Hình ảnh các vũng máu còn loang sau khi quân Israel bắn vào những người Palestine giành giựt hàng viện trợ. Khoảng 70 người Palestine bị bắn chết hôm Thứ Năm vì giành giựt thực phẩm. Chỗ nào ở Gaza cũng đổ nát vì bom Israel.

- Tòa Tối cao nói sẽ nghe tranh cãi miệng vụ cho Trump miễn tố hay không vào ngày 22/4

- Đa số các luật gia nói Tòa Tối Cao đang câu giờ để Trump khỏi ra tòa hình sự trước bầu cử tháng 11/2024

- Illinois: Thẩm phán đồng ý xóa tên Trump ở phiếu sơ bộ Cộng Hòa ở tiểu bang Illinois. Trước đó, đã có Colorado và Maine đồng ý xóa tên Trump.

- Thẩm phán Tòa Tối cao quận Manhattan bác đơn Trump xin hoãn nộp phạt 454 triệu USD, nhưng cho 2 con của Trump tiếp tục kinh doanh ở New York và cho Trump được vay tiền nộp án phạt

- Trump xin hoãn nộp án phạt 355 triệu đô trong khi chờ kháng án sẽ kéo dài 1 năm bằng trái phiếu (bond) 100 triệu đô (và tòa đã từ chối)

- Bác sĩ: Sức khỏe của TT Biden vẫn tốt, dự sức làm Tổng Thống 4 năm nữa

- TT Biden ra lệnh điều tra các xe nối mạng ra quốc tế vì nghi TQ nghe lén các xe nối mạng ở Mỹ

- New York: 1 phong bì chứa bột trắng đã gửi đến phòng của Thẩm phán Arthur Engoron

- Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (R-Ky.), 82 tuổi, từ chức lãnh đạo Thượng viện Cộng Hòa

- Quốc hội Hoa Kỳ có thỏa thuận tài trợ tạm để hoãn thời hạn đóng cửa chính phủ

- Gaza: hơn 70 người Palestine bị quân Israel bắn chết vì giành viện trợ nhân đạo cứu đói.

- Gaza: số người Palestine chết vì Israel tấn công lên tới 30.035. Số người bị thương tăng lên 70.457.

- New Zealand chỉ định toàn bộ Hamas là một thực thể khủng bố

- Mỹ xem xét lựa chọn thả hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza ua máy bay quân sự.

- Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm của Palestine: Hamas nên đứng ngoài chính phủ "kỹ trị" mới của Palestine

- Khu vực vùng Transnistrian tuyên bố tách rời Moldova, xin Putin giúp đưa quân bảo vệ.

- Bỉ hứa cấp viện trợ đạn trị giá 200 triệu euro cho Ukraine

- Hunter Biden (con trai của TT Biden) khai trước Hạ Viện: cha tôi không dính tới kinh doanh của tôi

- Đài Loan chỉ trích Tổng thống Serbia vì nói “Đài Loan là chủ quyền Trung Quốc”

- Giữ sức khỏe: Phụ nữ mãn kinh cần tập thiền chánh niệm và học liệu pháp hành vi nhận thức.

- Nam Hàn kinh hoàng vì các chị nín đẻ: sinh xuất cần để giữ nòi giống là 2,1 em bé/phụ nữ bây giờ còn thấp kỷ lục 0,72 em bé/phụ nữ

- Tự do kinh tế nhất thế giới: Singapore, Thụy Sĩ, Ireland, Đài Loan.

- Quận Cam: bị bắt, bị truy tố vì đe dọa xả súng hàng loạt tại tòa án Quận Cam

- Quận Los Angeles: điều tra vụ bắn chết một thiếu niên

- Quận Cam: Bị bắn gần Bến tàu Newport Beach Pier, tự lái xe đến trạm xăng để được cứu

- TIN VN. Ông Nguyễn Quang Thiều: 350.000 tỉ đồng VN (= 14 tỷ USD) chấn hưng văn hóa vẫn là con số rất ít vì trồng văn hóa cả trăm năm.

- TIN VN. Việt Nam phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động gần bãi Tư Chính.

- HỎI 1: Các học khu Texas thiếu ngân sách, trong khi học sinh giảm và thầy cô bị cho nghỉ, làm 69% viên chức trường công suy tính bỏ việc? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu làm nông dân tăng nguy cơ từ 25% đến 36% bệnh Parkinson? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-29/2/2024) ⚪ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm đã công bố một loạt hành động nhằm giải quyết các mối đe dọa tiềm tàng do các xe "kết nối" mạng ra nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, gây ra, tổng thống cho biết trong một tuyên bố do Bạch Ốc công bố.

Tuyên bố cho biết: ““Tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng Thương mại tiến hành điều tra các xe được kết nối mạng với công nghệ từ các quốc gia liên quan và thực hiện hành động để ứng phó với rủi ro mà các xe được kết nối mạng từ Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm về công dân, cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ và thậm chí “gửi” thông tin trở lại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

Tổng thống nhấn mạnh tham vọng thống trị thị trường xe toàn cầu của Trung Quốc, bao gồm cả việc sử dụng các hành vi không công bằng có nguy cơ tràn ngập thị trường Mỹ với xe Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông tái khẳng định cam kết hỗ trợ công nhân ngành xe hơi và các gia đình trung lưu phụ thuộc vào ngành sản xuất xe, nhấn mạnh rằng tương lai của ngành xe sẽ được đảm bảo “ở Mỹ với công nhân Mỹ”.

⚪ ---- Sức khỏe của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vẫn ở tình trạng tối hảo để tiếp tục đảm nhiệm cương vị lãnh đạo đất nước, theo lời bác sĩ Bạch Ốc Kevin O’Connor tuyên bố trong kết quả sau cuộc kiểm tra y tế hàng năm. Hồ sơ khám bệnh viết về Biden: “Ông tiếp tục đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và thực hiện đầy đủ mọi trách nhiệm của mình mà không có bất kỳ sự miễn trừ hay điều chỉnh nào." Như Biden đã nói trước đó trong ngày, "[cuộc kiểm tra y tế thể chất] năm nay xác định không có mối lo ngại mới nào."

Bác sĩ nói thêm rằng các tình trạng y tế sẵn có của ông như "trở ngại thở khi ngủ do tắc nghẽn, rung tâm nhĩ với phản ứng tâm thất bình thường, tăng lipid máu, trào ngược dạ dày thực quản, dị ứng theo mùa, viêm khớp cột sống và bệnh lý thần kinh ngoại biên cảm giác ở bàn chân" đều ổn định và được kiểm soát.

⚪ ---- Thẩm phán Tracie Porter, phụ trách tòa khu vực quận Cook, đã phán rằng phải xóa tên cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra khỏi lá phiếu sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa ở Illinois vì các hành động của Trump bị xem là tán trợ vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol Hoa Kỳ, với cuộc tấn công có thể dẫn đến một cuộc nổi dậy.

Thẩm phán Porter đã trì hoãn tính hiệu lực của phán quyết của bà cho đến thứ Sáu, để Trump có thời gian kháng cáo phán quyết này tại các tòa án tiểu bang Illinois. Thẩm phán đứng về phía các cử tri Illinois mong muốn cựu tổng thống Trump bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ ngày 19 tháng 3 của tiểu bang, trong khi nhóm vận động Free Speech For People ca ngợi quyết định này.

Thẩm phán Tracie Porter viết trong phán quyết rằng quyết định của bà "không thể là kết quả cuối cùng" vì các tòa án cấp cao hơn sẽ có tiếng nói cuối cùng về vấn đề này. Illinois trở thành tiểu bang thứ ba loại Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu. Phán quyết đó [của Thẩm phán Porter] còn chờ Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, nơi được nhiều nhà phân tích cho là sẽ đưa ra phán quyết có lợi cho Trump [để ghi tên Trump vào phiếu bầu sơ bộ].

Tiểu bang Maine cũng đã loại Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ, nhưng quyết định đó cũng bị tạm dừng để chờ Tòa Tối Cao xem xét vụ Tòa tiểu bang Colorado xóa tên Trump ở lá phiếu tiểu bang Colorado. Một số tiểu bang khác cũng đang có những vụ kiện tương tự. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump về quyết định ở Illinois cho biết: "Đây là một phán quyết vi hiến và chúng tôi sẽ nhanh chóng kháng cáo." Cuộc bầu cử sơ bộ ở Illinois sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 3; Colorado và Maine sẽ diễn ra Siêu Thứ Ba vào ngày 5 tháng 3 (tức là, tuần sau).

⚪ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã quyết định sẽ nghe tranh cãi để sẽ ra phán quyết về việc liệu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể yêu cầu quyền miễn tố tổng thống đối với các cáo buộc rằng Trump nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 hay không.

Tòa án sẽ nghe các tranh luận vào ngày 22/4 và sẽ đưa ra phán quyết là thuận hay chống về yêu cầu miễn tố của Trump. Tòa viết trong một lệnh ngắn gọn rằng họ sẽ quyết định "liệu và nếu có thì ở mức độ nào một cựu tổng thống được hưởng quyền miễn tố của tổng thống khỏi bị truy tố hình sự đối với hành vi bị cáo buộc liên quan đến các hành vi chính thức trong nhiệm kỳ của ông."

Như thế, sẽ không có phiên tòa nào có thể diễn ra liên quan đến việc truy tố hình sự Trump cho đến khi tòa án cấp cao nhất đưa ra quyết định. Nhìn vào thời gian, phiên điều trần về nên hay không cho quyền miễn tố hình sự sẽ đưa tranh cãi này vào giữa mùa vận động bầu cử.

⚪ ---- Có phải Tòa Tối Cao câu giờ để Trump không phải ra tòa hình sự trước kỳ bầu cử tháng 11/2024? Thông báo của Tòa án Tối cao rằng họ sẽ xem xét các yêu cầu miễn tố hình sự của cựu Tổng thống Trump đã làm dấy lên nghi ngờ về thời điểm phiên tòa liên bang của Trump về bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 - để lại một cơ hội hẹp hơn cho nó diễn ra trước cuộc bầu cử vào tháng 11/2024.

Quyết định của tòa án có thể đồng nghĩa với việc trì hoãn bắt đầu phiên tòa cho đến mùa hè hoặc xa hơn - một kịch bản có thể khiến Trump phải trải qua những tuần cuối cùng của chiến dịch tổng tuyển cử nóng bỏng dự kiến ​​tại tòa án liên bang ở Washington, D.C. Nếu các phiên tòa do Công tố đặc biệt Jack Smith đưa ra chống Trump bị trì hoãn sau tháng 11/2024 và Trump chiếm lại Bạch Ốc, Trump có thể tự ân xá, rồi sa thải Smith và khép hồ sơ.

Rick Hasen, một chuyên gia về luật bầu cử và giám đốc Dự án Bảo vệ Dân chủ (Safeguarding Democracy Project) của Trường Luật UCLA, đã viết trong một bài đăng trên blog: “Đây có thể là trò chơi kết thúc." Nghĩa là, Tòa Tối Cao câu giờ cho Trump.

Mặc dù không gắn cụ thể nó với cuộc bầu cử sắp tới, Smith đã nhắm đến việc nhanh chóng đưa Trump ra xét xử. Bản cáo trạng buộc tội Trump với 4 trọng tội cáo buộc cựu tổng thống âm mưu phá hoại kết quả bầu cử năm 2020. Trump đã không nhận tội. Phiên tòa ban đầu dự kiến bắt đầu ở Washington vào ngày 4 tháng 3/2024, nhưng Trump đã gạt ngày này sang một bên bằng cách lần đầu tiên kháng cáo yêu cầu miễn tố của mình, trong đó Trump lập luận rằng hành động của mình khi giữ chức tổng thống được bảo vệ khỏi bị truy tố.

Quyết định của Tòa án Tối cao hôm thứ Tư về việc tiếp nhận đơn kháng cáo đã tạo ra điểm trung gian giữa hai bên. Nghĩa là trung dung, không lộ ra ý chống hay bênh Trump. Cố vấn Bạch Ốc của Nixon, John Dean, nói trên CNN: “Vùng xám về thời điểm là thứ sẽ tạo ra nhiều kịch tính”.

Lệnh này [của Tòa Tối Cao] không trao cho Trump tất cả những gì Trump muốn, vì cựu tổng thống trước tiên muốn sử dụng hết các lựa chọn kháng cáo của mình ở một tòa án cấp dưới để tiếp tục kéo cho hết giờ. Nhưng mốc thời gian của tòa án cũng giáng một đòn mạnh vào Smith khi khiến thủ tục xét xử Trump tiếp tục trì hoãn trong nhiều tháng.

Trump viết trên Truth Social hôm thứ Tư, cảm ơn Tòa Tối cao đã thụ lý vụ miễn tố: “Một Tổng thống phải được tự do quyết định điều gì phù hợp với Đất nước chúng ta mà không bị áp lực quá đáng. Nếu không có Quyền miễn tố [hình sự], Tổng thống, như chúng ta biết, sẽ ‘không còn tồn tại’.”

Ban đầu, Smith đã cố gắng giữ cho tiến trình xét xử diễn ra đúng tiến độ bằng cách bỏ qua tòa kháng án cấp dưới và đến thẳng các Thẩm phán Tối caovào cuối năm ngoái. Tòa án cấp cao đã từ chối thụ lý vụ việc vào thời điểm đó. Khi hồ sơ quay trở lại sổ ghi án của họ lần này, Smith kêu gọi các thẩm phán đứng ngoài cuộc và cho hiệu lực phán quyết của tòa kháng án bất lợi cho Trump.

Andrew Weissmann, cựu công tố viên trong nhóm cố vấn đặc biệt Robert Mueller, viết trên X: "Chúa ơi, tại sao [Tòa án tối cao] không thụ lý hồ sơ sớm hơn, vào lúc Công tố đặc biệt yêu cầu xem xét trực tiếp từ Tòa án quận? Họ [Tòa Tối Cao] đã thực sự rơi vào tay Trump.”

Smith đã nói với các Thẩm phán Tối cao trong vòng này rằng, nếu bây giờ họ có ý định tiếp nhận vụ việc, họ nên xem xét nó với tốc độ chóng mặt và nghe các cuộc tranh luận bằng miệng vào tháng 3/2024. Thay vào đó, các thẩm phán đã lên lịch tranh luận vào tuần ngày 22 tháng 4, tuần cuối cùng của Tòa Tối cao về các cuộc tranh luận thường xuyên được lên lịch trong nhiệm kỳ này.

Cựu Thẩm phán tòa kháng án liên bang Michael Luttig, một luật gia bảo thủ có ảnh hưởng, người đã phản đối tuyên bố miễn tố của Trump, gọi thông báo của Tòa Tối cao là một “quyết định quan trọng” và cho biết điều đó có nghĩa là một phiên tòa hình sự “khó có thể xảy ra hơn nhiều” trước cuộc bầu cử. Luttig nói trên MSNBC: “Không có lý do gì trên thế giới này để Tòa Tối cao thụ lý vụ án này."

Steve Vladeck, giáo sư luật tại Đại học Texas ở Austin, người theo sát Tòa Tối cao, đã viết trên X rằng “hai điều khác nhau có thể đúng. Tòa “*không* di chuyển nhanh nhất có thể/nhanh như nhiều người muốn trong việc giải quyết kháng cáo miễn tố của Trump, Và Tòa Tối cao *đang* di chuyển nhanh hơn nhiều so với mong muốn của Trump *và * nhanh hơn nhiều so với hầu hết các trường hợp của nó.”

Vẫn chưa rõ chính xác Tòa Tối cao sẽ ra phán quyết nhanh đến mức nào, mặc dù các thẩm phán thường đưa ra tất cả ý kiến ​​của họ trong nhiệm kỳ vào cuối tháng 6/2024. Một số nhà phê bình chống Trump đang kêu gọi các thẩm phán hành động nhanh chóng, viện dẫn cách tòa án cấp cao nhanh chóng giải quyết vụ kiện mang tính bước ngoặt đã giúp George W. Bush lên làm tổng thống vào năm 2000. Một quyết định được mau chống đưa ra chỉ một ngày sau các cuộc tranh luận bằng miệng.

“Khi họ muốn làm nhanh, họ có thể làm nhanh và họ có thể khiến mọi việc diễn ra chỉ trong vài ngày,” theo Dân Biểu Jamie Raskin (D-Md.), cựu giáo sư luật hiến pháp từng phục vụ trong ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn ngày 6 tháng 1, nói trên CNN.

⚪ ---- Một phong bì chứa chất bột màu trắng đã gửi đến phòng của Thẩm phán Arthur Engoron hôm thứ Tư. Nhưng thẩm phán, người giám sát phiên tòa xét xử gian lận dân sự của Donald Trump, đã không bị tiếp cận. Cảnh sát cho biết một nhân viên tòa án đã mở phong bì và chất bột rơi xuống quần của anh ta, theo tờ New York Times đưa tin.

Sở cứu hỏa cho biết viên chứa đó và một viên chức tòa án khác tiếp xúc với chất bột này đã từ chối chăm sóc y tế. Các nguồn tin nói với NBC New York rằng phong bì còn chứa một lá thư gửi cho thẩm phán, thư của ông này đã được sàng lọc trước tại Tòa án Tối cao Tiểu Bang New York ở Manhattan. Bức thư bột trắng được gửi đến hai ngày sau khi Trump kháng cáo bản án trị giá 454 triệu USD của Engoron chống lại ông.

Một phát ngôn viên của hệ thống tòa án cho biết thử nghiệm sơ bộ cho thấy loại bột này "âm tính với các chất độc hại", ABC News đưa tin. Thẩm phán và tòa nhà đã từng là mục tiêu trước đây. Tháng trước đã có một lời đe dọa đánh bom tại nhà của Thẩm phán Engoron khi cuộc tranh luận cuối cùng sắp bắt đầu trong phiên tòa xét xử Trump. Cảnh sát cho biết họ cũng đang điều tra một phong bì đựng chất bột trắng được gửi đến tòa nhà nơi Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đặt văn phòng, mặc dù không rõ liệu James có phải là mục tiêu hay không.

⚪ ---- Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (R-Ky.), 82 tuổi, lãnh đạo Thượng viện phục vụ lâu nhất trong lịch sử, cho biết ông sẽ từ chức vào tháng 11 ra khỏi vai trò lãnh đạo đảng Cộng Hòa của mình nhưng sẽ giữ ghế tới hết nhiệm kỳ, kết thúc vào năm 2027.

Là một trong những chiến lược gia Cộng Hòa cực đoan tại Thượng viện và là những kẻ cản trở Dân Chủ khét tiếng trong suốt nhiều thập niên chính phủ bị chia rẽ, McConnell ngày nay bị những người bảo thủ (thân Trump) tại Hạ viện chế nhạo là kẻ phản bội và là kẻ xoa dịu Đảng Dân chủ vì ủng hộ viện trợ bổ sung của Hoa Kỳ cho Ukraine, mà các đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện và Tổng thống Biden muốn ban hành, trong khi Trump và Cộng Hòa cực đoan muốn cắt viện trợ Ukraine để chuyển sang ngân sách chống di dân lậu.

McConnell đã được Cộng Hòa ghi công (và bị Dân Chủ chỉ trích) vì đã giúp bổ nhiệm các Thẩm phán cực hữu nghiêng về Cộng hòa, và ông cũng đã giúp Trump nghiêng Tòa án Tối cao về phía cánh hữu. Nhưng cả hai (Trump và McConnell ) đã bất hòa với nhau trong nhiệm kỳ của Trump và đã không nói chuyện kể từ tháng 12/2020. Sự đầu tư của họ vào tòa án lại nổi lên hôm thứ Tư khi cựu tổng thống Trump cảm ơn các Thẩm phán Tối cao vì quyết định câu giờ của họ khi nghe tuyên bố của ông về quyền miễn tố tuyệt đối đối với bất kỳ hành động và quyết định nào mà Trump đưa ra trên cương vị tổng thống.

⚪ ---- Anil Singh, Thẩm phán Tòa án Tối cao quận Manhattan, hôm thứ Tư đã bác bỏ yêu cầu của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc xin hoãn thi hành án phạt trị giá 454 triệu USD mà Trump phải trả trong vụ án Trump bị tòa phán quyết đã gian lận kinh doanh ở New York. Tuy nhiên, thẩm phán đã cho phép các con trai của Trump là Donald Jr. và Eric giữ quyền kiểm soát các công ty của họ và cho cựu tổng thống Trump tìm kiếm các khoản vay để trả tiền phạt. Trước đó Trump đã xin chỉ nộp 100 triệu USD cho tiền bond cho khoản phạt quá lớn kia.

Nghĩa là, Thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu của Trump về việc được phép đặt cọc chỉ 100 triệu USD thay vì phán quyết đầy đủ chống lại Trump trong phiên tòa ở New York. Thẩm phán Anil Singh ra phán quyết rằng để ngừng thi hành hình phạt trị giá 454 triệu USD bao gồm cả lãi suất, trong quá trình kháng cáo, Trump phải đặt cọc cho toàn bộ số tiền (đầy đủ, thay vì chỉ 100 triệu USD).

Trong khi đó, Trump đã kháng cáo phán quyết của Thẩm phán Arthur Engoron, trong đó Engoron cho rằng Trump và Tổ chức Trump phải chịu trách nhiệm về gian lận tài chính. Engoron yêu cầu Trump phải trả 464,6 triệu USD tiền phạt và tiền lãi, đồng thời cấm Trump kinh doanh ở New York trong 3 năm.

⚪ ---- Trước đó trong ngày Thứ Tư, Donald Trump đã đề nghị đặt một trái phiếu (bond) trị giá 100 triệu đô la để tạm hoãn việc thực hiện án phạt trị giá 355 triệu đô la mà Trump bị phạt trong phiên tòa xét xử gian lận ở New York. Các luật sư của Trump đã yêu cầu tòa kháng án hoãn thi hành phán quyết trong quá trình kháng cáo có thể kéo dài ít nhất một năm, theo tờ Wall Street Journal đưa tin. Và tòa đã từ chối, buộc nộp đầy đủ, thay vì 100 triệu đô.

Trump nói rằng nếu không có sự cứu trợ được yêu cầu, Trump có thể bị buộc phải bán một số tài sản. Toàn bộ số tiền phạt sẽ lên tới hơn 450 triệu USD kèm lãi suất. Trump đã nộp đơn kháng cáo bản án vào thứ Hai. Các luật sư của Trump lập luận rằng phán quyết ngày 16 tháng 2 cấm Trump nhận các khoản vay từ các ngân hàng New York trong ba năm tới khiến việc đảm bảo một trái phiếu cho toàn bộ số tiền là không thể làm được.

Các luật sư viết: “Số tiền cắt cổ và mang tính trừng phạt của bản án cùng với lệnh cấm toàn diện bất hợp pháp và vi hiến đối với các giao dịch cho vay sẽ khiến việc bảo đảm một trái phiếu hoàn chỉnh không thể thực hiện được”. Nếu thẩm phán tòa kháng án quyết định cho phép tạm ngưng thực hiện án phạt, hội đồng tòa kháng án đầy đủ sẽ xem xét kỹ hơn yêu cầu này vào một ngày sau đó. Tuần trước, Thẩm phán Arthur Engoron đã bác bỏ yêu cầu của Trump về việc trì hoãn việc hoàn tất phán quyết.

Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James cho biết bà sẽ tịch thu một số tài sản của Trump nếu Trump không thi hành phán quyết - và bà có thể làm như vậy bất cứ lúc nào nếu yêu cầu hoãn của ông không được chấp thuận. Văn phòng của bà đã phản đối yêu cầu này hôm thứ Tư, nói rằng Trump và các bị cáo khác đều thừa nhận rằng họ "không có đủ thanh khoản tiền mặt để thi hành phán quyết". Phụ tá Luật sư cấp cao Dennis Fan viết: “Đây chính xác là những trường hợp cần phải có một khoản tiền trái phiếu đầy đủ (full bond) hoặc tiền đặt cọc (deposit) đầy đủ”. (Ghi chú: hình như tiền bond đây có nghĩa tương đương tiền thế chân để tại ngoại như các án hình sự? Nếu Trump hoãn trả tiền, và nếu Trump đắc cử Tổng Thống tháng 11/2024, thì 100 triệu đô chỉ là chuyện nhỏ so với lời hứa hòa bình 24 giờ cho Ukraine, hay chỉ cần Trump tuyên bố người định cư Do Thái có quyền tiếp tục tự do xây nhà trên đất của dân Palestine.) May mắn, tòa dẹp bỏ chuyện 100 triệu USD.⚪ ---- Các nhà lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận tài trợ tạm thời của chính phủ cho một số cơ quan và về việc trì hoãn thời hạn đóng cửa đối với những cơ quan khác, theo báo Politico đưa tin hôm thứ Tư. Theo tin nay, họ dự kiến ​​sẽ công bố văn bản của thỏa thuận cuối cùng vào cuối tuần này và thông qua tài trợ luật về Nông nghiệp-FDA, Năng lượng-Nước, Xây dựng Quân sự-VA, Giao thông vận tải-HUD, Nội vụ-Môi trường và Thương mại-Tư pháp- Khoa học ( Agriculture-FDA, Energy-Water, Military Construction-VA, Transportation-HUD, Interior-Environment and Commerce-Justice-Science) đủ tiền tài trợ cho đến tháng 9 trước thời hạn mới là ngày 8 tháng 3. Phần còn lại, bao gồm tài trợ cho Pentagon, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Lao động, Y tế, Dịch vụ Nhân sinh và Giáo dục, sẽ có thời hạn mới là ngày 22 tháng 3.⚪ ---- Bộ Y tế Gaza cho biết, hơn 70 người Palestine đã bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bắn chết hôm thứ Năm trong khi chờ đợi viện trợ nhân đạo. Vụ này xảy ra khi IDF đang chuyển hàng viện trợ đến khu vực phía bắc Dải Gaza thì xảy ra một "cuộc tụ tập bạo lực" xung quanh các xe tải viện trợ.Theo IDF, tình hình leo thang khi người Palestine bắt đầu giành giựt hàng viện trợ. IDF nói sẽ điều tra, để tìm hiểu chuỗi sự kiện dẫn đến kết cục bi thảm như vậy. Chính phủ Israel thú nhận là lính Israel đã nổ súng khi thấy đám đông giành giựt hàng viện trợ.

⚪ ---- Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành tiết lộ hôm thứ Năm rằng số người Palestine chết vì Israel tấn công hiện đã lên tới 30.035. Số người bị thương trên lãnh thổ kể từ ngày 7 tháng 10 đã tăng lên 70.457. Riêng ngày hôm qua, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 81 người Palestine thiệt mạng và 132 người khác bị thương.

⚪ ---- New Zealand đã chỉ định toàn bộ Hamas là một thực thể khủng bố vào thứ Năm, theo Thủ tướng nước này Christopher Luxon và Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters tuyên bố. New Zealand đã chỉ định cánh quân sự của Hamas là một thực thể khủng bố kể từ năm 2010, và việc chỉ định hiện nay bao gồm cả cánh chính trị của tổ chức này. "...những gì xảy ra vào ngày 7 tháng 10 càng củng cố thêm rằng chúng ta không còn có thể phân biệt giữa cánh quân sự và chính trị của Hamas. Toàn bộ tổ chức này phải chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng này," Peters tuyên bố.

Việc chỉ định này cấm mọi giao dịch tài chính với tổ chức, đồng thời đóng băng tất cả tài sản của tập đoàn ở New Zealand. Luxon nhấn mạnh rằng việc chỉ định này "không phản ánh đối với người dân Palestine ở Gaza và trên toàn thế giới", mà chỉ đối với Hamas. Định nghĩa "khủng bố" là hành vi tấn công quân sự đối với thường dân.

⚪ ---- Axios dẫn lời 4 quan chức Mỹ cho biết Mỹ đang xem xét lựa chọn thả hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza thông qua máy bay quân sự. Một quan chức nói với hãng tin: "Tình hình thực sự tồi tệ. Chúng tôi không thể nhận đủ viện trợ bằng xe tải nên chúng tôi cần các biện pháp tuyệt vọng như thả dù".

Bạch Ốc chỉ mới bắt đầu thảo luận về ý tưởng thả hàng viện trợ vào Gaza trong khi các cơ quan nhân đạo tiếp tục gặp khó khăn trong việc chở hàng viện trợ bằng đường bộ do lo ngại về an ninh và các hạn chế của quân lực Israel. Bốn đợt thả dù thành công do quân đội Jordan thực hiện cũng được cho là khiến ý tưởng này có vẻ hấp dẫn hơn đối với Bạch Ốc. Nhưng các đợt thả dù sẽ có "tác dụng hạn chế" vì lượng vật tư có thể được chuyển bằng máy bay quân sự chỉ tương đương với lượng hàng được vận chuyển bằng một hoặc hai xe tải.

⚪ ---- Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm của Chính quyền Palestine (PA) Riyad al-Maliki hôm thứ Tư cho biết ông hy vọng Hamas biết lý do tại sao họ không nên tham gia vào một chính phủ "kỹ trị" mới trên các vùng lãnh thổ của Palestine: “Bây giờ không phải là lúc dành cho một chính phủ mà Hamas sẽ là một phần của nó, bởi vì nó sẽ bị một số quốc gia tẩy chay, như đã xảy ra trước đây”. Bình luận của Al-Maliki được đưa ra một ngày trước cuộc gặp giữa đại diện Hamas và phe chính trị Fatah, dự kiến diễn ra tại Moscow vào thứ Năm, và vài ngày sau khi Thủ tướng PA Mohammad Shtayyeh tuyên bố chính phủ của ông từ chức.

⚪ ---- Một khu vực tách rời Moldova, xin Putin giúp đưa quân. Đại hội đại biểu vùng Transnistrian hôm thứ Tư đã công bố ý định yêu cầu hỗ trợ từ Liên bang Nga để đáp lại áp lực leo thang từ Moldova. Đại hội, bao gồm hơn 600 đại biểu, đã đề xuất một dự thảo nghị quyết kêu gọi các biện pháp bảo vệ Transnistria, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của công dân Nga trong biên giới nước này và trích dẫn vai trò lịch sử của Nga với tư cách là người gìn giữ hòa bình và hòa giải trong khu vực.

Nghị quyết yêu cầu Hội đồng Liên bang và Duma Quốc gia Nga can thiệp rõ ràng để bảo vệ lợi ích của Transnistria. Nó mở rộng lời kêu gọi tới các cơ quan quốc tế, kêu gọi họ ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và thúc đẩy việc nối lại đối thoại. Mối quan hệ giữa Moldova và Transnistria, một nước cộng hòa tự xưng, đã xấu đi đáng kể kể từ năm 2020 sau cuộc bầu cử Tổng thống Moldova Maia Sandu.

⚪ ---- Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lahbib hôm thứ Tư tuyên bố rằng Bỉ dự định cung cấp viện trợ đạn dược trị giá 200 triệu euro cho Ukraine: "Cuộc đấu tranh vì tự do của Ukraine cũng là tôn trọng các giá trị của chúng tôi và đảm bảo an ninh của chúng tôi. Bỉ đang tăng cường viện trợ đạn dược trị giá 200 triệu euro, phù hợp với sáng kiến của Tổng thống Pavel của Czech. Chúng tôi sẽ hỗ trợ người Ukraine trong thời gian cần thiết."

⚪ ---- Con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Hunter hôm thứ Tư khẳng định rằng ông không lôi kéo cha mình vào nỗ lực kinh doanh của mình. Nói trước Ủy ban Tư pháp và Giám sát Hạ viện, những nơi đang điều tra về Hunter bị nghi sai trái kinh doanh và lạm dụng chức vụ của gia đình để thu lợi nhuận, Hunter Biden nhấn mạnh rằng "lời khai của tôi ngày hôm nay sẽ chấm dứt trò chơi chính trị vô căn cứ và mang tính phá hoại này. Quý vị đã lãng phí thời gian và nguồn lực quý giá khi tấn công tôi và gia đình tôi vì lợi ích chính trị của quý vị trong khi lẽ ra nên giải quyết những vấn đề thực sự ở Hoa Kỳ. Quý vị không có bằng chứng gì vế thuyết âm mưu vô căn cứ và được thúc đẩy bởi MAGA về cha tôi.”

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Đài Loan (MOFA) đã chỉ trích Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic hôm thứ Tư (28/2) về những bình luận mà Vucic đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông TQ. Lãnh đạo quốc gia Balkan nói với CGTN hôm thứ Hai (26/2) rằng “Đài Loan là Trung Quốc,” và những gì Bắc Kinh muốn làm với Đài Loan là vấn đề chủ quyền của TQ, theo Tai Sounds đưa tin.

MOFA phản đối trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền và độc lập, và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC, tức Trung Quốc) chưa bao giờ kiểm soát Đài Loan. Bộ nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp ngày 13/1 một lần nữa cho thấy Đài Loan là một nền dân chủ ổn định và trưởng thành. Vucic trước đó ám chỉ rằng Tập Cận Bình đang lên kế hoạch đến thăm Serbia trong năm nay trong chuyến đi đầu tiên tới châu Âu sau 4 năm.

⚪ ---- Phụ nữ mãn kinh cần tập thiền chánh niệm và học liệu pháp hành vi nhận thức. Một nghiên cứu mới cho biết thiền chánh niệm (mindfulness meditation: MM) và liệu pháp hành vi nhận thức (cognitive behavioral therapy: CBT) có thể giúp giảm bớt các vấn đề về tâm trạng và giấc ngủ liên quan đến thời kỳ mãn kinh. Theo một phân tích của 30 cuộc nghiên cứu với hơn 3.500 phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh ở 14 quốc gia, phụ nữ đã trải qua những cải thiện đáng kể về mặt thống kê về tình trạng lo âu và trầm cảm sau liệu pháp chánh niệm và liệu pháp hành vi nhận thức.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng kết quả cho thấy liệu pháp này có thể có giá trị như liệu pháp thay thế hormone trong việc giúp phụ nữ giải quyết các triệu chứng mãn kinh. Thiền chánh niệm dạy mọi người nhận thức sâu sắc về những gì họ đang cảm nhận và cảm nhận vào lúc này, sử dụng các phương pháp thở và các phương pháp thực hành khác để thư giãn cơ thể và tâm trí.

Mặt khác, liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) dạy mọi người nhận biết những suy nghĩ và hành vi tiêu cực xảy ra để đối phó với các tình huống thử thách và điều chỉnh phản ứng của họ theo hướng tích cực và có lợi hơn. Trưởng nhóm nghiên cứu Aimee Spector, giáo sư tâm lý học lâm sàng về lão hóa tại Đại học College London, cho biết: “Quản lý thời kỳ mãn kinh hiện là chủ đề được ưu tiên trong y tế công cộng. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu về kiểm soát triệu chứng mãn kinh đều tập trung vào liệu pháp thay thế hormone và các triệu chứng sinh lý.”

⚪ ---- Nam Hàn kinh hoàng vì các chị nín đẻ: Tổng tỷ lệ sinh suất năm 2023 giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục 0,72/phụ nữ, số trẻ sơ sinh được ghi nhận là 230.000. Cơ quan thống kê Hàn Quốc hôm thứ Tư cho biết dự kiến tổng tỷ suất sinh hàng năm trong năm nay sẽ tiếp tục giảm xuống mức 0,6. Con số 0,72 giảm so với mức 0,78 của năm trước.

Tỷ suất sinh hàng quý lần đầu tiên rơi vào khoảng 0,6, trong đó quý cuối cùng của năm 2023 được ghi nhận ở mức 0,65. Con số này thể hiện mức giảm 0,05 so với quý 4 năm 2022. Ca sinh cũng đạt mức thấp lịch sử, ở mức 230.000, so với 210.800 của năm trước. Tổng tỷ lệ ban đầu giảm xuống mức một con vào năm 1984, với 1,74 con trên một phụ nữ và giảm dần kể từ đó. Con số này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 2,1 trẻ em trên một phụ nữ, con số cần thiết để duy trì dân số không đổi.

⚪ ---- Tự do kinh tế nhất thế giới: Singapore, Thụy Sĩ, Ireland, Đài Loan. Như thế, Đài Loan xếp thứ tư trên thế giới và thứ hai ở châu Á về tự do kinh tế trong chỉ số tự do kinh tế toàn cầu của Tổ chức Heritage Foundation. Trong báo cáo "2024 Index of Economic Freedom" (Chỉ số Tự do Kinh tế năm 2024), Đài Loan đứng thứ tư về tự do kinh tế trong số 184 quốc gia với tổng điểm là 80, giảm 0,7 điểm so với năm ngoái. Trong số 39 quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đài Loan đứng thứ hai.

Đài Loan duy trì vị thế thứ tư trong số bốn nền kinh tế “tự do” duy nhất trên thế giới, với Singapore nhận được số điểm 83,5, tiếp theo là Thụy Sĩ ở mức 83, Ireland ở mức 82,6 và Đài Loan ở mức 80. Đài Loan đạt hơn 80 điểm ở 7/12 hạng mục và vượt 90 điểm về hiệu quả tư pháp (94,0), chi tiêu chính phủ (90,5) và sức khỏe tài chính (90,3). Nó có điểm tương đối thấp hơn về tự do lao động (69,1) và tự do tài chính (60).

⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông bị cáo buộc tội đe dọa thực hiện vụ xả súng hàng loạt tại tòa án Quận Cam đã bị bắt giam. Byrom Zuniga Sanchez đã ra Tòa án khu vực Hoa Kỳ Nam California hôm thứ Ba 27/2/2024 và đang bị giam tại Nhà tù Metropolitan San Diego. Hồ sơ ghi rằng Sanchez đã viết trong một email: "Tụi bay chết rồi," khi y đe dọa xả súng hàng loạt tại tòa án Quận Cam.

Vào tháng 10/2023, Sanchez bị cáo buộc đã gửi email với dòng chủ đề “kẻ xả súng đang hoạt động – Trung tâm Tư pháp Lamoreaux”, trong đó y nói y sẽ tấn công vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 10, một ngày mà y chọn cụ thể vì y “thích [các] biến những khoảnh khắc trở nên đặc biệt và không thể nào quên,” theo hồ sơ hình sự. Tờ Los Angeles Times đưa tin vào năm ngoái rằng Sanchez, 32 tuổi, “tức giận vì trải nghiệm của mình tại tòa án luật gia đình tại Trung tâm Tư pháp Lamoreaux ở Orange từ năm 2019 đến năm 2021”.

⚪ ---- Sở Cảnh sát Quận Los Angeles đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ bắn chết một thiếu niên ở Nam L.A. vào chiều thứ Ba. Cảnh sát được điều động đến dãy nhà 1100 trên East St. 59 liên quan đến một nạn nhân bị trúng đạn vào khoảng 3:50 chiều. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ tìm thấy nạn nhân… có vết thương do đạn bắn. LAPD viết: “Nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện địa phương và được cho là đã chết.”

Nạn nhân chỉ được xác định là một thiếu niên 15 tuổi gốc Tây Ban Nha. Không có mô tả nghi phạm ngay lập tức và vụ nổ súng vẫn đang được điều tra. Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ xả súng chết người được yêu cầu liên hệ với Cục Điều tra án mạng thuộc Cảnh sát Quận Los Angeles theo số 323-890-5500.

⚪ ---- Quận Cam: Bị bắn gần Bến tàu Newport Beach Pier, tự lái xe đến trạm xăng để được cứu hồi sáng sớm thứ Tư 28/2/2024. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 1:15 am rạng sáng tại khu 2100 trên đường Oceanfront Walk. Sở cảnh sát Newport Beach cho biết: “Một nạn nhân trưởng thành đã bị bắn và lái xe đến trạm Shell ở số 1600 đường Jamboree, nơi họ gọi 911. Nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện địa phương, nơi họ được điều trị và xuất viện.”

Cảnh sát nói rằng đã có một cuộc xung đột xảy ra trước khi có nổ súng. Cảnh sát đã thẩm vấn một nhóm người tại địa điểm xảy ra vụ nổ súng, nhưng không ai trong số họ bị bắt giữ. Không có mô tả nghi phạm nào được đưa ra và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Bất cứ ai có thông tin được yêu cầu liên hệ với Sở cảnh sát Newport Beach.

⚪ ---- TIN VN. Ông Nguyễn Quang Thiều: 350.000 tỉ đồng VN (= 14 tỷ USD) chấn hưng văn hóa vẫn là con số rất ít vì trồng văn hóa cả trăm năm. Theo Báo Tuổi Trẻ. Chiều 29-2, phát biểu tại buổi gặp mặt giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước với trí thức, nhà khoa học, văn nghệ xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã dành thời gian nói về vấn đề xây dựng văn hóa. Theo ông Thiều, có một số người lên tiếng về 350.000 tỉ đồng khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra con số mang tính ước lệ cho việc chấn hưng văn hóa và cho rằng tiêu quá nhiều tiền trong lúc nhân dân còn thế này, thế kia. "Nhưng quan điểm của các nhà văn, trong đó có tôi, cho rằng 350.000 tỉ đồng vẫn là con số rất ít. Để đầu tư văn hóa vô cùng lớn. Văn hóa không phải chúng ta trồng khoai tây, khoai lang để rồi trồng tháng 1 đến tháng 4 có thể dỡ được khoai, mà phải mất hàng trăm năm", ông Thiều nói.

⚪ ---- TIN VN. Việt Nam phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động gần bãi Tư Chính. Theo VnExpress. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam phản đối hành động xâm phạm chủ quyền tại bãi Tư Chính, khi đề cập thông tin Trung Quốc điều tàu hải cảnh tới đây. "Bãi ngầm Tư Chính là một phần thềm lục địa của Việt Nam và được xác lập hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo ngày 29/2, khi được hỏi về thông tin Trung Quốc gần đây điều tàu hải cảnh hoạt động trong khu vực này. Dữ liệu từ trang Marine Traffic cho thấy tàu hải cảnh 5901 của Trung Quốc ngày 20/2 bật Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) tại vị trí gần bãi Tư Chính của Việt Nam và hiện diện tại khu vực trong nhiều ngày. 5901 là một trong những tàu lớn nhất của hải cảnh Trung Quốc, có lượng giãn nước 12.000 tấn và dài 165 m.

⚪ ---- HỎI 1: Các học khu Texas thiếu ngân sách, trong khi học sinh giảm và thầy cô bị cho nghỉ, làm 69% viên chức trường công suy tính bỏ việc?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo kết quả khảo sát được công bố hôm thứ Ba bởi Texas AFT, một công đoàn đại diện cho nhân viên trường công, gần 3/4 nhân viên trường công ở Texas đã bị kiệt sức trong năm qua và khoảng 69% đã cân nhắc việc nghỉ việc. Khoảng 3.200 người trả lời, bao gồm giáo viên K-12 (từ mẫu giáo tới lớp 12), nhà giáo dục đại học và giáo viên đã nghỉ hưu, đã trả lời cuộc khảo sát được phát vào tháng trước.

Trong năm ngoái, các khu học chánh đã phải giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách, thiếu hụt tuyển sinh và sa thải, trong khi Thống đốc Greg Abbott đã không thành công trong việc thúc đẩy kế hoạch cấp phiếu học tập không được những người ủng hộ trường công ưa chuộng. Theo dữ liệu của tiểu bang, tỷ lệ luân chuyển giáo viên Texas trong năm học vừa qua là hơn 21%.

Cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng 3 diễn ra vào tuần tới và Zeph Capo, phó chủ tịch Texas AFT, cho biết 92% thành viên K-12 dự định bỏ phiếu - với giáo dục công là vấn đề thúc đẩy đối với 95% trong số họ.

Chi tiết:

https://www.tpr.org/news/2024-02-28/survey-texas-public-school-educators-feeling-burnout-as-districts-face-funding-issues

⚪ ---- HỎI 2: Thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu làm nông dân tăng nguy cơ từ 25% đến 36% bệnh Parkinson?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu sơ bộ mới cho thấy thuốc trừ sâu (pesticides) và thuốc diệt cỏ (herbicides) được sử dụng trong nông nghiệp làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson. Theo một nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp thường niên sắp tới của Học viện Thần kinh học Hoa Kỳ vào tháng 4, những người tiếp xúc với thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ có nguy cơ mắc bệnh Parkinson cao hơn từ 25% đến 36%.

Các nhà nghiên cứu cho biết nguy cơ mắc bệnh Parkinson đặc biệt cao hơn ở vùng Rocky Mountains và Great Plains của đất nước. Khu vực mà hóa chất nông nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ nhất với bệnh Parkinson bao gồm các vùng Colorado, Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Texas, Utah và Wyoming.

Bệnh Parkinson là một bệnh thoái hóa tiến triển của hệ thần kinh. Bệnh nhân ngày càng mất khả năng kiểm soát cơ thể, bị run, cứng chân và các vấn đề về dáng đi, thăng bằng. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ của 21,5 triệu người dùng Medicare vào năm 2009 để xác định tỷ lệ mắc bệnh Parkinson ở nhiều vùng khác nhau trên đất nước.

https://www.upi.com/Health_News/2024/02/28/pesticides-Parkinsons/7881709126333/

