- Một lính Không quân Hoa Kỳ tới trước Tòa đại sứ Israel ở thủ đô Mỹ, tự thiêu, từ chối tiếp tay chính phủ Mỹ giúp Israel diệt chủng dân Palestine. - Gaza: 29.782 người Palestine chết, 70.043 người bị thương vì bom Israel - Thủ tướng Israel: nộp kế hoạch di tản dân thường khỏi các khu vực chiến sự ở Dải Gaza - quân Israel tấn công Hezbollah "sâu" ở Lebanon.

- Cổ phiếu Berkshire Hathaway đã tăng hơn 4%, doanh thu hàng năm tăng 20%.

- Dell Technologies sẽ ra một loạt máy tính xách tay và máy trạm di động có trí tuệ nhân tạo (AI)

- TQ: Mỹ chụp mũ TQ vi phạm cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) là "sai" vì chính Mỹ vi phạm trước

- Hải quân Mỹ, Nam Hàn hợp tác, làm “trụ cột” an ninh khu vực.

- Nga: CIA vào Ukraine trước năm 2014 để quậy Nga

- Zelensky: 31.000 lính Ukraine đã tử trận, 180.000 lính Nga đã chết ở Ukraine

- Biden sẽ họp với 4 nhà lãnh đạo Cộng Hòa, thúc giục viện trợ Ukraine

- Nhà tài trợ lớn AFP tạm ngừng bơm tiền cho Nikki Haley, chuyển qua bơm tiền giúp Cộng Hòa chiếm lưỡng viện 2024

- Trump thò tay, sắp chộp được túi tiền Cộng Hòa qua cô con dâu Lara Trump, thì 2 nghị quyết RNC làm chậm lại

- Thăm dò mới: Biden hơn Trump 4% điểm trong cử tri trẻ 18 đến 34 tuổi

- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa Ronna McDaniel sẽ từ chức ngày 8 tháng 3

- Florida: Thẩm phán Cannon ra 2 lệnh mới trong vụ Trump trộm và giấu hồ sơ mật

- Cựu viên chức tình báo của Trump: Các gián điệp Mỹ đã móc nối ở hải ngoại có thể bị nguy hiểm tới tính mạng vì Trump.

- Zelensky: hàng triệu người Ukraine sẽ chết nếu không có thêm viện trợ từ Hoa Kỳ.

- Ngoại trưởng Ba Lan: nếu Hạ Viện Mỹ ngưng viện trợ Ukraine, người dân Ukraine sẽ thê thảm và uy tín Mỹ kết thúc

- Khi Dân Chủ, Cộng Hòa nâng ly mừng tình bạn, bất kể dị biệt: National Governors Association vinh danh Biden

- Các phương tiện truyền thông Bắc Hàn không nhắc tới Cuba kể từ khi Cuba-Nam Hàn bang giao

- Chicago: Robert Adrian mất chức Thẩm phán sau khi ông tha sớm 1 kẻ hiếp dâm vì nói lỗi các cô uống rượu, bơi trong hồ mà mặc đồ lót

- Nhà văn Savannah Guthrie báo động: Sách giả về đức tin Ky Tô bán tràn ngập trên mạng, nhà xuất bản khiếu nại, phải gỡ xuống.

- Các quầy tự tính tiền ở các tiệm bách hóa lớn từ từ biến mất.

- California: nếu bạn thu lợi từ việc hối lộ hay mua bán ma túy bất hợp pháp, bạn vẫn phải khai thuế các khoản tiền đó, trên mẫu khai thuế riêng.

- Quận Los Angeles: Một xe SUV tông vào tường trên Xa lộ số 5, làm 3 ngưởi chết

- HỎI 1: Bỏ rơi là chuyện nhỏ: có tới 6/10 cử tri Cộng Hòa ở Nam Carolina muốn Mỹ cắt đứt viện trợ Ukraine? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Giới trẻ Nhật Bản 18-40 tuổi: nữ thích nam dẫn đi ăn tiệm, nhưng nam lại thích nữ đưa về nhà nấu ăn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-26/2/2024) ⚪ ---- Cổ phiếu Berkshire Hathaway đã tăng hơn 4% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Hai sau khi công ty của Warren Buffett báo cáo kết quả lạc quan về năm 2023 vào cuối tuần, bao gồm cả doanh thu hàng năm tăng 20%. Tập đoàn này cũng công bố thu nhập ròng là 97,1 tỷ USD, cải thiện so với khoản lỗ 22 tỷ USD vào năm 2022. Cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã tăng 4,61% lên 436,47 USD/cổ phiếu lúc 6:09 sáng theo giờ Miền Đông.

⚪ ---- Dell Technologies Inc. đã công bố hôm thứ Hai rằng họ sẽ giới thiệu một loạt máy tính xách tay và máy trạm di động (mobile workstations) có trí tuệ nhân tạo (AI) thương mại “được thiết kế để đưa các tổ chức và năng suất của nhân viên bước vào kỷ nguyên AI”. Dòng sản phẩm máy tính xách tay Latitude và máy trạm di động Precision mới sẽ được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra với Intel vPro, với Latitude 7350 Detachable mới mang đến "sự tự do" để làm việc "được gắn hoàn toàn tại bàn làm việc" hoặc "khi đang di chuyển" để dùng như một máy tính bảng, hoặc máy tính xách tay.

⚪ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết những nhận xét gần đây của Hoa Kỳ về việc TQ không thực hiện các cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) là "sai" và "bóp méo những thành tựu đáng chú ý của TQ trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa". Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng chính Mỹ đã vi phạm các quy định của WTO khi sử dụng khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết ("America First")... Chính Mỹ đã thực hiện hành vi bắt nạt thương mại đơn phương, xây dựng các chính sách công nghiệp mang tính phân biệt đối xử, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự thương mại quốc tế và gây tổn hại đến lợi ích chung của các thành viên WTO."

Tuần trước, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai nói rằng “Trung Quốc vẫn áp dụng cách tiếp cận kinh tế và thương mại do nhà nước lãnh đạo, đi ngược lại các nguyên tắc mở, định hướng thị trường được tất cả các thành viên của tổ chức tán thành”. (Ghi chú: Chính sách "Nước Mỹ trên hết" mà TQ nói cũng chính là MAGA là do Trump thực hiện, khi cựu Tổng Thống Donald Trump vào tháng 1/2017 đã rút Mỹ ra khỏi hiệp định tự do thương mại không có TQ có tên là Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, gọi tắt là Trans-Pacific Partnership (TPP). Khi Mỹ lùi ảnh hưởng ra khỏi kinh tế khu vực, đã mở đường cho TQ ảnh hưởng vào kinh tế khu vực nhiều hơn. Thiệt hại trước tiên là nông dân Mỹ.)

⚪ ---- Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Carlos del Toro đã nhấn mạnh khi gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Shin Won-sik hôm thứ Hai rằng liên minh Washington-Seoul là “trụ cột” của an ninh khu vực. Won-sik nhấn mạnh tầm quan trọng hợp tác quốc phòng mạnh mẽ với Mỹ để chặn “các hành động khiêu khích” của Bắc Hàn. Del Toro cũng sẽ gặp những người đồng cấp Nam Hàn trong chuyến thăm Nam Hàn để bàn cách tăng hợp tác an ninh hai nước. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã bố trí một hỏa tiễn đạn đạo có khả năng nguyên tử tới Nam Hàn lần đầu tiên kể từ năm 1981, gây ra phản ứng gay gắt từ Bắc Hàn.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov hôm thứ Hai tuyên bố rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) đã chuẩn bị cho người Ukraine những hành động lật đổ chống lại Nga ngay cả trước năm 2014 khi cuộc cách mạng Ukraine diễn ra dẫn đến việc lật đổ tổng thống thân Nga Victor Yanukovych. "Thậm chí trước năm 2014, CIA đã chiếm giữ các văn phòng trong tòa nhà của chính quyền tổng thống Ukraine," Peskov nói trong cuộc họp báo. Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý rằng CIA và các cơ quan mật vụ của Anh đã cung cấp cho Kiev thông tin tình báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa có chủ đích vào quân đội Nga.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật nói rằng khoảng 31.000 binh sĩ Ukraine đã tử trận trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Điều này đánh dấu lần đầu tiên Zelensky công khai thừa nhận một con số cụ thể liên quan đến thương vong quân sự kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu. Zelensky cũng nhấn mạnh thiệt hại của lực lượng Nga, tuyên bố rằng 180.000 binh sĩ Nga được cho là đã thiệt mạng tại Ukraine.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ họp hôm thứ Ba (ngày mai) với 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội để thúc giục lưỡng viện phê chuẩn dự luật an ninh quốc gia lưỡng đảng, trong đó có gói viện trợ khẩn cấp cho Ukraine và Israel, đồng thời thảo luận cách ngăn chặn khả năng chính phủ đóng cửa tháng tiếp theo. Các quan chức Bạch Ốc ẩn danh nói với AP rằng bốn nhà lãnh đạo sẽ là Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries và Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell.

Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ chính quyền Biden trong việc phê duyệt dự luật an ninh quốc gia trị giá 95 tỷ USD, vốn đã được Thượng viện thông qua, trong khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tỏ ra miễn cưỡng đưa dự luật viện trợ ra bỏ phiếu tại Hạ viện. Thêm nữa, các dân biểu Cộng Hòa bị áp lực của cựu Tổng Thống Donald Trump đòi ngăn chận viện trợ Ukraine để tập trung vào biên giới Mỹ-Mexico.

⚪ ---- Một nhà tài trợ lớn cho Nikki Haley đang tạm dừng chi tiêu cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Haley. Tổ chức Người Mỹ vì Hành động Thịnh vượng (Americans For Prosperity Action), cánh tay chính trị của nhóm bảo thủ Người Mỹ vì Thịnh vượng (AFP: Americans for Prosperity) được tỷ phú Charles Koch hậu thuẫn, đã công bố hành động này sau thất bại hôm thứ Bảy của Haley trước cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ Cộng Hòa ở Nam Carolina, theo báo Politico đưa tin.

Giám đốc điều hành của AFP cho biết Haley "đã nói rõ rằng Haley sẽ tiếp tục chiến đấu và chúng tôi hết lòng ủng hộ Haley trong nỗ lực này. Nhưng trước những thách thức ở các tiểu bang sơ bộ phía trước, chúng tôi không tin bất kỳ nhóm bên ngoài nào có thể tạo ra sự khác biệt vật chất để mở rộng con đường chiến thắng của Haley.” Giám đốc này nói thêm rằng Haley vẫn nhận được "sự ủng hộ mạnh mẽ" của AFP Action (dù đã ngưng chi tiền).

AFP Action đã chi hàng triệu USD cho các quảng cáo ủng hộ việc tranh cử tổng thống của Haley sau khi ủng hộ Haley từ tháng 11/2023; trước đó, nhóm đã dành nhiều tháng cho một chiến dịch nhằm thúc đẩy cử tri Đảng Cộng hòa chọn một ứng cử viên khác ngoài Trump. Nhóm này khẳng định rằng với việc Trump là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, đảng này sẽ khó giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hơn.

Bây giờ AFP sẽ tập trung bơm tiền vào các cuộc đua để giúp Cộng Hòa cạnh tranh vào Thượng viện và Hạ viện vào tháng 11; trước đây nhóm đã nói rằng việc lật đổ Thượng viện [từ Dân Chủ] là cách tốt nhất để tránh việc đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện của Quốc hội cũng như tổng thống. Về phần Haley, bà cho biết bà sẽ ở lại cuộc đua cho đến ít nhất là Siêu Thứ Ba vào ngày 5 tháng 3/2024, theo Fox News đưa tin.

⚪ ---- Trong khi Trump thò tay, sắp chộp được túi tiền Cộng Hòa qua cô con dâu Lara Trump, thì bất ngờ khựng lại. Một cặp nghị quyết được lưu hành giữa các thành viên Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC sẽ làm chậm hành động nắm quyền kiểm soát đảng và tiền bạc của Donald Trump. Một trong những dự thảo được đưa ra bởi Henry Barbour, một ủy viên lâu năm từ Mississippi, sẽ cấm RNC chi trả hàng triệu USD mà Trump nợ trong các hóa đơn pháp lý, theo báo Dispatch đưa tin.

Nghị quyết còn lại sẽ ngăn Đảng Cộng hòa coi Trump là ứng cử viên tổng thống giả định của mình trước khi Trump đếm đủ số đại biểu tại đại hội, ngăn cản RNC phối hợp với Trump hoặc chiến dịch gây quỹ của Trump. Dự thảo nghị quyết nêu rõ: “Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và ban lãnh đạo của nó sẽ giữ thái độ trung lập trong suốt cuộc bầu cử sơ bộ của Tổng thống”.

Theo tờ New York Times, các nghị quyết không có tính ràng buộc đã bị một cố vấn của Trump chỉ trích. “Cuộc bầu cử sơ bộ đã kết thúc và trách nhiệm duy nhất của RNC là đánh bại Joe Biden và giành lại Bạch Ốc,” Chris LaCivita nói và nói thêm, “Đảng Cộng hòa không thể đứng ngoài lề và cho phép điều này xảy ra.” Trump đã nói rằng Trump muốn LaCivita trở thành giám đốc điều hành của ủy ban quốc gia Cộng hòa RNC, một phần của ban quản lý mới sẽ bao gồm Lara Trump (con dâu của Trump) làm đồng chủ tịch.

Một nghị quyết khác từ một ủy viên khác đã nhanh chóng kêu gọi RNC tuyên bố Trump là ứng cử viên giả định. Nghị quyết này đã được rút lại sau khi nó được công khai và Trump cho biết ông phản đối nó. Cựu tổng thống không có nhiều cơ hội rõ ràng để được đề cử; Nikki Haley cho biết cô vẫn tham gia cuộc đua sơ bộ Cộng Hòa mặc dù đã thua đậm trước Trump hôm thứ Bảy trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Nam Carolina. Thực tế, các nỗ lực từ RNC và Haley chỉ làm chậm lại, chứ không cản được Trump sẽ chế ngự RNC và Cộng Hòa.

⚪ ---- Tổng thống Biden đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump 4 điểm trong một cuộc khảo sát mới về cử tri trẻ tuổi. Cuộc khảo sát mới của Axios-Generation Lab đối với các cử tri từ 18 đến 34 tuổi cho thấy 52% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho Biden nếu cuộc bầu cử được tổ chức hôm nay trong khi 48% sẽ ủng hộ Trump. Cuộc khảo sát lưu ý rằng 70% số người được hỏi cho biết họ chắc chắn đang có kế hoạch hoặc có khả năng sẽ bỏ phiếu trong khi 30% cho biết họ khó có thể hoặc không có ý định bỏ phiếu.

Điều này xảy ra khi nhiều cuộc thăm dò cho thấy một cuộc đua sít sao giữa Biden và Trump trong số các cử tri trẻ, những người ủng hộ Biden áp đảo vào năm 2020. Axios lưu ý rằng một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy Thế hệ Z và các cử tri thuộc thế hệ Millennial ủng hộ mạnh mẽ Biden hơn Trump vào năm 2020 với chênh lệch 20% điểm.

Kết quả thăm dò hôm nay là đảo ngược tình hình vài tháng trước. Một cuộc thăm dò của New York Times/Siena vào tháng 12 cho thấy Trump dẫn trước Biden 6 điểm phần trăm trong số cử tri dưới 30 tuổi. Các cuộc thăm dò khác cũng cho thấy Biden có thể mất điểm trong số cử tri trẻ, với cuộc thăm dò của NBC News vào tháng 11 năm ngoái cho thấy Trump dẫn trước Biden tăng 4 điểm phần trăm trong số cử tri từ 18 đến 34.

Axios lưu ý rằng vị trí dẫn đầu của Biden trong cuộc thăm dò mới đã tăng lên trong số những người nói rằng họ chắc chắn đang có kế hoạch bỏ phiếu. Trong số 42% nói rằng họ chắc chắn có kế hoạch bỏ phiếu vào tháng 11, Axios cho biết 63% sẽ ủng hộ Biden.

Cuộc thăm dò mới cũng hỏi các cử tri trẻ về mức độ ảnh hưởng mà họ tin rằng ngôi sao nhạc pop Taylor Swift có thể có đối với cuộc bầu cử nếu cô Swift chọn ủng hộ một ứng cử viên. Tờ New York Times hồi đầu năm đưa tin rằng chiến dịch tranh cử của Biden đang tìm kiếm sự chứng thực của cô Swift, nhưng cô vẫn chưa lên tiếng về cuộc đua. Taylor Swift trước đây đã quay lưng lại với ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump. Cô đã tuyên bố ủng hộ Joe Biden hồi năm 2020, trong khi cáo buộc Trump đã “châm ngòi cho ngọn lửa phân biệt chủng tộc của người da trắng.”

Cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Hai cho thấy 4% cử tri trẻ sẽ cân nhắc thay đổi phiếu bầu của họ nếu ca sĩ Swift tán thành Biden hoặc Trump - hai ứng cử viên có khả năng xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Khi được hỏi liệu họ có nhiều khả năng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hơn nếu Swift cũng nói với họ hay không, 6% nói rằng họ sẽ làm như vậy. Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 2 với 1.073 người từ 18 đến 34 tuổi và có sai số 3 điểm phần trăm.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel sẽ từ chức vào ngày 8 tháng 3, theo bà cho biết vào đầu ngày thứ Hai, khi Trump tìm cách đưa cô Lara Trump (con dâu của Trump) vào thay chức McDaniel. Bà McDaniel viết trong một tuyên bố: “Thật vinh dự và đặc ân trong cuộc đời tôi khi được phục vụ Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa trong bảy năm với tư cách là Chủ tịch để bầu ra các đảng viên Đảng Cộng hòa và phát triển Đảng của chúng ta. Tôi đã quyết định rút lui khỏi Khóa huấn luyện mùa xuân của chúng tôi vào ngày 8 tháng 3 tại Houston để cho phép người được đề cử của chúng tôi chọn một Chủ tịch mà họ lựa chọn."

Quyết định của McDaniel không hề bất ngờ. Bà được cho là đã lên kế hoạch từ chức sau cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina và Trump đã đề nghị 2 người giữ chức đồng chủ tịch, tổng cố vấn RNC Michael Whatley và Lara Trump. Đồng chủ tịch RNC Drew McKissick cũng cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng ông cũng sẽ từ chức vào tháng 3.

Bà McDaniel lần đầu tiên trở thành chủ tịch RNC với sự hậu thuẫn của Trump vào năm 2017 và đã 4 lần tái đắc cử, bao gồm cả trong cuộc bầu cử gây tranh cãi vào năm 2023. Những người chỉ trích bà chỉ ra sự thiếu thành công trong bầu cử và đặt câu hỏi về chi tiêu của đảng. Mối quan hệ của bà với Trump cũng căng thẳng khi cựu tổng thống thúc đẩy RNC hủy bỏ các cuộc tranh luận sơ bộ do bà tổ chức.

⚪ ---- Ngoại trưởng Ba Lan hôm Chủ nhật đã thúc đẩy Hoa Kỳ hỗ trợ Ukraine, tuyên bố rằng ông sẽ nói với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) về “số phận” của quốc gia bị chiến tranh tàn phá và “uy tín” của Hoa Kỳ đang bị đe dọa. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski nói trên CNN: “Thưa Chủ tịch [Hạ Viện Hoa Kỳ], đó là số phận của Ukraine, chính những người dân Ukraine bị tra tấn đang cầu xin ngài, nhưng đó cũng là uy tín của đất nước ngài đang bị đe dọa.”

“Tổng thống Hoa Kỳ trong thời chiến đã đến Kyiv trong chuyến thăm lịch sử của mình, đặt ra tiêu chuẩn của Hoa Kỳ ở trung tâm thành phố Kyiv, nói rằng, 'Các bạn là đồng minh, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết và trong bao lâu để đạt được điều đó'. giúp bạn'”, Sikorski tiếp tục. “Lời của Hoa Kỳ đã được nói ra. Nó cần được tiếp nối bằng hành động và việc giao hàng [vũ khí giúp].”

Johnson đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để thông qua gói viện trợ nước ngoài đang bị đình trệ, bao gồm 60 tỷ USD viện trợ cho cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga. Thượng viện đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng khẩn cấp trị giá 95 tỷ USD vào đầu tháng này, gần 4 tháng sau khi Tổng thống Biden gửi yêu cầu tới Quốc hội để tài trợ cho Kyiv. Tuy nhiên, đạo luật này phải đối mặt với một lộ trình không chắc chắn tại Hạ viện, nơi Johnson đã cho biết rằng ông sẽ không đưa nó ra biểu quyết vì nó thiếu các biện pháp an ninh biên giới Mỹ-Mễ mà các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu. Thêm nữa, Trump đã nói là khi Trump thắng cử 2024, thì 24 giờ sau sẽ có hòa bình cho Ukraine, thì viện trợ Ukraine làm chi nữa.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật cho biết “hàng triệu người sẽ thiệt mạng” trong cuộc chiến Ukraine chống Nga nếu không có thêm viện trợ từ Hoa Kỳ. Kaitlan Collins của CNN đã yêu cầu Zelensky trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật trả lời những bình luận của Thượng nghị sĩ J.D. Vance (R-Ohio), người đã tuyên bố rằng kết quả của Ukraine trong cuộc chiến sẽ không thay đổi ngay cả khi Ukraine nhận được viện trợ 60 tỷ USD của Tổng thống Biden. Zelensky cho biết ông không chắc liệu TNS Vance có “hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây hay không”.

“Để hiểu được điều đó là phải đến tiền tuyến để xem chuyện gì đang xảy ra, nói chuyện với người dân, sau đó đến gặp người dân để hiểu… điều gì sẽ [xảy ra với] họ nếu không có sự hỗ trợ này. Và anh ấy sẽ hiểu rằng hàng triệu người… sẽ bị giết. Đó là sự thật”, Zelensky nói. Zelensky cho biết hôm Chủ nhật rằng 31.000 binh sĩ Ukraine đã tử trận kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược. Ông cũng cho biết chính phủ của ông không biết chính xác có bao nhiêu thường dân đã thiệt mạng, nhưng ước tính có “hàng chục nghìn thường dân” tại các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine.

Theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, ước tính mới nhất của Mỹ cho biết Nga đã phải chịu hơn 300.000 thương vong trong cuộc chiến kể từ khi xâm lược Nga. Viện trợ bổ sung cho Ukraine đã bị hoãn lại tại Quốc hội khi các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện ràng buộc các điều khoản chặt chẽ hơn về biên giới với việc phê duyệt thêm nguồn tài trợ cho đất nước.

⚪ ---- Thẩm phán Cannon hôm Chủ nhật đã ra hai lệnh mới trong vụ án hình sự của Donald Trump về các tài liệu mật ở Florida, khiến một chuyên gia pháp lý càng thêm bối rối về động thái tiếp theo của bà và tạo tiền đề cho phiên điều trần vào thứ Sáu. Trump đã bị truy tố trong vụ án bởi Công tố đặc biệt Jack Smith, người đã cáo buộc Trump cất giấu các tài liệu mật từ Bạch Ốc và từ chối trả lại chúng khi được chính quyền liên bang triệu tập. Trump liên tục tuyên bố rằng Trump có quyền giữ các tài liệu và thậm chí còn nói rằng Trump không thể bị truy tố vì Trump được miễn truy tố vì Trump coi các tài liệu này là "riêng tư" khi ông còn là tổng thống.

Gần đây hơn, Smith đã tìm cách ngăn Thẩm phán Cannon công khai một số thông tin nhân chứng nhất định và Cannon đã tìm kiếm thông tin từ các bên về chủ đề đó. Trong một lệnh không cần giấy tờ được công bố vào Chủ nhật, Cannon xác nhận rằng bà đã tổ chức một cuộc họp với nhóm pháp lý của Trump về vấn đề này. Lệnh cho biết: “Tòa án đã nghe tranh luận từ luật sư về các lý thuyết bào chữa” liên quan đến thông tin mật. Có 7 luật sư của Trump có tên trong danh sách tham dự.

Luật sư an ninh quốc gia Bradley Moss cho biết hôm Chủ nhật: “Thẩm phán Cannon xác minh rằng cô đã tổ chức phiên điều trần cuối cùng về CIPA phần 4 với các luật sư của Trump vào thứ Sáu. Thật khó để xác định liệu cô sẽ đưa ra phán quyết trước phiên điều trần kéo dài vào ngày thứ Sáu hay cô ấy sẽ đưa ra phán quyết từ băng ghế dự bị vào ngày hôm đó."

Trong lệnh thứ hai, Cannon đưa Công tố đặc biệt Smith vào thời hạn cuối cùng. Cannon viết: “Vào hoặc trước ngày 28 tháng 2/2024, Công tố đặc biệt sẽ phải gửi tòa bản văn "Reply in Support of its Motion for Reconsideration" (Trả lời để Hỗ trợ bản Kiến nghị xin Tái cứu xét)."

Hình ảnh trước và sau khi tự thiêu.

Moss nói thêm trong một bài đăng riêng: “Cannon cho Smith thời hạn đến thứ Tư để gửi thêm bất kỳ câu trả lời nào liên quan đến đề nghị xem xét lại. Còn một điều nữa được cho là cần được hoàn tất trước phiên điều trần vào thứ Sáu.".​⚪ ---- Các gián điệp Mỹ đã móc nối ở hải ngoại có thể bị nguy hiểm tới tính mạng vì Trump. Theo các cựu quan chức trong chính quyền đầu tiên của ông, cựu Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch chính trị hóa các cơ quan tình báo - và có thể khiến an ninh quốc gia gặp nguy hiểm - nếu Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Politico đã nói chuyện với 18 cựu quan chức và nhà phân tích từng làm việc trong chính quyền đầu tiên của Trump, những người nói rằng cựu tổng thống có thể sẽ nỗ lực hơn nữa để thay thế các quan chức bằng những người trung thành thiếu kinh nghiệm, điều này sẽ làm suy yếu uy tín của tình báo Mỹ với các đồng minh và ngăn Trump tiếp cận được thông tin đáng tin cậy. để đưa ra những quyết định tốt.Fiona Hill, cố vấn hàng đầu về Nga trong Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết: “Trump muốn vũ khí hóa cộng đồng tình báo và thực tế là bạn cần phải nhìn với góc nhìn 360 độ để nghe khi có rất nhiều đối thủ của Hoa Kỳ và các quốc gia không mong muốn điều tốt đẹp cho Hoa Kỳ."Các đồng minh của cựu tổng thống đã lập danh sách những người trung thành có thể tham gia vào chính quyền thứ hai, nhưng các cựu quan chức cho biết kế hoạch của Trump đối với các cơ quan tình báo là đặc biệt đáng lo ngại. Dan Coats, cựu giám đốc tình báo quốc gia dưới thời Trump, cho biết: “Sinh mạng của mật báo viên có thể gặp nguy.”Nhiều quan chức từng phục vụ dưới thời Trump - bao gồm cả Hill và Coats - đã trở thành những nhà phê bình thẳng thắn kể từ khi rời chính quyền của ông, và cựu tổng thống cùng các đồng minh của ông muốn đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra trong nhiệm kỳ thứ hai. John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Trump từ năm 2018 đến năm 2019, cho biết: “Các yêu cầu chính đối với nhiệm vụ sẽ là bạn nói ‘vâng, thưa ngài’ nhanh như thế nào,” John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Trump từ năm 2018 đến năm 2019, “và tôi nghĩ điều đó sẽ áp dụng cụ thể cho DNI và giám đốc CIA.”Điều đó có thể làm tổn thương các cơ quan được giao phó trách nhiệm an ninh quốc gia, các cựu quan chức cảnh báo. Một cựu quan chức tình báo cấp cao cho biết: “Theo thời gian, nếu họ thực sự có ý định đưa những người dễ bảo vào các vị trí hàng đầu, thì cuối cùng bạn sẽ có đủ số người thay thế mà bạn thực sự có tham nhũng tại tổ chức đó.”⚪ ---- Người phát ngôn IDF Daniel Hagari cho biết trong một bài đăng ngắn hôm thứ Hai rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu Hezbollah "sâu" ở Lebanon. Hành động này được thực hiện sau khi Hezbollah bắn hạ 1 phi cơ không người lái của Israel trên lãnh thổ phía nam Lebanon. Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào khu vực xung quanh thành phố Baalbek, cách Beirut khoảng 67 km về phía đông bắc.⚪ ---- Thủ tướng Chính quyền Palestine (PA) Mohammad Shtayyeh hôm thứ Hai cho biết ông đã đệ đơn từ chức của chính phủ lên Tổng thống PA Mahmoud Abbas. Shtayyeh nói rằng ông đã đệ đơn từ chức khi khai mạc cuộc họp của chính phủ PA ở Ramallah: “Tôi thấy rằng giai đoạn tiếp theo và những thách thức của nó đòi hỏi những thỏa thuận chính phủ và chính trị mới có tính đến thực tế mới ở Gaza và sự cần thiết phải có sự đồng thuận giữa người Palestine và người Palestine dựa trên sự thống nhất của người Palestine”. Theo d0ài Sky News Arabia, Shayyeh, người nhậm chức vào năm 2019, đã lên kế hoạch từ chức để thành lập một chính phủ kỹ trị mới vào cuối tuần.⚪ ---- Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm thứ Hai nhấn mạnh sự cần thiết phải "cải cách nghiêm túc" Hội đồng Bảo an do sự bế tắc trong các nghị quyết về cuộc chiến ở Ukraine và Dải Gaza. Nói trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva, ông Guterres nói: “Sự thiếu thống nhất của hội đồng về việc Nga xâm lược Ukraine và về các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng của Hamas vào ngày 7 tháng 10 đã làm suy yếu nghiêm trọng, có lẽ là nghiêm trọng, làm suy yếu quyền lực của hội đồng này.”Người đứng đầu LHQ cũng chỉ ra rằng một cuộc tấn công tổng lực ở Rafah, thành phố cực nam của Dải Gaza, "sẽ không chỉ gây kinh hoàng cho hơn một triệu thường dân Palestine đang trú ẩn ở đó; nó sẽ đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài chương trình viện trợ của chúng ta".⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành hôm thứ Hai cho biết số người Palestine chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã lên tới 29.782 người. Theo Bộ, 70.043 người đã bị thương tại khu vực này kể từ ngày 7/10. Trong 24 giờ qua, 90 người Palestine đã thiệt mạng và 164 người bị thương sau khi lực lượng Israel “thực hiện 10 vụ thảm sát”.⚪ ---- Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nộp một kế hoạch di tản dân thường khỏi các khu vực chiến sự ở Dải Gaza: “IDF đã trình lên Nội các Chiến tranh một kế hoạch di tản người dân khỏi các khu vực giao tranh ở Dải Gaza cũng như kế hoạch hoạt động sắp tới”. Theo tuyên bố, nội các chiến tranh cũng đã phê duyệt một kế hoạch liên quan đến việc chở viện trợ nhân đạo đến Gaza một cách an toàn, "theo cách sẽ ngăn chặn tình trạng cướp bóc đã xảy ra ở Dải phía bắc." Tuyên bố không đề cập đến nơi dân thường sẽ được di tản đến cũng như không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về kế hoạch.⚪ ---- Một người đàn ông mặc trang phục quân đội Mỹ đã tự thiêu bên ngoài đại sứ quán Israel ở Washington, DC hôm Chủ nhật để phản đối cái mà ông gọi là “nạn diệt chủng” đối với người Palestine ở Gaza. Người tự thiêu được nhà báo độc lập Talia Jane xác định vào Chủ nhật là Aaron Bushnell, 25 tuổi, một thành viên tại ngũ của Không quân Hoa Kỳ, người xuất hiện từ hồ sơ LinkedIn công khai để làm việc trong bộ phận công nghệ thông tin.Vào đêm Chủ nhật, Jane loan tin rằng Bushnell đã qua đời vì những vết thương do vụ tự thiêu.Một đoạn video do nhà báo Jane đăng tải dường như cho thấy Bushnell đã xác định danh tính của mình trước khi tự thiêu.Bushnell nói: “Tôi là thành viên tại ngũ của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ. Và tôi sẽ không đồng lõa với nạn diệt chủng nữa. Tôi sắp tham gia vào một hành động phản kháng cực đoan, nhưng so với những gì người dân Palestine đã trải qua dưới bàn tay của những kẻ thực dân, nó không hề cực đoan chút nào. Đây là điều mà giai cấp thống trị của chúng tôi đã quyết định là bình thường.”Sau đó, người đàn ông tưới xăng và tự thiêu, hét lên “Palestine tự do!” trong khi người anh bốc cháy. Sau gần một phút, một số người đã đến hiện trường và dùng bình cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa. Sở cứu hỏa thủ đô Washington, DC đã ứng đáp lúc 12:58 chiều, sau đó xác nhận trên X, viết rằng một người đàn ông đã được chuyển đến bệnh viện với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng sau khi tự thiêu bên ngoài đại sứ quán.Lực lượng Không quân Hoa Kỳ không xác nhận danh tính cụ thể của Bushnell nhưng đã nói với một số cơ quan báo chí rằng người biểu tình trên thực tế là một thành viên đang tại ngũ của Lực lượng Không quân. Nên ghi nhận rằng, tất cả các hãng tin đều nói Bushnell nhập viện với thương tích trầm trọng, chỉ có một bản tin nói anh đã chết. Chưa có tin trực tiếp từ bệnh viện.VIDEO dài 1:37 phút:

https://youtu.be/-DB8WJGan7Q?si=4mSHBxIRB1K6vXZj

Bushnell không phải là người đầu tiên tham gia vào hình thức phản kháng cực đoan, hay thậm chí là người đầu tiên làm như vậy về vấn đề này kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Gaza, khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Vào tháng 12/2023, một người biểu tình đã tự thiêu bên ngoài lãnh sự quán Israel ở Atlanta (Georgia). Người biểu tình đã ở trong tình trạng nguy kịch, mặc dù không rõ tình trạng hiện tại của phụ nữ đó.

⚪ ---- Khi Dân Chủ, Cộng Hòa nâng ly mừng tình bạn, bất kể dị biệt. Dĩ nhiên, không có mặt Trump. Tổng thống Biden và Thống đốc tiểu bang Utah Spencer Cox bất đồng về nhiều vấn đề, nhưng họ đã nâng ly mừng tình bạn hôm thứ Bảy khi kêu gọi bớt cay đắng hơn trong chính trị và tăng cường tinh thần lưỡng đảng. Biden, người đã tham gia lĩnh vực này kể từ khi được bầu vào Thượng viện năm 1972, cho biết: “Chính trị đã trở nên quá cay đắng về mặt cá nhân."

AP đưa tin, Tổng thống Đảng Dân chủ bình luận trong khi nâng cốc chúc mừng các thống đốc quốc gia và phu nhân của họ trong bữa tối ở Bạch Ốc để vinh danh họ. Cox, một đảng viên Đảng Cộng hòa và là chủ tịch Hiệp hội Thống đốc Quốc gia (National Governors Association), bước đi trước Biden đến bục thuyết trình bên dưới bức chân dung uy nghi của Abraham Lincoln phía trên lò sưởi trong Phòng Tiệc Quốc Yến.

Theo AP, Cox dẫn đầu sáng kiến "Không đồng ý Tốt hơn" (Disagree Better), nhằm mục đích giảm bớt sự chia rẽ. Trước đó, Cox đã nói đùa trong chương trình rằng Cox và Biden có thể đang thực hiện "sự hủy diệt chắc chắn lẫn nhau" khi xuất hiện cùng nhau tại Bạch Ốc vì cả hai đều sẽ tái tranh cử vào năm nay.

Cox nói với Biden rằng các thống đốc tôn vinh Biden, thừa nhận “gánh nặng đáng kinh ngạc đang đè lên vai anh bạn Biden”. Thống đốc Cộng Hòa này nói thêm rằng, "Chúng tôi không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ như thế nào, những quyết định mà bạn [Biden] phải đưa ra."

Biden cho biết ông nhớ về một thời kỳ, khi các nhà lập pháp tranh luận vào ban ngày và cùng nhau bẻ bánh mì cùng bàn vào ban đêm. Thống đốc tiểu bang Colorado Jared Polis, một đảng viên Đảng Dân chủ, đồng thời là phó chủ tịch hiệp hội, cũng nâng cốc chúc mừng. Ông nói: “Chúng ta có nhiều điểm chung hơn và còn nhiều điều nữa gắn kết chúng ta lại với nhau với tư cách là những người Mỹ vì tình yêu đất nước và tình yêu người dân đất nước chúng ta.” (ghi chú: Đêm Thứ Bảy, Trump tiếp tục đứng trước đám đông và tiếp tục chửi mắng các đối thủ chính trị.)

⚪ ---- Các phương tiện truyền thông Bắc Hàn không còn đề cập đến Cuba kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Nam Hàn và Cuba vào ngày 14/2. Ngày càng có nhiều đồn đoán cho rằng Bắc Hàn không hài lòng trước động thái bất ngờ của Cuba, nước từ lâu được coi là đồng minh thân cận của Bắc Hàn. Việc xây dựng quan hệ ngoại giao với Nam Hàn, một quốc gia được coi là "quốc gia thù địch số một", không để lại sự mơ hồ nào về lập trường của Bắc Hàn.

Rodong Sinmun, một tờ báo được nhiều người coi là tiếng nói của Đảng Công nhân cầm quyền Hàn Quốc, đưa tin lần cuối liên quan đến Cuba vào ngày 15/2, một ngày sau khi công bố quan hệ ngoại giao giữa Seoul và Havana. Trước đây, Rodong Sinmun thường xuyên đưa tin về nhiều khía cạnh khác nhau trong mối quan hệ của Bắc Hàn với Cuba, bao gồm các sự kiện tại Đại sứ quán Bắc Hàn ở Cuba, những biểu hiện đoàn kết của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, các bài phát biểu của đại sứ Cuba tại LHQ và tưởng nhớ người anh hùng Cuba. Jose Marti. Tuy nhiên, kể từ khi công bố quan hệ ngoại giao giữa Nam Hàn và Cuba, không có bất kỳ đề cập nào đến Cuba trên báo chí.

⚪ ---- Một thẩm phán ở Illinois, người đã gây ra sự phẫn nộ khi hủy bỏ bản án hiếp dâm một người đàn ông liên quan đến một cô gái 16 tuổi, đã bị lột chức thẩm phán sau khi cơ quan giám sát tư pháp phát hiện ra rằng y đã lách luật và có hành vi sai trái. Ủy ban Pháp lý Illinois đã lột chức Thẩm phán Robert Adrian của Quận Adams hôm thứ Sáu sau khi tổ chức phiên điều trần kéo dài ba ngày ở Chicago vào tháng 11 về đơn khiếu nại chống lại Adrian.

Quyết định của tòa cho biết Adrian “đã tham gia vào nhiều hành vi sai trái” và “lạm dụng vị trí quyền lực của mình để thỏa mãn ý thức về công lý của chính mình trong khi lách luật”. Ủy ban có thể đã đưa ra lời khiển trách, chỉ trích hoặc đình chỉ công tác mà không phải trả lương, nhưng quyết định của họ cho biết họ có “có nhiều cơ sở” để lột chức Thẩm phán của Adrian ở Quận Adams phía tây Illinois.

Vào tháng 10 năm 2021, Adrian đã xử rằng Drew Clinton, 18 tuổi ở Taylor, Michigan, phạm tội tấn công tình dục một cô gái 16 tuổi trong bữa tiệc tốt nghiệp vào tháng 5/2021. Nhưng Ban Điều tra Tư pháp của bang đã đệ đơn khiếu nại Adrian sau khi thẩm phán này bác bỏ bản án của Clinton vào tháng 1 năm 2022, vì thẩm phán nói rằng 148 ngày Clinton ngồi tù là hình phạt đủ rồi.

Đơn khiếu nại cho biết Adrian đã thừa nhận lẽ ra phải áp dụng bản án 4 năm tù bắt buộc đối với Clinton, nhưng sẽ không tống Clinton vào tù. Clinton bị hiếp dâm Cameron Vaughan. Cô Vaughan nói với hãng tin AP vào tháng 11, khi cô 18 tuổi, rằng việc Adrian đảo ngược phán quyết của Clinton khiến cô "hoàn toàn bị sốc" nhưng cô quyết tâm vận động sa thải thẩm phán.

Sau khi Adrian bác bỏ bản án của Clinton, Vaughan nói rằng thẩm phán đã nói với tòa án “vụ này [hiếp dâm] là điều xảy ra bất cứ khi nào cha mẹ cho phép các cô uống rượu, bơi trong hồ bơi mà vẫn mặc đồ lót,” cô kể lại trong một bản tường trình được hỗ trợ bởi bản ghi của tòa án về vụ này trong phiên điều trần tháng 1 năm 2022.

Vụ thẩm phán Adrian cho Clinton ra tù sau vài tháng đã làm dấy lên sự phẫn nộ ở quê hương Quincy, Illinois của Vaughn và hơn thế nữa, với công tố viên trong vụ án nói rằng “trái tim của cô ấy đang rỉ máu vì nạn nhân”. Vaughan nói với Chicago Tribune sau quyết định loại bỏ Adrian hôm thứ Sáu rằng cô “rất vui vì ủy ban có thể nhìn ra tất cả những điều sai trái và tất cả những lời dối trá mà Thẩm phán Adrian đã nói trong suốt thời gian qua. Hiện tại tôi đang hạnh phúc đến mức không thể tin được. Thẩm phán Adrian không thể làm tổn thương bất cứ ai khác nữa. Adrian không thể hủy hoại cuộc sống của người khác."

Khi được liên lạc qua điện thoại hôm thứ Sáu, Adrian nói với Chicago Tribune rằng quyết định lột chức Thẩm phán của ông của ủy ban "hoàn toàn là một sai lầm về công lý. Tôi đã làm những gì đúng. Tôi luôn nói sự thật về điều đó."

Nhưng hung thủ Clinton không thể bị xét xử lại cùng một tội danh hiếp dâm, vì luật cấm truy tố cùng một tội danh theo Tu chính án thứ Năm. Nhưng tội vẫn ghi trong hồ sơ. Đơn xin xóa hồ sơ của Clinton đã bị từ chối vào tháng 2 năm 2023.

⚪ ---- Hốt bạc: Sách giả về đức tin Ky Tô bán tràn ngập trên mạng, nhà xuất bản khiếu nại, phải gỡ xuống. Cuốn sách mới liên quan đến đức tin của người dẫn chương trình NBC Savannah Guthrie nhan đề "Mostly What God Wants" (Hầu Hết Những Gì Thiên Chúa Muốn) đã công ty bán lẻ trực tuyến.

Guthrie nói với báo Page Six: “Tôi không thể tin được. Mẹ tôi gửi cho tôi, trên đó ghi là 'sổ bài tập', thậm chí còn có màu vàng giống như màu của sách thật. Nhưng tôi không viết cuốn sách bài tập nào cả nên đừng mua chúng!”

Các cuốn sách giả này bao gồm một “sổ tay” được cho là do “Savannah Gathrie” viết và một sổ bài tập đóng vai trò là “hướng dẫn tương tác [với Thượng Đế]” cho cuốn sách. Đại diện nhà xuất bản Guthrie cho biết những trường hợp sách bán hết như vậy là bình thường và báo Page Six cho biết các bản sao giả mạo đã bị gỡ bỏ.

Người đại diện cho biết: “Chúng tôi rất vui vì sách của Savanah tiếp tục bán hết trong vài giờ và vài ngày. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là những kẻ lừa đảo vẫn xuất hiện tràn ngập, đang cố gắng bán sách giả.”

⚪ ---- Các quầy tự tính tiền ở các tiệm bách hóa lớn từ từ biến mất. Hẳn là bạn đã từng ghé thăm siêu thị Target vào một tối Chủ nhật và nhìn thấy làn đường ngoằn ngoèo của những khách hàng tự thanh toán len lỏi vào cửa hàng. Bây giờ bạn có thể thấy máy tự thanh toán ít hơn ở các nhà bán lẻ lớn và bạn có thể đổ lỗi cho làn sóng tội phạm bán lẻ ở California.

Trên mạng xã hội, một người dùng gần đây đã đăng một bức ảnh về Walmart ở West Hills – với các làn đường tự thanh toán đã được phong tỏa. Bài đăng cho biết tất cả các siêu thị Wal-Mart đã loại bỏ máy tựt ính tiền do trộm đồ tăng vọt.

Vào tháng 12, báo SFGATE.com đưa tin rằng hệ thống siêu thị Target đã lặng lẽ loại bỏ hệ thống tự thanh toán ở San Francisco, gọi đó là “xu hướng 'bán lẻ phòng thủ' có thể sớm lan rộng khắp thành phố." Các bản tin khác cho biết Target, khi cho phép tự thanh toán, chỉ làm như vậy đối với những khách hàng có 10 mặt hàng trở xuống. Không còn những chiếc xe đẩy lớn chứa đầy đồ nữa tới máy tự thanh toán.

⚪ ---- California: nếu bạn thu lợi từ việc hối lộ hay mua bán ma túy bất hợp pháp, bạn vẫn phải khai thuế các khoản tiền đó, trên mẫu khai thuế riêng. Báo cáo từng phần thu nhập của mình cho Sở Thuế IRS có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Rất may, IRS có một danh sách hữu ích về thu nhập mà bạn cần báo cáo từ tiền cấp dưỡng chịu thuế cho đến việc bán ma túy bất hợp pháp.

Đúng vậy. Trong danh sách thu nhập mà IRS yêu cầu bạn báo cáo khi nộp thuế là bất kỳ khoản thu nhập nào bạn nhận được từ các hoạt động bất hợp pháp. Có mẫu đơn ghi rõ. Trang web của Sở Thuế IRS ghi: “Thu nhập từ các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như tiền từ việc buôn bán ma túy bất hợp pháp, phải được tính vào thu nhập của bạn trên Biểu 1 (Mẫu 1040), dòng 8z hoặc trên Biểu C (Mẫu 1040) nếu từ hoạt động tự kinh doanh của bạn.”

IRS cũng yêu cầu người đóng thuế báo cáo toàn bộ giá trị thị trường của bất kỳ tài sản nào mà họ lấy trộm dưới dạng thu nhập trong năm họ lấy trộm nó, tất nhiên trừ khi họ trả lại hàng hóa bị trộm cho chủ sở hữu hợp pháp của họ. Tiền bạn nhận được từ hối lộ cũng phải được tính vào thu nhập phải báo cáo của bạn. Bạn đừng sợ vào tù khi bạn khai thuế tiền kiếm được bất hợp pháp, vì cảnh sát không đọc các mẫu khai thuế (đó là lý do, hồ sơ thuế của Trump giấu được cả 20 năm nay). Nhưng nếu không khai thuế là sẽ vào tù (như trùm Al Capone của Mafia). Nếu bạn do dự, hãy hỏi luật sư thuế, đó là lời khuyên của IRS. (Bản tin này dịch theo KTLA)

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một vụ xe tông vào tường trên Xa lộ số 5 đã cướp đi sinh mạng của ba người ở Boyle Heights vào sáng sớm Chủ nhật. Vụ tông xe xảy ra chỉ sau 2:45 giờ sáng trên đường dốc vào và ra theo hướng bắc của Xa Lộ 5 tại Calzona St. và tiêu hủy một chiếc SUV màu đen.

Chiếc xe dường như đã đâm vào một bức tường trên đoạn đường nối và bốc cháy gần một ngôi nhà cạnh lối vào xa lộ. Nó đã đi sai hướng trên đoạn đường nối. Cứu hỏa Los Angeles đã đến và dập tắt ngọn lửa trước khi chúng lan sang ngôi nhà và những cây cối gần đó. Có 3 người được cho là đã chết tại hiện trường.

⚪ ---- HỎI 1: Bỏ rơi là chuyện nhỏ: có tới 6/10 cử tri Cộng Hòa ở Nam Carolina muốn Mỹ cắt đứt viện trợ Ukraine?

ĐÁP 1: Đúng thế. Khi người dân Nam Carolina đổ xô ra vào các điểm bỏ phiếu trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào ngày 24 tháng 2, tâm trí của một số cử tri đã ở rất xa, tập trung vào một quốc gia cách đó một đại dương và cách nửa lục địa. Theo một cuộc khảo sát từ Associated Press, đa số cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Nam Carolina phản đối việc tiếp tục cung cấp viện trợ cho Ukraine, một vấn đề mà hai ứng cử viên hàng đầu của cuộc đua chắc chắn có sự khác biệt.

Đây là một vấn đề chính sách đối ngoại gây chia rẽ không chỉ giữa các đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa mà gần đây còn làm nổi bật những khác biệt chính giữa các ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và Nikki Haley. Trump nhiều lần gợi ý rằng ông sẽ giảm thiểu viện trợ cho Ukraine, trong khi bà Haley bày tỏ việc duy trì sự ủng hộ đối với đồng minh đang bị chiến tranh tàn phá.

Cuộc khảo sát VoteCast của Associated Press cho thấy khoảng 6 trong số 10 cử tri Đảng Cộng hòa ở bang này phản đối việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga và gần một nửa muốn Mỹ đảm nhận “vai trò kém tích cực hơn trong việc giải quyết các vấn đề của thế giới”. Cuộc thăm dò cho biết chỉ có một phần ba người được khảo sát mô tả sự tham gia của Mỹ vào NATO là “rất tốt”.

Chi tiết:

https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2024/02/24/south-carolina-republicans-ukraine-aid/72730587007/

⚪ ---- HỎI 2: Giới trẻ Nhật Bản 18-40 tuổi: nữ thích nam dẫn đi ăn tiệm, nhưng nam lại thích nữ đưa về nhà nấu ăn?

ĐÁP 2: Đúng thế. Cổng hẹn hò trực tuyến Nhật Bản Matching App University gần đây đã thăm dò ý kiến người dùng để xem sở thích nào khiến một người trở nên hấp dẫn hơn hoặc kém hơn khi trở thành đối tác hẹn hò tiềm năng, tổng hợp một bộ năm danh sách hàng đầu từ phản hồi từ 215 người (122 nam và 93 nữ) ở độ tuổi từ 18 đến 40.

● Những sở thích mà phụ nữ thấy hấp dẫn đối với đàn ông:

1. “Gourmet” và tabearuki (được 33% phụ nữ lựa chọn) -- Thuật ngữ tabearuki được tạo thành từ các từ tiếng Nhật có nghĩa là “ăn” và “đi bộ”, dùng để chỉ việc đi dạo quanh một khu phố và nếm thử các lựa chọn ăn uống ngon nhất ở đó, cho dù là ghé vào quán cà phê hay ghé vào một loạt quầy hàng trên phố bán những món ăn độc đáo hoặc đặc trưng của địa phương. thực phẩm.

2. Nấu ăn (29%)

3. Xem phim (28%)

4. Du lịch (23,7%)

5. Nghe nhạc (22,6%)

Những sở thích mà đàn ông thấy phụ nữ hấp dẫn nhất:

1. Nấu ăn (được 36,1% nam giới lựa chọn)

2. Xem phim (31,1%)

3. Trò chơi điện tử (23%)

4. Manga (18%)

5. Thích động vật (17,2%)

Chi tiết:

https://soranews24.com/2024/02/25/what-are-the-most-and-least-attractive-for-japanese-men-and-women-survey-investigates/

.