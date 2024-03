Đêm Canh Thức Vượt Qua và Đại lễ Phục Sinh tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên cử hành Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh và Đại lễ Phục Sinh - Năm B, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, lúc 20h00, ngày 30-31/03/2024.

- Đức Giáo Hoàng Francis thánh lễ Phục sinh: kêu gọi hòa bình cho Gaza và Ukraine

- DB Cộng hòa Tim Walberg đòi dội bom nguyên tử xuống Gaza để xóa sổ Hamas và cứu Israel, lên án Biden lập cảng chở viện trợ cứu đói dân Gaza

- Mark Esper (Cựu Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ Trump) nói ông sẽ không bỏ phiếu cho Trump năm 2024

- TT Biden tuyên bố ngày 31/3/2024 là “Ngày hiển thị của người chuyển giới” (ngày này đã có từ 15 năm nay) -- bị Trump và Cộng Hòa tấn công vì trùng với Lễ Phục Sinh.

- Nga: Lũ lụt mùa xuân đã nhấn chìm hơn 50 khu định cư trên khắp nước Nga

- Xuất cảng xe của Nam Hàn đã tăng trong hai tháng đầu năm 2024, vượt mốc 10 tỷ USD.

- Indiana: nổ súng ở thương xá, 7 trẻ em tuổi từ 12-17 bị thương, nhập viện

- Tỷ lệ sinh ở Ý giảm xuống thấp kỷ lục vào năm 2023, chỉ có 1,20 trẻ em/phụ nữ, dưới mức ổn định cần là 2,1 con/phụ nữ

- Nam Hàn: cứ 10 người Hàn thì có 4 người nhận thú cưng miễn phí từ người quen.

- Thị trấn nhỏ tuyệt vời mà bạn nên đến thăm trong đời: Merced, California; và dĩ nhiên là Little Saigon

- Đại học Birmingham-Southern College chuyên ngành nghệ thuật đóng cửa sau 168 năm

- Arizona: Dự luật Hạ viện 2818 của DB/TB Quang Nguyễn đòi treo cờ 2 ngày mỗi khi có lính Arizona chết trận

- Florida: Cãi nhau, đầu bếp Hung Nguyen múa dao bếp chém người, vào tù.

- Sở Cảnh sát Salt Lake phải tự bào chữa vì sao không bắt Anh Pham hồi tháng 8/2023 để y lái xe tông thêm 5 người bị thương

- South Carolina: Minh Thanh Hoang bị truy tố tội sở hữu những chiếc xe bị trộm.

- TIN VN. Miền Tây Nam Bộ: Tập đoàn Mitsui của Nhật Bản sẽ đầu tư 560 triệu USD cho dự án Lô B - Ô Môn.

- TIN VN. Thành phố Nha Trang sẽ mở rộng thêm 1.314 ha, trở thành thành phố du lịch.

- HỎI 1: Có phải 64% dân Mỹ muốn thuê thêm lính biên phòng, 58% muốn thuê thêm Thẩm phán di trú? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gần 9/10 (=88%) dân Mỹ nói nên hợp pháp hóa cần sa? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-31/3/2024) ⚪ ---- Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Nam Hàn, xuất cảng xe của Nam Hàn đã tăng trong hai tháng đầu năm 2024, vượt mốc 10 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất cảng của 5 nhà sản xuất lớn của đất nước, bao gồm cả hai hãng lớn là Hyundai Motor Co. và Kia Corp., lên tới 10,4 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2, đánh dấu mức tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Về số lượng, xuất cảng tổng cộng 421.668 chiếc, tăng 4,8% so với năm 2023. Hyundai Motor dẫn đầu mức tăng xuất cảng với mức tăng 7%, đóng góp 4,65 tỷ USD, tương đương gần 45% tổng kim ngạch xuất cảng trong giai đoạn nói trên. Kia theo sau với xuất cảng tăng 2,5%, đạt 4,17 tỷ USD.

⚪ ---- Indiana: Cảnh sát cho biết bảy thanh niên trong độ tuổi từ 12 đến 17 đã bị thương trong vụ nổ súng bên ngoài trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố Indianapolis vào tối thứ Bảy. Các cảnh sát đang tuần tra khu vực đã nghe thấy tiếng súng nổ gần Trung tâm thương mại Circle Center ngay sau 11:30 tối. Cảnh sát tìm thấy "một số đông trẻ vị thành niên" tại hiện trường, trong đó có 7 em bị thương do đạn bắn và đã được vào bệnh viện. Các nhà điều tra tin rằng có nhiều hơn một khẩu súng được sử dụng trong vụ nổ súng. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện và cảnh sát chưa có bất kỳ nghi phạm nào.

⚪ ---- Vượt qua cơn bệnh hô hấp kéo dài trong mùa đông, Đức Giáo Hoàng Francis đã dẫn đầu khoảng 30.000 người tham dự lễ Phục sinh vào Chủ nhật trong khi đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về lệnh ngừng bắn ở Gaza và trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine. Ngài đã chủ trì Thánh lễ Chủ nhật Phục sinh tại Quảng trường Thánh Peter được trang hoàng đầy hoa và sau đó đã gửi lời cầu nguyện chân thành cho hòa bình trong đợt tổng kết hàng năm về các cuộc khủng hoảng toàn cầu của ngài.

Ngài đã đi vài vòng quanh quảng trường trên chiếc xe giáo hoàng của mình để chào những người đến chúc phúc. Năm nay, Đức Giáo Hoàng Francis cho biết suy nghĩ của ngài đặc biệt hướng đến người dân ở Ukraine và Gaza cũng như tất cả những người đang phải đối mặt với chiến tranh, đặc biệt là những trẻ em mà ngài nói đã “quên cách mỉm cười. Khi kêu gọi tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, tôi bày tỏ hy vọng về một cuộc trao đổi chung tất cả tù nhân giữa Nga và Ukraine: tất cả vì lợi ích của tất cả mọi người!"

Đức Giáo Hoàng Francis cũng kêu gọi thả "nhanh chóng" các tù nhân bị bắt từ Israel vào ngày 7 tháng 10, lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo cho người Palestine. Ngài nói: “Chúng ta đừng cho phép các hành động thù địch hiện nay tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường, đến mức giới hạn chịu đựng của nó hiện nay, và trên hết là đối với trẻ em”.

Đức Giáo Hoàng 87 tuổi xuất hiện với phong độ tốt, mặc dù vừa cử hành Đêm Vọng Phục sinh kéo dài 2 tiếng rưỡi chỉ vài giờ trước đó. Vị Giáo hoàng, người bị cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ, đã phải chiến đấu với các vấn đề về hô hấp suốt mùa đông. Vatican cho biết khoảng 30.000 người đã tham dự Thánh lễ. Đức Giáo Hoàng Francis nói: “Hòa bình không bao giờ được tạo ra bằng vũ khí, nhưng bằng đôi bàn tay dang rộng và trái tim rộng mở.”

⚪ ---- Một Dân Biểu Cộng Hòa đề nghị dội bom nguyên tử vào Gaza để xóa sổ Hamas và cứu Israel bất kể thiệt hại cho dân thường. Dân Biểu Cộng hòa Tim Walberg (R-MI) bị lô ra một đoạn video cho thấy ông nói như đang kêu gọi Israel hoặc các đồng minh của họ thả bom nguyên tử xuống Dải Gaza — một phần trong kế hoạch nhằm giải quyết cuộc xung đột dường như khó giải quyết và “kết thúc nhanh chóng”.

Đoạn video được đề cập cho thấy Dân biểu Walberg tại một cuộc họp phố vào ngày 25 tháng 3 ở Dundee, Michigan, theo báo Detroit Free Press, nơi đã lấy được bản sao của video. Có thể nghe thấy rõ Walberg nhưng không có hình trong đoạn clip dài 47 giây. Ông phản đối việc Tổng Thống Biden xây cảng để đưa viện trợ cứu đói cho dân Gaza: “Tại sao chúng ta lại bỏ tiền ra xây cảng cho họ? Chúng ta không nên chi một xu nào cho viện trợ nhân đạo. Nó phải giống như Nagasaki và Hiroshima—hãy vượt qua nhanh lên.”

Các đại diện của DB Walberg đã nhanh chóng thanh minh hôm thứ Bảy, đưa ra một tuyên bố rằng: "Dân Biểu Walberg kịch liệt không đồng ý với việc đưa quân đội của chúng ta vào tình thế nguy hiểm. Ông ấy rất đồng cảm với những người dân vô tội ở Gaza, những người đã bị đẩy vào tình huống này do cuộc tấn công do Hamas thực hiện, khiến 1.163 thường dân vô tội thiệt mạng. Trong buổi họp mặt cộng đồng [do DB Walberg tổ chức], ông rõ ràng sử dụng một phép ẩn dụ để ủng hộ việc Israel nhanh chóng loại bỏ Hamas, đây là cơ hội tốt nhất để cứu nhiều mạng sống về lâu dài và là hy vọng duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài trong khu vực.”

⚪ ---- Mark Esper (Cựu Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ Trump) hôm thứ Sáu cho biết ông không bỏ phiếu cho Trump nhưng để ngỏ khả năng bỏ phiếu cho Tổng thống Biden. “Tôi vẫn chưa đến đó,” Esper nói sau khi được diễn viên hài Bill Maher hỏi trong chương trình HBO của anh ấy, “Real Time with Bill Maher,” liệu Esper có bỏ phiếu cho tổng thống hiện tại hay không. “Tôi chắc chắn không bỏ phiếu cho [cựu Tổng thống Trump], nhưng tôi vẫn chưa đến đó.”

Trump thông báo rằng ông đã sa thải Esper khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 11 năm 2020, sau khi Biden được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Esper đã trở thành người chỉ trích cấp trên cũ của mình, gọi Trump là “mối đe dọa đối với nền dân chủ” nhân dịp kỷ niệm ba năm gần đây cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Esper nói với Jim Acosta của CNN vào tháng 1/2024: “Và vâng, tôi thực sự coi Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ, nền dân chủ như chúng ta biết, các thể chế, văn hóa chính trị của chúng ta, tất cả những điều đã làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ và đã định nghĩa chúng ta là, bạn biết đấy, nền dân chủ lâu đời nhất trên hành tinh này.”

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với sự chỉ trích từ chiến dịch tranh cử của Donald Trump và những người bảo thủ tôn giáo vì tuyên bố ngày 31 tháng 3/2024 - trùng với Chủ nhật Phục sinh năm nay - là “Ngày hiển thị của người chuyển giới” (“Transgender Day of Visibility”).

Tổng thống Đảng Dân chủ đã đưa ra tuyên bố vào thứ Sáu, kêu gọi “tất cả người Mỹ cùng tham gia với chúng tôi để nâng cao cuộc sống và tiếng nói của người chuyển giới trên khắp đất nước của chúng ta và nỗ lực xóa bỏ bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên tính giới”.

Nhưng vào năm 2024, ngày 31/3 trùng với Lễ Phục sinh, một trong những lễ kỷ niệm linh thiêng nhất của Cơ đốc giáo. Ban tranh cử của Trump đã cáo buộc Biden, một người theo Công giáo La Mã, là người thiếu nhạy cảm với tôn giáo, và các thành viên Đảng Cộng hòa đã chỉ trích ông. Karoline Leavitt, thư ký báo chí chiến dịch tranh cử của Trump, cho biết: “Chúng tôi kêu gọi chiến dịch của Joe Biden và Bạch Ốc đưa ra lời xin lỗi tới hàng triệu người Công giáo và Kitô giáo trên khắp nước Mỹ, những người tin rằng ngày mai chỉ dành cho một lễ kỷ niệm – sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô”.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, R-La., cho biết trên mạng xã hội rằng “Bạch Ốc của Biden đã phản bội nguyên lý trung tâm của Lễ Phục sinh” và gọi quyết định này là “thái quá và ghê tởm”.

Nhưng Biden nhiệt thành tham dự Thánh lễ và coi việc nuôi dạy theo Công giáo là một phần cốt lõi trong đạo đức và bản sắc của mình. Vào năm 2021, Biden đã gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican và sau đó nói với các phóng viên rằng giáo hoàng nói rằng ông là một “người Công giáo tốt” và nên tiếp tục rước lễ.

Ngày hiển thị của người chuyển giới được thành lập cách đây 15 năm để tôn vinh cộng đồng người chuyển giới và giới tính thứ ba, và được tổ chức ngày 31 tháng 3 hàng năm. Bạch Ốc đưa ra tuyên bố tương tự để đánh dấu sự kiện này vào ngày 30 tháng 3 năm 2023.

Người phát ngôn Bạch Ốc Andrew Bates đã trả lời vào thứ Bảy: “Là một người theo đạo Cơ đốc tổ chức lễ Phục sinh cùng gia đình, Tổng thống Biden ủng hộ việc gắn kết mọi người lại với nhau và đề cao phẩm giá cũng như quyền tự do của mọi người Mỹ.”

⚪ ---- Lũ lụt mùa xuân đã nhấn chìm hơn 50 khu định cư trên khắp nước Nga, theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tuyên bố hôm Chủ nhật. Các nỗ lực cứu hộ lũ lụt có sự tham gia của khoảng 2.500 người và hơn 1.100 thiết bị, với sự đóng góp đáng kể từ Bộ Tình trạng khẩn cấp, cơ quan đã đưa 325 nhân viên và 116 thiết bị đi cứu hộ. Bộ cho biết tình hình cũng đang được theo dõi ở một số thành phố và quận, bao gồm Kamen-on-Obi và Slavgorod, nơi các trũng thấp và nhà cửa đã bị nước tràn ngập. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Lãnh thổ Altai, nơi 127 ngôi nhà ở 37 khu định cư bị ngập lụt, buộc phải thành lập 3 trung tâm lưu trú tạm thời cho 77 người.

⚪ ---- Italy: Cục thống kê quốc gia ISTAT hôm thứ Sáu (29/3) cho biết tỷ lệ sinh ở Ý giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2023, mức giảm hàng năm thứ 15 liên tiếp. Tỷ lệ sinh ngày càng giảm ở Ý được coi là tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng mặc dù các chính phủ liên tiếp cam kết ưu tiên vấn đề này nhưng cho đến nay vẫn chưa có chính phủ nào có thể ngăn chặn sự sụt giảm này. Năm ngoái Ý ghi nhận 379.000 ca sinh, giảm 3,6% vào năm 2022 và giảm 34,2% vào năm 2008 - năm ngoái Ý chứng kiến số lượng trẻ sinh ra tăng lên. Đây cũng là con số thấp nhất kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1861.

Tỷ lệ sinh giảm xuống 1,20 trẻ em trên một phụ nữ từ mức 1,24 vào năm 2022 - thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 2,1 cần thiết cho một dân số ổn định. ISTAT cho biết hôm thứ Sáu rằng gần như cứ bốn cư dân thì có một người trên 65 tuổi. Dân số hiện tại của Ý vào năm 2024 là 58.697.744 người.

⚪ ---- Nam Hàn: Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy cứ 10 người Hàn thì có 4 người nhận thú cưng miễn phí từ người quen. Ngoài ra, 15,7% người nuôi thú cưng đã nuôi thú cưng tại nhà, trong đó phần lớn tặng chó con hoặc mèo con cho người quen miễn phí.

Những phát hiện này do AWARE, một tổ chức ủng hộ quyền lợi động vật, công bố, là một phần của cuộc khảo sát có tiêu đề "Nhận thức về phúc lợi động vật" được thực hiện với 2.000 người trưởng thành trên khắp Nam Hàn từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 12/2023.

Cuộc khảo sát cho thấy 46,7% người nuôi thú cưng nhận thú cưng của họ miễn phí từ người quen, vượt qua các nguồn khác như cửa hàng thú cưng với tỷ lệ 14,6%, nhận nuôi thú cưng từ người quen là 9,3% và cứu hộ đường phố là 7,8%. Việc nhận nuôi thú cưng miễn phí từ người quen đã tăng 8,5% so với năm trước. Trong số những người nhận thú cưng từ người quen, 68,7% nhận nuôi con của thú cưng của người quen.

⚪ ---- Có vài thị trấn nhỏ tuyệt vời mà bạn nên đến thăm trong đời. Dĩ nhiên, Westminster là thị trấn nhỏ ở Quận Cam, nhưng Little Saigon là khu đông dân Việt là bao trùm 4 thành phố -- Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, Santa Ana --- lại quá lớn. Thrillist đã nhờ các nhà văn du lịch nêu tên những thành phố nhỏ đáng ghé thăm nhất ở Mỹ và họ đã đưa ra 16 thành phố trải dài khắp đất nước. Dưới đây là một vài nơi yêu thích đối với các nhà văn du lịch Mỹ.

. Merced, California (dân số: 89.308). Cửa ngõ vào Yosemite, cảm giác cổ điển vui nhộn của Merced trải dài qua nhiều thế hệ Americana để có một chút văn hóa độc đáo trước khi đến công viên quốc gia (và như một phần thưởng, những người sành rượu có thể thưởng thức các loại rượu vang Napa và Sonoma gần đó).

. Ithaca, New York (dân số: 31.710). Hãy nghĩ đến những rung cảm quyến rũ của thị trấn đại học nhưng được bao quanh bởi vẻ đẹp tự nhiên bao gồm hơn 150 thác nước trong vòng 16 km từ trung tâm thành phố nhộn nhịp này.

⚪ ---- Birmingham-Southern College, một đại học chuyên ngành nghệ thuật cấp tiến tư nhân ở Alabama, sẽ đóng cửa vào cuối tháng 5 vì cạn tài chính và không thể đảm bảo nguồn tài chính từ nhà nước. Các quan chức cho biết Hội đồng quản trị trường đã bỏ phiếu đồng thuận đóng cửa trường này. Thông báo này được đưa ra sau khi luật nhằm đảm bảo khoản vay do người đóng thuế hỗ trợ cho trường đại học tư thục 168 tuổi gần đây bị đình trệ tại lập pháp Alabama. Trường có khoảng 1.000 sinh viên được thành lập từ năm 1856, khi Đại học Southern University được thành lập ở Greensboro, Alabama.

⚪ ---- Arizona: Dự luật Hạ viện 2818 của Dân biểu tiểu bang Quang Nguyễn vẫn đang được thông qua tại Cơ quan lập pháp Arizona. Được đặt tên là “Đạo luật Dan Ari”, tiêu đề của nó đề cập đến cư dân Sedona và thành viên Tiếp cận Cộng đồng và Cựu chiến binh Khu vực Sedona cũng như cựu chiến binh Việt Nam Daniel Aragaki.

Dự luật sẽ yêu cầu thống đốc treo rủ (l7ng cột cờ) tất cả cờ ra trước tất cả các tòa nhà của tiểu bang trong vòng 48 giờ sau khi được thông báo về cái chết của bất kỳ một quân nhân nào có Arizona là quê nhà của tử sĩ này, hoặc họ đang đóng quân ở Arizona.

Dân biểu tiểu bang Arizona Quang Nguyễn [R-Quận 1] nói: "Tôi có một cô con gái đang phục vụ trong Hải quân. Khi tôi nhìn vào các quân nhân, họ đã cống hiến tất cả… và một số người trong số họ đã hy sinh hết mình. Và thứ duy nhất mà một gia đình còn lại là những kỷ niệm về con trai hay con gái của họ. Sẽ thật tuyệt nếu tiểu bang Arizona của chúng ta có thể trao cho họ chút phẩm giá cuối cùng và chút tôn trọng cuối cùng đối với các thành viên trong gia đình và nói, 'Chúng tôi ghi nhận sự hy sinh của các bạn khi giao con trai và con gái của các bạn cho chúng tôi, và chúng tôi muốn ghi nhận và sự hy sinh đó' và đó là lý do tại sao nó quan trọng đối với tôi.”

Nguyễn nói rằng ông lạc quan về việc dự luật sẽ được thông qua vì được lưỡng đảng ủng hộ, đồng thời nói thêm rằng Thống đốc Katie Hobbs cũng ủng hộ đạo luật này.

⚪ ----- Florida: Cãi nhau, Hung Nguyen múa dao bếp chém người, vào tù. Cuộc tranh cãi giữa hai đầu bếp tại một nhà hàng Nhật Bản ở Gainesville đã khiến một người nhập viện và người còn lại phải ngồi tù hôm thứ Sáu. Hùng Đức Nguyễn, 57 tuổi, đã cãi nhau trong bếp của Nhà hàng bít tết Nhật Bản Yamato trên đường 60 Tây Bắc, gần Trung tâm thương mại Oaks vào khoảng 10 giờ sáng. Họ đang chuẩn bị đồ ăn cho ngày thì nạn nhân bảo Nguyễn nhanh lên, thế à gây ra một trận la hét.

Nạn nhân bảo Nguyễn ra ngoài giải quyết tranh chấp. Đầu bếp vung gậy đánh vào ngực Nguyễn. Nguyễn đi vào trong, lấy con dao làm bếp rồi quay ra ngoài. Đầu bếp còn lại cố bỏ chạy và ngã xuống đất. Nguyễn đứng phía trên người đàn ông và định đâm anh ta, chém sâu vào cánh tay anh ta, trong khi các nhân viên đã can ngăn họ.

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện và các thám tử đã nói chuyện với Nguyễn. Anh bảo họ, anh tưởng họ ra ngoài nói chuyện chứ không phải để đánh nhau. Sau đó anh ta đi vào trong, chộp lấy con dao và “không nhớ gì nữa”. Nguyen bị đưa vào Nhà tù Quận Alachua vì tội hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí chết người.

⚪ ---- Utah: Sở Cảnh sát Salt Lake đang tự bào chữa khi bị chất vấn vì sao không bắt giam Anh Pham hồi tháng 8/2023 sau khi Pham tông xe rồi bỏ chạy, để sau đó Phạm tông xe thêm vài vụ nữa, gây bị thương vài người nữa mới bị bắt. Một phát ngôn viên cảnh sát nói với KSL TV rằng vụ việc đang được điều tra như một vụ hành hung nghiêm trọng. Tuy nhiên, người ta xác định rằng không có đủ căn cứ để bắt giữ Phạm, mặc dù có biển số xe, một nạn nhân và hai lời kể của nhân chứng về sự việc đã xảy ra.

Brent Weisberg, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Thành phố Salt Lake, cho biết: “Thật không công bằng khi nói rằng chúng tôi không làm gì cả. Các thám tử của chúng tôi đã tích cực điều tra vụ án này vào thời điểm đó và chúng tôi đang tiếp tục điều tra vụ án này. Có rất nhiều tình huống liên quan đến vụ án cụ thể này mà cuối cùng không dẫn đến việc xác định ngay lập tức nghi phạm cũng như không dẫn đến cáo buộc. Đó không phải là dấu hiệu cho thấy sở cảnh sát của chúng tôi đã thất bại dưới bất kỳ hình thức nào.”

Sau vụ án này, Phạm bị cáo buộc tông xe thêm 5 người nữa từ tháng 8/2023. Đài KSL đã tìm kiếm câu trả lời sau khi tuyên bố nguyên nhân có thể xảy ra cho biết nạn nhân, cô Samantha Mathews, đã khai với cảnh sát rằng Phạm bị cáo buộc đã cố dụ cô vào xe của Pham. Khi cô từ chối, Mathews khai với cảnh sát rằng chiếc xe đã tăng tốc và tông vào cô.

Weisberg cũng cho biết rằng khi nhà chức trách bắt đầu kết nối các vụ án với Phạm, họ đã “gỡ được vụ án” vào tháng 3/2024. Pham đã ra tòa hôm 29/3/2024. Một thẩm phán đã ấn định phiên điều trần về tạm giam cho Phạm là vào ngày 9 tháng 5/2024.

⚪ ---- South Carolina: Theo tin SLED, Minh Thanh Hoang đã bị cáo buộc tội sở hữu những chiếc xe bị trộm. Lệnh bắt giữ do SLED đưa ra cho biết vào ngày 14/3, rằng Minh Thanh Hoang, 31 tuổi, ở Quận Lexington, đã nhận 13.000 USD từ một nạn nhân tin rằng họ đang mua một chiếc Dodge Ram 2022 thuộc sở hữu hợp pháp. Người mua không nhận được giấy Title (quyền sở hữu xe) trong khi giao dịch mua bán.

Lệnh bắt Hoàng nêu rõ rằng từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 19/3, Hoang sở hữu nhiều phương tiện bị trộm, bao gồm Dodge Ram, Chevrolet Suburban 2021 và Dodge Hellcat 2016, bị đánh cắp từ một phụ nữ tại Phi trường Atlanta. Theo lời khai của Hoàng, anh đã giấu số VIN thật trên chiếc Chevy Suburban bằng cách dùng số VIN giả.

⚪ ---- TIN VN. Miền Tây Nam Bộ: Tập đoàn Mitsui của Nhật Bản sẽ đầu tư 560 triệu USD cho dự án Lô B - Ô Môn. Theo Nhịp Sống Thị Trường. Theo Nikkei Asia, ngày 29/3, Tập đoàn đầu tư Mitsui của Nhật Bản tuyên bố họ sẽ đầu tư khoảng 84 tỷ yên (560 triệu USD) cho dự án Lô B - Ô Môn. Chuỗi dự án khí Lô B (gồm các khâu thượng nguồn (nhà máy khí), đường ống và hạ nguồn (nhà máy điện)) có tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ USD. Khí tự nhiên từ Lô B sẽ cung cấp cho 4 nhà máy điện gồm Ô Môn I, II, III và IV trên 20 năm. Khi đi vào vận hành, các nhà máy điện Ô Môn này sẽ cung cấp điện với tổng công suất khoảng 3.800 MW, đóng góp quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia. Dự án dự kiến bắt đầu khai thác từ cuối năm 2026, với công suất khai thác hàng ngày ước tính 490 triệu feet khối khí.

⚪ ---- TIN VN. Thành phố Nha Trang sẽ mở rộng thêm 1.314 ha, trở thành thành phố du lịch. Theo Báo Tiền Phong. Ngày 31/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ đã ký Quyết định số 259 phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040. Theo đó, quy mô lập quy hoạch có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 26.736 ha. Trong đó TP Nha Trang có diện tích khoảng 25.422 ha và một phần huyện Diên Khánh có diện tích khoảng 1.314 ha. Quy mô dân số đến năm 2030, TP Nha Trang có khoảng 630.000 - 640.000 người; đến năm 2040 khoảng 750.000 - 780.000 người. Mục tiêu của quy hoạch là phát huy thương hiệu thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển đối với quốc gia và quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác bền vững tài nguyên du lịch hiện có, với nét nổi bật đặc hữu là chuỗi không gian ven biển, đảo và sinh thái.

⚪ ---- Đêm Canh Thức Vượt Qua và Đại lễ Phục Sinh tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên cử hành Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh và Đại lễ Phục Sinh - Năm B, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, lúc 20h00, ngày 30-31/03/2024.

⚪ ---- HỎI 1: Có phải 64% dân Mỹ muốn thuê thêm lính biên phòng, 58% muốn thuê thêm Thẩm phán di trú?

ĐÁP 1: Đúng thế. Hầu hết người Mỹ trong một cuộc khảo sát mới cho biết họ ủng hộ việc chính quyền Biden thuê thêm nhân viên tuần tra biên giới và thẩm phán nhập cư khi làn sóng di cư vẫn tiếp diễn ở biên giới Mỹ-Mexico. Cuộc khảo sát của Associated Press-Trung tâm NORC, công bố hôm thứ Sáu, cho thấy phần lớn công chúng đồng ý với các ý tưởng chính sách liên quan đến nhập cư và an ninh ở biên giới phía nam, vì luật liên quan đến vấn đề này hiện đang bị đình trệ trong Quốc hội bị chia rẽ.

Khoảng 58% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ mạnh mẽ hoặc phần nào việc Hoa Kỳ thuê thêm thẩm phán di trú và nhân viên tòa án để đẩy nhanh quá trình xét duyệt cho những người xin tị nạn. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 64% ủng hộ mạnh mẽ hoặc phần nào việc thuê thêm nhân viên tuần tra biên giới. Cuộc khảo sát cho thấy khoảng một nửa số người được hỏi đồng ý rằng nước này nên giảm số lượng người di cư được phép xin tị nạn ở Mỹ khi họ đến biên giới phía nam. Do lịch sử lập quốc là nơi của những người m tỵ nạn, nên Hoa Kỳ có chính sách nhân đạo là đón nhận tất cả những người bị truy bức trên thế giới: bất kỳ ai đặt chân vào Mỹ đều được phép điền đơn xin tỵ nạn, giải thích chạy khỏi quê nhà vì bị truy bức tôn giáo, kỳ thị đồng tính, đàn áp chính trị, vân vân. Vào Mỹ, nộp đơn xong, là chờ ra tòa giải thích với thẩm phán, nếu thẩm phán thấy hợp lý thì cho ở Mỹ hợp pháp, nếu không thì sẽ trục xuất. Vì không có nhiều thẩm phán di trú, nên thủ tục xin tỵ nạn thường bị xét chậm.

Chi tiết:

https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/4564744-most-americans-favor-hiring-more-border-agents-poll/

⚪ ---- HỎI 2: Gần 9/10 (=88%) dân Mỹ nói nên hợp pháp hóa cần sa?

ĐÁP 2: Đúng thế. Hoa Kỳ hiện có 38 tiểu bang cung cấp cần sa y tế hoặc giải trí hợp pháp, với 74% người Mỹ sống ở tiểu bang cần sa hợp pháp và 79% sống ở quận có ít nhất một trạm phân phối cần sa. Với gần 15.000 trạm xá trên toàn quốc, các cửa hàng bán lẻ cần sa hiện đông hơn khoảng 13.500 địa điểm McDonald’s trên toàn quốc. Pew ghi nhận rằng gần chín trong số 10 người Mỹ (88%) nói rằng cần sa phải hợp pháp cho mục đích y tế hoặc giải trí, và đa số (57%) nói rằng họ tin rằng cần sa phải hợp pháp cho cả mục đích y tế và giải trí.

Chi tiết:

https://hightimes.com/news/pew-survey-finds-9-in-10-americans-support-pot-legalization/

.