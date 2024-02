Thầy Thích Nhuận Tâm đang viết thư pháp cho 2 Phật tử chiều Thứ Năm 8/2/2024 tại Chùa Bảo Quang. Đứng sau lưng Thầy là nhà báo NG. Thầy Nhuận Tâm là Trụ Trì Chùa Lá Sài Gòn tới thăm Quận Cam, trong mấy ngày tết sẽ viết tặng thư pháp cho Phật tử ở Chùa Bảo Quang, Quận Cam.

.

- Trụ Trì Chùa Lá Sài Gòn Thăm Quận Cam, Vẽ Tặng Thư Pháp Mừng Xuân

- Tòa Tối Cao lộ ý muốn ghi tên Trump trên phiếu bầu ở tiểu bang Colorado vì Tu Chính Án 14 không có ý cho cấp tiểu bang thẩm quyền đó. Còn hồ sơ khác của Trump dự kiến tuần sau lên Tòa Tối Cao khi Trump kháng cáo xin quyền miễn tố vụ truy tố Trump ở tòa thủ đô.

- TT Biden: Israel giết quá nhiều thường dân ở Gaza

- Trump thắng các phiếu đại biểu ở tiểu bang Navada

- Luật sư của TT Biden chỉ trích bản báo cáo của Công tố đặc biệt Robert Hur khi nói về Biden đem hồ sơ mật về nhà: dùng chữ hàm ý chính trị về Biden như "già, trí nhớ kém". TT Biden hài lòng: hồ sơ đóng lại rồi.

- Công tố đặc biệt điều tra Biden nói về Trump: Biden hợp tác, không như Trump cố ý giấu hồ sơ mật rồi ngăn cản điều tra

- Phe Trump lo ngại: Mark Meadows (cựu chánh văn phòng của Trump) đã khai hết về Trump chưa?

- Rudy Giuliani khai phá sản, nói ban vận động tranh cử của Trump nợ ông tiền lương 2 triệu USD lệ phí pháp lý

- Thẩm phán: Cựu cố vấn Bạch Ốc Peter Navarro phải vào tù bất chấp mọi kháng cáo đang chờ xử lý

- Trump bị hãng thép Nhật Bản tố cáo có động cơ chính trị thầm kín.

- Nông dân Ba Lan đậu xe nông nghiệp biểu tình, chận cửa khẩu biên giới với Ukraine không cho nông sản vào cạnh tranh.

- Putin trả lời phỏng vấn Tucker Carlson: Nga chưa đạt được mục tiêu trong "tranh chấp" với Ukraine, tố CIA gây ra vụ nổ ốngd ầu Nord Stream năm 2022.

- Nga trao đổi tù binh với Ukraine: 100 lính Nga đổi 100 lính Ukraine

- Zelensky chọn Tướng Oleksandr Syrskyi thay Tướng Valeriy Zaluzhny làm tổng tư lệnh Quân Lực Ukraine

- Mỹ và Qatar đang nỗ lực trục xuất các thủ lĩnh Hamas khỏi thủ đô Doha của Qatar.

- Gaza: dân Palestine chết tới 27.947 người, bị thương 67.459 người vì bom Israel từ ngày 7/10. LHQ báo động: hơn 1/2 triệu trẻ em Palestine không được đi học nhiều tháng qua.

- Thụy Sĩ: 1 người tị nạn Iran 32 tuổi bị cảnh sát bắt chết sau khi bắt giữ hơn chục con tin trên 1 chuyến xe lửa

- GS Mark Steyn tính ra rằng địa cầu khủng hoảng khí hậu, bị chụp mũ bịa đặt, liền kiện, kiện thắng 2 người cánh hữu hơn 1 triệu đô la

- TT Biden có kế hoạch phân bổ “ít hơn” 5 tỷ USD để thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển chip.

- Doanh thu công ty dẫn đầu thị trường AI OpenAI đã vượt quá 2 tỷ USD/năm

- Tập Cận Bình không ưa Joe Biden: xuất cảng hàng từ TQ sang Mỹ giảm 20,3% trong năm 2023

- Thế vận hội Paris 2024 sẽ có huy chương làm bằng sắt lấy từ Tháp Eiffel.

- CIA sa thải 1 nữ nhân viên từng thưa kiện cô bị quấy rối tình dục

- Philadelphia: bị giam oan ức 40 năm mới được ra tù nhờ khoa học điều tra chứng minh vô tội

- Florida: một tên cướp ngân hàng dí dao vào cổ 1 con tin, bị cảnh sát bắn tỉa hạ sát

- California: đậu xe phải tránh xa các lối băng qua đường dành cho người đi bộ

- Quận Los Angeles: tịch thu 91 gói ma túy đá, gần 200 kg ma túy chuẩn bị gửi tới New Zealand và Úc

- Quận Los Angeles: một người đang đi bộ, bị xe xà tới, 2 tay súng bước ra bắn xối xả, chết tại chỗ

- Giải pha rượu bền vững toàn cầu "Global Final of Flor de Caña's Sustainable Cocktail Challenge": cô Julie Nguyen thắng giải vô địch.

- HỎI 1: Phỏng vấn 92.000 người Mỹ chuyển giới, 94% nói hài lòng từ khi chuyển giới? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thuốc giảm cân có thể giúp làm giảm tới 60% rủi ro bệnh trầm cảm? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-9/2/2024) ⚪ ---- Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết một người tị nạn Iran 32 tuổi đã bị cảnh sát giết chết sau khi anh ta dùng rìu và dao bắt giữ hơn chục con tin trong nhiều giờ trên một chuyến tàu hỏa ở phía tây Thụy Sĩ. Không có hành khách nào bị thương.

.

Cảnh sát vùng Vaud nói tiếng Pháp cho biết người đàn ông này đã bắt giữ các con tin vào tối sớm thứ Năm và cảnh sát, được các hành khách báo động, đã phong tỏa khu vực trong khi đoàn tàu dừng ở thị trấn Essert-sous-Champvert. AP đưa tin, người đàn ông nói tiếng Farsi và tiếng Anh đã yêu cầu kỹ sư tàu hỏa tham gia cùng 15 con tin.

.

Gần 4 giờ sau khi vụ này bắt đầu, cảnh sát ập vào tàu sau khi cố gắng thương lượng với người đàn ông thông qua thông dịch viên. Hơn 60 cảnh sát đã tham gia. BBC đưa tin cảnh sát đã sử dụng lựu đạn gây choáng sau khi họ nhìn thấy người đàn ông rời xa hành khách.

.

⚪ ---- Một nhà khoa học khí hậu nổi tiếng bị hai blogger cánh hữu buộc tội thao túng dữ liệu nghiên cứu của anh ta đã được bồi thẩm đoàn trao giải hơn 1 triệu đô la sau khi họ phát hiện ra 2 người này đã phỉ báng nhà khoa học. Michael Mann, 58 tuổi, trở nên nổi tiếng với cái gọi là biểu đồ “cây gậy khúc côn cầu” đã dự đoán về cuộc khủng hoảng khí hậu từ năm 1998. Ông đã đệ đơn kiện nhà phân tích chính sách Rand Simberg và tác giả Mark Steyn vào năm 2012. Năm đó, Simberg xuất bản một chuyên mục với một tổ chức tư vấn cáo buộc rằng Mann đã “lạm dụng và tra tấn” dữ liệu của ông.

.

Vào thời điểm đó, Mann là giáo sư của trường Đại học tiểu bang Pennsylvania. Đối với National Review, Steyn trích dẫn bài viết của Simberg và nói thêm rằng ông tin rằng công việc của Mann là “lừa đảo”. Bồi thẩm đoàn đã trao cho Mann 1.000 đô la từ Simberg, người đã được xóa các cáo buộc phỉ báng khác trong vụ án và 1 triệu đô la từ Steyn. Sau khi phiên tòa kéo dài một tháng kết thúc vào thứ Năm, nhà khoa học nói với hãng tin AP: “Cảm giác thật tuyệt. Đó là một ngày tốt lành cho chúng ta, một ngày tốt lành cho khoa học.”

.

⚪ ---- Bạch Ốc hôm thứ Sáu tiết lộ rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch phân bổ “ít hơn” 5 tỷ USD cho Trung tâm Công nghệ Bán dẫn Quốc gia (NSTC: National Semiconductor Technology Center) để thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển chip.

.

Khoản đầu tư này sẽ là một nỗ lực nhằm xoa dịu thực tế rằng mặc dù có nguồn gốc từ Hoa Kỳ nhưng Hoa Kỳ hiện chỉ chiếm chưa đến 10% sản lượng bán dẫn toàn cầu và không có con chip tiên tiến nhất nào được sản xuất tại Hoa Kỳ.

.

"Là một phần trong việc thực thi Đạo luật Khoa học và CHIPS cũng như chương trình nghị sự Đầu tư vào Hoa Kỳ của Tổng thống, những khoản đầu tư này nâng cao vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn, cắt giảm thời gian và chi phí thương mại hóa công nghệ mới, tăng cường an ninh quốc gia Hoa Kỳ cũng như kết nối và hỗ trợ công nhân trong việc bảo đảm công việc bán dẫn tốt", tuyên bố cho biết.

.

⚪ ---- Doanh thu của công ty dẫn đầu thị trường AI OpenAI đã vượt quá 2 tỷ USD hàng năm, tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu. Theo bản tin, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại San Francisco đã đạt được cột mốc quan trọng này vào tháng 12/2023. Hơn nữa, ban lãnh đạo công ty tin rằng họ có thể tăng gấp đôi số lượng vào năm 2025. Sự tăng trưởng đáng chú ý này sẽ đưa OpenAI trở thành một trong số ít các công ty ở Thung lũng Silicon, bao gồm cả Google và Meta, đã thu về doanh thu 1 tỷ USD sau một thập niên kể từ khi thành lập.

Trước đây, Giám đốc điều hành của nó, Sam Altman, đã tiết lộ rằng 92% công ty Fortune 500 sử dụng các sản phẩm của OpenAI, bao gồm cả mô hình AI tổng quát GPT-4, góp phần mang lại 100 triệu người dùng hàng tuần cho ChatGPT. Theo các báo cáo trước đó, được hỗ trợ tới 13 tỷ USD từ Microsoft, định giá của OpenAI có thể lên tới 86 tỷ USD.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc tranh cử thứ tư để được Đảng Cộng hòa (GOP) đề cử cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 khi ông giành được chiến thắng trong các cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa ở Nevada, theo dự đoán của NBC News cho thấy hôm thứ Sáu. Chiến thắng này mang lại cho ông tất cả 26 đại biểu của tiểu bang Nevada.

.

Trump gặp phải sự phản đối tối thiểu trong các cuộc họp kín sau khi đối thủ của ông rút khỏi cuộc đua. Nikki Haley, ứng cử viên quan trọng duy nhất của ông, đã thua trong cuộc bầu cử sơ bộ của Nevada hôm thứ Ba trước lựa chọn “Không ai trong số những ứng cử viên này”. Trước đó, Trump đã chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Iowa, New Hampshire và Quần đảo Virgin Islands thuộc Hoa Kỳ.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ quan điểm rằng hành động của Israel ở Gaza nhằm đáp trả các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas là "quá mức". Biden chỉ ra trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc: "Việc tiến hành phản ứng ở Dải Gaza đã vượt quá giới hạn... Tôi đang nỗ lực hết sức để giải quyết lệnh ngừng bắn con tin này bởi vì, như bạn biết, tôi đã làm việc không mệt mỏi về thỏa thuận này để dẫn đến một cuộc tạm dừng kéo dài.”

.

Trả lời những câu hỏi về tuổi tác và khả năng nhận thức của ông dựa trên phát hiện của Luật sư Robert Hur rằng ông có trí nhớ kém trong một cuộc phỏng vấn về việc lưu giữ thông tin mật, Biden trấn an báo chí rằng trí nhớ của ông “tốt”.

.

⚪ ---- Tòa Tối Cao qua phiên tòa đầu tiên hôm Thứ Năm, trong khi thảo luận và vấn đáp với 2 phía, để xem Trump có nên bị xóa tên trên phiếu bầu ở tiểu bang Colrado hay không, đã lộ ra ý muốn ghi tên Trump vào phiếu bầu, vì Tu Chính Án 14 của Hiến Pháp Hoa Kỳ soạn ra trong thời hậu Nội Chiến không có ý cho các tiểu bang thẩm quyền xóa tên ứng cử viên.

.

Ngay cả các thẩm phán theo chủ nghĩa cấp tiến hôm thứ Năm cũng tỏ ra hoài nghi rằng Colorado có thể, sau khi một thẩm phán địa phương nghe bằng chứng vào năm ngoái, tuyên bố cựu tổng thống là một kẻ nổi dậy và loại ông ta khỏi cuộc bỏ phiếu của tiểu bang.

.

Câu hỏi về việc liệu Trump có thực sự tham gia vào cuộc nổi dậy hay không hầu như không được đề cập trong các cuộc tranh luận, điều này khiến nhiều người theo dõi tòa án nhận ra rằng các thẩm phán có thể bỏ qua hành vi của Trump vào ngày 6 tháng 1/2021, hoàn toàn trong một quyết định dường như khẳng định tư cách của Trump để xuất hiện trong phiếu bầu ứng cử tổng thống.

.

Tuy nhiên, những câu hỏi lớn hơn liên quan đến Trump vẫn được đặt ra đối với Tòa án Tối cao, chẳng hạn như liệu Trump có được hưởng quyền miễn tố tuyệt đối khỏi bị truy tố hay không. Các luật sư của Trump có thời hạn đến thứ Hai 12/2/2024 để yêu cầu Tòa án Tối cao xem xét lại phán quyết của tòa kjháng án thủ đô vào tuần trước rằng,Trump không có quyền miễn tố tuyệt đối và Trump có thể bị truy tố vì cố gắng lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

.

Sẽ là một ngày rất xấu đối với Trump nếu, như một số người theo dõi tòa án nghi ngờ, tòa án từ chối xem xét vấn đề và cho phép tiến hành phiên tòa xét xử Trump ở thủ đô Washington, DC. Nhưng nếu họ tiếp tục giải quyết vấn đề này, đó có thể là một lý do khác để Trump ăn mừng. Vậy thì, chúng ta có thể chờ qua tuần sau. Bởi vì Tòa Tối Cao lộ ý bênh vực Trump hôm Thứ Năm, cũng sẽ lạnh lùng quăng bỏ hồ sơ xin miễn tố của Trump vào tuần sau.

​.

⚪ ---- Người phát ngôn của Cơ quan Bảo vệ Nội trú Nhà nước Ukraine Andrii Demchenko nói với Ukrainska Pravda hôm thứ Sáu rằng nông dân Ba Lan được cho là đã chặn các cửa khẩu biên giới với Ukraine vì hành động không thỏa đáng của cả Ba Lan và Liên Âu nhằm giải quyết dòng hàng hóa Ukraine tràn vào có thể gây tổn hại cho thị trường nội địa.

.

Demchenko tiết lộ rằng giao thông tại các cửa khẩu biên giới giữa Ukraine và Ba Lan đã rơi vào tình trạng tắc nghẽn do hơn một trăm người và 50 xe nông nghiệp cản đường đi. Việc phong tỏa biên giới giữa hai nước láng giềng cũng là một phần của cuộc biểu tình toàn quốc kéo dài 30 ngày ở Ba Lan bắt đầu từ hôm nay, nơi nông dân Ba Lan đang cùng các quốc gia châu Âu khác phản đối các chính sách xanh của Liên Âu.

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson hôm thứ Sáu, đã cáo buộc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) gây ra vụ nổ Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) năm 2022. Khi được Carlson thẩm vấn về ai chịu trách nhiệm cho vụ phá hoại đường ống Nord Stream năm 2022 dẫn đến đứt 3 tuyến của mạng lưới đường ống Nord Stream, Putin cho rằng đó là công việc của CIA. Putin tiếp tục nói rằng Nga chưa chính thức tuyên bố rằng họ coi Mỹ là bên có tội trong vấn đề này, vì việc tham gia vào một cuộc chiến tuyên truyền với Mỹ là "chi phí rất cao".

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson hôm thứ Sáu rằng nước ông vẫn chưa đạt được mục tiêu trong "tranh chấp" với Ukraine. Putin nói: "Không, chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình, bởi vì một trong số đó là phi phát xít hóa... Người Ukraine có quyền coi mình là những dân tộc khác, nhưng không phải dựa trên chủ nghĩa Quốc xã." Tuy nhiên, Putin cũng cho biết Nga đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để chấm dứt can thiệp quân sự vào Ukraine. Putin bày tỏ sự tin tưởng rằng một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine sẽ đạt được "sớm hay muộn".

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm thông báo rằng, nhờ kết quả của các cuộc đàm phán, 100 quân nhân Nga đã được trả về sau khi bị giam cầm ở Ukraine, trong khi số tù nhân Ukraine tương tự đã được trao trả. Các binh sĩ Nga được thả sẽ đưa về Moscow để điều trị y tế. Bộ lưu ý rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là trung gian hòa giải nhân đạo chính trong quá trình đàm phán này.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm đã chọn Đại tướng Oleksandr Syrskyi thay thế Valeriy Zaluzhny làm tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine: “Năm 2024 chỉ có thể thành công đối với Ukraine nếu có những thay đổi hiệu quả về cơ sở phòng thủ của chúng tôi.” Zelensky nói thêm rằng Syrskyi đã có nhiều kinh nghiệm trong cả hoạt động phòng thủ và tấn công. Nguyên thủ quốc gia trước đó đã gặp Zaluzhny và đề nghị ông tiếp tục làm việc trong quân đội.

.

⚪ ---- Đài Al Arabiya hôm thứ Sáu dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ và Qatar đang nỗ lực trục xuất các thủ lĩnh Hamas khỏi thủ đô Doha của Qatar. Một số nhà lãnh đạo chính trị của tổ chức Palestine đã chuyển đến Doha, trong đó có Chủ tịch văn phòng chính trị Hamas Ismail Haniyeh, người có văn phòng ở đó. Al-Arabiya cũng đưa tin rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang "bị mắc kẹt" trong bối cảnh một vòng đàm phán khác ở Cairo, Ai Cập. Trong khi đó, Mỹ cho biết họ vẫn "lạc quan" rằng có thể đạt được thỏa thuận.

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Sáu cho biết số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 27.947 người. Trong báo cáo mới nhất được công bố sau khi cuộc giao tranh đánh dấu 4 tháng tái bùng phát, Bộ này cho biết con số này tăng lên sau khi 107 thường dân thiệt mạng trong 24 giờ qua trong bối cảnh 13 cuộc tấn công của lực lượng Israel cũng khiến 142 người bị thương vào ngày cuối cùng. Tổng số người bị thương kể từ đầu chiến tranh đã tăng lên 67.459.

.

Hôm thứ Năm, Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng các báo cáo về hoạt động quân sự của Israel tại thành phố Rafah ở Gaza là “đáng báo động”. Trong khi đó, Tổng ủy viên Philippe Lazzarini của UNRWA chỉ ra rằng "hơn nửa triệu bé gái và bé trai không được vào học tiểu học và trung học ở Gaza" do không thể đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục cơ bản của họ.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm nhận xét rằng ông hài lòng khi Công tố đặc biệt Robert Hur kết luận rằng sẽ không cần truy tố Biden trong vụ án liên quan đến việc xử lý tài liệu mật. Trước đó, Hur đã công bố báo cáo cuối cùng về cuộc điều tra, chia sẻ rằng mặc dù có bằng chứng cho thấy tổng thống “cố tình giữ lại và tiết lộ tài liệu mật”, việc truy tố sẽ là không có cơ sở.

.

“Đây là một cuộc điều tra toàn diện kéo dài hơn 40 năm, thậm chí từ những năm 1970 khi tôi còn là Thượng nghị sĩ trẻ. Tôi đã hợp tác hoàn toàn, không đưa ra rào cản và không tìm cách trì hoãn”, Biden nhận xét trong một tuyên bố và nói thêm rằng giờ đây ông đã nhìn thấy vấn đề "đóng lại."

.

⚪ ---- Nhóm pháp lý của Tổng thống Biden hôm thứ Năm đã chỉ trích một số phần trong báo cáo của Công tố đặc biệt Robert Hur, cáo buộc ông “điều tra quá mức” dẫn đến “‘bỏ rơi’ chủ đề của một cuộc điều tra.” Bob Bauer, cố vấn cá nhân của Biden, cho biết trong một tuyên bố ngay sau khi báo cáo được công bố rằng những phát hiện công khai vi phạm “các quy tắc đã được thiết lập tốt của Bộ và về cơ bản, đó là 'việc 'chuyển' đối tượng của một cuộc điều tra."

.

“Tổng thanh tra Bộ Tư pháp chỉ nhận thấy cách đây vài năm rằng các cuộc điều tra cấp cao, chẳng hạn như của một tổng thống, có thể 'bị xem xét kỹ lưỡng không phải là điển hình của các vụ án hình sự thông thường, nhưng điều đó không tạo cơ sở cho việc vi phạm nghiêm trọng'. - đã thiết lập các quy định của Bộ, và về cơ bản là 'vứt bỏ' chủ đề của một cuộc điều tra' bằng những bình luận phê phán không liên quan, vô căn cứ và không liên quan,” tuyên bố của Bauer viết.

.

“Ông ấy Cố vấn đặc biệt không thể kiềm chế việc điều tra quá mức, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên trước những áp lực mạnh mẽ của môi trường chính trị hiện tại. Bất kể tác động của những áp lực đó đối với Báo cáo cuối cùng là gì, nó đều vi phạm các quy định và tiêu chuẩn của Bộ,” Bauer nói.

.

Bạch Ốc cũng phản bác, gọi các phần của báo cáo là “không chính xác và không phù hợp. Chúng tôi không đồng ý với một số nhận xét không chính xác và không phù hợp trong báo cáo của Luật sư đặc biệt. Tuy nhiên, quyết định quan trọng nhất mà Luật sư đặc biệt đưa ra - rằng không có cáo buộc nào được đưa ra - dựa trên sự thật và bằng chứng,” theo Luật sư đặc biệt của Tổng thống Richard Sauber cho biết trong một tuyên bố.

.

Cả hai tuyên bố đều không nêu chi tiết khía cạnh nào của báo cáo được coi là không phù hợp nhưng một phần của báo cáo mô tả Biden là “một người đàn ông lớn tuổi thông cảm, có thiện chí và có trí nhớ kém” và nhận định rằng trí nhớ của Biden có “những hạn chế đáng kể” đã khiến nhiều người phải suy nghĩ về hàm ý chính trị trong năm bầu cử.

.

⚪ ---- Nhưng, công tố đặc biệt điều tra Biden cũng cho thấy về Trump: Công tố viên đặc biệt điều tra Tổng thống Joe Biden đã sử dụng một phần báo cáo của mình trước Quốc hội để giải thích lý do nên truy tố Donald Trump vì xử lý sai tài liệu mật. Khi từ chối truy tố Biden, Công tố viên đặc biệt Robert Hur nói với Quốc hội rằng tổng thống đã cố tình giữ lại các tài liệu mật, theo NBC News. Nhưng Hur cho biết ông từ chối buộc tội Biden vì có sự khác biệt “rõ ràng” với vụ tài liệu mật của Trump.

.

Hur nhận xét rằng không giống như "bằng chứng liên quan đến ông Biden, các cáo buộc nêu trong bản cáo trạng của ông Trump, nếu được chứng minh, sẽ đưa ra những tình tiết tăng nặng nghiêm trọng."

.

Hur viết trước khi so sánh nó với trường hợp của Biden: “Sau khi được trao nhiều cơ hội để trả lại tài liệu mật và tránh bị truy tố, ông Trump bị cáo buộc đã làm điều ngược lại. Ông Biden đã nộp các tài liệu mật cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và Bộ Tư pháp, đồng ý khám xét nhiều địa điểm, bao gồm cả nhà của ông, tham gia một cuộc phỏng vấn tự nguyện và theo những cách khác hợp tác với cuộc điều tra."

.

⚪ ---- Mark Meadows có khai hết về Donald Trump không? Bản thân cựu tổng thống cũng nói rằng ông không chắc liệu cựu chánh văn phòng của mình có làm như vậy hay không, và phe Trump nói chung đang "chia rẽ rõ ràng" về vấn đề này, theo phóng viên Robert Draper viết trong một hồ sơ dài về Meadows trên New York Times. Nhưng Draper đưa ra một số tin tức trong hồ sơ của mình có thể khiến nhóm Trump lo lắng: "Meadows không chỉ tôn trọng yêu cầu trát hầu tòa bằng một cuộc phỏng vấn bắt buộc duy nhất với các công tố viên liên bang; thay vào đó, ông ấy đã nói chuyện cởi mở với họ và sau đó, ngày hôm sau, làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn trong khoảng sáu giờ,” Draper viết.

.

Điều nguy hiểm đối với Trump là nếu cựu cánh tay phải của ông làm chứng rằng Trump biết Trump đã thua trong cuộc bầu cử năm 2020 nhưng vẫn cố gắng lật ngược kết quả, thì chỉ điều đó thôi cũng có thể đủ để "đưa Trump vào tù", Draper viết. Draper viết: Khả năng Meadows hợp tác hoàn toàn với các công tố viên "gợi ý một sự lựa chọn dường như không thể tránh khỏi đối với Meadows: ngồi tù hoặc tự sát trong sự nghiệp".

.

Draper kể chi tiết cách Meadows đã làm giàu và kiếm quyền lực trong sự nghiệp bao gồm sự thăng tiến nhanh chóng trong nền chính trị thủ đô và chỉ ra rằng Meadows từng so sánh mình với nhân vật chính trong phim A Beautiful Mind đối với các thành viên mới được bầu của Quốc hội hồi năm 2012: "Món quà của tôi là đọc ý mọi người và nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy," anh nói với họ. Theo quan điểm của Draper, Meadows đã sử dụng năng khiếu đó một cách "không ngừng - và tàn nhẫn" cho mục tiêu "tự thăng tiến".

.

⚪ ---- Rudy Giuliani đã khai rằng ban vận động tranh cử năm 2020 của Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã nợ ông 2 triệu USD lệ phí pháp lý hôm thứ Tư, theo Bloomberg Law đưa tin. Cựu thị trưởng New York và cựu luật sư riêng của Trump đã gặp các chủ nợ và văn phòng Ủy thác Hoa Kỳ tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở New York sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 12.

.

iải pha rượu toàn cầu: 1 phụ nữ Việt thắng giải vô địch

Julie Nguyen, những người chung kết, Ban giám khảo, người thắng năm cũ. (Photo: PR News)

Trụ Trì Chùa Lá Sài Gòn Thăm Quận Cam, Vẽ Tặng Thư Pháp Mừng Xuân

Hồ sơ nộp được đưa ra chỉ một ngày sau khi Giuliani được lệnh phải trả 148 triệu USD cho hai nhân viên bầu cử Georgia vì tội phỉ báng họ. Giuliani cho biết yêu cầu bồi thường trị giá 2 triệu USD ước tính là chống lại ban vận động tranh cử của Trump và RNC, không phải chống lại Trump, theo Bloomberg Law viết.“Tôi đã được trả các chi phí (expenses: tiền ăn, ở, vé phi cơ...), nhưng tôi chưa bao giờ nhận được tiền lương (salary),” Giuliani nói với luật sư Ủy thác Hoa Kỳ Andrea Schwartz trong khi thẩm vấn.Giuliani, trong cuộc thảo luận kéo dài hàng giờ về tài chính của mình, giải thích rằng ông đảm nhận vai trò lãnh đạo các nỗ lực pháp lý của Trump cho ban vận động tranh cử sau chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Giuliani nói rằng Giuliani hiểu chiến dịch sẽ trả tiền cho công việc và chi phí pháp lý của anh ấy. “Khi chúng tôi xuất hóa đơn để thanh toán thì họ chỉ thanh toán chi phí. Không phải tất cả, nhưng hầu hết. Họ chưa bao giờ trả phí pháp lý”, ông nói.Giuliani cũng nói với Schwartz rằng Giuliani phải đối mặt với cái mà anh ta gọi là “một đòn tài chính lớn” sau khi giấy phép hành nghề luật sư của Giuliani bị đình chỉ sau vụ tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1 năm 2021, theo New York Daily News.⚪ ---- Cựu cố vấn Bạch Ốc Peter Navarro phải vào tù bất chấp mọi kháng cáo đang chờ xử lý, theo một thẩm phán liên bang ra phán quyết hôm thứ Năm. Trong phán quyết dài 12 trang, Thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ Amit Mehta đã bác bỏ yêu cầu của Navarro sau khi y bị kết án 4 tháng tù vì từ chối hợp tác với Ủy ban ngày 6/1.Mehta viết: “Trong bản ghi nhớ tuyên án của mình, Bị cáo đã yêu cầu được thả để chờ kháng cáo nếu tòa án áp dụng thời hạn tù. Bị cáo đưa ra bốn cơ sở để hỗ trợ cho đề nghị trả tự do trong khi chờ kháng cáo. Như đã giải thích bên dưới, vì Bị cáo đã không chứng minh được rằng bất kỳ vấn đề nào trong số đó sẽ đặt ra 'câu hỏi quan trọng về pháp luật' khi kháng cáo nên đề nghị của anh ta bị từ chối."⚪ ---- Trump bị hãng thép Nhật Bản tố cáo có động cơ chính trị thầm kín. Nippon Steel Corp cho biết hôm thứ Tư rằng kế hoạch mua lại US Steel trị giá 14,1 tỷ USD sẽ được tiến hành theo kế hoạch, bác bỏ sự phản đối của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cho biết ông sẽ chặn thỏa thuận này nếu ông trở lại nắm quyền. Phó chủ tịch điều hành Nippon Steel Takahiro Mori phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến: “Thỏa thuận này có lợi cho cả hai nước cũng như các ngành liên quan. Nó không nên bị chặn bởi những động cơ thầm kín trong thế giới chính trị."Công ty Nhật Bản cho biết sẽ không có thay đổi nào về tiến độ của thương vụ, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 2 hoặc quý 3 năm 2024. Kế hoạch mua lại nhà sản xuất thép mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ đã trở thành một vấn đề chính trị khi Trump tìm cách thu hút tình cảm bài ngoại của cử tri Mỹ. Trump tháng trước nói ông sẽ chặn kế hoạch mua lại công ty Mỹ của Nippon Steel nếu ông trở lại Bạch Ốc.Mori của Nippon Steel cho biết, "Không rõ liệu (Trump) có hiểu hết nội dung của thỏa thuận hay không. Nếu Trump biết thỏa thuận này sẽ đóng góp cho ngành công nghiệp Hoa Kỳ, Trump sẽ hiểu."Thỏa thuận này sẽ đưa Nippon Steel trở thành nhà sản xuất thép số 3 thế giới, nhằm mục đích khai thác nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm thép cao cấp tại Hoa Kỳ. Kế hoạch này cũng gặp phải sự chỉ trích từ công đoàn United Steelworkers vì lo ngại hãng thép này sẽ sang tay một công ty nước ngoài. Tổ chức này hồi đầu tháng cho biết rằng Tổng thống Joe Biden ủng hộ những nỗ lực của tổ chức này. Nippon Steel tin “có thể tìm thấy điểm chung thông qua đối thoại”, Mori nói.⚪ ---- Lý do Tập Cận Bình không ưa Joe Biden: Dữ liệu thương mại chính thức cho thấy Trung Quốc là nguồn hàng nhập cảng lớn thứ hai vào Mỹ trong năm ngoái trên cơ sở thông quan, mất vị trí dẫn đầu mà TQ nắm giữ kể từ năm 2008 vào tay Mexico. Thay đổi thứ hạng cung cấp thêm bằng chứng về việc Hoa Kỳ giảm sự phụ thuộc kinh tế vào TQ, mặc dù chính quyền Biden đã nhắc lại rằng họ không có ý định tách rời khỏi TQ.Năm 2023, hàng xuất từ TQ sang Hoa Kỳ giảm 20,3% so với một năm trước đó xuống còn 427,23 tỷ USD, chiếm 13,9% tổng lượng nhập cảng, theo dữ liệu Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Ngược lại, nhập cảng của Mỹ từ Mexico đã tăng 4,6% từ năm 2022 lên 475,61 tỷ USD, chiếm 15,4% tổng kim ngạch.Trung Quốc, chiếm hơn 20% trong tổng giá trị thương mại từ năm 2015 đến năm 2018, năm ngoái, tiếp theo là Canada với 13,7%, Đức là 5,2% và Nhật Bản là 4,8%. Coi Trung Quốc là đối thủ địa chính trị, chính quyền Biden đã áp đặt hàng loạt hạn chế về thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vì lý do an ninh quốc gia.⚪ ---- Ban tổ chức cho biết hôm thứ Năm rằng huy chương cho Thế vận hội Paris 2024 được làm bằng sắt lấy từ Tháp Eiffel. Các huy chương vàng, bạc và đồng đều có hình lục giác được rèn từ kim loại phế liệu lấy từ địa danh nổi tiếng nhất của thành phố. Thierry Reboul, giám đốc sáng tạo của đại hội, nói với các phóng viên: “Biểu tượng tuyệt đối của Paris và nước Pháp là Tháp Eiffel. Đây là cơ hội để các vận động viên mang về một phần của Paris.”Các thỏi sắt dùng làm huy chương đã được lấy khỏi tháp trong quá trình tân trang trước đây và sau đó được cất giữ nhiều năm tại một địa điểm bí mật. Kim loại này sau đó được rèn thành hình lục giác như một biểu tượng cho hình dạng địa lý của nước Pháp.Huy chương cho Thế vận hội dành cho người khuyết tật có thiết kế thể hiện hình ảnh Tháp Eiffel từ mặt đất và có dòng chữ “Paris 2024” được đóng dấu bằng chữ nổi Braille—để tưởng nhớ người Pháp Louis Braille, người đã tạo ra hệ thống chữ viết này.⚪ ---- CIA đã sa thải một nữ nhân viên vì cô cáo buộc cô bị tấn công tình dục tại nơi làm việc dẫn đến một phiên điều trần quốc hội kín và một loạt báo cáo về hành vi sai trái khác. Người phụ nữ ban đầu đã đệ đơn kiện cáo buộc cơ quan trả thù thông qua các đánh giá cứng rắn hơn và "sự xấu hổ" sau khi cô báo cáo về vụ tấn công, được cho là xảy ra ở cầu thang tại trụ sở CIA ở Langley, Virginia.Luật sư của cô nói với AP rằng cơ quan này “đã chấm dứt sự nghiệp của một phụ nữ trẻ một cách bất hợp pháp chỉ vì cô ấy có can đảm đạo đức, để đứng lên và làm nhân chứng cho vụ tấn công tình dục của mình”. Ông cáo buộc cơ quan CIA đã nuôi dưỡng một nền văn hóa cho phép hành vi sai trái không bị trừng phạt.Hàng chục người khác đã đưa ra cáo buộc quấy rối sau báo cáo của cô này. Trong khi đó, CIA tuyên bố chính sách không khoan nhượng của họ đối với cả hành vi sai trái tình dục và trả thù người tố cáo, bác bỏ tuyên bố của người phụ nữ rằng cô ấy đang bị trừng phạt vì đã lên tiếng.⚪ ---- Philadelphia: Một người đàn ông bị giam gần 40 năm đã được ra tù hôm thứ Hai sau khi một thẩm phán ra phán quyết hủy bỏ bản án của ông. Theo Biện lý quận Philadelphia, Harold Staten, 71 tuổi, bị kết tội sau khi các công tố viên nói ông đã gây ra vụ hỏa hoạn năm 1986 khiến một người đàn ông ở Philadelphia chết sau khi nhà của ông bốc cháy. Charles Harris và ba người khác nhảy từ tầng hai của ngôi nhà xuống. Harris chết vì bỏng nặng ba ngày sau đó.Dự án Vô tội Pennsylvania, tổ chức cho biết đã nộp đơn yêu cầu thả anh ta, nói với ABC News trong một tuyên bố: “Chúng tôi đã nghiên cứu trường hợp của Harold Staten theo nhiều cách khác nhau trong hơn một thập niên và rất vui mừng khi biết rằng anh hiện đã về nhà cùng gia đình để bắt đầu chương tiếp theo của cuộc đời sau gần 4 thập niên bị giam oan ức.”Theo Biện lý quận, lời kết tội của Staten cách đây nhiều thập niên dựa trên cơ sở khoa học đã bị thẩm phán coi là thiếu sót hôm thứ Hai và những lời khai trái ngược nhau từ một thiếu niên sau vụ cháy, theo văn phòng luật sư quận. Staten đang thụ án chung thân không ân xá vì tội đốt phá, giết người cấp độ hai và các tội danh liên quan khác.⚪ ---- Florida: Khi cảnh sát thuyết phục một tên cướp ngân hàng ở Florida đầu hàng, thay vào đó, tên cướp quyết định bắt hai con tin. Sau đó, y khóa đầu một trong số họ và kề dao vào cổ cô ta - và đó là lúc tay súng bắn tỉa của cảnh sát bắn chết tên cướp. Kẻ cướp 36 tuổi, người tuyên bố có bom, đã chết. Người phụ nữ mà y cố dùng làm lá chắn, con tin khác và mọi người khác có mặt tại hiện trường ngay bên ngoài Fort Myers đã trốn thoát mà không bị thương.Vụ cướp, tình huống bắt giữ con tin và bắn tỉa đã khiến khu vực ngoại ô Fort Myers nhộn nhịp với nhiều chuỗi nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm ngoài trời và các tòa nhà văn phòng phải dừng lại một cách đáng sợ vào khoảng giờ ăn trưa hôm thứ Ba khi Cảnh sát Quận Lee County phản ứng bằng các công cụ bao gồm chó robot, máy bay không người lái, một máy đập phá và một đội SWAT.Tên cướp được xác định là Sterling Ramon Alavache. Nhà chức trách chưa xác nhận ngay liệu y có mang bom hay không như anh ta đã tuyên bố. Tay súng đã được cho nghỉ hành chính, chờ điều tra, đó là chính sách bình thường của cảnh sát.⚪ ---- California: Những người lái xe ở California sẽ cần phải kiểm tra kỹ nơi họ đậu xe trong năm nay vì luật mới đã tạo ra một vùng đệm cấm đậu xe xung quanh các lối băng qua đường dành cho người đi bộ được đánh dấu và không được đánh dấu. Trước giờ, người lái xe thường không được phép đậu xe ở giữa giao lộ, trên lối băng qua đường, trước lề đường được đánh dấu, theo cách cản trở lối vào vòi cứu hỏa hoặc quá gần lối vào trạm cứu hỏa, trong số các điểm đậu xe bị cấm khác.Giờ đây, người lái xe sẽ cần coi các khu vực xung quanh lối băng qua đường là khu vực cấm đậu xe vì luật đã có hiệu lực từ đầu năm. Theo các quan chức tiểu bang, trong 12 tháng tới, những người lái xe sẽ nhận được cảnh báo nếu vi phạm quy định này, nhưng các giấy phạt sẽ bắt đầu được đưa ra vào ngày 1 tháng 1/2025.Người lái xe sẽ cần phải tập thói quen chừa khoảng cách 20 feet (6 mét) giữa xe của họ và bất kỳ lối băng qua đường nào được đánh dấu hoặc không được đánh dấu. Theo các tác giả dự luật, một số hình thức của quy tắc này đã được thực hiện ở các thành phố như Los Angeles, San Francisco, Alameda, California và Portland, Ore. Các khu vực pháp lý khác có thể có các biến thể và ngoại lệ riêng đối với quy tắc ở California. Luật mới áp dụng cho tất cả các khu vực pháp lý chưa giải quyết vấn đề đậu xe này.⚪ ---- Quận Los Angeles: Bộ Tư pháp đã công bố một vụ triệt phá ma túy lớn sau khi ma túy được phát hiện trong đĩa gốm, sách rỗng và búp bê. Cảnh sát đã tịch thu 91 gói ma túy đá, vận chuyển gần 200 kg ma túy. Bộ cho biết: “Các bị cáo đang tham gia vào việc gửi thư và vận chuyển methamphetamine từ Quận Los Angeles đến New Zealand và Úc”.Theo Bộ, nếu số ma túy này được bán ở New Zealand hoặc Australia, chúng có giá trị hơn 20 triệu USD. Lệnh khám xét đã được thực hiện tại ba địa điểm ở Thung lũng San Gabriel Valley, nơi 5 người đã bị bắt giữ. Bộ cho biết trong một tuyên bố rằng 5 người bị bắt “bị cáo buộc là thành viên của một đường dây buôn bán ma túy quốc tế có trụ sở tại San Gabriel Valley”.Cảnh sát cho biết họ cũng thu giữ khoảng 40 pound methamphetamine, hơn 100.000 USD tiền mặt và hơn 1.000 thẻ quà tặng từ nhiều công ty bán lẻ khác nhau.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông đã chết sau khi bị bắn nhiều phát vào sáng sớm thứ Năm tại Thành phố Panorama City. Theo Cảnh sát Los Angeles, nổ súng xảy ra vào khoảng nửa đêm tại khu nhà 9400 trên Đại lộ Van Nuys. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy một thanh niên 20 tuổi bị nhiều vết thương do đạn bắn. Nạn nhân được đưa đến một bệnh viện địa phương, và đã chết nơi này.Một nhân chứng cho biết người đàn ông đang đi bộ trên phố thì một chiếc sedan Cadillac màu trắng lao tới và hai người bước ra và nổ súng, cảnh sát cho biết. Sau đó, những kẻ xả súng quay trở lại xe hơi và phóng xe trốn khỏi hiện trường. Vụ tấn công đang được điều tra.⚪ ---- G. Tại hòn đảo nhiệt đới Granada, Nicaragua, Julie Nguyễn của quán rượu Opium Bar tại Thái Lan đã mang về danh hiệu Nhà vô địch Thế giới tại Thử thách Cocktail Bền vững của Flor de Caña - Phiên bản thứ 3 (Global Final of Flor de Caña's Sustainable Cocktail Challenge - 3rd Edition). Loại cocktail chiến thắng của cô, 'From Sip to Seed', đã chinh phục ban giám khảo nhờ cách sử dụng sáng tạo các nguyên liệu bền vững, phản ánh tinh thần của cuộc thi và cam kết của Flor de Caña đối với sự bền vững. Là loại rượu được chứng nhận Carbon Neutral và Fair Trade đầu tiên trên thế giới, Flor de Caña tiếp tục dẫn đầu trong việc thúc đẩy các hoạt động bền vững trong thế giới pha chế.Vào ngày 3 tháng 2, Julie Nguyễn đến từ quán Opium Bar của Thái Lan đã vượt qua 32 nhà pha chế cocktail hàng đầu thế giới, giành lấy danh hiệu vô địch thế giới. Ban giám khảo, bao gồm những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành pha chế như Danil Nevsky, Alex Francis và Mandy Naglich, đã đánh giá từng loại cocktail dựa trên tính bền vững, tính sáng tạo, hương vị và hình thức của nó.Với tư cách là Nhà vô địch Thế giới mới đăng quang, Julie đã nhận được một chiếc cúp, một chai rượu Rum Flor de Caña 25 Year được cá nhân hóa và giải thưởng 10.000 đô la Mỹ. Nhưng có lẽ phần thưởng quý giá nhất là cơ hội được đào tạo và đánh giá về tính bền vững, đào sâu hơn nữa kiến thức và cam kết của cô đối với các hoạt động bền vững.⚪ ----

QUẬN CAM -- Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân với đồng hương.



Cư sĩ Nguyên Giác đã tới Chùa Bảo Quang đảnh lễ Thầy Nhuận Tâm vào chiều hôm Thứ Năm 8/2/2024. Lúc đó, Thầy đang viết thư pháp tặng một số Phật tử. Theo lời Thầy cho biết, Thầy theo lời mời của Hòa Thượng Thích Thông Hải, Thầy tới để ngồi viết thư pháp tặng Phật tử trong ba ngày Tết tại:

Chùa Bảo Quang, 713 N Newhope St, Santa Ana, CA 92704



Thầy Thích Nhuận Tâm không xa lạ gì với đồng bào Quận Cam. Không phải chỉ vì thầy nổi tiếng là nhà thư pháp đang trụ trì Chùa Lá Gò Vấp. Cũng không phải chỉ vì Thầy đã mở nhiều lớp ở Chùa Lá để dạy nhiều ngoại ngữ -- Anh, Pháp, Nhật, Đức, Hàn… -- và trung bình mỗi năm có nhiều ngàn sinh viên ghi danh theo học. Cũng không phải chỉ vì Thầy nổi tiếng về tài làm thơ nhanh, cũng nhanh gần như Bùi Giáng, người mà Thầy Thích Nhuận Tâm xưng tụng là sư phụ thi ca.



Thầy Thích Nhuận Tâm quen thuộc với cư dân Quận Cam vì Thầy đã nhiều lần tới viết thư pháp trong một số Hội Chợ Hè, Hội Tết. Và trong ba ngày Tết Giáp Thìn 2024, khi bạn tới Chùa Bao Quang, bạn sẽ gặp một nhà sư xứ Quảng gầy gò, ngồi vẽ thư pháp. Bạn có thể tới hỏi thăm về lớp học ngoạị ngữ từ thiện ở Chùa Lá. Bạn có thể tới hỏi về nghệ thuật làm thơ... và vân vân. Có biết bao nhiêu là chuyện để thăm hỏi khi gặp một nhà sư thi sĩ.



Đối với người làm thơ tại Sài Gòn, Thầy Thích Nhuận Tâm là một trong những người khởi động phong trào làm thơ và đọc thơ. Kỳ lạ, Thầy đã làm những sự kiện thi ca trong khi Hội Nhà Văn VN lúc đó, thời hơn một thập niên trước, còn chưa làm nổi… Thầy Nhuận Tâm lúc đó và một nhóm bạn thi sĩ tổ chức lễ hội "Thơ ơi, cùng chảy nhé" tại Thiền Viện Vạn Hạnh trong tháng 2—2009 vào dịp rằm tháng giêng Tết Kỷ Sửu.



Trong lễ hội "Thơ ơi, cùng chảy nhé" có góp mặt của nhiều nhà thơ, nhiều họa sĩ... và theo một bản tin chung tay góp sức với Đại đức Thích Nhuận Tâm, trụ trì chùa Lá, một người yêu thơ, say thơ rất mực làmột nhóm các họa sĩ Lê Triều Điển, Lê Kiệt, nhà thơ Nguyễn Tam Phù Sa...

.

Khi ghé thăm Quận Cam tháng 6/2017, Thầy kể với nhà báo Nguyên Giác rằng bản thân Thầy từng là sinh viên Miền Trung vào Sài Gòn du học, từng nằm bụi, nằm bờ, nhịn đói... nên khi có miếng đất trống ở Gò Vấp, được bạn cho vay tiền dựng chùa liền dựng thành ngôi chùa -- lúc đó là hoang vu, chung quanh là giang hồ, tội phạm -- để mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho sinh viên cần học.



Bản tin "Thầy Nhuận Tâm Thăm Cali, Kể Về Chùa Lá Dạy Ngoại Ngữ" trên Thư Viện Hoa Sen ngày 13/6/2017 ghi lời Thầy kể rằng lúc đầu thầy khởi tâm dạy tiếng Anh miễn phí, vì muốn đất nước phát triển, giới trẻ cần học tiếng Anh. Từ vài chục sinh viên ghi danh đầu tiên, sau 3 tháng, sinh viên ghi danh nhiều hơn. Vậy là, trong năm đầu tiên, có 500 em sinh viên học khóa 3 tháng. Năm thứ nhì có 2,000 em học. Và bây giờ, Chùa Lá đã có các lớp dạy nhiều ngoại ngữ -- Anh, Pháp, Nhật, Đức, Hàn… -- và trung bình mỗi năm có 30,000 em sinh viên ghi danh theo học.



Các khóa học chia ra 3 tháng, xoay vần theo thời khóa biểu từ sáng cho đến tới. Thầy Nhuận Tâm nói, không thiếu giáo viên, vì thầy cô tình nguyện dạy rất nhiều. Giáo viên ngoại quốc tình nguyện không lãnh lương, nhưng trong khóa 3 tháng, Chùa Lá phải nuôi 15 giáo viên ngoại kiều chi phí ăn 3 bữa và tiền nhà. Còn giáo viên người Việt, Chùa Lá trả lương tượng trưng từ 1 triệu tới 1.5 triệu/người/tháng. Nghĩa là, Thầy phải tìm bảo trợ, và phải vẽ thư pháp để gây quỹ duy trì các lớp ngoại ngữ.



Thầy Thích Nhuận Tâm nói, Thầy tuyệt nhiên không thuyết giảng gì về Phật giáo, và Thầy cũng dặn dò các giáo viên là không nói gì về giáo lý nhà Phật. Lý do, dạy miễn phí để giúp các em thuần tuý là bất vụ lợi. Tuy nhiên, Thầy Thích Nhuận Tâm nói rằng Thầy dạy sinh viên đạọ lý dân tộc: kính trên, nhường dưới, lễ phép với thầy cô, và Thầy tổ chức những buổi từ thiện hàng tháng ở vùng sâu, vùng xa để sinh viên thấy cảnh nghèo đất nước mới siêng học, và mới ý thức về vai trò trí thức trẻ phải chuyển đổi đất nước.



Thầy Thích Nhuận Tâm kể rằng có một em sinh viên phát nguyện là khi lãnh khoản lương đầu tiên là sẽ đem tới cúng cho Chùa Lá. Vậy rồi, em sinh viên đó, sau khi cầm khoản lương đầu, chạy xe liền về chùa, nửa chừng xe hết xăng, đậu giữa đường... cô sinh viên không dám lấy tiền đó ra mua xăng, mới điện thoại gọi bạn tới để mượn tiền đổ xăng, rồi tới chùa cúng khoản tiền lương đầu tiên. Các thông tin về ngôi trường ngoại ngữ miễn phí có thể đọc ở trang web: chualagovap.org.vn

Và cũng có thể xem bằng cách vào YouTube.com và gõ "chùa lá gò vấp".



Và bây giờ, Thầy đang ở Quận Cam trong mấy ngày Tết Giáp Thìn để vẽ tặng thư pháp, tại:

Chùa Bảo Quang, 713 N Newhope St, Santa Ana, CA 92704

nơi độc giả có thể tới bàn chuyện làm thơ với nhà sư cực kỳ thơ mộng này.

Từ trái: nhà thơ, nhà thư pháp, nhà sư Thích Nhuận Tâm, HT Thích Thông Hải, cư sĩ Nguyên Giác



Thầy Thích Nhuận Tâm đang viết thư pháp cho 2 Phật tử chiều Thứ Năm 8/2/2024 tại Chùa Bảo Quang. Đứng sau lưng Thầy là nhà báo NG.

.

⚪ ----- HỎI 1: Phỏng vấn 92.000 người Mỹ chuyển giới, 94% nói hài lòng từ khi chuyển giới?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Dữ liệu từ cuộc khảo sát lớn nhất kiểm tra chất lượng cuộc sống của người Mỹ chuyển giới và phi nhị phân cho thấy họ phải chịu mức độ thất nghiệp và quấy rối cao. Trong những phát hiện ban đầu, công bố hôm thứ Tư, Trung tâm Bình đẳng Chuyển giới Quốc gia (National Center for Transgender Equality) đã thu thập câu trả lời cho 600 câu hỏi từ hơn 92.000 người Mỹ chuyển giới và không phân biệt giới tính, từ 16 tuổi trở lên, từ mọi tiểu bang trong nước.

.

Cuộc khảo sát mới nhất này, được thực hiện vào cuối năm 2022, đã thu hút số người trả lời nhiều hơn gấp ba lần so với năm 2015, lần cuối cùng cuộc khảo sát được thực hiện. Gần một phần ba cho biết họ đã bị quấy rối bằng lời nói trong năm trước, trong khi 3% cho biết họ bị tấn công thể xác vào năm ngoái vì bản dạng giới của mình.

.

Tuy nhiên, họ cũng chia sẻ những kinh nghiệm tích cực. Gần 94 phần trăm cho biết họ hài lòng hơn với cuộc sống của mình kể từ khi chuyển đổi. Trong số những người được tiêm hormone, 98% cho biết phương pháp điều trị đã khiến họ hài lòng hơn với cuộc sống.

Chi tiết:

https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2024-02-08/survey-shows-transgender-nonbinary-people-suffer-financial-strife-stigma

.

⚪ ---- HỎI 2: Thuốc giảm cân có thể giúp làm giảm tới 60% rủi ro bệnh trầm cảm?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo nghiên cứu được công bố bởi Epic Research, hầu hết các loại thuốc giảm cân đều có liên quan đến việc giảm khả năng chẩn đoán trầm cảm và lo âu. Các nhà nghiên cứu đã xem xét hơn ba triệu bệnh nhân tiểu đường và gần một triệu bệnh nhân không mắc bệnh tiểu đường đang dùng thuốc GLP-1, đây là nhóm thuốc đại diện cho các nhãn hiệu phổ biến như Ozempic, Wegovy, Zepbound và Mounjaro trong nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba.

.

Tirzepatide là thành phần hoạt chất có trong Mounjaro, được sử dụng cho bệnh tiểu đường loại 2 và Zepbound, được sử dụng để giảm cân. Theo nghiên cứu, bệnh nhân tiểu đường dùng Tirzepatide ít có khả năng được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm hơn 65% và khả năng được chẩn đoán mắc chứng lo âu thấp hơn 60%.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/news/weight-loss-drugs-linked-lower-001608221.html

.

.