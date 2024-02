Hà Nội. Ngày Xuân cũng là lễ hội đấu vật. Một trong các lễ hội đấu vật nổi tiếng là Vật Nữ Hội Làng Yên Thường Gia Lâm, Hà Nội. Các nữ đô vật từ nhiều địa phương tới tham dự thi võ. Hình từ YouTube.

- Tòa Tối Cao sẽ họp kín về 1 hồ sơ giống Trump hôm thứ Sáu 16/2/2024, vụ Couy Griffin mất chức Ủy viên quận ở New Mexico vì tham dự ngày 6/1/2021: có phải Griffin chỉ "bạo loạn gây rối dân sự" chứ không "nổi dậy" cho nên không thể bị mất chức vì Tu chính án 14

- Trump chính thức xin Tòa Tối Cao ghìm hồ sơ để câu giờ... chờ Trump kháng cáo thêm 1 bậc ở Tòa kháng án thủ đô, rồi sẽ qua sau bầu cử

- Ty Cobb (từng là luật sư Bạch Ốc thời Trump): Trump không câu giờ nổi, cuối tuần này Tòa Tối Cao sẽ trả lời

- Thượng viện Hoa Kỳ OK dự luật viện trợ thêm 95 tỷ USD cho Ukraine, Đài Loan và Israel. Hạ viện có thể sẽ dẹp bỏ.

- Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer: dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD có tính lịch sử, sẽ làm Putin và Tập Cận Bình nhức nhối

- Trump đưa ra ý kiến về người thay thế Chủ tịch RNC Ronna McDaniel: đồng chủ tịch RNC nên là Michael Whatley (đàn em Trump), và con dâu Lara Trump, vợ của Eric Trump.

- Trump xót tiền, than luật sư phí quá cao, cần ghìm giá lại. Luật sư nói Trump ưa cãi luật sư, lời khai bất nhất, không nhớ đã khai gì

- Cộng Hòa Hạ Viện lại quậy Biden, đòi Công tố đặc biệt Robert Hur ra khai về hồ sơ Biden.

- Trump lập lại và nhấn mạnh: các nước NATO nộp tiền, Mỹ mới bảo kê.

- TT Biden tố Cộng hòa Thượng viện dìm thỏa thuận an ninh biên giới và gói viện trợ nước ngoài

- Ukraine báo động: Nga lần đầu bắn hỏa tiễn siêu thanh Zircon vào Kiev, không thể bị bắn rớt vì quá nhanh

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Israel chấp nhận cho lập 1 nhà nước Palestine nhằm đạt hòa bình lâu dài

- 28.473 người Palestine đã chết tại Gaza, 68.146 người đã bị thương kể từ ngày 7/10.

- Phong trào Hezbollah có trụ sở tại Lebanon: 3 chiến binh chết, nhưng sẽ vẫn giao chiến với Israel vì bênh vực dân Palestine

- Israel: vừa tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở vùng Talloussa ở nam Lebanon.

- 42 người, bao gồm công dân Pháp, cư dân Pháp và cộng tác viên của Institut français, cùng gia đình di tản an toàn khỏi Gaza

- Ai Cập: theo dõi chặt chẽ tình hình xung quanh thị trấn Rafah, sẵn sàng cho “mọi kịch bản”.

- Hamas: 3 con tin Israel đã chết vì bom Israel vào Gaza

- OPEC: dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 thêm 0,1 điểm phần trăm lên 2,7%

- Coca-Cola doanh thu quý 4 năm 2023 tăng 7%

- Samsung và Đại học Princeton nghiên cứu và phát triển công nghệ mạng 6G.

- Houston: tay súng nữ cầm súng trường AK có dán chữ "Palestine" bị bắn chết có chồng cũ gốc Do Thái đang ngồi trong nhà thờ

- New York: 3 người mang dao và súng vào cướp chùa Cam Bốt, bắt các sư ngồi xuống, lục soát khắp chùa

- Lễ hội đấu vât truyền thống ở Gia Lâm, Hà Nội.

- HỎI 1: Trong giải vô địch bóng bầu dục Super Bowl 58, có 20% khán giả ủng độ đội Kansas City Chiefs vì họ ủng hộ mối tình giữa ca sĩ Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nơi bạn rơi vào lưới tình nhanh nhất có phải là Arizona, Massachusetts, Connecticut, California? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-13/2/2024) ⚪ ---- Tổ chức các nước xuất cảng dầu mỏ (OPEC) đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 thêm 0,1 điểm phần trăm lên 2,7%, theo báo cáo hàng tháng công bố hôm thứ Ba. Năm 2025, tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ ở mức 2,9%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó của OPEC.

Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ được dự đoán sẽ tăng tốc lên 1,6% vào năm 2024 và lên 1,7% vào năm 2025, tăng lần lượt 0,6 và 0,2 điểm phần trăm so với ước tính trước đó. Triển vọng tăng trưởng GDP khu vực đồng euro không thay đổi ở mức 0,5% cho năm 2024 và 1,2% cho năm 2025. Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Trung Quốc cũng được giữ nguyên ở mức 4,8% cho năm 2024 và 4,6% cho năm tiếp theo. Nền kinh tế Nga dự kiến sẽ tăng trưởng 1,7% trong năm nay, tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo trước đó, trong khi dự báo tăng trưởng năm 2025 vẫn không đổi ở mức 1,2%.

⚪ ---- Công ty Coca-Cola đã công bố hôm thứ Ba rằng doanh thu ròng trong quý 4 năm 2023 của họ tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10,8 tỷ USD, cao hơn ước tính khoảng 10,7 tỷ USD. Trong khi đó, thu nhập hoạt động tăng 10% hàng năm, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tương đương giảm 2% xuống 0,46 USD.

Trong cả năm, doanh thu thuần tăng thêm 6% so với năm 2022 và đạt 45,8 tỷ USD. Thu nhập hoạt động tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, với EPS tăng 13% lên 2,47 USD. Trong cả năm 2024, công ty dự đoán mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ từ 6% đến 7%, với mức tăng trưởng EPS tương đương từ 4% đến 5%. Nó dự kiến ​​sẽ tạo ra dòng tiền tự do khoảng 9,2 tỷ USD thông qua dòng tiền từ hoạt động khoảng 11,4 tỷ USD.

⚪ ---- Ukraine tuyên bố có bằng chứng cho thấy Nga đã bắn một hỏa tiễn siêu thanh tiên tiến - loại hỏa tiễn mà các chuyên gia cho rằng gần như không thể bắn hạ - lần đầu tiên trong cuộc chiến kéo dài gần 2 năm. Viện nghiên cứu khoa học pháp y Kyiv do chính phủ điều hành cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng các mảnh vỡ được thu hồi sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 2 vào thủ đô Ukraine cho thấy quân đội Nga đã sử dụng hỏa tiễn hành trình siêu thanh Zircon.

Viện trực thuộc Bộ Tư pháp Ukraine cho biết: “Các dấu hiệu trên các bộ phận và mảnh vỡ, việc xác định các thành phần và bộ phận cũng như đặc điểm của loại vũ khí liên quan” cho thấy lần đầu tiên Zircon được sử dụng trong chiến đấu. Bài đăng trên Telegram kèm theo một đoạn video cho thấy hàng chục mảnh vỡ được cho là của hỏa tiễn mới.

Chính quyền Ukraine cho biết 4 người đã thiệt mạng và 38 người khác bị thương ở Kyiv trong vụ tấn công ngày 7 tháng 2, nhưng không có thương vong nào được cho là trực tiếp do hỏa tiễn Zircon. Cũng không có đề cập đến bệ phóng hỏa tiễn, mặc dù các báo cáo trước đây trên truyền thông nhà nước Nga cho biết nó đã được bắn từ một tàu chiến Nga.

Các chuyên gia cho rằng Zircon, nếu đúng như những gì chính phủ Nga nói về nó, sẽ là một vũ khí không bắn rớt được. Theo Liên minh ủng hộ phòng thủ tên lửa có trụ sở tại Hoa Kỳ (MDAA), tốc độ siêu thanh của nó khiến nó trở nên bất khả xâm phạm trước cả những hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tốt nhất của phương Tây, như Patriot. Liên minh cho biết tốc độ của nó đã đạt Mach 8, tương đương gần 9.900 km/h (6.138 mph). Siêu âm được định nghĩa là bất kỳ tốc độ nào trên Mach 5 (3.836 mph).

“Nếu thông tin đó là chính xác, tên lửa Zircon sẽ nhanh nhất thế giới, khiến nó gần như không thể phòng thủ chỉ vì tốc độ của nó”, liên minh cho biết trên trang web của mình.

⚪ ---- Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua hôm thứ Ba đạo luật cho phép viện trợ thêm cho Ukraine, Đài Loan và Israel trong cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng 70-29. Gói này trị giá 95 tỷ USD, bao gồm 60 tỷ USD tài trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine, 17 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Israel và phản ứng của Mỹ đối với cuộc khủng hoảng rộng hơn ở Trung Đông và hơn 8 tỷ USD cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả Đài Loan.

.

Dự luật bây giờ sẽ quay trở lại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát, nơi nó có nguy cơ thất bại. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson chỉ trích đạo luật này đã không cung cấp kinh phí để giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới với Mexico.

⚪ ---- Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer hôm thứ Ba đã ca ngợi cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng phê chuẩn luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, gọi đây là “một trong những dự luật mang tính lịch sử và có hậu quả nhất từng được Thượng viện thông qua”. Ông cho biết Thượng viện đang khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin "hối hận về ngày Putin đặt câu hỏi về quyết tâm của Mỹ" và nói rõ với các nhà lãnh đạo khác, bao gồm cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "đừng thử thách quyết tâm của chúng tôi". Dự luật này bao gồm tài trợ cho cả Ukraine và Đài Loan, cũng như Israel.

Schumer nói: “Chắc chắn đã nhiều năm, có lẽ là nhiều thập niên, kể từ khi Thượng viện thông qua một dự luật có tác động lớn đến không chỉ an ninh quốc gia của chúng ta, không chỉ an ninh của các đồng minh mà còn cả an ninh của nền dân chủ phương Tây”. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng đạo luật này có đủ sự ủng hộ của lưỡng đảng để được Hạ viện thông qua nếu Chủ tịch Mike Johnson đưa nó ra sàn.

⚪ ---- Donald Trump đưa ra ý kiến về người thay thế Ronna McDaniel trong chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC: ủng hộ cả Michael Whatley, cố vấn chung của RNC, và con dâu Lara Trump, vợ của Eric Trump. Kế hoạch rõ ràng là để hai người gốc Bắc Carolina làm đồng chủ tịch của RNC, theo Bloomberg.

Trump cho biết Whatley, người ủng hộ những tuyên bố sai trái của cựu tổng thống về gian lận cử tri năm 2020, "cam kết đảm bảo tính liêm chính trong bầu cử" trong khi Lara Trump, cựu MC truyền hình, là "một nhà giao tiếp cực kỳ tài năng và cống hiến hết mình cho tất cả những gì MAGA đại diện," đồng giữ chức Chủ tịch.

Mặc dù việc thay thế McDaniel vào chức Chủ tịch RNC sẽ được quyết định bằng một cuộc bỏ phiếu của ủy ban, "các thành viên trong đảng gần như chắc chắn sẽ ủng hộ ý kiến của Trump," theo Politico. Bloomberg viết rằng "việc ủng hộ con dâu của Trump cho chức chủ tịch RNC sau khi gây áp lực công khai buộc McDaniel phải từ chức sẽ hoàn tất việc Trump nắm giữ bộ máy chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa."

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump không phải là quan chức nhà nước duy nhất bị loại theo lệnh cấm nổi dậy của Tu chính án thứ 14 đã phải đưa ra Tòa án Tối cao. Chỉ vài ngày sau khi các thẩm phán nghe xong tranh luận bằng miệng trong vụ án lịch sử của Trump hôm thứ Năm vừa qua, họ lên lịch ​​trong tuần này sẽ xem xét việc loại một quan chức khác: một ủy viên quận New Mexico, người đã tham gia vào cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021. Trước khi những thách thức của Trump bắt đầu nổi lên, một thẩm phán tiểu bang đã sa thải Couy Griffin, người bị kết tội xâm nhập khu vực cấm trong cuộc bạo động.

Griffin, người sáng lập Cowboys for Trump, hiện đang kêu gọi các Thẩm phán Tối cao nghe lời kháng cáo của ông, ngay cả khi họ bắt đầu viết ý kiến ​​của mình về vụ án của Trump. Đơn thỉnh cầu của Griffin dự kiến ​​sẽ được thảo luận tại cuộc họp kín của các thẩm phán vào thứ Sáu tuần này.

“Tại thời điểm này, mọi thứ xảy ra với Trump về mặt pháp lý ở cấp trên đều đang xảy ra với tôi ở phía dưới. Nhiều thứ song song với nhau. Và hầu hết đều hỗ tương lẫn nhau,” Griffin viết trên X, trước đây gọi là Twitter, ngay sau những tranh luận hôm thứ Năm vừa qua trong trường hợp của Trump, vốn ra đời từ một thách thức ở Colorado.

Ban đầu được thiết kế để ngăn cản những người thuộc Liên minh cũ quay trở lại nắm quyền, điều khoản thời Nội chiến cấm những người đã tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp và sau đó tham gia nổi dậy quay trở lại chức vụ. Sau khi điều khoản không hoạt động trong nhiều thập niên, một số quan chức nhà nước - mặc dù không ai khác ngoài Trump - bắt đầu phải đối mặt với những nỗ lực sau cuộc tấn công vào Điện Capitol nhằm ngăn cản họ đảm nhiệm chức vụ theo điều khoản nổi dậy của Tu chính án thứ 14.

Hầu hết đều không thành công. Một nhóm cử tri đã phản đối việc ứng cử vào Hạ viện năm 2022 của Dân biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), kết thúc bằng việc Tòa án Tối cao Georgia từ chối xem xét quyết định hủy bỏ vụ việc.

Một nhóm vận động đã đưa ra thách thức đối với các ứng cử viên năm 2022 của Đại diện Đảng Cộng hòa Arizona Paul Gosar và Andy Biggs, nhưng một thẩm phán đã bác bỏ vụ việc. Thử thách của một người đàn ông khác đối với việc ứng cử năm 2024 của Dân Biểu Scott Perry (R-Pa.) vẫn đang diễn ra.

Trong khi đó, Trump đã phải đối mặt với hàng chục vụ kiện. Chỉ có hai tiểu bang – Colorado và Maine – loại Trump khỏi các cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa, nhưng ngay cả những quyết định đó vẫn chưa có hiệu lực. Cả hai đều đang bị tạm dừng chờ phán quyết của Tòa Tối cao Hoa Ky.

Mặt khác, Griffin đã bị cách chức. Để đáp lại lời thách thức từ ba cử tri New Mexico, được đệ trình một ngày trước khi Griffin bị kết tội trong vụ án hình sự ngày 6 tháng 1, một thẩm phán đã loại anh ta vào tháng 9 năm 2022. Các Thẩm phán Tối cao giờ đây phải đối mặt với cách xử lý vụ việc mới khi họ bắt đầu nghiên cứu quan điểm có thể mang tính bước ngoặt của mình liên quan đến tư cách hợp lệ của Trump.

Các luật sư của Griffin viết trong đơn kháng cáo lên Tòa Tối cao, rằng các tòa New Mexico kết luận rằng ông Griffin "nổi dậy" chống Hoa Kỳ, nhưng thực tế ông Griffin chỉ "bạo loạn gây rối dân sự" chứ không phải "nổi dậy" lật đổ liên bang; Và do vậy không thể cấm ông Griffin giữ chức Ủy viên quận.

Đáng chú ý, Tòa án Tối cao trong các cuộc tranh luận về Trump hồi tuần trước đã đề xuất một hành vi vi phạm để giữ Trump trong lá phiếu có thể bỏ ngỏ liệu việc Griffin bị loại có hiệu lực hay không. Một số thẩm phán đề nghị ra phán quyết rằng một tiểu bang đơn lẻ không có thẩm quyền loại bỏ các ứng cử viên tranh cử tổng thống - hoặc có lẽ là bất kỳ chức vụ liên bang nào - theo Tu chính án thứ 14, vốn không yêu cầu tòa án cấp cao phải phán quyết về việc liệu ngày 6 tháng 1 có phải là một cuộc "nổi dậy" hay "bạo loạn gây rối dân sự" hay không.

Mặc dù Griffin đã kháng cáo chống lại Tòa New Mexico lên Tòa Tối cao trước khi Trump làm, nhưng đơn khởi kiện của Griffin đã được tiến hành với tốc độ chậm hơn, vẫn đang chờ xử lý trong gần một năm. Các Thẩm phán Tối cao dự kiến ​​sẽ thảo luận về việc có nên tiếp nhận đơn kháng cáo của Griffin hay không tại cuộc họp kín vào thứ Sáu 16/2/2024.

⚪ ---- Trump chính thức xin Tòa Tối Cao tạm ngồi chơi để câu giờ... Cựu Tổng thống Trump hôm thứ Hai kêu gọi Tòa án Tối cao ra lệnh tạm dừng phiên tòa liên bang vụ hình sự lật ngược bầu cử của Trump trong khi Trump kháng cáo phán quyết rằng Trump không có quyền miễn tố khỏi các cáo buộc hình sự.

Kháng cáo của Trump tạo ra một vụ kiện có khả năng mang tính bước ngoặt tại tòa án tối cao về giới hạn quyền miễn tố của tổng thống, đồng thời nó cũng đặt các thẩm phán vào thế quyết định khi nào Trump có thể ra tòa.

Cựu tổng thống từ lâu đã tìm cách trì hoãn các vụ án hình sự của mình và ông đã đạt được thành công bước đầu trong việc hoãn ngày xét xử ở Washington, D.C. - dự kiến ban đầu là vào ngày 4 tháng 3 - bằng cách lần đầu tiên kháng cáo yêu cầu miễn tố của mình.

Giờ đây, khi tranh chấp lịch sử đến Tòa án Tối cao, quyết định của các thẩm phán sẵn sàng có ảnh hưởng rất lớn đến việc liệu Trump có thể đẩy phiên tòa ra ngoài cuộc bầu cử tổng thống hay không. Như vậy sẽ có thể cho phép Trump có khả năng quay trở lại Bạch Ốc trước tiên và sau đó tự ân xá cho chính mình hoặc ra lệnh Bộ Tư pháp của ông hủy bỏ việc truy tố.

Là một trong bốn vụ án hình sự mà Trump phải đối mặt, Công tố đặc biệt Jack Smith đã buộc tội cựu tổng thống 4 trọng tội liên bang cáo buộc Trump âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Trump không nhận tội.

Các luật sư của Trump viết: “Tiến hành một phiên tòa hình sự kéo dài nhiều tháng đối với Tổng thống Trump vào cao điểm của mùa bầu cử sẽ phá vỡ hoàn toàn khả năng vận động tranh cử chống lại Tổng thống Biden của Tổng thống Trump - điều này dường như là toàn bộ mục đích của yêu cầu điều tra dai dẳng của Công tố viên Đặc biệt”.

Tòa kháng án khu vực Quận Columbia đã bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của Trump (luận cứ của Trump: một cựu tổng thống được hưởng quyền miễn tố gần như hoàn toàn khỏi bị truy tố hình sự trừ khi trước đó cựu Tổng thống bị luận tội và bị kết án).

Hội đồng xét xử của Tòa kháng án khu vực D.C. viết trong quyết định dài 57 trang của mình: “Vì mục đích của vụ án hình sự này, cựu Tổng thống Trump đã trở thành công dân Trump, với tất cả sự bào chữa của bất kỳ bị cáo hình sự nào khác. Chúng tôi không thể chấp nhận rằng văn phòng Tổng thống đặt những người từng nắm giữ nó lên trên luật pháp trong suốt thời gian sau đó. Việc đánh giá cẩn thận những lo ngại này khiến chúng tôi kết luận rằng không có lý do chính đáng nào để miễn tố các cựu Tổng thống khỏi bị truy tố liên bang nói chung hoặc để miễn tố cho cựu Tổng thống Trump khỏi các cáo buộc cụ thể trong Bản cáo trạng.”

Quyết định đồng thuận từ hội đồng ba thẩm phán phản ánh sự hoài nghi mà các thẩm phán bày tỏ trong phiên điều trần, nơi các luật sư của Trump đồng ý rằng quyền miễn tố của tổng thống sẽ bao gồm các hành động như ra lệnh ám sát một đối thủ chính trị. Họ cũng cảnh báo lập trường của Trump rằng các tổng thống phải bị luận tội trước tiên sẽ bảo vệ các tổng thống khỏi bị truy tố vì những tội ác đã xảy ra khi rời nhiệm sở hoặc những tội ác bị phát hiện sau này.

Các thẩm phán cũng nhắm vào một điệp khúc đã xuất hiện trong các bài phát biểu trong chiến dịch tranh cử của Trump cũng như trong các tài liệu của tòa án - rằng Trump đang bị nhắm mục tiêu một cách bất công. Các thẩm phán viết: “Như cựu Tổng thống Trump thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, một cựu Tổng thống bị truy tố liên bang. Cân nhắc những yếu tố này, chúng tôi kết luận rằng nguy cơ các cựu Tổng thống sẽ bị quấy rối quá mức bởi các cuộc truy tố hình sự liên bang vô căn cứ là rất nhỏ.”

Hai trong số các thẩm phán viết phán quyết được Tổng thống Biden đề cử, trong khi người thứ ba do Tổng thống George H. W. Bush bổ nhiệm. Trong các giấy tờ tòa án nộp hôm thứ Hai tại Tòa án Tối cao, Trump cho biết ông sẽ sớm nộp đơn kháng cáo phán quyết của Tòa thủ đô D.C. Circuit. Trong khi chờ đợi, ông yêu cầu Tòa Tối Cao ban hành lệnh khẩn cấp để tạm dừng quá trình xét xử cho đến khi mọi kháng cáo được giải quyết.

Chỉ có bốn thẩm phán phải bỏ phiếu để chấp nhận kháng cáo cuối cùng của Trump. Nhưng yêu cầu khẩn cấp của cựu tổng thống về việc tạm dừng thủ tục xét xử, được gọi là ở lại, sẽ cần 5 phiếu. Chánh án Tối cao John Roberts sẽ tự động nhận được đề nghị xin giữ lại và về lý thuyết, ông có thể một mình hành động theo yêu cầu. Nhưng với những nguy cơ địa chấn, Roberts có thể sẽ đưa vấn đề lên tòa án đầy đủ để bỏ phiếu.

Phán quyết khẩn cấp đó, có thể được đưa ra trong vài ngày tới, sẽ đóng vai trò là dấu hiệu chính cho biết khi nào vụ án Trump này có thể được đưa ra xét xử. Trước khi đưa đơn kháng cáo về quyền miễn tố lên Tòa án Tối cao về các vấn đề chính đáng, các luật sư của Trump cho biết tiếp theo họ muốn yêu cầu toàn bộ băng ghế dự bị của Tòa kháng án D.C. Circuit xem xét lại phán quyết của hội đồng ba thẩm phán. Việc theo đuổi bước đó sẽ mất thêm thời gian, giúp Trump đạt được mục tiêu chuyển phiên tòa tới sau cuộc bầu cử năm 2024.

Các thẩm phán Tối cao có thể chấp nhận yêu cầu đó trong một phán quyết khẩn cấp, đưa ra lệnh tạm dừng cho phép Trump trước tiên tìm kiếm sự xem xét đầy đủ của Tòa thủ đô D.C. Circuit [để xét lại phán quyết của 3 thẩm phán].

Nhưng các Thẩm phán Tối cao cũng có quyền đồng thời thông báo rằng họ sẽ nghe đầy đủ kháng cáo của Trump mà không cần đợi Trump làm thêm thủ tục ở tòa thủ đô. Trong trường hợp đó, Tòa Tối Cao cũng sẽ ấn định lịch trình cho cuộc họp bằng văn bản và tranh luận bằng miệng. Tòa này đã bắt đầu tiếp nhận các hồ sơ cho nhiệm kỳ tiếp theo, nhưng có thể đẩy nhanh lịch trình vẫn công bố quyết định về quyền miễn tố của Trump trong những tháng tới. Trước tiên là Tòa án Tối cao giải quyết việc kháng cáo của Trump về Tòa Colorado xóa tên Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu của Colorado theo lệnh cấm nổi dậy của Tu chính án thứ 14.

truy nã các nghi phạm đã cướp một ngôi chùa ở Brooklyn

Tuy nhiên, một số luật gia đã cho rằng Tòa Tối Cao có thể quăng bỏ hồ sơ miễn tố, mà không cần bàn luận gì. Mặc dù tòa án đa số bảo thủ bao gồm ba người được Trump bổ nhiệm, nhưng các thẩm phán đôi khi đứng về phía cựu tổng thống trong nhiều vướng mắc pháp lý khác nhau của ông hoặc từ chối tham gia.Tòa Tối Cao trước đó đã từ chối đơn thỉnh cầu của Smith để xử trước, vượt qua tòa kháng án và ngay lập tức thụ lý vụ việc, thay vào đó Tòa Tối Cao đã chọn để tòa cấp dưới xử trước. Nhưng nó một lần nữa có thể từ chối tiếp nhận đơn Trump kháng cáo, vì một số người cho rằng sức mạnh của ý kiến của tòa án cấp dưới khiến Tòa Tối Cao muốn dẹp vụ này.Neal Katyal, người từng giữ chức quyền tổng luật sư dưới thời chính quyền Obama, viết trên mạng xã hội X: “Tôi không nghĩ Tòa án Tối cao sẽ xét xử kháng cáo của Trump. Tất nhiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra và phải có 4 trong 9 Thẩm phán bỏ phiếu để xét xử một vụ án. Nhưng lập luận của Trump quá yếu và quyết định của Tòa kháng án [ở thủ đô] quá kỹ lưỡng và được thực hiện tốt, tôi đoán Tòa Tối Cao sẽ bỏ phiếu để dẹp hồ sơ của Trump, khỏi nghe gì nữa."Nhà phân tích pháp lý Elie Honig của CNN đồng ý, lưu ý rằng ở mọi thời điểm, các tòa án đều đưa ra phán quyết chống lại Trump và nhóm luật sư của Trump, xác định rằng vai trò chính phủ của họ không đưa ra được vỏ bọc pháp lý nào cho hành động của họ.Honig nói: “Tất cả những người đưa ra lập luận này rằng 'Những gì chúng tôi đã làm liên quan đến những gì dẫn đến ngày 6 tháng 1 bằng cách nào đó đều nằm trong công việc của chính phủ chúng tôi' giờ đây vẫn là zero điểm. Và tôi thực sự nghĩ rằng sự đồng thuận này [của các tòa kháng án] khiến nhiều khả năng Tòa Tối cao có thể nói: ‘Không, chúng tôi không cần can thiệp [chuyện Trump]’.”Mặc dù nhiều người dự đoán rằng Tòa án Tối cao sẽ giữ nguyên quyết định của tòa án cấp dưới, nhưng việc tiếp tục vụ việc sẽ đồng nghĩa với việc ngày xét xử cuối cùng của Trump sẽ bị trì hoãn nhiều hơn, mà Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan đã nói rằng bà sẽ lùi lại tùy theo thời gian đã cân nhắc. Quá trình tố tụng trước tòa án cấp dưới mất thêm khoảng hai tháng kể từ các cuộc họp giao hồ sơ dẫn đến phiên điều trần và việc xem xét vấn đề sau đó. Nghĩa là, hồ sơ kháng cáo lần nữa ở Tòa thủ đô, nếu Tòa Tối Cao không xét, thì câu giờ thêm 2 tháng mới bị xét xử, và nếu có các diễn tiến bất ngờ khác, có thể bị câu giờ qua sau cuộc bầu cử.⚪ ---- Tuy nhiên... Ty Cobb, người từng là luật sư Bạch Ốc dưới thời cựu Tổng thống Trump, dự đoán hôm thứ Hai rằng hồ sơ quyền miễn tố của Trump có thể kết thúc vào cuối tuần này. Nói trên “Erin Burnett OutFront” của CNN, Cobb cho biết ông không mong đợi Tòa Tối cao sẽ tiếp nhận đơn kháng cáo cuối cùng của Trump. Cựu tổng thống đã yêu cầu tòa án tối cao hôm thứ Hai tạm dừng phiên tòa hình sự lật đổ cuộc bầu cử liên bang của ông trong khi Trump kháng cáo phán quyết của tòa án cấp dưới nói rằng ông không được miễn tố các cáo buộc.“Đơn xin ghìm hồ sơ lại này khá yếu,” Cobb nói, đề cập đến hồ sơ nộp lên tòa án hôm thứ Hai của Trump. “Nó lặp lại phần tóm tắt của họ bên tòa dưới. Những lập luận mà họ đưa ra không chỉ bị bác bỏ một cách rõ ràng mà còn bị loại bỏ cả trong lập luận miệng và quan điểm. Tôi không nghĩ rằng Tòa Tối cao sẽ thấy những lập luận đó thuyết phục theo bất kỳ cách nào.”Một tòa kháng án ở thủ đô đã ra phán quyết chống lại tuyên bố của Trump về quyền miễn tố cho tổng thống, viết trong một phán quyết dài 57 trang, “Vì mục đích của vụ án hình sự này, cựu Tổng thống Trump đã trở thành công dân Trump, với tất cả các quyền bào chữa của bất kỳ bị cáo hình sự nào khác.”Hội đồng 3 thẩm phán của Tòa kháng án khu vực D.C. đồng thuận: “Chúng tôi không thể chấp nhận rằng văn phòng Tổng thống đặt những người từng giữ chức vụ của mình lên trên luật pháp trong suốt thời gian sau đó. Việc đánh giá cẩn thận những lo ngại này khiến chúng tôi kết luận rằng không có lý do chính đáng nào để miễn tố các cựu Tổng thống khỏi bị truy tố liên bang nói chung hoặc để miễn tố cho cựu Tổng thống Trump khỏi các cáo buộc cụ thể trong Bản cáo trạng.”Trong hồ sơ tòa án hôm thứ Hai, Trump cho biết ông sẽ sớm nộp đơn kháng cáo phán quyết của D.C. Circuit. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, Trump yêu cầu Tòa Tối Cao ra quyết định hoãn lại quyết định, điều này thực sự sẽ trì hoãn phiên tòa cho đến khi các kháng cáo ở tòa kháng cáo thủ đô được giải quyết.Cobb cho biết có nhiều con đường khả thi để Tòa Tối cao đi theo. Ông dự đoán Tòa Tối cao sẽ từ chối tiếp nhận hoàn toàn vụ việc hoặc ra lệnh trì hoãn 24 hoặc 48 giờ để Trump kháng cáo và sau đó lại từ chối tiếp nhận nữa: “Cá nhân tôi không thấy họ tham gia vụ này. Mặc dù tôi nghĩ có khả năng họ có thể coi đơn xin ghìm hồ sơ là đơn xin chứng nhận và giữ nguyên vụ việc trong 24 đến 48 giờ rồi từ chối chứng nhận. Tôi nghĩ vụ này có thể kết thúc trong tuần này.”⚪ ---- Trump xót tiền, than luật sư phí quá cao, cần ghìm giá lại. Theo một bản tin mới, cựu Tổng thống Donald Trump thường phàn nàn rằng đội ngũ pháp lý đông đảo mà ông tập hợp để giúp ông giải quyết bốn vụ án hình sự và hai vụ án dân sự đã được trả lương quá cao. Tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Hai rằng một số luật sư của Trump đã được yêu cầu không tính phí quá 750 USD/giờ sau khi các cố vấn chính trị của ông tiết lộ về các hóa đơn của họ.Các nguồn tin [từ luật sư] nói với tờ WP rằng thân chủ khó tính của họ không muốn nghe lời luật sư khuyên và tin xấu từ các hồ sơ của Trump đôi khi thúc đẩy Trump thay đổi câu chuyện của mình, không chịu giữ y lời khai. Một người từng làm việc với Trump trước đây cho biết: “Đó là vấn đề lớn nhất khi đại diện cho Trump. Không thể khiến Trump đồng ý với một loạt sự kiện thống nhất”.Tờ WP lưu ý rằng những luật sư này không chỉ phải đối mặt với tình huống chưa từng có khi có một cựu tổng thống làm khách hàng, họ còn đang cố gắng làm việc với một người đang trong quá trình tranh cử. Điều này thường xuyên chứng tỏ có vấn đề khi Trump gõ lên mạng Truth Social mà không hỏi ý kiến nhóm pháp lý về những lời tuyên bố giận dữ của Trump cùng với công chúng.⚪ ---- Cộng Hòa Hạ Viện lại quậy Biden, đòi Công tố đặc biệt Robert Hur ra khai về hồ sơ Biden. CNN đưa tin các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đang đàm phán với Công tố đặc biệt Robert Hur để làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện về báo cáo gần đây của ông về việc Tổng thống Joe Biden xử lý các tài liệu mật. Mặc dù báo cáo của Hur không truy tố tổng thống nhưng nó mô tả Biden là một nhà lãnh đạo đãng trí, người đã không bảo vệ đầy đủ thông tin mật nhạy cảm.Trong một tuyên bố cung cấp cho cơ quan truyền thông, Chủ tịch Giám sát Hạ viện James Comer nhấn mạnh lời kêu gọi Bộ Tư pháp cung cấp cho Quốc hội các tài liệu mật. Ông khẳng định sự cần thiết phải có "quyền truy cập tự do vào các tài liệu này" để điều tra xem liệu việc Biden lưu giữ các hồ sơ này có đóng vai trò nào trong các âm mưu buôn bán ảnh hưởng bị cáo buộc của ông ta hay không.⚪ ---- Trump lập lại và nhấn mạnh: phải có tiền, Mỹ mới bảo kê. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố trong một bài đăng trên Truth Social rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải bình đẳng về viện trợ tài chính dành cho Ukraine.Trump nhấn mạnh thực tế rằng Mỹ đang trả nhiều hơn NATO 100 tỷ USD để hỗ trợ tài chính cho Ukraine, đồng thời nói thêm rằng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông đã buộc NATO phải "trả tiền". Ông tiếp tục kêu lên rằng "NATO phải trả ngang bằng, và ngay bây giờ. Họ sẽ làm điều đó nếu được yêu cầu đúng cách.”⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cáo buộc các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện phá hoại thỏa thuận an ninh biên giới và gói viện trợ nước ngoài trong bài phát biểu của ông tại Hội nghị Lập pháp Hiệp hội các Quận Quốc gia hôm thứ Hai: “Mọi người, chúng ta đã dành nhiều tháng làm việc về một dự luật biên giới lưỡng đảng trong đó bao gồm cải cách công bằng, nhân đạo nhất trong hệ thống nhập cư của chúng ta từ trước đến nay. Đó là một chiến thắng cho người dân Mỹ, một chiến thắng cho quận của các bạn, nhưng một số thành viên Đảng Cộng hòa cực đoan của tôi… họ đã đi ra ngoài và giết chết thỏa thuận.” Ngoài ra, Biden kêu gọi các tập đoàn “chuyển tiền tiết kiệm cho người tiêu dùng” và thừa nhận rằng giá cả trong nước vẫn “quá cao”.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Israel chấp nhận cho lập 1 nhà nước Palestine nhằm đạt hòa bình lâu dài cho khu vực trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh các chính phủ thế giới ở Dubai hôm thứ Ba: "Nếu Israel thực sự mong muốn hòa bình lâu dài, Israel phải từ bỏ giấc mơ bành trướng và chấp nhận sự tồn tại của một nhà nước Palestine độc lập. Hòa bình khu vực gắn liền chặt chẽ với việc thành lập một nhà nước Palestine".Ngoài ra, Erdogan bày tỏ tin tưởng rằng "hòa bình công bằng" giữa Ukraine và Nga vẫn "có thể xảy ra" và kêu gọi các nước hỗ trợ Cơ quan cứu trợ Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) để đảm bảo lao động của họ ở Gaza.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Ba cho biết 28.473 người đã chết tại Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Theo Bộ, 68.146 người đã bị thương kể từ ngày 7/10. Con số thương vong chắc chắn còn tăng thêm khi Israel tiếp tục các hoạt động ở phía nam Gaza, nơi có khoảng 1,5 triệu người Palestine đang trú ẩn tại thành phố Rafah.⚪ ---- Phong trào Hezbollah có trụ sở tại Lebanon trong tuyên bố gần đây nhất đã báo cáo về cái chết của ba chiến binh, nâng tổng số thương vong của họ vào thứ Hai lên năm người. Nhóm này tiếp tục khẳng định trách nhiệm về 7 cuộc tấn công riêng biệt nhằm vào Israel, nhấn mạnh tổng cộng 1.020 hoạt động quân sự dọc biên giới Lebanon-Israel kể từ khi xung đột ở Gaza leo thang vào năm ngoái.Kể từ tháng 10, các lực lượng do Hezbollah dẫn đầu đã tham gia vào một loạt cuộc trao đổi hỏa tiễn với Israel dọc biên giới Lebanon-Israel. Các hành động này là một phần trong nỗ lực của nhóm nhằm bày tỏ tình đoàn kết với Hamas ở Gaza.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Hai thông báo trên mạng X rằng binh sĩ của họ đã tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở vùng Talloussa ở nam Lebanon. Một "tòa nhà quân sự ở khu vực Leidah đã bị máy bay chiến đấu tấn công", trong khi quân IDF cũng tấn công trạm quan sát của nhóm phiến quân ở khu vực al-Khiam "bằng hỏa lực súng cối". Cũng có thông tin cho rằng lực lượng Israel đã phát hiện một số vụ phóng từ Lebanon. Trước đó, nhóm Hezbollah tuyên bố họ đã tấn công vào một tòa nhà nơi binh sĩ Israel đóng quân, đánh trúng đích.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Pháp hôm thứ Hai thông báo rằng tổng cộng 42 cá nhân, bao gồm công dân Pháp, cư dân Pháp và cộng tác viên của Institut français, cùng với các thành viên gia đình của họ, đã được di tản an toàn khỏi Dải Gaza: “Sau yêu cầu của Pháp, hôm nay 42 người đã rời Dải Gaza qua cửa khẩu biên giới Rafah… Điều này nâng tổng số người sơ tán khỏi Gaza lên hơn 200 người theo yêu cầu của Pháp”. Ngoài ra, tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Israel thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ dân thường trong khu vực và kêu gọi "chấm dứt giao tranh".⚪ ---- Kênh truyền hình Al Qahera News hôm thứ Hai đưa tin, Ai Cập đang theo dõi chặt chẽ tình hình xung quanh thị trấn Rafah ở phía nam Dải Gaza, kênh truyền hình Al Qahera News đưa tin hôm thứ Hai, dẫn một nguồn tin cấp cao quen thuộc với vấn đề này. Theo nguồn tin, nước này đã sẵn sàng cho “mọi kịch bản”. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry cho biết nước ông “cam kết thực hiện thỏa thuận hòa bình với Israel”.⚪ ---- Hôm thứ Hai, cánh vũ trang của nhóm chiến binh Palestine Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam, nói rằng 3 con tin Israel đã thiệt mạng do vụ bắn phá của Israel vào Gaza hôm Chủ nhật: "Lữ đoàn Al-Qassam báo cáo về cái chết của ba trong số tám con tin Israel, như chúng tôi đã thông báo ngày hôm qua, bị thương nặng do các cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza. Chúng tôi sẽ hoãn công bố tên và ảnh của những người thiệt mạng trong nhiều ngày để hãy đến cho đến khi số phận của những người bị thương còn lại trở nên rõ ràng."Đầu ngày hôm nay, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Cảnh sát Israel và Cơ quan An ninh Israel (ISA) đã giải cứu hai con tin bị nhóm chiến binh bắt giữ ở Rafah. Các con tin, Fernando Simon Marman và Luis Har, đã bị tổ chức này bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 từ Kibbutz Nir Yitzhak.⚪ ---- Công ty Điện tử Samsung tuyên bố chính thức về mối quan hệ hợp tác giữa tổ chức nghiên cứu và phát triển Samsung Research America (SRA) với Đại học Princeton. SRA sẽ trở thành thành viên sáng lập của Chương trình Liên kết Doanh nghiệp Sáng kiến NextG của Đại học Princeton để nghiên cứu và phát triển công nghệ mạng 6G.Phó chủ tịch cấp cao của SRA Charlie Zhang cho biết: “Chúng tôi khuyến khích các nhà nghiên cứu của Princeton tiếp tục đổi mới và phát triển các công nghệ đột phá có thể mang lại những bước đột phá lớn trong 6G”. Nỗ lực này sẽ có sự tham gia của Ericsson, Intel Corp., MediaTek Inc., Nokia Bell Labs, Qualcomm Inc. và Vodafone Group plc.Tuyên bố cho biết: “Sự hợp tác giữa lãnh đạo ngành của Samsung và năng lực học thuật của Princeton tạo tiền đề cho Sáng kiến NextG trở thành một lực lượng to lớn trong việc định hình tương lai của 6G”.⚪ ---- Houston: Cảnh sát đã xác định được một người phụ nữ mà họ nói đã nổ súng bên trong đại thánh đường Lakewood của mục sư Joel Osteen hôm Chủ nhật bằng một khẩu súng trường AR-15 có dán nhãn "Palestine" trước khi các cảnh sát ngoài nhiệm vụ bắn chết cô. Con trai nhỏ của cô đang "chiến đấu giành lấy sự sống" sau khi trúng đạn.Cô Genesse Ivonne Moreno, 36 tuổi, đã bị 2 cảnh sát ngoài nhiệm vụ bắn chết sau khi cô vào nhà thờ lúc 1:55 giờ chiều, cùng với đứa con trai 7 tuổi của mình, và nổ súng ngay trước khi buổi lễ bằng tiếng Tây Ban Nha của nhà thờ được lên lịch để bắt đầu, theo cảnh sát.Con trai của Moreno bị bắn vào đầu khi cảnh sát đấu súng. Cậu bé bây giờ trong tình trạng nguy kịch. Một người đàn ông trong nhà thờ bị bắn vào chân và đã được xuất viện. Moreno, người mặc áo khoác dài và đeo ba lô mà cô cho là có chứa bom, đã bị bắn chết ngay lập tức. Cảnh sát cho biết họ không tìm thấy chất nổ khi khám xét ba lô và xe của cô.Trong khi các nhà điều tra thu hồi được một số bài viết chống Do Thái và tìm thấy nhãn dán "Palestine" trên vũ khí, cảnh sát cho biết động cơ chính thức đằng sau vụ xả súng hôm Chủ nhật vẫn chưa được xác định. Cảnh sát cho biết: “Chúng tôi tin rằng đã xảy ra tranh chấp gia đình giữa chồng cũ của cô ấy và gia đình chồng cũ của cô ấy”, đồng thời cho biết thêm rằng một số thành viên trong gia đình cô là người Do Thái.⚪ ---- New York: Cảnh sát đangnơi các sư cư ngụ. CBS New York đã nói chuyện với các nhà sư về chuyện bị cướp. Sutaea Kong nói: “Họ ném tất cả giấy, tất cả sách xuống đất”. Kong cho thấy những tên cướp phòng khách và phòng ngủ đã lục soát ở thị trấn Prospect Park South vào chiều Chủ nhật để tìm kiếm những vật có giá trị.“Tôi sợ…vì đây là lần đầu tiên đối với tôi”, một nhà sư nói. Cảnh sát cho biết vào khoảng 2 giờ 30 chiều. ít nhất ba người đàn ông đeo mặt nạ đá vào cửa sau của ngôi chùa trên đường Rugby ở Flatbush, với vũ khí trên tay. “Dao, dao, tôi nhìn dao… súng… súng,” một vị sư nói.Một nhà sư, người mới chuyển đến New York từ Campuchia, cho biết một trong những nghi phạm đã chĩa súng vào họ, kề dao vào cổ và bắt họ nằm xuống sàn rồi đòi tiền mặt. "'Ngồi xuống... Tiền đâu? Tiền đâu?'", nhà sư kể lại những gì các nghi phạm đã nói. Các nhà sư cho biết những tên trộm đã lấy điện thoại di động của họ và một lượng tiền mặt không được tiết lộ, bao gồm tất cả số tiền từ một thùng quyên góp.Những Phật tử đã đến chùa vào thứ Hai với thức ăn và những lời chúc tốt đẹp, nhưng cũng bày tỏ sự lo lắng của họ. "Tôi không ổn. Cảm giác của tôi là tôi lo lắng cho ngôi chùa của mình", một người nói. Bất chấp nỗi sợ hãi, họ nói rằng họ tha thứ cho bọn cướp. Kong nói: “Tu sĩ Phật giáo phải cầu nguyện cho tất cả mọi người trên khắp thế giới. Không sát sinh, không trộm cắp, không làm điều ác và không nói dối.”Bất kỳ ai có thông tin về vụ này hãy gọi đến đường dây nóng Crime Stoppers của NYPD theo số 1-800-577-TIPS (8477) hoặc đối với tiếng Tây Ban Nha, 1-888-57-PISTA (74782). Bạn cũng có thể gửi mẹo qua trang web:Tất cả các cuộc cú phone và mật báo đều được giữ bí mật.⚪ ---- Hà Nội. Ngày Xuân cũng là lễ hội đấu vật. Một trong các lễ hội đấu vật nổi tiếng là Vật Nữ Hội Làng Yên Thường Gia Lâm, Hà Nội. Các nữ đô vật từ nhiều địa phương tới tham dự thi võ. Hình từ YouTube.

⚪ ---- HỎI 1: Trong giải vô địch bóng bầu dục Super Bowl 58, có 20% khán giả ủng độ đội Kansas City Chiefs vì họ ủng hộ mối tình giữa ca sĩ Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce?

ĐÁP 1: Đúng thế. Ca nhạc sĩ Taylor Swift đã trở nên gây chia rẽ nhất có thể trong thế giới bóng bầu dục. Đã có rất nhiều người hâm mộ cho rằng cô đang "hủy hoại môn bóng bầu dục" bằng cách cô ủng hộ Đội Chiefs và trong đội này là bạn trai của cô, Travis Kelce. Một cuộc khảo sát được thực hiện trong và sau Super Bowl bởi Numerator đã chỉ ra mức độ ảnh hưởng của Swift đối với sự quan tâm sâu sắc của những người không phải là người hâm mộ Kansas City Chiefs hoặc San Francisco 49ers.

Trong Super Bowl 58, có tới 20% người xem cho biết họ ủng hộ Đội Chiefs vì mối quan hệ giữa Swift và Kelce, theo khảo sát của Numerator. Cuộc thăm dò đã khảo sát gần 800 người Mỹ trưởng thành từ 18 tuổi trở lên sau khi Đội Chiefs giành chiến thắng với tỷ số 25-22 trong hiệp phụ. Nhìn chung, 48% người xem được khảo sát cho biết họ ủng hộ Đội Chiefs, 37% ủng hộ Đội 49ers và 13% không ủng hộ đội nào. Hai phần trăm cử tri còn lại được xếp vào loại "không biết".

https://www.sportingnews.com/us/nfl/news/super-bowl-58-viewers-survey-chiefs-taylor-swift-kelce/31a61674955d9a32847c1f0c

⚪ ---- HỎI 2: Nơi bạn rơi vào lưới tình nhanh nhất có phải là Arizona, Massachusetts, Connecticut, California?

ĐÁP 2: Đúng thế. Cuộc khảo sát của Forbes Health đã thăm dò ý kiến của người Mỹ về việc họ sẽ đợi bao lâu trước khi nói lời yêu với ai đó, với tỷ lệ người trả lời đông nhất trên toàn quốc (29,4%) cho biết rằng phải mất ít nhất 4-6 tháng hẹn hò. Tuy nhiên, ở một số tiểu bang, người dân thậm chí còn nói “Anh yêu em” nhanh hơn. Trên thực tế, Arizona có tỷ lệ người thổ lộ tình yêu cao nhất (46%) trong vòng ba tháng đầu tiên hẹn hò.

Georgia đứng ở vị trí thứ tư trong nghiên cứu, cùng với California, Hawaii và Virginia, với 37% phần trăm nói ba từ đó trong vòng ba tháng đầu tiên hẹn hò.

Nhóm 10 tiểu bang tỏ tình nhanh nhất là:

. Arizona (46% thú nhận tình yêu của họ trong vòng ba tháng đầu)

. Massachusetts (43%)

. Connecticut (41%)

. California, Georgia, Hawaii, Virginia (đồng hạng 37%)

. Bắc Dakota, Washington (đồng hạng 36%)

. Wisconsin (34%)

Chi tiết:

https://valdostatoday.com/news-2/region/2024/02/new-survey-ranks-georgia-in-top-five-states-quickest-to-fall-in-love/#google_vignette

.