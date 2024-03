Hình trên: Noland Arbaugh di chuyển quân cờ trên máy tính bằng ý nghĩ, nhờ con chip cấy trong não bộ. Neuralink Corp., đã trình diễn chức năng của chip cấy ghép thần giao cách cảm vào não bộ hôm thứ Tư bằng cách giới thiệu nó khi nó đang được sử dụng bởi Noland Arbaugh, một người bị liệt tứ chi 29 tuổi.

- Neuralink: cấy chip vào não bộ người liệt tứ chi, giúp chơi cờ trên máy tính bằng ý nghĩ di động quân cờ

- Biden hôm nay xóa 6 tỷ USD vay thời sinh viên cho 77.700 công chức, tính cả 3 năm là đã xóa nợ 62,5 tỷ USD vay thời sinh viên cho 870.000 công chức

- Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa (RSC) ra kế hoạch tăng tuổi hưu, từ từ xóa bỏ trợ cấp phúc lợi phụ (auxiliary benefits). Biden nói sẽ không tăng tuổi hưu và không cắt trợ cấp gì.

- Công bố dự luật chi tiêu trị giá 1,2 nghìn tỷ USD phải xét trong 2 ngày là hạn chót

- Gói dự luật chi tiêu gài 1 câu vuốt ve Cộng Hòa: cấm treo cờ LGBTQ+ tại các đại sứ quán Hoa Kỳ.

- Bộ trưởng Tư pháp New York suy tính tịch biên tài sản của Trump, nhưng Tháp Trump Tower đang ngập nợ 50 triệu USD, cũng đã refinance 100 triệu USD năm 2022

- Trump độc chiêu để hốt phiếu da màu: đầu sổ ứng viên Phó TT là TNS Marco Rubio, con di dân Cuba

- Delaware khỏi bầu, trao chiến thắng cho Trump, ra luật hủy bầu cử sơ bộ Cộng hòa vì bà Haley rút lui

- Gia đình Kennedy ra sức hỗ trợ, kiếm phiếu cho TT Biden, cùng tẩy chay ứng cử viên Robert F. Kennedy Jr. người đang phá phiếu Dân Chủ

- Trump chửi mắng đại sứ Úc tại Mỹ Kevin Rudd là "bóng đèn u ám" vì nói Trump là phá hoại phương Tây. Chính phủ Úc bênh vực Đại sứ Úc: Rudd chỉ nói sự thực, Trump đừng hù dọa.

- NATO: muốn Mỹ gắn bó hơn với NATO

- Nga nói đã tấn công, làm 80 lính Ukraine thương vong.

- Ukraine đã nhận được 1,5 tỷ USD viện trợ từ Canada

- TQ hù dọa Mỹ đừng chọn phe ở Biển Đông. Mỹ nói sẽ bênh vực Hải quân Philippines.

- Gaza: 31.988 người Palestine chết, 74.188 người đã bị thương vì bom Israel

- Israel ra lệnh di tản ra khỏi Bệnh viện Al-Shifa ở Gaza

- Hoa Kỳ đã đệ trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an LHQ để "ngừng bắn ngay lập tức" ở Gaza.

- Địa cầu bên bờ sụp đổ, nóng kinh khủng năm 2024, băng tan, biển dâng cao cần hành động khẩn cấp.

- Người độc thân sống thoải mái tại nơi đắt nhất Mỹ cần lương là: 1. New York City: $138,570/năm; 2. San Jose, CA: $136,739/năm; 3. Irvine, CA: $126,797/năm; 4. Santa Ana, CA: $126,797/năm.

- Người hướng nội không ưa họp, ghét đông người, việc tích hợp lương cao là: 1. Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu (Database architect): $134,870/năm; 2. Phát triển phần mềm (nhu liệu): $127,260/năm; 3. Phân tích tài chánh (Actuary): $113,990/năm

- Ohio: Cảnh sát bắt ông bố vì liên tục gọi đến trường và rồi gọi cảnh sát vì bài tập về nhà của con mình

- Quận Cam: 3 người bị truy tố trộm cắp hơn 300.000 đô la hàng hiệu trong khắp tiểu bang trong hơn 2 năm qua

- California: Hàng chục giáo sư đại học phản đối chủ nghĩa bài Do Thái bằng cách cắm trại trong văn phòng

- California: 1 mục sư bị bắt vì thuê người giết tình nhân của con gái mình. Chàng trai bị bắn bị thương.

- London: Nam Nguyen bị tòa xử có tội bắt giam 1 phụ nữ, hiếp dâm, đánh đập

- Chủ nhật 24/3/2024 tại Quận Cam: Khánh Thành Trụ Cờ & Nghi Lễ Thượng Kỳ VNCH, Đại Nhạc Hội Tại Thương Xá Phước Lộc Thọ

- TIN VN. Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước.

- TIN VN. Nợ 3.000 tỷ, giáo viên đình công, trường Quốc tế Mỹ vẫn không hợp tác với Sở giáo dục.

- HỎI 1: Thế hệ Z: 73% yêu thích công việc lương giờ cùa họ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thể dục giúp phụ nữ đối phó với đau đớn ung thư vú? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-21/3/2024) ⚪ ---- Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã công bố dự luật chi tiêu trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, đã được Bạch Ốc và Quốc hội đồng thuận, đồng thời được lập ra để duy trì hoạt động của chính phủ cho đến tháng 9/2024.

Các thành viên của cả hai viện phải xem xét dự luật dài 1.000 trang chỉ trong hai ngày vì cuộc bỏ phiếu phải được tổ chức vào thứ Sáu để tránh bị đóng cửa. Tài liệu này quy định việc tài trợ cho các Bộ An ninh Nội địa, Quốc phòng, Nhà nước, Lao động, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cùng với các bộ khác, nhấn mạnh vào con số tăng lên được phân bổ cho an ninh biên giới.

Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đều bày tỏ sự tin tưởng vào việc dự luật được thông qua. Tuy nhiên, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries dường như đã tránh xa nội dung này, nói rằng đề xuất này được đưa ra như một sự thỏa hiệp giữa Bạch Ốc và các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện.

⚪ ---- Theo Bloomberg News, gói dự luật chi tiêu cuối cùng cần được thông qua trước thứ Sáu để ngăn chính phủ liên bang đóng cửa bao gồm một điều khoản cấm treo cờ LGBTQ+ tại các đại sứ quán Hoa Kỳ. Trích dẫn một người quen thuộc với vấn đề này, báo này đưa tin hôm thứ Tư rằng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã khoe khoang về điều khoản này trong những ngày gần đây khi ông cố gắng tìm ủng hộ cho dự luật trị giá 1 nghìn tỷ USD cho một số đồng nghiệp còn hoài nghi của mình.

Nhưng một đảng viên Đảng Dân chủ quen thuộc với văn bản của gói cho biết lệnh cấm thực sự cấm treo bất kỳ lá cờ nào khác ngoài cờ Hoa Kỳ. Họ nói thêm rằng không có lệnh cấm nào đối với việc các quan chức đại sứ quán sử dụng cờ Pride “cá nhân”. Chính quyền Biden đã cấp cho các đại sứ quán “ủy quyền toàn diện” để treo cờ LGBTQ+ vào tháng 4 năm 2021, đảo ngược chính sách của chính quyền trước đó, trong đó chỉ cho phép treo cờ Hoa Kỳ trên các cột cờ chính thức. Johnson, một đảng viên Cộng hòa ở Louisiana, có lịch sử cực đoan tôn giáo, được ghi nhận là đưa ra các tuyên bố chống LGBTQ+, từng cho rằng hôn nhân đồng giới là “điềm báo đen tối của sự hỗn loạn”.

⚪ ---- Tổng thống Biden hôm nay, Thứ Năm 21/3/2024, đã hủy khoản nợ vay sinh viên trị giá 5,8 tỷ USD cho 77.700 công chức thông qua chương trình Xóa nợ dịch vụ công (PSLF: Public Service Loan Forgiveness). Những công chức được xóa nợ bao gồm giáo viên, y tá, lính cứu hỏa, cùng những người khác. Theo thông báo của Bạch Ốc, chính quyền Biden nói chung đã hủy khoản nợ sinh viên đối với hơn 870.000 nhân viên dịch vụ công, tức là khoản nợ 62,5 tỷ USD đã được xóa.

Các nhân viên dịch vụ công được xóa nợ cho khoản vay sẽ nhận được một tin nhắn gửi qua email có tin tức, có chữ ký của Biden. Thông báo viết: “Bởi vì bạn đã theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ công, nên bạn đang trên đà được xóa các khoản vay sinh viên đủ điều kiện trong vòng chưa đầy một năm thông qua Chương trình tha nợ cho khoản vay dịch vụ công”.

Sự xóa nợ này là kết quả của những sửa chữa mà chính quyền Biden đã thực hiện đối với chương trình PSLF, một chương trình mà Bộ Giáo dục. Miguel Cardona mô tả trong một tuyên bố rằng trước đây đã gặp phải “những rắc rối về tổ chức và những cánh cửa sập. Ngày nay, số người đi vay đủ điều kiện nhận PSLF nhiều hơn 100 lần so với thời điểm bắt đầu Chính quyền Biden. Chính quyền Biden đang biến lời hứa bị thất hứa dưới thời người tiền nhiệm của chúng tôi thành lời hứa được giữ vững”, Cardona nói.

Vào tháng 1, chính quyền Biden tuyên bố sẽ miễn 3,2 tỷ USD cho những người tham gia chương trình PSLF. Vào thời điểm đó, nó đã tha nợ 56,7 tỷ USD cho 793.400 người vay PSLF. Nhìn chung, tính đến tháng 1, Biden đã xóa nợ cho hơn 3,7 triệu người vay vốn sinh viên thông qua PSLF hoặc các con đường khác, chẳng hạn như sửa chữa các lựa chọn trả nợ theo thu nhập (IDR).

⚪ ---- Công ty công nghệ thần kinh của doanh nhân công nghệ Elon Musk, Neuralink Corp., đã trình diễn chức năng của chip cấy ghép thần giao cách cảm vào não bộ hôm thứ Tư bằng cách giới thiệu nó khi nó đang được sử dụng bởi Noland Arbaugh, một người bị liệt tứ chi 29 tuổi.

Arbaugh, khi đang ngồi trên một chiếc ghế chuyên dụng, đã sử dụng thiết bị này để chơi cờ trên máy tính, nói rằng mặc dù con chip này "không hoàn hảo" nhưng nó đã mang lại nhiều cải tiến cho cuộc sống của anh ấy. Trong buổi phát trực tiếp được phát trên X, trước đây là Twitter, bởi kỹ sư của Neuralink, Bliss Chapman, Arbaugh đã chơi cờ trong khi tay anh vẫn bất động, điều này anh giải thích bằng cách nói rằng anh chỉ cần "tưởng tượng" con trỏ máy tính đang di chuyển trên màn hình để kiểm soát nó.

Arbaugh nói: “Có rất nhiều việc phải làm nhưng nó đã thay đổi cuộc đời tôi." Trong khi đó, Musk thông báo rằng sản phẩm tiếp theo của công ty nhằm mục đích phục hồi thị lực cho những người mù bẩm sinh sẽ có tên là "Blindsight".

Dùng ý nghĩ di chuyển quân cờ trên máy tính nhờ con chip cấy ở não bộ.

⚪ ---- Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đàm phán để đảm nhận một số trách nhiệm của Hoa Kỳ liên quan đến việc điều phối viện trợ cho Ukraine và chuyển chúng từ Pentagon sang liên minh NATO, theo báo Semafor đưa tin hôm thứ Năm, dẫn lời ba quan chức phương Tây quen thuộc với vấn đề.

Theo báo cáo, NATO dự định kết thúc các cuộc đàm phán vào tháng 7, khi hội nghị thượng đỉnh thường niên của khối này sẽ được tổ chức tại Washington. Ngoài ra, các nguồn tin tiết lộ rằng động lực chính khiến liên minh đảm nhận một số nhiệm vụ của Mỹ là trường hợp Donald Trump trở lại Bạch Ốc và sẽ đổi chính sách chính thức của Mỹ đối với Ukraine và NATO. Trước đó, Trump tuyên bố sẽ giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine "trong 24 giờ, ngay sau khi" Trump đắc cử tổng thống mà không nêu rõ Trump sẽ thực hiện điều đó như thế nào.

⚪ ---- TASS hôm thứ Năm dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, một cuộc tấn công do một tiểu đoàn súng trường cơ giới của Nga thực hiện đã khiến 80 quân nhân Ukraine thương vong. Tấn công vào một khu định cư do Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) giữ, quân Nga đã giết 80 binh sĩ AFU đồng thời phá hủy 10 xe bọc thép. Theo Bộ, phần còn lại của AFU bảo vệ khu định cư đã rút lui, từ bỏ khu định cư. Tin thêm rằng tiểu đoàn Nga đã cố gắng tiếp quản khu định cư mặc dù bị đông hơn "đáng kể". Vị trí chính xác của khu định cư không được tiết lộ.

⚪ ---- Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal thông báo trên một bài đăng trên Telegram rằng Ukraine đã nhận được 1,5 tỷ USD từ Canada để bù đắp thâm hụt ngân sách của Ukraine: "Ukraine đã nhận được 2 tỷ đô la Canada từ Canada, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ. Các khoản tiền quan trọng sẽ giúp chính phủ ... tài trợ cho khoản thâm hụt, đặc biệt là các chương trình xã hội nhằm giúp đỡ người Ukraine". Shmygal bày tỏ lòng biết ơn "với người dân và chính phủ Canada, những người vẫn là đồng minh đáng tin cậy của chúng tôi trong thời điểm khó khăn này".

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát cho biết tổng số người Palestine chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas đã tăng lên 31.988 người. Và 74.188 người đã bị thương tại khu vực này kể từ ngày 7/10. Bộ cho biết trong 24 giờ qua, 64 người Palestine đã thiệt mạng và 92 người bị thương, trong đó có nhiều nạn nhân vẫn nằm dưới đống đổ nát.

⚪ ---- Al Jazeera đưa tin hôm thứ Năm, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ra lệnh cho tất cả dân thường hiện đang có mặt tại Khu liên hợp y tế Al-Shifa ở Thành phố Gaza phải di tản để tránh không kích. Do chiến thuật ném bom được thực hiện trong bệnh viện và các khu vực lân cận, IDF đang tìm cách phá hủy hoàn toàn trung tâm. Trong khi đó, IDF cho biết thêm họ đã giết chết hơn 140 thành viên Hamas đang lẩn trốn tại bệnh viện. IDF cũng tuyên bố đã tìm thấy kho vũ khí và các thiết bị quân sự khác nhau ở đó.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết trong cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông Al-Hadath của Saudi, rằng Hoa Kỳ đã đệ trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Dải Gaza.

"Thực ra, chúng tôi thực sự có một nghị quyết mà chúng tôi đưa ra ngay bây giờ trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức liên quan đến việc thả con tin và chúng tôi rất hy vọng rằng các nước sẽ ủng hộ điều đó." ông tuyên bố và nói thêm rằng mặc dù Mỹ đứng về phía Israel, nhưng điều "bắt buộc" là dân thường ở Gaza phải được bảo vệ và cung cấp đầy đủ. Ông nói rằng Hamas và Israel đang "tiến gần hơn" tới một thỏa thuận ngừng bắn.

⚪ ---- Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa (RSC), bao gồm gần 80% Dân Biểu Cộng hòa tại Hạ viện, đã kêu gọi tăng tuổi nghỉ hưu trong đề xuất ngân sách được công bố hôm thứ Tư 20/3/2024. Ngân sách RSC đề xuất tăng độ tuổi đó cho những người chưa đến tuổi nghỉ hưu “vì dự kiến thế hệ trẻ hơn sẽ tăng tuổi thọ”. Ngân sách không cung cấp chi tiết cụ thể. Ngân sách cũng đề xuất hạn chế và loại bỏ dần các trợ cấp phúc lợi phụ (auxiliary benefits) dành cho “người có thu nhập cao”.

Không cung cấp thông tin chi tiết, RSC đề xuất “những thay đổi khiêm tốn” đối với công thức trợ cấp số tiền bảo hiểm chính (PIA: primary insurance amount), công thức này cũng sẽ không áp dụng cho người cao tuổi sắp nghỉ hưu cũng như không áp dụng cho những người có thu nhập giàu có nhất.

RSC liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo trong đề xuất ngân sách về nguy cơ quỹ An sinh xã hội vỡ nợ và kêu gọi cách tiếp cận lưỡng đảng để giải quyết vấn đề. Đề xuất của RSC viết: “Khi tình trạng vỡ nợ đang đến gần trong thời hạn ngân sách 10 năm, Quốc hội có nghĩa vụ về mặt đạo đức và thực tế trong việc giải quyết các vấn đề về An sinh xã hội. Những cải cách gia tăng, hợp lý này sẽ chỉ giúp Quốc hội có thêm thời gian để cùng nhau đàm phán các chính sách có thể đảm bảo khả năng thanh toán An sinh xã hội trong nhiều thập niên tới.”

Tuy nhiên, đề xuất ngân sách dành không gian đáng kể để chống lại Tổng thống Biden và các chính sách thuế do Biden đề xuất, bao gồm cả việc tăng tỷ suất thuế đối với những người Mỹ giàu có nhất. Khi công bố báo cáo ngân sách, RSC tạo ra một cuộc xung đột tiềm ẩn với Bạch Ốc, vì Tổng thống Biden đã nhiều lần nói rằng đảng Cộng hòa muốn cắt giảm phúc lợi An sinh xã hội.

Tại bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào ngày 7 tháng 3, Biden nói: “Nếu bất kỳ ai ở đây cố gắng cắt giảm An sinh xã hội hoặc Medicare hoặc tăng tuổi nghỉ hưu, tôi sẽ ngăn họ lại. Tôi sẽ bảo vệ và tăng cường An sinh xã hội và khiến những người giàu phải đóng phần công bằng của họ”.

Vấn đề đã trở thành điểm mấu chốt trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ban vận động tranh cử của Biden đã nắm bắt được một cuộc phỏng vấn gần đây trên CNBC với cựu Tổng thống Trump, nơi ông đưa ra những cắt giảm có thể xảy ra. Trump nói trong cuộc phỏng vấn: “Có rất nhiều điều bạn có thể làm về mặt phúc lợi trợ cấp, về mặt cắt giảm cũng như về hành vi trộm cắp [tiền xã hội] và quản lý quyền lợi tồi, tình hình quản lý quyền lợi cực kỳ tồi tệ. Có rất nhiều thứ và rất nhiều thứ bạn có thể làm."

Biden đã trả lời trên mạng xã hội, viết: “Sẽ không có chuyện cắt giảm trợ cấp An sinh Xã hội và Medicare trong thời gian tôi ở Bạch Ốc.”

Trump liền nhanh chóng rút lại nhận xét của mình, nói trong một cuộc phỏng vấn tiếp theo với Breitbart, “Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm hoặc tổn hại đến An sinh xã hội hoặc Medicare… Chúng tôi sẽ phải làm điều đó ở nơi khác. Nhưng chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì để làm tổn thương họ. Có rất nhiều điều chúng tôi có thể làm. Có quá nhiều sự cắt giảm và quá nhiều lãng phí ở nhiều lĩnh vực khác, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến An sinh xã hội.”

⚪ ---- Khi Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James chuẩn bị thực hiện lời hứa tịch biên tài sản của Donald Trump, một chuyên gia cho thấy Tháp Trump Tower mang tính biểu tượng của Trump có thể sẽ không đứng đầu danh sách của cô James. Hạn chót cho Trump là thứ Hai 25/3 để trả khoản tiền bảo lãnh trị giá 464 triệu USD sau khi bị tòa quy trách nhiệm về hành vi gian lận tài chánh trong nhiều năm kinh doanh. Các luật sư của Trump tiết lộ trong tuần này rằng Trump sẽ không thể làm điều đó vì cạn tiền mặt rồi.

Và James, người đã kiện Trump vì lừa gạt các công ty bảo hiểm và ngân hàng bằng cách phóng đại giá trị tài sản của Trump, cho biết cô sẽ ngay lập tức bắt đầutịch biên đế chế kinh doanh của ông để đổi lấy khoản nợ chưa trả.

Hôm thứ Tư, phóng viên Lisa Rubin của MSNBC đã chia sẻ danh sách các trách nhiệm pháp lý của Trump đã được đệ trình lên tòa án vào tháng 8. Trong đó, tòa nhà Trump Tower có khoản nợ 50 triệu USD. Năm 2017, Forbes ước tính tòa nhà trị giá 371 triệu USD. Nhưng Forbes cũng báo cáo rằng khoản thế chấp (mortgage) trị giá 100 triệu USD đã được lấy ra vào năm 2022.

Rubin viết trên X. “Nếu Bộ trưởng Tư pháp NY có thể bắt đầu thi hành phán quyết ngay trong tuần tới, thì đừng mong đợi Trump Tower sẽ đứng đầu danh sách tịch biên. Tại sao? Bởi vì mới đây vào ngày 23 tháng 8, Trump đã báo cáo rằng Ngân hàng Axos vẫn còn dư nợ đối với tài sản đó với giá “hơn 50.000.000 USD”. Đúng, danh sách các khoản nợ của Trump có từ hơn sáu tháng trước. Và đã có báo cáo công khai rằng một số khoản vay nhất định đã được tái cấp vốn (refinanced). Nhưng đừng quên sự thật rằng tiết lộ này đã được chính Trump ký - và Trump đã ký tắt vào mỗi trang."

Trump tự nhận mình là "vua nợ" trong cuộc đua tổng thống năm 2016. Trump nói với Norah O'Donnell của CBS, "Tôi rất giỏi về nợ nần. Không ai hiểu rõ về nợ hơn tôi. Tôi đã kiếm bộn tiền bằng cách sử dụng nợ và nếu mọi việc không suôn sẻ, tôi sẽ thương lượng lại khoản nợ. Ý tôi là, đó là một điều thông minh, không phải là một điều ngu ngốc."

Trump mở tòa nhà Trump Tower vào năm 1983, nhưng các phóng viên tài chính đã giải thích với MSNBC trong tuần này rằng Trump hiện không sở hữu toàn bộ phần lớn tòa nhà vì Trump đã bán hết các căn hộ.

Trong đơn nộp hôm thứ Tư, Letitia James đã đặt câu hỏi rằng Trump đã cố gắng đến mức nào để đảm bảo khoản trái phiếu (bond: đặt cọc để bảo lãnh) trị giá 464 triệu USD.James viết trong hồ sơ tòa: “Biện pháp bào chữa của Trump rút gọn đề xuất rằng những người bảo lãnh không sẵn lòng chấp nhận tài sản thế chấp bất động sản của ông Trump trong trường hợp này. Tuy nhiên, các bị cáo không cung cấp bằng chứng tài liệu nào chứng minh chính xác tài sản thực mà họ cung cấp cho người bảo lãnh, tài sản đó được cung cấp theo những điều khoản nào hoặc chính xác tại sao người bảo lãnh không sẵn lòng chấp nhận tài sản." Một lý do Trump không vay nợ dễ dàng nữa, vì cơ nguy Trump sẽ xù nợ, nếu thất cử tháng 11/2024. Nhưng nếu thắng cử, tiền bí mật từ Putin và Saudi Arabia dễ dàng đưa cho Trump mà không ai dò ra được nữa.

⚪ ---- Trump độc chiêu để hốt phiếu da màu: Danh sách rút gọn của Donald Trump cho người tranh cử chức Phó "vẫn còn dài" với đủ những cái tên "để lấp đầy toàn bộ mùa phim The Apprentice", theo NBC News, mặc dù một cái tên quen thuộc được cho là sẽ lọt vào danh sách đó: Marco Rubio. Thượng nghị sĩ nhiệm kỳ thứ ba của Florida, người từng tranh cử với Trump vào năm 2016, nằm trong số những lựa chọn tiềm năng của Trump cho vị trí phó tổng thống, theo nhiều cơ quan báo chí đưa tin.

"Rubio, người con trai sinh ra ở Miami của một gia đình nhập cư Cuba thuộc tầng lớp lao động, trông rất đẹp trên giấy và trên truyền hình - một sự kết hợp mạnh mẽ đối với Trump" và nếu được chọn, "sẽ là người da màu đầu tiên giành được tấm vé liên danh tổng thống của Đảng Cộng hòa. Việc chọn Rubio có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy chiến dịch tranh cử của Trump muốn thu hút phiếu bầu của người gốc Tây Ban Nha," theo CBS News.

Có một trục trặc. Theo Hiến pháp, hai ứng viên Tổng Thống và Phó Tổng Thống phải khác tiểu bang. Cả Trump và Rubio đều đến từ Florida. Nhưng về mặt kỹ thuật, Rubio có thể thay đổi nơi cư trú của mình, giống như việc Dick Cheney đã chuyển từ Texas đến Wyoming để tranh cử cùng George W. Bush hồi năm 2000. Không rõ liệu Rubio có sẵn sàng từ chức ghế Thượng viện và chuyển đến một tiểu bang khác hay không. Khi được hỏi vào tháng 1 về khả năng trở thành người đồng hành cùng Trump, Rubio nói với Fox News, "Cả hai chúng tôi đều đến từ cùng một tiểu bang, vì vậy điều đó có thể sẽ không diễn ra theo cách đó."



Trump cho biết ông đang xem xét khoảng 15 người, trong đó có Dân biểu Elise Stefanik, Thượng nghị sĩ Tim Scott và bác sĩ giải phẫu thần kinh đã nghỉ hưu Ben Carson, người trước đây từng là Bộ trưởng phụ trách Gia cư và phát triển đô thị của Trump, được đồn đại là nằm trong số đó. Trump chưa cho biết khi nào sẽ công bố lựa chọn của mình. “Chưa có ai được liên hệ trực tiếp và tôi không mong đợi điều đó trong một thời gian,” một cố vấn của Trump nói với NBC, báo cáo rằng cựu tổng thống sẽ thử ý các ứng cử viên hàng đầu tại các cuộc vận động sắp tới.

Trump cũng đang nhìn xa hơn về phía trước, để mắt tới những người mà ông muốn tham gia nội các của mình nếu ông giành lại Bạch Ốc. Theo Semafor, Rubio cũng đang được xem xét cho một vị trí quan trọng về an ninh quốc gia, cùng với các Thượng nghị sĩ Bill Hagerty và Tom Cotton.

⚪ ---- Cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa ở tiểu bang Delaware đã kết thúc trước khi nó bắt đầu. Các nhà lập pháp tiểu bang đã đình chỉ các quy tắc tại Hạ viện và Thượng viện trong tuần này để nhanh chóng thông qua luật sửa đổi luật bầu cử Delaware và cho phép hoãn cuộc bầu cử sơ bộ dự kiến ​​vào ngày 2 tháng 4/2024, AP đưa tin. Thống đốc đảng Dân chủ John Carney nhanh chóng bổ sung chữ ký của mình.

Việc thông qua luật hủy sơ bộ Cộng Hòa năm nay được thúc đẩy bởi quyết định đình chỉ chiến dịch tranh cử của cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley. Haley đã đệ đơn rút khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở Delaware vào thứ Năm tuần trước, khiến Donald Trump trở thành ứng cử viên duy nhất. Tuy nhiên, các nhà lập pháp cần phải thông qua một dự luật để công nhận việc rút lui của Haley vì đã quá thời hạn để thực hiện việc này.

⚪ ---- Theo NBC News, gia đình Kennedy đang chuẩn bị tăng cường ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm nay - đồng thời sẽ chống lại người thân của họ, Robert F. Kennedy Jr., người đã tranh cử độc lập vào Bạch Ốc. Nhiều thành viên của gia đình chính trị nổi tiếng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Biden, mặc dù một số người trong số họ có kế hoạch phản đối trực tiếp hơn chiến dịch của RFK Jr. trong vài tháng tới, theo NBC trích dẫn các nguồn tin thân cận với gia đình và ít nhất là một thành viên cao cấp của gia tộc.

Nam Nguyen

Khánh Thành Trụ Cờ & Nghi Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa

TIN VN. Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước.

TIN VN. Nợ 3.000 tỷ, giáo viên đình công, trường Quốc tế Mỹ vẫn không hợp tác với Sở giáo dục

Họ lo lắng về việc RFK Jr. sẽ phá phiếu của Biden vào mùa thu này — và điều gì sẽ xảy ra nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái chiếm Bạch Ốc. Cuộc tấn công dường như đã bắt đầu vào cuối tuần khi hơn chục thành viên gia đình đến thăm Biden tại Bạch Ốc nhân Ngày Thánh Patrick — không có RFK Jr. Một thành viên cấp cao của gia đình Kennedy nói với NBC News: “Việc có mặt tất cả mọi người ở đó [bên Biden] là có ý nghĩa."⚪ ---- Donald Trump đã chửi mắng đại sứ Úc tại Mỹ Kevin Rudd là "không phải là bóng đèn sáng nhất" và cho rằng Rudd có thể sẽ không giữ vai trò này nếu Trump tái đắc cử. Trump, người gần đây đã trở thành ứng cử viên dự kiến của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, đã được hỏi về cựu thủ tướng trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Anh.Chính trị gia chuyển sang làm phát thanh viên Nigel Farage nói với ông Trump rằng Tiến sĩ Rudd đã "nói những điều khủng khiếp nhất" về Trump, bao gồm cả việc gọi Trump là "tổng thống phá hoại" và "kẻ phản bội phương Tây".“Ông ấy sẽ không ở đó lâu nếu trường hợp đó xảy ra”, Trump trả lời. “Tôi không biết nhiều về anh ta. Tôi nghe nói anh ta hơi khó chịu. Tôi nghe nói anh ấy không phải là người sáng giá nhất, nhưng tôi không biết nhiều về anh ấy. Nếu anh ấy có thái độ thù địch thì anh ấy sẽ không ở đó lâu."Cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình bảo thủ GB News của Anh. Đại sứ Úc Kevin Rudd đã không bình luận vào hôm thứ Tư, nhưng trước đó đã bảo vệ những lời chỉ trích của ông đối với Trump, cho rằng ông đưa ra chúng với tư cách là một "nhà tư tưởng độc lập". Rudd nói với Sky News vào tháng 11/2023: “Tôi chưa từng làm những việc đó với tư cách là đại sứ Úc tại Hoa Kỳ. Và thành thật mà nói, ở đất nước này với tư cách là một nhà tư tưởng độc lập, mọi người kỳ vọng bạn sẽ tham gia rộng rãi vào cuộc tranh luận về chính sách công."Tiến sĩ Rudd là chủ tịch và giám đốc điều hành của Asia Society, một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận toàn cầu có trụ sở tại Washington, trước khi trở thành đại sứ Úc một năm trước.⚪ ---- Chính phủ Úc bênh vực Đại sứ Úc. Chính phủ Úc nói ủng hộ đại sứ của mình tại Washington, cựu Thủ tướng Kevin Rudd, sau khi Trump gọi nhà ngoại giao chủ chốt này là “hơi khó chịu” trong một cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình. Úc coi Mỹ là một đồng minh chiến lược lớn và cả hai đang xây dựng mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn theo hiệp ước AUKUS để chế tạo tàu ngầm hạt nhân ở Úc.Rudd, một cựu học giả về Trung Quốc, từng là giám đốc điều hành tại Hiệp hội Châu Á của Hoa Kỳ trước khi trở thành đại sứ, trước đây đã chỉ trích Trump về chính sách Trung Quốc, cùng nhiều vấn đề khác. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Úc Penny Wong nói với các phóng viên rằng Rudd sẽ tiếp tục làm đại sứ ngay cả khi Trump đắc cử tổng thống."Ông Rudd là một đại sứ rất hiệu quả”, bà nói tại Canberra, thủ đô của Úc châu. “Ông ấy được Quốc hội này công nhận là đã làm rất tốt việc thúc đẩy lợi ích của Úc tại Hoa Kỳ.” Bà chỉ vào công việc của Rudd về hiệp ước AUKUS, đồng thời nói thêm rằng Rudd đã hợp tác với các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ ở cả hai đảng.⚪ ---- TQ hù dọa Mỹ đừng chọn phe ở Biển Đông. Bắc Kinh cho biết Hoa Kỳ phải kiềm chế "khuấy động rắc rối" hoặc đứng về phía nào trong vấn đề Biển Đông, sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết thỏa thuận an ninh với Manila mở rộng tới các cuộc tấn công vào lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Blinken gọi cam kết an ninh của Mỹ với Philippines là “bọc sắt” và cho biết hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra phản ứng quốc tế rộng rãi hơn.Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là “hợp pháp”, đồng thời nói thêm rằng nhận xét của Blinken “bỏ qua sự thật, cáo buộc Trung Quốc một cách vô căn cứ” rằng Blinken một lần nữa "đe dọa Trung Quốc bằng cái gọi là nghĩa vụ của Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines", điều mà Trung Quốc kiên quyết phản đối.Philippines và Hoa Kỳ có ràng buộc bởi Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951, theo đó họ phải hỗ trợ lẫn nhau nếu xảy ra một cuộc tấn công. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr năm ngoái đã thúc đẩy Mỹ làm rõ mức độ cam kết an ninh đó. Hôm thứ Ba, Blinken cho biết thỏa thuận này mở rộng sang các cuộc tấn công vũ trang vào lực lượng vũ trang Philippines, tàu công cộng và máy bay cũng như lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này.Trung Quốc cho biết Hoa Kỳ đe dọa hòa bình và ổn định ở Biển Đông, không phải là một bên trong các vấn đề ở đó và không có quyền can thiệp vào các vấn đề hàng hải giữa nước này và Philippines. “Mỹ cứ nói muốn bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông nhưng thực chất là muốn bảo đảm quyền tự do hàng hải của tàu chiến Mỹ. Việc tàu chiến và máy bay Mỹ đi hàng nghìn dặm tới tận cửa nhà Trung Quốc là để phô trương sức mạnh của họ và gây rắc rối là một hoạt động bá quyền hoàn toàn”, đại sứ quán Trung Quốc cho biết.⚪ ---- Bên bờ sụp đổ. Nhiệt độ toàn cầu đã "phá vỡ" kỷ lục nắng nóng năm ngoái, khi các đợt nắng nóng hoành hành trên các đại dương và sông băng bị mất băng kỷ lục, Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Ba - cảnh báo năm 2024 có thể còn nóng hơn nữa. Dữ liệu sơ bộ cho thấy năm 2023 cho đến nay là năm nóng nhất từng được ghi nhận. Và năm ngoái đã kết thúc “khoảng thời gian 10 năm ấm nhất được ghi nhận”, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, với nhiệt độ thậm chí còn nóng hơn dự kiến.Giám đốc giám sát khí hậu của WMO Omar Baddour nói với các phóng viên: “Có khả năng cao là năm 2024 sẽ lại phá kỷ lục của năm 2023”. Phản ứng với báo cáo này, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết nó cho thấy "một hành tinh đang trên bờ vực". Ông nói trong một tin nhắn video, “Trái đất đang đưa ra lời kêu cứu. Nạn ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch đang khiến khí hậu hỗn loạn khỏi bảng xếp hạng và những thay đổi đang tăng tốc”.WMO cho biết, năm ngoái, nhiệt độ trung bình gần bề mặt là 1,45 độ C so với mức tiền công nghiệp - gần đến mức nguy hiểm với ngưỡng quan trọng 1,5 độ mà các quốc gia đã đồng ý tránh thông qua trong hiệp định khí hậu Paris 2015. Saulo nói với các phóng viên: “Tôi hiện đang đưa ra cảnh báo đỏ về tình trạng khí hậu”, đồng thời than thở rằng “năm 2023 đã lập kỷ lục mới cho mọi chỉ số khí hậu”.Tổ chức này cho biết nhiều kỷ lục đã bị "phá vỡ" và những con số này "mang lại ý nghĩa mới đáng lo ngại cho cụm từ 'ngoài bảng xếp hạng'". Saulo nói: “Những gì chúng ta chứng kiến vào năm 2023, đặc biệt là với sự ấm lên chưa từng có của đại dương, sự rút lui của sông băng và sự mất đi băng ở biển Nam Cực, là nguyên nhân gây ra mối lo ngại đặc biệt”.Trong khi đó, các sông băng quan trọng trên toàn thế giới phải hứng chịu lượng băng bị mất lớn nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1950, "do băng tan quá mức ở cả phía Tây Bắc Mỹ và Châu Âu". Tại Thụy Sĩ, nơi WMO đặt trụ sở, các sông băng ở dãy Alps đã mất 10% thể tích còn lại chỉ trong hai năm qua. WMO cho biết, phạm vi băng biển ở Nam Cực cũng "thấp kỷ lục cho đến nay".Saulo nói: “Cuộc khủng hoảng khí hậu là thách thức rõ ràng mà nhân loại phải đối mặt và có mối liên hệ chặt chẽ với cuộc khủng hoảng bất bình đẳng”. WMO đã nêu bật một “tia hy vọng”: sự gia tăng sản xuất năng lượng tái tạo. Năm ngoái, công suất sản xuất năng lượng tái tạo - chủ yếu từ năng lượng mặt trời, gió và thủy điện - đã tăng gần 50% kể từ năm 2022. Báo cáo đã gây ra một loạt phản ứng và kêu gọi hành động khẩn cấp.⚪ ---- Theo một phân tích của SmartAsset, để sống "thoải mái" với tư cách một người độc thân ở 99 khu vực đô thị lớn nhất Hoa Kỳ, bạn sẽ cần có thu nhập trung bình là 93.933 USD. "Thoải mái" được định nghĩa là thu nhập cần thiết để trang trải ngân sách 50/30/20, giả định 50% thu nhập hàng tháng của bạn có thể chi trả cho các nhu cầu thiết yếu như nhà ở và chi phí tiện ích, 30% có thể trang trải chi tiêu tùy ý và 20% có thể được dành ra để tiết kiệm hoặc đầu tư.Đây là thu nhập mà một người độc thân cần có để sống thoải mái tại 25 thành phố có chi phí sinh hoạt cao nhất Hoa Kỳ:1. New York City: $138,570/năm2. San Jose, California: $136,7393. Irvine, California: $126,7974. Santa Ana, California: $126,7975. Boston: $124,9666. San Diego: $122,8037. Chula Vista, California: $122,8038. San Francisco: $119,5589. Seattle: $119,39210. Oakland, California: $118,76811. Arlington, Virginia: $117,68612. Newark, New Jersey: $116,64613. Jersey, New Jersey: $116,64614. Long Beach, California: $114,69115. Anaheim, California: $114,69116. Honolulu: $111,90417. Los Angeles: $110,78118. Aurora, Colorado: $110,11519. Portland, Oregon: $110,03220. Riverside, California: $109,40821. Atlanta: $107,45322. Sacramento, California: $104,79023. Raleigh, North Carolina: $102,75224. Gilbert, Arizona: $102,75225. Glendale, Arizona: $102,752⚪ ---- Công việc thích hợp cho người hướng nội: Nếu là người hướng nội, bạn có thể không muốn một công việc đòi hỏi phải họp liên tục hoặc làm việc trong nhóm đông người. Một số công việc có thể phù hợp hơn với người hướng ngoại, nhưng hàng chục công việc được trả lương cao lại cho phép người hướng nội tận dụng xu hướng tự nhiên và thế mạnh riêng của họ.Resume Genius gần đây đã tuyển chọn danh sách nhiều công việc được trả lương cao với dự báo tăng trưởng công việc mạnh mẽ, rất phù hợp cho người hướng nội, theo dữ liệu gần đây từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) và O*NET Online và xác định các vai trò tương thích với những đặc điểm và sở thích chung của người hướng nội, bao gồm tư duy sáng tạo, sự gắn kết sâu sắc, quyền tự chủ và những tương tác có ý nghĩa.Cho dù bạn là người thích làm việc trong môi trường yên tĩnh hay chỉ đơn giản là muốn có sự linh hoạt để làm việc độc lập, hãy cân nhắc theo đuổi một trong những nghề nghiệp sau:1. Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu (Database architect)Mức lương trung bình hàng năm: $134,8702. Nhà phát triển phần mềm (nhu liệu)Mức lương trung bình hàng năm: $127,2603. Phânt ích tài chánh (Actuary)Mức lương trung bình hàng năm: $113,9904. Nhà phân tích bảo mật thông tinMức lương trung bình hàng năm: 112.000 USD5. Nhà khoa học dữ liệu (Data scientist)Mức lương trung bình hàng năm: 103.500 USD6. Nhà phân tích hệ thống máy tínhMức lương trung bình hàng năm: 102.240 USD7. Kỹ sư cơ khí (Mechanical engineer)Mức lương trung bình hàng năm: 96.310 USD8. Nhà thiết kế kỹ thuật số (UX)Mức lương trung bình hàng năm: $83,2409. Người viết kỹ thuật (Technical writer)Mức lương trung bình hàng năm: $79,96010. Chuyên gia an toàn vệ sinh lao độngMức lương trung bình hàng năm: $78,570⚪ ---- Ohio: Cảnh sát cho biết một ông bố ở Ohio đã bị bắt sau khi liên tục gọi đến trường học và sau đó là gọi cảnh sát để khiếu nại về bài tập về nhà của con mình. Thám tử Adam Price của Sở cảnh sát Oxford nói với TODAY.com rằng Adam Sizemore đã gọi cảnh sát khoảng “18 hoặc 19 lần” trong vòng chưa đầy một giờ: “Thật là khó chịu và đây là trường K-5 (mẫu giáo tới lớp 5) nên không có số lượng bài tập về nhà quá lớn.”Sizemore nói với TODAY.com trong một thư thoại rằng "hầu hết" những lời cáo buộc là không đúng sự thật: “Tôi là ông bố đơn thân của một bé trai và một bé gái và tôi chỉ đang cố gắng làm những gì tốt nhất có thể và đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Mọi người phạm sai lầm."Theo một báo cáo của cảnh sát, vào ngày 29 tháng 2, Adam Sizemore “liên tục” gọi điện đến Trường tiểu học Kramer ở Oxford “vì con trai anh ta làm bài tập về nhà khiến anh ta mất đi thời gian ở bên cậu ấy sau giờ học.” Theo cảnh sát, Sizemore đang cố gắng liên lạc với Hiệu trưởng Jason Merz, người không có mặt. Sau khi Sizemore được chuyển vào hộp thư thoại của Merz, báo cáo cho biết anh ta bắt đầu gọi điện liên tục đến trường, chửi thể, mắng nhân viên trường.Sau đó, Sizemore gọi cảnh sát, mắng chửi liên tục, có vẻ như say. Theo Thám tử Price, nếu Sizemore bị kết tội, y phải đối mặt với mức phạt tối đa 1.000 USD và tối đa sáu tháng tù cho mỗi tội quấy rối viễn thông; vì tội đe dọa, Sizemore phải đối mặt với khoản tiền phạt 250 USD và án tù lên tới 30 ngày. Ngày ra tòa tiếp theo của Sizemore là ngày 28 tháng 3/2024.⚪ ---- Quận Cam: Ba người đàn ông đã bị truy tố hoạt động trộm cắp bán lẻ có tổ chức, trong đó họ đã đánh cắp hơn 300.000 đô la hàng hiệu trong các vụ trộm cắp khắp tiểu bang trong hơn hai năm, theo Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang California công bố hôm thứ ba. Các nghi phạm bị cáo buộc tội với hơn hai chục tội danh, bao gồm trộm cắp thương mại và cố ý trộm cắp ở các quận Los Angeles, Quận Cam, San Diego, Riverside, Alameda và Santa Clara, Bộ trưởng Tư pháp Rob Bonta cho biết.Cuộc điều tra, liên quan đến công việc của sở cảnh sát Costa Mesa và Newport Beach ở Quận Cam, đã liên kết những người đàn ông này với hành vi ăn trộm hàng hóa trị giá 309.752 USD từ các cửa hàng cao cấp trên khắp California - bao gồm các địa điểm Burberry và Louis Vuitton ở Quận Cam - từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2024, theo Bonta. Hoạt động đập phá của những người đàn ông này bao gồm việc chạy vào các cửa hàng, lấy ví và các mặt hàng cao cấp khác - ngay cả khi các mặt hàng đó đã được khóa - và chạy ra ngoài.Bonta cho biết các nhà điều tra cũng thu giữ 5 khẩu súng như một phần của cuộc điều tra. Các cáo buộc được đưa ra chống lại Isaiah Abdullah, 26 tuổi, Ishmael Baptist, 25 tuổi và Nickolas Mallory, 26 tuổi. Bộ ba bị buộc tội trộm cắp bán lẻ có tổ chức, cùng nhau hành động để đánh cắp số hàng hóa trị giá 309.752 USD với mục đích "bán, trao đổi hoặc trả lại hàng hóa theo giá trị", theo tài liệu tòa án cho thấy.⚪ ---- California: Hàng chục giáo sư đại học ở California đang phản đối chủ nghĩa bài Do Thái bằng cách cắm trại trong văn phòng của họ. Cuộc biểu tình được châm ngòi bởi Ron Hassner, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học California, Berkeley, người đã ngủ trong văn phòng của mình gần hai tuần lễ qua.Hassner đã thách thức các giảng viên trên toàn tiểu bang tổ chức các buổi “ngủ đông” của riêng họ trong tinh thần đoàn kết. Jeffrey Kopstein, giáo sư khoa học chính trị và giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Do Thái (Center for Jewish Studies) tại Đại học California, Irvine (UCI), đã tham gia phong trào hôm thứ Ba, hy vọng sự tham gia của ông sẽ giúp dẫn đến thay đổi.Các trường đại học, đặc biệt là Berkeley, đã phải đối mặt với sự gia tăng các vụ việc chống Do Thái trong những tháng gần đây kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu vào ngày 7 tháng 10. Kopstein cho biết ý tưởng đằng sau việc ngủ trong văn phòng của họ là để chứng minh cộng đồng Do Thái sẽ không đi đâu cả, ngay cả khi nó phải đối mặt với những mối đe dọa của sự căm ghét.⚪ ---- California: 1 mục sư bị bắt vì thuê người giết tình nhân của con gái mình. Một mục sư địa phương ở Quận San Bernardino đang phải đối mặt với cáo buộc thuê người ám sát sau khi ông ta bị cáo buộc đã trả hàng ngàn đô la cho một số nghi phạm để giết một thanh niên mà con gái ông có quan hệ tình cảm với nhau. Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 10 năm 2023 sau khi Cảnh sát Riverside tới theo báo cáo từ 1 bệnh viện địa phương vì 1 thanh niên bị bắn bị thương nhập viện.Thanh niên khai với cảnh sát rằng anh bị bắn vào khoảng 7 giờ tối. ở khu phố Orangecrest của Riverside. Lúc đó anh này đang lái xe trên Grove Community Drive đến gần Phố Plainview thì một chiếc xe khác chạy tới bên cạnh anh ta, và nhiều tiếng súng nổ, từ các phát đạn bắn từ chiếc xe kia. Nạn nhân bị trúng nhiều phát đạn. Nạn nhân, còn ẩn danh, đã có thể tự lái xe đến bệnh viện để điều trị vết thương.Cảnh sát điều tra cho biết các nghi phạm nổ súng vào nạn nhân được thuê bởi Samuel Pasillias, 47 tuổi, cư dân Victorville, mục sư tại một nhà thờ địa phương nói tiếng Tây Ban Nha và cha của thiếu nữ mà nạn nhân đã hẹn hò. Bọn xả súng, những người tiến hành giám sát nạn nhân trong những tuần trước vụ nổ súng, đã được mục sư Victorville trả gần 40.000 USD để giết tình nhân của con gái. Ngày 13/3, mục sư Pasillias bị bắt. Một tay súng, Juan Manuel Cebreros, 55 tuổi, cư dân Long Beach, được cho là một trong những tay súng, cũng bị bắt vì được thuê giết người.⚪ ---- London: Một người đàn ông, tên, 26 tuổi, đã giam một phụ nữ trong một căn hộ ở phía nam London và khiến cô này bị lạm dụng khủng khiếp về thể chất và tinh thần đã bị tòa xử có tội. Nam Nguyen, không có địa chỉ cố định, đã kiểm soát cuộc sống của người phụ nữ này trong khoảng thời gian mười ngày, giam cô trong một căn hộ ở Tulse Hill. Cô đã trốn thoát được sau khi nhảy ra khỏi cửa sổ rồi chạy đến nhà chăm sóc gần đó để được giúp đỡ.Người phụ nữ được phát hiện với nhiều vết thương trên mặt và cơ thể. Cảnh sát xác nhận cô đã bị cưỡng hiếp và tấn công liên tục. Một cuộc điều tra đã được cảnh sát tiến hành và Nguyễn bị xác định là nghi phạm và bị bắt giữ không lâu sau đó. Nạn nhân đã khai với cảnh sát về sự lạm dụng khủng khiếp mà cô phải đối mặt, bao gồm cả những vụ đánh đập tàn ác, một trong số đó khiến cô bị gãy xương sống. Cô cũng khai với cảnh sát rằng Nguyễn đã kiểm soát tài chính của cô và ngăn cản cô rời khỏi căn hộ. Nguyễn sẽ bị kết án tại Tòa án Nội thành Luân Đôn vào thứ Sáu, 24/5/2024.⚪ ---- Little Saigon, Quận Cam: Thông Báo từ Ông Chí Charlie Nguyễn – Thị Trưởng Thành Phố Westminster - về, Đại Nhạc Hội Tại Thương Xá Phước Lộc Thọ. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi Lễ Khánh Thành Trụ Cờ và Nghi Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, vào đúng 11.00 giờ trưa, Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 3, 2024. Sự kiện đại kỳ vàng ba sọc đỏ tung bay phất phới cùng với đại kỳ Hoa Kỳ, ngay tại thương xá được coi là trung tâm thương mại và sinh hoạt Thủ đô Người Việt Tị Nạn tại hải ngoại, là niềm vui của toàn thể cộng đồng chúng ta. Chương trình sẽ có Nghi Lễ Thượng Kỳ lần đầu tiên tại nơi này trong suốt 49 năm qua. Vì là sự kiện vui mừng chưa từng có và là Ngày Hội Lớn của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại tại Quận Cam , Ban Tổ Chức đã chuẩn bị các phần ăn trưa cho nhiều đồng hương tham dự và một chương trình văn nghệ qui mô, gồm nhiều ca nghệ sĩ tên tuổi tình nguyện đóng góp. Chúng tôi trân trọng và tha thiết mời quí vị tham dự sự kiện đầy ý nghĩa này. Sự hiện diện của mỗi người chúng ta sẽ xác định lập trường và nói cho thế giới được biết, chỉ có lá cờ VNCH luôn là lá cờ thiêng của Người Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản.⚪ ----Theo VnExpress. Sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước từ 21/3/2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước ngay sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15. Việc này căn cứ vào Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và quy định có liên quan. Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ 2021-2026 bà Xuân được phân công giữ quyền Chủ tịch nước. Tháng 1/2023, bà giữ quyền Chủ tịch nước trong hơn một tháng từ lúc Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho đến khi bầu ông Võ Văn Thưởng đảm nhiệm cương vị.⚪ ----. Theo VietnamNet. Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, Sở đã làm việc trực tiếp với chủ tịch hội đồng, hiệu trưởng Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN - trường Quốc tế Mỹ) để tìm phương án giải quyết tình hình hoạt động của trường nhưng chưa có sự hợp tác. Chiều 21/3, UBND TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội. Như VietNamNet đã đưa tin, những ngày qua, nhiều phụ huynh có con học tại trường Quốc tế Mỹ gửi đơn cầu cứu gây xôn xao dư luận. Trước đó, ngày 18/3, toàn thể học sinh trường phải tạm nghỉ học khiến nhiều phụ huynh bức xúc và lo lắng. Đến ngày 19/3, 20/3 dù thông báo đón học sinh trở lại nhưng nhiều giáo viên không đi dạy. Một số phụ huynh cho biết họ đưa con đến trường nhưng phải ngồi ở căng tin vì không có giáo viên giảng dạy. Trường AISVN cho biết, đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng, nợ lương và bảo hiểm của giáo viên, nhân viên.⚪ ---- HỎI 1: Thế hệ Z: 73% yêu thích công việc lương giờ cùa họ?ĐÁP 1: Đúng thế. Hầu hết những người làm việc theo giờ thuộc Thế hệ Z đều yêu thích công việc hiện tại của họ, với 73% cho biết họ thích hoặc yêu thích nó theo một cuộc khảo sát trực tuyến gần đây được thực hiện trực tuyến bởi The Harris Poll, do DailyPay ủy quyền. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới này, sự đảm bảo về tài chính của họ vẫn là động lực khiến phần lớn họ phải rời khỏi giường vào buổi sáng.Cuộc khảo sát cho thấy động lực hàng đầu khiến những người làm việc theo giờ thuộc Thế hệ Z (18-27 tuổi) đi làm hàng ngày là được trả lương (80%), tiếp theo là cảm giác thành tựu (47%) và làm việc hướng tới mục tiêu nghề nghiệp (47%). Ngoài ra, trong danh sách các động lực còn có ý thức về mục đích (44%) và biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn (24%).Nhiều người có thể hài lòng với công việc hiện tại theo cuộc thăm dò được thực hiện vào đầu tháng Hai. Hơn một nửa số nhân viên Gen Z cho biết họ luôn/thường cảm thấy có động lực để thành công (55%), tự hào về công việc được hoàn thành tốt (63%) và cho biết họ mang phiên bản tốt nhất của mình đến nơi làm việc mỗi ngày (62%).Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Thể dục giúp phũ nữ đối phó với đau đớn ung thư vú?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho biết tập thể dục có thể giúp phụ nữ đối phó tốt hơn với sự khắc nghiệt của bệnh ung thư vú giai đoạn muộn. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo tại Hội nghị Ung thư Vú Châu Âu (European Breast Cancer Conference) ở Milan, Ý, bệnh nhân ít đau đớn và mệt mỏi hơn cũng như chất lượng cuộc sống được cải thiện sau khi tham gia chương trình tập thể dục thường xuyên.Nhà nghiên cứu Anouk Hiensch, trợ lý giáo sư dịch tễ học và kinh tế y tế tại Trung tâm Y tế Đại học Utrecht ở Hoà Lan, cho biết các phát hiện này cho thấy bệnh nhân mắc bệnh ung thư vú nên được tập thể dục như một phần trong phác đồ điều trị của họ. Hiensch cho biết trong một thông cáo báo chí: “Bệnh nhân ung thư di căn thường phải điều trị liên tục nhằm kéo dài sự sống của họ”.Chi tiết: