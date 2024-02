Kiên định vòng vo – Thất bại dài dài

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đi theo đường mòn Chủ nghĩa đã lu mờ trong thưc tế và thất bại trong hành động tại Đại hội đảng kỳ 14 vào tháng 1 năm 2026. Khẳng định này của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng là bằng chứng cho tính chai lỳ, chậm tiến và lạc hậu, không phải của riêng ông mà toàn đảng.

Trong diễn văn tại cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV do ông đứng đầu, ông Trọng nói: “Kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc là: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.” (TTXVN, ngày Thứ Sáu, 23/02/2024)

Bốn “kiên định” này không mới. Tất cả chỉ là bản cũ sao lại từ thời kỳ được gọi là “đổi mới”, bắt đấu từ năm 1986. Vì vậy, sau 38 năm đuổi theo cái bóng không tưởng là “xã hội chủ nghĩa”, ông Nguyễn Phú Trọng phải gượng ép giải thích với nhân dân rằng: “ Vì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là lâu dài và chưa có tiền lệ, còn rất nhiều khó khăn, thách thức.”

Nhóm chữ “chưa có tiền lệ” được đảng giải thích với quyết định “bỏ qua chế độ Tư bản” để “quá độ lên Xã hội chủ nghĩa”. Nhưng không ai trong đảng định hình được “mặt mũi” của xã hội này như thế nào. Vì vậy đảng đã “ấm ớ hội tề” khi tung ra chủ trương làm “kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa” để không mất mặt với Thế giới.

Đó là lý do tại sao trong diễn văn ngáy 23/02/2014, ông Trọng đã nói quanh co để phân trần các mối quan hệ của thời kỳ đổi mới như: “Nói hăng như thế, nhưng Việt Nam chưa hế có “đổi mới chính trị”, sau khi đã đổi mới kinh tế. Đảng CSVN vẫn toàn trị, không chấp nhận “đa nguyên đa đảng”, không cho tự do báo chí và hạn chế các quyền tự do khác, kể cả tự do tín ngưỡng. Ông Nguyễn Phú Trọng còn tự diễn, tự khen sự bền vững qua các: “Nên biết khi nói đến “dân chủ” thì đó chỉ là “dân chủ trong Đảng”, không có “dân chủ trong dân”. Mọi việc ở Việt Nam đếu do đảng quyết định. Nhân dân chỉ biết nghe theo và thi hành. Các cơ quan dân cử từ Hội đồng Nhân dân tới Quốc hội là người của đảng, do đảng và hành động vì đảng.Vì vậy, ông Trọng đã “kiên định”: “Phát biểu của ông Trong không mở ra lối đi tiến bộ nào cho Việt Nam. Ngược lại nó vẫn loanh quanh như “gà què ăn quẩn cối xay” như bấy lâu nay, đó là: “LÝ LUẬN CON VẸTPhụ họa với quan điểm sai lạc này, một số trí thức Cộng sản đã hùa theo khi cho rằng: “” (Học viện Chính trị khu vực III, ngày 31/03/2022)Nhưng không ai đã chứng minh được đi theo Chủ nghĩa Cộng sản là “Thực tế làĐảng đã “nhét chữ” vào miệng dân để tuyên truyền. Bởi vì nếu là “nguyện vọng” thì dân phải bảo vệ nó chứ ai muốn thay nó bằng chế độ thật sự là “của dân, do dân và vì dân”. Nhân dân muốn thay vì chế độ của đảng đã đẻ ra tham nhũng vật chất và tham nhũng quyền lực trong xã hội.Việc này được Bách khoa Toàn thư (BKTT) mở chứng minh: “Rõ ràng tham nhũng là do đảng đẻ ra dành cho đảng viên nên BKTT đã nhận xét: “đơn đảng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đảng tuyên bố rằng tham nhũng đã được đưa lên chương trình nghị sự chính trị trong nước và các khuôn khổ pháp lý về giải quyết tham nhũng. Tuy nhiên, các học giả chính trị đã chỉ ra rằng những nỗ lực như vậy có thể là vỏ bọc cho một cuộc thanh trừng chính trị giữa các phe phái trong đảng.”Từ căn bệnh trầm kha này, sau 38 năm đổi mới (1986-2024), “một số không nhỏ” đảng viên, kể cả thành phần lãnh đạo, đã “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, quay lưng lại với đường lối cai trị phản dân chủ của đảng. Nhiều người trong đảng còn bài bác Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong khi nhiều trí thức và thanh niên đã lạnh nhạt với đảng, và đòi đảng phải dân chủ hóa chế độ.Vậy mà, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chỉ đạo: “(Diễn văn, ngày 23/02/2024)Ông Trọng là Trưởng ban cả hai Tiểu ban Văn kiện và Nhân sự cho nên Báo cáo chính trị sẽ phản ảnh quan điểm kiên định “độc tài đảng trị” của ông. Như vậy, sau 15 năm cầm quyền (2011-2026), ông Nguyễn Phú Trọng đã để lại một di sản không sáng sủa gì cho tương lại Việt Nam.Người kế vị ông cũng sẽ tiếp tục thất bại như thế.