí đại học 28.026 USD/năm/sinh viên

- Dịch vụ giao đồ ăn Uber Eats sẽ kết hợp với Waymo LLC để giao hàng bằng xe không người lái ở Phoenix

- California: mua nhà lần đầu, có thể vay tiểu bang $150,000

- Quận San Bernadino: trang bị súng lục và rìu đột nhập nhà người dân, bị cảnh sát bắt

- Quận Cam: nhà hoang bị cháy, có xác 1 người bên trong

- Texas: Cảnh sát truy lùng Hải Võ, người đbị kết tội tấn công tình dục nghiêm trọng

- TIN VN. Bắt tay Chery xây nhà máy ô tô 20.000 tỷ, Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền muốn biến Việt Nam thành ‘thủ phủ sản xuất xe’ của Đông Nam Á.

- TIN VN. Ba đại học phải đóng hàng loạt ngành.

- HỎI 1: Đa số dân ASEAN chọn TQ là đồng minh thay vì Mỹ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Cần phúc lợi: 78% người hành nghề chăm sóc mong đợi công ty cung cấp các lợi ích và nguồn lực để hỗ trợ họ với tư cách là người chăm sóc? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-4/4/2024) ⚪ ---- Y hệt như trong phim: 30 triệu USD tiền mặt bốc hơi, không dấu vết. Trong một trong những vụ cướp tiền mặt lớn nhất trong lịch sử Los Angeles, những tên trộm đã kiếm được số tiền lên tới 30 triệu USD trong một vụ trộm vào Chủ nhật Phục sinh tại cơ sở lưu trữ tiền ở Thung lũng San Fernando, theo một quan chức cảnh sát L.A. tiết lộ hôm thứ Tư 3/4/2024.

Vụ trộm xảy ra vào tối Chủ nhật tại một cơ sở giấu tên ở Sylmar, nơi tiền mặt từ các doanh nghiệp trong khu vực được xử lý và lưu trữ, theo Cảnh sát trưởng Elaine Morales. Morales cho biết những tên trộm đã có thể đột nhập vào tòa nhà cũng như két sắt nơi cất giữ tiền. Vụ đột nhập này là một trong những vụ trộm tiền mặt lớn nhất trong lịch sử thành phố và tổng số vụ trộm cũng vượt qua bất kỳ vụ trộm xe bọc thép nào trong thành phố.

Bí ẩn bao quanh vụ đột nhập. Một nhóm trộm đã đột nhập vào mái nhà của cơ sở để đột nhập vào kho tiền. Nhưng không rõ làm thế nào họ tránh được hệ thống báo động. Nhìn từ bên ngoài két sắt cũng không có dấu hiệu bị đột nhập. Những người điều hành doanh nghiệp, những người mà cảnh sát không xác định được danh tính, đã không phát hiện ra vụ trộm lớn cho đến khi họ mở kho tiền vào thứ Hai. FBI đã xác nhận vào tối thứ Tư rằng cơ quan này và Ty cảnh sát Los Angeles LAPD đang điều tra vụ trộm.

⚪ ---- Đức Giáo Hoàng Francis dự kiến trong tháng 9/2024 sẽ viếng thăm nhiều quốc gia Châu Á, và có thể bao gồm cả Việt Nam, theo các tin từ Catholic Vote, Reuters, Tempo, và Hội Đồng Giám Mục VN. Theo tin CV, Ngài có kế hoạch đến thăm Singapore trong chuyến công du châu Á vào tháng 9/2024, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của giáo hoàng đến đất nước này kể từ chuyến thăm ngắn ngủi của Đức Giáo hoàng St. John Paul II hồi năm 1986.

Tờ báo The Straits Times của Singapore đưa tin rằng một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã xác nhận vào ngày 2 tháng 4 rằng Singapore và Vatican hiện đang đàm phán về chuyến thăm được đề xuất. Bộ trưởng Ngoại Giao Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, đã nói với Tạp chí America Magazine trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng chuyến công du châu Á của Đức Giáo Hoàng Francis cũng sẽ bao gồm Indonesia, Timor Leste và Papua New Guinea. Và Việt Nam có khả năng cũng sẽ được thêm vào chuyến thăm.

Trong khi đó, bản tin Reuters ghi rằng Retno Marsudi, Ngoại trưởng Indonesia, hôm thứ Tư cho biết Đức Giáo hoàng Francis đang lên kế hoạch cho chuyến thăm quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo và các cuộc thảo luận đang diễn ra với Vatican về chuyến đi. Retno nói với Reuters: “Đúng vậy, Đức Giáo hoàng Francis có kế hoạch đến thăm Indonesia. Chúng tôi hiện đang chuẩn bị mọi thứ”.

Ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước với tạp chí America (của Dòng Tên Jesui) cho biết Đức Giáo hoàng Francis dự định thăm Indonesia, Singapore, Đông Timor, Papua New Guinea vào đầu tháng 9, và có thể cả

Việt Nam. Trong khi đó, Truyền thông Indonesia đưa tin, dẫn lời Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo, cho biết Đức Giáo hoàng Francis sẽ đến thăm vào tháng 9.

Chính xác là ngày nào? Báo Tempo ghi rằng theo lời Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, Đức Giáo hoàng Francis sẽ thăm Indonesia vào ngày 3 tháng 9/2024.

Bản tin từ trang web của Hội Đồng Giám Mục VN ghi rằng: "Nhận lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Toà Thánh, sẽ thăm Việt Nam từ ngày 9 đến 14 tháng 4 năm 2024. Trong chuyến thăm này, Đức Tổng Giám mục Gallagher sẽ cử hành Thánh lễ tại nhà thờ chính toà Hà Nội lúc 18g30 ngày 10 tháng 4, Huế lúc 08g00 ngày 12 tháng 4, và thành phố Hồ Chí Minh lúc 17g30 ngày 13 tháng 4... Dự kiến, Đức Tổng Giám mục Gallagher sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn vào chiều ngày 9 tháng 4; hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và chào thăm lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ vào ngày 10 tháng 4."

Theo một tin riêng gửi về Việt Báo Hoa Kỳ, trích: "Theo GM phụ tá TGM tpHCM Bùi Công Trác chia sẻ thông tin cách nay vài tháng về lịch trình đón 2 phái đoàn Tòa Thánh: tháng 4/2024 đón Bộ Trưởng Ngoại Giao Vatican và tháng 11/2024 đón Quốc Vụ Khanh Vatican/Thủ Tướng - Ngài chia sẻ thêm, trong dịp gặp gỡ với BT Ngoại Giao, sẽ thảo luận việc tiếp đón ĐTC vì nhà nước đã gửi thư mời ĐTC đến VN."

Nghĩa là, Đức Tổng Giám mục Gallagher tuần sau sẽ thảo luận với các quan chức VN về nhiều vấn đề, trong đó có thể là sự kiện Đức Giáo Hoàng có thể thăm Việt Nam vào những ngày đầu tháng 9/2024.

⚪ ---- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng Nga sẽ lôi kéo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào một cuộc chiến nếu Nga đánh bại Ukraine, đồng thời kêu gọi liên minh này cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Baerbock nói với các phóng viên trong cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Brussels: "Việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine hoàn toàn có lợi cho chúng tôi. Đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập NATO, điều quan trọng là chúng tôi phải nói rõ rằng chúng tôi đoàn kết ủng hộ Ukraine và chúng tôi sát cánh cùng nhau vì tự do và hòa bình của chúng tôi."

⚪ ---- Nga đưa quân xâm lăng Ukraine, dội mưa bom xuống khắp các thành phố Ukraine hơn 2 năm qua, và bây giờ Nga vu khống rằng Ukraine là quốc gia khủng bố. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Năm tuyên bố trong cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài tại Moscow rằng Ukraine đã trở thành một "quốc gia khủng bố" thực sự. Lavrov chỉ ra: “Ngày nay, Ukraine đã trở thành một quốc gia khủng bố rõ ràng. Trong 10 năm qua, nước này đã khủng bố người dân trong nước và nước ngoài”.

Bộ trưởng nói thêm rằng không có nghi ngờ gì về việc Ukraine có liên quan đến vụ tấn công tại Tòa thị chính Crocus ở Moscow và nhiều hành động khủng bố khác ở Nga. Ông kết luận: “Bộ Ngoại giao Nga gần đây đã chuyển yêu cầu chính thức tới chính quyền Ukraine thực hiện các bước ngay lập tức để ngăn chặn bất kỳ sự hỗ trợ nào cho các hoạt động khủng bố, dẫn độ thủ phạm và bồi thường thiệt hại.”

⚪ ---- Số người Palestine chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas đã tăng lên 33.037, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm, cùng với 75.668 người đã bị thương ở Gaza. Trong 24 giờ qua, quân đội Israel đã "thực hiện 6 vụ thảm sát nhằm vào các gia đình" tại khu vực bị chiến tranh tàn phá, khiến 62 người Palestine thiệt mạng và 91 người bị thương, cùng nhiều người vẫn nằm dưới đống đổ nát.

⚪ ---- Số việc làm bị cắt giảm ở Hoa Kỳ là 90.309 trong tháng 3, tăng 7% so với con số của tháng 2 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2023, Challenger, Grey & Christmas Inc. cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ Năm. So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng 0,7%. Hầu hết cắt giảm được công bố trong khu vực chính phủ, 36.044 công chức, tiếp theo là công nghệ ở mức 14.224 và giữ nguyên ở mức 5.397. Lĩnh vực công nghệ chứng kiến số lượng sa thải nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại vào năm 2024, là 42.442 người.

"Số lượng sa thải chắc chắn đã tăng lên trong quý đầu tiên, mặc dù vẫn thấp hơn mức của năm ngoái. Nhiều công ty dường như đang quay trở lại với cách tiếp cận 'làm được nhiều hơn với ít nguồn lực hơn'. Trong khi Công nghệ tiếp tục dẫn đầu tất cả các ngành cho đến nay trong năm nay, một số ngành, bao gồm cả Năng lượng và Sản xuất Công nghiệp, đang cắt giảm nhiều việc làm trong năm nay hơn năm ngoái,” theo Phó chủ tịch cấp cao của Challenger, Gray & Christmas Inc. Andy Challenger nhận xét.

⚪ ---- Con gái của John McCain không hài lòng về một vở nhạc kịch hài sắp ra mắt miêu tả cố thượng nghị sĩ như một hồn ma ám ảnh não bộ Donald Trump. “Đây là thứ rác rưởi,” Meghan McCain nói trong một bài đăng trên X vào tối thứ Ba, mô tả tác phẩm nhạc kịch trên sân khấu kịch Off-Broadway là “chẳng khác gì một trò cướp tiền mặt của những người tầm thường tuyệt vọng.” Cô nói thêm: "Tôi hy vọng nó thất bại [không ai xem]." Cô trả lời như thế đối với một bản tin của Deadline rằng nhạc kịch "Ghost of John McCain" (Hồn Ma của John McCain) sẽ ra mắt thế giới vào mùa thu này.

Nhạc kịch này dự kiến sẽ diễn ra tại Soho Playhouse từ cuối tuần của Ngày lễ Lao động cho đến ngày 5 tháng 11—Ngày bầu cử. Biên kịch gia Scott Elmegreen cho biết ông tin rằng gia đình [McCain] sẽ yêu thích tác phẩm. John McCain là một "nhân vật quan trọng và được kính trọng trên toàn cầu" trong cuộc đối thoại về chính trị Mỹ và "McCain chắc chắn sống trong tâm trí của Donald Trump", Elmegreen nói trong một tuyên bố với Entertainment Weekly.

Elmegreen cho biết Ghost of John McCain "là một cuộc khám phá tâm lý" về thế giới bên kia trong não bộ của Trump có thể như thế nào đối với McCain, "khi ông tập hợp một liên minh 'Điệp khúc Hy Lạp' gồm Hillary Clinton, Eva Perón, Teddy Roosevelt, Taylor Swift và tất cả mọi người khác từng chiếm đoạt chỗ miễn phí trong đầu của Trump để nổi dậy chống lại những yêu cầu bất minh của Trump.

Một thông cáo báo chí mô tả chủ đề của vở nhạc kịch là "quyền lực, sự cạnh tranh và thân phận con người" đã liệt kê Roy Cohn, Robert Jordan và Lindsey Graham là những nhân vật khác trong bộ não của Trump, theo Hollywood Reporter. Trong các nhà sản xuất cố cố vấn chiến dịch tranh cử lâu năm của McCain, Max Fose, người nói với giờ Deadline: “Đã phục vụ ông McCain gần hai thập niên, tôi tin rằng Thượng nghị sĩ McCain sẽ cười nhạo trò giải trí này và biết ơn di sản của McCain tiếp tục khơi dậy những cuộc trò chuyện quan trọng, từ nghiêm túc đến vô lý. Hy vọng của chúng tôi là vở nhạc kịch này sẽ nhắc nhở nước Mỹ rằng nền dân chủ của chúng ta đáng để đấu tranh.”

(Lời bình của người dịch tin: con gái của TNC McCain không thích vì nhạc kịch mô tả McCain là hồn ma, nhưng nhạc kịch này diễn từ tuần lễ đầu tháng 9 tới ngày bầu cử, tức là 2 tháng trước bầu cử là một nỗ lực của giới trí thức, nghệ sĩ muốn kiếm phiếu cho Tổng Thống Joe Biden, khi mô tả não bộ độc tài của Trump là kẻ bị các hồn ma và đàn bà cấp tiến [Hillary Clinton, Eva Perón, Teddy Roosevelt, Taylor Swift] ám ảnh không ngừng.)

⚪ ---- Donald Trump và Thái tử Mohammed bin Salman (MBS) của Saudi Arabia đã nói chuyện “gần đây”, trong cuộc trò chuyện đầu tiên được biết đến của họ kể từ khi Trump rời Bạch Ốc. Hai nguồn tin nói với The New York Times rằng cuộc trò chuyện đã diễn ra nhưng nội dung những gì hai người thảo luận không được tiết lộ. Cũng không rõ liệu cuộc trò chuyện gần đây có phải là lần duy nhất 2 người nói chuyện kể từ khi Trump rời nhiệm sở ba năm trước hay không. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Biden đang thúc đẩy Saudi Arabia bình thường hóa quan hệ với Israel — một nỗ lực ngoại giao vốn rất phức tạp do các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 và hậu quả là cuộc chiến ở Gaza.

Tin tức về cuộc đàm phán Trump-MBS cũng diễn ra sau cuộc gặp giữa ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa với Thủ tướng Hungary Viktor Orban vào tháng trước. Orban đã tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump ở Florida, một cuộc gặp mặt được Tổng thống Joe Biden trích dẫn để chỉ trích nhà lãnh đạo Hungary vì đã “tuyên bố thẳng thừng rằng ông ấy không nghĩ rằng nền dân chủ có hiệu quả và đang tìm kiếm chế độ độc tài”.

⚪ ---- Cựu luật sư Bạch Ốc Ty Cobb dự đoán hôm thứ Tư rằng Tòa án Liên bang số 11 cuối cùng có thể quyết định loại Thẩm phán Aileen Cannon ra khỏi vụ án liên quan đến việc Trump trộm và giấu tài liệu mật tại dinh thự của ông ở Florida. Phỏng vấn trên “Erin Burnett OutFront” của CNN, cựu quan chức chính quyền Trump đã chỉ ra hồ sơ gần đây nhất của Công tố đặc biệt Jack Smith và nói rằng ông nghĩ rằng nó rõ ràng rằng Smith có thể đưa khiếu nại lên Tòa Hoa Kỳ thứ 11 nếu Cannon không ra phán quyết kịp thời.

“Tôi nghĩ rằng Jack Smith - tôi nghĩ việc nộp đơn ngày hôm nay [Thứ Tư 3/4/2024] cho thấy rõ rằng Thẩm phán Cannon phải ra phán quyết, và nếu cô không ra phán quyết trong một trong hai trường hợp, họ sẽ có thể đưa cô lên Tòa án thứ 11. Và tôi nghĩ Tòa án thứ 11 có thể sẽ loại bỏ Cannon ra khỏi vụ án," theo Cobb nói.

Cannon gần đây đã chỉ thị cho cả hai bên trong vụ Công tố Smith truy tố Trump rằng 2 phía (Công tố và luật sư của Trump) phải đưa ra lời hướng dẫn bồi thẩm đoàn phần lớn sẽ tính đến quan điểm của Trump về Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA: Presidential Records Act), đạo luật quy định cách xử lý và lưu trữ hồ sơ được tạo ra trong nhiệm kỳ của tổng thống, phân biệt hồ sơ cá nhân Tổng Thống và hồ sơ phải đưa vào Văn Khố. Nhưng thực tế Smith truy tố Trump 31 cáo buộc theo Đạo luật gián điệp (Espionage Act), Đạo luật quản lý bí mật chính phủ. Sự chệch hướng cố ý của Thẩm phán là để cứu Trump, vì sẽ có mistrial hay tuyến bố vô tội từ bồi thẩm đoàn vì bồi thẩm (người dân thường) không đủ kiến thức phân biệt và không được nghe trực tiếp từ Công tố.

Trong một hồ sơ trực tiếp khác thường, Smith đã chỉ trích Cannon vì đã chấp nhận “tiền đề pháp lý thiếu sót về cơ bản” rằng các tài liệu mật được thu hồi từ nhà của Trump ở Florida bằng cách nào đó là tài sản cá nhân của ông ấy. Smith kêu gọi Cannon nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Cobb lưu ý rằng Tòa án thứ 11 trước đây đã khiển trách việc xử lý vụ việc của Cannon, việc này đã bị trì hoãn rất nhiều dưới thời Cannon. “Sự chậm trễ của cô Cannon ở đây thật bất thường,” ông Cobb nói, đồng thời lưu ý rằng điều “đáng chú ý” là Cannon vẫn chưa ấn định ngày xét xử.

Cobb bác bỏ ý kiến ​​cho rằng cái gọi là sai lầm của Cannon có thể được giải thích đơn giản là do thiếu kinh nghiệm hoặc kém năng lực, nói rằng, "bằng chứng về sự thiên vị của cô Cannon là khá rõ ràng ở giai đoạn này của trò chơi." Hiển nhiên, Cannon là một chương trong khúc hòa tấu của MAGA.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump gọi những người nhập cư bất hợp pháp ở Hoa Kỳ là "súc vật" và "không phải con người" trong một bài phát biểu ở Michigan hôm thứ Ba 2/4/2024, sử dụng những lời chửi mắng mà ông đã sử dụng nhiều lần thời gian qua. Trump, xuất hiện cùng một số quan chức thực thi pháp luật, đã mô tả chi tiết một số vụ án hình sự liên quan đến nghi phạm ở nước này bất hợp pháp và cảnh báo rằng bạo lực và hỗn loạn sẽ tàn phá nước Mỹ nếu Trump không thắng cử trong cuộc bầu cử ngày 5/11.

Trong bài phát biểu sau đó tại Green Bay, Wisconsin, ông đã đưa ra giọng điệu báo trước tương tự, mô tả cuộc bầu cử năm 2024 là “trận chiến cuối cùng” của quốc gia. Khi nói về Laken Riley - một sinh viên y tá 22 tuổi đến từ Georgia được cho là đã bị một người nhập cư Venezuela vào nước này sát hại bất hợp pháp - Trump nói rằng một số người nhập cư là súc vật. Trump nói: "Đảng Dân chủ nói, 'Xin đừng gọi họ là súc vật. Họ là con người.' Tôi nói: 'Không, họ không phải là con người, họ không phải là con người, họ là súc vật.'"

Mặc dù dữ liệu hiện có về tình trạng nhập cư của tội phạm còn thưa thớt, các nhà nghiên cứu cho biết những người sống ở Mỹ bất hợp pháp không phạm tội bạo lực với tỷ lệ cao hơn công dân bản địa. Trump đặt tiêu đề cho bài phát biểu ở Michigan của mình là "Cuộc tắm máu ở biên giới của Biden" và cho biết ông đã gặp các thành viên gia đình của Garcia, người được cho là đã bị Brandon Ortiz-Vite, 25 tuổi, người mà cô ấy đang hẹn hò, sát hại vào tháng trước trong xe hơi của cô ấy.Trump nói: "Họ nói rằng cô ấy có tiếng cười dễ lây lan nhất, và khi cô ấy bước vào phòng, cô ấy đã thắp sáng căn phòng đó và tôi đã nghe điều đó từ rất nhiều người. Tôi đã nói chuyện với một số người trong gia đình cô ấy." Theo các đài TV địa phương, Mavi Garcia, em gái của Ruby Garcia, đã phản đối Trump rằng Trump kể chuyện bịa đặt. Mavi Garcia nói với NBC: "Trump không nói chuyện với bất kỳ ai trong số chúng tôi, vì vậy thật sốc khi thấy Trump nói rằng Trump đã nói chuyện với chúng tôi." Reuters không thể liên lạc ngay với gia đình Garcia.⚪ ---- Một thẩm phán ở New York hôm thứ Tư đã bác bỏ nỗ lực của Donald Trump nhằm trì hoãn phiên tòa xét xử ông vào ngày 15/4 với các cáo buộc xuất phát từ việc trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm cho đến khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xem xét yêu cầu miễn tố của tổng thống trong một vụ án hình sự riêng biệt. Tòa Tối Cao dự kiến sẽ nghe các lập luận của cựu Tổng thống Hoa Kỳ rằng ông được miễn truy tố liên bang vì đã cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden vào ngày 25/4 (ghi chú: nghĩa là, 10 ngày sau khi Tòa New York bắt đầu xét xử Trump ngày 15/4, thì Tòa Tối Cao mới họp xem có nên cho Trump miễn tố hay không).Các luật sư bào chữa của ông trong vụ án ở New York hồi tháng 3 đã yêu cầu Thẩm phán Juan Merchan trì hoãn phiên tòa cho đến khi quá trình xem xét đó hoàn tất, cho rằng nó phù hợp vì các công tố viên đang tìm cách đưa ra bằng chứng về những tuyên bố mà Trump đưa ra khi ông còn là tổng thống từ năm 2017 đến năm 2021. Trong phán quyết của tòa án hôm thứ Tư, Merchan cho biết Trump đã đợi quá lâu để nêu ra vấn đề: “Bị cáo có vô số cơ hội để nêu ra yêu cầu về quyền miễn tố của tổng thống trước ngày 7 tháng 3/2024”.Vụ án ở New York có thể là vụ án duy nhất được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử. Trump bị cáo buộc về tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán 130.000 USD của luật sư cũ Michael Cohen cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels vì sự im lặng của cô trước cuộc bầu cử năm 2016 về cuộc gặp gỡ tình dục mà cô nói rằng cô đã có với Trump vào năm 2006.Trump cũng đang tìm cách trì hoãn vì tin tức tràn ngập về vụ án đã khiến các bồi thẩm viên tiềm năng tin rằng ông ấy đã có tội. Merchan vẫn chưa đưa ra phán quyết về yêu cầu đó. Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, nơi buộc tội Trump vào năm 2023, đã phản đối yêu cầu đó trong hồ sơ tòa án được công bố hôm thứ Tư. Họ nói rằng chính Trump đã tạo ra phần lớn tin tức và họ sẽ có thể loại bỏ các bồi thẩm viên thiên vị thông qua quá trình lựa chọn bồi thẩm.⚪ ---- Chiến dịch lên sàn chứng khoán Truth Social Nasdaq của Trump cho đến nay vẫn đang hỗn loạn - đã bị thiệt hại gần 4 tỷ USD kể từ đợt ra mắt tiền vào tuần trước - và giờ đây, một bản kiến nghị đã thu thập được 13.000 chữ ký điện tử để đòi điều tra Trump về tội gian lận. “Chỉ vài ngày sau khi ra mắt công chúng và giá cổ phiếu của nó lên trời, cao tới hàng tỷ USD, ‘Truth Social’ của Donald Trump đã quay trở lại sát đất, với cổ phiếu đó rơi như một tảng đá,” bản kiến nghị do một tổ chức có tên là Left Action và được Newsweek đưa tin đầu tiên.Quảng cáo chiêu hàng của họ tiếp tục bằng cách hỏi nên đổ lỗi ở đâu khi để khoản lãi 50 triệu đô la từ năm 2022 bị cắt giảm thành khoản lỗ 58 triệu đô la vào năm sau, với doanh thu nhỏ giọt là 4 triệu đô la. Truth Social có khoảng 5 triệu người dùng vào tháng trước. Con số đó so với hơn 3 tỷ trên Facebook và 2 tỷ trên TikTok.Cổ phiếu của nền tảng Truth Social đã ra mắt vào thứ Hai tuần trước với giá 49,90 USD một cổ phiếu. CBS News đưa tin nó đã tăng lên mức cao nhất là 79,38 USD vào ngày 26 tháng 3. Nhưng khi đóng cửa ngày thứ Tư 3/4/2024, cổ phiếu này có giá 48,81 USD, nghĩa là giảm gần phân nửa.⚪ ---- “Trump thiếu hiểu biết về khái niệm ‘liên minh’, cho dù đó là với Nam Hàn, Nhật Bản hay NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương). Sẽ cần phải thực hiện nhiều công việc để ngăn chặn mọi vấn đề tiềm ẩn trong quan hệ Hàn-Mỹ một khi Trump được bầu lại.” Cựu Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) John Bolton cho biết trong một cuộc phỏng vấn video gần đây với báo Chosun Ilbo vào ngày 1 tháng 4. Bolton tuyên bố rằng Donald Trump, về cơ bản là một con buôn bất động sản, coi Nam Hàn chủ yếu như một khoản đầu tư và tin rằng Mỹ đang chi tiêu thua lỗ để bảo vệ Nam Hàn.Bolton là cố vấn an ninh nước ngoài chủ chốt của Hoa Kỳ trong những năm đầu nhiệm kỳ của Trump. Sau khi từ chức vào tháng 11/2019 do bất đồng về chính sách đối ngoại với Trump, ông đã trở thành người lên tiếng chỉ trích Trump. Kim Sang-joo, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Corean-Mỹ (ICAS), cũng tham gia cuộc phỏng vấn.⚪ ---- Một nghiên cứu cho thấy trí tuệ nhân tạo Chat GPT-4 của OpenAI vượt trội hơn các bác sĩ về mặt lý luận lâm sàng. Khi Chat GPT-4 và 39 bác sĩ được đưa vào cùng một trường hợp bệnh nhân và được yêu cầu đánh giá chẩn đoán, AI đạt điểm cao hơn về độ chính xác, hiệu quả và lý luận, như đã nêu trong thư nghiên cứu trên tạp chí JAMA Internal Medicine. “AI có thể cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân”, Adam Rodman, MD của Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess ở Boston (BIDMC), người đứng đầu nghiên cứu, cho biết.Việc áp dụng AI trong chăm sóc sức khỏe đã tăng lên đáng kể. AI được áp dụng trong phẫu thuật bằng robot để nâng cao độ chính xác và ngày càng được sử dụng nhiều trong việc phân tích dữ liệu y tế và phát triển các loại thuốc mới. Gần đây, AI đã mạo hiểm tham gia chẩn đoán bệnh nhân, đây được coi là một lĩnh vực đầy thách thức đòi hỏi kinh nghiệm và bí quyết của bác sĩ. Một số người tin rằng với số lượng ngày càng tăng các nghiên cứu chứng minh tính ưu việt của AI tạo ra, chẳng hạn như ChatGPT, trong chẩn đoán chính, “Bác sĩ AI” sẽ sớm xuất hiện.⚪ ---- Levi Strauss & Co. đã công bố vào thứ Tư trong một thông cáo báo chí rằng doanh thu ròng trong ba tháng đầu tiên của năm tài chính 2024 lên tới 1,5 tỷ USD, giảm 8% so với cùng khung thời gian một năm trước. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 25/2, khoản lỗ ròng ở mức 11 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với thu nhập ròng 115 triệu USD được ghi nhận trong cùng quý năm 2023. Lỗ suy giảm trên mỗi cổ phiếu ở mức 0,03 USD, giảm so với thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu là 0,29 USD. được ghi lại vào cùng thời điểm một năm trước. Sau báo cáo, cổ phiếu của công ty đã tăng 5,84% trong giao dịch ngoài giờ.⚪ ---- Công ty bán dẫn Nam Hàn SK Hynix Inc. hôm thứ Tư đã công bố rằng họ sẽ chi 4 tỷ USD để xây một cơ sở chế tạo bao bì tiên tiến cho chip thế hệ tiếp theo và lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo ở West Lafayette, Indiana. Dự án đầu tiên ở Mỹ “dự kiến sẽ thúc đẩy sự đổi mới trong chuỗi cung ứng AI của quốc gia, đồng thời mang lại hơn 1.000 việc làm mới cho khu vực”, theo công ty. Dự kiến, chip Bộ nhớ truy cập động (DRAM), thành phần quan trọng của bộ xử lý đồ họa đào tạo các hệ thống AI như ChatGPT, sẽ được sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2028.⚪ ---- Các hãng thuốc đã chi mạnh tay cho các quảng cáo giảm cân và điều trị bệnh tiểu đường vào năm ngoái khi họ giành thị trường đang bùng nổ của những loại thuốc này. Theo công ty phân tích quảng cáo MediaRadar, các hãng thuốc đã chi hơn 1 tỷ USD cho quảng cáo thuốc giảm cân và thuốc trị tiểu đường vào năm 2023, tăng 51% so với năm trước. Con số này chiếm gần 15% trong số 7,6 tỷ USD chi cho quảng cáo thuốc theo toa của các nhà sản xuất dược phẩm vào năm ngoái.Các phương pháp điều trị bệnh tiểu đường chiếm gần 790 triệu USD chi tiêu cho quảng cáo vào năm 2023, trong khi thuốc giảm cân chiếm gần 264 triệu USD. Sự gia tăng chi tiêu như vậy chứng tỏ các công ty đang gấp rút thu hút khách hàng mới sau nhiều tháng quảng cáo rầm rộ về thuốc trị tiểu đường Ozempic của Novo Nordisk và đối tác giảm cân Wegovy. Những loại thuốc này đã tăng vọt về nhu cầu mặc dù có mức giá khoảng 1.000 USD và phạm vi bảo hiểm hạn chế.⚪ ---- Chi phí theo học tại một số trường, bao gồm Đại học New York, Tufts, Brown, Yale và Đại học Washington ở St. Louis, hiện đgần 6 con số một năm, sau khi tính đến học phí, lệ phí, phòng ở, sách, phương tiện đi lại và các chi phí khác. Trong số các trường nằm trong danh sách "389 trường đại học tốt nhất" của The Princeton Review đã ấn định chi phí cho năm học 2024-25, cho đến nay, 8 trường có mức giá niêm yết hơn 90.000 USD mỗi năm, theo dữ liệu cung cấp cho CNBC.Theo ước tính của Bryan Alexander, một học giả cao cấp tại Đại học Georgetown, khi xét đến việc điều chỉnh học phí trung bình khoảng 4% một năm, các trường đó - và các trường khác - có thể vượt ngưỡng 100.000 USD ngay sau năm 2026. Nhưng khoảng 2/3 số sinh viên toàn thời gian nhận được hỗ trợ, điều này có thể giúp giảm chi phí đáng kể.Tạp chí Princeton Review thậm chí còn xếp hạng các trường đại học dựa trên mức độ hỗ trợ tài chính được trao và mức độ hài lòng của sinh viên với các gói hỗ trợ của họ. Đây là những trường đại học đứng đầu. Ví dụ, tại Đại học Washington ở St. Louis, mức học bổng trung bình chỉ hơn 65.000 USD mỗi năm, theo The Princeton Review, khiến tổng chi phí tự chi trả lên tới gần 26.000 USD.Theo công ty Sallie Mae, số tiền mà các gia đình thực sự chi cho chi phí giáo dục trong năm học 2022-2023 là 28.026 USD. Trong khi thu nhập và tiền tiết kiệm của phụ huynh chi trả gần 1/2 chi phí đại học, tiền miễn phí từ học bổng và trợ cấp chiếm hơn 1/4 chi phí và các khoản vay dành cho sinh viên chiếm phần lớn phần còn lại, tổ chức cho vay giáo dục nhận thấy. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cấp khoảng 120 tỷ USD/năm để giúp sinh viên chi trả cho giáo dục đại học. Sinh viên cũng có thể nhận hỗ trợ tài chính từ tiểu bang hoặc trường đại học của tiểu bang nơi cư trú.⚪ ---- Dịch vụ giao đồ ăn Uber Eats của Uber Technologies Inc. đã công bố hôm thứ Tư rằng họ sẽ tham gia cùng Waymo LLC để giao hàng bằng xe không người lái ở Phoenix, Hoa Kỳ. Công ty cho biết người dùng sẽ có tùy chọn để chọn xem họ muốn đơn hàng của mình được giao bằng xe tự lái hay bằng chuyển phát nhanh thông thường."Khi xe tự hành đến, [khách hàng] sẽ nhận được thông báo trong ứng dụng để mang theo điện thoại của [họ] để mở khóa xe và lấy đồ." Uber Eats cho biết mối quan hệ hợp tác mới thể hiện cam kết của cả hai công ty trong việc thúc đẩy các hành trình không phát thải và thúc đẩy khả năng sáng tạo ngày càng tăng cho khách hàng và doanh nghiệp.⚪ ---- California: Bắt đầu từ thứ Tư, những người mua nhà đủ điều kiện ở California có thể được khoản vay bất động sản lên tới $150,000 từ tiểu bang. Theo Thượng nghị sĩ tiểu bang Toni Atkins (Dân chủ), California đã dành 220 triệu đô la trong năm nay cho chương trình Khoản vay "Dream For All Shared Appreciation Loan" và dự kiến sẽ phân phối tới 2.000 phiếu thưởng cho những người mua lần đầu.Chương trình này cung cấp tới 20% số tiền đặt cọc hoặc chi phí đóng hồ sơ không vượt quá 150.000 USD. Để một hộ gia đình đủ điều kiện, tất cả người vay phải là người mua lần đầu, ít nhất một người vay phải là người mua thế hệ đầu tiên và thu nhập của hộ gia đình phải đáp ứng các giới hạn của cơ quan đối với quận nơi việc mua bán diễn ra. Khi người nhận bán hoặc chuyển nhượng một ngôi nhà được mua thông qua chương trình, họ phải hoàn trả khoản vay cũng như một phần giá trị của tài sản đó.⚪ ---- Quận San Bernadino: Christopher Ochoa, cư dân Rialto, 35 tuổi trang bị súng lục và rìu đã bị bắt sau khi đe dọa cảnh sát trong một vụ cướp được cho là đột nhập vào nhà ở Quận San Bernardino. Vụ này xảy ra ngày 30/3 ngay sau nửa đêm khi cảnh sát Trạm Fontana thuộc Sở Cảnh sát San Bernardino tới theo lời gọi cấp cứu về một “người đàn ông có súng.” Tại hiện trường, nghi can Christopher Ochoa đang gõ cửa trước của ngôi nhà với cả súng và rìu.“Ochoa đã không tuân theo mệnh lệnh, giơ rìu về phía cấp cảnh sát với thái độ đe dọa và một cuộc chạm trán bằng vũ lực đã xảy ra,” theo thông cáo từ cảnh sát. Hung thủ không bị trúng đạn nhưng đã bị bắt giữ sau khi xô xát. Ochoa bị đưa vào Trung tâm giam giữ West Valley, bị giam giữ với số tiền bảo lãnh tại ngoại là 125.000 USD.⚪ ---- Quận Cam: Một thi thể được tìm thấy hôm thứ Tư trong một ngôi nhà bỏ hoang bị hư hại do hỏa hoạn ở Santa Ana, Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam cho biết. Lính cứu hỏa đã được điều động vào khoảng 2h55 giờ sáng tới khu nhà số 2000 trên phố North Bush. Khi ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, một thi thể được tìm thấy bên trong ngôi nhà. Thông tin không có sẵn ngay lập tức về danh tính của người được tìm thấy đã chết.⚪ ---- Texas: Cảnh sát đang truy lùng, 56 tuổi, người đàn ông bị kết tội tấn công tình dục nghiêm trọng vào tuần trước. Biện lý quận Travis cho biết hôm thứ Năm, ngày 28 tháng 3, bồi thẩm đoàn đã kết án Hải Võ về tội tấn công tình dục nghiêm trọng. Tuy nhiên, vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 3, Võ đã không ra tòa. Hiện đang có lệnh truy nã Võ. Võ bị kết án vì vụ tấn công tình dục ngày 26/1/2020 nhắm vào một phụ nữ 24 tuổi bị thiểu năng trí tuệ và nhận thức, bao gồm bại não và động kinh nặng.Võ bị bắt ngày 13/5/2020 và bị truy tố tội tấn công tình dục. Tòa xét xử Võ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 25/3. Hôm thứ Năm, bồi thẩm đoàn tuyên bố Võ có tội. Công tố cho biết sau khi bồi thẩm đoàn kết án Võ, công tố đã xin giam Võ, nhưng thẩm phán đã từ chối yêu cầu đó. Hôm thứ Sáu, Võ đã biến mất, trong khi bồi thẩm đoàn kêu án phạt của Võ là 10 năm tù, và phải trả 455 USD phí. Chưa rõ tại sao thẩm phán từ chối giam Võ sau khi Võ bị kết án để bây giờ ban lệnh truy nã.⚪ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Ba trường đại học phải đóng hàng loạt ngành do không tuyển được sinh viên, có ngành vừa mở đã phải đóng. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tháng 4 công bố kết luận thanh tra 6 trường đại học, gồm Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Hoa Sen (TP HCM), Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) và Thủ Dầu Một (Bình Dương). Trong đó, Thanh tra Bộ chỉ ra ba trường phải dừng tuyển sinh cả chục ngành.⚪ ---- TIN VN.. Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Sáng 4/4, Tập đoàn Geleximco và thương hiệu xe Omoda & Jaecoo (thuôc tập đoàn Chery, Trung Quốc) chính thức ký kết hợp đồng liên doanh tại Hà Nội. Hai bên sẽ xây dựng một nhà máy tại Việt Nam với công suất 200.000 xe/năm, để sản xuất các mẫu xe mang thương hiệu Omoda & Jaecoo. Gọi đây là một cuộc “kết hôn”, 2 thương hiệu từ nay trở đi thành “người một nhà”, ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch Geleximco cho biết 2 tập đoàn sẽ cùng nhau chia sẻ, hợp tác tìm ra những hướng đi hiệu quả. “Tôi rất tâm huyết với dự án này. Chúng tôi gặp gỡ nhau trong Covid, vượt qua không ít khó khăn để xây dựng chủ trương hợp tác. Tôi mong muốn liên doanh này có thể tạo ra một thủ phủ sản xuất ô tô của Đông Nam Á nói riêng và cả châu Á”, ông Tiền nói. Tổng mức đầu tư giai đoạn một (2024-2026) cho nhà máy này là 800 triệu USD (hơn 19.900 tỷ đồng), bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2026 với công suất dự kiến 50.000 xe/năm.⚪ ---- HỎI 1: Đa số dân ASEAN chọn TQ là đồng minh thay vì Mỹ?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát khu vực, phần lớn người dân Đông Nam Á sẽ đứng về phía Trung Quốc chứ không phải Mỹ nếu buộc phải chọn phe, mặc dù một số quốc gia cảm thấy bị đe dọa bởi các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông của Bắc Kinh vẫn thích Washington hơn. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh vượt qua Washington kể từ năm 2020 khi cuộc khảo sát thường niên lần đầu tiên đặt ra câu hỏi. Hoa Kỳ là lựa chọn ưa thích đã giảm xuống 49,5% từ mức 61,1% vào năm ngoái.Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu ASEAN có trụ sở tại Singapore tại Viện ISEAS–Yusof Ishak từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 23 tháng 2 với 1.994 người trả lời từ các học viện, doanh nghiệp, chính phủ, xã hội dân sự và giới truyền thông. Những người trả lời đến từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, với số lượng người tham gia cao nhất đến từ Singapore và Indonesia. Cuộc khảo sát cho thấy Trung Quốc với hơn 50% nổi lên là đối tác có liên quan chiến lược nhất đối với ASEAN, vượt qua Mỹ, trong khi Nhật Bản tiếp tục là cường quốc đáng tin cậy nhất trong khu vực.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Cần phúc lợi: 78% người hành nghề chăm sóc mong đợi công ty cung cấp các lợi ích và nguồn lực để hỗ trợ họ với tư cách là người chăm sóc?ĐÁP 2: Đúng vậy. Securian Financial, nhà cung cấp hàng đầu các phúc lợi bảo hiểm y tế bổ sung và cuộc sống nhóm được cung cấp thông qua người sử dụng lao động, đã thực hiện một cuộc khảo sát với 1.759 người Mỹ1 làm việc toàn thời gian và là người chăm sóc. Cuộc khảo sát đã xem xét những thách thức về sức khỏe toàn diện của việc chăm sóc và những lợi ích nào từ người sử dụng lao động sẽ hữu ích nhất.Trong cuộc khảo sát, công việc chăm sóc được định nghĩa là cung cấp nhiều hỗ trợ khác nhau—từ việc nhà và chăm sóc cá nhân đến quản lý hóa đơn và tham dự các cuộc hẹn—ít nhất mỗi tuần một lần đối với trẻ khuyết tật, người thân, cha mẹ/vợ chồng, ông bà hoặc người lớn khác cần được chăm sóc.. 57% người chăm sóc cho biết trách nhiệm chăm sóc ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của họ.. 78% người chăm sóc mong đợi chủ của họ cung cấp các lợi ích và nguồn lực để hỗ trợ họ với tư cách là người chăm sóc và. 73% người chăm sóc tìm đến người chủ của họ để tìm sự hỗ trợ cho vai trò người chăm sóc của họ.Chi tiết: