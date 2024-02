- Bác sĩ John Gartner: Trump dính bệnh tâm thần. - Trump chiến thắng bầu cử sơ bộ Cộng hòa Nam Carolina, hơn Nikki Haley hai hàng số - Trump nói Trump sẽ giành chiến thắng ở California, nếu Thượng Đế kiểm phiếu - Haley kiên trì tranh cử chống Trump, phía Đảng Dân Chủ hài lòng, muốn Haley kéo dài

Trump hôm Thứ Bảy lại thắng sơ bộ Cộng Hòa Nam Carolina, đánh bại Nikki Haley trên tiểu bang nhà của Haley. Tình hình Haley kiên trì tranh cử, chưa bỏ cuộc cho thấy rằng vẫn có nhiều người Cộng Hòa chống lại Trump, và những người nhiệt tình bầu cho Haley chắc chắn vào tháng 11/2024 có thể sẽ bầu cho Biden, và đây là nỗi lo cho nhiều người Cộng Hòa.

QUẬN CAM (25/2/2024) ⚪ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa Nam Carolina, đánh bại Nikki Haley trên tiểu bang nhà của Haley, nơi Haley hai lần được bầu làm thống đốc. Sự thống trị phiếu bầu Cộng Hòa của Trump ở Nam Carolina hầu như không gây ngạc nhiên. Tiểu bang này là một trong những tiểu bang bảo thủ nhất Hoa Kỳ và luôn ủng hộ Trump trước giờ.

Theo một cuộc thăm dò của CNN đối với cử tri sơ bộ, hơn 4 trên 10 người tự mô tả mình là người có liên kết với phong trào MAGA, trong khi khoảng 8 trên 10 người tự mô tả mình là người bảo thủ. Chỉ 1/3 số người được hỏi thừa nhận Tổng thống Joe Biden là người chiến thắng xứng đáng trong cuộc bầu cử năm 2020. Chiến thắng của Trump hôm thứ Bảy không phải là toàn diện nhưng Trump vẫn hơn Haley với cách biệt 20% phiếu trên sân nhà của bà.

Vào ngày 12 tháng 3, khoảng 56% số đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa sẽ được trao ra hoặc cho Trump hoặc cho Haley. Hầu hết các tiểu bang, các đại biểu của Đảng Cộng hòa đều là người thắng thì gom tất cả (chứ không chia đại biểu theo tỷ lệ phiếu). Với việc Haley cầm cự cho đến nay, đích đến – cần có 1.215 đại biểu để giành được đề cử – có thể đến với Trump trong vòng vài tuần nữa. Ban vận động của Haley đã thông báo sẽ chuyển qua Michigan, Minnesota, Colorado và Utah bắt đầu từ Chủ nhật.

Haley cũng chi tiền cho quảng cáo trên truyền hình và kỹ thuật số nhắm đến các tiểu bang bỏ phiếu vào ngày Siêu Thứ Ba vào ngày 5 tháng 3. Haley nói trong bài phát biểu đêm Thứ Bảy: “Trong 10 ngày tới, 21 tiểu bang và vùng lãnh thổ khác sẽ lên tiếng. Họ có quyền lựa chọn thực sự chứ không phải cuộc bầu cử kiểu Xô Viết chỉ có một ứng cử viên.”

Haley tiếp tục nhấn mạnh đến việc Trump sẽ không thể đắc cử vào tháng 11, sẽ thua Biden y hệt như năm 2020. Nhưng không có lý do thực sự nào để tin rằng Haley sẽ thu hút được sự chú ý của cử tri Cộng hòa ở những nơi khác khi nó đã không thành công ở tiểu bang nhà. Đó không hẳn là sự thất bại của cựu thống đốc mà chỉ đơn giản phản ánh rằng cơs ở Cộng Hòa vẫn say mê Trump. Ở mọi tiểu bang cho đến nay, tỷ lệ chiến thắng của Trump so với Haley đều ở mức hai con số.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng vào vị thế chính trị của mình trong bài phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC). Trump nói rằng nếu số phiếu được kiểm một cách công bằng, Trump sẽ giành chiến thắng ở California, nêu bật sự ủng hộ rộng rãi của Trump ở tiểu bang có truyền thống nghiêng về Đảng Dân chủ. Mặc dù là một người bảo thủ, Trump vẫn mơ mộng về California, khẳng định: “Nếu Chúa Trời là người kiểm phiếuthì tôi sẽ thắng California.”

⚪ ---- Nhưng tình hình Haley kiên trì tranh cử tới giờ cho thấy rằng vẫn có nhiều người Cộng Hòa chống lại Trump, và những người nhiệt tình bầu cho Haley chắc chắn vào tháng 11/2024 có thể sẽ bầu cho Biden, và đây là nỗi lo cho nhiều người Cộng Hòa. Các cuộc tấn công của Haley không cản trở Trump trong cuộc hành trình giành được đề cử của Đảng Cộng hòa, nhưng chúng có thể gây được tiếng vang với những người ôn hòa và giúp các đảng viên Đảng Dân chủ đưa ra lập trường chống lại cựu tổng thống vào tháng 11.

Trong bài phát biểu hôm thứ Bảy, Haley phản đối việc Trump sử dụng thuật ngữ “sâu bọ” để chửi mắng các đối thủ chính trị của Trump. Trong những ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ, Haley nói Trump không thể thắng trong cuộc tổng tuyển cử; cáo buộc Trump đã “đứng về phe” Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những bình luận gần đây về NATO; mô tả Trump là một người tự ái và chế nhạo Trump vì chưa bao giờ phục vụ trong quân ngũ và chính Trump đã nói thẳng rằng những người tình nguyện đi lính là bọn ngu khờ.

Các đồng minh của Trump muốn Haley rời khỏi cuộc đua một phần vì những thiệt hại mà cô Haley có thể gây ra với những bình luận kiểu đó. Dân biểu Nancy Mace (R-S.C.) đã trực tiếp đưa ra lập luận này khi nói chuyện với báo The Hill tại cuộc vận động tranh cử hôm thứ Sáu của Trump ở Rock Hill, S.C. Những lời nói của Haley, hẳn là tài liệu hoàn hảo cho các quảng cáo của đảng Dân chủ để tấn công Trump, vẫn có thể gây tổn hại cho Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới, khi thuyết phục những người lưng chừng, độc lập.

Dân Chủ hài lòng: Nikki Haley mắng Trump không sai.

⚪ ---- Những lời tuyên bố của Trump có thể làm cho các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam và Nga ghen tỵ: tự do chửi mắng Tổng Thống Biden mà vẫn thu hút phần lớn các dân cử Quốc Hội Cộng Hòa. Donald Trump đã nói điều gì đó tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) hôm thứ Bảy khiến các chuyên gia về dân chủ và chủ nghĩa độc tài phải chú ý. Trump đã liên tục coi mình là nạn nhân của Joe Biden, thậm chí còn đi xa hơn khi so sánh mình với nhà hoạt động bị Putin cố tình giết vì dám chống Putin.

Nhưng Trump còn đi xa hơn nữa tại sự kiện CPAC, tự coi mình là một "nhà bất đồng chính kiến" đang bị chế độ Biden đàn áp. “Hôm nay tôi đứng trước các bạn không chỉ với tư cách là tổng thống trong quá khứ và tương lai của các bạn, mà còn với tư cách là một nhà bất đồng chính kiến ​​chính trị đáng tự hào,” Trump nói hôm thứ Bảy và nói thêm, “Tôi là một nhà bất đồng chính kiến”.

Điều này đã không được chú ý bởi Trygve Olson, tác giả dự án nghiên cứu "Chỉ số Dân chủ" ("Democracy Index") của Viện Dân chủ Lincoln (Lincoln Democracy Institute). Ông cho biết bình luận đó "có thể là tuyên bố kinh tởm nhất của Donald Trump trong tuần này đang nói lên điều gì đó. Nelson Mandela là một nhà bất đồng chính kiến. Alexander Navalny là một nhà bất đồng chính kiến. Những người bạn của tôi đang bị cầm tù ở Belarus đều là những nhà bất đồng chính kiến. Thưa ngài [Trump], theo bất kỳ định nghĩa nào, ngài không phải là người bất đồng chính kiến."

Chuyên gia dân chủ Olson sau đó tiếp tục: "Thực tế là ngài [Trump] thậm chí còn tuyên bố xúc phạm những người trên khắp thế giới đang (hoặc đã) bị đàn áp vì lý do chính trị."

Đường lối “bất đồng chính kiến” của Trump cũng được giáo sư Ruth Ben-Ghiat của Đại học New York, một chuyên gia về độc tài, chủ nghĩa phát xít và tuyên truyền, nhấn mạnh. Cô so sánh những nhận xét đó với điều Benito Mussolini có thể nói. Cô viết: “Trở nên mạnh mẽ kể từ Mussolini: bạo chúa là nạn nhân. Bây giờ Trump là một nhà bất đồng chính kiến ​​bị 'chế độ Biden' bức hại."

Nhà phân tích chính trị Sarah Reese đã nói điều này trên mạng xã hội: "Trump tuyên bố rằng Trump là một nhà bất đồng chính kiến. Tôi không nghĩ Trump biết những từ đó có nghĩa là gì."

⚪ ---- Khi Trump cạn tiền, tiền Cộng Hòa cũng bốc hơi. Các hóa đơn pháp lý ngày càng gia tăng của Trump đang đe dọa khả năng gây quỹ của Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử tổng thống quan trọng. Tờ Washington Post đưa tin rằng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) đã bắt đầu lo lắng về tài chính của mình vì họ đang kém hơn Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) về việc gây quỹ với tỷ lệ gần như ba trên một. DNC có khoảng 25 triệu USD tiền mặt trong tay, so với 8,7 triệu USD của RNC.

Và giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden và chiến dịch tranh cử của Trump, sự khác biệt thậm chí còn lớn hơn: Biden có hơn 56 triệu USD tiền mặt vào cuối tháng 1 năm 2024, trong khi Trump có chưa tới 31 triệu USD. Vào cuối năm 2023, Biden cũng dẫn đầu về số lượng nhà tài trợ duy nhất (góp tiền chỉ một lần), với 172.000 người trong số 143.000 nhà tài trợ duy nhất của Trump.

Các nhân vật hàng đầu của Đảng Cộng hòa hiện đang bắt đầu đặt câu hỏi liệu khoảng cách đó có thể được thu hẹp hay không khi Trump vẫn cần phải trả tiền bảo vệ pháp lý cho mình trong bốn phiên tòa hình sự sắp diễn ra trong năm nay. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-Nam Carolina) nói với WP: "[Trump] cần huy động tiền. Hãy xem đảng Dân chủ đang huy động những gì. Tôi đã nói với Trump, họ sẽ làm trống kho bạc ở đây. Đó là một trong những điều khiến tôi quan tâm."

Ngoài các dự luật pháp lý để tự bảo vệ mình khỏi 91 cáo buộc trọng tội, cựu tổng thống còn bị đè bẹp dưới sức nặng của nhiều bản án dân sự. Đầu tháng này, nhà văn E. Jean Carroll đã giành được phán quyết trị giá 83,3 triệu đô la chống lại Trump vì tội phỉ báng, và một thư ký ở New York gần đây đã đưa ra tổng chi phí là 454 triệu đô la cho phán quyết gian lận dân sự của Trump, khi tính đến tiền lãi. Cựu tổng thống hiện phải đối mặt với khoảng 111.000 USD tiền lãi mới mỗi ngày cho đến khi phán quyết đó được thi hành, ngay cả khi Trump kháng cáo phán quyết.

Báo Washington Post ước tính rằng chỉ riêng trong năm 2023, khoảng 23% tổng số tiền quyên góp được từ các ủy ban hành động chính trị trực thuộc của Trump đã được dùng để trả các chi phí pháp lý cho ông.

⚪ ---- Trump lộ ra dấu hiệu của bệnh tâm thần. Theo nhà tâm lý học, Tiến sĩ John Gartner, trước đây thuộc Trường Y Đại học Johns Hopkins, việc Donald Trump nói lắp, không hết câu, lạc đề và đôi khi không thể diễn đạt các câu hoàn chỉnh dường như là một dấu hiệu của chứng mất trí nhớ ngày càng tăng và có thể là giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer.

Trong một cuộc phỏng vấn với Chauncey DeVega của Salon, BS Gartner thẳng thừng tuyên bố rằng cựu tổng thống đang "có những dấu hiệu rõ ràng về chứng mất trí nhớ" và các chuyên gia đồng nghiệp gần như không chỉ ra đủ các dấu hiệu cảnh báo. Gartner, người đã cảnh báo về tình trạng suy giảm năng lực tâm thần của Trump kể từ khi đóng góp cho cuốn sách năm 2017, "Trường hợp nguy hiểm của Donald Trump: 27 bác sĩ tâm thần và chuyên gia sức khỏe tâm thần đánh giá một tổng thống" ("The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President"), khẳng định Trump ngày càng trở nên nguy hiểm hơn và khi Trump sắp trở lại Bạch Ốc.

Sau khi nói với DeVega của báo Salon, "Người ta cũng tập trung vào những hành vi hớ hênh của [Tổng thống Joe] Biden hoặc những thứ khác nằm trong giới hạn bình thường của tuổi già. Khi so sánh, Trump dường như đang có những dấu hiệu nghiêm trọng của chứng mất trí nhớ. Đây là câu chuyện về hai ứng cử viên hàng đầu. Não bộ của Biden đang già đi. Não bộ của Trump đang mất trí nhớ."

Ông lưu ý rằng Trump dường như đang rơi vào tình trạng "hoang tưởng về âm vị" trong các bài phát biểu vận động tranh cử của mình, mà ông mô tả là "sự thay thế những từ không phải từ bằng những từ có âm thanh tương tự - thường không được thấy cho đến khi bệnh nhân bước vào giai đoạn từ trung bình đến nặng của bệnh Alzheimer.”

Theo Gartner, "Một số ví dụ về những điều không lời của Trump... Chữ Obama thỉ Trump nói là 'obamna.' Chữ missiles (hỏa tiễn) thì Trump nói là 'mishiz.' Chữ Christmas (Giáng sinh) thì Trump nói là 'Crissus.' Chữ Bipartisan (lưỡng đảng) thì Trump nói là 'bipars.'... Đây là sự suy giảm cơ bản về khả năng sử dụng ngôn ngữ. Nếu bạn đang nói chuyện với bố mình qua điện thoại và ông ấy làm điều này, bạn sẽ nghĩ rằng ông ấy đang bị đột quỵ. Không có người lớn tuổi, khỏe mạnh nào lại nói như vậy cả."

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố vụ truy tố Trump về lật ngược bầu cử Georgia là vô hiệu do những cáo buộc về mối quan hệ lãng mạn giữa Biện Lý Quận Fulton Fani Willis và một cấp dưới. Trump khẳng định mối quan hệ giữa Willis và người tình được cho là của cô đã tồn tại từ rất lâu trước khi nộp đơn kiện, trái ngược với những lời khai tuyên thệ của họ. Ông lập luận rằng, cùng với Bộ Tư pháp và Bạch Ốc, vụ việc đã được dàn dựng, cấu thành một cuộc tấn công chưa từng có vào một đối thủ chính trị.

⚪ ---- Ukraine đang chế tạo hòa tiễn nội địa với tầm bắn 700 km, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Alexander Kamyshin tuyên bố hôm Chủ nhật. Chi tiết cụ thể về vũ khí tầm xa không được tiết lộ nhưng Kamyshin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trìnhnày. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia phương Tây tăng cường hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga tại nước này.

⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng các quốc gia phương Tây đồng thuận với yêu sách của Nga đối với Crimea, khu vực Ukraine đã bị Nga sáp nhập hồi năm 2014, TASS đưa tin hôm Chủ nhật. Ông nói: “Crimea là đất của Nga, lãnh thổ của Nga, đó là điều người Nga nghĩ và phương Tây cũng đồng tình với điều này”. Lukashenko nói như thế, khi tham gia ngày bỏ phiếu duy nhất đầu tiên của Belarus tại Minsk.

⚪ ---- Ukraine sẽ hợp tác với các công ty Nhật Bản trong việc xây 4 lò phản ứng hạt nhân mới mà nước này đặt mục tiêu xây dựng ở khu vực phía tây Khmelnytskyi, theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko nói với Nikkei Asia trong một cuộc phỏng vấn. Galushchenko cho biết: “Chúng tôi có kinh nghiệm rất tốt trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân với Nhật Bản, đặc biệt là từ quan điểm an toàn và an ninh hạt nhân”.

Trong 15 lò phản ứng hiện có ở Ukraine, 9 lò đang hoạt động trong khi số còn lại đã ngừng hoạt động do Nga chiếm nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhzhia. Để giải quyết vấn đề này, Ukraine sẽ tiếp tục xây dựng các lò phản ứng treo số 3 và số 4 tại nhà máy Khmelnytskyi, cùng với hai lò phản ứng bổ sung sẽ được xây dựng và vận hành trong 5 năm. Các công ty Nhật Bản IHI Corporation và JGC Holdings Corporation sẽ tham gia lập kế hoạch cho một nhà máy điện phản ứng mô-đun nhỏ do Ukraine quy hoạch.

⚪ ---- Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Dennis Francis kêu gọi các quốc gia thành viên cung cấp hỗ trợ tài chính và chính trị cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ cho người tị nạn Palestine (UNRWA). Trả lời lá thư của Tổng ủy viên UNRWA Philippe Lazzarini, Francis nhấn mạnh vai trò của cơ quan này như một huyết mạch cho hàng triệu người đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay ở Gaza.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh UNRWA phải đối mặt với việc Israel cáo buộc cơ quan này có liên quan đến cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel, khiến một số quốc gia tài trợ phải đình chỉ đóng góp tài chính của họ.

⚪ ---- Israel chuẩn bị cử một phái đoàn đến Doha, Qatar để đàm phán, với sự tham gia của người đứng đầu Mossad và có thể cả người đứng đầu Shin Bet. Thảo luận có thể xoay quanh một khuôn khổ nổi lên từ các cuộc đối thoại trước đây ở Paris, tập trung vào khả năng thả khoảng 40 người Israel ở Gaza, bao gồm các nữ quân nhân, dân thường và những người đàn ông lớn tuổi mắc bệnh lý. Đổi lại, hàng trăm người Palestine trong các nhà tù của Israel sẽ được thả. Đề xuất này đề nghị thả một cá nhân khỏi Gaza mỗi ngày, kéo dài từ sáu đến bảy tuần, gắn liền với lệnh ngừng bắn từng ngày.

⚪ ---- Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm thứ Bảy đã chỉ trích các nhà lãnh đạo phương Tây, cáo buộc họ bỏ mặc cái chết của 30.000 người vô tội ở Gaza. Nhà lãnh đạo đặc biệt chỉ tay vào Hoa Kỳ, lên án việc Mỹ liên tục sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn các nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn vụ Israel dội bom ở Gaza. Ông nhấn mạnh sự đạo đức giả của phương Tây, mô tả các nhà lãnh đạo của nước này là “những con sói khát máu”.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu cho biết Bắc Hàn đã vận chuyển hơn 10.000 container đạn dược hoặc vật liệu liên quan đến đạn dược sang Nga kể từ tháng 9, khi Moscow cố gắng bổ sung kho dự trữ vũ khí để sử dụng ở Ukraine. Bộ chỉ ra các giao dịch vũ khí khi Bộ này và Bộ Tài chính cùng nhau công bố các biện pháp trừng phạt đối với hơn 500 cá nhân và tổ chức để đảm bảo trách nhiệm giải trình về cuộc chiến đang diễn ra của Nga chống lại Ukraine và cái chết của thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny. Các giao dịch giữa Bắc Hàn và Nga bất chấp sự chỉ trích của quốc tế rằng họ đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ mà chính Nga đã bỏ phiếu với tư cách là thành viên thường trực của hội đồng.⚪ ---- Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đã khai trương nhà máy đầu tiên tại Nhật Bản vào thứ Bảy, khi chính phủ Nhật đặt mục tiêu tăng cường chuỗi cung ứng chất bán dẫn tiên tiến đồng thời giảm thiểu rủi ro kinh tế từ căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc.Chính phủ Nhật sẽ cung cấp khoảng 1,2 nghìn tỷ yên (8 tỷ USD) trợ cấp cho dự án, đồng thời chứng kiến TSMC bắt đầu xây dựng nhà máy thứ hai ở tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản trong năm nay. Việc sản xuất ở đó sẽ bắt đầu vào cuối năm 2027.⚪ ---- Tripadvisor đã công bố danh sách "Những bãi biển đẹp nhất" năm 2024, danh sách xếp hạng cao nhất trong xếp hạng và đánh giá của người dùng. Đứng đầu danh sách là Praia da Falesia ở Bồ Đào Nha, nơi khiến du khách choáng váng với "những vách đá ấn tượng, bãi cát vàng và làn nước trong xanh lấp lánh". Dưới đây là 10 bãi biển hàng đầu lọt vào danh sách:1. Praia da Falesia (Olhos de Agua, Portugal)2. Spiaggia dei Conigli (Lampedusa, Italy)3. La Concha Beach (San Sebastian-Donostia, Spain)4. Ka'anapali Beach (Maui, Hawaii)5. Grace Bay Beach (Grace Bay, Turks and Caicos)6. Anse Lazio (Praslin Island, Seychelles)7. Manly Beach (Sydney)8. Eagle Beach (Aruba)9. Siesta Beach (Siesta Key, Florida)10. Varadero Beach (Varadero, Cuba)⚪ ---- Detroit: Giới chức Công giáo chống đồng tính nhưng lại gửi hình đồng tính, phải từ chức. Người lãnh đạo một phong trào Công giáo cực kỳ bảo thủ nhắm vào cộng đồng LGBTQ+ bị cáo buộc đã gửi cho nhân viên của mình những bức ảnh khêu gợi tình dục khi ông từ chức vào tháng 11. Michael Voris, người lãnh đạo Church Militant có trụ sở tại Detroit, đã nghỉ việc do “điều khoản về đạo đức”, theo hội đồng quản trị của nhà thờ ban đầu tuyên bố.Sau đó, có thông tin tiết lộ rằng Voris, người đã kịch liệt thực hiện chiến dịch kiểu McCarthyist chống lại các đối thủ chính trị-xã hội bằng cách tuyên bố họ là người đồng tính, đã gửi những bức ảnh cởi trần sau buổi tập luyện của mình. Đầu năm 2023, những bức ảnh của Voris và ảnh chụp màn hình những tin nhắn văn bản thô tục đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của nhà thờ. Sau đó, các nhân viên tại Church Militant bắt đầu khiếu nại. “Tôi được biết Michael có thói quen gửi những bức ảnh selfie cởi trần cho nhiều người đàn ông trong và ngoài hoạt động tông đồ,” người dẫn chương trình webcast của Church Militant lúc bấy giờ là Christine Niles cho biết vào tháng 11.“Chúng tiết lộ nỗi ám ảnh không lành mạnh về vóc dáng của anh ấy, chưa kể đến thị lực khủng khiếp — đặc biệt là khi xét đến lối sống trước đây của anh ta.” Vào năm 2016, Voris thừa nhận mình có một cuộc sống “cực kỳ tội lỗi” trong cộng đồng LGBTQ+, nhưng sự thừa nhận đó rõ ràng không bao giờ cản trở phán đoán của anh này.

⚪ ---- California: Tỷ phú Elon Musk hứa sẽ “làm mọi việc tốt đẹp” với một tiệm bánh ở California sau khi công ty của ông hủy bỏ đơn đặt hàng bánh khiến chủ tiệm phải tốn hàng nghìn đô la. Công ty Telsa của Musk đã hủy đơn đặt hàng 4.000 chiếc bánh nướng nhỏ từ Give Pies, một tiệm bánh thuộc sở hữu của người da đen ở San Jose, miền trung California.

Chủ tiệm Voahangy Rasetarinera nói với KRON-TV rằng tiệm bánh của cô đã nhận được đơn đặt hàng vào phút cuối cho 2.000 chiếc bánh nướng từ Tesla vào Ngày lễ tình nhân – một khoản thu về 6.000 USD cho doanh nghiệp nhỏ. Vào tối thứ Năm, đại diện của Tesla tên Laura đã liên hệ với Rasetarinera và xin lỗi về việc thanh toán bị chậm trễ. Laura cũng tăng đơn đặt hàng lên 4.000 chiếc bánh nướng, đảm bảo với Rasetarinera rằng tiền không phải là vấn đề. Rasetarinera cho biết cô và nhóm của mình đã làm việc ngoài giờ để hoàn thành đơn đặt hàng lớn. Nhưng Tesla chưa bao giờ trả lời một số hóa đơn thanh toán được gửi từ công ty bánh ngọt.

Thay vào đó, vào thứ Sáu, Laura nhắn tin cho Rasetarinera, cho cô ấy biết rằng đơn hàng đó không còn cần nữa. Rasetarinera nói với KRON rằng việc hủy một đơn đặt hàng lớn như vậy vào phút cuối đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cô. Để hoàn thành đơn đặt hàng của Tesla, Rasetarinera đã phải từ chối các hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống khác. Một đại diện của Tesla sau đó đã liên hệ với Rasetarinera và nói rằng Laura không được phép phê duyệt các khoản thanh toán. Hôm Thứ Sáu, lời hứa của Musk có thể là một dấu hiệu đơn hàng sẽ được bù tiền.

⚪ ---- California: sinh viên rủ nhau tới bếp ăn từ thiện. Theo Trung tâm The Hope Center của Đại học Temple, thì cứ ba sinh viên đại học ở Mỹ thì có một người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực, và tại Đại học California, Davis, sinh viên xếp hàng hàng ngày để nhận thực phẩm của trường. Erin Cashin nói với CBS News: “Tiền thuê nhà đắt đến mức không thể tin được. Thật không may là chi phí thực phẩm, hàng tạp hóa và các nhu cầu cơ bản lại quá lớn."

Cashin xuất hiện 90 phút trước khi cửa kho thực phẩm trong khuôn viên trường mở cửa. Cô nói: “Tôi thực sự sắp xếp lịch học của mình xoay quanh việc có thể đến phòng đựng thức ăn." Phòng do sinh viên điều hành, nhiều người trong số họ làm việc ở đó vì trước đây họ đã tự tìm được sự giúp đỡ ở đó.

Leslie Kemp, giám đốc Trung tâm Basic Needs Center của UC Davis, nói với CBS News rằng bà tin rằng điều quan trọng là cung cấp các mặt hàng như sản phẩm tươi sống, một số được trồng trong trang trại của sinh viên và quyên góp cho phòng đựng thức ăn. Kemp nói: “Một đô la ngày nay mua được 1/3 số hàng hóa mà nó đã mua khi tôi còn đi học”.

Và vấn đề mất an toàn thực phẩm cho sinh viên không chỉ xảy ra ở UC Davis. Theo tổ chức phi lợi nhuận Trellis Company, hiện có gần 800 bếp từ thiện trong các trường đại học trên khắp đất nước. Một thập niên trước, chỉ có 80. Nhưng UC Davis là một trong những trường đầu tiên mở phòng đựng thức ăn. Ban đầu nó được chôn dưới tầng hầm, nhưng các quan chức trong khuôn viên trường nói với CBS News rằng họ phát hiện ra rằng vị trí đó thực sự làm tăng thêm sự kỳ thị đối với những người cần giúp đỡ nhất. Phòng thức ăn từ thiện của UC Davis hiện nằm ở trung tâm khuôn viên trường.

⚪ ---- Houston: Đóng cửa chương trình điều dưỡng vì thi đậu dưới tỷ lệ tiêu chuẩn. Cao đẳng Cộng đồng Houston (Houston Community College) đã đóng cửa chương trình cấp bằng cao đẳng đào tạo sinh viên để trở thành y tá đã đăng ký (RN). Hội đồng Điều dưỡng Texas đã liệt kê việc đóng cửa là tự nguyện, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12. Chương trình Bằng Cao đẳng Điều dưỡng (Associate Degree Nursing), hay ADN, đã hoạt động với sự chấp thuận “có điều kiện” kể từ tháng 4 năm ngoái - một chỉ định có nghĩa là nó không đáp ứng các tiêu chuẩn của tiểu bang trong vòng ba năm.

Các quan chức đã xác nhận việc đóng cửa trong tuyên bố được cho là của HCC. Họ cho biết quyết định này được đưa ra sau khi 57 học sinh được yêu cầu tham gia kỳ thi cấp giấy phép không thể thực hiện được vì “không có địa điểm thi nào ở Houston và các khu vực lân cận”. Theo tuyên bố, chương trình này đã hoạt động từ năm 1979, giờ đây sẽ tập trung vào việc tốt nghiệp của 57 sinh viên đó và đảm bảo cho họ một địa điểm thi.

Theo dữ liệu của hội đồng quản trị, tỷ lệ cấp giấy phép đã giảm mạnh trong chương trình liên kết của HCC kể từ năm 2018. Gần 94% học sinh đậu kỳ thi RN năm đó, nhưng đến năm 2022, chỉ có 49% đậu. Các chương trình điều dưỡng cần có sự chấp thuận của Hội đồng Điều dưỡng Texas để hoạt động trong tiểu bang và những người tham gia kỳ thi năm thứ nhất của Kỳ thi cấp phép của Hội đồng Quốc gia-RN cần đạt tỷ lệ đậu 80% để chương trình của họ duy trì ở trạng thái tốt.

⚪ ---- Califronia: 8 người đàn ông đã chết trong vụ va chạm trực diện giữa hai xe ở Madera, California vào thứ Sáu ngày 23 tháng 2. Tổng cộng có 9 người đàn ông liên quan đến vụ tai nạn, nhưng một hành khách sống sót. Vào khoảng 6:15 sáng, tài xế chiếc xe bán tải Chevrolet màu đen đã đâm vào một chiếc xe tải GMC chở 8 người sau khi rẽ vào và ra khỏi đường cao tốc hai làn ở Madera, cách Fresno khoảng 25 dặm về phía tây bắc.

Một hành khách ngồi ở phía sau xe tải đã sống sót sau vụ va chạm và được đưa đến bệnh viện địa phương. AP đưa tin chỉ có hai người trong xe thắt dây an toàn. Sĩ quan CHP Javier Ruvalcaba cho biết: “Nếu họ thắt dây an toàn, hành khách phía sau có thể đã sống sót”. Những người đàn ông trong xe là công nhân nông trại đến làm việc tại vườn nho nơi họ được tuyển dụng. Hãng tin AP đưa tin vườn nho cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 5 dặm.

⚪ ---- Quận Cam: Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hai người đàn ông ở Quận Los Angeles đã bị truy tố trong tuần này liên quan đến hơn chục vụ cướp có vũ trang ở Quận Los Angeles và Quận Cam bằng cách sử dụng súng ăn trộm. Hai nghi phạm đã lái xe đến nhiều tiệm mát-xa trước khi cướp một tiệm ở Torrance vào ngày 16 tháng 2.

Những người đàn ông, được xác định là Andy Cuellar, 28 tuổi, ở Hawthorne và Arturo Morales, 27 tuổi, ở Downey, sau đó lái xe đến một trạm xăng cách đó chưa đầy hai dặm để kiểm tra những món đồ bị đánh cắp. Cảnh sát cáo buộc Cuellar đã lái chiếc xe tẩu thoát, chiếc Jeep Grand Cherokee màu đen.

Cảnh sát viết: “Sau vụ cướp, [những người đàn ông] đứng ở phía sau xe Jeep và xem xét những món đồ lấy được trong vụ cướp, ném một số vào thùng rác. Khi cơ quan thực thi pháp luật đến hiện trường, các bị cáo được cho là đã đi bộ bỏ trốn và vứt bỏ những món đồ mà họ đã đánh cắp.”

Cảnh sát khám xét chiếc xe cho biết họ tìm thấy một khẩu súng cỡ nòng .38 được báo cáo là bị đánh cắp vào năm 2018. Hai người này đã bị bắt sau một cuộc rượt đuổi bằng chân tại hiện trường. Các công tố nói rằng Morales mang theo khoảng 4.000 USD tiền mặt và Cuellar mang theo khoảng 400 USD. Cả hai nghi phạm đều mặc trang phục giống nhau được xác định trong một số vụ cướp tiệm massage trước đây.

Các nhà điều tra tin rằng hai người đàn ông này chịu trách nhiệm về ít nhất 12 vụ cướp có vũ trang khác từ ngày 12 đến ngày 29 tháng 1 tại Santa Ana, Reseda, Venice, Orange, Bellflower và Redondo Beach. DOJ cho biết các bị cáo đã bị truy tố ngày 20 tháng 2 vì can thiệp vào thương mại bằng cách cướp và sử dụng và mang theo súng trong một tội ác bạo lực.

⚪ ---- Bản tin Reuters ghi rằng Việt Nam đã ký một thỏa thuận với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA: Japan International Cooperation Agency) để vay 36,63 tỷ yên (348,2 triệu USD) để đóng 6 tàu tuần tra. Các tàu này sẽ được giao cho lực lượng bảo vệ bờ biển Việt Nam vào tháng 10/2025. Khoản vay 40 năm có thời gian ân hạn là 10 năm và cho biết thêm rằng các tàu sẽ được đóng bởi một nhà thầu Nhật Bản. Không có thông tin chi tiết về các tàu sẽ được đóng.

Việt Nam và các quốc gia châu Á khác trong nhiều năm đã bị vướng vào các tranh chấp hàng hải ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền 90% vùng biển giàu năng lượng nhưng Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền một phần. Năm ngoái, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ cung cấp cho Việt Nam một tàu tuần duyên khác, bên cạnh ít nhất 18 tàu tuần tra "Metal Shark" (“Cá mập kim loại”) mà Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam trong ba năm qua.

⚪ ---- TIN VN. Thủ tướng Phạm Minh Chính thú nhận: du lịch VN chỉ mới hồi phục 70%. Theo Báo Thanh Niên. Trong Chỉ thị số 08 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận du lịch Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên lượng khách du lịch quốc tế đến trong năm 2023 mới chỉ đạt khoảng 70% so với năm 2019; chi tiêu cho mua sắm, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch khác còn thấp; giá dịch vụ du lịch chưa ổn định, nhất là trong mùa cao điểm, khiến doanh nghiệp du lịch bị động trong việc xây dựng và cung cấp sản phẩm cho khách; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch chậm đổi mới, thiếu tính tổng thể và tầm nhìn dài hạn... Một trong những giải pháp mà Thủ tướng yêu cầu là chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh, mở rộng miễn thị thực đơn phương, thí điểm cấp thị thực cửa khẩu. Theo đó, Bộ Công an được giao nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và triển khai áp dụng các giải pháp về tự động hóa trong giải quyết thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú và du lịch an toàn tại Việt Nam.

⚪ ---- TIN VN. Việt Nam la làng: Xuất khẩu sang châu Mỹ và EU thiệt hại lớn vì căng thẳng ở Biển Đỏ. Theo Báo Đầu Tư. Căng thẳng ở Biển Đỏ gây tác động xấu đối với ngành vận tải biển thế giới và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, trực tiếp nhất là với khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu đi Mỹ thông tin, căng thẳng tại Biển Đỏ kéo dài từ tháng 11/2023 đến nay đang tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. “Đơn hàng đang phục hồi dần từ cuối năm ngoái, nhưng lại vướng căng thẳng tại Biển Đỏ, khiến nhiều hãng tàu phải thay đổi tuyến đường, đi vòng qua mũi Hảo Vọng, hành trình tàu kéo dài thêm 10 - 15 ngày so với trước, gia tăng đáng kể chi phí cho doanh nghiệp. Điều này đang gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp xuất hàng đi Mỹ, EU”, vị doanh nhân này xác nhận. Mỹ và EU là 2 thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm ngoái, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với khu vực châu Âu là 71,14 tỷ USD và với khu vực Bắc Mỹ là 122,3 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 2 khu vực này chiếm tới 28,4% tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước năm 2023. Với lượng hàng hóa giao dịch lớn như vậy, chỉ cần biến động nhỏ về giá cước cũng khiến doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

⚪ ---- TIN VN. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam mất vị trí cao nhất thế giới. Theo Báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ giảm mạnh, xuống mức thấp hơn giá gạo của Thái Lan và Pakistan và mất vị trí cao nhất thế giới. Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, gạo 5% tấm xuất khẩu của nước ta giảm mạnh về quanh 600 USD/tấn. So với mức đỉnh 663 USD/tấn, giá gạo 5% tấm nay đã giảm tương đương 8,1%. Riêng ngày 22/2, giá gạo 25% tấm xuất khẩu của nước ta đã về ngưỡng 584 USD/tấn, trong khi gạo Thái Lan giảm 2 USD/tấn, còn 561 USD/tấn và gạo Pakistan giảm 5 USD/tấn, còn 570 USD/tấn.

⚪ ---- HỎI 1: Có 60% dân Mỹ muốn Mỹ bảo vệ đồng minh NATO?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, nhiều người Mỹ có quan điểm ủng hộ NATO và cho rằng Mỹ nên tiếp tục bảo vệ các đồng minh của mình. Thăm dò của YouGov, được công bố hôm thứ Sáu, cho thấy 60% số người được hỏi tin rằng Mỹ nên bảo vệ các đồng minh NATO nếu họ bị tấn công. Chỉ 13% cho rằng đất nước không nên tôn trọng cam kết đó và 26% số người được hỏi cho biết họ không chắc chắn.

Điều khoản Điều 5 của NATO mô tả rằng một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của NATO sẽ được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên. Cuộc khảo sát cho thấy những người trả lời có sự ủng hộ nhiều nhất đối với Anh (63%), tiếp theo là Pháp (58%), Đức (55%), Ba Lan (54%), Phần Lan (54%) và Hy Lạp (52%).

Thụy Điển, quốc gia vẫn chưa được chấp nhận gia nhập liên minh, cũng nhận được 58% sự ủng hộ, theo cuộc khảo sát. Những người được hỏi thuộc đảng Dân chủ có nhiều khả năng hơn những người khác nói rằng Mỹ nên duy trì nghĩa vụ hỗ trợ các nước NATO khác trong thời điểm xung đột. Khoảng 72% đảng viên Đảng Dân chủ đồng ý, trong khi 53% số người được hỏi độc lập và 56% đảng viên Đảng Cộng hòa cũng nói như vậy.

⚪ ---- HỎI 2: Có tỡi 40% chủ công ty nhỏ tự nhận thấy 2024 là năm các công ty này có rủi ro sập tiệm?

. ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát của dịch vụ nhắn tin Slack, khoảng 40% chủ doanh nghiệp nhỏ cho rằng năm 2024 sẽ là năm “thành công hay thất bại” đối với hoạt động kinh doanh của họ. Sau vài năm đối phó với đại dịch, lạm phát gia tăng và thị trường việc làm eo hẹp, một số doanh nghiệp nhỏ - 32% số người được hỏi - không chắc họ sẽ vượt qua được năm 2024.

Tuy nhiên, những người khác vẫn cảm thấy lạc quan về tương lai. 71% số người được hỏi cho biết họ lạc quan về tình hình kinh doanh của họ trong năm nay. Nhưng nhiều người vẫn đang phải đối mặt với những vấn đề khó khăn như nền kinh tế không ổn định, một cuộc bầu cử phân cực sắp diễn ra và doanh số bán hàng sụt giảm.

.