- London: nhà khoa học Mai Do sẽ là thuyết trình viên cho Airbus về trí tuệ nhân tạo AI trong Hội nghị Thượng Đỉnh AI London 2024 - Trump phất cao lá cờ Do Thái Giáo, chụp mũ Biden và Đảng Dân Chủ thù ghét Israel: bỏ phiếu cho Biden là xóa sổ Israel - Trump kiện đài ABC News và George Stephanopoulos, cáo buộc họ đã phỉ báng Trump, vì Trump bị tòa kết tội tấn công tình dục mà ABC cứ nói là hiếp dâm

QUẬN CAM (VB-19/3/2024) ⚪ ---- Công ty Unilever PLC đã thông báo vào thứ Ba rằng họ sẽ tách đơn vị kem (cà rem: ice cream) của mình như một phần trong kế hoạch tăng trưởng được công bố vào tháng 10/2023 sau thu nhập quý 3 đáng thất vọng. Đại công ty bán lẻ cho biết rất có thể họ sẽ tiến hành chia tách, mặc dù họ đang xem xét các lựa chọn khác. Việc phân tách dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Quyết định này sẽ tác động đến khoảng 7.500 nhân viên chủ yếu làm việc tại văn phòng trên toàn cầu, trong khi chi phí tái cơ cấu dự kiến sẽ vào khoảng 1,2% doanh thu của công ty trong ba năm tới. Cổ phiếu Unilever đã tăng hơn 5% sau tin tức này, giao dịch cao hơn 4,29% lúc 9:39 sáng giờ Miền Đông.

.

⚪ ---- Hội đồng Lập pháp Hồng Kông hôm thứ Ba đã thông qua luật an ninh quốc gia mới, được xây dựng dựa trên luật năm 2020 được thông qua như một phản ứng đối với các cuộc biểu tình dân quyền lan rộng. Luật mới bổ sung 39 tội danh về an ninh quốc gia, từ sở hữu "các ấn phẩm nổi loạn" đến tội phản quốc.

.

Thống đốc Hồng Kông John Lee Ka-chiu tuyên bố luật này nhằm mục đích kiềm chế “ý tưởng về một Hồng Kông độc lập”, cùng với các hành động khác “cố gắng tạo ra rắc rối”. Sau khi dự luật được thông qua, ông cho biết Hong Kong “đã đáp ứng được kỳ vọng của đất nước và không làm chính quyền trung ương thất vọng”, ám chỉ nhà nước Trung Quốc.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Ba tuyên bố rằng Hoa Kỳ "sẽ không để Ukraine thất bại" trong việc tự bảo vệ khỏi xâm chiếm của Nga. "Liên minh này sẽ không để Ukraine thất bại. Và thế giới tự do sẽ không để Ukraine thất bại", Austin nói tại căn cứ không quân Rammstein ở Đức trước khi cuộc họp trực tiếp lần thứ 20 của Nhóm Liên hệ Quốc phòng Ukraine bắt đầu.

.

Austin nhấn mạnh rằng sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh đối với Ukraine đã dẫn đến "chi phí đáng kinh ngạc" lên tới 211 tỷ USD mà quân đội Nga phải gánh chịu. Nhận xét của Austin được đưa ra khi Quốc hội Mỹ tiếp tục không thông qua dự luật phân bổ thêm kinh phí để hỗ trợ Ukraine. Phía Cộng Hòa Hạ Viện Mỹ cản trở việc tài trợ cho Ukraine là theo thúc giục của cựu Tổng Thống Donald Trump nhằm tạo ưu thế bầu cư cho lời hứa của Trump sẽ kết thúc cuộc chiến Ukraine trong 24 giờ, nghĩa là bỏ rơi Ukraine.

.

⚪ ---- Báo Axios đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ cả hai đảng, các Dân biểu Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ muốn có một cuộc bỏ phiếu khác về gói viện trợ riêng cho Israel, một ý tưởng trước đó đã bị các Dân biểu Đảng Dân chủ bác bỏ. Dân chủ trước đây đã phản đối nỗ lực của Cộng hòa nhằm gửi một gói viện trợ chỉ riêng Israel mà không bao gồm các khoản viện trợ cho Đài Loan, công dân Palestine và Ukraine. Dân chủ cho biết muốn và chờ đợi một đề xuất trong đó có cả viện trợ cho Ukraine.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba cho biết quân Nga đã chiếm được khu định cư Orlivka ở tỉnh Donetsk, nơi trung tâm chiến sự của Ukraine chuyển đến sau khi trận Avdiivka kết thúc và chiến công này đã "cải thiện tình hình dọc chiến tuyến". Bộ cho biết, quân đội Nga đã phá hủy 143 máy bay không người lái của Ukraine và 38 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt (MLRS) các loại khác nhau, bao gồm cả hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao (HIMARS).

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian (Lâm Kiếm) hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng cách tiếp cận của TQ đối với cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn "khách quan" và "vô tư" và cam kết tìm hòa bình qua đối thoại ngoại giao. Tại một cuộc họp báo, Lin nói rằng TQ ủng hộ ý tưởng về một hội nghị hòa bình quốc tế trong đó cả Nga và Ukraine đều tham gia, và cuộc họp như vậy nên diễn ra vào một “thời điểm thích hợp” và “trên cơ sở bình đẳng”. Đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Wang Wenbin (Vương Văn Bân) nói về vấn đề này rằng “hai bên đàm phán càng sớm thì hòa bình sẽ đến càng sớm”.

.

⚪ ---- Làng phim Hollywood đau đớn vì chia đôi trong cuộc chiến ở Gaza: dân tộc Israel nên tiếp tục chiếm đóng thêm đất Palestine và nên siết cho dân Palestine tại Gaza đói tới kiệt sức, hay là nên thương thuyết để có 2 nhà nước? Hàng trăm nhà sáng tạo và chuyên gia Do Thái làm việc tại Hollywood đã ký vào một bức thư ngỏ lên án đạo diễn Jonathan Glazer (người có dòng máu Do Thái) về bài phát biểu của ông khi nhận giải Oscar cho Phim truyện quốc tế hay nhất, trong đó ông đề cập đến cuộc chiến Israel-Hamas.

.

Đọc từ những bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn tại buổi lễ, Glazer nói rằng ông bác bỏ “đặc tính Do Thái và nạn diệt chủng Holocaust bị chiếm đóng bởi một kẻ chiếm đóng” và tự hỏi “liệu các nạn nhân của ngày 7 tháng 10 ở Israel hay cuộc tấn công đang diễn ra ở Gaza, tất cả các nạn nhân của hành vi phi nhân này, làm sao chúng ta chống lại được?” Glazer muốn nói rằng quân Israel đã có tàn bạo với dân Palestine y như phát xít Đức đối với dân Do Thái.

.

Bức thư phản hồi, được báo Variety nhận được vào thứ Hai, có chữ ký của các diễn viên như Debra Messing và Tovah Feldshuh, những người dẫn chương trình như Amy Sherman-Palladino và các đạo diễn như Eli Roth. Nó bắt đầu: “Chúng tôi bác bỏ việc người Do Thái của chúng tôi bị tấn công nhằm mục đích tạo ra sự tương đương về mặt đạo đức giữa chế độ Đức Quốc xã đang tìm cách tiêu diệt một chủng tộc người và một quốc gia Israel đang tìm cách ngăn chặn sự hủy diệt của chính mình.” Nhà sản xuất của Modern Family Ilana Wernick nói với giới thương mại rằng lễ trao giải Oscar năm nay là “một đêm rất buồn, rất đáng sợ” đối với người Do Thái trong ngành giải trí.

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Dải Gaza hôm thứ Ba cho biết số người Palestine bị quân Israel giết từ ngày 7 tháng 10 đã tới 31.819 người, với 73.934 người bị thương. Trong 24 giờ qua, 93 người Palestine đã chết và 142 người bị thương. Trước đó, thông tấn Palestine Wafa cho biết ít nhất 14 người đã chết trong các cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phê chuẩn kế hoạch tiến hành một chiến dịch quân sự ở khu vực đông dân cư.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng dân thường ở Dải Gaza đang trải qua “nạn đói nghiêm trọng” và kêu gọi Israel tăng nỗ lực vận chuyển viện trợ nhân đạo đến đó. "Theo thước đo được tôn trọng nhất về những điều này, 100% dân số ở Gaza đang ở mức độ đói lương thực nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên toàn bộ dân số được phân loại như vậy", Blinken nói trong cuộc họp báo trong chuyến thăm tới Philippines.

.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) mô tả tình hình lương thực ở Gaza là "do con người tạo ra". Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiết lộ rằng nỗ lực chuyển viện trợ đến dải đất này đã bị quân Israel "chặn hoặc từ chối".

.

⚪ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari tối thứ Hai tuyên bố rằng Israel đã phát hiện ra vũ khí và tiền tại Bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. Quân Israel nói rằng trận bố ráp đã bắt 200 người tại khu phức hợp bệnh viện ở Gaza, khiến 20 chiến binh Hamas tại chỗ và 20 người khác "ở khu vực xung quanh" bị tiêu diệt. Hamas trước đó xác nhận rằng Faiq Mabhouh, người đứng đầu bộ phận an ninh nội bộ của ban giám đốc tác chiến, đã thiệt mạng trong các cuộc đột kích của IDF tại bệnh viện.

.

⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) tuyên bố rằng quân Mỹ đã phá hủy 7 hỏa tiễn chống hạm tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen hôm thứ Hai. Ngoài ra, lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa 3 máy bay không người lái (UAV) đồng thời phá hủy 3 thùng chứa vũ khí của lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen, và viết trên mạng X: “Những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế trở nên an toàn và bảo đảm hơn cho các tàu buôn và Hải quân Hoa Kỳ.”

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump đã kiện đài ABC News và George Stephanopoulos, cáo buộc là họ đã phỉ báng Trump, khi người dẫn chương trình chất vấn Dân Biểu Nancy Mace (R-S.C.) về sự ủng hộ của Mace đối với Trump. Cuộc phỏng vấn ngày 10 tháng 3 trên “This Week” đã gây chú ý sau khi DB Mace, một người sống sót sau một vụ cưỡng hiếp, cáo buộc Stephanopoulos đang cố gắng “làm xấu mặt” cô bằng cách thăm dò lý do tại sao cô lại ủng hộ cựu tổng thống Trump bất chấp những phán quyết gần đây của bồi thẩm đoàn New York rằng Trump có tội đã tấn công tình dục nhà báo E. Jean Carroll và sau đó là Trump phỉ báng nạn nhân tình dục của Trump.

.

Vụ kiện của Trump, được đệ trình hôm thứ Hai 18/3/2024, nhằm vào việc Stephanopoulos ở nhiều điểm trong câu hỏi của ông nói rằng Trump đã bị kết tội “phải chịu trách nhiệm về tội hiếp dâm”. Bồi thẩm đoàn đã kết luận Trump phải chịu trách nhiệm về lạm dụng tình dục theo luật New York, nhưng không phải tội hiếp dâm. Stephanopoulos hỏi trong cuộc phỏng vấn: “Các thẩm phán và hai bồi thẩm đoàn riêng biệt đã tuyên bố Trump phải chịu trách nhiệm về tội hiếp dâm và phỉ báng nạn nhân của vụ cưỡng hiếp đó. Làm thế nào để bạn [DB Mace] thể hiện sự tán thành của mình đối với Donald Trump với lời khai mà chúng tôi vừa thấy.”

.

Luật sư của Trump, Alejandro Brito, viết trong đơn kiện dài 20 trang: “Những tuyên bố này đã và vẫn là sai sự thật, và được đưa ra bởi Bị cáo Stephanopoulos với ác ý thực sự hoặc với sự coi thường sự thật một cách liều lĩnh vì Bị cáo Stephanopoulos biết rằng những tuyên bố này rõ ràng là sai sự thật. Thật vậy, bồi thẩm đoàn đã phát hiện rõ ràng rằng Nguyên đơn không phạm tội hiếp dâm và như được trình bày dưới đây, Bị đơn George Stephanopoulos đã biết về kết luận của bồi thẩm đoàn về vấn đề này nhưng vẫn tuyên bố sai sự thật”.

.

Trump yêu cầu một số tiền bồi thường thiệt hại không xác định trong vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở Miami. ABC News từ chối bình luận. Đây không phải là lần đầu tiên Trump đệ đơn kiện các phương tiện truyền thông phỉ báng. Ông hoặc chiến dịch tranh cử của ông đã kiện The New York Times, CNN và The Washington Post không thành công.

.

Trump cũng cố gắng phản đối chính cô Carroll về việc cô tiếp tục cáo buộc Trump hiếp dâm trên bản tin truyền hình cáp sau phán quyết của bồi thẩm đoàn. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan, người được Clinton bổ nhiệm, người giám sát vụ kiện, đã bác bỏ các tuyên bố phản tố của Trump, phán quyết rằng việc mô tả đó là một vụ cưỡng hiếp về cơ bản vẫn đúng.

.

“Sự khác biệt giữa những tuyên bố bị cáo buộc là phỉ báng của bà Carroll - rằng ông Trump đã 'cưỡng hiếp' bà như được định nghĩa trong Luật Hình sự New York - và 'sự thật' - rằng ông Trump đã dùng vũ lực xâm nhập vào bà Carroll bằng kỹ thuật số - là rất nhỏ. Cả hai đều là tội phạm tình dục nghiêm trọng”, theo Thẩm phán Kaplan phán quyết.

.

⚪ ---- Trump phất cao lá cờ Do Thái Giáo để chống Tổng Thống Biden, người đang yểm trợ Thủ Tướng Israel thảm sát dân Palestine. Cựu Tổng thống Trump hôm thứ Ba tuyên bố đảng Dân chủ “ghét Israel” và các cử tri Do Thái ủng hộ đảng Dân chủ ghét tôn giáo của họ trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trump, nói chuyện với người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Sebastian Gorka, đã được hỏi tại sao các đảng viên Đảng Dân chủ như Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (D-N.Y.) “ghét” Netanyahu, ám chỉ đến lời kêu gọi gần đây của Schumer về các cuộc bầu cử mới ở Israel.

.

Trump trả lời: “Tôi thực sự nghĩ rằng họ ghét Israel, và Đảng Dân chủ ghét Israel.” Trump cho rằng Schumer, một người Do Thái, đã trở nên “rất chống Israel” vì lý do chính trị, trích dẫn các cuộc biểu tình lớn ủng hộ Palestine trên khắp Hoa Kỳ trong bối cảnh bạo lực ở Gaza: “Bất kỳ người Do Thái nào bỏ phiếu cho đảng Dân chủ đều ghét tôn giáo của họ, họ ghét mọi thứ về Israel và họ nên xấu hổ về bản thân vì Israel sẽ bị tiêu diệt”.

.

Nhận xét này đã gây ra sự chỉ trích ngay lập tức từ các nhóm Do Thái và chính quyền Biden. Jonathan Greenblatt, Giám đốc điều hành của Liên đoàn Chống phỉ báng, cho biết trong một tuyên bố: “Việc buộc tội người Do Thái ghét tôn giáo của họ vì họ có thể bỏ phiếu cho một đảng cụ thể là hành vi phỉ báng và sai trái rõ ràng. Các nhà lãnh đạo nghiêm túc quan tâm đến liên minh lịch sử Mỹ-Israel nên tập trung vào việc củng cố, thay vì làm sáng tỏ sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với Nhà nước Israel”.

.

Người phát ngôn Bạch Ốc Andrew Bates lưu ý rằng các vụ việc chống Do Thái đã tăng vọt trên toàn cầu sau vụ tấn công khủng bố vào tháng 10 nhằm vào Israel: “Không có lý do chính đáng nào cho việc truyền bá những định kiến sai trái, độc hại đe dọa đồng bào. Giống như Tổng thống Biden đã nói, Biden sẽ không bao giờ cho thù ghét bất kỳ bến đỗ an toàn nào, kể cả ngày hôm nay.”

.

Thượng nghị sĩ Schumer viết trên X, gọi những bình luận của Trump là “có tính đảng cao và đáng ghét. Tôi đang làm việc theo phương thức lưỡng đảng để đảm bảo mối quan hệ Mỹ-Israel được duy trì trong nhiều thế hệ mai sau, được thúc đẩy bởi hòa bình ở Trung Đông”.

.

.

⚪ ---- New York: Thẩm phán Juan Mercan cho phép Michael Cohen (cựu luật sư của Trump) và cô Stormy Daniels làm chứng tại phiên tòa truy tố Trump về tội giả giấy tờ trong hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản tiền bịt miệng các vụ gian dâm. Trong hai quyết định riêng biệt được đưa ra hôm thứ Hai, Thẩm phán Juan Mercan đã ra phán quyết về hơn một chục yêu cầu giữa hai bên nhằm loại trừ các bằng chứng khác nhau.

.

Phán quyết của Thẩm phán Merchan cho phép văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg (D) kể cho bồi thẩm đoàn một câu chuyện rộng rãi về ba người nói rằng họ đã được Cohen, người từng làm việc cho Trump, trả tiền để họ giữ im lặng để không lộ ra các tội gian dâm của Trump khi tới gần ngày bầu cử 2016.

.

Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào thứ Hai tới (ngày 25/3/2024), nhưng nó đã bị trì hoãn ít nhất vài tuần sau khi các tài liệu liên quan mới được đưa ra ánh sáng. Vụ án vẫn có thể được đưa ra bồi thẩm đoàn vào mùa xuân này và trở thành phiên tòa hình sự đầu tiên của Trump. Biện lý Bragg cáo buộc Trump làm giả hồ sơ kinh doanh một cách bất hợp pháp khi Trump hoàn trả cho LS Cohen số tiền trả cho Daniels, một nữ diễn viên phim người lớn tuyên bố có quan hệ tình cảm với Trump. Trump, người phủ nhận vụ việc, đã không nhận tội với 34 cáo buộc của Biện lý Bragg.

.

Các công tố viên đã coi khoản thanh toán này là một phần của kế hoạch “bắt và giết” (dìm tin) rộng hơn nhằm dập tắt những tin đồn tiêu cực về Trump dẫn đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Phán quyết của Thẩm phán Mercan cho phép các công tố viên tại phiên tòa không chỉ gọi Daniels và Cohen là nhân chứng mà còn cả cựu người mẫu Playboy là cô Karen McDougal và cựu người gác cửa Trump World Tower là ông Dino Sajudin, người từng nói rằng Trump gian dâm với một nữ nhân viên trong tòa tháp và có con rơi với cô nữ nhân viên này. Cả hai đều khẳng định họ cũng đã được Trump chi tiền để che giấu những hành vi gian dâm của Trump.

.

Trump đã tìm cách ngăn bồi thẩm đoàn nghe ý kiến của Cohen và ba người được cho là đã được đền đáp. Thẩm phán Mercan từ chối những yêu cầu đó, nhưng đồng ý đặt ra một số hạn chế đối với những gì ông Sajudin và cô McDougal có thể ra khai.

London: nhà khoa học Mai Do

Thẩm phán Merchan viết: “Trừ khi Biện lý đưa ra bằng chứng thỏa đáng, lời khai của/về Sajudin và McDougal, sẽ bị giới hạn ở 'sự thật về' và có thể không khám phá các chi tiết cơ bản về những gì được cho là đã xảy ra giữa những cá nhân đó và bị cáo [Trump]." Merchan thêm rằng ông sẽ giải thích chi tiết hơn khi bắt đầu phiên tòa.Trump đã bác bỏ những cáo buộc cơ bản của cả ba cá nhân được cho là đã được trả tiền. Mặc dù các luật sư của Trump đã tìm cách ngăn chặn từng người trong số họ làm chứng và tấn công uy tín của họ, nhưng các luật sư của cựu tổng thống đã để lại những lời tấn công tàn bạo nhất cho Cohen, miêu tả Cohen là một kẻ nói dối, người không được phép đứng ra lập trường vì những rắc rối pháp lý trong quá khứ của ông ta. Mercan nói rõ rằng phán quyết của ông về truy tố có chọn lọc sẽ không ngăn cản một trong hai bên tìm cách luận tội bất kỳ nhân chứng nào khi thẩm vấn chéo.⚪ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) hôm thứ Hai đã từ chối yêu cầu của Peter Navarro, cố vấn thương mại của Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tìm cách trì hoãn việc trình diện vào tù trong khi chờ kháng cáo vì tội khinh thường trát đòi của Quốc hội. Nhà kinh tế gia 74 tuổi bị kết tội coi thường các cáo buộc của Quốc hội phát sinh từ cuộc điều tra của Hạ viện Hoa Kỳ về bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi Navarro từ chối tuân theo trát đòi hầu tòa từ hội đồng Hạ viện tiến hành điều tra, và Navarro lấy cớ là đặc quyền hành pháp do Trump trao cho. Navarro dự kiến sẽ trình diện tại nhà tù liên bang để chấp hành bản án 4 tháng vào ngày 19/3 (tức là, hôm nay).⚪ ---- Georgia: Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai đã yêu cầu duyệt xét ngay lập tức phán quyết của Thẩm phán Atlanta Scott McAfee về việc loại Luật sư quận Fulton Fani Willis khỏi vụ lật ngược bầu cử 2020 của ông. Vào ngày 15 tháng 3, Thẩm phán này đã ra phán quyết rằng Biện Lý Fani Willis có thể tiếp tục tham gia vụ án và Thẩm phán McAfee đã ra phán quyết chống lại việc loại bỏ Willis ra khỏi vụ truy tố Trump nếu công tố viên đặc biệt Nathan Wade quyết định rút lui vì mối quan hệ lãng mạn. Và ngay trong ngày, Wade đã gửi thư từ chức, rời vụ án. Phía luật sư Trump vẫn nộp đơn rằng cần phải loại toàn bộ văn phòng Biện lý quận Fulton của Biện lý Willis ra khỏi vụ án.⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã không thể tìm được tiền để trả cho bản án gian lận dân sự trị giá 454 triệu USD chống lại ông, các luật sư của ông cho biết trong hồ sơ tòa án hôm thứ Hai. Họ viết trong hồ sơ rằng Trump “không thể” thanh toán đầy đủ trái phiếu (bond) sau khi tìm kiếm nguồn vốn từ khoảng 30 công ty bảo lãnh. Trump đã được lệnh vào tháng trước để trả toàn bộ số tiền thế chân trong khi ông kháng cáo bản án (nghĩa là, nếu không nộpt iền thế chân thì tòa không xét đơn kháng án).Các luật sư viết rằng các công ty bảo lãnh trái phiếu “có thể sẽ tính phí bảo hiểm trái phiếu khoảng 2% mỗi năm trước hai năm”. Họ nói rằng chi phí trả trước sẽ hơn 18 triệu USD và Trump sẽ không thể thu hồi chi phí đó ngay cả khi kháng cáo được chấp thuận. Hồ sơ viết: “Số tiền thực tế hoặc các khoản tương đương tiền cần thiết để thế chấp trái phiếu và có đủ vốn để điều hành hoạt động kinh doanh và đáp ứng các nghĩa vụ khác của nó là 1 tỷ USD.”Cựu tổng thống và Trump Organization bị kết tội liên quan đến việc làm sai lệch báo cáo tài chính và thổi phồng giá trị tài sản. Thẩm phán Arthur Engoron ra phán quyết rằng Trump phải trả 355 triệu USD cộng với tiền lãi và cấm ông kinh doanh ở New York trong ba năm. Cùng với lãi suất, phán quyết dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 454 triệu đến 464 triệu USD. Trump có 30 ngày kể từ khi có phán quyết để trả tiền bảo lãnh và kháng cáo. Trump nổi tiếng về gian lận, đã trốn thuế cả chục năm, nên bây giờ khó tìm ngân hàng trong Hoa Kỳ bảo lãnh tiền thế chấp này. Nếu Trump thắng cử, Trump có thể tìm được ngân hàng ngoài nước Mỹ giúp, nhưng có thể đó là tiền đen của Putin hay Saudi Arabia. Chưa thắng cử, thò tay ra quốc tế, sẽ bị mất phiếu, thất cử liền.⚪ ---- Chuyện Bắc Hàn nghe phần nào như chuyện Hà Nội. Ở Bắc Hàn, Ngày Quốc tế Phụ nữ vào ngày 8 tháng 3 được tổ chức rầm rộ, theo tờ báo nhà nước Rodong Sinmun. Rodong Sinmun đưa tin hôm 7/3: “Tình yêu và tình cảm dành cho phụ nữ, bông hoa của đất nước, xã hội và quê hương của chúng ta ngày càng bền chặt hơn”.Nhưng thực tế đối với phụ nữ Bắc Hàn, như được trình bày chi tiết trong báo cáo của Daily NK dựa trên các cuộc phỏng vấn với 30 phụ nữ Bắc Hàn từ các khu vực và nhóm tuổi khác nhau, lại thể hiện sự tương phản hoàn toàn với câu chuyện màu hồng này. Những phụ nữ hiện sống ở Bắc Hàn nói về gánh nặng tài chính liên quan đến việc nuôi gia đình và áp lực phải tuân thủ các chính sách của nhà nước. Việc lựa chọn không sinh con bị coi là “phản động”. Lời khai của 10 người đào thoát Bắc Hàn được Daily NK phỏng vấn đã phản ánh những quan điểm này.Ngay cả việc sinh con cũng đi kèm với những chi phí tiềm ẩn. Sau sự sụp đổ của hệ thống chăm sóc sức khỏe miễn phí, những bằng chứng về việc phải hối lộ đã xuất hiện. Một người phụ nữ cho biết cô đã chi 200.000 won tiền hối lộ để sinh con gái tại bệnh viện. Một phụ nữ ở tỉnh Bắc Pyongan kể lại trường hợp một bệnh nhân tử vong vì không đủ tiền hối lộ và lỡ ca phẫu thuật. Trong đại dịch Covid-19, một phụ nữ ở tỉnh Gangwon đã chia sẻ nỗi vất vả của mình để mua thuốc để vượt qua virus. Một phụ nữ ở tỉnh Jagang cho biết cô còn phải trả tiền mua nhiệt kế, thuốc men và thậm chí cả thuốc tiêm.⚪ ---- Singapore: lợi dụng lòng tử tế, gạt tiền, 10 năm sau mới lộ, lãnh án tù. Một phụ nữ lừa ông chủ của cô tại một công ty bất động sản để vợ chồng ông sếp đưa cho cô 3,7 triệu đô la Singapore (2,8 triệu USD) trong gần một thập niên, bao gồm cả tiền tiết kiệm cả đời của ông, đã bị kết án 12 năm tù vào thứ Tư (13/3). Cô Lynne Charlotte James liên tục nói dối ông sếp rằng cô đã phá sản và đóng giả là quan chức chính phủ trong email để chứng minh cho lời nói dối của cô.Sau khi người đàn ông 69 tuổi cạn kiệt tiền tiết kiệm, ông và vợ đã bán hai căn hộ chung cư cũng như tài sản cá nhân của họ để gây quỹ giúp cho James. Khi cặp vợ chồng hết tiền mặt, ông phải vay 1,1 triệu đô la Singapore từ cháu gái mình, người cuối cùng đã báo cáo lên chính quyền. Hai vợ chồng giờ đây thậm chí không đủ khả năng để mua một căn hộ hai phòng của Housing Board và ở trong một ngôi nhà thuê.Cô James, một người Singapore 47 tuổi, đã bị kết án 5 tội gian lận vào tuần trước. Bảy tội danh tương tự khác đã được xem xét để tuyên án. Cô chưa thực hiện bất kỳ khoản bồi thường nào cho nạn nhân. Cô sẽ bắt đầu thụ án vào ngày 16 tháng 4 sau khi xin phép có thời gian chăm sóc con và mẹ, đồng thời được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 100.000 đô la Singapore.⚪ ---- Quận Cam: Chính quyền Quận Cam đã dùng mạng xã hội để cảnh báo người dân về sự gia tăng mạnh mẽ các vụ trộm cắp tại khu dân cư trong tháng này. Cảnh sát Irvine cho biết trong 35 ngày qua đã xảy ra 34 vụ trộm tại khu dân cư ở Irvine: “Một xu hướng mà chúng tôi đang thấy là các nghi phạm đập phá hoặc vô hiệu hóa camera. Thứ hai là nghi phạm leo lên tầng hai và đi vào qua cửa sổ hoặc cửa ra vào.”Các mặt hàng mục tiêu để trộm là tiền mặt và đồ trang sức, hoặc bất cứ thứ gì có giá trị có thể mang đi xa. Theo The OC Register, các vụ trộm này tương tự như các vụ đột nhập vào khu dân cư mà chính quyền cho rằng đã được thực hiện trên khắp Quận Cam bởi các nhóm trộm Nam Mỹ, được chính quyền gọi là “du lịch trộm cắp”.⚪ ---- Quận Cam: cô bạn tình cũ quậy phá, đập cửa sổ.... Một gia đình ở Lakewood đã buộc phải ở trong một khách sạn sau khi một người phụ nữ trước đây từng hẹn hò với một trong những người trong nhà đã nhắm mục tiêu vào ngôi nhà của họ bằng cách xịt thuốc xịt gấu. Cảnh sát Lakewood cho biết họ đã được biết về vụ phá hoại tại một ngôi nhà trên dãy nhà số 5600 trên Đại lộ Bellflower. Tại đó, một nhóm gồm 5 người đàn ông và phụ nữ đã phá cửa sổ của ngôi nhà và xịt thuốc xịt gấu vào nơi ở, theo cảnh sát.Người nhà tại ngôi nhà cho biết, người phụ nữ thực hiện vụ phá hoại là bạn gái cũ của một người trong nhà. Cô Jessica Watts, người sống trong ngôi nhà, cho biết: “Mọi thứ đã biến mất. Tôi phải thay nó. Con tôi cần những (vật dụng) này mỗi ngày.”Theo chủ nhà, con cái của họ, một người đàn ông 85 tuổi và thú cưng của họ đều ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Một số món đồ đã phải bỏ đi do thuốc xịt gấu. Không có thương tích nào được báo cáo liên quan đến vụ phá hoại. Chưa ai bị bắt.⚪ ---- Quận Cam: Cứu hỏa Quận Cam đã được gọi đến Công viên Khu vực O'Neill ở Hẻm núi Trabuco ngay trước 4 giờ chiều Chủ nhật cho một cuộc giải cứu. Theo các nhân viên cứu hỏa, một người đàn ông đã ngã xuống vách đá dựng đứng khi cố gắng giải cứu con chim cưng của anh và thấy anh rơi ở độ sâu khoảng 12 feet (3.66 mét) bên dưới, với độ cao khoảng 40 feet (12.2 mét) thẳng đứng bên dưới.Những người xung quanh gần đó đã nhanh chóng gọi 911 và các đội cứu hộ nhận thấy cách nhanh nhất và an toàn nhất để giải cứu người đàn ông là hạ người cứu hộ khỏi trực thăng để thực hiện công việc cứu hộ. Người đàn ông đã được giải cứu thành công và đưa đến địa điểm an toàn với con chim giấu dưới áo.⚪ ---- Quận Cam: Ba người đã phải nhập viện sau khi họ được phát hiện bất tỉnh bên trong một chiếc xe ở bãi đậu xe ở trung tâm thành phố Huntington Beach. Sở Cứu hỏa Huntington Beach được gọi tới bãi đậu xe ở số 200 Main St. lúc 8:30 giờ tối Chủ nhật, theo phát ngôn viên thành phố Jennifer Carey cho biết. Nhân viên y tế đã sơ cứu khẩn cấp cho những người bất tỉnh và đưa họ đến bệnh viện gần đó để điều trị thêm. Chưa rõ lý do tại sao họ bất tỉnh. Độ tuổi và giới tính của họ không được tiết lộ ngay lập tức.⚪ ----sẽ thuyết trình viên cho Airbus để thuyết trình về trí tuệ nhân tạo AI trong Hội nghị Thượng Đỉnh AI London 2024 (The AI Summit London 2024). Đề tài thuyết trình sẽ là "Quản lý rủi ro: Đo lường rủi ro tổ chức liên quan đến AI được định hướng có đạo đức", buổi thuyết trình là ngày 12 tháng 6 năm 2024.Dự kiến đề tài cô Mai Do thuyết trình sẽ liên hệ tới: AI ở giai đoạn quy mô; Khả năng chấp nhận rủi ro hiện tại của doanh nghiệp là bao nhiêu? Việc tránh các tác động xã hội và ưu tiên các tác động đạo đức của công nghệ AI; Làm thế nào để xây dựng tính công bằng của AI?Phần giới thiệu diễn giả Mai Do trên:viết như sau: "Mai là Chuyên gia AI có trách nhiệm tại Airbus và là nhà nghiên cứu tận tâm. Công việc của cô tập trung vào sự tương tác quan trọng giữa chính sách AI, đạo đức và sự đổi mới có trách nhiệm. Kinh nghiệm đa dạng của cô cho phép cô giải quyết cả những vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật cũng như những cân nhắc về đạo đức xã hội cần thiết cho việc phát triển đạo đức và triển khai các công nghệ mới nổi.Kiến thức nền tảng của Mai về nghiên cứu Đạo đức AI, cùng với kinh nghiệm trong ngành thúc đẩy khả năng tiếp cận sản phẩm tại Microsoft, mang đến cho cô những hiểu biết sâu sắc độc đáo về phát triển công nghệ toàn diện. Công việc phân tích các chính sách AI ở Châu Mỹ Latinh của cô tại Tecnológico de Monterrey củng cố thêm kiến thức chuyên môn của cô về đổi mới công nghệ có đạo đức và có trách nhiệm. Cô có bằng thạc sĩ về Trách nhiệm trong Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ của Đại học Kỹ thuật Munich."

Một điều ghi nhận: Mai Do là con gái của nhà văn Đỗ Kim Thêm, tuy định cư tại Đức quốc nhưng vẫn thường xuyên dịch các vấn đề về phát triển Việt Nam. Xin chúc mừng nhà văn Đỗ Kim Thêm và phu nhân (chị Tuyết Mai).

.



.

⚪ ---- Alabama: Cảnh sát đã xác định danh tính nạn nhân và nghi phạm trong vụ xả súng chết người ở Bel Air Apartments chiều Chủ nhật. Cảnh sát được gọi đến Căn hộ Bel Air chỉ sau 4 giờ chiều Chủ nhật vì một người đàn ông bị bắn. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện Aeron Lao, 24 tuổi, chết vì vết thương do đạn bắn. Theo thông cáo báo chí, cảnh sát đã xác định được nghi phạm, Alec Tran, 25 tuổi, tại hiện trường và đã bắt giữ Tran. Hai người đàn ông được cho là quen biết nhau và đã cãi nhau trước khi nổ súng. Tran bị giam tại Mobile Metro Jail và bị truy tố tội giết người.

.

⚪ ---- Theo báo Daily Mail của Anh quốc, một người bị cáo buộc đưa lậu một nhóm người Việt Nam vào Anh trên chiếc xe tải chuyên dụng sẽ phải ra tòa vào cuối năm nay. Anas Al Mustafa, 42 tuổi, bị bắt sau khi 7 di dân lậu được cứu khỏi thùng xe tải tại bến phà Newhaven. Họ được giải cứu sau khi nhân viên an ninh được cho là đã phá bỏ bức tường giả ở phía sau chiếc xe tải đã che giấu họ. Nhóm di cư lậu đã đập vào thành xe tải sau khi thiếu oxy và nhân viên phà đã nghe thấy. Tất cả 7 người di cư lậu đã được đưa đến bệnh viện - một người đang trong tình trạng nguy kịch - và được các bác sĩ điều trị.

.

Al Mustafa của Swansea đã xuất hiện tại Tòa án Lewes Crown hôm 18/3/2024, nơi anh ta phải đối mặt với cáo buộc hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp vào Anh bằng cách vận chuyển bảy cá nhân trên một chiếc xe tải được thiết kế đặc biệt. Al Mustafa, người nói thông qua một thông dịch viên tiếng Ả Rập, nói: 'Không. Không có tội. Tôi không biết gì về họ cả.”

.

Rosalind Crook, người bào chữa, nói trước tòa: 'Anh ta không biết có ai ở phía sau chiếc xe tải đó nên không biết anh ta đang đưa người nhập cư lậu vào Anh.' Vụ khám phá xảy ra vào thứ Sáu ngày 16/2/2024 khi chiếc phà Seven Sisters đi giữa Dieppe ở Pháp và Newhaven cập cảng East Sussex. Al Mustafa sẽ phải ra tòa tại Tòa án Lewes Crown vào tháng 8/2024.

.

⚪ ---- TIN VN. Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình. Theo VnExpress. Bị VKS đề nghị mức án tử hình về 3 tội danh, bà Trương Mỹ Lan ngã quỵ, được cảnh sát dìu, cho phép ngồi để đảm bảo sức khỏe. Chiều 19/3, VKS hoàn tất luận tội đối với bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 người liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB). VKS đánh giá bà Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức; không thành khẩn, khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới; hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Lan mức án 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 19-20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo bị đề nghị là tử hình.

.

⚪ ---- TIN VN. Tiến sĩ Trường Đại học Hồng Đức lĩnh án hơn 7 năm tù vì phá khóa, trộm 128 triệu đồng của cơ quan. Theo Báo Lao Động. Lợi dụng sơ hở, một tiến sĩ (đang giảng dạy tại Trường Đại học Hồng Đức) đã phá khóa, trộm 128 triệu đồng của cơ quan. Ngày 19.3, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Ngọc Hà (39 tuổi, trú tại phố Bà Triệu, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Trộm cắp tài sản". Theo cáo trạng, Đỗ Ngọc Hà (là Tiến sĩ, giảng viên công tác tại Khoa Nông - Lâm - Nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức). Do nợ nần và muốn có tiền trả nợ, vào khoảng 21h ngày 22.6.2023, tại phòng 506 của tòa nhà điều hành trường Đại học Hồng Đức (ở phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa), Hà đã lợi dụng đêm tối, sử dụng máy cắt, búa và đập phá két sắt để trộm tiền.

.

⚪ ---- HỎI 1: Có phải 79% người Mỹ muốn được gọi là người sáng tạo (creative)?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc khảo sát do OnePoll thực hiện thay mặt cho Sharpie® và Paper Mate® cho thấy 31% người Mỹ muốn để lại dấu ấn thông qua sự sáng tạo hơn bất kỳ đặc điểm nào khác. Những đặc điểm hàng đầu khác được liệt kê bao gồm trí thông minh (20%), sự giàu có (14%) và nỗ lực nhân đạo (10%). Trong khi cuộc khảo sát tìm hiểu những di sản mà người Mỹ muốn để lại, nó cũng tìm hiểu thêm về cách họ nhìn nhận bản thân, với 79% số người được hỏi cho biết họ coi mình là người sáng tạo, so với 5% những người không nghĩ như vậy.

Chi tiết:

https://www.audacy.com/krld/news/national/survey-americans-want-to-be-remembered-for-this-quality

.

⚪ ---- HỎI 2: Có phải 48,3% cặp vợ chồng Nhật Bản không còn quan hệ sex nữa?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát do Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản (Japan Family Planning Association) công bố, gần một nửa số cặp vợ chồng “không còn tình dục nữa” - nghĩa là họ không quan hệ tình dục trong một tháng hoặc hơn. Những lý do phổ biến nhất được đưa ra cho việc thiếu sự thân mật tình dục trong hôn nhân của họ là “đối tác của tôi không đáp lại sự tán tỉnh của tôi” đối với nam giới và “điều đó quá rắc rối” đối với phụ nữ, cuộc khảo sát về “lối sống và thái độ của nam giới và phụ nữ” cho thấy.

.

Cuộc khảo sát, được công bố vào thứ Sáu và là cuộc khảo sát thứ chín kể từ năm 2002, được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023. Nó nhắm mục tiêu 3.000 nam giới và phụ nữ được lấy mẫu ngẫu nhiên trong độ tuổi 16-49, qua đường bưu điện và trực tuyến, với tỷ lệ phản hồi hợp lệ là 26,6%.

.

Kết quả khảo sát cho thấy 48,3% các cặp vợ chồng “không quan hệ tình dục”, tăng 1,1 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước đó được thực hiện vào năm 2016. Tỷ lệ các cặp vợ chồng không quan hệ tình dục tiếp tục tăng hàng năm kể từ năm 2004, khi ở mức 31,9%.

.

Lý do phổ biến nhất được nam giới đưa ra là bạn tình “không đáp lại sự tán tỉnh của tôi” (24,0%), tiếp theo là “khó khăn sau sinh” (14,7%) và “rắc rối quá” (12,0%).

.

Đối với phụ nữ, lý do phổ biến nhất là “quá nhiều rắc rối” (22,6%), “mệt mỏi vì công việc” (20,8%) và “liên quan đến mang thai/sau sinh” (13,2%).

Khoảng 80% nam giới trả lời rằng họ “thích” quan hệ tình dục, trong khi khoảng 40% phụ nữ trả lời rằng họ “không hứng thú”.

Chi tiết:

https://www.japantimes.co.jp/news/2024/03/18/japan/society/japan-sexless-survey/

.

.