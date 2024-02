Nhiều người Bangladesh sống ở các làng biên giới nói rằng họ lo lắng về tình trạng giao tranh leo thang giữa chính quyền quân sự cầm quyền của Myanmar và lực lượng nổi dậy.

- Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James: sẽ tịch thu tài sản của Trump nếu không nộp phạt 355 triệu USD

- Brian Kemp (Cộng Hòa), Thống đốc tiểu bang Georgia, đã khai trước bồi thẩm đoàn của Công tố đặc biệt Jack Smith chuyện Trump đòi Kemp lật ngược bầu cử 2020

- Trump xác nhận ít nhất 6 cái tên có thể làm ứng cử viên Phó Tổng Thống

- Cựu người dẫn chương trình CNN John Avlon tuyên bố tranh cử Dân Biểu New York (không đảng phái)

- Bộ Tư Pháp truy tố kẻ khai man, Cộng Hòa Mỹ nhận tin từ tình báo Nga để chụp mũ Biden.

- Báo Politico: Cộng Hòa thú nhận không luận tội nổi Biden vì mật báo viên là người nhận tin của tình báo Nga.

- Tòa Tối Cao bác đơn 3 Dân biểu Cộng Hòa (vụ 3 DB kiện vì bị Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi trừ lương vì không mang khẩu trang ngừa dịch)

- Tòa Tối cao từ chối hủy các trừng phạt đối với các cựu luật sư của Trump vì giúp Trump kiện vô căn cứ về bầu cử 2020

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ từ chối quyết định tính hợp pháp (hay không) của việc loại trừ các bồi thẩm viên trên cơ sở tôn giáo

- Một chính sách tuyển sinh đa dạng hóa, nhằm giảm bớt kỳ thị tại Virginia, được Tòa Tối Cao cho giữ nguyên.

- Dân Bangladesh lo sợ: cuộc chiến giữa chính phủ Myanmar và quân nổi dậy lan qua biên giới

- Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cử phái đoàn tới Cairo để thảo luận thêm về thỏa thuận thả con tin với Hamas

- Gaza: 29.313 người Palestine chết và 69.333 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10

- Hamas: Thủ tướng Israel đánh lừa gia đình các con tin

- Văn phòng Tổng thống Chính quyền Palestine chỉ trích Mỹ phủ quyết lời kêu gọi ngừng bắn

- Bộ trưởng Tài chính Israel: thả các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza "không phải là mục tiêu quan trọng nhất"

- Mỹ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về ngưng bắn Gaza

- Yulia Navalynaya, vợ góa của nhà đối lập quá cố người Nga Alexey Navalny, hồi phục tài khoản trên X

- Thần đồng cờ vua 8 tuổi Ashwath Kaushik trở thành người trẻ nhất từng thắng 1 đại kiện tướng trong 1 giải đấu chính thức.

- Cộng đồng lành mạnh nhất ở Hoa Kỳ có ba quận California nằm trong top 10: Số 1: Quận Marin (100,0 điểm); Số 3: Quận San Francisco (98,6); Số 8: Quận San Mateo (95,5).

- Quận Harris, Texas, nơi có Houston, là quận kém lành mạnh nhất: Hơn 20% dân không có bảo hiểm y tế

- Quận Los Angeles: Một nữ cư dân Los Angeles góp tiền từ thiện cho Ukraine về thăm Nga, bị bắt vì phản quốc

- TIN VN. Bộ Công an: Cần cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế.

- TIN VN. Nguy cơ thiếu điện trong mùa khô.

- TIN VN. Quảng Ninh: Hơn 50 công nhân nhập viện.

- HỎI 1: Bỏ phiếu cho Biden hơn 12% so với bầu cho Trump? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Xét nghiệm di truyền biết chính xác 10 bệnh thông thường? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-21/2/2024) ⚪ ---- Brian Kemp (Cộng Hòa), Thống đốc tiểu bang Georgia, hôm thứ Ba cho biết ông đã trả lời phỏng vấn từ văn phòng Công tố đặc biệt Jack Smith trong khuôn khổ cuộc điều tra liên bang về nỗ lực của Cựu Tổng Thống Trump lật ngược kết quả bầu cử 2020. Thống đốc nói trên The Source của CNN: “Về cơ bản, tôi đã nói với họ điều tương tự như tôi đã nói với các đại bồi thẩm đoàn đặc biệt: rằng tôi tuân theo luật pháp và Hiến pháp và trả lời trung thực mọi câu hỏi của họ”.

Kemp không nói rõ chính xác thời điểm cuộc phỏng vấn diễn ra nhưng cho biết nó đã diễn ra “vài tháng trước” và nó “thực sự không kéo dài lâu như vậy”. Kemp đã từ chối lời Trump yêu cầu qua một cuộc điện thoại ngay sau khi Tổng thống Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử để Kemp triệu tập một phiên họp lập pháp đặc biệt nhằm giải quyết kết quả cuộc bầu cử ở Georgia. Người phát ngôn của Kemp đã xác nhận vào tháng 7/2023 rằng nhóm của Smith đã liên hệ với Kemp, nhưng trước đó người ta chưa xác nhận rằng một cuộc phỏng vấn đã diễn ra. Công tố viên đặc biệt truy tố Trump vào tháng sau đó.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump đã xác nhận ít nhất sáu cái tên có thể làm ứng cử viên Phó Tổng Thống cho ông trong một buổi họp hình thức tòa thị chính trên Fox News tối thứ Ba. Người điều hành Laura Ingraham đã gợi ý cho Trump bằng cách liệt kê một loạt đối thủ chính rước đây của Trump, bao gồm Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, Thượng nghị sĩ Tim Scott (R-SC) và Vivek Ramaswamy, cũng như Dân Biểu Byron Donalds (R-FL), Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem và cựu Dân biểu Đảng Dân chủ Hawaii Tulsi Gabbard, nhưng Trump chỉ xác nhận rằng tất cả đều nằm trong danh sách ngắn gọn của ông.

“Thành thật mà nói, tất cả những người đó đều tốt,” Trump nói. “Tất cả đều tốt, tất cả đều vững chắc.” Trump có những điều đặc biệt thú vị để nói về Scott, người đã tham dự sự kiện ở Nam Carolina trước cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang đó vào thứ Bảy. Trump nói: “Ông ta [Scott] là một người ủng hộ tuyệt vời. Tôi phải nói điều này theo một cách rất tích cực: Tim Scott, anh ta đã đối xử tốt với tôi hơn nhiều so với chính anh ta.”

⚪ ---- Cựu người dẫn chương trình CNN John Avlon hôm thứ Tư đã công bố tranh cử khu vực quốc hội đầu tiên của New York, tuyên bố “nền dân chủ đang gặp nguy hiểm”. Trong một video đăng trên X, Avlon cho biết ông tranh cử để giúp bảo vệ nền dân chủ và xây dựng một liên minh rộng rãi chống lại cựu Tổng thống Trump, ứng cử viên tổng thống hiện đang dẫn đầu của đảng Cộng hòa.

“Tôi tin rằng Hoa Kỳ là nền dân chủ vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến. Nhưng hiện tại, nền dân chủ của chúng ta đang gặp nguy hiểm”, Avlon nói trong video. “Cuộc bầu cử này không phải là một cuộc diễn tập. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bước lên và thoát ra khỏi lề. Và đó là lý do tại sao tôi tranh cử vào Quốc hội, ở quận đầu tiên của New York. Có quá nhiều thứ đang bị đe dọa đối với đất nước và cộng đồng mà tôi yêu quý.”

Ông nói thêm: “Chúng ta cần xây dựng một liên minh rộng nhất có thể để đánh bại Donald Trump, bảo vệ nền dân chủ của chúng ta và giành lại Hạ viện từ tay tay sai MAGA của ông ta, những kẻ dường như không còn quan tâm đến việc giải quyết vấn đề nữa”.

Avlon cũng tuyên bố sẽ tập trung vào việc xây dựng lại tầng lớp trung lưu, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, bảo vệ quyền sinh sản của phụ nữ và chống biến đổi khí hậu. Thông báo của Avlon được đưa ra chỉ hai tuần sau khi rời CNN, nơi Avlon gia nhập vào năm 2010 và trở thành nhân viên chính thức vào năm 2018. Avlon cũng là cựu Chủ Bút của báo The Daily Beast và là người lãnh đạo sáng lập phong trào “No Labels” (Không Nhãn Hiệu, Không Đảng Phái).

⚪ ---- Cộng Hòa Mỹ nhận tin từ tình báo Nga để chụp mũ Biden. Người bị cáo buộc nói dối vào tuần trước, người mật báo viên của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong cuộc điều tra về Hunter Biden, đã nhận được thông tin từ tình báo Nga, theo hồ sơ của Bộ Tư pháp hôm thứ Ba. Alexander Smirnov hôm thứ Năm bị buộc tội khai man với FBI liên quan đến lời khai của y về Hunter Biden.

Smirnov, người từng làm người cung cấp thông tin cho FBI từ năm 2010, trước đây đã nói với FBI rằng cả Tổng thống Biden và con trai ông Hunter đều nhận hối lộ 5 triệu USD từ người đứng đầu công ty năng lượng Ukraine Burisma. Trong đơn lập luận yêu cầu giam Smirnov để chờ xét xử, các công tố viên viết rằng Smirnov đã nói với FBI sau khi bị bắt rằng những cáo buộc này bắt nguồn từ tình báo Nga.

“Trong cuộc phỏng vấn tạm giữ vào ngày 14 tháng 2/2024, Smirnov thú nhận rằng các quan chức liên quan đến tình báo Nga đã tham gia vào việc truyền bá một câu chuyện về Doanh nhân 1,” hồ sơ viết. Doanh nhân số 1 là Hunter Biden.

Những tuyên bố về Burisma của Smirnov là tâm điểm chú ý của công chúng trong cuộc điều tra của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đối với Hunter Biden và cuộc điều tra luận tội liên quan đến tổng thống Biden. Vụ bắt giữ Smirnov đã làm dấy lên lo ngại về tính hợp lệ của các tuyên bố khác trong cuộc điều tra, mặc dù Chủ tịch Giám sát Hạ viện James Comer (R-Ky.) cho biết các tuyên bố luận tội của ủy ban không dựa trên cáo buộc của Smirnov.

⚪ ---- Báo Politico: Cộng Hòa thú nhận không luận tội nổi Biden với mật báo viên FBI lại là người nhận tin của tình báo Nga. Politico cho rằng: “Nỗ lực luận tội của Hạ viện đã mất dần động lực. Dân biểu Comer (Cộng hòa) ở tiểu bang Kentucky dẫn đầu nỗ lực này, gần đây cho biết rằng một cuộc bỏ phiếu có thể sẽ không diễn ra do đa số rất nhỏ của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Và nhiều Dân Biểu Cộng hòa đột nhiên có vẻ thích nói về tuổi của Joe Biden hơn là nói về kinh doanh của con trai Biden là Hunter."

Một nguồn tin được mô tả là "thân cận với Biden" đã gợi ý nên truy tố hình sự các Dân biểu Cộng Hòa tiếp tay cho tình báo Nga trong một cuộc phỏng vấn với Playbook. Nguồn tin cho biết: “Rõ ràng là có một vụ án sẽ phải diễn ra ở đây. Quốc hội lẽ ra phải đối mặt với gánh nặng đè bẹp bởi một vụ bê bối lớn do chính họ gây ra ngay bây giờ: Một cuộc luận tội dựa trên những gì có thể là hoạt động tình báo của Nga. Nếu không có gì khác thì đó là một lời nói dối hình sự, dựa trên bản cáo trạng.”

⚪ ---- Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James (D) chuẩn bị tịch thu tài sản của cựu Tổng thống Trump nếu Trump không trả bản án gần 355 triệu USD chống lại Trump trong phiên tòa xét xử gian lận kinh doanh dân sự vào tuần trước, theo bà nói với ABC News hôm thứ Ba: “Nếu Trump không có tiền để trả bản án thì chúng tôi sẽ tìm kiếm cơ chế thi hành án tại tòa án và chúng tôi sẽ yêu cầu thẩm phán tịch thu tài sản của Trump”.

Phán quyết trị giá 355 triệu đô la và 100 triệu đô la tiền lãi bổ sung được đưa ra hôm thứ Sáu là hình phạt tài chính lớn nhất đối với Trump và các công ty của Trump trong các vụ kiện pháp lý khác nhau của Trump. Các chuyên gia pháp lý suy đoán rằng mức phạt nặng có thể buộc Trump phải bán một số đế chế bất động sản của mình.

Các luật sư của Trump đã tuyên bố sẽ kháng cáo vụ việc, cáo buộc Thẩm phán Arthur Engoron có hành vi sai trái trong tư pháp và gán cho vụ việc có động cơ chính trị. Luật sư Alina Habba của Trump gọi phán quyết này là “sự bất công rõ ràng” và là đỉnh điểm của “cuộc săn phù thủy kéo dài nhiều năm, mang động cơ chính trị được thiết kế để ‘hạ gục Donald Trump.’”

Bộ trưởng James cho biết cô tự tin rằng Trump sẽ thua kháng cáo và Bộ Tư Pháp sẽ liệt kê tên tòa tháp 40 Wall Street của Trump là một tài sản có thể bị tịch thu: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo rằng sự phán xét sẽ được đưa ra cho người dân New York, và vâng, tôi nhìn vào số 40 Wall Street mỗi ngày”.

Trump và công ty của Trump bị buộc tội gian lận kinh doanh, đặc biệt là thao túng giá trị tài sản để thu được lãi suất bảo hiểm và điều khoản cho vay có lợi. Phán quyết cũng cấm Trump làm việc trong lĩnh vực bất động sản ở New York trong ba năm.

⚪ ---- Tòa Tối Cao bác đơn 3 Dân biểu Cộng Hòa, hàm ý đống ý chuyện bà Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi trừ lương 3 Dân biểu vi phạm lệnh mang khẩu trang ngừa COVID. Tòa Tối cao hôm thứ Ba đã từ chối khôi phục vụ kiện của 3 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sau khi lương của họ bị cắt giảm vì không tuân thủ yêu cầu về khẩu trang thời đại dịch trên sàn Hạ Viện.

Bằng một lệnh ngắn gọn không có bất kỳ ý kiến bất đồng nào được ghi nhận, tòa án đã đưa ra phán quyết thấp hơn nhằm bác bỏ thách thức hiến pháp do các Dân Biểu Thomas Massie (R-Ky.), Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) và Ralph Norman (R-S.C.) đệ trình. Cả 3 Dân Biểu bảo thủ đã bị phạt 500 đô và nhiều hơn vì không mang khẩu trang hồi tháng 5/2021 sau khi coi thường quy định về mặt nạ sàn của Hạ viện được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19, khởi đầu cho nỗ lực kéo dài nhiều năm của bộ 3 nhà lập pháp nhằm dỡ bỏ các hình phạt.

Các quy định của Hạ viện đã phạt các nhà lập pháp 500 đô la vì vi phạm lần đầu với quy định về đeo mặt nạ và 2.500 đô la cho những vi phạm tiếp theo và sẽ bị rút khỏi lương hàng năm của họ. Greene đã phải nhận hơn 100.000 USD tiền phạt, theo báo The Atlanta Journal-Constitution mà Đảng Cộng hòa Georgia đã đề cập trong một tuyên bố hôm thứ Ba. Cô Greene nói: “Mặc dù tôi bị Pelosi phạt hơn 100.000 USD nhưng tôi sẽ không thay đổi điều gì”.

Đảng Cộng hòa đã kháng cáo các lệnh trừng phạt vào cuối năm đó, nhưng Ủy ban Đạo đức Hạ viện vẫn giữ nguyên chúng vào tháng 7 năm 2021. Một thẩm phán liên bang ở D.C. đã bác bỏ vụ kiện của bộ ba vào năm 2022, cho rằng trường hợp của họ không có bất kỳ cơ sở nào vì Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là Nancy Pelosi (D-Calif.) và những người khác thực thi lệnh đeo khẩu trang không thể là mục tiêu của hành động pháp lý đối với những lựa chọn mà họ đưa ra. được thực hiện trong công việc của họ với tư cách là quan chức chính phủ. Vào tháng 6, Tòa kháng ánHoa Kỳ tại D.C. Circuit đã khẳng định phán quyết này. Tòa Tối cao hiện là cơ quan mới nhất bác bỏ vụ kiện của họ, hai năm sau khi Hạ viện dỡ bỏ quy định về mặt nạ vào tháng 2/2022.

⚪ ---- Tòa Tối cao hôm thứ Ba đã từ chối hủy bỏ các biện pháp trừng phạt đối với một số luật sư liên minh với cựu Tổng thống Trump vì họ đã giúp Trump đệ đơn kiện vô căn cứ thách thức kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 của tiểu bang Michigan. Các luật sư Sidney Powell, Lin Wood và những người khác đã đệ đơn kiện các quan chức tiểu bang Michigan và thành phố Detroit vào tháng 11 năm 2020, một trong hàng chục vụ kiện được đệ trình nhằm chứng minh kết quả bầu cử là bất hợp pháp ở các tiểu bang mà Trump đã thua. Những nỗ lực này đều thất bại và không có bằng chứng nào về gian lận trên diện rộng được phát hiện.

Sau khi bác bỏ vụ kiện, Thẩm phán quận Linda Parker của Hoa Kỳ, thuộc Quận phía Đông Michigan, đã ra lệnh trừng phạt đối với các luật sư thân cận với Trump, mô tả vụ kiện là một “sự lạm dụng lịch sử và sâu sắc đối với quy trình tư pháp”. Thẩm phán Parker viết trong ý kiến dài 110 trang: “Cần có các biện pháp trừng phạt để ngăn chặn việc nộp các vụ kiện phù phiếm trong tương lai được thiết kế chủ yếu nhằm truyền bá câu chuyện rằng quy trình bầu cử của chúng ta bị gian lận và các thể chế dân chủ của chúng ta không thể tin cậy được”.

Các luật sư của Trump được lệnh phải trả lại chi phí pháp lý mà các quan chức tiểu bang Michigan và thành phố Detroit đã phải chi ra. Parker cũng chuyển quyết định của mình tới cơ quan kỷ luật, nơi mỗi luật sư được tiếp nhận để “điều tra và có thể bị đình chỉ hoặc tước quyền hành nghề”. Một hội đồng kháng cáo liên bang năm ngoái đã giữ nguyên hầu hết các biện pháp trừng phạt đó, khiến Powell, Wood và các luật sư còn lại khác phải tìm kiếm sự trợ giúp từ Tòa án Tối cao.

Powell, từng là luật sư cho chiến dịch tranh cử của Trump, đã trở thành người đại diện quyền lực cho những tuyên bố sai trái của Trump về gian lận bầu cử, có biệt danh là “Kraken” (quái vật huyền thoại) sau khi có những bài phát biểu nhiệt tình so sánh sinh vật thần thoại với cáo buộc gian lận. Wood trước đây là luật sư ở Georgia, nhưng đã nghỉ hưu sau khi đạt được thỏa thuận với Hội Đồng Luật Georgia rằng họ sẽ không theo đuổi các thủ tục kỷ luật đối với Wood nếu Wood ngừng hành nghề luật sư.

⚪ ---- Tòa Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã từ chối quyết định tính hợp pháp (hay không) của việc loại trừ các bồi thẩm viên trên cơ sở tôn giáo, từ chối nỗ lực của cơ quan Missouri nhằm đảo ngược chiến thắng của một công chức đồng tính nữ trong một vụ kiện thiên vị tại nơi làm việc sau khi ba bồi thẩm viên tương lai bị loại vì trích dẫn niềm tin Cơ đốc giáo rằng họ là người đồng tính là một tội lỗi.

Các quan chức tiểu bang đã kháng cáo sau khi tòa án cấp dưới từ chối yêu cầu của họ về một phiên tòa mới sau quyết định của bồi thẩm đoàn đứng về phía nguyên đơn Jean Finney trong vụ kiện của cô chống lại Bộ Cải huấn Missouri. Tiểu bang đã lập luận rằng việc loại bỏ trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn đối với ba cá nhân bày tỏ quan điểm tôn giáo của họ đã vi phạm Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ về sự bảo vệ bình đẳng trước pháp luật.

Finney, một người đồng tính nữ, đã kiện Bộ Cải huấn, người chủ lâu năm của cô, cho rằng cô phải đối mặt với hình thức phân biệt đối xử và trả thù ở nơi làm việc sau khi cô bắt đầu hẹn hò với vợ cũ của một đồng nghiệp nam. Finney, đòi bồi thường thiệt hại bằng tiền, đã cáo buộc cơ quan này vi phạm luật nhân quyền của Missouri bằng cách tạo ra môi trường làm việc thù địch và phân biệt đối xử với cô trên cơ sở giới tính.

Bồi thẩm đoàn vào năm 2021 đã đứng về phía Finney, trao cho cô tổng cộng 275.000 đô la vì những cáo buộc về phân biệt giới tính và môi trường làm việc thù địch. Trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn, trong đó các bồi thẩm viên tương lai bị thẩm vấn để thăm dò khả năng thiên vị, luật sư của cô đã hỏi về tôn giáo nhằm nỗ lực "xác định những người có cảm xúc mạnh mẽ về chủ đề đồng tính luyến ái", theo nhóm pháp lý của Finney cho biết trong hồ sơ tòa án.

Nhóm pháp lý của cô đã yêu cầu thẩm phán tiểu bang Missouri Kate Schaefer loại bỏ ba bồi thẩm vì các luật sư tin rằng câu trả lời của họ cho các câu hỏi về việc liệu đồng tính luyến ái có phải là tội lỗi hay không cho thấy các bồi thẩm viên có thành kiến với người đồng tính.

⚪ ---- Nhiều người Bangladesh sống ở các làng biên giới nói rằng họ lo lắng về tình trạng giao tranh leo thang giữa chính quyền quân sự cầm quyền của Myanmar và lực lượng nổi dậy. Họ nói rằng chính quyền địa phương không can thiệp để đảm bảo an toàn cho họ.

Báo Daily Star ghi rằng có ít nhất 68 lính biên phòng Myanmar, trong đó có 15 người trúng đạn, đã tới trú ẩn ở Bandarban hôm qua khi giao tranh nổ ra gần biên giới ở khu vực Tumbru của huyện. Thông cáo báo chí do BGB đưa ra đêm qua cho biết Lực lượng Biên phòng Bangladesh (BGB) đã tước vũ khí của họ và bắt giữ họ tại Naikhhongchhari upazila của Bandarban.

Trong cuộc đấu súng giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang có tên Quân đội Arakan, đạn và đạn súng cối lại vượt qua biên giới ngày hôm qua, khiến ít nhất ba công dân Bangladesh bị thương. Người dân Tumbru hoảng sợ cho biết họ bắt đầu nghe thấy tiếng súng vào khoảng 3 giờ sáng và tiếng súng vẫn tiếp tục cho đến đêm qua không ngừng nghỉ. Nhiều người đàn ông vẫn ở trong túp lều của họ trong khu vực vì họ không muốn rời bỏ gia súc và đồ đạc khác trong trang trại.Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan Kamal cho biết Bộ Ngoại giao đã bắt đầu quá trình trục xuất các thành viên Cảnh sát Biên phòng Myanmar về nước. Khi được hỏi về khả năng có thêm một làn sóng người Rohingya tràn vào, ông nói: “Không ai nên đến đây lúc này…. Nếu người Rohingya nghĩ rằng đang có chiến tranh ở đó thì họ nên đi nơi khác. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai vào lúc này.”Phóng viên Daily Star đến thăm Tumbru đã nhìn thấy vô số viên đạn và chất nổ vượt qua biên giới. Một quả đạn súng cối rơi xuống đất cách Bangladesh nửa km. Người dân địa phương cho biết họ nhìn thấy trực thăng thả bom hai lần trong ngày. Quân nổi dậy Arakan được cho là đã chiếm được nhiều khu vực của bang Rakhine trong những ngày gần đây. Theo các nguồn tin, máy bay chiến đấu Arakan đã chiếm được tất cả các tiền đồn của Cảnh sát Biên phòng dọc biên giới Naikhongchhari vài tháng trước.Nhưng chính quyền có một căn cứ được gọi là Right Camp bên kia biên giới Tumbru. Các nguồn tin cho biết, các chiến binh Arakan hiện đang cố gắng chiếm lấy trại. Người dân địa phương cho biết chính quyền Myanmar và phiến quân Arakan chủ yếu đấu súng trên hai ngọn đồi trong bán kính hai km tính từ biên giới. Họ đã nghe thấy những tiếng súng ngắt quãng kể từ 3 giờ chiều ngày thứ Bảy.

Cuộc chiến Myanmar lan qua biên giới Bangladesh.

⚪ ---- Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cử phái đoàn tới Cairo để thảo luận thêm về thỏa thuận thả con tin tiềm năng với Hamas, tờ Times of Israel đưa tin hôm thứ Tư, dẫn lời một quan chức Israel. Theo nguồn tin, Israel đang "thận trọng" và đang chờ đợi bằng chứng cho thấy Hamas đã "làm dịu lập trường" trước khi cử người đàm phán.

Đầu ngày hôm Thứ Tư, trang tin Ynet dẫn lời một tờ báo của Saudi Arabia và đưa tin rằng một phái đoàn Israel có thể có mặt ở Cairo sớm nhất là vào hôm nay Thứ Tư, do quan điểm được cho là của nhóm này linh hoạt hơn về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

⚪ ---- Cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đã khiến ít nhất 29.313 người chết và 69.333 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10, Bộ Y tế do Hamas điều hành công bố hôm thứ Tư. Chỉ trong 24 giờ qua, đã có 11 cuộc tấn công riêng biệt của lực lượng Israel nhằm vào dân thường, khiến ít nhất 118 người thiệt mạng và 163 người khác bị thương. Người phát ngôn Bộ Ashraf al-Qudra nói: "Suy dinh dưỡng là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với người dân Dải Gaza, đặc biệt là trẻ em. Lực lượng chiếm đóng nhất quyết không cung cấp viện trợ để khiến hệ thống y tế sụp đổ".

⚪ ---- Quan chức Hamas Izzat al-Rishq cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đánh lừa gia đình những người bị bắt, nói rằng tuyên bố của Netanyahu về việc giải phóng người Israel ở Gaza bằng vũ lực là sai sự thật.

Al-Rishq cho biết trong một tuyên bố: “Chiến thắng mà Netanyahu đang tìm kiếm là một ảo ảnh chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của ông ấy”. Thành viên Bộ Chính trị Hamas tiếp tục cảnh báo về các hành động tiềm ẩn của Israel, cảnh báo nước này không nên tấn công Rafah và bày tỏ lo ngại về các vụ thảm sát tiềm tàng có thể xảy ra.

⚪ ---- Văn phòng của Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas hôm thứ Ba đã chỉ trích Hoa Kỳ ngăn chặn nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQc về Gaza, do Algeria đề xuất, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Tổng thống cho biết trong một tuyên bố rằng quyền phủ quyết của Hoa Kỳ đã "bật đèn xanh bổ sung cho sự chiếm đóng của Israel để tiếp tục gây hấn với người dân Gaza và tiến hành một cuộc tấn công đẫm máu chống lại Rafah", đồng thời nói thêm rằng chính quyền Hoa Kỳ ủng hộ "các cuộc tấn công man rợ" của Israel, chống lại thường dân ở Gaza, “Chính sách này khiến Hoa Kỳ trở thành đối tác trong các tội ác diệt chủng và thanh lọc sắc tộc cũng như tội ác chiến tranh mà lực lượng Israel đang phạm phải.”

⚪ ---- Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich hôm thứ Ba cho biết việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza "không phải là mục tiêu quan trọng nhất" trong cuộc chiến đang diễn ra của Israel chống lại nhóm phiến quân.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Kan của Israel, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng lời kêu gọi giải thoát con tin bằng bất cứ giá nào "là những tuyên bố sai lầm và vô trách nhiệm". Smotrich nói thêm rằng điều quan trọng nhất và điều sẽ đưa những người Israel bị bắt cóc trở về nhà là gây thêm áp lực lên Hamas. “Đây chính là nguyên nhân dẫn đến thỏa thuận trước đó.”

⚪ ---- Hôm thứ Ba, Hoa Kỳ đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về Gaza do Algeria đề xuất lần này, kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và thúc giục thả con tin vô điều kiện. Trong quá khứ, Mỹ đã làm điều tương tự [phủ quyết] ở hai cơ hội khác nhau. Dù có 13 phiếu thuận nhưng Mỹ bỏ phiếu chống trong khi Anh bỏ phiếu trắng, giải quyết nghị quyết không được thông qua.

"Chúng tôi đã nói rõ một cách đáng kinh ngạc rằng nghị quyết trước Hội đồng sẽ không đạt được mục tiêu hòa bình bền vững và trên thực tế có thể đi ngược lại mục tiêu đó. Tiến hành bỏ phiếu ngày hôm nay là mong muốn và vô trách nhiệm, và vì vậy, mặc dù chúng tôi không thể ủng hộ nghị quyết này, nhưng điều đó sẽ khiến các cuộc đàm phán nhạy cảm gặp nguy hiểm, chúng tôi mong muốn tham gia vào một văn bản mà chúng tôi tin rằng sẽ giải quyết rất nhiều mối quan ngại mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ”, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nhấn mạnh trong cuộc họp.

⚪ ---- Yulia Navalynaya, vợ góa của chính trị gia đối lập quá cố người Nga Alexey Navalny đã bị đình chỉ tài khoản trên X, hôm thứ Ba, một ngày sau khi cô tạo nó. "Tài khoản bị đình chỉ", ghi chú trên tài khoản của cô ấy viết mà không có lời giải thích chi tiết. "X đình chỉ các tài khoản vi phạm Quy tắc X." Tuy nhiên, sau đó, tài khoản của Navalnaya đã được kích hoạt lại. Sau thông báo về cái chết của Navalny, người vợ góa của ông đổ lỗi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và cho biết bà sẽ tiếp tục công việc dân chủ hóa đất nước Nga của người chồng quá cố.

⚪ ---- Thần đồng cờ vua 8 tuổi Ashwath Kaushik đã làm nên lịch sử vào Chủ nhật khi trở thành người trẻ nhất từng giành chiến thắng trước một đại kiện tướng trong một giải đấu chính thức. Kaushik, người sinh ra với cha mẹ là người Ấn Độ ở Singapore, đã đánh bại kiện tướng Jacek Stopa ở Thụy Sĩ — một kết quả gây sốc khiến kiện tướng 37 tuổi người Ba Lan bị loại khỏi Giải Burgdorfer Stadthaus-Open.

Kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng trước khi thần đồng cờ vua 8 tuổi, Leonid Ivanovic, đánh bại một đại kiện tướng hơn cậu hàng chục tuổi. Ashwath trẻ hơn Leonid gần 5 tháng. Anh đã kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 12—một vị trí được kỳ vọng sẽ giúp xếp hạng cờ vua của anh tăng vọt.

Cha của Ashwath trước đây cho biết anh đã học cách chơi cờ khi mới 4 tuổi bằng cách chơi trực tuyến tại ChessKid - một ứng dụng mà anh sử dụng tới bảy giờ mỗi ngày để chơi với những đứa trẻ khác và ông bà của mình. “Cậu đã tự mình nhặt được nó,” cha anh, Kaushik Sriram, nói với Chess.com. “Thật kỳ lạ vì gia đình chúng tôi thực sự không có truyền thống thể thao nào cả.”

⚪ ---- Một chính sách tuyển sinh đa dạng hóa, nghĩa là giảm bớt kỳ thị tại Virginia được Tòa Tối Cao cho giữ nguyên. Tòa Tối cao, với hai thẩm phán bảo thủ nhất bất đồng quan điểm, đã quyết định giữ nguyên chính sách tuyển sinh gây tranh cãi tại một trường ở Virginia. Tờ Washington Post đưa tin, tòa án đã từ chối xem xét chính sách tại Trường Trung học Thomas Jefferson High School for Science and Technology danh tiếng, vốn đã chuyển sang thúc đẩy sự đa dạng từ năm 2020 bằng cách sử dụng cái mà các chuyên gia gọi là yếu tố "trung lập về chủng tộc."

Hội đồng Trường học Quận Fairfax đã loại bỏ một bài kiểm tra tiêu chuẩn và xem xét các yếu tố bao gồm liệu học sinh đó có gặp khó khăn về kinh tế, đang học tiếng Anh hay đến từ một trường "không được đại diện trong lịch sử." Hội đồng cũng chuyển sang ưu tiên những học sinh đứng đầu từ mỗi trường trung học cơ sở công lập trong quận thay vì những học sinh đứng đầu nói chung, nhưng các nhân viên tuyển sinh không được cho biết tên, chủng tộc hoặc giới tính của bất kỳ học sinh nào. (ghi chú: nghĩa là, người tuyển sinh không thể dựa vào tên để đoán là nữ hay nam, là học sinh gốc Việt hay gốc Ấn, hay gốc Anh, Mỹ, Pháp...)

AP đưa tin, trong lớp sinh viên năm nhất đầu tiên được nhận sau khi chính sách được ban hành, tỷ lệ học sinh da đen tăng từ 1% lên 7% và tỷ lệ học sinh gốc Tây Ban Nha tăng từ 3% lên 11% (Cả hai nhóm đều ít được đại diện trong nhiều thập niên.). Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh người Mỹ gốc Á đã giảm từ 73% còn 54% và một nhóm phụ huynh đã khởi kiện, gọi chính sách mới này là phân biệt đối xử. Một thẩm phán tòa án quận gọi quy trình này là "vi hiến rõ ràng" vào năm 2022, nhưng tòa kháng án đã đảo ngược quyết định này vào tháng 5 năm ngoái.



Các thẩm phán Samuel Alito và Clarence Thomas không đồng tình với quyết định cho phép duy trì chính sách này. Alito viết rằng quyết định "sai trái" của tòa kháng án có nghĩa là "sự phân biệt chủng tộc có chủ ý là hợp hiến, miễn là nó không quá nghiêm trọng." Ông cho biết chính sách của các trường học ở Virginia có thể trở thành lộ trình cho các trường học đang cố gắng lách phán quyết của tòa án chống lại hành động khẳng định vào năm ngoái, tờ WP đưa tin. Chủ tịch hội đồng nhà trường Karl Frisch cho biết ông hoan nghênh quyết định này. Ông nói: “Từ lâu, chúng tôi đã tin rằng quy trình tuyển sinh mới vừa hợp hiến vừa mang lại lợi ích tốt nhất cho tất cả học sinh của chúng tôi”.

⚪ ---- Danh sách mới về các cộng đồng lành mạnh nhất ở Hoa Kỳ có ba quận California nằm trong top 10. Trên thực tế, Quận Marin, đối diện Cầu Cổng Vàng từ San Francisco, là quận lành mạnh nhất với tuổi thọ trung bình là 85, và chỉ có 5% số người không có bảo hiểm y tế. Nghiên cứu do MarketWatch xuất bản, sử dụng 14 số liệu làm chỉ số về sức khỏe của quận - bao gồm dữ liệu về tình trạng mất an ninh lương thực, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tuổi thọ, bảo hiểm y tế cũng như chất lượng nước và không khí. MarketWatch đã xếp hạng 576 quận của Hoa Kỳ bằng cách xếp hạng mỗi quận trên thang điểm 100, dựa trên hiệu suất của chúng theo các số liệu đó.

Tại California, ngoài Quận Marin, các quận San Francisco và San Mateo cũng nằm trong top 10. Các tiểu bang miền Tây chiếm phần lớn các quận tốt nhất trong danh sách. Colorado, Hawaii và Montana cũng có các quận nằm trong top 10. Nhìn chung, các tác giả nghiên cứu nhận thấy rằng các quận lành mạnh nhất thường là những khu vực giàu có hơn, với tỷ lệ mất an ninh lương thực thấp hơn và nhiều người có khả năng tiếp cận bảo hiểm y tế đáng tin cậy, giá cả phải chăng.

MarketWatch viết: “Nhiều quận lành mạnh nhất có công viên thiên nhiên, hỗ trợ các nghiên cứu khoa học cho thấy những tác động tích cực của không gian xanh và cơ hội tập thể dục đối với sức khỏe của chúng ta. Các quận lành mạnh nhất cũng có nhiều người có thu nhập cao." Thu nhập trung bình ở Quận Marin là $136,214, cao hơn nhiều so với thu nhập trung bình của Hoa Kỳ là khoảng $74,580.

Quận Harris, Texas, nơi có Houston, được liệt kê là quận không lành mạnh nhất trong phân tích: Hơn 20 phần trăm dân số ở đó không có bảo hiểm và bởi vì quận này "có lượng phát thải hóa chất độc hại nhất và chất lượng không khí trung bình tệ thứ sáu."

Không phải tất cả các quận của California đều có tên trong danh sách, chỉ có 37 trong số 58 quận của California được xếp hạng. Tổng cộng, Hoa Kỳ có hơn 3.000 quận. Dưới đây là danh sách một phần về cách California được xếp hạng trong số 576 quận trong nghiên cứu về những quận lành mạnh nhất và không lành mạnh nhất ở Hoa Kỳ, cũng như điểm số trên 100 của mỗi quận:

Số 1: Quận Marin (100,0 điểm)

Số 3: Quận San Francisco (98,6)

Số 8: Quận San Mateo (95,5)

Số 15: Quận Santa Clara (94.2)

Số 21. Quận Santa Cruz (92,6)

Số 22: Quận Sonoma (92,6)

Số 31: Quận Alameda (91.0)

Số 36: Quận Cam (90,6)

Số 38: Quận Placer (90,6)

Số 51: Quận Yolo (89,5)

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một nữ cư dân Los Angeles bị cáo buộc tội quyên góp tiền cho Ukraine đã bị bắt ở Nga vì nghi ngờ phản quốc. Người phụ nữ được chủ của cô xác định là Ksenia Khavana, 33 tuổi, tại Ciel Spa trong khách sạn sang trọng SLS nằm ở Beverly Grove. Tờ Daily Mail đưa tin Khavana đã bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ sau khi bị cáo buộc quyên góp 51,80 USD cho một tổ chức từ thiện của Ukraine ở Hoa Kỳ.

Đoạn video từ hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti có nội dung cho thấy Karelina bị (FSB) bắt giữ và còng tay dẫn đi. Theo báo cáo của Daily Mail, ban đầu cô bị kết án 14 ngày giam giữ vì 'hành vi côn đồ nhỏ nhặt' trước khi bị buộc tội phản quốc. Tạp chí Time đưa tin tội phản quốc có thể bị kết án chung thân ở Nga.

Giám đốc điều hành Ciel Spa Isabella Koretz nói với Lauren Lyster của KTLA rằng họ phát hiện ra vụ bắt giữ Khavana khi cô không đến làm việc vào giữa tháng Giêng. Koretz cho biết Khavana sang Nga thăm gia đình và đã làm việc tại spa được 8 năm. Cô cho biết ban đầu Khavana đã nhận được Visa để đến Mỹ với tư cách là một vũ công ba lê.

⚪ ---- TIN VN. Bộ Công an: Cần cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế. Theo Báo Người Lao Động. Bộ Công an vừa có dự thảo báo cáo Quốc hội giải trình quy định hành vi "điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" trong dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 vừa qua. Đáng chú ý, theo nội dung dự thảo báo cáo của Bộ Công an, việc uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là vấn đề xã hội không chỉ ở Việt Nam, mà cả trên thế giới. Do vậy, hiện các quốc gia trên thế giới quy định xử lý rất nghiêm đối với hành vi này. Trong đó chia làm 2 nhóm, nhóm cấm tuyệt đối vi phạm nồng độ cồn và nhóm quy định về ngưỡng nồng độ cồn được phép đối với người lái xe. Tuy nhiên, ở Việt Nam, văn hóa và giao thông hiện rất cần nồng độ cồn bằng 0 khi điều khiển phương tiện vì điều kiện tham gia giao thông ở nước ta có nhiều đặc thù.

⚪ ---- TIN VN. Nguy cơ thiếu điện trong mùa khô. Theo Báo Tiền Phong. Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cho hay, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) đã điều hành giữ nước cho phát điện, tiết kiệm triệt để các hồ thủy điện, đặc biệt các hồ có mực nước thấp nhằm đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm nay. Trong báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình cung ứng điện mới đây, Bộ Công Thương đưa ra 2 kịch bản cung ứng điện. Bộ Công Thương tính toán nhu cầu tăng trưởng điện có thể đạt 8,96% trong năm nay. Theo dự báo của các chuyên gia, miền Bắc vẫn đối diện thiếu điện ít nhất trong hai năm tới, khi chưa có nguồn điện mới nào được bổ sung, vận hành tại khu vực này, trong khi nhu cầu sử dụng điện tăng khoảng 10% mỗi năm.

⚪ ---- TIN VN. Quảng Ninh: Hơn 50 công nhân nhập viện. Theo VnExpress. Đang làm việc, 57 công nhân Công ty TNHH Vega Balls, KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên bị khó thở, đau đầu, buồn nôn và phải nhập viện, ngày 21/2. Khoảng 9h30, sau khi hàng chục công nhân có biểu hiện mệt mỏi, Công ty TNHH Vega Balls đã tạm dừng sản xuất và cho công nhân ra ngoài nghỉ ngơi. Doanh nghiệp sau đó đưa 33 công nhân đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và 24 người đến Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên thăm khám, theo dõi với biểu hiện nghi do ngộ độc khí.

⚪ ---- HỎI 1: Bỏ phiếu cho Biden hơn 12% so với bầu cho Trump?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới, Tổng thống Biden dẫn trước cựu Tổng thống Trump 12 điểm ở New York, một vị trí dẫn đầu an toàn nhưng cách biệt gần một nửa so với việc Biden đã giành chiến thắng ở tiểu bang này vào năm 2020. Khoảng 48% cử tri New York cho biết họ ủng hộ Biden trong cuộc thăm dò của Siena College công bố hôm thứ Ba, trong khi 36% cho biết họ ủng hộ Trump. 16% còn lại chưa được quyết định.

Khoảng cách dẫn đầu của Biden giảm xuống còn 10 điểm khi bỏ phiếu trong cuộc đua bốn chiều với các ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. và Cornel West. Cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ thắng của tổng thống đảng Dân chủ chặt chẽ hơn so với chiến thắng 23 điểm của ông trước Trump ở bang xanh vào năm 2020 và tỷ lệ thắng giống hệt của Hillary Clinton vào năm 2016.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/campaign/4478795-new-york-biden-tops-trump-12-points/

⚪ ---- HỎI 2: Xét nghiệm di truyền biết chính xác 10 bệnh thông thường?

ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu mới cho biết các xét nghiệm di truyền chính xác đối với 10 bệnh thông thường gần như đã sẵn sàng để sử dụng hàng ngày tại các phòng khám bác sĩ. Theo một nhóm nghiên cứu tại Viện Broad của MIT và Harvard, việc quét gen để phát hiện 10 căn bệnh phổ biến đã được cải tiến đến mức hiện chúng đang được thử nghiệm trên đường trong nghiên cứu lâm sàng.

Các xét nghiệm đánh giá nguy cơ di truyền cụ thể của một người đối với các tình trạng như rung tâm nhĩ, ung thư vú, bệnh thận, bệnh tim, cholesterol cao, ung thư tuyến tiền liệt, hen suyễn, tiểu đường Loại 1 và Loại 2 và béo phì. Nhà nghiên cứu Niall Lennon, giám đốc khoa học của Broad Clinic Labs, cho biết: “Với nghiên cứu này, chúng tôi đã thực hiện những bước đầu tiên để thể hiện sức mạnh và sức mạnh tiềm tàng của những điểm số này đối với nhiều nhóm dân số khác nhau”.

https://www.upi.com/Health_News/2024/02/20/genetic-test-common-illnesses/1551708437859/

.