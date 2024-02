- Michigan bầu sơ bộ hôm nay, Thứ Ba 27/2/2024, một mảng Dân Chủ xin đừng bỏ phiếu cho Biden mà hãy bầu "không cam kết" để phản đối Biden giúp Israel diệt chủng dân Palestine. - Mary Trump: Bất ngờ, Trump có thể kiếm 4 tỷ đôla. Các chuyên gia nói Trump muốn đổi cổ phiếu ra tiền mặt cũng rất khó - TT Biden lên TV, nói đùa cợt tự nhận là già cỡ như Trump, nhưng nói Trump lãng trí rồi, gọi nhầm tên v

Michigan bầu sơ bộ hôm nay, Thứ Ba 27/2/2024, một mảng Dân Chủ xin đừng bỏ phiếu cho Biden mà hãy bầu "không cam kết" để phản đối Biden giúp Israel diệt chủng dân Palestine.

- Mary Trump: Bất ngờ, Trump có thể kiếm 4 tỷ đôla. Các chuyên gia nói Trump muốn đổi cổ phiếu ra tiền mặt cũng rất khó

- TT Biden lên TV, nói đùa cợt tự nhận là già cỡ như Trump, nhưng nói Trump lãng trí rồi, gọi nhầm tên vợ là Mercedes thay vì Melania

- Các luật sư của Trump vụ Trump giả hồ sơ về tiền bịt miệng 2 bạn gái cũ xin thẩm phán New York chặn các nhân chứng: cựu LS Cohen và 2 cô bạn cũ của Trump

- Dân Biểu Ken Buck (R-Colo.) ra nghị quyết đòi Nội các loại bỏ TT Biden bằng Tu chính án thứ 25

- Trump đã trả 392.000 USD cho báo New York Times về chi phí pháp lý vì thua vụ Trump kiện báo này khui chuyện Trump trốn thuế cả chục năm

- Công tố đặc biệt Jack Smith được tiếp tay nhờ bản báo cáo điều tra Biden từ Công tố đặc biệt Robert Hur

- Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg xin lệnh bịt miệng chống lại Trump

- Trump kháng cáo phán quyết về hình phạt 354,9 triệu USD

- Nikki Haley: Trump đã làm Đảng Cộng Hòa mất chất

- Nga: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng có thể gửi lính NATO tới Ukraine để thắng Nga là "yếu tố mới"

- Cổ phiếu của Zoom tăng hơn 13%.

- Macy's sẽ đóng cửa 150 địa điểm vào năm 2026

- 1 cựu giáo sư tặng 1 đại học y khoa ở New York 1 tỷ USD, để bù học phí cho tất cả sinh viên tương lai.

- Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ: năm 2030, Mỹ sản xuất khoảng 20% ​​chip logic tiên tiến nhất thế giới

- Thủ tướng Slovakia: nhiều nước Lên Âu, NATO suy tính gửi quân của họ tới giúp Ukraine, nhưng Slovakia không gửi quân tới Ukraine

- Quốc hội Hungary phê chuẩn: đồng ý Thụy Điển gia nhập NATO

- Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell hứa Cộng hòa Thượng viện sẽ không để chính phủ đóng cửa

- Israel: đã tấn công Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon

- Qatar: còn bất đồng giữa Hamas và Israel về lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin

- Hamas: không có đề xuất chính thức nào về lệnh ngừng bắn "toàn diện" ở Dải Gaza chuyển tới Hamas. Bất kể Joe Biden nói có.

- Gaza: 29.878 người Palestine chết, 70.215 người bị thương từ 7/10.

- Thương vụ nhà mới biệt lập là 661.000 căn trong tháng 1, tăng 1,5%

- 10 nơi đáng sống nhất ở Mỹ: 1. Ann Arbor, Michigan; 2. Boulder, Colorado; 3. Madison, Wisconsin; 4. San Jose, CA; 5. Portland, Maine; 6. Boston, Massachusetts; 7. Green Bay, Wisconsin; 8. Hartford, Connecticut; 9. Rochester, New York; 10. Trenton, New Jersey

- California: 2 vợ chồng chết, có lẽ chồng bắn chết vợ rồi tự sát

- Quận Los Angeles: ảnh khỏa thân của học sinh tạo ra bằng AI ghép hình phóng ra, bị điều tra

- Quận Cam: Em bé ngồi trên xe với ba mẹ, bất ngờ trúng đạn, chở cấp cứu

- Úc châu: cô dâu Thanh Huynh, chú rể Brian Tran tưng bừng hôn lễ kiểu gà chiên sau khi thắng giải KFC Weddings

- TIN VN. Phó Thủ Tướng VN chỉ thị các nơi phải giúp Tập đoàn Trung Quốc tìm cơ hội đầu tư hạ tầng giao thông ở VN.

- TIN VN. Thủ tướng: Loại bỏ cơ chế xin-cho để phòng, chống tham nhũng (Chính nói thiệt?).

- HỎI 1: Chi phí ung thư các công ty sẽ tăng 9% mỗi năm, tức là tăng 30% trong ba năm tới? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Đồ ăn vật, rượu, béo phì, kém thể dục làm tăng nguy cơ ung thư? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (27/2/2024) ⚪ ---- Cổ phiếu của Zoom Video Communications Inc. đã tăng hơn 13% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Ba sau khi công bố báo cáo tài chính mới nhất. Công ty đã vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích và nâng cao triển vọng cho quý sắp tới.

Theo báo cáo, doanh thu của Zoom trong quý 4 đạt 1,15 tỷ USD, vượt qua giá trị dự kiến là 1,13 tỷ USD của LSEG. Ngoài ra, thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu được báo cáo là 1,22 USD, vượt mức ước tính 1,15 USD. Hướng tới quý đầu tiên của năm 2025, nhà cung cấp nhu liệu video dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ nằm trong khoảng 1,18 USD và 1,20 USD, vượt qua giá trị ước tính của cuộc khảo sát là 1,13 USD. Cổ phiếu của công ty đã tăng 13,50% lúc 6:27 sáng theo giờ Miền Đông và được bán với giá 63,12 USD.

⚪ ---- Cửa hàng bách hóa mang tính biểu tượng nhưng đang gặp khó khăn của Hoa Kỳ Macy's hôm Thứ Ba công bố kế hoạch sẽ đóng cửa khoảng 150 địa điểm vào năm 2026, đồng thời tập trung đầu tư vào các thương hiệu Bloomingdale's và Bluemercury cao cấp hơn. Công ty đã tuyên bố vào tháng 1 rằng họ sẽ cắt giảm 3,5% lực lượng lao động của mình, cho biết trong một tuyên bố rằng chiến lược mới nhằm mục đích mở ra một "Chương mới táo bạo" để đưa Macy's 166 tuổi trở lại tăng trưởng doanh nghiệp.

Công ty Macy's cho biết khoảng 50 trong số 150 “địa điểm hoạt động kém hiệu quả” sẽ bị đóng cửa vào cuối năm tài chính mà không đề cập đến số lượng nhân viên sẽ bị ảnh hưởng. Nó cho biết Macy's sẽ "ưu tiên đầu tư vào khoảng 350 địa điểm trong tương lai và tiếp tục mở rộng các cửa hàng quy mô nhỏ."

Tuyên bố cho biết các thương hiệu xa xỉ Bloomingdale's và Bluemercury đã "có thành tích vượt trội trong danh mục đầu tư của Macy's, Inc. Là một phần của chiến lược, khoảng 15 cửa hàng có bảng tên Bloomingdale và ít nhất 30 cửa hàng Bluemercury mới, cùng với khoảng 30 cửa hàng Bluemercury tu sửa dự kiến sẽ được mở tại các thị trường mới và hiện có trong ba năm tới.”

⚪ ---- Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo hôm thứ Hai nói rằng đến năm 2030, Hoa Kỳ có thể sản xuất khoảng 20% ​​chip logic tiên tiến nhất thế giới, tăng đáng kể so với sản lượng hiện tại. Tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Raimondo nhấn mạnh rằng các kế hoạch đã được chuẩn bị để đến cuối thập niên này, Hoa Kỳ “sẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể phát minh ra kiến trúc chip mới ở các phòng thí nghiệm nghiên cứu mới, được thiết kế cho mọi ứng dụng sử dụng cuối, được sản xuất trên quy mô lớn bởi những công nhân [Mỹ] được trả lương cao và được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất trên bờ biển [của họ].”

Ngoài ra, bà còn nhấn mạnh tham vọng của Mỹ trong việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng silicon, bao gồm sản xuất polysilicon, sản xuất wafer và đóng gói tiên tiến.

⚪ ---- Một cựu giáo sư tại một trường y ở thành phố New York đã trao cho quỹ này 1 tỷ USD, nói rằng số tiền này nên được sử dụng để trang trải học phí cho tất cả sinh viên tương lai. Ruth Gottesman, 93 tuổi, đã nghiên cứu về khuyết tật học tập và điều hành một số chương trình tại Đại học Y khoa Albert Einstein ở Bronx, theo tờ New York Times đưa tin.

Người chồng quá cố của bà, David Gottesman, là nhà đầu tư ban đầu vào công ty Berkshire Hathaway và là người học nghề đầu tư trực tiếp từ tỷ phú Warren Buffett. Nhà tài chính qua đời năm 2022 ở tuổi 96. Người vợ góa của ông, chủ tịch hội đồng quản trị của trường, không đưa ra yêu cầu đặt tên nào cho chương trình tài trợ mới này.

Gottesman cho biết chồng bà đã để lại cho bà một danh mục đầu tư cổ phiếu Berkshire Hathaway mà bà không mong đợi với lời chỉ dẫn "Hãy làm bất cứ điều gì em cho là đúng với tiền này". Quyết định này quá sức choáng ngợp nên cụ bà đã không nghĩ về nó trong một thời gian. Vào tháng 12, bà gặp bác sĩ Philip Ozuah, một người bạn và bác sĩ nhi khoa đang giám sát Đại học Y khoa Albert Einstein và bệnh viện trực thuộc của nó.

"Nếu ai đó nói: 'Tôi sẽ tặng bạn một món quà mang tính thay đổi cho trường y', bạn sẽ làm gì?" Bà Gottesman đã hỏi BS Ozuah. Ozuah cho biết anh có ba ý tưởng. “Thứ nhất,” Ozuah nói, “bạn giúp cho sinh viên được hưởng nền giáo dục miễn phí…” và bị cụ bà ngắt lời, rằng đủ rồi. Vậy đó, Gottesman quyết định.

Theo tờ NY Times, học phí tại Edison lên tới hơn 59.000 USD một năm và gần một nửa số sinh viên tốt nghiệp ra trường với số tiền nợ hơn 200.000 USD, trong khi tỷ lệ này ở hầu hết các trường y ở Thành phố New York là dưới 25%. Cụ bà Gottesman, người có bằng tiến sĩ giáo dục, muốn các bác sĩ mới bắt đầu sự nghiệp mà không phải chịu gánh nặng đó.

⚪ ---- Đêm qua, Tổng Thống Joe Biden nói đùa cợt trên một giờ TV hài về nhiều vấn đề, và nhắc về hội chứng bệnh tâm thần của cựu Tổng Thống Donald Trump. Tổng thống Biden đã bất ngờ xuất hiện trên chương trình Late Show with Seth Meyers vào đêm thứ Hai và đưa ra cái nhìn sâu hơn về "tuổi tác và trí tuệ lơ đãng" của Donald Trump, theo Axios. "Bạn phải nhìn người kia. Ông ấy cũng trạc tuổi tôi", ông Biden, 81 tuổi, nói về ông Trump, 77 tuổi. "Nhưng ông Trump không nhớ tên vợ ông."

Trump bị truyền thông ghi âm khi Trump gọi nhầm tên vợ, lẽ ra nói Melania Trump lại buột miệng nói thành "Mercedes" trong bài phát biểu hôm thứ Bảy tại CPAC. Mặc dù các phụ tá cho biết Trump đang đề cập đến Mercedes Schlapp, một nhà bình luận chính trị và là vợ của nhà tổ chức CPAC Matt Schlapp, nhưng Trump đã đưa ra những bình luận gây chú ý khác tại sự kiện, theo Forbes, kể cả khi Trump nói Tổng thống Nga Vladimir Putin "đã thông báo vào ngày hôm trước rằng ông Putin thích coi Biden là Tổng thống [vì Trump thuộc loại người không thể đoán]. Và tôi đồng ý với ông Putin."

Thực tế, trong mấy tuần qua, Trump trong các cuộc diễn thuyết đã gọi tên nhầm nhiều người. Trong khi Biden trong những tuần gần đây phải đối mặt với báo cáo của một công tố viên đặc biệt gọi Biden là "người lớn tuổi có trí nhớ kém", thì Trump "đã nhầm lẫn đối thủ đảng Cộng hòa Nikki Haley với cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người được cho là đã đánh bại Barack Obama vào năm 2016 chứ không phải Hillary Clinton" và cảnh báo rằng đất nước Hoa Kỳ đang trên bờ vực của Thế chiến thứ hai," theo New York Times.

Về vấn đề tuổi tác, Biden cho biết điều quan trọng là "ý tưởng của bạn bao nhiêu tuổi" và Trump "muốn đưa chúng ta quay lại vụ Roe v. Wade [hồ sơ siết phá thai]. Ông Trump muốn đưa chúng ta quay lại toàn bộ các vấn đề của—50, 60 năm qua, chúng đã là những lập trường vững chắc của Mỹ.”

Phóng viên Meyers cũng hỏi Biden về thuyết âm mưu cho rằng Taylor Swift có liên quan đến "nỗ lực bí mật của chính phủ" nhằm giúp Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2024. “Bạn lấy thông tin này ở đâu, nó được phân loại là hồ sơ mật,” Biden nói đùa.

Biden được giới thiệu bởi diễn viên hài Amy Poehler, người đã tham gia cùng Biden với tư cách khách mời trong tập đầu tiên của chương trình TV này vào năm 2014 khi Biden giữ chức phó tổng thống. "Trở về là tốt rồi. Sao bạn không mời tôi sớm hơn?" Biden hỏi Meyers rồi cười.

Theo tờ NY Times, đây là lần xuất hiện thứ tư của ông Biden trên một chương trình trò chuyện đêm khuya kể từ khi trở thành tổng thống. AP đưa tin, tổng thống Biden, người sau đó đã đi ăn kem với Meyers, cũng đã tham dự một sự kiện riêng với các nhà tài trợ khi ở New York.

⚪ ---- Hôm nay, Thứ Ba 27/2/2024, là ngày bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Michigan, dự kiến sẽ mở ra cánh cửa dẫn vào tiểu bang chiến trường quan trọng, một cuộc đua quan trọng cuối cùng trước hàng chục cuộc tranh cử Siêu Thứ Ba đầu tháng 3/2024. Phía Cộng Hòa, dự kiến Trump sẽ đánh bại đối thủ Đảng Cộng hòa Nikki Haley ở Michigan, nơi Haley chưa vận độngư nhiều. Phía Dân Chủ, Tổng thống Biden hiển nhiên là ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Dân chủ, mặc dù Biden nơi này phải đối mặt với làn sóng phản đối Biden đã giúp quân Israel thảm sát ở Gaza.

Cuộc đua hôm thứ Ba có thể đưa ra gợi ý cho các nhà quan sát về cách cuộc tổng tuyển cử có thể diễn ra vào tháng 11/2024 ở bang chiến trường, nơi thuộc về Trump hồi năm 2016 và quay trở lại với Biden hồi năm 2020. Dân Chủ lo ngại ở Michigan vì sự phản đối gần đây từ những người cấp tiến và cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập khá đông ở Michigan đang làm gia tăng mối lo ngại khi tiểu bang này tiến tới một cuộc tổng tuyển cử sít sao vào tháng 11: nếu cộng đồng Ả rập sẽ ngồi nhà, hay sẽ bỏ phiếu cho "không cam kết" (“uncommitted”), thì Biden sẽ thua Trump.





Thăm dò cũng làm tăng nỗi lo cho Dân Chủ: Khi cả Trump và Biden dường như đều sẵn sàng giành được các đề cử tương ứng của đảng họ, thì mức trung bình các cuộc thăm dò của Decision Desk HQ/The Hill ở Michigan cho thấy Trump dẫn trước Biden 3 điểm ở tiểu bang mà người đương nhiệm Biden đã giành được vào năm 2020.

Hãy nghe Michigan, về một chiến dịch kêu gọi cử tri bỏ phiếu “không cam kết” (“uncommitted”) trong lá phiếu sơ bộ để phản đối các chính sách của Biden đối với cuộc chiến Israel-Hamas, đã dần dần phát triển trong vài tuần qua. Dân Biểu Rashida Tlaib (D-Mich.), người Mỹ gốc Palestine duy nhất tại Quốc hội, cho biết trong một video gần đây: “Chúng tôi không muốn một đất nước Hoa Kỳ ủng hộ chiến tranh, đánh bom và hủy diệt. Chúng tôi muốn hỗ trợ cuộc sống. Chúng tôi muốn đứng lên bảo vệ từng sinh mạng bị giết ở Gaza.”





Nếu có đủ số cử tri bỏ phiếu "không cam kết", đảng Dân Chủ có thể cử các đại biểu không cam kết đến đại hội Dân Chủ toàn quốc. Đó có thể là một dấu hiệu cảnh báo lớn đối với Biden từ những người cấp tiến của tiểu bang Michigan khi cuộc đua hướng tới cuộc tổng tuyển cử.

Theo trang Listen to Michigan: “Nếu chúng tôi có thể chứng minh quyền lực chính trị và sự bất mãn của mình thông qua hàng nghìn [trong số] phiếu bầu 'Không cam kết' trong bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ Michigan, thì Biden sẽ cảm thấy có nhiều nguy cơ thua Michigan trong cuộc tổng tuyển cử, dẫn đến khả năng phải đánh giá lại khả năng tài trợ và ủng hộ của ông Biden đối với cuộc chiến của Israel ở Gaza.”

​⚪ ---- Dân Biểu Ken Buck (R-Colo.) đã đưa ra một nghị quyết hôm thứ Hai kêu gọi Nội các loại bỏ Tổng thống Biden thông qua Tu chính án thứ 25, với lý do sức khỏe tinh thần và thể chất của ông Biden suy yếu. Nghị quyết của Buck dựa trên một báo cáo bởi Công tố đặc biệt Robert Hur, trong đó đã xóa bỏ tội hình sự cho Biden về việc cầm hồ sơ mật sau khi Biden rời chức Phó Tổng Thống năm 2017. Trong báo cáo, Hur viết rằng Biden gặp khó khăn trong việc ghi nhớ ngày tháng và các sự kiện quan trọng, nhưng mô tả tổng thống là một “người đàn ông lớn tuổi thông cảm, tốt bụng và có trí nhớ kém”. Biden đã mạnh mẽ tố cáo cách mô tả thiếu chuyên nghiệp này.

⚪ ---- Các luật sư của cựu Tổng thống Trump trong vụ truy tố Trump về tiền bịt miệng bạn gái cũ hôm thứ Hai đã yêu cầu thẩm phán New York chặn các nhân chứng quan trọng ra làm chứng trong phiên tòa hình sự đầu tiên của Trump sẽ bắt đầu vào tháng tới. Luật sư của Trump, Todd Blanche đã chuyển sang chặn lời khai của Michael Cohen, người từng dàn xếp của Trump và hai người phụ nữ mà ông Trump trả tiền để các cô giữ im lặng về các vấn đề mà họ cáo buộc với Trump: nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal.

Chuyện đời tư thì không xem là có tội, nhưng có tội là giả mao hồ sơ kinh doanh trong khi vận động tranh cử. Việc Trump hoàn trả tiền cho Cohen [để Cohen chuyển tiền cho các cô] là động lực thúc đẩy việc truy tố Trump của Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg (D). Trump không nhận tội đối với 34 cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Luật sư của Trump đưa lên tòa bản kiến nghị dài 47 trang công kích độ tin cậy của các nhân chứng, coi Cohen là “kẻ nói dối” và gợi ý rằng cô Daniels sẽ đưa ra lời khai “sai lệch” và “dâm ô”.

Các luật sư của Trump cũng nhắm vào cách các công tố viên mô tả các khoản thanh toán tiền bịt miệng là một kế hoạch “bắt và giết” (dìm tin) nhằm dập tắt thông tin tiêu cực về Trump trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Các luật sư của Trump cũng yêu cầu tòa ngăn chặn đoạn băng Access Hollywood năm 2005, trong đó Trump vô ý bị ghi âm nói nham nhở về phụ nữ trên mic và bằng chứng từ những người thân tín vào thời điểm Trump bị cáo buộc phạm tội, bao gồm Rudy Giuliani và cựu giám đốc tài chính của Trump Organization là ông Allen Weisselberg.

Việc nộp đơn hôm thứ Hai được đưa ra ngay sau khi các công tố đệ đơn đề nghị ngăn chặn Trump đưa ra một số lời khai nhất định tại phiên tòa, bao gồm cả những tuyên bố rằng Trump đang bị truy tố có chọn lọc và các hồ sơ của Bộ Tư pháp sẽ gây nghi ngờ về độ tin cậy của Cohen.

Phiên tòa xét xử vụ tiền bịt miệng của Trump dự kiến ​​bắt đầu ở New York vào ngày 25/3/2024, phiên tòa hình sự đầu tiên mà Trump sẽ phải đối mặt - và là lần đầu tiên một cựu Tổng Thống Hoa Kỳ ra trước tòa hình sự. Các phiên tòa trước của Trump (vụ Trump bị phạt 83 triệu về vụ phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll, và bị phạt 355 triệu đô vụ gian lận tài chánh) không phải tòa hình sự, mà là các bản án dân sự.

⚪ ---- Công tố viên đặc biệt Jack Smith có một nguồn tin mới mà ông cho là thể hiện mức độ nghiêm trọng trong việc cựu Tổng thống Donald Trump giấu các tài liệu mật tại Mar-a-Lago: báo cáo của Công tố đặc biệt Robert Hur về Tổng thống Joe Biden. Báo cáo của Hur, kết luận không có cáo buộc nào sau khi điều tra các tài liệu được tìm thấy tại nhà của Biden ở Delaware và văn phòng Đại học Pennsylvania, đã thu hút sự chú ý chính trị vì các cuộc tấn công vào tuổi tác và trí nhớ của Biden. Ít được thảo luận hơn là việc Hur, người được Trump bổ nhiệm, cho biết hành vi của Biden gần như không nghiêm trọng như cựu tổng thống Trump.

Hồ sơ tòa án cho thấy Trump bị cáo buộc vi phạm luật liên bang khi lưu trữ hàng chục hộp thông tin quốc phòng tối mật tại câu lạc bộ golf của ông ở Nam Florida. Trong hồ sơ mới, Smith phản ứng trước các quy chụp của Trump và các đồng phạm nhằm thu thập bằng chứng mà họ tin rằng sẽ chứng minh họ là nạn nhân của một "cuộc truy tố có chọn lọc".

Smith sử dụng Báo cáo của Hur để phản đối yêu cầu của Trump. Smith viết trong hồ sơ mới của mình: “Các bị cáo chưa xác định được bất kỳ ai đã tham gia vào một loạt hành vi phạm tội cố ý và lừa dối tương tự và không bị truy tố. Ví dụ, đối thủ cạnh tranh chính của họ là Joseph R. Biden ... Nhưng như chính Hur Report đã nhận ra, 'một số khác biệt quan trọng giữa trường hợp của ông Trump và trường hợp của ông Biden là rõ ràng.'"

Smith lập luận rằng trong khi Hur Report lưu ý rằng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Biden có tài liệu mật cao, Trump "đã tham gia vào các nỗ lực sâu rộng và lặp đi lặp lại để cản trở công lý và cản trở việc trả lại các tài liệu có dấu phân loại là Mật và Tối Mật." Cuối cùng, Smith viết, “yêu cầu của bị cáo [Trump] về việc điều tra dựa trên lý thuyết truy tố có chọn lọc có thể bị từ chối chỉ dựa trên cơ sở này.”

⚪ ---- Bất ngờ, Trump có thể kiếm 4 tỷ đôla? Cựu Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với hàng trăm triệu đô la tiền bồi thường do gian lận sau khi thua kiện trong vụ định giá tài sản ở New York - 464 triệu đô la bao gồm cả thiệt hại và tiền lãi - và không rõ làm cách nào Trump có thể kiếm được số tiền đó nếu Trump kháng cáo thua. Tuy nhiên, có thể có một giải pháp "deus ex machina" (giải pháp tưởng như chỉ có trong mơ) dành cho ông, theo cháu gái Mary Trump của ông đã viết trên Substack Thứ Hai: Truth Social, nền tảng truyền thông xã hội mà Trump đã xây dựng sau khi bị cấm sử dụng Twitter bốn năm trước.

Mary Trump viết: “Ông Trump gần như chắc chắn không có đủ tiền mặt để chi trả cho phán quyết cộng với tiền lãi. Và nếu Trump không thể tìm được một tổ chức hợp pháp để cho Trump vay tiền hoặc gửi trái phiếu thì sao? Còn ai ở đó để cho Trump vay tiền nữa? Và điều đó có nghĩa gì về lòng trung thành của Trump - đặc biệt nếu Trump quay trở lại Bạch Ốc? Có thể Nga, Trung Quốc hoặc Ả Rập Saudi có thể đưa tiền cho Trump, với những tác động khủng khiếp đối với an ninh quốc gia - nhưng vẫn có một lựa chọn khác."

Mary Trump viết: "Công ty truyền thông xã hội của Trump sắp sáp nhập với Digital World Acquisition Corp. (một công ty vỏ bọc được giao dịch công khai) mà có thể trị giá tới 4 tỷ đô la đối với Trump, vì Trump sẽ nhận được phần lớn cổ phiếu, lên tới 79 triệu cổ phiếu trong đó. Nó đủ khiến người ta nổ tung đầu khi tên tội phạm này liên tục được bảo lãnh và thất bại. Tuy nhiên, vẫn tốt hơn là Trump bán linh hồn cho Putin hay Saudi Arabia."

Bất chấp lý thuyết của Mary Trump, các chuyên gia pháp lý khác không đồng ý. Một số người cho rằng việc sáp nhập sẽ không dễ dàng mang lại cho Trump tiền mặt, vì 4 tỷ USD của Trump sẽ ở dạng cổ phiếu mà Trump sẽ phải bán và sẽ có luật xung đột lợi ích cản trở Trump sử dụng cổ phiếu của mình để thanh toán các khoản nợ hợp pháp.

⚪ ---- Donald Trump đã trả 392.000 USD cho báo The New York Times để trang trải các chi phí pháp lý từ vụ kiện thất bại của Trump chống lại tờ báo và các nhà báo của NYT về cuộc điều tra năm 2018 về tài chính của ông, bao gồm hồ sơ thuế bí mật, theo một phát ngôn viên của NY Times nói với CNN hôm thứ Hai.

Trump đã được lệnh phải trả số tiền này vào tháng 1/2024, hơn 8 tháng sau khi Thẩm phán Robert R. Reed chấp thuận đề nghị của NY Times bác bỏ vụ kiện chống lại tờ báo và các nhà báo của tờ này, kết luận rằng hành vi của các nhà báo đã được Hiến pháp New York bảo vệ.Trong số những tuyên bố mà Trump đưa ra chống lại tờ NY Times có cáo buộc rằng các nhà báo phải chịu trách nhiệm về "sự can thiệp thô bạo" vào cách họ được cho là đã tìm để phỏng vấn cháu gái của ông (Mary Trump) và khiến cô này bị cáo buộc vi phạm hợp đồng dàn xếp [để im lặng] năm 2001 với gia đình Trump.Chuỗi bài báo điều tra về cách Trump trốn thuế là do các phóng viên David Barstow, Susanne Craig và Russ Buettner viết, đã thắng Giải Pulitzer 2019 về Explanatory Reporting (Tường thuật có Giải thích). Người phát ngôn của tờ NY Times hôm thứ Hai đã gọi vụ Trump thua kiện và bồi thường tiền pháp lý cho NYT là dẫn chứng về “quyền tự do báo chí” tại Hoa Kỳ mà Trump muốn dìm bằng các đơn kiện.⚪ ---- Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg hôm thứ Hai đã đệ đơn yêu cầu lệnh bịt miệng chống lại cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong vụ truy tố có trụ sở tại Thành phố New York xét xử cáo buộc xử lý sai trái tài chính của Tổ chức Trump Organization.

"Bị cáo Trump có lịch sử lâu dài trong việc đưa ra những nhận xét công khai và mang tính kích động về những người tham gia các thủ tục tố tụng tư pháp khác nhau chống lại y, bao gồm bồi thẩm đoàn, nhân chứng, luật sư và nhân viên tòa án. Những nhận xét đó, cũng như những phản ứng không thể tránh khỏi mà họ kích động từ những người theo dõi và đồng minh của bị cáo, tạo ra mối đe dọa lớn và sắp xảy ra đối với việc quản lý có trật tự thủ tục tố tụng hình sự này và có khả năng gây ra tổn hại đáng kể về mặt vật chất,” theo Bragg nói trong phần giải thích về yêu cầu đệ trình lên Tòa án Tối cao Tiểu Bang New York.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đã kháng cáo phán quyết về vụ gian lận dân sự ở New York, phản đối quyết định của thẩm phán áp dụng hình phạt 354,9 triệu USD và hạn chế các hoạt động kinh doanh của Trump tại tiểu bang này. Kháng cáo được trình lên tòa kháng án trung cấp của New York nhằm vào phán quyết ngày 16/2 của Thẩm phán Arthur Engoron, xuất phát từ vụ truy tố do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James khởi xướng vào năm 2022.

Cuộc điều tra của Bộ trưởng Tư pháp James về các giao dịch tài chính của Trump Organization bắt đầu vào năm 2019, tập trung vào các cáo buộc lạm phát giá trị tài sản đối với các khoản vay và lợi ích về thuế. Trump liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái, tố cáo vụ việc là có động cơ chính trị.

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Nikki Haley đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump sau khi Trump thúc đẩy việc bổ nhiệm con dâu của mình, Lara Trump, làm đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa. Sau thất bại ở vòng sơ bộ Nam Carolina, Haley đã sử dụng một đường tấn công mới ở Grand Rapids, Michigan, vào thứ Hai. Cô cho rằng Trump đang biến đổi Đảng Cộng hòa.

“Vấn đề là sự hỗn loạn theo đúng nghĩa đen của anh ấy,” cô giải thích. "Anh ấy nói bất cứ ai ủng hộ tôi đều bị cấm vĩnh viễn khỏi MAGA." Haley dừng lại trong khi đám đông reo hò. “Bây giờ hãy nghĩ về điều đó,” cô tiếp tục. "Nếu bạn đang tranh cử tổng thống, công việc của bạn là thu hút càng nhiều người đến với bạn càng tốt chứ không phải đẩy mọi người ra ngoài. Đây là về những gì Donald Trump đang làm với Đảng Cộng hòa.”

Haley cho rằng Trump đã "thay đổi" các nguyên tắc truyền thống của Đảng Cộng hòa về chi tiêu và an ninh quốc gia. “Và bây giờ là Đảng Cộng hòa, Trump đang thay thế người đứng đầu Đảng Cộng hòa bằng con dâu của mình,” bà thông báo với đám đông. "Và Trump đang thay thế giám đốc điều hành bằng người quản lý chiến dịch tranh cử của mình.

Bà nói thêm: “Và giờ đây họ đã thông báo với tất cả chúng tôi rằng trọng tâm duy nhất của RNC là Donald Trump. Donald Trump đang biến Đảng Cộng hòa thành nơi vui chơi của riêng mình, nơi tất cả chỉ xoay quanh ông ấy. Và RNC đang bị biến thành thực tế rằng đây là một quỹ đen để trả phí pháp lý cho ông ấy."

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng quan điểm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng NATO phải thắng Nga ở Ukraine "được Moscow biết rõ", nhưng nhấn mạnh rằng khả năng triển khai một số lực lượng dự phòng từ các quốc gia thành viên NATO tới Kiev là một "yếu tố mới. Nếu quân đội phương Tây được gửi đến Ukraine, điều cần thiết phải nói không phải về khả năng xảy ra mà về khả năng không thể tránh khỏi một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO”.

Một ngày trước đó, ông Macron tuyên bố rằng mặc dù không có sự đồng thuận về việc gửi quân đến Ukraine nhưng "không có gì có thể bị loại trừ". Tổng thống Pháp tái khẳng định cam kết của châu Âu trong việc giúp Ukraine tự vệ trước Nga. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó đã làm rõ rằng liên minh này không có ý định gửi quân tới chiến đấu trên thực địa ở Ukraine.

⚪ ---- Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell hứa rằng các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện sẽ không cho phép chính phủ đóng cửa xảy ra: “Chúng tôi sẽ không cho phép chính phủ đóng cửa […] Nếu không hành động trước thứ Sáu, đất nước sẽ phải đối mặt với sự gián đoạn không cần thiết đối với nông nghiệp, giao thông, xây dựng quân sự và các dịch vụ thiết yếu”.

Nếu không thực hiện các dự luật chi tiêu, chính phủ liên bang sẽ đóng cửa vào cuối tuần này. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp bốn nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội vào hôm nay, thứ Ba, để thúc giục các nhà lập pháp thông qua dự luật an ninh quốc gia lưỡng đảng.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Ba cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công chống lại Hezbollah để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này vào một căn cứ giám sát trên không của Israel: “Sáng Thứ Ba, khoảng 35 vụ phóng đã được phát hiện vượt qua lãnh thổ Lebanon về phía khu vực Núi Miron ở phía bắc đất nước, không có thương vong và không gây thiệt hại gì cho đơn vị kiểm soát không quân trong khu vực. Để đáp trả, các máy bay chiến đấu đã tấn công và phá hủy một địa điểm quân sự cùng một số cơ sở hạ tầng quân sự của tổ chức khủng bố Hezbollah tại các khu vực Alhania, Jabeshit, Basriya và Al-Mansouri. Ngoài ra, lực lượng IDF còn tấn công bằng pháo binh để loại bỏ mối đe dọa ở khu vực Yaron."

Trước đó, Hezbollah cho biết họ nhắm mục tiêu vào căn cứ Mount Meron để đáp trả cuộc tấn công hôm Thứ Hai của Israel khiến chỉ huy cấp cao Hassan Hussein Salami của lực lượng Hezbollah thiệt mạng.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed bin Mohammed Al Ansari tuyên bố trong cuộc họp báo ở Doha hôm thứ Ba rằng không có tiến triển nào trong cuộc thảo luận giữa Hamas và Israel về lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin, bất chấp các báo cáo về đề xuất bị rò rỉ về một lệnh đình chiến.

Al Ansari nói thêm: “Có nhiều diễn biến đã diễn ra trong khuôn khổ nỗ lực hòa giải và đang tiếp tục ở nhiều cấp độ khác nhau liên quan đến hòa giải. Không có thỏa thuận nào giữa Hamas và Israel về bất kỳ vấn đề chính nào liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Gaza." Hơn nữa, Al Ansari tuyên bố rằng Qatar không thể bình luận về tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rằng lệnh ngừng bắn dự kiến ​​sẽ đạt được vào thứ Hai tuần sau.

⚪ ---- Một quan chức của nhóm chiến binh Hamas nói với Sky News hôm thứ Ba rằng không có đề xuất chính thức nào về lệnh ngừng bắn "toàn diện" ở Dải Gaza được chuyển tới Hamas. Quan chức này tiết lộ rằng Hamas đã cảnh báo các nhà hòa giải rằng họ sẽ không ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm "thao túng các cuộc đàm phán để có thêm thời gian thực hiện các kế hoạch của mình, đặc biệt là cuộc chiến chống lại nạn đói chống lại người dân Palestine và quá trình đàm phán sẽ không có thời gian vô hạn."

Trước đó, đại diện cấp cao của Hamas tại Lebanon Osama Hamdan tuyên bố rằng đề xuất ngừng bắn tạm thời do Mỹ tiết lộ không tuân thủ các yêu cầu của nhóm: "Dự thảo Hội nghị thượng đỉnh Paris là một đề xuất của Mỹ và mục tiêu của nó là giúp [Thủ tướng Israel Benjamin] Netanyahu có thêm thời gian để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới", Hamdan nói với Al Araby, nhấn mạnh rằng tài liệu bị rò rỉ đang được sử dụng cho mục đích "tuyên truyền".

Trong lần xuất hiện tối qua trên chương trình “Late Night with Seth Meyers” của NBC, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiết lộ rằng Israel đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công ở Dải Gaza trong tháng Ramadan. Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài sáu tuần được đưa tin, trước đây đã được Al Jazeera và truyền thông phương Tây chia sẻ, sẽ bao gồm một thỏa thuận trao đổi tù nhân theo đó sẽ thả khoảng 400 người Palestine khỏi Israel để đổi lấy việc giải phóng 40 con tin khỏi Dải Gaza.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát hôm thứ Ba cho biết số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã lên tới 29.878. Số người bị thương tại khu vực này kể từ ngày 7/10 đã tăng lên 70.215 người. Trong 24 giờ qua, 96 người Palestine đã thiệt mạng và 172 người bị thương trong 11 cuộc tấn công "nhằm vào các gia đình ở Dải Gaza" do lực lượng Israel tiến hành.

⚪ ---- Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm thứ Hai tuyên bố rằng một số thành viên Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xem xét khả năng gửi quân của họ tới Ukraine bằng cách ký kết các thỏa thuận song phương. Fico nói với các phóng viên trước cuộc họp hôm nay của các nhà lãnh đạo Liên Âu tại Paris, nơi việc hỗ trợ thêm cho Ukraine sẽ là vấn đề chính được thảo luận. Thủ tướng nói rằng Slovakia không có ý định gửi quân tới Ukraine, hứa rằng "không có người lính Slovakia nào sẽ tới Ukraine".

⚪ ---- Quốc hội Hungary hôm thứ Hai đã phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Diễn biến rất được mong đợi này diễn ra 21 tháng sau khi Thụy Điển cùng với Phần Lan ghi danh xin trở thành thành viên NATO sau khi Nga xâm chiếm Ukraine.

Việc Hungary phê chuẩn đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong động lực của liên minh, đặc biệt với cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và những lo ngại về những ý định rộng lớn hơn của Nga. Việc Thụy Điển gia nhập NATO được coi là một bước quan trọng trong việc tăng cường khả năng phòng thủ ở sườn phía đông của liên minh, đặc biệt sau khi việc Phần Lan gia nhập NATO đã tăng gấp đôi biên giới của NATO với Nga.

⚪ ---- Doanh số bán nhà mới dành cho một gia đình ở Hoa Kỳ đạt tỷ lệ hàng năm là 661.000 căn trong tháng 1, tăng 1,5% so với mức sửa đổi là 651.000 căn so với tháng trước, Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai. So với cùng kỳ năm trước, đã tăng 1,8%. Giá bán trung bình của những ngôi nhà mới được bán ở mức 420.700 USD và giá bán trung bình là 534.300 USD. Ước tính số lượng nhà mới để bán được điều chỉnh theo mùa vào cuối tháng là 456.000, cung cấp 8,3 tháng theo tỷ giá bán hiện tại.

⚪ ---- US News đã ghi ra danh sách "những nơi tốt nhất để sống" hàng năm và về chất lượng cuộc sống thì Ann Arbor, Michigan, đứng đầu. Trang này lưu ý rằng sự kết hợp giữa thành thị và nông thôn của Ann Arbor, với Phố Chính (Main Street) quyến rũ và trường đại học gần đó, khiến nơi đây trở thành "thành phố của sự tương phản", lý tưởng cho cả những người thích thể thao và thông minh. Để xếp hạng các địa điểm, US News lấy dữ liệu từ các nguồn nội bộ cũng như các cơ quan chính phủ—bao gồm FBI, Bộ Lao động Hoa Kỳ và Cục Điều tra Dân số—sau đó cân nhắc các yếu tố như tội phạm, thời gian đi làm cũng như chất lượng chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Dưới đây là 10 nơi đáng sống nhất ở Mỹ:

1. Ann Arbor, Michigan

2. Boulder, Colorado

3. Madison, Wisconsin

4. San Jose, California

5. Portland, Maine

6. Boston, Massachusetts

7. Green Bay, Wisconsin

8. Hartford, Connecticut

9. Rochester, New York

10. Trenton, New Jersey

⚪ ---- California: Cảnh sát quận San Bernardino cho biết một cặp vợ chồng ở Spring Valley Lake đã chết sau một vụ dường như là giết người rồi tự sát. Luis Fernando Urgiles, 45 tuổi và Claudia Carmen Urgiles, 40 tuổi, được phát hiện đã chết hôm thứ Bảy tại nhà của họ ở một khu vực gần Victorville, hai ngày sau khi gia đình Claudia Urgiles báo cáo cô mất tích với SBSD. Khi cảnh sát đến ngôi nhà ở số 17900 đường Vista Pointe Drive thì thấy “Claudia và Luis đã chết trong nhà với những vết thương do đạn bắn. Có vẻ như Luis đã giết cô Claudia rồi tự sát,” theo thông cáo.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Những bức ảnh khỏa thân của học sinh đang được tạo ra một cách giả tạo và chia sẻ giữa các bạn cùng lớp tại một trường trung học cơ sở ở Beverly Hills. Theo Học khu Beverly Hills, ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Beverly Vista đã biết được từ các học sinh hôm thứ Tư rằng khuôn mặt của các bạn cùng lớp đang được ghép lên cơ thể khỏa thân do AI tạo ra.

“Khi cuộc điều tra đang tiến triển vào hôm nay [Thứ Hai], nhiều nạn nhân hơn đang được xác định”, một phần của tuyên bố viết. Học khu không cho biết liệu có học sinh nào hiện đang phải đối mặt với biện pháp kỷ luật liên quan đến cuộc điều tra hay không nhưng cho biết hình phạt sẽ rất nghiêm khắc. Học khu cho biết: “Bất kỳ học sinh nào bị phát hiện tạo, phổ biến hoặc sở hữu những hình ảnh do AI tạo ra thuộc loại này sẽ phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở đề nghị đuổi học”.

Bất kỳ học sinh nào lo lắng về việc vụ việc có thể ảnh hưởng đến các em như thế nào đều được yêu cầu liên hệ với cố vấn của họ tại trường. Học sinh cũng có thể gửi email cho Cố vấn trưởng của Trung tâm Sức khỏe BulldogAid, Kristen Hartley để được hỗ trợ tại khartley@bhusd.org.

⚪ ---- Quận Cam: Một đứa trẻ mới biết đi vẫn phải nhập viện hôm thứ Hai sau khi em bị bắn khi đang ngồi ở ghế sau xe của cha mẹ ở Santa Ana. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 8 giờ tối. Sở Cảnh sát Santa Ana đưa tin vào Chủ nhật khoảng đường 15 và Spurgeon. Khi cha mẹ thấy con mình bị bắn, người lái xe đã đưa đứa trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng Quận Cam, nơi cô bé được cho là đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng được cho là sẽ sống sót.

Không có thông tin ngay lập tức về nguyên nhân gây ra vụ nổ súng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy gia đình này đang là mục tiêu trong vụ nổ súng. Cảnh sát ban đầu tới bệnh viện, sau đó xác định được hiện trường vụ án. Cảnh sát nói đứa trẻ được cho là sẽ sống sót, và đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng, yêu cầu bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ với cảnh sát theo số 714-245-8665.

⚪ ---- Úc châu: hôn lễ Việt tưng bừng gà chiên KFC. Cô dâu và chú rể yêu thích KFC đã kết hôn bằng một đám cưới theo chủ đề Gà chiên Kentucky trị giá 80.000 USD - với bàn ăn có đủ các món ăn phổ biến trong thực đơn. Brian Tran, đến từ Cabramatta, phía tây nam Sydney, đã quỳ một gối với chiếc khoanh hành tây để ngỏ lời cầu hôn với cô Thanh Huỳnh. Hai cô cậu đã trao nhau lời thề trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết tại Hí viện Opera Sydney vào ngày 14/2 sau khi họ thắng được toàn bộ chi phí chi trả cho gói cưới KFC trị giá 80.000 USD.

Bản tin 7Life ghi lời cô cậu mới cưới cho biết: “Đám cưới theo chủ đề KFC của chúng tôi thực sự là một sự bùng nổ và việc KFC đóng một vai trò quan trọng khiến nó trở nên khó quên. Việc chia sẻ ngày này với những người bạn thân nhất và gia đình đã khiến nó trở nên đặc biệt hơn và chúng tôi rất biết ơn tình yêu và tiếng cười mà mọi người đã mang đến đám cưới của chúng tôi. Lối vào tiệc cưới của chúng tôi với tư cách là một cặp vợ chồng được đánh dấu bằng màn khiêu vũ với những chiếc xô KFC đặt làm riêng - một khoảnh khắc thực sự tạo nên giai điệu cho cả đêm."

Cặp đôi - gặp nhau tại trường đại học ở Gold Coast - biết rằng họ muốn tổ chức đám cưới theo chủ đề KFC sau khi Thành phát hiện cuộc thi để thắng gói đám cưới của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này trên mạng xã hội hồi tháng 11. Quyết tâm giành chiến thắng, cô cậu đã nghỉ làm một ngày để quay màn cầu hôn ngọt ngào bằng chiếc nhẫn hành tây. Thanh và Brian được vinh danh là người chiến thắng cho giải thưởng KFC Weddings vào ngày 31/1.

Thanh nói: “Chúng tôi có hai tuần để làm việc với một nhóm để biến đám cưới thành ngày đặc biệt của chúng tôi với sự tham gia của KFC cùng với nhóm bạn”. Ngày bắt đầu bằng buổi lễ thân mật tại Nhà hát Opera Sydney trước khi tận hưởng buổi dã ngoại KFC trên Bãi cỏ Bennelong và buổi chiêu đãi tại Cabra-Vale Diggers.

⚪ ---- TIN VN. Thủ tướng: Loại bỏ cơ chế xin-cho để phòng, chống tham nhũng (Chính nói thiệt?). Theo Báo Tiền Phong. Kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, ngày 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm. Theo Thủ tướng, khi thiết kế chính sách, quy định phải diễn đạt bảo đảm rõ ý, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát, dễ đánh giá; chú trọng lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, doanh nghiệp, người dân. Với các vấn đề còn ý kiến khác nhau thì thiết kế các phương án cụ thể, nêu rõ quan điểm để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu loại bỏ cơ chế xin-cho để phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm; cắt giảm tối đa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, không gây phiền hà, giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp.

⚪ ---- TIN VN. Phó Thủ Tướng VN chỉ thị các nơi phải giúp Tập đoàn Trung Quốc tìm cơ hội đầu tư hạ tầng giao thông ở Việt Nam. Theo Báo Lao Động. Ngày 27.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tiếp ông Vương Bân - Tổng Giám đốc Tập đoàn PowerChina (Trung Quốc), Báo Chính phủ thông tin. Ghi nhận kiến nghị của lãnh đạo Tập đoàn PowerChina, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành, địa phương tiếp tục làm việc, hỗ trợ Tập đoàn PowerChina tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những dự án năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông cụ thể, phù hợp, "góp phần viết tiếp mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc bằng những công trình, dự án mới trong giai đoạn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh". Hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc đã ký 2 bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phát triển đường sắt qua biên giới, trong kế hoạch kết nối "Hai hành lang, Một vành đai" với sáng kiến "Vành đai và Con đường" giữa Việt Nam và Trung Quốc.

⚪ ---- HỎI 1: Chi phí ung thư các công ty sẽ tăng 9% mỗi năm, tức là tăng 30% trong ba năm tới?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một báo cáo mới cho thấy phần lớn các nhà tuyển dụng kỳ vọng chi tiêu hàng năm cho bệnh ung thư sẽ tăng tới 9% mỗi năm trong ba năm tới, tăng thêm gần 30%, trong khi một số người cho rằng nó có thể tăng gấp ba lần số tiền đó hàng năm. Ung thư đã chiếm 16% tổng chi tiêu chăm sóc sức khỏe của họ, vì vậy những phát hiện này nói lên lý do tại sao người sử dụng lao động thực sự lo lắng về tỷ lệ mắc bệnh ung thư ngày càng tăng và chi phí ung thư tăng cao cũng như lý do tại sao nó lại trở thành ưu tiên lợi ích hàng đầu của họ.

Để hiểu rõ hơn những thách thức mà họ gặp phải, động lực chi tiêu cụ thể, các loại giải pháp họ tìm kiếm và rào cản khi áp dụng chúng, Carrum Health đã ủy quyền cho PwC khảo sát các nhà quản lý phúc lợi trên khắp Hoa Kỳ tại các chủ lao động tự bảo hiểm được chọn ngẫu nhiên với hơn 5.000 nhân viên. Cuộc khảo sát được thực hiện trong vài tháng vào mùa thu năm 2023 đã phát hiện ra những thông tin chi tiết về dữ liệu. Các kết quả ẩn danh cho thấy phần lớn chi tiêu của họ là thông qua mô hình tính phí dịch vụ truyền thống và 83% cho biết họ không thể đánh giá lợi tức đầu tư (ROI) bằng các giải pháp điểm ung thư hiện tại của họ.

Chi tiết:

https://www.wate.com/business/press-releases/cision/20240226SF44639/u-s-oncology-survey-employers-expect-cancer-costs-to-spike-by-up-to-30-in-three-years-hungry-for-value-based-models/

⚪ ---- HỎI 2: Đồ ăn vật, rượu, béo phì, kém thể dục làm tăng nguy cơ ung thư?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Đồ ăn vặt làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết cũng như rượu, thiếu tập thể dục và béo phì. Thật không may, một cuộc khảo sát mới đã cho thấy nhiều người Mỹ không biết về những yếu tố nguy cơ gây ung thư ruột kết này. Các nhà nghiên cứu cho biết, ung thư ruột kết và trực tràng đã gia tăng ở những người dưới 50 tuổi trong hai thập niên, có nghĩa là nhiều người mắc bệnh ung thư trước khi khuyến cáo nội soi sàng lọc.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/02/26/junk-food-colon-cancer-risk/8821708956923/

.

.