- Đức Giáo Hoàng Francis vào nhà tù, hôn chân 12 nữ tù nhân trong nghi thức chờ Lễ Phục sinh - Khoảng 140 nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo ký thư chung, gửi TT Biden xin ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và ngưng viện trợ Israel. - Buổi gây quỹ đêm qua với 3 Tổng Thống Biden-Obama-Clinton thu được 26 triệu đô, kỷ lục - Nhiều người biểu tình đã làm gián đoạn buổi gây quỹ của 3 Tổng Thống: tay Biden dính máu dân

- Khoảng 140 nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo ký thư chung, gửi TT Biden xin ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và ngưng viện trợ Israel.

- Buổi gây quỹ đêm qua với 3 Tổng Thống Biden-Obama-Clinton thu được 26 triệu đô, kỷ lục

- Nhiều người biểu tình đã làm gián đoạn buổi gây quỹ của 3 Tổng Thống: tay Biden dính máu dân Palestine

- Cộng Hòa sẽ chơi nổi, lên kế hoạch tuần sau làm buổi gây quỹ 33 triệu đô cho Trump.

- Tòa phán: Brian Pritchard (Phó chủ tịch Đảng Cộng hòa Georgia) đã phạm tội bầu phiếu bất hợp pháp 9 lần trong nhiều năm.

- Dân Biểu Dân Chủ soạn dự luật cấm trao thông tin mật cho người bị truy tố tội hình sự (nhắm vào Trump và TNS Bob Menendez)

- Tòa Georgia: Các luật sư của Trump nói các lời nói dối hay bịa đặt của Trump là quyền tự do phát biểu được Hiến pháp bảo vệ, xin Thẩm phán miễn xét xử

- Đối với người trốn thuế thường trực như Trump, ngày ra tòa 15/4/2024 có ý nghĩa định mệnh: hạn chót khai thuế.

- Trump không chỉ líu lưỡi, mà còn run tay: tên Joe Biden gõ thành JOE BUDEN.

- Trong tháng 2: Chi tiêu tiêu dùng cá nhân ở Hoa Kỳ đã tăng 0,8%, thu nhập cá nhân tăng 0,3%.

- Huawei Technologies: thu nhập năm 2023 đã tăng hơn gấp đôi, lợi nhuận ròng 12 tỷ USD

- Tajikistan bắt 9 người bị nghi liên hệ Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, vụ tấn công nhà hát Moscow

- Thủ tướng Bỉ: Nga đã trả tiền cho các thành viên Nghị viện châu Âu để thúc đẩy tuyên truyền cho Putin.

- Gaza: 32.623 người Palestine chết, 75.092 người bị thương từ ngày 7/10 do quân Israel tấn công.

- Pháp nghiên cứu dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ để công nhận nhà nước Palestine

- Mỹ bàn về hòa bình ở Gaza khi chiến tranh kết thúc: lập đơn vị gìn giữ hòa bình (không có lính Mỹ)

- Nhật Bản: dân số giảm, hãng tã trẻ em sẽ sãn xuất tã cho người già.

- TQ xây mô hình Dinh tổng thống Đài Loan và các tòa nhà chính phủ gầnd 9ó, nghi để tập trận

- Nhật Bản: thuốc bổ chức năng men gạo đỏ làm chết người, bị tịch thu.

- Tài sản của nhóm 1% người giàu nhất đạt mức kỷ lục 44,6 nghìn tỷ USD vào cuối quý 4

- Bắt đầu lên mạng bản Trailer cho loạt phim 'The Sympathizer' dựa trên tiểu thuyết của Viet Thanh Nguyen

- California: Gia đình của Maria và Benison Tran (cặp vợ chồng bị bắn chết tại nhà) phản đối Biện Lý giảm yếu tố gia trọng đối với sát thủ

- New York: nhà văn Beth Nguyen giải thích vì sao đổi tên từ tên gốc là Bích Nguyễn

- Nhà thơ Viên Linh “Hóa Thân” tại VA, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi.

- VOA: Vụ nhà sư Thạch Chanh Đa Ra: Vĩnh Long bắt thêm 5 người bị quy ‘chống tổ công tác’.

- TIN VN. Novaland lập khu chợ đặc biệt dành riêng cho phụ nữ đơn thân, bán những mặt hàng siêu đặc biệt.

- TIN VN. Khách Tây đến Việt Nam tăng 72%, cao hơn so với trước dịch Covid-19.

- HỎI 1: Hơn 2/3 dân Mỹ lo sợ về xe tự lái hoàn toàn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Ngồi ít và di động nhiều sẽ giảm huyết áp? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-29/3/2024) ⚪ ---- Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ công bố trong một báo cáo hôm thứ Sáu rằng chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE: Personal consumption expenditures) ở Hoa Kỳ đã tăng 145,5 tỷ USD, tương đương 0,8%, trong tháng 2 so với tháng trước. Chỉ số giá PCE tăng 0,3% hàng tháng và tăng 2,5% hàng năm. Loại trừ lương thực và năng lượng, chỉ số này cao hơn 0,3% so với tháng 2, đồng thời tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Dự trữ Liên bang giám sát chặt chẽ con số sau như là thước đo lạm phát chính và đưa nó vào khi xác định chính sách tiền tệ.

Báo cáo cho thấy, trong tháng 2, thu nhập cá nhân của dân Mỹ đã tăng 66,5 tỷ USD, tương đương 0,3%. Thu nhập cá nhân khả dụng (DPI: Disposable personal income) tăng 0,2%, trong khi PCE thực tế tăng 0,4% và GDP thực tế giảm 0,1% so với tháng trước.

⚪ ---- Hôm thứ Sáu, Huawei Technologies Co. Ltd. (trụ sở tại Thâm Quyến, TQ) nói rằng thu nhập của họ trong năm 2023 đã tăng hơn gấp đôi nhờ sự thành công của bộ phận đám mây và kỹ thuật số, nâng cao hiệu quả hoạt động và bán một số doanh nghiệp nhất định. Doanh thu năm 2023 tăng 10% so với cùng kỳ lên 704,2 tỷ nhân dân tệ (97,4 tỷ USD), mức tăng trưởng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2019. Lợi nhuận ròng là 87 tỷ nhân dân tệ (12 tỷ USD), được thúc đẩy nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ và danh mục sản phẩm được cải thiện.

⚪ ---- Buổi gây quỹ đêm qua cho Tổng Thống Joe Biden ở Thành phố New York có sự góp mặt của 2 cựu Tổng Thống Barack Obama, Bill Clinton và nhiều tên tuổi lớn khác đã thu về số tiền kỷ lục hơn 26 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden. Không khí tại Radio City Music Hall sôi động khi Obama ca ngợi sự sẵn sàng tìm kiếm điểm chung của Biden và nói, "Đó là kiểu tổng thống mà tôi muốn."

Clinton nói đơn giản về những lựa chọn mà cử tri phải đối mặt vào năm 2024: “Hãy làm theo những gì hiệu quả”. Bản thân Biden đã thẳng thừng chỉ trích Donald Trump, nói rằng những ý tưởng của đối thủ Đảng Cộng hòa mà ông mong đợi là "hơi cũ và không còn phù hợp". Người điều hành Stephen Colbert, trong cuộc trò chuyện trên ghế bành với bộ ba Biden-Obama-Clinton, đã gọi họ là "những người nói chuyện vô địch" và nói đùa rằng ba tổng thống đã đến thị trấn "và không ai trong số họ có mặt ở đây để hầu tòa", một sự đào bới về nhiều rắc rối pháp lý của Trump.

Cuộc gây quỹ cho chiến dịch Biden được tổ chức tại Radio City Music Hall trước đám đông bán vé gồm hơn 5.000 nhà tài trợ, đã quyên góp được hơn 26 triệu USD, mức cao nhất từ trước đến nay đối với một cuộc gây quỹ duy nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ. Obama nói: “Đây không chỉ là trường hợp tiêu cực đối với ứng cử viên được cho là phía bên kia. Đó là trường hợp tích cực đối với một người nào đó đã hoàn thành công việc xuất sắc. Đôi khi chúng ta quên mất mình đã bắt đầu từ đâu và hiện tại đang ở đâu. Bạn [chính phủ Biden] có mức tăng trưởng việc làm kỷ lục. Bạn có tỷ lệ thất nghiệp thấp như trước đây."

Clinton đã đưa ra lời mời chào kinh tế cho Biden, người đang gặp khó khăn trong việc giành được tín dụng cho một nền kinh tế đang cải thiện. Clinton cáo buộc Trump khi còn đương chức đã chiếm đoạt tín dụng của một nền kinh tế đã bắt đầu cải thiện dưới thời Obama và nói rằng Biden sau đó đã thừa hưởng "mớ hỗn độn" do Trump để lại. Clinton nói: “Đột nhiên, Joe Biden xuất hiện và tạo ra số việc làm gần gấp đôi. Vì vậy, tôi tin vào việc ghi điểm. Không phải theo cách báo thù mà theo hướng tích cực. Ông Biden đã làm rất tốt cho nước Mỹ và ông Biden xứng đáng có thêm một nhiệm kỳ nữa."

Giá vé tham dự buổi gây quỹ thấp nhất là 225 USD. Chụp một bức ảnh có cả ba người Biden-Obama-Clinton có giá 100.000 USD. Khoản quyên góp trị giá 250.000 đô la giúp các nhà tài trợ có quyền tham gia một buổi chiêu đãi và 500.000 đô la sẽ đưa họ vào một buổi tụ họp thậm chí còn độc quyền hơn. Đệ nhất phu nhân Jill Biden và DJ D-Nice cũng tổ chức một bữa tiệc sau bữa tiệc gây quỹ của 3 vị Tổng Thống tại Radio City Music Hall với 500 khách.

⚪ ---- Những người biểu tình ủng hộ Palestine đã làm gián đoạn buổi gây quỹ 26 triệu đô la vào đêm thứ Năm cho Tổng thống Biden trong khi Biden thảo luận với 2 cựu Tổng thống Obama và Clinton. Các phóng viên trong phòng cho biết những người biểu tình la hét về Nga và Ukraine, sau đó những người biểu tình kêu gọi ngừng bắn ở Gaza cũng tham gia. “Quý vị mất trí rồi,” người biểu tình bênh vực Palestine đầu tiên hét lên và bị hộ tống ra khỏi phòng.

Một cuộc biểu tình được tổ chức bởi “Abandon Biden”, một phong trào ủng hộ hòa bình cho dân Palestine, đã diễn ra trước và sau sự kiện gây quỹ bên ngoài Radio City Music Hall trước đó trong ngày cho một cuộc biểu tình và tuần hành. Nhiều người biểu tình khác bị gián đoạn với những tiếng la hét “tay quý vị dính máu [Palestine]”.

Biden nói về những người biểu tình la hét: “Không sao đâu. Để họ đi. Có rất nhiều người rất, rất – có quá nhiều nạn nhân vô tội, người Israel và người Palestine. Chúng ta phải đưa thêm thực phẩm, thuốc men và đồ tiếp tế cho người Palestine.” Biden nói rằng “phải có một kế hoạch hậu Gaza và phải có một con đường hướng tới giải pháp hai nhà nước.” Một đám đông ủng hộ Biden tại sự kiện sau đó bắt đầu hô vang “thêm bốn năm nữa [cho Biden].”

⚪ ---- Cộng Hòa sẽ chơi nổi, lên kế hoạch làm buổi gây quỹ 33 triệu đô cho Trump. Các nhà tổ chức cho biết cựu Tổng thống Donald Trump và buổi gây quỹ chung của Đảng Cộng hòa ở Palm Beach, Florida, vào tuần tới hiện nay đã quyên góp được ít nhất 33 triệu USD. Số tiền đó, không thể được xác minh cho đến khi hồ sơ tiết lộ chiến dịch được công bố, có thể sẽ gây quỹ nhiều hơn Tổng thống Joe Biden và cuộc gây quỹ của Đảng Dân chủ tại Thành phố New York vào thứ Năm với sự góp mặt của các cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton, đã quyên góp được hơn 26 triệu USD.

Tờ Financial Times lần đầu tiên đưa tin về khoản tiền dự kiến 33 triệu USD từ quỹ gây quỹ của Trump. Tỷ phú John Paulson, người sẽ tổ chức buổi họp mặt vào tuần tới, cho biết trong một tuyên bố với ABC News: “Phản ứng đối với những nỗ lực gây quỹ của chúng tôi là rất lớn và chúng tôi đã huy động được hơn 33 triệu đô la cho đến nay. Có sự hỗ trợ rất lớn từ rất nhiều nhà tài trợ. Bữa tối thì tương đối nhỏ và chúng tôi gần như đã đạt đến giới hạn của mình."

Thông báo nói đã chấp nhận số tiền 800.000 USD cho mỗi nhà tài trợ, sự kiện Trump's Palm Beach, dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 4/2024, dự kiến sẽ là một trong những cuộc tụ họp lớn nhất của các nhà tài trợ lớn của Trump trong những năm gần đây, do hàng chục tên tuổi hàng đầu của Đảng Cộng hòa đồng chủ trì.

⚪ ---- Một thẩm phán đã phán rằng Brian Pritchard (quan chức Đảng Cộng hòa Georgia) đã phạm tội bầu phiếu bất hợp pháp 9 lần trong nhiều năm. Pritchard là người đã liên tục khẳng định sai sự thật rằng đảng Dân chủ đã đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020 thông qua gian lận. Thẩm phán luật hành chính Lisa Boggs đã viết trong quyết định hôm thứ Tư 28/3/2024 rằng Pritchard, phó chủ tịch thứ nhất của Cộng Hòa Georgia, đã vi phạm luật bầu cử tiểu bang khi bỏ phiếu trong khi bị quản chế vì tội giả mạo giấy tờ và các trọng tội khác, đồng thời những lời giải thích của ông Pritchard không "đáng tin cậy hoặc thuyết phục".

Pritchard phải nộp phạt 5.000 USD và 375,14 USD chi phí điều tra mà tòa phải gánh chịu. Boggs cũng ra lệnh cho Pritchard "bị khiển trách công khai về hành vi của mình" bởi Ủy ban bầu cử tiểu bang, cơ quan đang tìm kiếm các biện pháp trừng phạt đối với anh ta.

Hôm thứ Năm, Dân biểu Cộng hòa Georgia Marjorie Taylor Greene đã kêu gọi Pritchard “từ chức ngay lập tức hoặc bị loại” khỏi vị trí Đảng Cộng hòa Georgia của ông vì ông “đã bỏ phiếu BẤT HỢP PHÁP chín lần trong khi đang trong thời gian quản chế vì tội đại hình giả mạo chi phiếu.”

Thẩm phán Boggs trích dẫn hồ sơ được chứng nhận từ tòa án Quận Allegheny, Pennsylvania, cho thấy Pritchard đã nhận tội vào năm 1996 về tội gian lận và trộm cắp nghiêm trọng liên quan đến 38.000 đô la trong chi phiếu dòm liên quan đến một dự án xây dựng và Pritchard được lệnh phải trả số tiền tương tự để bồi thường. Những kẻ phạm trọng tội ở Georgia sẽ mất quyền bầu cử cho đến khi hoàn thành thời gian quản chế hoặc tạm tha.

Bằng chứng đưa ra trước tòa cho thấy thời gian quản chế của Pritchard đã được kéo dài đến năm 2011, nhưng ông đã đăng bộ bỏ phiếu vào năm 2008 và đã bỏ phiếu trong 9 cuộc bầu cử từ đó đến năm 2010.

⚪ ---- Đức Giáo Hoàng Francis trông thật rạng rỡ khi ngài rửa và hôn chân 12 nữ tù nhân hôm thứ Năm tại một nghi lễ truyền thống vào ngày đầu tiên trong bốn ngày đầy sự kiện dẫn đến lễ Phục sinh của vị giáo hoàng 87 tuổi. Đức Giáo Hoàng Francis đã đến nhà tù Rebibbia ở Rome, trong một khu vực tồi tàn ở ngoại ô Rome, để chủ sự Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh cho hàng chục tù nhân, lính canh, giáo sĩ và quan chức tập trung tại khu vực ngoài trời dành cho nữ.

Từ trên xe lăn, ngài ngồi trên xe lăn đã rửa và hôn chân phải của 12 phụ nữ trong nghi thức tưởng nhớ cử chỉ khiêm nhường của Chúa Jesus đối với các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly vào đêm trước khi ngài bị đóng đinh. Một số tù nhân là người nước ngoài và một số đã khóc khi thực hiện nghi lễ. Khu vực dành cho nữ của nhà tù, một trong những khu vực lớn nhất ở Italy, giam giữ khoảng 370 tù nhân vì nhiều tội danh khác nhau.

.

Đức Giáo Hoàng Francis là vị giáo hoàng đầu tiên tổ chức nghi thức rửa chân bên ngoài các nhà thờ, thường là trong nhà tù, nhà dưỡng lão hoặc nhà tế bần, tiếp tục tục lệ mà ngài đã bắt đầu khi còn là tổng giám mục Buenos Aires.

Ông cũng là vị giáo hoàng đầu tiên mời phụ nữ, người vô thần, người Hồi giáo và những người không theo đạo Thiên Chúa khác vào phục vụ. Giáo hoàng trước đây đã tổ chức buổi lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican hoặc Vương cung thánh đường Thánh John ở Lateran và chỉ bao gồm nam giới, thường là các linh mục.

⚪ ---- Khoảng 140 nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo đã ký vào một bức thư gửi Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và chấm dứt hỗ trợ quân sự nước ngoài cho Israel. Bức thư bắt đầu: “Khi các Kitô hữu trên khắp thế giới chuẩn bị tưởng nhớ những đau khổ cuối cùng trong cuộc đời trần thế của Chúa Jesus Christ trong Tuần Thánh, chúng tôi đoàn kết với tất cả những người đau khổ ở Thánh Địa”.

Các Giáo hội phi lợi nhuận vì Hòa bình Trung Đông (Churches for Middle East Peace), một nhóm gồm hơn 30 tổ chức và hiệp thông giáo hội quốc gia bao gồm các giáo hội Chính thống, Công giáo La Mã và Tin lành được thành lập năm 1984, đã tổ chức tuyên bố này. Những người liên quan bao gồm các nền tảng Công giáo La Mã, Lutheran, Mennonite, Quaker và Tin Lành.

Các bên ký kết bao gồm Đức Hồng Y Công giáo La Mã Alvaro Ramazzini của Guatemala, Nhà thờ Tin Lành Lutheran ở Mỹ Giám mục Chủ tọa Elizabeth A. Eaton, Giám mục Chủ tọa Nhà thờ Tân giáo Michael B. Curry, Chủ tịch Liên hiệp Giáo hội Chúa Kitô Karen Georgia Thompson, nhà hoạt động Tin lành tiến bộ Shane Claiborne, Chủ tịch Sojourners Adam Taylor và nhà hoạt động Tin lành tiến bộ lâu năm Jim Wallis.

Thư viết: “Trong Tuần lễ Thương Khó, người Công giáo, Tin lành và Chính thống giáo đều tham gia cầu nguyện, suy tư và ăn năn. Chúng tôi ăn năn về những cách chúng tôi đã không sát cánh cùng anh chị em người Palestine của mình trong việc làm chứng trung thành giữa nỗi đau buồn, thống khổ và buồn phiền của họ.”

Bức thư cho thấy Israel đang tham gia vào "cuộc diệt chủng" thông qua cuộc tấn công đang diễn ra ở Dải Gaza, đồng thời lưu ý rằng Nam Phi đã đưa ra khiếu nại chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Nam Phi bị cáo buộc có "ý định diệt chủng" đằng sau cuộc tấn công của Israel ở Gaza, bắt đầu vào tháng 10 sau cuộc tấn công bất ngờ của kẻ khủng bố Hamas khiến hơn 1.200 người Israel, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt cóc ở miền nam Israel. Hiện nay hơn 32.000 người Palestine ở Gaza đã chết vì quân Israel dội bom. Những con số đó không phân biệt dân thường hay chiến binh.

⚪ ---- Sputnik hôm thứ Sáu đưa tin: Tajikistan đã bắt 9 người bị nghi có liên quan đến thủ phạm của vụ tấn công khủng bố gần đây tại Tòa thị chính Crocus ở Moscow, Nga. Tình báo Tajikistan nói với Sputnik, những người này cũng đang bị điều tra về mối quan hệ tiềm tàng với Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, tổ chức khủng bố. Việc giam giữ diễn ra sau khi Ủy ban Điều tra Nga tuyên bố hôm thứ Năm rằng họ đã xác nhận mối liên hệ giữa thủ phạm vụ tấn công và những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine, dù là không có chứng cớ gì liên hệ với Ukraine đưa ra.

⚪ ---- Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo tiết lộ Nga đã trả tiền cho các thành viên Nghị viện châu Âu để thúc đẩy hoạt động tuyên truyền cho Putin. Thủ tướng De Croo cho biết chính phủ Bỉ và Czech đã phát hiện ra âm mưu này khi đang “hợp tác chặt chẽ” như một phần trong nỗ lực nhằm phá hủy mạng lưới tuyên truyền của Nga. De Croo nói như thế trong cuộc tranh luận về sự can thiệp của nước ngoài hôm thứ Năm tại quốc hội Bỉ ở Brussels.

Ông không nêu tên các nhà lập pháp được cho là đã được Nga lôi kéo và nhận tiền của Nga. Hôm thứ Tư, chính phủ Czech đã ban hành các biện pháp trừng phạt đối với hãng tin Voice of Europe và nhà tài trợ của nó, nhà tài phiệt Ukraine Viktor Medvedchuk. Thủ tướng Czech Petr Fiala viết rằng các lệnh trừng phạt đã “tấn công vào mạng lưới thân Nga”. Người phát ngôn của De Croo cho biết bình luận của ông đề cập đến các biện pháp trừng phạt này.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Sáu cho biết số người Palestine chết trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel đã tăng lên 32.623, và bị thương là 75.092 người. Trong 24 giờ qua, có thêm 71 thường dân chết và 112 người bị thương trong 7 cuộc tấn công của quân Israel.

⚪ ---- Pháp đang nghiên cứu dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi công nhận nhà nước Palestine, theo Kênh 12 của Israel đưa tin hôm thứ Năm. Nghị quyết cũng bao gồm lời kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hamas cũng như lên án hành động này. Hơn nữa, nó còn nhằm thúc giục Hamas thả con tin. Tuy nhiên, tờ báo này cũng dẫn lời đặc phái viên của Israel tại LHQ nói rằng nghị quyết của Pháp "có lợi cho Hamas" và "thưởng cho chủ nghĩa khủng bố".

Đầu tuần này, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua một nghị quyết không mang tính ràng buộc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và thả ngay lập tức các con tin của Hamas với 14 quốc gia thành viên bỏ phiếu ủng hộ và Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng.

⚪ ---- Mỹ đang tổ chức các cuộc đối thoại về việc đảm bảo hòa bình ở Dải Gaza sau khi chiến tranh kết thúc, tập trung vào đề xuất để Pentagon hỗ trợ tài chính cho một lực lượng đa quốc gia, hoặc đơn vị người Palestine gìn giữ hòa bình, theo Politico đưa tin hôm thứ Năm. Các lựa chọn đang được xem xét bao gồm tài trợ cho nhu cầu của lực lượng an ninh và hỗ trợ của các quốc gia khác mà không có sự hiện diện của lính Mỹ trên thực địa.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Politico: “Chúng tôi đang làm việc với các đối tác về nhiều kịch bản khác nhau về cơ cấu quản lý và an ninh tạm thời ở Gaza một khi cuộc khủng hoảng qua đi. Chúng tôi đã có một số cuộc trò chuyện với cả người Israel và các đối tác của chúng tôi về các yếu tố quan trọng cho tương lai ở Gaza khi thời điểm thích hợp”.

⚪ ---- Dân Biểu New Jersey Mikie Sherrill (D) đã soạn dự luật cấm các quan chức liên bang và ứng cử viên bị truy tố tội một số tội hình sự có quyền truy cập vào thông tin mật, một dự luật nhắm thẳng vào cựu Tổng thống Trump và Thượng nghị sĩ Bob Menendez (D-N.J. ). Dự luật dài ba trang của Sherrill, Đạo luật Bảo vệ Hoa Kỳ chống lại việc tiết lộ liều lĩnh (GUARD: Guarding United States Against Reckless Disclosures), sẽ cấm tổng thống, phó tổng thống, các thành viên Quốc hội và các ứng cử viên liên bang nhận thông tin mật nếu bị truy tố tội cản trở một thủ tục tố tụng chính thức, lưu giữ trái phép thông tin quốc phòng mật, hoặc hoạt động như một đặc vụ nước ngoài, trong số các tội hình sự khác.

Đạo luật không nêu tên, không đề cập rõ ràng đến Menendez hay Trump, nhưng ngôn ngữ của nó áp dụng trực tiếp cho cả hai chính trị gia đang vướng vào vòng vây, hai người đang phải đối mặt với 109 cáo buộc hình sự. Cả hai đều không nhận tội.

⚪ ---- Tòa Georgia: Các luật sư của Trump lập luận tại phiên điều trần hôm thứ Năm rằng các cáo buộc mà Trump phải đối mặt ở Georgia nhắm vào bài phát biểu chính trị và kêu gọi thẩm phán bác bỏ chúng theo Tu chính án thứ nhất (quyền tự do phát biểu) trước khi vụ án được đưa ra xét xử. Luật sư Steve Sadow của Trump khẳng định rằng các lời nói dối hay bịa đặt của Trump là quyền tự do phát biểu được Hiến pháp bảo vệ, vì chiến dịch tranh cử và bầu cử luôn được coi là “đỉnh cao của quyền tự do ngôn luận được bảo vệ”.

Sadow nói: “Nhưng đối với bài phát biểu được bảo vệ trong Tu chính án thứ nhất, Tổng thống Trump sẽ không bị buộc tội RICO hoặc các tội danh khác. Hãy loại bỏ bài phát biểu được bảo vệ và bạn không có cơ sở cơ bản để buộc tội Trump. Và vì điều đó vi phạm Hiến pháp được áp dụng cho các cáo buộc ở đây, cũng như bài phát biểu của Trump ở đây và quan điểm của Trump ở đây, nên đây đã chín muồi cho một thách thức hiến pháp.”

Trump đã tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 mà ông đã thua Joe Biden thông qua một loạt thách thức pháp lý nhưng cũng có một số bài phát biểu bắt đầu vào đêm bầu cử, trong đó Trump sẽ không chấp nhận kết quả dự đoán chiến thắng cuối cùng của Tổng thống Biden.

Trump đã xác định sai rằng cuộc bầu cử đã bị “đánh cắp” và “gian lận” chống lại Trump. Không có bằng chứng nào về gian lận hàng loạt được các quan chức tìm thấy. Điều đó bao gồm cả tiểu bang Georgia, nơi các luật sư và đồng minh chính trị bắt tay vào chiến dịch lật ngược kết quả bầu cử, bao gồm cả một cuộc điện thoại trong đó Trump gây áp lực với Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger để “tìm” số phiếu bầu chính xác ở để Trump giành chiến thắng.

Trump phải đối mặt với 10 cáo buộc ở Georgia, nhưng Thẩm phán Scott McAfee đã bác bỏ 3 cáo buộc chống lại Trump do thiếu thông tin chi tiết vào đầu tháng này. Trump và hàng chục đồng phạm bị cáo buộc âm mưu phá hoại kết quả bầu cử của tiểu bang để giữ Trump nắm quyền. Trump đã không nhận tội.

Hôm Thứ Năm 28/3/2024 đánh dấu phiên điều trần đầu tiên trong vụ án kể từ khi Thẩm phán McAfee phát hiện ra mối quan hệ lãng mạn một thời của Biện lý Quận Fulton Fani Willis (D) với Nathan Wade, một công tố viên hàng đầu của vụ án, đã tạo ra vẻ ngoài xung đột lợi ích. Thẩm phán cho phép Willis tiếp tục sau khi Wade từ chức, từ chối yêu cầu của bên Trump về việc hủy bỏ bản cáo trạng lịch sử. Khi Trump chuẩn bị kháng cáo phán quyết đó, McAfee cho biết ông sẽ tiếp tục phiên tòa trong giai đoạn tiền xét xử.

⚪ ---- Đối với người trốn thuế thường trực như Trump, ngày ra tòa 15/4/2024 có 1y nghĩa định mệnh: 15/4 hàng năm là hạn chót khai thuế. Khi ấn định ngày xét xử Trump đối với vụ án liên hệ bầu cử/tiền bịt miệng Stormy Daniels, thì Juan Merchan (Quyền Thẩm phán Tòa án Tối cao tiểu bang ở Manhattan) cho biết hôm thứ Hai rằng việc Trump trì hoãn việc truy tố Biện lý Quận Manhattan Alvin Bragg đã hoàn tất. Vì vậy, đã ra lệnh là ngày 15/4.

loạt phim 'The Sympathizer'

Viet Thanh Nguyen

Trong tất cả 366 ngày của năm nay, ngày 15 tháng 4, Ngày Cuối Nộp Thuế, là một ngày vô cùng thích hợp đối với Trump, người ở tuổi 77, đã miệt mài trốn thuế liên tục. Vào ngày phiên tòa xét xử Trump mở ra và việc lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu, Tổng thống Biden sẽ công bố bản khai thuế năm 2023 của mình, một hành động truyền thống của các tổng thống và các ứng cử viên Nhà Trắng.Ngược lại, Trump là ứng cử viên tổng thống đầu tiên và duy nhất trong nửa thế kỷ không công bố hồ sơ khai thuế mẫu 1040 của mình và chỉ có Hạ viện, nơi phải thắng kiện trước Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, mới công bố tờ khai thuế của Trump từ năm 2015 đến 2020.Trump sẽ tái tranh cử, nhưng đừng mong đợi Trump tự nguyện công bố giấy thuế trước công chúng, mặc dù 8 năm trước, người đồng hành cùng tranh cử của ông, Mike Pence, đã cho thấy hồ sơ thuế 10 năm.Báo New York Daily News viết rằng Trump, người được xem là tỷ phú, hồi năm 2016 đã sử dụng chính sách giảm thuế tài sản STAR của New York (có tên: New York STAR property tax break) để tổng thu nhập được điều chỉnh liên bang của tỷ phú Trump được cho là dưới 500.000 USD. Đó là dưới nửa triệu đô la và không thiếu bất kỳ số 0 nào.Và thuế, hay đúng hơn là vi phạm luật thuế New York, là một phần của vụ án hình sự này. Biện Lý Bragg đã cáo buộc rằng bằng cách giấu các khoản thanh toán cho Daniels để giữ im lặng về cuộc hẹn hò của họ, Trump đã vi phạm mục 1801(a)(3) và 1802 của luật thuế tiểu bang.Đối với hành vi can thiệp hình sự vào bầu cử, đó chính xác là những gì Biện lý Bragg đang buộc tội, liên quan đến cáo buộc can thiệp hình sự của Trump vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Bên cạnh luật thuế, Bragg còn nói rằng Trump đã vi phạm luật liên bang và luật tranh cử của New York trong cuộc bầu cử năm 2016 khi che giấu quan hệ tình dục đáng xấu hổ của mình với một nữ diễn viên phim khiêu dâm.⚪ ---- Trump không chỉ líu lưỡi, mà còn qíuu tay: tên Joe Biden bị Trump nhầm lần. Bài đăng đầy lỗi đánh máy của Trump, trong đó Trump tuyên bố viết hoa toàn bộ rằng tổng thống hiện tại "không thông tin và thông tin sai" có một cái tên mới đang thịnh hành trên mạng: JOE BUDEN.Việc Trump không thể đánh vần tên của Biden đã gây náo động trên mạng xã hội, nơi người Mỹ chớp lấy cơ hội để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với "Joe Buden" này."Tôi sẽ bỏ phiếu cho Joe Buden vào tháng 11!" theo tuyên bố của @AZ_Brittney. Sau đó, cô chấm điểm ngữ pháp cho bài đăng Truth Social của Trump và cho Trump điểm F.Lesley Abravanel nói thêm: “Tôi ghét khi mọi người đưa thông tin sai lệch, nhưng vào tháng 11, tôi sẽ bỏ phiếu cho Joe Buden để cứu nền dân chủ, quyền của tôi, quyền của con gái tôi.”Stephanie Bazzle, một nhà văn của nhóm Occupy Democrats, thừa nhận cô muốn tập trung hơn vào các kế hoạch của Trump, được đưa vào cùng một bài đăng, nơi Trump đòi xoa sổ Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (còn tên: ObamaCare) của cựu Tổng thống Barack Obama, nhưng cô thấy mình quá mất tập trung. Cô Bazzle viết: “Chúng ta có thể nói về thực tế là Trump đã nói rằng Trump muốn loại bỏ Obamacare. Nhưng thành thật mà nói, tôi đang mắc kẹt với 'JOE BUDEN KHÔNG THÔNG TIN VÀ THÔNG TIN SAI.'"⚪ ---- Nhật Bản: dân số giảm, hãng tã trẻ em sẽ sãn xuất tã cho người già. Tỷ lệ sinh giảm mạnh ở Nhật Bản đã khiến một nhà sản xuất tã lót ngừng sản xuất tã cho trẻ sơ sinh tại nhà và thay vào đó tăng cường sản xuất cho người lớn. Oji Holdings sẽ kết thúc sản lượng tã dành cho trẻ sơ sinh trong nước vào tháng 9, sau khi sản lượng giảm từ mức đỉnh điểm năm 2001 là khoảng 700 triệu hàng năm xuống còn 400 triệu hiện nay.Một phát ngôn viên nói với AFP: “Nhu cầu về tã trẻ em đang giảm do các yếu tố bao gồm tỷ lệ sinh giảm. Chúng sẽ tiếp tục được bán tại Nhật Bản cho đến khi hết hàng."Số ca sinh ở Nhật Bản giảm xuống mức thấp mới vào năm 2023, với số ca tử vong cao hơn gấp đôi so với số trẻ sơ sinh. Oji Holdings nói sẽ đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng vệ sinh dành cho người lớn trong nước, dự kiến chúng sẽ được sử dụng chủ yếu ở các cơ sở như viện dưỡng lão.Nhật Bản có dân số già nhất thế giới sau Monaco và thị trường tã dành cho người lớn "dự kiến sẽ tăng trưởng trong nước", công ty cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai. Oji Holdings, công ty cũng sản xuất các sản phẩm giấy khác, cho biết tuy nhiên họ sẽ "duy trì và mở rộng" hoạt động sản xuất và bán tã lót trẻ em ở nước ngoài, bao gồm cả Indonesia và Malaysia, với lý do kỳ vọng tăng trưởng ở đó. Tại Nhật Bản, số ca sinh vào năm 2023 đã giảm năm thứ 8 liên tiếp xuống còn 758.631, giảm 5,1%, dữ liệu sơ bộ hồi tháng 2 cho thấy. Số người chết là 1.590.503.⚪ ---- Báo Business Insider ghi nhận rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy, trên sa mạc tại một địa điểm huấn luyện quân sự, Trung Quốc đã xây dựng mô hình một khu trọng điểm của thủ đô Đài Loan, nơi đặt văn phòng tổng thống và các tòa nhà chính phủ khác. Mô hình dường như cho thấy ý định và trọng tâm của Trung Quốc, mặc dù việc sử dụng nó vẫn chưa chắc chắn. Trung Quốc thường nói là chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực như một phương án để đạt được sự thống nhất với Đài Loan.Hình ảnh về mục tiêu giả, nằm trên sa mạc thuộc khu vực Alxa League ở Nội Mông phía bắc Trung Quốc, bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội vào đầu tuần này. Nhà phân tích quốc phòng Đài Loan Joseph Wen đã đăng hình ảnh vệ tinh cũng như bản đồ so sánh khu vực thực tế ở Đài Bắc vào hôm thứ Hai. Ôn lưu ý rằng mặc dù trước đây Trung Quốc đã tạo ra một bản sao tòa nhà văn phòng của tổng thống Đài Loan tại một khu vực khác, đặc biệt là Zhurihe, nhưng mô hình này bao phủ phần lớn khu vực xung quanh văn phòng và nằm ở nơi có vẻ như là một bãi huấn luyện ném bom và bắn súng trên không.Mô hình trông tương đối thực tế, với những con đường và khung cảnh xung quanh văn phòng tổng thống gần giống với địa điểm thực tế ở thủ đô Đài Bắc của Đài Loan. Khi được các phóng viên hỏi hôm thứ Tư về hình ảnh mô hình Đặc khu Bo'ai xuất hiện trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Chiu Kuo-Thành nói rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có thể làm mô hình theo các cơ sở và khu vực nước khác, đồng thời nói thêm rằng quân đội Đài Loan cũng tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở các vị trí mô phỏng.⚪ ---- Nhật Bản: thuốc bổ chức năng men gạo đỏ làm chết người. Công ty Dược phẩm Kobayashi hôm thứ Năm cho biết họ đã xác nhận thêm hai trường hợp tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng men gạo đỏ. Theo Bộ Y tế, Bộ đã tiến hành điều trần với công ty có trụ sở tại Osaka, các sản phẩm này đã liên quan đến hai trường hợp tử vong khác do các bệnh liên quan đến thận và hơn 100 trường hợp nhập viện.Akihiro Kobayashi, chủ tịch công ty, phát biểu tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường kỳ tổ chức ở Osaka: “Chúng tôi sẽ thực hiện nỗ lực toàn diện trên toàn công ty để ngăn chặn sự lây lan của thiệt hại và điều tra nguyên nhân của những căn bệnh được báo cáo."Tại Tokyo, Thủ tướng Fumio Kishida nói với ủy ban Quốc hội rằng: “Chúng ta cần làm rõ nguyên nhân (của căn bệnh) và xem xét các phản ứng khác nhau nếu cần thiết”. Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi cho biết trong một cuộc họp báo rằng chính phủ đã kêu gọi Kobayashi Pharmaceutical thực hiện “hành động nhanh chóng và nghiêm túc để xác định nguyên nhân” và tiết lộ thông tin liên quan vì “mối lo ngại của công chúng đang lan rộng”.Thứ Sáu tuần trước, Kobayashi Pharmaceutical cho biết họ đã nhận được báo cáo về bệnh tật liên quan đến các sản phẩm của mình và tự nguyện thu hồi 5 sản phẩm trong số đó, bao gồm khoảng 300.000 gói thực phẩm bổ sung “beni-koji choleste help”.⚪ ---- Theo dữ liệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang, tài sản của nhóm 1% người giàu nhất đạt mức kỷ lục 44,6 nghìn tỷ USD vào cuối quý 4, khi chứng khoán tăng giá vào cuối năm đã nâng danh mục đầu tư của họ lên. Tổng giá trị tài sản ròng của 1% người giàu nhất, được Fed định nghĩa là những người có tài sản trên 11 triệu USD, đã tăng 2 nghìn tỷ USD trong quý 4. Tất cả lợi nhuận đều đến từ việc nắm giữ cổ phiếu của họ. Giá trị cổ phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu quỹ tương hỗ do 1% hàng đầu nắm giữ đã tăng lên 19,7 nghìn tỷ USD từ mức 17,65 nghìn tỷ USD của quý trước.Trong khi giá trị bất động sản của họ tăng nhẹ thì giá trị doanh nghiệp tư nhân của họ lại giảm, về cơ bản làm mất đi tất cả các khoản lãi khác ngoài cổ phiếu. Mức tăng hàng quý đánh dấu sự bổ sung mới nhất cho sự bùng nổ tài sản chưa từng có bắt đầu vào năm 2020 với sự gia tăng đột biến của thị trường do đại dịch Covid-19. Kể từ năm 2020, tài sản của 1% người giàu nhất đã tăng gần 15 nghìn tỷ USD, tương đương 49%. Tầng lớp trung lưu Mỹ cũng chứng kiến làn sóng giàu có ngày càng tăng, với 50% đến 90% người Mỹ trung lưu thấy tài sản của họ tăng 50%.⚪ ---- Bắt đầu lên mạng bản Trailer (phim trích dẫn để giới thiệu) chocủa Park Chan-wook & A24. Loạt phim này dựa trên tiểu thuyết của nhà văntừng thắng giải Pulitzer Prize for Fiction năm 2016. Loạt phim The Sympathizer là tác phẩm chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Việt Thanh Nguyễn. Chuyển thể bởi Don McKellar dưới dạng một bộ phim dài nhiều tập, cùng với đạo diễn người Nam Hàn Park Chan-wook, người cũng đang hướng dẫn quay một số tập.Bộ phim này nội dung về gián điệp hậu 1975 của hai hãng phim A24 + HBO Max. Gần cuối Chiến tranh Việt Nam vào những năm 1970, một điệp viên nằm vùng từng gia nhập quân đội miền Nam Việt Nam trốn sang Hoa Kỳ và cư trú trong một cộng đồng tị nạn, nơi anh ta tiếp tục bí mật do thám và báo cáo lại cho Việt Cộng.Hoa Xuân Đức đóng vai chính là nhân vật điệp viên "The Captain", với Robert Downey Jr. trong vai nhiều nhân vật phản diện người Mỹ. Phim còn có sự tham gia của Fred Nguyễn Khan, Toàn Lê, Duy Nguyễn, Vy Lê, Alan Trọng, Sandra Oh và Kiều Chinh. Nhiều cảnh quay đẹp tuyệt vời.Đây là đoạn giới thiệu chính thức cho loạt phim mới The Sympathizer của Max, từ YouTube của Max, dài 2:31 phút:



https://youtu.be/47dRkhiERpE?si=T7l1ZyZMCzjPEMH0

⚪ ---- California: Gia đình của Maria và Benison Tran, cặp vợ chồng bị bắn chết tại nhà ở Dublin (Bắc California) hồi tháng 9/2022, đã phản đối hôm thứ Tư về quyết định giảm tội của Biện lý Quận Alameda, Pamela Price. Hôm thứ Tư, tại phiên điều trần sơ bộ vụ án ở Dublin, các công tố đã bãi bỏ các tình tiết nâng cao và tình tiết đặc biệt gắn liền với cáo buộc giết người kép, từ đó mở ra khả năng giảm án và tạm tha cho bị cáo nếu thủ phạm bị kết án.

Bị cáo sắp ra tòa trong vụ giết người năm 2022 là cựu cảnh sát Devin Williams của Quận Alameda. Ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra, Williams bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với cô Maria Tran (người đã có gia đình), và mẹ anh Williams đã nói với giới truyền thông rằng Williams đã “mù quáng vì tình yêu” khi phạm tội sát nhân. Williams cũng đã không thực sự vượt qua kỳ thi tâm lý để trở thành cảnh sát, nhưng dù sao thì Quận cũng đã thuê anh ta.

Có vẻ như Williams đã gặp cô Maria Tran tại nơi làm việc của cô, đó là Bệnh viện Tâm thần John George ở San Leandro, và không rõ liệu y có từng là bệnh nhân ở đó hay không. Williams, người không nhận tội trong vụ án, được cho là đã đến nơi ở của gia đình Tran nhiều lần trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9/2022. Và vào đêm ngày 6 tháng 9/2022, y bị cáo buộc đã vào nhà và sử dụng khẩu súng lục ổ quay của mình để giết Maria và Benison Tran, sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của con trai họ, mẹ và anh trai của Maria, những người đang đến thăm.

Tội danh giết người kép và các tình tiết đặc biệt, nếu Williams bị kết án, sẽ đảm bảo mức án chung thân không được ân xá. Nhưng Biện Lý Price đã thông báo rằng những yếu tố gia trọng sẽ bị loại bỏ. Christopher Dolan, luật sư của gia đình nạn nhân, cho biết trong một tuyên bố: “Đây là một trò hề công lý. Quyết định giảm mức hình phạt tối đa của Biện Lý là một sự xúc phạm đối với gia đình của Benison và Maria."

⚪ ---- Trả lời trên đài NCPR, nhà văn Beth Nguyen giải thích vì sao đổi tên từ tên gốc là Bích Nguyễn (và hiển nhiên, nhiều người gốc Việt hiểu vì sao). Gọi tôi là Beth, không phải Bich. Beth Nguyen là tác giả của hai cuốn hồi ký: "Owner of a Lonely Heart" (“Chủ nhân của trái tim cô đơn”) và "Stealing Buddha's Dinner" (“Trộm bữa cơm Phật”); và hai cuốn tiểu thuyết: "Pioneer Girl" (“Cô gái tiên phong”) và "Short Girls" (“Những cô gái thấp”). Nguyen sẽ có cuộc thuyết trình tại Đại học St. Lawrence (ở thị trấn Canton, New York) đêm Thứ Năm.

Nhà văn Beth Nguyen nói chuyện về chuyện đặt tên, trong bài nói chuyện ở Canton, New York. Nhiều trẻ em, thường xuất thân từ các gia đình nhập cư, lấy tên Anh hóa ở trường và sử dụng tên riêng của mình ở nhà. Cha mẹ cô Beth Nguyen thì muốn cô tự hào về cái tên của mình: Bích Minh Nguyễn. Nguyễn là một nhà văn gốc Việt, lớn lên ở Michigan.

Khi còn nhỏ, gia đình Nguyễn đã trốn khỏi Việt Nam một ngày trước khi Sài Gòn thất thủ năm 1975. Sau khi vượt qua hàng loạt trại tị nạn, họ định cư ở Grand Rapids. Tên thật của cô, Bich, là nguồn gốc của rất nhiều nỗi đau khi lớn lên. Là một người tị nạn trong một cộng đồng chủ yếu là người da trắng, chủ yếu là bảo thủ vào những năm 1980, cô phải đối mặt với sự bắt nạt, phân biệt chủng tộc không ngừng nghỉ: “Bạn biết tên mình nghe như thế nào, phải không?”

Cô ấy nói rằng tên của cô ấy khiến cô ấy “có thể nhìn thấy một cách thảm hại”. Khi trưởng thành, cô đã thay đổi nó. Cô ấy đã viết về nó trong một bài báo trên tờ New Yorker năm 2021, có tên “Mỹ đã hủy hoại tên tôi vì tôi”.

Cô đã nói chuyện với Monica Sandreczki, trên đài NCPR: "Khi tôi ở độ tuổi 30, một ngày nọ, tôi quyết định đổi tên và bắt đầu coi Beth như một thử nghiệm xã hội. Tôi luôn tự hỏi, 'liệu cuộc sống có thực sự dễ dàng hơn nếu tôi có một cái tên đơn giản mà không ai có thể hiểu sai?' Bạn biết đấy, tôi sắp có con và tôi tự hỏi, ‘liệu họ có đối phó với một người mẹ có cái tên mà mọi người hay giễu cợt không?’ Vì vậy, tôi đã thử."

⚪ ---- Nhà thơ Viên Linh “Hóa Thân” tại VA, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Sáng Thứ Năm, ngày 28/3/2024, nhà thơ Viên Linh đã bỏ cuộc nhân sinh, từ giã chúng ta vào lúc 11:11 giờ sáng, tại Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Việt Báo nhận được tin từ bà Dương Nghiễm Mậu, theo tin từ bà Thúy Diệm nhắn. Tin này cũng đã được gia đình và thân hữu xác nhận. Được biết, từ đầu tuần, hôm thứ Hai, Viên Linh đã hôn mê và được chuyển vào hospice, với thân nhân bên cạnh chăm sóc vào những ngày cuối.

Nhà văn/nhà thơ Viên Linh tên thật là Nguyễn Nam, sinh ngày 20-1-1938 tại Hà Nam. Ông quê ở Đồng Văn, Phủ Lý. Từ năm 1950, ông sống tại Hà Nội. Tác phẩm đầu tiên ông được trả nhuận bút viết năm 14 tuổi, đăng trên Nhật báo Tiếng Dân Hà Nội. Ông rời Hà Nội ra Hải Phòng vào Sài Gòn đêm 25 tháng 12 năm 1954. Tiểu sử này gom từ Văn Việt và trang Hocxa.com.

Viên Linh lớn lên và trưởng thành tại Sài Gòn. Sống bằng nghể cầm bút từ 1962, là Tổng thư ký Tòa soạn nhiều tuần báo chuyên về văn học nghệ thuật như Kịch Ảnh, Nghệ Thuật, Khởi Hành, Hồng, Thời Tập, Dân Ta … Là thư ký Tòa soạn Nhật báo Tiền Tuyến của Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị trong hơn 6 năm thi hành nghĩa vụ quân dịch, với các chủ nhiệm Lê Đình Thạch, Hà Thượng Nhân. Giải ngũ năm 1972.

Viên Linh là tác giả của hơn hai mươi cuốn sách trước 1975. Giải nhất Giải Văn chương Toàn quốc VNCH năm 1974 với tác phẩm Gió Thấp. Từ tháng 8 năm 1975, ông định cư tại Mỹ. Ông tiếp tục làm Chủ nhiệm Chủ bút nguyệt san Khởi Hành, Chủ Tịch Văn Bút Hải Ngoại 1991-1995.

NXB Hương Tích trong tuyển tập "Thơ Viên Linh – Hóa Thân" có ghi lời Thay Tựa của Thầy Tuệ Sỹ viết năm 2010, trích:

"Thơ lục bát của Viên Linh, bên ngoài khoác y trang nho nhã của Cụ Ôn Như; dịu dàng như, “Biển nằm dỗ mộng thùy dương” (Hóa thân, Ký thác); nhưng bên trong lại cưu mang tâm tình nổi loạn của Rimbaud. Anh không nổi loạn để chống lại trật tự đã sắp đạt sẵn ở đó, mà nổi loạn chống lại cái định mệnh đam mê trong chính mình.

Chống lại chính ta, chống lại những xúc cảm bồng bột trong ta, nhà thơ vẫn không thể vượt qua khỏi cái bóng định mệnh của mình. Ở nơi thơ, là một góc nhìn của thế giới, và thời đại; từ đó, để ta nhìn xuyên qua, và nhìn sâu vào, tính thể của tồn tại. Thời đại như bóng câu, đến rồi đi; cái còn đọng lại như là tồn tại của bóng mờ quá khứ."

Toàn văn ở trang: https://sachhuongtich.com/vien-linh-hoa-than

Đinh Trường Chinh vẽ tưởng nhớ Viên Linh.

⚪ ---- VOA: Vụ nhà sư Thạch Chanh Đa Ra: Vĩnh Long bắt thêm 5 người bị quy ‘chống tổ công tác’. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hôm 28/3, công an ở tỉnh Vĩnh Long khởi tố và bắt tạm giam thêm 5 người bị cáo buộc có liên quan đến vụ án “lợi dụng quyền tự do, dân chủ” mà trong đó nhà sư Thạch Chanh Đa Ra đã bị bắt 2 ngày trước. Các trang tin tức Tuổi Trẻ, VietnamNet và VTC News cho hay những người mới bị bắt là Dương Khải, 30 tuổi; Thạch Quí Lầy, 38 tuổi; Kim Sa Rương, 37 tuổi; Thạch Chóp, 21 tuổi; và Thạch Nha, 27 tuổi, đều cư ngụ ở huyện Tam Bình trong tỉnh. Họ bị nhà chức trách quy kết là đã “bắt, giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật”, theo tin của Tuổi Trẻ, VietnamNet và VTC News. Các bản tin của báo chí nằm dưới sự kiểm soát, điều hành của nhà nước Việt Nam viết rằng 5 người này “có hành vi khống chế tổ công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình” trong chùa Đại Thọ, ngoài ra còn “hành hung, gây thương tích các thành viên trong tổ công tác” khi tổ này đến xác minh một vụ việc được người dân “phản ánh, trình báo”, xảy ra hôm 22/11/2023.

Việc khởi tố và bắt giữ 5 người được Tuổi Trẻ, VietnamNet và VTC News mô tả là quá trình điều tra mở rộng liên quan đến vụ án có 3 người đã bị bắt trước đó với cáo buộc "lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước” và “bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật”, xảy ra tại chùa Đại Thọ. 3 người đã bị bắt hôm 26/3 trong vụ án nêu trên là nhà sư Thạch Chanh Đa Ra, 34 tuổi; ông Kim Khiêm, 46 tuổi; và ông Thạch Vệ Sanal, 37 tuổi; đều sống ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình. Như VOA đã đưa tin, Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu (CSW) và Liên đoàn Khmer Krom (KKF) hôm 27/3 bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc nhà chức trách Việt Nam bắt giam nhà sư Thạch Chanh Đa Ra, trụ trì chùa Đại Thọ ở tỉnh Vĩnh Long. Trước khi bị bắt, ông đã bị khai trừ khỏi giáo hội Phật giáo của tỉnh. Trong một tuyên bố, KKF cho rằng giới hữu trách Việt Nam đã bắt giữ và buộc tội ông “với một tội danh mà ông không hề phạm tội”.

⚪ ---- TIN VN. Novaland lập khu chợ đặc biệt dành riêng cho phụ nữ đơn thân, bán những mặt hàng siêu đặc biệt. Theo Báo Người Quan Sát. Novaland đã xác nhận thông tin lan truyền trong những ngày qua về việc lập một khu chợ dành cho phụ nữ đơn thân. Ngày 27/3, trên mạng xã hội lan truyền công văn số 1151/VPUB-KT do ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Cần Thơ, ký ngày 27/3 về việc hỗ trợ thành lập "Chợ Mekong Single Ladies Market" (chợ dành cho phụ nữ đơn thân) trên địa bàn cồn Ấu, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Xác nhận với báo Lao động, ​một lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ xác nhận Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc NOVA xin làm chợ trên nên Văn phòng UBND TP đã gửi văn bản cho các sở tham mưu. Phía Novaland cũng đã phản hồi, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ những người phụ nữ đơn thân khởi nghiệp, góp phần phát triển du lịch, giảm nạn ly hương, Novaland sẽ tổ chức khu chợ với tên gọi Mekong Single Ladies Market. Về các sản phẩm sẽ bán tại chợ mà dư luận đang quan tâm, Novaland cho hay, khu chợ này sẽ bán đặc sản địa phương của 13 tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ. "Chúng tôi sẽ có chính sách hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ mặt bằng, hỗ trợ ký túc xá cho những phụ nữ đơn thân. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tổ chức xúc tiến thương mại qua các cuộc thi tay nghề giữa nghệ nhân trong, ngoài nước, các sự kiện quảng bá...", phía Novaland khẳng định. Novaland cho hay các tiểu thương của khu chợ cũng được đào tạo lập kế hoạch kinh doanh, quản lý vận hành và các khóa giao tiếp, bán hàng cho khách du lịch trong và ngoài nước.

⚪ ---- TIN VN. Khách Tây đến Việt Nam tăng 72%, cao hơn so với trước dịch Covid-19. Theo Báo Dân Trí. Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 đạt gần 1,6 triệu lượt người, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 78,6% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 3 chứng kiến sự tăng trưởng của nhiều thị trường so với tháng 2, như Nhật Bản tăng 53%, Bỉ (41%), Pháp (29%), Italy (27%), Tây Ban Nha (26%), Indonesia (24%), Singapore (23%), Thái Lan (23%), Malaysia (21%), Ấn Độ (12%). Tính chung quý I/2024, lượng khách quốc tế ước đạt hơn 4,6 triệu lượt người, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với 1,2 triệu lượt (chiếm 26,6%). Trung Quốc xếp vị trí thứ 2, đạt gần 890.000 lượt (chiếm 19%), tiếp theo là Đài Loan (300.000 lượt) và Mỹ (232.000 lượt).

⚪ ---- HỎI 1: Hơn 2/3 dân Mỹ lo sợ về xe tự lái hoàn toàn?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới của AAA cho thấy hầu hết người lái xe ở Mỹ vẫn lo sợ hoặc chỉ lo lắng về các xe tự lái hoàn toàn. Ít nhất 2/3 số tài xế Mỹ bày tỏ nỗi sợ hãi đối với xe tự lái, trong khi chỉ 25% là không chắc chắn. Người phát ngôn của AAA cho biết nỗi sợ hãi chủ yếu xuất phát từ nhiều trục trặc được công bố rộng rãi, trong đó người lái xe thiệt mạng trong các vụ va chạm vì họ tin rằng chiếc xe có thể tự lái.

Câu lạc bộ xe chỉ ra rằng không có xe tự lái hoàn toàn nào tồn tại, chỉ có những công nghệ để cải thiện độ an toàn và người lái vẫn hoàn toàn ngồi sau tay lái. Bất chấp những lo ngại của họ, gần 2/3 số người lái xe ở Hoa Kỳ muốn có Thắng khẩn cấp tự động khi lùi (Reverse Automatic Emergency Braking), Thắng khẩn cấp tự động hoặc Hỗ trợ giữ làn đường (62%) trên chiếc xe tiếp theo của họ.

Chi tiết:

https://www.whmi.com/news/article/aaa-surve-most-drivers-still-afraid-of-fully-self-driving-vehicles

⚪ ---- HỎI 2: Ngồi ít và di động nhiều sẽ giảm huyết áp?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho biết người cao tuổi bị huyết áp thấp hơn sau khi họ được huấn luyện cách đứng dậy và di chuyển thường xuyên hơn. Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí JAMA Network Open, việc huấn luyện sức khỏe đã giảm thành công thời gian ngồi của một nhóm người lớn tuổi chỉ hơn 30 phút mỗi ngày. Các nhà nghiên cứu cho biết ngồi ít hơn khiến huyết áp trung bình của người cao tuổi giảm gần 3,5 điểm.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/03/28/sitting-high-blood-pressure/1571711631111/

.

.