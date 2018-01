Nam, Bắc Hàn Hòa Dịu Nhờ Olympic

SEOUL, Nam Hàn -- Đất nước chia cắt là một nỗi đau buồn... và bây giờ đang có hy vọng đối thoaị qua cơ duyên Thế Vận.Bản tin KBS ghi rằng Nam Hàn quyết tâm tổ chức thành công Olympic hướng đến xây dựng hòa bình trên bán đảo.Nam Hàn hôm thứ Sáu (19/1) đã tổ chức cuộc họp một số bộ, ban ngành chủ chốt trong đó có Bộ Thống nhất, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018, góp phần xây dựng hòa bình trên bán đảo Nam Hàn .Tại đây, Bộ Thống nhất báo cáo kế hoạch tổ chức một kỳ Thế vận hội Olympic Pyeongchang 2018 hòa bình, nhân có sự góp mặt của đoàn thể thao Bắc Hàn, hướng tới đối thoại mở ra hợp tác phát triển quan hệ liên Triều, ổn định hòa bình bán đảo.Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, trong thời gian diễn ra sự kiện Olympic sẽ có quan khách, lãnh đạo cấp cao nhất của hơn 20 nước đến thăm Nam Hàn . Bộ này nhấn mạnh cần nhân dịp này biến sự kiện Olympic thành cầu nối xây dựng hòa bình trên bán đảo.Đặc biệt, Bộ này nhấn mạnh sẽ tập trung các nguồn lực có thể để xây dựng lộ trình đối thoại song phương giữa Bắc Hàn và Mỹ, xúc tiến các cuộc tiếp xúc hai miền Nam-Bắc cũng như đàm phán Mỹ-Triều tại Nam Hàn .Về phần mình, Bộ Quốc phòng báo cáo cụ thể về kế hoạch an ninh để Olympic diễn ra an toàn. Bộ này cho biết hiện đang duy trì tư thế sẵn sàng tác chiến phòng vệ tổng hợp các lực lượng dân, quân, cảnh sát, điều hành các lực lượng đặc công chống khủng bố tại từng địa phương diễn ra Thế vận hội.Trong phần báo cáo của mình, Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Nam Hàn cho biết sẽ hỗ trợ tổ chức Olympic bằng các hoạt động bên lề như mời các cựu binh nước ngoài đến dự sự kiện, giới thiệu những người có công với đất nước tham dự Paralympic.Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nam Hàn Lee Nak-yeon đề cập đến việc Nam Hàn và Bắc Hàn nhất trí hợp nhất đội khúc côn cầu trên băng nữ cùng tham gia thi đấu dưới cùng một màu cờ sắc áo tại Olympic Pyeongchang. Ông gửi lời xin lỗi đến những người chịu thiệt thòi vì chuyện này và nhấn mạnh mọi quyết định liên quan sẽ do Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đưa ra.Bản tin khác của KBS ghi nhận Bắc Hàn đã gửi thông báo về việc cử đoàn tiền trạm đến Nam Hàn.Bộ Thống nhất Nam Hàn hôm thứ Sáu (19/1) cho biết Bắc Hàn đã gửi thông báo về việc sẽ cử đoàn đại diện gồm bảy người do nhạc trưởng dàn nhạc Samjiyon Hyon Song-wol dẫn đầu đến miền Nam vào ngày 20/1 để thực hiện công tác tiền trạm cho chuyến biểu diễn của dàn nhạc miền Bắc tại Nam Hàn . Bình Nhưỡng cho biết phái đoàn này sẽ di chuyển bằng đường bộ Gyeongui tại bỉên giới phía Tây và lưu lại Nam Hàn trong thời gian hai ngày một đêm.Trước đó, nhạc trưởng dàn nhạc Samjiyon cũng từng đóng vai trò trưởng đoàn tại cuộc đối thoại cấp chuyên viên liên Triều hôm 15/1 về đoàn nghệ thuật miền Bắc.Trong thông báo này, Bắc Hàn để chức danh của người này là nhạc trưởng dàn nhạc Samjiyon.Thông báo được gửi dưới danh nghĩa Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Hàn Ri Son-kwon tới Bộ trưởng Thống nhất Nam Hàn Cho Myung-kyun, đại diện hai miền tại cuộc hội đàm cấp cao hôm 9/1.