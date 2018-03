Câu Chuyện Cô Giáo

Trần KhảiBất kỳ ai cũng từng có nhiều kỷ niệm đẹp trong đời, đối với rất nhiều thầy giáo, cô giáo... Họ là cái gì oai nghiêm y hệt như mẹ, như cha. Họ là những tượng đaì sống, trong khi chúng ta thời thơ trẻ lắng nghe từng lời dạy, ráng nhớ từng dặn dò...Tôi vẫn nhớ rằng, lần đầu học thơ lục bát là từ cô giáo dạy văn lớp Đệ Lục, bây giờ gọi là lớp 6... và từ đó, những chân trời thi ca mở ra với tôi.Tôi vẫn nhớ tới một cô giaó dạy sử địa (không biết vì sao, thời nửa thế kỷ trước, môn sử địa lại ghép chung -- hay phải chăng là thiếu giáo viên?), tôi nhớ từng lời kể về truyện nước mình, và rồi nhớ rằng phía cực bắc là ải Nam Quan, phía cực nam đất nước là mũi Cà Mau... những cái tên rất xa lạ, nhưng rồi trở thành thân thương vô cùng tận...Không bao giờ tôi nghĩ sẽ tới một ngày, có một cô giáo bị ép quỳ giữa lớp, giữa ngôi trường cô dạy... Đúng ra, cô giáo Long An bị ép quỳ trong phòng của hiệu phó...Tự nhiên, mình như sắp khóc.Tự nhiên, thương cho cả một đất nước đầy bạo lực, đầy si mê, đầy u tôi...Có bao giờ, những tượng đài giáo dục lại bước xuống bục giảng để quỳ trước mặt một cán bộ đảng viên, chỉ vì lời nói oai quyền của một cán bộ đảng như thế.Bộ Trưởng Giáo Dục & Đào Tạo ở đâu? Lặng lẽ, nín thở qua sông?Phản ứng cho có lệ?Bản tin VTC kể rằng tên cán bộ đảng đã bị cái đảng oai quyền đó khai trừ: Khai trừ Đảng phụ huynh ép cô giáo quỳ ở Long An.Bản tin VTC ghi rằng nhận thấy việc làm của ông Thuận vi phạm Điều lệ Đảng, Đảng ủy xã Nhựt Chánh đã bỏ phiếu kín thống nhất xử lý kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông này.Liên quan đến sự việc kỷ luật phụ huynh ép cô giáo quỳ xin lỗi 40 phút, sáng 10/3, thông tin từ Đảng ủy xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), theo cuộc họp biểu quyết hình thức kỷ luật vào chiều 9/3, ông Võ Hòa Thuận sẽ bị xử lý kỷ luật khai trừ Đảng.Cụ thể, Đảng ủy xã đã xem xét bản kiểm điểm của ông Thuận, ý kiến của các Đảng viên, biên bản xác minh vụ việc từ Chi bộ ấp 6, nơi ông Thuận sinh hoạt.Chỉ mới cấp xã thôi đấy. Đã oai quyền như thế.Có thêm một áp lực khác từ các luật sư, những người không muốn đứng chung với tên cán bộ đảng viên xã Nhựt Chánh đã ép cô giáo quỳ.Báo Lao Động ghi lời Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khẳng định, ông Võ Hòa Thuận, phụ huynh ép cô giáo quỳ gối xin lỗi tại trường Tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An) sẽ khó gia nhập Liên đoàn Luật sư Việt Nam nếu có những vi phạm về nguyên tắc ứng xử như thông tin báo chí phản ánh.Trả lời báo Lao Động, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, thực chất ông Võ Hòa Thuận chưa được gọi là luật sư và sẽ khó để trở thành luật sư.“Được biết, ông Võ Hòa Thuận từng là người tập sự của đoàn luật sư TPSG. Tuy nhiên, nếu chỉ mới gia nhập với tư cách tập sự thì ông Thuận chưa được xem là luật sư”, LS Đỗ Ngọc Thịnh chia sẻ.Còn ông Hiệu trưởng nữa... Còn Hội phụ huynh nữa chớ...Báo Giáo Dục & Xã Hội viết bài “Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: ‘Lộ’ bất cập của Hội Phụ huynh và Hiệu trưởng...”Nhiều ý kiến cho rằng, vụ việc cô giáo Trường Tiểu học Bình Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) quỳ gối xin lỗi phụ huynh cho thấy vai trò của Hội Phụ huynh mờ nhạt. Cần làm rõ, xem xét trách nhiệm, thiếu sự vào cuộc kịp thời của Hiệu trưởng nhà trường vì để xảy ra sự việc trong nhà trường.Sự việc cô giáo B.T.C.N, giáo viên Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh đã gây nên bức xúc trong dư luận. Dù bận công tác nghiên cứu, song ThS Nguyễn Sóng Hiền, nghiên cứu sinh Trường ĐH Newcastle (Australia) cũng đặc biệt quan tâm đến câu chuyện mà theo anh là rất hy hữu, hiếm xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào. Đặc biệt là ở Việt Nam, nơi nhà giáo không chỉ là một nghề mà là người tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo hàng ngàn đời nay.Bản tin báo Giáo Dục & Xã Hội ghi lời ThS Sóng Hiền nói, cách ứng xử của phụ huynh cho thấy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay đang bị phá vỡ. Trong khi đó, dân tộc ta có tinh thần tôn sư trọng đạo từ lâu đời, nét đặc trưng đó không phải quốc gia nào cũng có được. Tinh thần tôn sư trọng đạo luôn được cha ông ta ca ngợi, phản ánh qua ca dao tục ngữ của dân tộc như: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” hay câu tục ngữ: “Không thầy đố mày làm nên”.Cũng theo ThS Sóng Hiền, xét về khía cạnh đạo đức, hành động bắt cô giáo quỳ gối xin lỗi khó có thể chập nhận được và cần lên án. Ở sự việc này, giáo viên làm sai thì đã có Hội Phụ huynh của trường, Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT nơi quản lý giáo viên đó xem xét xử lý. Hành động bắt giáo viên quỳ gối xin lỗi không chỉ chà đạp lên các giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần tôn sư trọng đạo của dân tộc mà còn là sự xúc phạm danh dự cá nhân, làm tổn thương đến những người giáo viên đang tâm huyết với nghề.“Mỗi trường đều có Hội Phụ huynh, nếu lúc đó vị phụ huynh này bình tĩnh, kiềm chế cái “tôi” của mình mà thông qua Hội Phụ huynh để làm việc với nhà trường, sẽ không có sự việc đáng buồn xảy ra. Qua sự việc này cho thấy, Hội Phụ huynh của trường chưa thực sự làm tròn chức trách, vai trò của mình cũng như tạo dựng niềm tin cho chính phụ huynh trong trường. Nếu như Hội Phụ huynh nắm bắt, cùng phụ huynh phản ánh tới nhà trường để giáo viên nhận khuyết điểm, mọi việc sẽ có một kết thúc không phải khiến dư luận gây bất bình như vậy”, ThS Nguyễn Sóng Hiền nêu quan điểm.Báo Tuổi Trẻ nêu câu hỏi “Vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Có khởi tố được không?”Dư luận đang ồn ào về vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ. Có ý kiến cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, cần xử lý hình sự người bắt cô giáo quỳ. Liệu có đủ cơ sở để khởi tố vụ án?Trên nguyên tắc là sẽ bị cho chìm xuồng...Bởi vì, cô giáo này không có thế thần gì hết.Nếu cô giáo là con gái Nguyễn Phú Trọng, chuyện sẽ khác...Nhưng như thế, đã chẳng có tên cán bộ đảng viên nào dám đụng tới, huống gì là la hét bắt quỳ...Hãy tin tôi đi, đảng sẽ cho chìm xuồng... Biết bao nhiêu vụ rồi.Thậm chí còn nghiêm trọng biết mấy... thí dụ, như vụ Trương Tấn Sang bị tô hiếp dâm... rồi chuyện cũng chìm xuồng, huống gì là chuyện xảy ra ở một xã nghèo, nơi khỉ ho cò gáy.Nhưng, khi cbìm xuồng xong, nghề giáo còn gì nữa...Những tượng đài nghề giáo trong trí nhớ chúng ta rồi sẽ phai nhạt. Và Đảng CSVN chỉ chờ cho mọi chuyện trong trí nhớ người dân phai nhạt. Chỉ có những gì được tô hông trong lịch sử Đảng CSVN mới được phép nhắc tới ngày này qua ngày kia. Ai cũng thấy thế.