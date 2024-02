Du khách đội mưa dự khai hội Chùa Hương năm 2024.

- Trong một tháng rưỡi đầu năm 2024, gần 5.000 người Mỹ chết vì súng.

- Nam Hàn kêu gọi Bắc Hàn ngừng chế bom nguyên tử và hãy cải thiện nhân quyền

- Nike Inc. sẽ sa thải hơn 1.600 công nhân

- New York: Thẩm phán Juan Mercan ngày 25/3 xúc tiến phiên tòa xử Trump về 34 cáo buộc hình sự

- Phiên tòa ở Georgia: Biện lý Willis và công tố Nathan Wade bị chất vấn trước tòa về mối tình, khi nào bắt đầu và chấm dứt

- Trump không kháng cáo 1 vụ kiện liên bang ở Tòa Tối Cao Hoa Kỳ

- Công tố đặc biệt David Weiss truy tố 1 cựu mật báo viên FBI vì năm 2020 đã nói dối về Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai

- Chính trị gia đối lập người Nga Alexey Navalny đã chết tại trại giam

- Chánh văn phòng của Alexey Navalny: chính quyền Nga đã giết chính trị gia đối lập trong tù

- Thủ tướng Anh Rishi Sunak chia buồn về cái chết của chính trị gia đối lập Nga Alexey Navalny.

- Israel: đã bắt hơn 20 kẻ "khủng bố" tại Bệnh viện Nasser (nhưng không có con tin nào)

- Hamas phủ nhận tuyên bố của Israel rằng Hamas sử dụng Bệnh viện Nasser: Israel dối trá

- Gaza: 28.775 người Palestine chết, 68.552 người đã bị thương kể từ 7/10.

- Israel: không kích nam Lebanon, đã tiêu diệt "một số kẻ khủng bố" thuộc Hezbollah.

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu: Israel bác bỏ các mệnh lệnh quốc tế, Israel sẽ không chấp thuận công nhận một nhà nước Palestine.

- Israel: gia đình của các tù nhân Israel đang bị Hamas giam ở Gaza biểu tình vì Thủ tướng Israel không chịu đàm phán với Hamas để cứu con tin.

- Mỹ: Nga gắn vũ khí trên vệ tinh để có thể bắn rớt vệ tinh Mỹ khi hữu sự.

- 20 Dân biêu Dân Chủ thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson: tại sao mời Mục sư Jack Hibbs kẻ chuyên nói bầu cử 2020 bị "trộm" và thù ghét dân Do Thái

- Giám đốc FBI: Tin tặc Nga xâm nhập cả ngàn máy nối mạng, bị FBI chận lại, đá văng ra.

- Mỹ: thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine có nguy cơ bị quân Nga chiếm

- Ukraine: mạng Starlink (của Elon Musk) hoạt động ở các nơi Nga chiếm đóng vì mua quan nước trung gian

- Kim Jong Un tái mặt: Cuba lập bang giao với Nam Hàn.

- Thuốc thần chống trầm cảm: thể dục.

- New York: Một cậu nhóc 16 tuổi đã bị bắt vì dính vụ nổ súng tại ga điện ngầm làm chết 1 ông 35 tuổi và 5 người khác bị thương

- Nam California: học sinh 18 tuổi âm mưu bắn xối xả, bị bắt, bị tịch thu 7 súng trường, 1.000 viên đạn.

- Quận Cam: Một thành viên băng đảng bị truy tố về tội lạm dụng một em bé

- Quận Cam: 1 ông 28 tuổi bị truy tố vì cố gắng giết một đứa trẻ bằng dao và tuốc nơ vít ở Santa Ana.

- Đài Loan: 1 công nhân Việt đã trúng số vé cào 1 triệu Đài tệ (= 32.000 USD)

- TIN VN. Hàng trăm công nhân ở Bình Dương ngưng việc ngay ngày đầu đi làm sau Tết.

- TIN VN. Hàng vạn du khách đội mưa dự khai hội Chùa Hương năm 2024.

- TIN VN. Du khách coi chừng: Xác minh quán nước bán lại nước mía thừa và ống hút đã sử dụng.

- HỎI 1: Kinh tế 2024 tăng tốc: 67% doanh nghiệp nhỏ sẽ tuyển thêm nhân viên, 22% doanh nghiệp nhỏ sẽ tăng doanh thu từ 50% trở lên? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đồng phục làm các nữ sinh kém vận động thể chất, theo nghiên cứu cho biết? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-16/2/2024) ⚪ ---- Theo một bản ghi nhớ nhân sự được Wall Street Journal xem, Nike Inc. sẽ sa thải hơn 1.600 công nhân, chiếm tới 2% tổng số lao động của công ty. Giám đốc điều hành của Nike John Donahoe viết: “Đây là một thực tế đau đớn và không phải là điều mà tôi xem nhẹ. Chúng ta hiện không hoạt động ở mức tốt nhất và cuối cùng tôi phải chịu trách nhiệm về bản thân và đội ngũ lãnh đạo của mình.”

Cắt giảm việc làm sẽ không ảnh hưởng đến nhân viên cửa hàng và những người làm việc tại trung tâm phân phối cũng như những người trong nhóm đổi mới của công ty. Donahoe cho biết trong bản ghi nhớ: “Để cạnh tranh, chúng ta phải chỉnh sửa, thay đổi và loại bỏ những công việc ít quan trọng hơn để tạo ra sự tập trung và năng lực cao hơn cho những gì quan trọng nhất”.

⚪ ---- Bộ Thống nhất Đại Hàn kêu gọi Bắc Hàn đưa ra "lựa chọn đúng đắn" là ngừng phát triển các chương trình nguyên tử và hỏa tiễn và hãy cải thiện nhân quyền, Yonhap đưa tin. Kêu gọi đưa ra hôm thứ Sáu, một ngày trước lễ kỷ niệm 10 năm Ủy ban Điều tra Liên hợp quốc (COI) về Nhân quyền ở Bắc Hàn báo cáo về các vấn đề nhân quyền của Bắc Hàn.

Kim In-ae, Phó phát ngôn viên của Bộ cho biết: “Bất chấp những nỗ lực trong thập niên qua, thực tế tình hình nhân quyền ở Bắc Hàn vẫn tồi tệ và ảm đạm, với việc người dân Bắc Hàn không được đảm bảo mức độ nhân quyền tối thiểu trong bối cảnh chế độ giám sát và trừng phạt khắc nghiệt.”

⚪ ---- Trong vòng một tháng rưỡi đầu năm 2024, đã có gần 5.000 người chết vì súng. Theo các quan chức, vụ xả súng hàng loạt ngày 14/2 sau cuộc diễn hành mừng chiến thắng Super Bowl đã khiến một người thiệt mạng và ít nhất 21 người khác bị thương. Vụ nổ súng đã khơi lại các cuộc thảo luận về mức độ phổ biến của bạo lực súng đạn ở Mỹ.

Theo Cơ quan Lưu trữ Bạo lực Súng đạn, tính đến ngày 15/2, ít nhất 4.994 người đã chết vì bạo lực súng đạn ở Mỹ trong năm nay – tức là trung bình có khoảng 108 người chết mỗi ngày. Có thêm 3.351 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng vì bạo lực súng ống, có 147 người là thanh thiếu niên và 31 người là trẻ em.

⚪ ---- CNN đưa tin, Công tố viên đặc biệt David Weiss đã truy tố một cựu mật báo viên của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) vì năm 2020 đã nói dối về Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai ông, việc Hunter Biden tham gia vào các giao dịch kinh doanh với công ty năng lượng Ukraine Burisma Holdings Ltd.

.

Alexander Smirnov, bị bắt hôm thứ Năm 15/2/2024, phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc nói dối FBI và tạo hồ sơ giả. Nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng, điều này sẽ làm giảm phần lớn cuộc điều tra luận tội của Đảng Cộng hòa đối với Biden. Smirnov được cho là đã thông báo cho FBI về cuộc gặp với hai giám đốc điều hành của Burisma vào năm 2015 và 2016, những người thừa nhận rằng họ đã thuê Hunter Biden để “bảo vệ chúng tôi, thông qua cha anh ấy, khỏi mọi loại vấn đề”.

Các giám đốc điều hành được cho là đã hối lộ Hunter và Joe Biden mỗi người 5 triệu USD. Bản cáo trạng gọi những lời buộc tội của Smirnov là "bịa đặt". Người cựu mật báo viên đã xuất hiện tại tòa án liên bang vào chiều thứ Năm.

⚪ ---- Donald Trump quyết định không kháng cáo ít nhất một trong vô số vụ kiện của ông lên Tòa Tối cao Hoa Kỳ, theo Politico đưa tin vào tối thứ Năm. Cụ thể, Trump không thách thức phán quyết gần đây của tòa kháng án liên bang bác bỏ ý kiến cho rằng Trump có quyền miễn tố tuyệt đối khỏi bị kiện vì những hành động mà Trump đã thực hiện khi còn đương chức. Trump hiện đang phải đối mặt với ba vụ kiện về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử và khuyến khích những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1 — tất cả đều có thể tiến hành.

Cựu tổng thống đã phải đối mặt với thời hạn thứ Năm (hôm qua) để nộp đơn kháng cáo lên Tòa Tối Cao quốc gia - điều mà các phụ tá của Trump đã chỉ ra cho Politico là khó xảy ra. Trump hiện có ba đơn kháng cáo trước Tòa Tối cao, trong đó có một vụ sẽ quyết định liệu Trump có thể bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Colorado theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp hay không. Ông cũng đã yêu cầu Tòa Tối cao ra phán quyết về câu hỏi liệu các tổng thống có được miễn tố hình sự toàn diện đối với các hành động được thực hiện khi còn đương chức hay không.

⚪ ---- Thẩm phán chủ trì phiên tòa hình sự của Donald Trump ở New York hôm thứ Năm đã bác bỏ nỗ lực bác bỏ các cáo buộc chống lại Trump và ra lệnh cho phiên tòa xét xử Trump tiếp tục như dự kiến vào tháng tới. Thẩm phán Juan Mercan nói với phòng xử án chật cứng ở Manhattan, trong đó có mặt Trump tại bàn bào chữa, “các đề nghị bác bỏ của bị cáo đã bị từ chối. Chúng tôi sẽ tiến hành lựa chọn bồi thẩm đoàn vào ngày 25 tháng 3." Thẩm phán cho biết ông dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài khoảng sáu tuần.

“Đó là một tình huống đáng hổ thẹn,” Trump phàn nàn với các phóng viên sau phiên điều trần, nói rằng, “Tôi sẽ phải ngồi đây hàng tháng trời trong một phiên tòa” ở một “tiểu bang gian lận, một thành phố gian lận.” “Thật nực cười”, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa nói thêm. "Tôi sẽ ở đây vào ban ngày và vận động tranh cử vào ban đêm."

Trump phải đối mặt với 34 cáo buộc trọng tội trong vụ án, tập trung vào cáo buộc Trump làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy việc trả tiền để bịt miệng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đã đưa ra cáo buộc gần một năm trước. Biện lý Bragg nói trong một tuyên bố sau phiên điều trần: “Chúng tôi mong muốn được trình bày vụ việc của mình trước tòa”.

Vụ án này là vụ án đầu tiên trong số bốn vụ án hình sự mà Trump phải đối mặt và đây là lần đầu tiên bất kỳ cựu tổng thống nào của Hoa Kỳ bị truy tố. Trump đã không nhận tội trong cả bốn trường hợp và tuyên bố rằng tất cả chúng đều là một phần của “cuộc săn phù thủy” chính trị.

⚪ ---- Một phiên tòa đã diễn ra ở Georgia, nơi Biện lý quận Fulton Fani Willis phải ra khai về mối quan hệ lãng mạn của cô với Nathan Wade, công tố viên mà cô thuê để lãnh đạo cuộc truy tố Trump về lật ngược bầu cử 2020. Cô Willis nói vụ cô bị lôi ra kể chuyện tư riêng ở tòa: “Y hệt như chuyện phụ nữ không có quyền giữ kín đời sống riêng tư của mình”. Willis đang chống lại các nỗ lực của các luật sư bào chữa cho phe Trump đang đòi loại cô ra khỏi vụ án.

Willis chỉ trích các luật sư bào chữa vì đã đưa ra những "lời nói dối" về cô và Wade. Cô nói với LS Ashleigh Merchant [đang chất vấn cô], theo tờ Washington Post: “Bạn đã xâm phạm vào cuộc sống cá nhân của mọi người. Bà đang lẫn lộn. Bà nghĩ rằng tôi đang bị xét xử. Những người này [Trump và 19 đồng phạm] đang bị xét xử vì cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử hồi năm 2020. Tôi không bị xét xử. Cho dù bà có cố gắng đưa tôi ra xét xử đến mức nào đi chăng nữa."

Nathan Wade đã khai và bị chất vấn trước cô Willis, nói rằng anh và Willis chỉ bắt đầu hẹn hò vào tháng 3/2022, tức là sau khi Willis thuê anh phụ trách vụ án. Wade cũng cho biết Willis đã hoàn trả tiền cho anh những phần cô và anh đi chơi xa cùng nhau. Wade nói, "Cô Willis rất kiên quyết và kiên quyết về vấn đề phụ nữ độc lập, mạnh mẽ này, vì vậy cô yêu cầu cô phải hoàn trả hóa đơn theo cách riêng của mình". Bởi vì, tiền phi cơ và các chi phí của 2 người thì Wade chi trả, sau đó cô Willis trao phần tiền mặt để chia sẻ chi phí.

Hai điểm được Wade đề cập nói lên cốt lõi của các cáo buộc chống lại cô Willis: Trump và những đồng phạm cáo buộc cô Willis đã đưa bạn tình vào vụ án, sau đó thu được lợi ích tài chính bằng cách cho anh chiêu đãi cô bằng những kỳ đi chơi xa. Họ nói rằng điều này đã tạo ra xung đột lợi ích khiến Willis và văn phòng Biện Lý của cô cần bị loại ra khỏi vụ truy tố Trump, do đó có khả năng khai tử vụ án, theo báo New York Times.

Tuy nhiên, dòng thời gian do Wade nêu ra lại mâu thuẫn với một người phụ nữ (nhân chứng do luật sư phe Trump đưa ra) cho biết cô từng là bạn thân của cô Willis trước khi 2 cô bất hòa. Robin Bryant-Yeartie nói trước tòa rằng cô chắc chắn rằng Wade và Willis bắt đầu mối quan hệ của họ sớm hơn nhiều, vào năm 2019. Cô cho biết cô đã chứng kiến cảnh "ôm, hôn, bày tỏ tình cảm" giữa họ.

Wade đã nói: "Chúng tôi là những người kín đáo. Mối quan hệ của chúng tôi không phải là bí mật. Nó chỉ là riêng tư thôi." Biện Lý Willis nói rằng lời khai rằng cô có "tình cảm" với Wade trước khi cô thuê Wade làm công tố chỉ là những lời nói dối.

Cả Willis và Wade đều khai rằng mối quan hệ của họ bắt đầu vào đầu năm 2022, khoảng từ tháng 2 đến tháng 4, nhưng cả hai đều gặp khó khăn khi bị hỏi ngày chính xác về thời điểm mối quan hệ bắt đầu và kết thúc. Cô Willis nói: “Nó không giống như khi bạn đang học tiểu học và bạn gửi một lá thư nhỏ có nội dung ‘Em sẽ là bạn gái của anh chứ’ và bạn kiểm tra nó. Tôi không biết chúng tôi bắt đầu gặp nhau từ ngày nào, nhưng đó là đầu năm 22, đó là ký ức của tôi.”

Wade, khi đứng trước Willis và hỏi những câu hỏi tương tự, đã nói đùa rằng với tư cách là một người đàn ông, anh ấy rất kém trong việc hẹn hò. Cô Willis và anh Wade đều làm chứng rằng họ gặp nhau tại một hội nghị tư pháp năm 2019 và gắn bó với nhau với tư cách là luật gia da màu, nhưng không phải lãng mạn, chỉ bắt đầu một mối quan hệ giống như người cố vấn. Wade kể lại rằng sự giao tiếp của họ tăng lên theo thời gian, nhưng anh không hẹn hò với cô Willis sớm hơn năm 2022 vì anh lúc đó đang chiến đấu với căn bệnh ung thư trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Nathan Wade đã cố gắng làm sáng tỏ hôm thứ Năm, chứng minh rằng vào năm 2015, cuộc hôn nhân của anh “đã tan vỡ không thể cứu vãn” và: “Bởi vì cuộc hôn nhân của tôi đã tan vỡ từ lâu, không thể hàn gắn, nên tôi được tự do quan hệ”.

Nhưng lời khai có sự khác biệt về khi nào mối tình của họ kết thúc. Anh Wade làm chứng rằng họ ngừng hẹn hò vào mùa hè năm 2023 - có thể là tháng 6/2023, mặc dù anh không chắc về ngày tháng. Cô Willis đưa ra một mốc thời gian hơi khác một chút, chứng minh rằng cô ấy đã cân nhắc mối quan hệ của họ vào tháng 8/2023.

Cô Willis nói: “Anh Wade là một người đàn ông; anh có thể sẽ nói là tháng 6 hoặc tháng 7/2023. Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện gian nan hồi tháng 8/2023. Đàn ông kết thúc mối tình bằng sự lìa xa thân mật thể xác; phụ nữ kết thúc mối tình khi cuộc trò chuyện gian nan xảy ra.”

Mặc dù mối quan hệ lãng mạn của họ đã ngưng, cả anh Wade và cô Willis đều mô tả nhau là “bạn tốt” và cho biết tình bạn của họ đã được củng cố nhờ những “cuộc tấn công” mà họ phải đối mặt liên tục từ phía các bị cáo. Cô Willis nói với LS Merchant (một trong những luật sư đại diện phía nghi phạm tấn công cô): “Tôi nghĩ rằng [cuộc tấn công của] bà đã gắn kết tình bạn giữa tôi và anh Wade cho đến ngày chúng tôi lìa đời."

Hôm nay Thứ Sáu, sẽ còn tiếp tục điều trần và chât vấn.

⚪ ---- Chính trị gia đối lập người Nga Alexey Navalny, 47 tuổi, đã chết tại trại giam số 3 ở Khu tự trị Yamalo-Nenets, theo Sở Cải tạo Liên bang đưa tin hôm thứ Sáu: "Vào ngày 16 tháng 2/2024 tại khu cải huấn số 3, phạm nhân Navalny A.A. sau khi đi dạo đã cảm thấy rất tệ, gần như ngay lập tức bất tỉnh. Nhân viên y tế của viện ngay lập tức đến và một đoàn xe cứu thương đã đến." Thông báo nói thêm rằng "tất cả các biện pháp hồi sức cần thiết đã được thực hiện" mà không có kết quả tích cực nào. Nguyên nhân cái chết được cho là đang được xác định.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Sở Hình phạt Liên bang (FSIN) “tham gia vào tất cả các cuộc kiểm tra và điều tra cần thiết” liên quan đến cái chết của Alexey Navalny. Theo ông, nguyên nhân cái chết cần được các bác sĩ làm rõ. Ông cũng lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về cái chết của Navalny.

⚪ ---- Chánh văn phòng của Alexey Navalny, Leonid Volkov hôm thứ Sáu nói rằng chính quyền Nga thừa nhận đã giết chết chính trị gia đối lập. Volkov viết trên X: "Chính quyền Nga công bố lời thú nhận rằng họ đã giết Alexey Navalny trong tù. Chúng tôi không có cách nào để xác nhận hoặc chứng minh điều này không đúng. Luật sư của Navalny đang trên đường đến Harp." Sau báo cáo về cái chết của Navalny, Điện Kremlin khẳng định họ không biết thông tin chi tiết về sự kiện này và các cơ quan liên quan sẽ điều tra chuyện gì đã xảy ra.

---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak bày tỏ trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm thứ Sáu, lời chia buồn của ông về cái chết của chính trị gia đối lập Nga Alexey Navalny: "Đây là một tin khủng khiếp. Là người ủng hộ quyết liệt nhất cho nền dân chủ Nga, Alexey Navalny đã thể hiện lòng dũng cảm đáng kinh ngạc trong suốt cuộc đời của mình. Suy nghĩ của tôi hướng về vợ anh ấy và người dân Nga, những người mà đây là một thảm kịch lớn." Trước đó, có thông tin cho rằng Navalny đã chết tại trại giam số 3 thuộc Khu tự trị Yamalo-Nenets sau khi "cảm thấy khó chịu và bất tỉnh".

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Sáu khẳng định đã bắt hơn 20 kẻ khủng bố đang ẩn náu tại Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis của Gaza, ngoài ra, quân đội còn thấy nhiều loại vũ khí, trong đó có súng cối và lựu đạn trong khuôn viên bệnh viện.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các tổ chức như Bác sĩ không biên giới (MSF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) yêu cầu Israel chấm dứt hoạt động tại Bệnh viện Nasser. Trong khi đó, Bộ Y tế Gaza do Hamas hậu thuẫn cho biết cơ sở này đang cạn kiệt nguồn cung cấp, khiến nhiều bệnh nhân tử vong.

⚪ ---- Al Jazeera đưa tin Hamas phủ nhận tuyên bố của Israel rằng nhóm này sử dụng Bệnh viện Nasser nằm ở Khan Younis, Gaza, gọi những cáo buộc này là "tình tiết mới trong chuỗi những lời dối trá". Theo một phát ngôn viên của Israel được hãng tin này trích dẫn, không có con tin hay tù nhân nào được tìm thấy. Hamas tuyên bố: “Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu Liên hợp quốc và các tổ chức liên quan cử một ủy ban quốc tế đến kiểm tra các bệnh viện và chứng minh rằng lời kể của Israel là dối trá. Nhưng yêu cầu của chúng tôi vẫn chưa được lắng nghe.”

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza hôm thứ Sáu thông báo rằng 28.775 người đã chết tại vùng đất này kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Israel vào ngày 7 tháng 10. Theo ước tính mới nhất của Bộ, 68.552 người đã bị thương. Ngoài ra, Bộ này còn báo cáo rằng trong vòng 24 giờ qua, 112 người Palestine đã thiệt mạng và 157 người bị thương.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Sáu cho biết cuộc không kích của họ vào Qantara ở miền nam Lebanon trong đêm đã tiêu diệt "một số kẻ khủng bố" thuộc Hezbollah. Theo tuyên bố, cuộc tấn công nhắm vào đồn của nhóm ở thị trấn đó. Một ngày trước đó, người phát ngôn của IDF Daniel Hagari đã thông báo về các cuộc tấn công của Israel vào một số cơ sở của Hezbollah ở miền nam Lebanon, bao gồm cả cơ sở ở Qantara.

⚪ ---- Nên xóa sổ Palestine? Quốc gia Palestine bị Israel xóa sổ từ lâu rồi, bây giờ chỉ còn dân tộc Palestine sống trong các trại tỵ nạn. Và Israel nói rõ thêm lần nữa: không muốn có nhà nước Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trong một bài đăng trên X, rằng việc thành lập một nhà nước Palestine sẽ là "phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố".

Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel "bác bỏ các mệnh lệnh quốc tế" liên quan đến "một giải pháp lâu dài với người Palestine", đồng thời nói thêm rằng "một thỏa thuận như vậy sẽ chỉ đạt được thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên mà không cần điều kiện tiên quyết". Ông tiếp tục nói rằng Israel sẽ không chấp thuận việc đơn phương công nhận một nhà nước Palestine.

Ông Netanyahu viết: “Sự công nhận như vậy sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 sẽ mang lại phần thưởng to lớn cho chủ nghĩa khủng bố chưa từng có và ngăn cản bất kỳ giải pháp hòa bình nào trong tương lai”.

⚪ ---- Đài truyền hình địa phương Channel 12 đưa tin hôm thứ Năm, gia đình của các tù nhân Israel đang bị Hamas giam ở Gaza đã chặn đường Begin, bên ngoài căn cứ quân đội Keria ở Tel Aviv. Theo giới truyền thông, những người thân đã phản đối do không hài lòng với quyết định của Thủ tướng Israel Netanyahu không cử phái đoàn đến Cairo để đàm phán thêm với Hamas.

Ông Netanyahu được cho là đã chỉ đạo đoàn ngoại giao Israel không đến Cairo để tham gia vòng đàm phán mới với Hamas cho đến khi nhóm này thay đổi yêu cầu của mình. Trước đó, thủ tướng đã bác bỏ đề xuất đầu tiên do nhóm đưa ra, trong đó bao gồm kế hoạch trao đổi tù nhân bao gồm ba giai đoạn ngừng bắn với mỗi giai đoạn kéo dài 45 ngày.

⚪ ---- Nga tăng lực để có thể bắn rớt vệ tinh Mỹ khi hữu sự. Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSC) về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Năm cho biết mối đe dọa an ninh quốc gia được báo cáo bởi Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Turner là "khả năng của Nga" sẽ bắn rớt vệ tinh Mỹ.

Kirby nói: "Mặc dù tôi bị hạn chế về mức độ có thể chia sẻ về bản chất cụ thể của mối đe dọa, nhưng tôi có thể xác nhận rằng nó có liên quan đến khả năng chống vệ tinh mà Nga đang phát triển... Chúng tôi đang trong quá trình hợp tác với Nga về vấn đề này." Về vấn đề này, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết ông đã lên lịch "cuộc trò chuyện" vào thứ Năm với các thành viên của Ủy ban Tình báo Quốc hội.⚪ ---- Một lá thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Tuyên úy Hạ viện Margaret Kibben đã chỉ trích họ vì đã chào đón một mục sư đến phòng họp, người này có lịch sử căm thù và chủ nghĩa bài Do Thái, theo phóng viên Roger Sollenberger của Daily Beast đăng tải. Bức thư, được hơn hai chục đảng viên Đảng Dân chủ ký tên, Mục sư Jack Hibbs đã quảng bá những lời nói dối gian lận trong bầu cử năm 2020 của Donald Trump và kích động những người theo ông bằng cách rao giảng rằng ngày 6 tháng 1 sẽ đi vào lịch sử cùng với Chiến tranh giành độc lập và Chiến tranh năm 1812.Mục sư Hibbs được mời làm tuyên úy khách mời để đọc lời cầu nguyện khai mạc Hạ viện vào ngày 30/1/2024. Thư viết: “Bằng cách rao giảng rằng Chúa đã bổ nhiệm chính quyền Trump và vẫn có thể can thiệp để cứu vãn nhiệm kỳ tổng thống của Trump vào ngày 6 tháng 1, Hibbs đã nâng cao cơ cấu cho phép tôn giáo dẫn đến bạo lực bởi những người tin rằng bất kỳ phương tiện nào đều hợp lý để thực hiện những gì họ coi là kế hoạch của Chúa."Vào ngày 6 tháng 1, Hibbs đã tham dự cuộc biểu tình MAGA tại Ellipse trước vụ tấn công. Sau khi bạo loạn hỏng, Hibbs đã tham gia chương trình 'Tuần lễ Washington' của Tony Perkins để ngầm biện minh cho những gì vừa xảy ra bởi lặp lại lời nói dối rằng cuộc bầu cử đã bị 'thao túng' và tuyên bố: 'Đây là những gì bạn nhận được khi đuổi Chúa ra khỏi tòa án và trường học' và dạy bọn trẻ rằng chúng là 'sản phẩm phụ của quá trình tiến hóa.'"Thư cũng trích dẫn những bình luận trước đây mà Hibbs gọi người chuyển giới là một phần của "giáo phái đồi trụy về tình dục", những người "vi phạm lời nói và ý muốn của Chúa" và là một phần của "kế hoạch chống Chúa, chống Chúa Kitô không ai khác ngoài Satan". Có nhiều tài liệu ghi lại rằng Hibbs đã thực hiện các cuộc tấn công về người LGBTQ+ và quảng bá "liệu pháp chuyển đổi [xóa bỏ đồng tính]", điều này đã bị Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ lên án.Hibbs cũng có lịch sử nói rằng những người theo đạo Cơ đốc đang "chiến tranh" với Hồi giáo mà ông gọi là "giáo phái chết chóc". Vào thời điểm các cuộc tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào người Do Thái và chủ nghĩa bài Do Thái đang gia tăng, Hibbs cho rằng người Do Thái đang ở trong trạng thái "bất tỉnh vì say thuốc" (stupor) và "mù quáng do Chúa ban cho", không giống như "những người Do Thái chân chính" thờ phượng Chúa Giê-su vì "họ không sa lầy vào Do Thái giáo, thứ... không thể cứu được bạn." Ông cũng nói rằng những người theo đạo Cơ đốc nên “nhìn qua tội lỗi của dân Israel và tội lỗi của người Do Thái và trao cho họ niềm hy vọng về Chúa Giê-su”. (ghi chú: Nhiều người trong Công Giáo và Tin Lành vẫn giữ thành kiến rằng Israel là dân tộc có tội vì đã đóng đinh Chúa Jesus. Nhưng lịch sử chỉ là quyết định của một ít người trong giới lãnh đạo, còn toàn bộ dân tộc Do Thái không nên bị chụp mũ để căm thù.)⚪ ---- Tin tặc Nga xâm nhập cả ngàn máy nối mạng, bị FBI chận lại, đá văng ra. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray đã tiết lộ hôm thứ Năm trong bài phát biểu của ông tại hội nghị An ninh Munich rằng một mạng lưới rộng lớn gồm hơn 1.000 bộ định tuyến internet bị xâm nhập, đang được cơ quan tình báo quân sự Nga sử dụng cho các hoạt động mạng nhắm vào Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu của họ đã bị FBI và các đối tác toàn cầu của họ phá hủy."Chiến dịch Dying Ember, trong đó hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, chúng tôi đã thực hiện một hoạt động kỹ thuật và được ủy quyền để loại bỏ hiện diện của Sở GRU của Nga trên hơn 1.000 bộ định tuyến gia đình và doanh nghiệp nhỏ, đồng thời khóa cánh cửa đằng sau chúng, xóa quyền tin tặc Nga truy cập GRU để thực hiện các hoạt động mạng chống lại các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ và các đồng minh của chúng tôi ở châu Âu”, Wray nói.⚪ ---- John Kirby hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine có nguy cơ rơi vào sự kiểm soát của Nga do thiếu đạn dược trên chiến trường. Kirby chỉ trích việc Quốc hội Mỹ không thể thông qua dự luật bổ sung khiến Mỹ không có đủ kinh phí để cung cấp đạn pháo cần thiết cho Ukraine mà Ukraine "rất cần" để ngăn cản lực lượng Nga tiến tới thị trấn tiền tuyến.Kirby nói thêm: “Cái giá phải trả cho việc Quốc hội không hành động là rất lớn và đang đè nặng lên vai những người lính Ukraine”, đồng thời kêu gọi Quốc hội hành động nhanh chóng và thông qua dự luật. Ông chỉ ra: “Các lực lượng Nga đang tiến tới các chiến hào ở Avdiivka và bắt đầu áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine”.⚪ ---- Hôm thứ Năm, Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kyrylo Budanov nhấn mạnh rằng mạng Starlink (của Elon MUsk) đã hoạt động ở các khu vực bị Nga chiếm đóng của Ukraine trong "một thời gian khá dài" và nhấn mạnh rằng quân Nga có quyền truy cập vào hàng nghìn thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink.Trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal, Budanov lưu ý rằng các công ty tư nhân Nga đã mua thiết bị đầu cuối từ các nước trung gian, đồng thời nói thêm rằng ngay cả một số đơn vị quân đội Nga cũng đã tìm cách mua thiết bị đầu cuối Starlink. Ông nói thêm: “Đó là một thị trường mở. Nó không phải là mặt hàng quân sự”. Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk trước đó phủ nhận việc công ty của Musk bán thiết bị đầu cuối liên lạc cho Nga.⚪ ---- Kim Jong Un tái mặt: Cuba tuyên bố đồng minh với Nam Hàn. Cuba, một quốc gia xã hội chủ nghĩa được Bắc Hàn coi là một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất, hôm thứ Tư đã đưa ra một thông báo bất ngờ rằng nước này sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Nam Hàn sau 65 năm, một hành động một số chuyên gia mô tả là “một quyết định gây sốc” đối với Bắc Hàn.Đại diện của Seoul và Havana đã gặp nhau tại New York để ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức ở cấp đại sứ, đánh dấu một bước tiến quan trọng sau khi quan hệ bị cắt đứt vào năm 1959. Các chuyên gia nói với tờ Korea Times hôm thứ Năm rằng sự thay đổi ngoại giao của quốc đảo Cuba, với mối quan hệ lịch sử với Bắc Hàn và vị thế đặc biệt là "người hùng chống Mỹ", có thể sẽ có tác động đáng kể đến giới cầm quyền của Bắc Hàn.Cheong Seong-chang, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Sejong, một tổ chức tư vấn, cho biết: “Quyết định của Cuba là thất bại ngoại giao lớn nhất kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền (cuối năm 2011). Bắc Hàn chắc hẳn đã cảm thấy sốc và bị phản bội. Có lẽ họ đã không nhìn thấy nó đang đến. Bắc Hàn có thể sẽ giữ im lặng về vấn đề này. Cũng có khả năng một số nhà ngoại giao sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.”Cuba ban đầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Nam Hàn hồi năm 1949, trước Chiến tranh Triều Tiên (1950-53). Tuy nhiên, những mối quan hệ đó đã bị cắt đứt sau khi Fidel Castro lên nắm quyền thông qua cuộc cách mạng năm 1959. Sau đó, vào năm 1960, Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao với đồng minh cộng sản Bắc Hàn. Kể từ đó, hai nước Cuba và Bắc Hàn đã duy trì mối quan hệ anh em dựa trên hệ tư tưởng chung và thái độ thù địch với Mỹ.⚪ ---- Thuốc thần chống trầm cảm: thể dục. Khi làn sóng trầm cảm ập đến, tập thể dục có thể là điều cuối cùng bạn muốn làm. Nhưng một nghiên cứu mới cho biết điều đó có thể rất quan trọng để cảm thấy tốt hơn. Theo nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư trên BMJ, nhiều loại hình tập thể dục - bao gồm đi bộ, chạy bộ, yoga, thái cực quyền, các bài tập aerobic và rèn luyện sức mạnh - cho thấy những lợi ích mạnh mẽ như liệu pháp điều trị trầm cảm.“Trầm cảm (ảnh hưởng) ở khoảng từ (10%) đến 25% số người. Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Michael Noetel, giảng viên cao cấp tại Trường Tâm lý học tại Đại học Queensland ở Úc, cho biết qua email, nó gây tổn hại đến sức khỏe hơn là nợ nần, ly hôn hoặc tiểu đường. “Tuy nhiên, chỉ một nửa số người bị trầm cảm được điều trị.”Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 218 nghiên cứu về tập thể dục và trầm cảm, với hơn 14.000 người tham gia. Noetel cho biết, mặc dù có nguy cơ sai lệch trong các nghiên cứu, nhưng lợi ích toàn thân của việc tập thể dục, kết hợp với dữ liệu cho thấy rằng nó giúp giảm trầm cảm, tạo nên một lựa chọn điều trị mạnh mẽ.Tiến sĩ Adam Chekroud, trợ lý giáo sư phụ trách tâm thần học tại Trường Y Yale và đồng sáng lập của Spring Health, một dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, cho biết kết quả này phù hợp với những gì nhiều nghiên cứu khác đã nói về lợi ích của việc tập thể dục. Ông không tham gia vào nghiên cứu này.Nghiên cứu năm 2018 của Chekroud trên hơn 1,2 triệu người Mỹ cho thấy những người tập thể dục cho thấy sức khỏe tinh thần và sức khỏe tinh thần tốt hơn. Chekroud cho biết cả hai nghiên cứu sẽ giúp mọi người tin tưởng rằng tập thể dục là một phương pháp tốt để điều trị trầm cảm cùng với các lựa chọn khác, bao gồm trị liệu và dùng thuốc.⚪ ---- New York: Một cậu nhóc 16 tuổi đã bị bắt hôm thứ Năm vì liên quan đến vụ nổ súng tại ga tàu điện ngầm ở Thành phố New York khiến một người đàn ông 35 tuổi thiệt mạng và 5 người khác bị thương hôm thứ Hai, tờ New York Post đưa tin, dẫn nguồn tin cảnh sát. Cậu thiếu niên được cho là một trong ba tay súng bị camera an ninh tại ga tàu điện ngầm Mount Eden Avenue ở Bronx, nơi xảy ra vụ nổ súng, bắt giữ.Các vụ nổ súng nổ ra ngay giữa giờ cao điểm, được cho là sau khi tranh chấp giữa các thành viên của các băng nhóm đối thủ trở nên bạo lực. Cảnh sát cho biết nạn nhân của vụ nổ súng bao gồm những người ngoài cuộc vô tội bị vướng vào làn đạn. Beltran Obed Sanchez, một trong những mục tiêu ngoài ý muốn đó, đã chết tại bệnh viện Bronx sau khi bị bắn vào ngực. Cảnh sát chưa công khai thông báo về vụ bắt giữ thiếu niên này, cũng như New York Post không nêu tên cậu, nhưng cậu nhóc được cho là đã bị Lực lượng đặc nhiệm bắt tại Bronx. Hiện chưa rõ cậu này sẽ phải đối mặt với cáo buộc gì.⚪ ---- Nam California: học sinh 18 tuổi âm mưu bắn xối xả, bị bắt, bị tịch thu 7 súng trường, 1.000 viên đạn. Một học sinh tại một trường tư thục ở Inland Empire bị bắt vào cuối tuần qua đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc trọng tội sau khi một cuộc điều tra tiết lộ một kế hoạch bị cáo buộc là “thực hiện một vụ tấn công bằng súng” tại trường học, nhà chức trách công bố hôm thứ Tư.Lời đe dọa đối với Trường Trung học Ontario Christian, được phát hiện bởi một học sinh khác đã thông báo cho các quan chức nhà trường, được đưa ra vào thứ Năm tuần trước. Trường cho biết họ đã ngay lập tức báo cáo mối đe dọa cho cảnh sát. Cảnh sát cho biết học sinh này, được xác định là Sebastian Villasenor, 18 tuổi, ở Eastvale, được tìm thấy với hơn 1.000 viên đạn, 7 khẩu súng trường, 2 khẩu súng lục ổ quay, một khẩu súng ngắn và một khẩu súng ngắn.Theo báo cáo của Shelby Nelson của KTLA, các khẩu súng này đã được đăng bộ dưới tên cha mẹ của cậu thiếu niên, những người đã hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra. Villasenor bị giam và bị truy tố một tội cố gắng đe dọa và năm tội cố ý giết người, một bản tin từ Văn phòng Biện lý Quận San Bernardino cho biết. Bất kỳ ai đang gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần hoặc cảm thấy cần ai đó để trò chuyện đều có thể gọi đến Đường dây nóng về Tự tử và Khủng hoảng 24 giờ theo số 988.⚪ ---- Quận Cam: Một thành viên băng đảng 28 tuổi từng bị kết án hôm thứ Tư đã bị truy tố về tội lạm dụng một em bé ở Santa Ana. Alfredo De La Sancha bị cáo buộc lạm dụng và gây nguy hiểm cho trẻ em với mức án tăng cường vì gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ dưới 5 tuổi. Theo đơn kiện hình sự, De La Sancha bị cáo buộc về lạm dụng đứa bé vào thứ Bảy. Karina Romero, 27 tuổi, bị buộc tội trọng tội là đồng phạm sau khi sự việc xảy ra.De La Sancha đã không đưa ra lời biện hộ nào trong phiên buộc tội hôm thứ Tư, được dời lại vào ngày 1 tháng 3 tại Trung tâm Tư pháp Trung ương ở Santa Ana. Thông tin chi tiết không có sẵn ngay lập tức. Cảnh sát và công tố viên đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu cung cấp thông tin.⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông 28 tuổi bị truy tố hôm thứ Tư vì cố gắng giết một đứa trẻ bằng dao và tuốc nơ vít ở Santa Ana. Theo hồ sơ tòa án, Christopher Lee Kearns bị cáo buộc âm mưu giết người, lạm dụng và gây nguy hiểm cho trẻ em - cả hai trọng tội. Kearns cũng phải đối mặt với việc nâng cao mức án đối với tội gây thương tích nghiêm trọng cho cơ thể và sử dụng vũ khí chết người cho mục đích cá nhân.Theo đơn tố cáo hình sự, Kearns bị buộc tội tấn công đứa trẻ vào Chủ nhật bằng cả dao và tuốc nơ vít. Y đã không đưa ra lời biện hộ nào trong phiên buộc tội hôm thứ Tư, được dời lại vào ngày 1 tháng 3 tại Trung tâm Tư pháp Trung ương ở Santa Ana. Thông tin chi tiết hơn về vụ việc không được công bố ngay lập tức.⚪ ---- Đài Loan:1 triệu Đài tệ (= 32.000 USD) sau khi mua một vé xổ số thẻ cào Đài Loan và anh đã chia một phần số tiền thắng cược của mình với những người có mặt. Hôm thứ Hai (12/2), một nam công nhân nhập cư Việt Nam, ngoài 30 tuổi, đang đi mua sắm cùng một người bạn ở thị trấn Hồ Khẩu, huyện Hsinchu trong dịp Tết Nguyên đán thì đi ngang qua một cửa hàng xổ số Đài Loan, nơi “Thần tài dường như đang gật đầu và mỉm cười với anh ấy", ETtoday đưa tin.Anh này quyết định vào Cửa hàng xổ số Yangyi trên đường Wenhua cùng với bạn mình và mỗi người họ đã mua một thẻ cào “12 triệu Đài tệ Big Fortune”. Sau khi cào vé số xong, anh ban đầu tưởng mình chưa thắng. Tuy nhiên, khi anh đưa nó cho nhân viên bán hàng để xác nhận, nhân viên này thông báo với anh rằng anh đã trúng được 1 triệu Đài tệ.Người Việt này rất vui mừng sau khi giành chiến thắng, đến nỗi anh đã tặng một số tiền không được tiết lộ cho chủ tiệm và mọi nhân viên cửa hàng có mặt và 1.000 Đài tệ mỗi người cho khoảng 10 khách hàng tại hiện trường. Người đàn ông cho biết: “Bây giờ tôi đã trúng hết số tiền này, tôi có thể mang về nhà ăn Tết”.⚪ ----Theo báo TV Quốc Hội VN. Hôm nay (16/2), lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương xác nhận có khoảng 350 công nhân ngừng việc tập thể do phía công ty chưa chi trả tiền thưởng tháng 13. Theo đó, trước tết một công ty tại KCN Nam Tân Uyên (TP Tân Uyên, Bình Dương) thưởng 50% tháng lương 13 và đã hứa sau tết (ngày 10-3) sẽ trả tiếp 50% tháng lương còn lại. Tuy nhiên, ngày 15/2 khi công nhân bắt đầu đi làm việc trở lại thì phía công ty thông báo việc không giải quyết tiền thưởng tháng 13 lần 2 đối với người lao động không đi làm đầy đủ, đi trễ, về sớm, nghỉ việc, vi phạm… từ ngày 15/2 đến ngày 10/3. Điều này khiến nhiều công nhân bức xúc và ngừng việc, yêu cầu chủ doanh nghiệp phải trả đủ lương tháng 13 vào ngày 26/2. Tuy nhiên, phía công ty không đồng ý. Hôm nay, những công nhân tại công ty này vẫn đang ngừng việc tập thể để phản đối việc này.⚪ ----Theo VOV. Sáng 15/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), Lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) đã chính thức khai hội thu hút hàng vạn du khách thập phương. Theo Ban tổ chức, từ ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến nay, Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn đã đón trên 10 vạn du khách, trong đó riêng ngày khai hội đón khoảng 4 vạn lượt khách.

Hình ảnh dưới mưa, người dân nhiệt tình tham dự Lễ hội Chùa Hương.



⚪ ---- TIN VN. Du khách coi chừng: Xác minh quán nước bán lại nước mía thừa và ống hút đã sử dụng. Theo Báo Tuổi Trẻ. Quán nước mía tại khu vực đền Trần (Thái Bình) đã tạm dừng hoạt động để lực lượng chức năng làm rõ thông tin chủ quán bán lại nước mía thừa và ống hút đã sử dụng. Ngày 16-2, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại hình ảnh người phụ nữ lấy nước mía thừa của khách trước để bán tiếp lại cho khách sau. Sự việc được ghi lại ở khu vực đền Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Theo người đăng tải đoạn clip, người phụ nữ này dọn những ly nước mía cũ của khách nhưng không đổ đi phần nước thừa. Khi có khách mới đến mua, người bán hàng sẽ lấy nước cũ và thêm nước mới vào và bán lại. Thậm chí, ống hút cũng được tận dụng bằng cách rửa lại, chứ không thay mới. Thông tin kèm đoạn clip được tăng tải đã khiến nhiều người tỏ ra bất bình, đặc biệt trong bối cảnh đang trong thời điểm du khách đang tấp nập du xuân tại các điểm du lịch, tâm linh.

Vidoe dài 1:05 phút:



https://youtu.be/dPsUMp5rLAg?si=n9bRkrQ7znvXmVPA

⚪ ---- HỎI 1: Kinh tế 2024 tăng tốc: 67% doanh nghiệp nhỏ sẽ tuyển thêm nhân viên, 22% doanh nghiệp nhỏ sẽ tăng doanh thu từ 50% trở lên?

ĐÁP 1: Đúng thế. Bluevine, nền tảng ngân hàng kỹ thuật số toàn diện được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ, hôm nay đã phát hành Báo cáo Khảo sát thành công của chủ doanh nghiệp (“BOSS”)™, đánh giá dữ liệu đằng sau các quyết định thực tế mà các chủ doanh nghiệp nhỏ có trụ sở tại Hoa Kỳ đang đưa ra và thông báo những quyết định tương lai của họ. Dữ liệu hỗ trợ một kết quả tổng thể: trong khi năm 2023 có các chủ doanh nghiệp nhỏ (SMBO) tập trung vào hiệu quả và lợi nhuận, thì năm 2024 đang hình thành là năm tăng trưởng của phân khúc SMB.

Trong năm 2024, gần một phần tư (22%) SMB được khảo sát dự kiến tăng doanh thu từ 50% trở lên, gần gấp đôi số công ty (12%) tăng doanh thu bằng hoặc trên 50% vào năm 2023. Là một chỉ số tăng trưởng chính, các SMB sẵn sàng chứng kiến mức tăng trưởng tổng thể về số lượng nhân viên vào năm 2024, với 67% doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ được khảo sát đang có kế hoạch tuyển dụng mới.

Chi tiết:

https://www.bdtonline.com/news/nation_world/bluevine-survey-finds-more-than-60-of-american-small-businesses-expect-to-hire-in-2024/article_ecde6acb-8ee8-5f7d-897f-6bed5daa665d.html

⚪ ---- HỎI 2: Đồng phục làm các nữ sinh kém vận động thể chất, theo nghiên cứu cho biết?

ĐÁP 2: Đúng thế. Những trường học muốn các bé gái vận động nhiều có thể muốn xem xét lại quy định về trang phục của mình. Một nghiên cứu của Đại học Cambridge trên hơn 1 triệu trẻ em ở 135 quốc gia cho thấy ở những quốc gia nơi hầu hết học sinh mặc đồng phục, ít trẻ em có được 60 phút hoạt động thể chất mỗi ngày theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Và bất chấp chính sách đồng phục của các trường học, nghiên cứu cho thấy ít bé gái đạt tiêu chuẩn vận động cơ thể ở các lớp đầu hơn so với bé trai.

.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng đã có bằng chứng cho thấy các bé gái không phải lúc nào cũng cảm thấy thoải mái khi tham gia các hoạt động vui chơi tích cực khi mặc váy trong trường. Mặc dù nghiên cứu mới không chứng minh rằng đồng phục hạn chế hoạt động của trẻ em, nhưng các nhà nghiên cứu kêu gọi các trường xem xét liệu các thiết kế đồng phục cụ thể có thể khuyến khích hay hạn chế cơ hội hoạt động trong ngày hay không.

Trưởng nhóm nghiên cứu Mairead Ryan, thuộc Đại học Cambridge cho biết: “Các trường học thường thích sử dụng đồng phục vì nhiều lý do. Chúng tôi không cố gắng đề xuất một lệnh cấm toàn diện mà chỉ đưa ra bằng chứng mới để hỗ trợ việc ra quyết định.”

Trước đây, các nghiên cứu nhỏ hơn cũng cho rằng đồng phục có thể là rào cản đối với hoạt động thể chất. WHO khuyến nghị những người trẻ tuổi nên dành trung bình 60 phút mỗi ngày để hoạt động thể chất với cường độ vừa phải. Các nhà nghiên cứu nhận thấy sự khác biệt về tỷ lệ phần trăm bé trai và bé gái đáp ứng hướng dẫn ở tất cả các quốc gia là trung bình 7,6 điểm phần trăm.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/02/15/school-uniforms-children-exercise/8861708005703/

.