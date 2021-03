Bân Biểu Tiểu Bang California Janet Nguyễn Họp Báo Chống Kỳ Thị Người Mỹ Gốc Á

Quý Phật tử khắp thế giới sẽ rất hoan hỷ vì một công trình xây dựng Thư Viện và Trung Tâm Tu Học Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14 (His Holiness The Great 14th Dalai Lama Library & Learning Center) lần đầu tiên với tầm vóc quy mô nhất từ trước tới nay đang được tiến hành tại Thành Phố Ithaca thuộc Tiểu Bang New York, theo quý chư Tăng Tây Tạng, gồm Ven. Tenzin Chocsang, Ven. Lobsang Dhendup, và Ven. Donam Wangchuck cho biết trong chuyến viếng thăm tòa soạn Việt Báo trên đường Garden Grove, Thành Phố Garden Grove, Miền Nam California, vào sáng Thứ Sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2021.