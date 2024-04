Mùa Quốc Hận 2024 Việt Nam ra sao trong thập niên tới

- Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn. Triệu người vui là người thuộc Miền Bắc Cộng Sản là kẻ chiến thắng và triệu người buồn thuộc Miền Nam Tự Do là kẻ thua trận. Đây là câu nói thẳng thắn về một sự thật thốt ra từ miệng của một nhân vật lãnh đạo cao cấp Cộng Sản. - Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn. Triệu người vui là người thuộc Miền Bắc Cộng Sản là kẻ chiến thắng và triệu người buồn thuộc Miền Nam Tự Do là kẻ thua trận. Đây là câu nói thẳng thắn về một sự thật thốt ra từ miệng của một nhân vật lãnh đạo cao cấp Cộng Sản.



- Nỗi buồn của triệu người Miền Nam Tự Do cho đến hôm nay sau 49 năm vẫn còn day dứt. Một quốc gia được hiện hữu gồm 3 yếu tố dân tộc, lãnh thổ và chính quyền; nay thì yếu tố chính thể Việt Nam Cộng Hòa không còn cho nên nước Việt Nam Cộng Hòa mất. Người xưa nói nước mất thì nhà tan; hàng triệu người dân Miền Nam phải ly tán, hàng triệu người vào tù, hàng triệu người phải liều chết bỏ nước ra đi tìm Tự Do.



- Một cộng đồng Người Việt Nam Tự Do hình thành ở hải ngoại tại nhiều quốc gia dân chủ tự do bởi những người di tản, vượt biên vượt biển. Cộng đồng này sau mấy chục năm, sinh con đẻ cái, bảo lãnh thân nhân từ quê nhà sang, vận động chính quyền Hoa Kỳ để nhận những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, trở nên lớn mạnh về kinh tế, kỹ thuật, văn hóa. Với những trí thức tốt nghiệp đại học Mỹ, Âu châu, Úc châu, với những chuyên viên và công nhân làm việc trong các hãng xưởng kỹ nghệ ở xứ văn minh; thì đây là những tiềm năng tốt đẹp có thể đóng góp vào sự phát triển của xứ sở Việt Nam.



- Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay. Nhưng thực tế sau 49 năm thì đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của Việt Cộng thì tụt hậu rất nhiều so với các nước lân bang. Thí dụ rõ ràng nhất là Nam Hàn thập niên 1960 tình trạng phát triển ngang tầm với Việt Nam Cộng Hòa, nhưng bây giờ thì Nam Hàn đã trở thành cường quốc trên thế giới. Và trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn 2 quốc gia đối nghịch là Bắc Hàn và Nam Hàn. Tình trạng đói kém của Bắc Hàn so với Nam Hàn cho thấy sự tai hại của chủ nghĩa Cộng sản khi áp dụng vào Bắc Hàn. Và nước Việt Nam dưới cái tên Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam- một danh xưng rỗng tuếch mà Việt Cộng từng tự hào, cũng xuống cấp thê thảm so với lân bang.



- Trong 49 năm qua, dân chúng Miền Nam đã đau khổ rất nhiều. Những cô gái Việt Nam khi vượt biển đã trở thành nạn nhân của hải tặc thập niên 1970, 1980. Ở trong nước thì thập niên 1980, 1990 hàng trăm ngàn cô gái Việt Nam đã phải xa xứ lấy những tên già yếu, tàn tật, thô lỗ, của nước Nam Hàn, Đài Loan, Tàu... Hàng trăm ngàn công nhân phải tha phương cầu thực với những chương trình xuất khẩu lao động tại các nước tân tiến. Có những công nhân Việt Nam khi nhập cảnh vào Nam Hàn đã trốn mà ở lại làm di dân lậu- điều này nói lên họ không muốn sống trên quê hương Việt Nam của họ.



- Mùa Quốc hận Tháng Tư năm nay 2024 thì tin tức phe này tố cáo phe kia tham nhũng hối lộ để tranh dành các vị trí chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội lan truyền trên báo chí. Chưa biết phe nào thắng nhưng một điều rõ ràng là cán bộ cao cấp nào cũng tham nhũng dựa vào sự bao che cho các công ty, các ngân hàng để mà bòn rút ngân sách nhà nước và lường gạt dân chúng. Trên đời này không có chế độ nào hoàn hảo nhưng tình trạng tham nhũng quá đáng của Việt Cộng thì đã lên tới mức khủng khiếp. Như trường hợp cán bộ nhà nước đã bắt người dân mua những dụng cụ xét nghiệm Covid dởm, bắt người dân ở nước ngoài phải trả một số tiền lớn để được bay về nước trong mùa đại dịch. Cán bộ thông đồng với các công ty và ngân hàng phát hành cổ phiếu ma để thu lợi hàng tỉ mỹ kim, cán bộ cao cấp để cho người thân lập công ty xây dựng mà đấu thầu những công trình lớn của đất nước với giá cao mà phẩm chất xấu, rồi ăn chia tiền lời với nhau. Hình ảnh bê tông cốt tre nói lên chất lượng của những công trình tồi tệ như thế.



- Tại sao xảy ra tình trạng tham nhũng khủng khiếp như vậy. Lý do là Đảng Cộng Sản lãnh đạo, đứng trên cả hiến pháp nhà nước, không ai có thể bắt bỏ tù một đảng viên cộng sản. Muốn bắt đảng viên cộng sản thì trước hết phải khai trừ người đó ra khỏi Đảng Cộng Sản. Các chức vụ dân cử thì do Đảng đề cử, cho nên cán bộ tức là đảng viên Cộng Sản tha hồ tham nhũng. Luật pháp thì lại bao che đảng viên, tham nhũng hối lộ mà bị bắt thì trả lại số tiền tham nhũng thì được giảm tội, cán bộ lãnh đạo cao cấp mà tham nhũng thì buộc từ chức mà không bị kết tội.



- Mùa 30-4-2024 tin tức đồng bằng sông Cửu Long bị khô hạn, nước mặn tràn vào làm cho dân chúng vùng này thiếu nước ngọt. Dòng sông Cửu Long trên thượng nguồn bị Trung Cộng xây đập chận nước, còn thêm nước Lào cũng xây đập thủy điện và sắp tới Cam Bốt xây kênh đào Phù Nam để dẫn dòng nước sông Cửu Long chảy ra biển theo hướng khác. Có nghĩa là dòng nước chảy về các tỉnh của Miền Tây Nam Bộ sẽ bị giảm rất nhiều. Đây là nỗi lo ngại rất lớn ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt cho hàng triệu người dân sống ở Miền Tây Nam Phần. Nhưng nhà nước Việt Nam hoàn toàn không có kế sách lâu dài để đối phó. Cũng nên nói thêm rằng nhà nước Cộng Sản Việt Nam trong mấy chục năm qua đã tập trung xây dựng phát triển hạ tầng cơ sở ở Miền Bắc mà không chú ý gì đến Miền Nam mặc dù đồng lúa Miền Nam phì nhiêu và tiềm năng kinh tế vùng này rất tốt.



- Mùa 30-4-2024 lập trường chính sách của Việt Cộng càng ngày càng lệ thuộc Trung Cộng qua các hiệp định cam kết để cho Trung Cộng xây dựng đường sắt và các xa lộ Bắc Nam, ủng hộ và tham gia vào kế hoạch Nhất Lộ Nhất Đái- còn gọi là Vành Đai và Con Đường của Trung Cộng. Việt Nam đã tuyên bố cùng chung vận mệnh với Trung Cộng, một câu nói đầy ẩn ý về sự lệ thuộc vào Bắc Kinh.



- Sau 49 năm cai trị Miền Nam, đội ngũ khoa học kỹ thuật chẳng có gì. Các cộng trình xây cất như Cầu Mỹ Thuận do Úc xây dựng, Cầu Cần Thơ do Nhật xây dựng, tuyến Metro Bến Thành cũng do nước ngoài thi công. Ngay cả vệ tinh do Việt Nam phóng lên cũng thuê mướn công ty ngoại quốc thực hiện. Tóm lại về mặt kỹ thuật thì Việt Nam chỉ làm gia công cho các hãng ngoại mà thôi.



- Cộng đồng người Việt Nam tự do ở hải ngoại mỗi năm gởi về mấy chục tỉ mỹ kim cho thân nhân, số tiền này cuối cùng lọt vào tay nhà nước và cán bộ và Việt Cộng có ngoại hối để mà cân đối thu chi về nhập cảng và xuất cảng và giúp nền kinh tế trong nước phần nào. Điều đáng buồn là mặc dù có nguồn tài chánh hàng chục tỉ mỹ kim gởi về nước nhưng cộng đồng người Việt hải ngoại không dựa vào lợi thế đó để áp lực nhà nước Cộng sản thực hiện chính sách lợi ích cho dân chúng và xứ sở.



- Mùa Quốc Hận 2024 nghĩ về đất nước Việt Nam thì chưa thấy có những thay đổi tích cực. Nạn tham nhũng vẫn đầy rẫy. Sự cai trị độc tài, đàn áp nhân quyền vẫn tiếp tục, các tiếng nói đối lập, những phê bình cho dù là đúng đắn vẫn bị trù dập, bắt bỏ tù. Cái câu đất đai thuộc sở hữu toàn dân tạo điều kiện cho cán bộ tịch thu nhà cửa, ruộng vườn của dân chúng qua những cái gọi là kế hoạch xây dựng phát triển, để bọn chúng làm giàu trên sự đau khổ của đồng bào.



- Bọn cán bộ và con cháu tham nhũng tìm cách chuyển tiền tham nhũng ra nước ngoài nhất là tại Hoa Kỳ. Bọn chúng ra hải ngoại sinh sống, giữ hai quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ mà đi qua đi lại thoải mái. Việt Cộng ngày xưa chửi Mỹ đánh Mỹ nhưng hiện tại thì dựa vào Mỹ để tránh không bị Trung Cộng xâm chiếm biển đảo và đất đai. Dựa vào vị thế Mỹ cần Việt Nam để không cho Trung Cộng độc chiếm Biển Đông này mà Việt Cộng tha hồ đàn áp nhân quyền mà không sợ Mỹ trừng phạt.



- Một quốc gia muốn hùng mạnh, độc lập tự do thì phải dựa vào sức mình, dựa vào toàn dân, dựa vào trình độ dân trí với khoa học kỹ thuật, với sự làm việc cần cù, tiết kiệm để mà xây dựng những công trình vật chất và văn hóa cho xứ sở. Dân tộc Việt Nam xét cho cùng thì chỉ hãnh diện được một điều là đứng vững ngàn năm mặc dù chịu bao lần quân Phương Bắc xâm lăng. Nhưng với áp lực của Trung Cộng thì trường học ngày nay đã không dạy cho học sinh các bài học lịch sử ngàn xưa. Giới trẻ hôm nay nhiều kẻ không biết Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung là ai vì chúng không đươc dạy dỗ trong nhà trường.



Nước Nhật Bản và Nam Hàn hôm nay trở thành cường quốc là họ có tinh thần dân tộc rất cao. Giới trẻ Việt Nam mà không còn tinh thần quật khởi học được từ cha ông qua các bài học lịch sử thì nguy cơ mất nước, trở thành chư hầu hay một tỉnh của Trung Cộng trong tương lai.



- Mùa ba mươi tháng tư 2024 nghĩ về đất nước Việt Nam- với dân số 100 triệu, với lich sử mấy ngàn năm đứng vững không bị đồng hóa như Tây Tạng, Tân Cương, Mãn Châu; với một cộng đồng gốc Việt ở hải ngoại mạnh về kinh tế và khoa học kỹ thuật; thế mà vẫn không trở thành cường quốc sánh cùng thế giới thì cũng đáng buồn!



- Chỉ khi nào chủ nghĩa Cộng sản không còn tròng lên cổ dân tộc Lạc Hồng thì may ra dân tộc và quốc gia có tên gọi Việt Nam mới có cơ hội phát triển và đem lại tự do no ấm cho đồng bào.





-Trần Chí Phúc

Mỹ Quốc, Mùa Quốc Hận năm 2024