- Hí viện Moscow bị các tay súng Nhà Nước Hồi Giáo xả súng, ném lựu đạn: chết 143, bị thương cả trăm người. Quốc tế chia buồn. Nga: bắt 11 người, trong đó có 4 tay súng (công dân Tajikistan) trực tiếp đang chạy qua biên giới Ukraine. - Ukraine: không dính gì hết. Mỹ: đã cảnh báo Nga rằng Nhà Nước Hồi Giáo IS sắp tấn công, nhưng Putin không tin Biden

Hình ảnh Hí viện Moscow bị các tay súng Nhà Nước Hồi Giáo xả súng, ném lựu đạn, phóng hỏa: chết 143, bị thương cả trăm người.

.

- Hí viện Moscow bị các tay súng Nhà Nước Hồi Giáo xả súng, ném lựu đạn, phóng hỏa: chết 143, bị thương cả trăm người. Quốc tế chia buồn. Nga: bắt 11 người, trong đó có 4 tay súng (công dân Tajikistan) trực tiếp đang chạy qua biên giới Ukraine.

- Ukraine: không dính gì hết. Mỹ: đã cảnh báo Nga rằng Nhà Nước Hồi Giáo IS sắp tấn công, nhưng Putin không tin Biden.

- Nhà Nước Hồi Giáo IS tấn công Nga vì Nga đồng lõa, đàn áp người Hồi giáo.

- Khoảng 7.000 xe tải tại khu vực Bắc Sinai của Ai Cập, đang chờ đưa viện trợ tới Gaza.

- Nga, TQ và Algeria đã bỏ phiếu chống dự thảo nghị quyết của Mỹ kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hamas để đổi lấy con tin ở Gaza

- Danh hài Kimmel: NY nên tịch biên phi cơ Boeing của Trump để Trump sẽ ra sân bay xếp hàng mua vé phi cơ

- Hạ viện có thể đang hướng tới sự hỗn loạn: Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) nghị quyết lật đổ Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson

- Trump: có nửa tỷ đô la tiền mặt nhưng không muốn nộp tòa

- Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa một phần sau khi Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, nhưng Quốc hội chưa thông qua kịp thời

- Texas: xe buýt chở học sinh lật, 2 chết

- Mông Cổ lạnh thê thảm: hơn 4,7 triệu gia súc đã chết do đóng băng.

- Hải quân Mỹ và Đài Loan ra chiến lược: hàng ngàn xuồng không người lái để bảo vệ Đài Loan khi TQ tấn công

- Ngoại trưởng Anh: nếu TQ phong tỏa Đài Loan, đó là tàn phá kinh tế thế giới

- Công nương Kate, vợ của Thái Tử Anh (Hoàng tử William) đang hóa trị chữa ung thư.

- Cộng đồng Cuba lưu vong từ Florida quan sát quê nhà chỉ xa 90 dặm (145 kilomét): dân Cuba đói, tuyệt vọng

- Vatican: Đức Giáo Hoàng Francis an ủi di dân, nói ngài cũng là con của di dân, đi tìm 1 tương lai tốt đẹp hơn.

- Hãng xe hơi Chrysler sa thải khoảng 400 người tại Mỹ

- Quận Los Angeles: vào 1 trường trung học ở Pomona, hành hung 1 học sinh, rút súng hù dọa, rồi trốn

- Quận Los Angeles: 1 người bán hàng rong chết vì trúng đạn lạc giữa 1 cuộc đấu súng

- Quận Cam: 2 tên trộm xe, sử dụng mạng xã hội để gạ gẫm nạn nhân, phóng chạy tới biên giới thì bị bắt

- Quận Cam: Một anh vô gia cư đột nhập 1 ngôi nhà, xin ăn, uống rượu, bị cảnh sát bắt

- TIN VN. Nguyên nhân khiến 30 lô sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc bị nhiễm cadimi.

- TIN VN. Giá cà phê miệt mài leo thang, doanh nghiệp càng xuất càng lỗ.

- TIN VN. Các hãng thép VN thê thảm: Việt Nam nhập khẩu thép Trung Quốc tăng gấp 3 lần.

- HỎI 1: Khách nữ cho tiền tip (tiền boa) rộng rãi hơn khách nam, trong khi nữ tiếp viên xinh đẹp được tiền tip nhiều hơn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thời gian để ăn trong ngày dễ gây ra bệnh tim: các bữa ăn xa nhau tốt hơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-23/3/2024) ⚪ ---- Chính phủ liên bang Hoa Kỳ rơi vào tình trạng đóng cửa một phần sau khi Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, nhưng Quốc hội đã không thông qua kịp thời để duy trì hoạt động của một số bộ, ngành. Việc đóng cửa dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian ngắn và có ít hoặc không có tác động gì khi các nhà lãnh đạo Thượng viện thông báo rằng họ đã đồng ý bỏ phiếu về gói tài trợ vào sáng sớm thứ Bảy. Dự luật này quy định việc tài trợ cho các Bộ An ninh Nội địa, Quốc phòng, Nhà nước, Lao động, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cùng với các bộ khác, nhấn mạnh vào con số tăng lên được phân bổ cho an ninh biên giới.

.

⚪ ---- Texas: Một xe buýt chở học sinh mầm non đi dã ngoại ở Texas đã lật hôm thứ Sáu, khiến một người lớn và một trẻ em chết. Lật xe là kết quả của một vụ va chạm xảy ra giữa xe buýt và xe tải chở bê tông, Bộ An toàn Công cộng Texas cho biết. Chiếc xe buýt đang chở học sinh mầm non Trường Tiểu học Tom Green từ một chuyến đi thực tế đến Sở thú Bastrop. Tai nạn xảy ra trên Quốc lộ West State 21 gần giao lộ Đường Caldwell ở Quận Bastrop. Trên xe có 44 học sinh và 11 người lớn. Sau vụ va chạm, 32 người, bao gồm cả người lớn và trẻ em, đã nhập viện, một số người chỉ bị thương nhẹ.

.

⚪ ---- Theo Liên đoàn Hồng Thập Tự (IFRC) và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, hơn 4,7 triệu gia súc đã chết do điều kiện đóng băng. IFRC cho biết khoảng 76% diện tích Mông Cổ hiện đang trải qua điều kiện thời tiết được gọi là Iron Dzud và White Dzud (Tuyết trắng đóng băng cứng như sắt thép), nơi gia súc không thể kiếm ăn do địa hình bị che phủ và đường thủy bị tắc nghẽn. Theo IFRC, Mông Cổ đang trải qua điều kiện mùa đông tồi tệ nhất trong 50 năm.

.

"Hơn 7.000 gia đình hiện thiếu lương thực và tuyết rơi dày đã chôn vùi hơn 1.000 hộ gia đình chăn nuôi (nhà truyền thống) và nơi trú ẩn. Cho đến nay, 2.257 gia đình chăn nuôi đã mất hơn 70% gia súc và hàng ngàn gia đình khác cần các dịch vụ y tế cơ bản, nhiên liệu và than đá," IFRC cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

.

⚪ ---- Danh hài Kimmel: nên tịch biên phi cơ Boeing của Trump để Trump xếp hàng mua vé giá rẻ. Bộ Tư Pháp New York có thể sẽ sớm tịch thu tài sản của Donald Trump để trả hết trái phiếu thế chấp trị giá 464 triệu USD của Trump - và danh hài Jimmy Kimmel biết họ có thể bắt đầu từ đâu: máy bay riêng của Trump. Kimmel nói: “Tôi không thể nghĩ ra điều gì thú vị hơn thế. Bạn có thể tưởng tượng cảnh Donald Trump đứng xếp hàng chờ lên chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Southwest Airlines ở nhóm lên máy bay C không?”

.

Trump đã đưa ra một tuyên bố trước tòa nói rằng 30 công ty trái phiếu đã từ chối ông, khiến Trump không có cách nào để kiếm được tiền mặt. Nhưng Kimmel cho biết một số người trong cuộc tin rằng đó chỉ là một chiến thuật đàm phán của các công ty trái phiếu để có được những điều khoản tốt hơn từ Trump. Kimmel nói: “Về cơ bản, các công ty đã bắt Trump trên một cái thùng, và bây giờ họ đứng sau Trump giống như Stormy Daniels với một cuốn tạp chí cuộn lại."

.

Kimmel đưa ra một hình ảnh về việc Trump bị các công ty trái phiếu vỗ vào lưng và đánh đòn: “Anh là một cậu bé hư, Donald ơi. Bạn có muốn tiền thế chấp? Bạn có muốn tiền thế chấp không? Nói đi. Hãy nói, ‘Tôi là một cậu bé hư.’” Kimmel nói sau phần trình diễn của mình: “Xin lỗi, tôi hơi quá khích.” Danh hài Kimmel thường bị Trump chửi mắng, và thỉnh thoảng Kimmel trả đũa. Nhưng gợi ý của Kimmel về tài chánh rất cụ thể: chiếc Boeing của Trump nên bị tịch biên sớm, và các công ty thế chấp muốn vắt Trump với giá có lợi nhất.

.

⚪ ---- Hạ viện có thể đang hướng tới sự hỗn loạn - một lần nữa. Nỗ lực mới của Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) nhằm lật đổ Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson (R-La.) đã gây chấn động khắp thủ đô vào thứ Sáu, khiến nhiều Dân Biểu Cộng hòa đang yêu cầu đoàn kết trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tức giận, đồng thời đe dọa xáo trộn Hạ viện - và đặc biệt là hội nghị Cộng Hòa - rơi vào tình trạng hỗn loạn vào mùa xuân.

.

Greene đã không ngay lập tức tiến hành bỏ phiếu về nghị quyết của mình, điều đó có nghĩa là nó không kích hoạt hành động loại bỏ Johnson ngay lập tức. Nhưng nó có nguy cơ lặp lại tình trạng hỗn loạn của tháng 10 năm ngoái, khi một nhóm nhỏgồm những người bảo thủ đã lật đổ cựu Dân biểu Kevin McCarthy (R-Calif.) khỏi ghế Chủ tịch Hạ viện.

.

Những xung đột nội bộ trên thực tế đã xáo trộn Cộng Hòa, khiến họ mất tập trung vào nền tảng chính sách của họ và tạo cơ sở cho những cáo buộc của Đảng Dân chủ rằng Đảng Cộng hòa không có khả năng điều hành hiệu quả. Đó là một xu hướng mà nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa cho rằng nó chỉ trở nên tồi tệ hơn khi nghị quyết mới của Greene xuất hiện.

.

Đề nghị của Greene [về lật đổ Chủ Tịch Hạ Viện] được đưa ra chỉ vì Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson ủng hộ gói dự luật của Biden trị giá 1,2 nghìn tỷ USD để tài trợ cho phần lớn chính phủ cho đến cuối năm tài chính kéo dài đến tháng 9. Nó đã được đàm phán với các đảng viên Đảng Dân chủ tại Bạch Ốc và Quốc hội - trong khi DB Greene muốn chính phủ đóng cửa để tăng điểm cho Trump - nhưng thỏa thuận vừa thông qua này đã khiến những người diều hâu chi tiêu tức giận, những người đã ép Johnson phải cắt giảm mạnh hơn các chương trình liên bang và những chính sách bảo thủ, thậm chí nếu điều đó có nghĩa là đóng cửa chính phủ.

.

“Dự luật này về cơ bản là một giấc mơ [tuyệt vời của Biden] và là một danh sách mong muốn đối với các đảng viên Đảng Dân chủ và Bạch Ốc,” Greene nói ngay sau khi đệ trình nghị quyết của mình. “Nó hoàn toàn được lãnh đạo bởi TNS Chuck Schumer, không phải Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa, không phải hội nghị của chúng tôi.”

.

Động thái nổi loạn của Greene đã khiến nhiều Dân cử Cộng hòa bực tức, bao gồm cả các nhà lập pháp đang phải đối mặt với cuộc tái tranh cử khó khăn vào tháng 11, những người đang mong muốn tập trung chỉ trích thành tích của Tổng thống Biden về các vấn đề như lạm phát và biên giới - chứ không phải xung đột nội bộ đang đeo bám đảng Cộng Hòa của họ.

.

“Người dân Mỹ đồng ý với chúng tôi [Cộng Hòa Hạ Viện] về các vấn đề này [khi ủng hộ ngân sách của Biden để chính phủ khỏi đóng cửa]. Điều cử tri không đồng ý là sự ngu ngốc và hỗn loạn hoàn toàn không cần thiết và không thực sự giải quyết được vấn đề,” theo lời Dân Biểu Mike Lawler (R-N.Y.), người đang tái tranh cử ở một quận mà Biden đã thắng Trump khoảng 10% điểm vào năm 2020.

.

⚪ ---- Moscow: chết 143, bị thương cả trăm người. Số người chết trong vụ tấn công hôm Thứ Sáu tại Hí viện Tòa thị chính Crocus ở Moscow đã tăng lên 143, theo Ủy ban Điều tra Nga xác nhận ngay sau khi số người chết được cập nhật. Trong số những người thiệt mạng có 3 trẻ em. Ngoài ra, ít nhất 121 người đã phải nhập viện, trong đó có khoảng 60 người trong tình trạng nguy kịch, theo Bộ Y tế Nga. Tổng thống Vladimir Putin đang được thông báo về tình hình.

.

Xả súng, ném lựu đạn. Các tay súng đã xông vào một phòng hòa nhạc lớn ở ngoại ô Moscow hôm thứ Sáu và xả súng tự động vào du khách, giết chết hàng chục người và gây ra một vụ cháy lớn trong vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất ở Nga trong hai thập niên. Nhiều kẻ tấn công trong trang phục chiến đấu đã bắn vũ khí. Nhóm tấn công đã ném chất nổ, gây ra đám cháy lớn tại Tòa thị chính Crocus ở rìa phía tây Moscow. Địa điểm này là một trong những phòng hòa nhạc lớn nhất và nổi tiếng nhất thành phố, có sức chứa hơn 6.000 người.

.

Cuộc tấn công diễn ra khi đám đông tụ tập để xem buổi hòa nhạc của Picnic, một ban nhạc rock nổi tiếng của Nga. Mái nhà hát đã sụp đổ trong ngọn lửa. Các ngôi sao bao gồm Eric Clapton và Dua Lipa đã từng biểu diễn ở đây và Donald Trump đã tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) tại phòng hòa nhạc vào năm 2013.



Hình ảnh trong và ngoài hí viện trong khi bị tấn công.



Moscow ngưng tụ họp đông người. Tất cả các cuộc tụ họp đông người ở Moscow đã bị hủy bỏ vào cuối tuần, đồng thời các nhà hát và bảo tàng cũng đóng cửa. Các quan chức Moscow cho biết an ninh đã được tăng cường tại các sân bay, nhà ga và trên toàn hệ thống tàu điện ngầm.

.

RIA Novosti đưa tin rằng "những người trong hội trường nằm xuống sàn để thoát khỏi vụ nổ súng", theo tờ Washington Post. Một phóng viên cho biết sau 15 hoặc 20 phút, họ bắt đầu bò ra khỏi tòa nhà. Một người cho biết những kẻ tấn công hành động như những chiến binh đã được huấn luyện, nói với Mash, kênh Telegram của Nga: "Tại thời điểm bước vào tòa nhà, lính canh và những người đứng ở cửa đã bị bắn hạ. Sau đó, họ chặn lối vào chính." Một cô gái chuẩn bị bước vào hội trường cùng bố mẹ nói với một băng tần TV tiếng Nga: "Chúng tôi chỉ còn cách lối vào ba bước khi vụ nổ súng bắt đầu... và một người đàn ông ngã xuống chết trước mặt tôi."

.

Quốc tế chia buồn. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên án “vụ tấn công khủng bố khủng khiếp nhằm vào những người tham dự buổi hòa nhạc vô tội ở Moscow” trong một tuyên bố hôm thứ Bảy. Scholz nói thêm: “Suy nghĩ của chúng tôi hướng về gia đình các nạn nhân và tất cả những người bị thương”. Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Bảy cho biết Anh lên án “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng bố chết người” ở Moscow diễn ra vào tối thứ Sáu. TQ và nhiều nước khác cũng chia buồn.

.

Nga: bắt 4 tay súng đang chạy qua biên giới Ukraine. Ủy ban Điều tra Nga cho biết 4 người đàn ông bị tình nghi thực hiện vụ tấn công vào khu phức hợp Crocus City gần Moscow hôm thứ Sáu đã bị bắt khi đang cố gắng vượt qua biên giới Nga với Ukraine. FSB cho biết: “Sau vụ tấn công khủng bố, bọn tội phạm có ý định vượt qua biên giới Liên bang Nga và Ukraine và có những liên hệ liên quan ở phía Ukraine”.

.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cũng đưa tin những kẻ tấn công có “liên hệ từ phía Ukraine. Vụ tấn công khủng bố ở Tòa thị chính Crocus đã được lên kế hoạch cẩn thận.” Cả hai cơ quan đều không nêu rõ bản chất của các nhân vật liên hệ bị cáo buộc.

.

Ukraine: không dính gì hết. Chính phủ Ukraine đã kịch liệt phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với vụ tấn công. Một quan chức, Mykhailo Podolyak cho biết trong một bài đăng trên X hôm thứ Sáu rằng Ukraine “chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố. Nó luôn luôn vô nghĩa.”





Trước đó, các nguồn tin không chính thức đã công bố hình ảnh một chiếc ô tô Renault màu trắng - tương tự như chiếc xe được quay trên video bên ngoài hội trường hôm thứ Sáu - đã bị dừng trên đường cao tốc phía nam thành phố Bryansk vào đầu giờ thứ Bảy. Những hình ảnh cho thấy nó đã bị hư hỏng nặng.

.

Nga: bắt 11 người, trong đó có 4 tay súng trực tiếp. Người đứng đầu Cơ quan An ninh Nga (FSB), Alexander Bortnikov, đã nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng 11 người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công vào khu phức hợp Crocus gần Moscow hôm thứ Sáu, theo truyền thông nhà nước Nga. Điện Kremlin đưa tin những người bị bắt giữ bao gồm “tất cả 4 kẻ khủng bố liên quan trực tiếp đến vụ tấn công khủng bố ở Crocus”, theo TASS và các cơ quan truyền thông nhà nước khác.

.

Mỹ: đã cảnh báo Nga Nhà Nước Hồi Giáo IS, nhưng Putin không tin Biden. Mỹ đã cảnh báo Moscow rằng phiến quân IS đã quyết tâm nhắm mục tiêu vào Nga trong những ngày trước khi những kẻ tấn công xông vào Tòa thị chính Crocus trong một cuộc tấn công khiến nhiều người thiệt mạng, nhưng Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ lời khuyên này vì cho rằng đó là hành động "khiêu khích". Nhà Nước Hồi Giáo IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ không có lý do gì để nghi ngờ tuyên bố của IS về trách nhiệm đối với vụ tấn công tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc gần Moscow hôm thứ Sáu. Mỹ nói không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow.

.

⚪ ---- Truyền thông Nga tuyên bố đã xác định được danh tính 4 người nổ súng tại trung tâm mua sắm Crocus City Hall ở Krasnogorsk, Moscow Oblast, được kênh Telegram Baza của Nga công bố vào ngày 23/3. Cả bốn người đều là công dân của Tajikistan:

.

. Mahmadrasul Nasridinov, 37 tuổi.

. Rivojidin Ismonov, 51 tuổi.

. Shohinjonn Safolzoda, 21 tuổi.

. Rustam Nazarov, 29 tuổi.

Họ đã được đăng bộ căn cước tại các vùng Yaroslavl, Ivanovo và Samara. Báo Nga cho rằng hai nghi phạm trong vụ xả súng đã bị giam giữ ở tỉnh Bryansk.

.

⚪ ---- Tại sao Nhà Nước Hồi Giáo IS tấn công Nga? Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Mỹ có thông tin tình báo xác nhận Nhà nước Hồi giáo tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng súng chết người tại buổi hòa nhạc gần Moscow hôm thứ Sáu. Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K), được đặt tên theo một thuật ngữ cũ để chỉ khu vực bao gồm các phần của Iran, Turkmenistan và Afghanistan, nổi lên ở miền đông Afghanistan vào cuối năm 2014 và nhanh chóng tạo dựng được danh tiếng về sự tàn bạo cực độ.

.

Là một trong những chi nhánh hoạt động tích cực nhất trong khu vực của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo, ISIS-K đã chứng kiến số lượng thành viên giảm kể từ khi đạt đỉnh điểm vào khoảng năm 2018. Lực lượng Taliban và Hoa Kỳ đã gây ra tổn thất nặng nề. Hoa Kỳ cho biết khả năng lấy tin tình báo chống lại các nhóm cực đoan ở Afghanistan như ISIS-K đã bị suy giảm kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này vào năm 2021.

.

Nhóm này chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công vào sân bay quốc tế Kabul vào năm 2021 khiến 13 lính Mỹ và nhiều dân thường thiệt mạng trong cuộc sơ tán hỗn loạn của Mỹ khỏi đất nước. Đầu tháng này, vị tướng hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông cho biết ISIS-K có thể tấn công các lợi ích của Mỹ và phương Tây bên ngoài Afghanistan “chỉ trong sáu tháng và có rất ít hoặc không có cảnh báo”.

.

Trong khi cuộc tấn công của ISIS-K ở Nga hôm thứ Sáu là một sự leo thang đáng kể, các chuyên gia cho biết nhóm này đã phản đối Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây. Colin Clarke thuộc Trung tâm Soufan, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington, cho biết: “ISIS-K đã tập trung vào Nga trong hai năm qua và thường xuyên chỉ trích Putin trong các bản văn tuyên truyền." Michael Kugelman thuộc Trung tâm Wilson có trụ sở tại Washington cho biết ISIS-K "coi Nga là đồng lõa trong các hoạt động thường xuyên đàn áp người Hồi giáo."

.

⚪ ---- Thống đốc Bắc Sinai Mohamed Shousha hôm thứ Bảy cho biết khoảng 7.000 xe tải đang đậu, chờ tại khu vực Bắc Sinai của Ai Cập, chờ quyền chuyển viện trợ tới Gaza. Shousha cho rằng sự chậm trễ trong việc cung cấp hàng cứu trợ là do thủ tục kiểm tra nghiêm ngặt do Israel áp đặt. Thông báo của thống đốc được đưa ra khi ông tháp tùng Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, người dự kiến đến thăm biên giới Ai Cập với Gaza vào cuối ngày.

.

⚪ ---- Nga, Trung Quốc và Algeria đã bỏ phiếu chống dự thảo nghị quyết của Mỹ kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hamas để đổi lấy con tin ở Gaza, dẫn đến việc cả hai bên lên án lẫn nhau. Nga gọi nghị quyết của Mỹ là "chính trị", tạo kẽ hở cho Israel tiếp tục tấn công, trong khi Mỹ tuyên bố rằng Nga và Trung Quốc, vốn có quyền phủ quyết, đơn giản là không muốn thấy một nghị quyết do Mỹ làm trung gian thành công.

.

Thất bại khiến Mỹ và các nước khác phải lên kế hoạch cho một nghị quyết khác gửi Hội đồng Bảo an, trong khi Israel tiếp tục với kế hoạch tấn công Rafah trái với mong muốn của chính quyền Biden. Đại sứ Israel Gilad Erdan nói: “Nghị quyết của Mỹ, nếu được thông qua, sẽ đánh dấu một khoảnh khắc đạo đức cho Liên hợp quốc. Đây có thể là lần đầu tiên hội đồng này hoặc bất kỳ cơ quan nào của Liên hợp quốc lên án Hamas và vụ thảm sát tàn bạo của họ. Tuy nhiên, thật đáng buồn, vì những lý do thuần túy chính trị, nghị quyết này đã không được thông qua."

.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Linda Thomas-Greenfield, cho biết Nga đặt "chính trị lên trên tiến bộ". Nhưng Đại sứ Palestine Riyad Mansour gọi nghị quyết của Hoa Kỳ là "một chiều" và bác bỏ việc coi các hành động của Hamas là một vấn đề "khủng bố". Đại sứ Nga Vasily Nebenzya gọi nghị quyết này là một "cảnh tượng đạo đức giả", đồng thời cho phép Israel tấn công dân thường ở Gaza mà không bị trừng phạt.

.

⚪ ---- Donald Trump hôm thứ Sáu tuyên bố có gần nửa tỷ đô la tiền mặt nhưng cho biết ông thà tiêu số tiền này cho cuộc tranh cử tổng thống của mình hơn là vào bản án gian lận dân sự trị giá 454 triệu đô la chống lại ông ở New York. Trump đang xin tòa án miễn cho ông yêu cầu ông phải nộp bảo đảm tài chính cho thấy ông xứng đáng với số tiền đó trong khi kháng cáo bản án. Trump không cung cấp bất kỳ tài liệu nào mới.

.

Một thẩm phán vào tháng 2 phát hiện ra rằng Trump liên tục nói dối về sự giàu có của mình trên các báo cáo tài chính đưa cho các ngân hàng và những người khác để đảm bảo các khoản vay và thực hiện các giao dịch. Thẩm phán ra lệnh cho Trump từ bỏ lợi nhuận từ một số giao dịch bất động sản và số tiền Trump tiết kiệm được bằng cách nhận được lãi suất thấp hơn cho các khoản vay. Trump phủ nhận rằng Trump đã cố gắng lừa dối bất cứ ai.

.

Mới hôm thứ Năm, các luật sư của Trump đã nhắc lại trong hồ sơ tòa án rằng Trump không có đủ tiền mặt nửa tỷ đô để nộp cho trái phiếu bảo lãnh trong khi kháng cáo. Họ cho biết hơn 30 công ty trái phiếu thế chấp đã từ chối lời cầu xin của họ. Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đã phản đối yêu cầu của Trump, kêu gọi tòa kháng án yêu cầu toàn bộ số tiền thế chấp nửa tỷ đô để đảm bảo tiểu bang có thể dễ dàng tiếp cận số tiền nếu phán quyết được giữ nguyên. Để có được tiền thế chân, các luật sư của Trump cho biết ông có thể sẽ phải đóng góp 120% phán quyết, tương đương hơn 557 triệu USD. Tòa kháng án vẫn chưa đưa ra phán quyết.

.

TIN VN. Giá cà phê miệt mài leo thang, doanh nghiệp càng xuất càng lỗ.

TIN VN. Các hãng thép VN thê thảm: Việt Nam nhập khẩu thép Trung Quốc tăng gấp 3 lần.

TIN VN. Nguyên nhân khiến 30 lô sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc bị nhiễm cadimi.

Trong một bài đăng hôm thứ Sáu trên nền tảng Truth Social của mình, Trump đề nghị rằng ít nhất ông có đủ tiền mặt để chi trả toàn bộ phán quyết - nhưng không nghĩ rằng mình cần phải chi tiêu theo cách đó. “Nhờ làm việc chăm chỉ, tài năng và may mắn, tôi hiện có gần 500 triệu đô la tiền mặt,” ông viết in hoa và nói thêm rằng ông đã lên kế hoạch sử dụng “một số tiền đáng kể” cho chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.Trump trước đây chưa bao giờ gợi ý rằng ông sẽ đóng góp cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của riêng mình và đã kêu gọi đóng góp từ các nhà tài trợ bên ngoài kể từ trước khi ông rời Nhà Trắng. Khi tranh cử vào năm 2016, Trump liên tục tuyên bố rằng ông tự tài trợ cho chiến dịch tranh cử của mình, mặc dù Trump dựa vào tiền của người đóng góp.Liệu Trump có thực sự có gần 500 triệu USD tiền mặt như Trump tuyên bố hay không, có thể trở thành chủ đề của cuộc chiến tại tòa án về tài sản của ông trong tương lai. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York, một đảng viên Đảng Dân chủ, có thể bắt đầu nỗ lực thi hành phán quyết pháp lý mà cô đã giành được trước Trump ngay sau ngày thứ Hai trừ khi tòa kháng án can thiệp. Nghĩa là, siết tài sản Trump.⚪ ---- Báo The Telegraph ghi nhận Hải quân Mỹ và Đài Loan đang nghiên cứu chiến lược đưa ra trận hàng ngàn xuồng không người lái để bảo vệ Đài Loan khi quân Trung Quốc tấn công đảo quốc này. Bài học lấy từ Ukraine. Trong một cuộc hội thảo kéo dài hai tháng dành cho hải quân Đài Loan, đối mặt với cuộc xâm lược sắp xảy ra của Trung Quốc, có nói về một trận đánh, khi các tàu không người lái dài 18 feet (5,49 mét) chở đầy chất nổ của Ukraine đã tàn phá Hạm đội Biển Đen của Nga, đâm và đánh chìm ba tàu chiến lớn: hai tàu tuần tra và một tàu đổ bộ.Giờ đây, cái gọi là “tàu trên mặt nước không người lái” (“unmanned surface vessels") hay USV sẽ trở thành yếu tố cốt lõi trong chiến lược đánh bại Trung Quốc của Đài Loan. Quân đội Đài Loan sẽ cần nhiều máy bay không người lái hơn dự định. Cơ quan nghiên cứu RAND ở California ước tính Đài Loan có thể mua 1.000 USV với giá chỉ hơn 1% trong số 20 tỷ USD mà nước này chi hàng năm cho quốc phòng.Và sau đó là người Mỹ. Trong thời đại của Donald Trump và phong trào theo chủ nghĩa biệt lập của Trump, không quốc gia nào có thể tin rằng Hoa Kỳ sẽ chiến đấu thay mặt mình. Cụ thể, nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa thân Trump, trong sáu tháng nay, đã chặn viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Nếu cử tri Mỹ tiếp tục loại Trump khỏi quyền lực và tìm cách làm suy giảm quyền lực của các Dân biểu MAGA, thì Hoa Kỳ vẫn có thể tôn trọng cam kết bảo vệ Đài Loan. Khid 9ó, Hải quân Hoa Kỳ có thể cho mượn hạm đội máy bay và xuồng không người lái theo kế hoạch của riêng mình – có khả năng lên tới hàng nghìn chiếc – để ra trận.⚪ ---- Ngoại trưởng Anh David Cameron trong cuộc phỏng vấn với ABC phát hành hôm thứ Năm (21/3) nói rằng việc Trung Quốc phong tỏa Đài Loan sẽ tàn phá kinh tế thế giới: “Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu có một điều gì đó giống như một cuộc phong tỏa, nó sẽ có tác động tai hại tuyệt đối không chỉ đối với Đài Loan mà còn đối với nền kinh tế toàn cầu”. Ông nói rằng Anh phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm thay đổi tình hình ở eo biển Đài Loan.Liên quan đến xung đột xuyên eo biển, Cameron nói: “Đó không phải là điều chúng tôi muốn thấy xảy ra”. Ông nói: Khi Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng, điều quan trọng là Anh phải hợp tác với các đối tác như Australia và Mỹ để cố gắng ngăn chặn những mối nguy hiểm tiềm tàng trong khu vực. Ông Cameron cho biết Vương quốc Anh mong muốn hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề cùng có lợi như biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ông lên án sự cai trị nặng tay của Trung Quốc đối với Hồng Kông và cách đối xử của nước này đối với người Duy Ngô Nhĩ.Cameron cho biết Anh đã thiết lập sự hiện diện ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với các tàu tuần tra ngoài khơi và quan hệ đối tác AUKUS để bảo vệ sự thịnh vượng và an ninh. “Các vấn đề bắt đầu ở châu Âu không kết thúc ở châu Âu; những vấn đề bắt đầu ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không kết thúc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,” ông nói. Anh đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình ở eo biển Đài Loan và cử tàu quân sự đi qua eo biển này vào năm 2021 và 2023.⚪ ---- Vợ của Thái Tử Anh đang hóa trị chữa ung thư. Kate, Công nương xứ Wales, đang trải qua quá trình hóa trị sau khi được chẩn đoán ung thư, cô cho biết hôm thứ Sáu trong một thông báo gây sửng sốt sau nhiều tuần đồn đoán về sức khỏe và nơi ở của cô. Tình trạng của cô đã được tiết lộ trong một tin nhắn video được ghi hôm thứ Tư ở Windsor và phát sóng vào thứ Sáu, sau những đồn đoán không ngừng trên mạng xã hội kể từ khi cô nhập viện từ tháng 1 vì một ca phẫu thuật bụng không xác định.Kate yêu cầu “thời gian, không gian và sự riêng tư” trong khi cô đang điều trị một loại ung thư không xác định, được phát hiện sau cuộc phẫu thuật của cô. Cô nói: “Tôi khỏe. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày bằng cách tập trung vào những điều sẽ giúp tôi chữa lành.” Kate, 42 tuổi, đã không được nhìn thấy công khai kể từ Giáng sinh cho đến khi video xuất hiện vào tuần này ghi lại cảnh cô cùng chồng, Hoàng tử William, người thừa kế ngai vàng, đi bộ từ một cửa hàng nông sản gần nhà ở Windsor của họ.Tin này là một cú sốc khác đối với hoàng gia kể từ thông báo hồi tháng trước rằng Vua Charles III đang được điều trị một loại ung thư không xác định được phát hiện khi đang trải qua một thủ thuật điều trị phì đại tuyến tiền liệt lành tính.⚪ ---- Khi Cuba ngủ hay thức, thì cộng đồng Cuba lưu vong cách đó chỉ có 90 dặm (145 kilomét) vẫn thường trực quan sát. Các video quay bằng điện thoại di động mờ nhạt, thường rung lắc được đăng trên mạng xã hội đã vẽ nên một phần bức tranh về những gì đang diễn ra bên trong Cuba. Tuần trước, những đám đông lớn đã biểu tình tại một số thành phố để phản đối nguồn cung cấp thực phẩm và nhiên liệu đang cạn kiệt trên một hòn đảo nơi hiện nay tình trạng mất điện thường xuyên xảy ra. Những cuộc biểu tình như vậy rất hiếm.Janisset Rivero thuộc Center for a Free Cuba (Trung tâm Vì một Cuba Tự do), một hội phi lợi nhuận gồm những người Cuba lưu vong đang thúc đẩy thay đổi chế độ trên đảo, nói: “Không có tự do kinh tế. Không có tự do chính trị. Không có gì ở Cuba”.Cô Rivero di cư đến Miami vào đầu những năm 1990s và vẫn còn gia đình ở Cuba. Cô nói: “Khi tôi rời đảo, tôi không thể gặp lại họ nữa. Vì vậy, tôi nhớ gia đình mình - gia đình mà tôi đã rời bỏ ở đó." Rivero nói: Những gì đang xảy ra bây giờ thật thảm khốc.Tuần này, các phương tiện truyền thông nhà nước ở đó đưa tin và Chương trình Lương thực Thế giới đã xác nhận với Scripps News rằng Cuba đã yêu cầu cơ quan viện trợ lương thực quốc tế giúp đỡ dưới dạng sữa bột cho tất cả trẻ em Cuba dưới 7 tuổi. Rivero nói: “Tình hình rất nguy kịch. Không có phương tiện đi lại, không có thức ăn, không có điện, không có nước - thậm chí không có nước."Eduardo Gamarra, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc tế Florida, cũng cho biết nền kinh tế Cuba đang hoạt động không tốt. Ông nói: “Nền kinh tế của nó hoàn toàn ở mức 0”. Tuy nhiên, Gamarra cho biết những cuộc biểu tình mới nhất này gây bất ngờ vì một lý do chính: Hơn nửa triệu người Cuba đã rời đảo và tìm nơi ẩn náu ở Mỹ, chỉ kể từ năm 2021.Gamarra nói: “Không có gì ngạc nhiên khi có các cuộc biểu tình, theo nghĩa là điều kiện rất tồi tệ. Chỉ là, với sự đàn áp và rất nhiều người đã bỏ đi, tôi đoán thật ngạc nhiên, liệu còn ai ở đó để phản đối không?"Ông cho biết nhiều người Cuba đã rời đảo bằng cách xin thị thực đến các nước ở Trung Mỹ và sau đó thực hiện chuyến đi đến biên giới phía nam Hoa Kỳ. Trong ba năm qua, khoảng 300.000 người trong số họ đã định cư chỉ riêng ở Quận Miami-Dade, bổ sung thêm vào cộng đồng người Mỹ gốc Cuba đã được thành lập ở đó. Khu phố Little Havana của Miami là trung tâm của cộng đồng người Mỹ gốc Cuba tại Hoa Kỳ. Hơn 2,7 triệu người Cuba và người Mỹ gốc Cuba hiện coi Hoa Kỳ là quê hương.Các quan chức Cuba thường đổ lỗi nền kinh tế nghèo nàn của hòn đảo này là do lệnh cấm vận thương mại kéo dài của Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình mới nhất diễn ra ngay sau khi chính phủ Cuba sa thải Bộ trưởng Kinh tế Alejandro Gil Fernández vào đầu tháng này. Hiện họ đang điều tra Fernández vì "những sai lầm nghiêm trọng".Gamarra nói: “Vì vậy, tình hình đã đủ tồi tệ đến mức chính phủ nói rằng có lẽ chúng ta cần phải suy nghĩ lại về chính sách kinh tế của mình,” nhưng sẽ không có gì thay đổi ở Cuba, về mặt chính sách, theo quan điểm của tôi, ít nhất là cho đến khi chế độ này kết thúc.Và điều đó khó có thể xảy ra trong thời gian tới."Tuy nhiên, nhiều người Cuba ở Mỹ cho biết họ muốn sớm thấy chế độ thay đổi, trong đó có Janisset Rivero. Rivero nói: “Khi Cuba được tự do, tôi chắc chắn sẽ quay lại giúp đỡ công cuộc tái thiết”. Cho đến lúc đó, hai cộng đồng Cuba sẽ có cuộc sống rất khác nhau - cách nhau chỉ 90 dặm biển.⚪ ---- Vatican: Trong một bức thư đề ngày 21 tháng 3, Đức Giáo Hoàng Francis đã gửi đến một nhóm người di cư tập trung tại Lajas Blancas, Panama. Ngài nói về việc muốn đích thân đồng hành cùng họ và bày tỏ sự hiểu biết của ngài đối với hoàn cảnh của họ: “Tôi cũng là con của những người di cư, những người lên đường tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn”.Ngài cảm ơn các giám mục và nhân viên mục vụ đã thay thế ngài phục vụ họ. Đức Giáo Hoàng nói rằng họ đại diện cho “khuôn mặt của một Giáo hội mẹ đang đồng hành với các con trai và con gái của mình, trong đó Giáo hội khám phá ra khuôn mặt của Chúa Kitô và, giống như Veronica, mang lại sự nhẹ nhõm và hy vọng một cách đầy yêu thương trên Con đường Thập giá di cư”.Đức Giáo Hoàng Francis nói thêm rằng những người di cư “đại diện cho thân xác đau khổ của Chúa Kitô khi họ bị buộc phải rời bỏ đất nước của mình, đối mặt với những rủi ro và đau khổ của một hành trình khó khăn, khi họ không tìm được lối thoát nào khác”. Ngài kêu gọi những người di cư đừng bao giờ quên phẩm giá con người của họ, và đừng “sợ nhìn vào mắt người khác”, vì họ “không phải là đồ dùng một lần”. Ngài trấn an họ rằng họ “cũng là một phần của gia đình nhân loại và gia đình con cái Thiên Chúa”.⚪ ---- Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn một tài liệu nội bộ của công ty, hãng sản xuất xe hơi Chrysler thuộc sở hữu của Stellantis đang sa thải khoảng 400 nhân viên có trụ sở tại Hoa Kỳ để nâng cao hiệu quả chi phí và duy trì khả năng cạnh tranh. Cắt giảm đã ảnh hưởng đến những người lao động cổ trắng trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và phần mềm, đồng thời những người lao động bị ảnh hưởng đã được thông báo qua các cuộc họp suốt cả ngày. Động thái này diễn ra khi hãng xe này chuẩn bị ra mắt dòng xe điện đầu tiên tại thị trường Mỹ.⚪ ---- Quận Los Angeles: Theo đoạn video do phụ huynh một học sinh gửi cho KTLA, một người đàn ông đã xuất hiện, rút súng ra và chĩa về phía đám đông sau cuộc ẩu đả nổ ra tại một trường trung học ở Pomona hôm thứ Năm. Đoạn video cho thấy cảnh tượng điên cuồng trong đó một người đàn ông xuất hiện vung súng trong cuộc chiến tại trường trung học Diamond Ranch High School. Nhà trường đã xác nhận trong một tin nhắn gửi phụ huynh vào tối thứ Năm.Nhà trường nói với phụ huynh rằng một chiếc xe hơi của những người không phải học sinh đã lao tới và hành hung một học sinh khi tan học hôm thứ Năm. Nhà trường cho biết người đàn ông được cho là vung súng không phải là học sinh. Nhà trường cho biết các quan chức thực thi pháp luật sẽ có mặt trong khuôn viên trường vào thứ Sáu để đảm bảo an toàn cho học sinh.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông bán hàng rong ở Long Beach đã chết vì bị trúng một viên đạn lạc. Cảnh sát tới khoảng 4:05 giờ chiều hôm thứ Tư, đến khu nhà 100 trên phố East Eagle, vì có báo cáo về vụ nổ súng và tìm thấy một người đàn ông với vết thương do đạn bắn. Cứu hỏa Long Beach đã đưa người đàn ông đến bệnh viện, nơi ông qua đời sau đó.Theo cảnh sát, "nhiều nghi phạm chưa rõ danh tính" đã có mặt trong khu vực khi ít nhất một trong số họ bắn nhiều phát súng. Người đàn ông bị bắn "đang làm công việc bán hàng rong trong khu nhà" thì bị bắn. Các thám tử không tin rằng nạn nhân có tương tác với bất kỳ nghi phạm nào vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Không có động cơ nào được biết đến của vụ nổ súng và không có mô tả nào về bất kỳ nghi phạm nào có thể xảy ra.Tên của nạn nhân đang được Sở Giám định Y khoa Quận Los Angeles giữ kín để chờ thông báo từ người thân. Tuy nhiên, một trang gây quỹ trực tuyến được thành lập vào sáng thứ Năm đã xác định anh ta là Yener Ramirez, người được biết đến với biệt danh "The Corn Guy". Người tổ chức trang gọi ông là “người cha yêu thương”, người “làm việc không mệt mỏi để nuôi sống gia đình bằng nghề bán hàng rong”. Trang này đã quyên góp được hơn 1.000 đô la vào giữa chiều thứ năm.⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát Irvine đang cảnh báo người dân về những tên trộm xe sử dụng mạng xã hội để phạm tội. Cảnh sát cho biết hai người đàn ông đã bị bắt vào ngày 21 tháng 3 khi họ cố gắng lái một chiếc xe bị đánh cắp vào Mexico, sau khi họ sử dụng Facebook Marketplace để nhắm mục tiêu vào nạn nhân của mình. Nạn nhân đã trả lời một quảng cáo trên nền tảng này đang tìm cách thuê người vận chuyển tiền mặt.Nạn nhân lái xe từ Oxnard tới Irvine để làm việc. Khi nạn nhân đến làm việc, một trong hai nghi phạm nói cần mượn xe của nạn nhân để lấy tiền. Nạn nhân đồng ý và đó là lúc các nghi phạm bỏ trốn và không bao giờ quay lại. Biên Phòng California đã chặn chiếc xe bị đánh cắp tại điểm vào San Ysidro.Cảnh sát Irvine đã đến biên giới và bắt giữ Abel Cortes, 21 tuổi và Christopher Hernandez, 20 tuổi. Những người đàn ông này là cư dân của Tijuana, đã bị đưa vào Nhà tù Quận Cam vì sở hữu một chiếc xe bị đánh cắp. Cảnh sát đang cảnh báo rằng xu hướng này nhắm vào cư dân nói tiếng Tây Ban Nha: “Những trường hợp này không phải chỉ xảy ra ở Irvine mà đã xảy ra quanh Nam California. Tất cả nạn nhân đều là cư dân của các thành phố khác và bị dụ đến Irvine. Hầu hết các trường hợp dường như đều nhắm vào cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha.”⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông vô gia cư đột nhập vào một ngôi nhà ở Quận Cam và dùng búa đe dọa những người đang ngủ trong khi xin đồ ăn đã bị bắt vào sáng thứ Tư. Hôm Thứ Tư, ngày 20/3, Cảnh sát Westminster đã được gọi vào khoảng 6 giờ sáng đến một ngôi nhà nằm ở dãy nhà 14800 của Cordoba Place để ứng phó với việc một người đàn ông xông vào ngôi nhà có ba người phụ nữ đang ngủ trong phòng ngủ của họ.Theo cảnh sát, một trong những người phụ nữ cho biết cô bị đánh thức bởi tiếng động lớn trước khi đối mặt với nghi phạm, người được xác định là Michael Alan Garnett Jr. Một người phụ nữ khác đã chạy ra khỏi nhà và người phụ nữ thứ ba đã cố gắng nói chuyện với Garnett. Lúc đó, Garnett đã vén áo lên và vung búa vào cả hai người phụ nữ khi xin đồ ăn. Những người phụ nữ dẫn anh vào bếp, nơi anh được đưa cho một quả chuối để ăn.Cảnh sát cho biết anh ta ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và uống từ một chai rượu whisky mà anh ta tìm thấy trong nhà. Người phụ nữ ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến, họ ngay lập tức thấy Garnett vẫn ở trong nhà. Cảnh sát cho biết anh ta bị bắt giam và phải đối mặt với cáo buộc cướp có vũ trang và trộm cắp.⚪ ----Theo báo Kinh Tế Sài Gòn. Giá cà phê liên tục lập đỉnh mới và nguồn cung “nhỏ giọt” khiến các nhà chế biến và xuất khẩu cà phê đang trong tình trạng lo lắng khi những đơn hàng xuất khẩu đã ký kết dài hạn. Trong khi đó tình trạng mua bán nguyên liệu cũng gặp nhiều vấn đề khiến thị trường kinh doanh xuất khẩu phức tạp hơn. Các doanh nghiệp cho biết họ lỗ khi giá nguyên liệu tăng gấp đôi, thậm chí mất khách hàng vì phải điều chỉnh giá bán…⚪ ----Tại Việt Nam, theo Tổng Cục hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2024, lượng sắt thép nhập khẩu về Việt Nam đạt hơn 2,6 triệu tấn, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất, chiếm tỷ trọng gần 70%, tương đương 1,8 triệu tấn, trị giá hơn 1,1 triệu USD, tăng đột biến gấp 3 lần (191%) về lượng và 2,3 lần (133%) về giá trị. Giá nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc đạt 627,6 USD/tấn, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023. Giá bán thép của Trung Quốc và các quốc gia khác cung cấp cho VN đã giảm rõ rệt. Chính từ những tín hiệu nhập khẩu thép giá rẻ tăng đột biến này khiến cho ngành thép Việt Nam chịu thêm nhiều khó khăn và sức ép lớn. Tổng công ty thép VN khép lại năm 2023 với khoản lỗ sau thuế 464,6 tỉ đồng. Các DN nhỏ hơn như Pomina lỗ ròng 960 tỉ đồng - là khoản lỗ lớn nhất ngành thép, theo sau là Thép SMC với mức lỗ ròng 919 tỉ đồng… Một số DN lo bị đẩy đến bờ vực phá sản.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Theo đại diện Cục Bảo vệ thực vật, việc 30 lô hàng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc nhiễm cadimi có thể do phân bón, đất, nguồn nước tưới trong trồng trọt hoặc quá trình làm sạch sau thu hoạch doanh nghiệp dùng nước hoặc hóa chất có cadimi.⚪ ---- HỎI 1: Khách nữ cho tiền tip (tiền boa) rộng rãi hơn khách nam, trong khi nữ tiếp viên xinh đẹp được tiền tip nhiều hơn?ĐÁP 1: Đúng thế. Kể từ đại dịch COVID, các cuộc khảo sát về mức độ lo lắng của người Mỹ về việc đưa tiền boa (tiền tip) đã tăng lên. Dữ liệu mới từ CouponBirds đã khảo sát 1.199 người Mỹ về nhận thức và chính sách của họ khi nói đến tiền boa. Nhìn chung, cuộc khảo sát cho thấy hầu hết người Mỹ cảm thấy thất vọng vì đưa tiền boa quá nhiều và nói rằng: “Mọi chuyện đã đi quá xa”. Họ nói rằng họ ngày càng mệt mỏi với việc boa cho người khác như mong đợi và không boa nhiều như trước nữa.. 76,1% người Mỹ cho rằng văn hóa tip đã đi quá xa.. 84,1% cho rằng nên tăng mức lương tối thiểu cho người phục vụ.. 89% trong dịch vụ, người lao động thừa nhận họ báo cáo thấp hơn số tiền boa mà họ được nhận.. 71% nói rằng họ boa ít hơn trước đây.. Các nhân viên Mỹ chuyên nghiệp được boa nhiều nhất là dịch vụ ăn uống như nhà hàng (59%) và giao đồ ăn (44%). Làm tóc và thẩm mỹ ở mức 41%, còn tài xế taxi và Uber là 40%.. Người giàu hơn tặng tiền boa nhiều hơn không? Không, khảo sát không thấy chứng cớ.. Trong số các giới tính, Phụ nữ có xu hướng boa nhiều hơn nam giới (33% đến 29%).. Về ngoại hình của tiếp viên: Tiếp viên xinh đẹp có được tip nhiều hơn không? Một con số đáng kinh ngạc là 91% đã nói có.. Tiếp viên nữ được nam giới boa nhiều hơn so với tiếp viên nam được phụ nữ boa.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Thời gian để ăn trong ngày dễ gây ra bệnh tim: các bữa ăn xa nhau tốt hơn?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một phân tích trên 20.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho thấy những người hạn chế ăn ít hơn 8 giờ mỗi ngày có nguy cơ tử vong do tim mạch cao hơn 91% so với những người ăn từ 12 đến 16 giờ mỗi ngày.Nghiên cứu sơ bộ đã được trình bày hôm thứ Hai tại Hội nghị "American Heart Association's Epidemiology and Prevention│Lifestyle and Cardiometabolic Scientific Sessions 2024" (Phiên thảo luận về Dịch tễ học và Phòng ngừa│Lối sống và Chuyển hóa Tim mạch của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2024) ở Chicago. Cuộc họp nhằm mục đích cung cấp những kiến thức khoa học mới nhất về sức khỏe dựa trên dân số và ý nghĩa lối sống lành mạnh cũng như lối sống.Tác giả cấp cao Victor Wenze Zhong, giáo sư và trưởng khoa dịch tễ học và thống kê sinh học tại Đại học Y khoa Thượng Hải Jiao Tong ở Trung Quốc, cho biết qua email: “Nghiên cứu của chúng tôi là cuộc điều tra đầu tiên kiểm tra mối liên hệ giữa việc ăn uống hạn chế trong 8 giờ và tỷ lệ tử vong.”Tuy nhiên, những phát hiện này vẫn cần được nhân rộng và không thể chứng minh rằng việc ăn uống hạn chế trong 8 giờ sẽ gây tử vong do tim mạch. Ông nói, họ cũng không ủng hộ việc sử dụng lâu dài phương pháp này để ngăn ngừa tử vong do tim mạch và cải thiện tuổi thọ.Chi tiết: