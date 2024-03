- TNS Bernie Sanders (Độc lập) và TNS Laphonza Butler (Dân Chủ) ra dự luật Thượng viện, DB Mark Takano (Dân Chủ ra dự luật Hạ Viện: công nhân Mỹ trong 4 năm sẽ làm việc 32 giờ/tuần với lương cũ, vì robot chiếm quá nhiều việc. - Quân đội Israel sẽ gom dân thường Palestine từ Rafah vào "các hòn đảo nhân đạo" ở Gaza - Gaza: ít nhất 6 người Palestine bị quân Israel bắn chết trong khi tìm thực phẩm vi

Tương lai công nhân Mỹ sẽ làm việc 32 giờ/tuần? Một dự luật mới đang đưa ra, rút ngắn giờ làm việc với tiền lương tuần không đổi.

- TNS Bernie Sanders (Độc lập) và TNS Laphonza Butler (Dân Chủ) ra dự luật Thượng viện, DB Mark Takano (Dân Chủ ra dự luật Hạ Viện: công nhân Mỹ trong 4 năm sẽ làm việc 32 giờ/tuần với lương cũ, vì robot chiếm quá nhiều việc.

- Quân đội Israel sẽ gom dân thường Palestine từ Rafah vào "các hòn đảo nhân đạo" ở Gaza

- Gaza: ít nhất 6 người Palestine bị quân Israel bắn chết trong khi tìm thực phẩm viện trợ

- Gaza: 31.341 người Palestine chết, 73.134 người bị thương kể từ ngày 7/10.

- Thông tấn Nga tung tin đồn để tuyên truyền: Quân đội Ukraine sắp đảo chánh

- Đan Mạch: bắt đầu luật mới, phụ nữ phải đi nghĩa vụ quân sự 11 tháng như nam

- Georgia: Thẩm phán McAfee đã bác 6 trong số 41 tội danh chống lại Trump và đồng phạm. Ngày mai sẽ bàn chuyện giữ hay bỏ Biện Lý Willis

- Biden lo ngại vì hãng thép Nhật mua hãng thép Mỹ.

- Bộ Ngoại giao Đài Loan cảm ơn Mỹ hỗ trợ quân sự cho Đài Loan

- Nissan xem xét hợp tác với Honda Motor để sản xuất xe điện.

- Tuổi thọ toàn cầu đã giảm 1,6 năm trong hai năm đầu của đại dịch COVID-19, nhưng tuổi thọ ở Úc lại tăng

- Dân số Thái Lan có thể giảm từ 66 triệu xuống chỉ còn 33 triệu trong 60 năm nữa

- Cảng sát trưởng New Orleans báo động: chuột say ma túy.

- Hạ viện OK cấm TikTok vì an ninh quốc gia. TikTok nói hy vọng Thượng Viện Mỹ sẽ quăng bỏ dự luật

- Hệ thống siêu thị giá rẻ Dollar Tree sẽ đóng cửa 1.000 cửa tiệm Family Dollar

- Quận Cam: ung thư nơi giới trẻ tăng.

- Los Angeles: hãng Waymo xe taxi không người lái bắt đầu chạy. Cuối năm sẽ chạy ở Austin, Texas

- New Jersey: Shawn Nguyen bị bắt vì tấn công tình dục ở 1 trạm xăng

- California: James Bui bị kêu án 15 năm tù, bồi thường 200.000 USD vì lạm dụng tình dục trẻ em

- TIN VN. Cột đèn cũng ra đi: 25 cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng và 17 học viên chất lượng cao không trở về sau đào tạo ở nước ngoài.

- TIN VN. Cán bộ Hải quan lái xe gắn máy, va chạm xe hơi giữa phố, liền nổi giận, lấy nón bảo hiểm đập vỡ nát kính xe hơi.

- TIN VN. Việt kiều mua khoảng 10.000 căn nhà tại Việt Nam mỗi năm.

- HỎI 1: Gần 30% phụ nữ thế hệ Gen Z là giới tính thứ ba? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Phụ nữ bị trầm cảm dễ chết vì bệnh tim hơn nam giới? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-14/3/2024) ⚪---- Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (Độc lập-Vt.) hôm thứ Tư đã giới thiệu một dự luật nhằm thiết lập một tuần làm việc tiêu chuẩn 4 ngày ở Hoa Kỳ mà không bị cắt giảm lương.

Dự luật, trong khoảng thời gian bốn năm, sẽ hạ ngưỡng yêu cầu trả lương làm thêm giờ, từ 40 giờ xuống còn 32 giờ/tuần. Nó sẽ yêu cầu trả lương làm thêm giờ ở mức gấp 1,5 lần mức lương thông thường của một công nhân cho những ngày làm việc dài hơn 8 giờ và nó sẽ yêu cầu trả lương làm thêm giờ gấp đôi mức lương thông thường của một công nhân cho những ngày làm việc dài hơn 12 giờ.

Theo một thông cáo báo chí, Đạo luật làm việc 32 giờ/ tuần cũng sẽ bảo vệ tiền lương và phúc lợi của người lao động để đảm bảo không bị mất lương. Một thông cáo báo chí mô tả đạo luật này là “một bước quan trọng nhằm đảm bảo rằng người lao động được chia sẻ sự gia tăng lớn về năng suất nhờ trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và công nghệ mới”.

Sanders cho biết trong một thông cáo báo chí: “Chuyển sang chế độ làm việc 32 giờ/tuần mà không bị mất lương không phải là một ý tưởng cấp tiến. “Ngày nay, công nhân Mỹ có năng suất cao hơn 400% so với những năm 1940. Chưa hết, hàng triệu người Mỹ đang làm việc nhiều giờ hơn với mức lương thấp hơn so với nhiều thập niên trước. Điều đó phải thay đổi.”

“Lợi ích tài chính từ những tiến bộ lớn về trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và công nghệ mới phải mang lại lợi ích cho tầng lớp lao động, không chỉ các Tổng Quản Trị CEO của công ty và các cổ đông giàu có ở thị trường tài chánh Wall Street. Đã đến lúc giảm mức độ căng thẳng ở đất nước chúng ta và cho phép người Mỹ tận hưởng chất lượng cuộc sống tốt hơn”, ông viết.

Sanders đã đưa ra luật này cùng với Thượng nghị sĩ Laphonza Butler (Dân Chủ-Calif.), và Dân Biểu Mark Takano (Dân Chủ-Calif.) đã đưa ra luật đồng hành tại Hạ viện. Butler viết trong một tuyên bố: “Trong khi lương của các CEO tiếp tục tăng, thì công nhân của chúng tôi đang thấy mình làm nhiều việc hơn nhưng kiếm được ít hơn mức họ có được trong nhiều thập niên. Đạo luật làm việc 32 giờ/tuần sẽ cho phép những người Mỹ chăm chỉ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình trong khi vẫn bảo vệ tiền lương của họ và đảm bảo lợi nhuận không chỉ rơi vào tay một số ít người được chọn.”

Sanders, chủ tịch Ủy ban Thượng viện về Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu, đã đưa ra luật này trước phiên điều trần của ủy ban hôm thứ Năm về cùng chủ đề. Ủy ban sẽ nghe ý kiến của Chủ tịch United Auto Workers Shawn Fain, cùng với các nhân chứng khác. Trong thông báo, Sanders đã trích dẫn một số chương trình và nghiên cứu thí điểm cho thấy năng suất được cải thiện khi làm việc 4 ngày/tuần. Các nghiên cứu phần lớn phát hiện ra rằng vì người lao động hạnh phúc hơn nên họ làm việc hiệu quả hơn và ít bị kiệt sức hơn.

Sanders cũng chỉ ra các quốc gia khác đã thực hiện động thái rút ngắn tuần làm việc. Pháp có tuần làm việc 35 giờ và đang xem xét chuyển sang tuần làm việc 32 giờ, còn Na Uy và Đan Mạch có tuần làm việc khoảng 37 giờ.

Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (Fair Labor Standards Act) được ký thành luật vào năm 1938 và thiết lập chế độ làm việc 44 giờ/tuần, thiết lập tiêu chuẩn liên bang được áp dụng rộng rãi đầu tiên. Hai năm sau, luật này dần dần áp dụng chế độ tuần làm việc 40 giờ/tuần như hiện nay.

⚪---- Thông tấn Nga tung tin đồn để tuyên truyền: Quân đội Ukraine được cho là đang lên kế hoạch chiếm giữ Verkhovna Rada (Quốc Hội) ở Kiev bằng vũ lực, theo thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin hôm thứ Năm. Tình báo Nga được cho là đã giành được quyền truy cập vào kênh Telegram được sử dụng bởi "đại diện các đơn vị tinh nhuệ" của Lực lượng Vũ trang Ukraine và các thành viên của Cơ quan An ninh Ukraine. Theo một nguồn tin được hãng tin này trích dẫn, các thành viên của kênh này "đang thảo luận nghiêm túc về các phương án nhằm lật đổ chính phủ hiện tại và bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine". Ghi chú: nếu âm mưu đảo chánh có thật, thì thông tấn Nga sẽ im lặng, chờ cho xáo trộn, không loan tin làm chi.

⚪---- Nga: rơi trực thăng, chết ít nhất 2 người. Một chiếc trực thăng chở công nhân từ một trong các mỏ ở vùng Magadan, nằm ở Viễn Đông của Nga, đã bị rơi trong đêm khiến ít nhất hai người trên máy bay thiệt mạng, các cơ quan dịch vụ khẩn cấp nói với Interfax. Người ta nghi ngờ rằng điều kiện thời tiết xấu và trục trặc kỹ thuật có thể đã khiến chiếc trực thăng bị rơi. Cụ thể, vụ việc xảy ra trong quá trình đưa đón công nhân theo ca thường xuyên trên địa bàn.

⚪---- Đan Mạch sẽ trở thành quốc gia châu Âu thứ ba bắt phụ nữ đi nghĩa vụ quân sự bắt đầu từ năm 2026, theo chính phủ Đan Mạch tuyên bố hôm thứ Tư. Reuters đưa tin, Na Uy bắt đầu tuyển phụ nữ vào năm 2015 và Thụy Điển vào năm 2017. Thông báo này là một trong số ít thông báo được đưa ra nhằm giải quyết những gì Thủ tướng cho là những thiếu sót lớn về quốc phòng, đặc biệt là khi căng thẳng trong khu vực ngày càng gia tăng do Nga xâm chiếm Ukraine.

Thời gian nhập ngũ cũng sẽ kéo dài lên 11 tháng đối với cả hai giới; hiện tại là bốn tháng. Nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với nam giới trên 18 tuổi ở Đan Mạch, nhưng có đủ tình nguyện viên nên không phải nam giới nào cũng phải nhập ngũ. Một cuộc xổ số được tổ chức để lấp đầy những chỗ cần thiết. Đan Mạch cũng sử dụng quân đội chuyên nghiệp trong quân đội của mình.

Phụ nữ trước giờ đã có thể tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự ở Đan Mạch, và năm ngoái, khoảng 1/4 trong số 4.700 người thực hiện nghĩa vụ quân sự ở nước này là nữ. (Tổng cộng lực lượng vũ trang của Đan Mạch có khoảng 20.000 quân nhân tại ngũ.) Đan Mạch cũng tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quân sự từ 1,4% GDP lên 2% để đáp ứng mục tiêu của NATO vào năm tới.

⚪---- Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết ít nhất 6 người Palestine đã bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) giết chết hôm thứ Năm trong khi chờ đợi viện trợ nhân đạo. Theo báo cáo, người Palestine đang vội vã đi lấy hàng viện trợ thì lực lượng Israel nổ súng. Vụ tương tự xảy ra vào cuối tháng 2, khi hơn 100 người Gaza thiệt mạng trong quá trình IDF chuyển hàng viện trợ tới phần phía bắc của khu vực này. Israel cho rằng những cái chết là do "đẩy, giẫm đạp và bị xe tải cán qua".

⚪---- Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho biết hôm thứ Tư trong cuộc họp báo rằng quân đội Israel có ý định điều động dân thường di dời từ Rafah đến "các hòn đảo nhân đạo" ở khu vực trung tâm của Dải Gaza trước chiến dịch dự kiến ở thị trấn phía nam Gaza.

Hagari lưu ý: "Chúng tôi cần đảm bảo rằng 1,4 triệu người hoặc ít nhất một lượng đông người trong số 1,4 triệu người sẽ di chuyển. Đi đâu? Đến các hòn đảo nhân đạo mà chúng tôi sẽ tạo ra cùng với cộng đồng quốc tế", Hagari lưu ý và nói thêm rằng những người Palestine di tản sẽ được cung cấp thực phẩm, nước và các nhu yếu phẩm khác. Tuy nhiên, người phát ngôn không tiết lộ khi nào cuộc di tản sẽ diễn ra cũng như khi nào cuộc tấn công trên bộ của Rafah sẽ bắt đầu.

⚪---- Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết trong một bản cập nhật hôm thứ Năm rằng số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza đã lên tới 31.341 người kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Israel. Ước tính có 73.134 người bị thương kể từ ngày 7/10. Bộ cho biết quân Israel đã giết chết 69 người Palestine và làm bị thương 110 người trong 24 giờ qua. “Một số nạn nhân vẫn đang nằm dưới đống đổ nát và trên đường, và việc chiếm đóng đã ngăn cản lực lượng cứu thương và dân phòng tiếp cận họ”, cơ quan này cho biết thêm.

⚪---- Georgia: Thẩm phán Tòa án Tối cao tiểu bang Scott McAfee đã bác bỏ sáu trong số 41 tội danh chống lại Donald Trump và các bị cáo khác trong vụ lật ngược bầu cử ở Quận Fulton, Ga., hôm thứ Tư. McAfee xác định rằng các cáo buộc liên quan đến việc các bị cáo gạ gẫm các quan chức Georgia vi phạm lời tuyên thệ nhậm chức của họ đã không nêu rõ tội danh mà các quan chức đó được yêu cầu phạm phải, theo hồ sơ hôm thứ Tư.

McAfee giải thích rằng sáu tội danh được đề cập đều chứa “tất cả các yếu tố thiết yếu của tội hình sự nhưng không đưa ra đủ chi tiết về bản chất của hành vi phạm tội của chúng”. Ông nói thêm rằng các cáo buộc không cung cấp cho bị cáo đủ thông tin để chuẩn bị bào chữa. McAfee viết: “Các bị cáo có thể đã vi phạm Hiến pháp và đạo luật theo hàng chục tội, nếu không muốn nói là hàng trăm, theo những cách khác nhau”.

Bất chấp việc bác bỏ các cáo buộc này, McAfee vẫn làm rõ rằng "hành vi công khai" bị cáo buộc trong các cáo buộc có thể được các công tố viên lập luận để hỗ trợ các cáo buộc khác trong vụ án. "Và thậm chí sau đó, bị cáo có thể bị kết tội âm mưu ngay cả sau khi được tuyên trắng án đối với bất kỳ hành vi công khai nào được cho là do bị cáo đó thực hiện, miễn là ít nhất một hành vi công khai được chứng minh là do một đồng phạm thực hiện," McAfee đã viết.

McAfee phủ nhận nỗ lực của các bị cáo nhằm thách thức các hành vi công khai bị buộc tội trong sáu tội danh khác, với lý do các tiêu chuẩn bào chữa khác nhau. McAfee đã không đưa ra phán quyết về nỗ lực của bên bào chữa nhằm loại bỏ Biện lý Quận Fulton Fani Willis và công tố viên trưởng Nathan Wade khỏi vụ án. Ông nói trong phiên điều trần vào ngày 1 tháng 3 rằng ông hy vọng sẽ có quyết định vào thứ Sáu. (Ghi chú: tức là ngày mai, Thẩm phán McAfee sẽ quyết định xem có nên hay không loại bỏ Biện lý Willis ra khỏi hồ sơ truy tố Trump vì "mối tình [đã qua]" với Công tố Wade. Hồ sơ truy tố Trump theo luật RINO của tiểu bang Georgia rất phức tạp, tức là nhằm cáo buộc Trump cấu kết băng đảng để phạm tội về bầu cử 2020, vì có thể có chứng cớ Giuliani có tội nhưng không có chứng cớ trực tiếp là Trump phạm tội.)

⚪---- Biden lo ngại vì hãng thép Nhật mua hãng thép Mỹ. TT Biden dự kiến sẽ chia sẻ mối quan ngại của mình về khả năng mua lại Tập đoàn thép Hoa Kỳ của Tập đoàn thép Nippon (NSC), tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Tư trích dẫn 6 nguồn tin tóm tắt về vấn đề này. Theo các nguồn tin, tuyên bố này sẽ được đưa ra trước khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thăm nước này vào ngày 18 tháng 4. Họ nói thêm rằng Bạch Ốc đã thông báo cho chính phủ Nhật Bản về tuyên bố được đề cập.

Một trong những nguồn tin đề cập rằng nguyên thủ quốc gia sẽ không trực tiếp nói rằng ông phản đối thỏa thuận nhưng có thể sẽ lặp lại những bình luận trước đó từ các quan chức Bạch Ốc kêu gọi "xem xét kỹ lưỡng" về thỏa thuận có thể có.

⚪---- Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm thứ Ba (12/3) cảm ơn Bạch Ốc vì lần đầu tiên trong lịch sử đưa ra yêu cầu độc lập về hỗ trợ quân sự cho Đài Loan trong yêu cầu ngân sách năm tới. Bộ cho biết Yêu cầu ngân sách năm tài chính 2025 của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được công bố hôm thứ Hai (11/3) bao gồm một yêu cầu độc lập lịch sử trị giá 100 triệu USD (3,14 tỷ Đài tệ) cho hỗ trợ quân sự của Đài Loan. Nếu được Quốc hội thông qua, quỹ này sẽ được sử dụng thông qua các kênh Tài trợ Quân sự Nước ngoài (Foreign Military Financing) để mua vũ khí cho Đài Loan.

⚪---- Nissan Motor Co., Ltd. đang xem xét hợp tác với Honda Motor Co. Ltd. trong việc sản xuất xe điện. Các nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận tại Nissan về mối quan hệ hợp tác này vẫn đang ở giai đoạn đầu, trong khi quan điểm của Honda vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó, cùng một cơ quan truyền thông đưa tin rằng cả Nissan và Honda đều đang có kế hoạch giảm năng lực sản xuất tại Trung Quốc.

⚪---- Một nghiên cứu mới cho thấy tuổi thọ toàn cầu đã giảm 1,6 năm trong hai năm đầu tiên của đại dịch COVID-19, nhưng Úc là một trong số ít quốc gia đi ngược lại xu hướng này. Bài báo trên tạp chí y khoa The Lancet hôm thứ Ba là bài báo đầu tiên cung cấp cái nhìn toàn diện về thiệt hại của đại dịch đối với sức khỏe con người cho đến nay.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy phần lớn trong số 204 quốc gia trong nghiên cứu đều có tuổi thọ trung bình giảm, trong đó khu vực Mỹ Latinh và Caribe có mức giảm mạnh nhất là 3,7 năm.

Austin Schumacher, đồng tác giả đầu tiên của báo cáo, cho biết:“Tuổi thọ đã giảm ở 84% quốc gia và vùng lãnh thổ trong đại dịch này, cho thấy tác động tiềm tàng tàn khốc của các mầm bệnh mới”. Ông cũng là Quyền Phó Giáo sư tại Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) của Đại học Washington, đây là tổ chức y tế độc lập đứng sau nghiên cứu.Kết quả cho thấy Australia nằm trong số 32 quốc gia thách thức xu hướng toàn cầu, ghi nhận mức tăng tuổi thọ trong giai đoạn 2019-2021 chứ không giảm. Theo dữ liệu được trình bày trong nghiên cứu, tuổi thọ của người Úc vào năm 2021 là 83,4 tuổi. Để so sánh, tuổi thọ trung bình toàn cầu năm 2021 là 71,7 năm.⚪---- Thái Lan: Phó Thủ tướng Somsak Thepsutin cảnh báo rằng dân số Thái Lan có thể giảm mạnh từ 66 triệu xuống chỉ còn 33 triệu trong vòng sáu thập niên. Theo Somsak, dự báo đáng báo động này được đưa ra cho thấy những hậu quả nghiêm trọng đối với sức sống và an ninh kinh tế của quốc gia, với dân số trong độ tuổi lao động giảm từ 46 triệu xuống chỉ còn 14 triệu.Phát biểu tại cuộc họp của ủy ban ngăn ngừa mang thai ở tuổi vị thành niên do ông làm chủ tịch, Somsak nhấn mạnh tính cấp thiết của việc giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm mạnh. Somsak trích dẫn số liệu thống kê từ Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC). Ông nhấn mạnh sự sụt giảm đáng kinh ngạc về tỷ lệ sinh từ 6,29 năm 1970 xuống chỉ còn 1,08 vào năm 2023.⚪---- New Orleans: chuột say ma túy. Giám đốc Sở Cảnh sát New Orleans trong tuần này đã khiến các thành viên của Hội đồng Thành phố choáng váng với một chi tiết mà ủy ban chưa từng nghe trước đây: Chuột đã tràn ngập Phòng Chứng cứ và Tài sản của NOPD (Ty Cảnh Sát New Orleans), phá hủy bằng chứng thu thập được trong các vụ buôn bán ma túy. iám đốc NOPD Anne Kirkpatrick nói: “Những con chuột đang ăn cần sa của chúng tôi. Tất cả đều lên cơn phê.”Theo Matt Hill, giáo sư tại Đại học Calgary, người cũng nghiên cứu về chuột và cần sa, không có khả năng chuột thực sự bị say cần sa, vì chỉ ăn cần sa thô cũng không khiến ai đó - thậm chí là chuột - say. Axios. Hill nói: “Nếu những con chuột ăn cần sa sống, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng thực sự phê”.Những bình luận của Kirkpatrick được đưa ra trong cuộc họp ủy ban tư pháp hình sự hôm thứ Hai, khi hội đồng tiến hành kế hoạch chuyển trụ sở NOPD khỏi ngôi nhà gần 60 năm của nó trên Phố South Broad. Thành phố có kế hoạch chuyển khu vực này thành hai tầng của một tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố đối diện với Superdome.Kirkpatrick cũng cho biết có gián và “nấm mốc nặng” trong tòa nhà hiện tại mà bà gọi là vấn đề sức khỏe. Thang máy và nhà vệ sinh của tòa nhà thường xuyên không hoạt động. Kirkpatrick nói với hội đồng: “Cuối cùng, việc các bạn bỏ thêm tiền vào [trụ sở hiện tại] là vô nghĩa. Không ổn đâu.” Các thành viên hội đồng dự kiến sẽ tổ chức bỏ phiếu đầy đủ về trụ sở mới tại một cuộc họp trong tương lai.⚪---- Người phát ngôn của TikTok đã tuyên bố rằng hy vong Thượng Viện Mỹ sẽ bác bỏ dự luật của Hạ viện Hoa Kỳ trong đó ra “lệnh cấm” đối với nền tảng truyền thông xã hội TikTok. Dự luật hiện cần phải được Thượng viện thông qua, sau đó sẽ được chuyển đến Tổng thống Mỹ Joe Biden để ký. Người phát ngôn nhận xét: “Chúng tôi hy vọng Thượng viện sẽ xem xét thực tế, lắng nghe cử tri và nhận ra tác động của dự luật này đối với nền kinh tế, 7 triệu doanh nghiệp nhỏ và 170 triệu người Mỹ sử dụng TikTok”.⚪---- Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua vào thứ Tư dự luật cấm TikTok ở trong Hoa Kỳ trừ khi ứng dụng thay đổi chủ sở hữu ByteDance Ltd. với kết quả là 352–65. Dự luật bây giờ sẽ được bỏ phiếu tại Thượng viện. Nó được đưa ra sau khi đại diện của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng như các cơ quan tình báo của nước này phát hiện ra rằng TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia và Trung Quốc có thể sử dụng nó để truy cập dữ liệu của người dùng và can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.⚪---- Hệ thống siêu thị giá rẻ Dollar Tree cho biết hôm thứ Tư họ sẽ đóng cửa 1.000 cửa tiệm Family Dollar vì họ báo cáo khoản lỗ hoạt động 1,89 tỷ USD trong quý IV. Công ty cho biết 1.000 cửa hàng sẽ đóng cửa trong vài năm, với 600 cửa hàng dự kiến đóng cửa vào năm 2024.Tuyên bố hôm thứ Tư của Dollar Tree cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch đóng cửa khoảng 600 cửa hàng Family Dollar trong nửa đầu năm tài chính 2024. Ngoài ra, khoảng 370 cửa hàng Family Dollar và 30 cửa hàng Dollar Tree sẽ đóng cửa trong vài năm tới khi kết thúc thời hạn thuê hiện tại của mỗi cửa hàng.”⚪---- Quận Cam: ung thư nơi giới trẻ tăng. Mặc dù độ tuổi trung bình được chẩn đoán ung thư là 66 tuổi, với nguy cơ mắc bệnh ngày càng tăng khi con người già đi, dữ liệu mới cho thấy xu hướng đáng lo ngại ở những người dưới 50 tuổi đang mắc một số bệnh ung thư.Một báo cáo mới đáng lo ngại từ Trung tâm Ung thư Quỹ Lennar Quận Cam (Orange County Lennar Foundation Cancer Center) của City of Hope công bố hôm thứ Ba cho thấy tỷ lệ ung thư ở những người từ 18-49 tuổi đang tăng với tỷ lệ cao hơn các thế hệ trước, một phần là do sự gia tăng ung thư đại trực tràng và ung thư vú.Tiến sĩ Edward Kim, Bác sĩ trưởng tại bệnh viện City of Hope Orange County cho biết: “Nếu chúng ta thấy xu hướng hiện nay là những người dưới 50 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết thì đến năm 2030, bệnh này sẽ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở thanh niên ở Hoa Kỳ."Có lẽ còn đáng báo động hơn nữa là Quận Cam đang dẫn đầu khu vực Nam California với số liệu thống kê đáng sợ đó, theo dữ liệu từ Viện Ung thư Quốc gia. Chỉ riêng trong năm ngoái, 18% bệnh nhân ung thư được chăm sóc tại City of Hope dưới 50 tuổi.

Tiến sĩ Amanda Schwer, bác sĩ chuyên khoa ung thư bức xạ tại City of Hope, Quận Cam, cho biết: “Thành thật mà nói, tôi đã phải tạm nghỉ ngơi trong văn phòng của mình vì liên tiếp đưa tin xấu cho ba bệnh nhân ở độ tuổi đầu 30. Đây thực sự là lần đầu tiên đối với tôi”.

⚪---- Los Angeles: xe taxi không người lái bắt đầu chạy. Waymo LLC cho biết hôm thứ Tư rằng dịch vụ gọi xe hoàn toàn tự động của họ sẽ có mặt ở Los Angeles, California bắt đầu từ ngày 14 tháng 3. Công ty thuộc sở hữu của Alphabet Inc. cho biết ban đầu họ sẽ bao phủ một khu vực rộng 63 dặm vuông từ Santa Monica đến Trung tâm thành phố Los Angeles và mở rộng quy mô theo thời gian. Mặc dù những chuyến đi đầu tiên sẽ miễn phí nhưng Waymo cho biết họ sẽ chuyển sang dịch vụ trả phí trong những tuần tới.

Waymo cũng cho biết họ có kế hoạch triển khai dịch vụ này ở Austin, Texas vào cuối năm nay, với diện tích 43 dặm vuông. Công ty cho biết: “Ở giai đoạn thử nghiệm này, chúng tôi sẽ cung cấp các chuyến đi cho nhân viên Waymo trước khi mở dịch vụ Waymo One cho công chúng vào cuối năm nay”.

⚪---- New Jersey: Shawn Nguyen, 44 tuổi, ở Thị trấn Egg Harbor, đã bị bắt vào thứ Hai, ngày 11 tháng 3. theo Sở Cảnh sát Thị trấn Hamilton thông báo. Một cuộc điều tra về Nguyễn bắt đầu vào tháng 6 năm 2022 khi các quan chức của Township of Hamilton trả lời báo cáo về một "người phụ nữ gặp nạn" tại trạm xăng Wawa trên Black Horse Pike ở Mays Landing. Các nhà điều tra cho biết, Nguyễn đã lợi dụng lúc đó đang giữ chức người tuyển dụng cho Vệ Binh New Jersey để tấn công tình dục cô gái 16 tuổi.

Nguyễn bị truy tố hai tội tấn công tình dục, tiếp xúc tình dục hình sự, hai tội gây nguy hiểm cho trẻ em và hành vi sai trái của quan chức. Nguyen bị giam tại Cơ sở Tư pháp Quận Atlantic. Đơn vị truy bắt tội phạm của cảnh sát tiểu bang và Văn phòng Công tố Quận Atlantic đã hỗ trợ điều tra.

⚪---- California: James Bui, cư dân Quận Butte, đã bị kết án tù và phải trả số tiền bồi thường lên tới sáu con số vì tội lạm dụng tình dục trẻ em liên tục. Biện lý Quận Butte thông báo rằng James Bui, 36 tuổi, đã bị kết án từ 15 năm tù cho tới chung thân và phải bồi thường 200.000 USD vì hành vi lạm dụng tình dục liên tục đối với con nhỏ của cô bạn gái cũ. Năm ngoái, Bùi đã khai không chống lại hồ sơ truy tố về tội quấy rối tình dục trẻ em dưới 10 tuổi.

Cuối mùa xuân năm 2023, Sở cảnh sát Chico mở cuộc điều tra sau khi bé gái khai với mẹ rằng Bùi đã quấy rối cô bé trong nhiều năm. Bùi đã có mối quan hệ 9 năm với mẹ của nạn nhân, trong thời gian đó nạn nhân đã sống chung với họ nhiều lần. Nạn nhân đã trình báo việc bạo hành với mẹ cô sau khi mẹ cô và Bùi chia tay, mẹ cô bé đã báo cảnh sát.

Các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng việc lạm dụng bắt đầu khi nạn nhân mới 6 tuổi và kéo dài trong 4 năm. Các thám tử của Ty Cảnh Sát Chico (California) đã bắt giữ Bùi vào tháng 6 năm 2023, lúc đó Bùi đã phủ nhận các cáo buộc. Cảnh sát đã thu hồi được tin nhắn gửi cho nạn nhân từ điện thoại di động của Bùi, trong vài năm trước, có nội dung mang tính chất tình dục và mô tả ý định của Bùi với nạn nhân mặc dù cô bé đã liên tục chống đối. Bùi cũng được cho là đã gửi cho nạn nhân nội dung khiêu dâm và yêu cầu cô bé xóa tin nhắn.

Bùi bị tuyên án vào ngày 28 tháng 2/2024. Ngoài án tù, các công tố viên yêu cầu nạn nhân phải bồi thường những tổn thương mà bé gái đã phải chịu đựng vì Bùi. Thẩm phán đã chấp thuận cho nạn nhân 200.000 USD tiền phạt mà Bui phải bồi thường.

⚪---- TIN VN. Cột đèn cũng ra đi: 25 cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng và 17 học viên chất lượng cao không trở về sau đào tạo ở nước ngoài. Theo Báo Giáo Dục. Ngày 13/3, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay. Theo số liệu thống kê của Công an TP Đà Nẵng, Đà Nẵng có 83 công ty hoạt động dịch vụ tư vấn du học nước ngoài và 10 doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động. Số người ra nước ngoài học tập, lao động đều chấp hành tốt pháp luật ở nước sở tại và chưa có trường hợp bị trả về do vi phạm pháp luật. Đáng chú ý là tình trạng công dân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi được cử đi du học theo các Đề án, chương trình của TP, của các đơn vị sự nghiệp gây dư luận không tốt như: 25 trường hợp cán bộ, giảng viên thuộc Đại học Đà Nẵng sau khi hoàn thành xong quá trình đào tạo, công tác ở nước ngoài đã tiếp tục cư trú, làm việc ở nước ngoài, không về nước theo hợp đồng ký kết; 17 học viên thuộc đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không trở về nước làm việc…

⚪---- TIN VN. Việt kiều mua khoảng 10.000 căn nhà tại Việt Nam mỗi năm. Theo Báo An Ninh Tiền Tệ. Thống kê của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho thấy, lượng kiều hối về Việt Nam từ năm 1993 (năm đầu tiên thống kê kiều hối) đến hết 2022 đạt trên 190 tỷ USD, gần bằng lượng vốn FDI giải ngân trong cùng kỳ. Riêng nguồn kiều hối kỷ lục 19 tỷ USD của năm 2022 đã đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất từ nước ngoài. Nhu cầu về kiều hối đối với lĩnh vực bất động sản đã được ghi nhận. Theo một thống kê từ 2016 của của Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, khoảng 15-20% số tiền đó được đầu tư trực tiếp vào bất động sản. Nếu tính toán nhanh, chỉ riêng con số này có thể lên tới khoảng 10.000 căn hộ mỗi năm.

⚪---- TIN VN. Cán bộ Hải quan lái xe gắn máy, va chạm xe hơi giữa phố, liền nổi giận, lấy nón bảo hiểm đập vỡ nát kính xe hơi. Theo báo Người Lao Động. Theo cơ quan chức năng, người đàn ông “hùng hổ” dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ôtô khi xảy ra va chạm giao thông là một cán bộ hải quan. Ngày 14-3, tin từ cơ quan chức năng cho biết người đàn ông đi xe máy dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông gây bức xúc dư luận là một cán bộ hải quan ở tỉnh Nghệ An. Danh tính người này được xác định là P.H.B. (SN 1984), công tác tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An. Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ ngày 13-3, một người đàn ông đi xe máy Honda Air Blade đang đi vào vòng xuyến ngã 5 đường Trường Thi - Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ôtô hiệu Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường. Sau khi ngã xe, người này bất ngờ cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ôtô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe.

Video dài 44 giây đồng hồ, theo Nghệ An TV:



https://youtu.be/afYCwt20Rig?si=tv5jxko9hFDvD5Pv

⚪---- HỎI 1: Gần 30% phụ nữ thế hệ Gen Z là giới tính thứ ba?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một báo cáo mới của Gallup, tỷ lệ người trưởng thành đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và đồng tính ở Hoa Kỳ tiếp tục tăng, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 7,6% vào năm 2023. Chia theo giới tính, cuộc khảo sát với 12.000 người từ 18 tuổi trở lên trên khắp đất nước cho thấy phụ nữ có khả năng xác định mình là LGBTQ cao gần gấp đôi so với nam giới.

Jeffrey Jones, biên tập viên cấp cao của Gallup, nói với NBC News: “Gần 30% phụ nữ Gen Z xác định là LGBTQ +, hầu hết là lưỡng tính”. “Đó là nơi dường như có rất nhiều sự tăng trưởng đang diễn ra.”

Đây là năm đầu tiên Gallup đưa ra báo cáo nhận dạng LGBTQ hàng năm theo cách phân chia từng thế hệ theo giới tính. Cuộc khảo sát cho thấy ở tất cả các thế hệ, 8,5% phụ nữ và 4,7% nam giới được xác định là LGBTQ. Cuộc khảo sát đã báo cáo tỷ lệ sai số lấy mẫu cộng hoặc trừ 4 điểm phần trăm trong số những người trả lời LGBTQ.

https://www.nbcnews.com/news/us-news/nearly-30-gen-z-women-identify-lgbtq-gallup-survey-finds-rcna143019

⚪---- HỎI 2: Phụ nữ bị trầm cảm dễ chết vì bệnh tim hơn nam giới?

ĐÁP 2: Đúng thế. Các nhà nghiên cứu đang tập trung vào lý do tại sao phụ nữ chống lại chứng trầm cảm có thể dễ mắc bệnh tim hơn nam giới. Một nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí JACC: Châu Á (JACC: Asia) nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh các chiến lược phòng ngừa và quản lý theo các yếu tố đặc trưng về giới tính. Tiến sĩ Hidehiro Kaneko, Phó giáo sư y khoa tại Đại học Tokyo, Nhật Bản, cho biết điều này “có thể giúp phát triển các chiến lược phòng ngừa và điều trị có mục tiêu” đối với các nguy cơ về sức khỏe tim mà bệnh nhân trầm cảm phải đối mặt.

Trầm cảm là nguyên nhân gây bệnh đứng thứ ba trên toàn thế giới. Nó có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim bao gồm đau tim, đau thắt ngực, đột quỵ và tử vong.

Các nhà nghiên cứu cho biết, khi phụ nữ bị trầm cảm, họ có nhiều khả năng phát triển các yếu tố nguy cơ truyền thống đối với bệnh tim, chẳng hạn như huyết áp cao, tiểu đường và béo phì. Khác biệt về di truyền và nội tiết tố cũng có thể góp phần gây ra nguy cơ mắc bệnh tim ở phụ nữ.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/03/13/japan-depression-women-study/3351710336705/

.